Hora 25 (26/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 a las diez las nueve en Canarias

Voz 1 00:04 y no

Voz 2 00:12 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 hoy hemos sabido que pronto se va a despejar el calendario de la investidura lo contábamos antes en la cara de El martes se reúnen la presidenta el Congreso y el presidente del Gobierno de ahí tiene que salir la fecha no quiere decir esto que de la investidura vaya a salir un presidente del Gobierno de momento parece que las negociaciones entre Sánchez e Iglesias no despejan el camino hacia esa investidura hoy mismo en sólo cuestión de horas Podemos ha ido modificando su versión sobre lo que pasó en la reunión de ayer entre el presidente del Gobierno el líder de esta formación hemos pasado de un posible gobierno de coalición a un acuerdo preferente entre Sánchez y Rivera y todo esto en versiones de Iglesias e Irene Montero que han sido desmentidas por el Partido Socialista difícil acuerdo sin ni siquiera están de acuerdo en lo que se habló en la reunión ya todo esto estamos ya veintiséis de junio casi dos meses después las elecciones con un Gobierno en funciones y con cada uno de los líderes políticos los principales encerrados en sus cálculos con la puerta cerrada y sin dejar entrar al interés general será interesante ver la fecha de la investidura la primera porque así podremos hacer cálculos Isabel cuando se tendrían que celebrar unas nuevas elecciones la fecha puede darnos una pista de Pedro Sánchez está dispuesto a presionar sin temor a unos nuevos comicios porque ese cálculo el de una nueva convocatoria electoral está también en la cabeza de los cuatro principales líderes políticos condenó esta es en la cama

Voz 3 01:37 quizá de los españoles Ángels Barceló

Voz 0194 01:40 le siguen en la tertulia de Hora Veinticinco Cristina de la Hoz Victoria Lafora y Miguel Ángel Aguilar vamos antes que nada conectar con Tarragona porque estamos muy pendientes desde esta tarde de incendios sin control que ha calcinado ya más de tres mil quinientas hectáreas y que ha obligado a desalojar una treintena de personas en Ginebra al sur de Tarragona y está Adriana Moncloa Adriana buenas noches cuéntanos la situación

Voz 4 02:01 buenas noches todo el fuego sigue activo el consejero de Interior de la Generalitat ni que algo se ha desplazado al centro de cómo mandamiento en Ginebra asegura que nos encontramos ante el peor incendio de los últimos veinte años en Cataluña el fuego ya ha calcinado unas tres mil quinientas hectáreas de que afectado a un perímetro de ciento veintiocho

Voz 5 02:19 eso kilómetros si tiene un potencial

Voz 4 02:22 a quemar hasta veinte mil hectáreas más para intentar frenarlos de va a priorizar atacar el flanco derecho que es el que tiene mayor proyección y esta actuación dejaría perdidas las cinco mil hectáreas del otro flanco izquierdo la si la maniobra funcionase espera poder estabilizar el fuego mañana se trabajará de hecho intensamente toda la noche cuando se espera que el viento vino ya encabeza sido desalojados no hay que lamentar heridos aunque el fuego y que ha calcinado una granja y todo su ganado en la torre de la español donde ha empezado este incendió las dos y media del mediodía

Voz 0194 02:57 Adriana seguiremos la evolución del fuego a lo largo de este Hora Veinticinco muchas gracias buenas noches Jordi Carbó buenas noches

Voz 0978 03:04 buenas noches este fuego llega en plena ola de calor

Voz 0194 03:06 que ahora hablaremos cómo serán las condiciones del tiempo nos hablaba Adriana del viento cómo van a ser las condiciones esta noche en la zona del incendio

Voz 0978 03:14 siempre que hay un incendio declarado el tema del viento cambia radicalmente una cosa es lo que nos dicen los modelos y los modelos nos decían que hoy allí los vientos serían de hasta sesenta kilómetros por hora es era la velocidad cuando ha iniciado el incendio de ahí su rápida propagación estos mismos modelos nos están diciendo que irá disminuyendo sin desaparecer del todo pero lo que decía al principio el mismo incendio genera sus propias condiciones meteorológicas es detractor del aire del entorno por eso mucho nos tememos que sí que puede reducirse el viento externo al incendio pero estos vientos más caóticos son los que van a sufrir los que están ahora mismo atacando este incendio

Voz 0194 03:51 decíamos llore que el fuego se produce en plena ola de calor o o al menos al inicio de esta ola de calor a esta hora donde

Voz 0436 03:56 ETA más donde mana dormir peor para entendernos

Voz 0978 03:59 en sitios que quizá no están tan habituados porque una de las características de esta ola de calor es que las temperaturas más altas se iban a dar en una cota aproximadamente de unos seiscientos a mil metros de altura por eso gran parte de la mitad este de Castilla y León también todo el valle del Guadalquivir zonas próximas de la ibérica o los Pirineos así como la Comunidad de Madrid ahora mismo están rondando todavía los treinta grados y en prácticamente toda la península y los archipiélagos esta noche las mínimas se situarán alrededor de los veinticinco grados sólo llegará refrescar un poco en el noroeste de la península

Voz 1900 04:31 y ahora pues vuelvo contigo momento Carbó pero quiero ir a dos de esos lugares que hasta ahora son tórridos uno es Bilbao Gonzalo Lozán

Voz 0194 04:37 buenas noches qué tal buenas noches porque

Voz 1900 04:39 notaba algo esos cincuenta y dos grados cincuenta y dos grados

Voz 0194 04:43 la sensación térmica que van a llegar a tener mañana en Bilbao

Voz 1900 04:46 se suma una huelga de piscinas con lo lleváis pues bueno con con resignación qué remedio la jornada de todo caso nos ha dejado temperaturas sofocantes a las que no estamos nada acostumbrados de cuarenta grados incluso de hecho aquí los ayuntamientos ya han instalado fuentes móviles en los parques porque hace calor abajo en las ciudades pero también arriba en los montes por ejemplo a mil quinientos metros de altura

Voz 6 05:07 pues yo de verdad en los años que llevo aquí no me acuerdo nunca haber visto a la altura de un apunta de Gorbea veintiocho veintinueve treinta grados

Voz 1900 05:16 quién habla es el coordinador de la Agencia Vasca de Meteorología a que él es tal que hasta el Gobierno vasco ha dado permiso a los funcionarios de Justicia para tomar descansos la razón la explica Iñaki pezuña de Comisiones Obreras

Voz 7 05:28 los sistemas muchos de ellos están obsoletos con lo cual no consiguen eh refrigerar las oficinas a la temperatura que recomendable por por salir Hess cada hora y media GPS permitirá quince minutos de descanso

Voz 1900 05:40 y para más inri como comentabas mañana subida de temperaturas igual huelga en las piscinas vizcaínas la tormenta seca perfecta para los que no tienen una playa cerca

Voz 0194 05:49 Gonzalo gracias hasta luego olvídate a seguir el recorrido en Zaragoza Eva Pérez Sorribas buenas noches

Voz 1900 05:56 hola buenas noches cómo afecta y el calor porque ahí

Voz 0194 05:59 a ocupación por ejemplo por los temporeros no

Voz 0604 06:02 sí por los temporeros y por los incendios porque esta ola de calor está coincidiendo Angels con la recogida de la fruta y con la cosecha del cereal así que aquí en Aragón pasan dos cosas el riesgo de fuegos extrema por un lado hoy por eso se está pidiendo ya a los agricultores que intensifiquen las precauciones con las cosechadoras también desde los sindicatos como UGT Se ha pedido hoy a los empresarios que cambien los horarios y jornadas de los temporeros ya han respondido porque como decía Agustín Sánchez gerente de la asociación de empresarios del Ebro en el campo no hay aire acondicionado

Voz 8 06:33 desde el sentido común de de la salud nadie con en su sano juicio variadas la tarde recolectando cereza sino tiene un aire acondicionado al lado y eso no en el campo es imposible con lo cual que intenten evitar las horas de trabajo en en las horas centrales del día y eso pues adelantando la hora inició por la mañana

Voz 0604 06:54 se cambiarán honorarios por tanto se acortará en jornadas e incluso si es posible en algunos casos incluso se trasladarán a la noche

Voz 0436 07:01 verdad es que no es para menos estamos ya desde

Voz 0604 07:04 hoy en alerta naranja gracias Eva

Voz 9 07:08 hoy va a coger el teléfono me parece que va a coger el teléfono Jordi cómo evolucionar esta esta ola en las próximas horas

Voz 0978 07:14 impresionaron he quedado con lo de la huelga de piscinas

Voz 0194 07:17 imagínate pero es que yo cincuenta y dos grados de sensación térmica me parece muchísimo no

Voz 0978 07:22 pero ya te digo yo que XXXIX sin sensación térmica

Voz 1991 07:25 sí es mucho cambian a veces corremos el riesgo este no porque

Voz 0978 07:28 al final la temperatura de sensación son muchas variables que no sople el viento si hemos hecho ejercicio antes o no pero permíteme a lo mejor esto sirve de consuelo al no haber piscinas no se ha batido récord hoy en Bilbao el récord en el aeropuerto data de mil novecientos cincuenta y fueron cuarenta y uno coma dos grados hoy treinta y nueve coma cuatro no sé si puede servir como consuelo

Voz 1715 07:46 y la verdad es que nos vamos a hartar los próximos

Voz 0978 07:48 días de máximas de más de cuarenta grados sede Se van a cumplir los pronósticos que ya iban diciendo los modelos hace días es decir entre mañana y el domingo en prácticamente todo el interior peninsular quitando el noroeste de la península superaremos los cuarenta y ahí estamos pendientes de si en el Valle del Ebro se alcanzan algunos récords que hay modelos que no están dando entre el viernes y el sábado máximas de hasta cuarenta y cinco grados cuando los récords por ejemplo en ciudades como Lleida o también Zaragoza apenas superan los cuarenta y tres de manera que estamos ante una situación que puede ser excepcional y sin olvidar ese calor nocturno también que hará que la gente mayor sobretodo tenga muchas dificultades para descansar la última una última cosa ya que hablábamos de incendios a partir del sábado es muy probable que ese Fomento

Voz 0194 08:29 ventas de calor esas tormentas que Ray

Voz 0978 08:32 ellos truenos fuertes rachas de viento nada de agua de manera que el fin de semana muchísima atención también en zonas boscosas ante este nuevo ardían

Voz 0194 08:39 ah pues estaremos muy pendientes de la evolución de esta ola de calor y mañana Jordi seguimos hablando de acuerdo

Voz 0978 08:43 perfecto hasta mañana ola de calor que hace

Voz 0194 08:46 España pero que afecta de hecho toda Europa Pedro

Voz 1715 08:48 no voy a tomar prestado el trabajo que han hecho los compañeros desde el diario británico que repasa algunas de las cosas que están ocurriendo en Europa en Alemania por ejemplo hubiesen marcado XXXVIII con seis grados centígrados que es máximo histórico en ese país cuenta Gardian que en la autopista esta de Sajonia se ha dado la orden de reducir la velocidad a ciento veinte kilómetros por hora como máximo en Alemania es superior porque algunas partes de la superficie de autopista se están viendo afectadas recuerda también que en Francia las escuelas en algunos departamentos de ese país cierran iban a estar sin actividad hasta el fin de semana que en París en Lyon en Estrasburgo en Marsella han dado orden a los coches más antiguos de no circular por el centro de la ciudad que en Milán las organizaciones en las ONG las organizaciones no gubernamentales y ante temperaturas que van a superar los cuarenta grados buenas repartir diez mil botellas de agua a las personas sin hogar ya Colectivos en Riesgo que en Innsbruck en Austria los carruajes con caballos han sido retirados de las calles porque allí se han alcanzado los treinta y seis con siete grados que en Polonia han muerto en las últimos días se noventa personas en Lituania veintisiete son personas que se están bañar en los ríos o en los lagos para superar el calor esta es la situación que se vive en Europa basta dar un paseo por los medios digitales de Francia por ejemplo para ver qué están abriendo con la canícula volviendo volviendo España vamos a hacer una cosa vamos a coger nuestro propio mapa de la ola de calor necesitamos la colaboración de los oyentes venga de aquí al viernes y les parece vamos a dibujar ese mapa del calor insoportable en nuestro país no se salgan a su ventana miren el termómetro de el letrero de la farmacia o de el letrero de publicidad de su Ayuntamiento qué temperatura marca para las diez y diez de la

Voz 0194 10:45 a ver qué hacen para soportarlo a ver como Inter

Voz 1715 10:48 tan sobrellevar los y seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es Whatsapp al que enviar notas de voz insisto notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres como hay

Voz 0194 11:00 vais vosotros el calor tú victorias se que mal que le Sonata de los soportes fatale cambia tu Cristina llegaba diciendo bueno tampoco hay para tanto no bueno

Voz 0436 11:07 más de treinta y seis treinta y siete grados ya hemos tenido olas de calor en el mes de junio de cuarenta grados no me gusta el calor pero bueno yo creo que nosotros estamos bastante acostumbrados a estas temperaturas

Voz 0194 11:16 si tú Miguel Ángel que han venido hasta con corbata hoy que para un día de tanto calor a lo mejor no era el atuendo indicado

Voz 1551 11:22 es que no he podido alterar mi atuendo

Voz 6 11:27 ocho de la mañana limpiar

Voz 1551 11:30 pegado a diferentes tareas fin muy formales mal entonces hay que comparecer

Voz 0194 11:36 cómo llevas esto el calor

Voz 1551 11:37 lo soportó con sobre todo con aire acondicionado

Voz 0194 11:40 exacto en que es la mejor manera los que podemos yo decía peor me lo que nos contaba nuestros compañeros Zaragoza como han tenido que cambiar el horario de los temporeros porque evidentemente recoger cerezas a las tres de la tarde con este calor es absolutamente inhumano venga cuanto más aprieta el calor resulta que más fría se vuelven las negociaciones de la investidura Sastre buenas noches buenas noches Barceló

Voz 6 12:01 vamos a montado en la cara B ya

Voz 1071 12:03 calendarios Se saber la fecha se desconocen

Voz 6 12:06 también resultado

Voz 10 12:07 pues sí efectivamente el martes me Iberia con el presidente del Gobierno e mantendremos una una reunión en función de esa conversación pues ya les comunicaron su decisión para la convocatoria de la investidura las hecha la fecha la la decidirán en función también de la conversación cuando el presidente del Gobierno

Voz 1071 12:26 hasta que no se vote la investidura del presidente del Gobierno fracase o triunfe esta lo empieza a contar ya saben esos dos meses que exige la Constitución para que en caso de que no haya acuerdo se repita las elecciones aquello que hace un par de años los parecía pues impensable y que sin embargo ya hemos visto una vez en el año dieciséis la duda está en saber si lo vamos a volver a ver

Voz 10 12:46 pues creo que sería bueno para el país que hubiera investidura que hubiera un gobierno a pleno rendimiento lo más rápidamente posible porque creo que es lo que necesita precisamente de la ciudadanía y sobre todo lo que está esperando

Voz 1715 12:59 para que haya Gobierno Sánchez tiene que resultar investido el PSOE llama la responsabilidad del PP idea ciudadanos pero considera Podemos a su socio prioritario aunque las cosas no van bien entre esos socios prioritarios que no se ponían de acuerdo en si querían un gobierno de cooperación no de coalición de la reunión que tuvieron ayer salió contando el PSOE que Pablo Iglesias no descartaba votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez y hoy podemos ha contado que Sánchez les llegó a decir que prefiere un gobierno de derechas Mariela Rubio buenas noches buenas noches eso asegura Irene Montero y eso parece que aleja la posibilidad de que

Voz 0194 13:32 se pongan de acuerdo al menos por ahora pero todo eso a pesar de que Pablo Iglesias había sido optimista a primera hora con qué versión nos quedamos con la versión de primera hora de Pablo Iglesias o con la de última hora de Irene Montero

Voz 0978 13:43 bueno en realidad aunque con matices las dos versiones no son tan contradictorias a primerísima hora de la mañana en una comparecencia no prevista Iglesias se dirigía a los miembros de su grupo confederal pidiendo confianza y paciencia porque decía el Plan A de Sánchez es doblar el brazo a Rivera para que permita su investidura pero no le va a salir bien decía y por ello el gobierno de coalición con Unidas Podemos está más cerca de lo que parece

Voz 6 14:05 pueden ocurrir dos cosas en España la primera plana del Partido Socialista que creo que a día de hoy es evidente que es un acuerdo con la derecha un acuerdo que doble el brazo Albert Rivera para que facilite la investidura de Pedro Sánchez pero sospecho que no lo van a conseguir sospecho que Rivera va en serio le dicen que le es más rentable electoralmente colocarse en posiciones de extrema derecha la segunda posibilidad es que haya un gobierno de coalición con nosotros y aquí os quiero transmitir tranquilidad ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca de lo que podría parecer pero para los morados

Voz 0978 14:43 los más cerca no significa necesariamente antes en el tiempo porque Iglesias anticipaba una investidura fallida en julio dibujando abiertamente un escenario de

Voz 0194 14:51 segunda votación así confirmaba que no descartan

Voz 0978 14:53 mucho menos el voto negativo en la primera investidura

Voz 6 14:56 si no lo doblan el brazo a Ribera tendrán que negociar un gobierno de coalición con nosotros hay un elemento muy revelador de lo cerca que estamos de que de que ese Gobierno se produzca aunque haya que esperar dos meses y medio para que eso para que eso ocurra es la preocupación que tienen algunos no habría la campaña mediática que se está haciendo si no hubieran como una posibilidad real y efectiva que finalmente nos vayamos a poner de acuerdo

Voz 0978 15:25 el optimismo de Iglesias se basa pues no en la sintonía sino en la aritmética en el argumento de que el PSOE no va a tener más remedio porque la jugada la derecha no va a fructificar en ese contexto la número dos del partido Irene Montero que ida todavía más allá en su retrato de las intenciones del PSOE asegurando que el propio Sánchez Ia ahí está el matiz les ha dicho que prefiere pactar con la derecha

Voz 11 15:46 lo que nos trasladó el presidentes que quieren un investido

Voz 0604 15:49 era la que busque el apoyo de la derecha a nosotros

Voz 11 15:52 no nos preocupa lógicamente no tanto pues de Montero

Voz 0978 15:54 llevado las bases del partido que reaccionan siempre cuando el elemento naranja aparece en la ecuación y después de todo serán esas bases las que tengan que avalar el voto negativo de una investidura son las mismas que avalaron el voto negativo en dos mil dieciséis pero lo cierto es que esta versión no es la que difundió el partido en los minutos posteriores a la reunión entonces el texto remitido por Podemos decía Iglesias ha constatado que Sánchez no ha decidido si quiere un acuerdo con la izquierda o con la derecha

Voz 0194 16:19 lo que acabamos de escuchar ahora mismo lo que decía Irene Montero El PSOE dice que no sabe de dónde se ha sacado Montero eso de que hay de que Sánchez prefiere a la derecha exactamente la portavoz socialista Adriana Lastra

Voz 0978 16:33 lo desmentía tajantemente

Voz 0194 16:34 Montero la Moncloa piratear así lo preguntamos escuchamos Adriana Lastra primero

Voz 12 16:39 hemos pedido también como les hemos ofertado también una comisión de seguimiento precisamente a ese acuerdo y en principio parece que no es es el lo único que el presidente del Gobierno ha hablado con el señor Iglesias tanto no entiendo las declaraciones de Irene Montero porque no es así no es esa la realidad nosotros seguiremos trabajando hasta el último día para que haya un gobierno cuanto

Voz 0978 17:03 antes en España hoy el PSOE confirmaba que el día dos Sánchez se reunirá con Batet para cerrar la fecha de la investidura volvía a agitar el fantasma de la repetición electoral reconociendo que es un escenario con las que el ese trabaja no el secretario de Organización socialista por su parte también hablaba de dos opciones gobierno

Voz 13 17:20 pero tampoco es que haya otra alternativa a una investidura de un gobierno socialista es un presidente socialista en nuestro por lo tanto la cuestiones asumiendo el resultado de las urnas uno puede intentar bloquear ese resultado o contribuir a una investidura que les podrá gustar o no pero lo que han decidido los españoles en las urnas las alternativas aquí es Gobierno o bloqueo

Voz 0194 17:39 la cosa está enrocado decía Ábalos porque el que quién enrocarse así lo ha conseguido era preguntas que no te vayas María era era pregunta retórica no Miguel Ángel

Voz 1551 17:47 no es que me me me sorprende esta manera en fin tan abierta de de de manifestarse de la señora Irene Montero lo lo que nos trasladó el presidente estuvo ella en Moncloa María la confirmarnos que no

Voz 0194 18:03 no estuvo en Moncloa como que el

Voz 1551 18:05 ha hablado lo que le ha trasladado al presidente del partido lo que le trasladó a mi pareja lo trasladó pero no a ella no le ha talado nadie nada bueno

Voz 0194 18:16 a Irene Montero es la número dos del partido la parlamentaria por tanto se presupone por más de lo que Pablo Iglesias trató en esa directa directamente no pero a través del máximo responsable de su partido si puede saberlo

Voz 1551 18:33 cuenta Pablo Manuel que le trasladó el presidente es tal y tal pero pero qué es eso de lo que nos trasladó es que es la es la confusión por la Kun Fu

Voz 6 18:43 no por eso lo trasladar al Secretario General de Unidas Podemos no

Voz 0436 18:46 hombre los partidos se habla en plural mayestático siempre opinamos pensamos

Voz 0194 18:52 Ariel a muchas gracias daremos en eso Miguel Ángel

Voz 6 18:58 anoche en nuestra compañía

Voz 1071 18:59 pero Adrián Prado que en el PP Pablo Casado no contempla en este momento su abstención para facilitar la investidura de Pedro Sánchez eso es lo que dice la dirección del PP lo dice al menos en este momento tanto en privado como en público lo que también dice en público Casado es que estas discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos

Voz 14 19:15 él no se las acaba de cree que que el debate está siendo meramente táctico instrumental yo aún no ha escuchado unido con él dos veces que plan tiene para España en materia económica en materia territorial

Voz 1071 19:28 casado ha dicho en otro momento que no quiere que se repitan las elecciones y luego ha echado este capote a a Albert

Voz 1715 19:34 Vera sinceramente que llame Rivera es un líbero

Voz 14 19:37 consolidado es una persona que fue apoyada mayoritariamente por sus militantes que ha trazado un proyecto con mucho mérito sobre todo en Cataluña y que ahora es su proyecto a nivel nacional tenemos puntos acuerdos que para mí son esenciales sobre todo la defensa de la Constitución de la unidad nacional y por tanto lo único que tengo son palabras en este caso positivas

Voz 6 20:00 y por supuesto no voy a ahondar en él

Voz 14 20:02 las dinámicas son las informaciones sobre su partido al que le tengo el máximo respeto

Voz 1071 20:08 ya quisiera Rivera que muchos de su partido le lanzar elogios como estos mientras el ya ex diputado Toni Roldán iba metiendo esta tarde en una caja de cartón sus cosas del despacho que abandona en el Congreso de los Diputados eso mismo a tuitear Noel una foto con la lo que iba metiendo dentro y allí estaba por ejemplo el pacto del abrazo viene a la vista el texto de aquel documento que firmaron Sánchez y Rivera no hace tanto y escribía Roldán en su Twitter

Voz 6 20:31 ya mirad lo que me encontré desmontando para

Voz 0194 20:35 hombre a quien lo quiera leer y lo entienda quien lo quiera entender venga vamos con esa que lo decía pregunta muy bien Mariela cuando decía no hay tanta discrepancia entre lo que decía Pablo Iglesias con lo que decía Irene Montero es cierto que Pablo Iglesias dice cuando no lo consigan tendrá estaremos ahí nosotros con lo cual cómo no lo va a conseguir estará más cerca ese gobierno de coalición de cooperación no le llamen como quieran bien es cierto que Irene Montero

Voz 0436 20:57 sí dice en ese plural mayestático

Voz 0194 21:00 nos trasladó que primero quería intentarlo con el Gobierno de la derecha claro

Voz 1900 21:04 es difícil llegar a un acuerdo sin ni siquiera se

Voz 0194 21:09 ponen de acuerdo en lo que se dijeron los que estaban ayer

Voz 1900 21:11 en la reunión yo creo que tiene una explicación absolutamente clarísimas sea me Pablo Iglesias se reúne con su gente por la mañana a primera hora como el liderazgo está absolutamente basado en el hecho de qué hacer hacerse perdonar el catastrófico electoral de las del veintiséis de mayo llegando al Gobierno por una vía indirecta entonces Bay aseguran sus a sus compañeros de militancia que hay una expectativa que no se engañen que más temprano que tarde que puede ser en septiembre pero que hay una expectativa real de aquellos entre el Gobierno que en este momento es el único objetivo pero claro no va a haber una investidura probablemente nueve diez de julio ya iban a votar en contra que es lo que hacen en coordinación perfecta presidente Ibiza y vicesecretaria o o compañero compañera se ponen de acuerdo y entonces salieron de Montero por la tarde por qué mal deben estar viendo diciendo que hete aquí que el presidente les ha dicho que prefiere pactar con la derecha que es lo que consiguen con eso que al votar en contra el nueve de julio no se les echan encima acusándole de tienes sentido del Estado porque claro cómo van a votar ellos a un candidato que quiere pactar con la derecha es el argumento que van a utilizar en el Congreso lo adelantan ya dos semanas antes no yo de todas maneras con respecto a la intervención de de Casado hombre a uno le sale del alma decir cómo no va a tener palabras positivas hacia Rivera si los consolidado como líder indiscutido

Voz 0194 22:50 le tiene mucho que agradecer sin ninguna duda es cómo tengo Bergós

Voz 0436 22:57 la sensación de que estamos siendo en muy buena medida a los periodistas los tontos útiles absolutamente de acción que tú es una táctica y lo digo tanto en lo que es el proceso de negociación y de pactos para el Gobierno de la Nación como lo es para el resto de los procesos autonómicos y municipales creo que hay tanto de escenografía hay de tacticismo de mensajes que se mandan entre ellos a través muestro que yo sinceramente me gustaría señores el día de la investidura ya nos cuentan lo que va a pasar no ya hasta ese momento no no nos servirá su propio juego yo creo que están todos están como dice Victoria organizando su propio relato claro yo creo que también el propio presidente del Gobierno ha organizado el relato de la reunión con con casado y luego de la reunión con Rivera una segunda reunión que Rivera no quiso oír que yo creo que cuando te llama el presidente del Gobierno tu país aunque esté en funciones de tienes que ir a reunirte y entonces bueno en muy buena medida ese parte del relato también les sirva Pedro Sánchez buenos que estos señores no se abstienen entonces sino se abstienen mi mis posibilidades de de de un pacto son mucho más estrechas efectivamente yo creo que podemos está diciendo esta ha vuelto a las andadas de dos mil dieciséis puede haber una primera investidura fallida yo creo que ya todos damos por hecho que haber una primero hay una segunda votación fallida sí que va a empezar a moverse esto como decía el propio Sánchez esto el reloj de la democracia que son dos meses en los que tiene que haber una investidura que todavía pueden pasar muchas cosas pero es verdad que lo que se transmite ahora es que poco o nada se avanza en la posibilidad de que se investidura salga a pesar incluso del propio giro cabido por parte de ERC dispuesto a no bloquear la elección de Pedro Sánchez ello si ahora tuviera que apostar diría que bueno que vamos a un proceso mucho más

Voz 1900 24:42 algo que irá solventando durante todo el mes de julio

Voz 0436 24:45 sí de ida Agost Miguel Ángel

Voz 1551 24:47 bueno yo veo cuales elementos uno la continuidad de Josep Borrell en la en el Ministerio de Exteriores opera como garantía Borrell no se va a hacer ninguna High mitad ha con los independentistas porque ahí estaba Borrell que es Naranjax ha adelantado el tema de todas formas bueno por eso uno dos en elogio de Pablo Casado digo de Pablo Casado Albert Rivera es absolutamente uno lo perverso tres con qué objetivo bueno pues con un humillante es decir es que es en fin y cómo cómo era aquello de Cantinflas no me defienda compadre quince tremendo luego está Pablo Manuel Pablo Manuel sólo les falta salir como aquella señora el Evangelio alegramos conmigo comprendes alegados conmigo porque voy a ser ministro pues querido Pablo Manuel no va a ser mire esto mira que me cuesta decírtelo pero no vas a ser ministro

Voz 0194 25:52 tú crees que él no lo sabe

Voz 1551 25:53 no sé todavía anda jugando con eso porque porque sería tener a Salvini piensa alguien sabe quién es el presidente del Gobierno ya sabemos no sea no puede ser dos gallos y no puede las comparaciones peligrosas e si las cabras lo que pasa estoy advirtiendo

Voz 0436 26:15 luego nos quejamos de que somos un país donde es muy complicado un gobierno de coalición de las fuerzas políticas no no dialogan evidentemente Sánchez tampoco puede conducirse como si tú ves una mayoría holgada que le permite imponer sus condiciones a la hora de tener una mayoría absoluta ambos más si es que no es para ser elegido mira cuando entiendo la posición también de Podemos y que lo lógico Lance si lo lógico es que el líder quiera ser parte de ese gobierno es decir desde el punto de vista de Podemos yo entiendo perfectamente que lo Pelé que luego hay mucha parte de su pervivencia personal evidentemente de supervivencia en el partido suya Irene Montero que va a ser su sucesora porque eso ya lo han decidido entre los dos pero bueno es que es que evidentemente va a poner sus condiciones ya llega el momento en que tendrá que permitir la la investidura de Pedro Sánchez porque yo creo que no puede volver a cometer el error de dos mil dieciséis pero yo es que entiendo que lo intenté pelear por un puesto en el

Voz 0194 27:11 mi madre siempre decía que ante el defecto de pedir está la virtud

Voz 6 27:14 a dedo perfectamente iba

Voz 0436 27:17 le das es absolutamente sorprendente que en ninguna las manifestaciones ni de Pablo Iglesias de de Irene Montero se haya mencionó la posibilidad de una repetición electoral

Voz 1900 27:27 os dais cuenta es que o lo descartan o lo temen tanto que

Voz 0436 27:31 ni lo mencionan es que yo creo que sería uno de los

Voz 0194 27:33 los más perjudicados pero repetición

Voz 0436 27:36 claro que eso se por eso será curioso ver hasta dónde hasta dónde

Voz 0194 27:40 tensan la cuerda

Voz 0436 27:42 yo bien pero es verdad que en Valencia sumaban mayoría podemos claro claro la cuestión es que si podemos les sirviera Sánchez para sumar posiblemente finalmente Sánchez aceptarían la entrada de pesca humano pero la cuestión es que no les sirve para sumar y puede pensar que incluso le quita más que que le resta más que les

Voz 0194 28:01 postureo hemos dicho somos los tontos útiles estoy absolutamente de acuerdo contigo en el otro lado pasa lo mismo con PP Ciudadanos y Vox va más a los gobiernos y ahora ahora y ahora iremos a ello

Voz 2 28:13 hora veinticinco un motero

Voz 3 28:16 siempre llega puntual a cualquier sitio un motero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 15 28:22 veinte a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro

Voz 3 28:31 ocho cinco futuros bienvenidos

Voz 9 28:33 condiciones en Mutua punto es

Voz 3 28:37 España ha vivido en los últimos meses la máxima tensión informativa

Voz 16 28:41 los españoles han salido en masa

Voz 17 28:44 hoy agotar la lectura principal es que la mentira entre crío el ruido la furia no gusta

Voz 18 28:50 a todo el mundo preparado para sacar ahí está golpear Rafa la derecha Atleti es impresionante

Voz 3 28:56 es más la SER ha sido la radio preferida por los españoles cuatro millones ciento diecinueve mil oyentes han escuchado diariamente la Cadena SER según el último Estudio General de Medios la SER continúa siendo la radio líder en España

Voz 2 29:14 veintiséis años

Voz 3 29:16 es consecutivos

Voz 19 29:17 cadena SER pase lo que pase

Voz 3 29:28 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales playboy ver la Roma Hora Veinticinco quien Facebook Hora Veinticinco es unos domingos de vuelta del pueblo con nuestra noche desde el conductor del sesenta al salir del colegio Plaza Elíptica Usera con sus cinco paradas y el sonido deseable

Voz 21 29:53 es el sentir sábado estudió con la pista estaba debajo de los libros calculando los pilotos

Voz 6 30:02 venga

Voz 3 30:08 es levantarse sin Madrigal a mi gusto sonando siempre Alonso Carolina Marín Márquez Mireia Belmonte pero pendiente de si que su equipo pendiente de si ganas es mucho más que deporte

Voz 23 30:28 ahora sólo se del Deportivo Ale

Voz 24 30:33 la entre si cabe la SER

Voz 19 30:38 Kang sueños

Voz 25 30:40 dime tri tres desayuno ocho

Voz 3 30:42 coches teléfono teléfono perros las palabras son más que palabras cuando las ilumina el Faro de lunes a viernes a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil cadenas para qué hora quieres escuchar El Larguero quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer

Voz 26 31:09 cine streaming o bajo demanda tú pones la hora activas seguir El Larguero en nuestra y estará hasta el día

Voz 27 31:16 toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 3 31:31 buenas noches

Voz 28 31:33 TEU del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido

Voz 29 31:38 tres mil doscientos cuatro

Voz 28 31:42 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido XXXIX mañana como cada día a Brown

Voz 3 31:54 vendedor muy cerca metí repartiendo ilusión buenas noches y recuerda con los sondeos de la ONCE la ilusión secundaria

Voz 30 32:04 abrir la factura de la luz y no entender nada lo normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 31 32:11 eso en Lucerna dejamos de hacerlo normal para hacer algo mucho más honesto ofrecer luz a precio de coste entre el luciera punto es y que la factura de la luz no te quite el sueño luz

Voz 19 32:22 será un Premio Ondas no es un premio nunca lo ha sido

Voz 32 32:30 el Premio Ondas es en realidad una escalera que sube más allá de cualquier meta un puente que te hace cruzar hacia el reconocimiento porque para cada uno un premio Ondas es algo distinto pero para todos es siempre mucho más que ganar premio

Voz 33 32:48 Premios Ondas los más prestigiosos galardones de radio y televisión que ese con sede en el España entra en premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura

Voz 16 33:02 era la piel dando

Voz 17 33:06 que lo necesitan conducen por ciento noventa euros al mes enterró por doscientos cinco o antiguo por doscientos treinta euros al mes con todo incluido y estrena coche

Voz 3 33:14 la cuatro años oferta aquí en renting consulta condiciones en punto es cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 33:28 Ángels Barceló la tertulia Cristina de la Hoz

Voz 0194 33:31 Victoria Lafora Miguel Ángel Aguilar antes de continuar con la actualidad política nos vamos a volver a poner el foco en ese incendio en el sur de Tarragona que ha calcinado ya tres mil quinientas hectáreas podemos saludar a Francesc Barbero que es el alcalde de Flis muy buenas noches

Voz 9 33:46 usted ha estado hace

Voz 0194 33:47 de nada a unos minutos en el puesto de mando cuál es la situación ahora mismo

Voz 5 33:52 bueno el incendio de enormes dimensiones tiene dos flancos de catorce kilómetros cada uno que van tan uno hacia el sur y otro hacia el norte para este que la cabecera está controlaba la entrada de términos de Marjah en la provincia de Lérida aunque no hay ninguna garantía de esto sigue así si durante la noche veremos bien en el caso de seis nos preocupa el flanco sur pues se ha propuesto los bomberos pararlo en la carretera que va de Lérida está feliz

Voz 0194 34:25 S

Voz 5 34:27 en este punto y no no hacia masas boscosas de enormes el mismo problema que existe con el blanco norte ese salto hacia la provincia de Lérida las Garrigues lo ha fiado del Montsant no estaríamos hablando de incendio de veinte mil lo más hectáreas que los bomberos intentarán evitar a toda costa esta noche

Voz 0194 34:46 ah y han tenido que ser desalojada perdonas buenas personas no

Voz 5 34:53 sí tenemos una cuarentena de personas en el Pabellón Municipal de la noche

Voz 0978 35:00 yo lo hago yo creo

Voz 5 35:02 en condiciones de y veremos también también las comisiones permiten que puedan acercar a sus sitios una mayoría viven en masías vivir designados que hay por el término municipal

Voz 0194 35:17 a las masías ha tenido que es lo que ha tenido que ser desalojado

Voz 5 35:20 sí sí sí debemos hemos abogado mucha gente del término municipal hay mucha gente viviendo en masías en pequeñas en pequeñas construcciones fuera el núcleo Iniesta perfilado a atrajo de esta tarde el avance lo monstruoso rapidísimo oí por parte de los servicios que extinción del incendio nos hemos centrado en Endesa a buena parte del término hemos desalojado a unos setenta kilómetros cuadrados un término municipal por precaución y porque bueno es sencillo hacerlo la progresión además de esta noche hubiéramos tenido muchos más fuerzas de tener todavía gente bueno el término municipal avivaron las preocupaciones de atender como es debido a estas personas que estamos haciendo hoy no hay ningún problema más allá de la incomodidad a ver si mañana o pasado porque estoy entendido un día más de dos años de sus viviendas con con la mayor no ellas

Voz 0194 36:26 pues alcalde yo lo agradezco muchísimo que no haya tenido en estas circunstancias decirle que nos tiene a su disposición para cualquier cosa que que podamos que que que podamos servirles seguiremos muy pendientes de la evolución a lo largo de la noche de este incendio muchísimas gracias

Voz 9 36:44 Pedro Pérez

Voz 0194 36:44 digamos situación de incendio e ya son tres mil quinientas hectáreas lo había dicho antes el conseller de Interior se puede llegar a veinte mil hectáreas calcinadas y lo acaba de confirmar ahora mismo el alcalde de Friis Française Barbero que volvía precisamente del puesto de mando y con esa cuarentena de personas más o menos desalojadas de diferentes masías sólo en su localidad entendemos que en otras de las localidades limítrofes con el incendio han sido también evacuadas sobre todo como él decía eh masías y casas diseminadas sobre el terreno que está siendo afectado por este devastador incendio como decía el alcalde se va a tardar está más de un día en en extinguir pedíamos también al principio el mapa del calor Pedro

Voz 1715 37:22 ojalá no tengamos que contar más incendios como este antes Jordi Carbó recordaba que una de las circunstancias que se derivan de las olas de calor como la que estamos viviendo son las tormentas secas para tu eléctrico nada de lluvia y riesgo por tanto para la masa forestal ponemos voy a los oyentes que nos ayuden a hacer el mapa del calor llegue a decir que nos han enviado notas de voz más oyentes que viven en zonas donde no hace mucho

Voz 0194 37:47 pues si es así que de eso

Voz 1715 37:49 Nos donde aprieta el calor pese a todo hay oyentes y lo vamos a comprobar ahora que están soportando como pueden la noche este recorrido a través de notas de voz que nos han enviado al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es un recorrido por la España que sufre calor por la España que quiere dar envidia

Voz 34 38:07 veintidós desde estoy aquí en un atasco dirección a Navalcarnero eh termómetro del coche treinta y cuatro con cinco

Voz 35 38:19 desde las ocho de la tarde ha bajado a la atempera

Voz 3 38:22 J de treinta grados ha vencido

Voz 35 38:25 es que tenemos ahora

Voz 2 38:26 en Vigo estado hasta dieciocho grados están los era Gloria

Voz 3 38:30 Asturias norte de España

Voz 32 38:32 veinte grados veintidós

Voz 36 38:35 buenas noches en Cornellà Barcelona España ahora mismo tren

Voz 1551 38:39 tiene un grado

Voz 36 38:40 una ducha hay una cervecita fresquita venga buenas noches

Voz 1715 38:44 quién Coruña estamos ahora de dieciocho diecinueve graditos bajando

Voz 1263 38:48 hola chicos encantado de saludarlos soy Guillermo desde Cangas de Morrazo Pontevedra circula una me por aquí que tiene toda la razón que dice que ahora ya no hay que buscar un amigo con piscina hay que buscar un amigo con casa en Galicia seis grados despejado estamos en la gloria

Voz 37 39:08 yo vivo en Valencia ya es que no me con veinticinco grados de temperatura yo estoy en la cama

Voz 6 39:20 os invito a venir al país del aire acondicionado Asturias mi tierra ven tres grados

Voz 38 39:28 la temperatura abra el mismo en San Vicente de la Barquera son veintiún grados

Voz 0194 39:32 venga genial esta rueda de temperaturas de nuestros oyentes les animamos a que no sigan llamando porque igual mañana si la ola de calor se prolonga podemos hacer con la ayuda de todos ellos un buen mapa de cómo es la situación y sobre todo de cómo sea soportado esta primera noche de de ola de calor pero que no nos den tanta envidia angels que tiene unas ganas te al frío y me voy a Galicia deberíamos hacer mañana es el programa en la terraza pero no porque hace de Rajoy por dentro también del terror aunque yo prefiero la cervecita con el señor de Cornellà prefiero el calor y la cervecita me gustó más yo con el de Pontevedra ha gustado más la propuesta de Cornellà continuamos con la política y con el postureo en la política porque se escribe con la historia de varias rupturas o alejamientos por un lado el que escuchábamos antes que analizábamos entre el PSOE y Unidas Podemos y después está el nuevo capítulo de discrepancias entre el Partido Popular

Voz 1071 40:22 los y y su nuevo episodio en Madrid Vox público ayer ese documento secreto el documento secreto más famoso de las últimas semanas su discreto acuerdo con el Partido Popular lo que exige hoy Rocío Monasterio es otro papel otro papel que todo el mundo pueda haber un acuerdo por escrito con el PP no sólo con el PP también con Ciudadanos decía Monasterio

Voz 0604 40:42 aquellos partidos que quieran gobernar con los votos de Vox deberán respetar a sus votantes deberán dejar de insultar deberán no hacer cordones sanitarios sólo daremos nuestros votos a un Gobierno que respeta nuestros votantes y suscriba abiertamente un acuerdo Combo

Voz 0194 41:01 en el documento que pide Vox se incluye la modificación de leyes que contemplan derechos fundamentales de los extranjeros las víctimas de violencia machista machista o del colectivo LGTB y Javier Bañuelos buenas noches

Voz 1900 41:13 qué tal buenas noches la pregunta está en si

Voz 0194 41:15 PP y Ciudadanos buena pregunta la tienen ellos encima de sus cabezas a ver si están dispuestos a firmar eso

Voz 0861 41:20 Bono Vox ha puesto demasiado fácil porque más allá de algunos nexos en común como por ejemplo una bajada general de impuestos Vox condicionan su apoyo al PP a que acepte lo que ha llamado el programa único un documento impregnado de una carga ideológica por ejemplo contra la identidad de género Vox exige entre otras cosas que se elimine las ayudas que gracias al PP Cifuentes reciben las víctimas de la violencia por motivos de identidad de género también piden eliminara Herrerías el eje de los planes de estudio de los colegios retirar repatriar mejor dicho a los menores extranjeros no acompañados que los países de origen de los inmigrantes irregulares paguen sociosanitaria en Madrid e incluso ilegalizar determinadas ONG

Voz 0604 42:02 hay muchas asociaciones y en esto las detallaremos durante el periodo de negociación que promueven eh que se trate con personas

Voz 0861 42:12 con estas exigencias el acuerdo parece poco viable porque Vox oro dará sus votos al Gobierno de Ayuso si suscribe abiertamente dicen este documento con ellos un pacto a tres porque Vox lo hemos escuchado también invita a Ciudadanos su portavoz Ignacio Aguado lo tiene claro no habrá un gobierno

Voz 38 42:29 hoy esas condiciones mis principios mi partido están por encima de un Gobierno

Voz 0861 42:34 lo cierto es que más allá de esas diferencias evidentes en parte hoy Vox de alguna forma se ha hecho una concesión importante Ciudadanos porque hoy ha anunciado que renuncian a entrar en el Gobierno de la Comunidad hiciese gesto no fuese suficiente pues Isabel Díaz Ayuso se compromete a hacer de mediadora

Voz 0604 42:52 es necesario los votos de los tres partidos luego es necesario hablar con los tres partidos si Ciudadanos no se sienta con Vox ya lo haré yo

Voz 0861 43:00 ese es el camino que escogieron en en Andalucía tras el órdago de Vox esta mañana Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso aún no han hablado pero lo hacer es más según la candidata popular hablará in negociara con Vox porque entiende que la propuesta que ha recibido hoy por cierto a través de la prensa le parece positiva y hay varios puntos de fiesta mañana en los que está convencida de que el entendimiento es posible

Voz 0194 43:23 en gracias Javier Baeza luego pues esto

Voz 1071 43:26 Madrid pero el caso es que en Murcia las medidas que reclama a Vox son parecidas por ejemplo la protección de los símbolos españoles derogar la ley de igualdad LGTB libertad de cátedra para mitigar estragos así lo dice la Ley de Memoria Histórica deportar inmigrantes que no tengan papeles proteger la caza en fin etcétera los dieciséis escaños del PP con los seis de Ciudadanos sumarían los veintidós con los que ha gobernado el Partido Popular la Comunidad pero necesitaría al menos la abstención en segunda votación la abstención de Vox que tiene cuatro para poder superar la investir

Voz 0194 43:55 pues hablando todavía de Vox el juez Serrano el presidente de su grupo parlamentario en Andalucía se ha cogido la baja durante un mes Ana Fernández buenas noches qué tal bueno la historia está en el motivo por el que se pide la baja y es que se queja de linchamiento que está sufriendo por sus críticas a la sentencia de la manada en realidad fueron algo más que críticas y recuerdo

Voz 1071 44:14 lo que la sentencia la había dictado la turba feministas supremacía hasta que la relación más segura entre un hombre y una mujer sería a través de la prostitución y que hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer podría terminar escribió El terminar en prisión

Voz 0194 44:29 Ana él se aparta Mientras incluso su partido Bosch amaga con la posibilidad de sanción

Voz 0134 44:33 Carles si es la segunda desautorización para Serrano desde su propio grupo parlamentario aunque la de hoy ha sonado más como un aviso el portavoz parlamentario Alejandro Hernández ha advertido a su jefe de grupo que si continúa empeñado en cuestionar la sentencia del Supremo contra los miembros de la manada como ha vuelto a hacer hoy el partido lo considerará un desafío yp podría tomar medidas contra

Voz 39 44:55 esa esa actuación reiterativa pues no puede entenderse sino como una como un desafío porque ya se ha dicho que la postura de oficial del partido es el respeto máximo a todas las resoluciones de los juzgados y de los tribunales eh nos gusta más unos gusten menos con lo cual bueno pues evidentemente si persiste en esta actitud pues es probable que desde el Comité Ejecutivo Nacional pues que se tenga que adoptar algún tipo de me

Voz 0134 45:21 el portavoz parlamentario de Vox cree que si desafortunadas fueron las primeras declaraciones de Serrano más lo ha sido su escrito de hoy en el que además de explicar su baja médica por el linchamiento que dice estar sufriendo se ratifica en sus polémicas declaraciones sobre la sentencia del Supremo aunque culpa de su difusión en redes a un colaborador que aunque autorizado publicara en su página hizo según Serrano una vergonzosa apología de la prostitución Alejandro Hernández el portavoz no ha querido aclarar si él se cree esta última versión de su compañero de filas que estará de baja al menos durante un mes pero sí ha calificado de irresponsable que dejen sus comentarios en manos de un inconsciente ha dicho negro

Voz 0194 45:57 hacías buenas noches a mi me sorprende que alguien se sorprenda de lo que dice el juez Serrano pero es que me sorprende más que es eso

Voz 0436 46:04 Brenda su propio partido hombre ya ya sabían lo que pensaba sobre estos temas y además unos temas que han especialmente obsesionado yo estaría por apostar de que no va a volver al al Parlamento lo que ocurre que me preocupa mucho más que este dictando sentencias casi le prefiero sentado en el Parlamento andaluz a que vuelva vida de juego edicte determinadas sentencias no lo sé tengo las dudas pero o mucho

Voz 1551 46:27 porque es que no creo que después de esto pueda volver al día siguiente al otro

Voz 0436 46:31 no lo sé si lo necesita un periodo de pero bueno pero pasado ese periodo hoy volver a dictar sentencia que a mí me da miedo que estén en Partiendo su puesta justicia a que esté en el paramos las sorpresas sobre lo que lo que este señor piensa sobre determinados temas fundamentalmente sobre los temas referidos a la mujer y a la violencia de género no les puede pillar por sorpresa en absoluto otra cosa es que si les genera escándalos que puede haber habido una evolución

Voz 0194 46:58 bueno me sorprende que se sorprenda Se sorprenden y me sorprende que se coja una baja porque dice que está siendo víctima de un linchamiento pero uno cero bueno

Voz 1900 47:06 que estas personas que han enfurecido tiene luego la piel muy fina enseguida les salen ampollas enseguida Seven perseguidos es decir el puede hacer una descalificación diciendo que es la la presión mediática de los periodistas vendidos etc etc puede lanzar las curvas feministas puede lanzarse

Voz 0194 47:24 vamos pero luego cuidadito cada él vino me toca un pelo de la ropa

Voz 1900 47:28 que me ata mente me pongo a llorar y me voy a mi casa

Voz 0194 47:30 Miguel Ángel

Voz 1551 47:32 que los niños lo que viven en casa diez cero que he dicho eso lo aprendido en al final del partido lo canta cuando merienda se están en eso

Voz 0194 47:43 por pero que el propio partido se avergüenza ahora o no identificarse en lo que dice el juez Serrano

Voz 1551 47:49 en revelador de que están perdiendo moral estos del box no sé dónde a llegar muy lejos

Voz 2 47:56 difíciles de sí