Hora 25 (26/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1715 00:00 paciencia un bravucón ya en realidad un poco cobarde el líder del PP

Voz 0194 00:04 en Andalucía el líder de Vox en Andalucía es de esos a los que les gusta provocar con sus opiniones hacerse el dolido Duran cuando les responden y acusar a otros cuando se siente acorralado la suya es una baja por ataque de hipocresía son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:40 hola buenas tardes es más que probable que el debate de investidura llegue antes que el alta médica del líder de Vox ahora lo digo bien en Andalucía el PSOE y el Gobierno aspiran a convocarlo en torno al dieciséis de julio incluso sin acuerdo que garantice la elección de Pedro Sánchez y el líder de Podemos augura ya un primer intento fallido

Voz 4 00:57 hay un elemento muy revelador de lo cerca que estamos de que de que ese Gobierno se produzca aunque haya que esperar dos meses y medio para que eso para que eso ocurra es la preocupación que tienen algunos no habría la campaña mediática que se está haciendo sino vieran como una posibilidad real y efectiva que finalmente nos vayamos a poner de acuerdo

Voz 0194 01:20 en Hora Veinticinco asistiremos un día más a las versiones cruzadas entre Podemos y el PSOE sobre la marcha de sus negociaciones y escucharemos las explicaciones que ha dado Josep Borrell después de anunciar que no será eurodiputado pese haber sido el cabeza de lista del PSOE en las pasadas elecciones europeas

Voz 5 01:36 pero las actuales circunstancias políticas tanto España como Europa han hecho pensar al presidente del Gobierno y a mí mismo que no era muy razonable que el puesto de ministro de Asuntos Exteriores quedara vacante durante un tiempo indefinido

Voz 0194 01:54 y en Madrid Vox quiere arrastrar al PP y a Ciudadanos a negociar políticas cargadas de prejuicios morales xenófobos discriminatorios políticas sobre inmigración igualdad políticas de género que quiere que firmen los tres partidos de la avería

Voz 6 02:06 o sea no es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes lo que es indispensable es que hay tengamos un programa único firmado por las tres partes y esa es la parte dos de nuestras condiciones de negociación que es compromiso por las tres partes

Voz 0194 02:23 el PP que quiere el Gobierno de Madrid acepta negociar a partir de este catálogo de políticas planteado por Vox pero piden prudencia en algunas medidas que afecten a inmigrantes al colectivo LGTB

Voz 1704 02:35 aquí en Hora veinticinco vamos a escuchar el testimonio del padre Gallardo Pedro Blanco buenas tardes Angels el padre Gallardo es el sacerdote bendijo el albergue en el que está la madre viuda del niño y el hombre que murieron intentando cruzar el río Bravo la frontera entre México y Estados Unidos la imagen de sus dos cadáveres juntos boca abajo sobre el agua ha dado la vuelta

Voz 7 02:54 está muy mal ella de momento son momentos de crisis de repente tiene momento tiempos para poderla darle solución a la situación que vive pero ella está afectada en su situación física

Voz 1704 03:08 luego Nicolás Castellanos va a contar la historia completa de esta familia también escucharemos el testimonio completo del padre Gallardo y hoy como ayer iremos a Italia la capitana del barco si Watson ha llevado la nave hasta la entrada del puerto de Siracusa donde Kiir desembarcar a los cuarenta y dos inmigrantes que lleva a bordo

Voz 0946 03:25 esta comandante que fa política su la pell ministros había insistido en que no va a permitir la entrada

Voz 1704 03:30 el barco aunque lo intente la ha dicho fanfarrón de la capitana a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:37 es enseguida vamos a escuchar a Pep Guardiola el té Nico del City que ha hablado esta tarde en Barcelona sobre el posible fichaje del Atlético Rodri por su equipo ha dicho que no tienen idea que ya se verá y que es un gran jugador en cambio por el interés en Asensio el jugador del Real Madrid ha dicho Guardiola que no hay ninguna posibilidad de que Asensio fiche por el City estaremos en Italia en la previa de la semifinal del campeonato de Europa sub veintiuno que mañana la selección española va a disputar ante Francia

Voz 0194 04:02 el tiempo hoy el ambiente ya ha sido asfixiante en algunos

el tiempo hoy el ambiente ya ha sido asfixiante en algunos lugares pero mañana será peor Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes ambiente cálido a esta hora y así se mantendrá prácticamente durante toda la noche en la mayor parte del país las máximas destacables de las últimas horas según datos de la Agencia Estatal de Meteorología treinta y nueve coma cuatro El en Har Provincial de Teruel también en el aeropuerto de Bilbao máxima de treinta y nueve coma uno en la Universidad de Palma y mañana será el primer día hasta el domingo valores estrenados para esta situación los más altos para esta situación durante la tarde máximas que pueden superar con facilidad los cuarenta grados en prácticamente todo el Valle del Guadalquivir en el resto del interior incluso en puntos costeros máximas de treinta y cinco a cuarenta grados

la SER es aún más líder con cuatro millones ciento diecinueve mil oyentes casi un millón más de oyentes que la Cope y dos millones más que Onda Cero este programa Pedro hora25 lidere las noches informativas con novecientos cuarenta y un mil oyentes diarios Hoy por Hoy con dos millones ochocientos setenta y dos mil lidera la mañana Hora catorce cremitas audiencia en cuarenta y tres mil personas llega a los quinientos sesenta y tres mil La Ventana por la tarde también sube se acerca a los novecientos mil oyentes la SER afianza también su liderazgo en Deportes El Larguero con ochocientos veinticuatro mil Carrusel deportivo que se dispara el sábado llegando casi a los dos millones también cifra que roza a casi los domingos en el fin de semana a vivir que son dos días mantiene el dominio absoluto en audiencia con casi dos millones de seguidores los sábados y más de un millón ochocientos mil los domingos las cadenas musicales también incrementan su audiencia los cuarenta se convierte en la tercera cadena más escuchada de España de enhorabuena también nuestra Web cadenaser punto com que lidera la radio en Internet con más de ocho millones de Ushuaia

Voz 9 06:12 a muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo si son esos que sonreían en el atasco únete a ella

Voz 1715 07:38 cinco mucho ruido cada vez más los socios preferentes cada vez son más socios disonantes podemos asegura que Pedro Sánchez les dijo ayer a Pablo Iglesias que él prefiere intentar que le apoye la derecha es una versión diferente de la que anoche dio podemos incluso más clara que a la que a primera hora había dado el líder de Podemos ante sus diputados Merea rodeo

Voz 1450 08:03 ante los miembros de su grupo confederal Iglesias pedía confianza y paciencia porque el Plan A de Sánchez decía es doblar el brazo a Rivera para que permita su investidura pero no le va a salir decía por ello el gobierno de coalición con Unidas Podemos añadía está más cerca de lo que parece el plana

Voz 4 08:17 del Partido Socialista que creo que a día de hoy es evidente que es un acuerdo con la derecha pero sospecho que no lo van a conseguir

Voz 1715 08:24 la segunda posibilidad es que haya un gobierno

Voz 4 08:27 a coalición con nosotros ya os quiero transmitir tranquilidad ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más

Voz 0919 08:35 cerca

Voz 4 08:36 de lo que podría parecer Iglesias completaba subir

Voz 1450 08:39 curso con lo que ha sido interpretado en el partido como un mensaje claro a las bases que tendrían que avalar un eventual no a Sánchez en una investidura fallida aunque sea dentro de dos meses y medio tendrán que negociar con nosotros un gobierno de coalición decía

Voz 4 08:52 aquí sino lo doblan el brazo a Ribera tendrán que negociar un gobierno de coalición con nosotros hay un elemento muy revelador de lo cerca que estamos de que de que ese Gobierno se produzca aunque haya que esperar dos meses y medio para que eso para que eso ocurra es la preocupación que tienen algunos

Voz 1450 09:11 la número dos del partido Irene Montero que hablaba horas después iba más allá en su retrato de las intenciones de Sánchez asegurando que en falta

Voz 1704 09:18 Beato a la presidencia ha decidido según nos comunicó ayer buscar el apoyo de la derecha

Voz 1880 09:22 sin embargo el partido no decía ayer que Sánchez de subir

Voz 1450 09:24 trasladado ese mensaje tan concreto es más según el texto remitido por los morados tras la reunión Iglesias constató es textual que Pedro Sánchez no ha decidido si quiere un acuerdo con la izquierda o con la derecha

Voz 1715 09:35 el líder del PSOE el PSOE en realidad el Partido Socialista dice que de eso nada que Sánchez no dijo lo que podemos o lo que Irene Montero dice que dijo los socialistas trabajan con la hipótesis de un debate de investidura en torno al dieciséis de julio haya o no apoyos suficientes para sacarlo adelante no lo va a contar José María Patiño

Voz 1108 09:53 el PSOE mantiene el argumento de que no hay alternativa a una investidura de Pedro Sánchez y por tanto que quién no la facilite

Voz 1706 10:00 contribuirá al bloqueo así

Voz 1108 10:02 Italia general del partido Adriana Lastra ha desmentido lo dicho por Irene Montero sobre que se busque el apoyo de la derecha situada Iglesias en el grupo contrario a la investidura

Voz 6 10:12 bueno que el señor Iglesias nos aclare Unidas Podemos aclare si lo que está diciendo con con con las declaraciones que hicieron esta mañana es si van a volver a votar en contra de una investidura de un presidente de izquierdas de un presidente socialista en este caso de de Pedro Sánchez y además haciéndolo de la mano del Partido Popular de Ciudadanos y de Vox

Voz 1108 10:35 era el líder de Unidas Podemos sería otra vez el responsable de una repetición de elecciones que fuentes socialistas no descartan desgraciadamente señalan a la SER aunque esté trabajando en evitarlo de momento Sánchez sólo cuenta con los votos de su grupo el Partido Regionalista de Cantabria para una investidura que fijará el próximo día dos con la presidenta del Congreso Meritxell Batet fuentes parlamentarias han señalado a la SER que la fecha más probable es el dieciséis de julio

Voz 1715 11:00 el de Josep Borrell es el nombre político de este miércoles el ministro de Exteriores en funciones Hinault eurodiputado porque no va a recoger su acta pese haber sido el candidato del PSOE en las pasadas elecciones europeas

Voz 5 11:12 muchas de las personas que votaron la candidatura de en cabeza exactamente que el destino final de los bien porque esa candidatura en particular

Voz 1715 11:26 así que no será europarlamentario da por descontada la comprensión de muchos de los votantes Borrell seguirá siendo ministro de Exteriores en funciones dice que el bloqueo en las negociaciones para la investidura llevado a Pedro Sánchez el preferir es que siga como ministro otra cosa será si finalmente consigue ser por ejemplo comisario nos lo va a contar Griselda Pastor

Voz 0738 11:46 pues no será diputado europeo no hoy ha estado en

Voz 1715 11:49 Bruselas se ha visto con el presidente del PAR

Voz 0738 11:52 miento europeo ha confirmado que se queda en Madrid de momento porque asegura que el presidente Sánchez no quiere dejar vacante el Ministerio si se complica la investidura

Voz 5 12:03 pero agradecer la confianza en el presidente del Gobierno que ha preferido la antena en el puesto de ministro en funciones que sin duda es mucho más exigente en los momentos en los que vivimos piensa que el Parlamento va a entrar en vacaciones dentro de quince días mientras que el Gobierno va a tener que seguir gobernando

Voz 0738 12:24 Josep Borrell asegurando que eso no implica que no pueda incorporarse al futuro Ejecutivo europeo ejecutivo todavía sin presidente ni fecha clara de formación porque no es evidente que la reunión de jefes de Gobierno del próximo domingo termine en un acuerdo ni tampoco que el Parlamento pueda apoyar lo que decidan durante el mes de junio

Voz 1715 12:48 en Madrid Vogel sigue haciendo de la provocación política su estrategia negociadora el partido ultra ha descrito hoy las condiciones que impone para llegar a un acuerdo que les de la presidencia al Partido Popular en Vox quiere que se firme un pacto programático tres es decir con ellos con el PP y con Ciudadanos y que los demás se comprometan a poner en práctica algunas de sus políticas preciosas o parte de su programa moralista o parte de su ideario xenófobo Radio Madrid Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes bueno de momento Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio aún no han contactado pero hablarán in negociarán porque según la candidata popular en sí misma la propuesta de Vox es positiva aunque también ve algunas discrepancias al reabrir debates ya superados por ejemplo sobre el colectivo LGTB el programa único de Vox exige por ejemplo también eliminar las ayudas a las víctimas de agresiones por identidad de género repatriar a los meras e incluso ilegalizar a determinadas ONG's

Voz 16 13:54 muchas asociaciones y en esto las detallaremos durante el periodo de negociación que promueven eh que se trate

Voz 1715 14:02 personas en su documento Vox también dice que sólo darán sus votos a un Gobierno suscriben abiertamente un acuerdo con ellos eso evidentemente también incluya Ciudadanos su portavoz Ignacio Aguado ha dado ya un portazo

Voz 1706 14:16 no habrá un gobierno bajo estas condiciones mis principios y lo de mi partido están por encima de un Gobierno

Voz 1715 14:22 el acuerdo del trío de Colón parece difícil pero Isabel Díaz Ayuso se ofrece como mediadora Iggy

Voz 1450 14:27 el que hizo el PP en Andalucía Snet

Voz 16 14:30 Mario los votos de los tres partidos luego es necesario hablar con los tres partidos si Ciudadanos no se sienta con Vox

Voz 1715 14:37 el ella lo cierto es que Vox en parte ha allanado bastante el camino a Ciudadanos al anunciar por sorpresa que ahora renuncian a entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y le han preguntado al líder del PP por cuál es su pálpito sobre las negociaciones todavía pendientes con Ciudadanos y con Vox en Murcia por ejemplo o en Castilla y León

Voz 3 14:54 yo tengo que agradecer la generosidad tanto de ciudadanos como de bots a la hora de formar gobiernos hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en lo esencial por tanto estoy

Voz 17 15:02 convencido de que las negociaciones van a ir poco camino

Voz 1715 15:05 porque líder de Vox en Andalucía ha decidido pedir una baja dice que la pide por el linchamiento que está sufriendo después de criticar la sentencia del caso de la manada distribuirla a la turba feminista o de asegurar que la única forma de tener sexo con seguridad a partir de ahora va a ser acudir a la prostitución Serrano se coge una baja de paso por cierto acusa a un colaborador o a un supuesto colaborador del contenido de aquel texto

Voz 1706 15:35 su alarma agita desconectada

Voz 18 15:38 Cariño estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la Casa de la playa esa pues porque la tenemos vacía casi todo el año si entran a robar obscenos mete alguien ni nos enteramos

Voz 19 15:48 que tuvo con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 20 16:01 Joan rico conseguir estabilidad tú has invertido en confianza en ha intranquilidad

Voz 21 16:08 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa en Tesoro punto Es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 1715 16:30 lo mejor dicho en este caso la muerte la imagen ha dado la vuelta al mundo lo destacábamos en aportada un padre y su hijo tumbados boca abajo muertos en el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos en la SER hemos hablado con un sacerdote se llama padre Gallardo el gestiona un albergue en el que ahora está acogida la madre la viuda de los dos protagonistas de esa imagen y con el hablado Nicolás Castellano

Voz 1706 16:54 el padre Gallardo responsable del centro en el que están asistiendo a esta madre viuda conoció los hechos por ella misma

Voz 22 17:00 ella se quedó en la orilla el intentó hacerlo luego ella abrió que se que se lo llevó la corriente ella pidió auxilio a Protección Civil aquel Matamoros desaparecieron ellos los encontraron hasta el siguiente día era lunes

Voz 1706 17:16 la prioridad es repatriar los cadáveres de la pequeña Valeria ahí de su padre Oscar a El Salvador

Voz 22 17:21 en ella está muy mal ni con la situación grave personal una afectación física psicológica y esperando a que el el cuerpo de su esposo y de su hija fuesen trasladados al final Salvador

Voz 1706 17:36 desde Matamoros Gallardo pide en declaraciones a la SER una reacción al Gobierno ya las sociedades

Voz 22 17:41 esto no es un problema más aislado es una situación mundial de movilidad y que se tienen que estará abierto a esas nuevas perspectivas es que no se vea al migrante comida delincuente porque no lo es pero si hubiera las condiciones necesarias para estar en sus países de origen otra cosa sería pero no les cerramos la puerta a que los gobiernos no cierran la puerta

Voz 1706 18:04 sólo hoy hay más de trescientos migrante en los dos albergues que dirige en la frontera entre México y Estados Unidos

Voz 1715 18:09 es más esta tarde hemos conocido la desaparición de veinte personas frente a las costas del Sahara viajaban en una patera que naufragó en el mar de Alborán los equipos de rescate han localizado a cien inmigrantes que viajaban en tres pateras diferentes en Italia el pulso entre la capitana del sí hubo ocho y el ministro Salvini el barco ha entrado en aguas territoriales italianas se ha plantado en la entrada del puerto de Lampedusa ese lugar al que Salvini le impide llegar el puerto al que la capitana quiere entrar para desembarcar a los cuarenta y dos inmigrantes que lleva a bordo vamos a Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 18:41 buenas tardes la situación de los cuarenta y dos náufragos era insostenible catorce días después de su rescate

Voz 1706 18:47 en total de la capitana de la así Watch

Voz 0946 18:50 lo que ha optado a pesar de la prohibición del ministro del Interior Salvini por dirigirse al puerto de Lampedusa unidades navales de la Guardia de Finanzas y guardacostas no han conseguido detener el barco de la ONG alemana hasta la entrada del puerto de momento allí sigue bloqueada la osadía de la capitana Carol ha desatado esta tarde la ida del ministro sale

Voz 3 19:11 a Poncela

Voz 0946 19:14 esta comandante comandante ha dicho al líder de la Liga pretende demostrar pagada por no sequía existe una Comisión Europea le existe una Comisión Europea en entonces te han añadido para negociar así que a partir de ahora la policía identificará a los inmigrantes que lleguen a Italia para permitirles que viajen libremente por Europa sin que puedan ser devueltos por las autoridades de cada país de la Unión y ha concluido con la vulgar expresión de referencia genital equivalente a

Voz 1715 19:47 estoy hasta los roto

Voz 0946 19:50 para el ministro se ha limitado a insultos y fantasías la pos fascista fraterno que Italia ha ido

Voz 23 19:56 más allá exiguo tire debe ser secuestrado capitán arrestada los inmigrantes repatriados inmediatamente ha afirmado su líder Georgia melón y la nave hundida

Voz 1715 20:10 y ojo a esta sentencia de la justicia europea el Tribunal de Luxemburgo asegura que basta con que una estación mediadora de una ciudad supere los límites de contaminación para asumir que es toda la ciudad la que supera los límites no sólo eso además la justicia da a los jueces de cada país capacidad para decidir sobre la localización de esas estaciones mediadoras Javier Gregory

Voz 0882 20:31 no valen los trucos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que hay que activar ya el plan de mejora de la calidad del aire en toda la ciudad aunque sólo una estación de medición rebase el límite legal de contaminantes fijado por la Unión Europea Miguel Ángel Ceballos es de Ecologistas en Acción

Voz 24 20:47 es una buena noticia así como que la comisión entienda que en los tribunales nacionales por en pronunciarse sobre la ubicación de las estaciones y es conforme o no con los criterios establecidos en la normativa europea

Voz 1715 21:03 porque otro de los trucos será también en poner

Voz 0882 21:05 las estaciones de medición lejos de las calles con más coches como ha hecho por ejemplo Milán a partir de ahora esta sentencia histórica endurece la lucha contra la contaminación del aire que mata a cuatrocientos mil europeos al año según reconoce este alto tribunal

Voz 1715 21:20 he ultimos datos sobre consumo de drogas en el mundo los ha hecho públicos Naciones Unidas aumenta el número de muertes causadas por estas sustancias en un mercado que no deja de crecer Mariola Lorenzo

Voz 0259 21:30 en este informe la ONU llama la atención sobre una droga desconocida que está causando ya una crisis en África y en Oriente Próximo se llama tramado es un opioides sintético cuya producción y venta ilegal fuera de circuito médico regulados está disparando el tramado tiene efectos analgésicos al tiempo que aquí

Voz 1450 21:46 va de estimulante la gente lo consume con

Voz 0259 21:49 Nos relajante para mejorar el rendimiento intelectual y físico para quitar el hambre o las necesidades de dormir para prolongar la actividad sexual generar euforia o como sustituto de la eh

Voz 1450 21:59 heroína alerta el informe de que todo esto lo hace

Voz 0259 22:02 muy atractivo para amplios sectores de la sociedad incluidos los estudiantes en épocas de exámenes o taxistas y chóferes las incautaciones del tramado han pasado de diez kilos en dos mil diez a ciento veinticinco mil en dos mil diecisiete

Voz 25 22:15 Hora veinticinco

Voz 1706 22:18 la obra de teatro pero casi casi faltó

Voz 4 22:21 los carburantes BP Ultimate con tecnología Active

Voz 1704 22:23 te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 4 22:26 que no se quede en un casi casi la vida sin intereses

Voz 26 22:28 es mejor el beneficio es una obra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com DT cerca de tierra para llevarte más lejos

Voz 27 22:38 hoy amor he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma eso pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado este verano quiere unas vacaciones tranquilitas

Voz 19 22:51 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1704 23:07 a partir de las nueve tendremos cara B muy la dedicamos al calendario los árbitros

Voz 1880 23:11 hola Pedro ya hemos dicho que el martes que viene Pedro Sánchez Meritxell Batet se van a reunir será el inicio de un calendario en el que tenemos que conocer muchas otras fechas como por ejemplo el día de la investidura preso hoy como siempre yendo a la raíz de la palabra dándole la vuelta al concepto vamos a investigar todo sobre calendarios los lunares los solares los almanaques lo vamos a hacer con Pepa Castillo que es profesora de Historia Antigua en la Universidad de La Rioja pero habrá más como por ejemplo este calendas recibe hoy o el calendario chino o el mes del Ramadán todo a partir de las nueve y media más o menos en la cara

Voz 1704 23:50 en la tertulia de Hoy hemos convocado a Miguel Ángel Aguilar a Cristina de la Hoz Victoria Lafora Éstas son para ella las claves del

Voz 3 23:56 la investidura a estas horas sigue

Voz 1880 23:59 la pero no sólo la del Gobierno de Pedro Sánchez sino también la de Madrid Murcia los dos extremos Podemos y Vox sean ofendido y amenazan con paralizar la vida pública sí ayer fue el PSOE quien contó que Iglesias había advertido que podía votar en contra de la investidura hoy es Podemos quién asegura que Sánchez confeso que prefiere los apoyos de la derecha y todo esto por los asientos del Consejo de Ministros Vox sea cansado del ninguneo de Ciudadanos y quiere un pacto sin secretos firmado por las tres derechas para apoyar Madrid y Murcia mientras tanto todo sigue manga por hombro y la solución posiblemente en septiembre que edificante

Voz 1704 24:48 bueno y mucho antes de septiembre a partir de las nueve la tertulia en Hora Veinticinco horas unas ocho veinticinco las siete y veinticinco Canal

Voz 0194 25:04 como buenas tardes Isabel Díaz Ayuso se abre a negociar con Vox incluso después de escuchar sus peticiones para pactar el Gobierno de la Comunidad de Madrid la extrema derecha quiere un acuerdo a tres con PP y Ciudadanos que contempla entre otras cosas eliminar las ayudas a las víctimas de violencia machista repatriar a los menores extranjeros no acompañados suprimir las ayudas a los

Voz 6 25:24 antes son aquellas asociaciones que promueven el tráfico de personas la trata de personas colaborar desde todos los organismos de la Comunidad de Madrid incluidos los pertenecientes al ámbito de la sanidad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentre la comunidad de forma ilegal

Voz 0194 25:45 esta es Rocío Monasterio la portavoz de Vox con la que está previsto que Ayuso mantengan una conversación telefónica a lo largo del día la candidata del PP dice que no aceptará retrocesos en derechos sociales pero deja la puerta abierta a modificar algunos aspectos de las leyes LGT

Voz 6 25:59 todo lo que sea avanzar en el respeto en la diversidad bases siempre pilar fundamental de mi Gobierno otra cosa es si consideran que dentro de la ley hay aspectos que se pueden mejorar a mi me parece que se pueden tratar y se pueden ver ISIS Se considera que es un tema que se pulveriza porque es una cuestión en la que entran también los y las asociaciones las organizaciones sí puedo puede hablar sobre todo eso a mí me parece correcto porque yo quiero evitar cualquier tipo de abusar de desmán poblado y por el otro Ike dice

Voz 0194 26:29 danos bueno pues la formación naranja ha mostrado su rechazo contundente a la propuesta Ignacio Aguado

Voz 1706 26:34 ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieren hacer retroceder que frivoliza en con la violencia machista con aquellos partidos textil estigmatice a los inmigrantes que ataquen al colectivo LGTB no habrá un gobierno bajo estas condiciones mis principios lo de mi partido están por encima de un gobierno yo no quiero una Comunidad de Madrid en blanco y negro

Voz 0194 26:55 el rechazo a esas propuestas de la extrema derecha ha llegado también desde organizaciones sociales como la Fundación Raíces su presidenta Lourdes Reyzábal hace unos minutos aquí en La Ser en La Ventana de Madrid

Voz 29 27:05 podemos y debemos de tener claro que el resto de partidos políticos deben tener una línea roja todos una línea roja que se han saltado también los partidos políticos como el PSOE como el PP esa línea roja es la del respeto escrupuloso derechos humanos el respeto escrupuloso de los derechos fundamentales

Voz 31 27:57 veinte vuelven la naturaleza vuelve a ser libre sentiste Vigo vuelve al paraíso ven Asturias Paraíso Natural

Voz 3 28:09 Rubí de Fun mejor parque del mundo presenta el suyo de Toledo dos mil personajes escenario de cinco hectáreas grandiosos efectos especiales en el espectáculo más grande de España sin puede fue están ya punto com we de Fu España la historia te está esperando

Voz 1450 28:29 hoy se han apagado los semáforos de la A5 encendidos desde hace cuatro meses el nuevo Gobierno de la capital los desconecta porque dicen han resultado ineficaces para regular el tráfico y garantizar la seguridad el plan de la yo entonces soterrar cuatro kilómetros de sabia como ya ocurrió con la M30 en tiempos de Gallardón allí ha estado el alcalde José Luis Martínez Almeida que además de la paga o de los semáforos de la cinco ha defendido también la suspensión de Madrid Central la Unión Europea ha advertido de los riesgos de eliminar medidas que luchen contra la contaminación pero Almeida dice que no va a dar marcha atrás frente a las presiones de la izquierda

Voz 1779 28:59 que nosotros cumpliremos sin lugar a dudas con nuestros compromisos con la Unión Europea en materia de calidad del aire pero les tengo que reconocer también una cosa yo aquí no he venido a caer bien a la izquierda y uno he venido aquí a sucumbir a las presiones de la izquierda yo no he venido aquí a hacer lo que me dicta la izquierda yo he venido aquí a cumplir el compromiso que asumí con los madrileños

Voz 1450 29:19 y un apunte más que acabamos de conocer un niño de ocho años

Voz 0194 29:21 esta grave después de ahogarse en una piscina de El Molar el socorrista de la piscina y el personal sanitario del municipio le han realizado las maniobras de reanimación y el menor ha sido trasladado de urgencia al hospital de La Paz y atención al tiempo no es una novedad que hace calor pero sí se espera que en las próximas horas la situación se agrave mañana se esperan máximas en toda la comunidad de hasta cuarenta y dos grados durante el día ahora llegamos a las ocho y media con treinta y cuatro en el centro de Madrid sigue hora25 esta mañana

Voz 1880 29:53 en Hora veinticinco

Voz 0919 30:17 algunos consideran que eso es el catecismo eso no te digo sube el pan cuando hablamos de una el ha dicho que no está preparado para ser presidente del Barcelona que no lo sé y luego le han preguntado por Rodríguez el jugador del Atlético de Madrid que todo el mundo intuye se va a ir al City y ha dicho que él no sabe nada bueno él no sabe nada hay que que es un gran jugador pero que él no sabe nada y que ya se verá

Voz 3 30:38 la semana que viene se va a ver

Voz 0919 30:41 bueno pues enseguida escuchamos a Guardiola un poco de paciencia porque ante lo vamos a escuchar a Rober Moreno que habrá quien que escuche el nombre de la Moreno quién es Robert Moreno Rubén Moreno es el seleccionador español nombrado hace una semana pero claro es que se conoce poco no la la Federación parecía que iba a llevar a cabo con Robert Moreno la misma política de comunicación que con Luis Enrique que no concedía una sola entrevista particular simplemente daba ruedas de prensa algunos ya aventuraba vamos que eso era un error y que mantener oculto a Ruber Moreno pues era contraproducente porque la gente no le conoce bueno pues hoy hemos tenido una gran noticia porque nuestro compañero Joaquín Maroto ha conseguido una entrevista con Robert Moreno en el diario As entrevista del seleccionador en el diario As una cosa tan normal y tan habitual tan sencilla que por desgracia parece sorprendente parece noticia pero si el seleccionador Rober Moreno ha concedido una entrevista particular a nuestros compañeros del diario As disfrutemos un poco y veamos que es una cosa normal y corriente

Voz 33 31:50 pues que tendríamos que entrar mucho en detalle no de lo que que es experiencia quizá lo único que qué se puede decir que no tengo experiencias dirigiendo una fase final lo siendo el que ejecuta la toma de decisiones pero en el resto de los nueve años con Luis Enrique creo que me han aportado toda la experiencia que tenía hasta ese que me faltaba cuando llega ese momento en cuanto a fútbol hasta ese momento había analizado estudiado muchísimo con Luis en estos nueve años he aprendido lo que es estar con los mejores jugadores el tomar decisiones el como transmitirse Las y en ese sentido yo creo que la única estancia que no tengo que es la que difícilmente tienen seleccionador cuando empieza es la de afrontar una fase final

Voz 34 32:24 te va a saber ahora la sub-veintiuno porque de ahí debe ser la al caladero de la selección absoluta de ibas a sacar jugadores no si ojalá ojalá la escuadra

Voz 0919 32:34 suerte que el primer día no una cosa decía el periodista pregunta el seleccionador responde y además explica fenomenal gran iniciativa de la Federación va a conceder Roberto Moreno entrevista particulares y así la gente le va a conocer hice va precisamente a Italia donde vamos a estar nosotros enseguida también porque mañana la selección sub veintiuno juega semifinal del Campeonato de Europa ante Francia así que enseguida estamos allí con Mario Torrejón para que nos cuenten cómo están y que dicen los internacionales en el mercado de fichajes poco movimiento fieles en nos cuentan nuestros compañeros de Radio Barcelona será mañana oficialmente portero del Valencia traspasado por el Barcelona XXXV millones va a pagar el equipo ché y todo esto en el inicio con vuestros mensajes de Whatsapp por supuesto

Voz 3 33:23 estoy hasta que lo hagan

Voz 6 33:25 hola Gallego buenas tardes bueno antes de nada quisiera

Voz 12 33:28 felicidad en general a la Cadena Ser por el último EGM para empezar no primero pues alegrarme sinceramente y de todo corazón de que el Madrid por fin tenga equipo femenino de de fútbol me alegro muchísimo y lo segundo al tema Neymar yo creo que este chico va terminar como Robinho no va a ser nadie por mucho que siempre en el padre digo por mucho dinero que gane la si no se puede ir por la vida pero en fin es lo que manda las perras ya está en fin esto es todo oí enhorabuena a todos empezando por dice adiós

Voz 0919 34:00 claro que sí enhorabuena a todos los compañeros del Larguero de Carrusel de Ser deportivos pero más allá de los deportes de la SER Hoy por Hoy de la Ventana enhorabuena por los datos ya seguir haciendo radio de lo buena que es para lo que estamos aquí dejad vuestros mensajes

Voz 1501 35:22 hola Gallego muy buenas desde la sala de prensa de este estadio el tricolor

Voz 0919 35:25 de qué es el extravío el partido donde estará bien montando las

Voz 1501 35:28 ción Española de Luis de la Fuente Oyarzábal con bueno iba a decir parte con el resto de sus compañeros parte al margen va a estar mañana eh mañana estará ok Mikel Oyarzabal tiene el tobillo bastante mejor duelen muy poquito así que mañana puede ser de la partida IRI como estamos en la sala de prensa porque aquí hablado antes tanto Luis de la Fuente como los jugadores Rafa Amir Fabian Ruiz el tema estrella te puedes imaginar a Gallego que es el calor ahora mismo mientras entrena selección tenemos treinta y cuatro grados de temperatura un calor muy pegajoso mañanas espera a la hora del partido las nueve de la noche unos treinta y siete grados más o menos

Voz 1715 36:01 muchísimo calor el otro día frente a Bélgica el jefe

Voz 1501 36:04 estaba muy seco era muy difícil que corría el balón y hoy en la práctica en el entrenamiento parece que está más o menos igual de hecho ha sido el tema estrella con Luis de la Fuente ha preguntado el entrenador de la selección española si teme un poco que vuelve a estar seco el cesped Easy cree que eso es un hándicap decíamos el calor y la falta de gasolina el final de temporada para su alineación de mañana escucha

Voz 3 36:24 nunca me matan

Voz 38 36:26 estuve tan pero bueno nosotros ya tenemos que olvidarnos que dio uno de los en contra de la gestora intuimos que el superar esa duda Zidane hace muchísimo calor pero yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo para hacer un espectáculo que esto sólo para sublevados

Voz 1706 36:41 otra cosa que decir

Voz 38 36:43 lo suficiente para que nuevo y que los jugadores sufran menos

Voz 1501 36:48 bueno pues por negó gallego que entrenara condicionado del calor aquí es terrible porque esta da a la calle aguanta grados en los sitios a quince bajo cero con lo cual es muy complicado incluso también jugadores en los hoteles y digo que los jugadores como Rafa Amir IF habían Ruiz hablaban esta esta misma tarde del favoritismo el entrenador francés asentado en esta misma sala de prensa dicho España es favorita desde el principio además añadido una cosa más que no va a jugar como Italia es decir a palos para sacar a España del partido así sigue cuando no preguntada Fabián sino sentimos más favoritos al principio decía esto

Voz 38 37:19 ah creo que que la la del plan la eutanasia creo que allana empezar grupo al final la aquí creo que demuestra acompañarán no tenemos pensando estamos alentando al empezar el una nada a partir el mueble de febrero volveremos para

Voz 1501 37:41 pero lo van a tener Alemania y Rumanía que juegan a las seis de la tarde y se prevé cuarenta y dos grados de temperatura en Bolonia para esto

Voz 0919 37:47 madre mía madre mía nada frío

Voz 39 37:49 no no no no procurar red breve quita cuarenta grados pero queda esa canta para mañana a las nueve de esto

Voz 17 40:06 qué tal Gallego muy buenas el nombre del día es aquí en Barcelona aunque al más alto nivel en el Barça la respuesta es la en las últimas semanas se que la operación no se contempla desde el club además nos dicen que para abordar la el primer gesto tendría que hacerlo el jugador pidiendo perdón por cómo se fue retirando las demandas aunque hay personas relacionadas con la posible operación que el condicional ya te dicen que sería larga que sigue difícil que sería culebrón y le hemos preguntado a Guardiola como lo vería sin y eso de que acaben jugando juntos Neymar Messi Suárez de incluso Griezmann lo ve posible dice Guardiola que por qué no

Voz 3 40:36 vivir mucha mucho tiempo en este club me gustaría cualquier opinión pudiera malinterpretarse detengo mucho muchas temas el club me lo dio todo y lo que haga me parecerá bien todo dependerá de la idea que tenga de la secretaría técnica al entrenador como quieren jugar pero no es buenos siempre son

Voz 17 40:52 bienvenidos sin querer meterse mucho donde no le llaman porque donde si le llaman MANES en el City no le ha hecho mucha gracia que le preguntemos si ha llamado directamente a Rodri para convencerlo anegado ningún interés por Marco Asensio y la echado alguna que otra David eche lo mira

Voz 3 41:06 Rodri que parece que abandonó Atlético de Madrid todo apunta a que va a acabar cuando el City uno de severa se dice que los llamado apasionante que gracias con un encierro llamado rodeos así que lo ha dicho pues ya me ha comentado es muy buen jugador desde el alguna posibilidad de una premier si eso leído pues a disfrutar del año quién los que nos queda ha sido uno de los grandes del fútbol no sólo español sino europeo Guardiola sobre los nombres propios también rodean a su equipo el Manchester City

Voz 0919 41:40 bueno ahora mismo la espía en cuenta que el City pagará la próxima semana la cláusula de Rodrigo setenta millones de euros bueno todo el mundo lo da por hecho pero quién sabe Moguer

Voz 42 41:48 hola no tiene idea del asunto eh

Voz 0919 41:51 por cierto lo decirles en se hará oficial el Valencia en nada no

Voz 17 41:56 yo creo que sabe hacer oficial esta tarde los unos dicen vayan obrero creas que los dicen que se va a hacer oficial esta tarde noche y que al final serán treinta y cinco millones lo que pactan Barça hay Valencia lo de neto al Barça todavía no se no va a ser hoy será antes de que acabe la semana veremos si mañana o pasado por un precio similar hay quizá cae algún variable de por medio y con esos treinta y cinco millones de sílex en los Veinticinco de André Gomes y los dos y medio de Cardona el Barça sobrepasa los sesenta que se había marcado ingresar esta semana y aún tiene Rafinha Denis Suárez Qurei Palencia la recámara pasta que luego hay que gastarse la él

Voz 0919 42:26 el fichaje o la presentación del día mejor dicho en el Betis el delantero Juanmi como ha sido Fran rojillo bueno pues como todas las presentaciones cargada de ilusión en la llegada de un futbolista que está contentísimo por venir a la familia bética y que se ha mostrado así de feliz

Voz 3 42:40 voy a dar lo máximo por esta camiseta que que es una orgullo vestir esta esta equipación que me voy a dejar la vida por estos colores hay mía

Voz 0919 42:48 da por hecho colores mañana va a presentar el Betis el spot de la campaña de abonados y posiblemente la próxima semana llegue el segundo dicen que un delantero top a ver unos llegan otros se marchan en el Villarreal dos salida Xavi Isidro buenas tardes

Voz 43 43:02 qué tal Gallego muy bueno sigue la operación salida

Voz 0470 43:04 pues fan zone soriana informa hoy todos como tú decías se me ha ido Javi Fuego en el caso lo es el miedo nos quitamos de encima el marrón no catorce millones de euros pagó el Villarreal hace dos temporadas por cuatro coma cinco lo vende ahora el Olympiacos aunque uno de esos millones se va ir a las arcas del Sporting de Luis boa recuerdos del futbolista que todavía está pendiente de juicio entre otras cosas por un supuesto intento de homicidio hija avistó Xavier abandonar Villarreal vuelva a casa el Sporting de Gijón tiene treinta y cinco años firma para las dos próximas temporadas se habla del traspaso no hay cifras pero se especula entre uno o dos millones de euros ha podido pagar el puerto

Voz 0919 43:41 el Eibar se lleva un jugador del Real Madrid cuéntanos

Voz 44 43:46 muy buena galego o así es Álvaro Tejero cumplirá el veinte de julio veintitrés años el canterano del Real Madrid que ha estado cedido en el Albacete la última temporada incluso jugando el play off por el ascenso a Primera División un jugador que llega a Ipurúa un traspasos especula que son aproximadamente tres millones lo ha pagado el Eibar por el jugador y eso sí firma por cinco temporadas hasta el treinta de junio de dos mil veinticuatro

Voz 0919 44:12 seguro que va a crecer con Mendilibar este futbolista del Mallorca que es equipo de Primera División desde hace apenas cinco días ya está haciendo compras para el año que viene en la máxima categoría Pedro Morla buenas tardes

Voz 45 44:25 qué tal buenas tardes Gallego si el Real Mallorca ha anunciado que va a ejecutar la opción de compra de Mattin Bayern que está estipulada en el contrato de cesión con el Kio Verona después de que llegada al club en el pasado mes de agosto el central eslovaco firmará un contrato de tres temporadas la cláusula de rescisión del Defensor

Voz 0919 44:41 internacional eslovaco será de un millón y medio

Voz 45 44:43 lo de euros

Voz 0919 44:46 y otro que es que vuelve a la primera división la próxima temporada de Granada renovando a gente importante Luis Mora buenas tardes

Voz 44 44:54 hola qué tal Gallego renovado Álex Martínez es la tercera operación veraniega del Granada Club de Fútbol tras la opción de compra ejercida por Fede Vico la renovación de uno de los capitanes de Víctor Díaz Alex que ha completado su segunda temporada en Los Cármenes cumple contrato el próximo treinta de junio y ahora firma por dos temporadas más en el cuadro nazarí base rojiblanco hasta dos mil veintiuno lateral sevillano llegó procedente del Betis lo jugó todo en su primera temporada en Granada pero esta pasada campaña sólo ha disputado diecisiete partidos tras cinco meses de lesión tras romperse el texto de aquí

Voz 42 45:27 vamos con la competición

Voz 0919 45:29 enseguida estamos en la Copa América ante el vamos a recordar que ha habido hoy en la Copa de África donde juega la anfitriona Egipto con su estrella ante Congo y quemas José Palacio cuéntanos

Voz 1038 45:41 qué tal muy buenas gallego pues tenemos ya la primera selección en octavos de final de la Copa de África es Nigeria ganaba uno cero a Guinea con gol de Wall central queda estado jugando en el Leganés hace que ya San las águilas verdes en las octavos de final en juego tenemos el Uganda Zimbabwe uno uno en el minuto ochenta y ocho el partido Si gana Uganda también estaría ya en octavos de final llegó como dices a las diez de la noche ese partido de Egipto que Ziganda también se clasificaría para la siguiente ronda juega contra la República Democrática del Congo pero la noticia es que han tenido que expulsar a un jugador Amer Varda porque ha acosado a varios mujeres a través de redes sociales durante la concentración de los faraones en esa copa

Voz 0919 46:16 y ahora vamos a la Copa América que estamos deseando ya que lleguen los cuartos de final con Brasil con Argentina y con el resto a veinticuatro horas de que comience esa ronda que ese dice Javi Sánchez muy buenas tardes

Voz 0470 46:28 qué tal y como muy buenas tardes así es que un poquito más de veinticuatro horas en va a ser la noche de mañana del jueves el viernes a las dos y media de la madrugada desde Brasil de Paraguay en Maracaná después el viernes a las nueve de la noche Argentina Venezuela estos dos por una parte del cuadro así que podemos en tener un Brasil Argentina en las semifinales por la otra parte la noche del viernes al sábado a la una de la noche será el Colombia Chile en Sao Paulo y el sábado a las nueve de la noche Uruguay frente a Perú allí continuó