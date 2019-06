Hora 25 (27/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0830 00:00 hay días en los que deja de ser una conversación de ascensor para convertirse en una noticia Easy nosotros también hoy hablamos del tiempo son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:32 hola buenas tardes hoy invertimos el orden habitual de los factores por motivos obvios la ola de calor que afecta a buena parte de Europa hace que llevemos resoplando todo el día en buena parte de España las temperaturas han superado con facilidad los cuarenta grados en algunas comarcas así que hoy lo primero debe ser el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 00:50 buenas tardes sí hoy ha hecho calor mañana sábado todavía hará más las máximas ante las últimas horas según datos de la Agencia Estatal de Meteorología y a la espera de su validación entre las provincias de Lleida Teruel Zaragoza máximas de cuarenta y uno a cuarenta y tres grados esta noche de nuevo tardará mucho en bajan las temperaturas mañana a primera hora las en comparación al ambiente actual se notará ambiente agradable incluso un poco fresco en zonas llanas del interior pero después temperaturas en el conjunto del país un par de grados más altas que hoy es decir podemos acercarnos ya a los cuarenta y cuatro cuarenta y cinco grados en el Valle del Ebro y superar los cuarenta en la mayor parte del interior incluso los treinta y cinco en puntos costeros del Mediterráneo también de la parte más oriental del Cantábrico en el noroeste de la península también en el Valle del Guadalquivir de Extremadura o Canarias seguirán notando poco esta ola de calor

Voz 0194 01:39 en cuanto cerremos portada haremos una ronda de calor en Hora Veinticinco nos acercaremos en directo hasta la provincia de Tarragona los equipos de extinción siguen sin poder controlar el incendio que se declaró ayer en la zona de la ribera del Ebro y que ya ha quemado seis mil quinientas hectáreas Keane Torras el president de la Generalitat

Voz 5 01:54 una recomendación general de no subir a las montañas creo que también es apelar a ese sentido común en estos momentos una actividad tan normal como ésa podría a por un accidente fortuito provocar pues alguna situación que que ninguno de nosotros no no no querría ir por tanto

Voz 6 02:17 enviamos esa recomendación general de máxima precaución y prevención

Voz 0194 02:21 hoy realizaremos la política a un segundo plano porque antes de escuchar las declaraciones del día nos detendremos por ejemplo en el encarecimiento de las hipotecas Pedro Blanc

Voz 0830 02:28 lo dice el Banco de España que las hipotecas se comportan en nuestro país como no lo hace en el resto de países de nuestro entorno se han encarecido estaba treinta puntos en los últimos meses porque los bancos han decidido repercutir en los clientes los gastos que ahora están obligados a subir vamos a repasar también la lista de grandes morosos que hoy ha hecho pública el Ministerio de Hacienda más de cuatro mil deudores más de catorce mil millones de euros de deuda

Voz 0194 02:51 el de la política la principal novedad de la tarde es la carta que han enviado los tres diputados presos de Cataluña para pedir a su partido que se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez siguen sigue sigue sin haber fecha para ese debate que casi todo el mundo da por perdido el Gobierno sigue mirando hacia la derecha Carmen Calvo

Voz 7 03:07 lo que le pedimos a la derecha es que no obstaculice que no paralice este país que simplemente deje al Partido Socialista con los resultados electorales yo creo que muy buenos que hemos tenido podamos gobernar nada mal lo único que le pedimos que a Unidas Podemos evidentemente que comparta con nosotros los objetivos de política social que este país necesita

Voz 0194 03:31 escucharemos al líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid que vende los consejos que no está dispuesto a aplicarse y pide al PSOE en Madrid que se abstenga para facilitar la investidura de la candidata del PP

Voz 0830 03:41 Mas sería fantástico señor Gabilondo se abstuviera y por supuesto simas Marisa estuviera también eso sería una buena señal que mostrará irresponsabilidad por su parte y sobretodo permitiría que echar a andar la legislatura que los madrileños vieran que hay un Gobierno en la Comunidad de Madrid

Voz 6 03:55 no ocupa por sus problemas se lo ofrecerá en usted

Voz 0830 03:57 es esa misma Pedro Sánchez el que la abstención para que dar la legislatura no yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver los compañeros de Barcelona Nos contarán que hubo resto hoy más cerca del banquillo el Tribunal Superior de Justicia le procesa por desobediencia por no retirar los lazos y los símbolos independentistas cuando se lo pidió la Junta Electoral viajaremos a Osaka sede de la cumbre del G20 ya donde ya han llegado los principales líderes mundiales también el presidente español en funciones Pedro Sánchez viaja con el deseo de que esta cumbre afronte sobre todo el reto medioambiental lo los políticos de gente

Voz 0194 04:29 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 8 04:32 buenas tardes hoy tenemos dos citas importantes comienza

Voz 0919 04:34 del Europeo femenino de baloncesto para la selección española que a esta hora juega su primer partido de la primera fase se enfrentan a Ucrania partido se juega en Riga acaba de comenzar recordemos que las españolas defienden el título de campeonas logrado hace dos años y a las nueve de la noche en Italia semifinal del Europeo sub veintiuno que enfrenta a España y Francia así los españoles ganan hoy jugarán la final del torneo ante Alemania que acaba de eliminar a

Voz 0830 04:59 la pieza guapa XXV Pedro vamos a ir cerrando portada y lo primero que vamos a hacer en cuanto volvamos de este tiempo de publicidad será marcharnos en directo hasta Tarragona

cadena SER Hora veinticinco

Voz 14 06:39 Pedro Blanco y seis minutos siete Isaías

Voz 0830 06:42 minutos en Canarias fuego y calor son los dos titulares de este jueves el primero el incendio que sigue quemando la ribera del Ebro en Tarragona son ya más de seis mil las hectáreas de uso

Voz 15 06:53 luego que sigue sin estar controlado

Voz 15 07:00 buenas tardes Pedro como muy bien decía hace un momentito las autoridades reconocen que hoy el incendio no se podrá dar por controlado el llevamos más de seis mil quinientas hectáreas afectadas que no quemada según el consejero de Interior catalán Miquel Brook no situamos para hacernos una idea ante un perímetro de ciento veintiocho kilómetros de superficie sobre la que trabajan y han trabajado dotaciones noventa dotaciones terrestres unas diez de medios aéreos más de cincuenta efectivos humanos tenemos que hablar de cincuenta y tres vecinos evacuados y ahora todas las miradas se depositan en el flanco derecho norte y también el sur el flanco derecho vaya porque es hacia esa dirección donde está soplando el viento desde el mar hacia la montaña hacia la dirección de le herida que se dirige hacia las Garriga es precisamente en los municipios colindantes de a Miami Se ha recomendado que ese confín a la población sobre todas las personas vulnerables o con problemas de respiración estamos hablando de la Ribera de Ebro Pedro pero la situación es extrema y excepcional en toda Cataluña como escuchábamos hace un momentito por voz de Quim Torra sí sí vamos a ver si vamos a al grano fino Nos encontramos que incluso se han llegado a prohibir la siga en toda Cataluña para las próximas cuarenta y ocho horas así lo decía Quim Torra por las primeras Granta bitácoras

Voz 0919 08:09 para las próximas cuarenta y ocho horas Se prohíbe

Voz 15 08:11 el así que en todo el país tienen todas las Aspaym entendemos con nuestros payeses Sarhane serán comprensivos con esta medida y de hecho esta noche seguirán trabajando sobre el terreno los efectivos terrestres porque tiene muy presente que la superficie total quemada podría llegar a ser de veinte mil hectáreas gracias

Voz 0830 08:29 Ali luego nos cuentas las novedades que se vayan produciendo con el paso de las horas decía el fuego lo decía también el calor la alerta roja en algunas zonas del país por temperaturas que hoy han superado ya con cierta holgura los cuarenta grados las situaciones asfixiante y mañana lo va a ser un poco más el sábado lo va a ser todavía más mucho calor lo peor durante demasiados días y eso lo convierte en una situación excepcional esta que vamos a hacer ahora es una ruta por la España que es eso foca con los compañeros de Euskadi de Navarra de Aragón de Castilla y León y de Castilla La Mancha en Euskadi la máxima la hemos alcanzado en Orozko

Voz 1748 09:06 un pueblo del interior de Vizcaya cuarenta y cuatro coma nueve grados casi cuarenta y cinco algo muy inusual a lo que no estamos nada acostumbrados de hecho Aemet mantiene activadas en el interior de Guipúzcoa y Vizcaya el riesgo extremo por temperaturas así que no queda otra que paciencia refrescarse en Fuentes urbanas o ir a la playa o la piscina que por cierto esto último en Vizcaya ha sido imposible hoy porque están de huelga los trabajadores de los polideportivos

Voz 1585 09:30 aquí en Navarra se han alcanzado finalmente los cuarenta y un grados en el sur de la comunidad en Tudela y el termómetro ha rozado los cuarenta en Pamplona y en ciudades como Estella aunque sin llegar a ese registro se han batido eso sí los récord históricos de calor en junio en muchos lugares se han producido además algunos pequeños incendios forestales sigue la alerta roja decretada por el Gobierno foral espera una noche tropical y un viernes en el que de nuevo el termómetro alcanzarán los cuarenta grados

Voz 0806 09:54 en Aragón las previsiones se han cumplido hoy de las temperaturas más altas de los registros de la Agencia Estatal de Meteorología seis se encuentran entre las provincias de Zaragoza y Teruel la temperatura máxima de toda España sea alcanzado en La Almunia de Doña Godina con cuarenta y tres con tres grados a las seis menos diez minutos de la tarde les sigue Híjar en Teruel a las cuatro y veinte de la tarde con cuarenta y dos con seis grados se han superado los cuarenta y uno en Calatayud también en la localidad ribereña de quinto en Zaragoza capital la máxima según los datos de la Agencia Estatal se ha registrado al sur de la ciudad en el barrio de Valdespartera con cuarenta con siete grado

Voz 1402 10:30 en Castilla y León un hombre ha fallecido esta tarde en Valladolid la llamada a Emergencias ha sido por un golpe de calor noventa y tres años mientras tanto en otras provincias de la Comunidad como Ávila Palencia Segovia Soria el riesgo por altas temperaturas y mantiene hoy una situación que se va a extender hasta mañana también a Burgos Salamanca donde alcanzar los cuarenta grados de máxima hoy las temperaturas máximas se sitúan entre los treinta y seis treinta y ocho grados además la Junta declarado alto riesgo de incendios forestales a partir del próximo lunes

Voz 1238 10:57 aquí en Castilla La Mancha se ha activado hoy la alerta debido a las altas temperaturas que superarán los cuarenta grados en números

Voz 0830 11:02 los puntos de la región en los próximos días en los vaya

Voz 1238 11:05 desde el Tajo y el Guadiana en gran parte de la Mancha y en toda la provincia de Guadalajara se llegará a cuarenta grados de máxima hoy por cierto hemos conocido un informe de la Junta según el cual los veranos en Castilla La Mancha duran casi un mes más desde la década de los setenta veintiún días más que en la década de los años ochenta y además ha aumentado el número de días que se superan los treinta grados a la misma velocidad que han disminuido los días con heladas durante

Voz 16 11:28 invierno pero advirtieron

Voz 0830 11:31 los sabios aunque no que había que serlo para sospechar que los bancos acabarían haciendo pagar a sus clientes los gastos que se han visto obligados a asumir por ley el Banco de España ha hecho las cuentas y asegura que las hipotecas se han encarecido en los últimos meses en España en contra de la tendencia de los países de nuestro entorno Rafa Bernardo el regulador señala que ha detectado desde septiembre un aumento de treinta puntos básicos en el coste de financiación de los nuevos préstamos hipotecarios que no se da ni en otros países ni en otros segmentos del crédito el Banco de España cree que tiene que ver con las normas que en los últimos meses obligan a las entidades a correr con la mayoría de los gastos de constitución de las hipotecas los expertos coinciden Santiago Carbó director de Estudios Financieros de la Fundación de Cajas Funcas

Voz 17 12:14 muchos analistas ya dijimos que lógicamente ese producto tiene que ser rentable y cortan todos probablemente de alguna manera si iba a encarecer el producto por otras vías puede ser por comisiones socorro por tipos de interés no creo que era algo esperado

Voz 0830 12:27 para una hipoteca media de ciento veinticinco mil euros la subida de los últimos meses puede suponer unos doscientos euros al año más además hoy Hacienda ha hecho pública la lista de los gran de morosos es decir los que más no se deben a todos los que más deben a Hacienda no hay grandes sorpresas en esa lista de cuatro mil veintiocho personas que deben al Estado que nos deben a todos más de catorce mil millones de euros carros Sevilla

Voz 1258 12:51 el quinto año consecutivo que se publica la llamada lista de la vergüenza en ella aparecen por primera vez el ex piloto de motociclismo Sito Pons con una deuda de casi dos millones de euros ir repiten el ex vicepresidente de Bankia Rodrigo Rato algo más de un millón y el ex banquero Mario Conde que debe doce millones en cuanto a las empresas la constructora Reyal Urbis es la que más dinero debe trescientos cincuenta millones seguida por el grupo de ingeniería a Isolux Corsan que debuta en el Ranking con trescientos quince millones en la lista siguen la aerolínea Spanair o la constructora Nozar el número de grandes morosos y el importe que deben volvió a bajar en dos mil dieciocho

Voz 1775 13:22 en total cuatro mil personas la mayoría jurídica

Voz 1258 13:25 a dudan al fisco algo más de catorce mil millones de euros casi un ocho por ciento menos que en dos mil diecisiete Además el cuarenta por ciento de los morosos que aparecían en la primera lista de dos mil quince ya no están en la que hemos conocido hoy de ella salen después de un año el artista Miguel Bosé o el futbolista Dani Alves por otro lado de la

Voz 0830 13:40 en realidad esta la pobreza la pobreza de los trabajadores que pese a tener un empleo o no consiguen vivir de su sueldo la de los pensionistas en condiciones de vulnerabilidad o la de las familias que pasan apuros muchos apuros para llegar a fin de mes los datos figuran en la Encuesta de Condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística ahí se los ha leído es leído el Unido buenas tardes

Voz 0259 14:00 buenas tardes Pedro la tasa de pobreza ha bajado muy levemente en el último año sólo cinco décimas afecta al veintiséis por ciento de la población el descenso se ha sido mayor en la pobreza infantil aunque el veintiocho coma ocho por ciento de los menores sigue viviendo en una situación de penuria Carlos usuarias es el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza

Voz 18 14:21 Nos preocupa especialmente el ritmo lento que reducción de la cordobesa tendrían que pasar doscientos quince años para sé que erradicar la pobreza en España

Voz 19 14:33 por lo tanto de gente

Voz 0194 14:36 el activar medidas a pesar de la recuperación

Voz 0259 14:39 económica y de la creación de empleo sorprendentemente el porcentaje de trabajadores pobres aumenta del catorce al dieciséis por ciento hay otros datos que empeoran Ike no invitan al optimismo Se agrava la carencia material severa de los hogares uno de cada diez llega a fin de mes con mucha dificultad y el treinta y seis por ciento no puede afrontar gastos imprevistos la mitad de los monoparentales son muy vulnerables por tercer año consecutivo que crece la pobreza entre los pensionistas que fueron el colchón que aguantó de muchas familias durante los años de la crisis

Voz 0830 15:11 desde pasar la página de este capítulo hoy le han preguntado al portavoz de los obispos por Vox bueno por alguna de sus propuestas que el partido ultra por ejemplo exige que los inmigrantes sean dilatados los emigrantes regulares por los servicios públicos de salud para que sean expulsados a sus países a los que quieren además repercutir exigir el pago de la asistencia sanitaria

Voz 20 15:30 Iván nosotros somos conscientes de que hay que abordar los problemas de las migraciones en su raíz y que sólo seguramente afecta a cómo está organizado el orden global pero cuando las consecuencias

Voz 0830 15:41 zen y afectan a personas

Voz 20 15:44 el la dignidad de la persona pide que en todo caso esta dignidad de la persona sea atendida

Voz 21 15:52 hora veinticinco seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras no es que sí

Voz 13 15:59 Línea Directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once con tan

Voz 22 16:07 el INE directa punto com una compañía Bankinter oíamos ella a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma y eso pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también no sabían rodado este verano quiere unas vacaciones tranquilita

Voz 9 16:23 protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 16:35 ya

Voz 23 16:37 ah

Voz 24 16:46 todo el mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros que usted mil euros porque el extra de verano

Voz 4 16:58 sí ya está a la venta iba a ir la vaca

cadena SER Hora veinticinco

Voz 14 17:11 Pedro Blanco de la política el momento

Voz 0830 17:14 a surrealista del día se ha vivido aquí en la Ser pero hoy por hoy entrevista al líder de Ciudadanos en Madrid Ignacio Aguado propone que el PSOE partido que ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid sea abstenga para que gobierne el Partido Popular la pregunta inevitable harían entonces ustedes lo mismo con Pedro Sánchez el ofrecerán ustedes eso mismo a Pedro Sánchez la abstención para que echan dará la legislatura no yo creo que son dos cosas que no tiene nada que ver fundamentalmente porque el Gobierno de España Sánchez ya elegido socio es el PP sino ostenta un gobierno con el PP pero al Gobierno de España nos encontramos con que Sánchez ya tiene un sociales entre las situación decía hay Ignacio Aguado no tiene nada que ver bueno el caso es que no hay avances no hay novedades en el camino hacia la investidura los argumentos están pues bastante manoseado a estas alturas por ejemplo hemos vuelto a escuchar a la vicepresidenta a Carmen Calvo mirar hacia la derecha

Voz 7 18:05 lo que le pedimos a la derecha es que no obstaculice que no paralice este país que simplemente deje al Partido Socialista con los resultados electorales yo creo que muy buenos que hemos tenido podamos gobernar nada más lo único que le pedimos que Unidas Podemos evidentemente que comparta con nosotros los objetivos de política social que este país necesita

Voz 0830 18:30 en Cataluña el presidente de la Generalitat está

Voz 15 18:33 la hoy algo más cerca del banquillo diré nada sino acusa al español de las osas Dret

Voz 0830 18:40 cuando Quim Torra declaró ante el juez desde el pasado quince de mayo dijo que iba a acusar al Estado español de vulnerar los derechos de los catalanes de limitar las libertades la Junta Electoral le había ordenado que retirase los lados los amarillos que retirase los símbolos independentistas de las fachadas peros se negó a hacerlo durante días hoy el Tribunal Superior de Justicia ha decidido procesar al presidente por desobediencia Barcelona Pau rumbo

Voz 1258 19:05 el juez instructor cierra su investigación y concluye que se le debe procesar por desobediencia como dices y también por un delito secundario el de denegación de auxilio a la autoridad competente el escrito del juez afirma que Torra era perfectamente capaz de cumplir los mandatos de la Junta Electoral y que la sustitución de los trazos amarillos por otros de blancos significó una persistencia en la desobediencia es por tanto practicamente seguro que Torra irá a juicio porque el juez instructor ha tumbado por un lado la petición de la defensa el president para que se archivará el caso y por otro lado le da diez días a Fiscalía y a Vox que ejerce de acusación popular en este caso para que se posicionen a favor o en contra de la apertura de juicio oral contra el jefe del Govern catalán es por tanto el segundo revés judicial a Torra en este caso después de que se archivara la contra querella que interpuso el preside en catalán contra la Junta Electoral en su caso por un delito de prevaricación

Voz 0830 19:55 por cierto que los tres diputados presos de catas Jordi Sánchez Jordi Turull Josep Rull ha escrito una carta a su partido para pedir que se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez y hoy el Congreso ha vuelto a rendir homenaje a las víctimas del terrorismo no estaban todas las asociaciones porque algunas han decidido no asistir por la entrevista a Arnaldo Otegi anoche en Televisión Española Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 20:15 buenas tardes ha sido un discurso muy político Marimar Blanco presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo se ha centrado en la formación EH Bildu ya ha lanzado este mensaje al presidente Sánchez de cara a una posible investidura

Voz 25 20:26 por parte de las víctimas del terrorismo es incomprensible inasumible que quienes jamás han condenado un solo atentado de ETA asuman o puedan asumir el control de las instituciones

Voz 0125 20:37 Blanco se ha referido también a la entrevista que anoche Televisión Española hacía a Otegi una entrevista que ha supuesto que algunas asociaciones como Covite Dignidad y Justicia no hayan acudido al acto esta mañana

Voz 25 20:49 es inaceptable vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegi con el único objetivo de blanquear al brazo político de Batasuna

Voz 0125 21:03 tras su discurso todos los diputados excepto Esquerra se han puesto de pie prácticamente todos excepto el PNV Podemos han aplaudido durante más de un minuto por cierto Bildu ha acudido este año después de nueve años

Voz 0830 21:15 y en Osaka cumbre del G20 que comienza mañana a la que asiste Pedro Sánchez llega con la ilusión de que esa cumbre permite avanzar en las políticas medioambientales o de igualdad de género enviada especial de la SER Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 21:26 buenas tardes la investidura sigue sin amarrar pero el candidato socialista está ya enfrascado en una intensísima agenda internacional mañana y pasado aquí en Japón en el G20 el domingo en el consejo

Voz 26 21:37 jo europeo poco antes de la una

Voz 0806 21:40 del medio día hora española hemos visto a Pedro Sánchez extender la escalerilla del avión presidencial junto a su esposa aquí en Osaka donde en realidad todas las miradas puestas en Donald Trump en si la reunión que va a mantener con el presidente chino Xi Jinping sirve al menos para que haya una tregua comercial entre ambos países eso es lo que desea el Gobierno español que aspira a que en esta cumbre del G20 no se produzca un retroceso en el libre comercio ni en la puesta en marcha de soluciones multilaterales de forma muy significativa en la lucha contra el cambio climático para cumplir dicen con los compromisos de París y alcanzar la neutralidad carbónico en dos mil veinte los precedentes no son buenos porque en diciembre pasado en Buenos Aires Estados Unidos rompió la unanimidad

Voz 0830 22:24 cumbre del G20 cumbre de la división por el clima por Irán por las políticas sobre inmigración Rafa Panadero la guerra comercial entre Estados Unidos y China

Voz 1775 22:33 efectivamente el asunto que casi toda la aclaración de este encuentro ayer mismo en una entrevista con la Fox antes de salir para Osaka el presidente Trump amenazaba con nuevos aranceles se llega a un acuerdo aunque añadía después que la situación actual tampoco está mal para ellos Trump se va a haber consiguen Jinping el presidente chino el sábado primera vez que lo hacen en seis meses y todo apunta a que de ahí saldrá una nueva tregua para ganar algo de tiempo algo parecido más tiempo puede salir también del encuentro de Tram con Juncker aunque el presidente de la Comisión está ya de retirada tendrá poco que ofrecer en esa otra guerra comercial de EEUU con la Unión Europea si podremos ver al menos Estados Unidos puede ceder algo en su intención de imponer aranceles a la industria del motor europea y por último la tensión con Irán será sin duda otro de los grandes asuntos estará presente

Voz 0919 23:21 de sobre todo en la detrás con Putin Rusia

Voz 1775 23:23 es el principal aliado diplomático y económico de Teherán

Voz 6 23:28 en la cara B hoy hablaremos del orgullo sí claro como siempre vamos a ir al significado de la palabra el orgullo

Voz 7 23:33 como virtud o como pecado depende de quién lo mire mañana empiezan las celebraciones del Orgullo muchas ciudades de dentro y fuera de España que iban a concluir el sábado seis de julio en Madrid desde la filosofía con Ana Carrasco desde la música la literatura o el cine como siempre en la carne

Voz 0830 23:47 a ver qué dicen nuestros tertulianos hoy con Javier Aroca

Voz 6 23:50 Gonzalo Velasco y con Berna González Harbour Éstas son las claves

Voz 0283 23:53 a alguien se le ocurre llegará una cena de amigos o una cena de empresa con un megáfono en la mano despotricar contra cada uno de ellos es lo que ha hecho Trump que ha llegado a Osaka donde se celebra el G20 previo ametrallamiento a golpe de Twitter contra el anfitrión Shinzo Abe pero también contra los líderes de China e India Alemania o Vietnam hay para todos pero Twitter es más que un megáfono es la herramienta de Trump para informar no dos de sus ataques abortados a Irán de las sanciones a Méjico o de lo que piensa de Merkel que por cierto ha continuado con su viaje a Japón con la mayor discreción y sencillez pese a sus problemas físicos otro estilo otra altura moral el problema no es Twitter ni el megáfono y ni siquiera el estilo testosterona eco de Trump sino adónde nos van a llevar sus guerras comerciales el Supremo nazismo que intenta imponer en el orden global lejos de Osaka pero muy cerca nuestro el Ayuntamiento de Madrid se ha dado prisa para recuperar los humos la contaminación y los atascos en la estela de Trump el mundo en sentido amplio y nuestro pequeño mundo son hoy un poco peores que hay

Voz 0830 24:57 ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:05 Madrid buenas tardes la justicia impide a los fondos buitre vender o alquilar libremente los pisos de la EMVS que les vendió el Gobierno de Ana Botella es una noticia que les avanza a esta hora la Cadena SER esta es la primera decisión que toma al Juzgado de Instrucción tras la reapertura del caso ordenada por la Audiencia Provincial Carolina

Voz 0393 25:23 a Gómez buenas tardes qué tal buenas tardes el Juzgado de Instrucción número treinta y ocho de Madrid prohíbe de manera expresa el fondo buitre Fidel a ser cualquier operación con las viviendas públicas que adquirió de la EMVS no pueden y alquilarlas ni venderlas salvo que haga constar de manera expresa que esa vivienda está sometida al destino de una causa penal abierta en los tribunales el juzgado impone además una fianza elevadísima de ventas de millones de euros en concepto de responsabilidad civil a los dos presuntos responsables de esa operación afirmó unos le antiguo gerente de la EMVS y Alfonso Benavides el apoderado del fondo buitre la Audiencia Provincial ordenó en mayo reabrir esta causa penal que la justicia ordinaria había archivado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos prevaricación basándose en un informe del Tribunal de Cuentas condenaba a Ana Botella a pagar veintitrés millones de euros para reparar ese daño Ángel

Voz 1915 26:09 el Gabilondo confirma aquí en la SER que se postula como candidato a la Comunidad de Madrid el candidato socialista que fue el más votado el veintiséis de mayo ha estado hace unos minutos en La Ventana de Madrid donde ha zanja donde zanjado cualquier posibilidad de abstenerse en la investidura de Isabel Díaz Ayuso

Voz 8 26:22 no lo puedo apoyaron gobierno despacio despacio en esta tesitura Solla sirva es exactamente el partido por accidentes ciento sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y seis pozos menos apoyar eso quitándonos nosotros enmedio para que siga estando al Partido Popular a mí me parece una falta de responsabilidad respecto de los votantes

Voz 1915 26:42 responde así Gabilondo al candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado que también aquí en la SER esta mañana proponía al PSOE que se abstenga aunque cuando Pepa Bueno le ha preguntado si él haría lo mismo con Pedro Sánchez la respuesta ha sido

Voz 0830 26:53 el ofrecerán ustedes esa misma Pedro Sánchez el que la abstención para que echan dará la legislatura no yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver

Voz 1915 27:03 que tanto la derecha sigue tratando de cerrar un pacto antes del lunes cuando empezará la ronda de consultas para la investidura hoy la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso se ha reunido con la candidata de bosque de Vox con Rocío Monasterio que rebaja sus exigencias lleno necesita que Ciudadanos se siente con ellos a negociar bueno a mí

Voz 0194 27:19 no importa que el señor aguada no exigente conmigo Jonque papel basta bueno es de las pocas cosas que exige Vox es que se firme un papel por las tres partes yo creo que ese es un requerimiento que tiene mucho sentido

Voz 1915 27:34 tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 0283 27:37 buenas tardes a esta hora estamos pendientes de un accidente en la M once en Sanchinarro sentido la M30 más complicaciones pero de entrada a Madrid por la A uno en Alcobendas y Las Tablas en Las Rozas y Majadahonda de salida de la capital dificultades en la A tres en Rivas la A4 en Pinto y la A42 en Villaverde congestionada también la M40 en varios tramos en dirección a uno Coslada hacia la A tres en Villaverde en ambos sentidos

Voz 16 28:29 ocho y veintiocho ahora sí que sí

Voz 1915 28:32 el uno de julio el próximo lunes Madrid Central será un recuerdo se levantan las multas al menos hasta el hasta el treinta

Voz 0806 28:37 en septiembre el gobierno municipal

Voz 1915 28:39 niega que sea una suspensión de la medida pero en la práctica cualquier vehículo podrá entrar en el área de bajas emisiones independientemente de lo que contamine y ahora este Gobierno Se abre a reforzar el transporte público para mejorar el tráfico algo que no hizo cuando Carmena estaba en Cibeles el delegado de móvil

Voz 15 28:54 mira al Borja Carabante que en la pasada legislatura era el consejero de metro vamos a ofrecer un mejor transporte público con unas mayores frecuencias así lo hemos solicitado al Consorcio Regional de Transporte y lo que entendemos es que no se va a producir un incremento sustancial

Voz 0919 29:09 tal del tráfico tengo en cuenta porque esas altas

Voz 15 29:11 nativas Más Madrid considera que la decisión

Voz 1915 29:14 de suspender Madrid Central hace retroceder a Madrid en materia de medidas anticontaminación el PSOE llevará a la moratoria los tribunales Inés Sabanés peperos

Voz 4 29:21 lo que creo es que esto es la bla no suprima Madrid Central pero Hardy con una moratoria donde va a haber barra libre para todos viendo las a PR

Voz 27 29:32 pensamos que los suspensión de Madrid Central puede según el fraude de ley lo que es seguro es es una decisión arbitraria temeraria e insisto

Voz 1915 29:39 llegamos a las ocho y media con treinta y siete grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 4 30:09 buenas tardes años buenas tardes hasta ahora el partido de la selección femenina de baloncesto

Voz 0919 30:13 sí que debuta hoy en el Campeonato de Europa juega en Riga ante Ucrania es el primer partir pero de esta primera fase recordemos que las española son las actuales campeonas de Europa así que después de la emoción del Mundial de fútbol vamos con la emoción del Europeo de baloncesto femenino el partido está bueno lleva jugados pocos minutos del primer tiempo Chaves eso buenas tardes

Voz 1982 30:35 qué tal saludos gallego pues si de vamos a trece minutos de partido en el minuto tres del segundo cuarto de momento va ganando a la selección española que ha ido de menos a más en este partido treinta a veintiséis de momento con una gran protagonista como es más gay que lleva ya dieciséis puntos es decir dos triples primer partido para sacarse nervios encima tres minutos segundo cuarto gana a España treinta XXVI óperas

Voz 0919 31:00 enseguida vamos a estar en Italia donde a las nueve se juega la semifinal del Europeo Sub veintiuno entre España y Francia si España gana jugará el próximo domingo la final ante Alemania que ha ganado hace unos instantes a Rumanía la otra semifinal enseguida vemos cómo sale con que once la selección española sub veintiuno pero en el inicio del programa estamos en pleno mercado de fichajes y hay un nombre propio Neymar y el Barcelona la posibilidad de que Neymar volviera al Barcelona va estar presente durante todo el verano Joy ha tomado la palabra un vicepresidente del Barça el señor Carner que dice que el Barça no se ha movido pero que él sabe que Neymar quiere volver eh

Voz 11 31:44 cuánto la primera afirmación de que el Barcelona quiere fichar a Neymar eh salimos de una premisa que no es correcta lo que sí que es correcto a día de hoy lo que yo leído lo que huido lo que parece cierto es que Neymar quiere volver al Barça pero que el Barça esté preocupándose de fichar a Neymar es la parte que no puedo estar de acuerdo ahora estamos en en el en el momento de decidir qué jugadores que pobres no contar en el próximo año

Voz 6 32:15 es decir que el Barça dice que todavía no se ha movido que ahora está vendiendo jugadores como por ejemplo

Voz 0919 32:20 en el holandés que ya es nuevo jugador del Valencia el portero que recupera o que digamos ponen su lugares neto que va del Valencia al Fútbol Club Barcelona para ser suplente de Ter Stegen ambas operaciones que curioso han costado treinta y cinco millones el Barça recibe XXXV Porcioles en paga XXXV por neto en la contabilidad una anotación bastante

Voz 0919 32:45 aunque la anotación seguramente del verano es la de los ciento veintiséis millones de euros que va a pagar el Atlético de Madrid por el portugués Joao Félix un chaval de diecinueve años que se va a convertir en el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid y en uno de los fichajes más caros de la historia Joao Félix a ver si les sale bueno al Athletic porque sino cómo se van a justificar

Voz 4 33:10 ciento veintiséis millones por un chaval de diecinueve años

Voz 0919 33:15 seguida vamos con todo pero como siempre en el inicio del programa

Voz 4 33:18 vuestros mensajes de guasa que llegó

Voz 1328 33:23 mira ahora pero ahora mirando Aimar ahora miran mate qué lástima verdad de mano de papel Cuqui tras que tengo en mi mano de la OTAN que aunque gana en el Madrid ahora mira otra de mi mano que ves es Florentino al fondo hay Mapei a la Champions voy a caballo

Voz 20 33:41 esto qué edad raza

Voz 0830 33:44 Trapp

Voz 20 33:45 cualquiera sabe dejado vuestros mensajes

Voz 3 33:48 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 29 34:04 hola chicos pues mira a estas personas que no le gusta nada pues que para mí es muy tranquilizador porque sería doloroso que yo les gustar a esta persona a mí me daría la depresión siglos tranquilidad señores TRAM que ir Lita que ahora vaya a estar un montón de tiempo cinco ir esta pero que sobre todo me gustaría que quedara absolutamente claro que me encanta no gustaron

Voz 11 34:47 chicos al poder a Ouattara de Hora veinticinco Deportes

Voz 3 34:55 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 30 35:01 esto esto señora que pone muy a menudo que eso no es

Voz 0830 35:05 eso es más que empalagoso

Voz 1775 35:07 pero que quede claro que Maite va a dejar un tiempo se llamar porque ya sabéis que cuando llega la canícula Manigat calor Se va para el norte ahí está algo incomunicada pero que volverá seguro eh vamos empezamos venga

Voz 6 35:28 en veinticinco minutos semifinal europea sube

Voz 0919 35:31 bueno España se enfrenta a Francia con novedades en el equipo de Luis de la Fuente Mario Torrejón buenas tardes

Voz 1284 35:40 hola qué tal muy buenas desde el estadio chutar el tricolor en Reggio Emilia donde reina calor ya están calentando los dos equipos XXXVI pero lo de temperatura que no está mal con cuarenta y cinco por ciento de humedad y una sensación térmica de cuarenta grados centígrados calorcito como ya el maestro Pancho Barona revés quita pues seis refresca están los dos equipos calentando hay que recordar que la mayor novedad la verdad es que no va a estar Musa y que está algo tocado bastante en el banquillo y Luis de la Fuente a preparar un once con novedades pero muy parecido al que goleó a Polonia consideran a portería Martín Aguirre Gaviria júnior Firpo laterales con Vallejo Unite Núñez como pareja de centrales ya a partir de ahí sí sin ninguna novedad con más roca y Fabián Ruiz en el eje central acompañados de Ceballos en la mediapunta por la izquierda Fornas por la derecha Dani Olmo y arriba ya recuperado Mikel Oyarzabal hay que recordar que bien que ya está aquí el seleccionador Rober Moreno el presidente de la Federación Luis Rubiales que si ganamos repetiría hemos la misma final que hace dos años frente a Alemania en Polonia

Voz 0919 36:36 porque Alemania ha ganado cuatro dos a Rumanía cómo suena ese equipo español en el centro del campo con Fabián con Roca con Olmo con Ceballos con Fornells Icon Oyarzábal arriba la verdad es que tiene una pinta fabulosa bueno pues desde las nueve de la noche lo contamos

Voz 1775 36:54 en las emisoras de ser más a ver si

Voz 0919 36:57 domingo España juega la final del Europeo ante Alemania son las ocho y treinta y siete esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 31 37:05 la Cadena SER cinco días y el país presentan los retos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa y Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra y coche

Voz 1775 38:31 antes de escuchar al vicepresidente del Barça Carbonell sobre Neymar y demás un asunto musical hoy es noticia el vídeo que ha elegido el Real Madrid para presentar su segunda camiseta de cara a la próxima temporada en Madrid y su marca publicitaria Adidas han elegido Bush una serie de cantantes de de

Voz 20 38:47 tras de rap de Non Anita

Voz 1775 38:50 la uva Ike y

Voz 0919 38:52 yo Ramos con Vinicius

Voz 33 38:55 sus eh

Voz 1775 38:56 bueno pues han presentado la segunda camiseta que será azul el año que viene con este ritmo escucha

Voz 34 39:01 cuando en el madrileño cuando él no admirables

Voz 23 39:08 sí donde del fútbol mundial

Voz 0919 39:14 chándal para la borrada para atrás echando chandal abierto los brazos arriba habló podéis imaginar no fue curiosamente hoy la Liga de Fútbol Profesional ha presentado el balón con el que se va a jugar la Liga el año que viene que es un balón Puma Il la Liga y la marca publicitaria Puma han elegido para presentar el el nuevo Balón en un vídeo donde sale Griezmann Tití Luis Suárez también un conjunto de Trapp y una música esta ópera

Voz 4 39:48 lo mismo ha gustado el chandal abierto para atrás

Voz 0919 39:54 también es que me parecían me parece igual el ardor yo no sé si es el mismo Dios era les será vendió a a los dos porque vamos a hacer la prueba vamos a poner las dos a la vez

Voz 4 40:04 está la del Madrid de la Liga el Madrid es la de la Liga

Voz 23 40:17 viento concretar más veto pole

Voz 0919 40:28 que es igual en la misma canción fuera cambió la letra un poco pero es la misma es lo que tiene

Voz 4 40:36 nos han engañado pareció

Voz 0919 40:44 bueno vamos a Barcelona que ha tomado la palabra el vicepresidente Carner ya les hemos escuchado al principio el programa Santi Ovalle

Voz 6 40:50 decir que él sabe que Neymar quiere volver a hasta cinco veces ha dicho Cardone que Neymar se ha ofrecido al Barça pero dice que no está sobre la mesa de la junta directiva a día de hoy el fichaje del brasileño fuentes del club lo califican como una operación cito textualmente de fuegos artificiales admiten que sería una delantera de ensueño Neymar Griezmann Messi Suárez difícil de asumir en cuanto a salario pero recuerdan que ya tuvieron al tridente lo hicieron viable en cuanto a números y esto ha dicho cardo UNED de qué se necesita para que Neymar vuelva a vestir de azulgrana

Voz 11 41:23 me gustaría que sufro ahora muchas cosas él cosas podía de su salida que no entiendo por lo tanto hoy si no estuviéramos que plantear lo que ahora estabas comentando que no es el momento porque no lo estamos haciendo insisto en que la voluntad del jugador se nos ha transmitido que hasta aquí hemos llegado pero tendríamos que revisar muchas de las cosas que han sucedido ví tendría que cambiar mucho los escenarios en los que estamos

Voz 0919 41:48 le piden que pida perdón y que retire la demanda a partir de ahí dicen desde el club que empiece el que será el culebrón del verano bueno sí tiene pinta de que va a ser muy largo y vamos a ver hasta dónde llega mientras tanto ha dicho Carbonell que lo que están entendiendo por ejemplo han hecho oficial la venta de fieles en la llegada de neto

Voz 6 42:07 así es neto por veintiséis millones fijos más nueve en variables dicen desde el club que son operación buena tanto a nivel económico como a nivel con el Deportivo porque fichan un buen portero que pueda ser suplente de Ter Stegen mientras llega Iñaki Peña que es el portero Delfín en Valencia ya han presentado a civiles Sein y tiene más movimientos el mercado de Marcelino Pedro Morata sí sí están Gallego el Valencia jugando varias barajas para firmar futbolistas de ataque se aleja al día de hoy porque las negociaciones van cambiando la posibilidad de la llegada de Denis Suárez el foco

Voz 1716 42:40 el Barcelona quiere dieciséis millones de euros de traspaso más dos aproximadamente en variables el problema es que el jugador no se baja el salario lo suficiente para que el Valencia acepte esas condiciones entre tanto fuentes oficiales del entorno del jugador confirma de la Cadena Ser que hay acuerdo principio de acuerdo entre el jugador y el Celta de Vigo a la espera de que el Celta y el Barcelona lleguen a un acuerdo el Valencia no se lo cree juega sus cartas y enfría la operación y mientras tanto el Valencia paralelas Paralelamente está negociando con el Villarreal la compra de un jugador que actuó en esa posición de Denis Cheryshev que ya lo tuvo el Valencia cedido la pasada temporada había una opción de compra de siete millones Valencia no la ejecutó y está negociando para tratar de comprar el futbolista en menos de esa cantidad IS jugador sí que en este momento cotiza más al alza para la posibilidad de su llegada

Voz 0919 43:26 al Valencia pero el nombre del mercado es Joe Félix ciento veintiséis millones dice el Benfica que le ha ofrecido el Atlético de Madrid es decir que este chaval de diecinueve años va a ser más caro que Cristiano Ronaldo Ése fue por cien millones va a ser más caro qué Hazard la llegada al Madrid por cien millones iba a ser más caro que Griezmann que si sale del Atlético saldrá por ciento veinte no por ciento XXVI una operación tremenda que todavía tiene que firmarse pero que que va a ser Pedro

Voz 6 43:58 ah bueno no se habla de otra cosa buenas tardes muy buenas no y además hay que recordar que el Atlético de Madrid va a recibir sólo noventa y cuatro millones de Griezmann es decir le va costar treinta ahí

Voz 1716 44:06 seis más el fichaje de Joao Félix eh

Voz 6 44:10 es el desembolso más importante de la historia del club y el cuarto más importante la historia el futbol tras los de Neymar en papel y Coutinho en los próximos días se va a hacer oficial el fichaje por parte de los clubes y Simeone ya lo espera para incorporarse a la pretemporada Los Ángeles de San Rafael una leyenda del Atlético como Paulo Futre habla así de Joe Félix en la SER

Voz 35 44:29 ocasiones sin cubanos lloro es la después de circo a Cristiano no ojalá te puedo decir que es un fenómeno éste niño en seis meses ha sonado hace portugués ya Bochum Diango te un talento increíble no es eh un niño que tiene lesiones graves e estamos hablando de un jugador estar

Voz 0919 44:52 un niño niño que ojalá no tenga lesiones graves y ojalá salga buena Atlético Madrid y lo disfrutemos mucho tiempo en la Liga española pero atención que el Atlético de Madrid que ya se ha llevado del Madrid a Marcos Llorente

Voz 1284 45:03 está interesado en Hama

Voz 6 45:06 Rodríguez Antón Meana bueno está de tal Gallego buenas

Voz 1284 45:08 tarde en los agentes de James le han dicho al colombiano que el Atleti le tiene en sus oraciones si es capaz de vender a Vitolo ya Correa durante el mes de julio a James le encanta la opción pero no le cuadran los tiempos él puede esperar veinte treinta días más o menos porque después de la Copa América tiene vacaciones pero si el Atleti le quiere fichar peros tiro el culebrón todo el mes de agosto tendría que decir si James a la oferta del Napoli en la noticia es la siguiente el Atlético de Madrid

Voz 6 45:36 si no cierra la puerta a James James

Voz 1284 45:38 Se lo piensa mucho y en Madrid

Voz 0919 45:41 le iba a pedir al Atlético cincuenta millones de euros pagaron Marcos Llorente Mohamed cincuenta no parece una locura operaciones cerradas oficiales Sevilla presentado a Joan Jordán que viene del Eibar Manolo águila buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes se ha cerrado la operación en la tarde desde hoy va pagan

Voz 1775 46:03 el Sevilla algo menos de la cláusula que era quince trece catorce millones de euros por este jugador que va a firmar por cuatro temporadas Joan Jordán por tanto confirmado ya futbolista del Sevilla es el tercero de tensión

Voz 6 46:15 por qué el cuarto podría ser el delantero holandés el PSV look de John tiene veintiocho años ha hecho veintiocho goles en la Liga holandesa ni Monchi quiere contratar a este delantero y las negociaciones ya están abiertas también fichaje

Voz 0919 46:28 en el Levante Pedro Morata de Pedro Morata

Voz 6 46:30 sí sí sí Carlos Clerc lateral izquierdo lo ha oficializado eh

Voz 1716 46:34 Levante viene por las tres próximas temporadas a coste cero es el segundo fichaje que hace oficial el Levante después del delantero Sergio León los siguientes que probablemente hará oficial oficiales el Levante serán el lateral al ex jugador del Huesca Miramón también el centrocampista Hernani del Oporto probablemente el Levante también cierre en breve el central del Valencia Rubén eso por entre aproximadamente unos cinco millones de euros y el Levante está intentando por todos los medios luchar con la Real Sociedad para tener a Borja Mayoral si no lo consigue tiene a Soldado en la recámara

Voz 0919 47:09 Osasuna se lleva Jimmy Ávila que estaba jugando hasta ahora en Huesca Javier Laquidain