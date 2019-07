Hora 25 (01/07/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:12 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 00:15 eh

Voz 2 00:16 Ángels Barceló El clima de tensión que se ha vivido

Voz 0194 00:19 a las puertas del Parlamento de Hong Kong después de que lo ocuparan cientos de manifestantes es una de las noticias de este lunes en el que los líderes europeos no han alcanzado un acuerdo sobre el reparto del poder en los cargos de las instituciones comunitarias se han citado para mañana otra vez pero hasta ahora les queremos hablar de la entrada en vigor de la nueva ley del pan les vamos a explicar que supone para nosotros para los consumidores y también para los panaderos antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches

Voz 0825 00:45 ahora tiene que ver con Irán suministro de Exteriores asegura que no han incumplido el tratado nuclear después de que las autoridades del país reconocieran que habían superado el límite de reserva de uranio enriquecido un nivel establecido en el acuerdo de dos mil quince del que salió Estados Unidos hace un par de años lo cuenta para la SER desde Teherán Luis Miguel

Voz 4 01:02 el Hurtado Irán todavía no acumula uranio suficiente como para hacer una bomba nuclear pero la revelación de hoy sí supone ir un paso más allá de los límites del acuerdo nuclear de dos mil quince Teherán responde así a lo que considera una indisposición de Europa garantizar la viabilidad del pacto atómico Bruselas presentó el viernes pasado inste ex un mecanismo para facilitar el comercio europeo con Irán sorteando las sanciones sonido en Ses Irán considera este sistema insuficiente en palabras de su número dos de Exteriores porque éste no permite que Irán venta petróleo su principal fuente de riqueza Irán acusa a Bruselas de plegarse a las sanciones de EEUU cuyo presidente Truman abandonó el pacto en dos mil diecisiete para imponer sanciones severas Teherán cree que la postura europea equivale al no cumplir con su parte del acuerdo

Voz 0825 01:45 en Hong Kong ha terminado hace poco más de una hora la ocupación del Parlamento por parte de centenares de manifestantes que han vuelto a exigir la retirada del polémico proyecto de ley de extradición los antidisturbios han dispersado a los concentrados en el exterior y algunos policías consiguieron llegar hasta las puertas del edificio y acceder al interior para avisar a los concentrados de que actuará Cansino Se marcha a la familia de la víctima número mil de la violencia machista sigue sin poder repatriar su cadáver dieciséis días después de que su pareja a la asesinara en su casa de Córdoba la familia pide colaboración a través de la Plataforma Contra la Violencia de Género de esa ciudad porque ellos no pueden hacer frente a lo que cuesta el traslado informa desde Radio Córdoba María José Martínez Ana Lucía Da Silva natural

Voz 6 02:59 por mi hermana que imparte descansa colombiano para Terra

Voz 5 03:07 la cuenta de la plataforma sigue abierta las donaciones y el tiempo juega en contra de la Familia ya que se inspira de manera inminente el aviso del juzgado para recoger el cuerpo de Andalucía

Voz 0825 03:16 al menos diez mil hectáreas calcinadas en los incendios de los últimos días seis mil sólo en Ribera d'Ebre en Tarragona donde se iniciarán los trámites para pedir la declaración de zona catastrófica en el fuego que ha afectado a Madrid y Toledo a Cadalso de los Vidrios seny ciento sea Almorox han ardido más de tres mil hectáreas los vecinos de Almorox no han podido volver a sus casas como estaba previsto por estas razones que explicaba a nuestros compañeros de ser Toledo su alcalde

Voz 7 03:39 yo acabo de venir al al puesto de mando voy me acaban de informar de que de que esa aproximo una tormenta si no quieren que pase por la zona pero hay que esperar hasta que pase la tormenta para que para que puedan decidir si ya se puede asustar

Voz 0194 03:54 el euríbor volvió a bajar en junio por cuarto mes consecutivo

Voz 0825 03:57 aunque es la cuarta bajada será la primera vez que caerán las cuotas en casi un año porque en junio de dos mil dieciocho este índice estaba ligeramente más alto teóricamente serán más baratas en las hipotecas que se revisan a

Voz 1762 04:08 horas Rafa Bernardo la bajada de al menos cero coma ciento noventa por ciento es la cuarta consecutiva pero la primera que abaratará las hipotecas en diez meses porque es la primera vez en ese tiempo en que el indicador queda por debajo de su nivel de hace un año en junio de dos mil dieciocho se situó en el menos cero coma ciento ochenta y uno por ciento Esto quiere decir que se dará una ligera reducción en las cuotas de los que tengan revisión ahora de unos seis euros al año para una hipoteca media de ciento veinticinco mil euros a veinticinco años con un diferencial de un punto porcentual sobre el euro

Voz 0825 04:36 por Francina Armengol toma posesión como presidenta de Baleares en un acto en el que ha reclamado una mejor fiscalidad hay un nuevo sistema de financiación justo para las Islas un acto en el edificio de La Lonja de Palma y ante cerca de un millar de personas entre ellos varios ministros del Gobierno en funciones

Voz 6 04:50 se haré acelerar la aprobación del nuevo régimen fiscal para Baleares con toda la fuerza que me da saber que tenemos detrás a toda la sociedad verse quiere también sin desmayo el modelo de financiación justo con nuestra sólida solidaridad de ayer de hoy Yves siempre entrega cada segundo de negociación a obtener los convenios de inversiones que requiere nuestra tierra para garantizar un futuro de transporte sostenible de turismo de calidad de aguas y cielos limpios

Voz 0194 05:21 Nos queda una propuesta más para hasta ahora la cara B de Sara evitó

Voz 0825 05:23 en personaje al que hemos visto estos días pero del que confiamos poco Sarah nos trae esta noche a la capitana del equipo femenino de fútbol de Estados Unidos enseguida vamos con todo pero antes la noticia debería Nacho Palomo buenas noches

Voz 21 10:19 la Cadena SER

Voz 0194 10:33 el pan es uno de los alimentos más maravillosos que existe ese olor a pan recién hecho en sus bocadillos de nuestra infancia esa salsa que que rebañar con un buen pedazo de pan pero con el tiempo encontrar pan bueno pan pan se estaba convirtiendo en algo complicado gracias al empuje de muchos panaderos profesionales de toda la vida muchos jóvenes emprendedores también bueno parece que vamos recuperando esa esa cultura del pan pues bien hoy está en vigor la nueva normativa que establece cómo debe ser el etiquetado correcto de un producto artesano de masa madre integra al ISE establecen más categorías de pan más allá del pan blanco que se podrán también beneficiar del IVA súper reducido es esa normativa recuerden que con tanta dificultad explicaba el día de su aprobación la ministra

Voz 14 11:17 pese la hay un tipo de pan que antes era el pan ordinario no el pan creo que se llama así no no pan yo sólo digo que es que hay una tipología bastante profusa de el asunto si es masa madre no masa madre e entonces vamos a ver yo creo que es el pan

Voz 21 11:47 va común hemos Ventana normal no hay nada malo sea que CSKA

Voz 14 11:57 la eh es pan común tan común bueno el pan común

Voz 0194 12:02 bueno pues sepan cómo Le costó Isabel Celaá explicar esta normativa que no es sencilla la vamos a intentar explicar nosotros yo no sé si usted puedes como consumidores han notado hoy alguna diferencia cuando han ido a comprar el pan se lo vamos a preguntar a los oyentes desde la mesa de producción Ester Bazán recordamos a los oyentes cómo puede mandarnos notas de voz sino hay una diferencia que nos cuenten también qué les parece la calidad del pan

Voz 0825 12:23 el seis tres ocho ya saben siete siete cuatro siete cuatro tres queremos que los oyentes nos cuenten por ejemplo si consume mucho pan si lo considera barato caro si bueno o malo qué tipo donde lo compra en la panadería en el supermercado qué recuerdos les trae el pan

Voz 0194 12:39 ya saben notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pues Ester Bazán a la espera de sus notas de voz vamos a intentar explicar un poquitín mejor de lo que hacía la la ministra portavoz en que consista nueva normativa pero antes saluda a los tertulianos de esta noche Neus Tomàs buenas noches

Voz 1617 12:53 buenas noches Carmen del Riego buenas noches muy buenas

Voz 0194 12:56 y damos la bienvenida a las tertulias de Hora Veinticinco José Luis Ayllón seguro que les suena fue diputado del PP Secretario de Estado jefes de élite de Mariano Rajoy pero antes de todo esto fue tertuliano de esta casa con Gemma Nierga todo hay que decirlo José Luis muy buenas noches muy buenas noches y ahora que te dedicas pues

Voz 0199 13:11 estoy trabajando en una compañía con una consulta era que se llama allí Llorente y Cuenca en el departamento de contexto político y bueno pues trato de explicar a las empresas a nuestros clientes que va a pasar en la política española y en la política europea hay de esa manera que puedan tomar mejores decisiones a la hora pues qué hacen sus inversiones etcétera etcétera no es fácil porque las típicas una de las cosas más fáciles pero bueno intento intentó desbrozar aquello de aquello de la paja de el cargo para sacar el grado exacto

Voz 0194 13:43 estoy a la tertulia de hora25 también va avenidas sacará a José Luis Ayllón nos va a acompañar desde hoy a lo largo de este verano vamos con la normativa mareo

Voz 0259 13:52 dos buenas noches qué tal buenas noches grande vamos

Voz 0194 13:55 somos capaces de explicarlo bien antes que nada quieren

Voz 0259 13:57 necesaria una nueva regulación del PAN en España porque la actual estaba anticuada era de mil novecientos ochenta y cuatro y en estos treinta y cinco años también ha llovido mucho sobre el pan los propios panaderos venían pidiendo una actualización de la norma sobre todo debido a dos cuestiones a las innovaciones tecnológicas en el sector también a los nuevos hábitos y tendencias sumo era necesario ampliar el concepto de pan común que hablaban la portavoz hizo el pan de trigo no digamos entendido como pan de trigo ir porque ahora consumimos habitualmente pues pan elaborado con otras harinas de otros cereales harinas integrales también no iba a cambiar con con ese decreto que ha entrado en vigor hoy pues en teoría a partir de ahora queríamos saber y conocer qué pan comemos hay cambios en la elaboración en la comercialización la norma regula de forma más rigurosa el etiquetado toda la información que debe aparecer y afina la definición de los panes que citabas antes el integral el artesano el de masa madre el pan de leña Él de cereales Además hay otras dos cambios rebaja el contenido de sal el IVA que será súper reducido para todos los panes el sabor del pan será diferente en el caso del integral negro si la nueva ley dice que para que un pan sea considerado integral deberá estar elaborado con harina exclusivamente integral el cien por cien de harina integral del cereal correspondiente eh así que va a tener un sabor más intenso porque hasta ahora la mayoría de los integrales estaban elaborados sin alcanzar ese porcentaje total es posible también que el pan sea algo más que se va a las

Voz 0194 15:31 el panel más a Madrid va a ser más auténtico teóricamente

Voz 0259 15:34 ese será más puro porque la fermentación será más natural la masa tendrá que fermentado durante horas no se podrán usar aditivos Isère restringe el uso de la levadura industrial sólo se podrá usar una pequeña dosis de levadura al final del amasado como máximo un cero coma dos por ciento del peso total del PAM ahora bien el de la masa madre ingesta muy de moda se apostó muy muy de moda tiene mucho éxito es posible que se con pan más ácido veremos y gusta tanto como será el pan artesano Éste es uno de los puntos polémicos de la nueva normativa porque el sector para el sector está redactado de forma muy ambigua la ley establece que la producción del artesano no se realizará en grandes series en su elaboración primará el factor humano sobre el mecánico bajo la dirección de un maestro panadero pero no se concreta bien el proceso manual necesario ni se cuantifica que es una gran serie tampoco queda descartada la trampa o digamos el gancho de la industria de poner en la etiqueta no pan artesano pero sí pan al estilo artesana

Voz 0194 16:39 copan decías va a tener menos sal pero esto no va a ser inmediatamente

Voz 0259 16:42 no hasta el año dos mil veintidós no será obligatoria esa reducción de la sal el contenido máximo será de uno coma treinta y un gramos por cada cien de pan hay algunas panaderías que ya están trabajando con menos al pero otras no así que se ha establecido un periodo de transición para adaptarse a ese pan con menos sal

Voz 0194 16:59 será especificado cuál es el pan congelado no

Voz 0259 17:02 normativa no obliga a que la etiqueta especifique si es pan fresco o pan congelado el producto tiene que llevar toda la lista de ingredientes y todos los detalles de identificación y comercialización pero este detalle no aparecerá sí tendrán que especificar las panaderías con carteles e incluso verbalmente si el pan es del día anterior Si el pan es receso como se dice

Voz 0194 17:22 qué en Galicia lo podrán

Voz 0259 17:24 del pero informando como decimos tiene que separarlo no poder está

Voz 0194 17:29 en las mismas santería y otro de las novedades el precio

Voz 0259 17:33 baja si será más barato todos los panes y no sobre el de trigo tendrán el IVA súper reducido del cuatro por ciento y no del diez por ciento como hasta ahora una rebaja que yo creo que va a beneficiar sobre todo a los panes integrales

Voz 27 17:46 el consumidor sabe que es masa

Voz 0259 17:48 no el pan integral igualar su precio es posible que se venda más pues los panaderos tendrán que producir más mayoría muchas gracias

Voz 0194 17:57 Javier marca panadero de pánico muy buenas noches

Voz 27 17:59 es qué tal buenas noches muy bien qué

Voz 0194 18:03 qué te parece Javier esta nueva normativa que estábamos detallando ahora

Voz 28 18:06 Jorge Inglés fatal algún pequeño paso para la humanidad es un pequeñísimo avance pero creo que hay muchos más puntos oscuros de los que señor ahora ir a mí me preocupa básicamente dos cosas la normativa para que está hecha para mejorar la calidad del no creo que vaya a ser así tampoco creo impresa muy importante que se mejore la información al consumidor mejora en cosas puntuales como el pan integral pero nada más

Voz 29 18:32 el fraude que existía y que yo creo que es la Ross

Voz 28 18:34 dónde que los panaderos viviéramos una nueva normativa desgraciadamente esto que hoy en día

Voz 27 18:43 muchas panaderías mente es decir con con la nueva normativa el fraude seguirá existiendo

Voz 28 18:50 sí porque no poco no sé por un poquito más detención sobre si fíjate qué tal eso estamos bien

Voz 0194 18:56 sí sí

Voz 28 18:59 de los que no lo eran pero ocurre una cosa curiosa por hacer pan con harina integral exclusivamente integral no eso no asegura que sean cuentan iba calidad el pan no tiene que mejorar sólo podemos usar ese ingrediente

Voz 27 19:16 hay que hay otros hay otros muchos factores

Voz 28 19:19 muchísimos factores es lo más importante sobre el proceso está en esta normativa casi no sé quizá

Voz 0194 19:25 el proceso por ejemplo como nos contaba nuestra compañera Mariola en lo del pan artesano no tampoco queda muy definido qué es exactamente pan artesano y además es no sé si a ella se puede uno puede orillar la normativa poniendo pan al estilo Artesa

Voz 28 19:36 exactamente exactamente muchas cosas la industria desde luego era muchas cosas yo creo que la industria la larga mano de la industria y su capacidad de negociación se ve detrás de esto pero la pregunta yo después de leer la normativa para mí es quién se beneficia esto se beneficia al consumidor no lo creo porque la calidad de montaje hincarle puntuales de etiquetado del pan integral pero en la calidad general no sé

Voz 29 20:00 llegada de procesos no se habla de

Voz 28 20:03 definir bien la masa algo compuso sobre todo invita a mí personalmente me opción detallaba veraz completa al consumidor como As Estupa Paco como quieras con mucha levadura con poca conflictivos sin ellos pero comunica algo de lo que la gente sepa lo que está comprando peso hoy en día no ocurre con esta normativa no BALCO

Voz 0194 20:26 y en las panaderías explica porque una cosa es el pan que compramos envasado en las grandes superficies que hay entiendo que el etiquetado tiene que ir pero en las panaderías explica o no o los clientes están interesados por saber cómo se hace el pan que compra

Voz 28 20:38 en la nuestra por lo menos la gente pregunta mucho me ha pedido la ficha técnica aunque sí tenemos Iker y que según la normativa tenemos que tener en nuestra pregunta mucho hilo contado muchas veces antes No pregunte nuestro entonces el mío personal que la gente no se vaya de con un trozo de los valencianos en lo que desde con una historia que sepa con qué se ha hecho como sexy porqués ha hecho mucha gente nos dice que si estás

Voz 29 21:02 la FIFA nuestra muy tostado que es la cota

Voz 28 21:04 porque hacemos los órganos tan grandes por eso lleva su obligación la tienen

Voz 0194 21:09 cuál es la explicación porque yo tengo esta discusión a veces con compañeros cuando compras pan como el de tu panadería que dicen exactamente eso que la cortezas muy gruesa que encuentran que el pan es un poco ácido por qué pasa esto algo que no pasa en

Voz 28 21:21 a ver si el tema es muy interesante es la acidez es un resultado lógico normal que se hable de la fermentación Larena ácida la leche los yogures lo son el las uvas no tienen alcohol pero vino resultante si tiene alcohol todas las cosas resultan en la fermentación es algo que se maneja la puedes hacer más intensa o menos poner broche pues hacer un queso fresco totalmente suave opuesta pero es que eso es lo que Ford muy fuerte sólo manejando el proceso eso ocurre lo mismo en el campo más suave incluso Comas a madre

Voz 0194 21:55 sí

Voz 28 21:58 eso depende de los gustos dependen las costumbres es un poco como con el picante mexicana

Voz 0194 22:02 acostumbrada

Voz 28 22:04 picante puede comer mucho más cerca tanto que en cuanto aparezca el sabor de la comida con los diez ocurre lo mismo con poco conocidas puede molestar que venta costumbre que tengas que como mucho puede no dependen

Voz 0194 22:17 Javier y el precio el precio porque por ejemplo se beneficiará del IVA súper reducido el pan integral cosa que ahora no pasaba vamos a anotar que va a bajar el precio del pan

Voz 28 22:28 no lo sé no lo sé de casos tengo nuestro no nosotros no vamos a la presión durante los cinco años y medio abiertas en Paneque tenemos soportando el nosotros el aumento tres veces sardinas no lo hemos eh es la al consumidor esta vez sentí que bueno pelota porcina en nuestro íbamos aprovecharlo los de paso

Voz 0194 22:51 pero no te digo

Voz 28 22:53 los en estos cinco años lo hemos sufrido mucho pues el teléfono pero entiendo que puedan osario es desde desde luego en la bajada del IVA corremos ciento era algo también entra amoroso era impensable con pan blanco puré de fuera al cuatro por ciento fans integral por el diez por ciento

Voz 0194 23:10 claro Javier marca como siempre muchísimo

Voz 27 23:13 gracias muchas gracias hasta luego un beso

Voz 30 23:17 hay que decir que Javier Marqués de de la panadería digna de la Adrián más reconocidas la de Madrid

Voz 0194 23:23 criticaba la ley no estaba de acuerdo hace imponiendo la ley no es el primer panadero que yo escuchaba a lo largo del día de hoy que opina que opinan lo mismo esa regulación después de treinta y pico daños pero que en el sector de los panaderos no acaba de cuajar y además con esta idea de que tienen tampoco se va a beneficiar tanto el el consumidor José Luis yo te decía antes vas a debutar opinando sobre el pan y me decías pues yo soy un gran amante del PAN que te parece

Voz 0199 23:46 soy un gran amante del me gusta mucho el pan me ha encantado la explicación de

Voz 14 23:50 el panadero hay una cosa

Voz 0199 23:54 hola que no estoy de acuerdo con él es decir en todo caso es un avance se puede haber quedado corta la normativa pero el hecho de que yo ahora sepa que la el el pan integral tiene el cien por cien de harina integral que hay una serie de menos cantidad de sal en cada una de las barras de etc etcétera pues hombre eso es positivo después como todo hecho la ley hecha la trampa ya lo he hecho más cosas y lo que sí que es importante es que haya pues que se persigan a aquellas personas que hacen mala praxis pero no en la en el pan en cualquier producto porque los consumidores cada vez somos más exigentes tenemos derecho a ser más exigentes por lo tanto también tenemos derecho a que se nos controlan ese tipo de circunstancias y lo que no estoy muy de acuerdo es lo que ha dicho del impuesto el el sujeto pasivo el impuesto es el consumidor es decir al que le bajan el precio del pan es al señor o señora que decidiera comprar una barra de pan de un tipo determinado y que tiene derecho a pagar el cuatro por ciento sobre el

Voz 0194 24:45 no el diez como pagaban entonces yo lo que entiendo

Voz 0199 24:47 qué voy a decir este señor es que él va a mantener el precio final subiendo un poquito el precio antes de impuestos Symantec claro comiendo

Voz 0194 24:55 por porque él decía que durante mucho tiempo tenía el precio del pan que no el pan tenía el precio del pan

Voz 0199 25:00 ha sacado ahora pues bueno él él no lo iban

Voz 0194 25:02 percutir esta bajada en el en el cliente que él necesita de alguna manera actualizar los precios Neus

Voz 1617 25:08 yo la verdad es que era más optimista después de escuchar a Mariola que después de escuchar a

Voz 0194 25:15 eres pero quiero decirlo porque esta tarde escuchaba por ejemplo en julio pero estaba entrevistando Iban Yarza que es otro otro gran experto en decía exactamente lo mismo es decir que la gente que se dedica a esto del PAN ven la normativa dice José Luis yo creo tiene toda la razón es decir bueno después de treinta y pico de años que hagan algo ya es algo que pasa claro se queda mucho

Voz 1617 25:31 J claro a ver yo puedo hablar como consumidora

Voz 0194 25:35 sí

Voz 1617 25:35 no muy fan pero consumidora yo creo que bienvenida a toda la información que sirva para para que el consumidor tenga más más datos no sé si servirá para vender más porque mirando algún dato porque evidentemente no soy una experta en el sector ni muchísimo menos pero he leído que el consumo de pan en España ha bajado el ochenta por ciento en las dos últimas décadas que es una dato que llama la atención y por lo tanto bueno pues no sé si servirá para vender más o menos me ha quedado claro que el integral si será integral y que el artesano ya veremos si es artesano no había quedado claro ya hablando más en serio he escuchado y he leído que Facua consideraba que también beneficia protege no sólo a los consumidores sino decía los panaderos de verdad para utilizar la expresión parecida no al pan común pues el ganadero de verdad no a los grandes industriales no que por eso es verdad que existen dudas no y me parecía muy pertinente la pregunta de si sabremos si es congelado o no y está claro que no lo sabremos y aquí lo que supongo lo que la duda que tengo es si habrá inspecciones ULEB sientes

Voz 0194 26:40 Israel esa es la pregunta que me hacía yo esta mañana también cuando escuchaba lo de la normativa pregunta claro todo esto será sí hay inspectores suficientes como ya no sólo los empaquetados de las grandes superficies insisto que eso de que creo que son los más fáciles de controlar sino las inspecciones en las panaderías algo que descubierto hablando con Javier ahora es que tú puedes pedir en la en la panadería una ficha técnica con todos los ingredientes que el método de elaboración del pan Carmen

Voz 0378 27:02 sí pero como decía José Luis hecha la ley hecha la trampa querer que una normativa que deje impida el fraude es imposible porque depende de la voluntad de que en de quienes lo hacen otra cosa es eso que vaya a haber inspecciones pero yo no creo que que la el gran porcentaje de gente que toma pan no creo que vaya a pedir una ficha técnica ni muchísimo menos

Voz 0194 27:33 no acabas comprando en la panadería de confianza porque no

Voz 1617 27:36 esto porque el pan de panadería

Voz 0194 27:38 este es el que te gusta saber que lleva ya

Voz 0378 27:41 lo mejor te llevas una sorpresa el que más te gusta es el menor recomendable vamos a decir vamos a decir no técnicamente hoy obviamente a mí lo que me ha llamado la atención es que bajando tanto como ha bajado el consumo de pan por lo menos en Madrid la apertura de panaderías es bestial yo no sé cómo

Voz 0194 28:05 iré panaderías que hacen buen pan tú y yo por eso decía al principio que de alguna había precios está como recuperándose busca bueno

Voz 0378 28:10 efectivamente mira a mi lo que más me gusta es el olor para empezar después tengo pero pero para mí el pan lo identifico con olor yo recuerdo cuando yo era pequeña vivía en Oviedo para mí hay una calle en concreto que para mí era el olor delata una que había allí en molino me parece que se llamaba han abierto ahora al lado de mi casa una parte debería muy afamada muy artesanal pero muy afamada y la verdad es que por las mañanas Soler eso es una maravilla

Voz 0199 28:48 a ver si lo de la verdad es que da para da para no es por dar ideas pero da para programa es la la panadería de la infancia yo me acuerdo una lado el colegio en el Paso San Juan de Barcelona que salían señor además con la harina de si le veía que venía de trabajar al menos parecía una una cosa espectacular yo por seguir siendo optimista otro otra cosa buena de la normativa nueve y media de la noche un lunes Cadena SER Hora Veinticinco estamos hablando del pan mucha gente compra el supermercado comprar pan permitirme la expresión no digo que sean malos los de los grandes superficies pero a lo mejor un par de cualquier manera Joy segura entre estamos haciendo reflexiona mucha gente sobre la calidad del paso sobre los productos que tiene sobre este tipo de avances pues eso digo insisto seguramente se pueden haber hecho muchísimas más cosas estoy seguro que sí pero

Voz 0194 29:34 bueno avances pequeños eso esto que estás diciendo tú sobre el precio de las grandes superficies de gasolinera yo siempre hablo del Plan del plan de gasolina porque es el que te saca de un apuro el pan de gasolinera te lo con más en ese mismo momento que está caliente o después no te lo puedes comer el pan es decir un poco más caro claro a lo mejor un poco más claro pero puedes comer pan durante cuatro

Voz 0378 29:55 días es decir que aguantaron que el otro es eso es tan medio congelado medio ha hecho lo que hacen es hacer pero en las grandes superficies ya hay variedad de panes ahora que parece tienen una verdadera sección dedicada panadería

Voz 0194 30:11 sí es que soy como José Luis Amis que me gusta muchísimo

Voz 0199 30:14 el olor el gusto todo lo que ha

Voz 0194 30:16 al fan también porque claro el panel

Voz 0199 30:19 está muy bien pero sí que suele acompañar es como tantas y tantas personas que dices me gusta mucho no sé qué cosas que te gusta eso porque estabas en no sé dónde tomando Tessa cerveza con otro

Voz 0194 30:28 claro claro todo la compañía de las cosas

Voz 0378 30:31 mira sin embargo por ejemplo a mí me recuerda el pan sin sal que yo para mí era un verdadero suplicio cuando por los veranos no sé íbamos a Palma de Mallorca casa de Mi abuelo se comía pan sin sal en Mallorca menos que también

Voz 0194 30:47 sí también debe ser algo yo era que no sabía nada por eso cuando una persona esos sale dicen es como un pan sin sal Esther los oyentes que dicen del PAN recuerda

Voz 0136 30:58 se infancia no ha dejado un oyente desde Sevilla pan para una fiesta en Galicia

Voz 0825 31:03 otro tipo de pan que no encuentra una oyente en la nueva ley tiene una hija celíaca y una línea que no lo encuentra que

Voz 31 31:12 hola aquí Lois desde A Coruña bueno es en A Coruña tradición el pan de broma el pan de maíz eh en San Juan

Voz 0194 31:19 cuando llegas a la sardina Noguera ponerlas

Voz 31 31:22 Codina encima de el pan de broma para que suele de todo el jugo

Voz 7 31:26 bueno es una perfecta comida para para la noche de San Juan que acaba de pasar

Voz 32 31:31 creo el color el sabor del pan que es recuerdo de era cuando mi madre yo estaba jugando y mi madre me llamada a comerme pan de bollo con chocolate volante de Nestlé por supuesto la tableta no

Voz 7 31:46 pro

Voz 14 31:49 exacto falo de

Voz 33 31:51 verdad buenas tardes ellos una hija celíaca por más que me leo el decreto donde tiene las variaciones donde se reduce el IVA de el pan en todos los panes no encuentro el pan sin gluten sin gluten que es un pan muy claro también es de primera necesidad para los celiacos

Voz 0194 32:15 y lo tapábamos a precio de oro tiene toda la razón esta oyente digo en el primero con las sardinas encima del PAN a esta hora de la noche esto es una tortura china

Voz 21 32:44 sí

Voz 0194 32:48 Zara Vidreres buenas noches basándose en estas horas Estados Unidos Inglaterra los equipos del Mundial Femenino de Fútbol se estarán disputando supuesto en la

Voz 0136 32:56 final si la vuelta que le damos hoy a la cinta de casete en la grave no es tanto el fútbol como deporte sino una de las figuras que hemos conocido más de cerca en este Mundial es la de la capitana del equipo de Estados Unidos que se llama Megan rápido

Voz 0194 33:09 he tenido varios gestos durante los partidos y fuera de ella

Voz 0136 33:12 que la han enfrentado directamente si dentro de los estadios por ejemplo el arrodillarse mientras suena el himno o el no cantarlo ni ponerse la mano en el corazón como hacen el resto de las jugadoras eso es lo que hizo por ejemplo en el partido contra España

Voz 0259 33:26 vamos a escuchar el momento nuestra compañera de deportes Sonia Lus

Voz 0136 33:28 estaba allí lo grababa y así era como lo comentaban en Carrusel el día del partido

Voz 15 33:42 para Meghan y Pino la capitana que ha sido soy jugadora que no ha cantado el himno de estrellas Isaac ha puesto la mano en el pecho

Voz 0136 33:51 anunció que no iba a hacerlo durante todo el Mundial en protesta por las políticas de

Voz 1463 33:54 antes una activista LGT Bay muy poco

Voz 15 33:57 en Estados Unidos hay estar rápido que ahora

Voz 0825 34:00 hemos consolidado para que nos lo cuenten mejor pero para empezar vamos con cuatro datos de Megan rápido para centrarnos

Voz 0136 34:05 bueno lo primero en cuanto al deporte ella está clarísimo que es muy buena jugadora es la cuarta mayor goleadora de este Mundial fue en quién marcó los dos goles frente a Francia para pasar a semifinales y también es la que marcó los dos a España Éstos fueron los dos momentos en el partido contra España el primer gol de penalti

Voz 15 34:21 rapero cápita era pierna derecha bajo palos Sandra paños golpearla cardado dale dale dale

Voz 0136 34:31 íbamos con el segundo que también fue penalti la verdad que muy discutido así es como olor narraban nuestros compañeros

Voz 15 34:37 pierna derecha rápido hoy de la húngara que Kate medio centímetro y para colocarlo colocarlo de no sé si esto es la mejor para el portero una película mejor para nosotros va a poner nerviosos se vino no la veo yo metiéndonos dos penaltis que no había a que les Aisa hoy a las nubes ahí está la nube Pierre André bajó para Col

Voz 14 35:04 como profeta digo que Dani Garrido no tiene precio fuera del deporte

Voz 0136 35:08 bueno pues para reconocerla para quien no sepa todavía quiénes ella es la del pelo rosa rosa como la bachata Rosa de Juan Luis Guerra ya empezamos bueno pues además en dos mil doce fue portada de la revista especializada en deporte es Espiel junto a su pareja que es la jugadora de baloncesto subir las dos desnudas desnudas como este David Byrne desnudo corriendo por la carretera

Voz 35 35:45 a Annan

Voz 0259 35:49 no

Voz 36 35:50 no

Voz 35 35:55 qué

Voz 36 35:59 veo a

Voz 21 36:07 mide sus palabras árabe lo que dice pues vamos a escuchar es de media de la revista Eight Maite y quiero que escucháis lo que lo que buena

Voz 0136 36:25 bueno acaba de decir no no iré a la puta casa Blanca es ese vídeo que os digo también dice tampoco nos van a invitar o al menos lo duro

Voz 1463 36:33 tan respondió en Twitter diciendo que se declara aún

Voz 0136 36:36 gran admirador del equipo estadounidense y también del fútbol femenino Ike rápido no debería

Voz 0259 36:41 primero ganar antes de hablar dijo que no hable que no hable rápido

Voz 2 37:02 el sabia los muy buenas noches todo

Voz 0194 37:07 personaje Megane rabino que el común de los mortales estamos conociendo ahora como estamos conociendo a muchas jugadoras de fútbol que ya era hora que empezáramos a conocerlas pero además es que ella tiene un pasado

Voz 29 37:19 sí es una de las mejores jugadoras del mundo juega en una de las mejores sino la mejor selección del mundo Estados Unidos clubes de jazz del Reina allí comparte equipo con la internacional española e ingeniera aeronáutica no le Celia Jiménez Megan lleva más de cien partidos como internacional puede presumir de haber ganado un Mundial un oro olímpico una liga francesa con el Olympique de Lyon boa como delantera lleva pues muchos goles en el Mundial de Francia lleva cinco los dos de penalti que hemos escuchado donde España ya ha marcado los últimos cuatro goles de selecciones una estrella mundial del fútbol

Voz 0194 37:52 han venido hasta llegar donde he llegado cómo ha sido su vida

Voz 29 37:55 uno tiene treinta y tres años no te voy a decir que es veterana porque la selección de Estados Unidos es de las más de las que mayor media de edad tienen este Mundial el viernes de hecho cumple treinta y cuatro nació en California tiene cinco hermanos desde pequeña cosa practicado todo tipo de desastres conocerse el fútbol al principio lo hizo en equipos dirigidos por su padre después ya pues más en serio de hecho Megan y su melliza porque tiene un arma las mellizas más Rey Cell Forum becada para jugar al fútbol en la Universidad de Forlan después ya dio el salto a la Liga Profesional fuera del deporte salió del armario en dos mil doce en la portada que comentaba la y junto a la que era su pareja y ahora comparte su vida con la jugadora de baloncesto

Voz 0194 38:35 entre las reivindicaciones la lucha LGTB y que estábamos hablando pero también lucha racial el sexismo es decir es una una mujer muy comprometida

Voz 29 38:42 sí ella reconoce además que jamás ha experimentado racismo brutalidad policial pero que no puede quedarse quieta siendo ese tipo de cosas de hecho ya se define como una protesta ambulante Isco en la primera mujer blanca hay deportistas que secundó la protesta del jugador de fútbol americano Pollinica pernil que se arrodilló durante el himno para protestar por el racismo rápidamente por supuesto hicieron una norma para que sólo lo llenan también es una de las impulsoras de la demanda que la selección femenina puso a la Federación de Fútbol por discriminación el pasado Día Internacional de la Mujer el ocho de marzo la Federación de Estados Unidos de fútbol Ángels ingresa mucho más dinero por la selección femenina sin embargo tienen menos media Nos cobran tres y cuatro veces menos que las de Estados Unidos la demanda que la Federación espera poder parar cuando vuelvan de Mundial porque tienen convocado un acto de conciliación tú capaz de

Voz 0194 39:31 no irá a la a la Casa Blanca como ella dice

Voz 29 39:33 hombre después de decir no pienso ir a la casilla a ella ella no va yo creo que ya no va a ir de todas maneras a nada que ver porque claro si algo no les gusta Donald Trump que le dejen un poco ridículo ya lo hicieron unos miles de correos el año pasado a los campeones de la NBA que impedir a la Casa Blanca se fueron a celebrar el anillo de campeones a un museo de historia afroamericana y también los campeones de de la Superbowl oscila del de ahí que el el año pasado así que yo creo que es para evitar ese tipo de problemas a no ser que ganen del Mundial cosa bastante probable

Voz 0194 40:05 yo creo que se ahorra

Voz 29 40:07 Hinault les invita que diferencia no

Voz 0194 40:09 a los equipos femeninos y los equipos masculinos sobre todo en en las personalidades no estábamos hablando ahora de de ella una mujer comprometida sin ningún problema para manifestar su su sexualidad qué diferencia con los equipos masculinos con los jugadores masculinos

Voz 29 40:26 yo creo Ángels eh esto es una percepción personal eh que yo creo que ellas piensan que no tienen nada que perder porque que van a perder en cambio pues yo qué sé estrellón es como Cristiano Ronaldo como Leo Messi procura no meterse en ningún charco para para no pisar ningún caso no ofender a nadie porque claro cuando vecinos muchos admiradores también tienes muchos detractores que es lo que le pasa a Megan rápido aunque fue salvada en el partido contra España hasta que me dio el primer gol en el minuto cinco ya a partir de ahí se acabaron los silbidos pero claro una una mujer deportista estrella puede serlo puede ejercerlo como como hace vengan rápido

Voz 0194 41:01 Sonia Lus muchas gracias y buenas vacaciones que te hemos interrumpido las vacaciones para que nos contaras esto

Voz 29 41:05 de Mayer no hasta luego adiós

Voz 14 41:08 adiós

Voz 21 41:22 bueno sí bien

Voz 0136 41:27 qué crisis inspiración no dije Mégane rabino que es lo que quiere ser para niñas que están en su situación para niños y para niñas que se sienten discriminados por los que hay que ser un ejemplar nos voy a preguntar porqué

Voz 0194 41:37 ambos femenino no Fried porque después del PAN estrellado hubiera sido para notar asaltaran José Luis incidirá pues si la clasificación va no sé que nosotros

Voz 0199 41:44 pero no pero a me interesa mucho ese tema te lo digo Marcela americano porque el americanos uno de los países donde el fútbol era un deporte más bien de mujeres que de hombres en el que las universidades etcétera y por eso tiene la la la categoría que tiene

Voz 0194 41:58 de hecho el fútbol ha tenido hasta hace muy poco muchas más muchos más seguidores en los equipos de mujeres que los hombres que decía ha entrado ha entrado por las mujeres ahí podemos de fútbol pero más allá de de esto el hecho de que Neus una persona una personalidad y un en este caso una jugadora de fútbol bueno pues le plante cara

Voz 1617 42:17 tras aprovechando también la repercute

Voz 0194 42:19 sí que puede tener eso se puede decir también de actores etcétera pero este caso en el mundo del deporte que yo lo comentabas Sonia Lus como por ejemplo en el caso de los hombres futbolistas porque estábamos hablando también de la NBA veíamos cómo era diferente pero como es es completamente diferente en el mundo masculino

Voz 1617 42:35 sí seguramente lo que comentabas sea citado aquí en nombre de Cristiano pero se podrían citar muchos más ahí mezclada publicidad se mueve se mezcla dinero no sólo los seguidores que se cuentan por millones entonces al final son apariciones súper medidas súper calculadas los compañeros de Deportes aquí os lo explicarían muchas por pero todos los que hemos trabajado y trabajamos en medio sabemos cómo funcionan es decir sólo aparecen cuando tienen una presentación vinculada a la campaña de publicidad sólo responden a las preguntas vinculadas muchas veces a esa campaña y cuando quieren enviar algún mensaje diferente porque están en el famoso mercado para entendernos pues utilizan tuitero sus representantes pero tanto en este caso que estamos hablando es pues estamos hablando dejamos es decir así de toda una capitana porque es influyente dentro y fuera del campo y me parece muy interesante que que que es que haya personajes así que además enviar un doble mensaje más primero que no se da nunca por vencida ni fuera ni dentro del campo luego que es capaz de plantar cara aunque sea de manera incluso provocadora a todo

Voz 0194 43:41 a ver perdona

Voz 1617 43:43 lo de la Casa Blanca de Siria no ojo la expresión porque allá lo que dijo es que hilo digo literales que no pisará la jodida Casa Blanca alguien que puede decir eso pues oye es muy influyente seguro

Voz 0378 43:56 a mí me parece bien que me parece bien también en otro tipo de de personas que tienen repercusión pública sean actores sea músicos hemos oido también los de la NBA que también dieron plantón ahora lo que no me parece también es que para protestar contra Donald Trump por ejemplo no guarde el respeto necesario al himno que no es un sin

Voz 7 44:19 con lo de Donald Trump sino de los Estados Unidos

Voz 0378 44:22 no hay que confundir Odierno con está

Voz 27 44:24 José Luis influyente

Voz 0199 44:27 es sin ninguna duda lo que pasa es que a mí que me gusta muchísimo el deporte y que además hoy un seguidor en este caso Barça muy muy muy muy culé viviendo en Madrid que tiene más mérito lo de mezclar la política y el deporte me gustó poco siempre me me molesta es decir yo cuando veo una final de la Copa del Rey vemos lo que vemos que al día siguiente es noticia más por los cinco minutos previos que por los noventa siguientes o ese tipo de cuestiones esta señora que tiene derecho a hacerlo ellos lo voy a quitar por supuesto está representando a muchos ciudadanos a América buenos que son seguidos Draft de la selección y piensan unos de una manera y otros

Voz 9 45:00 esta

Voz 1617 45:01 sí pero lo que hace por ejemplo es denunciar el racismo sostenes dice es como a mí por ejemplo me gusta algún algún alguno hay muy pocos pero la hecho Piqué tú Huguet citabas no

Voz 0825 45:12 puede ser controvertido en algunas opiniones otras no

Voz 1617 45:14 menos pero a mí por ejemplo la Haya deportistas que se posicionan a favor de lo que está haciendo Open Arms me parece muy bien

Voz 14 45:23 dime dime porque bueno

Voz 37 45:24 porque al final ya no es sólo política o no sino son derechos humanos son referentes para muchos jóvenes como que les votante que se posicionen en algo más que no sea la peloteros

Voz 0136 45:34 compromiso de extrema del Waka waka Nos acordamos todos no la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA de dos mil diez en Sudáfrica hablamos del Depor

Voz 0194 45:41 como un medio para reivindicar derechos vamos a empezar por

Voz 0136 45:44 el anuncio al que ha puesto su voz la tenista Serena Williams

Voz 21 45:51 es Serena Williams en un anuncio de la marca deportiva reivindica el papel de la mujer en el mundo

Voz 0136 45:58 deporte una mujer corriendo en una maratón es una loca o ganando veintitrés Grand Slam es una loca regresando por más títulos es una loca las mujeres y el deporte nos llama lock Hay el anuncio termina Iker

Voz 36 46:12 sí

Voz 1880 46:14 lo aprovechamos escuchando esta canción Crazy para contar la historia de este tema es una versión de realmente es de Willie Nelson les son buscaba alguien para que la aquí está cantando Patxi Klein que es la versión que todos nosotros conocemos la pobrecita había tenido un accidente de tráfico dos meses antes la contó con esta voz

Voz 0136 46:32 Dolor que tenía por las posibles que es justo lo que busca

Voz 1880 46:35 el tema de la canción no tienen los atraído también

Voz 0194 46:37 buenas historias sobre el deporte como medio para reivindica

Voz 0136 46:40 íbamos con ellos yo creo que la más representativa podría ser la de Quiero ser como Beckham hoy por poco marca de este veinticinco quiero que corras medio desnuda delante de los hombres es una peli inglesa de dos mil dos los padres de la protagonista que es un adolescente India quieren que su comportamiento sea el el tradicional mientras ella ya por encontrar su camino en el fútbol porque además es una jugadora buenísima segunda recomendación no es una niña ni es fútbol es un chaval quiere bailar una última pregunta Billy

Voz 18 47:09 dice explicarnos qué sentimientos experimentadas

Voz 0136 47:13 cuando país seguro que muchos de los oyentes al musical que está teniendo muchísimo éxito basado en la película del año dos mil Billy Elliot es un año que quiere ser bailarín mientras que su padre lo que quieres que sea boxeador nuevo el baile o el deporte como camino para la liberación además la bandas sonoras maravillosa incluye este I love de John una más Million Dollar Baby en está el boxeo sí que es el protagonista dirigida por kleenex Woody y también protagonizar protagonizada por él y Arili Swan la verdad es que ella necesita el boxeo más bien necesita a alguien que crea en ella para continúan

Voz 37 47:50 por último Nos venimos aquí España campeones para trabajar estrés con personas con discapacidad intelectual

Voz 21 47:57 bueno tres premios Goya a Mejor Película Mejor actor revelación y además mejor canción que es esta que estamos escuchando estaba pensamos que hay otros