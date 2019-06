Hora 25 (27/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 4 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló ya llegada la ola de calor la primera de este ver

Voz 0194 00:21 bueno seguramente la estén notan y sufriendo varias comunidades están en alerta naranja mañana hasta siete lo estarán en alerta roja hoy las temperaturas en algunos puntos como Euskadi Navarra y Aragón han superado los cuarenta grados lo peor se espera para este fin de semana el calor la sequía dispara el riesgo de incendios así que en los próximos minutos hablaremos de cómo se está preparando los territorios más proclives al fuego para este verano además seguimos pendientes del incendio sin control de Tarragona son ya más de seis mil quinientas hectáreas calcinadas enseguida vamos a allí para ampliar la información y conocer la última hora pero antes repasamos otras noticias hasta ahora Nacho Palomo buenas noches buenas noches en Guillermo Fernández Vara investido presidente de extrema

Voz 1620 01:00 hace apenas unos minutos al acto ha acudido un importante representación del Gobierno como José Luis Ábalos y Carmen Calvo también la presidenta del Congreso Meritxell Batet ser Mérida Belén Ceballos

Voz 0419 01:10 el socialista Fernández Vara haya tomado posesión como presidente de la Junta de Extremadura inicia por tanto la que esperar su tercera y última legislatura tras sus dos anteriores mandatos en dos mil siete la legislatura de dos mil quince un acto al que han acudido numerosas personalidades del Estado y de sus instituciones entre ellas la presidenta del Congreso el presidente del Senado o la vicepresidenta Carmen Calvo ha trasladado a los extremeños la importancia de la Comunidad para el conjunto del país necesidad en el territorio español de la lealtad a Extremadura

Voz 1620 01:38 también esta tarde la socialista Francina Armengol tenía Bernat oído reelegida presidenta balear con treinta y dos votos del Bloque de Izquierdas formado por hasta cinco partidos la justicia frena la venta de vivienda

Voz 0194 01:53 ahora que está en manos de los fondos buitre con Ana Botella

Voz 1620 01:56 alcaldesa de Madrid se vendieron tres mil viviendas sociales a un fondo de inversión los jueces advierten a este fondo que no pueden venderlas y si lo hacen el nuevo inquilino puede perder su compra Radio Madrid Carolina Gómez

Voz 0393 02:07 el Juzgado de Instrucción número XXXVIII de Madrid prohibe al fondo buitre Federer hacer cualquier operación con las viviendas públicas que adquirió de la EMVS sin previo aviso no puede ni alquilarlas ni venderlas salvo que haga constar de manera expresa que esa vivienda está sometida al destino de una causa penal el juzgado impone además una fianza elevadísima de veintinueve millones de euros en concepto de responsabilidad civil a los dos responsables de esa operación Fermín unos le antiguo gerente de la EMVS Alfonso Benavides el apoderado de de de la Audiencia Provincial ordenó en mayo reabrir esta causa penal que la justicia ordinaria había archivado observaba la Audiencia presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación basándose en una sentencia del Tribunal de Cuentas que condenaba a Ana Botella su Junta de Gobierno a pagar veintitrés millones de euros para reparar el daño

Voz 0194 02:56 España vuelve a niveles de mil novecientos noventa en ayuda al desarrollo

Voz 1620 02:59 son los datos que denuncia Oxfam Intermón en su último informe amplía Nicolás Castellano España redujo su ayuda más que ningún otro país en el último decenio mientras las necesidades humanitarias se ha multiplicado por tres el Gobierno español fue el donante que más redujo su ayuda a la cooperación internacional en esta década se sitúa a la cola de los donantes de los países de la OCDE mientras que la mayoría de los estados aumentaron considerablemente su ayuda al desarrollo datos del informe de Oxfam Intermón que explica Jaime

Voz 5 03:27 esa España redujo su ayuda cinco veces más que el siguiente país donante entre dos mil ocho en dos mil diez ocho mientras el conjunto de la comunidad de donantes aumentó su contribución en materia de ayuda al desarrollo en un veinticuatro coma cinco por ciento España las reducían estilismo período en un cincuenta y cinco coma siete por ciento

Voz 1620 03:45 la ayuda humanitaria sufrió un tajo aún peor en más del ochenta

Voz 0194 03:49 en la cara B de vítores hoy vamos a hablar del orgullo ahorrará noticia debería Brian Pérez buenas noches buenas noches

Voz 10 04:36 la Ventana con Carles Francino en Valencia

viernes veintiocho desde el auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciencias

Voz 18 06:44 no

Voz 20 06:54 buenos días Carlos buenos días

Voz 21 06:56 perdona

Voz 3 07:01 he académica en Enagás veinte en la que bueno

Voz 22 07:08 los llamado More Time

Voz 4 07:11 así de buenas a primeras buenos días Ana buenos días algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la piel moverla como nuestra König David bronca

Voz 0194 07:36 pero ahora estamos aquí

Voz 23 07:47 los dedos el bultos del perfume se puede evitar este bulo que ha regresado

Voz 0194 07:52 tú a whatsapp la policía te cuenta cómo hacer

Voz 12 07:54 no hay no estas dependencias seleccionamos para Tale lo más dirán toma el con

Voz 0194 09:00 estábamos avisados sequía prolongada ola de calor muy baja humedad en el ambiente el riesgo de incendios era es muy elevado ya tenemos el primer gran incendio con varios focos en la Ribera d'Ebre en Tarragona el balance de la primera mitad del año ya anunciaba malas noticias hasta el XXXI de mayo el fuego había arrasado XXXV mil hectáreas el triple que el año pasado en el mismo periodo no segundos Nos desplazamos hasta Tarragona antes les presento a los tertulianos de hoy en Hora Veinticinco Berna González Harbour buenas noches buenas noches Saló Velasco buenas noches y Javier Aroca buenas noches logros luchó y atentos sus mensajes Pedro Blanco en la mesa de producción

Voz 0043 09:36 ayer empezábamos a dibujar aquí en Hora veinticinco el mapa del calor calor sofocante hoy lo hemos pasado peor que ayer mañana dice el pronóstico de lo vamos a pasar peor que hoy así que queremos seguir dibujando ese mapa nueve y diez minutos de la noche a qué temperatura está leyendo su pueblo en sociedad en la terraza de su casa el termómetro de la calles por la ventana qué está haciendo para sobrellevar los seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es el número de Whatsapp al que enviar insisto en esto las notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 10:13 pues esperemos que sean ustedes los que dibujan este mapa del calor en los próximos minutos Nos vamos enseguida Tarragona Jordi Cartagena buenas noches buenas noches han llegado antes que nada última hora del incendio en Rivera Debra mira pues la última hora

Voz 30 10:25 que el flanco derecho del incendio al que se dirige la provincia de Tarragona hace el de Lérida sigue siendo el caballo de batalla en la principal preocupación en estos momentos el izquierdo para entendernos ya es otra cosa porque encontramos el río Ebro del que se espera que acabe siendo un cortafuegos natural sobre los ciento veintiocho kilómetros de superficie ardientes Se espera que esta noche sigan trabajando buena parte de los noventa efectivos el estrés de la jornada de hoy también se presume que se mantendrán los quinientos efectivos humanos otra cosa son los diez medios aéreos que han trabajado durante todo este jueves porque poco a poco irán desapareciendo del cielo a medida que avance el ocaso las autoridades siguen reconociendo que en las próximas horas el incendio no se podrá dar por controlado está ahora podemos hablar de que el paso de las llamas se ha llevado por delante plantas árboles viñedo animales todo lo que hace cuarenta y ocho horas era verde se ha convertido en cenizas una reflexión que hacía para nuestros micrófonos el payés Xavi Borrás quién ha perdido hasta tres fincas

Voz 0419 11:20 hace Oren descansado después Tots

Voz 30 11:23 va a que los Oliveros y los almendros quemados todo igual tienes el corazón muy triste hasta mañana hemos ido con mi padre y sensaciones de mucha pena a parte de las fincas es la de ver el bosque que antes era aquel verde y ahora está todo quemado en la sensación es de impotencia

Voz 0419 11:39 el yo pues pues Christos

Voz 30 11:42 muy tristes esto era a mediodía y ahora se prevé que la de hoy va a ser una noche muy larga hasta el momento como íbamos contando son seis mil quinientas hectáreas afectadas que no quemadas pero el cómputo total podría alcanzar las veinte mil por ahí ese desasosiego por parte de los bomberos y las autoridades

Voz 0194 12:00 yo es del riesgo de incendios en Cataluña es elevado ahora iremos también otros puntos de España donde también tienen este riesgo elevado en las últimas horas se han producido allí en Cataluña otros incendios aunque han sido de menor dimensión no

Voz 30 12:10 que son las cosas el primero justamente a pocos kilómetros del foco del gran incendio no y media Se ha dado el aviso de las llamas en la fatal ella unos quince veinte kilómetros del foco principal un episodio que se ha llevado por delante a dos hectáreas y que los bomberos han dado por estabilizado a media tarde habían intervenido diez dotaciones de los Bomberos la Unidad Militar de Emergencias y los Mossos el segundo incendio al norte de Cataluña y el incendio de vegetación en el caso del municipio de Campdevànol

Voz 0194 12:36 de Gerona ha quemado mil ochocientos metros cuadrados

Voz 30 12:39 según agentes rurales el fuego se ha estabilizado a media tarde pero aún trabajan seis dotaciones de los bomberos y ante esta situación de temperaturas muy altas fuerte viento baja humedad el Gobierno catalán ha prohibido la siega hasta el sábado y también ha vetado el acceso a Montserrat ya cinco macizos más

Voz 0194 12:56 Jordi volvemos contigo para actualizar datos a las diez de acuerdo hasta las que hasta ahora vamos a seguir ronda porque el riesgo de incendios se extiende a muchas comunidades con el problema añadido de denuncias de precariedad y falta de medios en algunos casos Zaragoza Esther Orera buenas noches

Voz 0605 13:09 hola muy buenas noches Aragón están en alerta ya está en activo

Voz 0194 13:11 dispositivo de prevención y extinción de incendios para el verano

Voz 0605 13:14 son mil doscientas ochenta y dos las personas que vigilan los montes aragoneses dos millones de hectáreas forestales el diez por ciento de toda España pero sólo registra entre el dos y el tres por ciento de la superficie quemada con estas altas temperaturas la baja humedad y el estado de la vegetación hoy tenemos casi todas las comarcas con alerta naranja y roja excepto en la zona de los Pirineos el Valle medio del Ebro es el que más preocupa este verano Ángel Berzosa director general de Gestión Forestal

Voz 1086 13:41 inicio de la primavera primero muy muy seca pero después con bastantes precipitaciones no es produjo bastantes materiales finos disponibles para producir un incendio un rápido y con consecuencia de

Voz 0194 13:53 convertirse en un incendio esta ola de calor

Voz 0605 13:56 coincide con la cosecha de cereal ya hemos tenido algún susto el más reciente esta misma tarde alrededor de ochenta hectáreas han ardido en Castejón de alarma cerca de Calatayud el origen ha estado en una cosechadora cuando realizaba labores agrícolas está estabilizada hasta ahora pero pendientes del viento y de cómo evolucione el fuego esta noche como decías al principio el operativo hago un como en otras comunidades autónomas no está exento de conflictos laborales la inversión es de veintiocho millones y medio de euros y una actuación rápida es clave y la prevención también hoy de hecho el sindicato UGT ha vuelto a reclamar que todos los efectivos escena activos doce meses y no solamente seis y así dedicar otoño e invierno a prevención empieza intensa intensiva de Montes es decir poner en practica con todas las letras esa máxima de los incendios se apagan en verano de hecho esta queja y la discontinuidad de sus contratos fueron dos de las reclamaciones de una huelga de forestales el pasado mes de mayo expertos en cambio climático ya lo vaticinan Jean no habrá sólo incendios en verano sino también en primavera por la falta la irregularidad del Il irregularidad de las lluvia

Voz 0194 14:59 así gracias Esther hasta el gasto luego Toledo y más Sánchez Morata buenas noches buenas noches Castilla La Mancha es otra de las comunidades en alerta por riesgo de incendios

Voz 0809 15:08 en alerta máxima hasta ahora los incendios forestales registrados aquí han sido de poca importancia de gran parte de ellos en originado por chispas procedentes de maquinaria agrícola hoy el consejero de Agricultura y Medio Ambiente Francisco Martínez Arroyo ha hecho este llamamiento porque todas las precauciones son pocas

Voz 31 15:23 volver a hacer un llamamiento a los ciudadanos de Castilla La Mancha para que extremen la prudencia en el monte en el bosque en el campo para que tengan siempre mucho cuidado para evitar los incendios forestales y que si en algún momento algún ciudadano de Castilla La Mancha ve lo que pueda ser un conato en el medio forestal en el medio rural de nuestra región avise lo antes posible al ciento doce porque la respuesta rápida Nos ayuda a que los incendios se queden en conatos no perdamos la biodiversidad extraordinaria que tenemos en Castilla

Voz 0809 15:55 no olvidamos que en Castilla La Mancha quedan todavía varias semanas de cosecha de cereales con los riesgos que comportan estas máquinas que pueden generar chispas en contacto con la tierra hoy se declaraba un incendio en una zona agrícola de Villar de Olalla en Cuenca que alcanzaba el nivel uno porque me ha podido por momentos afectará a una carretera ochenta y una personas y veintidós medios han trabajado en las labores de extinción Isona aquí tres mil medios humanos los que están preparados por lo que pueda pasar

Voz 0194 16:18 gracias Inma adiós hasta luego siguiente destino Galicia todavía recordamos lo ocurrido en el otoño de dos mil diecisiete As Neves de Brito Carballeda de Avia Nigrán Ponteareas Ricardo Rodríguez buenas noches qué tal buenas noches Galicia se escapa de momento de las condiciones de riesgo máximo pero los agentes forestales ahí denuncian que sus condiciones no son las adecuadas

Voz 1817 16:37 no es por dar envidia Ángels pero a esta hora el termómetro marca quién Santiago veinte grados

Voz 0194 16:41 pésima ahora mismo das un poco de envidia algo que dime que lo sepas

Voz 1817 16:44 a una temperatura muy agradable lejos de de esas citas que nos estáis contando en otros puntos del Estado además acabo de mirar el mapa con el índice de riesgo diario de incendios si predominan el azul y el verde colores que nos indican que estamos en el riesgo más bajo de incendio

Voz 25 16:57 pues de todo a pesar de todo Ángels de comida

Voz 1817 17:00 desde el mes de julio está de explicado todo el dispositivo de lucha contra el fuego se mantendrá hasta finales de octubre la Xunta ha decidido ampliar de tres a cinco meses el periodo de mayor riesgo con todo el dispositivo ya desplegado lo anunciaba así el presidente del Ortuño sigue

Voz 1336 17:15 pasamos de cuatro meses a cinco meses Coco al novecientas personas una partido dispositivo que habrán ya siete mil pero novecientas que son directamente actividades de prevención y extinción trabas eran aproximadamente vayamos metodológicamente pero inicialmente no mes de su niño o mes de octubre

Voz 1817 17:36 siete mil personas desplegadas en los montes el Pla diga es el plan de lucha contra los incendios forestales de Galicia este año como novedad

Voz 0043 17:43 incluye el uso de drones para vigilar los montes

Voz 1817 17:45 a juicio de los agentes forestales es insuficiente Alejandro Rodríguez es uno de esos portavoces

Voz 32 17:51 perderse un oportunidad de poder mejorar el plan de defensa contra incendios de Galicia ahondara oportunidad de participación pública vaya haber unos drones que no sólo los Nin cantos Nin quien vaya a operar con miles de vidas

Voz 1817 18:07 las tienes los agentes forestales denuncian además la precariedad con la que tratan de apagar los incendios así afronta Galicia este verano recordando ese otoño que decías de dos mil diecisiete en el que ardieron cincuenta mil hectáreas en Galicia pero sin ir tan lejos este mismo año marzo un oleada de incendios se llevó por delante otras mil hectáreas hiera a marzo todavía queda por delante lo peor de la temporada de alto riesgo en Galicia

Voz 0194 18:29 ah gracias Ricardo buenas noches saludamos a Monica parrillas ingeniera técnica forestal responsable de la campaña incendios forestales en Greenpeace Monica muy buenas noches

Voz 0419 18:37 hola Mónica observando una evolución

Voz 0194 18:40 incendio de Tarragona mirando a lo que ha pasado en el en el pasado más reciente ahora mismo estábamos hablando de de Galicia cómo se explica que los incendios se extiendan cada vez con más rapidez y que sean cada vez más debas

Voz 9 18:51 esto es se supone que con los años vamos teniendo más medios que los medios van evolucionando

Voz 0419 18:58 bueno es que estamos ante una nueva era de de incendios de altísima intensidad temas que que sólo la extinción como única solución que que no funciona en dos mil diecisiete como la mencionada el sesenta y tres por ciento de los incendios producidos crearon en fase de conato es decir en menos de una hectárea sin embargo en los cincuenta y cinco hasta el cero coma cinco por ciento de los grandes incendios forestales que fueron cincuenta y seis fueron los responsables de casi la mitad de la superficie quemada es decir en pocos incendio con responsables de la gran parte de la superficie forestal e Call nada por qué pasa esto parece aquí tenemos que hablar de de unos problemas estructurales de de nuestros bosques no el paisaje que ha evolucionado con el cambios demográficos que ha habido un abandono de de los pueblos que ha traído consigo también el abandono de los cultivos esta opinión porque estos temas de Rehabilitación Canina ha habido abandono de de el aprovechamiento de los recursos forestales teórica de una gestión forestal preventiva que con un con todas las de poblaciones de los años cincuenta en esta gestión también hablar de las políticas de supresión del fuego recordemos que estamos en un ecosistema mediterráneo útil un paisaje que lo ha modulado el fuego y que ahora con esas campañas de todos contra el fuego al final lo que tenemos es un paisaje continuado no y además el paisaje que sufre el olas de calor prolongadas sequías sequía extrema que hacen que nuestros nuestros montes estén en una situación de máxima vulnerabilidad

Voz 0194 20:40 tengo tengo la sensación de Mónica que cada vez que hay un gran incendio cada vez que llega esta temporada de incendios de riesgo máximo como hacíamos el recorrido que siempre hago la misma pregunta pero es que al final tengo la sensación que que la respuesta es que sí sigue fallando en la prevención antes escuchábamos cómo alguien decía que los incendios se apagan en invierno Sapin fuera del verano pero tengo la sensación que estos continúa siendo igual

Voz 0419 21:04 bueno efectivamente que la prevención e toda la gestión forestal prevé no hay además una el di Cultura en tratamiento del monte que tenga en cuenta es de este cambio climático no que el cambio climático no explica el origen de los incendios en este caso el de Tarragona eh que fue la auto combustible

Voz 0194 21:25 sí sí pero

Voz 0419 21:27 yo climático así como está a falta de gestión del paisaje que explica las causas que propagan desde esto es muy importante

Voz 9 21:35 es decir no todo no todo hay que atribuirlo a la a la mano humana

Voz 0419 21:38 bueno es importante recordar que sólo el cuatro por ciento de los incendios de forma natural es decir por rayos que aquel noventa por ciento tiene e ese esa esa Mischa esa chispa la maquinaria una barbacoa mal apagada Ése es el origen del fuego cuando hablamos de incendio que el fuego descontrolado IRTA capacidad de propagación tan tan increíble que estamos viendo en estos últimos años está sociedad a lo que comentábamos antes un paisaje continuaran el territorio la perdida en el mosaico de paisaje que hace que tenga el fuego mucho alimento que avance de esto dicho este incendio avanzado muchísimas hectáreas a a en muy poco tiempo que esa vulnerabilidad del monte de de de la cabe la vegetación se convierte en combustibles la vegetación muy susceptible arder y además en todo este polvorín se insertan casa a licitaciones viviendas que no ha tenido cuenta la planificación urbanística no ha tenido en cuenta el riesgo de incendio forestal de hecho hicimos un estudio en que impide en el que queríamos ver esa radiografía de cómo estaba la situación planificación en materia de tenis es decir te había planes preventivos que los municipios dice había planes de emergencia local cuando ya está el incendio mínimo es que el ochenta por ciento de las zonas de alto riesgo y forestal no tienen planes de emergencia local esto es fundamental porque el operativo de extinción tienen una prioridad clara que la salvaguarda de las personas obviamente después en segundo lugar las catas aunque ya está en vacía y en tercer lugar hacia el bosque

Voz 0194 23:12 en esta primera

Voz 0419 23:14 en que son fundamentales en el plan de extinción el fuego el fuego que va

Voz 0283 23:20 a mí en la que me aclare de quise

Voz 0419 23:22 vivas e pues esta Mostra que está tendiendo porque eso va a las poblaciones no es un riesgo añadido para las operativo

Voz 0194 23:29 Mónica parrilla te agradezco muchísimo las explicaciones y la colaboración muchísimas gracias

Voz 25 23:34 a vosotros hasta luego muy buenas noches

Voz 0194 23:37 voy ya con con la tertulia Berna yo lo decía a dar representante de Greenpeace yo que tengo la sensación que en esta época del año lamentablemente cada vez más también en otras épocas recordábamos los incendios de Galicia formulamos las mismas preguntas es decir que está fallando Si sabemos que esto pasa qué es lo que está

Voz 0283 23:52 hallando si han fallado los recortes que han amplía el choque que no hubiera prevención suficiente en este momento está fallando la ausencia de gobierno oí me explico hace un par de meses la Fiscalía de Medio Ambiente Urbanismo especializada que tenemos en España divulgó un estudio que ella misma había hecho había analizado ciento cincuenta y un ayuntamientos de riesgo sólo tenían encontró que sólo tenían planes de prevención el XXV que coincide con lo que ha dicho que estaba dirigida por no lo bueno pues la Fiscalía tiene documentados de de una muestra que hizo en en lugares de riesgo sólo el veinticinco por cien lo tiene y anuncio que buenos estaba planteando la penalización la el castigo penal digamos de de aquellos dirigentes que no cumplieran esto es que no cumplieran la ley bueno pues todo eso es otra cosa que está a la espera no a este país necesidad Gobierno hablaremos

Voz 0194 24:54 más tarde de ello pero quiero decir que eso son

Voz 0283 24:56 políticas no es sólo esto son los problemas advenimiento

Voz 0194 25:00 de de los rayos calor no con independencia

Voz 33 25:04 coyuntura esto es algo muy estructural yo creo que nadie conoce diría que por ejemplo en una ciudad como Madrid o Barcelona los medios de la Policía Municipal fueran los mismos que en los años setenta porque porque las ciudades han cambiado creció demográficamente nacido nuevas maneras de delincuencia pasa lo mismo con la cuestión de los fuegos con la cuestión del cuidado de los bosques las condiciones de propagación lo acaba de decir muy bien entrevistada de de propagación del Fos han cambiado por lo tanto se necesitan medios distintos ya no solamente es antes actualizados porque es una reclamación constante de los agentes forestales autonómicos estatales coches antiguos y trajes de protección desactualizado falta de medios Un personal envejecidos agentes forestales en uno de los de los cuerpos del Estado más envejecidos todos podemos ver yo creo que si nos fijamos un poco unos bosques

Voz 1 25:51 muchos pueblos luego Oslo

Voz 33 25:53 os lo pregunto no seguro que lo habréis visto cortafuegos que están

Voz 0194 25:55 sí sí sí no caminando por el bosque gracias a estabilizarse pero seguro que lo rojo pues todas uno sí exacto

Voz 33 26:02 decir por qué no hemos tomado conciencia de la relevancia esto yo creo que sencillamente es que seguimos viendo todavía pese a a que digamos que discursiva mente el cambio climático Il valor medioambiental arraigado pero a un nivel sensitiva inmediato no tenemos todavía asimilado que esto es importante porque no tiene un valor de cambio inmediato porque las afectaciones personales muchas veces son entre comillas es lo de menos pero no me censuramos hasta qué punto es importante para el medio y largo plazo todos estas cosas

Voz 34 26:30 bueno yo diría como mínimo entre dos tipos de de incendio no uno de los provocado y los no provocado a mí me

Voz 0043 26:40 me conformaría con que controlase provocado es decir con que evitar símbolo provocado yo que habríamos da un salto gigantesco lo no provocaba bueno los no no provoca aparte de que tienen distinto origen tienen también extinto tratamiento ante nuestra invitada hablaba de silvicultura ni siquiera la silvicultura hay unanimidad en cómo hay que dotar a esta cosa pero sí al menos alguno que pensamos de maderas y me semejante creemos que los Mojinos son jardines eh no pueden tener en el tratamiento de un jardín sino que tratarlo con bosque digo porque por ejemplo el pastoreo pues en algunos sitios está prohibido en otros no cuando el pastoreo siempre ha sido consustancial en muchos de nuestros votos eh e impide el que haya elementos combustibles que propaga pero es un fenómeno en su gravedad muy propio de sociedades civilizadas los incendio en masa forestal le ha existido siempre a la historia de humanidad incluso existen algunos devastador en sitios querido Teramo sin participación del hombre ni en la provocación ni a la extinción por tanto yo creo que lo que sí es procedente que no nos preocupemos los incendios solamente cuando llega a la gala

Voz 0194 27:47 claro que ese es el problema un tratamiento

Voz 0043 27:49 desde todos los puntos de vista en que incluya la variable económica las variables también legislativa porque aquí uno la mete fuego Alcampo la mete Candela y no le pasa nada prácticamente no hay todavía yo estoy absoluto

Voz 0194 28:01 hasta que hay que la solución y esto es una cosa que piensa Greenpeace no sólo puede ser la penal que también eh pero hay un problema estructural que hay que

Voz 0043 28:08 lo que sí claro claro que sí ahí como ha dicho ante Gonzalo pues problema él las profesional leve la extinción los medio todo eso es verdad pero también es verdad la gente los agentes de la autoridad que trabajan en el mundo rural los saben que hay gente que tienen democrática como actividad en meterle candela al al y eso

Voz 0194 28:26 sí hemos hecho hemos hecho parada en Tarragona porque queríamos conocer cuál era la situación del incendio volveremos después a partir de las doce de la noche hemos hecho parada también en Zaragoza en Toledo donde el riesgo ahora mismo incendios salto no exalto en Santiago nos decía nuestro compañero Ricardo como el color es diferente al de la mayoría de España que si está sufriendo esa esa ola de calor y esa sequía lo que no podemos hacerse vez repasar Tele gráficamente el estado de otras comunidades te parece cuando quieras venga pues empezamos por Navarra

Voz 1817 28:54 el riesgo extremo de incendios en la ribera del Ebro y riesgo alto en el resto

Voz 0194 28:58 País Vasco riesgo extremo muy alto en Asturias

Voz 1817 29:01 sí es Jo en el nivel tres sobre cinco los representantes de los bomberos denuncian escasez de efectivos mala organización de Servi Castilla y León oficialmente hay riesgo medio de incendios pero los sindicatos consideran que ya asalto denuncian que el operativo forestal no esté activo durante todo el año

Voz 0194 29:16 Comunidad Valenciana a nivel dos de alerta medio

Voz 1817 29:19 pendientes de elevarlo en las próximas horas al nivel tres hay aviso para limitar al máximo todas las actividades que supongan un riesgo de incendio en los espacios

Voz 33 29:27 vulnerables al fuego Murcia riesgo muy

Voz 1817 29:30 alto de incendios en zonas del litoral y el altiplano los trabajadores de la empresa contratada por la Comunidad para prevención y extinción denuncian que llevan seis años con el sueldo congelado con contratos precarios

Voz 0194 29:42 da lucían los trabajadores denuncian falta de medios

Voz 1817 29:44 a la prevención y extinción y reclaman mejoras laborales

Voz 0194 29:47 Extremadura de momento riesgo moderado

Voz 1817 29:49 veros llevan tiempo reclamando que mejoren sus condiciones Baleares alerta amarilla por riesgo de incendio los trabajadores del Instituto Balear de la Naturaleza reclaman una treintena más de efectivos ir renovación de la flota

Voz 0194 30:01 Canarias riesgo moderado en Gran Canaria sí

Voz 1817 30:03 siguen sin resolverse las demandas económicas de los tres

Voz 0194 30:06 es una información aportada por los compañeros de la red de emisoras de la Cadena SER te das cuenta Berna como además del riesgo en cada una de estas comunidades en la mayoría se iba aportando dificultades a los colectivos es decir bomberos que reclaman sueldos congelados

Voz 0283 30:21 qué edad precariedad es inmenso es un problema así si es eso lo que habéis dicho sea no es la extinción en la que ya se unos mil millones de euros al año en este país sino es toda esa cantidad de trabajos de prevención de conocimiento del medio lo que lo que podría evitarlo Seve gracias

Voz 1817 30:38 hasta luego hasta mañana

Voz 18 30:57 no

Voz 0194 31:02 a Sara habituales buenas noches gracias empiezan las fiestas del Orgullo Gay en muchas ciudades de dentro y fuera de España la gran fiesta la gran manifestación del Orgullo es en Madrid va a ser el sábado que bien el seis de julio

Voz 0136 31:14 si en Madrid esperan al día seis para la gran manifesta

Voz 1880 31:17 Johnny para que cada uno en su ciudad ese vaya organizando y luego

Voz 0136 31:20 se puedan unir todos aquí y este año desde la policía

Voz 0194 31:22 ha habido varios vetos en las manifestaciones de algunas ciudades

Voz 1880 31:25 por ejemplo el Pride Barcelona ha vetado la participación de ciudadanos en la manifestación las asociaciones que lo organizan les han vetado por sus pactos con Vox en Madrid también el Orgullo Gay ha vetado a Petrella Ciudadanos y además han dicho que no quieren a ningún político en la cabecera de la manifestación pero si hablamos de vetos al orgullo también los hay en el otro sentido por ejemplo en Valencia Vox ha vetado la declaración institucional de las Cortes por el Día del Orgullo LGTB y que se va a celebrar mañana

Voz 0194 31:51 Naciones homófobas de políticos sabido más de una últimamente así que se pueden encender los vetos perfectas

Voz 1880 31:56 bueno de la política como dícese de la Iglesia también acordados de Fernando Paz él era el número uno por Albacete de la lista de Vox lo retiraron pero lo gracioso es que lo retiraron sus declaraciones que negaban el holocausto Hinault por esta sobre la tiranía

Voz 35 32:10 de lo que se está restringiendo es el ámbito de expresión de las personas que disiente no sentimos besa tiranía o museos

Voz 0194 32:16 precisamente no

Voz 4 32:19 curiosos

Voz 1880 32:21 y te decía de la Iglesia escuchar también a Luis Argüello Él es el secretario general de la Conferencia Episcopal el orgullo de la heterosexualidad

Voz 9 32:29 a nosotros nos parece en este momento muy importante resaltar el significado de la diferencia sexual del ser hombre y mujer de la relación entre hombre y mujer del papel del matrimonio de la familia de la apertura a la vida es algo de lo que nos sentimos orgullosos de lo que desearíamos también que se promoviera el orgullo de la maternidad y la paternidad el orgullo de valorar el significado de la diferencia sexual

Voz 0136 32:56 valorará el significado de la diferencia sexual

Voz 1880 32:59 Ángels hoy hablamos de orgullo del orgullo en general de lo que es de si es necesario o no de la diferencia entre ser orgulloso y tener orgullo íbamos a empezar con la canción elegida para el vídeo del Orgullo de este año que es el bolero Tú me acostumbró este que era un himno secreto de la comunidad gay de América Latina es en la versión de Salomé

Voz 36 33:16 no Beato

Voz 0136 33:32 Sara que es el orgullo bueno hay cuatro acepciones que recoge el diccionario de la Real Academia de la ley

Voz 1880 33:38 no es sentimiento de satisfacción por los logros capacidad de sus méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida la segunda arrogancia vanidad exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad la tercera es amor propio autoestima y la cuarta persona o cosa que es motor

Voz 0136 33:56 algo de orgullo mientras que para la filosofía el orgullo sería una virtud para la religión es un pecado su origen está

Voz 1880 34:03 del término en un término catalán que Gould

Voz 0136 34:06 que a su vez viene del término francés

Voz 1880 34:08 hoy para la religión el orgullo es uno de los pecados capitales es el primero El primer pecado capital la soberbia orgullo ellos lo definen como una estima de sí mismo amor propio indebido que busca la atención y el honor que se pone uno en antagonismo con Dios todos los pecados capitales tienen una virtud antagónica es lo que hay que hacer como para vencer el pecado no bueno pues la virtud enfrentada al orgullo es la humildad el hombre humilde dicen no aspira a la grandeza personal porque ser Hijo de Dios es un valor muy superior Satanás la figura que personifica la soberbia

Voz 0136 34:41 ahora vamos a analizar esta un poquito mejor de momento hemos hablado del orgullo gay pero el orgullosa hay reivindicado en

Voz 1880 34:46 quisimos otros movimientos en otros grupos sociales de minorías raciales de raza negra por ejemplo escucha como le pide James Brown a su público en un concierto que gritar bien alto soy negro y estoy orgulloso

Voz 18 34:58 con

Voz 0194 35:25 Ana Carrasco buenas noches Josefa profesora de Fenosa día Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid nos acompaña habitualmente en la cara B para darnos una visión filosófica de determinados términos Ana para la filosofía que es el orgullo porque para la religión lo decía Sara del orgullo es un pecado es lo que llevó a Satanás a rebelarse para la

Voz 25 35:42 Sofía bueno no me hables de Satanás porque según tertuliano a la filosofía la carga el diablo así que lo que lo que es muy interesante lo que he dicho lo que ha hecho saltar porque precisamente el orgullo se tiene que entender como una virtud porque es un vamos a pensar que lo que es el orgullo el orgullo yo siento orgullo a ese cambio tiene que ver con un sentimiento yo siento orgullo y que significa sentir orgullo es un sentimiento asociado al reconocimiento propio o de las Damas de la propia valía pero además en su justa medida es importante esto en su justa medida porque el orgullo lo que hace es reconocer los límites reconocer los méritos dentro de esos propios límites reconocer por tanto el esfuerzo que ha costado hacer de TVE determinadas cosas así que el orgullo es una virtud asociada un sentimiento pero os también está asociado aún logro aún hacer no es que yo me sienta a me sienta orgullosa porque así sin incremento porque soy inteligente sino que me siento orgullosa con por lo que hago con esa inteligencia no es que yo me sienta orgullosa por temer a Gonzalo de amigo me siento orgullosa por lo que implica hacer esa amistad con Gonzalo

Voz 0194 36:56 tiene que tiene que ver el orgullo con la soberbio con la banda

Voz 25 36:59 es bueno habitualmente lo que ha pasado es que se ha confundido lo que sólo orgullo y lo que es la soberbia antes decía que el orgullo tiene que ver con un sentimiento o puedo decir que estoy orgullosa pero lo que vamos habitual o habitualmente es ser orgulloso o tener orgullo pero lo que pasa con la soberbia he dicho que el orgullo tiene que ver con una abertura en la justa medida reconocimiento la justa medida qué pasa con el soberbio el subrayó le pasa como a Satanás que se exalta que se ponen un lugar que no le corresponde pero cuando hace eso cuando se pueblo un lugar que le corresponde infravalora a los demás los pues el tener el orgullo digo que soy orgulloso puedo decir que soy vanidoso ISIS hoy vanidoso lo que busco es que me ha duren un mérito que a lo mejor no me corresponde

Voz 0194 37:43 desde la filosofía cuán cuál sería lo contrario porque decía Sara lo contrario es la humildad no decías tú desde la religión exacto desde la filosofía cuál sería lo

Voz 25 37:53 voy a voy a hacer hoy de Anas Tote les lo voy a situar voy a situar el oro el orgullo como una virtud que tiene dos extremos que son negativos uno es la soberbia y el otro es es la es la es la es la es la humildad justamente lo que se opone lo que se opone a la al orgullo es la vergüenza porque la vergüenza tiene que haber cuando yo no me reconozco cuando no me reconocen los demás cuando yo me fuera valoro de tal manera que no quiero que los demás me vean por eso me escondo entonces cuando me acepto cuando reconozco mi mérito en injusta medida entonces señores me manifiesto el Día del Orgullo LGBT

Voz 0283 38:39 los orgullosos también es una es algo positivo

Voz 25 38:42 es algo positivo y es necesario os pregunto a vosotros pregunta también a los oyentes a casos se puede vivir sin tener un valor una valía que Tour reconozca como algo tuyo qué tipo de vida tendrías sino tienes algo que tú consideras especial y que te hace por tanto valorar

Voz 0194 39:02 os traslado la pregunta los tertulianos Gonzalo qué tipo de vida tendrías

Voz 33 39:07 es orgullo es fundamental porque tiene que ver con la con la propia dignidad no lo yo quería meter una cuña filosófica aunque aquí la filosofía corresponde Ana pero hay un libro que todo el mundo cita pero que muy poca gente le que es el de Francis Fukuyama el último hombre el fin de la historia que va del orgullo Él decía que el fin de la historia acabaría cuando en esta era el liberalismo global ya Novi hubiera reivindicaciones de reconocimiento del propio orgullo lo cual claro se equivocó grandemente porque es evidente que todavía es necesaria muchas reivindicaciones de reconocimiento de visibilidad no hay mucha gente que debe perder la vergüenza para reivindicar su propia valía no algo te rebotó la pregunta que hacía

Voz 0194 39:45 Ana qué tipo de vida tendríamos si no sintiera

Voz 0043 39:47 como si no fuéramos orgullosos yo soy orgulloso me gustaría vivir en una sociedad orgulloso porque ellos creo que solamente la sociedad de las personas con orgullo puede encaminarse hacia adelante el por eso no me extraña que sea pecado no porque precisamente el pecado consisten que eres orgulloso no ellas rebelde eres un súbdito eres un sometido no que lo que quieren las grandes instituciones de sometimiento y de poder no sé yo cómo me con severos rebelde no soy un súbdito y no estoy dispuesto a someterme por la buena a nada por eso soy un pecador

Voz 0283 40:21 hubo muchos Goodman sí yo también me he criado en este país de formación católica donde la autoestima esta estaba bastante por los suelos cuando no se exigían tanta humildad y tampoco orgullo y quiero decir que a mí Aaiún es un concepto que que me encanta el orgullo de pertenencia no oí me encanta subrayarlo porque es un lujo poder sentir orgullo de pertenencia a esta tertulia por ejemplo o al periódico en el en mi caso el que trabajo o que Leo quiero decir que una comunidad

Voz 0194 40:51 desde lectores de un periódico de oyentes de una

Voz 0283 40:54 la radio de EMI caso mujer feminista que comparto con muchísimas personas principios que nos hacen fuertes bueno pues ese orgullo de pertenencia a mí me parece básico es un descubrimiento de mi edad

Voz 0194 41:07 adulta no presentaría acuerdo contigo estoy muy de acuerdo contigo en aquella

Voz 25 41:11 que además que hoy con fama de la pertenencias que la pertenencia a una comunidad lo que se hace con una comunidad en poco propicio torrentes mismo claro pero a propósito un poco del tema el tema de la humildad la humildad para la filosofía o por lo menos tal y como yo la entiendo es el vicio la humildad es el problema porque no recibe no reivindica es aquello que tú te mereces por tanto es terrible porque en implica que no les no eres generoso ni con los demás ni contento conmigo mismo

Voz 0136 41:56 fiestas la orgullosa Mary que abandona su trabajo que abandona a su marido explotadora que abandona su vida anterior para seguir rodando viviendo con fuerza gracias a su orgullo realmente esto es lo que pensamos todos de esta canción pero la Prou Mary es un marco es una mujer Ésta es la versión de Tina Turner a esta Se la conoce más realmente como tipo Running que es lo que está diciendo todo el rato ellas una canción de mil novecientos setenta y uno

Voz 37 42:31 los

Voz 0136 42:37 pues vamos a hacer un recorrido por otras palabras algunas de ellas ya hemos hablado que son más o menos sinónimos este tema que es la Viking a una canción mexicana de mil novecientos sesenta y cuatro de Rubén Fuentes y la hemos traído en esta versión que es la de Luis Miguel es el altanería no una más la vanidad que ya hemos hablado de la vanidad y todo es vanidad es como titula Javi

Voz 3 42:58 conducto vagamente León y sucio monovolumen un cambio cada vez está es difícil del censo de monumentos luego vendrán las Rocío Ahmed excremento

Voz 1463 43:14 la general no porque en la ley en la letra dice también como sería muy bonito servir de adorno en mi ciudad sobre un bloque de granito la vanidad lo que están diciendo otro orgulloso que lo demuestra con su

Voz 0283 43:25 gen es el caballero de la fina estampa de María Dolores Pradera sí

Voz 38 43:43 tenemos hoy

Voz 4 43:44 más

Voz 38 43:48 luego hay otro

Voz 0136 43:48 yo que también tenemos todos que es el que sientes por otra persona no esa generosidad al reconocer la valía del otro escucha cómo cómo introduce esa frase Kiko Veneno en su canción

Voz 4 44:00 algo es G

Voz 0194 44:14 generoso porque es verdad que decía yo estoy muy de acuerdo con Berna cuando decía el orgullo de pertenecer pero sentir orgullo por alguien no fuera algo a mi me parece una de las cosas más bonitas es una de las cosas

Voz 25 44:23 más bonitas pero sabes por qué porque quiere decir que ves al otro ves lo que le cuesta hacer las cosas porque cuando tú este te sientes orgullo por tu hijo por tu hija a lo mejor no ha conseguido lo que quería pero estás orgullosa porque está esforzándose por eso grupo

Voz 0194 44:39 es uno de los mejores piropos me estoy orgulloso de ti yo creo que es de lo mejor que le pueden decir aún es decir te veo Clay lo que te ha costado claro ella así fíjate es que te si te reconocen explica generosidad me parece

Voz 12 44:54 lo más bonito dado pueden decir al cable humilde claro cuando hemos pensada de la cara B del orgullo no

Voz 0194 45:00 claro que hemos pensado fue en la novela y la película de Orgullo prejuicio cómo no

Voz 1880 45:08 y esta es su banda sonora es una película de dos mil cinco que se inspiró en la novela de Jane Austen se publicó por primera vez el veintiocho de enero de mil ochocientos trece de forma anónima y es una de las primeras comedias románticas de de de la historia de las novelas no son cinco hermanas que su madre quiere casar y hay que pararse a leer despacito frases de la novela como por ejemplo la vanidad y el orgullo son cosas diferentes aunque muchas veces sean utilizados como sinónimos una persona puede ser orgullosa sin ser Banna el orgullo tiene que ver más con nuestra opinión de nosotros mientras la vanidad con lo que lo demás con lo que los demás piensen de nosotros no es orgullo es vanidad vamos con la hoguera de las vanidades

Voz 4 45:45 un negocio de seiscientos millones de la Comisión de firmes sería de un millón todo el uso lo bien

Voz 1880 45:53 esta es también otra adaptación es la adaptación de la novela de Tom Wolfe de mil novecientos ochenta y siete es una sátira sobre las costumbres de la sociedad de Nueva York de los años ochenta la película de Brian de Palma del año noventa con Tom Hanks como protagonista vamos con una más que es difícil

Voz 0136 46:10 nunca es demasiado pronto

Voz 1880 46:13 esta es la frase nunca es demasiado tarde y caso demasiado pronto para ser quien quiera ser es un hombre que nace viejo y que va a rejuvenecer yendo a medida que pasa el tiempo una peli de dos mil ocho con Brad Pitt y Kate Blanchet quería olvidarme sólo una última película Orgullo y pasión de año cincuenta le con Cary Grant Frank Sinatra Sophia Loren sobre la Guerra de la Independencia española fue una de las primeras pelis de Hollywood que se rodaron en España en bastantes ciudades en ciudades como gen como por ejemplo Ávila que por cierto esos

Voz 0194 46:42 es un orgullo para un orgullo para Sara vítores las cuatro orgullosa y los cuatro orgulloso esto que es pues que uno puede estar orgulloso de casi todo y hemos seleccionado cuatro hombres y cuatro mujeres que le cantan al orgullo cada uno lo hace a su manera vamos a empezar por las mujeres con Madonna y el Express Yourself

Voz 0136 47:03 haz lo que te haga feliz no vayas a por lo segundo sino por lo primero segunda elección del orgullo la que nos trae Lady Gaga no hay otra manera yo nací así estoy en el camino correcto soy preciosa a mi manera muy muy parecida con el mismo mensaje de Gloria Gaynor

Voz 40 47:35 está bien

Voz 0136 47:39 soy lo que soy lo que soy no necesita excusas reparto Mir propia baraja a veces los ases y otras veces los Reyes es una vida que me encanta esto en la que no hay devolución ni depósito a estas una versión del año ochenta y tres que además también fue

Voz 41 47:52 Payne uno para el Orgullo LGTB y una más

Voz 0136 48:03 esta ella algo así como yo elegido mi camino ya ha aprendido y ahora lo que me gusta es rodear salir de salir de fiesta es mi ocasión está

Voz 0194 48:10 ahora los cuatro hombres orgullosos los cuatro primeros

Voz 4 48:13 no deudas

Voz 18 48:24 esta delicada Martin Luther King dice que esperará sido

Voz 0136 48:29 casi siempre va significado casi siempre nunca saque lo que hay que hacernos esperar sino hacer habla de él como un hombre asesinado que perdió su vida pero nunca perdió su orgullo según donde Marvin Gaye Pride and Joy un tema de mil novecientos sesenta y dos que habla del amor a su chica y lo que le está diciendo todo el rato tú eres mi orgullo y mi alegría me quiero como un bebé que quiere a su juguete más estalla es de sentirse orgulloso uno con sigo mismo es en sí no puede tocar esto es la canción más reconoce más bailada de música meses del año noventa salta uno Nos falta uno que es con el que Nos vamos vamos a traer la cara B de hoy con todo el orgullo y además bailando conscientes todos de los sexys

Voz 24 49:23 así

Voz 4 49:30 Ana para la semana que viene la semana que usar hasta mañana esta mañana

Voz 24 49:38 edad

Voz 4 49:54 hora veinticinco

