Hora 25 (28/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez a las nueve en Canarias eh

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:18 el Ayuntamiento de Madrid ya tiene dos banderas españolas digo dos porque tienen la que tienen todos los edificios oficiales instituciones en este país luego tiene otra a que colgaron anoche porque era una de las peticiones de las exigencias del partido de ultraderecha Vox quieren más banderas IP ciudadanos cuelgan más banderas una enorme bandera española en la fachada principal del Consistorio por si alguien tenía alguna duda de que Madrid es España la nueva bandera reclamada por boxes relegado a la bandera arco iris a un lateral de la fachada hoy empieza la Semana del Orgullo en años anteriores a esta bandera la que ocupaba un lugar destacado en esa facha la pero los acuerdos de la derecha con la ultraderecha tienen su precio y el que pagan PP y Ciudadanos es una gran bandera de España en el mismo lugar donde antes por ejemplo se daba la bienvenida a los refugiados el problema es que el Ayuntamiento de Madrid ya tiene su bandera y su mástil y la otra se cuelga para contentar a Bob y así los símbolos se vuelven a convertir en propiedad de parte con lo que nos cuesta desprenderse de todas esas connotaciones de los símbolos como la bandera connotaciones asociadas al franquismo y al final ya no hay diferencia entre las banderas y símbolos que se cuelgan en otras instituciones sólo sirven para la reivindicación propia y el intento de ofensa al

Voz 4 01:26 Ángels Barceló se sientan esta noche de viernes último viernes del mes de junio de verano Carmen del Riego muy buenas noches muy buenas Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches y María Elvira Rocamora

Voz 5 01:38 noches buenas noches si os parece si les parece

Voz 0194 01:41 a los oyentes una noche más vamos a arrancar este tramo del programa pendientes de los incendios porque al de Tarragona se ha sumado otro de importancia esta tarde el que más cerca ha estado de un área poblada ha sido el de Toledo que ha obligado a desalojar a los vecinos de las viviendas más próximas vamos pues a Toledo Juan Vicente Muñoz buenas noches

Voz 1238 02:00 hola buenas noches cuál es ahora la situación porque las llamas

Voz 0194 02:02 se veían esta tarde desde la capital sí ha sido una

Voz 1238 02:05 yo espectacular sigue activo aunque por fortuna el fuerte viento ha cambiado de dirección se alejado de las viviendas las llamas han obligado a desalojar a veintitrés personas de varias viviendas viviendas unifamiliares en las urbanizaciones Labastida y Monte Sión también dos residencias y una protectora de animales El fuego avanzado con gran rapidez por las altas temperaturas hemos llegado alcanzar hasta cuarenta y un grados de máxima y también por la velocidad el viento ha soplado en rachas de cuarenta kilómetros por hora Un vecino nos contaba cuál era la situación

Voz 6 02:32 nosotros veíamos las llamas muy cerca aquí veíamos cómo gente salía me con los coches de forma apresurada a primera vista parecía descontrolada controlada por el día que hace hoy pero la alta temperatura por los cientos tan tan fuertes más sabemos que otros vecinos que sigue San afectadas y les ha afectado el fin gente nerviosa a la puerta de la organización sin saber qué ha pasado por cacas hiciera

Voz 1238 02:54 también ha habido que cortar una carretera cerca de cien personas han estado trabajando para controlar el fuego también medios aéreos en cuanto a las causas de momento nada se sabe y lo más importante esta horas espera que las personas desalojadas regresen ya en las próximas horas de madrugada

Voz 0194 03:07 gracias Juan Vicente hasta luego vamos a volver también a la comarca tarraconense de La Ribera de la Ribera de Evra por el fuego que quema desde el miércoles y que afectado más de seis mil hectáreas Jordi Cartagena buenas noches buenas noches Ángels allí los bomberos han logrado contener el avance de las llamas y este era el objetivo que se habían marcado para hoy

Voz 7 03:23 Arnés contener el perímetro de las llamas el ochenta por ciento de las seis mil quinientas hectáreas afectadas están estabilizadas pero el flanco derecho norte continúa descontrolado el viento la orografía temperaturas de hasta cuarenta y cuatro grados siguen jugando un papel clave en la resolución definitiva del incendio pero los resultados que se han conseguido esta tarde permiten afrontar la noche de hoy con un optimismo comedido Miquel buques el conseller de Interior catalán

Voz 0978 03:47 pude indica podemos decir que el resultado de las tareas de hoy

Voz 7 03:52 no podemos ofrecer durante esta noche si continúa así podremos decir que la estrategia se ha cumplido una visión también compartida por David Borrell jefe del operativo de los Bomberos da mala previsión no millones mañana las revisionismo mejoran se mantiene más o menos igual que hoy tenemos buenas sensaciones somos optimistas pero aún queda mucho trabajo por hacer esta prudencia se debe a la posibilidad de que pudiera surgir alguna sorpresa de última hora y sobre todo que las temperaturas como decíamos volverán a situarse alrededor de los cuarenta grados hasta trece bomberos los han atendido por golpes de calor de distinta consideración dos de ellos los han llevado al Hospital de Móra d'Ebre

Voz 0194 04:27 gracias Jordi hasta luego hasta luego Jordi Carbó buenas noches

Voz 0978 04:31 buenas noches que dice el pronóstico del tiempo para las zonas

Voz 0194 04:34 de los incendios para Toledo y Tarragona

Voz 0978 04:36 la idea básica sería que no se podrá bajar la guardia porque a pesar de que vamos a anunciar incluso un descenso de temperaturas a partir del domingo va a ser tampoco que las condiciones tanto en Toledo como en Tarragona van a ser igual de adversas con esa contrarreloj que supone la noche que es cuando el viento Der Se reduce práctica de acero la temperatura también es más amable para trabajar pero a la que despunte el sol y las temperaturas que como

Voz 0531 05:00 escuchábamos ahora mismo mañana en torero se pueden hacer

Voz 0978 05:02 a los cuarenta y tres grados y en Tarragona las cuarenta y cuatro de nuevo se activarán esas rachas fuertes de viento que son las que reactivan muchos incendios hasta principios de la semana que viene no esperamos un descenso en estas zonas más pronunciado de la temperatura pero igualmente siempre con valores por encima de los treinta y cinco grados y humedades muy bajas

Voz 0194 05:19 ahora te pregunto por el resto de de la península suaves temperaturas pero hay una última hora que es hablábamos de los incendios del de Tarragona que llevamos ya dos días hablando del el de Toledo que ha estado muy cerca de la ciudad pero hay otro en Ávila Pedro

Voz 1715 05:31 si hay un incendio en Ávila al que es verdad no le hemos prestado mucha atención a lo largo de la tarde que es un incendio grave de ciertas dimensiones a última hora es que la Unidad Militar de Emergencias moviliza dos batallones desde León desde Madrid para acudir a colaborar con las cien personas que ya están trabajando en intentar extinguir este incendio en el término municipal de Gavilanes está en la cara sur de la Sierra de Gredos de momento no hay datos sobre el número de hectáreas que ha quemado pero algunos medios cuentan cómo los vecinos de la zona recuerdan a un incendio en la misma zona en la zona de Pedro Bernardo en hace treinta años entonces murió una persona y cuatro resultaron heridas aquel incendio llegó a tener un frente de veinte kilómetros de largo en este caso los vecinos insisto de la zona están muy preocupados por la evolución de este fuego la última hora es que se incorporan dos batallones de la Unidad Militar de más

Voz 0194 06:23 José Ávila Toledo Tarragona estaremos muy pendientes de lo que pasa en estos tres puntos donde hay incendios activos te preguntaba Jordi antes por el tiempo en Tarragona para el resto cómo se presenta el fin de semana

Voz 0978 06:35 si me permites un apunte para la zona de haberla que es más pesimista incluso porque durante la noche aquí no va a bajar la la la fuerza del viento se puede mantener con rachas de más de cuarenta kilómetros por hora que sin duda es es lo peor no es el peor escenario en el conjunto de del país poco va a cambiar este fin de semana mañana temperaturas igual o un poco más altas se han batido récords los de Cataluña rozando los cuarenta y cuatro grados en la ciudad de Girona récord de junio pero también histórico desde que se toman datos pues bien mañana insisto temperaturas prácticamente idénticas la noche va a ser Tura mínimas donde más ha subido hoy la temperatura esos dos más de cuarenta grados pues esta noche en toda esa zona todo el interior peninsular mínimas de veinticinco a treinta grados insistimos en el hecho de estar muy atentos a las personas mayores porque esta situación es la peor la descansar en Hoy capacidad de recuperación al el domingo empezará a bajar un poco la temperatura pero apenas notará será ya la semana que viene pero como mínimo hasta mediados de la semana que viene no será un descenso suficientemente pronuncia

Voz 0194 07:34 Jordi gracias

Voz 8 07:35 que vaya bien hasta luego Sastre buenas noches buenas noches Barcelona la ola de calor se atribuyen dos muertes en las últimas horas en nuestro país chico

Voz 1071 07:47 de diecisiete años en Córdoba y un hombre de noventa y tres en Valladolid son las dos personas que han fallecido a causa del calor el joven llegó de trabajar se metió en la piscina convulsionó hay también un trabajador del campo de cuarenta y cinco años ingresado en la UVI de un hospital de Murcia en estado muy grave a causa de estas altas temperaturas en Francia encerró

Voz 0194 08:04 todo cuatro mil escuelas a causa del calor Irene

Voz 1071 08:06 allí han alcanzado hoy una temperatura récord en el país cuarenta y cinco con ocho grados el calor y las altas temperaturas las altas presiones han elevado mucho la contaminación por cierto así que se ha restringido el tráfico en París en Lyon en Marsella o en Estrasburgo también Alemania ha llegado la cosa hoy ha mejorado pero llegó ayer a su récord histórico XXXVIII con seis grados y en Italia han muerto tres personas dos ancianos y una personas sin hogar

Voz 0602 08:32 en algunas ciudades españolas para saber cómo lo están llevando ahora mismo para saber por ejemplo si ya están en las calles todas esas personas que no se han atrevido asomarse antes asomarse mientras había mientras había sol los vamos a ir a Córdoba su plaza de las Tendillas María José Martínez buenas noches buenas noches Ángels ahí estáis has hecho al sofoco de verano no sí estamos bastante acostumbrados de hecho el aviso naranja por temperaturas de hoy son los han dejado incluso un poquito exagerado en Córdoba porque nos hemos quedado los cuarenta grados Estamos acostumbrados a temperaturas imposibles no en los termómetros que hay por las calles de la ciudad ahora estaremos entorno a los treinta y ocho a dos si en esta céntrica plaza de las Tendillas será que me encuentro bueno hay una fuente central hay dos cuadros de fuentes de chorros que salen del suelo y que al final se han convertido en toda una atracción para los turistas para los niños vamos a niños muy pequeñitos que están jugando pasan bicicletas pasan patinetes vemos a muchísimas familias en la plaza estaba muy concurrida razas están llenas como hablado algo fresco dental

Voz 0194 09:33 mitigar el calor como pueden no

Voz 0602 09:36 efectivamente intentan mitigar el calor y si miramos además porque esto es una plaza céntrica hay hoteles y edificios oficiales pero también hay bloques residenciales prácticamente todas la ventanas están cerradas porque aquí ya el aire acondicionado si se va a hacer obligatorio aunque hemos podido estado algunos días con ventanas abiertas para que corriera el aire ya no ya va a ser totalmente obligatorio pero la verdad es que la noche se presenta cálida pero está en la hora en la que la familias aprovechan para pasear los carritos de los bebés aquí no se puede hacer antes estábamos acostumbrados a hacerlos cuando llega la noche así que aprovechan hemos el paseo mucho paseo por el Córdoba para encontrarse con los amigos ha pasado incluso la Marcha del Orgullo en este momento a Amos aprovecha ahora que todavía se puede decir nada

Voz 0194 10:22 qué bien suena ya habían salen a la calle en Córdoba María José muchísimas gracias gracias a diez hasta luego hemos hablado

Voz 0978 10:29 los incendios sobre todo este que ahora mismo está

Voz 0194 10:32 inactivo en en Ávila también en Tarragona

Voz 0978 10:35 bueno pues esta tarde se ha producido otro en Huesca un fuego agrícola que ha obligado a desalojar las empresas ubicadas en la Plataforma Logística de esta ciudad aragonesa que ha llegado a quemar ciento diez hectáreas el fuego a esta hora está ya controlado pues en el centro

Voz 0194 10:48 ciudad en la Plaza de Navarra como está a esta hora de la noche Frank Montaner

Voz 0978 10:51 buenas noches cuéntanos

Voz 7 10:53 qué tal buenas noches pues hombre agradable agradable en los está rotundamente no me encanta lo aprieta no te miento treinta y siete grados en estos momentos son las temperaturas pues nada habituales en la capital altoaragonesa hoy hemos alcanzado los cuarenta y uno coma dos de máxima la mínima a las seis de la mañana hora de veintidós grados en estos momentos pues la imagen se repite como en otros puntos de nuestro país como comentado a nuestros compañeros gente sentada en los bancos aquí los afamados mentideros en la gente mayor que está comentando pues como ha ido la jornada seguramente el calor será protagonista imágenes de contrastes porque vemos gente joven aquí apoyada en la fuente de las musas en la Plaza de Navarra pantalón corto y si me doy la vuelta en el Casino en el restaurante hilillos pastilla hay una celebración por lo tanto las señoras muy cómodas pero los señores con traje y corbata no sé cómo estará sí

Voz 0978 11:45 siendo ER celebración yo creo que esperando a entrar ya dentro del restaurante

Voz 7 11:51 poder estar mucho más fresquitos por cierto que los compañeros como centrado que íbamos a entrar no sé si por información o por envidia pero me han dicho que por ejemplo en Canfranc esta noche en la zona norte de nuestra provincia casi pegados a Francia han tenido catorce grados para dormir y Marine One

Voz 0194 12:08 con una mantita incluso Fran muchísimas gracias adiós hasta luego Severino Donate que se acercaba la Plaza de Oriente de Madrid Seven que es lo que ves cómo está el ambiente

Voz 7 12:19 pues calor a la madrileña seco intenso acompañado llevará a las intermitentes de Horno de cocina que traen turistas y los lanzaba entre las hileras de estatuas de reyes visigodos reyes de los tiempos de la Reconquista que tanto añoran ahora algunos da angustia ver Ataúlfo y colla Leo vigilo con esos ropajes de piedra caliza los bancos Lehman no es aconsejable sentarse los setos de boj están acartonados los pétalos de las flores agotados coloridos la fuente sobre la que cabalga Felipe IV no consuela las cenas de granito sombras ceros los perros arrastran la lengua el tiempo de exposición recomendable se limita a lo que se tarde en hacerse un selfie los gorriones grises y resecos rebusca en agua de la gomas de regadío por goteo pero en fin la alerta naranja la activa hasta hace un rato Se retira no volverá hasta mañana ahora sólo hay treinta y cinco grados osea que no es para

Voz 0194 13:11 si no es para tanto se muchas gracias hasta luego me queda irme hasta la plaza del Castillo de Pamplona Mikel Moët buenas noches qué tal partido eres muy buenas allí cuál es la imagen

Voz 1585 13:21 pues mira estoy ahora mismo sentado aquí debajo del quiosco de la plaza del Castillo que está por cierto muy recalentado y tenemos una imagen de una plaza llena con un ambiente muy Press Sanfermines hay muchísimos turistas ya estos días meando lo que dentro de apenas unas horas volver a ser ya la fiesta por excelencia no queda un solo banco libre hay colgada aquí en la en el quiosco una pancarta de la manifestación que esta tarde ha reivindicado los derechos de los colectivos LGTB habla de diversas combativas eh a esta hora lo que queremos es que esta sala de estar de la capital pues está como digo repleta de gente que se niega a retirarse a su casa porque la verdad es que Pamplona no es habitual que haya hecho como estos días XXXVIII cuarenta grados ya a estas horas cuando ya está un poquito más fresco todo pues a la gente lo que le apetece salir y hacer lo que está haciendo ahora que ese cenar en las terracita es tomarse una cerveza un buen rosado

Voz 0194 14:12 disfrutar de la noche que está por cierto maravilloso

Voz 1585 14:15 a disfrutarla hasta luego gracias ayer Villalobos

Voz 0194 14:17 cómo lleváis el calor porque tú ibas diciendo tú no haces más que poner caras

Voz 1585 14:20 mención es que no puedes yo pero es lo que toca en esta época del año

Voz 0378 14:26 tanto yo creo que no lo que pasa que yo creo que nunca nos olvida

Voz 0194 14:28 hemos de la última ola de calor que hemos vivido no

Voz 0378 14:31 pero hagan el otro día cuando éramos pequeños yo no estaba al tanto el calor entonces me pregunta es es que de pequeño no se nota tanto o es que ahora hace más calor aunque haya los mismos grados es que milita o porque estaban más delicado no el asfalto calienta más el aire acondicionado Rey calienta más también el ambiente la atmósfera

Voz 0194 14:55 estamos más delicados si con los años estaban más bien aguantamos aguantamos

Voz 0531 14:58 aguantamos menos pero de todas formas yo soy muy fuerte

Voz 0378 15:01 hay un año para otro sin olvidar

Voz 0531 15:03 en él hace cuatro años comenzó una ola de calor que empezó también los primeros diez de dejó

Voz 0818 15:09 yo y lo era

Voz 0531 15:12 buenos días siempre eran unos días no

Voz 0818 15:14 va brillaba Hydro todo el

Voz 0531 15:17 eran unos unos olvidado duró un verano fue el verano más caluroso que registro el planeta la gente se moría de calor en Helsinki fue sólo hace cuatro años y lo hemos olvidado

Voz 0194 15:27 sí es es la única vez en mi vida que yo he salido

Voz 0531 15:30 cuando de Málaga fue inútil porque fui casi el Mulhacén y fue fue

Voz 0978 15:34 el no era igual no pero hay que pasarlo dicen que va a pasar

Voz 0378 15:39 como este verano yo voy a fastidiar estamos en Málaga

Voz 0978 15:42 la XXVI mira te lo iba a decir porque no he hecho en esta ronda esta ronda que hecho con compañeros de emisoras no parando humana le digo voy a meterme vida a cuanto estáis

Voz 0194 15:49 a veintiséis treinta y cinco o treinta y siete Times

Voz 0978 15:56 por eso te acuerdas de Helsinki pero aquí estamos treinta y seis grados

Voz 0818 16:01 parecía no tendría sentido

Voz 0531 16:05 sí porque cuando sube muchísimo las temperaturas en el resto de Andalucía hay del país el el microclima de la Costa del Sol no es que sea vamos no hace frío evidentemente no pero se atempera mucho no es un alivio y entonces te da como una especie de alegría pero yo me estoy temiendo lo peor con este arranque de verano e temiendo lo peor

Voz 0194 16:25 qué sensación tienes Juan Carlos que hace más calor ahora yo es que tengo la sensación de que de siempre en todos los veranos vivimos un episodio de calor que decimos esto nunca pasaba siempre tuvo esa sensación

Voz 1170 16:34 sí pero es claro que para que lo sufran es ese momento yo ya del año pasado ya no me acuerdo mucho pero este año ojo esta tarde ha sido una cosa un horno espectacular yo yo hacía tiempo yo no sé yo yo soy un historiador raro porque no tengo ninguna memoria histórica pero realmente el calor que yo pasado hasta tarde y ese aire caliente luego Klum veo hacía muchos años que yo no lo recordaba

Voz 0194 16:59 bueno pues señores pongan la radio disfruten de nuestra compañía Si tienen aire acondicionado aire acondicionado sino ventilador que el ventilador va muy bien vista en Sevilla pero el abanico vistan se ligero el abanico Kiko tomen son gazpacho even a nosotros vamos con la actualidad porque vamos a empezar la con la crónica política empezaremos con una novedad porque parecía imposible que llegar a convertirse en noticia que Albert Rivera compareciera en público el que tanto salían los medios bueno pues ese día ha llegado hoy es noticia que después de tanto silenci tanta tormenta interna Albert Rivera haya hablado

Voz 0978 17:32 un mensaje a los suyos quizá por eso preferido el formato de discurso en el que no se podían hacer preguntas sólo escuchar un mensaje que era en efecto a los suyos aunque no tanto a los suyos que siguen a su lado sino a quienes le han abandonado si esta misma semana porque esto que ahora escucharemos es de esta misma semana Inés Arrimadas decía

Voz 0385 17:49 es muy importante que frente a la política como decía antes

Voz 0978 17:52 no lo decía Inés Arrimadas pero que

Voz 0385 17:54 ninguna novedad señor Igea y otras tres personas de la ejecutiva de una ejecutiva además de treinta personas que quieren hacer a Pedro Sánchez presidente es respetable nosotros ya lo hemos dicho este partido es un partido abierto democrático libre en el que la gente discrepa debate vota

Voz 1071 18:10 abierto libre lamenta discrepa bueno pues hoy algo Rivera no parecía dar el mismo

Voz 0978 18:14 Cage a los discrepantes estos días

Voz 1585 18:18 me siento más convencido que nunca de lo que tenemos que hacer si algunos piensan que el franquismo tiene quedan para sus anchas en todo caso que presente en un partido político y que se sumen a al Sánchez yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores y nosotros vamos a construir esa alternativa

Voz 0194 18:38 Javier Carrera buenas noches qué tal buenas noches Rivera reaparece parece ser para ratificarse en que no se va a abstener en la investidura de Sánchez señalar a los críticos la puerta de salida

Voz 0866 18:49 sí lo ciudad con esas palabras se que escuchábamos palabras que tras el revuelo causado su equipo trataba de rebajar asegurando que no se refería al sector crítico del partido sino a la patronal sindicatos Yvancos lo decía su equipo años porque el líder de la formación como decíais ni ha contestado a preguntas ni se ha dejado ver después en todo caso

Voz 7 19:07 hoy en su primera intervención tras la crisis por la dimito

Voz 0866 19:10 donde dormir Roldán el presidente de Ciudadanos ha escenificado el blindaje de su postura en la investidura Rivera mantiene el no a Sánchez rechazando los llamamientos internos y externos hablando de presiones de tutelas asegura que respeta la opinión de esos sectores económicos pero pide libertad para tomar la decisión

Voz 1585 19:28 las ya sé que algunos no quieren hablar de libertad les gusta más decir o decirte lo que tienes que hacer pero yo amo la libertad creo en mis convicciones y las vuestras y os prometo que sólo me debo a cuatro millones doscientos mil españoles que vuestras decisiones tienen que ser libres y sin tutelas

Voz 0866 19:44 hablaba Rivera de ejercer una oposición firme mientras intentaba cerrar filas minimizando las críticas internas y lo usando una especie digamos de metáfora fluvial decide decir decía Rivera que su partido les recuerda a los grandes ríos que tienen diferentes afluentes exigiendo eso sí que todos vayan a parar al mismo

Voz 1585 20:02 bueno porque siempre he creído que sumar es mejor que restar porque siempre he pensado que unir es mejor que dividir y hoy me reafirmo en ese compromiso todos los que queráis remar en esta dirección todos los afluentes que vayan a para ese río de libertad igualdad sois mis compañeros somos compañeros y lo seremos siempre

Voz 0866 20:19 insistía Rivera Angers y está rodeado de gente libre con libertad de opinión pero asegura que trabajan unidos por eso

Voz 0978 20:25 oye y contó lo que ha hecho Rivera

Voz 0194 20:28 Javi Toni Roldán ha dado por aludido

Voz 0866 20:31 sí ha tardado además apenas unos minutos en contestar a esa idea del que fuera su líder para crear una nueva formación lo hacía a través de Twitter señalando que no hace falta crear un partido sólo hay que sentarse dice Roldán exigir reformas regeneración y que no haya pactos con nacionalistas quiénes no parece que hayan dado por aludidos son dos de los dirigentes que ayer clamaron facilitar la investidura de Sánchez por un lado Luis Garicano que se sumaba en Twitter a la petición de Rivera para remar sin ambigüedades en la misma dirección dice el eurodiputado por otro Angels el líder en Castilla y León Francisco Igea que califica de buena idea el planteamiento de Rivera asegurando que seguirá trabajando para evitar dice que triunfe

Voz 0978 21:11 gracias Javier ya saben hasta luego a la espera de saber qué pasa con la investidura en el Congreso las únicas pistas pues nos las van dando las comunidades Ciudadanos ha llegado esta mañana a un acuerdo de Gobierno precisamente en Castilla y León con el PP que seguirá gobernando por tanto gracias al partido de Rivera Fernández Mañueco va a ser el presidente el PP tendrá seis consejerías Ciudadanos la vice la vicepresidencia y la portavocía que corresponderá a Francisco Igea será a las dos cosas también tendrán cuatro deportar logia fue uno de los

Voz 0194 21:39 que planteó dentro de ciudadanos que su partido se abstuviera en la investidura de Sánchez y que lamentó la marcha de de Toni Roldán ahora será vicepresidente castellano leonés y al conocerse el acuerdo esto es lo que ha estudiado el propio Albert Rivera

Voz 0978 21:50 dice una gran noticia para Castilla y León tendrá un Gobierno nuevo que aplicara políticas liberales y de regeneración trabajando para todos los ciudadanos de esta tierra tan abandonada por el Villepin

Voz 0194 22:01 asimismo Rivera se alegra del cambio que consiste en que el PP siga gobernando PP partido del bipartidismo siga gobernando la Comunidad que lleva años gobernando primera parada que convertimos en noticia porque ha sido noticia Carmen que la aparición de Alves Rivera alguien que tenía presencia constante en los medios que aparecía día Siria también minutos sin minuto también que llevaba dos semanas desaparecido que parecieron esta especie de de convención pero que ha vuelto desaparecer después

Voz 0378 22:30 sí que ha sido un discurso sin debate que ese es el gran problema seguir un partido puede adoptar la decisión que quieran los demás somos libres de juzgarla pero un poco de debate no les vendría mal y aparte de eso hay de todo lo que tiene que ver con la abstención debido visto perdón tantos agujeros negros en en en el discurso de Rivera decía por ejemplo buena parte de tonterías como que la oposición va a hacer oposición a la a Sánchez cuando Sánchez sea gobierno no sé cómo pero cuando Sánchez sea Gobierno cómo no la ha hecho el PP en cuarenta años pero bueno que no sé es de que no se está advirtiendo pero dice hoy el partido es más libre que nunca sin tutelas ni presiones M me parece que requiere una explicación esto de que tutela sí qué presiones ha tenido hasta ahora

Voz 0194 23:27 a de Idi decía

Voz 0378 23:30 otra cosa que otras dos ciudadanos dirán no a Sánchez la democracia pero que que es que sexto dice que Sánchez es decir no a la democracia

Voz 0194 23:43 hay otra cosa que me ha llamado la atención además de esto que te estabas diciendo cuando no se refiere Juan Carlos nunca Partido Socialista sino al Sanchis incluso decía aquellos que se quieran sumar al Sánchez ha llegado a decir en uno de los en uno de los cortes es decir ha eliminado las siglas del PSOE habla de Sanchis mi pregunta es que es que es el Sanchís

Voz 1170 24:01 es que el problema es que es eso es una cosa que inventó antes de las de las elecciones diciendo que si se puede pactar con quien cubre de Sánchez pero como si el PSOE no fuera no hubiera sido sometido a un proceso de edificación pero es que es una cosa es completamente

Voz 0978 24:21 fíjate

Voz 1170 24:22 el a la salida de Roldán y ahora está medio salida de Garicano de de de

Voz 0978 24:30 me parecía que era cierto síntoma de crisis pero bueno Toni Roldán John no discuto su categoría profesional y tal pero dentro el partido tampoco era una referencia ni ni va a arrastrar a millones de ciudadanos a votar Ruano no votará a ciudadanos yo me creo que era una crisis bastante menos profunda de lo que las palabras de Rivero a mí me han parecido de notar yo creo que está en su peor momento político lo que ha demostrado una inseguridad absoluta a mi me parece que verdaderamente está en esa fase de declive de de de un liderazgo que jamás se ha consolidado de una forma extraordinaria y que como todos los líderes que sienten que no van a jugar un papel en el marco político muy importante lo que quieren es aferrarse a un partido de prietas las filas como la única tabla de salvación

Voz 0194 25:18 María Elvira

Voz 0531 25:20 bueno desde comienzo de la campaña yo creo que ya desde antes no los veo si lo claro que era decisión pienso que D'Rivera el el ir a pescar votos al caladero del PP Hinault otros caladeros esa es una fue una decisión arriesgada muy aislada considerando los orígenes que ciudadano tenía el tipo de persona que habían hecho digamos las travesías de desierto en su Constitución y en su crecimiento supo él sabía que esa decisión iba a traer como consecuencia amputaciones yo creo que tenía que saberlo sea no podían no no pudo tomar esa decisión sin ser consciente

Voz 0194 26:00 sin calcular las consecuencias de todo lo que

Voz 0531 26:03 los significaba y entonces evidentemente a partir de esas decisiones tomadas ya antes incluso de que comenzara la campaña electoral todo lo que ha venido después es una consecuencia lógica de la y no cabe sorprenderse de ese proceso porque si si bien lo pensamos nosotros estamos ánimo asistiendo a un proceso en el que estamos en la en enero conocimiento digámoslo así de cómo se va a fraguar la investidura el presidente de gobierno pero es que hay otro investidura que también se está fraguando y es quién es el jefe de la oposición en España porque esta Éstos son dos procesos de investidura que van en paralelo Iker tienen sus grandes dificultades en un caso los otros la opa de Albert Rivera no esa Sánchez de Rivera esa casado

Voz 0194 26:45 déjame que no sé si Carmen que decir algo permitió que la publicidad la vuelta retomamos con más cuestiones y noticias y declaraciones en torno a la investidura Hora veinticinco

Voz 9 27:01 lo quiero tanto que lo necesito conduce hongos por ciento noventa euros al mes punto por doscientos cinco o antigua por doscientos treinta euros al mes con todo incluido estrena coche cada cuatro años oferta Wolkswagen renting consulta condiciones en pos Duck pondrá

Voz 0978 27:18 hola Ana

Voz 0194 27:19 qué tal estás muy preocupada

Voz 10 27:22 no está siendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 11 27:24 yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 12 27:27 en la ciudad me conoce esto eso no parar ya mismo Luis deberíais probarlo es fácil rápido y económico hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 4 27:37 un tren ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta bien ser publicidad punto es en una casa siempre surgen cosas que arreglar

Voz 13 27:47 quieres dejar de jugar con la pelota

Voz 14 27:51 es una suerte contar con por la brinca solución que necesitas de tus marcas de confianza como Kimi Come Darden Aicart ser coman del veintiocho de junio el veintinueve de julio las mejores marcas como un quince por ciento de regalo para nuevas compras rubricó a lo mejor hoy cerca

Voz 15 28:06 sí

Voz 16 28:12 Munitis a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora Veinticinco punto es

Voz 4 28:23 los viernes después del Larguero Las Noches de Ortega Juan Carlos Ortega buenas noches cerebro programa de hoy será muy distinto a los habituales como están no Canal Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega los también en nuestra obligación y Cadena Ser punto com bonitas seguida

Voz 1 28:51 cuando dices que todo el mundo te aconsejaba que tu servía para el cine porno a qué se debía

Voz 17 28:55 bueno cuando llegó todo el mundo en general la mujer con la que mujeres suele mantener relaciones sexuales

Voz 0194 29:01 por qué te lo decía que pero

Voz 17 29:04 los del aún no han ido ni eran todos

Voz 18 29:06 la gracia y lo Lito está evidentemente en su entrepierna obrero de día actor porno de noche la noche del viernes al sábado a las cuatro de la madrugada conocemos como el porno cambia la vida de alguien con digo dentro

Voz 4 29:24 dentro Celia Blanco Cadena SER

Voz 19 29:31 bueno los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en Norton alguien lo sabe no lo sé

Voz 0194 29:41 ah

Voz 20 29:43 oye uno sabes

Voz 4 29:45 qué público días apenada Berto Romero Pi Andreu Buenafuente el programa que puedes

Voz 21 29:51 a pesar de todo pero si no es tu programa para Benito se hace leer tan buena semana volcando contenedores

Voz 22 30:05 Fuentes con la serie

Voz 23 30:09 así lo que pase

Voz 4 30:18 buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido

Voz 24 30:25 sesenta y seis mil veinticinco serie sesenta

Voz 4 30:33 este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones Si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto mañana tienes una nueva oportunidad con el suelo plazo del fin de semana buenas noches cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 25 30:55 la Cadena SER cinco días del país presentan los retos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra y coche

Voz 26 31:18 cinco Maya acertó con la fecha de

Voz 0194 31:19 en fin del mundo

Voz 26 31:21 ningún juega Wade a dejar de funcionar

Voz 27 31:25 Nuestros productos Hawai podrá seguir actualizando todos los servicios de Google como por ejemplo Google Play o Gmail que ahora que te han puesto en lo peor que estás dispuesto a quedarte con el mejor yo estoy conjugado ahí

Voz 28 31:36 cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 31:42 Ángels Barceló Carmen el

Voz 0194 31:45 algo Juan Carlos Jiménez y María Elvira Roca hablando de la reaparición de Albert Rivera de lo que ha dicho de como ha señalado esa puerta de salida a los discrepantes decías por cierto Carmen sin debate no sólo sin debate sino yo creo que es un poco autoritario que no le guste esto estoy tienes a votar y que se vaya

Voz 0378 32:00 aunque luego como como Nos decían en la crónica han mandado mensajes pidiendo que no se habían tenido en titulares error

Voz 0194 32:08 exacto es decir algo más sobre esto sí

Voz 0378 32:10 porque yo creo que las horas bajas que decía Juan Carlos de Rivera que es verdad es la más baja que que ha tenido yo creo que es la ha buscado muy mucho que es verdad que que no tiene un papel ahora qué qué hacer pero podía haberlo tenido

Voz 0978 32:32 podía haber negociado

Voz 0378 32:34 con el Partido Socialista nuevo gobierno de coalición ahí sí porque eso sería uno de no sé cuántos de los ciento ochenta no yo creo que eso hubiera sido

Voz 1170 32:43 atendido por una parte muy mayoritario de sus propios por su puesto a pesar de que él basó toda su campaña en la negativa a un acuerdo con con Sánchez pero yo creo que una vez concluidas las selecciones yo creo que era mucho más fácil explicar que ese sometía o a la a la investidura poniendo las condiciones que podía poner que esta negativa y no rotundo que no tiene mucho sentido

Voz 0378 33:08 claro porque es que además a mí lo que me extraña al Elvira decían lo contrario a mí lo que me extraña es lo que ha hecho Rivera después de las elecciones no antes después de las elecciones claro que podía tener sus resultados pero sobretodo en las en las autonómicas y municipales no han sido buenos no no ganar no traspasar no hacer el sorpasso con el PP en el peor momento del PP cuando todas las encuestas decían que estaban a punto quiero decir que no va a conseguirlo nunca porque es muy difícil que el PP pueda estar mucho peor y haber entregado al PP todo el poder territorial que el PP no consiguió en las urnas sin haber por el contrario ha intentado en algunos sitios pactar con el PSOE me parece que le deja en ningún sitio ha dado el poder de jefe de la oposición al Partido Popular lo ha intentado por otro lado buscar hueco

Voz 0194 34:05 no sólo los así es que yo voy a repetir ese que esta tarde me ha dejado loca el tuit Albert Rivera diciendo hablando de esa gran noticia para Castilla y León que va a tener un Gobierno nuevo que aplicara políticas liberales ID regeneración trabajando para todos los ciudadanos de esta tierra tan abandonada por el bipartidismo

Voz 0378 34:21 pero te acuerdas lo que dijo el otro día que no se puede hacer política solo han con Kanouté Azorín pues es que es lo mismo han hecho una consejería me parece que se llama de transparencia regeneración y no sé qué más y se creen que con eso ya es el discurso la regeneración es otra cosa

Voz 0194 34:39 haría vieron se quiere añadir algo sobre esto bueno lo de

Voz 0531 34:42 las horas bajas y lo que pasa es que Rivera es un gran superviviente yo lo he visto ya de atravesar muchas horas bajas tiene la costumbre de resucitar lo que yo tampoco tengo claro que se considere que

Voz 0194 34:57 sino lo ha conseguido ahora gigoló

Voz 0531 35:00 el sorpasso no con el PP no lo vaya a conseguir nunca osea yo creo que ese es su gran apuesta que es la orquesta de la de conseguir un un convertir al PP en un partido minoritario

Voz 0194 35:12 sí pero eso es difícil pero es difícil María Elvira si levas apuntalando porque al final después has estado haciendo

Voz 0531 35:18 que sea fácil digo que tengo la sensación de que se su estrategia es su visión a medio plazo y que él se sacrifica el ahora por un

Voz 0818 35:27 la alternativa a

Voz 0531 35:30 lo que él cree que puede construir tengo la sensación de que esa es su postura no digo que sea fácil ni digo que el que el PP esté muerto ni digo que el PP vaya facilitan y nadie esto digo que creo que ese es esas son las motivaciones que él tiene no indican y el hecho de que es una parte grande de la gente de ciudadano no lo va a entender el problema que lleva trece años construir

Voz 0978 35:50 cuando el futuro como sido construyendo el futuro sepa es el líder más dijo que a ella a mí cuando habla de la nueva política me es divertido porque es el él

Voz 0194 35:59 no viejo da pero si él quiere

Voz 0978 36:02 las batallas que ha librado el que más batallas ha librado

Voz 0194 36:05 en cualquier caso decía María Elvira es un resistente pues es un choque de resistentes porque

Voz 29 36:10 recordemos que Pedro que Pedro Sánchez es otro es otro caso muerto no y ahí está venga

Voz 0194 36:16 vestido al que esos movimientos también de cara a la galería en esa partida de ajedrez que escenifican el PSOE y Unidas Podemos estoy absolutamente convencido

Voz 30 36:24 el que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único estoy convencido de que en ese contexto pues tendrán que reconocer lo evidente que los españoles han votado lo que han votado y que lo más sensato para nuestro país es un acuerdo integral de gobierno con políticas progresistas con equipos de gobierno mixtos plurales si progresista

Voz 0978 36:53 los equipos mixtos Pablo Iglesias intervenía esta mañana ante la Coordinadora Estatal en Defensa de las pensiones públicas al poco la portavoz del Gobierno en funciones Isabel Cela replicaba desde el Palacio de la Moncloa después de la reunión de los viernes del Consejo de Ministros

Voz 5 37:05 el Gobierno no quiere ir a nuevas elecciones esto es una cuestión el pertinente y no quiere hacerlo a pesar de lo que le dan los sondeos se las encuestas por respeto a la ciudadanía

Voz 1071 37:19 pues ese también es un matiz importante el Gobierno no quiere pero el Gobierno aprovecha para

Voz 31 37:23 es decir la Iglesias que tiene sondeos que dicen que si hay que ir

Voz 1071 37:26 los irían ganando lo último que había advertido hasta ahora el Ejecutivo lo hizo ayer mismo la ministra de Hacienda es que no habrá segunda oportunidad sale en julio hoy iríamos a una repetición electoral parecía que era el mensaje

Voz 0978 37:38 vamos a abrir

Voz 5 37:40 tiempo vamos a poner en marcha el reloj ibamos a concentrarnos vamos a concentrarnos en esta investidura de julio porque ningún alumno ningún buen alumno lleva sus notas a septiembre

Voz 0194 37:54 en el mapa de posibles de los posibles apoyos abstenciones ayer les contábamos que los tres presos que son diputados de Cataluña Rull Turull Sánchez apuestan porque su formación se abstenga y facilite la investidura esta tarde en Barcelona Se reunían las direcciones de Esquerra Republicana hay Devil du Pau rumbo buenas noches hola buenas noches además de hacerse la foto para escenificar su alianza han decidido algo

Voz 0225 38:14 pues un poco o a medias recordaréis que estas dos formaciones caminan de lado en muchos aspectos se presentaron juntas a las europeas compartirán grupo en el Senado firmaron un acuerdo estratégico para coordinar acción en Congreso y Senado por cierto esto contrasta con la rotura con la ruptura entre PP y PNV pero esa es otra historia

Voz 0978 38:32 la volviendo a Esquerra individuo hoy

Voz 0225 38:34 sí han protagonizado una imagen con carga simbólica con lo que ha pasado esta semana con la entrevista a Otegi en Televisión Española y también han acordado que están más cerca de tener una posición conjunta respecto a la investidura porque comparten dicen él mismo diagnóstico de la situación fuentes de los republicanos ante la indefinición de ese comunicado de ese estar más cerca de tener una posición conjunta Nos cuentan que es prácticamente seguro que votarán juntos votarán lo mismo pero quedan algunos flecos por cerrar sede tienen que verse pues con las conversaciones que tiene cada formación con el PSOE ahora la pregunta central cuál es esa posición que votarán el comunicado no lo dice nadie lo dice es temprano para ello la única pista Alan dado dirigentes como Gabriel Rufián mostrándose contrarios no bloquear la investidura aunque dicen que no se dará un cheque en blanco es todo dijo Rufián la semana pasada ni el comunicado de hoy en su indefinición Iria en esa misma línea Esquerra Bildu recuerdan que el posicionamiento en la votación dependerá de Pedro Sánchez Hydro que decide hacer de si quiere apostar por el diálogo y la negociación no si prefiere mantenerse dice el texto alejado de actitudes y posiciones democráticas de lo que se infiere por otro lado que ahora consideran que el presidente en funciones no se sitúa en una posición democrática una crítica Si la sacamos de contexto realmente durísima con todo los únicos que han mostrado sus cartas los únicos con un peso político relevante son como decías anchas los presos de Cataluña Sánchez Turull Israel que eran partidarios de la abstención

Voz 0978 39:54 que la esas Pau hasta luego luego

Voz 0194 39:57 la política catalana una cosa más que tiene que ver con el incesto

Voz 0978 39:59 de de Tarragona además de los bomberos y los servicios de emergencia de la Generalitat participan en la extinción pues los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias cuya intervención ha descrito así el conseller de Interior que es mi Calvo

Voz 13 40:10 es normal que un país sea de un fondo que estas características Sánchez

Voz 0978 40:15 desde que es normal que cuando un país tiene un juego así nos ayudemos mutuamente con los vecinos Si estuviéramos al lado del Empordà el Estado francés los ayudaría y ahora estamos junto al Estado español el gol dice y cualquier ayuda puede ser buenas si lo cual qué haríamos nosotros en caso de que el fuego fuera en suelo pues por estas declaraciones le han preguntado en esa rueda de prensa de la que antes hablábamos a la ministra portavoz

Voz 5 40:41 se puede hacer política con un incendio allí está el Ejército español está la UME trabajando con los servicios de la Generalitat codo con codo para apagar un incendio que se da en el territorio catalán español

Voz 1071 41:04 catorce hemos hablado con Alejandro Morón es el teniente coronel de la UME preguntaba José Antonio Marcos por el entendimiento entre los diferentes cuerpos

Voz 32 41:11 es la coordinación total bueno si estamos perfectamente integrado se todo este positivo bajo la dirección de de del jefe de intervención de los bomberos que era la mitad pues vamos cumpliendo con ocho cometidos que sino con asignando la estrategia que va fan planteando día a día en función de la evolución de la situación

Voz 0194 41:34 decía Juan Carlos decía la ministra Cela en hay que hacer política con un incendio pero es que yo ni siquiera las palabras de de bucles definiría cómo hacer política simplemente es la de hacer el tonto si hubiera aprovechado lo decías tú antes

Voz 0978 41:47 es una bobada de de de

Voz 1170 41:50 lo que pasa es que ese sea permanente sensación de que siempre tengo que decir una

Voz 0194 41:56 es la necesidad de mantener a diecisiete mantener su relato

Voz 1170 41:59 no sí pero llega un momento donde ya está tan tan manoseado ya ha caído tan en elementos tan ridículos que yo creo que declaraciones como de de este tipo lo que mueven más al al llanto porque en qué manos está el Gobierno de Cataluña que a otra cosa

Voz 0194 42:15 María no irá

Voz 0531 42:18 estaba pensando la frase no se puede hacer política con un incendio creo que todos hemos nos hemos ido a fijar en la misma frase

Voz 0978 42:25 sí porque es un poco una

Voz 0531 42:27 la reconocimiento de ahora que digo yo no ante esta situación osea ante esta frase verdaderamente

Voz 0194 42:34 yo creo que ha sido generosa la ministra con esta frase porque estoy de los seguir habla claro porque es que yo creo que consejero no estaba haciendo política

Voz 0531 42:40 dedicarlo a lo patético muy este osea es como la sobreactuación de los chiquillos no cuando la pataleta siempre uno

Voz 0194 42:49 afortunada Pacer la pataleta no para que me

Voz 0531 42:52 que tengan que hacer un poquito de caso para que yo ya me la atención y me comenten un poco y tal no porque es un tique ya es como una especie de tic que les sale P automático ir y lo tienen que decir medio de de postín cesen que es verdaderamente yo creo que es la tragedia nuestra de cada verano que no sé no sé porqué yo creo que todo el mundo leer las carnes ver cómo se queman los bosques Si como perdemos ese patrimonio que parte de las ocasiones recobró irrecuperable Isabel este señor patética soltar esa Tom

Voz 0818 43:24 quería que verdaderamente no sabe dónde ponerla eh

Voz 0378 43:29 me acuerdo cuando los incendios de Portugal lo sacro es porque fueron horrorosos que hubo muchos bomberos de España que que estuvieron de España hay de otro de otros países de la Unión Europea que para eso que para eso pertenecemos y ahí nadie era Ny Ny español portugués Ny ni finlandés ya que antes hablábamos de de Finlandia lo bueno que tiene España es que

Voz 0978 43:57 al margen de sus políticos

Voz 0378 43:59 hay funcionarios hay

Voz 33 44:01 qué profesionales

Voz 0378 44:03 que como decía el representante de la UME de la Unidad Militar agrega declaran el eh

Voz 0194 44:10 saben perfectamente se coordina se dedican

Voz 0378 44:13 trabajar se coordinan perfectamente a la vuelta a salir

Voz 0194 44:15 hemos al exterior Hora veinticinco

Voz 25 44:19 la Cadena SER cinco días y el país presentan los retos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra y coche

Voz 16 44:47 únete a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es

Voz 11 44:54 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 20 45:05 me gusta porque a partir de espacios y antigua escasas antigua sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaban los recuerdos de nuestros bisabuelos del abuelo paterno nuestros padres y toda la infancia no es habitual Irene yo a persistir son ya lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbar se hacíamos la limpieza por la mañana levantándose a las siete y a eso de las once yo les dejaba iré de las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina almorzaba Musée mediodía siempre puntuales ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios no resulta pagará tu almorzar pensando en la casa profunda hay silenciosa y como nos bastamos para mantenerla limpia a veces llegamos a creer que era ella la que no dejó casarnos Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo a mi se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos entramos en los cuarenta años la expresada idea de que nuestro simple y silenció su matrimonio de hermanos era necesaria la clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa nos moriría osadía algún día Davos y esquivos primos se quedarían con la casa la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos o mejor nosotros mismos la voltearía mus justiciera mente

Voz 1585 46:40 antes de que fuese demasiado tarde

Voz 4 46:45 Casa tomada Julio Cortázar mil novecientos cuarenta y seis Cadena Ser el plan de escuche en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 0978 46:58 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo de

Voz 34 47:00 dicen a las claras la claridad de poder

Voz 4 47:04 si uno más claro el viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno ir arriba síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER

Voz 19 47:20 después les llevará a Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer

Voz 4 47:27 últimos programa selecciona el que prefieres ir Dale al play toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarta nuestra aplicación

Voz 35 47:39 ah

Voz 4 47:41 cuenta con la SER

Voz 0194 47:44 que pase

Voz 15 47:49 uu Premio Ondas

Voz 0194 47:52 premio

Voz 36 47:53 nunca lo ha sido

Voz 4 47:56 un premio Ondas es en realidad una escalera que sube más allá de cualquier vaca un puente que te hace cruzar hacia el reconocimiento