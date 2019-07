Hora 25 (01/07/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 a la derecha hizo moverse en ese campo por lo tanto incluso cuando cuando hay dirigentes socialistas que apelan de nuevo a lo que intento Sánchez en su momento que era que Podemos Ciudadanos bailaba en el mismo baile pues y entonces será complicado pues con el PP con Ciudadanos de ahora todavía más es cierto que Podemos tiene la capacidad que tiene que es mucha menos seguramente que la que el señor Pablo Iglesias tiene en mente o le gustaría que fuese pero al final no son diputados que Sánchez necesita ahí seguramente es donde nos perdemos en lo que pueden estar negociando no a cabo hoy creo que era La Vanguardia publica una crónica muy interesante donde lo que es explicaba es que al final el problema sigue siendo Cataluña no lo que consideraban desde el PSOE que puede haber un riesgo de falta de lealtad porque la de por parte de Podemos por pueden tener visiones distintas de cuál es la estrategia a seguir aunque podemos hoy les ha dicho que que no que bueno que sería de actuaría de forma leal pero es verdad que pueden tener dudas después de lo que pasó en en la en la primera decisión de la Mesa recordad que que lo que había que hacer con los presos y en Cataluña se ha cargado dos presidentes porque al final si Rajoy dejó de ser presidente fue también por los independentistas se sumaron a la moción y ser humano por lo que se sumaron no hay yo no sé si va a ser responsable o no el conflicto catalán de que puede haber unas nuevas elecciones que espero que no sea así pero lo que está claro es que el elefante sigue en la vida acción y hasta que no haya alguien dispuesto a hablar por las dos partes se por la parte independentismo pero también por la parte de los partidos de referente estatal para resumirlo asentarse de verdad a hablar de esta cuestión pues

Voz 1617 01:49 pues seguiremos hay enzarzados no José Luis si llueve solo

Voz 1 01:53 perdona sólo una cosa y la fecha escogida ya la fecha escogida que me parece interesante en la fecha escogida es pensando por si hay una repetición electoral que no te caigan Puente si esa fecha es el XXIII como se especula exacto

Voz 2 02:07 tres de yo solo solo una no no corrección si un comentario vamos a ver el la postura de Ciudadanos originalmente era el Partido Popular es nuestro socio prioritario en estas investiduras de carácter territorial dónde con el Partido Popular no se puede sumar o el Partido Popular no nos ponemos de acuerdo en todo ese poder explorar otras vías de hecho en algunos ayuntamientos de Castilla La Mancha

Voz 0194 02:28 hasta ayer algún otro sitio habidos

Voz 2 02:30 posibilidad en cambio en cambio a nivel nacional no aplica es decir que a veces lo hago este comentario porque porque a veces los partidos lo que hacen últimamente expone una serie de normas se auto imponen unas normas qué valen hasta que dejan de valer entonces dices bueno vale suma el PP conciudadanos en el Parlamento de la nación es decir en el esos diputados para investir a Pablo Casado presidente no vale pues aplicar te tu segunda tanda tu segunda opción

Voz 0194 02:54 los socialistas tienen mayoría absoluta y además

Voz 2 02:57 birmano no sea no es un extraño para Albert Rivera es decir yo recuerdo que en aquel momento a mí me molestó porque yo estaba en era diputado del Partido Popular y me molesto ver cómo firmaban un acuerdo se pusieron de acuerdo en acuerdos lo más yo voy a decir una cosa creo que se pusieron de acuerdo más rápido con el Partido Socialista en el en en la primera investidura cuando fue Sánchez candidato y no la sacó que cuando después a mí me tocó negociar con ellos la la investidura de Mariano Rajoy entonces pues que se les impongan unas que es el impongan al señor Sánchez una serie de de obligaciones pero lo que no puedo lo que no podemos hacer y eso de verdad yo lo digo como ciudadano si oyen el New York Times porque hemos estado dos meses o vamos a estar dos meses sin acabar de aplicar lo de Madrid entra nos sacan pieza qué pieza nos van a sacar en todos los periódicos del mundo cuando les digamos que hemos hecho no sé cuántas selecciones en

Voz 0194 03:46 estamos incapaz que además hemos sustituido el Pipa

Voz 2 03:48 el ciclismo por el Byblos aunque repasamos las selecciones veintinueve veces me da la sensación me da la sensación de que esto no va evolucionar porque la gente que piensa de una manera puede variar a lo mejor un votante de yo creo que los partidos Vox mucha gente muy volver a votar a otros partidos decir al Partido Popular gente podemos podrá hacer la vista pero no parece que vaya a haber trasvasado de bloques

Voz 0194 04:12 lo que se ve son los hilos

Voz 2 04:14 los lo que es el el gran problema es eso

Voz 0378 04:17 que estamos en dos bloques que parece que es absolutamente imposible que se traspasen y veíamos no hace mucho en Alemania como se ponían de acuerdo diferentes partidos de los distintos bloques para para dejar a un lado a la ultraderecha alemana en en algunos ayuntamientos sin embargo aquí somos incapaces se han hecho dos bloques que son absolutamente impermeables yo creo que los ciudadanos no pero los bloques que es que salen de de lo que votan los los ciudadanos son absolutamente impermeables y así no vamos a hacer nada se pondrá

Voz 3 05:00 en marcha lo que en su día se llamo el reloj

Voz 0378 05:02 la democracia yo confío que en esta ocasión no se comenta

Voz 4 05:06 ese puso en el setenta y siete si lo digo para que la gente que cuando

Voz 0378 05:14 Mariano Rajoy desistió de la invitación que hacia el presente el Rey perdón

Voz 0194 05:20 sí eso eso de daría para hablar mucho no no es que no me voy a hacer pero que el próximo día es que vengas no me acuerdo cómo fue cuál fue la palabra declina

Voz 0378 05:30 el Reino declinó el comunicado de de Zarzuela yo creo que era de fácil cuando declinó ser presidente ser candidato a la presidencia del Gobierno el problema era cuando empezaban a contar los dos meses ahora todavía no ha empezado irse dijo del reloj de la

Voz 0194 05:50 es la democracia especula con el XXIII vamos a ver si el XXIII empieza empieza a correr el reloj de la democracia salimos al exterior porque bueno de alguna manera sigue siendo cuestión doméstica pero ya en Bruselas porque los líderes europeos pasaron ayer la noche en vela ya lo saben para intentar evitar este titular y el titulares fracasan las negociaciones para repartirse los puestos de poder pero el insomnio les salió en balde porque son las horas que Sony los líderes se tendrán que volver a ver mañana en Bruselas para intentar designar a los nuevos dirigentes del continente Bruselas Griselda Pastor buenas noches Holandes unas Verdes el da cuál es el problema porque había acuerdo entre dirigentes del PP europeo le ha salido respondón a Merkel

Voz 0738 06:27 sí porque los populares creen que la cancillera cedido a la estrategia de Macron y no están dispuestos a ceder el control de la Unión alguien que quiere prosperar contra los partidos tradicionales es el primer problema al que se enfrenta una Merkel debilitada ante un Partido Popular que además también rechaza aislar a los gobiernos europeos atención un argumento que Merkel aceptado aunque sea contradictorio de en la campaña que no habrá pactos con partidos de la derecha radical y luego dejar en el consejo cuando se sienta a los gobiernos que populistas en no sé Hungría Polonia en fin impongan una especie de mito pero este es el argumento de Angela Merkel vamos a escucharla dice ocupo susto montón Cela hay que tener en cuenta que en el grupo de VICE grado I Irán y si pequeños países yo no podría votar en contra de todo el grupo y tampoco en contradictoria porque tampoco quiero que según contra Alemania dice la carta Sigler convencidas que hay que creer una crisis interna que debida a la Unión durante cinco años lo ha dicho así en referencia a los errores de la gestión migratoria que recordaréis intentó resolverse imponiendo a los gobiernos ver este una solución pactada en el oeste es un argumento que debilita a Timerman hay que saberlo aunque por el momento su nombre sigue aún en la mía

Voz 0194 07:52 así las cosas qué opciones hay de que mañana salga un acuerdo

Voz 1 07:55 bueno pues la verdad es que está

Voz 0738 07:58 muy complicado porque el Grupo Popular Europeo en Estrasburgo esta tarde se ha enrocado aún más confirmando que está revuelta no sólo pataleta de niños aunque como niños parece que a veces les intenten tratar yo no estoy muy segura que las declaraciones de Macron puedan ayudar vamos a escucharlo

Voz 4 08:18 cuando la química sola las reuniones el cansancio acaba provocando tensiones innecesarias como ya nos pasó en la reunión sobre la crisis de refugiados

Voz 0738 08:29 sí dice dice Macron que hay que tomarlo con calma y que la reflexión puede ayudar algo muy parecido a lo que ha dicho el socialista consta el jefe del Gobierno portugués escuchemos uno

Voz 5 08:39 pues de Dudus

Voz 6 08:43 mire a verse después de dormir unas horas todo

Voz 0738 08:48 es más fácil dice dejando aquí la duda de si esta simplicidad tiene los mensajes facilita una negociación con un PP subido al monte y en el que esta noche mandan partidos que como el PP portugués o el español están en la oposición frente a los socialista de porque podéis imaginaros que en el fondo aquí además de Gobiernos del PP radicales también hay intereses soterrados de quienes no desean hacer ningún regalo a los ministros socialistas que Macron mí

Voz 0194 09:19 pues a ver qué pasa mañana Griselda lo contaremos hasta mañana hasta mañana venga vamos todavía Italia donde esta tarde declaraba ante la justicia a la capitana del Sea Watch el barco que rescató a un grupo de inmigrantes que se negó a devolverlos a Libia así que esta capitana una chica alemana de treinta y un años desafió las leyes de Salvini llegó a las costas de Lampedusa Roma corresponsal Joan Solés buenas noches

Voz 2 09:40 bueno eso es la capitana se ha convertido ya

Voz 0194 09:43 un símbolo contra las políticas del Gobierno italiano fue detenida en la noticia está en que va a seguir detenida

Voz 0946 09:48 si la capitana de la noche ha sido interrogada esta tarde por los fiscales sicilianos de Guillén toque decidirán mañana si ingresa en prisión como ha pedido el ministro del Interior Salvini de momento Carol Raquel permanecerá un día más en arresto domiciliario y ante la posibilidad que los magistrados no aprecien delitos penales relevantes Salvini se ha apresurado a decir que en tal caso ya tiene preparado un decreto de expulsión de Italia de una Italia dividida por la odisea de la capitana héroe indiscutible para muchos para otros una criminal delincuente bufones una toca cojones como la ha definido Salvini ha dividido también a los ministros del Gobierno y a los dirigentes de los cinco Estrellas unos defienden la posición de Salvini otros piden moderación hasta tal punto que el vicepresidente de la derechista Liga ha recriminado al otro vicepresidente el líder del movimiento populista de mayo que no haya asistido esta noche a un Consejo de Ministros que debía tomar decisiones importantes económicas y que de nuevo enfrentan a estos dos partidos ahora la preocupación del ministro italiano del Interior se centra en el barco de Salvamento Marítimo Open Arms de la ONG Pro Activa que navega otra vez hoy en aguas internacionales a la altura de Libia Salvini ha escrito en las redes sociales que si España no retira el Open Arms del Mediterráneo lo hará Italia seguimos como en los últimos días en una espiral de declaraciones fuera de tono impertinencia provocaciones políticas y confrontación

Voz 3 11:16 europeo que ha forzado al presidente de la Republica Sergio Perela a pedir calma

Voz 7 11:22 sigo creyendo que la los quiso en Amposta que seré donan basamento de unir

Voz 0946 11:29 creo que sería deseable ha dicho de bajar el tono en general bien mañana conoceremos la Fiscalía ordena el ingreso en prisión de Carol Raquel si decreta su puesta en libertad si mantiene el arresto domiciliario

Voz 0194 11:43 veremos qué pasa Joan gracias a vosotros buenas noches una última pausa la vuelta las declaraciones del Lucio

Voz 3 11:49 Hora veinticinco

Voz 8 11:52 fue un motero llega donde nadie más llega

Voz 9 11:56 un mutuo hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 0137 11:58 pero veinte a la mutua y que bajamos

Voz 8 12:01 el precio de tu seguro de moto sea cual sea llamado

Voz 10 12:04 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 0137 12:14 que en verano se produzcan olas de calor no es noticia pero sí lo es que este fenómeno tenga lugar antes de que termine el mes de junio como ha ocurrido en esta ocasión este hecho es especialmente relevante si tenemos en cuenta que desde que existen registros meteorológicos sólo una quinta parte de las olas de calor que han tenido lugar en nuestro país han ocurrido antes del mes de julio la dimensión del problema se ve aún más cuando observamos que lo que era un fenómeno infrecuente se está convirtiendo en cada vez más común es que en la última década hemos sufrido cinco grandes olas de calor recién empezada la temporada estival para los científicos no cabe duda las canícula es cada vez más frecuente si precoces son un síntoma del cambio climático además el calentamiento global también es el causante de que estas olas de calor tengan cada vez más duración porque al haber una diferencia menor entre la temperatura de los polos y de los trópicos las olas de calor y también las de frío se vuelven más duraderas un fenómeno conocido como amplificación cuasi resonante lo explica Joaquín Mollinedo responsable de Sostenibilidad y marca de Acciona

Voz 11 13:20 es imprescindible crear un entorno opinión social favorable a la lucha contra el cambio climático que demanda actuaciones tan todas las organizaciones públicas como al sector privado necesitamos embajadores de este mensaje ante la opinión pública y las grandes empresas por nuestra parte debemos ejercer de motores de ese cambio impulsando la reducción de emisiones de CO2 en toda nuestra cadena de valor

Voz 0137 13:41 es imprescindible pues implantar medidas audaces que luchen contra el cambio climático sin comprometer el crecimiento económico

Voz 8 13:50 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 13:58 el el embajador del Vaticano en España el Nuncio ha esperado hasta su último día para darse a conocer para el gran público Renzo Fratini se jubila mañana para despedirse ha querido dejar que pero lo que piensas sobre las leyes españolas en una entrevista en Europa Press Adela Molina buenas noches hola qué tal y en concreto lo que piensa sobre una ley la que acordó sacar a Franco del Valle de los Caídos si el nuncio que ha sido un hombre muy discreto en sus diez años como representante del Papa en España se explaya do en esa entrevista que ha concedido a Europa Press con motivo de su despedida en la que acusa al Gobierno entre otras cosas de resucitar a Franco con su intención de exhumar lo del Valle de los Caídos esto ha dicho

Voz 12 14:35 tantos problemas en el momento Hispano porque resucitar yo resucitar a Franco no creía en la resurrección en este caso la resucitado para

Voz 0011 14:55 ni siquiera Enzo Fratini dice también que el Gobierno actúa por motivos políticos ir e ideológicos y que con esta decisión lo que está haciendo es azuzando la división entre los españoles

Voz 12 15:07 está detrás una ideología algunos que quiere de nuevo dividida España yo creo que no es una buena intención la de

Voz 0011 15:20 añade además que el Ejecutivo ha conseguido lo contrario de lo que pretendía al querer sacar a Franco del Valle de los Caídos para que en estuviera en alta decido y que ahora hay más visitas que antes a la basílica en la que está enterrado el dictado está

Voz 1071 15:32 con vice presidenta en funciones Carmen Calvo esta mañana con Pepa en Hoy por hoy dos mensajes sobre impuestos dice que la Iglesia en España tiene que pagar impuestos como lo hace en Italia o en Francia hay que España ya ha designado sus dos representantes para negociar con el Vaticano así que a la espera por parte y luego en respuesta a estas declaraciones de Renzo Fratini la queja formal

Voz 13 15:50 yo con el nuncio tenido alguna conversación difícil y el conocimiento que tengo de suposición no me ha extrañado pero desde luego va a tener una respuesta contundente por parte del Estado español al Vaticano haber una queja formal si a lo largo del día de hoy mañana como como un bastardo

Voz 0011 16:10 de manera de saques formal sabemos algo la verdad es que no mucho en Vicepresidencia nos han dicho esta tarde que la están preparando y que va ir en la línea que señalado esta mañana la vicepresidenta a Carmen Calvo aquí en la Ser y que acabamos escuchar no nos han concretado a quién va dirigida esa queja aunque lo lógico es que sea el Secretario de Estado del Vaticano Pietro paro Lin

Voz 1 16:29 de que en el pozo el propio Papa dijo que era el que está

Voz 0011 16:32 va llevando el asunto de Franco cuando le preguntaron en una entrevista en La Sexta y con con quién la vicepresidenta se ha reunido ya ha enviado también ya alguna carta relativa a la exhumación en cualquier caso según expertos en derecho internacional esa queja no tiene más trascendencia que la de expresar el malestar del Gobierno por las palabras del anuncio

Voz 1 16:50 gracias Adela

Voz 0011 16:51 adiós buenas tardes consta queja extender la piel demasiado fina

Voz 1071 16:54 según el criterio de José Manuel Villegas de Ciudadanos

Voz 14 16:57 yo diría por una parte que no exentas susceptibles a este Gobierno no sea Calvo en concreto que al señor Sánchez por otro que no sé si han resucitado no a Franco pero como sigan dándole vueltas igual acaban resucitando en él

Voz 1617 17:08 no me queda poco más de un minutito pero si quisiera saber vuestra opinión habla por boca del Vaticano Neus tú crees au habla por iniciativa propia porque como ya se va dice pues mira aquí os dejo bueno Frattini es afín al sector Rouco Varela Si yo diría que es el último desaire de este sector duro podríamos decir de la Conferencia Episcopal ahí sabes que tienen la guerra por la renovación que hay obispos como el de Burgos Alcalá pues que forman parte de este sector son los que se niegan a dar expedientes de pederastas y son los que se han enfrentado por la lista de bienes inmatriculados los que demoniza la homosexualidad como en el caso de Alcalá los que hacen valer la influencia de la Iglesia en el sistema educativo Isar enfrentado al Gobierno y al final el los gobiernos eh

Voz 1 17:55 de todos los colores eh pero en el caso de los socialistas siempre son los que dicen que ahora Rep a revisar el Concordato y al final no es decir si es verdad que

Voz 0194 18:02 es un es un viejo mantra déjame que escuchen José Luis llegaron en que sino no va

Voz 2 18:06 yo vamos a ser Frattini es un Murcia es decir es el nuncio vaticano es decir es un diplomático vaticano que tiene está en sede española por lo tanto yo entiendo que el Gobierno se enfade ante este tipo de declaraciones y que presente una queja Supongo que la queja la debería presentar el Ministerio Exteriores sino la vicepresidencia del Gobierno a mí lo que me ha parecido mal es que mezcla la misma conversación con la gravedad del asunto independientemente el asunto de que estemos más o menos de acuerdo con lo que haya dicho aquí cada cual que mezclados impuestos con lo de la queja sabe parece de poco estilo

Voz 0378 18:35 a mi me parece que se podía haber evitado o lo que ha dicho ha sido muy prudente en sus declaraciones otra cosa es eso So posicionamiento dentro de la Iglesia que efectivamente desde un determinado habla Ikea ha tenido problemas pero problemas digamos no privados sino fuera de focos con la vicepresidenta se lo podía haber ahorrado lo último que me queda

Voz 0194 18:59 Erika internacional que nos lleva también a Hong Kong

Voz 15 19:02 el gran asunto en la portada de los grandes medios internacional

Voz 16 19:05 desde hacía semanas miles de personas estaban concentrando las calles de la ciudad en protesta por la Ley de de extradición China hoy se han producido nuevas protestas con intervención policial que han acabado con cientos de los manifestantes dentro del mismo Parlamento de Hong Kong calle hongkonés

Voz 0194 19:20 esta madrugada ya pero la enviada especial de El País que ha estado dentro del Parlamento a tardemos ha mandado esta crónica Macarena Vidal buenas noches

Voz 17 19:26 hola muy buenas noches este Junco pues acabo de llegar de la rueda de prensa de la ministra jefe de carril y os cuento lo que lo que nos ha dicho entonces te condenan la violencia no sí aquí en los responsables de los delitos tendrán que responder ante la justicia ella no ha aceptado ninguna responsabilidad sobre el malestar de los manifestantes que les ha llevado a como sabéis pues hoy de manera espectacular a asaltar o o entrar por por la fuerza en el en el Parlamento hongkonés estos eh centenares de jóvenes pues se llegaron hoy a entrar en el Parlamento después de haber estado forzando las puertas durante horas ellos y reclaman la dimisión de Lahm precisamente Il la retirada total de la ley de extradición o un saludo desde desde Hong Kong pues Macarena Vidal de la corresponsal de El País

Voz 0194 20:29 esta es una de las acaba de mandar que la actualizado hace un momento mientras estábamos nosotros en directo pensábamos que ya estaría durmiendo pero como ha habido novedades actualizado Macarena la crónica un minutito escaso para saludar a José Alberto Pardo director de La Opinión de Murcia muy buenas noches

Voz 3 20:44 José Alberto buenas noches hola hola

Voz 0194 20:47 las noches cosa que no me escuchabas decía un minutito para conocer la portada de La Opinión de Murcia no sé si muy centrada en los las negociaciones para la investidura

Voz 18 20:56 sí ha sido el primer debate de investidura entonces portaba digamos los es una gran imagen de de lo proponeros y en el titular pues a poder leer miras intenta seducir al box sin desairar a Ciudadanos llevamos tres claves de eso título primero guiños al partido de extrema derecha como el de no usar el concepto de violencia machista en su discurso

Voz 0194 21:22 la segunda clave sería

Voz 18 21:24 cuál Salvador Éste es el líder de los que la Región de Murcia le convence parte el discurso pero insiste en que Ciudadanos asuma el acuerdo de blogs con el Peter la tercera clave Ciudadanos deja clara su postura al romper el pacto de Fuente Álamo con el PP tras incorporar esté a vos como ocurrió esta tarde vamos

Voz 0194 21:45 ha habido veces

Voz 18 21:47 en el Gobierno

Voz 0194 21:49 cuando te recuerdo a ver qué pasa a ver qué pasa mañana José Alberto muchísimas gracias

Voz 18 21:54 gracias a vosotros verdad está

Voz 0194 21:56 Nos queda el cuaderno de frases historias por ejemplo el padre y la niña salvadoreños al intentar cruzar el río Bravo llegar a los Estados Unidos han sido enterrados hoy en su país en ensalada Óscar Martínez y su hija Valeria murieron el pasado día veintitrés la imagen de sus cuerpos expuso a Washington ante la crueldad el trato que da a quienes intentan llegar a su país padre e hija han sido enterrados en una ceremonia privada a la que han llegado en autobús

Voz 1071 22:18 Nos decenas de vecinos el presidente del Salvador Najib le ha dicho que esto su fracaso colectivo del país los medios han quedado en la entrada de la funeraria desde fuera han tenido que hacer las fotografías en España la familia de la víctima número mil de la violencia machista sigue sin poder repatriar su cadáver dieciséis días después de que su pareja la asesinaran su casa de Córdoba

Voz 0194 22:42 Familia pide colaboración a través de la Plataforma Contra la Violencia de Género de esta ciudad porque ellos no pueden hacer frente a lo que cuesta este traslado

Voz 19 22:50 Nos queda Ramoneda el dietario

Voz 20 22:57 han resucitado a Franco dejarlo en paz de ir a mejor lo ha dicho en su despedida el nuncio Renzo fría

Voz 21 23:03 TIM y a la Iglesia siempre lo incomoda la memoria de Franco y con razón Ilya fue el principal aparato ideológico del franquismo para controlar la sociedad española entre sus Papa sólo Montini Pablo VI osó levantar la voz contra el franquismo dice el nuncio que detrás de la inhumación de Franco están las ideologías de algunos que quieren de nuevo dividir España el Gobierno eleva al Vaticano para que si todos sabemos que la iglesia quiere lo mismo que la derecha que no se hable del franquismo porque les toca demasiado cerca una investidura sea de sustentar sobre una mayoría para gobernar pero Pedro Sánchez aspira que otros le voten para dejarle gobernar a su aire y en minoría que es muy distinto dice Sánchez que España no se puede paralizar y mira a los demás cuando él es el responsable del parón al no ser capaz de ofrecer un parte de gobierno quiénes están dispuestos a compartirlo quiere manos libres y ésta sólo está algo que queda lejos una mayoría absoluta nostalgia de tiempos que tardarán en volver Jordi Sánchez Joaquim Forn Jordi Turull Josep con los presos de por Cataluña proponen que se facilite la investidura de Sánchez chocan así con Puigdemont Torre y su estrategia de ruido injuria no estoy seguro de que Puigdemont aventurero esté en condiciones de sostener una polémica con los presos ante la opinión pública vas pulsiones espontáneas de solidaridad respeto son preferentemente para ellos yo lo que quiero es decirle al Gobierno de España que tome todas las medidas para que nada más pisar suelo francés se proceda o de detención y a la extinción lo ha dicho Pablo Casado ante un hipotético desplazamiento de en Estrasburgo Pablo Casado debería saber que en este país al menos formalmente existe división de poderes y activar la euroorden para detener a Puigdemont es competencia al poder judicial o es que el PP no distingue entre poderes del Estado y da por supuesto que el Ejecutivo tiene ordeno y mando sobre todos ellos será esta la explicación de por qué el conflicto catalán acabó en manos de la justicia

Voz 15 25:04 terminamos aquí Carmen del Riego Neus Tomás José Luis Ayllón muy buenas noches a los tres muy buenas buenas noches y buena semana abona no tuvo buenas vacaciones Carme gracias disfruta las nosotros tendremos que esperar un poco hasta aquí vaya además porque además eso de que en verano baja la el ritmo informativo mentira además mantenemos los temas abiertos Bruselas que es Murcia y tenemos muchas cosas abiertas mañana las contamos

Voz 8 25:43 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER servicios informativos

Voz 22 25:58 sigue héroe y las redes sociales Twitter twitter roba

Voz 8 26:02 el Facebook

Voz 22 26:04 el Larguero Larguero

Voz 19 26:10 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1594 26:15 es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita un esposa sin embargo poco se sabe de los sentimientos su opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindad yo esta verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean que algunas le consideran de su legítima propiedad y otras de la de sus hijos Mi querido señor Bennett le dijo un día a su esposa sabías que por fin sea alquilado perfil Park el señor Bennett respondió que no es insistió ella la señora Alon ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo el señor Bennett no hizo ademán de contestar no quiere saber quién lo alquilado Se impacientes su esposa eres tú la que quieres contar Melo yo no tengo inconveniente no irlo esta sugerencia le fue suficiente pues habrás querido que la señora lo dice que ha sido alquilado era un joven muy rico del norte de Inglaterra que vino el lunes en un lado de cuatro caballos para ver el lugar que se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris que antes de San Miguel en a ocupar lo que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene cómo se llama Bingley está casado soltero Jo Sol te querido por supuesto un hombre soltero y de gran fortuna cuatro cinco mil libras al año que buen partido para nuestras hija Bike en que puede afectarles mi querido señor venden contestó su esposo como puede ser tan ingenuo debe saber que estoy pensando en casarse con una de él

Voz 8 27:45 Orgullo y prejuicio Jane Austen mil ochocientos trece campeones el plan de escucha

Voz 19 27:55 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo

Voz 8 27:59 Argelia Queralt José Antonio Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 13 28:07 en el mundo

Voz 1594 28:10 no se explica sólo cada mañana

Voz 8 28:12 junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo Hoy por hoy con Pepa Bueno David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 19 28:41 aplicación móvil este martes a las siete de la tarde

Voz 23 28:44 venido esa malísimo mal buenismo bien vamos a volver a empezar

Voz 0194 28:48 bienvenidos a buenismo bien con Manuel Burque

Voz 8 28:50 a Quique Peinado y a las ocho no sé qué programa de la vida moderna con David Broncano cada día un nuevo programa de humor nuestra cadena SER

Voz 24 29:04 hola qué tal yo me llamo María Luisa Fernanda una nómina no se llama El nos encanta no sin canta la Cadena SER la carrera gusta muchísimo la Cadena Ser el Carrusel deportivo escuchamos cada todos los días todos lo deportivo Garrido no en grano no presenta aparte el arte reparta el muy bien de toma placer a que hablando que además canta

Voz 19 29:41 a Carrusel Deportivo un equipo compenetrado rima

Voz 25 29:47 a ah