Hora 25 (26/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 las nueve las ocho en Canarias la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1551 00:15 eh

Voz 0194 00:16 Ángels Barceló hoy la autoridad fiscal independiente ha propuesto su modelo para una renta mínima destinada a los más pobres la idea se suma a las medidas que llevan varios años los sindicatos reivindicando para los parados de larga duración en los próximos minutos vamos a explicarles conducta

Voz 2 00:30 allí si es posible y cómo funcionaría esta renta Mini

Voz 0194 00:34 hola estatal antes repasamos lo fundamental esta hora Nacho Palomo buenas noches buenas noches y lo primero sigue descontrolado un incendio minera el sur de Tarragona

Voz 1050 00:41 son ya más de dos mil quinientas hectáreas calcinadas y se han desalojado un centenar de personas de varias masías en la zona está Adriana Moncloa adelante

Voz 0419 00:50 buenas tardes pues doscientos sesenta efectivos siguen trabajando en la extinción de este incendio en la Torre de la española en Tarragona con sesenta vehículos terrestres y quince medios aéreos de los Bomberos de la Generalitat se ha movilizado en la que en este caso aéreos del Ministerio de Agricultura se ha activado la Unidad Militar de Emergencias de momento como decíais más de quinientas hectáreas preocupa porque el viento sigue soplando en la zona del Ebro se trabaja además con la hipótesis del auto combustión en una granja como posible causa del fuego que ha empezado a las dos y media y que sigue activo

Voz 0194 01:25 seguiremos muy pendientes de este incendio a lo largo de Hora Veinticinco en lo político cruce de versiones y desmentidos entre Podemos y PSOE por la investidura

Voz 1050 01:32 ayer Sánchez Iglesias se reunieron sin acuerdo y hoy los partidos han puesto voz al desencuentro desde Podemos aseguran que Sánchez quiere pactar con la derecha escuchamos a Irene Montero le responde Adriana Lastra

Voz 0814 01:43 el Partido Socialista el candidato a la presidencia ha decidido según nos comunicó ayer buscar el apoyo de la derecha e ir posiblemente a una investidura fallida sin negociar nada no sólo con nosotros sino con ningún grupo de la Cámara no entiendo

Voz 4 01:55 las declaraciones de Irene Montero porque no es así no es esa la realidad nosotros seguiremos trabajando hasta el último día para que haya un gobierno cuanto antes en España el orgullo de Barcelona rechaza

Voz 1050 02:06 ciudadanos los organizadores han pedido a los naranjas que no participen en la manifestación del sábado debido a sus acuerdos con Vox amplía en Miami

Voz 4 02:14 el siguiendo el ejemplo de Madrid la organización del Pride Barcelona

Voz 5 02:18 ha puesto como requisito que los partidos que quieran participar en la manifestación del sábado deben comprometerse por escrito a no dar apoyo a formaciones contrarias al colectivo LGTB y Ciudadanos se ha comprometido a ello pero la organización del Pride ha considerado que en los pactos del partido naranja con Bosch son contrarios a este compromiso por eso les han pedido que no participen el sábado en la manifestación una ciudadanos lamenta la decisión confía en que el Pride rectifiquen

Voz 1050 02:46 en las Cortes valencianas no ha salido adelante la declaración institucional a favor de los derechos del colectivo LGTB y Vox la ha bloqueado Se necesitan el apoyo de todos los grupos para que salga adelante

Voz 0194 02:56 la tragedia intentando llegar a nuestras costas una patera

Voz 1050 02:59 con destino Canarias ha naufragado ocurrió el fin de semana aunque lo hemos conocido hoy hay cerca de veinte personas

Voz 0194 03:04 desaparecidas hice pierde practicamente las pero

Voz 1050 03:07 esta de encontrarlas con vida además esta tarde Salvamento Marítimo ha rescatado a cincuenta y siete migrantes en el mar de Alborán

Voz 0194 03:12 la cara B de Sara vítores hoy hablaremos del calendario pero antes de todo esto la noticia Iberia Brian Pérez buenas noches buenas noches este verano

Voz 1762 03:21 cubre agradecía al grupo Iberia le lleva la cuna de la

Voz 4 03:23 cultura clásica en Atenas a la isla de Creta donde parece que no pasa el tiempo han iconos donde conviven naturaleza y fiesta a Santorini la perla del mar Egeo y a Corfú la más verde de las islas fónicas entra en iberia punto com elija su próximo destino en Grecia

Voz 1551 03:40 Hora Veinticinco

Voz 6 03:43 nosotros habremos construido juntos

Voz 7 03:46 vosotros habéis hecho algo grande

Voz 8 03:49 cuando invierte es el tesoro público el futuros escriben futuro perfecto es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades informa tesoro puntos invierten futuro perfecto el Gobierno de España

Voz 1025 04:04 cuánto te gastaron en el mantenimiento de tu coche lo has pensado crees que hay alguna forma de reducir este gasto yo conozco una cien por cien efectiva cuidar el carburante porque no no todos los carburantes son iguales tanto para motores modernos como para los que ya tienen ciertos años los carburantes óptima de Cepsa mantiene limpio el interior del motor y alargan su vida útil ahorrando operaciones demanda

Voz 3 04:27 el viento además reduce la formación de Carbó

Voz 1025 04:29 Millas y otras impurezas impiden la corrosión de las partes metálicas ya ayudan también a evitar obstrucciones en los inyectores quede operaciones de mantenimiento te puedes ahorrar al elegir bien utiliza sólo carburantes óptima desde un coche en forma con carburantes óptima de Cepsa aquí

Voz 7 04:50 España ha vivido en los últimos meses la máxima tensión en forma fiel

Voz 2 04:55 los españoles han salido en masa hoy a votar la lectura principal es que la mentira entre el crío el ruido la furia no gusta a todos

Voz 3 05:03 todo preparado para sacar esta golpea Rafa la derecha ETI es impresionante una vez más la SER ha sido la radio preferida por los españoles

Voz 9 05:15 millones ciento diecinueve mil creyentes en escuchó

Voz 3 05:18 dos diariamente la Cadena SER según él

Voz 9 05:20 el último Estudio General de Medios la SER continúa siendo la radio líderes

Voz 3 05:25 España iban veintiséis años consecutivos cabe

Voz 10 05:30 la CEAR pase lo que pase

Voz 1971 05:36 su alarma de Securitas Direct agita desconectada

Voz 11 05:38 Cariño estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la Casa de la playa esa pues porque la tenemos vacía casi todo el año Easy entran a robar océanos mete alguien ni nos enteramos

Voz 8 05:48 protege con Securitas Direct de la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 06:06 sigue ahorrarle incluso en Cadena Ser punto com y en las redes sociales el ver la arroba Hora Veinticinco quien Facebook Hora

Voz 14 06:18 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 5 06:21 un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 7 06:33 el Faro con Mara Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 16 06:43 eh

Voz 17 06:54 buenos días Carlos buenos días

Voz 16 06:56 eso no

Voz 1880 06:59 sí

Voz 18 07:02 son las cinco menos veinte en categoría Joaquín

Voz 3 07:11 así de buenas a primeras buenos días a nadie algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias latiguillo moverla como no son los que padece König David broncas

Voz 0194 07:36 lo estábamos

Voz 3 07:40 le siguen los también en Cadena Ser punto com nuestra pero insisto no radica en la Cadena SER

Voz 19 07:47 después de llevar a Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer

Voz 20 07:53 en últimos programa selecciona el que prefiera ir dale al play

Voz 3 07:58 toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarte nuestra aplicación

Voz 1880 08:11 meteorito contra la Tierra en dos mil dieciocho

Voz 21 08:15 Mingo agua va a dejar de funcionar

Voz 22 08:18 su dispositivo juega seguirá funcionando como hasta ahora al igual que todas las apps que siempre has utilizado que ahora que te han puesto en lo peor que estás dispuesto a quedarte con el mejor yo estoy con Hawley

Voz 23 08:29 cadena SER Hora veinticinco

Voz 4 08:36 suelo nueve y ocho minutos ocho y ocho en Canarias saber cómo cómo les contamos esto primera son Tolón

Voz 0194 08:43 tu vida fiscal Life propone una alternativa a la iniciativa legislativa de los sindicatos para ayudar a los parados de larga duración sin ingresos según cálculos de su plan costaría menos dinero al Estado Hipatia haría las necesidades de casi dos millones de hogares segundo asunto fracasa al primer acto de conciliación entre el Partido Popular y los trabajadores que está despidiendo como si fueran empleados eventuales para ahorrarse indemnizaciones bueno estos son nuestros temas para abrir tertulia entendemos que quizá no son los más refrescantes a las puertas de una ola de calor pero son importantes así que les prometo que vamos a poner todo nuestro empeño para que sean digerible seguro que me van a ayudar a ello Miguel Ángel Aguilar muy buen las noches Cristina de la Hoz buenas noches buenas noches y Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches a trabajar que estamos fresquitos que peor está en la calle Príncipe activamente empezar vas a ver cómo sale Rafa Bernardo buenas noches noches Rafa primero tenemos la iniciativa legislativa para ayudar a los parados de larga duración sin recursos iniciativa impulsada por los sindicatos que lleva años rondando por el Congreso de los Diputados y segundo tenemos la alternativa que propone el aire que como decía es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hace un poco de historia cuéntanos porque la idea entra en escena

Voz 1762 09:53 bueno esto es remontarse a la historia de esta ILP de los sindicatos para una prestación de ingresos mínimos que comenzó en dos mil quince la promovieron han entonces Toxo y Méndez

Voz 0194 10:02 que ya no están eso es empezaron a ahora recoger

Voz 1762 10:04 las firmas consiguieron más de setecientas mil ese texto llegó al Congreso finalmente en febrero de dos mil diecisiete después de meses de bloqueo por parte de la mayoría conservadora pasó el primer debate de totalidad se opuso ahí también el PP apoyado por Ciudadanos pero la mayoría votó a favor de su tramitación así que consiguió la ILP pasar a la siguiente fase el debate de enmiendas en Comisión allí de nuevo hubo un bloqueo y durante meses de los grupos conservadores prorrogando el trámite de enmiendas una y otra vez que cuando finalmente comienza el debate en comisión el gobierno popular de entonces decidió pedir un informe a la vez

Voz 1971 10:38 este informe para analizar la prestación bien

Voz 1762 10:40 antes de tomar una decisión algo que paralizó de nuevo los trabajos parlamentarios tras la moción de censura las cosas siguen amparadas y es ahora cuando el asunto se reactiva pero no sólo por la ayer la presentación de este informe del aire sino porque a diferencia de otros asuntos en tramitación las ILP no decaen cuando se celebren elecciones y se conformó en unas nuevas Cortes entonces la Mesa del Congreso ha decidido retomar el debate eso sí empezando desde el principio el debate de totalidad otra vez lo haces

Voz 1050 11:06 la Mesa del Congreso de alguna forma para no no retomar un debate a medias con una nueva como

Voz 1762 11:11 posición de las cámaras no con incluso nuevos grupos así que en las próximas semanas Podemos

Voz 1050 11:15 empezar a hablar de nuevo en el Congreso de la hoy de la ILP

Voz 1762 11:18 sino pasan medio en los próximos meses podría haber una ley ya veremos con qué UTE contenido que decimos empezó todo en dos mil quince cuando se decía que la situación era muy grave no codo con tres millones de parados de larga duración

Voz 0194 11:29 dos mil quince estamos a mediados de dos mil diecinueve entra ahora en escena este informe de la aire en que en que transforma la autoridad fiscal esa iniciativa de los sindicatos

Voz 1762 11:39 lo que dice la idea es que la ILP de los sindicatos contribuiría a mejorar la distribución de la renta y reduciría la pobreza extrema en un veintisiete por ciento pero no se focaliza en lo que dice la Pérez que es la clave que es la pobreza severa la autoridad The inoperante fiscal dice que los sindicatos plantean como requisito para acceder a la ayuda que por cierto es del ochenta por ciento del IPREM osea unos cuatrocientos treinta euros

Voz 0194 12:01 has les con siglas cuenta lo que sea premio

Voz 1762 12:03 picador que se utiliza para en fin para para establecer la cuantía de las ayudas y el acceso a ellas bueno cuando él el Salario Mínimo subió demasiados estableció otro indicador para que las ayudas fuesen más bajas y es el IPREM

Voz 0194 12:15 cuántos el ochenta por ciento del IPREM cuatrocientos treinta

Voz 1762 12:17 euros al mes y esta sería la ayuda para aquellos que estén inscritos doce meses como demandantes de empleo seis meses residentes en España tengan ingresos por debajo del setenta y cinco por ciento del salario mínimo es decir lo que plantean los sindicatos está muy vinculado al mercado de trabajo

Voz 0194 12:30 no ha perdido el empleo estar buscando uno nuevo dice el aire

Voz 1762 12:33 esto deja potenciales beneficiarios en muy mala situación fuera de la posibilidad de acceder IU propone a cambio centrarse en la renta de los hogares más que en la búsqueda de empleo y para ello propone una serie de alternativas que es esa misma ayuda no de cuatrocientos treinta euros al mes por adulto para las situaciones más graves las de los hogares con menos de trescientos cincuenta euros al mes por persona de rentas a esto es la pobreza severa no IES sumaría esto una ayuda de cien euros al mes por hijo eh para todas las situaciones de pobreza otra alternativa cuatrocientos treinta euros al mes para las situaciones de pobreza más grave y que se vaya agrandando es decir que la que los cuatrocientos treinta euros sean cada vez menos a medida que la situación de pobreza no es tan severa de forma que si no gana setecientos euros al mes por unidades su modelo hogar pues la ayuda sería de unos cincuenta euros bueno con toda esta esta filosofía no de orientar más a las rentas y la pobreza que al trabajo dice Leire es que se podría reducir reducir la pobreza severa hasta un sesenta porfía

Voz 0194 13:28 vamos con los números en que cristaliza la filosofía del aire y en quiénes están pensando con estos casos

Voz 1762 13:33 eso sí pues la aires dice que la ILP de los sindicatos tal y como está podría alcanzar a un millón cien mil hogares que su coste sería de siete mil doscientos millones de euros al año pero podría subir hasta nueve mil ochocientos millones si como hemos hecho las personas que no cumplen ese requisito de buscar empleo porque están en inactividad deciden apuntarse a los servicios públicos de empleo para cumplir ese requisito sólo para poder acceder a la prestación no porque estén buscando reintegrarse al mercado laboral dice Leire es que de alguna forma allí podría haber un efecto llamada no con esta con esta medida que proponen los sindicatos mientras con su alternativa la autoridad dice que podrían alcanzar a más hogares un millón ochocientos mil que su coste sería mucho menor de tres mil quinientos millones de euros y que tendría la ventaja además de eliminar duplicidades porque Leira plantea que esta ayuda aquellos dicen se convierta por así decirlo en la prestación básica del sistema que sea el último suelo dos todo el dinero que gastan ahora las comunidades autónomas en estas rentas mínimas quedarían liberados dice la aires para que las autonomías puedan utilizarse extra de dinero en mejorar la garantía básica en perfeccionar su sistema de protección

Voz 0194 14:33 claro un momentito pues quiero hacerle un par de preguntas a Carlos Bravo que secretario de Políticas públicas y Protección Social de Comisiones Obreras muy buenas noches casi que por alusiones lo del aire ha sido una evaluación de la iniciativa impulsada por ustedes por UGT y Comisiones o es algo que no tiene nada que ver

Voz 25 14:53 bueno nosotros lo que queremos es que la habían presentado una cosa ahí ha contestado otra no otra que es muy interesante que atiende una una necesidad social que el geógrafo esa lo que ellos llaman pobreza severa que es un concepto que acuñó en su informe pues eso las rentas por debajo de de que cuatro mil doscientos euros al año el email un copo que hay que poner pero ciertamente tienes

Voz 1971 15:19 poco que ver con da propuso a los sindicatos

Voz 25 15:22 estaba orientado ya está orientada a eliminar los vacíos de cobertura o la protección asistencial por desempleo es decir él no que es competencia en de

Voz 1971 15:33 cumplió Sofía de protección por desempleo

Voz 25 15:35 hay que donde hay muchísimas personas para la duración que han agotado todo tipo de prestaciones y lo tiré cobertura de lo que se extenderá cubrir eso esto no me pica que no cumplen también lo que hoy atienden de manera dispar las comunidades autónomas que son las personas la situación los riesgo de exclusión social que son muy pobres y que requieren allí cuál de las CCAA de diferentes modelos en cada uno de ellos pueda usted lo que hace es mezclar las dos cosas

Voz 0194 16:00 podríamos decir que son propuestas complementarias

Voz 25 16:02 sí sí nosotros no tengo ningún reparo al análisis ciudad en relación con la lucha contra la pobreza pero digamos que está respondiendo a una propuesta para eliminar nos vacíos de cobertura la protección por desempleo oliendo otro problema de la mesa que también hay que Hacienda

Voz 0194 16:19 pero piensa que este informe que aborda otra cuestión que no estrictamente la que ustedes abordaban en su en su iniciativa legislativa popular este informe puede influir de alguna manera en la tramitación

Voz 25 16:30 bueno yo la tramitación Interior la del proyecto inicial de la ILP había elementos en el debate sobre la legislatura anterior cuando en el otoño del diecisiete estuvo a punto de ser aprobada la la

Voz 24 16:42 hay LP

Voz 25 16:43 que que modificaban algunos elementos de al que al que de la misma no en cuanto a la relación con las víctimas de las comunidades autónomas a la compatibilidad con el empleo o a la propia extensión del universo de personas retire el debate parlamentario pudo introducir muchos cambios esto podría dar lugar a que el aprovechando la tramitación de la yendo pero propuesto a los sindicatos o en cualquier otro proyecto de ley sea abordara en las Cortes en esta legislatura no de estas características no digo yo que no pudiera ocurrir pero la realidad es que en este momento lo único proyecto normativo que se va a discutir con el Congreso presentada por los sindicatos y habrá que esperar a ver si el Gobierno o los grupos de la oposición presente tan proyectos de leído proposiciones de ley en otro sentido

Voz 0194 17:28 una última cosa nos hacía un poco de historia hay nunca más bien dicho Rafa Bernardo ante esos estábamos remontando a dos mil quince ven el final del túnel para esta iniciativa legislativa popular

Voz 25 17:39 bueno la verdad es que es muy fuerte yo me tiene alguien muy muy accidentado que pensar que cuando la propusimos entonces por ciento de tasa de paro en España la tasa de cobertura por desempleo de menos de la mitad uno de cada dos personas en paro no tenía ninguna prestación hoy afortunadamente la tasa de paro sigue siendo enorme pero mucho más baja hasta el catorce coma cuatro por ciento que eran los otros toda la iniciativa la planteamos porque apreciamos que había un vacío en la cobertura de protección por desempleo puso en las épocas de incluso en dos mil siete y dos mil ocho por eso cuando hicimos la propuesta evaluamos qué significa esto no solamente en lo peor de la crisis que efectivamente el coste de de de ocho mil millones de euros anuales sino en la SER pocas son las que en en el paro hasta el ocho por ciento pues nos encontrábamos con que también había seiscientas setecientas mil personas se quedaran fuera de cualquier red de protección que tenía que ser cubiertas insisto no era compatible contratar nuestro lado al de pobreza que son muy incompletos en España

Voz 0194 18:39 pues Carlos Bravo muchísimas gracias a vosotros hasta luego bueno dos informes una una iniciativa legislativa popular la de los sindicatos en informe de aire que no decía el representante del sindicato como tienes obreras que son complementarios aborda algo que no es exactamente como si respondía algo a lo que no le habían preguntado pero a mí lo que más me llama la atención es que una iniciativa legislativa popular de este tipo

Voz 1971 19:01 que tenía que servir para paliar en un momento de mucha

Voz 0194 19:04 necesidad las necesidades de una serie de de Familias sí de personas bueno lleve desde dos mil quince dando vueltas

Voz 1971 19:10 bueno a ver yo creo que los sindicatos lógicamente lo que han visto es que o tienen temor de que realmente el coste suba nueve mil millones si se incorporan todas aquellas personas que no están en busca de empleo sino que están dispuestos a apuntarse y entonces temen que la tramitación todavía puedo dormir más al sueño de los justos con lo que quieren limitar

Voz 0194 19:28 la estrictamente a una protección

Voz 1971 19:30 empleo para cubrir el vacío de los que no tienen derecho a voto

Voz 1762 19:33 estación pero vamos a ver

Voz 1971 19:36 lo que es evidente es que la renta mínima es la única forma que hay en este momento y que probablemente lo había mucho más en el dos mil quince de revertir la desigualdad producida por la crisis que en gran parte esa desigualdad y al final el problema de la pobreza endémica se queda cocinado sino a un discurso de Cáritas si resulta que los sindicatos no asumen que ese falta de cobertura del paro de larga duración que lleva a mucha gente no intentarlo más es exactamente el motivo de la pobreza y qué casualidad que en esas denuncias que de momento la única voz que se oye es la de Cáritas siempre sale a relucir las mujeres con hijos como las que más riesgo tienen entrar en el umbral de la pobreza están buscando empleo o es que ya ni buscan empleo de verdad que hay que dar cobertura y yo entiendo el temor de los sindicatos pero hace así o aquí no se revierta la desigualdad nunca

Voz 0436 20:31 en todo caso bueno es un tema de una enorme complejidad sobre todo por las consecuencias que pueda tener en economía sobre el papel puede saber diseñado un programa magnífico que luego tenga consecuencias indeseadas a mí en cambio no vincularlo la búsqueda de empleados lo que me inquieta creo que que el problema de las rentas mínimas es que al final se convierte en una especie de de pensión que no anima y en momentos de dificultad evidentemente es imposible sobre todo cuando hablamos de empleados de alargada de desempleados de Alaska

Voz 0194 21:02 duración ya estamos hablando además de gente de unas

Voz 0436 21:04 cierta edad que no tienen cabida en nuestro mercado laboral pero que que en cierto modo yo creo que es una manera ya de disuadirle es de de la búsqueda de empleo incluso cuando es empleo empieza a superarse curiosamente por lo que he creído entender es más caro el proyecto de los sindicatos que el proyecto que propone la Autoridad Independiente de Responsabilidad financiera cosa que que me resulta fiscal cosa que me resulta llamativo porque

Voz 1971 21:31 eh lo que plantea

Voz 0436 21:33 lo que plantea esta organización es digamos un proyecto mucho más amplio que acoja muchas más personas aunque es de carácter progresivo me resulta muy difícil no inclinarse por uno por otro pero

Voz 1971 21:44 yo creo que se debe estar vinculada a la búsqueda activa de empleo

Voz 0194 21:47 a Rafa que apunta quieres apuntar algo así no

Voz 1762 21:49 me parece paradójico verdad que la propuesta de los sindicatos afecte a menos personas esas máscaras ya caros pero la cuestión con el tema de la aires es que ellos proponen esos cuatrocientos treinta euros sería de alguna forma como un máximo o para situaciones en las que el la la pobreza es tan extrema

Voz 0194 22:07 extrema claro que acepta son muchas pero

Voz 1762 22:09 las en afectas a muchas hogares por así decirlo ya muchos miembros de estos hogares pero es poco dinero alguna forma está pensado para las situaciones tan tan tan tan malas eh que que la esa gradación que va de cuatrocientos treinta euros para las personas que a menos de trescientos al mes por unidad familiar hasta los setenta tantos que se va a que se va acortando cada vez más esos cuatrocientos treinta euros no que que puedes atender a un montón de personas pero dándoles menos dinero mientras que la de los sindicatos es cuatrocientos treinta de cuatrocientos treinta eh siempre

Voz 0194 22:38 de manera lineal Miguel Ángel

Voz 1551 22:41 interesantísimo todo esto me faltan muchísimos datos

Voz 0194 22:45 mira que lo hemos intentado ponernos todos sobre la mesa gesto no vengas ahora

Voz 1551 22:49 no bueno pero tendría que seguir buscando datos porque como se llega como se hasta de cómo se contabilizan los parados y luego está el asunto del trabajo y la pobreza que ya tener trabajo no es salir de la pobreza hay mucha gente con salarios que está

Voz 0194 23:12 claro Juan nueva es una nueva categoría el trabajador claro

Voz 1551 23:16 a usted trabajo sí pero pero soy soy pobre porque el trabajo no me saca de pobre

Voz 0194 23:21 pero asunto muy disolvió

Voz 1551 23:24 datos estadísticos sobre a grande que gente que cantidad de gente estamos hablando de que condición tiene esa gente decir si son mujeres y son hombres y son jóvenes y son mayores y luego la historia que de alguna manera algún rebote ha salido aquí es que tener una ayuda desincentiva la búsqueda de trabajo yo creo que eso se dice con demasiada soltura yo no conozco mucha gente que que deje de buscar trabajo por el hecho de tener

Voz 26 23:58 es una una ayuda del paro o de lo que sea

Voz 1551 24:02 no creo yo que que la gente el trabajo además de de una remuneración económica tienen factor de integración social estar fuera de trabajo es estar fuera del circuito yo no creo que hay mucha gente que prefiera tener una una ayuda a la que sea iraquí para para ir a jugar a la petanca yo no creo en eso

Voz 1971 24:25 en cualquier caso a mí lo que me parece preocupante es que los sindicatos decidan que todo aquel que no sea que no esté relacionado con la protección al desempleo tenga que acudir a las comunidades autónomas para que les saquen de la pobreza severa a las comunidades autónomas tienen los problemas de financiación tremendos no está cerrado el tema

Voz 5 24:41 cómica yo creo que es el Estado el que en su

Voz 1971 24:44 conjunto tiene que atender este problema Rafa gracias

Voz 1762 24:47 gracias venga un segundo

Voz 0194 24:49 asuntos de antes de irnos a a la cara porque hace unas semanas la Cadena SER reveló que el Partido Popular había comenzado a despedir a trabajadores en el Congreso y en el Senado trabajadores con más de treinta años de antigüedad en el partido pero el PP los despedía como si fueran trabajadores eventuales de manera que podía pagar menos indemnización Carlos Sevilla buenas noches buenas noches Boix ha celebrado el primer acto de conciliación en el Juzgado no ha habido conciliación

Voz 1762 25:14 no era encuentros ha cerrado sin acuerdo antes de entrar el abogado del Partido Popular Llanos reconocía que no lo iba a ver por cierto un letrado del despacho Ramón y Cajal especializado en derecho procesal Hinault laboral con su asistencia al PS libra además de la multa de unos cuatrocientos euros que le habría caído en caso de no personarse en el juzgado la negativa de los populares a la conciliación abre ahora la puerta al siguiente paso antes de la apertura de juicio que es la presentación de la demanda la abogada de las afectadas ya la tiene preparada la va a presentar

Voz 0194 25:40 en los próximos días en qué consiste la demanda que van a presentar que reclaman los trabajos

Voz 1762 25:43 no es una demanda doble los empleados exigen al partido por la readmisión inmediata en su puesto de trabajo y una indemnización es decir un despido nulo o que se declare como despido improcedente en cualquier caso insisten en que lo que quieren es volverá su empleo estas personas trabajaban para el grupo popular en el Congreso en varias ocasiones a lo largo de estos años han pasado a cobrar directamente de la Cámara Baja en una excedencia forzosa para luego volver al grupo parlamentario la sorpresa les llegó cuando a finales de mayo fueron a regresar a sus puestos de trabajo y no solo

Voz 0194 26:11 emitieron eh tú has hablado has podido hablar con algunas de las trabajadoras despedidas que te han contado cómo se han sentido tratadas están muy enfadadas

Voz 1762 26:18 con el PP dicen que pueden entender en que la situación económica del partido le obliga a reducir personal pero que las formas que han utilizado son además de irregulares inadmisibles según explican están en suspensión sin sueldo ni trabajo y nadie les ha dicho nada

Voz 27 26:31 no se nos ha comunicado nada Únicamente hemos visto que pidieron un informe a la Cámara sobre una serie de valoraciones que la Cámara dado como negativas no se nos ha dado respuesta después entonces no sabemos lo que realmente querrían hacer con nosotras

Voz 1762 26:43 no es Remedios Rodríguez que comenzó a trabajar en mil novecientos ochenta y seis para la entonces Alianza Popular las afectadas nos han contado cosas que demostrarían muy poca sensibilidad por parte de sus superiores dicen que ordenaron a los ujieres que no les permitieran entrar en el Congreso que el diputado Bermúdez de Castro ha comunicado despidos a sus trabajadores personalmente o que a un empleado le han dicho que tenían pensado contratar en el futuro pero que tras denunciar su despido ya no van a hacerlo aún así aseguran que miembros del PP y algunos de sus antiguos jefes les han mostrado su apoyo

Voz 1971 27:12 Don Arturo García Tizón

Voz 27 27:14 mucho ido a Francisco Álvarez Cascos también otras personas en privado que no quieren que aparezca su nombre

Voz 1762 27:19 Álvarez Cascos García Tizón nombres de la vieja guardia del PP que rechazan las prácticas de la nueva dirección de Pablo Casado la de hoy ha sido la primera visita de los populares al juzgado el miércoles que viene tendrán que acudir a un nuevo acto de conciliación con otros cuatro trabajadores de las Cortes por cierto Ángels que dos de ellos han sido despedidos este mes a pesar de que en la SER ya habíamos hecho públicas estas irregularidades

Voz 0194 27:39 el gracias Carlos nuestros tribunales que se vuelven a cruzar otra vez en el camino del Partido Popular del Partido Popular de de Pablo Casado

Voz 4 28:09 Sara vítores buenas noches

Voz 0194 28:12 Ana Meritxell Batet presidenta del Congreso haya desvelado la primera fecha del calendario político que se ponen

Voz 1880 28:16 marcha si martes dos de julio es el día elegido para buscar la fecha para la convocatoria del investido

Voz 29 28:21 pues sí efectivamente el martes con el presidente del Gobierno mantendrá una reunión en función de de esa conversación pues ya les comunicaron su decisión para la convocatoria de la investidura las hecha la fecha la las decidirán en función también de la conversación con el presidente del Gobierno y por tanto pues ya comunicar el después después el arreón

Voz 0194 28:44 tan un calendario que se irá desvelando entonces a partir del

Voz 1880 28:47 Martes del que vamos a hablar hoy en la cara B del calendario como siempre dándole la vuelta al concepto vamos a empezar ya porque sabes que martes el nombre del día elegido nombre del día de la semana se debe a Marte el dios Marte en latín pero hay más el mes de marzo que en origen era el primero cuando había diez meses Hinault doce en el calendario es también el mes de Marte el dios de la guerra

Voz 0194 29:08 la cara deba ser de aquellas que vamos a aprender mucho seguro

Voz 1880 29:11 sí vamos a sorprender más allá que es lo primero que es un calendario pues es el sistema de división del tiempo por días semanas meses y años fundamentalmente a partir de criterios astronómicos o de acuerdo con el desarrollo de alguna actividad otra definición es el registro impreso de los días del año ordenados por meses y semanas generalmente incluyen Formación sobre las fases de la luna sobre festividades religiosas y también civiles es el Candel de este que decimos es el calendario que nosotros nos estamos imaginando pero hoy vamos a empezar hablando del calendario cósmico vamos a ir de lo grande a lo pequeño imaginad que compremos toda la historia del Universo en un año son trece mil ochocientos millones de años que los vamos a comprimir en un calendario de un año así lo cuenta Neil de gays Tyson de la serie Cosmos

Voz 26 30:00 Nuestro calendario cósmico

Voz 30 30:02 comience el uno de enero con el nacimiento de nuestro humilde cada mes representa alrededor de mil millones de años Iker digas representa cerca de cuarenta millones de años

Voz 1880 30:12 bueno pues veréis en ese calendario de años como explica Neil

Voz 31 30:17 dónde estamos veintitrés cincuenta y nueve y cuarenta y seis segundos toda la historia que conocemos sólo ocupan los últimos catorce segundos y todas las personas de las que hemos oído hablar ha vivido a aquí todos esos reyes y batallas migraciones e inventos guerra sí amores todo lo que hay en los libros de historia ocurrió aquí los últimos segundos del calendario cósmico

Voz 1880 30:58 todo lo que hay en los libros de historia en los últimos segundos el calendario cósmico cambia de idea

Voz 4 31:04 cómo se llamaba dando ahora como yo soy fan fatal estaba según el que hijos únicos seríamos mucho más viejas mucho más jóvenes ahora mismo

Voz 7 31:12 mañana día soplo de aliados aliado

Voz 1880 31:15 cortísimo aseguró bueno el tiempo está de mi parte por lo menos eso es lo que dicen los Rolling Stone la palabra calendario donde pues de la Calendario viene del latín calendario Junquera como los romanos llamaban a los libros de contabilidad calendario en viene de calendario osea lo que nosotros conocemos como calendas calendas es el primer o era el primer día de cada mes además de las calendas existían otros días que son las nóminas o los Cyrus os acordáis de los idus de marzo por ejemplo de ahí viene de que de calendas viene un dicho que es el de a calendas gaitas que significa para las calendas griegas que claro eso significaba nunca porque son romanas lo bueno de todo esto sabe muchísimo más Pepa Castillo

Voz 0194 31:56 te has dicho que es profesora de Historia Antigua de la Universidad de La Rioja Pepa muy buenas noches buenas noches luego cuál es el primer momento de la historia en el que se uso un calendario

Voz 24 32:07 bueno he primero los primeros calendario que hay en un monumento megalítico Escocia uno de los primeros pero en lo que es mi especialidad en los primeros calendarios siempre tiene un carácter religioso hizo siempre siguiendo el ciclo lunar ID echó el problema es que claro el mundo antiguo es fundamentalmente agrícola y claro el ciclo lunar nos sí que no Marta los cursos de las estaciones entonces eh al final acabó pasando al ciclo los calendarios dejan desayunar es para ser calendarios solares ya calendario solar que se conoce muy bien es el de el de Egipto que usaban calendario lunar pero al darse cuenta que es ellos se regían por la inundación por las crecidas del Nilo que al darse cuenta que no se adaptaba pues al calendario solar que ese sí que se adaptaba a la crecida del crecía también las lección de las estaciones

Voz 0194 33:07 y cuando Irán agrícola y cuando se empieza a dividir por por horas por días por meses por años

Voz 24 33:13 bueno ya los egipcios lo lo tenía niños tenían un calendario de doce meses un treinta días cada mes y lo que hacía era al final del año evocada mesa además estaba dividido en periodos de diez días y luego a final del año añadían cinco días que se dedicaban a sus dioses principales quedan bueno a los a los que nos está escuchando Osiris se me que curiosas principales esas eran los cinco días que añadían al final del al final del año

Voz 0194 33:46 Nos decía antes Sara que durante mucho tiempo el año estaba en marzo en el mes de Marty entonces eran sólo diez meses no

Voz 24 33:52 sí sí bueno es que más tonterías es el mes en el que empieza la en un mundo en el mundo romano era de la Guerra de los trabajos agrícolas entonces Marte era el protector del hombre como Guerrero el hombre como agricultor en marzo El Mundo además estaba todo el si todo el el ciclo agrícola solamente a día diez diez meses claro el problema era que había que adaptarlo al calendario solar entonces había que añadir más meses pero ese añadieron al final después de diciembre Seseña dieron dos meses después de diciembre hasta que bueno fuera

Voz 0194 34:27 después de que Hacienda después de diciembre se añadieron enero y febrero

Voz 24 34:30 exactamente los dos meses hasta que bueno para adaptarlo todavía más al ciclo solar soy decidió en un momento durante la República que el año terminas y comenzase con el solsticio de invierno con lo cual enero es dedo para los dos primeros meses del año pero una así la actividad él seguía pensando siempre en el mes de marzo en enero por ejemplo este se llama así porque era en honor al dios Jano el Dios

Voz 25 35:00 que ya comienza así jaqueca

Voz 24 35:02 cuando vas a comenzar algo que son un negocio

Voz 0194 35:05 yo me estoy imaginando Pepa aquellos que empezaron a añadirle días por detrás los dos meses me estoy imaginando esas reuniones yo no sé quién se reunía para decidir esto quieran astro

Voz 24 35:13 como hemos nunca él los astrónomos sean los que a los que se despedía cortejos un en el caso del Próximo Oriente eran los sacerdotes los que marcaban el tiempo y los ritmos los que marcaban el calendario frente en Collado sacerdote pero cuando llevamos ya sociedades como la sociedad griega patada en la polis la sociedad romana y ella los magistrados en los poderes públicos ya intervienen en la en la elaboración del calendario en el Próximo Oriente son los sacerdotes los que contra de tiempo y eso extendió muchísimo poder

Voz 0194 35:46 hola no sé quién tendría el poder ahora de eliminar los lunes de los calendarios por ejemplo a quien se lo podríamos pedir Pepa

Voz 24 35:54 bueno no lo sé en teoría si seguimos la evolución lo tendrían los poderes fácticos los magistrados dos de la iglesia ya poco tendría que hacer porque ya estamos en el calendario laboral de antiguo el calendario religioso en el kilómetro terminado pues si te vi no la política porque claro habría que adaptarlo a las alas

Voz 1971 36:17 el contexto político a los políticos el momento Pepa Castillo como siempre muchísimas gracias por ayudarnos vale de nada hasta luego

Voz 1880 36:25 sí

Voz 32 36:33 más

Voz 1880 36:37 este temas Day by Day en la versión de Astrud Gilberto y así es como vamos pasando las hojas de calendario o bueno mejor dicho del almanaque vamos a introducir una palabra más que es el almanaque él el calendario de hojas sueltas en la que cada una de ellas se corresponde a un día del año

Voz 0194 36:52 yo creo que ahora ya no hay gente que colgué el calendario en la cocina no te siempre había un calendario colgado en la cocina

Voz 1880 36:59 mi madre su cocina en la tienda ratio una pizarra con calendario vamos cambiando ya había uno que tenía un monje encima que si subía hay decías

Voz 4 37:07 local uno pero eso se está pegado al calendario calendario el monte arriba

Voz 26 37:12 pero no era ciencia hacía frío calor sino esas Cova era la humedad eso eso es una ciudad relato

Voz 0194 37:19 si llovía no yo día ido tienes calendario conocido en el club tienes no si sigues teniéndolo y marcas cosas bueno muy usted

Voz 26 37:27 no

Voz 0194 37:28 de qué es el calendario puedo saberlo que bueno pues siempre será de publicidad de algo de los talleres donde te reparaban las ruedas del coche utilizó ante para las blandas mira no tengo caben daría de una protectora de animales sigue en la cocina también para todos los años en la mina Protectora así que curioso cómo mantener una día que hablábamos de tradiciones ahí la gente sigue colgando el calendario en la cocina

Voz 1880 38:09 pues estas son las que ellos sí que habla justo de eso del calendas on the wall el calendario en la pared en el que van tachando los días

Voz 0194 38:17 del que hemos hablado de momentos del calendario romano hablábamos con Pepa ahora del que usamos en Occidente hay alguien que no se rija por esta división temporal pues vine

Voz 1880 38:25 los musulmanes el Ramadán es un mes no es una práctica nos lo va a contar

Voz 7 38:30 hay nadie bueno pues en los países musulmán

Voz 1050 38:33 en ese existen dos tipos de calendarios oficiales uno que es el calendario gregoriano que utilizamos en casi todo el mundo el otro es el lunar cuyos meses también son doce en el que cada nación es decir cada vez que la luna pasa por los cuatro puntos importantes de su ciclo hasta volver al ciclo inicial corresponde a un mes por cierto que el Ramadán no es ninguna práctica con lo cual decir yo hago el Ramadán es incorrecto desde el punto de vista gramatical la acción en este caso sería la de ayunar uno de los Pilar es básicos del Islam y que se lleva a cabo en el noveno mes del calendario lunar que recibe el nombre precisamente de Ramadán el mes sagrado para los musulmanes en el que desde el crepúsculo hasta la puesta de sol no se pueden ingerir alimentos líquidos ni tener relaciones sexuales también un mes de desconcierto porque nunca se sabe a ciencia cierta a diferencia por ejemplo de la en Navidad que es también otra festividad religiosa cuando empiece cuando acaba hasta la noche anterior resulta curioso porque en algunos países incluso tienen a todo ministerio pendiente de la luna que se ocupa de observarla para anunciar el inicio y el fin de este mes y claro de eso se puede deducir que los musulmanes pagan impuestos para que el Estado les diga qué día debe en empezar ayunar y qué día pueden hacer lo que les venga en gana desde primera hora de la mañana

Voz 7 39:58 vamos con más música de calendario vamos

Voz 1880 40:00 con una mezcla de música cine literatura a ver qué tal no sale el invento vamos a ir repasando los meses del calendario tal y como los usamos ahora desde enero ya lo decía antes Pepa enero es el mes de Jano el dios de las puertas por eso en inglés se llama January pero nosotros lo hemos traído en rebajas

Voz 34 40:15 quitando el frío buscando rebajas del caché una morena no está

Voz 1880 40:26 Enero Joaquín Sabina sus rebajas de enero pero es que además acabamos de hablar de otro tipo de calendarios y mira por ejemplo el año nuevo chino no empieza el uno de enero sino el veinticinco de enero Nos vamos Un mes más febrero FERE era el mes de las Hogueras purifica toreas en indicio era el último mes del año no como nos contaba Pepa con nuestros amigos valencianos de La Habitación Roja las recomendaciones no despedirse en febrero Nos vamos a marzo el mes de Marte cómo arrancaba el calendario romano al principio claro aquí no podíamos elegir otra película que no fuera Julio César idus de marzo

Voz 35 41:17 Irán cuidado con el quince de mayo hasta quince de marzo estoy guapas

Voz 7 41:27 apretándose el Olimpo bruto arrodillado en vano habla por mí

Voz 1880 41:37 una película de mil novecientos cincuenta y tres es la adaptación al cine de la obra de Shakespeare César es asesinado en los idus de marzo del año cuarenta y cuatro antes de Cristo y me he permitido para marzo también traer una canción la brasileña Aguas de marzo con Elis Regina y Antonio Carlos Jobim

Voz 32 41:53 el atracción amigo Pietro Tea piden

Voz 0194 42:09 desde marzo del primer mes abrir el segundo y aquellos estaba dedicado pues esto

Voz 1880 42:13 no estaba dedicado a un dios sino a las flores segundo mes abril April Lis o apertura de las flores la llegada de la primavera de abril la canción que hemos traído es April in Paris en la versión de Doris Day

Voz 1 42:27 sí

Voz 36 42:29 no

Voz 1880 42:38 y una curiosidad literaria del mes de abril siempre hablamos del veintitrés de abril de mil seiscientos dieciséis no como el día coincidente con Cervantes y Shakespeare

Voz 37 42:45 Cervantes nació realmente casi sesenta

Voz 1880 42:48 años antes que el inglés murió el veintidós de abril del año mil seiscientos dieciséis en Madrid pero no fue además hasta el día veintitrés cuando se verificó su entierro el de Monzó Mail Charleston en la si es que lo he intentado toméis juntos solos Arcade Fire a la diosa de la abundancia era Maya a quién se dedica el el mes de mayo y este es el mes de mayo Fire que nos trae además un poema que el otro día con con Severino Donate unos lo sabíamos de memoria no sé si en el colegio a vosotros os hicieron aprenderlo que el Romance del prisionero ese que por mayo era por mayo cuando hace la calor cuando los trigos engañan y están los campos en flor cuando canta la historia si si te acuerdas tú que te lo sabes todo tú mi bien es anónimo es anónimo del romance del prisionero toca junio que es el mes en el que estamos si junio era el de Juno la diosa del hogar y la familia cuatro días que nos quedan de este mes de siete días que nos quedan habla Jamiroquai Seven days in Sunny John son los siete días de junio soleado seguro que será soleado era el de este año

Voz 4 44:06 estoy de alguna película del cuatro de julio en dependa

Voz 1880 44:09 he traído una canción que se titula así cuatro de julio y que es verdad que si también habla del día de la Independencia

Voz 39 44:15 por son

Voz 1 44:18 y es

Voz 1880 44:23 el ex surjan Stevens y lo que dice es que aprendemos de fechas como esa fecha no como el cuatro de julio y que por qué cuando al final nos vamos a morir todos por cierto que julio lleva tampoco lleva el nombre de un Dios lleva el nombre por Julio César y lo mismo le pasa agosto agosto lleva ese nombre por Octavio Augusto para agosto hemos elegido la película Mamá

Voz 40 44:44 por favor es importante comer pescado come pescado comer pescado comer pescado la fe tengo algo que decir es es una

Voz 1880 44:53 la tragedia familiar eh

Voz 40 44:56 que qué hace que una familia que esa familia se reúne

Voz 1880 44:58 ya en agosto es una reunión en la que salen todas las miserias de cada uno de los miembros de la familia es una peli de John Wells con la banda sonora de Gustavo Santaolalla qué es esto que estamos ahora mismo escuchan de septiembre yo creo si os habéis puesto a pensar que esto es lo que estabais esperando

Voz 7 45:15 yo

Voz 0194 45:19 pues bien el siete de septiembre es nuestro aniversario

Voz 1880 45:21 sí pero con lo puesto días dijimos adiós en mil novecientos setenta y ocho yo creo que lo hemos bailado todos desde septiembre diciembre los meses ya no van dedicados a nadie ya son el séptimo septiembre el octavo octubre vamos con esto sí y de octubre hemos traído este discazo de los inicios de la banda irlandesa U2 es su segundo disco desde el año ochenta y uno noviembre mes noveno una película que se titula Noviembre dulce

Voz 26 45:59 entonces pensé que tendría entonces no me es una

Voz 1880 46:06 la del año dos mil uno con Charlize Theron y que a ella le propone pasar el mes de noviembre con él así parece como una película romántica una pero de verdad que es no eres sólo película y acabamos mes diciembre mes diez mes diez exactamente vamos con el diciembre de Chet Baker

Voz 41 46:28 sí

Voz 10 46:32 sí

Voz 1880 46:38 que antes de marcharnos hemos repasado los meses pero ya hemos dicho que calendario también es el de los días no el de la mala que quería casi casi ya para acabar irnos con este tema que es el calendario de Finley

Voz 3 46:50 de

Voz 7 47:00 te te

Voz 1880 47:15 irnos irnos de verdad aunque nos vamos sí pues nos vamos a ir no sé si me vas a regañar porque es uno de esos días que el cierre no sé pero lo que no saben un poco forzado tanto como forzado sino como bueno a ver es un año contado con una historia de amor vale esta va a ser la canción del verano porque ya está siendo la canción del verano

Voz 7 47:32 es de de de este

Voz 1880 47:34 año ha salido en dos mil diecinueve

Voz 7 47:37 es de Sebastián ya conoce

Voz 10 47:44 nota no

Voz 1880 47:47 ahora a contados las las estaciones los meses

Voz 10 47:50 desde en octubre si esto es gente que está bien traída ya bueno está bien venga a May a la espera

Voz 7 48:03 no otoño un infierno

Voz 0194 48:10 has hecho Marcos que era Manhattan Transfer gran esfuerzo comprimir doce meses en unos poquitos minutos hasta mañana hasta mañana

Voz 7 48:43 hora veinticinco

Voz 1050 48:48 el único seísmo es el seísmo con el que ahorras Marchesi

Voz 2 48:53 tengo directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 1971 49:00 a mí me directo punto com una compañía

Voz 14 49:03 Bankinter

Voz 13 49:09 punto com y en las redes sociales Hitler arroba Hora Veinticinco quien en Facebook

Voz 7 49:14 hora25

Voz 1551 49:19 a partir de las once y media Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola marque muy buenas lado buenas noches

Voz 1762 49:28 la carrera que en realidad

Voz 3 49:30 hemos decir con Sergio Scariolo y Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches sellada Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena hola buenas noches Iniesta Keylor Navas buenas noches y vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 1050 49:47 a la banda al completo hasta la banda al completo la banda habría

Voz 3 49:50 cada no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias que nos también en el Larguero punto Cadena SER David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este jueves a las siete y media de la tarde

Voz 42 50:22 resumirlo es como el club de la comedia pero que puede decir lo que la media perpetua lo más cutre con Antonio Castelo y a las ocho el gesto muy irónico hechas Ibiza la vida moderna con David Broncano resto

Voz 4 50:37 un nuevo programa de humor nuestra todo el mundo no cobramos entrada tampoco Cadena SER

Voz 43 50:42 pudiste Marbella Ismael Milano que de madrugada vi pilas sinuoso un gatopardo si asume

Voz 26 50:54 creo que el macedonio