Hora 25 (28/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 3 00:48 sin entre Estados Unidos y China o el cambio climático como decíamos los líderes del mundo desarrollado tienen encima de la mesa otros problemas como la elusión fiscal y esa destreza que tienen algunas de las grandes empresas para encontrar el país en el que tributen menos aunque trabajen en todos los demás países Javier Ruiz buenas noches qué tal buenas noches Ángels y eso es lo que estamos contando hoy no la fórmula que tienen Netflix o H veo que todo el mundo conocemos porque todos vemos series a través de esas plataformas bueno pues la fórmula que tienen para eludir impuestos en los países en los que operan como por ejemplo España

Voz 4 01:20 a raíz de la presentación de resultados de Netflix ayer Netflix paga en impuestos menos que un mileurista paga tres mil ciento cuarenta y seis euros en total una plataforma millonaria como Netflix tiene seis coma tres millones de usuarios en España tres mil euros en impuestos esto es todo pagan los mismos impuestos que un trabajador a veinticuatro mil euros en IRPF esto es Netflix y esto es lo que Netflix presentó ayer pero esto no es sólo Netflix es que HBO HBO tiene unos casi uno coma dos millones de usuarios aquí en España HBO paga cuarenta y cinco mil euros en impuestos eso es todo Amazon paga cincuenta y cinco mil euros en impuesto eso es todo mueven las tres juntas unos doscientos dieciséis millones de euros no pagan cien mil euros no pagan lo que paga una pyme Éste es el drama del desequilibrio hoy hemos llamado a Netflix Inc es la respuesta queda en fin yo te la cuento con la palabra esta que tuyo utilizamos un poco tropical

Voz 3 02:29 la respuesta pero si se mira para una noche de calor como hoy incluso va bien Javier tras la respuesta es es de verdad tropical

Voz 5 02:38 de Flix dice lo siguiente dice que Netflix

Voz 3 02:41 contribuye a la economía española de muchas maneras diferentes y que están invirtiendo y que generan puestos de trabajo y que además pagan el IVA

Voz 4 02:49 déjame que les demos la réplica

Voz 3 02:50 esto es como si tú vas a comprar el pan negro dices oiga que yo pagó el IVA del pan e incluso que todos los hay que todos los españoles hacemos nuestro por la economía de este país diez también contribuye a la riqueza en claro usted compra el pan y usted paga el IVA y usted le da trabajo al panadero y además usted paga

Voz 4 03:05 mi R P F Netflix entiende que con el IVA del PAN y con el pan ya está hecho que no es necesario pagar el Impuesto de Sociedades así que asunto cumplir insisto tres mil ciento cuarenta y seis euros

Voz 3 03:17 dime dime qué solución puede darse a este fenómeno que además es un fenómeno global guión en que están pensando en esa reunión del G20

Voz 4 03:22 eh pues es tan global que se llama vez tienen un nombre erosión de bases imponibles traslado de beneficios que en castellano es yo tengo beneficios en España pero creo una sociedad en Holanda o en un paraíso fiscal los desplazó todos allí y así no pago impuestos esto este movimiento de estas tres compañías solamente Netflix HBO Amazon este es parte de un fenómeno que tiene dos cientos cuarenta mil millones de dólares de calado hay doscientos cuarenta mil millones de dólares de beneficios que se generan en distintos países pero que no tributan que se escapan a la tributación Iker está diciendo en el G20 pues fundamentalmente dos cosas la primera las empresas viven en el siglo XXI los gobiernos en el siglo XIX las empresas están desplazando el capital porque es móvil pero los gobiernos siguen forzando las a cobrar donde tienen la sede social en lugar de donde tienen el negocio así que una propuesta es esa cobrarles por dónde tienen el negocio Hinault la sede social segundo un impuesto mínimo global para que aún que muevan el negocio si ustedes están en España paguen un mínimo y por debajo de ese mínimo no se puede tributar y tercera la propuesta que ha aplicado el Gobierno Sánchez aquí la llamada tasa Google una tasa a todos estos gigantes tecnológicos que ahora mismo insisto están pagando impuestos de pyme

Voz 3 04:44 Juan Carlos

Voz 1170 04:46 pero bueno esto es el el cuando hablamos de la economía de la globalización pues esto de las nuevas y las empresas que generan unos beneficios inmensos con muy pocos trabajadores si encima no no no pagan impuestos el problema es que yo soy muy muy muy muy muy pero muy pesimista venga no hay una solución absolutamente pronto ponerse en una tasa que ya se ha intentado y tal bueno no no no no resultado el pagar un mínimo o las la capacidad hubo una cosa ERE Star Bucks en en en Inglaterra la presión de las redes toca que la empresa dijera voy a pagar más impuestos bueno creo que si ya se han olvidado de eso pero básicamente yo creo que ahora mismo los gobiernos no tiene ninguna capacidad para gravar a las empresas globales Herrera bueno esto

Voz 1 05:37 nos lleva al muy muy delicado asunto de Estados frente empresas no ya con qué alegría hemos ido todos apoyando o las grandes avances de la globalización etcétera Si que malo que mano que son los Estados y es muy conveniente fragmentar los diluir los que sea una cosa pequeñita meramente residual y tal bueno la única cosa que hay capaz de enfrentarse a una cosa como Netflix es un estado de cualquier tipo hay su erosión es también la erosión de nuestra capacidad de control sobre estos grandes monstruos no es que sea una gran capacidad de control se ve que tienen dificultades para poderlo hacer pero si ellos no pueden hacerlo si están debilitados todavía las dificultades eran mayores y en fin a veces somos un poco infantiles y pro y apoyamos determinados determinadas ideas que son como muy bonitas pero luego no queremos enfrentarnos

Voz 4 06:35 a los problemas secundarios que tú

Voz 1 06:38 en consigo no hizo una y uno de estos gigantescos problemas es este que lleva creciendo además da un ritmo no se detiene iba a mucho más porque ese es es de una facilidad os esto es fantástico esto es fácil de una sencillez enorme pero al mismo tiempo te enfrentas

Voz 0378 06:56 a realidades que esto de

Voz 1 06:59 prestigia cualquier sistema genera un descontento tan gigantescos premios seguida en yeso de degenera un contexto tan enorme que elimina cualquier tipo de tendencia populista o cualquier tipo cualquier invertebrado que parezca por el horizonte diciendo yo arreglar esto pues el del el de la pyme que está hasta el flequillo y más allá se encuentra con este tipo de cosas que bueno

Voz 3 07:21 con el invertebrado se cuenta con el invertebrado pues

Voz 1 07:24 es es muy posible que le haga caso en invertebrado aun cuando el invertebrado no sea más que un invertebrado

Voz 5 07:30 además Jens si me permitís de este

Voz 4 07:34 esta monstruosidad de dinero que es estaba diciendo porque cada vez que le decimos a la gente y mire el sesenta mil millones doscientos cuarenta mil millones y en en fin no los llevamos a mano no solemos saber cuánto es cuánto dinero es esto esos doscientos cuarenta mil millones que se escapan a la recaudación

Voz 1 07:50 yo soy capaz de imaginarme esa cifra claro Si sea lo

Voz 4 07:52 a estos si pagaran los impuestos que tienen que pagar esos doscientos cuarenta mil tribu tanto como tributo a una pyme si pagaran como paga un tendero serían sesenta mil millones en impuestos porque la gente no entienda sesenta mil millones en impuestos es pagar la deuda pública que tiene España los intereses que servimos años en dos años está terminada está resuelta todas las actuaciones de carácter económico del Estado todas pagadas las pensiones con eso dos años se pagan todas las pensiones España es que el volumen de dinero que se escapa es de tal calibre que este es donde tiene el flanco de ataque de Hacienda no el señor de la nómina claro

Voz 3 08:32 claro claro claro pero contra el señor de la nómina se actúa habitualmente y ese flanco sigue sin estar cubierto todavía Carmen

Voz 0378 08:39 es que es mucho más fácil no actor control señor de la nómina lo único que nos que nos queda es confiar en el concierto de los estados un estado solo no puedo afrontar estoy yo conocer todos los estados para buscar unas medidas que por lo menos palíen esta situación yo creo que es lo que deberían dedicarse en el G20

Ángels Barceló bueno pues a todo esto

Voz 2 12:08 es el día del Orgullo así que vamos a comprobar cómo suena a esta hora de la noche el centro de Madrid y Brian Pérez buenas noches

Voz 13 12:15 buenas noches Angels dónde estás y cuánta gente ahí bueno pues suena fuerte la noche madrileña estoy en la plaza de Pedro Zerolo en pleno centro de Madrid y aquí la verdad es que se siente con mucho orgullo cientos de personas en familia en pareja de las manos muy felices con el símbolo Arcoiris en camisetas banderas pegatinas mucho color mucha música mucha reivindicación ya en este arranque del orgullo que podrían ser pues un buen resumen de esta primera jornada no está aprovechando pues para cenar para sacarse alguna foto para tomarse alguna cerveza que el calor todavía

Voz 3 12:50 el capitán Brian el orgullo es hoy pero las fiestas en la capital aquí en Madrid sólo están empezando no

Voz 13 12:55 sí claro y Eto'o arrancado hoy pero esta fiesta de reivindicación de Lucho incluso de activismo sigue por ejemplo el tres de julio en esta misma plaza Mónica Naranjo hará el esperado pregón Ike más la manifestación el día seis el acto central el orgullo con el lema mayores sin armarios historia lucha y memoria está dedicado a los mayores del colectivo este año la manifestación que Bono también una gran agenda de actividades con conciertos talleres que Bono la fiesta ya arrancado los lateros de cerveza ahora son también abanderados del orgullo y bueno pues la fiesta haya arrancado con pancartas que podemos ver aquí como viviendo en libertad o quiere a quien tú quieras

Voz 2 13:35 la Jean gracias venga hasta luego

Voz 3 13:38 en las grandes ciudades como por ejemplo en Madrid en otras muchas incluso muchos pueblos en las redes en muchísimos rincones se ve ondear la bandera multicolor ya está ahora que se ve también en el Ayuntamiento de esa ciudad de Madrid aunque no donde estuvo los últimos años sino en un lateral box pidió el martes al alcalde que en la fachada central que pusieron bandera de España y eso es lo que ha hecho Martínez Almeida poner una gran bandera de España debajo de la bandera de España que gays y la bandera del orgullo pues la colocado en un lateral pero dice él Martínez Almeida que no importa tanto el sitio vaya

Voz 14 14:09 niego la mayor respecto de que hayamos orillado la bandera del orgullo gay yo creo que está en la fachada del Ayuntamiento de Madrid por tanto parece difícil decir que se ha orillado esa bandera y en segundo lugar no tienen absolutamente nada que ver con ninguna petición de Bob

Voz 3 14:22 no tiene nada que ver no estaba Almeida en el acto en el que sea descolgados a desplegados abandera estaba Begoña Villacís la bandera de España la ponen porque lo pide Vox la verdad

Voz 15 14:32 es que no estaba pensado de antes efectivamente porque a mí ya me había comentado y me parece que está bien a mí me parece que en ninguna institución ningún ciudadano debería justificar en este país porque ponen una bandera de España

Voz 16 14:47 bueno os pregunto por la banda de España pero déjame ya que estamos en el habla

Voz 3 14:50 lo de lo orgullosa ha vuelto viral un vídeo en el que un individuo amenaza un chico que es gay paso sucedió en un restaurante de comida rápida en Barcelona ante la mirada del vigilante de seguridad que no hace nada ante las amenazas y los insultos del intolerante de momento los Mossos d'Esquadra han identificado ya a este individuo a este agresor están con las diligencias para poder remitir el caso a la Fiscalía que se ocupa de los delitos de odio indiscriminado hablábamos antes de las coincidencias hacen las coincidencias entre las exigencias de Vox y el discurso los hechos del PP o de ciudadanos escuchen estas declaraciones son del vicesecretario del PP Javier Maroto en Televisión Española habla de las supuestas denuncias falsas por malos tratos

Voz 0893 15:38 la violencia de género violencia machista es un hecho tan hecho como la violencia intrafamiliar y tiene algo más uno de los principales problemas que tiene el Valencia de género son las denuncias falsas no se pueden poner en en términos comparativos no se puede igualar ambos conceptos pero existen denuncias falsas y hay muchas personas que conocen casos de mujeres quemar utilizan esa ley para obtener réditos de esos parejas las parejas son muchas casos son suficientes casos como para combatirlos también callar las voces que piensan que acabando con la ley que protege a las mujeres se acaba con esas denuncias falsas

Voz 3 16:10 argumentario de Vox en boca de un dirigente del Partido Popular pero voy a volver a la a la bandera Carmen hace falta poner una segunda bandera porque en el Ayuntamiento de Madrid ya hay una bandera de España y además es grandecita no

Voz 1 16:20 hace falta a ir de Fidia Begoña

Voz 0378 16:24 Villacís si si había que pedir perdón por poner una bandera de España por supuesto que no a mí no me sobra por supuesto la bandera de España pero ponerla para apropiarse de nuevo de la bandera por parte de alguien me parece que es uno de las peores cosas que podemos hacer ya ha estado durante muchos años queriendo apropiarse la derecha de una bandera que es de todos como para ahora además es que queda fatal

Voz 3 16:55 más además es que ya hay una bandera de España están la la bandera en el mástil como los ayuntamientos

Voz 0378 17:02 esta es yo yo lo que echo de menos es una del Ayuntamiento de Madrid

Voz 3 17:06 y otra de la comunidad de lo que debería haber porque hay una de sólo hay la bandera la bandera de España

Voz 0378 17:12 existo y además se nota que está puesta es que la he visto ahora cuando subía hacia que está puesta en un balcón a sí también orilla digamos porque el central pero que no tiene ningún sentido allí en ese lado

Voz 3 17:26 María Elvira es necesario poner una segunda bandera de España

Voz 1 17:29 pues yo creo que es necesario porque resulta que es que hay que hacer focalizado focalizar la atención en la bandera esa yo tengo la sensación de que esa es la cuestión Polgar sino para que la pones entonces la la conclusión misma gala que llegado Carmen es decir es otra vez esa tendencia

Voz 17 17:48 a un poco o

Voz 1 17:51 no quiere decir una palabra fea un poco le a patrimonializar los símbolos no de eso no debería hacerse no debería hacerse nunca de esas debería evitarse a como diera lugar es decir que ya está esa bandera ahí estupenda que esté Nos encanta a todos que esté y entonces hay que volver a sacar el tema de la bandera pues ya tenemos problemas con algunos sitios y bastante Nos duele Josa que hay intentar pacificar ese tema no no convertirlo en un foco de concentrar de de confrontación en un tema nuevo de de de

Voz 1170 18:28 si ellos me parece que es una estrategia bastante torpe Juan Carlos me parece que es bastante más sencillo que antes había la bandera de un robo Joe y la quito pongo la bandera de España sino no no protesta nadie y la otra dejó una orillita y además se hace en el momento donde empieza la la la fiesta

Voz 3 18:45 yo creo que tiene mucho más que ver cómo eso

Voz 1170 18:47 con que la ida de que vamos a ver el el Ayuntamiento de Madrid de forrado de banderas de España yo creo que es una cosa bastante más dirigida a orillar la otra bandera que que a ensalzar la bandera de España

Voz 3 19:01 de que expresamente para desplazar la bandera de los que el echó además y eso es más claro y es que el hecho es que además la bandera de España que estar una petición de Vox que ya conocíamos desde hace tiempo se cuelga anoche horas previas al día del orgullo

Voz 0378 19:15 vamos a ver a mí me preguntas esta mañana donde estaba el año pasado la bandera del orgullo gay no te hubiera sabido ahora en la fachada pero no hubiera sabido antes y no está en un mal sitio están la fachada en la fachada principal no en un lateral pero no está digamos cayendo en las

Voz 3 19:33 está en el campo con la bandera de España que han puesto en

Voz 0378 19:35 están no están en el centro pero si no hubiera la bandera de España a mí no me hubiera parecido mal el lugar el lugar elegido para para Álava bandera del orgullo gay pero lo que se trata es lo que dice Juan Carlos entonces que que intenta contentar a contentar a ciudadanos y contentar a todos y al final el Rey

Voz 3 19:57 eso es muy complicado porque acabas haciendo el ridículo como tú dices Sastre antes del cierre un par de asuntos sí primero juicio visto para sentencia el PP ha tenido de aliada hoy a la Fiscalía en ese juicio pues el borrado de los ordenadores de Bárcenas su ex tesorero ha acabado ese juicio en el que el juez accedió a la petición del PP no ha dejado que se tomaran imágenes y sonidos ya saben la Fiscalía ha vuelto a pedir la absolución de los acusados considera que el partido no cometió ningún delito porque destruyó un material que le pertenecía subamos a esto la noticia que les hemos ha explicado esta tarde en la Cadena Ser que es la paralización en lo económico de la venta de Alcoa esa negociación para la venta de las dos factorías que tiene la empresa saben en Avilés en A Coruña aún fondo suizo han quedado paralizadas a última hora el plazo de venta acaba este mismo domingo hay cientos de puestos de trabajo y un minuto para saludar al líder del canto directora del Levante de Valencia muy buenas noches

Voz 18 20:46 Bono dedican ni Sanitas

Voz 3 20:48 calurosa y calurosa en Valencia que que es lo que lleváis en portada lleváis eso lleváis temperatura vosotros también en portada

Voz 18 20:55 sí vamos por la ola de calor mañana abrimos con la preocupación que existe en Castellón de que se pudiera producir un incendio como el de Tarragona ala delta ni a las condiciones similares del territorio bueno pues por desgracia según nos cuentan los expertos la zona norte de la comunidad se encuentra sometido a un gran estrés hídrico igual has usted podría propiciar lo que nos han contado que ellos llaman incendios de sexta generación que sobre estos que se alimentan solos que se propagan a gran velocidad y que son muy imprevisibles y preocupan a los servicios de emergencias

Voz 3 21:27 una cosita más

Voz 18 21:29 bueno a ver lo mejor que llevamos mañana es que le explicamos al lector porqué pasamos frío en verano dentro del transporte público

Voz 19 21:37 no lo no lo vamos lo no no lo vamos a explicar no compramos mañana tiene que comprar

Voz 18 21:43 bueno hay una razón que es que el aire acondicionado que es el conductor estaba obligado a llevar pantalón largo desde hoy ya no es así tenemos mucha fe en que no pasaremos frío extremo

Voz 19 21:55 para sufridas en el cuello con el conductor no Lidia muchísimas gracias hasta luego a debates debate pero pero no sólo en el autobús que no sólo no solo

Voz 3 22:11 eh en Renfe te crió en el en el AVE en el AVE mueres con la restaurantes como no tengan largo constata este es un tema pero es en Valencia donde hemos hecho esa investigación ya lo sé ya lo iba a decir Cuaderno de frases casi una música pues mira una música si te parece porque en esta operación salida hay gente de le

Voz 20 22:30 Quito que está también de salida algunos ya están de vacaciones y otras las empiezan hoy así que para todos los que hoy algunos están aquí presentes empiezan sus vacaciones esta canción

Voz 21 22:43 pues no no es SATE Pepa

Voz 16 22:49 la verdad canciones Pedro Blanco que ya ha cerrado el ordenador

Voz 3 22:51 con esta canción la ponía el si hace unos cuantos años de leerse bien Mela Mela descubrió

Voz 21 23:01 a modo de la más Ramón Langa

Voz 7 23:12 el dietario

Voz 22 23:17 Rivera invita a sus críticos aquí en otro partido se apunta así al más vale ser pocos pero auténticos y obedientes que muchos pero dudosos una enfermedad característica del dogma atisbo de la que la izquierda sale mucho como sin ir más lejos hemos visto recientemente en Podemos y que casi siempre acaba mal pero sobre todo evidencia la conversión de Ribera del liberalismo al autoritarismo discrepantes fuera aquí mando yo no estoy en condiciones de tratarles como parlamentarios parece que sus nombres no están en la lista de electos oficialmente comunicada al Parlamento Europeo por las autoridades españolas con esta fina retórica al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha contestado por carta a la reiterada petición de Toni Comín para aclarar su situación parlamentaria más allá de las formas lo relevante es que ETA ya

Voz 3 24:01 deja constancia de lo que todos sabemos pero no

Voz 22 24:03 esta reconocer la Unión Europea no es un ente político supranacional y autónomo es simplemente un tratado intergubernamental y por tanto mandan los estados me preguntan si hay algún secreto alguna clave que pudieran encauzar el conflicto catalán INVI respuesta a riesgo de parecer ingenua es que si la y fijarlo porque mientras esté en el terrero reactivo de nacionalismo contra el nacionalismo no hay salida los tiempos vienen marcados por los choques identitarios evidentemente sirve puede refutar el argumento para absurdo sino vieron conflicto entre nacionalismos no existiría el problema pero su recordar que el independentismo dio el primer auto electoral en dos mil tres con una campaña de Carod Rovira fundamentó liberalización quizás y las dos partes fueran capaces de ahondar en esta vía los entenderíamos mejor hablaríamos de cosas concretas de formas de poder sino de adhesiones inquebrantables emociones trascendentales y patrias innegociables que son la coartada para no reconocer los problemas en su real dimensión disculpen el desvarío

Voz 16 25:07 por hoy por esta semana terminamos aquí Carmen del Río que también de las canciones no lunes este venga pues te queda un día Carmen del Riego Juan Carlos Jiménez María Elvira Roca gracias buenas noches y buena semana pero eso sí sí nosotros Sastre volvemos lo las siempre estamos tan no no más

Voz 3 25:22 el el club el equipo estoy se va reduciendo de reloj

servicios informativos

