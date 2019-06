Hora 25 (28/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 lo primero Jordi Carbó buenas tardes

Voz 1715 00:03 buenas tardes cuáles han sido las temperaturas más altas

Voz 1 00:05 se han registrado hoy en España

Voz 0194 00:07 según datos de la Agencia Estatal de Meteorología cuarenta y tres coma nueve grados en la ciudad de Girona cuarenta y tres coma cinco en Fraga en Huesca en Talavera de la Reina Toledo cuarenta y tres de máxima así que son las ocho de hundía irrespirable las siete en Canarias

Voz 0194 00:44 hola buenas tardes el calor prolongado de estos días y el viento en algunas zonas son combustible para el fuego hoy esta tarde estamos pendientes de varios incendios forestales que preocupan especialmente el último ha declarado en las inmediaciones de Toledo y ha obligado a desalojar a vecinos de dos urbanizaciones en Tarragona los equipos de extinción siguen luchando contra el fuego que ya ha calcinado más de seis mil hectáreas y que han conseguido contener David Reyes el jefe de bomberos de la Generalitat

Voz 5 01:08 el objetivo era eh a contener el incendio

Voz 6 01:12 lo estamos consiguiendo y ahora

Voz 5 01:14 a intentar en las próximas horas ganar en estabilización del día está siendo complicado ya lo

Voz 0919 01:20 lo habíamos anunciado pero

vamos consiguiendo

motivos que de esos enfrentado hoy y mañana van ser los peores días de esta ola de calor que vuelve a dejar temperaturas como escuchábamos antes por encima de los cuarenta grados cuéntanos Jordi Carbó que nos espera para las próximas horas pues de entrada que mañana todavía las temperaturas puedan subir un poco más en general serán muy parecidas a las de hoy pero destacando que en la mayo parte del interior nuevamente este así como el centro de la península se moverán entre los cuarenta y cuarenta y cinco grados y la próxima noche va a ser muy cálida hasta bien entrada la madrugada en la mayo parte del interior peninsular temperaturas muy por encima de los treinta grados además las inmediatas horas podemos tener alguna tormenta seca en los Pirineos con rayos poca agua mucha atención a pie

Voz 1715 02:04 desde el domingo empezarán a bajar las temperaturas pero no será

Voz 0194 02:07 ningún alivio ninguna libios se mantendrá muy altas hasta bien entrada la semana que viene Jordi volvemos a actualizar los datos a partir de las diez vale hasta luego en hasta entonces esta tarde no saca dos novedades relevantes al amagado con cancelar la venta de un fondo aún fondo suizo de sus dos plantas en España es lo que les ha trasladado a los sindicatos en la negociación de hoy viernes en Bruselas Acuerdo Comercial histórico entre la Unión Europea y Mercosur que ahora nos contará Griselda Pastor resumir asumiremos otro día de mensajes cruzados entre el Gobierno y los parte

Voz 4 02:36 vamos a concentrarnos en esta investidura de julio porque ningún alumno buen alumno

Voz 0194 02:46 lleva sus notas a la ministra portavoz no descartaba hoy un segundo intento de investidura en septiembre si fracasa el de julio es lo mismo por lo que apuesta Pablo Iglesias que confía en que Pedro Sánchez no fuerce una convocatoria electoral

Voz 7 02:58 estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único

Voz 0194 03:12 en Ciudadanos ya tienen claro cuál es el camino que deben seguir los que cuestionen la estrategia del partido Pedro Blanco

Voz 1715 03:17 a uno de los deserciones Albert Rivera dice que aquellos que prefieran permitir a Pedro Sánchez gobernar lo que deben hacer es tener su propio partido

Voz 8 03:24 sí algunos piensan que el franquismo tiene que para sus anchas en todo caso que presenten un partido político y que se sumen a Sánchez yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores y nosotros vamos a construir esa alternativa Ciudadanos ha llegado

Voz 1715 03:41 de acuerdo con el Partido Popular en Castilla y León de forma que el PP mantendrá el poder ciudadanos consigue la vicepresidencia ya algunas consejerías iremos hoy también a Osaka los líderes del mundo los del G20 duermen hasta ahora al menos es la hora de estar durmiendo Pedro Sánchez ha mantenido varias reuniones a lo largo del día según la ministra Calviño

Voz 9 03:58 los mensajes principales que todos envían de forma coherente en primer lugar una felicitación muy calurosa el presidente Sánchez por su victoria en las recientes elecciones generales y en segundo lugar un deseo de que cuanto antes se conforme el Gobierno en

Voz 0194 04:12 otro país ya las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:15 buenas tardes Europeo femenino de baloncesto la selección española acaba de empezar su segundo partido del torneo juegan ante Gran Bretaña busca la segunda victoria después de haber derrotado ayer a Ucrania en el debut motociclismo Gran Premio de Holanda en el circuito de Assen severa caída de Jorge Lorenzo en los primeros entrenamientos sea fracturado una vértebra no podrá estar en la carrera del domingo el diagnóstico reservado no necesita intervención quirúrgica pero Lorenzo llevará un corsé durante las próximas tres semanas Nadal ha perdido hoy un partido de exhibición en Gran Bretaña preparando Wimbledon vamos a hablar del sorteo del torneo le ha tocado un cuadro complicado a Rafa

Voz 1715 04:52 Nadal me empieza a Veinticinco Pedro tenemos varios incendios activos a esta hora y esa va a ser nuestra urgencia allí vamos a ir a la vuelta de la publicidad

Voz 4 06:10 una veinticinco

Voz 14 06:13 Pedro Blanco muchísimos minutos dieciséis

Voz 0966 06:37 tardes buenas tardes a Pedro es el día redundante flanco derecho norte no avanza pero sigue sin doblegarse las tres cuartas partes del incendio están estabilizadas sí pero sigue sin poderse extinguir a las siete y pocos minutos de esta tarde el conseller del Interior Mike de Brook ha comparecido en rueda de prensa para confirmar que la zona afectada por el incendio hoy no ha crecido lo que permite afrontar las próximas horas con un optimismo prudente

Voz 4 07:02 indica

Voz 0919 07:05 pues resulta podemos decir que el resultado de las

Voz 0966 07:21 es una estrategia Pedro que ha conseguido estabilizar el ochenta por ciento de las seis mil quinientas hectáreas afectadas Book también ha querido manifestar la dureza en qué están trabajando el cuerpo de Bomberos de más efectivos porque se ha tenido que atender al se ha tenido que atender hasta cinco bomberos por golpes de calor de diversa consideración a dos los han trasladado al Hospital de Móra d'Ebre el que tienen encuentra que la temperatura situado en los cuarenta y cuatro grados centígrados

Voz 1715 07:46 gracias Jordi está luego hasta luego en Toledo otro incendio ha obligado a desalojar a los vecinos de dos urbanizaciones cercanas a la ciudad las llamas han amenazado sus casas desde primera hora de la tarde vamos a Toledo Carmen García buena

Voz 0194 07:58 tardes buenas tardes la Junta de Comunidades ha decretado el nivel uno de alerta en el incendio forestal desatado esta tarde en el paraje Cerro de los Palos está situado junto a dos urbanizaciones la de Labastida y Monte Sión en Toledo más de noventa profesionales trabajan para controlar las llamas que se originaron sobre las cinco de la tarde en una zona de pinares a unos cinco kilómetros de la capital ávido ya evacuaciones veintitrés personas de viviendas cercanas han tenido que ser desalojadas la Guardia Civil ha cortado además la carretera CM cuarenta en ambos sentidos y uno de los afectados ha trasmitido así el nerviosismo cuando surgían las primeras llamas

Voz 1889 08:33 nosotros veíamos las llamas muy cerca aquí veíamos cómo gente realidad e con los coches de forma apresurada con el nervios típico de una situación que a primera vista parecía descontrolada

Voz 0194 08:46 según la última hora del sistema de incendios trece medios terrestres y dos aéreos están trabajando en estos momentos el viento ha cambiado de ir de dirección corre de manera contraria las viviendas lo que sería favorable para la extinción de las llamas

Voz 1715 08:58 y en Huesca otro incendio ha provocado la evacuación de una plataforma logística en la que hay varias empresas la evacuación sea decretado por la cercanía de las llamas la ciudad ha estado toda la tarde pendiente de la evolución de ese fuego Radio Huesca Fran Montaner fuentes

Voz 0931 09:13 el Gobierno de Aragón han informado que el fuego ya está perímetro hoy Se espera que quede totalmente controlado en las próximas horas esta noche se quedarán varios retenes de guardia para su distinción la plataforma logística Plus ha sido desalojado

Voz 0966 09:24 cada como comentabas por precaución debido a las grandes nubes

Voz 0931 09:27 de humo pero sin afectar a ninguna de sus instalaciones e infraestructuras siguen ardido unas naves ganaderas abandonadas ubicadas en la zona el origen de las llamas podría ser una cosechadora que se encontraban segando cerca de la plataforma

Voz 1715 09:41 gracias Fran luego está el calor hoy más intenso que ayer algo menos de lo que apretará mañana según nos contaba Jordi Carbó así que hoy también vamos a dibujar el mapa del sofoco Nos vamos a fijar en otras cuatro comunidades que están en alerta naranja o en alerta roja a Aragón Andalucía Extremadura y La Rioja

Voz 0806 09:58 en Aragón las temperaturas han batido récords donde se han superado las máximas registradas en casi todas las estaciones de control desde mil novecientos veinte El Mercurio ha marcado cuarenta y tres grados y medio en Fraga en la provincia de Huesca las cinco y veinte minutos de la tarde en la Ribera Baja del Ebro en quinto cuarenta y tres con tres en La Almunia de Doña Godina también se ha superado los cuarenta y tres grados cerca se ha quedado Híjar con cuarenta y dos con nueve en la provincia de Teruel y una décima menos en la estación meteorológica del barrio de Valdespartera en la capital aragonesa

Voz 0592 10:28 aquí Andalucía también hemos estado buscando la sombra Il los abanicos

Voz 0194 10:33 en Sevilla por ejemplo los termómetros han marcado una más

Voz 0592 10:35 más de treinta grados en Córdoba cuarenta y dos grados por cierto que se ha decretado luto por la muerte de un joven de diecisiete años por un golpe de calor mientras trabajaba en el campo en Granada cuarenta y un grados y en Huelva treinta y un grados y seguimos en la Costa en Cádiz y en Málaga comparten hoy veintiocho grados de temperatura y en Jaén treinta y nueve grados terminamos con Almería y sus treinta y cinco grados

Voz 0301 11:01 aquí en Extremadura desde la una del mediodía estamos

Voz 16 11:04 Hertha naranja por altas temperaturas que en algunas zonas de la región han llegado a los cuarenta y un grados concretamente la comarca de la Siberia extremeña recientemente declarada Reserva de la Biosfera

Voz 0966 11:14 ha sido la más castigada por esta ola de calor al igual

Voz 16 11:16 el norte de Cáceres donde el termómetro ha llegado a marcar cuarenta grados temperaturas que mañana se extenderán a prácticamente toda la región hasta el momento no ha habido incidentes reseñables no obstante es aconsejable extremar las precauciones sobre todo en el caso de niños y personas mayores

Voz 17 11:31 aquí en La Rioja los termómetros han superado durante la jornada de hoy los cuarenta grados unos niveles poco habituales en nuestra Comunidad el protocolo de prevención de la Consejería de Salud ya lleva dos días activo y por suerte no hay que lamentar grandes incidencias por el calor pero lo peor de esta ola llegará mañana cuando se activará la alerta roja por altas temperaturas especialmente en el Valle del Ebro y los termómetros alcanzarán cuarenta y cuatro grados una temperatura que no se registraban esta comunidad desde el año mil novecientos ochenta y dos

Voz 18 11:59 con más novedades de esta tarde al Cúa plantea dudas sobre la operación de venta de sus dos factorías en España aún fondo suizo

Voz 1715 12:10 el plazo que se dieron la empresa y los sindicatos acaba El domingo el plazo de venta y hay cientos de trabajos en juego que ahora mismo están más en riesgo que nunca nos lo va a contar carro Sevilla noticia que da un vuelco

Voz 0962 12:22 venta de las plantas de Alcoa y que le ha adelantado la Cadena SER hace apenas media hora los sindicatos están entrando a esta hora en una reunión con la empresa que continúa en Madrid

Voz 0919 12:30 o de que el comprador de las plantas de Avilés y A Coruña

Voz 0962 12:33 de las garantías financieras acordadas inicialmente el mensaje también se ha trasladado a los ministerios de Industria y de Fomento el fondo suizo parte el elegido por Alcoa y el Gobierno para hacerse con las factorías no cumple con los quince millones de garantías a los que sabía comprometí

Voz 1501 12:46 todo para cerrar la operación una operación que tú

Voz 0962 12:49 ya que cerrarse el domingo a esta hora está totalmente paralizado

Voz 1715 12:52 noticia también de esta tarde histórica lleva la etiqueta de histórica el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea Inverco sur después de de dos décadas de negociación de Historia hablan en este lado y al otro lado del océano Griselda Pastor corresponsal buenas tardes

Voz 0419 13:11 no un muy buenas tardes acuerdo concretado si desde el noventa y cinco negociando en contactos desde el noventa y nueve negociando oficialmente la llegada de sonoro a la presidencia de Brasil ha complicado pero las relaciones aunque no ha impedido finalmente el acuerdo con Mercosur son cuatro países es Argentina Brasil Paraguay y Uruguay son doscientos millones de consumidores allí el veintiuno por ciento del comercio con América Latina son trescientos ochenta y siete mil millones de inversiones de empresas europeas en la zona es mucho dinero son muchos intereses Jackie un Tema grave había el vacuno los productos agrícolas una razón por la que Francia advertía que no estaba dispuesta a firmar a no ser que Brasil confirmara que iba a mantener los acuerdos del clima vamos a esperar que esto va a ser así porque el acuerdo está ya cerrado muy importa que para esta Comisión Europea saliente para Juncker también para Europa en estos momentos frente al Brexit que demuestra con el acuerdo cerrado hoy en Bruselas tras tras tres días intensos de negociaciones porque los técnicos están allí reunidos desde este miércoles pasado esperando ver si todo se desbloquea que Europa sigue siendo interesante a pesar de la amenaza de salida del Reino Unido del proyecto

Voz 1715 14:39 las Griselda hasta luego

Voz 3 15:38 vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos en esta investidura de julio porque ningún alumno ningún buen alumno quiera sus notas a septiembre

Voz 1715 15:49 pues eso que el Gobierno prefiere sacar adelante la investidura en julio antes que hacer otros cálculos a medio plazo el Gobierno no

Voz 22 15:56 quiere ir a nuevas elecciones esto es una cuestión importante y no quiere hacerlo a pesar de lo que le dan los sondeos en las encuestas por respeto a la ciudadanía

Voz 3 16:09 porque cada banco investidura ahora

Voz 1715 16:11 en todo caso nada de repetición electoral es la posición que ha descrito hoy la ministra portavoz que en eso en eso coincide con el líder de Podemos Pablo Iglesias cree que el presidente en funciones evitará volver a convocar no sale solo

Voz 7 16:23 estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único tendrán que reconocer lo evidente que los españoles han votado lo que han votado y que lo más sensato para nuestro país es un acuerdo integral de gobierno con políticas progresistas con equipos de gobierno mixtos plurales progresistas

Voz 1715 16:50 Ciudadanos ha reunido hoy al Consejo General del partido y allí Albert Rivera el líder de Ciudadanos ha enviado un mensaje a quienes apuestan por favorecer la investidura de Pedro Sánchez Si quieren hacerlo que monten un partido Javier Carrera primera intervención ante los suyos tras la crisis interna desatada por la dimisión de Toni Roldán discurso sin posibilidad de preguntas con el que Rivera trataba de cerrar filas y que el líder de Ciudadanos en el no a la investidura rechazando las presiones de lo que él denomina tentáculos de Sánchez plantea Rivera una oposición firme mientras lanza una advertencia a quienes difieren de la idea del partido

Voz 8 17:27 sí algunos piensan que él mismo tiene quedan para sus anchas en todo caso que presente en un partido político y que se sumen al Sánchez palabras que desde el equipo de RIM

Voz 1715 17:38 era trataban de rebajar asegurando que no se refería al sector crítico del partido sino a la patronal sindicatos y bancos pero que eran recogidas por el propio Toni Roldán contestando a través de Twitter que no hace falta crear un partido sólo sentarse exigir reformas regeneración y que no haya pactos con los nacionalistas en Castilla y León PSOE y Ciudadanos han cerrado un pacto que era más que previsible acuerdo A2 para repartirse el poder y las consejerías presidirá el PP y uno de los Revel desde Ciudadanos se hará con la vicepresidenta Vicepresidencia de la Junta vamos a Valladolid Manuel Rodríguez

Voz 1402 18:12 Alfonso Fernández Mañueco del Partido Popular será el presidente del nuevo Gobierno de Castilla y León Francisco Igea de Ciudadanos el vicepresidente y portavoz Ciudadanos se hace con cuatro consejerías Economía e Industria Sanidad Cultura hay transparencia y regeneración el PP con seis escuchamos a Francisco Igea que ha justificado su no al PSOE a pesar de que fue el partido que ganó las elecciones en que las propuestas socialistas han llegado tarde y que es un partido que no defiende dice Igea la igualdad

Voz 0919 18:37 en contra de lo que supone el Santísimo

Voz 23 18:40 es el triunfo de los separatistas de la gente que no cree en la igualdad a la gente que cree en el Supremo racismo de manera reiterada yo mismo he pedido muchas veces muchas veces que alguien alzarse la voz a favor de la igualdad

Voz 1402 18:56 en los próximos días se llevará a cabo en Castilla y León la investidura de Fernández Mañueco como nuevo presidente de la comunidad

Voz 1715 19:02 el presidente en funciones sigue en Osaka en la cumbre del G20 este viernes ha desplegado una actividad intensa han tenido varias reuniones a varias bandas para entre otras cosas seguir negociando el reparto de las instituciones de los puestos en las instituciones europeas según la versión que del Gobierno todo el mundo en el mundo parece estar preocupado por la investigadora

Voz 9 19:21 los mensajes principales que todos envían de forma coherente en primer lugar una felicitación muy calurosa al presidente Sánchez por su victoria en las recientes elecciones generales y en segundo lugar

Voz 0194 19:32 un deseo de que cuanto antes se conforme

Voz 9 19:34 terno en nuestro país pero no vamos a cambio expresión

Voz 1715 19:37 de la Ser anima Carretero

Voz 0806 19:39 en Japón son ahora las tres de la madrugada y hay sherpas de todos los países que siguen trabajando para salvar un acuerdo que en La Moncloa creen que es más posible en materia comercial que en cambio climático de la intensa jornada de hoy queda en imágenes que no son en absoluto casual es en política internacional Trump llegando a la foto de familia con Putin el presidente chino Xi Jinping buscando al norteamericano para estrechar la mano en plena guerra comercial antes de reunirse mañana ya al príncipe saudí ya rehabilitado en esta cumbre en la que P pero Sánchez lo ha saludado con amabilidad pares interpretaciones variadas ha dado el gesto de Trump señalando con el dedo la silla del presidente en La Moncloa aseguran que el estaba diciendo que tenía muy buen sitio y que por eso Sánchez reaccionó riéndose lo cierto es que entre ambos no ha habido reunión y se va a producir en este ir y venir de encuentros que es el G20 algunos de pura cortesía otros de trabajo como el de Sánchez con Donald Tusk porque están amarrado el reparto europeo también citas frustradas España querido propiciar una foto inédita de sintonía latinoamericana en el G20 a la que ha dado plantón el brasileño sonar

Voz 1715 20:42 de uno de los asuntos más comentados hoy tiene nombre de empresa Netflix hilos tres mil euros que paga de impuestos tres mil euros en España claro mucho menos de lo que pagan todos sus abonados Javier Ruiz buenas tardes

Voz 24 20:54 buenas tardes Pedro en concreto tres mil ciento cuarenta y seis euros en impuestos Netflix paga lo que paga un mileurista en España en impuestos esa es la cifra de Netflix insisto tres mil ciento cuarenta y seis pero es que hace veo paga cuarenta y cinco mil euros en impuestos Amazon paga cincuenta y cinco mil euros en impuestos son las grandes multinacionales de la producción en España pero son verdaderos pigmeos fiscales porque domicilia en todo su negocio en Holanda y evitan tributar aquí así que entre quienes mueven doscientos doce doscientos millones de euros apenas se pagan cien mil euros en impuestos hemos hablado con Netflix argumento es en fin cierto pero incompleto Netflix dice que Gené

Voz 1715 21:42 era muchos puestos de trabajo trece mil en total

Voz 24 21:45 Ike además paga el IVA cierto como si usted va a comprar el pan dice que genera empleo entre los panaderos y además

Voz 1715 21:54 ha pagado el IVA de la barra sí pero usted paga

Voz 24 21:56 también el IRPF Netflix el impuesto de sociedades paga insisto otra vez tres mil ciento cuarenta y seis euros

Voz 18 22:04 termina el juicio por el borrado

Voz 1715 22:06 los ordenadores del PP en la fiscalía ha vuelto a pedir la absolución de los acusados cree que el PP no cometió ningún delito porque destruyó algo que le pertenecía Miguel Ángel Campos

Voz 1552 22:14 visto para sentencia el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas fallo que con probabilidad se conocerá en septiembre en sus conclusiones definitivas la fiscal Carmen Lucía Añez ha pedido la absolución del PP porque la formación conservadora destruyó algo que era suyo su propia contabilidad B la fiscal tampoco ha considerado grave el borrado a pesar de que como la propia Lupiáñez han manifestado pudieran encontrarse datos de las campañas electorales pagadas en B o nombres de donantes en negro cifras aportadas el tribunal debe ceñirse al entender de la fiscal a la gravedad como perjuicio económico ocasionado con la destrucción no a las supuestas pruebas destruidas los abogados de las defensas entre ellos el del PP han escuchado con relajación y entre sonrisas los argumentos de la fiscal por su parte las acusaciones mantienen e incluso amplían la acusación contra el Partido Popular del que dicen actuó con plena conciencia criminal para borrar datos clave de su caja b el PP ha pedido la condena a costas de las acusaciones populares por actuar dice con mala fe

Voz 25 23:17 sí temeridad en la segunda hora teatro

Voz 1715 23:20 hoy vermú servidores hola hola Pedro teatro

Voz 1880 23:23 bueno con nosotros estarán los directores de los tres mejores festivales del verano Ignacio García que es el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Jesús Cimarro el director del de Mérida es escasa de sus que es el director del Grec de Barcelona Nos van a presentar los fuertes de sus programaciones como por ejemplo tampoco cabida que dirige iban joven llegará al Grec

Voz 26 23:51 y como cada viernes tendremos tiempo para la gastronomía ya lo decías con Carlos Cano con las temperaturas que tenemos yo creo que nada mejor que hablar de vermú sí de otras bebidas fresquitas y sin alcohol

Voz 1715 24:01 la tertulia y Juan Carlos Jiménez María Elvira Roque y Carmen del Riego Éstas son para ella las claves del día

Voz 0194 24:05 menos apresados se que estamos Elvis vísperas

Voz 0378 24:07 primer turno de vacaciones pero justifica la cantidad de tonterías que se dice dice el conseller Bubok respecto al incendio en Tarragona que era participación de la UME es la ayuda en estado vecino y quise el fuego asturiana al Ampurdán la ayuda sería francesa pues no señor Bush seria española

Voz 0194 24:25 el francés así los medios españoles no fueron

Voz 0378 24:27 suficientes basta ya dice Albert Rivera despreciando la marcha de sus dirigentes a los que invita a crear otro partido que dirá no a Sánchez quisiera democracia pero es que cuando pactó con Sánchez aquel acuerdo de labrar esto dijo no a la democracia dice también que el partido es decir ciudadanos es más libre que nunca sin tutelas ni presiones Nos podría explicar que le te hasta ahora ya sí podríamos hacer un recorrido por todos los partidos Aznar ha dicho que no están política que está jubilado aunque algunos no lo crean

Voz 7 25:03 lo disimulan oí veinticinco decías siete veinte

Voz 3 25:05 cinco en Canarias

Voz 27 25:11 fin

Voz 28 25:11 con Madrid es veintiocho de junio la bandera del orgullo gay ondea ya en el Ayuntamiento de Madrid pero

Voz 26 25:18 lo escorada a la izquierda en el centro han colocado una bandera de España justo debajo de otra bandera de España que ya ha dice Almeida que es para responder a los lazos amarillos que colgado Colau en Barcelona

Voz 29 25:29 niego la mayor respecto de que hayamos orillado la abanderar orgullo gay yo creo que está en la fachada del Ayuntamiento de Madrid por tanto parece difícil decir que sea ha orillado esa bandera en segundo lugar no tiene absolutamente nada que ver con ninguna petición de Bob

Voz 26 25:42 a la colocación de la bandera que se ha despegado este mediodía ha asistido Begoña Villacís no el alcalde no ha estado tampoco la oposición que no había sido invitada ni el colectivo que cree que el actual Gobierno que pacta con Vox no tiene un compromiso real con los derechos LGTB y José Manuel Calvo ex concejales

Voz 30 25:57 estamos en un momento en el que lo que hay que reivindicar creo son los derechos de las personas LGTB evidentemente no esperábamos que este Gobierno lo hiciera todo lo contrario tiene que seguir haciendo guiños a box haciéndole guiños sólo ultraderecha

Voz 26 26:11 la justicia ordinaria da un paso más en la causa abierta por la venta de vivienda pública fondos buitre el Juzgado de Instrucción número treinta y ocho de Madrid ha abierto juicio oral contra los dos responsables de esa operación el ex consejero delegado de la EMVS en la época de Ana Botella y el apoderado de Fidel están acusados de tres delitos malversación prevaricación y fraude celebra la noticia los afectados más Madrid del PSOE todos ellos personados en la causa Pepu Hernández

Voz 6 26:35 favoreciendo muy buenas noticias en ese sentido

Voz 4 26:38 creo que nosotras nos dará la razón

Voz 26 26:46 ha sido día muy complicado en las carreteras viernes de verano y operación salida de las vacaciones de julio vamos a ver cómo están las cosas a esta hora DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 31 26:54 buenas tardes poco a poco se va normalizando la situación en las carreteras madrileñas eso sí todavía les vamos a pedir precaución en las salidas de la capital por la A uno en el entorno del circuito del Jarama la A tres en Rivas la A5 en Arroyomolinos y la A6 en Torrelodones hay leves complicaciones en esas vías en el resto como decimos tranquilidad

Voz 18 27:32 mañana por la tarde será una manifestación a favor de Mary central de Callao hacia

Voz 0821 27:36 dele será a las siete de la tarde van a asistir algunas caras conocidas de la izquierda del ámbito de la cultura como los Javi sales de la iglesia Aitana Sánchez Gijón o la escritora Rosa Montero el lunes entra en vigor la moratoria que eliminan las multas y que permitirá el acceso de los vehículos al centro de la ciudad incluidas las antiguas a P R en la Comunida siguen las negociaciones para formar gobierno cuatro días de que termine el plazo para convocar un pleno de investidura Vox mantiene su agenda en blanco sin reuniones oficiales ni extraoficiales y Ciudadanos no descarta ahora ningún escenario incluso que Ignacio Aguado sea el presidente una posibilidad que al popular Pedro Rollán le parece poco realista

Voz 25 28:11 empieza a ser algo surrealista lo digo de verdad eso es un absoluto despropósito que lo único que hace es poner en evidencia que la formación política ciudadanos que ha sacado menos escaños que el Partido Popular no respeta la voluntad de los ciudadanos

Voz 0821 28:27 se postula Ignacio ahogado Ken ha hoy ha cerrado filas en torno al líder de su partido Albert Rivera ante esa crisis interna por los pactos con Vox el cordón sanitario al PSOE

Voz 8 28:36 lo que más que nunca hoy no nos tiemblen las piernas que no nos tiemblan las piernas nunca nos han temblado las piernas en Ciudadanos tengo aquí detrás de mí a gente que ha aguantado carros y carretas y que aguanta carros y carretas ahora nos van a tentar las piernas ahora que estamos a punto de seguir haciendo historia

Voz 0821 28:53 esta tarde ha muerto apuñalado en el barrio de Vall ejerza un hombre de cuarenta y dos años ha ocurrido en plena calle y en presencia de la madre de la víctima al presunto agresor sigue desaparecido a esta hora la policía lo está buscando

Voz 26 29:16 llegamos a las ocho y media con Beirut que tocan este martes en Madrid en Las Noches del Botánico ojo con el calor vamos a seguir en alerta naranja en la Comunidad al menos hasta el domingo ahora mismo rozando los cuarenta grados

Voz 6 30:06 con Ángels Barceló Iker

Voz 4 30:10 hola otra vez juega la selección sexto

Voz 6 30:13 si el segundo partido el campeonato Europa jugaron ayer el primero

Voz 0194 30:16 os en Veinticuatro horas vuelven a jugar ganaron Si en la primera fase

Voz 6 30:18 Juan dos partidos seguidos ardiente será el domingo ayer ganaron a Ucrania de paliza hoy jugamos ante Gran Bretaña yo creo que estamos pidiendo más dificultades de las previstas cómo marcha el partido Héctor González qué tal Gallego

Voz 33 30:31 muy buenas tardes pues de momento España está sufriendo porque sólo está ganando de un punto cuando quedan cinco minutos para llegar al descanso

Voz 1501 30:37 se han tenido que parar ahora el partido el entrenador

Voz 33 30:40 Nacional Lucas Mondelo para pedir tiempo muerto quedan cinco minutos para llegar al descanso veintiuno veinte va ganando España al combinado británico

Voz 0919 30:48 ya la segunda victoria el siguiente partido sería el próximo domingo motociclismo una mala noticia primeros entrenamientos del Gran Premio de Holanda en Assen se ha caído esta mañana Jorge Lorenzo una caída espectacular Le han llevado al hospital y las pruebas que le han realizado dicen que tiene una fractura en una vértebra tiene una vértebra rota no va a ser intervenido quirúrgicamente pero por supuesto no va a estar en la carrera del próximo domingo va a tener que llevar un corsé durante las próximas tres semanas vaya año el pobre Jorge Lorenzo que está teniendo en su estreno en Onda en Wimbledon Rafa Nadal ha jugado hoy un torneo de exhibición ya sabéis el torneo comienzan la próxima semana ha caído ante el francés Lucas pueril en tres set aunque no es lo peor eso lo peor es que en el sorteo celebrado

Voz 6 31:35 esta mañana de Wimbledon a Rafa Nadal le ha caído un cuadro con

Voz 0919 31:39 publicado es cierto que no se va a ver con Djokovic hasta la final jugaría si llega a semifinales todo va normal contra Federer pero luego comentamos que va a tener por delante un cuadro realmente difícil en la hierba Rafa Nadal quién fútbol la noticia de la última hora es que el Atlético de Madrid anuncia un acuerdo con el Atlético Paranaense de Brasil para firmar al lateral de veintiún años Renan Lott parece que Simeone lo estaba siguiendo desde hace tiempo un lateral brasileño de algo largo recorrido lateral zurdo del Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Atlético Paranaense el Atlético que hoy ha presentado a Marcos Llorente el centrocampista que llega procedente del Real Madrid Iker aclaró el día de la presentación pues le han preguntado y tu tu pasado Tour raíz tres madridistas Marcos Llorente ha dicho

Voz 34 32:30 en el hoyo con con naturalidad se que es algo poco común esto qué qué ha pasado pero pero bueno era lo mejor para mí y estoy encantada oí muy feliz de de venir aquí y luchar juntos todo por esta camiseta nosotros aspiramos a a competir no a competir y pelear por todos los títulos eso es lo que queremos hacer y creo que tenemos la capacidad de calidad para conseguirlo

Voz 6 32:56 todavía no ha dicho lo de partido a partido pero bueno de aquí a septiembre ya lo habrá dicho unas cuantas veces porque eso mientras siguen las de todo Madrid y te te lo inocula en en el en el seno

Voz 0919 33:06 Ebro y bueno pues todo esto hasta el final del programa ir como siempre en el inicio

Voz 6 33:12 el Barça

Voz 7 33:14 bueno Gallego buenas tardes hombre hombre era estoy pensando una cosa el Madrid fichó el Madrid fichó por noventa ese millón hacer a CR7 Balón de Oro lo ganó todo de Duke Maite un despilfarro noventa y uno pagó porvenir mejor jugador de la Premier varios año un despilfarro cien por Jafar líder muchas estadísticas de la Premier un despilfarro el Atleti ficha a un niño por ciento veintiséis millones de euros a un niño de diecinueve años es una ganga a ver cómo te lo explica es que es que no

Voz 35 33:51 más venga a saludos gallegos saludo a mí lo de Bale me sigue pareciendo un timo pero bueno para eso hay opiniones dejado vuestros mensajes

Voz 36 34:00 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él drama opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 37 34:15 digo buenas tardes me pero bueno me voy con pena de crítica o a tu tía Mayte pero vamos yo no tengo problema adquiere nombrada presidenta de la Comunidad o Kepa pacte con Pedro Santi o lo que sea me da igual porque ya no el momento Cantet habla les va a dar volumen a la radio no oculta nada

Voz 36 34:34 el Bois de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 4 34:41 exprésate

Voz 0194 34:44 bueno si bajas el volumen no paso nada mientras no cambie

Voz 0919 34:47 es el dial todo

Voz 35 34:48 nos tan contentos empezamos venga

Voz 0919 35:00 en veinticinco minutos juega Argentina partido de cuartos de final de la Copa América ante Venezuela además el partido se juega en Maracaná genuina que ha llevado una primera fase algo irregular y que si hoy consigue derrotar a Venezuela jugará la semilla finales de la Copa América ante Brasil en ese clásico mundial que quiere ver todo el mundo la próxima semana pero claro argentina no está para tirar cohetes vamos a ver cómo sale la albiceleste Bruno alemán dime que no sale Messi en el once inicial buenas tarde

Voz 0301 35:31 hola Gallego muy buenas pues te lo podría decir pero de estaría mintiendo Messi es titular Messi y diez más en la selección argentina el que no juega finalmente SLO Chelsea ya sabía filtrado que el futbolista del Betis iba a partir hoy desde el banquillo es

Voz 0919 35:44 se acuña al que le va a sustituir en la

Voz 0301 35:47 anda Izquierda ir repite esa fórmula Aldi Scaloni el seleccionador argentino con Messi en la media punta y con el Kun Agüero Lautaro Martínez como referencias en en ataque le fue bien a nivel ofensivo en el partido ante Qatar pero en defensa sufrieron iba bastante ante catalán ese último partido de la fase de grupos ante una Venezuela que defiende muy bien que va a meter un trivote en el centro del campo con Rincón con Moreno Icon ya Ángel Herrera al jugador de del Huesca con Rondón un viejo conocido de la Liga española como referencia arriba así que buen partido yo creo bastante igualado este Venezuela Argentina que va a arrancar en Río de Jan

Voz 0919 36:22 que sufrió con Qatar con Venezuela ya veremos aunque estando Messi en el campo siempre todo puede

Voz 38 36:27 de cambiar si Argentina cae ante Venezuela pues las criticas

Voz 0919 36:31 al albiceleste en en su país

Voz 38 36:34 dar seguro a la orden del día así pasan jugarán

Voz 0919 36:36 en Brasil que sufrió anoche de madrugada un montón para clasificarse bueno en los penaltis Bruno sí

Voz 0301 36:44 y eso a pesar de que jugó prácticamente todo el segundo tiempo con un futbolista más en el arranque del segundo acto

Voz 0194 36:50 expulsaron a un defensa de la selección de Paraguay

Voz 0301 36:53 INE así Brasil pudo ganar en los noventa minutos recordamos que no hay prórroga sede del cero cero nocivos directamente a los penaltis acabó ganando en la selección de Brasil es verdad que en los noventa minutos no mereció también tuvo muchísimas ocasiones falló mucho Coutinho fallo también Gabriel Jesús

Voz 0194 37:08 firmarlo alguna ocasión importante también y

Voz 0301 37:11 el acabó marcando el delantero de del Liverpool pero bueno Brasil es Brasil juega en casa y es una de las principales favoritas es la primera semifinalista y recordamos se que pase este Venezuela Argentina se va a enfrentar contra Brasil así que si pasa Argentina un Brasil y Argentina en semis

Voz 0919 37:28 lo contamos en El Larguero gracias Bruno y tenemos el juego la Copa de África está jugando Marruecos José Palacio buenas tardes

Voz 1038 37:34 qué tal muy buenas gallego está jugando el mejor partido de la fase de grupos de la Copa África es está jugando desde las siete de la tarde en minuto ochenta de partido Marruecos uno Costa de Marfil cero son dos de las favoritas para llevarse el título de esta Copa África además en el grupo la muerte y está siendo un auténtico partidazo la verdad que estamos viendo muchas horas

Voz 0194 37:52 es sobre todo un bonito gol hoy cámaras

Voz 1038 37:54 dado en Siria el delantero de Leganés ha hecho un partidazo Nordin en Rabat que ahora ha estado unido en el suelo claro ese van a tener que cambiar

Voz 0919 38:00 que recordará a la gente que Marruecos hace un año aproximadamente del Mundial de Rusia empatamos con Marruecos sin merecerlo porque nos pegaron un baño lo marroquí

Voz 1038 38:10 en con un penalti raro el

Voz 39 38:13 ah bueno bajaron mucho y además

Voz 1038 38:16 que nosotros que estamos del barrio de los penaltis también ahí en ellos se quejaron pues gana ahí terminan ganando en estos nueve minutos que restan de partido Marruecos ya estaría en octavos de final que ya había ganado el primer partido le costaría a Costa de Marfil eso sí eh tendría todavía una jornada para clasificarse a octavos otra selección que tenemos ya en el día de hoy en la siguen de fase puede ser Sudáfrica tiene que jugar ante a las diez de la noche de Namibia también en este partido del grupo de tiene que ganar antes se ha jugado el Túnez uno Mali uno se lo que implica la clasificación a Túnez que lleva dos empates a uno y además ha dejado una imagen terrible que es lo que un poco afea algo del fútbol africano que es un canta Don espectacular del portero tunecino dejasen era un córner que se mete directamente en la portería con la manos ha sido ha sido terrible Mali está a un paso de de octavos

Voz 0919 39:03 bueno mañana lo que tenemos son dos buenos partidos

Voz 1038 39:05 dos el Camerún Ghana a las siete de la tarde en el grupo F y luego también tenemos a las diez de la noche Benin Guinea Bissau

Voz 0919 39:10 son las ocho y treinta y nueve esto es Hora Veinticinco Depor

Voz 35 39:14 en la SER

Voz 0919 40:02 hoy es el día después de la nueva exhibición de la selección española de fútbol sub veintiuno que ayer se metió en la final del Europeo derrotando a Francia cuatro uno y pegando un repaso futbolístico tenemos una selección con un talento impresionante y cuando juntas tanto talento es muy difícil Gil que te vayan mal las cosas ni selección superior físicamente ni rigor táctico de Francia nada baño ver cómo están algunos jugadores lo de Fabian está siendo un espectáculo jugamos el domingo ante Alemania la gran final el Europeo como está a la selección el día después que se dice en Italia Mario Torrejón hola

Voz 1501 40:41 hola Gallego buenas desde Udine ya donde esta mañana ha llegado la selección a eso de las dos de la tarde aproximadamente ya directamente para comer en el hotel de concentración ha recorrido las tres horas que separaban Reggio Emilia de esta localidad del norte de Italia ya

Voz 40 40:53 muy cerquita de la frontera con Eslovenia en

Voz 1501 40:56 tres horas aproximadamente que es lo que ha tardado en llegar aquí la selección española felices lo puedes imaginar estatal ha habido sesión de recuperación fundamentalmente para los once titulares del partido de ayer once que se volvieron a exhibir y ahora mismo lo que hay lo que reina es el optimismo porque una exhibición detrás de otra cuando de Verdasco está jugando la selección para ser muy optimistas y no llega esta revancha de el europeo de hace dos años en el mejor momento entre ellos de un centrocampista Casio clave en la transformación de este equipo desde el partido frente a Italia entró contra Polonia ganamos cinco cero fue uno de las claves Salvamar Roca ya hablaba así de cómo está España ahora bueno pienso que es muy fácil jugar con estos compañeros

Voz 0661 41:31 Diane Lane jornal piensa a Mikel Merino Zubeldia todos son increíbles son un jugadorazo es de primer nivel en la silbaron a uno no la pierde otro somos un grupo excelente un una piña somos la verdad que vamos todos a la una cuando le toca uno todas la gente lo apoya y el domingo estaremos superfluos para para hacer un buen partido y vamos a ir a por la final a por la victoria

Voz 1501 41:52 fresco no se gallego porque llevan muchos ya con muchos kilómetros en las piernas hasta última etapa de la temporada pero mañana tenemos último entrenamiento a eso de las siete y media de la tarde en el estrado del partido en el estadio de Friuli el campo del Udinese para después en conferencia de prensa ya como previa de ese gran partido de esa gran final del próximo domingo nueve menos cuarto frente

Voz 6 42:11 de Valencia en otro mejor de la garganta Mario pero no te voy tirando pero no me fío no es un abrazo el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el

Voz 0919 42:21 Atlético Paranaense para fichar un lateral zurdo de veintiuno años Pedro Fullana quiénes buenas tardes

Voz 41 42:28 qué tal muy buenas es Renan Lodi un lateral zurdo hay un principio de acuerdo ya con el Atlético Paranaense brasileño era uno de los dos jugadores que quería el Atlético de Madrid para reforzar el lateral zurdo el o Alex Téllez la preferencia era Téllez en primer lugar pero muy caro renal lo la alternativa de veintiuno años y con mucho futuro de recorrido de gran proyección el exhiba la negociación se había estancado en las últimas semanas al rechazar los brasileños veinte millones de euros pero sabes bloqueado en las últimas horas tras mejorar la oferta rojiblanca que estará en torno a los veinticinco millones de euros y además también tras superar unos problemas fiscales que preocupaban al conjunto brasileño un jugador de futuro el Atlético de Madrid ya avisamos que pisaba el acelerador para firmar al menos a uno de los laterales porque era una de las exigencias de Simeone para iniciar la pretemporada la semana que

Voz 0919 43:13 teniendo noticias de hace meses donde ya se contaba que a Simeone le gustaba mucho este chaval y que lo estaba siguiendo bueno pues parece que a los veintiuno años va a venir al Atlético y aquí con el Cholo lo normal es que crezca como futbolista ya veremos si crece o no Marcos Llorente presentado hoy en el Wanda Metropolitano

Voz 6 43:34 cómo voy a un concierto

Voz 0919 43:36 ha preparado no sé si para esta tarde para mañana no ha podido ir la gente a la presentación éxito un acto privado pero ojito eh que escuchando a Cerezo presidente del Atlético hombre Se demuestra que que ha seguido la trayectoria de Llorente porque

Voz 6 43:52 no se sabe su características perfectamente

Voz 42 43:55 son muchas las virtudes que atesora nuestro nuevo jugador Marcos es un mediocentro de contención con capacidad también para jugar de zaguero destacando su capacidad de anticipación e intuición a lo que suma llegada pegada sobre todo es sin duda un en el fichaje con un presente grande y un futuro prometedor

Voz 15 44:20 hay que ver el Scout in que ha hecho Enrique Cerezo de Marcos Llorente impresionante por cierto

Voz 0919 44:26 Fullana ha llamado la atención que le han presentado ya con la camiseta número catorce que es la de Rodri es decir que el Atlético ya asume que Rodri la semana que viene vuela al City que no le va a dar una vuelta

Voz 4 44:37 si el Atlético lo tiene claro desde el momento que Rodri ya hace días se le comunicó al Atlético Madrid que llegaría

Voz 0919 44:42 un club a principios de julio para pagar la cláusula ese club a ser el City así que sustituto Marcos Llorente que además coge el testigo con el dorsal incluido con el dorsal número catorce que en su día también portaron Gabi o Diego Pablo Simeone cinco temporadas de contrato veinticuatro años paga el Atlético Madrid cuarenta millones de euros por Marcos Llorente que él está encantado con Simeone

Voz 41 45:02 en este proyecto todos los sonidos

Voz 34 45:05 lo que no sepáis es un grandísimo entrenador con un carácter único oí y una capacidad enorme de de transmitir su fútbol a sus jugadores yo estoy encantado lo de estar aquí de de ponerme a sus órdenes si de aprender todo de él y bueno pues tanto él como el proyecto que yo tienen en conjunto este club es algo que me atraía mucho hoy en cuanto saltó el el interés del club por mí no no dudé en venir

Voz 0919 45:30 que tenga suerte Marcos Llorente cómo le va la selección española femenina baloncesto europeo segundo partido estamos jugando ante Gran Bretaña

Voz 33 45:40 ah pues está sufriendo nueve está yendo bien nada al combinado de Lucas Mondelo derrota al descanso treinta y uno treinta y cuatro sólo un triple anotado a España en el primer tiempo ocho pérdidas ataque poco fluido así que toca reaccionar en el segundo tiempo para conseguir esa segunda victoria consecutiva descanso en Riga España treinta y uno Gran Bretaña treinta y cuatro

Voz 0919 45:59 más cosas del mercado de fichajes la Real Sociedad se va a llevar cedido a llegar chavalín del Real Madrid que lleva ya unos años de cesión en cesión en el extranjero parece que al menos una temporada va a estar cedido en Donosti Roberto Ramajo hola

Voz 1825 46:16 hola qué tal Gallego muy buenas pues el acuerdo es un hecho a falta de que se oficial Martino llegar va a jugar cedido en la Real Sociedad de las dos próximas temporadas sin opción de compra por parte del conjunto txuri urdin el Real Madrid lo podría recuperar el próximo verano pagando una indemnización al conjunto txuri urdin porque el cola cual recupera ya parte de la inversión de la Real Sociedad que va a hacer cargo de la ficha alta de Martino dejar pero los movimientos son los siguientes primero tiene que renovar el noruego con el Real Madrid renovar por dos temporadas más hasta el dos mil veintitrés después Se hará oficial el acuerdo de cesión hasta el dos mil veintiuno a la Real Sociedad espera la próxima semana aquí en San Sebastián para que empiece la pretemporada el día de ocho a las órdenes de Imanol algo

Voz 0919 47:01 bueno es una de las salidas del Real Madrid aunque están era una salida difícil estaba fuera oí digamos que pasa por Valdebebas para volver a irse hay otras que tiene que trabajarse más el equipo blanco Laure Cobas siga el Chelsea parece que está muy muy encaminada ya iba a sacar otra pasta el Madrid Antón Meana