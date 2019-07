Hora 25 (01/07/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 5 00:31 hola buenas tardes así suenan las calles de Hong Kong a esta hora después de una protesta que centra esta tarde la atención del mundo y que ha acabado con cientos de manifestantes dentro del Parlamento al que han entrado por la fue

Voz 6 00:42 a José Luis Sastre buenas tardes buenas tardes acaban de abandonar esa cámara ese parlamento han salido ya en vista de que iba llegando la policía desde hace una hora se están produciendo cargas importantes y enfrentamientos con los agentes

Voz 6 01:03 noticia también de esta tarde el Tribunal europeo rechaza el recurso que presentó Carles Puigdemont in

Voz 0465 01:08 no podrá acceder a su escaño como eurodiputado

Voz 6 01:11 en el Parlamento de Estrasburgo que finalmente se constituirá pasado mañana sí ha tenido que aplazarlo hundía porque los líderes europeos no se han puesto de acuerdo tampoco hoy pese a las horas que han pasado en vela muchas para repartir los puestos de mando de la Unión Europea confían en que mañana cuando el pase el cansancio cuando puedan dormir puedan alcanzar un consenso en los nombres

Voz 0695 01:28 pues sinceramente necesitamos todos descansar a reflexionar y ser conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante el potencial riesgo de abrir una crisis interinstitucional entre el Consejo y el Parlamento Europeo qué tal

Voz 6 01:46 que evitar sobre el propio es la novedad están el pirateo de los correos de los magistrados que tienen que dictar sentencia ocurrió ya la semana pasada esta mañana Ana Terradillos se ha vuelto a producir sin fuentes jurídicas confirman que la bandeja de entrada de correos que hoy publica la cuenta de Twitter de Anonymous Catalonia también es ciertas están analizando los tuits publicados lo hace la foto

Voz 0125 02:05 el día que ha abierto diligencias también la policía y están esperando un informe del Centro Nacional de Inteligencia lo cierto es que para poder investigar un presunto delito contra la intimidad hace falta la denuncia de la víctima de la atacado de momento nadie ha denunciado

Voz 6 02:21 muchas cosas este lunes ha acabado siendo un día de transición un día a la espera por ejemplo en lo político mañana se conocerá la fecha del debate de investidura que el Gobierno quiere que sea este mes de julio aunque no constan avances entre el PSOE y Unidas Podemos a la espera también de conocer el contenido de la queja formal que el Gobierno presentará ante el Vaticano por las declaraciones del nuncio apostólico

Voz 7 02:39 bajado aquí en España que se jubila ya he dejado

Voz 6 02:42 las último día reguero de frases sobre Franco y su exhumación

Voz 4 02:45 no

Voz 6 02:49 estar están dos problemas en España dice que porque resucitar a Franco es lo que sostiene Renzo Fratini y estaremos en Madrid en este primer día sin multas de Madrid central que ha dejado en la capital más atascos más coches más contaminación y más protestas para las que tienen respuesta el alcalde Martínez Almeida

Voz 7 03:06 yo siempre he dicho que envíe una cosa de estos porque entre la cantidad de tiempo libre que tiene hay que reconocer que es envidiable el tiempo de que disponen para poder canciones nosotros como tenemos que trabajar

Voz 6 03:17 ya a las ocho y media a los deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:20 tardes ha comenzado el torneo de Wimbledon los españoles en la primera jornada se reparten malas y buenas noticias Feliciano López Roberto Bautista y Fernando Verdasco han pasado a la siguiente ronda ha caído eliminado Pablo Carreño en primera mañana debutará Rafa Nadal ante el japonés sujeta y en el mercado de fichajes dos operaciones que se han cerrado oficialmente esta tarde el Real Madrid ha traspasado definitivamente a Cobo así al Chelsea y el Atlético de Madrid también ha traspasado Angels son Martins que estaba cedido en el Mónaco ya es jugador definitivamente del equipo

Voz 6 03:51 los bomberos esperan que hoy pueda darse por controlado el incendio entre las provincias de Madrid y el Toledo que ha quemado tres mil trescientas hectáreas siguen activos aunque sin peligrosidad los juegos de Castilla y León y está en vías de extinción el D'Rivera Debra que aceptado finalmente a seis mil hectáreas

Voz 7 04:04 da la ola pero sigue el calor el pronóstico con Luismi Pérez buenas tardes buenas tardes las inmediatas horas hasta medianoche más o menos seguiremos con algunas tormentas en la cabecera del Ebro en muchas zonas de Aragón de Castilla La Mancha Castilla y León en el resto del país noche más tranquila dormirá un poquito mejor que madrugadas atrás eso sí cerca el Mediterráneo y en el centro peninsular temperaturas otra vez por encima de los veinte grados de mínima nubes bajas pegadas al Mediterráneo y al Cantábrico mañana otra vez por la tarde algunas tormentas en Castilla La Mancha en gran parte del Sistema Ibérico las montañas de Madrid así como en el Pirineo catalán algunas nubes en el norte de Canarias y temperaturas que siguen bajando hará calor pero ya mucho más llevadero que los últimos días empieza

Voz 6 04:49 cinco Sastre en este informativo vamos a escuchar también a la madre de Inés es la niña de once años a la que expulsaron de un campamento de verano porque tiene necesidades especiales luego contamos bien supuesto empezamos ya con Nacho Palomo

Voz 1071 05:00 estaría Hernández en la producción Marcos Granado y Juan Carlos

Voz 6 05:02 Ingelmo en la técnica

Voz 2 05:10 gritos más a su tambor

Voz 10 06:00 vamos a empezar con lo Massey

Voz 1071 06:01 inmediato que aunque sea lo más lejano emite fotos de lo más gráficas sobre cómo está cambiando el mundo vamos a empezar pues en Hong

Voz 6 06:08 sí

Voz 4 06:13 más de diez mil jóvenes una auténtica multitud

Voz 1071 06:15 el tentado durante horas entrar acceder al Parlamento en protesta por la polémica ley de extradición china que ahora vamos a explicar al final unos cuantos de ellos cientos de ellos lo han conseguido los medios internacionales difunden en sus portadas imágenes de cómo han irrumpido hoy como han llegado soy nadie buenas tardes

Voz 11 06:30 sí buenas tardes una vez de la cámara no sí una vez dentro de de ese hemiciclo los manifestantes llenaron la sala de de pintadas en señal de protesta en un día en el que se conmemora la devolución de Hong Kong por parte de la Corona británica Pekín pasadas las doce del mediodía hora local la policía que en un primer momento no reaccionó ante esa irrupción logró atravesar la cadena humana y las barricadas que formaron los integrantes de esa protesta tras unas horas lograron dispersar con gases lacrimógenos a la multitud y de desalojar a los que entraron al Parlamento

Voz 0771 07:05 como este joven que aclara que el motivo por el que se manifiestan no es para pedir la independencia desde hace varias semanas los hongkoneses salen a la calle para protestar contra la polémica ley de extradición que ante las presiones el Ejecutivo decidió dar marcha atrás posponer su entrada vigor a pesar de este gesto los manifestantes han seguido con la marcha exigiendo unas garantías al Gobierno de que esa ley no se volverá a plantear pues explicamos en qué consiste porque protesta

Voz 1071 07:29 qué implica esta ley de extradición si básicamente lo que

Voz 11 07:31 ten de esta ley es que los sospechosos de haber cometido un delito puedan ser extraditados a los gobiernos que así lo soliciten especialmente a los territorios de China Macao y Taiwán dicho de otra manera si esta ley entra en vigor China que es el principal el principal foco de la polémica tendría vía libre para extraditar a todo aquel que considera un delincuente para que sea juzgado en ese país el temor no es que China extradita a un asesino o un violador el miedo y la indignación surgen porque esta propuesta les pero le permitiría extraditar de Hong Kong a los activistas periodistas y políticos que son críticos con el Gobierno comunista la ley también socavaría el acuerdo de Un país dos sistemas que establecieron Hong Kong China lo que los hongkoneses han interpretado como una estrategia de Pekín para convertir la región en un territorio más del régimen

Voz 1071 08:15 gracias por tanto el meollo de las protestas que han dejado esa imagen que como digo está dando a esta hora la vuelta al mundo esas protestas incluso cientos de ellos dentro del Parlamento ven que lo más lejano lo más lejano nos va dejando también en lo que nos queda más próximo son las fracasadas negociaciones para repartir los puestos de mando de la Unión Europea y eso ha obligado a aplazar un día el primero para constituir el Europarlamento donde finalmente por cierto gestos de esta tarde Carles Puigdemont no va a poder sentarse Pilar Velasco qué tal

Voz 1743 08:40 qué tal buenas tardes hemos sabido antes de las siete estética

Voz 1071 08:42 canal europeo de la Unión Europea ha rechazado su recurso y por tanto deja al ex presidente catalán fuera de la Eurocámara

Voz 1743 08:49 cine Push the money Toni Comín tomaran posesión esta semana del acta de europarlamentarios como pretendían el presidente del Tribunal Europeo ha rechazado esta misma tarde la petición de cautelares con un argumento asegura que el hecho de que ambos no acataran la Constitución de manera presencial el pasado diecisiete de junio por tanto la Junta Electoral Central no remitiera sus nombres a Bruselas es un asunto que deben resolver las autoridades nacionales no hay ninguna razón insisten en que el Parlamento Europeo resuelva este asunto

Voz 1071 09:16 otro varapalo por tanto de la justicia europea a Puigdemont Illa otra novedad Pilar están Oriol Junqueras esta vez es el Supremo entró al Supremo español el que ha preguntado por su inmunidad que es exactamente lo que quiere saber

Voz 1743 09:27 los jueces preguntan si las garantías de los eurodiputados

Voz 1071 09:30 el recogidas en el protocolo de los privilegios y las

Voz 1743 09:32 unidades de la Unión Europea se incluyen la libre circulación por el territorio europeo lo que implicaría que Junqueras pudiera salir de prisión a recoger el acta Isère eurodiputado si es así la sala pregunta también si el Supremo estaría obligado a levantar la prisión de Yunquera de manera automática sin ponderar otros intereses es decir la instrucción del proceso que es el proceso por el cual se vetó en su día la salida de Yunquera es para recuperarse

Voz 6 09:55 a la espera pues de esa respuesta gracias Pilar hasta luego

Voz 1071 09:57 sobre el proceso lo decíamos en la portada de este Hora Veinticinco ya tuvimos noticia el sábado lo sorprendente de esta historia es que hemos vuelto a tener las mismas noticias hoy porque siguen produciéndose hackeo en las cuentas en los

Voz 11 10:10 correos electrónicos de los magistrados

Voz 1071 10:13 el Tribunal Supremo Ana Terradillos si fuentes

Voz 1743 10:15 digas confirman que la bandeja de entrada de correos que publica la cuenta de Twitter de Anonymous Catalonia también es cierta la fiscalía abierto diligencias ha comenzado a recabar información sobre este jaque al Supremo también la unidad contra el crimen informático que está coordinada ya con la Brigada de seguridad informática de la policía los dos esperan un informe del Centro Nacional de Inteligencia que todavía no ha llegado se están analizando los tuits publicados y sobre todo lo que interesa saber cómo ha sido la intrusión a los emails ya cuatros magistrados y fiscales ha afectado como práctica

Voz 1509 10:46 durante en todos los delitos Se puede investigar de oficio pero

Voz 1743 10:49 lo cierto es que para poder investigar un presunto delito contra la intimidad hace falta la denuncia de la víctima del atacado de momento en el juez Marchena ni ninguno de los fiscales ha interpuesto esta denuncia fuentes policiales subrayan a la SER que si se presenta esa denuncia se podrían rastrear los ordenadores para estudiar conexiones corroborar por ejemplo si los emails sean hackeado con algún tipo de virus o desde un aviso de seguridad falso

Voz 1071 11:12 lo en Europa estábamos a Europa volvemos porque no se han podido ir los jefes de Estado y de Gobierno de Bruselas después del fracaso de esta noche esta mañana aunque para evitar que el titular que todos titula hemos por ahí con esa palabra que tanto les escuece el fracaso han intentado darnos otro titular ese titular alternativos que van a intentar de nuevo mañana repartirse los puestos de mando de la Unión Europea ya veremos cómo acaba porque de momento ha acabado por decir incluso Macron que la imagen no es seria y esta es la reflexión que hacía la salida este mediodía el presidente español Pedro Sánchez

Voz 0695 11:43 pues sinceramente necesitamos todos descansar y necesitamos todos reflexionar y ser conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante el potencial riesgo de abrir una crisis interinstitucional entre el Consejo y el Parlamento Europeo que tenemos que evitar ir a trasladar a la opinión pública europea que somos capaces de llegar a un acuerdo para garantizar la gobernabilidad de las instituciones comunitarias

Voz 1071 12:10 será por el cansancio será porque la política europea a lo mejor está empezando a dar señales de que también está cambiando el caso es que los líderes deja para mañana lo que hoy no han podido cuando ha llegado a aparecer en algún momento que el socialista holandés Timerman iba a presidir la Comisión sin embargo Merkel nada más y nada menos Merkel se ha encontrado con la oposición de los suyos del Partido Popular Europeo así que en este momento Griselda Pastor Bruselas después de toda esa noche en vela pues no sé exactamente qué punto estamos en qué punto estamos sí que se espera para mañana

Voz 0738 12:39 bueno hay mucha crispación lo que configura un extraño escenario de crisis no es la primera que atraviesa la Unión pero cuando Macron compara lo que pasa con la pelea contra la inmigración que dividió a la Unión Europea desde el dos mil quince pues eso implica que el riesgo de una ruptura interna es elevado aunque claro hay que esperar hasta mañana para saber si podrán conjurar lo escuchamos a Emmanuel Macron

Voz 12 13:04 sí Miki un cuando la química se mezcla en las reuniones el cansancio acaba provocando tensiones innecesarias como ya nos pasó en la reunión sobre la crisis de refugiados

Voz 0738 13:17 bueno desconocemos si estas declaraciones como las alusiones del socialista Costa a la necesidad de pasar por la ducha ayudarán a reducir tensión no pero lo cierto es que es tras la intensa noche ni Merkel ni Sánchez ni Macron han conseguido reconducir la rebelión por un pacto confirmado en Osaka y que cuestiona los liderazgos viejos y nuevos en la Unión Europea aquí que en estos momentos aunque el nombre del socialista Timerman se mantienen la mesa hay que saber que además de Italia sólo diez de los veintiocho gobiernos están dispuestos a asumir un reparto que se les ha presentado a pesar y es importante a pesar de que al final se abre la puerta a que los populares puedan además de presidir el Europarlamento también quedarse la presidencial con

Voz 1071 14:04 bueno pues veremos en qué queda la cosa gracias Griselda hasta mañana está ahora donde Europa fracasado también no hoy esto ya desde hace muchos años es en la gestión de la crisis migratoria que en estas últimas semanas tiene una protagonista es la capitana del Si Guasch que se negó a acatar las leyes italianas y que entró en las aguas de Lampedusa

Voz 4 14:24 Sáenz de

Voz 1071 14:25 mira por los carabineros italianos y esta tarde ha comparecido ante la justicia que ha mantenido su arresto domiciliario vamos pues a Roma corresponsal Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 14:33 bueno la capitana responde a las acusaciones de tráfico de inmigrantes de desobediencia a la autoridad italiana Irún surrealista delito de violencia contra naves de guerra las patrulleras de la Guardia de Finanzas que intentaron impedir el atraque y el desembarco de las llegó en el puerto de la piel no se acercó al muelle para bombardear ha comentado portavoz en Italia desprende como criminales ha reiterado el ministro de Interior Salvini veremos en las próximas horas cómo serán sancionaron practicamente concluirán la odisea de la así Watch el nuevo punto de mira de Salvini es el barco Open Arms de la ONG española proactiva que hoy navega entre Sicilia y Libia el ministro del Interior Salvini ha advertido a España en las redes sociales esta tarde que retire la nave del Mediterráneo o lo hará

Voz 1071 15:26 a Italia y a todo esto Marruecos que asegura que ha evitado que entren este año en España cuarenta mil inmigrantes lo he dicho en Madrid un encuentro internacional en el que están participando cincuenta países el representante de Marruecos se llama ya

Voz 2 15:40 Lulu

Voz 1071 15:41 que la presión migratoria aumentado para Marruecos un veinticinco por ciento nosotros la sentimos dice él y si ustedes los españoles no la sienten es porque estamos haciendo nuestro trabajo es lo que le ha dicho el representante marroquí está este medio día nuestro compañero Nicolás Castellano Europa enviaba señales de enfrentamiento entre instituciones ha dicho Pedro Sánchez pero hay también enfrentamientos diplomáticos entre cancillerías entre Estados ocurre entre España y el Vaticano vamos con esa polémica por la manera en que el embajador de la Iglesia en España Renzo Fratini

Voz 2 16:12 ha decidido jubilarse porque

Voz 13 16:17 estar yo digo resucita Franco no creía en la resurrección en este caso la resucitado para

Voz 4 16:27 hoy hasta ya ven que es el escapaba

Voz 1071 16:30 algunas sonrisas en realidad esta parte que es la más reproducida la más comentada hoy eso de que quieren resucitar a Franco quieren el Gobierno es según él es sólo una parte de lo que dijo en esa entrevista a la agencia Europa Press porque dijo Adela Molina dijo algunas cosas más

Voz 0011 16:42 el Nuncio sea explotado en esa entrevista en la que habla con este equidistancia del dictador Francisco Franco

Voz 13 16:48 no están encuentra algunos ya me dictador algunos ya no que ha salvado insertos modo años libera una civil a su visionado entonces no continuamos a pelearnos tenía razón Otegi

Voz 0011 17:07 uu Renzo Fratini ha mantenido un perfil muy discreto en sus diez años como representante del Papa en España dice también que la exhumación de Franco sólo provoca división acusa al Gobierno de azuzar esas diferencias

Voz 13 17:17 detrás una ideología algunos que quiere de nuevo dividir a España yo creo que no es una buena intención

Voz 0011 17:27 podría provocar división Frattini añade que el Ejecutivo ha conseguido enaltecer aún más al dictador lo contrario de lo que pretendía con sus planes para sacarlo del Valle de los Caídos que ahora recuerda recibe más visitantes que nunca

Voz 1071 17:39 a todo esto la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo que anunciado esa queja formal que presentará a España lo hacía esta mañana en Hoy por hoy

Voz 14 17:45 a lo largo del día de hoy mañana como como más tarde el Estado Vaticano va a recibir una queja formar del Estado español por una injerencia de esta naturaleza en las formas en las que se ha producido en los contenidos con los que se ha movido el nuncio impropios absolutamente impropio de cualquier legación

Voz 1071 18:04 la diplomática sin embargo ciudadanos Villegas no becas son las palabras de Lucio

Voz 15 18:09 diría por una parte que no exentas susceptibles a este Gobierno sea Calvo en concreto Sánchez y por otro que no sé si nuestro citado no a Franco pero como sigan dándole vueltas igual acaban resucitando le

Voz 1071 18:20 Sony dieciocho

Voz 16 18:21 llega a este seísmo lo más hacer una llamada seguro

Voz 10 19:15 en lo político poco más pro

Voz 1071 19:16 les que la fecha de investidura esté decidida ya hay que esa fecha se haya puesto con dos premisas quede tiempo de llegar a un acuerdo este mismo mes y que si no se llegara pues asegure la conveniencia de la fecha de unas nuevas elecciones porque insiste el Gobierno en que a ese escenario vamos de investidura debería salir este mes de julio nosotros

Voz 6 19:33 no vamos a moderno de esta posición pechos ya decidida decíamos pero la conoceremos

Voz 1071 19:37 mañana aunque las posiciones no parece que se hayan movido mucho Mariela Rubio

Voz 6 19:43 si Sánchez que ha tenido que suspender la entrevista prevista para mañana combatir para culminar en Bruselas la negociación de los cargos de la Unión Europea no ha querido retrasar el anuncio y a lo largo de la mañana del martes va a contactar telefónicamente con la presidenta de la Cámara para fijar la fecha Batet después comunicará los grupos parlamentarios esa fecha elegida y luego convocar una conferencia de prensa para hacerla pública en paralelo el presidente en funciones iniciará en los próximos días una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios sobre esta ronda Noelia Vera de Unidas Podemos se pronunciaba hoy asegurando que el Gobierno no ha hecho todavía una oferta de cargos concretos a los morados

Voz 19 20:18 estamos a la espera de que Pedro Sánchez ojalá una propuesta formal detallada de programa de equipo de gobierno en completo pero de momento vamos a ir a escuchar a ver si eso se materializa eh

Voz 6 20:31 de una vez por su parte En Comú Podem la confluencia más influyente de Unidas Podemos presentaba hoy veinticinco puntos programáticos para un gobierno progresista sin mención al referéndum de autodeterminación que iba en su programa electoral y si a una mesa de diálogo para

Voz 10 20:45 a de es judicializar el conflicto

Voz 1071 20:50 el Real Madrid ha combinado hoy una foto que era urbanística también política porque también con los coches con la contaminación sea ideología a esta el alcalde Martínez Almeida ante las protestas para que no derogue Madrid central

Voz 7 21:00 yo siempre he dicho que pide una cosa de estos piquetes la cantidad de tiempo libre que tienen hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen de la central la declaran

Voz 1071 21:09 Tirol porque hoy al Ayuntamiento de la capital ha dejado de multar y eso se ha traducido en más coches más atascos y más contaminación Javier Casal

Voz 0867 21:16 con la moratoria el tráfico en hora punta aumentado dentro y fuera de Madrid central respecto a cualquier lunes del año y la única estación mediadora dentro de este perímetro la de Plaza del Carmen se ha disparado hasta los setenta microgramos de NO2 superando con creces el máximo permitido así que atascos y congestión en este día en el que el alcalde Martínez Almeida ha culpado a la oposición de no aceptar los resultados electorales a los ecologistas que han cortado por la mañana Gran Vía de tener demasiado tiempo libre

Voz 7 21:42 por favor que acepten el resultado de las urnas que es una pena que pretendan ganar en la calle tres semanas después de las elecciones lo que no consiguieron ganar en las urnas yo siempre he dicho que en vida una cosa de estos piquetes la cantidad de tiempo libre que tienen pues lo no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí encadenarnos lamentablemente como hacen ellos

Voz 0867 21:57 el Gobierno de la derecha asegura que no han acabado con Madrid central que esto es un bulo que esta moratoria busca tan sólo resolver los problemas técnicos del sistema de cámaras que instaló el Ejecutivo de Manuela Carmena problemas que según un informe de inmovilidad elaborado por el propio Ayuntamiento y el que ha tenido acceso la SER ya quedaron resueltos el pasado veinticuatro de junio

Voz 1071 22:14 en lo económico en la noticia que también les está explicando hoy esta emisora sobre Renfe y su desembarco en Francia que la compañía ha aprobado esta misma tarde Javier Ruiz

Voz 11 22:22 Renfe ha dado luz verde a su desembarco internacional esta tarde operará en Francia a partir de diciembre de dos mil veinte dice en las líneas Lyon Montpellier Lyon Marsella la noticia adelantada por la SER ha sido ratificada en el Consejo de Administración incluso por los sindicatos Manuel Taguas Comisiones Ángel Ruiz

Voz 1071 22:39 GT bueno entrará a competir

Voz 20 22:41 estoy en España hay que menos

Voz 21 22:44 venga vamos pues racismo nuestros pues Extrangería mejoren prepararse

Voz 22 22:47 competencia a venir precisamente de empresas

Voz 11 22:50 National extranjera Renfe plantea una posibilidad de entrar en beneficios simplemente contener el cincuenta por ciento de ocupación en esos trayectos el desembarco es clave a partir de ahora en una estrategia de internacionalización de la compañía

Voz 6 23:08 noticias de este lunes y a las nueve a las nueve vamos a hablar de del nuevo impuesto del pan y en la cara B de hoy nos vamos a un concepto sino un perfil el de la capitana del equipo femenino de fútbol

Voz 2 23:18 Estados Unidos Sarah vítores ahora Sara

Voz 1880 23:21 la Sastre se llama Mégane rap y no es la cuarta mejor goleadora del Mundial y además de buena futbolistas una peleona pretende ser una inspiración para quien la escucha está casada con una mujer que es otra deportista se declara anti Trump y por eso no canta el himno en los partidos dice sin problemas que pretende ser incómoda escuchado incluso estas declaraciones del otro día bueno manofacturarera no iré a la pelota Casa Blanca dice en un vídeo en la revista Eid tampoco nos van invitar eso lo dudo hoy en la cara B Sastre la capitana del pelos Rose a la que no se calla

Voz 6 23:52 después convertiremos gracias Sara compartimos tertulia en Hora Veinticinco con José Luis Ayllón Neus Tomàs y Carmen del Riego estas son sus claves del día

Voz 0378 23:59 algo no va bien no es una opinión sino una constatación cuando la noticia en la fecha de investidura de de que va a haber investidura es que algo no va bien si las negociaciones para la investidura son el reparto de cargos solamente eso es que algo no va bien cuando las instituciones europeas se cargan que tenga que preside las Ken sea sometido a las urnas es que algo no va bien CEO del Papa se permite despedirse metiéndose en política interna de un país es que algo no va bien en fin cuando la política que quería acabar con el bipartidismo se ha convertido en un lastre y la gente empieza a añorar a ese denostado bipartidismo es que algo no va bien y algo tendremos que hacer entre todos porque no se trata de elegir a un presidente sino de que pueda gobernar

Voz 2 24:51 pues a las diez tertulia Seguimos ahora con la información más próximas hemos llegado a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 6 25:04 hora veinticinco Madrid buenas tardes Vox tensa un poco más la cuerda menos de veinticuatro horas para que termine el plazo para presentar candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid la extrema derecha dice que no apoyará a Isabel Diaz Ayuso si PP y Ciudadanos no firman un acuerdo a tres

Voz 23 25:20 hoy viene Cándido Méndez sin duda pero hemos llegado a un acuerdo firmado por las tres partes tal y no está continúa Banega el quinto del compromiso estuviera un acuerdo que este firmar

Voz 6 25:35 es la candidata de Vox Rocío Monasterio después de reunirse con el presidente de la Asamblea con Juan Trinidad con el que hoy también se ha visto la candidata de Unidas Podemos is a Serra con ella hemos hablado hace unos minutos en La Ventana de Madrid lo tiene claro apoyará al candidato socialista

Voz 1693 25:49 está bien no que estaba en Días Ayuso lo tiene los apoyos suficientes para presentarse a esa investidura sino que tiene más apoyos Ángel Gabilondo lo vamos a ver mañana todavía falta e más grupos por posicionarse pero puede ser que se ve este este hecho en este sentido lo que le he transmitido también es que creo que aunque a él no le gusta Ángel Gabilondo debería de poder permitirle presentarse

Voz 6 26:14 mañana será el turno de reuniones para más Madrid Ciudadanos Partido Popular PSOE y como decimos el presidente de la Sala tendrá que decidir si presenta como candidato Ayuso o a Gabilondo el primer día sí Madrid central ha dejado grandes atascos y un aumento de la contaminación en la capital desde esta mañana lloró hay multas y eso ha hecho que el tráfico aumenta un seis y medio por ciento en la M30 un cinco por ciento en la almendra central además los niveles de polución se han disparado en zonas como la de la plaza del Carmen la decisión del Ayuntamiento de PP y Ciudadanos ha llegado al New York Times el diario criticado en un artículo que Madrid sea la única ciudad que va contra corriente en Europa mientras el alcalde José Luis Martínez Almeida criticaba a los activistas de Greenpeace que esta mañana han protestado a la entrada del perímetro de Madrid

Voz 7 26:59 yo siempre he dicho que en una cosa de estos piquetes la cantidad de tiempo libre que tienen hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer este tipo captaciones nosotros como tenemos que trabajar como tenemos que sacar los asuntos que afectan a los ciudadanos pues lo no tenemos el tiempo libre para sentarnos hay encadenados lamentablemente como hacen ellos

Voz 6 27:18 la oposición sostiene que la moratoria de multas en la práctica supone una reversión de Madrid central Alfredo González portavoz de Movilidad del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 24 27:27 al empezar contaminar en el conjunto de la ciudad sobre el derecho a la salud y eso es una avería de carácter ideológico que los ciudadanos están diciendo que no lo comparten pero que el actual equipo de gobierno insiste en en en adoptar bien en adoptar adoptando

Voz 6 27:41 bueno pues vamos en este punto actualizar la situación en las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 1936 27:47 buenas tardes en este momento en la padecía de la comunidad se circula sin problemas excepto en la A cinco donde encontramos tráfico lento con paradas intermitentes a la altura de Arroyomolinos Navalcarnero en dirección salida de la capital en el resto de la red vial madrileña como les comentaba se circula sin problemas

Voz 1915 28:39 los servicios de extinción trabajan a contrarreloj para acabar con el fuego en Cadalso y en cenicientas que hoy cumple ya cuatro días el fuego ha arrasado ya más de tres mil trescientas hectáreas en el que se considera el peor incendio que ha sufrido la región en lo que llevamos de siglo durante el días han llevado a cabo labores de perimetrales del incendio y las autoridades esperan controlarlo como muy tarde mañana entre tanto a los vecinos desalojados han podido volver de forma paulatina sus casas Carlos Novillo director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid

Voz 22 29:06 lo que es Madrid tenemos XXXVII

Voz 25 29:09 qué vecinos todavía que que tenemos fuera de lo que es el camping sobre los vidrios

Voz 11 29:14 de la franja perimetral

Voz 25 29:16 desde el Alberche les hemos permitido entrar hoy

Voz 22 29:19 el jefe de personal y tenemos coordinar ahora en la memoria una pena establecer pues ya que puedan unas los esta noche que es llegamos Salas

Voz 2 29:30 ocho y media con treinta y tres grados en el centro de Madrid sigue hora25 esta mañana

Voz 1177 30:06 Ike Gallego

Voz 4 30:10 buenas tardes ha vuelto la sub-veintiuno triunfante gran campeona pero no el presidente del Gobierno estaba para

Voz 1177 30:17 claro claro ha fallado porque las recepciones en el Palacio de la Moncloa con el presidente ruso el presidente de la SER

Voz 6 30:26 el nuestra porque están Bruselas claro porque no se ponen de acuerdo

Voz 1177 30:29 pero bueno no pasa nada porque ahí está el presidente de la Federación Luis Rubiales que ha querido lanzar un mensaje al país si si al país el título de los sub veintiuno españoles también es vuestro reales

Voz 0695 30:42 por último dedicarme a medio de comunicación a los que están bien

Voz 1177 30:47 no

Voz 0695 30:48 la pantalla de televisión todo vas a los campeones de Europa gracias al chico que son han demostrado ser lo mejor sea que a todo el país especialmente años especialmente a su familias enhorabuena somos campeones gracias

Voz 1177 31:06 gracias país Te7 Le pido que bueno enhorabuena los chavales es una generación que no sigue dando triunfos es curioso porque el Europeo sub veintiuno en la última década lo hemos ganado tres veces que hay que recordar que aunque a veces no nos demos cuenta la absoluta lleva ya ocho años pegándose golpe tras golpe los tiempos de las dos Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica ya queda muy lejos tiene el Mundial de Brasil Nos rape damos la Eurocopa de Francia nos la pegamos el Mundial de Rusia nos la pegamos bueno hay que dar paso a estos chavales al primer equipo y más tarde más temprano lo van a conseguir mercado de fichajes ya es día uno de julio la cláusula de Griezmann ha bajado a ciento veinte millones de euros lo digo posea que no lo sabía pero no hay noticias sobre el futuro de Griezmann el fichaje del día lo ha hecho oficial el Sevilla look de John delantero holandés de veintiocho años que llega del PSV ha metido en Holanda esta temporada treinta y tantos goles y es uno de los cañoneros para nuestra liga la próxima temporada otras operaciones del día el Madrid ha vendido definitivamente al Chelsea a Kovacic y el Atlético de Madrid ha vendido definitivamente ayer son Martins al Mónaco y fuera del fútbol en baloncesto se habla del gran fichaje del verano que puede ser el de Mirotic por el Barça sí Mirotic Nikola Mirotic que dejaría Milwaukee Bucks para venir a Europa y firmar por el Barça y convertirse dicen en el jugador mejor pagado del baloncesto europeo además tenis ha comenzado Wimbledon los españoles en la primera jornada bueno hemos tenido de todo Feliciano López Roberto Bautista y Fernando Verdasco han pasado a segunda ronda ha caído eliminado el asturiano Pablo Carreño también se acaba de retirar Sandra su Ribes Rafa Nadal juega mañana en primera ronda ante el japonés súbita bueno pues todo esto en el inicio del programa por supuesto con vuestro mensaje Asad

Voz 13 33:04 hola Jesús buenas tardes da bueno ya he visto que Mirotic final Barcelona me parece por su parte una tradición tradición

Voz 3 33:11 en el sentido de que fue sí

Voz 27 33:14 canterano del Madrid triunfo en el Madrid y gracias a eso se le fue el NBA ya allí por lo que se ve sido nadie habrá jugar que habrá jugado hoy el que va va por dinero y no le deseo lo mejor sinceramente no porque me ha dolido en el alma que le han dado lo que es lo que todo lo que le han dado paso a tener fama de título Si todo y ahora pague así como como los paga tres tirándonos de no yéndose al máximo

Voz 13 33:38 que iban en fin que les vaya bien no

Voz 11 33:43 bueno todavía no es oficial e todavía no es oficial así que se te pueden escuchar esto Mirotic dice que se arrepiente que no firma por el Barça no lo creo deja vuestro mensaje

Voz 28 33:53 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 29 34:09 pues yo llevo eh es que esta mañana ha escuchado que en una televisión que van a crear un queso con con las bacterias de dos pies de Beckham es caro a esto estanque Savannah crear un queso esto es cierto sanos broma van a crear un queso con las bacterias de los pies de David Beckham así cual así que nada no sé qué pensar pero en fin ya me queda totalmente paralizado desde como como Londres vueltas tendría buenas tardes señaló Diego

Voz 28 34:45 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 11 34:56 huele a podrido realmente la noticia es preocupante preocupante yo no sé ícono pero vamos yo sé que eso no lo pienso probar

Voz 30 35:05 pero ni de lejos ahora que habrá gente que lo vaya a aprobar Dios mío empezamos venga

Voz 1177 35:21 día uno de julio la cláusula de rescisión del contrato de Antoine Griezmann ha pasado de doscientos a ciento veinte millones todo el mundo está esperando que esa operación se lleve a cabo porque esa esa encadenar otras otras como que el Athletic fiche al portugués Joao Félix Si ya veremos hasta dónde llegan las fichas de dominó pero en Barcelona por el momento de Beckham ni mu Santi Ovalle buenas tardes qué tal

Voz 0880 35:47 así la verdad es que en el Barça esta

Voz 1177 35:50 en compás de espera lo que siguen

Voz 0880 35:52 Nos dicen desde el club para la Cadena SER es que si puede ser esta semana mejor que la próxima yo creo que se baila la próxima porque el Barça no quiere pagar más de ciento veinte millones de euros quiere fraccionar el pago pero no superar esos ciento veinte millones por lo tanto la única manera de fraccionar los sería incluir algún jugador en la operación el Atlético mostró su interés en ser medio pero en el Barça a día de hoy dicen que ese miedo no está en venta ni va a entrar en ninguna operación por lo tanto a intentar negociar pero si el Atlético no accede a negociarse abonar los ciento veinte millones de euros de la cláusula y aquí paz y después gloria ciento

Voz 31 36:29 veinte millones por Griezmann y luego la Atlético de Madrid Marta cazas pues empezaría a darle salida lo primero lo de Joffé lo primero si el gran movimiento que tiene

Voz 1509 36:40 ha pensado el Atlético de Madrid por el que ya viene trabajando desde hace semanas Joao Félix el Benfica ya comunicó la oferta que tenía de ciento veintiséis millones de euros del Atlético de Madrid el acuerdo está hecho falta que el Benfica lo haga oficial la idea incluso en el conjunto rojiblanco es que Joao Félix este en Los Ángeles de San Rafael para la pretemporada será uno de los primeros en llegar Nova tardan en hacerse Office tal como tampoco va a tardar Héctor Herrera en convertirse en jugador del Atlético de Madrid está en Portugal cerrando los detalles de su mudanza el acuerdo existe desde marzo llega libre y su intención es la de incorporarse el primer día de la pretemporada este jueves día cuatro son dos refuerzos más que no van a ser los últimos puesto que el Atlético de Madrid se sigue moviendo para cerrar un lateral derecho también un central Hermoso sigue siendo el mejor colocado y en función de las salidas podría llegan incluso un delantero pero para que unos entren también hay que dejar salir en las salidas del Atlético de Madrid se ha hecho oficial ya la de Jenson Martins al Mónaco por cerca de treinta millones de euros a Godín ya lo hemos visto vestir hoy la camiseta del Inter de Milán ir más allá de la salida de Griezmann

Voz 6 37:36 se espera también la marcha en los próximos días de Rodrigo

Voz 1509 37:39 Hernández previo pago de la cláusula de rescisión Green

Voz 1177 37:41 man del Atlético al Barça es lo que estamos esperando hoy era el primer día que su precio era ciento veinte millones pero esto se puede alargar porque la negociación por parte del Barcelona va a intentar que les salga algo más barato ocho XXXVIII seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1177 39:34 la última operación en anunciarse oficialmente el fichaje del delantero holandés Luc de por el Sevilla viene del PSV tiene veintiocho años ha metido un montón de goles en la Liga holandesa y Florencio Ordóñez Lopetegui ya tiene sus cañoneros Se lo ha traído Monchi porque esto es un fichaje de muchas buenas tardes

Voz 0465 39:51 sí qué tal buenas tardes Gallego fichaje de Monchi llegó anoche pasó reconocimiento médico esta mañana y hace un ratito han sido ya anunciado oficialmente como el cuarto fichaje del Sevilla para esta próxima temporada dos delanteros ha fichado y que lo hizo ya en el mercado de invierno que se incorpora ahora luz de John efectivamente veintiocho goles en la Liga holandesa con el PSV Eindhoven cuatro en la Champions el jugador referente arriba de los nueves de toda la vida quizá incluso se puede decir que a la antigua usanza pero se espera que pueda meter muchos goles

Voz 1177 40:22 en el Sevilla también se espera que pueda haber movimientos en torno a joder que ya veremos qué ocurre en las próximas semanas parece que saldrá Beyeler ha llegado Bellón aquí en el Sevilla y en el Betis y en otros muchos equipos suena Dani Ceballos el jugador del Real Madrid que ha hecho un tremendo Europeo sub veintiuno y que tiene muy claro que en el Madrid con Zidane no bastara el año que viene que habrá que buscar una salida cuatro años de contrato

Voz 1893 40:47 con el Madrid pero sí que es verdad que soy feliz jugando al fútbol y la verdad que cuando me encuentro importante dentro el terreno web

Voz 1177 40:55 con confianza todo mucho más fácil

Voz 1893 40:58 lo dije el año que viene siendo jugar cuarenta partidos céntimo importante y aspira a

Voz 1177 41:04 a ganar de nuevo pero sobre todo ponerme como objetivo está es la Eurocopa dos mil veinte que para mí

Voz 6 41:09 es munición tremenda ya veremos cómo

Voz 1177 41:12 dossier cesión si es traspaso pero el Madrid sigue pensando en fichar al centrocampista uva es el que quiere Zidane pero Antón Meana hay que mirar

Voz 0465 41:21 otras cosas por si acaso y eso está haciendo en Madrid sí que tal Gallego buenas tardes hablamos de Eric Senent danés del Tottenham que no quiere renovar con el conjunto londinense por ese motivo tanto el jugador como el club de Londres han pensado que la mejor opción es que vaya al Real Madrid aparece el nombre de Ericsson justo cuando Zidane insiste en que lo mejor es fichar a Paul Pogba Se despeja el centro del campo con la marcha de Mateo Kovacic al Chelsea por atención cuarenta y cinco millones de euros costó treinta en el verano de dos mil quince así que fue una operación muy buena para el Real Madrid

Voz 1177 41:56 claro que sí Valencia el equipo de Marcelino siguen anunciando nuevos fichajes el de hoy Pedro Morata bueno ya lo tenían apoyado desde hace meses buenas tardes

Voz 1716 42:05 sí estaba bastante tiempo atrás ya cerrado Jason jugador que viene procedente del Levante con la carta de libertad fiche por tres temporadas harán la pretemporada ya veremos si se queda en el primer equipo o no también Rubén que es otra cosa que ya habíamos contado la semana pasada traspasado del Valencia al Levante Levante paga cinco millones de euros más uno en variables el Celta de Vigo quiere a Santi Mina ha llegado a un acuerdo con él el Valencia quién a Maxi Gómez del Celta el Valencia ha llegado a un acuerdo con el cuadro y ahora falta que lleguen a un acuerdo entre los clubes hay ocho millones de euros de diferencia en este instante el Celta de Vigo quiere veinticinco millones de euros en dinero más Santi Mina por Maxi Gomez el Valencia estaría dispuesto a llegar aproximadamente a diecisiete y habrá caso Murillo un jugador que fue importante en el Valencia herido al Fútbol Club Barcelona no ha rascado bola allí y Marcelino no lo quiere la próxima temporada en su plantilla como mucho hará la pretemporada unos días pero hay que buscarles

Voz 1177 42:58 nada más fichajes vamos con equipos algo más modestos el Getafe Ángel Torres otro año en Primera División con qué refuerzos Paco Hernández

Voz 1704 43:07 dos fichajes ha hecho hoy oficial el Getafe uno es Raúl García Carnero lateral izquierdo para las próximas tres temporadas llega libre del Girona y un delantero Jack Harper por un millón y medio de euros llega procedente del Málaga pero es un fichaje de futuro podría salir cedido a lo largo del verano

Voz 1177 43:22 también tenemos fichajes en Vitoria en el Alavés Kevin Fernández buenas tardes

Voz 1264 43:27 hola Gallego buenas tardes y un jugador que va a ser importante es Luis Rioja tiene veinticinco años es extremo izquierdo procede del Almería haya firmado para las cuatro próximas temporadas tiene en su debut en Primera División el difícil reto de sustituir a Johnny Rodríguez la próxima temporada ahora las prioridades un mediocentro sellaba Pere Pons y un delantero Joselu que el club quiere que lleguen antes de que arranque la pretemporada el próximo lunes bueno pues todo esto somos

Voz 1177 43:50 vientos en primera división pero también hay que estar muy bien

Voz 35 43:52 antes de los movimientos en la segunda división que hay algunos nombres significativos José Antonio Duro cuéntanos hoy con movimientos importantes es uno de julio nuevos contratos para dos futbolistas en el Cádiz Isaac carcelero que tras el paso por en Majadahonda afirma de cara a las tres próximas campañas con el equipo de Carranza hay también destaca la llegada de Marcos han Gali el extremo el Alcorcón que no renueva con el equipo de Madrid y hoy ha sido anunciado con el Real Oviedo hasta el año dos mil veintiuno además acaba de confirmarse algo que con Óscar Egido aquí en la SER Fran Fernández es nuevo entrenador del Alcorcón de cara a la próxima campaña también de entrenadores un año renueva Víctor Sánchez del Amo con el Málaga dirigirá esta temporada al equipo de La Rosaleda y hoy Gallego han recibido en la sede de la Liga a los equipos que han ascendido los últimos son Ponferradina y Mirandés que ayer en Mallorca conseguía ser el último equipo en ascender a la segunda división el mercado también se mueve por supuesto fuera de España

Voz 1177 44:42 aquí vamos a destacar cómo está el mercado italiano ya sabes que en Italia una nueva ley va a hacer que los futbolistas paguen muchos menos impuestos que en el resto de países de la Unión Europea

Voz 11 44:58 y eso está haciendo que muchos elijan el

Voz 1177 45:01 ha dicho para la próxima temporada la Juve está vamos la Juve está

Voz 0301 45:05 regenerando el equipo sin

Voz 1177 45:07 parar Bruno Alemany buenas tardes hola Gallego muy buena

Voz 0301 45:09 así le están haciendo un equipo a Cristiano Ronaldo con con cara yo José con fichajes tan importantes como Aaron Ramsey o Adrian rabiosa atención porque llegan los dos gratis Razzie del Arsenal irrumpió de París dos refuerzos para el centro del campo ha anunciado también la Juventus que ficha al lateral Luca Pellegrini lo va intercambiado con la Roma por Espina Chela operaciones también importantes entre Roma y Nápoles e la Roma ficha a Diawara centrocampista que hasta ahora estaba jugando en el Nápoles Inma no las el central griego haga afirma no por el Nápoles y seguramente bueno lo habíamos contado en la SER desde hace mucho tiempo pero hoy se ha hecho oficial Godín firma por el Inter de Antonio Conte que también se está reforzando mucho de cara a la próxima temporada increíble lo que está pasando en Murcia

Voz 1177 45:59 ya pagaban poco por sus negocios con derechos de imagen pero es que ahora la reducción del impuesto en ley contrato laboral de los jugadores hace que todos estén tirando para hallar Copa de África hoy hemos tenido jornada ahí hemos tenido de nuevo José Palacio la victoria del equipo de Marruecos no de los que puede ser favorito al título días

Voz 1038 46:22 conjunto de Hervé reinar qué tal muy buenas Gallego que ha ganado cero uno a Sudáfrica y eso que se esperaba un poquito de este partido que hubiera un empate a cero que le venía muy bien a Sudáfrica para ser una de las mejores terceras y afianzar ese liderato de Marruecos del grupo de pero un gol de Bush chufa en el noventa y dos certifica el liderato marroquí y eso sí va a complicar y mucho a Sudáfrica meterse con una de las mejores tercera porque eh entra el tres tercera de cada uno de los grupos llegará hasta con tres puntos hay alguna tercera que ya tiene cuatro puntos así que tendría que esperar a que del resto de grupos no entre ninguna con más de los tres puntos que hará suma los Bafana Bafana en el otro partido este grupo de teníamos el Namibia uno Costa de Marfil cuatro goleada de los marfileños que les clasifica como segundos y a partir de las nueve de la no

Voz 6 47:10 ocho tenemos el cierre del grupo E con el Kenia