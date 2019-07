Hora 25 (02/07/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

es Barceló y al tercer día lo consiguieron la cumbre de Bruselas ha terminado escenificando un nuevo método de reparto del poder en los altos cargos de las instituciones comunitarias un español el ministro Josep Borrell ha sido nominado para ocupar el puesto de jefe de la diplomacia de la Unión Europea la política europea y nuestra política con la fecha de la investidura fijada para el veintidós de julio y una nueva ronda de contactos por delante de la que hablaba el presidente del Gobierno en funciones el término de ese encuentro que yo he tenido relación

Voz 6 00:44 es muy difíciles con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno muchas discrepancias muy fuertes pero a mí cuando el presidente del Gobierno yo iba a ver al presidente de poder por respeto a la figura de la presidencia del Gobierno lo que les pido en este caso que me pregunta usted pobre el partido de señor Rivera pues simplemente que guardemos las formas institucional y luego pues se quiere votar que no que que vote lo que considere pero menos tener una cierta se de coro buenas formas fair play no sé cómo llamarlo

Voz 0194 01:13 son dos de las noticias más destacadas de este martes pero hasta ahora Nos vamos a ocupar de nuevo de la historia de Inés la niña con necesidades especiales expulsada de un campamento IU cuyo caso está ya en manos de la Fiscalía antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches vamos a volver a Bruselas donde el presidente del Gobierno en funciones al que acabamos de escuchar hablando de política interna ha valorado ese acuerdo como una muy buena noticia un acuerdo que demuestra que España ha vuelto ha dicho el presidente Macron cree que el reparto de cargos no divide a Europa ni política ni geográficamente acaba de hablar el único candidato que se encuentra en esa cita el primer ministro belga Griselda Pastor adelante

Voz 0738 01:49 exactamente ser Michele nuevo presidente del Consejo Europeo es también el único cargo que no debe pasar por el voto del Europarlamento ya asegurado que va a estar movilizado ha dicho para que las diferencias internas en la Unión no fragilidad en el proyecto el primer reto de esas diferencias internas va a ser justamente en el Europarlamento donde los socialistas alemanes intentan arrastrar a su grupo para un voto negativo contra la nueva presidenta de la Comisión a la que no desean es la ministra de Defensa alemana Ursula von der Leyen contra la que no quieren apoyarla ya la que han obligado a Angela Merkel a tener que abstenerse en la votación de los jefes de Urbión

Voz 0194 02:30 ni de nuestra política además de la fecha de la investidura estamos pendientes de lo que ocurra en Madrid en el Congreso lo decías el veintidós de julio en Madrid cuando Icon candidato sin el Carolina Gómez

Voz 0194 04:19 es lo normal sientes este seísmo

Voz 12 08:02 ustedes el gol el perfume se puede evitar

Voz 0194 08:05 este bulo que ha regresado a Washington

Voz 27 08:08 el te cuenta cómo hacerlo en nuestra sección de tendencias seleccionamos para lo más Viranós tomar el control de la SER lo que quieras cuando tú

Voz 0194 08:16 quieras descarga tiene nuestra aplicación

Voz 0194 09:03 el programa conocíamos a Inés una niña con necesidades especiales que tuvo que dejar el campamento al que sus padres la habían ha apuntado porque había niñas que no querían compartir la habitación con ella y lo que es peor había madres las madres de esas niñas que exigieron al campamento que la cambiaran de habitación anoche nos lo contaba quién hora25 la madre de Inés Carolina que explicaba cómo es Sines y cómo había pasado todo

Voz 19 09:27 decir aunque sin ningún problema que perfectamente que la abrían las puertas que era un campamento de tiro para actividades lúdicas tiene futuro a pasar fenomenal y que ellos estaban encantados de bienes todas las fabes no en contra de lo que violaría seguido por favor no le digas a las demás niñas tienes es de necesidades conforme entró le dijo están nuestra compañera Inés llegó la discapacidad y me llegar a cuidar no sólo Le Mans defiende y es que la información que le entra por el oído la protesta el resto en varias cosas son muy rápidos se pierde bien que volver a qué tal

Voz 0194 10:00 eh

Voz 19 10:02 es una niña perfectamente normal las madres decían que esos hija tenían todo el derecho del mundo están en un campamento de disfrutar de unos niños de estas características es no sé quién era verme con una monitora y que ella no cree que deba estar en este campamento porque no va de atenderla como se merece porque no tienen nivel de inglés hincado el que le digo si acabaría naturalmente ventilar que había veintidós niñas más con otras habitaciones que moviera no viene a la harina que se estaba quejando como mirarme y mes con otra niña quiero pleno con una monitora quién iba a pensar ni la coordinadora y el responsable del campamento han tomado la decisión de que Inés tenía que abandonar el campamento porque no podía estar allí pensáis anunciar lo estamos pensando hubiera sido todo muy rápido y me ha dicho que no al culpa suya porque no consigue eso es normal

Voz 0194 10:44 me gustaría conocer también su opinión la opinión de los oyentes sobre este caso ahora además que seguramente muchos de ustedes han dejado a sus hijos en el campamento o están a punto de hacerlo en la mesa de producción esta Ester Bazán Le pedimos a los oyentes que nos cuenten si creen que es un problema de los padres las madres pero no de los niños os y los niños son sólo el reflejo de sus padres y por eso se comportan así que habrían hecho ellos que se pongan en el lugar de una de las partes que nos manden notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres que nos cuenten por ejemplo se conocen algún caso o incluso si les ha pasado a ellos algo parecido seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres Julia se sientan hoy Berna González Harbour buenas noches hola buenas Victoria Lafora buenas noches muy buenas no y Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal bueno desde el momento en el que la Cadena SER contó la historia ayer fueron muchos los campamentos que ofrecieron una plaza Inés su madre prefirió que este año se quedara en casa con los abuelos con la familia porque además Inés está intentando entender que ya no es la culpable y además hemos sabido que ya se ha presentado denuncia ante la Fiscalía por este caso María buenas noches buenas noches a quien ha presentado la denuncia

Voz 0259 11:50 el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Cermi es la secesión más grande y con más fuerza en este sector ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid también ante la Comunidad de Madrid una denuncia por discriminación hacia las personas con discapacidad por un hecho dice intolerable en un Estado democrático en el que la inclusión la diversidad debe ser la norma seguir además otras actuaciones en relación con este caso si también ha reaccionado la coordinadora del tercer sector ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para que investigue el caso de Inés y actúe en consecuencia si comprueba que ha habido discriminación la empresa de verbo tiene su sede social en Madrid así que este colectivo pide además a la comunidad que tome medidas duras contra ella cree que debería iniciar actuaciones no sólo por discriminación sino ante un potenciaran delito de odio y Facua ha presentado otra denuncia contra de verbo ante la Dirección General de Comercio y Consumo solicita la apertura de un expediente sancionador por haber incumplido el artículo veintinueve de la Ley de Defensa de los consumidores que establece que todas las personas físicas o jurídicas que en el sector público o privado suministren bienes o servicios al público estarán obligadas al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad Jesús Martín blancos delegado del serbio para los derechos humanos

Voz 0194 13:11 muy buenas noches antes de hablar de de la denuncia porque es importante que niñas como Inés se con con necesidades convivan con el resto de niñas de niños en los campamentos

Voz 3 13:24 pues porque en la escuela los campamentos texana en los campamentos de verano son espacios para la convivencia entonces la escuela yo creo que es el primer lugar embrionario después de la familia donde los niños y las niñas aprendemos a ver no a respetarnos a tolerar nos ya no discriminar no yo creo que la escuela es donde aprendemos a que los niños porque nos llamamos por nuestro nombre que dejamos al margen pues nos tras estancias personales que no son más que eso las circunstancias personales de uno mismo ya se ha una persona que ya sea migrante voy hacia una niña o un niño con discapacidad nunca deben colonizar el propio y la propia situación de persona

Voz 0194 14:13 no

Voz 3 14:15 esos derechos se encuentran no les sigan ustedes

Voz 0194 14:18 más casos como el caso de Inés

Voz 3 14:21 muchos casos nosotros tenemos una asesoría jurídica en el CERMI por desgracia pues son situaciones en las que yo no reconozco a mi país un país que estamos o qué nos decimos que somos una sociedad avanzada en un país en el que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas prácticas como esta son todavía demasiado común sí sería que sacan a personas con capacidad porque Messi a ruegas actos que sacan a personas con mucho cociente intelectual porque dicen te molestan

Voz 5 14:55 ya estamos en situación

Voz 3 14:58 hice editados todavía el estigma trasciende a la propia persona como digo con dignidad y Martín Blanco

Voz 0194 15:07 muchísimas gracias en muy buenas noches

Voz 3 15:09 muy bueno nos Marina vivimos condición

Voz 0194 15:11 más otro caso el de un niño con atrofia muscular espinal que siguen un campamento gracias a la movilización de su madre el niño se llama Álvaro tiene ocho años iba

Voz 0259 15:19 en silla de ruedas su madre lo apuntó a un campamento de verano al aire libre organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes no le pusieron ninguna pega hasta que vieron su ficha entonces los técnicos empezaron a decirle que no podía participar en ese campamento porque estaba pensado no estaba pensado para niños con discapacidad la madre decidió onces movilizarse en la plataforma change punto org dejé denunció el caso e inició una recogida de firmas cuando la cosa se puso tensa amenazó incluso al ayuntamiento con una demanda por discriminación Ana nos cuenta que cada verano se encuentra con lo mismo problemas excusas e impedimentos para escribirlo en actividades si es que no hay campamentos inclusivo

Voz 28 16:01 en España en general tenemos una asignatura pendiente con el ocio para niños con diversidad funcional todas las familias entendemos que no es fácil es cierto no es fácil pero sí son derechos fundamentales que ellos tienen vienen en la Convención de la ONU vienen amparados por la leyes que tenemos en nuestro país bien en la Constitución in donde más nos duele a los las familias claros nuestros hijos no sólo les afecta a ellos a los adultos también les afecta bastante

Voz 0259 16:35 la madre batalló no hizo falta la denuncia el Ayuntamiento rectificó los técnicos vieron que era posible modificar y adaptar las actividades también para un niño en silla de ruedas con atrofia muscular espinal como Álvaro que desde ayer disfruta ya como los demás en el campamento como vemos si hay voluntad también se pueden hacer estas actividades en lugares accesibles a personas con discapacidad

Voz 0194 16:57 en el caso de Inés es doloroso escucharé como la niña se siente culpable por lo suciedad por lo sucedido culpable dicen por no poder ser una una niña normal ella seguro que acabará entendiendo que no hizo nada además su familia sus padres sus abuelos la vayan a ayudar a ello que ella no ha hecho nada que las responsables de que ahora está en casa y no en el campamento son las niñas que no quisieron dormir con ella pero sobretodo las madres y los padres de esas niñas que atendieron las quejas de sus hijas y exigieron que la sacaran de la habitación la pregunta es en qué valores las educan José Antonio Alcocer sociólogo profesor en la Universidad Complutense de Madrid muy buenas noches

Voz 3 17:34 hola buenas noches José Antonio es normal no

Voz 0194 17:37 también de de los padres de de las de las otras niñas las que piden que no quieren dormir con ella que no quieren dormir con Inés

Voz 3 17:44 bueno él es relativamente normal dentro de unas sociedades ubicadas no que rechaza la discapacidad por poner en riesgo nuestra normalidad social no es la misma línea que esta mañana por ejemplo esta tarde perdón hablaba Carlos Francino sobre la gordo fobia a una transexual fobia no desde una teniendo en cuenta que la que la sociedad delimitan los espacios de la inclusión de la diversidad de lo aceptable la discapacidad es una construcción social en definitiva no no una deficiencia real de las personas con discapacidad que pueden diseñar con autonomía como demuestran no ser programas como El Langui Pablo Pineda donde comen dos no pero hay que tener en cuenta que estén en Niza den ese modelo social sobre protector de espacios de normalidad pues es en el fondo hay una paradoja que es la paradoja que por un lado de la diversidad me marcada por por un discurso políticamente correcto pero cuando los tenemos más cerca rompen con esa normalidad rompe los gordos los discapacitados los transexuales

Voz 0194 18:56 pero en qué en qué valores entonces les están educando estos padre esas dos niños porque además tú ponías los mismos ejemplos de los que trataba Francino esta tarde no igual que actúan así ante una niña con necesidades especiales entiendo que lo harían igualmente con alguien el te veía con con un emigrante en qué valores estamos educando

Voz 3 19:15 a lo mejor en este caso no tanto pero fíjate los padres en este caso consideraron que su cuota de tolerancia hacia la diversidad la tenían cubierta ya habían estado con niños con diversidad hablar conmigo un año y ahora querían estar con niños y niñas normales no es no de quizá como han dicho los anteriores en personas que han hablado es un proceso largo no es fácil que todo el mundo estoy dispuesto a I A digamos que abandonar ese territorio de de incomodidad que a veces supone incluso dicho por algunas madres esto no es fácil pero por ejemplo yo hubiera pensado que las dos niñas probablemente hubieran tenido una estancia mucho más enriquecedora con esas tercera no

Voz 0194 20:01 hablar

Voz 3 20:02 la construcción social de la diversidad de la discapacidad sin embargo por alguna razón en determinada gente todavía pervive ese probablemente ese pensamiento atávico de lo normal anormalidad social frente a las otras realidades no una construcción social

Voz 0194 20:21 ya ya hay un exceso además de la educación unos valores determinados hay un exceso también y yo creo que has citado la palabra de sobreprotección es decir fue la primera noche las niñas que estaban en esa habitación llaman a su madre o sus padres y les dicen que no quieren convivir con esa niña con necesidades y los padres inmediatamente llaman al campamento

Voz 3 20:40 sí sin duda sin duda es ese esa construcción social de la de la discapacidad no es decir ellos tienen que es

Voz 19 20:48 ya

Voz 3 20:49 ten con niñas normal porque les han mandado a ese campamento con esa intención ese concepto de la normalidad que no deja de ser esa construcción social que podría ser mucho más inclusiva que podría haber podría ser mucho más rica se tire esa niña que como bien ha contado su madre tiene algunas dificultades para entender algunas cosas pero que seguro que es una persona sociable que ayuda a generar grupo que a otras muchas cosas de la que se podrían aprovechar esas otras niñas yo lo hubiera pensado en esos términos que pero parece que para los padres dentro de esa construcción social de la diversidad no encaja

Voz 0194 21:28 si el nosotros

Voz 3 21:30 ante a ellos y nosotros los ves envolvemos en esa normalidad que no deja de ser una construcción social osea fondo participamos todos de ella aunque unos más que me he enterado

Voz 0194 21:42 estaba muchísimas gracias

Voz 3 21:44 bueno gracias hasta luego buenas noches

Voz 0194 21:46 abro abro la tertulia en este punto digamos ayer ya el foco cuando conocíamos el caso cuando hablábamos con la madre de Inés con con Carolina poníamos Victoria el foco en la actuación de los padres y queríamos detenernos aquí especialmente es verdad que el términos explica lo importante lo necesario que son que los niños con necesidades especiales convivan con normalidad con el resto de niños etcétera etcétera que lo hagan en la escuela que lo hagan en los campamentos que lo hagan ahí donde se socializan pero la actitud de las madres y de los padres que atendiendo una demanda de las niñas que compartían habitación que orines corren inmediatamente

Voz 1971 22:20 a poner problemas yo tengo la sensación de que en la medida en que los niños en este momento son un bien escaso y además bueno pues una una especie en decadencia se han convertido en un sector social sobre Prat tejido malcriado y bueno con una serie de derechos que están por encima de incluso los de los adultos ya no cuento las pasaba de la tercera edad que en este país son una rémora entonces esa especie de querer les EBIT dar a toda costa todo aquello que suponga una un sufrimiento una molestia o malestar por tanto la convivencia con una niña que tiene un retardo en la en la adquisición de no dejar claro que le hace bueno pues en que explicar las cosas dos veces es una incomodidad que las niñas de dieciocho años de momento no están dispuestos a tolerar porque nadie les ha dicho que así es la convivencia yo creo que aparte de esta especie de sobreprotección a a la niñez que estamos viviendo en este momento hay también por otro lado una especie de haber cómo decir mala conciencia de unos padres sobre ocupados que tienen poco tiempo para dedicar a los hijos y que el tiempo que tienen no lo van a dedicar a educarles sino más bien a compartir ocio etcétera etcétera Es estos niños son las los niños digitales que se pasan todo el día con una tableta que en los padres que no leen que no les cuentan cuentos y entonces yo creo que esto es una muestra evidente de esta especie de desvelo patético de esta generación de padres por proteger a unos niños frente a un inconveniente que les hubiera enriquecido absolutamente Mila bueno cuando los las madres reacción

Voz 0259 24:09 ahora así es una reacción egoísta poco meditada seguramente porque probablemente atienden a las demandas de las niñas con la idea de que Nos han pagado un campamento para que las niñas sólo pasa de tener ninguna dificultad para entendernos no es decir este este este cierto mercantilismo utilitarismo de las cosas no entonces olvidando Sapone anteponiendo el bienestar de sus niñas el supuesto bienestar de sus niñas porque podríamos discutir mucho que si esos bienestar no pero anteponen ese esa percepción egoísta de las niñas a una a un planteamiento más global más comprensivo de la condición humana de que hay diversidad de que todos tenemos virtudes y defectos de que todos tenemos ciertas disfunciones calidades porque estas niñas tan normales que no quieren convivir con una niña a la que perciben no distinta probablemente tengan también carencias en otros en otros entornos pueden sufrir en sus carnes lo que lo que les ocurre yo creo que hay una edad estará diez once años que hay no sé por qué razón hay mucha crueldad en las relaciones entre los niños supongo que ellos reaccionan como un espejo de lo que ven fuera si además son niños mimados niños que han tenido de todo que que sus caprichos han sido satisfechos a la primera etc etc pues todavía son niños más crueles pero a mí siempre me ha llamado la atención la facilidad con que grupos de niños se organizan para marginar

Voz 29 25:57 para o para diríamos desprecia

Voz 0259 26:00 aquellos que perciben como diferente

Voz 30 26:02 pues porque los que lo hacen además se siente

Voz 0259 26:05 muy a gusto sintiéndose aceptados por el grupito esa que que son dinámicas

Voz 0194 26:11 sí Nahla no pasará a formar parte de los marginados

Voz 0259 26:13 exactamente exactamente entonces a lo mejor esto a veces empieza con una niña especialmente mimada que da el primer paso y otras niñas que se les suman el problema es las madres que que les hacen caso y que y que atienden a sus peticiones

Voz 0194 26:28 no voy a discrepar de las dos porque yo creo que esto no es una cuestión generacional y no es una cuestión o no sólo de los padres no es generacional porque cualquiera generación anterior incluidas las nuestras respectivas que somos de varias estoy seguro desde que hemos visto crueldades y acosos muchísimo peores que éste es decir no son peor no somos peores padres ahora o no son peores padres los que están ahora siendo padres de niños pequeños Mi son peores niños aquí ha habido un fallo de los profesionales es decir si seguramente de los padres también siempre habrá algún padre más que inclinado a mimar más a su hijo a tener un concepto erróneo de lo que es la normalidad porque yo os escuchar tantas veces esta palabra no es normal es normal bueno si es que la normalidad es eso ser diferente también no entonces padres e idiotas nada o sea no no debería decir eso pero quiero decir que que salgan los padres incompetentes que salgan con alguna tonta día todos hemos cometido tonterías como padres yo grita o como una idiota lo voy a decir yo viendo a mis hijos jugar al deporte y si alguien les estaba poniendo la zancadilla y he gritado sea quiero decir que todo el mundo como padre puede cometer errores pero que esos profesionales hayan atendido las peticiones de esos padres en la distancia para para aclimatarse a un a una cuestión que me parece nociva e inconstitucional porque estamos hablando de que la discriminación no se lo dicho mal

Voz 0259 28:04 yo la o el profesional al que habéis entrevistado

Voz 0194 28:07 que la discriminación está la no discriminación está recogida en la Constitución entonces son esos profesionales los que han fallado absolutamente han fallado pues pues porque no deberán tener la formación adecuada o los principios adecuados

Voz 1971 28:22 mal negocio a veces claro primarán algo

Voz 0194 28:24 no dos ordenadores saldó ocio que se abra las consecuencias para el negocio de este escándalo ha habido una cortedad de miras que que indudablemente si se lo hubieran pensado no habrían hecho no pero yo no sacaría más conclusiones generacionales pero si generacionales Viana yo estoy de acuerdo contigo ni nuestros padres seguramente eran mejores que no son nosotros hemos sido padres nuestros hijos somos de la misma generación casi sí serán de otra manera pero sí que hay un punto yo creo que a ti te llama tu hija te dice es que estoy durmiendo en la misma habitación con una niña que tienen especial pues de eso se trata precisamente o sea que no quiero generalizar reaccionó parte de responsabilidad es verdad que la empresa actúa fatal sea te tienen el grueso de responsabilidades de estos padres sí pero tienden una aquejado unas niñas qué padres digo idiota si por favor dice me que me que gritan contra niños contrarios seis partidos que sí que es que perdemos la razón muchas veces claro que que es es culpa de esos padres en ese sentido pero su responsabilidad llega hasta la llamada no ha habido un profesional que a esa llamada primero un profesional que haya limitado los contactos con los padres porque yo creo que es un campamento deben estar limitados oye a la familia llama el martes no se llama el domingo no toda la vida ha sido así y bueno pues que han caído en pánico y que esos profesionales no les ampara habían dicho oiga perdone esto es así íbamos a convivir bien de haber actuado mañana todo yo no

Voz 1971 30:01 para que esta empresa tenga estas normas tan en fin tan laxas de de atención a a exigencias de los padres significa hasta qué punto en este momento los papás no manda campamentos y no pueden hablar con él todos los días cosa que lamento decir que ni vuestros padres por lo menos lo mismo hacían yo no hice jamás con mis hijos luego insisto que la carencia de niños hace que lo sobre protegemos Diego todas las generaciones ir luego eso no es responsabilidad de los padres el educar en la empatía y en los valores y por qué a ver lo que estos papas han hecho atendiendo la petición de sus hijas tiene algo que ver con la empatía pero que luego generalizar hay no haber no quiero generalizar pero es verdad pongo un ejemplo que a mí me preocupa muchísimo en esto de momento los niños de catorce años catorce años en una en una generación de dos mil diecinueve que llevamos cuarenta años de democracia tienen unos valores absolutamente machistas muy por encima que los debéis de los de veinte estarán maleducados porque estos un informe no estoy hablando por hablar es un informe chavales de catorce años con un concepto de posesión sobre la compañera de clase de derechos tu teléfono de averiguar con quién habla catorce años quién lo ha educaban tenía catorce años será el pico más alto es un dato estadístico cuidado déjame ver qué

Voz 0194 31:31 que escuchemos lo que opinan los oyentes que pedíamos la participación decía yo en una época en la que muchos padres muchas madres están dejando a los niños en en los campamentos de verano pues han encontrado muchos responsables los oyentes casi tantos como persona nos ha llamado nos han mandado notas de voz esta noche que han sido muchos entre ellos el caso de alguien que le ha pasado unos ha contado el caso de su hermana un monitor por ejemplo que no entiende el papel de los profesores hay quién ha señalado la empresa a los padres al sistema educativo han sido muchos es sólo un ejemplo de este siglo

Voz 31 32:01 yo tuviera un hijo que que me dijera que no quiere estar en el campamento porque hay otro niño con necesidades especiales es verdad que aquí empatizar con esos padre Iber que miedo han tenido no pero Yamaha al centro de informa eh cuál es la problemática que tiene ese niño de esa niña y luego les aplica a tu hijo o a tu hija

Voz 32 32:26 que que hay que ser solidario que

Voz 0194 32:29 hay que entender que hay persona adicta

Voz 32 32:31 pinta que hay necesidades especiales

Voz 33 32:34 es su problema de España es un problema de país es un problema de educación es un problema del ministerio es un problema de los planes de educación

Voz 34 32:42 el tema de esta niña me parece aberrante totalmente aberrante se sin palabras ya más cada expuso

Voz 0194 32:50 he sido monitor

Voz 35 32:52 por de de campamentos inglés durante casi dos años y y la verdad es que siento impotencia sobretodo

Voz 36 33:04 sí

Voz 35 33:08 no consigo entender la la motivación que llega llevado a esos monitores coordinadores que eso supone que tienen que estar para los niños

Voz 28 33:17 mi hermana capacitada psíquica o persona con especial ilusión es hoy en día la asociación donde organizan los campamentos de verano desde hace muchos años tenían organizado reservado un campamento en cierta casa acondicionada para este tipo de de personas en Orihuela Castellón y la sorpresa es que cuando estaba ya todo organizado y los padres y familiares avisados este lugar esta casa entrar y huela se descolgó diciendo que no quería a este tipo de personas

Voz 0194 33:50 opiniones y vivencias de los oyentes sobre el caso de Inés que les contaba ayer la Cadena Ser y que hoy ya está en manos de la Fiscalía Mariola muchísimas gracias a vosotros hasta mañana

Voz 37 34:00 sí sí

Voz 28 34:05 eh

Voz 22 34:31 va a vítores buenas noches volaban es es vamos ya con la cara

Voz 0194 34:34 Abbey traemos a otra mujer si la de ayer

Voz 22 34:37 era en en la red es mi mano y menos que le iban K

Voz 0194 34:42 que últimamente además aparecen muy presente

Voz 22 34:44 pero iba a ser menos tan omnipresentes que también es la protagonista de la grave de hoy esto que estamos escuchando pertenece a un vídeo en el que aparece y banca aparece con Theresa May con Macron lo con lagar continuó

Voz 0194 35:00 intenta meter baza en esa conversación le dice algo

Voz 22 35:03 pero realmente ninguno le hace ni caso pero es que no es ni mucho menos la única reunión a nivel internacional la que aparecido este fin de semana pasado lo hemos visto también en la cumbre del G20 ella era conferenciante ya da una charla sobre empoderamiento de la mujer no solo

Voz 0194 35:17 protagonista es protagonista de estas reuniones deben de este nivel que también lo es

Voz 22 35:22 si hoy el hashtag han One Titi banca que es algo así como iban Cala no deseada

Voz 0194 35:27 hola no querida es tendencia en Twitter

Voz 22 35:30 y la verdad es que merece la pena verlos montajes los que han hecho iban que aparece por ejemplo con Kennedy con Churchill con Martín quien aparece también pisando la luna como si hubiera sido la primera que llegaba a jugando al fútbol también con rap y no como una más de los trabajadores sentados en esa diga en la obra de Nueva York una más también cruzando el Abbey Road la calle londinense junto a los Beatles y ahí ya cierto malestar entre la sociedad norteamericana que aunque con estos tweets se lo tomen a risa no entienden muy bien qué pinta ahí banca haciendo política por el mundo le preguntaba Marta del Vado a nuestra corresponsal en Estados Unidos llenos cuenta con muy banca tiene cada vez más protagonismo

Voz 30 36:14 el vídeo este que ha publicado el Elíseo ha vuelto a poner el foco en los estándares en los que el presidente Donald Trump está colocando a la diplomacia estadounidense al llevar a su hija Trump al G20 la hemos visto intentando meter baza en conversaciones con los líderes mundiales que la verdad es que no sabía ni dónde mirar cuando ella intervenía Banca trampa junto a su marido Jared Kushner son los dos asesores presidenciales con toda la generalidad que tiene este cargo bueno pues acompañaron a Trump en su última reunión con quién ningún entraron a la conversación mientras mando por ejemplo a su asesor de Seguridad Nacional a John Bolton a Mongolia en Corea en una visita a las tropas trampa presentó a Mike Pompeo al Secretario de Estado soy banca que también de un discurso no se sabe bien en calidad de qué en este G20 se reunió con el primer ministro de la India en un vídeo bastante raro que publicó la Casa Blanca ella aparece haciendo un resumen de su encuentro con Modi dijo que la India es un aliado crítico después funcionarios de la Casa Blanca tuvieron que salir a matizar que es un socio en muchos ámbitos ambos que su ignorancia del lenguaje diplomático está enfadado a más de uno dentro de la Casa Blanca del departamento de

Voz 22 37:28 y luego está su trabajo nos contaba Marta

Voz 1971 37:30 enfocado a la mujer en los últimos meses la hemos visto

Voz 30 37:32 lo vinculase con temas de empoderamiento de mujeres estuvo en África el pasado mes de abril haciendo campaña por el derecho de las mujeres a poseer y a heredar tierras promoviendo un proyecto de desarrollo en Etiopía en el que Estados Unidos invirtió cincuenta millones de dólares la cosa es que la Casa Blanca no termina de aclarar cuál es su papel ni cuáles son

Voz 0194 37:53 los ambiciones aunque Donald Trump arriba

Voz 30 37:55 conocida en alguna ocasión que ha pensado en ella como embajador ante Naciones Unidas como presidenta del Banco Mundial o incluso como candidata presidencial

Voz 0194 38:04 veremos su personalidad y como su padre ido abriendo la

Voz 22 38:07 sí dicen que Donald Trump no no le llama Ivan Cadí llama baby yo estoy segura de que ahí banca Le gusta Justin Bieber

Voz 0194 38:19 Pedro Rodríguez es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas experto en Estados Unidos Pedro muy buenas noches muy buenas noches banca Trump es una mujer realmente preparada para acometer todas estas misiones que le encomienda su padre

Voz 39 38:35 la respuesta es sencilla es no eh su un mejor cualificaciones que es la hija de Donald Trump yo creo que en lo que hemos visto es en la evolución de un de un modelo de gestión de la Casa Blanca en la cual hay una enorme rotación de personal hay una enorme en un enorme rechazo a los profesionales a los digamos Bureau caracas de carrera que son capaces de aportar experiencia el conocimiento es la emergencia el perfil de de esta hija segunda hija donó una y su marido como figuras muy importantes en la presidencia de Estados Unidos y si vemos la agenda claramente se les está otorgando un nivel de acceso un nivel de protagonismo increíble que no tiene correlación con su preparación por supuesto sí un nivel de acceso en línea directa con el presidente Trump pues que es evidente que claramente están poniendo las bases para una visibilidad que pueda ser rentabilizado políticamente

Voz 0194 39:44 en el futuro porque ella que que estudio o en qué trabajo antes de de trabajar para su padre y bueno siempre ha estado trabajando para su madre

Voz 20 39:51 ella estuvo dos años en Georgetown University me sabe mal porque yo fui a George E

Voz 39 39:58 después un término

Voz 20 40:00 la otras dos años en Wharton en en la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia como su padre ella pues lo ha hecho ha pues de modelo ha participado en las producciones televisivas de su padre ha tenido creado su propia empresa de de moda con un éxito incuestionable

Voz 40 40:27 y en esta fiesta

Voz 20 40:30 Ari Klum

Voz 39 40:32 peculiar pues también se ha convertido al judaísmo para poderse casar con con su esposo

Voz 0194 40:39 tú dirías que hemos visto hoy hacía referencia tantos ahora como Marta esa imagen que yo creo que ha visto todo el mundo esa conversación que tienen Theresa May la Gun Macron y que ya interviene la miran así como esta que dice vuelven vuelven a lo suyo tú crees que es embarazoso para para el resto de del de la comunidad internacional situaciones como éstas

Voz 39 40:58 bueno depende un poco de de que países estamos hablando hay países que digamos con un claro déficit democrático que los familiares del presidente Estados Unidos es sirvan de interlocutores es algo apreciado no

Voz 0194 41:15 pero en en países

Voz 39 41:17 pues democráticos en ese corrillo estaba a sus doce y nada estaba Theresa May

Voz 0194 41:24 estaba Macron presente Francia

Voz 39 41:27 a mí me encantó cómo describía la a la reacción de estos personajes de estas figuras el Financial Times hablaba de deferencia torturada no descortesía torturada y realmente la Lashkar porque ella e intenta meterse en la cometa en la conversación en un Monda plan Paquita Salas

Voz 20 41:48 no es un poco embarazoso que no sabe muy bien a qué viene si de puro se mira diciendo pues bueno

Voz 0194 41:57 es un poco la serie vergüenza no sé si la habéis visto pues es un poco la serie la sería vergüenza lo pasa que hay el protagonistas es un nombre una última cosa en Estados Unidos hay una legislación contra el nepotismo

Voz 39 42:08 correcto y esta legislación estas restricciones vienen de la Administración Kennedy el presidente John Kennedy nombró a su hermano fiscal general fiscal general es el equivalente al al titular del Departamento de Justicia ministro de Justicia han pues muy muy influyente dentro de de la de las instituciones de Gobierno de Estados Unidos y a partir de ese momento por supuesto los presidentes no pueden recurrir a sus familiares para llenar vacantes en el Gobierno y al frente de agencias federales por eso tanto Iván como su marido son asesores directos del preferente no cobran por su sueldo hay aunque su cargo es muy simbólico su poder cada vez su visibilidad es mayor

Voz 0194 42:56 pues Pedro Rodríguez como siempre muchísimas gracias muchas gracias hasta luego

Voz 22 43:09 lo decía anales Cristina en mil novecientos ochenta y siete veintidós años más tarde no eran conscientes de que esa mujer que hacía así que aparecía por todas partes era la hija del presidente de Estados Unidos era iban

Voz 0194 43:20 muy breve la tú crees que llegará lejos que tendrá todavía más protagonismo bueno yo creo que la presidencia de trama están anómala en tantas cosas que en esto también que en esto también y él naturalmente hasta el final Bernard puede será esta presidenta de EEUU las lo que quisieras su padre exactos bueno pero puede que antes de que se cumpla el segundo mandato de su padre al frente del Banco Mundial ha hecho su padre que saben mucho de cuenta sí que sabe mucho en números

Voz 41 43:49 m que tú que viví

Voz 42 43:54 hasta un pago Har Pi

Voz 22 43:59 en mi corazón pertenece a es lo que dice esta canción Col Porter de mil novecientos treinta y ocho que compuso para un musical para mí y que lo hemos traído en la voz de Julie London yo no sé si van a cantar a esto ella sí que he dicho muchas veces que no es lo mismo las mujeres de hijas de poderosos ella se cree diferenciar de mujeres como Paris Hilton o como Kim Kardashian pero sí es cierto que alguna cosa comparte con ellas por ejemplo participó en un reality y el protagonista del reality era su padre forjó Sarah idea aparenta Ice es el título de este programa de este reality de la NBC es un programa concurso en el que participan empresarios que compiten por doscientos cincuenta mil dólares y un contrato para dirigir una de las empresas de Donald Trump es trabajo que me cuentas bueno ya no avanza un poco Pedro no antes de que su padre llegar a la presidencia a ella trabajó en su propia mano k de ropa y también en oficinas inmobiliarias en Nueva York y además escrito un par de libros uno de ellos es de Trump que es una guía para conseguir éxito en la vida empresarial y profesional y el segundo es Word sobre el liderazgo y empoderamiento de la mujer criterios de Gerona

Voz 0194 45:23 la radiografía de banca por sus palabras por sus frases

Voz 22 45:26 tras es para que ella misma se autodefine vamos a reproducir sus propias palabras el domingo pasado por ejemplo mientras se reunían Quiñón Uni Donald Trump iban escribió un tuit que decía esos que dicen que no se puede hacer no deberían interrumpir a aquellos que lo están haciendo luego el y que dijo que era un proverbio chino pero por mucho peor intentado buscar el proverbio chino no porque tengo un aparte yo creo que queda muy bien no es decir es un proverbio chino el de Andrés Calamaro se que existe Yeste

Voz 43 45:54 dice

Voz 22 46:02 según fase llevan gasta tiene que ver con su pasado con su niñez uno Demi recuerdos favoritos de la infancia dice es cuando acompañaba a mi madre a los desfiles de moda en París nos sentamos en la primera fila estaba fascinada con ese mundo de ahí yo creo que se dedicará después a la moda de París los Campos Elíseos

Voz 44 46:24 series

Voz 22 46:26 madre hablado bastante pero claro mucho más de su padre y de cómo ha crecido a su lado frases sobre su padre sobre Trump el mejor consejo que me ha dado mi padre es que nunca pierda la pasión por lo que hago sea más lo que haces y trabajas duro terminará teniendo éxito nacida para el éxito como Roxanne y la última frase para hacerse a la idea de quién es ella si tuviera que bajarme del carro y convertirme en una chica fiestero no estaría en condiciones de pagar mi estilo de vida vi cómo mi padre trabajó duro para tener su dinero dinero para fiestas yo creo que entonces los tendría que pedir a sus bien podría ser la banca del cine pues vamos rápidamente si recordáis una serie de los años noventa que se llamaba Sensación de vivir qué tal lo saben una de las protagonistas que se llama Madonna era don Spelling era la hija de uno de los productor desde las series el produjo muchísimas series y resulta que su hija forma parte del reparto en casi luego fue protagonista de un reality sí señor de una serie a dos películas ya no quiero meterme ya con banca pero quiénes me han hablado de ella es verdad que la han comparado con la protagonista de Una rubia muy legal pero me parece bueno hicieron dos películas de Una rubia muy legal la protagonista de Reese Witherspoon en la primera la chica estudió en Harvard y en la segunda Se va a Washington habitualmente Ángels las películas que traigo a la cara Besson para ilustrar que también son recomendaciones para los oyentes pues mira en este caso no hace falta ver Una rubia muy legal lo que sí que se puede ver es una serie que que vale la pena que es de Abéché veo se llama beat sabes lo que me gustaría decir él gente pero obviamente no se estrenó hace unos meses la séptima y última temporada AIS una comedia que protagoniza Julia Louis Dreyfus ella Julia representa a la ex senadora Céline a Meyer que está en campaña mientras se postula para la presidencia maravilloso si van de afuera

Voz 0194 48:19 por qué iban casi a Rubio una casualidad dices sí

Voz 22 48:21 que había que acabar yo creo pone eso de que la ría son tontas vamos sólo un según antes de irnos a escuchar un par de ellas

Voz 45 48:28 eh

Voz 22 48:35 es Marilyn Monroe aquí en la película Los caballeros las prefieren rubias segunda rubia Blondie el One Ford

Voz 0194 48:51 y el cierre de banca hoy pues hay muchos

Voz 22 48:54 efectivos para Iván K pero el que más se ha usado lo hemos visto antes en lo que decíamos de la red de las redes en Peter fuese Jasper que era al banca es el de Barbie le llaman vino la Barbie Girl de Acua cerramos hoy la cara

Voz 41 49:15 hasta mañana

minutos para la cultura en este tramo de Hora Veinticinco como todas las noches hoy con Marta García harta buenas noches buenas noches empezamos

Voz 1513 53:25 con ópera porque el próximo sabado comienza la semana

Voz 30 53:28 de la ópera en una semana que organiza desde hace varios años el Teatro Real busca llevar la ópera cualquier lugar por pequeño que sea babero opera en plazas en castillos en en una ermita en aeropuertos por ejemplo en el Aeropuerto de Menorca

Voz 1513 53:43 oye se les Villameca en el museo este seis de julio novedad gracias unos Villa ya no el seis de julio es ya claro si estamos trabajando museos

Voz 30 53:54 luego en por ejemplo de Bilbao de centros culturales pequeñitos a partir de las nueve de la noche cuando ya no haya tanta luz y empieza a bajar informó el calor El trovador de Verdi se va a poder ver y escuchar en más de ciento cien en más de ciento cincuenta lugares de España también fuera del país en lugares como Chile Uruguay y Nicaragua o chinos iba a ser esta una ópera el trovador que además dirige Francisco Negrín que es bisnieto del que fuera presidente de la República de Juan Nebreda

Voz 1513 54:20 mira y además Negrín el el biznieto Kheyl trovadores habla de nosotros todavía

Voz 50 54:27 la historia de gente que no puede vivir su vida porque están totalmente enredados en el pasado de su nación de su familia de sus relaciones no que es la historia de todos nunca vivimos nuestro presente es realmente ahora