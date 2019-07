Hora 25 (01/07/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 mañana toca escenificación para concretar la fecha de la investidura como Pedro Sánchez se ha tenido que quedar en Bruselas no haber reunión con la presidenta del Congreso Meritxell Batet así que se van a llamar por teléfono lo van a hacer mañana como lo podrían hacer hoy o lo podrían haber hecho ayer porque Moncloa ya tiene la decisión tomada tendremos fecha pero ningún avance la imposibilidad de entendimiento entre los dos bloques ni que sea para facilitar la investidura y acabar con el bloqueo hace muy difícil pensar en que la primera votación será suficiente y el Gobierno en funciones sigue amenazando con elecciones antes que un segundo intento de investidura es que otras selecciones tampoco garantizan el desbloqueo dicen las encuestas que los beneficiados serían los históricos del bipartidismo PP y PSOE pero la caída de Ciudadanos Podemos y Vox tampoco garantiza la mayoría a ninguno de los dos bloques así que volveríamos a estar en lo mismo ese momento de pedir un plus de responsabilidad a los políticos a todos se porque todos tienen la llave del desbloqueo llaves diferentes que abren distintas puertas pero que cierran la puerta de una nueva convocatoria electoral este país no puede permitírselo Yell que debería dar ejemplos el presidente en funciones al que todos reconocemos su victoria y su capacidad de resistencia pero no puede pretender volver a ser presidente por aclamación se tendrá que trabajar todos y cada uno de los apoyos y que los más difícil les son los que antes parecían más fáciles es posible pero en este tipo de negociaciones es cuando se valora la talla de un líder dicen que en el G20 y en Europa la figura de Pedro Sánchez crece a ver si pasa lo mismo en España

Voz 3 01:48 es Barceló

Voz 0194 01:50 siguen en la tertulia de Hora Veinticinco Carmen del Riego Neus Tomás y José Luis Ayllón antes de empezar este tramo del programa con las grandes historias de la actualidad permiten unos que empecemos con una historia concreta que les estamos contando hoy aquí en la Ser Historia de una niña se llama Inés a la que su madre apuntó a un campamento de verano como tantas otras niñas y niños en es una niña como las demás que tiene necesidades especiales necesita que la gente le hable poco a poco la misma noche en que empezó el campamento los monitores llamaron a la madre Inés para decirle que otras madres se habían quejado de que sus hijas tenía que compartir habitación con ella con Inés Portilla durante el curso alegaban estas madres conviven en el colegio con otros chavales que tienen necesidades es que tienes que así es como los padres de Inés decidieron llevar en la porque el campamento ofreció como alternativa que la niña durmiera con la monitora en vez de dormir con sus compañeras dormía con una monitora se tenía que ir los padres la llevaron del campamento la madre en ese llama Carolina Gómez Carolina muy buenas noches es Carolina Inés va siempre a un campamento este año decidisteis llevarle a uno que fueran inglés os pusieron alguna pega en el momento de la inscripción

Voz 4 02:57 para nada de hecho fuimos personalmente a sus oficinas para explicar cómo iba Inés cuáles son sus características sus necesidades porque queríamos asegurarnos que ellos tenían la posibilidad de ofrecer el mejor trato a mi hija Inés como supuesto iba a poder adaptarse sin problemas ellas dijeran que que sin ningún problema Mathieu perfectamente que le abrían las puertas que era un campamento de niños muy divertido con actividades lúdicas que era todo con juego Si nada de escuela gramatical a tiene sirvió a pasar fenomenal y que ellos estaban encantados de campamento

Voz 0194 03:33 Carolina como es Inés

Voz 4 03:35 pues sí me es una niña muy cariñoso y muy extrovertida el problema que tiene es que la información que entra por el oído no protesta más lento que el resto entonces y le hablas de varias cosas son muy rápido se pierde y hay que volver a explicar sino explicárselo de otra manera pero por lo demás una niña perfectamente normal

Voz 5 03:55 de qué se quejaban las otras madres

Voz 4 03:58 pues ahí como el traslado el responso del campamento me dijeron una que eran dos niñas que eran amigas y que que venían juntas de Madrid sí que ellas querían estar solas en una habitación y que además la coordinadora del campamento en contra de lo que yo le había pedido que le dije cuando me la presentaron el viernes por favor no me digas a las demás niñas tiene necesidades para que no la etiqueta desde el principio conforme entró les dijo es nuestra compañera Inés es tiene una discapacidad me tienes que ayudar a cuidarlo las madres decían que sus hijas convivían todo el año con niños de integración y que cuando llegaba el verano palabras textuales de la persona que me lo traslados de los campamentos tenían todo el derecho del mundo a estar en un campamento de disfrutarán de un campamento sin niños de estas características

Voz 0194 05:11 dice un comunicado en el campamento que no ha querido hablar que no ha leído que no ha querido hablar en toda la tarde

Voz 4 05:18 totalmente veintidós expuso

Voz 0194 05:21 a Inés sois vosotros dicen dicen ellos es sois vosotros que nos la llevan a lleváis ante bueno la la la la posibilidad de que duerma con la monitora

Voz 4 05:31 es cierto ellos me llama a la una al tan famoso por la noche a las once de la noche me llama la Coordinadora para decirme que las madres han llamado Pavace Hijazi ella sin cuento ante las toda vez que no es no Moses liguera darme con una monitora y que ella no cree que deba estar en este campamento porque no vapor de atenderla como se merece y entonces me preguntó que porqué Amy dice que porque no tienen nivel de inglés todo el que le digo si acaba de llegar como sabes Diego ni opcional ni siquiera adaptarse al metido a conocer Albacete ya me comenta que él no va va a ver qué tal transcurre la noche y al día siguiente por la mañana yo llamo otra vez a la persona con la que han contratamos el campamento me comenta que la coordinadora ha dicho que ha hablado con con ella hay quién está muy contenta pero que tienen que tomar una decisión y acto seguido me devuelve la llamada en cinco minutos y me dice que la coordinadora responsable en el campamento han tomado la decisión de qué Inés tenía que abandonar el campamento porque no podía estar allí que ya no sentía muchísimo que no la decisión que tomamos a ello pero que ellos habían tomado esta decisión y ella me los trasladaba que por supuesto no hacía falta que yo volar a recogerla asciende da donde más si el sábado incluso de que tenía que ir a buscarla

Voz 0194 06:42 dice también el comunicado Carolina que en el mismo campamento de niños con necesidades de cuidados especiales que han recibido la felicitación de sus familias tú tú sabes no sabía si hay niños con necesidades especiales

Voz 4 06:52 con con lo desconozco porque de hecho la coordinadora cuando yo fui a recoger a Inés me dijo que ya estaban diferente Barrabás Ny capacitada para llega a este tipo de niños

Voz 0194 07:01 pensáis denunciar

Voz 4 07:03 él lo estamos pensando en no todavía no es que ha sido todo muy rápido esto fue pues me llamaron el viernes por la noche el sábado por la mañana el responsable del campamento me dijo que las madres de las niñas estaban fijando que que tenían todo el derecho a quejarse que la solución tener daba qué es lo que quiero aclarar que ponen el comunicado es la selección que te sesgos ponerte a una monitora les tiene que dormir con los monitores no puede los muy con el resto de las niñas entonces yo le dije que como que es una discriminación y que como se pensaba que iba a mi hija cuando la labor tenía que dormía con una profesora no con los demás niñas que me negaba que exista una solución que me daban que yo no la quería que yo iba a recoger a mi hija

Voz 0194 07:45 qué dice Inés

Voz 4 07:47 pues hombre me ha dicho que la culpa suya porque no consiguen ser normal

Voz 5 07:54 la vas a llevar otro campamento

Voz 4 07:56 este verano no ya he llevado con la familia porque creo que necesitas para arropada hay olvidarse de exámenes experiencia pero ella años ninguna otros campamentos de lectura la ha pasado fenomenal que ha sido una más que la quieren con locura en la reciben con los brazos abiertos y va a ir al año entiendo no

Voz 5 08:13 Carolina Gómez muchísimas gracias

Voz 4 08:15 gracias a vosotros hasta luego

Voz 0194 08:18 tarde además se ha producido un un fenómeno este fenómeno en la radio la redacción en cuanto hemos dado la noticia en antena hemos empezado a recibir llamadas de oyentes de particulares que han llamado para ofrecerse para decirnos que Inés puede ir a los campamentos que se organizan además desde distintos puntos de España dispuestos incluso a pagar los costes esto es lo que hemos ido recogiendo esta tarde en la mesa mientras se íbamos trabajando íbamos también recibiendo las llamadas de los oyentes que se ofrecían Ayúcar queríamos comentar esta historia contar esta historia hablar con la madre de Inés para que no contara en primera persona también conocer público este comunicado es cierto que desde que hemos conocido la noticia aquí en la SER hemos estado persiguiendo a la empresa organizadora de los campamentos para que nos dieran su versión no lo hemos conseguido y ahora última hora de la noche de hecho entrado Sastre con el comunicado porque ya estaba quién directo o no diciendo eso que desde el principio todo lo que han hecho ha sido con la mejor de sus intenciones con han expulsado a la niña que la familia no ha aceptado la solución de que la niña durmiera con una monitora en lugar de las compañeras que han decidido llevársela in dicen cosa que desconoce la madre de Inés que desconoce Carolina que en el campamento hay otros niños con necesidades especiales bueno lo dejamos aquí un testimonio además en unos días en que yo no sé Túnez si tienes a tu niño en de campamentos estos días ahí está ahí está verdad Cores lo digo porque es una época en que todos los padres depositamos dejamos depositaban a dejamos a los niños en los campamentos

Voz 6 09:37 y es que de entrada a la madre nuestros que quedar con la versión de la madre porque la otra versión es un comunicado con lo cual no podemos

Voz 3 09:46 R preguntar Ikeda por nota

Voz 6 09:48 tanto la única que ha dado la cara para entendernos es la madre en ella lo que explica es que acude a clase en su curso normal y que la empresa sabía que la niña tenía esas necesidades especiales no a mi lo que de verdad de de toda esta historia lamentable lo que me parece peor es la reacción los comentarios de las madres de las otras niñas tú sabes porque al final los valencianos campamentos me parece muy mal pero ellos hacen un negocio y habrán hecho su cálculo y no sé pero que las que las madres de las otras niñas acepten los comentarios que estas líneas puedan hacer con más uso de razón no menos diciendo que no quieren tenerla en la misma habitación de las madres no les no sean capaces de decirles que no que que que que esa niña tiene que estar en esa habitación y que lo que tienen que hacer es contribuir a que los campamentos sean unos días de de divertimento que para eso para eso están pues yo de toda la historia lo peor lo más lamentable más allá de la propia organización de los campamentos eso seguro no final esta gente están haciendo negocio Iggy y me parece muy mal y muy criticable y lo que es importante es que se sepa cómo quiénes esta empresa y que el año que viene pues no puedan hacer

Voz 0194 11:06 esto no es es importante día José Luis es importante de que las niñas se quejen de que no les gusta lo que sea la niña que comparte habitación con ellos y las madres en lugar de decirles pues la vida es así pues durante el curso ya vale ya van a niños con necesidades especiales

Voz 6 11:24 parece impresionante que decía me

Voz 0199 11:26 es que había que que había que creer la versión de la madre desgraciadamente para la empresa no creo que sea muy contradictorio la del comunicado es lo que dices Le dimos una opción a la que tenía prevista como no le gustó la opción que es una mala opción entonces

Voz 0194 11:39 decidió llevársela lógicamente yo

Voz 0199 11:42 a atender porque no querría faltar nadie no pero creo que en toda esta historia la única normales Inés de verdad es decir el resto es es es desgraciadamente es es una anormalidad que afortunadamente no es masiva yo estoy convencido de que la mayoría de niños de este país de la edad de Inés los padres de esos niños si se encuentra en una situación de ese tipo lo que hacen es al revés es es poner un un plus de esfuerzo para para que la gente se sienta a gusto es decir yo creo no sé igual soy yo vengo yo en formato muy optimista pero yo creo que la mayoría de la gente es así a mí lo que me lo que me parece detestable sea ni siquiera fíjate ni siquiera lo peor es la el organizador del campamento lo Lope lo que me parece horribles que unas niñas digan no me apetece dormir con esta niña por porque no me apetece y sobre todo lo de los padres que a mi hija mi hija ya un poco más mayor pero si alguna circunstancia ese tipo es que yo

Voz 0867 12:35 a menudo me planto yo en el campamento les digo o te quita el campamento o no te quiero verse parate de esa niña hay quiero que estés con ella se conviertan en tu mejor amigo

Voz 0378 12:43 quede claro germen a mí me ha llamado también la atención muchísimo el comportamiento de las madres el empezando por por una cosa

Voz 7 12:54 eh creo recordar que tenía tienen once años a las las niñas

Voz 0378 12:59 yo recuerdo que en once años por lo menos cuando yo iba a campamentos era una época en la que te ayudaba han empezara a a vivir sola y ahora resulta que niñas de once años semanal campamento con teléfono móvil la primera la misma noche la primera noche no es a la quinta noche la primera habían experimentado algo que pueda que puedan tener algo de qué quejarse la primera noche ya se quejan y los padres sin premio tara nadie trasladan esa queja me parece pero sin embargo la madre yo no no estoy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho que ha dicho que ha hecho que es decir que no se dijera al el resto lo las necesidades de esta niña porque esta niñas y no se les dice a los demás puede pasarlo muy mal cuando las otras niñas vean que les dice algo que no me parece que tampoco es una medida para para la actuación de la de la niña para para el bienestar de

Voz 0194 14:13 sí pero esto es la madre habrá pensado que si lo dice pues pasaría ella pensar así se dice pasará lo que acabado pasando

Voz 0378 14:20 ya pero si no se dice la niña lo puede pasar peor

Voz 0194 14:23 bueno estará la historia humana el día nos ha aparecido importante contárselo y además conocer la versión de de Carolina de la madre de Inés y la versión de la empresa que la tenemos vía vía comunicado vamos ya con la crónica política de este lunes la vamos a empezar con el último varapalo de la Justicia europea los independentistas Pilar Velasco buenas noches

Voz 1743 14:40 buenas noches no hemos conocido esta tarde el tribunal

Voz 0194 14:43 Justicia de la Unión rechaza el recurso de Carles Puigdemont impide tanto a él como al escucharle Toni Comín que accedan a un escaño del Europarlamento

Voz 1743 14:51 si el presidente del Tribunal europea ha rechazado esta misma tarde la petición de medidas cautelares presentadas por sus defensas y lo hace con un argumento asegura que el hecho de que ambos no acataran la Constitución española de manera presencial el pasado diecisiete de junio y en consecuencia la Junta Electoral Central no remitiera sus nombres a Bruselas es un asunto que deben resolver las autoridades españolas no hay ninguna razón insiste para que el Parlamento Europeo compruebe si sus escaños quedan o no aún vacantes y hasta que esto se decida Ángels por las autoridades españolas eso sí ni Push the money Comín tomarán posesión esta semana de su acta

Voz 0194 15:24 Tanto punto amónico mine pero en el caso de Junqueras es el Tribunal Supremo el que ha preguntado por su inmunidad que es exactamente lo que quiere saber el Supremo Icon que efectos

Voz 1743 15:33 pues los jueces quieren saber qué hacer en el caso con el caso de Yunquera se preguntan a Luxemburgo mediante cuestión prejudicial cómo deben aplicar el protocolo de los privilegios y las inmunidad desde la Unión Europea preguntan en concretos y las garantías de los eurodiputados incluyen la libre circulación por territorio europeo lo que implicaría que Junquera es pudiera salir de prisión a recoger su acta de eurodiputado si es así la cara la Sala quiere saber también si el Supremo estaría obligado a levantar la prisión de manera automática sin ponderar otros intereses como es el proceso judicial el proceso por el pegue precisamente ese basó la sala para evitar la salida de Yunquera a recoger el acta eh Angels de fondo en los tres casos la cuestión de fondo es en qué momento un diputado electo en el Parlamento europeo está protegido por la inmunidad parlamentaria

Voz 0194 16:15 Pilar gracias buenas noches y hablando del pues es lo más novedoso de las últimas horas están el pirateo de los correos de los jueces que instruyen el caso del ex Ana Terradillos buenas noches buenas noches el sábado supimos que había hackeado los correos electrónicos de los jueces pero es que parece que ha vuelto a pasar si la cuenta de Twitter

Voz 0125 16:32 anónimos Catalonia ha vuelto a burlarse hoy de las medidas de seguridad del poder judicial según confirman fuentes jurídicas a la SER la bandeja de entrada de correos que hoy publican también es cierta y eso que el CNI y había alertado de que en usasen los ordenadores pero lo has dicho tú ha vuelto pasar la fiscalía abierto diligencias ya ha comenzado a recabar información sobre este hackeo al Supremo la Unidad contra el Crimen Informático está coordinada ya con la Brigada de Seguridad Informática y más concretamente con la Unidad de Seguridad Lógica de la policía que depende de esta brigada que han haciendo bueno pues están analizando los tuits publicados en esa cuenta para confirmar esa intrusión a los emails Ia cuántos magistrados y fiscales han llegado de momento no se sabe tanto la Policía como la Fiscalía además están esperando un informe que tiene que elaborar el Centro Nacional la inteligencia aquí es que es quién está coordinando esta investigación ya quién le toca elaborar ese informe para que el resto empieza a trabajar

Voz 0194 17:22 sí se puede investigar Ana bueno como prácticamente todo

Voz 0125 17:25 los delitos se puede investigar de oficio la Fiscalía puede actuar con denuncia propia cuando Lito afecta a una pluralidad de personas es el caso o al interés general es el caso pero lo cierto es que para poder investiga un presunto delito contra la intimidad hace falta la denuncia de la víctima de la atacados lo que me dice la policía de momento ni el juez Marchena ninguno de los fiscales han interpuesto denuncia fuentes policiales subrayan a la SER me cuentan que si se presenta denuncias de podría rastrear claro parece lógico los ordenadores para estudiar conexiones y corroborar si los emails sean hackeado con algún tipo de virus o desde algún aviso de seguridad falso de esos que recibimos una cosa muy sencilla no un aviso de seguridad falso de cualquier entidad que podría haber insertado un virus de momento el Consejo General del Poder Judicial ha comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos esta brecha de seguridad así la llaman el Centro de Documentación Judicial ha recordado a los miembros de la carrera judicial las medidas los protocolos de seguridad que deben adoptarse a la hora de abrir a partir de ahora un correo

Voz 0194 18:23 gracias Ana hasta luego venga voy por partes con este primer bloque de información que nos traían Pilar Velasco y Ana Terradillos el primero bueno otra vez un revés de tribunales europeo dos al independentismo los independentistas José Luis que miran a Europa constantemente como y además es una de las estrategias de de sus defensas bueno todo lo que pase aquí da igual porque Europa lo solucionará hizo Europa cada vez que hay una decisión judicial en Europa va en contra de los intereses de los independentistas

Voz 0199 18:48 sí yo creo que la poco a poco se va se va cayendo el castillo de naipes la de hoy yo creo que es una es un revés esperado es decir es evidente que tanto Comín como Puche Mono vinieron a buscar el acta de diputados el día que tomaron posesión por lo tanto desde un punto de vista digamos del Derecho parlamentario interno que es aplicable en este caso al inicio del procedimiento aquí no son diputados al no ser diputados no podría tomar posesión al no haber con ha adquirido la condición de diputado pues son ciudadanos exactamente igual que los demás con la diferencia que están huidos de la justicia por lo tanto yo creo que ya es relativo pero que es evidente que en en este mundo en el que todos cumplimos las leyes los que no se van a saber con la suya son los que han decidido viajar vivir permanentemente en el incumplimiento de la norma en todas las que pueden todas

Voz 6 19:32 poco a poco pues se va cayendo desgaste pues yo creo que lo que les ha dicho a Europa es lo que les ha venido diciendo durante durante todos estos meses iraníes que este es un conflicto interno que son conflicto español es decir los argumentos que utiliza hoy Luxemburgo es uno no estaban en la lista Putxet en la lista que España envió al Parlamento el diecisiete de junio lo que hace además es devolver la pelota a España respecto a si han jurado o prometido la Constitución y España entiende que no lo han hecho porque el documento que entregó el abogado Boyer no se da por válido por lo tanto siguen sin ser eurodiputados no yo creo que una vez más lo comentabas tú Angels no el independentismo apela Europa sin sin récord sin acordarse de que Europa sólo les dio la razón para entendernos y se puede decir así en la en los lamentos por las cargas policiales policiales del uno de octubre pero a partir de ahí Europa ha actuado como el club de Estados que es por lo tanto ha dado la razón siempre al Estado español y haría bien yo creo independentismo en en empezara a asumirlo porque si no van chocando permanentemente contra contra esa pared luego es verdad que cabe recurso ante el Tribunal de Justicia pero lo que ha ahora tenemos seguro es que Nico min ni Puche Puigdemont son eurodiputados mañana no van a ser eurodiputados

Voz 0378 21:03 claras lo que pasa que estando de acuerdo en que esto al final era algo esperado por por la mayoría de la gente por por por Puigdemont y compañía

Voz 8 21:15 sí y seguían

Voz 0378 21:18 teniendo yo creo que también Carmen era esperado

Voz 0194 21:20 a ellos les interesa y sobre todo a sus defensas escuchar algunos de los abogados y y yo creo que les interesa seguir manteniendo el relato de que España es el Estado opresor y que en Europa elevan Liébana a doblar el pulso a España

Voz 0378 21:33 vale Ángels yo creo que ellos

Voz 0194 21:36 podían esperar mañana me voy de vacaciones

Voz 0378 21:38 tenía intención de de ser

Voz 0194 21:41 de ser buena te ser bueno vale entonces no

Voz 0378 21:44 quería decir que pues de Mon sigue queriendo engañar a los catalanes diciéndoles que no es verdad lo que decía España el el día que anunciaron que es lo que se presentaba a las elecciones europeas yo recuerdo que hizo un castillo de naipes de qué me presento y entonces podré ir y entonces tendré inmunidad vendrá aquí porque lo que no cuenta Puigdemont a los catalanes es que para las elecciones europeas lo que rige es la ley electoral española ir quién establece quién adquiere la condición de diputado son los Estados no es es diferente en Francia que puede tener unos requisitos para adquirir la condición de diputado de los requisitos que hay en España y en España muy claramente en este caso en el de los eurodiputados es diferente al del Congreso como es diferente al del Senado en el Senado pueden hacerlo por por como se quizás acta notarial sin embargo en el Congreso no en el Congreso pueden acta notarial recogerla credencial para adquirir la condición tienen en el pleno que decir sí juro sí prometo por imperativo legal

Voz 0194 23:05 pero en el Parlamento para cero

Voz 0378 23:07 no diputado al Parlamento Europeo tienen que ir al Congreso en España no puede ser por acta notarial tienen que decir sí juro y prometo nada más pues ya está eso que es tan claro porque lo dice la ley tan tan concreta

Voz 0194 23:21 pero por eso mismo como es tan claro ellos sabían perfectamente que esto era así es decir que lo de no pues primero mañana iré a España iré a España a buscar el acta notarial El acta notarial perdona el acta de eurodiputado evidentemente jamás vino a España a buscar que no sabía perfectamente las consolaremos pero es que

Voz 0378 23:39 lo que es lo que él decía es que desde el mismo momento en que era electo ya gozaba de esa inmunidad entre si es otro castillo que es

Voz 0194 23:50 el hackeo a los ordenadores del del Tribunal en euskera

Voz 6 23:53 su gravísimo que sí sobre todo porque

Voz 0194 23:57 que demuestran que son muy vulnerables no aunque

Voz 6 23:59 también es verdad que los mismos de Anonymous les han dicho que no se preocupen porque no han encontrado nada cosa que tan

Voz 0194 24:04 acusaciones hacía fiesta o no pero

Voz 6 24:07 pero hombre la verdad es que yo no sé si por lo que explicaba Terradillos no parece que vayan a presentar denuncia pero que les haya pasado dos veces cuando ya el CNIO dijo este fin de semana que los estaban vigilando pues no deja de ser yo vamos yo si estuviese en el Supremo me preocuparía un poco porque porque sí

Voz 0194 24:26 sí porque con la facilidad que han entrado en los ordenadores claro

Voz 6 24:30 si esto lo ha hecho a Anonymous Catalonia que no sabemos quiénes son pero vamos tampoco tienen pinta de ser los no no no es ningún servicio secreto de ningún país pues pues da la sensación de que eso muy bien no está protegido

Voz 0199 24:44 o sea no haga que hay dos debates distintos el primero es el el sainete ya de la cosa está Independence Plus es lo de las dos noticias juntas dan lugar a pensar que no sé yo que soy catalán en manos de quién estamos no es decir esa gente además no digo lo sabe no digo los hacker es que esto son personas que no sabemos quiénes son y no no quiero digamos imputar a nadie no pero pero lo de pulmón de es decir ese es el Gobierno haya mitad ir las noticias de Cataluña que antes eran siempre suelen ser muy buenas hace veinticinco años no hace menos y ahora resulta que son todas ese tipo de noticias y yo creo que eso llegará un punto en el que incluso aquellos que están a favor de una independencia por métodos razonables Fedra etc pues dirán ya está bien no se acabó todo esto otro tema de es el tema de la ciberseguridad es lo tenemos que tomar muy en serio todos decía Neus que que que poco seguro es que es que es muy poco seguro porque la capacidad de hacer el mal dentro de la cosa tecnológica va in crescendo por eso yo creo que hay que tomarse muy en serio las medidas de seguridad de los ordenadores porque está toda nuestra vida dentro y la capacidad que tienen algunos de extraer unos todo lo que tenemos dentro a través de un teléfono móvil un ordenador portátil a Unai es tremendo entonces yo creo que hay que tenemos que poner

Voz 0194 26:00 el riesgo la seguridad del Estado pero bueno pero

Voz 0199 26:02 ahora desde las hubieran estado a lo más in si una persona desde las claves de tus cuentas corrientes a los correos que les estás mandando a la persona con la que tenemos una pro por una cosa buena el centro que todo lo quiero Crichton lógico Nacional que depende el FMI es uno de los centros

Voz 9 26:17 vencía en la lucha contra la

Voz 0199 26:20 la seguridad en Internet yo creo que bueno que al menos en eso podemos decir que estamos en buenas manos

Voz 0378 26:25 se lo que lo que extraña es que pese a los avisos del CNI y sin embargo haya haya seguido el hackeo a mí me parece también muy grave José Luis Nos podría decir pero yo con la tranquilidad con la que se lo han tomado los magistrados del Supremo me hace entender que a través de esos correos pocas cosas se cuentan impasse en este caso no entonces me gustaría saber simplemente como como experto en en gobierno

Voz 3 26:55 esa es decir reclamaban seguridad yo tarea estampado en el fútbol cuando hay una cosa

Voz 0378 27:06 se está hablando de algo gordo de verdad

Voz 8 27:09 eso sí se puede

Voz 0378 27:12 intercambiar

Voz 0194 27:14 a ver dos canales de seguridad que que que no son los correos

Voz 0199 27:18 supongo que lo digamos el movimiento de legajos e aunque sean informáticos no irán por la vía por la vía digamos del correo electrónico ordinario y ahí habrá pues en todo caso pues un papel luego tropa espero que no haya documentos digamos sensibles

Voz 0194 27:33 si los discos y los propios dan ánimos han dicho que no han encontrado nada como decía Neus y los jueces no están especialmente preocupados es que a lo mejor a esas cuentas de correo que ellos sí que han reconocido que son suyas malo mejor bueno son para cuestiones de organización aparte profesor hablamos ha empezado

Voz 6 27:50 pactar pero todavía no se han encontrado en han empezado a intercambiar papeles no

Voz 0194 27:54 el día que a partir de ahora ya saben que no se los van a intercambiar por esa vía como mi exacto

Voz 10 27:58 hora veinticinco equivocar

Voz 3 29:10 Larguero de la Cadena SER todas las opiniones seremos capaces de opinar sin perder al respeto sobre todo a la de Bogotá otro móvil yo tengo muchas dudas tarde murciano o peligrosos ha habido falta Julia dos si con el con el campo me paré creo que es faltar dentro dentro de los entró el campo El Vestuario y Sebastopol yo lo que digo es lo que dice el va para mi falta de ejemplo de mal de la cabeza

Voz 14 29:59 bueno poder entender la actualidad es necesario afrontarla desde todos los prismas Pérez buenos días buenos días Pepa Bueno tal el fin de semana ambientes de no no no pega ojo Pinto y Pérez Hoy por hoy con José Antonio Pérez en Hoy por hoy con Pepa no

Voz 15 30:19 se ha

Voz 16 30:23 Josep porque le gusta la Cadena SER Cadena cadenaser me da todo el placer que necesito que hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicar sexo con la Cadena Ser mi cupo de placer y hasta

Voz 17 30:35 el y su marido que lo lleva más Nobel tanto al al oyente por favor

Voz 3 30:47 campen

Voz 14 33:00 el Corte Inglés seguro segurísimo que peina ser Hora

Voz 3 33:07 cinco

Voz 0194 33:10 pero la tertulia Carmen del Riego Neus Tomás y José Luis I John mañana será el día en que conozcamos la fecha en realidades esta mañana para hablar por teléfono Meritxell Batet presidente del Congreso y Pedro Sánchez presidente del Gobierno en funciones para ponerle día al debate de investidura en el Congreso lo que de paso pone también de esto aprendimos bastante la última legislatura pone también fecha un hipotético nuevo día de elecciones en caso de que no hubiera acuerdo tuvieran que es decir las generales aunque es verdad eso es en este momento saltarse varias pantallas de momento la idea del Gobierno es que salga la investidura salga este mes de julio Mariela Rubio buenas noches al buenos los este esa intención que repite el Gobierno que su idea es apurar estos días para superar el bloqueo en el que está España

Voz 1450 33:50 si Pedro Sánchez dejaba claro y que el único escenario que contempla es la investidura

Voz 26 33:54 yo es que España no se puede parar no se puede parar no se debe parar España necesita un gobierno en el mes de julio no en agosto septiembre octubre en el mes de junio

Voz 1450 34:08 Sánchez decidía suspender la entrevista prevista para mañana con Batet para culminar en Bruselas la negociación de los cargos de la Unión Europea pero no ha querido retrasar la fijación de la fecha así que a lo largo de mañana contactará telefónicamente con la presidenta para concretar la primera sesión de investidura y con ello como decía Sastre la puesta en marcha del reloj hacia una eventual repetición electoral esa es una variable que lógicamente tendrá en cuenta Moncloa la vicepresidenta Carmen Calvo y la SER insistía en que investidura sí pero sólo en julio añadiendo que cualquier otra cosa sería decir a quienes están por el bloqueo que tendrán una segunda oportunidad

Voz 0376 34:40 nosotros no vamos a movernos de esta posición porque si no movemos de esta posición a quienes quieran destruir a quienes no estén por la labor de ser responsable les estamos diciendo que contemplamos un escenario que seguramente la gente no contempla el escenario de la gente contempla es que aquí no de vacaciones aquí no te puede dejar cosa para septiembre para más adelante

Voz 1450 35:02 el presidente en funciones editará en los próximos días una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios pero según fuentes del PSOE Ángels Sánchez no tiene previsto moverse de su ofrecimiento de puestos intermedios a los Mossos

Voz 0194 35:14 lo que pasa es que para que les hagan las cuentas el PSOE necesita apoyos de alguien Easy Unidas Podemos es su socio prioritario bueno por ese lado no parece que haya avances

Voz 1450 35:22 que luego no hay ninguno preguntada sobre esta ronda Noelia verá la portavoz del partido morado respondía que Sánchez no ha hecho en realidad ninguna oferta de cargos concretos a Podemos en las cuatro citas que han tenido

Voz 27 35:33 estamos a la espera de que Pedro Sánchez nos haga una propuesta formal detallada de programa de equipo de gobierno en completo pero de momento vamos a ir a escuchar a ver si eso se materializa eh de una vez por todas

Voz 1450 35:46 ojo que esto no significa ni mucho menos que Iglesias renuncia a entrar en el consejo de ministros sino que una oferta concreta

Voz 0194 35:51 compuestos concretos en la administración es

Voz 1450 35:54 qué esperan los morados para poder someter a votación de las bases bases por cierto que nunca han llevado la contraria a las tesis de Iglesias Vera Preguntada por las suspicacias del PSOE que considera que las divergencias en el asunto catalán hacen totalmente imposible que Podemos pueda entrar en el Consejo de Ministros respondía así

Voz 1743 36:10 claro cada uno tiene su posiciones con respeto X

Voz 27 36:12 así no vamos a pensar igual siempre en todo pero bueno entiendo que compartimos gobierno eso implica tener una lealtad con el proyecto político que formemos y que compartamos desde desde un Gobierno

Voz 1450 36:21 no obstante pocos de poco después de las palabras de Vera En Comú Podem la confluencia más influyente de Unidas Podemos presentaba veinticinco puntos para un gobierno progresista sin mención al referéndum de autodeterminación que iba en su programa Easy a una mesa de diálogo para de judicializar el conflicto

Voz 0194 36:38 gracias Mariela hasta en un hasta luego bueno pues hoy Pablo Casado ha ido los cursos de El Escorial compartía mesa mantel pero sí me sacó José María Aznar así que tocaba hablar de la reconstrucción de la derecha ejemplo de lo que debería ser han dicho ellos la reconfiguración de la izquierda

Voz 28 36:53 si estaré dispuesto ayudar en esa tarea de fondo que es la que verdaderamente importa pero esperaré negativa ni pasivamente para que el Partido Socialista sigue igual

Voz 0194 37:05 sobre la abstención una eventual abstención en la investidura Sánchez cosa que él ya descartado pocas novedades oyen casado

Voz 28 37:12 España en el laberinto socialista porque la situación a la que se encuentra actualmente es socialismo

Voz 29 37:19 es mala para todos quizá a mí los malos

Voz 0194 37:21 entonces en Aznar por aquello de que hacía días que no hablaba el ex presidente

Voz 29 37:26 el que tenga que negociar negocio eso que se llama el free rider el viajeros sin billete no tiene mucho recorrido en la política de empresa

Voz 3 37:38 el viajero sin billete decía Ryder suerte que no es la traducir en Pedro Sánchez lo que no

Voz 29 37:44 lógica institucional es echar sobre los demás la propia responsabilidad de conseguir esa mayoría ni exigida pollos gratuitos ni afirmar al mismo tiempo una victoria electoral de largo mientras advierte con nuevas elecciones los juegos tácticos tienen que tener un límite que no estamos para estas diversiones tenga que negociar que negocia

Voz 0194 38:15 bueno pues con quién negocia al PP es con Vox en dos comunidades tanto en Madrid como en Murcia para la constitución de los Gobiernos autónomos eso a pesar de las condiciones que ha puesto el partido de extrema derecha Vox en ambas autonomías y que incluían sólo por citar dos casos dos ejemplos la derogación de las leyes de igualdad LGTB o la deportación decían ellos deportación Deimos durante en Murcia Javier Ruiz buenas noches

Voz 0900 38:35 qué tal buenas noches al año no parece que hoy haya habido mucho

Voz 0194 38:38 avance no iban van contrarreloj

Voz 0900 38:40 si no hay avances al menos en público aquí está ya al rescate el murciano Teodoro García Egea imaginamos que no viene a visitar a la familia zona que también seguro porque esta mañana hemos visto en la Asamblea regional charlando con los diputados de Bosch nos ha dicho que un presidente regional ha pedido ayuda Ia eso viene al rescate

Voz 30 38:58 yo como secretario general estoy aquí porque hay un presidente regional que ha pedido ayuda a la dirección nacional

Voz 3 39:05 nosotros estamos siempre para ayudar a nuestro territorio

Voz 30 39:08 ellos

Voz 0900 39:09 el caso es que el candidato del PP no tiene asegurada la investidura en la votación de mañana Fernando López miras tiene dieciséis diputados

Voz 0867 39:15 llevarnos tiene seis y un pacto firmado con el PP

Voz 0900 39:18 pero juntos sólo suman veintidós por eso López miras apela a Vox que tiene cuatro le falta al menos uno de esos cuatro para los veintitrés la mayoría absoluta en Murcia y ahí entra Vox

Voz 31 39:29 apelo a Vox partido con el que con plena transparencia me gustaría comprometerme oficial públicamente para desarrollar durante esta legislatura aquellas políticas comunes que demanda

Voz 0900 39:43 el PP ya pactado con Ciudadanos C's dice que no se sienta a negociar con vos Isabel Franco es su portavoz

Voz 32 39:48 nosotros hemos sido Zimmer desde un primer momento y siempre hemos dicho lo mismo nosotros nos íbamos a sentar a partir del veintisiete de mayo con el Partido Popular y el Partido Socialista nunca hemos dejado en 3D que tuviéramos la intención de sentarnos con ninguna otra formación política aquí seguimos en esa línea

Voz 0900 40:05 y mientras tanto el PP ha pedido hoy a Vox que ayuden con sus votos en la Asamblea parece que desde fuera al pacto que ya tiene firmado el PP conciudadanos

Voz 31 40:12 estoy convencido que este compromiso es perfectamente compatible con el acuerdo alcanzado previamente confiada

Voz 0900 40:19 pero claro a ver qué quiere Vox quieren entrar en el Gobierno quiere como decía Sastre derogar la ley el eje TBI en la región quieren la deportación de inmigrantes ilegales en la región de Murcia el portavoz de Vox pide a ciudadanos que con todo eso encima la mesa le levanten el veto en la reunión

Voz 0867 40:33 eso no habido avances ahora mismo todos lo saben

Voz 33 40:36 CES tiene que partir de de Ciudadanos C's tiene que llegar y sentarse con nosotros desde el grupo parlamentario de vos vamos a poner toda nuestra voluntad para llegar a un acuerdo

Voz 0900 40:47 cuánto ceder a ciudadanos cuanto federal Lopes mías no está fácil la verdad

Voz 0194 40:51 yo decía que íbamos contra el reloj porque podríamos ir mañana Javier a una investidura fallida y qué pasaría en ese caso

Voz 0900 40:57 sí ahora mismo a expensas de lo que pase esta noche tiene toda la pinta de que va a ser bastante intensa Vox ha anunciado que vota mañana en contra de López miras en contra de la investidura por tanto habría Si esto ocurre a una segunda votación el jueves como marca la ley cuando pasan cuarenta y ocho horas sería por la noche sobre sale por la tarde sobre las ocho aquí Vox tendría que abstenerse para cero López miras presidente pero ya por mayoría simple sino se abstienen ya sí que estaríamos hablando de investidura fallida comenzaría a correr dos meses hasta la disolución de la Cámara y la convocatoria de nuevas elecciones en septiembre en ese tiempo lo podría volver a intentar en pleno mes de julio y agosto con la que está cayendo en Murcia de nuevo López miras o cederle el turno al socialista Diego con esa que recordamos Le ganó las elecciones saca un diputado más tiene diecisiete ahora mismo las

Voz 0194 41:40 hombre me metemos mañana volveremos a hablar Javier

Voz 0900 41:43 sí sí seguro que sí hasta mañana esta foto

Voz 0194 41:46 Murcia que no contaba ahora compañero Javier Ruiz probablemente tendrá varias semejanzas con la foto de Madrid Javier Casal buenas noches qué tal buenas noches para empezar porque tampoco se ven avances no más allá de las nuevas amenazas

Voz 0867 41:57 box al Partido Popular y a Ciudadanos Bono Vox se mantiene en sus trece yo ciudadanos firma un acuerdo a tres o no van a apoyar a Dios Ayuso que sea candidata del PP en la Asamblea ha comenzado esta tarde la ronda de contactos del presidente de la Cámara con los distintos grupos las primeras en pasar por allí han sido las portavoces de Unidas Podemos sí de Vox mañana Juan Trinidad severa ya con el resto a formaciones políticas la izquierda sigue sin sumar la derecha tampoco suma con este plante de Vox así que mañana sabremos si hay o no candidato aquí quién propone es el presidente de la Asamblea así que puede ser Ayuso Gabilondo o incluso candidato el primer pleno de investidura debería celebrarse la semana que viene la segunda vuelta puede llevarnos a septiembre y todo esto fracasa angels habría que repetir las elecciones en Madrid

Voz 0194 42:40 hombre Javier Moreno en Madrid estaba en las calles de de su capital ahora que el Ayuntamiento de Martínez Almeida ha dejado de sancionar a los vehículos que acceden sin permiso a Madrid y centraliza novedad política se ha notado en la vida de los madrileños lo hemos notado con más atascos más tráfico más contaminación

Voz 0867 42:56 con guerra de datos el tráfico ha aumentado esta mañana de media un seis por ciento en hora punta respecto a un lunes tipo pero el equipo de Almeida ha preferido compararlos con el lunes pasado cuando muchos madrileños todavía no se habían marchado de vacaciones así que se ha disparado el tráfico pero también se ha disparado una de las estaciones medidores de contaminación del centro más coches más contaminación la estación de la plaza del Carmen ha superado los niveles máximos de NO2 en

Voz 0194 43:21 la calle Greenpeace a primera hora de la mañana ha cortado

Voz 0867 43:23 la Gran Vía

Voz 34 43:28 a la

Voz 0867 43:29 claro de la calle Alcalá y han protestado contra esta medida el alcalde dice que estos activistas tienen demasiado tiempo libre

Voz 0900 43:35 yo siempre he dicho que en vídeo una cosa de estos piquetes la cantidad de tiempo libre que tienen hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer este tipo actuaciones nosotros como tenemos que trabajar como tenemos que sacar los asuntos que afectan a los ciudadanos pues lo no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí encadenarnos lamentablemente como hacen ellos

Voz 0867 43:53 bueno el New York Times dedica hoy un artículo a Madrid dice en la única ciudad europea en la que se prima el tráfico privado Madrid lidera ahora la posición contraria a la que sigue Europa el gobierno de la derecha en la capital de Partido Popular y Ciudadanos y con Vox en el backstage dice que ellos no han acabado con Madrid central que eso es un bulo que la moratoria busca resolver

Voz 0194 44:11 el problema que hay con el dispositivo sancionador claro

Voz 0867 44:14 cámaras que hay en las entradas a los accesos a Madrid central bueno un informe al que ha tenido acceso la Cadena Ser en Madrid y que ha elaborado el propio Ayuntamiento de la capital asegura que esos problemas de los que habla el Partido Popular o la alcaldesa de Madrid Begoña Villacís quedaron resueltos el pasado veinticuatro de julio hace una semana

Voz 0194 44:30 Javier gracias hasta luego sobre Boxing Madrid estas declaraciones que ha hecho a la contra Televisión Rocío Monasterio dice sobre el orgullo no creo que para este colectivo sea bueno una visión denigrante casi de una caricatura que muchos no comparten saben que monasterios fue quién afirmó durante la pasada campaña electoral que el orgullo debería llevarse a la Casa de Campo bueno pues dice me reafirmo si no se respetan ciertas condiciones tienen que ir a un lugar donde no sea agreda no sea agreda a los madrileños hiló añade cuando una madre y un padre salen a la calle del portal de su casa no tienen porqué encontrarse con ese espectáculo en el que dice ella se denigra la dignidad de la persona Rocío Monasterio sólo orgullo su hemos a esto la diputada de Vox en Valencia María Ángeles Criado que ha colgado un vídeo en las redes para contar que ha pedido por escrito los datos de los colectivos LGTB que tan talleres en los colegios públicos por ejemplo la solicitud de antecedentes penales lo ha dicho así

Voz 35 45:23 hoy nos presenta solicitud de documentación en relación a subvenciones todas al colectivo LGTB subvenciones Esteban

Voz 0194 45:32 Cannes quieran saber por tanto las subvenciones pero también quiénes son quiénes dan estos cursos ya ha pedido además datos de lo llaman violencia intrafamiliar es decir hombres mujeres todo esto lo escriben ellos niños IANS Nos recuerda por tanto aquel caso en Andalucía en el que pidieron también los datos personales de los trabajadores de los centros que luchan contra la violencia machista venga pues la vuelta analizamos cómo van las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez pero también en comunidades como Murcia y como Madrid donde ciudad Nos pretende la cuadratura del círculo es decir estar en esos en esos Gobiernos pero sin tener que mezclarse con Bosch que por su parte hace peticiones como las que hace sugerencias como las que acabamos de escuchar

Voz 10 46:13 hora veinticinco cuestionar que nos

Voz 0867 46:16 a ver si es justo lo que pago por mi seguros

Voz 10 46:19 mutuamente traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 11 46:24 mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mutuo apuntó

