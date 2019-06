Hora 25 (26/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0436 00:00 sí de oración de la soberanía popular que que es lo que votan los ciudadanos que se largan con una ligereza no yo es que no venía para esto como que no venías para esto o es que lo que tú dices es casi más grave porque

Voz 1 00:12 sí sí he victoria pongan este señor pero no

Voz 0436 00:14 desde la lista no ya ya ya bueno este señor que me tira de la lista y lo apoyase vuelve es que te puede puede ser el argumento no si podré irme Europa pero pero ideólogo me parece super tierno esto de que han buenos que no quiere que el Ministerio se quede vacante Pedro Sánchez sabía perfectamente que a estas alturas no iba a haber gobierno mientras dura otras cosas porque qué se decidió retrasar todo el periodo de la investidura a los pactos municipales y autonómicos osea Pedro Sánchez sabía perfectamente que cuando Borrell tuviera ya que coger su acta de diputado no íbamos a tener todavía Gobierno en España entonces yo sí yo creo que que asumimos con cierta naturalidad cosas que no debiéramos asumir con naturalidad ayuna de verdad es esta

Voz 1 00:55 llegan hacía exactamente igual que la señora Manuela Carmena no sigue un también exacto porque el tiempo era Armenia lo había advertido a Carmen ha dicho pero pese a advertirlo Ángels naturalidad a que las elecciones y luego o no me quedo porque no soy la alcaldesa o no me quedo porque es que realmente no quería ser una gracia te coloca en el Gobierno o te coloca en

Voz 0436 01:19 posición y las dos los dos sitios son perfectamente lícitos necesarios en democracia

Voz 1 01:26 Miguel Ángel

Voz 1551 01:27 bueno yo me parece que estamos hablando muy fuerte no estafa no sé a mí yo yo es que viene empecemos por el principio yo le tengo simpatía Borrell no tiene nada que ver Miguel Ángel

Voz 1 01:42 eso no tiene nada que ver me parece

Voz 1551 01:44 eso me parece básicamente una persona decente tres creo que encabezar una lista noten encadena esa lista pueda ver multitud de de Vitoria para dicho hasta ahora mismo cuando

Voz 1 01:58 zoido dejó dejó el escaño en el Parlamento andaluz

Voz 1551 02:02 es que yo te diga la verdad a fondo no no no no es atención ninguna

Voz 1 02:08 pero es el mismo caso vamos quiero

Voz 1551 02:11 es que he podido ella confiamos no como ministro de acuerdo interior

Voz 1 02:18 sí pero hizo lo mismo e hizo exactamente lo mismo por eso te pregunto si lo válido para Borrell también era válido para Zoido incluso para Carmena nadie

Voz 1551 02:27 me pregunto pero en fin sino pues a lo mejor había dicho cosas contrario no lo sé no siempre se piensa lo mismo con datos distintos pero de verdad me parece que por ejemplo para imaginemos que que seguramente se vendrá todo bajo pero imaginemos que España tiene algunas oportunidades de ocupar puestos relevantes en la Unión Europea bueno pues para negociar eso me parece que es mejor que el señor Borrell sea ministro de Asuntos esto

Voz 2 02:59 Llorens ojear lo suyo no no no no no

Voz 0436 03:03 ha sido el que ha dicho que confía que espera que no sea incompatible volver a Europa con con un Carazo vamos con surcan mesa llame a mi me parece magnífico comisario me dijese conoce además

Voz 1 03:15 yo no te procura la Unión como nadie me parece buenísimo tenemos el suficiente gusto

Voz 1551 03:22 es como para que eso no se produzca y estamos hondamente no no se entusiasma al fracaso osea que España vaya a tener a un ahora una representará a usted

Voz 1620 03:32 el fracaso

Voz 1551 03:34 segundo porque tú eres una excepción dentro de la español vez que dice Ferlosio pero vamos por lo general es verdadero entusiasmo

Voz 2 03:43 produce osea que ya solo cargador

Voz 1551 03:45 la Montserrat el otro no sé quién le pondrá las ruedas en el palos en las ruedas no te preocupes no abra nada para nosotros no entraremos en el festín comprendes pero por esa posibilidad podría explorarse mejor podría defenderse mejor con eso

Voz 1 04:00 no lo sabía ante antes

Voz 0436 04:01 pregunto eso no lo sabía ante antes de ponerle de número uno de la lista de que podría hacer mucho más fuerza Borrell por ser gran une

Voz 1 04:10 además es grandísimos yo creo de los señores comunitarios te has dado un dato para es importante que es que Pedro Sánchez sabía perfectamente que a estas alturas no habría todavía Gobierno las cosas porque a todas estas negociaciones pues esto también es puro tacticismo pero sometida además a consideración de las urnas y buscamos otra explicación

Voz 1551 04:30 ejemplo que este señor fue sacado de buen fin puesto en la lista esa que lo cual la anticipaba que iba a ser ministro eran de una manera decirlo lo cual era una manera de hacer un tributo a al buen rollito con el con Esquerra Republicana y con otra gente que abomina de Borrell por la posición que Borrell tienen el asunto de Cataluña imaginemos que eso es así imaginemos que ahora el señor Sánchez pues se da cuenta de que a lo mejor ese buen rollito le incapacita para ser investido presidente estima que el regreso o la continuidad del Señor Borrell como ministro o a opera como garantía de que no va a haber ninguna concesión digamos inaceptable no deja de ser una estafa los electores

Voz 3 05:24 total que le votaron para la ESA al Parlamento Europeo

Voz 1551 05:27 lo bueno es que sabemos que Pedro Sánchez es un estafador no yo no eso no yo te lo digo acuérdate cómo fue lo del no es no acuérdate cómo se encaramó a la moción de censura con todos los indeseables qué quieres que te siga haciendo el rosario de tu madre pues lo hago

Voz 1 05:47 el hecho es que Josep Borrell va a seguir de ministro de Exteriores en funciones y veremos qué pasa más adelante pero de momento se mantiene el cargo renuncia al acta que había ganado en esas elecciones en las que iba como cabeza de lista por un partido que es el Partido Socialista anoche dedicamos un tramo del programa al que es el barco con cuarenta y dos inmigrantes a bordo al que el Ministerio de Salvini había prohibido que entrara en las aguas italianas bueno eso es precisamente lo que ha hecho el barco que es entrar en esas aguas corresponsal Joan Solés buenas noches

Voz 0946 06:17 buenas noches Angels así que se enfrenta sanción

Voz 1 06:19 es incluso procesos penales

Voz 0946 06:22 toda probabilidad la ONG alemanas y watch sea sancionada con cincuenta mil euros de multa la nave será secuestrada y la tripulación detenida acusada de tráfico de inmigrantes en aplicación del nuevo decreto de seguridad del Gobierno de la derechista Liga y los populistas cinco Estrellas vigente desde hace cinco meses no sé si sabes Ángels como llaman los militantes de la Liga a su líder el vicepresidente del Gobierno italiano y ministro del Interior

Voz 1 06:47 a ni con ella

Voz 0946 06:50 Titán Il capitán hoy en italiano pues Il capitana se las ha visto hoy en un duelo a distancia con la capitana de la Watch la alemana de treinta y un años Carol raqueta de amplia experiencia al mando de búnkeres de buques rompehielos y cruceros esta tarde ha dirigido su barco hacia el puerto de Lampedusa en situación de emergencia para que pudieran desembarcar los cuarenta y dos náufragos rescatados hace catorce días perseguido por dos naves de la Guardia de Finanzas y un guardacostas que sólo han conseguido bloquear las sí Guasch a la entrada del puerto de la isla tras lo cual bueno aquello parecía una carrera en el mar radio televisada que ha generado una gran expectación en todo el país

Voz 4 07:40 está optara por Santa Juana podemos estar esclusa

Voz 0946 07:43 en la austeridad italiana acaba de subir a bordo ha explicado Carol tras el bloqueo estamos fuera del puerto de Lampedusa están controlando los documentos que a la espera de instrucciones bien pues a esa hora la así coche su tripulación y los inmigrantes siguen esperando bloqueados a media milla náutica del puerto Salvini visiblemente contrariado ha declarado que no desembarcarán ha lanzado amenazas a la Unión Europea a Alemania país de la así Watch a Holanda porque el barco tiene pabellón holandés Ice ha expresado en un lenguaje vulgar bastante vulgar impropio de un ministro o de un capitán como le llaman sus simpatizantes en el puerto de Lampedusa se están concentrando esta noche diputados de la oposición dirigentes de instituciones internacionales idea organizaciones humano Darias que piden el desembarco inmediato de los inmigrantes y que están pues a la espera de acontecimientos vamos como nosotros gracias van a vosotros buenas ofertas sobre cómo

Voz 1071 08:42 dice Frontex que ha detectado que funcionan las mafias detectó la semana pasada a un barco de arrastre sospechoso desde que embarcaron a un grupo de ochenta y uno inmigrantes a otro barco más pequeña tipo patera después las ONGs italianas fueron alertados por uno de los presuntos traficantes de que había un barco a la deriva con inmigrantes a bordo que se dirigían precisamente a Lampedusa este vídeo que a unos contaba antes Ana Terradillos esta lo pueden consultar en nuestra página web en Cadena Ser punto com ya digo que es una muestra de cómo funcionan según Frontex las mafias

Voz 5 09:16 de la desesperanza por salir del infierno

Voz 1071 09:18 llegar a otra tierra que presuponen mejor hay desde luego otra imagen que está recorriendo el mundo de la que ya hablamos también anoche aquí en Hora veinticinco y que conecta con aquella imagen del niño Ailanto ahogado en la orilla Un padre Se llamaba Óscar su hija se llamaba Valeria no tenían y dos años ahogados en la frontera mexicana al intentar cruzar el río Bravo hacia los Estados Unidos José y Rosa Martínez son los abuelos de la niña los padres de

Voz 6 09:43 vio que si iban ya ellos haciendo arrastrado con a la niña a estarlo con las manitas Si Almo al punto de que de que ella esté gritó desesperadamente

Voz 3 09:59 hola Castellano buenas noches qué tal buenas noches has hablado con el padre Gallardo el responso

Voz 1 10:04 el centro mexicano donde atienden a la madre a la viuda del hombre que falleció al cruzar el río no

Voz 1620 10:09 sí es padre Francisco Gallardo religioso muy veterano la defensa de los derechos de los migrantes en tránsito de Méjico Estados Unidos que dirige esa estación migratoria albergue en el que conoció la semana pasada la Familia Martínez antes de que este domingo se convirtieran en los últimos protagonistas de la foto del drama migratorio de las que todo habla nos cuenta el padre Gallardo como ella misma esa madre viuda le explicó los hechos

Voz 5 10:32 ella se quedó en la orilla el fuerte intentó hacerlo luego ella vio que se que se lo llevó la corriente ella pidió auxilio a Protección Civil aquí en Matamoros desaparecieron ellos los encontraron hasta el siguiente día que era lunes

Voz 2 10:50 la pequeña de un año

Voz 1620 10:52 S y la de su papá la muerte de Valeri Óscar se suman a la lista de ciento setenta muertos en lo que va de año en la frontera de México con Estados Unidos el padre Gallardo está ayudando a esta madre con los trámites para repatriar los cadáveres al Salvador

Voz 5 11:05 ella está muy mal ir con una situación grave personal una afectación física psicológica y esperando a que el el cuerpo de su esposo y de su hija sean trasladados al al Salvador

Voz 1620 11:20 las causas Ángel traían papeles legales una visa humanitaria que entrega el Gobierno de México por un año que pueden transitar por el país tenían que venir a la frontera está unidos para pedir asilo pero hay una lista de espera de setecientas personas dicen el padre Gallardo que como mucho los funcionarios estadounidenses tardan en o atienden a a dos personas al día así que se les esperaron hice lanzaron por eso cuenta estos trámites tan burdo

Voz 5 11:44 sí lo que pasa que por ejemplo ahorita aquí en Matamoros para poder que los Estados Unidos halló numeral de unas setecientos las personas es un promedio entonces ahí todas esta persona por delante van a tardar tiempo porque pasan tres o cuatro uno podía esto lleva una cantidad de días que se desespera a los migrantes

Voz 7 12:08 y por eso se tiran al río al río para

Voz 1620 12:11 desde esta Casa del Migrante de Matamoros Gallardo pide en declaraciones a la SER una reacción no sólo a los gobiernos también a la sociedad

Voz 5 12:18 esto no es un problema aislado es una situación mundial de movilidad y que se tiene que estar abierto a esas nuevas perspectivas que no se vea al migrante como un delincuente porque no lo es pero si hubiera las condiciones necesarias para estar en sus países de origen otra cosa sería pero no les cerramos la puerta que los gobiernos no cierran la puerta

Voz 1620 12:42 que no cierran la puerta hoy tenía más de trescientas personas en los dos albergues que dirige Gallardo Ángels es la enésima fotografía esta vez de este drama quién sabe si por unas horas por unos días de nuevo volverá a impactar a la opinión pública internacional y quizás vuelva a olvidarse de inmediato

Voz 1 12:57 gracias Nico hasta luego el caso es que las denuncias en Estados Unidos por cómo tratan a los niños a los que tienen en la frontera ha provocado las primeras dimisiones Marta del Vado corresponsal buenas

Voz 3 13:05 noches buenas noches realidad es que el sistema está colapsado

Voz 1510 13:09 las autoridades migratorias llevan meses diciéndolo el sistema está colapsado sólo en mayo llegaron más de ciento cuarenta mil personas marcando una nueva cifra récord casi el cuarenta por ciento de esas personas son menores no acompañados según cifras oficiales el Secretario de departamento de salud que se encarga de la acogida hay supervisión de estos niños migrantes por ejemplo

Voz 8 13:30 hay ya somos europeos de todos no Adigsa en shock

Voz 1510 13:34 imaginado no cierre de gobierno porque así estamos no tenemos fondos para los albergues de los niños no podemos darles una cama si no la hay sino existen en nuestros refugios no tienen fondos ni capacidad por eso los menores pasan semanas en centros de atención de detención cuando la ley dice que no pueden estar retenidos más de setenta y dos horas las condiciones son tan precarias que no les están dando jabón ni cepillos de dientes ni ropa limpia no tienen camas donde dormir duermen en el suelo sobre el cemento hacinados

Voz 1 14:04 pasan hambre según los abogados que lo han visitado

Voz 1510 14:06 la ración de comida es la misma para un niño de cinco años que para uno de diecisiete hoy el presidente Donald Trump ha culpado a los demócratas por la muerte de Óscar de ese padre salvadoreño y de su hija Valeria intentando cruzar por Río Grande

Voz 9 14:20 el sexto Houston Avda tifos

Voz 1510 14:25 ahora que si endurecieron las leyes migratorias no veríamos escenas como es así permitieran la financiación del muro la gente no arriesgaría su vida porque sabría que no podrían pasar por ahí demócratas y republicanos están divididos en cómo gestionar la crisis en la frontera los primeros están impulsando un proyecto de ley que dé más garantías a los migrantes que mejore las condiciones en los centros de detención los republicanos creen que es una propuesta a corto plazo prefieren destinar la inversión a reforzar los departamentos de Seguridad Nacional y Defensa

Voz 1 14:56 en gracias Marta

Voz 22 18:30 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1071 18:37 cero y antes del cierre dos cuestiones la primera lo más sorprendente del día el juez ha enviado a prisión provisional comunicada y fianza al militar brasileño al que han pillado en el aeropuerto de Sevilla con una maleta en la que llevaba treinta y nueve kilos de cocaína el avión en el que volaba era el de reserva que acompaña al presidente sonaron a la cumbre del G20 que se celebra japonesa es decir que el presidente iba en otro avión no en este que era el de reserva treinta y nueve

Voz 0194 19:03 eso no son muchos kilos y los decidió de reserva fíjate lo que llevaría al titular la última cosa antes del cierre pendientes de ese incendio como estábamos novedades Pedro Blanco

Voz 1715 19:14 las labores de extinción continúan adelante ahora mismo hay trescientas cincuenta personas trescientos cincuenta efectivos trabajando sobre el terreno en ese incendio entre Bru y la torre del Espanyol se ha declarado el nivel de emergencia Tones eso supone que se moviliza todos los miembros de los parques de bomberos de servicios de emergencia en Cataluña

Voz 1 19:34 esta noche que se van a sumar ciento veinte

Voz 1715 19:37 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias el Batallón de Intervención ha salido hace unos minutos desde Zaragoza hay medios aéreos del Ministerio de Agricultura Pesca II que están trabajando también en las labores de extinción de este incendio que afecta tres mil seiscientas hectáreas y que podré llegar hasta Pen temido

Voz 1 19:53 recordemos que hay algunas personas desalojadas sólo en Flis unos contaba al alcalde hasta cuarenta personas desalojadas de masías muy cercanas al fue

Voz 3 20:00 que han sido trasladadas al polideportivo al centro

Voz 1 20:03 furtivo de de la localidad saludamos Ángel Ortiz director del norte de Castilla muy buenas noches buenas noches pues vamos de una punta a otra estábamos en Tarragona cuáles son las apuestas del norte de Castilla

Voz 23 20:15 pues mira la principal además de una fotografía en la que mostramos cómo están empezando a hacer trabajos de mantenimiento de una tribute un gran parque central al estilo del Retiro en Valladolid porque ahora que en invierno con el viento pues no digáis bastantes épocas en las que el viento es fuerte pues no se produzcan caídas de árboles etcétera Tenemos una entrevista con el actual el nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León que Ciudadanos esos nombramientos fruto de un acuerdo PP PSOE y Ciudadanos y como sabéis que ahora mismo danos navega entre dos almas no la la más socialdemócrata es la más eh la próxima al Partido Popular en este caso su versión sobre el que va ser muy probablemente presidente casi arreón el poquito distinta a De Gea en este caso titula hemos diciendo que no tengo por qué dudar de que maño consiguió la renovación del Partido Popular vale que es una de las críticas que hizo al Partido Popular

Voz 1 21:19 vale pues éstas son las apuestas de del norte de Castilla incesante entiendo que también pendientes del calor no

Voz 23 21:24 si mañana máxima Detroit

Voz 1 21:27 pues portaba pues también importante muchísimas gracias a vosotros hasta luego Sastre Cuaderno de frases tanto por las frases

Voz 1071 21:35 a la ONU que ha elevado la estimación que hace de las muertes que provoca el consumo de drogas el caso es que la droga causa más fallecimientos que nunca se expande su mercado según Naciones Unidas murieron en dos mil diecisiete medio millón de personas más de medio millón quinientos ochenta y cinco mil frente a las cuatrocientos cincuenta mil de dos mil quince hice alerta en este informe del trabajador esto es un potente analgésico que actúa también de estimulante y parece que la gente lo consume como relajante para mejorar el rendimiento intelectual y físico para quitar el hambre o las necesidades de dormir para prolongar la actividad sexual incluso como sustituto de la heroína así que atentos a ese dato quedaba hoy la ONU y frases pues bueno frases de Aznar y una pregunta a ver si a estas alturas ya aunque fuera sin querer

Voz 2 22:16 le ha salido a ganar un elogio

Voz 1091 22:19 Rajoy crecemos más que los demás porque todavía vivimos las reformas que se hicieron hace algunos años que produjeron un incremento de la competitividad muy grande en España pero que nadie piense que eso va a continuar para siempre si no se hace nada

Voz 1071 22:34 y en términos frase Si cifras las del EGM Hoy por Hoy con dos millones ochocientos setenta y dos mil oyentes diarios crece sigue siendo además el programa más escuchado por la mañana La Ventana sube se acerca a los novecientos mil en la noche sigue liderada por este programa que escuchan hora25 con novecientos cuarenta y un mil oyentes la SER es líder en deportes con el larguero con Carrusel con Dani Garrido que se dispara el sábado hasta casi dos millones y es el único que crece los domingos así que

Voz 20 22:58 muchas gracias nos queda Ramoneda

Voz 21 23:02 el dietario

Voz 1150 23:04 lo que sí que fecha para la investidura sería un paso adelante y parece que va a darse principios de semana concretada la convocatoria cabe esperar que los tratos se aceleren y con sentido de la responsabilidad se imponga al regateo ni siquiera mirando desde el más cínico interés de cada partido consigo ver quién podría estar interesado en una repetición de elecciones que sin duda podría deparar sorpresas por el hartazgo ciudadano bloques están definidos que esperan soy podemos llegar a un acuerdo que es imprescindible sino quieren daba la derecha una inesperada oportunidad por la vía del desencuentro permanente sólo pueden conseguir que Vox entre antes en un gobierno de España que podemos la frivolidad en política puede pagarse muy cara siempre es renunciar a un escaño antes de tomar posesión del mismo y más cuando se trata del cabeza de cartel Borrell y lo ha hecho después de ganar las elecciones europeas y la cuarta desde abril no dejar vacante el Ministerio ante una investidura que se retrasa pero hay que reconocerlo el ministro un atenuante ha tenido la delicadeza de reconocer la verdad no se presentó para sentarse en el Parlamento su objetivo era y es un alto cargo en la cúspide la Unión Europea desde el Ministerio podrá trabajarse lo debidamente premio Chasco pronto saldremos de dudas sin prisa pero sin pausa Vox va metiendo sus cuñas en la derecha siempre piñón fijo con sus obsesiones la restricción de libertades y derechos señalando siempre los colectivos LGTB ir y una incontenible fobia contra los sectores más débiles la inmigración en estos dos temas se centra la propuesta de pacto que ha presentado su socios PP y Ciudadanos para gobernar la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso la candidata del PP no tiene reparo en hacerles concesiones ante el poder la derecha nunca duda me gustan las guerras cualquier aventuras mejor que estar sentado en un despacho o dijo Harold Macmillan político conservador británico que fue primer ministro a finales de los cincuenta

Voz 2 24:57 que no lo veo a Donald Trump

Voz 4 25:06 si determinamos aquí Cristina de la Hoz Victoria Lafora Miguel Ángel Aguilar buenas noches y buena semana Sastre escribiendo que hace treinta y dos grados ahora cuando sacamos a la calle pues queremos aquí igual lo de salir a hacer el programa la fresca no queremos hasta mañana feliz noche

