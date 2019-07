Hora 25 (02/07/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 después de las noches en vela

Voz 0194 00:02 alguna dificultad de última hora Europa ha llegado a un acuerdo para repartir los puestos de mando no ha quedado ninguno de los candidatos originales por primera vez una mujer presidirá la Comisión Europea será la actual ministra de defensa alemana del Partido Popular Josep Borrell será el alto representante de Exteriores Christine Lagarde presidirá el Banco Central Europeo y el primer ministro belga liberal dirigirá el Consejo Europeo Ésta es la propuesta que hacen los gobiernos ahora falta que lo ratifique el Parlamento ya el acuerdo ha dejado heridas dentro de las familias políticas son las ocho las siete en Canarias

yo creo que este acuerdo demuestra que España ha muerto y España ha vuelto proponiendo a una persona acreditada con experiencia en un puesto vital para los próximos cinco años de la Unión Europea como es la política exterior y la política

Voz 0194 01:15 hola buenas tardes Esther al optimismo que exhibía en Bruselas hace unos minutos Pedro Sánchez por el nombramiento de Borrell como responsable de la diplomacia europea tras un reparto que sitúa a una ministra alemana del partido de Merkel al frente de la Comisión y esa es la decisión que ha abierto una fractura dentro del Partido Socialista Europeo que quería ese puesto una fractura Griselda Pastor a la que se enfrenta Pedro Sánchez que ha llevado las negociaciones de su familia política

Voz 0738 01:39 sí una fractura que la minorizada completamente dando a entender que se podrá resolver porque para él lo importante es el diálogo y justamente lo que ha dicho es que lo que no entiendes cómo en España los liberales españoles son incapaces de hacer el esfuerzo día a hablar cuando en Europa así demuestra que es posible conseguir paz

Voz 0194 01:59 en Hora Veinticinco explicaremos en qué consiste el acuerdo y qué implicaciones políticas tiene y también de esta tardía en España José Luis Sastre buenas tardes y buenas tardes la doble imagen de bloqueo el Parlamento murciano ha tumbado el primer intento de investidura del popular López Miras primer aviso de Vox que ha votado en contra

Voz 6 02:15 votos emitidos cuarenta

Voz 0919 02:18 no hay cuatro votos

Voz 6 02:21 contra

Voz 0194 02:21 veintitrés el jueves el vuelve a votar para atraerse a Vox al menos abstención el candidato del PP se ha comprometido a cumplir con los compromisos de la extrema derecha el jueves ya veremos si el otro escenarios Madrid cuya investidura está también en el de Diaz Ayuso ha dicho esta tarde que quiere ser la candidata Ángel Gabilondo ha dicho lo mismo que él también quiere ser candidato el presidente de la Cámara tiene hasta esta medianoche para proponer un aspirante de momento no hay noticias en su declaración de esta tarde ante la prensa destaca esta frase de Ayuso se dirigía a Bosnia ciudadanos que dejen de simular les venía a decir qué que todo el mundo todo el mundo sabe lo que hay todos los días y cara al público cada vez que están viene iniciativas cada vez que las aprueban o rechazan se están poniendo de acuerdo luego Pods hiciera danos hoy en la Comunidad de Madrid están todos los días negociando hasta la investidura del presidente del Gobierno ya tiene fecha pero nada más que eso en Podemos avisan de que en este momento Sánchez iría una investidura fallida casado y Rivera niegan su abstención Rivera de hecho ni siquiera acudirá a la ronda de consultas que piensa volver a convocar Pedro San dice la presa setenta del Congreso que no es momento de pensar en una posible repetición electoral que por cierto sería el diez de noviembre

Voz 7 03:28 no hemos contemplado la la repetición de elecciones y de lo que hemos hablado es de qué fecha era mejor precisamente para todo lo contrario

Voz 0194 03:40 el caso de Inés la niña a la que un campamento expulsó porque tenía necesidades especiales llegar hasta la fiscalía anunciará al comité que representa a las personas con discapacidad resulta absolutamente con la circunstancia como la discapacidad siga colonizando a nuestra propia estancia para clasificarnos el martes nos ha dejado más una cifra récord en afiliaciones a la Seguridad Social más de diecinueve millones y medio en junio bajo el paro aunque no llegó a situarse por debajo de los tres millones de desempleados aquí a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:09 buenas tardes Rafa Nadal ha superado sin problemas la primera ronda del torneo de Wimbledon ha derrotado en tres set al japonés súbita seis tres seis uno y seis tres Por contra ha caído en primera ronda Garbiñe Muguruza también fueron Elías

Voz 0882 04:22 helados Albert Ramos Paula Badosa Carla Suárez a parte de Rafa Nadal es la única española que ha ganado hoy en Wimbledon y tenemos doble cita en semifinales de torneos en el Mundial femenino hoy juegan la primera semifinal Estados Unidos e Inglaterra en la Copa América a las dos y media hora de la madrugada española jugarán el clásico del fútbol mundial Brasil y Argentina

aquí vamos con el tiempo pronosticó para las próximas horas Luismi Pérez buenas tardes buenas tardes todavía las propia más horas tendremos algunas tormentas entre el Sistema Ibérico y gran parte de Aragón así como el interior de Cataluña poco a poco durante la noche irán desapareciendo quedará una noche de dormir sobretodo en el interior peninsular ocho hermoso el ambiente en el Mediterráneo ya a la espera de un miércoles en el que van a subir las temperaturas una tarde de XXXV Acuarela sagrados otra vez en el Tajo y el Guadiana el Ebro mañana la subida de temperaturas se notará bastante también en el Cantábrico eso sí por la tarde tormentas que van a caer con fuerza en Castilla y León y las montañas cantábricas alguna de esas tormentas con pedrisco al norte de Castilla y León y en el caso de Canarias bastante alisios que va a mantener la temperatura fresca ICO nubes al norte del archipiélago pieza Hora Veinticinco Sastre hemos Nacho Palomo y Darío Hernández en la producción Marcos Granado y Juan Carlos Ingelmo la técnica reclamos

Voz 3 06:52 cadena SER Hora veinte

Voz 1071 06:59 que empecemos pues en Bruselas Griselda Pastor hola de nuevo atención Griselda pues tenemos pendiente la comunicación con nuestra corresponsal comunitaria Griselda Pastor a la que escuchamos escuchar ahora alguna de las intervenciones repasar alguna de las intervenciones que están haciendo los líderes europeos volvemos ahora sí Griselda qué tal buenas tardes decíamos

Voz 0738 07:22 hola muy buenas tardes vamos esto ha terminado ha terminado con con acuerdos y finalmente un acuerdo que

Voz 1071 07:27 por primera vez sitúa a estas dos mujeres

Voz 0738 07:30 en instituciones claves de la Unión Europea nunca la Comisión ha tenido una presidenta nunca el Banco Central aunque de creación más joven ha tenido una mujer dirigiendo a los banqueros centrales europeos no son una buena noticia según ha dicho el presidente aunque es evidente que las dos son mujeres de partidos de derecha que llegan al poder en las instituciones después de repartirse las tres instituciones principales con el Partido Liberal una una situación que el presidente considera que no es demasiado importante porque a su entender lo primero y lo que hay que valorar ha dicho hoy es el acuerdo un acuerdo hay una negociación que él considera que tendría que servir de ejemplo para los partidos políticos españoles lo escuchamos

Voz 14 08:16 con el Partido Liberal y con el Partido Popular no deja de resultar llamativo que en España el que se dice que es el mayor representante de ese partido liberal no sea capaz Noda no de llegar a acuerdos con conmigo sino ni tan siquiera detener un mínimo decoro institucional con la presidencia del Gobierno

Voz 0738 08:42 son sus declaraciones en una rueda de prensa que acaba de finalizar dirá que desprende se desprende la confianza del presidente Sánchez en que en su grupo político finalmente cuando reflexión en valorarán que sean dos las mujeres que van a presidir instituciones así lo ha dicho así se ha expresado en esta rueda de prensa en la que se ha mostrado ha dicho muy satisfecho porque Josep Borrell pueda obtener la responsabilidad de la nueva política europea de Política Exterior una responsabilidad que va a estar complementada con algunas funciones de ayuda al desarrollo aunque inicialmente Borrell parece esperaba haber podido tener también las responsabilidades de comercio para las negociaciones con Estados Unidos ya América Latina pero no será así

Voz 1071 09:26 sólo por apuntarlo Griselda porque es llamativo como efectivamente lo describía Saura Pedro Sánchez ha llevado a la lectura española lo que ha ocurrido en Europa pero de entrada se va a tener que enfrentar con el malestar de los suyos los euro socialistas europeos porque ellos aspiraban recordemos a que Timerman fuera el candidato o que en fin hubiera algún candidato socialdemócrata presidiendo la Comisión Europea finalmente no va a ser así y esa es la batalla que va a tener que enfrentar en su propia casa en su propia familia Sánchez no

Voz 0738 09:52 una batalla difícil sí que deja un gusto de victoria amarga porque el presidente ha estado liderando estas negociaciones en nombre de su grupo político y al final lo que obtienes practicamente lo mismo que tenían hasta ahora los socialistas en estos últimos cinco años él dice que esto es así y que en sí mismo es un mérito porque hace cinco años los socialistas tenían más gobiernos más fortaleza y más fuerza y en estos momentos tienen lo que tienen vamos a ver qué pasa en el Europarlamento donde tendrán que abrir una reflexión los las delegaciones socialistas sabiendo que hay una muy enfadada los socialistas alemanes que han impedido atención impedido como partido de la coalición Angela Merkel votar por el acuerdo a pesar de haber situado a dos alemanes en puestos porque para Alemania es la presidencia de la Comisión Europea algo inimaginable hace muy pocos años la mitad del mandato de la presidencia del Parlament

Voz 1071 10:47 pues luego a partir de las diez ordenados toda la información desde Bruselas gracias Griselda hasta ahora bienestar antes de todo esto esta mañana debido precisamente el Europarlamento los diputados británicos que están por el Brexit no se han puesto en pie en el momento en que sonaba el himno comunitario el presidente de la Cámara que es Tajani Antonio Tajani les ha dicho que ponerse en pie era una cuestión de educación no de patriotismo

Voz 15 11:07 a alzar sin pie dio

Voz 0301 11:09 la cohesión respecto a Siria

Voz 1623 11:12 con divina de la Unión Europea y cuando cuatro países

Voz 16 11:19 hola

Voz 17 11:23 en ese momento los ha levantado pero han dado la espalda a la presidencia del Parlamento en fin las ocho y once ya digo que a partir de las diez con Griselda vamos a ordenar toda la información que llega desde Purcell

Voz 1071 11:33 las por ese reparto de última hora la crónica política en España es la historia de varios bloqueos vamos a empezar por Madrid Carolina Gómez hola Carolina buenas tardes qué tal buenas

Voz 0738 11:41 tardes seguimos esperando a que el presidente de la Asamblea

Voz 1071 11:44 la de la Comunidad se decida por un candidato porque dicen que quieren serlo y que pueden ser lo que eso es lo que está por ver tanto Isabel Diaz Ayuso la candidata del PP como Ángel Gabilondo que es el candidato del PSOE decíamos en portada que tiene hasta la medianoche para decir quién es su candidato que en eso apuesta ahí en la Asamblea seguís esperando hasta ahora

Voz 1288 12:02 si el presidente de la Asamblea puede proponer a Gabilondo a Ayuso o convocar un pleno sin candidato en seguirá saldremos de dudas dos candidatos como dices distintos le han dicho hoy al presidente a Juan Trinidad de ciudadanos que quieren ir ya a la investidura

Voz 0175 12:16 ha pedido al presidente es que me proponga mi no porque sea un ser superior a nadie ni especialmente mejor que nadie sino porque creo que se dan las circunstancias para poderlo hacer

Voz 18 12:29 nada me gustaría más que me propusiera como candidata porque tengo tiempo suficiente para entenderme con los demás partidos IU la alternativa que representa el candidato del Partido Socialista de rechazo el no está claro y rotundo ahí se lleva a sus sesenta y ocho no es mi síes exponen camino

Voz 1288 12:47 votos están en camino decía Diaz Ayuso porque de momento sólo tiene treinta los del Partido Popular no hay acuerdo cerrado ni con Bush ni con Ciudadanos Gabilondo tiene atado sesenta y cuatro si es le faltarían tres para la mayoría absoluta tres votos que Íñigo Errejón le ha pedido a Ciudadanos

Voz 19 12:59 con tres votos de Ciudadanos se puede permitir un gobierno de regeneración es la única vía que asegura desbloqueo sin tener que tragar con el chantaje de Vox tenemos claro lo que quieren

Voz 14 13:12 luego no es un Gobierno de retrocesos ni va a haber reuniones en los próximos días con más Madrid ni con Gabilondo y nos planteamos ser diputados

Voz 1288 13:22 Ignacio Aguado le ha pedido al presidente de la Asamblea contenida Trinidad que convoque un pleno sin candidato Nick le de tiempo para seguir negociando con ellos veremos qué pasa

Voz 1071 13:29 pues eso veremos de momento hasta las doce de la noche de digo que hay tiempo para saber qué ocurre en Madrid tras la situación en Madrid vamos a Murcia Paqui Pérez buenas tardes

Voz 0673 13:37 buenas tardes ha fracasado la primera votación

Voz 1071 13:39 este de una del candidato del PP porque vos resulta que es vox quién ha votado en contra bueno eso hoy y eso a pesar de que López miras que es el candidato se ha comprometido a cumplir con los compromisos electorales de Vox si es que la extrema derecha le acaba apoyando

Voz 0673 13:53 así es le ha tendido la mano en numerosas ocasiones López miras a la formación de Abascal pero como era previsible lotes miras no ha conseguido el apoyo de la Asamblea Regional para ser investido presidente Vox ya había advertido esta mañana que sus cuatro diputados iban a votar no y así ha sido el candidato popular no ha conseguido la mayoría que necesita ya que el apoyo de PP y Ciudadanos es insuficiente López miras dice que la negativa de la formación de Abascal de apoyarle da alas a la izquierda de la región y mientras Vox culpa a ciudadanos de haberles ninguneado y haberse negado a sentarse a hablar con ellos el PP como decimos le ha tendido la mano una y otra vez a Vox se ha comprometido a cumplir lo pactado pero el partido de Abascal que dice que le gustaría tener Gobierno también insiste en que así no el jueves a las siete y media será la nueva votación Vox condiciona su apoyo al PP a entrar en el gobierno de coalición que han pactado populares naranjas veremos en estos dos días las negociaciones consiguen que López miras salga investido president

Voz 1071 14:56 pues también en Murcia gracias allí contra el reloj es el momento ya ven que Vox más está aprovechando su posición en el escaparate quiere situarse en mitad del escenario y aprovecha para ir lanzando sus propuestas más homófobas como esa petición en Valencia para saber quiénes son los colectivos LGTB y que dan charlas en colegios y conocer incluso si tienen antecedentes penales esa es la gran preocupación de Vox en la Comunidad Valenciana el presidente de las Cortes Valencianas ha dicho que les denunciará a la Fiscalía por si esta petición es un delito de odio

Voz 20 15:23 creemos que ya estamos realizando rizo porque hacer una causa general contra el movimiento de la ley no es de recibo bueno a estas alturas del siglo XXI

Voz 1071 15:31 declaraciones de Enric Morera este mediodía en el informativo Hora catorce El coordinador de jóvenes de Vox en Benavente en la provincia de Zamora ha dicho que será del parto

Voz 21 15:40 lo porque dice que ve trazas homófobas en su partido trazas dice y luego está la otra investidura el debate de investidura se inicie

Voz 3 15:49 el próximo lunes veintidós de julio a las doce horas

Voz 1071 15:53 en en el calendario le preguntaban a Meritxell Batet a la presidenta el Congreso sí ha puesto esta fecha pensando en una posible repetición electoral hombre mucha casualidad sería que lo hubieran hecho sin pensar que justo la repetición si es que la fuera caer en domingo el día diez de noviembre aún así esta era la respuesta quedaba Batet a la pregunta

Voz 7 16:12 no hemos contemplado la la repetición de elecciones pregunta

Voz 1071 16:17 el manual y seguramente respuesta de manual pero esa es en todo caso la novedad

Voz 21 16:21 ya que ya hay fecha o fechas nada más

Voz 1071 16:24 no tiene Pedro Sánchez ni un apoyo más de los que tenía ayer así que la formación del Gobierno español sería el tercer bloqueo de los que podemos contar esta tarde tanto es así que Unidas Podemos habla incluso de investidura fallida Inma Carretero

Voz 0806 16:35 no renunciamos eso escribe en Twitter la portavoz de Unidas Podemos Irene Montero que sigue viendo posible un gobierno de coalición progresista en el mes de julio mientras que en el PSOE siguen tirando del otro lado de la cuerda así que en este momento las situaciones de bloqueo eso sostienen fuentes de La Moncloa que están preparando una nueva ronda de contactos de Sánchez con los grupos previsiblemente la semana que viene y esperan que a partir de ahí las posiciones varíen en el equipo del presidente están convencidos de que podemos va a tener muy difícil explicar que vamos de nuevo a unas elecciones porque no se queden con ministerios volver a las urnas sería impensable eso opina la ministra de Hacienda María Jesús Montero

Voz 22 17:13 evidentemente para el Partido Socialista impensable pensar en una convocatoria electoral cuando ha sido la formación política que ha ganado las elecciones y que por tanto el resto no puede utilizar sus votos para bloquear

Voz 0806 17:24 responsabilidad es la palabra que más repiten los socialistas que esperan que con la fecha encima de la mesa la presión surta efecto

Voz 1071 17:32 la ronda de contactos qué hará Pedro Sánchez al ver Rivera le volverá a decir lo que ya le dijo la última que con él no cuenten

Voz 1005 17:38 que Sánchez tiene una obligación constitucional que no está cumpliendo que es negociar poner en marcha un gobierno Le pido que no pierda más el tiempo que no marea la perdiz sobre sobreros

Voz 1071 17:46 esta ronda de consultas Pablo Casado que tampoco parece estar pensando en Austria

Voz 23 17:50 verse los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía es sinceramente pues en las últimas reuniones no ha escuchado ninguna

Voz 0194 17:56 puesta de futuro por parte de Pedro Sánchez en el entorno

Voz 1071 17:58 de Cataluña decían hoy que está más difícil que esas tengan porque el Gobierno quiere cerrar las llamadas embajadas de la Generalitat en Alemania en Suiza y en el Reino Unido todo eso mientras Puigdemont pues iba rondando hoy que imaginarse a Puigdemont rondando de un sitio para otro la frontera entre Alemania y Francia amagando con llegar ahora sí ahora no a Estrasburgo a la sede francesa del Parlamento Europeo a estaba esta mañana por ejemplo Cuní en Cataluña intentando que Gonzalo Boyer el abogada de Bush

Voz 21 18:24 el dijera exactamente en qué punto estaba

Voz 24 18:27 esto no la paralela amañadas tres Burt

Voz 25 18:30 en Alsacia a la parada

Voz 24 18:33 España está muy bien no sé qué más la vida Clegg quiere que le diga

Voz 1071 18:37 en Alsacia decías ha querido jugar al ratón y al gato pero al final por miedo a que le detuvieran Puigdemont ha regresado a Bruselas Barcelona par rumbo el ex presidente había asegurado que el día de la Constitución de la Eurocámara él estaría en Estrasburgo también lo había sostenido Boyer que al final ha tenido el papelón de decirle a los diez mil manifestantes independentistas que ha tenido que recomendarle a su cliente que no pise territorio francés

Voz 26 18:59 es aconsejable llegar hasta este lugar porque no se puede garantizar de que no fuese a existir una medida administrativa consistente en llevarle directamente a territorio

Voz 1071 19:14 esto pasado ante la Eurocámara en el interior del hemiciclo la eurodiputada Esquerra digan arriba ha pedido la palabra según su versión el todavía presidente Tajani la ha negado al final ha terminado interrumpiendo otro electo en este caso del Sinn Féin irlandés se llama Mc Carthy ya lanzado esta dura acusación a las instituciones europeas se ha negado la presencia en esta cámara de tres representantes del pueblo catalán esta cámara tiene que defender la democracia y los derechos humanos decía Carthy mientras la diputada su lado sostenía un cartel con la cara de Puigdemont tres pequeñas esteladas de plástico reposaban sobre las mejillas de los tres escaños vacíos en el inicio ya todo eso el Tribunal Constitucional ha avalado hoy además lo ha hecho por unanimidad que se aplicara el artículo ciento cincuenta y cinco la decisión que tomó el Gobierno Rajoy y que ratificó la mayoría absoluta del Senado cuando se produjo el proceso independentista son las ocho y veinte

Voz 14 20:07 llega a este seísmo no basta hacer una llamada seguro

Voz 4 21:00 la última vez que estuvimos

Voz 1071 21:01 no bajó el paro ahora que vivimos en un país político ha vuelto a reducirse el paro son coincidencias pero son Sergio el paro y mucho aunque no baja de los tres millones el dato sin embargo está en las afiliaciones a la Seguridad Social que llegan a su récord histórico con más de diecinueve millones y medio Rafa Bernardo

Voz 1762 21:18 los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de junio han sido buenos aunque no tan buenos como otras veces pero en los setenta y cinco mil cotizantes ocupados nuevos que aportan han permitido batir el anterior récord de afiliación que era de dos mil siete y los sesenta y tres mil parados que salieron de las listas el mes pasado dejan el total de desempleados en tres millones quince mil el mejor dato en más de diez años unas buenas cifras para el Gobierno todavía demasiada precariedad para los sindicatos Magdalena Valerio ministra Pepe Álvarez UGT reto

Voz 3 21:45 ver para que mejore para eso le vendría muy bien a este país que se consiguiese un gobierno

Voz 29 21:52 estamos muchos personas que han encontrado empleo o este mes contra sobrio nuevos consiguieron encontrar un buen empleo es que el país tiene un problema muy serio desde el punto de vista la calidad del peleo

Voz 1762 22:04 el paro ha bajado en todas las comunidades autónomas y el empleo ha subido en casi todas las actividades aunque sobre todo en las ligadas al turismo

Voz 1071 22:10 el juez Manuel García Castellón que está instruyendo el caso Villarejo ha imputado a ocho directivos del BBVA por un presunto delito de cohecho activo están entre ellos el ex consejero delegado y el que era responsable de Seguridad Miguel Ángel Campos

Voz 1552 22:22 entre los nueve imputados por cohecho que comparecen entre el cuatro y el cinco de julio hay empleados de Rafael Redondo el antiguo abogado de Villarejo que suscribió los contratos de espionaje con la entidad extrabajadores del banco a quién es el propio BBVA señaló ante el juez como las personas con autorización para disponer de las cuentas desde las que se realizaron los pagos por más de cinco millones al ex comisario Villarejo entre ellos se encuentra el ex consejero delegado de la entidad Ángel Cano o el ex jefe de seguridad de este banco Julio Corrochano el BBVA contrató en dos mil cinco al comisario Villarejo para espiar a políticos empresarios y periodistas durante el mandato

Voz 30 22:59 de Zapatero con el objetivo de desbaratar sí

Voz 1552 23:02 puesto intento de Sacyr por ocupar la dirección

Voz 30 23:04 de la entidad

Voz 0194 23:08 lo hemos dejado atrás Laura de calor más extrema en las últimas cuatro décadas según ha declarado la Agencia Estatal de Meteorología que avisa de que las olas que vienen porque vendrá más serán más frecuentes también van a ser Javier Gregori más intensas

Voz 0882 23:19 este nuevo informe de Aemet advierte que las olas de calor extremas en nuestro país serán más frecuentes y más intensas de hecho esta investigación demuestra por primera vez que el periodo de retorno estimado para una ola de calor extrema como la última será Dia de apenas diez años cuando hace cuatro décadas era de treinta Beatriz Bella es la portavoz de Aemet

Voz 32 23:39 de las olas de calor lo que podemos decir es que es se están agolpan dos están acumulando sobre todo en la última década y quizás el valor más relevante es que cada vez son más largas

Voz 0882 23:49 la última ola de calor ha sido la más extrema de los últimos cuarenta años en nuestro país y la culpa la tiene el cambio climático

Voz 0194 23:55 esta noche en la cara Venus propone Sara vítores el perfil de banca Trump y luego tertulia con Victoria Lafora Berna González Harbour Milagros Pérez Oliva estas son sus claves

Voz 1587 24:04 es la fragmentación del espacio político está haciendo mucho más difícil la conformación de mayorías de gobierno lo hemos visto en la negociación para los principales cargos de la Unión Europea y lo estamos viendo en España para la conformación de gobierno pero así como en Europa hemos visto on Pedro Sánchez muy activo en la tarea

Voz 0194 24:20 de tejer consensos con un protagonismo no

Voz 1587 24:22 nuevo que deja España en muy buena posición no está claro que la actitud que hasta ahora ha desplegado en la política interna sea la más idónea para alcanzar la investidura amenazar con la convocatoria de nuevas elecciones para forzar a posibles socios a apoyarle no parece la mejor estrategia para conseguir mayorías sólidas y duraderas el candidato tiene que esforzarse para conseguir los apoyos necesarios y negociar con los posibles socios un programa de gobierno creíble y solvente

Voz 0194 24:51 no tan sismo lo que necesita España sino compromiso y sentido de Estado

Voz 33 24:56 ahora son las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:04 con Madrid buenas tardes el presidente de la Asamblea tiene ahora mismo dos propuestas sobre la mesa nada me gustaría más que me propusiera como candidata

Voz 0194 25:13 porque tengo tiempo suficiente para entenderme con los demás partidos a los que quiero pedir su apoyo

Voz 0175 25:20 ha pedido al presidente es que me proponga a mí creo que se dan las circunstancias para poderlo hacerlo

Voz 1915 25:27 Abel Diaz Ayuso candidata del PP Ángel Gabilondo candidato del PSOE los dos se han propuesto para ser investidos como presidentes de la Comunidad de Madrid la candidata popular quiere presentarse ya aunque no ha cerrado acuerdos con ninguno de sus posibles socios ni con Ciudadanos ni con Vox Gabilondo por su parte cuenta ya con los apoyos de más Madrid indio Unidas Podemos necesitaría cuatro abstenciones o tres si es de otro partido esta mañana Errejón pedía Ciudadanos quede esos tres votos una petición a la que se ha sumado hace unos minutos en La Ventana de Madrid el propio Gabilondo

Voz 0895 25:55 sigo siendo qué ciudadanos tienen otras posibilidades buscar otras preferencias pero Si el mayor de los males que para ver en Madrid es que yo gobierne pues de tendrán que contar con Vox es un partido que desde luego dicho sin radicalidad en la expresión es un patio

Voz 1915 26:15 hoy es el último día para convocar el pleno de investidura para que empiece a correr el reloj que llevaría la repetición de elecciones dos meses no hay un acuerdo Juan Trinidad el presidente de la Cámara puede convocar un pleno contra un candidato pero también existe la opción contemplada por el nuevo reglamento de la Cámara de que convoque un pleno sin candidato El plazo como decía hemos termina hoy a las doce de la noche en fin hasta que haya una novedad en la Asamblea vamos con otros asuntos del día lo primero vamos a actualizar la situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad dgt Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 25 26:44 buenas tardes a esta hora en la red vial madrileña no encontramos complicaciones en lo que respecta los accesos a la capital ni de entrada ni de salida tan sólo les vamos a pedir precaución en la ronda de circunvalación M cuarenta donde hay densidad circulatoria en el barrio de La Fortuna en dirección a la A cinco en el resto de vías madrileñas como les comentaba se circula sin problemas

Voz 1915 27:34 mentar en el segundo día sí Madrid central un seis por ciento más en la M treinta y un dos por ciento más en la almendra central los autobuses de la EMT han sufrido alteraciones en sus tiempos de recorrido especialmente las líneas que pasan por

Voz 25 27:44 la calle Alcalá Sol o la carrera de San Jerónimo

Voz 1915 27:47 el alcalde José Luis Martínez Almeida defiende la Moratón

Voz 35 27:50 ya hemos iniciado un periodo de reflexión que es alcanzará hasta el mes de septiembre donde evaluaremos las consecuencias de Madrid central no parece que sea una medida demasiado aventurera ni demasiado arriesgada sobre todo a la vista de los datos de que con Madrid central veinte de veinticuatro estaciones de medición han registrado datos peores

Voz 1915 28:07 bueno pues en ese camino de descarga iniciación que Almeida ido recorriendo desde que tomara posesión hace sólo quince días hoy también ha empezado a eliminar la zona peatonal de la calle Galileo en Chamberí una política de reversión para la portavoz de más Madrid Rita Maestre

Voz 1821 28:19 te parece que el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos está centrando su acción en deshacer es un Gobierno revanchista cuyas únicas acciones conocidas consisten en quitar lo que Manuela Carmena de este equipo de gobierno ha realizado en la sede en Madrid durante cuatro años los carriles bici Madrid central y ahora un espacio peatonal para devolverle más sitio a los coches que ya son el principal los principales usuarios nuestra ciudad

Voz 1915 28:44 la venta de casi tres mil viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre en el año dos mil trece no sólo fue irregular también quebró la protección social de las personas que vivían en ella

Voz 0194 28:53 así lo expresa el Tribunal Superior de Justicia de La

Voz 1915 28:55 capital en una sentencia a la que ha tenido acceso la SER en la que da la razón a uno de los inquilinos afectados Alejandra Jacinto es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Voz 36 29:03 una vez que consigamos que la sentencia sea firme y que el Tribunal Supremo confirme que la vivienda social de la Comunidad de Madrid nunca debió de

Voz 34 29:12 para que habrá que pensar

Voz 36 29:14 a quién repara el daño

Voz 37 29:17 de familias que han sido desahuciadas estos años

Voz 34 29:20 por parte de los y hoy ha quedado controlado

Voz 1915 29:22 el incendio en la Sierra Suroeste que afectado a las localidades de Cadalso y cenicientas durante cinco días el fuego ha arrasado finalmente dos mil trescientas hectáreas los bomberos esperan extinguirlo por completo en las próximas horas llegamos a las ocho y media con treinta y tres grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 38 30:02 el veinticinco de

Voz 3 30:03 porque con Ángels Barceló Ike sus buenas tardes tenis no Wimbledon Nadal adelante

Voz 0194 30:14 Nadal adelante además con facilidad ha ganado al japonés súbita en tres sets seis tres seis uno y seis tres paseo

Voz 0882 30:20 ahora va a jugar con Kyrgios en segunda ronda el australiano también ha clasificado jugador muy polémico ese partido ya va a ser el peligroso para Rafa Nadal aunque tenemos una mala noticia hoy en Wimbledon porque Garbiñe Muguruza ha caído en primera ronda Garbiñe que está teniendo un el año muy irregular ha perdido ante la brasileña Beatriz Haddad que es la setenta y uno del ránking mundial nos esperaba esta derrota y lo peor es que cuando ha terminado en rueda de prensa la hemos visto completamente abatida es más Garbiñe Muguruza ha dicho qué piensa dejar el tenis momentáneamente que solamente volverá a jugar

Voz 0194 30:59 cuando de verdad tenga ganas Garbiñe

Voz 39 31:08 unos días de descanso y de cuándo

Voz 0194 31:11 siéntate

Voz 0882 31:15 a punto de las lágrimas Garbiñe Muguruza eliminada en primera ronda en Wimbledon también han caído Albert Ramos Pablo Andújar yp Paula Badosa Carla Suárez sí se ha metido en segunda ronda lo mismo que Rafa Nadal el tenis es la apertura de programa pero vamos a estar muy pendientes del fútbol porque tenemos competición en directo y hoy hay dos compromisos realmente atractivos e importantes a las nueve en veintinueve minutos se juega la primera semifinal del Mundial femenino Estados Unidos Inglaterra las norteamericana grandes favoritas

Voz 0919 31:44 bueno Lage eliminaron a la selección española vamos a

Voz 0882 31:47 que si se meten en la final o hay sorpresa con las inglesa así a las dos y media de la madrugada hora española clásico del fútbol mundial Brasil Argentina en la primera semifinal de la Copa América ninguna de las dos selecciones ha hecho un gran fútbol en el torneo pero

Voz 0919 32:03 el pase Brasil o pase Argentina va a haber polémica tanto en la

Voz 0882 32:09 patria de Messi como en la de los brasileños y luego por supuesto tenemos el mercado de fichajes hoy hemos visto algunas imágenes realmente interesantes como la despedida de Sarabia de Sevilla se va al París Saint Germaine Sarabia que tiene una cláusula de rescisión de dieciocho millones de euros ir parece ser que no se fijó en él ni el Atlético de Madrid y el Real Madrid y el Barcelona bueno pues Arabia abandonar Sevilla hice va al París Saint Germain y todo eso

Voz 0919 32:37 esto

Voz 0882 32:38 en un programa que abrimos como siempre con vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 0194 32:43 buenas calle Bío este mensaje

Voz 40 32:45 ahora dedicó al merengue canapés al principio hablando de Emilio allí eh un poco de de moría eh tan tan mala suerte que pese a ese jugador de baloncesto

Voz 41 32:55 todo en negro de fútbol como Figo look Ronaldo

Voz 1071 32:59 todo etcétera etcétera

Voz 21 33:01 la merengue que sepa la tarta bueno cuidado que el fichaje de Mirotic por el Barça todavía no se ha hecho villanos estamos peleando dejado vuestros mensaje

Voz 10 33:11 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte él de adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 1623 33:25 los veamos si el Real Madrid paga ese pasto a Mirotic empezáis a decir que que cómo se ha vuelto loco el Real Madrid como dispara el salario que es exagerado que cobra más que los futbolistas como puede ser una injusticia lo hace el Barcelona un gol al Real Madrid

Voz 3 33:46 vosotros Prensa culé o prensa nacional el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 10 33:52 el seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 4 33:57 exprésate

Voz 21 34:00 llego que te ver plumero prensa culé o prensa nacional pero sí que es la prensa culé que la prensa nacional digamos que somos prensa en general que es como tenía que ser toda empezamos

Voz 0919 34:27 nos encantaría estar contando ahora mismo que la selección española femenina de fútbol va a jugar la semifinal del Campeonato del Mundo de Francia pero ya sabéis que las norteamericanas nos ganaron en aquel partido que se decidió con un penalti que no era vamos a dejarlo claro pero hoy las norteamericanas van a intentar llegar de nuevo a la final en ese partido que juegan ante Inglaterra empieza en veintiséis minutos ibamos a darle la relevancia que tiene este partido cómo salen los equipos que ambiente tenemos un alemán buenas tardes

Voz 0301 34:57 hola Gallego muy buenas como dices un partidazo entre EEUU e Inglaterra se enfrentan la que es la gran favorita y actual campeona la selección de Estados Unidos contra la principal revelación de este torneo Inglaterra que está sorprendiendo a propios y extraños con un gran fútbol con Phil Neville en el banquillo y jugando como decimos a a gran nivel norteamericanas contra inglesas con estrellas y con novedades importantes gallego no juega Megan rápido una de las principales estrellas de las jugadoras más conocidas de la selección de Estados Unidos por decisión técnica curiosamente se queda en el banquillo sí que va a ser titular Alex Morgan la delantera la referencia en la parte ofensiva del equipo del norte de América jugadoras como Lucy Brown nuevo White titulares con la selección inglesa la segunda semifinal va a ser mañana ese Holanda Suecia también a las nueve de la noche

Voz 25 35:45 con Suecia seguramente con un mejor colectivo pero

Voz 0301 35:48 Holanda tiene dinamita arriba con edema con Martens con Van de Sande en definitiva un auténtico partidazo también el Holanda Suecia

Voz 0919 35:55 bueno la suplencia de rápido no va a tener comentarios de todo tipo de porque después de enfrentarse a Donald Trump no te consta que ha habido ya

Voz 25 36:08 la Casa Blanca no tengo pero pero es lo que ITC gallego sea las redes estándar

Voz 0301 36:12 viendo en los últimos minutos todo el mundo se pregunta qué es exactamente lo que ha pasado porque por ejemplo marcó un doblete contra va en el último partido de la de la selección de de Estados Unidos ha sido clave en las eliminatorias para la selección del norte de América así que nadie está entendiendo porque la dejan en el banquillo los cuatro goles de las eliminatorias son suyos si dos de penalti contra España como decías antes gallego pero sí que es verdad que en el lo siguiente partido fue vamos la estrella absoluta con dos golazos ir dándole la clasificación a la selección de Estados Unidos como como pierna Estados Unidos esto va a tener

Voz 0919 36:45 hola ya lo verás gracias a los costados en El Larguero venga ID del Mundial femenino a la Copa América hoy es un duelo clásico del fútbol mundial Brasil Argentina Brasil que llega sin haber hecho un fútbol preciosista ni mucho menos gente nada que llega con quizá el Messi más gris de los últimos tiempos pero todo puede pasar en ese gran clásico vamos hasta Brasil con Javi Sánchez que tenemos en la previa de ese partido que recuerdo se juega hora española a las dos y media de la madrugada hola Javi

Voz 43 37:16 hola Gallego así es de la madrugada Brasil Argentina en el estadio Mimi la OMS el horizonte mismo estadio en el que Brasil perdió siete a uno hace cinco años al frente a Alemania en ese Mundial Argentina un sueño puesto que los bueno pues la gente del hotel de Argentina les ha despertado a los jugadores a las seis de la mañana haciendo Horrillo en cuanto a los jugadores el Casemiro tras la sanción también viene regresan Fernandinho y Argentina la duda de Scaloni está en apostar por Di María o el cura bueno

Voz 0919 37:48 bueno pues es todo el mundo pendiente de Brasil Argentina ir seríamos injustos Hinault contaremos que está pasando también en la Copa de África porque tenemos estas tres competiciones hoy en marcha también con partidos en la Copa de África que destacamos José Palacio buenas tardes qué tal

Voz 25 38:02 muy buena gallego Pujol ya vamos a conocer los octavos de final hoy se ha cerrado el penúltimo grupo grupo e IU ha habido una sorpresa porque hay Camerún que no ha perdido ningún partido de Choi ha empatado a cero contra Benin no ha encajado ningún gol la selección de Clarence Seedorf pasa como segunda de grupo porque gana aquí ha vencido cero dos a Guinea Bissau por cierto con un tanto de Thomas partido el jugador el medio centro del Atlético de Madrid le ha ganado ese golaveraje tienen más goles anotados así que gana se coloca como primera de grupo Camerún segunda también pasa a octavos por cierto Benin tercera ya es una de la mejor terceras también se clasifica para octavos así que vamos a tener en octavos de final el sábado a las seis de la tarde

Voz 1915 38:41 a un partidazo Nigeria Camerún hace que sea

Voz 25 38:44 publicado la vida el conjunto de Clarence Seedorf para las nueve de la noche tenemos ya el final del grupo F con dos partidos Mauritania Túnez los tunecino que están contra fuerzas aunque es verdad que dependen de sí mismo porque si ganan están en octavos de final el Angola Mali con un punto Mali certifica el pase aunque es verdad que Angola tiene opciones y ganas en este en este grupo la muy abierto ir ayer nos dejó el Kenia pero Senegal tres una victoria importantísima para los senegaleses que se clasificaron como primeros de grupo con un doblete de sabio Mané IS Tanzania cero Argelia tres

Voz 1005 43:58 no será Ike puede ser hembras

Voz 0919 44:01 eh Santi vaya buenas tardes buenas tardes Sport

Voz 1005 44:03 Interactivo de Brasil ha hablado en una reunión entre o Pay y André Curie el emisario del Barça que trabaja para la secretaría técnica gente próxima Curie nos dice que Curie están Brasil donde va a ver ese Brasil Argentina en el estadio el padre Neymar también estar

Voz 0919 44:19 la ahí pero

Voz 1005 44:22 Curie es un hombre muy próximo al padre de Neymar y ahora la negociación no va a depender tanto de Curie sino de Josep Maria Bartomeu el presidente del Barça en persona lo que nos dicen a la Ser es que es Bartumeu quién lleva esta operación él mismo en persona por lo tanto la reunión buena Si se produce en un futuro tiene que ser esa la de Bartumeu o Pay para desencallar la situación hoy sí que se ha anunciado otro fichaje para el Barça en este caso para el equipo femenino es el regreso ya es oficial de Jennifer Hermoso para vestir la camiseta azulgrana

Voz 0919 44:55 las cosas en el Real Madrid Antón Meana siguen despacio a la salida de Bale la negociación por Pogba la alternativa de Eric Shen hola Meana

Voz 31 45:04 hola qué tal Gallego muy buenas si todo espacio por el Madrid trabaja con la previsión de que el verano es bastante largo que han vendido bien a los descartes que estaba tan claros pero que hay jugadores suficientes en la plantilla como para hacer más salidas en verano y que los fichajes pueden alargarse hasta el mes de agosto con poco va como número uno de Zidane con Eric en ofreciéndose en el caso Gareth Bale en la pomada porque los agentes del galés siguen trabajando para convencer a Bale de que lo mejor es salir y aunque no lo dicen públicamente son conscientes de que sólo tiene mercado en la Premier Ike el Lloret parece el equipo más propicio para cambiar de aires

Voz 0919 45:40 vamos a Valencia para contar una salida en el equipo de Marcelino y un fichaje del Levante Carlos Martínez

Voz 31 45:44 hola qué tal Gallego en la salida en el Valencia es la del lateral izquierdo Toni la toque está a punto de convertirse en nuevo jugador del PSV Eindhoven le va a pagar el equipo holandés al Valencia cinco millones de euros y el Valencia se guarda una opción de recompra para la próxima temporada en el doble en diez millones el fichaje en el Levante oficial desde esta mañana el que faltaba porque estaba acordado desde hace tiempo Hernani el extremo derecho portugués de veintisiete años que llega libre procedente del Oporto

Voz 0919 46:09 en Villarreal también una despedida hoy la de Fornells que se va a la Premier era su sueño y esto ha dicho cuando sea despedido

Voz 45 46:16 nueve aquí con con muy buenos recuerdos con muchos amigos por una parte triste por otra contento por bueno empezar una nueva etapa Hay probar una nueva aventura lejos de casa desde muy pequeño en la gente que me conozca pues habrá que me ilusione en el fútbol pues siempre había sido alguna vez poder disfrutar de de la Premier League luego pues trabajar con uno de los mejores entrenadores del mundo Roca al final pues es un cúmulo de cosas que que poniendo en la balanza las buenas y las malas pues te te hacen decidir ahí

Voz 0919 46:48 otro campeón europeo sub veintiuno que se va al West Ham ya sede entrenado por Pellegrini a ver si de va bien resto de mercado primero en la segunda división que destacamos Paco Hernández

Voz 46 47:01 digamos que Juan Antonio Anquela acaba de ser presentado como nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña para la próxima temporada ha dicho que es el reto más difícil de su carrera Javi Fernández es el segundo fichaje del Real el Oviedo no no deja el Collboni Se marcha al Extremadura La para las próximas cinco temporadas precisamente al Alcorcón llega mía Cusco que es mediocentro internacional ucraniano indio Donoso deja el Lugo lleva la Ponferradina mientras Paco

Voz 47 47:25 Potosí