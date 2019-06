Hora 25 (27/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 otros de en medio para que siga estando al Partido Popular a mí me parece una falta de responsabilidad

Voz 0194 00:05 respecto de los votantes

Voz 0861 00:07 conclusión no va a tirar la toalla de momento Gabilondo ya tiene el apoyo garantizado de Unidas Podemos también de Mas Madrid su candidato Iñigo Errejón tendía esta mañana también a mano a ciudad

Voz 2 00:18 buenos no vamos a supeditar lo que necesita Madrid a lo que necesita más Madrid y lo acredita Madrid es regeneración y abrir puertas y ventanas y abrir un tiempo político nuevo en la Comunidad de Madrid

Voz 0861 00:29 bueno aunque Gabilondo quiere intentarlo aunque ahora mismo Ángels sea el candidato con más apoyos eso no le garantiza nada el nuevo reglamento de la Asamblea permite un pleno de investidura sin candidato y quién propone ese nombre es el presidente del Parlamento IS puesto recordemos lo ocupa ciudadanos que se guarda ese as en la manga

Voz 0194 00:47 Javier mientras tanto el Partido Popular ha sido sentarse otra vez con Vox a pesar de todo lo que pidieron ayer que ya lo contábamos medidas contra el colectivo LGTB veía la deportación de inmigrantes bueno Isabel Díaz Ayuso la candidata no tiene pegas en sentarse con Rocío Monasterio en tratar de avanzar en un acuerdo de gobierno que incluya al PP a Vox pero

Voz 0861 01:04 también a Ciudadanos sigue escuchando Isabel Díaz Ayuso es bueno podríamos decir casi que quiere hacer de celestina entre Ciudadanos y Vox el entendimiento entre otros partidos es completamente nulo pero la candidata popular desde hoy trabaja en pactar un documento que contente a las tres partes eso mismo es lo que le ha transmitido hoy mismo a Rocío Monasterio en la media hora que ha durado las

Voz 1909 01:27 enviar pensé trasladado mis impresiones si los puntos en los que no estoy de acuerdo

Voz 3 01:31 estoy pasando ya les que yo haga lo mismo trasladado en exposición a ver de qué manera podemos consensuar un texto que le guste también al grupo de ciudadanos sigan avanzando juntos

Voz 0861 01:42 pero Ciudadanos pues mantiene que con Vox no tiene nada de que hablar eso a Rocío Monasterio le da igual

Voz 4 01:49 bueno a mí no me importa que el señor hallado no se siente conmigo con que me firme papel te vas

Voz 5 05:02 tal es inaceptable vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegi con el único objetivo de blanquear al brazo político de Batasuna como es Bill do

Voz 1108 05:17 esa referencia ha roto ese buen ambiente el del principio los portavoces de Unidas Podemos Esquerra y PNV no han aplaudido este discurso a la presidenta Meritxell Batet en su intervención volvía aludir a esa necesidad de mantener la unidad cada vez que J

Voz 1544 05:32 plantea un desafío a nuestros valores comunes a los fundamentos de nuestra convivencia la reedición diaria de esa unidad es un reto vital para los miembros de esta Cámara para los políticos y para los propios ciudadanos

Voz 1108 05:46 pues parece que cuestan efecto esa unidad de la diversidad de opiniones porque una vez terminado el acto PP y Ciudadanos han insistido en las diferencias para denunciar un intento de blanqueo decían del líder de Bildu de cara a la investidura de Pedro Sánchez así lo señalaban Inés Arrimadas por Ciudadanos y Pablo Casado por el PP

Voz 0194 06:04 es una infamia que con el dinero

Voz 6 06:06 público de todos los españoles señalan que aún terrorista confeso condenado e inhabilitado como si fuera un simple el líder político más de este país una vergüenza vamos a solicitar la comparecencia

Voz 7 06:19 de Rosa María Mateos en el Congreso de los diputados para que explique porqué con el dinero de todos los españoles está intentando blanquear a los herederos de una banda asesina que mató a ochocientos inocentes en España

Voz 1108 06:33 pues ya ves el tono Ángels fuentes de la Mesa del Congreso han reconocido a la SER que la entrevista con Otegi en vísperas del acto de hoy ha sido inoportuna pero demuestra precisan que el Gobierno no interviene los informativos de Televisión Española porque no ha beneficiado al Gobierno esa entrevista podría haber realizado otro día

Voz 8 06:51 Patiño gracias hasta luego buenas noches

Voz 0861 06:53 la cosa más sobre esta entrevista de Otegi estas declaraciones que ha hecho la ministra de Defensa en funciones Margarita Robles hay que apoyar a dicho siempre a las víctimas del terrorismo yo sólo puedo entender una entrevista Otegi Si pidiera perdón por el daño que se ha hecho por los muertos y por los heridos y todavía añadía algo más Robles dice Si el señor Otegi no es capaz de pedir perdón por todo el daño que ha hecho ETA durante muchos años pues realmente a lo mejor no merecía tener ese o no merecería tener ese altavoz preguntar

Voz 0194 07:20 por este por este episodio por la entrevista sino la repercusión que ha tenido hoy en el Congreso yo lo decían la portada eh tanto algunos medios como políticos hemos escuchado Inés Arrimadas también a tuitear ido Albert Rivera sobre esto blanqueo miento debido de cara a la investidura

Voz 0283 07:38 sí es que en esto como en las diversas cosas que que habéis ido contando en estos últimos minutos uno puedes llegar a una conclusión es que la exclusión impera en nuestra vida política nuestra vida social ir la incapacidad de convivir con el otro la negación del otro se ha impuesto en todo el discurso los os afortunadamente ETA ya no existe ya no hay muertos el diputado de Bildu creo que se ha sumado al al minuto de silencio hoy por las víctimas iré hasta celebremos esta celebremos no se es venció el Estado a vencieron los ciudadanos a ETA pero tanto en esto como en todos estos temas estamos salpicados de un odio ideológico de una exclusión de un sentimiento de exclusión no queremos ver al otro y no queremos por tanto convivir con el otro en todos estos aspectos no sé me parece grave parecía inmaduro me parece que

Voz 8 08:32 deberíamos haber evolucionado un poquito más de todas las cosas que escucho sobre sobre este asunto la que menos me ha gustado en la que acabo de oír en boca de la ministra de Defensa Margarita Robles a la hora de decir sí

Voz 0860 08:49 si este Otegi merecía o no merecía pero quien tiene que decidir si tiene mérito o no tiene mérito ella un partido político donde está el papel de los periodistas sea a quién hay que decirlo aún previstas y merece será pero he al que profesionalmente decida si tiene que hacerle una entrevista o no a Otegi pero que en exceso de la libertad de expresión de la libertad de prensa y el derecho a la información no es que encima en el mensaje de los dirigentes de derecha los que tratan de de explicar no es que el Ejecutivo debe de controlar a un medio de de de medio público de televisión radio que me parece que es otra de las barbaridades de este problema que yo creo que es poliédrico ni me ha gustado lo que ha dicho Margarita Robles ni me gusta lo que dicen los partido insinuando de que el Ejecutivo de qué debe de controlar las radio y televisión pública por eso de que la pagamos entre todos y otra Josa los constitucionalista tienen una visión amputada de la de la de la Constitución prohibe una Constitución democrática ni a Quini en ninguna parte puede estar amputada de la libertad de expresión de la líder de la libertad de prensa del derecho a la información

Voz 9 09:58 sí artículo veinte punto dos y tres de la Constitución la ley garantizará el acceso a los

Voz 3 10:03 medios de grupos de estoy parado y carece de esto

Voz 9 10:07 padezco Pablo Iglesias respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de España punto tres el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa es decir nuestra Constitución garantiza esta posibilidad segundo punto hay que tener confianza en el periodismo yo no votaría Otegi no le financiaría seguramente no me tomaría un café con él pero desde luego la entrevista haría o no soy periodista pero me encantaría

Voz 3 10:33 nosotros lo hemos entre sí oye nosotros os diga hoy para la versión televisiva

Voz 9 10:40 yo no veo y el terrorismo de ETA pero ha blanqueo es que desde luego lo que no se puede hacer es hablar que ha sido manejarlo en que la que ha dicho el brazo político de Batasuna como si Batasuna existiese fuese una entidad como si todavía estuviésemos en el terrorismo no y esto es lo que no puede ser el fondo lo que es una crisis de parlamentarismo parlamentarios como que es asumir que el otro está ahí cuando te levantas al día siguiente va a seguir ahí que por lo tanto Gonçalo yo creo que lo que se pone de manifiesto el carácter nutritivos del terrorismo el terrorismo ha sido el alma de un discurso político de la derecha que lavabos mucho rédito un convoy continúan a pesar de que ETA desaparecida claro y un enorme complejo porque porque realmente la confianza en nuestro Estado de Derecho en estas herramientas en crear relato en crear un relato porque el relato y la memoria sobre los años de terrorismo está todavía por hacer ya ha habido mucho esfuerzo de mucha gente y muchos traba Zone pequeñas de relato de alianzas que que que debemos seguir construyendo pero tenemos que tener confianza en nuestra capacidad para pero desde luego no no se puede poner en

Voz 0283 11:46 estas cuestiones desde el punto de vista político evidentemente está siendo utilizado para generar tensión en un tiempo de de de los en el que se tiene que forjar la nueva investidura eso es deleznable porque ya es un asunto del pasado en ese sentido no con todo el respeto a las víctimas por supuesto pero desde el punto de vista periodístico es negar la esencia del periodismo Si ahora mismo Nos revivieron aquí Stalin la entrevista haríamos irreal entrevistaremos a Bin Laden siempre está bien

Voz 0194 12:16 déjame porque por la parte que nos toca de la parte de los medios de comunicación hay medios de comunicación que han criticado que han hablado también de blanquear miento medios de comunicación que han entrevistado a terroristas que han entrevistado se exactamente a la persona que sacó el explosivo con el que se cometió el peor atentado que se ha cometido en este país y esos medios de comunicación están criticando ahora la entrevista con Otegi es decir también a hablar también de la otra parte

Voz 0283 12:41 avanzando hacia una sociedad muy infantil izada no en la que no se estoy relajado veo en las imágenes de televisión la la tremenda imagen dramática de de esta niña hay su padre que murieron en el río Bravo salvadoreños ya ayer hubo una cierta movimiento para que no diéramos esa imagen en cuanto hay una imagen dramática surgen voces que que que pretenden que los pericos no la Deimos porque es muy dolorosa porque con la palabra basta pues no es que Vietnam se

Voz 0194 13:11 conoció porque hubo la foto de la niña

Voz 0283 13:14 el castigada por el napalm

Voz 10 13:19 no he visto vendrá después cinco

Voz 0861 15:16 Ángels Barceló vamos a Alemania pero

Voz 0194 15:19 antes nos quedaba un apunte relacionado con

Voz 0861 15:22 ETA etcétera etcétera también declaración en el Congreso donde el presidente de Vox Santiago Abascal ha reclamado su cuota de protagonismo anunciando esta vez una querella contra Rodríguez Zapatero por las negociaciones para el fin de ETA

Voz 22 15:35 es una querella presentada contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por considerar que alertaron a la organización terrorista de operaciones en ciernes en suelo francés y que eso condujo a que se produjeran algunos atentados con posterioridad la querella se refiere exclusivamente a eso ya ha sido presentada de la Celades

Voz 0194 15:55 bueno es Ortega Smith al que le apunta donde el orden en la Audiencia Nacional que tampoco sabía dónde habían presentado la querella Nos vamos a Alemanía Carmen Viñas buenas noches

Voz 0391 16:04 hola buenas noches empieza mañana

Voz 0194 16:06 G20 bueno en las próximas horas porque con este de decalaje horario que hay con Japón va a estar a Angela Merkel pero el estado de salud de de Angela Merkel está siendo motivo de de mucho comentario en Alemania la hemos visto otra vez con temblor

Voz 8 16:21 es es temblores que tuvo días atrás el gobierno dice que está bien pero quise dice

Voz 0391 16:26 bueno en Alemania como en otros países la debilidad física de un político es casi un tema tabú y este tipo de asuntos de considera que corresponden a la esfera privada de la canciller por eso no serán muchas explicaciones y lo que es más curioso tampoco se le piden de hecho y ni siquiera se le ha preguntado al portavoz del Gobierno que le ha pasado la canciller signo Si este episodio de temblores suponía modificar su agenda a lo que éste ha respondido rápidamente que no que ya estaba bien y que el programa se desarrollaría según lo previsto es decir la canciller iba a participar en el G20 pero ya hay voces que reclaman más claridad defienden que la salud de la canciller es un asunto político que la opinión pública debería conocer otra cosa son las especulaciones porque la explicación oficial que se ha dado hasta ahora en episodios similares que era fruto de un golpe de calor pues se va desinflando es cierto que llevamos varios días con un calor sofocante en Berlín pero la mañana sido fresca y estaba además en un lugar cerrado y climatizado en los medios de comenta que debería aligerar sus jornadas de trabajo y qué tiene demasiadas presiones físicas psíquicas les espera un fin de semana muy duro de negociaciones y además el domingo por la noche tiene que estar en Bruselas para la cumbre especial de la Unión Europea la canciller ya muy cansada porque además desde hace una semana cuando tuvo lugar el anterior episodio de temblores hasta hoy ha encadenado cita tras cita ya hay que tener en cuenta además que Merkel cumple el próximo diecisiete de julio sesenta y cuatro años

Voz 0194 17:47 Solbes ha querido canónicamente asturianos estabas contando la CNN estaba poniendo las imágenes de los temblores de esta mañana del otro día son realmente

Voz 8 17:53 a esos Carmen muchas gracias un abrazo muchas gracias

Voz 0194 17:57 casi consigue el estado de salud de la canciller alemana

Voz 8 18:01 no es una cuestión política como decía Harper yo creo que sí yo creo que hay que dar las explicaciones sí sí claro que sí que eso es un hecho político actualmente Gonzalo si es la representante por lo tanto la confianza tienen que estar basada en la posibilidad ejercer

Voz 0194 18:15 unos deberes vallas Comisión venga vamos con otros oyentes ya los últimos en el día de hoy con ese mapa del tiempo mapa del calor o de la del fresquito porque hay algunos que están la mar de fresquitos existen sí

Voz 10 18:27 bueno cada vez hay más mensajes del calor sigue habiendo algunos del fresquito incluso los hay del calor en algunos lugares fuera de España muy lejos de España debería hacer fresquito pero no les vamos a escuchar Santiago de Compostela

Voz 23 18:41 dieciocho grados en este momento según Meteo Galicia hoy ha sido el primer día poco veraniego porque por lo menos por la tarde ha salido el sol

Voz 15 18:50 somos muchos días pues viéndolo casi entre las nubes

Voz 24 18:54 buenas noches en mi terraza crónicas grabado con los guisos anoche en Badajoz la son pues aquí hace veintitrés años

Voz 25 19:04 no en un pueblo de Sevilla donde la frontera con lo que era lo de calor aquí me encaja María llamó desde Cuenca

Voz 4 19:14 y ahora mismo en una habitación de mi casa tengo un termómetro yo he visto que hay treinta grados así que esta noche ya veremos desde Suiza Berna

Voz 26 19:24 Bollywood pueblecito siete kilómetros hoy tuvimos una temperatura de treinta y siete grados llevamos un par de días con de más de treinta y cinco grados mañana volverá otra vez queda así todo el fin de semana no solamente es en el en España has Salamanca

Voz 27 19:47 rayando con os escucho desde mí eso va tapada ligeramente una mantita porque entra Un seres quita delicioso por la puerta de raza buenas noches muchas gracias por vuestro programa

Voz 0194 20:04 en la mantita en el sofá Ray encantada de la vida la que no se llamaba desde desde Suiza creo que además yo pienso que a lo mejor muchos casos no tienen aire acondicionado porque no obstante el chocolate suizo pero

Voz 3 20:13 no obstante nadie

Voz 0194 20:17 en aire acondicionado en casa no pero que reporteros de lujo era la siguiente tanda deberían ahora sí entendía tendremos que con esta era de raza exacto desde las terrazas sofá Alex Saldaña subdirector del Diario de Tarragona muy noches los muchos lo voy buscando la portada del diario de Tarragona porque estábamos muy pendientes de ese incendio de novedades que es lo que lleváis

Voz 28 20:40 sí yo evidentemente dedicamos la portada prácticamente en exclusiva al al incendio de él Terres de l'Ebre revela español y una foto de de la Granja esta de los de los poderosos bonitos corderos arrasados por el fuego cortos y abrimos con el titular con un testimonio del granjero que dice que unos pocos minutos lo perdimos todo dice que que no fueron sólo los animales sino que es además la instalación de aguas de la luz maquinaria las cámaras todas las instalaciones no

Voz 9 21:12 pero

Voz 28 21:13 luego continuamos un poco con la todavía del incendio para decir que el fuego avanza sin control que ya devorado tres mil quinientas hectáreas que la Generalitat ha prohibido el acceso a un macizos montañosos para a medida de precaución

Voz 0194 21:29 pues al ex muchísimas racismo que están siendo horas de mucho trabajo también para vosotros muchísimas gracias

Voz 1 21:34 a vosotros gracias a tener buenas noches

Voz 8 21:38 las frases siete parte es sí

Voz 1071 21:41 les vamos ya a la terraza recaiga frases de dos peritos que anida declarar hoy en el juicio sobre los discos duros del PP dicen que con una sola pasada hubiera sido suficiente para borrar los archivos que ven raro llamativo textualmente que los discos es sobre escribieran hasta treinta y cinco veces desde luego no encontraron ningún archivo presas de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica atención a esto advierte del aumento de casos de cáncer en esa comunidad Andalucía y lo atribuye a los malos hábitos alimenticios a la elevada exposición al sol también al tabaco Miguel Ruiz es el presidente de esta sociedad médica

Voz 29 22:11 no sólo tenemos aproximadamente este año diecinueve aproximadamente de mujer la mayoría el tumor más frecuente considerando los dos sexo

Voz 1071 22:29 con frases del Secretario General de la Conferencia Episcopal en las vísperas del Orgullo Gay esto piensa Luis Argüello

Voz 30 22:35 nosotros nos parece en este momento muy importante resaltar el significado de la diferencia sexual del ser hombre y mujer de la relación entre hombre y mujer del papel del matrimonio de la familia de la apertura a la vida es algo de lo que nos sentimos orgullosos de lo que desearíamos también que se promoviera el orgullo de la maternidad y la paternidad el orgullo

Voz 3 22:58 yo de valorar el significado de la copa al española pues eso piensa la Conferencia Episcopal Ramoneda

Voz 10 23:08 el dietario

Voz 1150 23:12 la capitana Carlo la Roquetes saca los colores a Europa al desafiar a Salvini iré a cuarenta y dos inmigrantes rescatados del mar hasta un puerto italiano en la isla de Lampedusa con la arrogancia del desprecio que le caracterizan Salvini le ha recordado que pasar un semáforo en rojo tiene consecuencias de momento porque tienen nos recuerda tres cosas que salvar a personas en situación de extremo peligro es un deber universal que el comportamiento de Europa en el Mediterráneo dando crédito gobiernos como el de Libia incapaces de garantizar derechos básicos es deplorable y que es una vergüenza que los dirigentes europeos hayan dejado que Salvini se convierta en el Faro de las politicas antiinmigración todos ellos son responsables de los desastres humanitarios que se niegan a reconocer Hinault por esconderse detrás de las crías de Salvini dejan de serlo Otegi es el líder de un partido político con representación parlamentaria un personaje que no ha sido irrelevante por distintos motivos en la historia reciente de este país Televisión Española el entrevistado lo que puede responder perfectamente criterios de interés periodístico entre otras cosas porque el voto de Bildu puede tener un papel en la investidura la derecha clama al cielo confirmando una vez más que tiene una idea muy estrecha de lo que es la libertad de expresión a mí me indignan algunos argumentos de Otegi como me molestan las exhibiciones fábricas reaccionarias de Banksy parte de la derecha pero las aguanto porque forma parte del precio de la libertad cada vez que se prive a hablar a alguien estamos más cerca de que nos prohiban hablar a todos parece que política el cinismo no tiene fronteras Ciudadanos a través de Aguado pide al PSOE cuyo candidato Ángel Gabilondo luego en primer lugar que se abstenga para salvar la investidura del presidente de la Comunidad de Madrid sin Vox pero al mismo tiempo niega los socialistas cualquier posibilidad de que Ciudadanos corresponda como gesto equivalente para resolver la investidura del presidente Sánchez así cualquiera

Voz 1269 25:09 bueno y terminamos aquí Berna González Harbour Gonzalo Velasco Javier Aroca buenas noches buena semana IU cuidado con el calor Piran de todas las temperaturas de todos los sitios del mundo te voy a dar sólo una temperatura actual en este momento en Mahón veintitrés y qué hacemos aquí nosotros en Gran Vía vámonos vámonos feliz noche

