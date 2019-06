Hora 25 (28/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:17 si la vida es puro teatro a partir de ahora vamos a hablar de Pura Vida en Hora Veinticinco reunimos a los directores de tres de los festivales veraniegos de teatro más importantes Almagro Mérida y el Grec de Barcelona llena el tiempo que cada viernes dedicamos a la gastronomía hoy veremos buen vermut es el plan que hemos preparado para este último viernes de junio en el que llevamos toda la tarde pendientes del fuego Pedro Blanco

Voz 3 00:38 si el calor y el viento se han aliado en varios puntos del país y los incendios se han multiplicado este viernes el más grave sigue siendo el de Tarragona los equipos de extinción han conseguido contener el avance del fuego David Borrell es el jefe de bomberos de la Generalitat el objetivo era

Voz 4 00:52 al contener el incendio lo estamos consiguiendo y ahora a intentar en las próximas horas ganar en estabilización

Voz 5 00:59 el día está siendo complicado ya lo lo sabían

Voz 0194 01:02 hemos anunciado pero bueno

Voz 5 01:05 vamos vamos consiguiendo los objetivos que les

Voz 0194 01:07 brotaba pero luego también ha provocado el desalojo de decenas de personas en dos urbanizaciones de Toledo en Ávila decenas de efectivos terrestres y aéreos trabajan en la extinción de otro incendio José Manuel Gozalo buenas noches

Voz 1081 01:19 buenas noches más de cien personas trabajan para controlar este incendio forestal en Gavilanes en Ávila que se mantienen a estas horas el nivel uno y afecta a unas treinta hectáreas del Valle del Tiétar una zona de gran valor ecológico Nuria es la propietaria del restaurante que lleva su nombre ya estado toda la tarde preparando bocadillos y agua para las personas que trabajan en sujetar las llamas

Voz 6 01:38 me está haciendo bocadillos

Voz 7 01:40 ayer todo lo que podemos para subirlo pero la gente está todo el pueblo volcado todos los alrededores

Voz 1081 01:48 el fuego pueda alcanzar una importante masa forestal del monte de este municipio del Valle del Tiétar hice dije hacia el término municipal de Pedro Bernardo los vecinos de la comarca señalan que es como un incendio de hace treinta

Voz 0194 01:59 en Cataluña los Mossos d'Esquadra han identificado al hombre que protagonizó un ataque homófobo aún joven contra un joven

Voz 3 02:05 en un restaurante de comida rápida en el vídeo difundido en redes se ve cómo el agresor amenaza ese joven con hacerle heterosexual a hostias Barcelona Manel Río

Voz 8 02:13 en el vídeo se aprecia como la amenaza porque según decía el agresor vestir así es faltarle al respeto pasó anoche en pleno centro de Barcelona mientras el guardia de seguridad del local observaba la situación sin actuar más tarde los Mossos llegaron al local e identificaron agresor y víctima que por ahora no ha presentado denuncia la alcaldesa Ada Colau ha dicho que Barcelona no tolerará la homofobia

Voz 9 02:33 es absolutamente inaceptable que sepa la víctima que nos va a tener a su lado a través de la oficina contra la discriminación que siempre vamos a apoyar a cualquier víctima de una agresión homófoba o machista racista porque esta es una ciudad comprometida con los derechos

Voz 8 02:47 Nos según el Observatorio contra la homofobia las agresiones de este tipo han subido un treinta por ciento en lo que llevamos de año en toda Cataluña

miedo a las que se van a sumar Hora Veinticinco nuestros tertulianos hoy Juan Carlos Jiménez María Elvira Roca y Carmen del Río

Voz 3 07:46 llega el verano llega al teatro los festivales de clase

Voz 6 07:49 como Mérida o Almagro pero también los de contemporáneo como el Grec esto que estamos escuchando pertenece a la ópera Sansón y Dalila es así como ayer inauguraba el Festival de Mérida bajo la dirección de Paco Azorín con música en directo de la Orquesta de Extremadura y más de cuatrocientas personas en escena en Almagro Almagro empezarán el cuatro de julio y este año el país invitado será México la idea es conmemorar los quinientos años del encuentro de las dos culturas con Sor Juana Inés de la Cruz como protagonista hay llena Almagro sesenta y ocho compañías y directores como Mario Gas o como Carme Portaceli y en teatro contemporáneo Nos vamos al Grec de Barcelona

Voz 22 08:33 Knicks eh

Voz 0194 08:38 este es uno de los platos fuertes del Grec una historia de amistad masculina de amor y dolor que dicho iban Hoff el festival arrancó el miércoles tiene programados un centenar de montajes hasta el treinta y uno de julio los tres actores de los tres mejores festivales de teatro de veranos acompañar esta noche en Hora Veinticinco a que mi lado Ignacio García Nacho director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro muy buenas noches buenas noches ser Mérida Jesús Cimarro director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida Jesús muy buenas noches buenas noches y en Radio Barcelona Cesc Casadesús director del Festival Grec de Barcelona Alvaro buenas noches buenas noches

Voz 23 09:14 los a todos Cimarro empiezo por ti Mary

Voz 0194 09:16 da empezasteis antes que ninguno bueno cualquier que empezó antes pues vosotros ayer por reciente porque han pasado pocas horas con San soltera la qué tal fue

Voz 24 09:25 pues fue espectacular porque ver un nuevo pero con más de cuatrocientas personas en escena sobre todo nuevo pero inclusiva que estaba protagonizada por un colectivos que están al límite el madura ha sido un trabajo que ha coordinado de una manera es maestro Paco Azorín porque muriera tanta gente en el escenario bueno ayer fueron nueve minutos y medio de aplausos el en la ópera sí todo el teatro en pie casi tres mil personas en pie fue emocionante sobre todo es emocionante ver a a gente que eso de toda la figuración que nunca había hecho una ópera Il ver cómo se implican y cómo han trabajado todo este periodo de tiempo una ópera tan difícil como Sansón y Dalila sí con coro impresionante y con una orquesta Extremadura que han ochenta y seis músicos bajo la batuta de nuestro habría que bueno el teatro ser ese rompió estaba llena estaba lleno prácticamente

Voz 0903 10:29 no

Voz 24 10:29 no no hacía calor una noche muy bonita muy muy emotiva In

Voz 0194 10:34 no ciega Lord por suerte seis quién esa fuerza de la naturaleza Ivo van Hoff que trae tan poca vida qué es eso

Voz 23 10:41 bueno nosotros bueno el festival aquí usamos muchos espacios de la ciudad está al teatro Grec pero también usamos otros espacios como el Teatro de las los etcétera en este caso esta obra pasa hay es uno de los directores más importantes del mundo holandés Yvo fan Hoff una de las novelas yo diría a ver si les fantásticos de estos últimos años que es de la escritora hawaiana o de que vive en Estados Unidos y por tanto una obra de teatro en mayúsculas

Voz 0194 11:08 arte preguntaré también pero público pero déjame que le pregunten a que es el que todavía no arrancado el cuatro de julio yo no sé cómo se viven las horas o los días previos a arrancar el festival porque ellos dos ya está ya ya se han lanzado y tú

Voz 0903 11:18 con ganas de ponernos en marcha ya

Voz 0194 11:22 festival si digo que vive un festival de teatro feminista Almagro exagero

Voz 0903 11:27 no en absoluto Almagro este año está dedicado a las mujeres sin visibilizar desde el Siglo de Oro empezando por Sor Juana Inés de la Cruz pero continuando con Ana Caro Mallén María de Zayas hasta catorce autoras que durante el siglo XVII escribieron muy buen teatro y poesía y autos sacramentales y música además también con muchas grandes artistas contemporáneas va a estar Helena Pimenta habla estar Carmen Cortés prestar Blanca Ali va a estar Karma porte Cherie hasta veintiséis directoras estarán en el en el festival veintitrés dramaturgas dando esa visión complementar Eitan necesaria las mujeres de siglo XVII inventaron en los escenarios un espacio de libertad que no existía en la calle un espacio de igualdad un espacio en el que podían decir cosas que no podían decir en otros lugares y creo que lo que nos toca hoy en día en un festival es plantear un modelo cívico de convivencia

Voz 0194 12:19 yo os pregunto ahora por el público porque estamos hablando de tres propuestas y muy concretas seis me estabas contando lo de Juanjo qué tipo de público va a este tipo de espectáculo

Voz 23 12:30 los nosotros no habríamos zanjó nosotros abrimos hace dos días con Kronos Quartet con un proyecto que hicimos aquí con la Escuela de Música con estudiantes de música aquí también con una artista visual de Madrid que les produzca club precioso nosotros nos marca los espacios yo creo que a los tres Nos marca los espacios donde hacemos el los festivales no yo creo que Melilla tiene un espacio creo que hay nos gana todo es maravilloso hermano ha pues abarrotar de toda la ciudad ya nosotros nos marca el teatro cree que es un teatro pues también al aire libre dos mil localidades lo que pasa que nosotros también usamos todo lo que serían otros teatros de la ciudad hasta treinta y cinco espacios en nuestro caso

Voz 0194 13:10 ahí hay un público definido de de de los teatros de los festivales de verano dirías tú

Voz 23 13:16 y dentro de la programación hay diferentes líneas hay una línea que nosotros la marcamos como Noches de verano hay si su público más que busca ese espacio al aire libre es entretenimiento ese esa fresquita también del verano y ese público está existe y para él ente diseñado una oferta muy variada música con teatro ha pues de distintas fórmulas no pero sobre todo yo diría que ese público de entretenimiento los otros está y creo que todos los que tenemos en en el caso nuestro intentamos también trabajar un modelo de festival con muchas ayudas a coproducciones de compañías locales ese soporta al talento que diría que es una de las líneas de fuerza y ahí de alguna forma toca siempre pues trabajar para que el público que sigue durante la temporada teatral en Barcelona que seguramente claro es más fuerte que la que cenan Mérida o a Magro no pero que esa continuidad de la temporada o incluso nuestro caso esas coproducciones que vuelven después al temporada siguiente que también ese público teatral crítico esté satisfecho encuentre proyectos distintos no lo el caso de programación internacional también intentamos traer eso que no se ven temporada eso únicos exclusivo en especial eso hace que el festival sea una fiesta no

Voz 0194 14:27 Jesús ya Mérida quién va

Voz 24 14:29 pues en Mérida a todo tipo de público tenemos como muy bien dichos es un espacio que es monumental como sólo el teatro más grande de España tres mil

Voz 0194 14:39 es que hacerlo muy mal para que no vaya a la gente también te lo digo

Voz 24 14:42 es bueno este festival épocas muy complicadas un diván doscientas personas espacio maravillosos

Voz 0194 14:47 ha conseguido que en estos momentos

Voz 24 14:50 media de público en el Teatro Romano será de dos mil quinientas personas pero tenemos otros espacios donde hacemos otro tipo de propuestas más pequeños teatros donde entran ciento cincuenta y doscientas personas y otros también extensiones dentro del propio festival en otros teatros romanos en la provincia de Badajoz de Cáceres pero yo creo que el público que acude pues es muy diverso muy variado muy distinto dependiendo de las propuestas escénicas que les planteamos es decir por ejemplo la ópera no pero yo siempre tengo un cierto miedo para porque puede parecer elitista ya que hemos intenta ser un opera lo más cómodo define voy a utilizar las palabras que definía en la rueda de prensa Paco Azorín uno opera democrática Conde Gea ya muchísima gente muy variada hemos conseguido yo creo que hemos conseguido que de repente esto es una coproducción con el Teatro La Maestranza de Sevilla ayer había también un equipo muy importante del Teatro Real estaba alucinados de de la respuesta del público de cómo han reaccionado

Voz 0194 15:54 Almagro quién va en ancho Almagro mucho

Voz 0903 15:56 sí más gente porque Almagro es una especie de milagro municipio de nueve mil habitantes que durante un mes al año se convierte en el centro mundial del siglo de Oro no hay otro lugar en el mundo en el que podamos ver a Sor Juana Lope a Calderón a Cervantes tanto y tan variopinto hay teatro infantil Barroco infantil para la Familia Adena que tenemos un público familiar que además este año podrán después para disfrutar los espectáculos de la noche dejar a los niños con la con los que han visto teatral la tarde en la guardería lucenses

Voz 0194 16:27 muy bien es es una buena idea que vamos a abrir para no

Voz 0903 16:29 dar también democratizar la presencia del público los jóvenes van mucho al Almagro Off que es el certamen para jóvenes creadores luego Almagro es un festival muy grande en tamaño en un municipio muy pequeños son setenta compañías que vienen del mundo hay teatro en estonio el polaco vienen de Costa de Marfil de la India de casi toda América Latina dieciséis compañías mexicanas y con formatos muy variopintos desde casi setecientos espectadores en el Hospital de San Juan que ahora pasa a llamarse teatro Adolfo Marsillach aún la iniciativa este año que se llama el teatro de sus Mercedes que dentro de un Mercedes para tres espectadores hacemos El perro del hortelano

Voz 3 17:07 no

Voz 0903 17:07 para dos acta los tres espectadores sí

Voz 0194 17:10 eso sale a cuenta esto sale a cuenta porque allí

Voz 0903 17:12 patrocinador y que esos tres espectadores van a vivir algo absolutamente único que es lo que tiene Almagro espacios pequeños espacios gourmet como el patio de Fucka es un patio del siglo XV donde entran cien espectadores pero bajo el cielo estrellado manchego y con esa arquitectura pueden ver a los actores

Voz 0194 17:29 con Almagro eso se convierte en un acontecimiento que que mueve toda la ciudad

Voz 0903 17:34 la reserva natural de lo que decimos nosotros es la aldea de Asterix del Siglo de Oro de alguna manera es un reducto en el que todo el mundo que está haciendo Siglo de Oro a nivel planetario se concentra ahora recibimos noticias en acompaña que está triunfando con El lindo don Diego en Buenos Aires una vida sueñan Bogotá un La Celestina ahí un perro del hortelano en México que van a venir y durante el mes de julio uno sin moverse del municipio pueda hacer un largo viaje teatral por los cuatro contener

Voz 0194 18:01 llegó mover la economía también de toda la localidad los restaurantes los hoteles las tiene

Voz 0903 18:06 las los artesanos de la ciudad de la comarca tengamos en cuenta que en una ciudad de nueve mil habitantes los viernes y los sábados van dos mil setecientos espectadores al teatro

Voz 0194 18:16 milagro en contraposición es que era una ciudad como Barcelona para mí el él cree que es mítico por por la edad que tengo tú que crees que supone para la ciudad El Greco es una cosa ya sólo para la gente que le gusta el teatro o mueve algo más

Voz 23 18:31 pues yo creo que el cree que es el festival de Barcelona ya que que que queremos que con lo que hemos crecido y eso festival que realmente toda la gente de Barcelona a My queremos seguir hasta

Voz 0194 18:42 qué vas a saber del Grec no bueno eso es lo que

Voz 23 18:44 qué esperamos mantener ese nivel ese interés esas esas porque las ganas están y yo creo que lo más bonito que nos puede pasar los festivales es llegar a a dirigir un festival y que la gente quiera ese festival no se lo ponen muy fácil o muy difícil porque de repente es no defraudar también pero realmente es muy bonito ver que la gente que el festival que quiere ir al festival según y seguramente es cierto hay una oferta muy grande en Barcelona hay muchos festivales hay muchos acontecimientos pero el Grec se diferencia

Voz 0194 19:12 tiene mucha gente de fuera

Voz 23 19:13 en realidad no tengo que decirte sinceramente

Voz 0194 19:16 muy de la ciudad es un festival muy de la ciudad

Voz 23 19:18 que nos gustaría desde aquí invito a Barcelona nosotros de hecho estoy trabajando para ello hemos estado también haciendo ruedas de prensa en otras partes de España porque me gustaría muchísimo con la gente descubriera a este espacio muchísimos turistas viene a Barcelona nunca han visto vistos espacio son jardines que están abiertos al público por lo tanto yo creo que descubrir ese espacio donde se ve toda la vista a la ciudad ese esa puesta de sol de los jardines del teatro cree que es algo que yo creo que toda la gente que vive Barcelona tienen su corazón me gustaría que también la gente de fuera lo descubriera para esta ciudad

Voz 0194 19:48 no en el pop las hay que nosotros íbamos a jugar al Teatre Grec que era como como un sitio de juegos el del profeta lo tengo han asimilado a mi a mi ver grafía Cimarro Mérida que además con un nivel de Estelle más largo de todos un nivel de exigencia de todos los años el festival de Mérida está como en el imaginario de todos nuestros veranos mantener el nivel no debe ser fácil

Voz 24 20:09 no es complicado además sobretodo Rulfo es un festival de temática grecolatina que rumana que se ha convertido en estos momentos en el único de todo el sur de Europa hemos conseguido acercar esos clásicos de a nuestros días y con y con el lenguaje de ahora eso ha permitido también que bajemos la media de edad en más de quince años en este momento la media de edad estén cuarenta y cuatro años estaba en sesenta la media de edad del festival de ha Venio muchísimo era su

Voz 3 20:41 sí lógicamente porque

Voz 24 20:43 que vamos a ver un Heron matemática las túnicas llamó don a gente

Voz 0194 20:51 la túnicas las túnicas espantan a la juventud

Voz 24 20:54 entonces bueno pues hemos hecho quiebro ritmos cambiado la orientación de esa de esa tendencia ya hay muchísimo público joven que está viniendo a las representaciones es un gusto a parte además tenemos muchísimo actividad alrededor allí inauguramos una exposición sobre Dionisio en el museo no

Voz 0194 21:12 es un de Orthez rumano tenemos muchísimos

Voz 24 21:15 Encuentros en congresos hay una jornadas que organiza la Asociación clásicas y modernas sobre la mujer en la época romana en las dramaturgas en la época romana que que era muy difícil que en aquella época como dice Ignacio si en el siglo XVII era difícil visibilizar la imaginaros hace dos mil años lo que significaba clara que el papeles era mujeres los hacían lo somos

Voz 3 21:37 es y miráis

Voz 0194 21:40 ojo lo que hacen los otros festivales osos complementarios y nos vais a robar nada

Voz 0903 21:45 miramos con interés con atención porque creo que además lo que interesa es el bien común nuestro público es un público culto con ganas de disfrutar de la belleza de la cultura en marco incomparable marco incomparable y muchos van a Almagro y luego van a Mérida o van a Mérida hay después viene en Almagro yo creo que lo que tenemos es que tener éxito todos porque significará que gozamos de buena salud en el en el teatro clásico estivales en el público que quiera algo más que teatro quiero en la experiencia distinta que es ver teatro en un espacio incomparables durante ente claro es una experiencia además inolvidable quién ha estado en cualquiera de los tres lugares en el Grec en Mérida buena Almagro recuerda a esas experiencias para siempre y yo creo que ese público que lo ha disfrutado repite y repite en uno y en los demás festivales de manera que claro que miramos además con con buenos ojos y con ganas de que los otros festivales tengan tanto éxito comandó a seis millas

Voz 0194 22:38 ojo a los otros no o no de reojo no digan

Voz 3 22:41 Torrejón no yo quiero ir bueno ir lo tengo difícil

Voz 23 22:45 pero siempre con bueno sobre todo con Jesús nos vamos a comer algún día hay charlamos de proyectos Si en realidad producimos si trabajamos juntos y sobre todo con Jesús en le conozco menos pero pero yo creo que es necesario es bueno es interesante es importante sobre todo en nuestro caso estos espacios tan grandes es muy complicado producir para estos teatros si tenemos que colaborar porque no hay forma quizás es verdad si eso que comentaba él la limitación respecto a su temática grecolatina o en el caso Almagro Siglo de Oro a veces dificulta más eso que las porque es es yo creo que la gente del teatro somos gente que nos gusta colaborar coproducir no necesitamos nos queremos también a veces nos odiamos

Voz 0194 23:29 pero los invitamos pero

Voz 23 23:32 en mi caso general siempre de tenemos una muy muy buena

Voz 0194 23:35 pero es el Grec tenéis mucha música no pues

Voz 23 23:38 pues mira abrimos con Kronos Quartet compañía de San Francisco o en una producción con visuales y con estudiantes de aquí de de la Escuela Superior de Música tenemos también una noche de música clásica con doce cantantes de pop

Voz 0903 23:52 simultáneamente tenemos

Voz 23 23:55 conciertos también algunos más de verano pues en el teatro

Voz 0194 23:58 ese ese pues como

Voz 23 24:01 cómo lo Corea Lorena Kenny también tenemos musicales este año haremos con ansias y Manu Guix La tienda de los horrores el el cada año no esta temática yo lo que sí tenemos es matemática que yo planteo una vuelta al mundo entonces cada año dedicó el festival AGE no tengo la temática grecolatina pero justo el año un año lo de que a Grecia y con Jesús no abordamos hicimos varios proyectos sí pero este año pasado lo de que Asia y en el actual lo dedicamos a mundo anglosajón hace un viaje desde Melbourne a Estados Unidos este año la temática había más ese mundo anglosajón por lo tanto hay más música anglosajona Estados Unidos Australia etc

Voz 0194 24:39 ya Almagro no sé si lo dedica pero México es el país invitado no

Voz 0903 24:42 si México quiere decir pues quiere decir primero que abordamos el patrimonio que es escribió en México durante el siglo XVI y XVII como una parte importante del Siglo de Oro a veces olvidamos el Siglo de Oro fue una realidad que es escribió en español pero no solamente española y creemos que México sea una parte importante

Voz 25 25:00 Juan Ruiz de Alarcón Sor Juana Inés de la Cruz

Voz 0903 25:02 nacieron allí entonces la relación con México es doble por un lado bien en dieciséis compañías de teatro de danza antes de en la calle las danzas de los diablos de te lo ha pan una cantante fabulosa acaba de ganar el el Grammy Latino la Compañía Nacional de Teatro de Méjico haciendo el perro del hortelano y La lengua en pedazos compañías haciendo autos sacramentales de Sor Juana Ésa es una parte importante pero también las compañías autóctonas y aquí Carmen Cortés va a estar bailando los versos de Sor Juana dirigida por Carmen él o haremos una ficción sonora con Radio Nacional con María Adánez y con Manuela Velasco también sobre la vida y los versos de Sor Juana de manera que es un camino nosotros lo llamamos barroco de ida y vuelta el país de referencia al país invitado nos ayuda a abrir nuestra mente a entender que el Siglo de Oro son más cosas de las que pensaba

Voz 0194 25:54 estimar cuándo se empieza a preparar el siguiente festival cuando se termina la actual

Voz 24 25:58 claro es que hace falta incluso con dos años antes de de antelación porque conseguir repartos que los modos de producción de cada uno de los festivales que estamos que estamos hablando en estos momentos son muy distintos como bien decías es que hay que plantear coproducciones continuamente porque no se puede abordar este tipo de producciones que

Voz 0194 26:23 es tienen veinte treinta

Voz 24 26:26 pues en escena es un poco locura entonces bueno si hay que plantearles con mucha antelación también intentar yo intento no repetir títulos que hay que pase el tiempo y que haya títulos nuevos hecho las base de Delfos mí me piden que cada año haya por lo menos dos otras funciones que nunca hayan hecho pues hay tienes que estar continuamente pensando en títulos que nunca se o proponer como he dicho antes autores para este año la semana que viene tenemos a Cicerón que adscritos nos tocó ayer hoy protagoniza José María Pou dirige Mario Gas sí que es un eso es todo lo contrario son cuatro actores en escena frente a los cuatrocientos

Voz 3 27:11 en cuenta que estamos teniendo imagínate eso es una tontería eso no es nada

Voz 0194 27:17 estuve el otro día con Josep Maria Pou escuche la

Voz 23 27:20 de Cicerón y me parece fantástico tengo unas ganas de

Voz 0194 27:22 verlos estoy haciendo esto Arrúe enhorabuena o o por ejemplo

Voz 24 27:27 eh un director que viene después que se Hernán Gené que nunca ha trabajado en Mérida iraquí monta Pericles que tenemos una variedad el Prometeo que ha escrito o Luis García Montero que dirige José Carlos Plaza hay protagoniza Ayuso Omar

Voz 0194 27:46 cómo vas a decir que no a esto por mucho calor que haga la venta de entradas va bien Cimarro

Voz 24 27:50 sí estamos muy por encima de las expectativas de la envasado y vamos a ver yo siempre digo vamos a ver yo nunca quiero hablar de cifras hasta Alfaro

Voz 0194 28:00 qué pasa ya al final Almagro va bien de venta de entradas

Voz 0903 28:03 de momento si la perspectiva es buena pero también hay que esperar a El Greco Helguera va bien hay que trabajar si estamos estamos todos trabajando a tope pues que sirva al menos estos minutitos de radio para recordarle

Voz 0194 28:16 a los oyentes que estamos en verano que el teatro en verano es maravilloso encima es en escenarios como Almagro como Mérida como el Grec de Barcelona vale muchísimo la pena sacarse una entrada es sentarse un día

Voz 3 28:30 eso muchísimas gracias a los tres machos es Jesús muchísimas gracias y muchísima suerte a los tres mucho los toros

Voz 26 28:47 hora veinticinco

Voz 27 28:51 a ningún ordenador deja de funcionar por el efecto

Voz 0903 28:54 a mí

Voz 15 28:56 ningún Hawai va a dejar de funcionar

Voz 28 29:00 exacto Facebook e Instagram seguirán funcionando como hasta ahora que ahora que te han puesto en lo peor estás dispuesto a quedarte con el mejor

Voz 0194 29:09 yo estoy conjugado ahí

Voz 2 29:15 en la Cadena

Voz 6 29:16 sí

Voz 2 29:21 veinticinco

Voz 6 29:33 Carlos Torrent que está mejor ahora que corren ahora mala para estas cosas tampoco la verdad es que con este calor que hace y hoy pues a mí me apetece yo diría que el sábado a mediodía incluso me podría apetecer más pero ahora mismo uno

Voz 0194 29:52 no muy bien podría caer uno muy bien venga pues vamos abrimos La hora vespertina del vermut le inauguramos aquí enhorabuena

Voz 6 29:58 cinco signifique lo que eso significa porque el universo que rodea el vermut vermú

Voz 3 30:04 Over mot que digo nos de Barcelona tomamos vermut donde

Voz 6 30:08 sí exacto los de Madrid cada lo que que vamos es decir vermut siempre ha unido el vermut esos momentos plenos buenas conversaciones que además yo creo que se sienten más allá de la botella del vaso de la Copa de la barra del bar de la buena mesa carros responsable de Gastro en la Cadena Ser punto com Por qué nos gusta tanto el vermut por supuesto que quedarán te gusta sí sí claro porque nos gusta

Voz 3 30:31 yo creo que tú lo has explicado un poquito la verdad es que yo distinguía entre dos cosas por un lado lo puramente órgano eléctrico porque esa mezcla de dulce por idea amargor que rebaja un poquito la agresividad del alcohol hace que sea muy agradable vamos a explicar Oliver mucha hace con vino blanco con con algo de alcohol añadido con azúcar con Ajenjo que es la misma planta con la que se elabora la absenta Ésa es la base lamentaron unos monjes alemanes allá por el siglo XVI no los italianos no ademanes luego es verdad que cada productor tiene su propia fórmula casi siempre secreta y intervienen muchas otras hierbas y espero días de todo tipo a veces treinta diferentes y con diferentes tipos de de maduración no bueno yo cuando probó un vermut me resulta casi imposible adivinar que botánicos han utilizado pero el resultado suele ser siempre Redondo siempre algo estupendo te decía que tenía las explicaciones una es esta no la más organolépticas la de los ingredientes pero la otra tiene que ver con lo social

Voz 0335 31:31 porque yo creo que el vermut es lo que tomamos los que ya no salimos por la noche pero nos gusta seguir socializando tomando algo con amigos y además haciéndolo en horario diurno y con algo que también nos gusta mucho

Voz 0194 31:44 pero además el vermut para mí siempre es como fiesta el Bermudes sábado o el domingo es muy raro miércoles teniendo que Hoyo a veinticinco unos un vermut ingerir siempre sábado os sobre todo es domingo cómo nos va a gustar Family aclaro claro tú tienes una lista de

Voz 0335 32:01 Jerez es una lista que va cambiando siempre voy añadiendo el último que he probado pero la verdad es que sí que tengo unas cuantas diría que mi favorito de todos es el rojo de los Tau me encanta me encanta ser muy me de recuerdo también con no sé como como un vermut buenísimo el que compra a granel en el pequeño local de Bodegas Obregón en el Puerto de Santa María quita muy pequeña pero hacen un vermut muy bueno no sé es que he probado muchos que me ha gustado Golfo Zarra lema Athletic Aguirre miró la cuesta nos decía están haciendo vermut con uva el poco chacolí o con Albariño

Voz 3 32:41 más de de todos los sitios y en caso de necesidad incluso Martín y yo añado que compra a granel en el exdirigente Falset está maravilloso Martín Berasategui buenas noches

Voz 1520 32:52 noches y me ha dicho un pajarito bueno no sé

Voz 0194 32:55 ciencia cierta que tu bebida favorita es el champán con hielo pero alguna vez Tomás Vermont

Voz 1520 33:01 es decir que aparte del chacolí cinco el champán con los mi debilidad pero es un importante que el hielo sea agua mineral

Voz 8 33:08 ah vale o no vale cualquier no vale cualquier tontería

Voz 30 33:12 no no

Voz 1520 33:13 bueno y luego la una bebida favorita es el vermú así que hoy vamos de pleno al quince yo recuerdo que de pequeña lo veía en la Parte Vieja donostiarra que algunos turistas olían peligran los vales Martini y el color de la bebida me llamaba mucho la atención cuando era pequeño eh en cuanto crecimos puesta empezamos a aprobar la severidad de los mayores ya sabes cómo somos rondeños

Voz 0194 33:33 y me encanta punto punto

Voz 1520 33:36 tanto de las bebidas amargas italianas porque los italianos son refinados maestros pariendo ver musitó de este tipo de bebidas fortificadas a base de hierbas y luego por extensión también aparte de que me chifla en todos los vermú pues el campar y él me parece un prodigio

Voz 0194 33:51 todo lo que es amargo a me pasa lo mismo

Voz 1520 33:54 que no se puede concentrar mejor los matices que más me gustan a mí excepto vais a potencia ese amargor ese dulzón estas pequeñas injerencia y el golpeo del va del gas también le va a mi me gusta montón y cualquier combinación con estos elementos es bebida campeona siempre

Voz 0194 34:11 por lo mezcla Si al final siempre

Voz 1520 34:13 te parece una bebida campeona

Voz 0194 34:16 por lo que te llega de tu restaurante ese provocaron con los colegas tú dirías que está de moda el vermut

Voz 1520 34:22 pues claro que está de moda pero no solamente está de moda ahora lleva de moda muchísimos años porque es una habilidad legendaria con muchos siglos de historia Illes festiva invita a la celebración abre el apetito también Terim que al paladar y lo prepara para lo que venga y además es una bebida que pide cítricos tampoco zumos como cortezas pide también alcoholes destilados para mezclar combina muy bien con encurtidos también combina muy bien con salazones e incluso con algunas bebidas

Voz 0194 34:52 buje antes ominoso

Voz 1520 34:55 yo que ahora que está llegando el calor aquí en el País Vasco de una manera increíble Eren no hay mejor bebida para la abrirle para la orilla de la playa en el chiringuito al borde de una piscina yo creo que es una avenida impresionante

Voz 25 35:07 tú lo utilizas para cocinar

Voz 1520 35:09 pues ayer mismo mira volví de Madrid grabar Master Chef y me ha acompañado a mi gran amigo David de Jorge casualidad hablamos de este tema páramos en carretera a comer en Boceguillas ciencia de de de de Segovia Illán de un platillo de aceitunas dijimos que el mejor aliño en arreglarlas con un carretón de Bermeo y otro de aceite de oliva porque es un

Voz 25 35:32 mujer tarde las eh es decir

Voz 0194 35:34 tras el vermú sobre las aceitunas eso quizás un poco de

Voz 1520 35:38 como aceite de oliva hay buena en unas aceitunas verás qué rico está bueno ya sabéis que este año lo bueno este año pasado homenajear a Gilda en forma de peras líquidas de racimo como Roma un racimo de uvas el menú degustación del del veinticinco a nivel están tal acerté fue un homenaje a lavandería donostiarra más reconocida y ahora tengo un reto ese de estoy viendo la manera de integrar en el vermú en algún plato como un moderno homenaje a los bares de la Parte Vieja donde yo nací ya mi raíces que no son otras que San Sebastián esto cuando bueno yo también suelo cuando me hablan así para cocinar vermú a gente ha sido domésticas lo decir cuando hagáis una vinagreta una línea una nada o un sofrito para una cazuela de marisco una sopa de pescado hay que probar echar un chorro de Vermont el fondo veréis cómo se ilumina la comida hay siempre llevan Visa hermanas hermanos

Voz 0194 36:32 ya unos mejillones que labores como muchas otras cosas pero el momento de mejillones los abro con retoma bien generoso de vermut blanco

Voz 0335 36:39 tienes Alberto García Moyano Carlos pues mira le puede presentar como abogado como empresario hostelero porque tienen una bodega en Barcelona bodega Carol también un un restaurante Santas crema también se podría definir como autor de la web en ocasiones veo bares que me encanta el no sé si el nombre está muy bien pero para mí además estos todo vale entonces veo si además de todo eso para mí es una especie de oráculo para todo lo relacionado con la cultura de los bares lo mismo lo puedo preguntar por el vermut que esa servilletas que que que no sacan nada en el bar yo ahí me puedo preguntar este tipo de cosas Alberto muy buenas noches ahora muy buenas

Voz 0194 37:16 qué entendemos por el vermut de grifo porque además paseas por Madrid sobretodo yo Cataluña no tengo menos visto pero tú Madrid te paseas y en muchos bares bueno la puerta hay vermut de grifo qué entendemos por te grifo

Voz 30 37:26 a ver aparte de ser una de las mejores cosas que tiene Madrid que me vuelve loco cada vez que voy a voy una de las razones por el vermú aunque vaya a trabajar y bueno el vermú de grifo no deja de ser al final emplear un tirador

Voz 1520 37:40 o de de similar al de cerveza

Voz 30 37:43 sí sí cargarlo pues en algún depósito de vermut Day dos maneras clásicas al menos que os hay dos maneras típicas que es algo bien directamente cayendo desde el barril por por presión por altura o eh también hay métodos más modernos y creo que un poquito más bueno pues da más útiles que es pues bueno con una especie de de depósitos equivalente a lo que sería el barril de cerveza pero no con tanta dureza sino que son unas unas cajas con Koke que le llaman Back in box que mantienen bien el el vacío en no entra no entra oxígeno y entonces pues bueno lo pincha si lo tiras

Voz 0194 38:20 pero tú tú dirías que es mejor que el de botella o hay malos vermut de grifo en manos veremos de Botella bueno es ver mucha grifo

Voz 30 38:25 este es meterse en un jardín o no no yo creo que yo creo que no hay magníficos increíbles Bermúdez Botella seguramente los mejores sean en botella lo que a mi me gusta más yo creo del vermut a granel de de de estos depósitos del invocó a menos porque ya no es manipulable sino es es que es manipulable es decir nosotros por ejemplo pues tenemos nuestro vermú y lo ponemos en nuestra la bota lo que hacemos es pues oye tenemos amargamente ahí como nos gusta viene Amargant nosotros nos lo nos lo customizada vale une a sesenta mil a mi me gustaría es en cada bar lo puedes tener pues a tu gusto y está bien porque eso pues hombre pues hay variedad y a mí personalmente que me gusta amargo pues me lo amargo además entre quizás que me lo me gusta muy muy amargo

Voz 0194 39:11 está de moda sigue estando de moda fue una moda que está cayendo la gente sigue tomando vermú a ver yo creo que sigue alto el tema

Voz 30 39:18 eh sí que es verdad que con el tema con la crisis inexplicablemente o explicable mente yo no tengo ni idea realmente si hay causa efecto ahí pero sí que hay un auge no se vuelve a redescubrir yo no sé qué es que a lo mejor nos quedamos bien para irnos de vacaciones y nos quedamos a domar cosas que no salían poco más barato pero sí que es verdad que hubo ahí esa subida yo creo que el vermú nunca se fue yo estoy ahí mucho con con Martín que ha dicho pues es verdad que el vermut es una medida ya legendaria eso eliminarlo va a ser muy complicado sea yo creo

Voz 0194 39:52 en forma parte de la vida de todos nuestros padres después empezamos a tomar nosotros forma parte de la vida de todos imagino un domingo al mediodía sino que es muy difícil con qué tapas lo acompañamos decía antes Martín los encurtidos le van muy bien las aceitunas le van muy bien porque hay que acompañarlo con algo porque también te digo tú te levantas un domingo por la mañana no desayunan y lo primero que te metes en el cuerpo es un vermut

Voz 23 40:15 adiós adiós a cuestas sí sí sí sí sí

Voz 30 40:19 complicado sea el vermut ha dicho una cosa antes Carlos en la introducción que era muy muy sabia que es oye qué bien qué tal que que tiene ese punto el amargo que camuflar un poco el alcohol pero eso también hay que tener cuidado con ello porque es peligrosos pero es una es decir al otro lado

Voz 0194 40:37 vida potente sí

Voz 30 40:39 te vas animando y ojo eh con que lo acompañaría mira yo no me cumplió no me complicó la vida eh bueno aparte si con con con con encurtidos y demás que proponga que añadir con patatas fritas y salsa Espinal le no me complicaría Diane mejillones

Voz 3 40:55 hace un un un bar

Voz 0194 40:57 hemos de latas y una recomendación

Voz 0335 41:00 me parece casi pornográfica que que escuchen una vez de Martín que es el líquido agresora de los berberechos echarse lo al vaso de Bermeo también hay sí

Voz 1520 41:09 súper bien eso eso eleva osea

Voz 0194 41:11 líquido ese de los berberechos le echas adentro dentro del vaso de vermut

Voz 1520 41:14 bueno pero terriblemente bien berberechos son unos berberechos aparte descabezado usado también va super debían de dar ese toque de humor que que el que si lo tratas con elegancia eh sale

Voz 25 41:28 airoso del reto aseguró que bueno Meritxell Falguera es quién es

Voz 0335 41:32 pues mira es una sumiller de Barcelona que nació con una botella debajo del brazo porque sus padres tienen una tienda de vino en en Sants el se queda ya leída durante un tiempo estuvo escribiendo en la Cadena SER en el blog tinta de calamar pero bueno ha colaborado con muchos otros medios ha escrito libros ella tiene una forma de comunicar el vino muy peculiar pero Undiano sorprendió con un libro que se llama que beber cuando no bebes un libro en el que también se pueden encontrar alternativas sin alcohol vermut luego le pregunta las alternativas

Voz 25 42:01 Meritxell buenas noches buenas noches en tu faceta sumiller tu días que el vermut sirve para aprovechar vinos mediocres o el vermú tiene que ser de buen vino ya es que claro para hacerlo casero siempre tiene esa mala fama pero ahora mismo hay tanta competencia que se están esforzando en buscar Variedades antes como más las la base de uvas que había en Tarragona a Macabeos o Parellada no hay de en en el resto de la Península ya lo que ves que están currando Esma haciendo Cup Page es igual que empecemos el vino también la gente le gusta envejecer el vermut veo que hay ya mucha más cultura y sobre todo una cosa que la gente no piensa que es que el vi el vermut es un vino Haro matizado pero es un vino que cuando lo abrimos señores y señoras que se acuerden hacer el vacío o ponerlo en la nevera que no dura como si fuera una ginebra os tras esto esto es un consejo muy importante marítimo por qué no

Voz 0194 43:05 ha llegado hasta hoy como

Voz 25 43:08 es verdad ajena pierde todos los aromas tanto en satén esto porque yo lo veo en mis amigos siempre o con Price boticas más pequeñitas os acordáis que por mucho que se vino que a veces os sea una vez tenga a bien una vez abierto tiene que tener el tratamiento de un vino se sí mismo qué hacemos cuando

Voz 0194 43:26 abrimos una botella de vino que a veces tenemos el tapón ese del vacío

Voz 25 43:29 o sea lo mismo con vino

Voz 0194 43:31 lo estaba haciendo mal cincuenta y cinco años de mi vida de haber estado oyendo en Italia con qué te quedas con el de Italia

Voz 25 43:40 bueno o con el de Reus por ejemplo pues mira hoy hace traído aquí Humberto que es un ver Munté Touré de de Torino pero claro yo me quedo con el de Reus piensa que hasta después de la capital a partir del dos mil quince demos el Museo de Reus de del vermut y que algunas de las grandes marcas está sí afincadas ahí podríamos decir a finales eso es la cultura sea pensad que decía Londres París ir Reus porque era casi donde se negociaba el precio me parece increíble

Voz 0194 44:17 porque que hay algunos Meritxell que son muy dulces e incluso un poco empalagoso y otros que son muy secos

Voz 25 44:25 la escuela francesa no es más blanco o más seco más alcohólico también la escuela italiana mucho más dulce ese horror Valentino sí es verdad que al final para mí como sobre leer lo que es importante es el equilibrio claro ya has visto he visto que vosotros sois unos amarillista estamos amargado

Voz 0194 44:47 amargados

Voz 25 44:49 hasta la Ruco la existe encanta a también a mil amargo me encanta es verdad que entonces cuando ves ese momento tan dulzón piensa siempre aparte somos así eh de malpensados pensamos uy que Cabezón será

Voz 0194 45:04 señores cadena no tiene por qué ser cabezón

Voz 25 45:07 claro son no es como el café piénsalo o no ancha el café le ponemos azúcar no están amargo perdona a tu estómago seguro que le parece igual amargo lo que estamos es camuflado

Voz 24 45:18 vale no es que las bebidas

Voz 25 45:20 desde resaca es que tal vez hemos más porque se solapa tenemos esa sensación más sí más gustativas alegría a más de tal y que el ver yo creo que como se toma el sol

Voz 0194 45:36 es muy eso sí eso sí eso eso es lo que da dolor de cabeza

Voz 30 45:38 ese es el el el el una de las Cruces con las que

Voz 0194 45:42 pero con cuidado claro eso es lo que nos mata me da igual creo de los dos Alberto Meritxell le pega bien porque antes lo decía Martín eh que el vermut casa vínculos destilados un chorrito de Ginebra el vermut les sienta bien

Voz 30 45:53 preparado por Dios Clare Smith preparado

Voz 0194 45:55 claro sí claro que sí sería en en alemán

Voz 30 45:58 se en Madrid tenéis un sitio magnífico que escasa Camacho que tiran el vermú de tirador si bien tirador para la gaseosa y luego el hecho rinde de Ginebra mejor preparado más bueno es que para quedarse a vivir pues no ha ido a todavía

Voz 0335 46:15 Alberto en ocasiones B

Voz 0194 46:18 Meritxell como decíamos que tenías este libro que beber cuando no bebés hay alternativas al vermut si no queremos tomar alcohol

Voz 25 46:24 pues sí la verdad que a mí me da mucha rabia no cuando estaba embarazada dando el pecho o eso no que parece que siempre que tengas que hacer algo social como lo de vamos a ir a cero un vermut

Voz 0194 46:34 como que tengas que beber citó sí pero es que

Voz 25 46:37 fuertes que te tienes que justificar es decir no toma antibiótico y la gente que lo toma no se justifica decir no es que no cojo el coche luego voy a coger el metro me entiendes un poco el mundo al revés somos muy fuertes aquí bueno dicho esto Viteri más fácil burbuja rosada pues mira sino hay glamour de Chaparro se pues lo puedes tomar alcohol pues que nadie te quite ese momento la bien Rowe también amargo ya ni el Ginger y no el vino me vuelven loca es un poco el Ginger y no es la base del Ginger él sí pero con naranjas amargas te mira Ángels que yo aunque sea cromática mente ver copas que tengan vida que no sean siempre los mismos refrescos es maravillosa eso ya es claro que sí es mediático y Alberto un tubo de ver mucho

Voz 0194 47:27 los de sábados y domingos a la hora del aperitivo o la gente toma a cualquier hora

Voz 31 47:31 bueno hombre mayores

Voz 30 47:34 ante siempre fin de semana sí pero sí que es verdad que entre semana hora de cercana a la hora de comer la gente se apunta Se apuntaba bastante al verme tengo que decir ir siguiendo un poquito con lo de antes que no quiero que se me ha olvidado comentaros yo creo que sí que están peli menos de moda en el sentido yo vendo menos litros de vermut que antes vale ligeramente se nota pero los que son ver moteros siguen allí hice lo venden a todas horas también para cuando acabe el programa Hora Veinticinco irán todos

Voz 0194 48:03 van a estar haciendo fila pero nosotros los primeros para tomar

Voz 30 48:05 es un vermut Martín vamos con la receta

Voz 0194 48:08 la de hoy que tiene un nombre muy pero que muy de Martín que es atención e Garro Tim de todos no Garrote de tomate y vermut escucharán cómo lo cuenta Martín pero ya saben que los ingredientes en los pasos pueden encontrar en la web de la Cadena Ser Martín Garrote de tomate cuéntanos

Voz 1520 48:25 es pues primero empezamos con el granizado de vermut que lo que hacemos es calentar quinientos gramos de agua con cincuenta gramos de azúcar sin que ello era justo para que diluya viene el azúcar Illa agregó Ramos la hoja de gelatina previamente hidratada ahí seca luego le agrega ambos unos setenta gramos de Vermont mezclamos bien coloca son recipiente para congelar y una vez que se congelan pues eh se hace con un tenedor con una espátula se hacen por las escamas que luego este convidado que eso es lo que él llama haremos granizado en escamas no lo hacemos el garrote de tomate cerrar Garro Tim cortamos los quinientos gramos de tomates en trozos con piel y pepitas e introducimos dentro de un vaso de una batidora y agrega amos los Veinticinco ramos de tomate concentrado los XXII Gran los veintidós gramos de que Chuck veinticinco gramos de vinagre de sidra va timos durante dos minutos y luego lo colamos por un fino bien bien fino sal Pimenta Montse colocamos de nuevo en el vaso en junto al en el vaso de la tengo oradora junto al hielo Pileje tritura vamos otra vez un poquito para que esté frío frío frío entonces colocamos el garrote TIM en un paso bien frío también ITA remita terminamos con una cuchara grande de granizado de vermú por encima cierto

Voz 32 49:42 el fin de Tomatito que bueno Martín orfandad al fácil y fácil Meritxell abierto muchísimo

Voz 3 49:50 las gracias y a disfrutar del fin de semana que es tiempo de vosotros gracias

Voz 0194 49:54 sí es verdad

Voz 3 49:56 es un beso bien grande Martín hasta la semana que viene

Voz 32 49:58 hasta la semana que viene buen fin de semana para todos los buenas noches

Voz 2 50:20 Hora Veinticinco