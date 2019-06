Hora 25 (27/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 pronto hará ocho años que ETA declaró el cese definitivo de su actividad armada la izquierda abertzale lleva años sentada en las instituciones encabezando incluso gobiernos municipales han votado junto a los constitucionalistas muchas de las leyes aprobadas en el Congreso e incluso el PP ha negociado sus apoyos cómo durante esta campaña le han recordado al exalcalde de Vitoria dirigente popular Javier Maroto pero hay partidos que no han pasado de pantalla porque nunca les ha interesado hacerlo y que a día de hoy siguen hablando de ETA como si todavía fuera una organización activa es cierto que tanto ETA como la izquierda abertzale debe muchos perdones a esta sociedad es cierto que su relato sigue siendo inaguantable pero también es cierto que el contexto es muy distinto a ETA la derrotó al Estado de Derecho la justicia la policía la democracia incluso la sociedad por eso querellarse ahora contra el presidente que consiguió poner fin a la barbarie como hace Bosch con Zapatero es una inmoralidad digna solamente un partido de ultraderecha y franquista como también es insoportable el ataque furibundo de la derecha y de algunos medios a Televisión Española por la entrevista de ayer Arnaldo Otegi líder de un partido legal que quedó retratado con sus respuestas en una entrevista modélica uno de los pilares básicos de la democracia la libertad de expresión y también la libertad de información quién cruza la entrevista con la necesidad de votos de Sánchez para ser investido manipula descaradamente nunca conseguiremos ser un país normal si no somos capaces de cambiar de pantalla así la normalidad tenía forma de paz de la izquierda abertzale ocupando sus escaños por la vía democrática si la normalidad era eso porque sigue habiendo fuerzas políticas que se comportan como si nada hubiera cambiado es una pregunta retórica Ángels Barceló en la tertulia siguen Berna González Harbour Gonzalo Velasco y Javier Aroca lo contábamos antes íbamos a regresar en este punto a Tarragona la comarca de la Ribera de Ebro donde empezamos anoche este tramo de Hora veinticinco y donde lo empezamos de nuevo hoy porque el fuego sigue sin control y afectado a más de seis mil quinientas hectáreas en Ginebra está nuestro compañero Jordi Cartagena Jordi hola de nuevo buenas noches y además Jordi esta tarde la situación ha empeorado con otros fuegos en la zona

Voz 1084 02:22 dos incendios que enseguida rescatamos y que han transcurrido en paralelo al de la Ribera d'Ebre hace poco se ha comunicado precisamente en la Ribera d'Ebre que se han levantado el confinamiento de la población de los municipios devolviera y Mayall en los que se pedía que las personas sensibles o con dificultades respiratorias se quedaran en casa en cuanto al fuego sigue

Voz 0194 02:39 descontrolado sin los diez efectivos

Voz 1084 02:42 aéreos que han desaparecido con la última luz del Sol volverá mañana a primera hora mientras tanto el Frente derechos el más temible el que iban a atacar durante toda esta noche los bomberos a ras de suelo los cuentan que del resultado de la batalla entre los bomberos y las lamas mañana quizás podríamos decir quizás podríamos hablar de incendio controlado pero como se suele decir y más en esto escasos la noche va a ser muy larga las condiciones ambientales son más bien desfavorables los otros incendios de este juego es que hemos tenido en Cataluña el primero en la fatal ella municipio situado a pocos kilómetros de gran incendio a las tres y media Se ha dado el aviso y diez dotaciones de los Bomberos la Unidad Militar de Emergencias y los Mossos a media tarde han dado estabilizado este foco la afectación ha sido de dos hectáreas el segundo incendio en Can de Bannu en el Prepirineo la provincia de Gerona mil ochocientos metros cuadrados han sido los que se ha llevado por delante este fuego que también ha iniciase iniciado a mediodía y que también se ha dado por estabilizado a media tarde seis dotaciones de bomberos seguían trabajando en este lugar

Voz 0194 03:42 la Generalitat advierte de que estamos ante una situación muy preocupante y excepcional y de hecho Jordi Quim Torra anunciado esta tarde una serie de restricciones entre ellas por ejemplo la prohibición de subir a Montserrat y ha pedido a la gente que no vaya a las zonas de montaña

Voz 1084 03:54 las altas temperaturas la baja humedad el viento que sopla con fuerza en muchos puntos nos conduce al escenario perfecto para los incendios de ahí la preocupación del Gobierno catalán de limitar al máximo la presencia humana en zonas consideradas de alto riesgo

Voz 6 04:08 una recomendación general de no subir a las montañas no creo que también es apelar a ese sentido común en estos momentos una actividad tan normal como ésa podría a por un accidente fortuito provocar pues una situación que que ninguno de nosotros no no no querría ir por lo tanto enviamos esa recomendación general de máxima precaución y prevención

Voz 0194 04:34 declaraciones que hacía el presidente de la Generalitat esta tarde después de Reyes

Voz 1084 04:38 José con los representantes de los municipios

Voz 0194 04:40 afectados las fichas de cualquier novedad nos la cuenta de acuerdo aquí estaremos venga hasta luego Jordi Carbó buenas noches

Voz 0978 04:46 buenas noches que dice te pregunto como ayer pero que dice

Voz 0194 04:48 pronóstico para la zona del incendio X

Voz 0978 04:51 lo mismo y un poco lo que comentaba horas Jordi castaña no que va a ser una lucha contrarreloj en las próximas horas que son las que por ejemplo el viento va a debilitarse pero claro también es cuando no pueden actuar los medios aéreos Easy que se espera que la temperatura vaya bajando hoy se han acercado a los cuarenta grados en la zona del incendio durante la noche pueden aproximarse a los veintitrés veinticuatro y eso insistimos pues puede ayudar un poco a que se avance en la extinción pero lamentablemente mañana volverían esos vientos durante la tarde que avivan esos fuegos que son podido ir apagando y además con temperaturas que mañana van a superar los cuarenta grados de hecho en la zona del incendio hasta el domingo no empezarán a bajar las temperaturas igualmente se mantendrá muy altas y hacemos en este dos comentarios que decíais no de medios de incendio no sólo en Cataluña sino en muchas otras zonas sobre todo del noroeste es que a partir de mañana por la tarde sobre todo el sábado por la tarde se va a añadir un nuevo elemento las tormentas secas es decir esas tormentas que dejan algún rayo fuertes rachas de viento Ina de agua eso puede suponer especialmente en la ibérica y en los Pirineos un riesgo de incendios muy importantes

Voz 0194 05:53 pues vamos a ir algunos de los sitios de los lugares que más están padeciendo la hora de la ola de calor ya donde los termómetros marcarán récords como por ejemplo en el País Vasco Gonzalo Loza buenas noches qué tal buenas noches Guipúzcoa y Vizcaya son las dos únicas provincias están en alerta roja sí sobre todo en el interior

Voz 7 06:07 por de estas dos provincias de hecho la máxima en Euskadi se ha batido en un pueblo de esta zona en Orozko han llegado los cuarenta y cuatro coma nueve grados casi cuarenta y cinco ha sido de alrededor de las seis de la tarde cuando a esas horas todos los termómetros de Euskadi de norte a sur superaban los treinta grados incluso a primera línea de mar Cantábrico los hemos visto a treinta y nueve ahora ya en la costa la temperatura ha bajado ha entrado una galerna que hacía descender algo los termómetros por ejemplo en Bilbao la temperatura ha bajado cinco grados en sólo diez minutos aun así noche calurosa aquí de nuevo de las de sacar el colchón la terraza aunque suene a bilbaína edad

Voz 8 06:45 Gonzalo venga por ello saca al colchón vamos a ellas gordo en Lleida además de seguir la evolución del fuego de la Ribera d'Ebre

Voz 0194 06:52 en Tarragona han decido también aplicar restricciones cuéntanos buenas noches

Voz 9 06:56 buenas noches Angels pues estamos en el nivel tres el máximo del Plan alfa activado eso significa como dices las restricciones la sierra del Montse en el Prepirineo leridano ha sido la primera donde la Generalitat ha cerrado los accesos en prevención del riesgo que supondría que un incendio para turistas haciendo senderismo por estas veinticinco mil hectáreas que acogen parajes como el Congost de Monroe y lo cuenta Llorenç rico es el jefe de los Agentes Rurales

Voz 1667 07:18 el motivo principal aprietan que no es el motivo principal por el que cerramos la sierra del Montsant es para evitar que en estas zonas donde hay mucha afluencia de visitantes como el Congost de Montebello en caso de incendio estuvieran dentro porque esto sería un desastre casi frío un desastre

Voz 9 07:33 bueno pues además como ha apuntado en Catalunya también se ha prohibido el acceso al Montsant de Tortosa Montserrat Les Gavarres Illes cadetes y además se apruebe todo las tareas de siega del cereal durante cuarenta y ocho horas pidiendo mucha comprensión a los agricultores hoy en Lleida hemos tenido las máximas de Cataluña en un mes de junio apuntamos los cuarenta y dos coma un grados en y Mian a estos Prepirineo cuarenta y dos en Lleida ciudad se han registrado veintiún grados a dos mil quinientos metros en las butacas del valle de Boí y esto ya es alto Pirineo Illa calor pues como sea cómo se puede sobre todo en piscinas algunos municipales en abierto gratuitamente lo seguirán haciendo en estos próximos días bueno pues ahora ahora mismo una noche calurosa treinta y un grados Marset

Voz 0194 08:16 es una bilbaína saca también tuvo el colchón a la terraza

Voz 10 08:19 lo voy a intentar venga hasta luego buenas noches

Voz 0194 08:22 completamos el recorrido en Zaragoza era buenas noches

Voz 1509 08:24 hola buenas nos la máxima temperatura de España ese registro

Voz 0194 08:27 en Aragón si en La Almunia de Doña Godina

Voz 1509 08:29 seis menos diez de la tarde el mercurio de la estación de la Agencia Estatal de Meteorología ha marcado cuarenta y tres con tres grados de hecho de las diez temperaturas más altas de este registro de la Agencia Estatal la mitad han estado entre las provincias de Zaragoza y Teruel en Híjar por ejemplo se han quedado en cuarenta y dos con seis y varias localidades en torno a los cuarenta y uno y otros lo han dado como al sur de la de de Zaragoza capital en el barrio de Valdespartera hay como señala la previsión esto va a más nuestra actitud también influye para sobrellevar estos días a parte del sudor pues aparece el cansancio la estabilidad incluso pues agresividad en algunos casos es la respuesta de nuestro cerebro porque cuando pasa de treinta de treinta y cinco a cuarenta grados deja de funcionar de forma óptima aumenta la adrenalina sobre activar nuestro sistema nervioso que hacemos la psicóloga Elisa Múgica nos da la clave calor vamos a pasar así que veamos lo bueno

Voz 11 09:24 Javier lo mejor es que las personas de todas las personas que su sistema nervioso su cuerpo Gene mucha sintomatología mucho cansancio mucho insomnio que busquen siempre momentos de piscina momento refrigerados momentos Pozuel el habito momentos de tomar que algo fresquito para que se cuerpo Se veces trece para que estoy sistemática un poquito de tregua luego a nivel de pensamiento y a nivel de verbalizar es importante hacer pensamientos sobre esto es lo que toca

Voz 1509 09:51 o dormir en el balcón bueno el humor también pueden ser una buena vía de escape en tiempos de redes sociales los mes raro será el zaragozano que no haya visto ya la plaza del Pilar convertida en el Reino de amor del Señor de los Anillos en su móvil de momento no hemos visto aquí muchas gracias un saludo adiós buenas noches buenas noches buenas noches Barcelona

Voz 0194 10:11 a día de peleas de cañita o de cervecita que York caso la psicóloga ella dicho el caso es que este calor afecta a España

Voz 1071 10:22 pero como estamos explicando a estos últimos días no sólo afecta

Voz 0194 10:25 España Francia ha declarado la alerta roja en el sureste del país es la primera vez que ocurre que se declara la alerta roja porque

Voz 1071 10:31 por en ese país e implica que se cancelan las salidas escolares y los actos festivos

Voz 0194 10:36 Jordi en el resto de Europa lo sufrirán tanto como nosotros

Voz 0978 10:39 de hecho un poco como aquí en Francia especialmente en el sureste de Francia entre mañana y el sábado al igual que aquí esperamos máximas de hasta cuarenta y tres cuarenta y cuatro grados los pronósticos unos están dando una situación que sí que puede ser excepcional en toda la zona del Golfo de León en ciudades como Montpellier Nîmes

Voz 10 10:58 cero en ciudades cercanas se esperan máximas

Voz 0978 11:00 de hasta cuarenta y cinco cuarenta y seis grados

Voz 0194 11:03 sí está muy bien que ya han declarado esa alerta porque

Voz 0978 11:05 que en dos mil tres y no lo hicieron a tiempo sin duda han aprendido la lección y encima Si estamos a punto de batir un récord histórico pues bien hecho mucha precaución insistimos en estos países sobre

Voz 1509 11:16 a Europa más mediterráneo hasta el sábado y cómo va a evolucionar la cosa

Voz 0978 11:20 pues la idea es que aunque parezca mentira o las temperaturas entre hoy y mañana tienen que subir en el conjunto sobre todo en el centro y mitad oeste de la península insistimos que esta ola de calor apenas se nota en Sevilla donde hoy la máxima ha superado ligeramente los treinta grados y menos se nota todavía en el noroeste noreste de la Península en Galicia y zonas próximas así como en Cannes áreas pues bien esto seguirá igual las temperaturas insistimos mañana y pasado de dos a tres grados más de media donde ya ha hecho mucho calor hoy con esas tormentas secas que decíamos en la ibérica y en los Pirineos y a partir del domingo empezará a bajar la temperatura pero cuidado no podremos bajar la guardia y especialmente en esos grupos de edad que son más sensibles a esta situación porque como mínimo hasta bien entrada la semana que viene en gran parte del Interior las máximas seguirán por encima de los treinta y cinco no valores extrema dos pero igualmente por encima de la media

Voz 10 12:09 hace de adiós hasta luego a Roca en Sevilla al revés del mundo si es que no sé tanta alarma qué pasaría cuando hace cuarenta y cinco grado qué ocurre que no ha sido lo que ha seguido lo que dice la psicóloga etcétera calienta celebró pero se reencuentra

Voz 0860 12:27 a todo el mundo no nada más que a los norteño también pero pactamos entrena hoy pasará sino tiene que ir a trabajar no ir pero que sepáis que nosotros trabajamos jugando hace cuarenta y cinco grados

Voz 0194 12:37 efectos negativos del calor porque sí que hay esa parte de tomarnos la broma pero tiene sus efectos negativos de ahí esas recomendaciones sobre todo muy destinadas a a la gente mayor a los niños y a la gente que trabaja al aire libre

Voz 1715 12:48 los compañeros de Castilla y León nos contaban antes que una persona ha muerto allí en esa comunidad con síntomas de haber sufrido un golpe de calor en Andalucía precisamente en Córdoba hay un menor de diecisiete años que se encuentra en estado de coma después de haber sido llevado al hospital Reina Sofía de Córdoba por un golpe de calor así lo ha reconocido la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en Murcia hay también ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos un trabajador de cuarenta y cinco años trabajador del campo que empezó a sentirse mal por un golpe de calor a medio día hemos pedido a los oyentes a las nueve de la noche que nos ayuden a hacer el mapa del calor en España lo vamos a escuchar más sede los mensajes que nos han enviado pero dos mensajes dos oyentes para demostrar que en esto también hay dos Españas la que lo está pasando muy mal y la que ha decidido con educación eso sí darnos envidia

Voz 0194 13:40 eh

Voz 12 13:40 Luis Mari desde Vitoria-Gasteiz XXXIII con siete a las nueve y cuarto de la noche impresionante venga que vuelva el frío ya eh

Voz 13 13:51 hola os llamó desde Lugo aquí tenemos veintitrés años y medio estaba de maravilla eh a que fastidia porque se porque llegando que en Galicia que mal tiempo pues ahora estamos de había ya

Voz 1715 14:07 vamos a recordar el número de guasa porque enviar las notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres cogen el termómetro miran al termómetro de la calle Nos dicen a las diez y catorce o a partir de ahora qué temperatura hay en su pueblo en su ciudad seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 14:25 venga mientras tanto nosotros vamos avanzando porque mientras los políticos andan enredados en cruzarse mensajes sobre la investidura que son faroles la mayoría de las veces algunas noticias nos remiten a hechos concretos hechos que además tienen que ver con nuestros bolsillos Rafa Bernardo buenas noches buenas noches y no son buenas noticias ha dicho el Banco de España que los cambios legales han hecho que los clientes paguen más por las hipotecas no

Voz 1084 14:49 dice en el Boletín Trimestral del banco en el que hacen siempre una evaluación de la marcha de la economía española lo que han detectado en los últimos meses es un aumento de treinta puntos básicos en el coste de la financiación bancaria para nuevas hipotecas

Voz 10 15:00 entre subida del tipo Si comisiones unas

Voz 1084 15:02 mira que ni se da en otros segmentos de crédito ni será tampoco en los préstamos hipotecarios de otros países y esto es lo que les lleva a concluir que lo que podría estar detrás es la normativa elaborada quiebras el accidentado fallo aquel el Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados con todo

Voz 0978 15:16 el lío que culminó a principios de este año con la ley

Voz 1084 15:18 de crédito inmobiliario que establece entre otras cosas que las entidades se hacen cargo de todos los costos de constitución de las hipotecas excepto de la tasación porque piensan esto pues porque el aumento este que décimos en la en las préstamos en las nuevas hipotecas será desde septiembre pasado casualidad claro con el salto marcado justo de diciembre enero es es decir coincidiendo de alguna forma con todos estos episodios que que llevaron a la nueva legislación

Voz 1071 15:40 pues preguntado en el informativo Hora catorce a Santiago Carbó que es el director de análisis económico de Funcas pasa él como experto lo que le podría pasar a cualquiera como cliente que no se sorprende demasiado de este incremento

Voz 10 15:50 los bancos tuvieron que asumir por lo por normativa

Voz 14 15:53 los impuestos muchos analistas ya dijimos que lógicamente ese producto tiene que ser rentable y por tanto probablemente de alguna manera se iba a encarecer el producto por otras vías puede ser comisiones socorro por tipos de interés no entonces yo creo que era algo esperado a lo que desde luego los analistas sí que lo esperaba

Voz 0194 16:11 pongamos un caso práctico Rafa para entendernos una hipoteca de ciento veinticinco mil euros por ejemplo cuanto más paga

Voz 1084 16:17 para que la gente no se confunda que suben los tipos de los nuevos préstamos o sea que más que subir la hipoteca lo que te pasa es que pagas más que si hubiera formalizado la hipoteca hace unos meses no cuanto más teniendo ese ejemplo de los ciento veinticinco mil euros a veinticinco años lo que se paga de más los que firmasen ahora que los que firman ahora que los que firmasen en septiembre serían como unos doscientos euros al año es una situación muy alarmante pues es dicen los expertos que no que la subida es relativamente moderada y que las condiciones de estos préstamos son en perspectiva histórica todavía favorables hemos hablado con Julio Rodríguez que fue presidente del Banco Hipotecario

Voz 15 16:51 tenemos todavía unos tipos de interés a comprador de vivienda muy ventajosos en un contexto de bajos tipos de interés como estamos pero no puede hablarse todavía se ha producido una traslación significativa de los mayores costes para los bancos a los

Voz 14 17:04 tipo de interés practicados en los créditos a la compra de vivienda

Voz 1084 17:07 los expertos dicen que hay que esperar un poco a ver qué pasa en los próximos tiempos porque con el dato de la subida sobre la mesa algunos confían en que ahora se desate una suerte de competición entre los bancos para ver si se hacen con otros clientes y que esa subida de alguna forma se atempera

Voz 0860 17:22 no solamente una pregunta lo cogiendo el el ejemplo de ciento veinticinco mil euros pagaría doscientos once euros más aproximadamente al año

Voz 1084 17:32 la la año cuanto nuevos un impuesto bueno pues esa esa es una buena pregunta la cuestión es que esto es al año lo que nos costaban los el impuesto por actos jurídicos documentados por ejemplo que era de todos los costes esos que se han transmitido los bancos los que más pues depende un poco de el del importe del préstamo y también de la comunidad autónoma porque era un tributo lo que está cedido pero entre unos cientos de euros y unos pocos miles su osea que eso es verdad que hay que calibrar esas dos cosas lo que pasa es que no se puede digamos comparar de un momento para otro porque uno se paga de una vez y el otro es a lo largo de la vida de la hipoteca que además va variando en función

Voz 0194 18:10 al el merecido tipo válido ya hay otra cosa que está muy acertada la pregunta pero está el hecho de que han repercutido en los clientes lo que

Voz 10 18:18 a lo que les toca a ellos una creo que hace falta se Carbó para que todo esté quieren pregunta también para preguntarte te preguntas de la ignorancia no la ironía ni nada Pedro Sánchez prometió dijo que el hoy

Voz 0283 18:33 Iván apagarlo los bancos no

Voz 10 18:36 ciertos cómo se puede lograr que lo paguen los bancos porque al final cualquier experto te dice

Voz 0283 18:42 a los bancos lo repercutirán en el cliente

Voz 10 18:45 de cómo se puede lograr que eso no sea si yo recuerdo

Voz 1084 18:48 en aquel momento que más gente de prometer lo apeló a la responsabilidad de los látigos hizo una especie de llamamiento a que no sucediese como puede evitar que una empresa que ha hecho sus cálculos no se quitan de un lado no se lo tome el por el otro pues yo supongo que será difícil a menos que haya prácticas de me cártel no pero pero

Voz 10 19:10 en principio uno les suben un impuesto vamos a confiar en la buena voluntad de los bancos vamos le digo que lo has puesto para casi todo era complicada Rafa muchísimas gracias

Voz 0194 19:21 digamos que esta noche la íbamos a empezar por casos concretos como la subida de las hipotecas cómo nos afecta a los bolsillos de todos aquellos que hayan contratado una hipoteca a partir de ese momento del cambio de de legislación pero esa noticia no ha venido sola porque ha venido acompañada de otra que tiene también que ver con la economía real

Voz 1071 19:35 esta vez son datos del Instituto Nacional de Estadística sobre la pobreza en nuestro país aprendimos hace tiempo que hay mucha gente que trabaja y no por eso deja de ser pobre estamos aprendiendo ahora que esa realidad crece ha subido de hecho un dieciséis por ciento el número de trabajadores

Voz 0194 19:49 Mariola buenas noches qué tal buenas noches un dieciséis por ciento de cuánta gente estamos hablando cuando agentes

Voz 10 19:55 pues son tres millones de personas de los más de diecinueve millones de ocupados que hay tres millones de trabajadores cuyo salario no les alcanza para llegar a fin de mes tienen unos ingresos anuales de menos de ocho mil

Voz 0194 20:08 a ochocientos setenta y un euros

Voz 10 20:11 qué es exactamente la renta que marca el umbral de la pobreza es decir que cobrarán pues entre seiscientos setecientos euros al mes como mucho con este sueldo pues claro sufren carencias materiales severas en sus hogares es decir lo pasa mal en la vida diaria pues para hacerla para para pagar los recibos de alquiler de la luz de la calefacción o el aire acondicionado ahora os simplemente pues no se pueden ir de vacaciones en verano así que se está creando empleo pero el porcentaje de trabajadores pobres ha subido del catorce al dieciséis por ciento En

Voz 0194 20:43 pero Mariola apenas había datos positivos hoy porque crece también el número de pensionistas vulnerables y una de cada diez familias pasa apuros para llegar a fin de mes si hay otros para

Voz 10 20:52 metros que han empeorado en el último año el diez por ciento de las familias dice que llega a fin de mes con muchas dificultades el treinta y seis por ciento no puede afrontar gastos imprevistos por tercer año consecutivo crece la pobreza entre los pensionistas que fueron los que aguantaron de la crisis superan en los jubilados los jubilados el diecisiete por ciento en los que están en esta situación de exclusión de pobreza y exclusión social y la mitad de los hogares monoparentales que la mayoría son madres solas con hijos son pobres como Laura Mireia tiene cuarenta y un años una hija de once trabajo en hostelería ahora está en paro y cobra el subsidio escucha su testimonio testimoniales

Voz 17 21:34 la vida es muy cara aquí sobre todo el tema de las viviendas por eso tenemos que compartir piso porque sino no hay manera asumir todos los gastos cuando tu hija te pide algo de comer a ver hambre no pasa está claro pero hay cosas que a veces todos tenemos nuestros momentos que hoy me salvo y te apetece no pero ese no porque siempre tienes que ir pensando en tu bolsillo Si hoy compras esto mañana qué pasará

Voz 10 22:08 a Laura le ayuda Save the Children y su hija forma parte de ese veintiocho coma ocho por ciento de los menores que en España viven en la vulnerabilidad pasando privaciones y penurias económicas como estamos a escuchar

Voz 0194 22:20 en por resumir Mariola hace más de diez años desde que estalló la crisis y en este tiempo cuánto hemos empeorado

Voz 10 22:25 hemos empeorado porque aunque la tasa de pobreza ha bajado en el último año levemente cinco décimas afecta al veintiséis por ciento de la población ese porcentaje es mayor es más elevado que antes de la crisis y lo peor según los expertos es que la vulnerabilidad económica se estanca en ese están que están ahora mismo atrapadas doce millones de personas Carlos sucias es el presidente de la Red Europea contra la pobreza

Voz 5 22:51 Nos preocupa especialmente

Voz 18 22:53 el ritmo lento de reducción de la pobreza tendrían que pasar doscientos quince años para pasase que erradicar la pobreza en España

Voz 19 23:03 tanto que es gente el activar medidas

Voz 10 23:08 así que la pobreza es está reduciendo no a golpe de décima por comunidades autónomas las tasas más elevadas de pobreza y exclusión social las encontramos en extrema

Voz 16 23:18 pura Un cuarenta y cuatro por ciento Andalucía un treinta

Voz 10 23:21 ocho y Canarias un treinta y seis en el otro extremo las más bajas en el País Vasco y Navarra un doce por ciento

Voz 0194 23:28 gracias Mariola hasta nuevo sabe caprichos a la actualidad porque puesta engarzar unas noticias con otras ha afrontar estos datos del INE con estos datos de Hacienda que es la lista de grandes morosos

Voz 1071 23:36 mil dieciocho el año pasado se cerró con cuatro mil personas la mayoría son personas jurídicas que debían al fisco algo más de catorce mil millones de euros cuatro mil personas catorce mil millones es mucho aunque es un ocho por ciento menos que el año anterior quiénes siguen en la lista hay nombres pues conocidos también empresa se pero en nombres también particulares

Voz 0194 23:54 pon Rodrigo Rato Mario Conde Lorenzo Sanz o clubes como el Murcia o el Racing de Santander un solo algunos nombres pero Javier Ruiz buenas noches qué tal muy buenas la mayoría de los que están son grandes empresas y además con deudas muy abultadas de hecho la mano

Voz 16 24:06 teoría de ellos son los restos del naufragio de lo inmobiliario de aquella burbuja que todavía todavía tiene muchos desperfectos los nombres son Reyal Urbis tres cientos cincuenta y tres millones y eso que ha pagado ocho en el último año maga que debe noventa Nozar otra constructora cincuenta y seis coma ocho Martinsa-Fadesa la recordáis la mayor quiebra empresarial de la Historia de España cincuenta coma tres millones de deuda con Hacienda todavía así que primer gran grupo primeros grandes deudores la burbuja inmobiliaria segundo el fútbol el basket aquí vamos a decirlo rápido porque uno se puede meter con una empresa y hasta con el padre de alguien pero con el club de fútbol

Voz 10 24:51 ya es otra cosa es lo que tiene más gente te puedes perder

Voz 0194 24:53 aunque que defraude así que vamos a contarles

Voz 16 24:56 a la pido pero el Murcia debe once millones el Jerez debe diez

Voz 0194 25:00 que te Girona debe otros diez así que

Voz 16 25:02 el deporte es el segundo gran pilar de deudores a Hacienda y el tercero es otro grupo de grandes empresas que plantear una cuestión Jesse deberíamos dejar de considerarlas como cualificadas para recibir de la Administración Pública Isolux por San debe trescientos quince millones de euros su filial Isolux concesiones otros cincuenta y tres millones de euros Nueva Rumasa debe ocho coma nueve millones de euros Cantoblanco concesionaria de lo público por excelencia a la empresa de Arturo Fernández otros tantos Éstos son los tres grandes bloques Angels Éste es el dinero de verdad constructoras deportes concesionarias de lo público que es lo más escandaloso de todo y esas cuantías son entre ciento cincuenta y trescientas veces más que lo que deben pues esos nombres que estabais mencionando Paz Vega dos millones y medio Sito Pons dos millones Rato millón Lorenzo Sanz I XXXV en fin que los grandes grandes grandes morosos en España son grandes empresas

Voz 0194 26:04 espérate Javier me tengo que ir a publicidad pero la vuelta es que quiero preguntarte si sirve de algo esta lista

Voz 16 26:10 podríamos hacer si lo recuperamos venga eléctrico

Voz 0194 26:12 exacto las dos exacto pues a la vuelta

Voz 0194 32:08 Ángels Barceló tertulia Berna González Harbour Gonzalo Velasco Javier Aroca también está con nosotros Javier Ruiz con el que estábamos desgranando esa lista de morosos que ha hecho público Hacienda Javier decíamos constructoras grandes empresas clubes de fútbol y de baloncesto algunos famosos también de alguna manera Javier la lista se hizo para que la gente pasará la vergüenza de verse ahí de casi de verse obligado a pagar lo que debía pero lo que hay que preguntarse si te decía antes dignos a publicidad si esto funciona

Voz 16 32:36 es la lista Montoro fue diseñada efectivamente para eso ya lleva siendo dos años la lista Montero llover funciona bueno pues para algunos nombres si en general

Voz 10 32:48 en fin te cuento lo que dice

Voz 16 32:50 Hacienda oficialmente te digo lo que dice quién conoce la lista conoce la evolución para algunos nombres y Miguel Bosé ha salido de la lista Dani Alves ha salido de la lista el equipo de fútbol del Castellón ha salido de la lista y algunos nombres a los que se señaló han recortado sus deudas Mario Conde fundamentalmente te Agapito García que era el primer ciudadano privado con mayor deuda ante Hacienda también en fin que insisto ha habido grandes nombres que sí se han ido en Gemma Peral en general es otra cuestión ha caído un diez por ciento el nivel de deuda con Hacienda hemos pasado de quince mil setecientos a catorce mil cien pero esto es efecto Vergüenza o esto es un efecto recuperación económica y quiénes conocen dicen hombre el efecto vergüenza no parece que es verdad que el cuarenta y dos por ciento de los deudores del primer listado ya no están a día de hoy pero pero no parece tanto un efecto vergüenza como un efecto rebote a un efecto recuperación llamémosle como quieras pero lo que es estar leyendo es ahí nueva entrada de dinero permite el saldo con Hacienda y quizá el efecto amplificador no es tanta

Voz 0194 34:03 luego se pondrán experta no no te vayas siempre quieres decir algo cuando te despido es decir mejor del despido al final yo juego que tengo para ti

Voz 16 34:10 si quieres que lo juguemos que son catorce mil millones que

Voz 0194 34:13 podríamos que podríamos hacer con catorce millones catorce mil margen de Conthe comprara unos cuantos jugadores de fútbol que podríamos hacer

Voz 16 34:19 porque jugamos te cuento

Voz 10 34:21 venga porque se puede por ejemplo paga

Voz 16 34:24 con todo el presupuesto del Estado de Justicia Defensa Seguridad Ciudadana y cooperación para el desarrollo todos juntos esos son catorce mil millones de euros que son catorce mil millones catorce mil millones son siete veces el presupuesto para sanidad del Estado central cinco veces el presupuesto para educación del Estado central si los morosos pagaran todo eso justicia defensa seguridad ciudadana cooperación obscenidad siete veces o educación cinco veces lo podríamos pagar porque te hagas una idea de la magnitud de esto lo que nos gastamos en subsidio de paro al año son dieciocho

Voz 10 35:00 mil Cantona email los permitiría

Voz 16 35:02 dar casi todo el paro de casi todo el año

Voz 0194 35:05 lo tendríamos solucionado trasladó la pregunta vosotros Gonzalo tú crees que sirve para algo la publicación de de una lista con

Voz 10 35:11 está bueno yo creo que sirve para conocernos un poco no no sé si tiene efecto ejemplarizantes efecto vergüenza es decir si realmente para recaudar es lo que se debe está funcionando pero sirve para tomar un poco conciencia de cómo bueno pues esas grandes élites esos grandes empresarios sus grandes ídolos en ocasiones realmente tienen la capacidad seguramente no por Sol por su pericia personal pero por sus asesores por tipo de mofletes de abogados a los que acude puede conocimiento fiscal que generan tienen la capacidad de evadirse esa manera no ha o que el ciudadano medio pues obviamente ni se atreven y sabe cómo hacer ese tipo de ingeniería no de tal manera que se efecto denuncia esa especie de descubrimiento creo que sí que tiene un efecto no tanto para recalar como para que todos los demás estemos más atentos más vigilantes y más críticos Berna si como Quail

Voz 0283 36:07 quiere asunto que que se persigue estoy pensando en la violencia de género porque es lo más fresco por desgracia que que tengo sirve de algo la ley de violencia de género cuando vemos que siguen matando o que tengan esas penas bueno pues sirve para visibilizar el problema no en este caso estamos hablando de de visibilizar bueno en la línea de lo que tú dices bueno gente que escapa del fisco que mientras otros trabajamos y estamos aportando al Estado Inés tantas personas necesitan del Estado cuando estamos viendo tanta riesgo de exclusión social es bueno que estas personas escapen a esa a esa contribución pues es francamente grave

Voz 0860 36:49 yo pienso que con el actual diseño de la lista tiene poco poca eficacia hay poco alcance otra cosa es que de esa aparición en la lista derivará en consecuencia no ante ha dicho Javier por ejemplo José preguntaba cómo alguno de los listados pueden luego figurar a su a su vez como beneficiario de ayudas públicas no si algún mecanismo debería de haber complementario la vergüenza la orwelliano solamente no funciona sino yo incluso te propongo Angels que llegas

Voz 10 37:18 eh no porque es que es que es un sinvergüenza

Voz 0860 37:22 claro como a tener vergüenza lo que son unos sinvergüenza porque hay que ser sinvergüenza para no pagar lo que no para los que dejan de pagar esta gente ir la vergüenza si uno analiza el uno de los apellidos no obstante que aparecen periódicamente en esta lista verá que cuando Franco incluso publicaba en su Gazeta o en su Boletín Oficial lista de alguna gente que tenían problemas con el fisco franquista ya aparecía en alguna de estas familias señeras termino con una cosa última he dicho antes que un placebo sociales tuve la lista pero sobre todo me interesa señalar como alguno de los que se definen como patriotas luego aparecen constantemente

Voz 0194 37:59 déjame que la pregunta que se hacía vosotros y que le hacía también a a Javier Solana José María Mollinedo que se secretario general de Gestha muy buenas noches estábamos aquí debatiendo sobre si sirve de algo hacer pública esta lista de morosos

Voz 33 38:12 bueno sirve para que la sociedad conozca cuáles son uno de las actuaciones que realiza la Agencia Tributaria del Estado cuales uno de sus puntos débiles como bien se ha explicado es esta lista se va repitiendo cada año con un básicamente manteniendo las mismas personas en su es las mismas ir aquellas que salen pues no se nos informa si esas cancelaciones se han producido con el cobro que sería lo deseable o lamentablemente por prescripción o por insolvencia definitiva que es lo que ocurre en la mayoría de los casos cuando una persona debe tanto dinero y no tiene patrimonio suficiente a la vista para que la Agencia Tributaria proceda contra el mismo

Voz 10 39:09 ese dinero que no se recupera

Voz 33 39:12 mente no se recupera de hecho casi la mitad seis mil setecientos millones va a ser muy difícil cobro porque se encuentra en un proceso concursal IS esos procesos concursales en la mayoría de las deudas que estamos viendo Montilla se corresponden con las deudas de sociedades inmobiliarias que los bancos han prestado el dinero para financiar esa obra en curso es obra terminada y tienen garantizada con una hipoteca un privilegio para el cobro de la parte de la deuda que puedan tener y lo que se pueda dilucidar de la liquidación de esa sociedad cuando llegue la Agencia Tributaria

Voz 10 39:57 sí sí ya lo que ya no quedara nada entonces para que nos quede claro Hacienda ve la lista tiene la lista de delante ya sabe cuáles son los que nunca pagarán

Voz 33 40:12 básicamente sabe que nunca va a apagar cuando alguien debe un millón de euros au un cantidades como estamos viendo muy superiores a esta cifra esto no está al alcance de cualquier ciudadano estamos hablando de de grandes compañías de personas con enorme rentas que tienen gabinete muy especializado de la asesoría detrás y que no dejan pasar el plazo voluntario de pagos sin pedir un aplazamiento sino pueden pedir el aplazamiento porque no pueden garantizar el pago entré en ejecutiva pero sí dejan además correr el plazo de ingreso fue para llevar a ir aparejado todo el poder coercitivo que tiene la recaudación tributaria como pueden ser los embargos preventivos incluso la subasta de los pocos bienes que puedan generarse ir después de todo ese proceso queda esta deuda pendiente de pago a estos catorce mil millones de euros que no sé cómo

Voz 10 41:09 con la gente que que sí pueda pagar

Voz 0194 41:12 usted me hablaba de los el método coercitivo si se persigue es decir me voy a poner un ejemplo alguien individuo una persona que esté en esa lista no esté pagando Hacienda por ejemplo Le puede embargar el sueldo

Voz 33 41:26 sí siempre que la parte que supere el salario mínimo interprofesional lo podrá hacer esta persona desde luego en tienen patrimonio

Voz 34 41:38 que qué

Voz 33 41:39 seguramente que dé a recuerdo de los ojos del fisco español bien a través de sociedades interpuestas de las que la Agencia Tributaria no tenga conocimiento de ellas otra vez de fondos situados en paraísos fiscales y esto hace que estas personas pues puede acumular grandes rentas sin embargo estamos viendo que mantiene un nivel de vida

Voz 10 42:01 todo muy claro José María Mollinedo muchísimas gracias

Voz 33 42:05 igualmente que estime

Voz 16 42:07 me dejas que te haga de abogado del diablo si el el tamaño de el fraude o del potencial fraude lo tenemos ahí me apunta Mariola lo unido que como verás tenemos rodeado

Voz 0194 42:18 sí ya lo veo que aquí nadie duerme punto

Voz 16 42:20 herido que con esto se podría acabar con el problema de la pobreza en España de hecho esto es cuatro veces lo que la y pedía ayer para la renta básica el tamaño insisto es de este calibre estamos

Voz 10 42:33 dicho esto déjame que te da de Baudelaire

Voz 16 42:35 hablo esto no son sentencias firmes hay señores que todavía están disputando les Hacienda que esta deuda no es real pero ya está

Voz 0194 42:44 el pero está contabilizado ahí ya claro

Voz 16 42:47 no pero es el caso por ejemplo de Patricia Conde Patricia Conde está litigando con Hacienda está diciendo oiga me está reclamando un dinero que yo no le tengo que pagar y es posible que haya una sentencia firme que le den la razón a Patricia Conde hice la quite a la Agencia Tributaria el que te saquen los colores así cuando todavía no hay una sentencia que te ha condenado en fin es como mínimo cuestionable como es cuestionable también lo que yo te decía qué vale vale la sentencia firme o vale que estés en una lista porque todos estos que están en la lista puede seguir recibiendo concursos públicos adjudicados

Voz 0194 43:20 hemos antes Gonzalo querían ocultar algo justo

Voz 10 43:23 con esta línea nos que Javier sea un abogado del Líbano entonces que a lo mejor los abogados un el diablo porque siempre cuando tiene un cierto patrimonio lo primero que hace es contratar a un gabinete que te asesora fiscalmente para poder jugar con los mecanismos jurídicos ilegales poder evadir evadirse entonces es que a lo mejor la ley falla hay que buscar maneras de de de protegerlos recaudación

Voz 0860 43:45 sí que es bueno en ese caso hay un problema planteado por ejemplo el problema de la de la puerta giratoria como contemplar el que expertos en fiscalidad pasen de desde ser funcionarios que son los que deberían de estar persiguiendo tipo de conducta ahí de pronto se pasa

Voz 10 44:01 Malena viene a tener despacho del Bulli ansía tener despachos les exige

Voz 0860 44:06 hay que tener presente Javier

Voz 10 44:08 así que ya te dejo que te acuestes venga hasta ahora había unos

Voz 1071 44:14 como apunte de la información económica una información que publicaba hoy el diario El País el ex presidente del BBVA Francisco González tiene un cuerpo de escoltas formado por catorce profesionales dos más protegen a su esposa se que son dieciséis en total el banco el BBVA asume todos los gastos

Voz 0194 44:29 dispone además González de cuatro

Voz 1071 44:31 coches de gran cilindrada sufragados también por Alba no se sean esos que pensar al banco

Voz 0860 44:37 España suele informa de estas cosas también os solamente cuando están en peligro los intereses de los bancos porque no sesión ha llamado la atención de que los temas más escabrosos duros que Moto GP hoy cuando lo hemos referido a la hipoteca el informe era del Banco de España cuando no hemos referido a la pobreza no era del Banco de España era del Instituto Nacional de Estadística o de asociaciones como la red europea contará pobreza Save the Children es decir parece que aquí cada uno de

Voz 0194 45:04 entiendo que no debería defendiendo muy bien qué opinan los accionistas

Voz 35 45:09 no es saber esto sí sí sí pero no no es eso

Voz 0194 45:13 el día trece dieciséis dieciséis es cuando alguien alguien que está harén que está siendo investigado por el asunto Villarejo porque hubo un espionaje que se encargó a Villarejo es decir que hay que tener en cuenta en qué situación está Francisco González

Voz 0283 45:25 si no sea el final ayer estábamos cotejando siguieran más o menos que el Rey de España y jefe de Estado obviamente

Voz 0194 45:32 es uno de los dieciséis es si ahora no recuerdo cómo quedó la cosa pero igual hasta lo podemos saber es que las fotografías que ha explicado se ve cómo llega el coche de Madrid González luego llega un coche de escolta osea como lleva cognitiva por eso no es más alto después sepa no no Party no no los coches también tiene cuatro vehículos que lo sufraga también el banco

Voz 10 45:52 se reduce el desempleo no y ahora sí que es para abogado retomar un envite de Javier de antes no dice bueno y los patriotas en cambio no van contra este fraude fiscal los patriotas y que vemos ahora en la política son los que están dicen que la prioridad ahora es ir contra este desparrame de la administración que bueno que financia asociaciones contra la violencia de género bajas

Voz 0860 46:21 no paga baja por maternidad no por maternidad

Voz 10 46:25 porque aquello lo político sería es el carro de de todo el juez Serrano excepto pero fijaos lo ínfimo que supone este despilfarro de la Administración según estos partidos con los que están pactando Ciudadanos y PP o bono a esta triple alianza en relación a este enorme fraude fiscal no con todo lo que se puede hacer con este dinero

Voz 0194 46:43 venga lo siento hasta que habéis disfrutado mucho porque a la vuelta vamos con la política

Voz 4 46:47 hora veinticinco de España

