Hora 25 (02/07/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez de las nueve en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:18 del calendario de la investidura que hemos conocido hoy hay que fijarse especialmente en la fecha de la convocatoria de elecciones en el caso de que fracase esta investidura porque el resto de fechas han señalado contando desde ese momento el diez de noviembre eso ya nos da una pista de la confianza que puede tener Pedro Sánchez en su investidura los cálculos están hechos para que unas posibles elecciones caigan en un domingo libre de fiestas festejos o puentes así que vamos a la primera investidura con los calores de julio con buena parte de España de vacaciones ya la segunda el el inicio del otoño de manera que puede ser

Voz 3 00:51 que nos vayamos de vacaciones y volvamos con la misma mucho

Voz 0194 00:53 mica de fondo las negociaciones para la investidura Sánchez que sigue pensando que la investidura le caerá del cielo porque se la merece y confiando en la suerte que le acompaña va a escenificar un nuevo esfuerzo para la nada una nueva ronda de consultas con las principales fuerzas políticas que ya le han dicho lo que piensan hicieron no les ofrece nada nuevo volverán a decirle lo mismo de momento Albert Rivera líder de Ciudadanos dice que no va a asistir tampoco fue a la anterior reunión puede ser que no sirvan de nada estos encuentros sólo para reforzar la imagen de un Pedro Sánchez dialogante pero Rivera debería asistir es su obligación no sólo como representante de las millones de personas que le han votado sino también porque Pedro Sánchez tiene el encargo del jefe del Estado para intentar la investidura Rivera debe atender a cuantas reuniones y negociaciones se le plantea un aunque sólo sirvan para ratificar el desencuentro entre el postureo de unos y otros vamos a acabar en elecciones en noviembre y esto será un desastre para este país

Voz 3 01:48 no

Voz 5 01:51 en una tertulia en la Reunión de hora25 que bueno que también es una Reuniones la tertulia de Hora veinticinco siguen Milagros Pérez Oliva Berna González Harbour Victoria Lafora

Voz 1071 02:00 después iremos a la investidura porque lo de esta tarde es que al final ha habido acuerdo en Bruselas para el reparto de los puestos de lo que no quiere decir que haya unanimidad de hecho no la ahí Alemania se ha abstenido y eso que la presidenta de la Comisión va a ser alemanas Sastre hola de nuevo Barceló

Voz 0194 02:15 es la primera vez que una mujer presidirá la Comisión Europea será la ministra de Defensa del gobierno de Merkel por tanto con

Voz 1071 02:21 salvadora un español vuelve a ocupar la representación diplomática de la Unión eso que antes se llamaba Mister PESC

Voz 0194 02:26 va a ser Josep Borrell la directora del FMI

Voz 1071 02:28 Christine Lagarde dirigir al Banco Central Europeo y el liberal belga Charles Michel será el presidente del Consejo

Voz 0194 02:34 con ese es el reparto ahora falta que lo ratifique el Parlamento Griselda Pastor buenas noches

Voz 6 02:40 Chris el da buenas noches

Voz 0194 02:44 celda buenas noches hola bueno buenas noches que te saludaba tres veces hablará contestando tirón a quienes botón pero luego todo otro hombre que darle al botón siempre vengan está la describe este reparto los socialistas no tendrán la presidencia de la Comisión Europea seguirán siendo los conservadores como quería Merkel de manera que lo que iba a ser una pugna entre ideologías entre socialistas conservadores y liberales parece que ha acabado siendo un pulso que ganan Merkel Macron

Voz 0738 03:10 exactamente si esta negociación había comenzado como un acuerdo alternativo al Partido Popular gracias a la buena relación entre Sánchez y Macron os acordáis no ya acabado en un reparto franco-alemán de la Comisión y el Banco Central con dos mujeres eso no se había visto nunca hasta hoy yp pero con un presidente liberal del Consejo

Voz 1 03:31 europeo un presidente que es el que ha comparecido ante

Voz 0738 03:33 los medios de comunicación para explicar que va a estar muy movilizado Europa para que las divergencias internas de la Unión no frágil y cien el proyecto común y es que como sabéis una de las razones por las que el candidato socialdemócrata ha quedado eliminado de las designaciones es porque los países de Wiese grado que son los euroescépticos del este han rechazado aceptar su nombramiento porque les abierto como comisario un expediente por vulneración de derechos fundamentales

Voz 0194 04:06 es el de la consecuencia política del reparto es la fractura política dentro de los Socialistas Europeos no donde están expresando malestar con el negociador que ha sido Pedro Sánchez

Voz 0738 04:14 bueno expresan muy mal estar muy malestar con este resultado y la verdad es que esta noche ahora justo en estos momentos en Estrasburgo están reunidos buscando alternativa al hombre que habían preparado en el Consejo para presidir el Europarlamento habían pensado en el jefe del Partido Socialista Europeo que es búlgaro no lo quiere su grupo político que en estos momentos está decantándose por un italiano

Voz 0194 04:39 vamos a detenernos en uno de los nombres que es el de la presidenta de la Comisión Europea la ministra de Defensa de Alemania corresponsal en Berlín Carmen Viñas buenas noches

Voz 0391 04:46 hola buenas noches Ángels Carmen quiénes Ursula von

Voz 0194 04:49 Verlaine

Voz 0391 04:50 bueno musulmán der Leyen tiene sesenta y un años y es uno de los principales baluartes en el Gabinete de Merkel de hecho durante mucho tiempo se la consideró su sucesor en la cancillería va a ser la coronación de su carrera política es una europeísta convencida nació en Bruselas se ha vivido en diferentes países habla con gran fluidez inglés y francés cuenta con gran experiencia internacional además su papel ha sido decisivo en el impulso al proyecto de defensa europeo fondear Lejeune es miembro de la CDU desde mil novecientos noventa es hija del ex primer ministro de Baja Sajonia Els Albrecht pero entró en política relativamente tarde a los cuarenta y tres años es doctora en Medicina quiso siempre dedicarse a la política como experta en salud pero en su curriculum pesaba mucho su situación

Voz 1071 05:33 su madre de siete hijos

Voz 0391 05:36 quizá por ello sí sí pese a ser muy fiel a la canciller

Voz 1971 05:39 sí

Voz 0391 05:40 no lo ha tenido nada fácil en no dudó en presionar la además cuando ya fue ministro de Trabajo para imponer cuotas de género en las salas de juntas de las grandes empresas alemanas después de una década de fracasadas medidas voluntarias desde dos mil trece ocupa la cartera de Defensa siendo la primera mujer en hacerlo nadie esperaba que aguantara tanto tanto tiempo porque la ministerios muy complicado allá le ha pasado factura en popularidad pero ha logrado mantenerse peso a los muchos escándalos quizá no es una política muy conocida fuera de Alemania pero seguro que va a impresionar a los europeos por sus conocimientos y su capacidad de trabajo

Voz 1071 06:15 vamos a repetir el nombre Carmen casi aprendemos a pronunciarlo Ursula von der Leyen Úrsula

Voz 0194 06:20 van der Leyen porque tendremos que pronunciarlo en más de una ocasión

Voz 1071 06:23 tres gracias un abrazo luego sino pues la comisaría Fon o la presidenta Fon porque sino bueno y luego está el nombramiento lo que nos toca más cercano de Josep Borrell recuerden que hace unos pocos días renunció a su escaño en el Europarlamento ahora va a ser el Alto Representante de la Unión Europea en los asuntos exteriores

Voz 1722 06:41 yo creo que este acuerdo demuestra que España ha vuelto y España ha vuelto proponiendo a una persona acreditada con experiencia en un puesto vital para los próximos cinco años de la Unión Europea como es la política exterior y la política de defensa

Voz 0194 06:57 será entusiasmo de Sánchez esta tarde en Bruselas Griselda como hay que leer este nombramiento

Voz 0738 07:02 no los importante no especialmente para para España hay para Sánchez hay sólo cinco puestos a repartir en este Consejo Europeo son cinco presidencias y cinco cargos y en este caso uno de estos cinco va a ser para Josep Borrell es el menor podríamos decir también de los puestos con mando pero es un puesto con mando la política exterior sin embargo tiene dos problemas pendientes por resolver las decisiones que toma quién la dirige dependen de la unanimidad de los gobiernos Isabel que eso es practicamente imposible en muchos debates se ha visto en Venezuela no hay más que decirlo se ha visto en la relación con Rusia y no hay más que decirlo pero pero ahí está inicialmente España había expirado aquí sus se modificaran no podrá ser y España también había reclamado que a las competencias de seguridad y defensa de exterior se añadirán las de comercio para las negociaciones por ejemplo con Estados Unidos no puede ser pero el puesto está ahí y todo por hacer en lo que quiera Josep Borrell al que están esperando ya a que los diplomáticos

Voz 1071 08:04 es el da gracias buenas noches antes de todo esto esta mañana se ha constituido el Europarlamento en Estrasburgo de los diputados británicos que están por el Brexit no se han puesto en pie en el momento en que sonaba el himno europeo el presidente de la Cámara Antonio Tajani les ha dicho que ponerse en pie era una cuestión de educación no una cuestión de patriotismo

Voz 7 08:23 alzar sin pie día una cuestión respecto a convivir de la Unión Europea que cuando se cuatro países

Voz 8 08:33 no lo Cristia

Voz 1071 08:34 de hecho los levantado pero

Voz 0194 08:37 han dado la espalda a la presidencia venga pues paramos aquí para el análisis del acuerdo alcanzado esta tarde después de un par de noches bueno una en vela seguro muchas muchas muchas y duras negociaciones Berna fracaso de la socialdemocracia de los socialdemócratas

Voz 0283 08:52 sí es el único realmente perdedor hay muchos ganadores interesante eso se ha ganado la paridad para mí es el primer titular porque es la primera vez que es muy curioso como este el pacto que habían hecho previo y que ha fracasado eran todos hombres si me llama muchísimo la atención que de repente hay dos mujeres mujeres sacadas de sus defectos por supuesto pero bueno creo que es un paso importante para la batalla de la paridad ha ganado el PP al Partido Popular Europeo porque porque bueno ha logrado estos dos puestos tan importantes ha ganado España porque logra poner a borrar a Borrell pero pierde el pese efectivamente los el socialismo había expirado la izquierda había expirado a tener la presidencia de la Comisión por primera vez no ha sido así y por tanto también ha ganado en cuanto a bloqueo los de Wiese grado los del Este Italia que que boicotea Vanessa esa decisión pero bueno yo creo que que hay Pedro Sánchez tiene razón no sea para para España desde luego es un gran logro es verdad que durante quince años estuvimos desaparecidos Rajoy estuvo desaparecido

Voz 1 10:02 el Solana fue el último

Voz 0283 10:06 Mister PESC yo creo que hace quince años Almunia fue vicepresidente y no habíamos quedado en nada porque Rajoy realmente desdeñó la política exterior y sin darse cuenta de que la la europea no es política exterior es ya política interior entonces bueno interesante todo esto

Voz 0194 10:22 me Mila

Voz 1 10:24 para mí lo más importante obviamente por razones de género es la paridad por primera vez que ya tardaba mucho en conseguir la eh ya la ultimar el último sólo había la la la representante exterior la Mogherini y el restó era todo un masculino tremendo no entonces bueno es esto está muy bien no conozco la la biografía de la ministra de Defensa alemana pero por lo que ha comentado Giselle Griselda parece que tiene un currículo espectacular aparte de una vida personal que no sé cómo habrá conseguido conciliar no consigue hijos con siete hijos eso es tremendo de bueno Lagarde ya la conocemos mucho no es probablemente una de las mujeres que más cargos importantes ha tenido lo que ha tenido una carrera política tan dilatada una de las cosas que pienso que en esta época de en el que se impone un cierto he de atletismo en la en la política en la cultura en general que a partir de de edad parece que la gente de no estuviera preparada o que ya no tuviera fuerzas eso que ya no estuviera en condiciones de ejercer estas altísimas magistratura pues ahí vemos a una Lagarde que es una señora bastante mayor ahí vemos la ministra de Defensa alemana promocionado la Comisión Europea que también tiene una dilatada carrera por Reyes un político con una trayectoria larguísima bueno por lo menos lo que sí podemos ver es que gente con con mucha experiencia algunas opiniones que se han expresado inmediatamente después de conocerse los nombres decían que bueno que quizá no tenían el peso que se requería los nombramientos y tal la verdad es que yo no sé que otros candidatos eh podían tener más peso hombre Zimmerman sí que tenía mucho peso obviamente aquí lo que es más significativo creo que es que los socialistas han sido víctimas porque han perdido su principal candidato de la capacidad de bloqueo que está demostrando la los cuatro países hocico que se reunieron en vi sagrado hace tres años au así con el tema de la de los refugiados y después han ido consolidando un grupo de presión que que está creando un diríamos un lobby dentro de la propia uno Europea de unos países que más bien son una rémora a la Unión Europea

Voz 1071 12:56 victoria

Voz 1971 12:57 a mí bueno la paridad si me parece bien lo que me parece mejor es que las dos mujeres que han llegado tienen una valiosa trayectoria profesional que están ahí porque realmente valen para el puesto el hecho de que Tíber Varas no haya llegado porque el grupo de grado le castigue por aquella sanción que les expuso por falta de respeto a los derechos fundamentales me parece gravísimo y además sobre todo me parece que da una idea de las dificultades que tiene la Unión Europea para controlar esta especie de populismo de derechas que es tiene ese auge tan espectacular en en esa zona de Europa pero también en Italia conviene recordar que Italia también ha vetado a Timerman el hecho de que de que al final a Angela Merkel haya tenido que abstenerse y que lo que parecía que iba a ser un triunfo de la socialdemocracia se ha convertido bueno un triunfo de los populares no me parece tan grave en la medida que los populares ganan los elecciones europeas es decir hubiera sido realmente meritorio que una socialdemocracia que bueno ahora parece que con España Portugal recuperan cierto brío dentro de las instituciones europeas pero vamos estaba en franco retroceso frente a la derecha en Europa que bueno haya conseguido en fin te tener capacidad de mediación en esta en esta batalla pues me parece bien Borrell es una persona valiosa me parece que lo va a hacer muy bien ir hombre lo único que me llama la tensiones que ese entusiasmo que ha puesto Pedro Sánchez en ser uno de los ejes de la negociación en Bruselas no lo lleva a la práctica que en España vez salimos de este bucle

Voz 0194 14:41 ahora iremos con la investidura déjame que salude antes a a Paul Morillas director del muy buenas noches

Voz 9 14:46 hola buenas noches antes que nada es llamativo

Voz 0194 14:48 no que no haya sobrevivido ninguno de los candidatos originales a ocupar los puestos

Voz 9 14:54 sin duda porque precisamente era un sistema consolidar todas las últimas elecciones del sistema de los Peter en candidata y que era un paso más modesto pero un paso hacia cierta más mayor dosis de democratización del proyecto europeo al menos sabíamos que los principales líderes de las principales partidos iban a ser los posibles candidatos a un gobierno europeo y eso es lo que se hace en cualquier de digamos sistema nacional

Voz 1071 15:21 bueno en el que unas elecciones

Voz 9 15:23 ayer no no bueno pues aquí a lo hemos avanzado poco en dos mil catorce pero es que la Unión Europea es un objeto político no identificado ya hay muchos otros factores como hemos visto que influyen en la toma de decisiones

Voz 0194 15:33 eh qué coste tendrán las heridas internas dentro de la familia socialista pero también de la popular

Voz 9 15:40 pues yo creo que va a nacer a amplias es decir yo sabía un poco sobredimensionado el el el la capacidad de de los socialistas de de de mucho más prudencia con Timerman no sobre todo porque Zimmerman no deja de ser una segunda opción porque el primer candidato que ver era The Daily tenía poco apoyo como como Hospiten candidato quiénes han perdido son las dos en su conjunto es decir el Parlamento como aquel órgano que dice que lo que había que tener un sistema de exciten candidato fuerte y que eso iba a democratizar progresivamente la Unión yo creo que aquí lo que ha perdido es esa lógica democratizadoras analógica lógica de poder de las instituciones de directamente elegidas como el Parlamento y ha ganado otra vez como viene haciendo en las últimas crisis a tono habitual los estados densos negociaciones para los en este caso para los puestos de poder

Voz 0194 16:29 es realmente un buen acuerdo para España

Voz 9 16:32 sin duda es un buen acuerdo en el sentido de que es una vicepresidencia de la Comisión que va aparejada al cargo de alto representante es una de las figuras a Borrell con más trayectoria europea y que tiene capacidad de jugar un papel determinante tras haber sido presidente del Parlamento Europeo y por lo tanto es un un buen una buena noticia a nivel de la persona que está representando en las instituciones europeas a España no es tan bueno sentido en tan buena noticia en el ámbito político porque en el ámbito político Sánchez había puesto un gran énfasis precisamente en tener al sistema despistan candidato en en en marcha y a poder tener a una influencia mayor incluso en una vicepresidencia económica y además por lo tanto es es una buena noticia porque candidato no tanto por la posición

Voz 0194 17:18 es decir buena buena noticia para España porque que coloca a Borrell menos buena noticia para para Pedro Sánchez

Voz 9 17:25 efectivamente se podría resumir así

Voz 0194 17:27 a esto lo tiene que aprobar el Parlamento pero vamos lo aprueba seguro no

Voz 0283 17:32 bueno

Voz 9 17:32 a lo aprueba seguro porque hay una gran presión a volver atrás di porque básicamente las de los días han ido corriendo y las decisiones estaban tomando y el Parlamento toma toma posesión y entonces eso hace difícil un un acuerdo ya tejido y que por supuesto con en conversaciones con en el Parlamento para tirar dotadas del Parlamento va a sufrir mucho de la renuncia tan inmediata está al sistema de Splitter en candidato recordemos que el Parlamento fue el que tumbó la propuesta de las listas transnacionales que era la primera idea que Macron puso también encima de la mesa para democratizar todavía más la Unión Europea es el propio Parlamento lo echó para atrás porque los grupos políticos no lo querían pero sí que había puesto toda la carne en el asador del sistema de los escrita en calidad es un un un golpe claro a todo lo que ha sido los posicionamientos de todos los grupos del Parlamento Europeo

Voz 0194 18:21 Bernanke quiere pregunta si yo quiero aprovechar

Voz 0283 18:24 estas que sabes mucho más que yo esta esta los puntos oscuros que tiene Von der Leyen que que los hay algunos aunque tenga un currículum estupendo como hemos destacado pues también tiene su pequeño episodio de que plagió parte de su tesis que engordó su currículum unos contratos hay millonarios que no estuvieron muy claros puede qué crees que puede dificultar su elección se puede complicar de alguna manera otra ya aprovecho Merkel que ayer estábamos diciendo fin de una etapa porque Merkel se le ha descarrilado su propuesta que se había trabajado con The Times manipulan tú crees que que como queda Merkel en todo esto

Voz 9 19:08 bueno Merkel es un es un personaje que que está de salida hay por lo tanto su capacidad de influencia sigue siendo alta en tanto en cuanto es canciller alemana y eso nadie discute este de salida o no pero sí es cierto que sus apuestas políticas de futuro han tenido menos recorrido precisamente al saber que es una lider en al final de su de su carrera política y eso es lo que puede a puede tener un un cierto K I yo pueda en la acentuación que están cambiando los aires de en esa Europa que todo era Merkel y aquí hay muchos otros factores viste grado los socialistas consultora cómo han tratado de influir los Verdes es decir hay otros factores de equilibrio de poderes en el en el en el ámbito europeo que va mucho más allá de Merkel es sólo indica claramente el resultado de los de los Talking Heads no respecto al la candidata yo creo que precisamente a estas cuestiones de política nacional pueden no tener tanta influencia como lo tuvieron en su momento en el ámbito alemán

Voz 1 20:08 es importante

Voz 9 20:10 si la comisión es que es una figura que no parece enemistad excesivamente en el plan europeo a ningunos de los que sabían ha puesto sobretodo en mayor medida de aquí volvemos al problema de la Unión Europea y es que con este sistema de toma de decisiones tan consensual porque a pesar de que las decisiones se pueden tomar por mayoría cualificada al final acaban siendo consensos grandes que se dejen perdemos en carisma o perdemos en primeras espadas para ocupar los puestos de responsabilidad ahí estoy yo creo que es el el el mensaje que sea a que que se da con la elección para presidente de la Comisión en este caso los de administración

Voz 0194 20:48 Paul Morillas director de ácido muchísimas gracias nada como se proponía hasta luego buenas noches

Voz 1071 20:54 en la jerga europea Jobs en caso de una parte por la que agradecemos que haya acabado la cumbre bueno el caso es que mientras estaba constituyendo el Parlamento Europeo esta mañana en Estrasburgo en el exterior en las calles de esa ciudad francesa un grupo de independentistas protestaba porque ni Push the money Toni Comín tenían escaño también dentro de la Eurocámara ha habido alguna alusión mientras el abogado de Puigdemont que se llama Gonzalo oye hacía ver incluso que habían llegado a Estrasburgo como jugaba a la confusión mira esto ocurría esta mañana Cataluña le preguntaba Cuní

Voz 6 21:31 esto no lo para la mañana Estrasburgo al aparato

Voz 10 21:38 buenas es Clegg quiere que les diga

Voz 0194 21:41 bueno jugando a la confusión pero al final Pau rumbo buenas noches buenas noches al final se han marchado por donde habían llegado por miedo a que les detuvieran

Voz 1684 21:49 Puigdemont causado las estrategias habituales de confusión ha colgado una foto en Twitter con un autobús de manifestantes dando a entender que estaban en Estrasburgo is su abogado Gonzalo voy además de esa entrevista con Cuní también ha publicado una foto de esa ciudad francesa diciendo que había un excelente clima aunque el engaño ha durado poco tiempo porque algunos tuiteros avispados se han percatado que foto que adjuntaba el abogado era la primera que devuelve Google cuando uno busca Estrasburgo lo cierto es que Toni Comín se han quedado en la ciudad alemana de Kehl que está al otro lado del ring que es el río que hace las veces de frontera natural y administrativa entre Francia y Alemania en esta región alsaciano como también ha pasado otras veces pudo Mono ha podido cumplir una promesa el ex presidente ha asegurado que el día de la Constitución de la Eurocámara él estaría en Estrasburgo también lo había sostenido su abogado es que al final ha tenido el papelón de tener que decirle a los diez mil independentistas que se manifestaban en Estrasburgo que el Le ha recomendado su cliente que no pise territorio francés

Voz 1157 22:47 ante la imposibilidad de que se garantice la seguridad del president el conseller Comín hemos decidido hemos informado al ambos que no es aconsejable llegar

Voz 1684 23:00 a este lugar pues Comín se han dirigido a los manifestantes a través de un vídeo grabado desde lo que parece la azotea de un edificio parece porque después lo he ido a comprobar en Google Maps creo que es la azotea de un edificio con vistas al ring de fondo la catedral de Estrasburgo en el lado alemán el expresident le ha mandado un mensaje muy claro ha dicho a la nueva presidencia del Europarlamento

Voz 11 23:23 ha sido una deriva

Voz 1684 23:28 que corrijan la deriva de represión de regresión de limitación democrática están a tiempo de demostrar que esta es la cámara en la que los europeos se quieren ver representados y a partir de mediodía pues no se ha sabido nada más del ex president de su excusa Comín el único político de los que se encuentran en el extranjero que ha pisado territorio francés que sepamos es el ex conseller de Cultura Luis Puig que asistió por sorpresa a un acto en Perpiñán a principios de año

Voz 0194 23:53 hago gracias hasta luego Mila no me quiero detener mucho en esto porque a mí personalmente me pienso que empieza a ser un poco patética esta estrategia de de trilero de la defensa de de Carles Puigdemont es decir los engaños constantes de de Boyer cuando se le pregunta por la estrategia que va vendiendo el convencimiento de que se puede hacer esto de que se pueda hacer aquello y después todo es mentira

Voz 1 24:16 sí tuvo unas dos o tres primeras grandes actuaciones unos éxitos cuando consiguió que no fuera extraditado a España por los delitos de rebelión eso fue importante pero a partir de aquí toda la estrategia pues ha sido bastante fallida lo que ocurre es que como diríamos no se dilatan en el tiempo muchas veces todo este sistema de recursos si ir medidas cautelares y cautelarísimas y todas estas cosas pues le tiene entretenido lo con explicar la complejidad de las de las de los líos en los que los que mete al al propio no yo creo que

Voz 0194 24:57 yo os vamos a meter también sí sí claro no no pero mal

Voz 1 25:00 prefiero bueno sí pero de tiene una fe muy vaya la confianza es es muchas que tienes que tener cuando te fotografías

Voz 0194 25:08 con una fotografía de Google y vendes eso a los a las cuales sean cuatrocientas personas las que estuvieran allí esperando la presencia de punta

Voz 0283 25:17 sí sí sí no

Voz 0194 25:19 no le tiene fe otros mala fe no no yo

Voz 1 25:22 me refería a como ha como Puigdemont ha supeditado prácticamente toda su estrategia política a esta otra estrategia judicial esperando que esa estrategia judicial de unos resultados que no le está dando y que muy probablemente no le va a dar

Voz 0283 25:38 sí no no que eso es un espectáculo y son teatros de sombras no yo creo que que el responsable no es que que hace lo que lo que el otro le paga por hacer no sea quiero decir que por temor no puede gobernar hace como que gobierna una república que no existe y en la que nadie crees algo vamos yo creo que ni ellos mismos y que todo esto es espectáculo es show que la verdad es que la justicia europea está sumando varapalos a su estrategia

Voz 0194 26:07 por último el último ayer cuando le ha dicho

Voz 0283 26:09 vaya vaya por donde ha venido porque antes de llegar allí tiene que agotar el camino judicial español no es es la junta electoral española la que no ha comunicado que este señor se eurodiputado porque no ha venido a recoger el acta y por tanto bueno que venga por donde ha venido a recurrir aquí sumó su caminito no

Voz 1971 26:29 hombre lo que resultó empuje asombroso es que estas alturas del teatrillo y con él los continuos espectáculos que en en concreto este este de hoy ha sido un engaño a la gente que ha pagado un billete de avión un hotel en Estrasburgo para ir allí porque si estas personas nada menos exactamente y además que cuesta caro esos billetes y se Estrasburgo es una ciudad cara que han ido porque supuestamente el precisó su presiden iba estar allí de cuerpo presente entonces bueno pues esta gente sí que hay en el que no ha llegado expuso como era obvio porque lo último que quieres que lo detengan Le gusta mucho el victimismo en martirio elogio copero cuidado a la salvaguarda está por encima de todo yo creo que esto es una forma de engañar a sus seguidores pero bueno pies todo electoral que siguen teniendo Josep Cataluña yo creo que les que les debe ir la marcha

Voz 0194 27:21 es una cosa más de porque hoy el tribunal consta

Voz 1071 27:23 ha avalado por unanimidad además del Pleno la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña los jueces han tramitado de urgencia al estudio de este artículo idea desprendido en dos sentencias pues prácticamente todos los recursos de inconstitucional que se presentaron se desestiman estiman que la disolución del Parlament se ajustó a la Constitución

Voz 12 27:42 Hora Veinticinco desconcertante

Voz 13 27:45 no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro

Voz 14 27:49 parte traer a mutua tu seguro de coche y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 15 27:53 la y bajamos el precio de tu seguro de coches

Voz 14 27:56 el sea al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutuas consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 16 28:10 lo quiero tanto que lo necesito con

Voz 17 28:12 por ciento noventa euros al mes punto tiró por doscientos cinco Owen por trescientos treinta euros al mes con todo incluido y estrena coche K

Voz 3 28:19 cuatro años oferta Wolkswagen renting consulta condiciones en pos del pueblo

Voz 18 28:27 hola Ana

Voz 1071 28:28 qué tal estás muy preocupada

Voz 19 28:30 negocio no está siendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 20 28:33 yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 3 28:36 toda la ciudad me conoce esto lo parar

Voz 0194 28:39 pues deberíais probarlo fácil

Voz 20 28:42 el rápido y económico lleguen al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 21 28:45 sin ser publicidad punto es y ayuda tú

Voz 3 28:48 negocio a despegar

Voz 21 28:49 apunta Diana ser publicidad punto eh

Voz 14 28:53 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido veintisiete mil setecientos noventa y dos Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta y dos mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti tengo ilusión buenas noches que recuerda con los sondeos de la ONCE la ilusión

Voz 24 29:31 a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es

Voz 25 29:40 hola me llamo Ricardo sede nada Emma Benalmádena eso y mi problema es que habiendo nacido en Belén en Madrid eso no sé pronunciar bien el no

Voz 26 29:50 desde mi pueblo quede Mann era más de la gente se burla mucho de mí pero en el Carrusel deportivo he encontrado esos amigos que en vela de nada eso nunca había querido gracias Carrusel por hacerme sentir respetados y sobre todo gracias a su director

Voz 27 30:07 por Dani rápido no no corrieron

Voz 3 30:14 Agus al Deportivo Apolo manifestar semana Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 1684 30:20 cuál es el nombre de la mejor emisora de España a tiempo

Voz 28 30:23 pues puedan una pista una pista está abriendo luego la lista Kadima luego la eh cabina si luego la cadena ser correcto

Voz 0194 30:37 pues bien ésta que está ustedes escuchando no la Cadena Ser

Voz 29 30:43 que no que es la vida de Dios lo que tiene de poner fin cadenaser punto de toda la vida de Dios aquí en la Cadena nace

Voz 0194 30:52 la pena se rendía Pino se como tú quieras yo prefiero cadenas encaramos

Voz 29 30:57 libro de poner oportuno

Voz 30 31:01 después les llevar a Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer

Voz 3 31:08 último programa selecciona el que prefiere darle al play toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarta nuestra aplicación

Voz 31 31:21 cuenta con las

Voz 0283 31:24 lo que pasa

Voz 31 31:26 eso

Voz 3 31:36 lo que

Voz 1071 31:48 nuestros asesores hacen los seguros más sencillos el Corte Inglés seguro segurísimo veterano que quieres más de San Millán de la Cogolla hasta Jerusalén

Voz 3 31:59 CEAR no arriba abajo por todo el mundo mundial más ficción los libros de historia dicen que al Príncipe a esto hay una explosión Istúriz libros música fueron momento estamos de publicidad no no estoy tranquilo tranquilo sólo yo

Voz 14 32:20 sí es la programación de verano de la Cadena SER peruano te estás listo once con lo que ya

Voz 13 32:32 Alter Arte no haber dado ni un parte y encima pagar de más por seguro

Voz 14 32:36 la mutua RTE la mutua tu seguro de coche y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 15 32:41 mutuamente bajamos el precio de tu seguro de coche sea cual sea

Voz 14 32:44 Emma al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 3 32:53 la ser

Voz 14 32:56 hora veinticinco

Voz 4 32:59 Ángels Barceló describía Milagros Pérez

Voz 0194 33:02 qué le iba a Berna González Harbour Victoria Lafora abríamos este tramo de Hora veinticinco con que en Europa se desbloquean unas negociaciones pero en España se bloquean con una diferencia que es que ya tenemos calendario

Voz 1544 33:14 el debate de investidura se inicia con la intervención del candidato Don Pedro Sánchez Pérez Castejón el próximo lunes veintidós de julio a las doce horas a las cuatro de la tarde se reanudará la sesión con la intervención de los grupos parlamentarios de mayor a menor el debate continuará el martes veintitrés de julio

Voz 1071 33:34 pues estas son las fechas las horas para la investidura de Pedro Sánchez pero no hay avances en las negociaciones de hecho no tenemos noticia de que haya negociaciones en Murcia Vox ha votado esta tarde en contra de la investidura del candidato del Partido Popular en esa comunidad el jueves se vuelve a votar así que el jueves ya veremos en la Comunidad de Madrid habrá pleno habrá pleno pero sabes qué

Voz 0194 33:55 no va a haber cambios Carolina Gómez buenas noches

Voz 1971 33:58 qué tal buenas noches enero aprendemos haciendo haciéndola Veinticinco

Voz 0194 34:00 cómo es eso de un pleno sin candidato bueno pues

Voz 0393 34:03 es una posibilidad que contempla el reglamento que se reformó hace unos pocos meses y eso es lo que ha hecho el presidente de la Asamblea de Madrid convocar una sesión de investidura para el próximo miércoles día diez de julio en la que nadie se va a presentar pero que sirve para activar el calendario no ha escuchado por tanto Juan Trinidad las peticiones que le hacían hoy Diaz Ayuso y Ángel Gabilondo ambos se han postulado la investidura pero el presidente de la Asamblea considera que no tiene los apoyos suficientes para conseguirlo Ayuso le faltarían cuarenta y siete diputados porque Ciudadanos y Vox siguen sin entenderse y a Gabilondo le faltarían tres además de los votos de Unidas Podemos que ya tiene la decisión es polémica porque además coincide con lo que le había pedido esta mañana el líder de su partido Ignacio Aguado quien reclamaba algo de tiempo al presidente de la Asamblea para seguir negociando con ellos así que ya hemos escuchado los primeros reproches como este de esa será la candidata de Unidas Podemos

Voz 6 34:56 sí

Voz 1693 34:56 es una vergüenza que el presidente de la Cámara Juan Trinidad Nos esté llevando a una investidura sin candidato sin candidata cuando hay una persona que es la que más apoyos ha recabado y así se ha demostrado en la ronda de consultas que Ángel Gabilondo que debería de poder presentarse esto es saltarse el Estatuto de Autonomía es utilizar la presidencia de la Asamblea de Madrid para fines partidistas es utilizar las instituciones como cortijo privado

Voz 0393 35:24 con la convocatoria de hoy en todo caso queda activado el calendario electoral si nadie logra los apoyos suficientes en dos meses se disolverá la Asamblea ese convocarán unas nuevas elecciones la fecha límite por tanto es el diez de septiembre

Voz 0194 35:38 pues veremos qué pasa Carolina gracias hasta luego lo contaba Carol esta tarde en las

Voz 1071 35:42 se ha comparecido Ángel Gabilondo que ha dicho yo quiero ser candidato y ha comparecido Isabel Días Ayuso ha dicho yo quiero ser candidata bueno pero de esa comparecencia de Diaz Ayuso vamos a destacar esta frase

Voz 0194 35:53 es una apelación que yace a boxes ciudadanos lesiona

Voz 1071 35:56 es decir que dejen de simular que abandonen el postureo podríamos decir porque todo el mundo sabe lo que hay entre estos tres partidos

Voz 32 36:04 todos los días y cara al público cada vez que están viendo iniciativas cada vez que las aprueban o rechazan Se están poniendo de acuerdo luego Box hiciera danos hoy en la Comunidad de Madrid están todos los días negociando

Voz 0194 36:17 quieren Murcia luego iremos os preguntaré por Madrid pero Murcia primero Javier Ruiz Buenas noches buenas noches allí sí que había candidato quiera López miras del Partido Popular es vox quién ha votado hoy en contra veremos lo que pasa el jueves en la segunda votación pero de momento se ha comprometido el candidato en cumplir

Voz 1971 36:33 todos los compromisos que adquiera con Vox

Voz 1684 36:35 sí se ha cumplido el pronóstico que avanzábamos ayer el popular Fernando López miras no se acostara hoy como presidente de la Región de Murcia este era el momento de la votación

Voz 33 36:43 votos emitidos cuarenta y cuatro votos en contra y veintitrés votos a favor veintiuno no habiendo obtenido la mayoría

Voz 1684 36:58 en el momento en el que el presidente de la Cámara Alberto Castillo anunciaba que López miras no tenía la mayoría absoluta desde ayer en decenas de frases López miras como dices ha ofrecido su mano tendida dice que la negativa del partido Abascal a la investidura da alas esperanza la Izquierda minutos antes de la votación sólo minutos antes llamado otra vez aboque a ciudadanos a no

Voz 0194 37:18 defraudar a quienes no querían en la red

Voz 1684 37:21 donde Murcia un gobierno de izquierdas la única espera

Voz 6 37:24 esa que tiene la izquierda para gobernar

Voz 3 37:27 acción de Murcia

Voz 6 37:28 es que ustedes no me apoye pero

Voz 1684 37:31 Vox no le ha hecho caso ha votado en contra tumbando así su investidura Luis Gestoso exalto cargo del Partido Popular murciano es ahora miembro del comité negociador de Vox tiene fama de duro es la voz de Abascal en la región de Murcia es amigo personal suyo dice que para formar un gobierno de tres tienen que hablar tres Hinault no dos

Voz 3 37:50 como cómoda

Voz 1684 38:08 Ciudadanos con esas cosas abiertamente en contra sigue cerrando la portavoz su portavoz Isabel Franco recuerda que ahora mismo con el PP es con quién tienen acuerdo con nadie más

Voz 34 38:18 el que está plasmado negro sobre blanco no existe ningún otro acuerdo por mucho que haya

Voz 0283 38:24 quién se empeñen afirma que se están

Voz 34 38:26 estableciendo que incluso en el pasado existían otro tipo de acuerdos

Voz 1684 38:31 hoy el PP sabía que estaba en un callejón sin salida fuentes del partido nos cuentan aseguran a la SER que López mira se ha presentado sabiendo ya que no tenía el apoyo de Vox a ver si entraban en razón en el último momento esto es textual ahora mismo tienen cuarenta y ocho horas para seguir negociando como mínimo la abstención de Vox en segunda votación como dijo ayer no lo tienen fácil

Voz 0194 38:51 pues el jueves seguimos

Voz 1071 38:52 el jueves pasado Javier este es el momento en que Vox más está aprovechando su oposición quiere situarse mitad del escaparate va aprovechando para lanzar por ejemplo sus propuestas más homófobas como esa petición que contamos anoche aquí en Hora Veinticinco esa petición en Valencia para saber quiénes son esos lo que quieren saber la han pedido por escrito quieren saber quiénes son los colectivos LGTB y quedan charlas en colegios ICO conocer incluso si tienen antecedentes penales estaba en Hora catorce el presidente de Les Corts Valencianes que es Enric Morera y anunciaba que les va a denunciar ante la Fiscalía por si esto es un delito de odio

Voz 35 39:25 creo que ya estamos rizando el rizo porque hacer una causa general contra el movimiento LGTB y no es de recibo en estas alturas del siglo XXI hay elementos tanto en el escrito

Voz 0194 39:36 os queda claro la otra investidura

Voz 36 39:40 esto

Voz 1544 39:41 que no hemos contemplado la la repetición de elecciones y de lo que hemos hablado es de qué fecha era mejor precisamente para todo lo contrario para que fructifique para que la investidura sea posible este mes de julio ha llegado a negar Meritxell Batet

Voz 1071 40:00 ha hablado por teléfono con Pedro Sánchez hayan contemplado la posibilidad de una repetición electoral pero mucha casualidad sería porque si se repetirse en las elecciones con estas fechas caería la repetición de las elecciones el diez de noviembre domingo justo después del puente de Todos los Santos le momento al martes empieza a correr el reloj cuando se vote por primera vez para cuando Pedro Sánchez necesita de mayoría absoluta a los dos días sino sale esto lo aprendimos ya en las últimas ediciones experiencia refiere recordemos a los dos días si es que no ha salido por mayoría absoluta se repite la votación y en esa ya bastaría con más si es que no es sino pues si no se abre un impasse que puede durar como mucho dos meses eso es lo que marca la Constitución el veintitrés de septiembre por tanto será el último día para que se pueda votar en España aún presidente Inma Carretero buenas noches primero los motivos porque el XXIII

Voz 0806 40:51 sobre todo nos dicen que para tener margen para negociar y ese es el argumento que ha explicado esta mañana en rueda de prensa Meritxell Batet

Voz 1544 40:58 dar también unos días más para que el candidato tenga la oportunidad de hablar con los distintos grupos parlamentarios hincar caracterizar esa confianza garantizar sobre todo es su investidura por tanto un gobierno para España

Voz 0806 41:14 en realidad cuando se vote habrán pasado casi tres meses de las elecciones el PSOE ya avisó de que la formación del Gobierno España sería lo último cuando estuvieran encajadas todas las piezas del puzzle local autonómico e incluso el europeo que sea resuelto antes no admitía Batet que estuviera presente en esta decisión la decir la la la cómo caía en las elecciones generales en caso de fracaso de la investidura pero hay fuentes socialistas que nos dicen que por supuesto que el cálculo ha estado presente porque si se hace si se hiciera la sesión la semana anterior la del dieciséis de julio pues las

Voz 1 41:48 serían en la fecha poco conveniente

Voz 0806 41:50 que es el puente de Todos los actos después mal

Voz 0194 41:52 estrategia no el cómo

Voz 0806 41:54 pues por un lado la estrategia de Pedro Sánchez pasa por resistir y por otro por redoblar la presión lo de resistir es algo que lleva en la gala en su trayectoria aseguran en su entorno que está firmemente decidido a no meter a ministros de Podemos en el gobierno los socialistas consideran que ya se han movido que han ofrecido a Pablo Iglesias entrar en el Ejecutivo en puestos intermedios lo ha recordado esta tarde en Bruselas Pedro Sánchez en la rueda de prensa por ahora en esa en esa oferta no han definido ni en qué puestos ni ávido tampoco una negociación programática porque en la Moncloa sostienen que Iglesias no ha querido descenderá detalles hasta que no consiguiera los ministerios bueno pues con la fecha ya puesta quieren confiar en el equipo del presidente en que se podrá negoció

Voz 13 42:38 lo porque nos dicen que esto ya va en serio

Voz 0806 42:40 es insisten en que no cabe esperar a septiembre que el margen queden ahora en julio es el que habrá ahora en septiembre así que esperan que esa negociación en serio sea el resultado de la nueva ronda de contactos que va a hacer el presidente previsiblemente la semana que viene como decíamos van a mantener la presión a izquierda y a derecha responsabilizando a quiénes bloquee la investidura estará abocando a unas elecciones repetidas y la negociación europea además le sirve a Pedro Sánchez en esta estrategia esto es lo que ha dicho esta tarde en rueda de prensa en Bruselas

Voz 1722 43:11 no deja de resultar llamativo que en España el que se dice que es el mayor representante de ese partido liberal no sea capaz no de llegar a acuerdos conmigo sino ni tan siquiera detener un mínimo decoro institucional con la presidencia del Gobierno

Voz 0806 43:28 Le pide decoro Albert Rivera porque en Europa Estados Sánchez negociando con conservadores y considerable Liberales

Voz 0738 43:34 aquí el líder de Ciudadanos no acude a las

Voz 0806 43:37 convocatorias que hace en La Moncloa claro a los hombres

Voz 1071 43:39 antes porque lo que había dicho Alves Rivera esta mañana

Voz 37 43:42 esto es que no tengo nada más que hablar de las tres veces que habló con Sánchez Sánchez tiene que formar gobierno con sus socios como es lo lógico en todos los países del mundo cuando uno intenta poner al Gobierno pues se sienta con sus socios informa gobierno no con la oposición

Voz 0283 43:53 pero todo caso Sánchez es el que tiene que decidir qué pasos dar

Voz 1071 43:57 Vera no piensa ir Pablo Casado pues tampoco está por facilitar la investidura

Voz 38 44:01 creo que al final Pedro Sánchez en su propio laberinto como comentábamos recientemente Pedro Sánchez ha demostrado que no hay viento favorable para quién no sabe a dónde va ha intentado gastar estos dos meses en proyectar la responsabilidad que él tiene como candidato a la Presidencia del Gobierno en los que

Voz 0194 44:22 no tenemos esa responsabilidad en ese caso Mariela Rubio buenas noches al buenas no sólo le queda Sánchez la opción de Unidas Podemos pero estamos como estábamos no sin el partido de Pablo Iglesias ya hablan de investidura fallida sí

Voz 1450 44:33 Irene Montero escribía en Twitter que Sánchez camina a una investidura fallida sin negociar nada con nadie y lo hace añadía para presionar a ciudadanos aunque para Montero todavía es posible un gobierno de coalición progresista y escribía no renunciamos la portavoz morada criticaba las formas de la presidenta del Congreso ya que según su relato que Ángels niega Batet Unidas Podemos no ha sido informado de la fecha previamente a la rueda de prensa de la presidenta del Congreso lo que para Podemos es una falta de respeto institucional y un síntoma de que el interés del PSOE es más una investidura fallida que un acuerdo de gobierno por su parte el secretario general de Izquierda Unida ha asegurado también en Twitter que Sánchez convoca la investidura en el Congreso o con un congreso parado y a su merced sin haber hecho ninguna propuesta sin apoyos suficientes para Garzón es textual se ve de lejos la jugada táctica al coste enorme de desprestigiar la democracia el tercero pronunció deseo y era Pablo Echenique el secretario de Acción de gobierno de Podemos que hace poco más de una hora decía sobre la negociación de Sánchez en Europa que es un absoluto fracaso que da la gobernanza europea el neo la liberalismo alemán y al francés mientras la socialdemocracia se ha llevado puestos de segundo orden y añadía habría pasado lo mismo Si en España llevamos dos meses con un gobierno de progreso el tono pues hoy de Podemos ha sido muy duro pero nadie ha querido ponerle voz a estas declaraciones así que palabras amargas sí pero sólo vía Twitter

Voz 0194 45:53 el lema Llanos les contando buenas noches hasta luego gracias

Voz 12 45:56 hora veinticinco un motero siempre llega puntual a cualquier sitio un mutuo a hacer lo mismo pero por menos dinero

Voz 13 46:06 veinte a la mutua bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 3 46:22 no exentas de colores y un montón

Voz 39 46:26 en las rebajas de El Corte Inglés tienes gran variedad de camisetas para chica por cinco con noventa y nueve euros si por siete con noventa igual del veintiocho de junio al treinta y uno de agosto arriba el verano abajo los precios en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 16 46:41 era lo que lo tanto éxito

Voz 17 46:46 conduce un gol por ciento noventa euros al mes punto por doscientos cinco o antigua por doscientos treinta euros al mes con todo incluido estrena coche cada cuatro años oferta Volkswagen Renault

Voz 3 46:55 consulte

Voz 18 46:59 no

Voz 24 47:08 únete a la Comunidad veinticinco le escuchara opina en Hora veinticinco punto es

Voz 40 47:17 voy a hacer

Voz 1971 47:21 eh

Voz 41 47:22 me gusta informarte también acompaña eh tú me pides algo al momento te lo doy escucha hoy por hoy plano bueno

Voz 3 47:35 pero la intención parte la actualidad cuando podemos llevar hasta ella Hora catorce José Antonio Marcos a saber David Broncano Buenafuente Berto Romero que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Jorge Ponce en la SER queremos que te rías cada día con dos mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las siete de la tarde la maravilla clónico es la sorpresa en las sopesa ser tiros si si Figo vino porqué con Jorge Ponce Bob Pop y a las ocho La vida moderna con David Broncano cada día un nuevo programa de humor en nuestra es una porque es que la Cadena SER

Voz 0809 48:48 para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien sí que es verdad la cerveza me tiene muchas kilocalorías pero el problema es que él no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que además de tiene la combustión no el gasto de las grasas y de los hidratos de cava ni tampoco a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr para estar en forma cuando cuidarse es el objetivo en vio con

Voz 10 49:14 hay un plato que la aldea gala de Astérix existe llega de Hawai el póquer como te decía

Voz 0809 49:21 los disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com plataformas digitales

Voz 30 49:31 lo que no te has enterado todavía de que pronto podremos evitar que terceras personas nos metan en un grupo de Whatsapp sin nuestro consentimiento

Voz 3 49:40 hasta tener que usar más a menudo la aplicación de la Cadena SER toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descargar nuestra aplicación

Voz 42 49:50 sí

Voz 16 49:54 cuenta con la base lo que pase

Voz 43 50:11 la Cadena SER cinco días y el país presentan los retos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra coche

Voz 44 50:33 a Fedra

Voz 45 50:35 no

Voz 3 50:43 todo el mundo

Voz 14 50:44 es que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros veinte premios de vida en los compró ya todo porque el Extra TV

Voz 3 50:55 sí ya está la Cadena Ser

Voz 4 51:08 Ángels Barceló en la tertulia Milagros