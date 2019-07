Hora 25 (02/07/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1587 00:00 pero nada de forma muy plural

Voz 0283 00:02 bueno pues tienen que encontrar esos puntos de acuerdo tienen que hacerlo más allá de tú ponías Victoria el ejemplo de de que hoy hubiera salido Echenique a criticar esta falta de acuerdo aún peor todos lo sabemos sentencia del proceso claro que salgan al día siguiente pidiendo el indulto no que se meten en la cárcel de Lledó Nurse a a compartir con él los la la escucha de la sentencia no puede Pedro Sánchez arriesgar todo eso respecto a Rivera dice es mala educación yo creo que Rivera directamente es antisistema si esto lo estuviera haciendo Pablo Iglesias negarse a ir por segunda o tercera vez a la Moncloa por segunda vez le llamaríamos antisistema le llamarían antisistema imaginamos como le pondrían desde la derecha entonces bueno esto es antisistema es un una falta de respeto absoluto a las instituciones y bueno pero se han echado al monte y ahí está

Voz 1 00:56 ya que estamos con conciudadanos lo que está pasando en Murcia en Madrid lo que está pasando es que al final Vox ha dicho ha puesto pie paré ha dicho señores aquí estamos negociando hay que negociar hay que negociar y ustedes necesitan nuestros votos ahí tiene razón es decir yo no voy a arreglar los te los votos haga usted algo para que se merezca más votos

Voz 1971 01:16 pero si te das cuenta con una línea roja a Pedro Sánchez a Pedro Sánchez en concreto opone otra línea roja a Vox entonces sea sólo negocian la puntito nada más quiero decir osea lo que les gusta entonces para eso de verdad han reclamó el voto de los españoles para resulta que luego bloquear todas las instituciones porque están bloqueando el Gobierno la acción pero también el Gobierno de Madrid también el Gobierno de Murcia porque a lo mejor si resulta que no quieren ir con Vox pues en el caso de Madrid en concreto tiene a señor Gabilondo que no es Pedro Sánchez que ni siquiera es militante del partido pero no tampoco entonces es que es darle razón Bernard no es que se han convertido en en un grupo han Ana sabes anarquistas y antisistema que van a usar donde van bloquean estos porque son caprichosos y no me gustan el otro pues porque resulta que es que como va a negociar con Podemos oiga a ver

Voz 0283 02:18 a lo mejor luego hacia como usted yo creo que estamos contemplando una demonización del PSOE y de Podemos que es sólo una coartada para abrirse más a la ultraderecha de verdad pero es una ultraderecha que bueno lo lo ha recordado Sastre antes no que quiere listas de gays

Voz 1 02:33 el dato clave tras las declaraciones de ayer de poner serio diciendo lo de la tienen dignidad o las listas de los trabajadores de la violencia de género por eso es todo más fácil que vayamos a unas elecciones por eso no digo por qué voy contigo Mila

Voz 0283 02:53 negociar todos y que al final logren algo pero bueno hay os darle la razón

Voz 1 02:58 la amiga Mela sí yo creo que sí

Voz 1587 03:01 se han magnificado las dificultades de que o las consecuencias que podría tener que hubiera un gobierno con presencia de Podemos vamos a ver cuando se hace un gobierno se pacta un programa de gobierno sobre la base de los elementos en los que hay coincidencia se pacta también la discrepancia y cómo se va a expresar esa discrepancia es decir primero que no creo que la posición de Podemos respecto del conflicto catalán sea tan problemática para el PSOE como Ciudadanos y el PP quieren dar a entender obviamente yo siempre van a poner el grito en el cielo por cualquier cosa que haga Podemos y el PSOE en relación al conflicto Qatar van pero vamos a ver Pablo Iglesias siempre ha dicho que él no es independentista y no está a favor la independencia y si algún día hubiera un referéndum para el cual cree que se requeriría un acuerdo mayoritario en el país y estamos muy lejos de conseguirlo él pediría el voto en contra de votar a favor de independencia es decir que que no están tan alejadas en todo caso las discrepancias que haya no son mayores que las que puede haber en otros aspectos por ejemplo de política económica pero eso cuando hay un gobierno de coalición se pacta lo que sí creo que tiene razón Pedro Sánchez es que el Gobierno está presidido por el presidente la función institucional del presidente es dirigir un gobierno cohesionado y coherente entonces puede llegar a un acuerdo con Podemos que incluya que haya ministros próximos o de Podemos pero no es Pablo Iglesias quién designa los ministros es el presidente del Gobierno quién designa a los a los ministros porque el presidente del Gobierno sí que tiene esa potestad Easy renunciar a ella por acuerdos partidistas estaría haciendo un flaco favor también a la institucional a la institucionalidad de la presidencia del Gobierno pero lo que

Voz 1971 05:06 he aquí no es tanto los ministros es la presencia del propio

Voz 1587 05:09 Pablo Iglesias bueno pero es una competición perdona eso incluye a Pablo Iglesias obviamente es decir Pablo Iglesias puede pensar que él puede ser un miembro idóneo para estar en el Gobierno pero para eso tendría que tener el acuerdo de Pedro Sánchez Pedro Sánchez debería para que eso sea posible pero Sánchez de querer tener a Pablo Iglesias en el Gobierno si eso no es así esa es una discrepancia que se puede sortear con otros nombres pero esto siempre ha pasado en todos los gobiernos a ver a Angela Merkel cuando negocia con con el Partido Socialdemócrata nos enteramos de los ministros después del pacto después de Paco programático

Voz 0283 05:47 lo que pasa es que la diferencia es que aquí no suman

Voz 1 05:50 claro claro sentado a negociar hay un principio

Voz 0283 05:55 porque porque pueden suele a Podemos son insuficientes eso hacemos esto haga sentar a negociar pero no saben cómo será el final porque aún necesitarían adherir a otras fuerzas que no van a querer estar ahí el problema perdón Ángeles por rematar es que ya empieza a ser una cuestión cultural la incapacidad de entendimiento y de forjar acuerdos que tenemos en este país a todos los niveles esto es lo que a mí me vas poniendo líneas rojas IVAs poniendo a o sea si si el punto de partida

Voz 1 06:24 son vetos a unos a los otros porque no me quiero centrar en todos los sitios

Voz 0283 06:28 correctos porque ahí es decir vetar y dar la espalda a PSOE y Podemos para mirar a abrazarse con Vox pues

Voz 1 06:36 diez y en el caso de las tareas en el caso de la Comunidad de Madrid como decía Victoria el veto a Javi

Voz 0283 06:44 bueno pero pero

Voz 1587 06:45 no saber lo que está haciendo ciudadanos es

Voz 0283 06:48 mostrar su verdadera naturaleza eh sí sí sí por eso dicho eso es lo que he querido decir si perdona la que que con la excusa de de hacer el cordón sanitario PSOE y Podemos están utilizando eso como coartada para mostrarse como son que es abrazando al PP

Voz 1971 07:06 por eso las por eso todas las encuestas le dan que en caso una repetición electoral pagarían un alto precio eso creo yo más razones para que Sánchez

Voz 2 07:16 mañana hiciera elecciones mañana en principio a ver si

Voz 1587 07:20 pero cuidado también con las con las encuestas que vamos a ver si os acordáis cuantos convocaron las la repetición de las elecciones la gente está muy cansada de de votar tanto o no es después otra cosa ver las últimas que hemos conocido dan al PSOE una mejora pero tampoco dan mayoría no no por lo tanto va a tener que seguir negociando quizá la mejor posición pero cuidado porque las elecciones anteriores no caen en saco roto para los para las próximas es decir cómo actuará el voto útil en las próximas elecciones en la derecha podría podría ser troceada en tres partidos que tienen poca fuerza pero es posible que se en unas elecciones nuevas se generará unas dinámicas de voto útil que tendrían gen partidos de la derecha que caería hay alguno que a lo mejor no caería tanto aunque subiría no

Voz 1 08:18 mira mira creo que eras tú quién decía eso quién decía que los ministros os pone el presidente

Voz 0283 08:23 sí bueno pues me recuerda Bernardo Guzmán el día

Voz 1 08:25 Torre de Valencia que dicen en Valencia los consellers de Compromís los pone Compromís no Ximo Puig y los de Podemos igual

Voz 0283 08:31 ya ya ya pero que suman manera suman sí si en ese caso y no podrían simular que los elige Zapata ahí

Voz 1 08:39 entonces por qué como están todos sitios Últimamente no me extraña pero déjame decirte que efectivamente el CIS publica mañana el nuevo barómetro que incluirá intención de bueno pues mañana veremos qué pasa dos cosas más Villarejo porque de las múltiples derivadas que tiene el caso Villarejo quizá sólo conocemos unas pocas una de ellas afecta al BBVA en esa época en la que presidía el banco Francisco González está investigando la Audiencia Nacional Si la cúpula de ese banco en aquella época en la que lo mandaba FG como era conocido encargó al ex comisario Villarejo que pinchar al teléfono de políticos de empresarios de periodistas para poder espiarles estamos hablando de miles de pinchazos el Ángel Campos buenas noches hola muy buenas noches el juez Manuel García Castellón ha decidido citar como imputado al ex jefe de seguridad del BBVA que fue también comisario general de la Policía y entre otros al que fue consejero delegado

Voz 1552 09:32 Julio Corrochano ex jefe de seguridad del banco Ángel Cano el ex CEO de la entidad pero no sólo ellos hay siete personas más nueve imputados en total por cohecho revelación de secretos que iban a comparecer entre el cuatro y el cinco de julio hay empleados de Rafael Redondo lo antiguo abogado de Villarejo que suscribió los contratos de espionaje con la entidad extrabajadores del banco a quién es el propio BBVA Angels

Voz 1 09:55 señaló ante el juez el nuevo video

Voz 1552 09:58 vea como las personas con autorización para disponer de las cuentas desde las que se realizaron los pagos por más de cinco millones de euros al ex comisario Villarejo para que hiciera o por ese encargo entre los años dos mil doce y dos mil diecisiete que es cuando tuvieron lugar los pagos la operación fue anterior

Voz 1 10:15 un campos para que encargó el banco supuestamente esos miles de pinchazos que querían saber

Voz 1552 10:19 bueno pues el BBVA siendo presidente Francisco González contrató en dos mil cinco al comisario Villarejo para espiar a políticos empresarios y periodistas durante el mandato de Zapatero con el objetivo de desbaratar el intento de Sacyr por ocupar la dirección de la entidad entendían que el Gobierno estaba mezclado en ello intentaron una pues a espiar le al Gobierno fabricar incluso bueno pues algún tipo de operaciones de desprestigio respecto a algunos ministros ex ministros como Miguel Sebastián y con ese objetivo montaron toda toda esta operación que le costó un buen dinero más de cinco millones de euros al BBVA que no salido del bolsillo de los dirigentes sino de bueno pues de los fondos del banco y cuanto saca

Voz 1 11:04 culo que va a durar la investigación judicial

Voz 1552 11:07 bueno pues en principio aún faltan meses aunque es cierto que es está apuntalando ya pues la está dirigiendo la acusación ya hacia los principales responsables por lo menos las imputaciones hay que escucharles en declaración ahora los días cuatro y cinco a ver si efectivamente estas personas pues autorizaron esos pagos y a partir de ahí pues o realizan algún otro tipo de de revelaciones ese puede ya acotar más las las investigaciones pero parece que que bueno que poco a pocos está cerrando ya esta pieza de la investigación y aunque quedará algún mes qué otro por supuesto pues tampoco debe alargarse

Voz 1 11:45 es muchísimo más campos adiós buenas noches te has dado cuenta de que alimentar Villarejo fallón poco estresado

Voz 2 11:50 ya era cada vez que decía el nombre así como una ocasión sí sí sí

Voz 1 11:58 el último para para el análisis el dato económico del día que ha sido bueno ha bajado el paro y han subido las afiliaciones a la Seguridad Social

Voz 3 12:05 no

Voz 1071 12:06 en julio se produjeron setenta y cinco mil afiliaciones más con lo que se ha llegado al récord histórico de cotizantes ocupados en España son más de diecinueve millones y medio de personas y el paro ha bajado aunque no llega a ponerse por debajo de la cota simbólica podemos decir de los tres millares de Shanghai en España en este momento tres millones cinco mil

Voz 1 12:25 la ocupación suben la mayoría de los sectores sobre todo evidentemente los más ligados a la temporada turística ha subido también la protección social el sesenta por ciento de los parados ya

Voz 1071 12:33 tiene acceso a una prestación o subsidio

Voz 1 12:36 yo en Hoy por hoy hablaba Aimar esta mañana con Antonio García

Voz 1071 12:39 de que es el presidente de la patronal CEOE ayuda

Voz 4 12:41 la parte muy importante de todo estos datos Hunter llamado pero no que está bajo estacional de ese trabajo estacionar que que no tiene qué no o no debería tener absolutamente en aquel con la calidad va a seguir estando ahí porque cuando viene gente pues habrá más empleo cuando menos gente a menos gente

Voz 1071 13:00 la sintonía de la Ser esta mañana en Hoy por hoy los secretarios generales de Comisiones de UGT Unai Sordo el PP Álvarez que enfrían este optimismo de los patronos

Voz 5 13:09 la buena noticia pero hay que relativizar la porque higos e insisto el empleos de baja calidad

Voz 4 13:14 dar vamos a batir records históricos y a la vez de el sistema no cubre las necesidades para pagar las pensiones pero que ser la pro el a mí de que hay una cálida muy bajaran el el empleo

Voz 1 13:26 de Aramendi por cierto ha hablado del bloqueo en la investidura de Pedro Sánchez

Voz 3 13:29 yo lo he dicho claramente que haber gobierno

Voz 4 13:32 Quirós claramente o que podía haber unas abstenciones Tito eso alcañizana cosas llama la negociación donde bueno pues que se pidan cosas no sentido

Voz 1071 13:41 cuando habla de dos partidos a los conciudadanos administra Valerio de empleo en funciones ha dicho que los buenos datos avalan la necesidad de un ejecutivo el secretario de Estado Octavio Granado mira cuál es la metáfora que trazaba hoy decir una broma

Voz 1634 13:55 parece que la Seguridad Social les sienta mejor tener presidentes de Gobierno socialista que al Real Madrid yo soy muy madridista que el Madrid nunca gana la Champions un presidente de Gobierno del PSOE pero la Seguridad Social siempre tiene los mejores datos con un presidente de Gobierno

Voz 1 14:11 social y hay que elegir o la Champions Gómez buenos datos de la Seguridad Social yo casi que me quedaría con los buenas horas suele ser nada tiene que ver puesto que yo era del Barça no tiene nada que ver que que yo sepa San Bernabé buenos datos es verdad datos de paro ponían el pero que yo creo que es el pero que encuentra todo el mundo los sindicatos no primero la estacionalidad es evidente que están muy vinculados a la temporada turística cara empieza y luego la precariedad que también está muy vinculada a esta estacionalidad porque son los empresarios del sector del turismo mucho

Voz 0283 14:40 los niños sí quién dijo aquello de que en cuanto el PSOE estaba en el poder los trabajos empezaban a salir por la ventana nueve acuerdos ir a os acordáis casado Rivera bueno ya que que la recordarlo creo recordar esto pero bueno efectivamente buena noticia que hay tantos dos cotizantes malísima que no acaba de despuntar la trabajo fijo yo creo que el noventa por ciento se habéis dicho es es intemporal los trabajos son muy precarios muy escasos estas horas de poquitos días ahí también por eso también hace falta un gobierno sea ese es una de las áreas en las que son necesarias reformas para revertir la prometida reversión de la de la reforma de la reforma electoral ahora laboral Rajoy nexo hay mucho trabajo en crear un empleo de calidad hay muchísimo trabajo en promover una mejor productividad empleos en ciencia en fin las los retos son mayúsculos y por tanto también en eso por eso es necesario

Voz 1 15:44 por qué este país Gil en Manila sigue agarrado a los empleos por ejemplo vinculados al turismo

Voz 1587 15:50 claro claro el set sector tenemos ahí un monocultivo que afortunadamente no ha salvado en las seis instantes antes que es muy importante pero no en el tema de los datos que tengamos cifra récord de afiliados a la Seguridad Social es una buena noticia porque quiere decir que todas esos millones de personas tienen algún ingreso pero sí redujera mosso hiciéramos una operación de reducir el número de afiliados que tenemos a la Seguridad Social por una jornada laboral normal de ocho horas en muchos menor muchos menos eso quiere decir que hay una parte de diríamos que el paro se ha repartido eh ha repartido ahora hay gente que trabaja cuatro horas media jornada tres horas trabajaron una semana para tres eh y al final pues claro son cotizaciones a la Seguridad Social y discontinuas au o por jornadas parciales que en la práctica estos casos no dan para vivir a las esas personas es decir que está muy bien que estén afiliados a secuestrar y que tengan algún ingreso pero luego habría que mirar habrá que mirar y eso ya es también las los datos están ahí cada cada cada vez que salen los señalamos que que es que es una estructura empleo que no permite mantener el estado de bienestar que teníamos es decir con estas cotizaciones y con los salarios que se están pagando y con medias jornadas que la gente no llega a final de mes no se puede sostener un sistema impositivo que permita mantener los estándares de educación de sanidad de servicios sociales que necesitamos y merecemos

Voz 1971 17:25 la recién las cotizaciones bajas imposible claro yo yo quiero destacar solamente dos cosas la la primera es que claro esto de las de la estacionalidad de la ligar al al turismo lo que está haciendo es que gente muy joven que está estudiando bachillerato todas estas cosas te encuentro un puesto en un chiringuito en la playa o en un y el riesgo de abandono otra vez

Voz 1 17:49 no esto es un paso con el sector de la construcción

Voz 1971 17:52 ahora está pasando con estos trabajos estacionales relacionados con el turismo relacionadas con la hostelería está

Voz 0283 18:00 en vez de hecho hay es experto

Voz 1971 18:03 estos que están llamando la atención del riesgo que esto tiene en la segunda cosa que me gusta que me gustaría destacar es bueno es es evidente que este país lo necesita Gobierno para nada estamos sin gobierno y resulta que sube el empleo

Voz 1 18:18 no pero la pregunta ahora sembró no no venta sabía que iba a altar las dosis pero no pero quiero

Voz 1587 18:27 sí pero pero cuidado porque aunque las cosas funcionen no somos suficientemente conscientes del coste oportunidad de no tener gobierno es decir cuántas cosas irían mucho mejor si hubiera políticas decididas mira qué ha pasado con el tema de de la de la de de del sector energético el sector de la transición energética sobre todo el tema de las renovables es decir hemos estado cinco años dando pasos atrás constantemente más con el impuesto al sol perdiendo oportunidad Alemania tiene más producción

Voz 1 19:01 has solía España ha sido un gobierno que ha conseguido revertir lo claro es un gobierno que en seis meses en ocho meses hace UCA

Voz 1587 19:10 cambio total y radical de política hasta el punto de que en este momento las empresas que están ofreciendo servicios de energía solar no dan abasto a las peticiones de gente que tienen para instalaciones

Voz 1 19:22 déjeme decir que quién dijo si el PSOE gobierna empleos escapó por la ventana fue Pablo Casado B veintitrés de abril Día

Voz 2 19:29 sí sí ha del libro iba iba bien encaminada Pernando varíen subdirector del País muy buenas noches muy bueno que va en la portada del país para las próximas horas

Voz 6 19:40 bueno mañana destacamos lógicamente la renovación de los cargos en la en la Unión Europea el titular principales dos mujeres conservadoras presidirán la comisión y el BC y contamos como Francia y Alemania han salido victorioso de esta negociación también hay Partido Popular Europeo España ha salido bien parada con el como representante de Política Exterior pero es verdad que los socialistas al final no han bueno ambicionaba la la presidencia de la Comisión para Timerman y no han logrado su objetivo

Voz 1 20:08 no hablamos lógicamente el investidura sí

Voz 6 20:11 la tesis es que Sánchez eleva la tensión a quejar a declarar para el próximo veintidós de julio no tiene los apoyos necesarios y además llega la negociación en un momento en el peor momento de sus relaciones con Podemos y de momento no le va a ofrecer nada más de lo que ya ofrecía es decir cargos intermedios

Voz 2 20:27 no ningún ministerio no va a haber Ministerio exacto que de momento no

Voz 6 20:31 diluyo muy destacado también en primera yo creo que es muy importante y muy inquietante en las últimas noticias sobre sobre cambio climático que dice que junio fue más que un mes más cálido jamás registrado hizo tres informes que coinciden en que las olas de calor terrible que hemos tenido en los últimos días y las que tendremos toda la gente que verá no están directamente relacionadas con el que se

Voz 1971 20:50 con el cambio climático daba Gregory esta tarde

Voz 1 20:53 antes había una hora de calor potente cada treinta años ya leía es una ola de calor potente cada cada diez años y todo muy vinculado como dices Bernardo al cambio climático

Voz 2 21:00 muchísimas gracias venga hasta luego

Voz 1 21:04 Nos queda el cuaderno de frases alejando por esta historia mira la Fiscalía del Vaticano ha ordenado que se habrán dos tumbas del cementerio teutón ICO que hay dentro del Estado del Vaticano para resolver uno de los crímenes más conocidos desde hace años en Italia la historia de la desaparición de la adolescente Emmanuel a Orlandi en el año ochenta y tres era la hija de un empleado vaticana

Voz 1071 21:24 Manuela desapareció salir de la escuela en el centro de la ciudad de Roma sin que desde entonces haya habido noticias sobre su paradero al caso lo rodean varias teorías a lo largo de estas décadas que hablan de la posible implicación de gente de la curia vaticana de la mafia capitalina hasta que lo conectan con el atentado a Juan Pablo II a manos del turco Alí Agca la novedad esta pues en que la fiscalía Vaticano por fin ordena que se abran dos tumbas donde sospecha la familia que pueden estar los restos de la adolescente Orlandi tenía quince años eso en Italia

Voz 1 21:53 en Francia

Voz 1071 21:57 médicos que Lambert el hombre que lleva más de diez años en estado vegetativo han iniciado el proceso para retirarle el soporte vital artificial que le mantiene aún con vida su mujer y algunos de sus hermanos lleva años enfrentada en los tribunales a los padres

Voz 1 22:10 el resto de los hermanos exmarido son muchos hermanos

Voz 1071 22:13 que se oponían a dejarlo morir el caso lleva más de treinta resoluciones judiciales hasta que ha terciado ahora el Supremo la madre de la mer llegó a llamar nazis a los médicos que cuidaban

Voz 3 22:24 y me vi en Londres su nombre descubierto

Voz 1071 22:28 jardín el cuerpo de una persona que cayó desde un avión si el hombre que era un inmigrante iba en el tren de aterrizaje y fue a caer en el jardín de una casa particular en el suroeste de la ciudad de Londres un vecino ha explicado a la prensa británica que escuchó un gran golpe ya los hombres a La ventana vio a un hombre conmocionado porque acababa de caer una persona a tan solo un metro de él todavía en Unido después del debate público por la brecha salarial bueno la BBC ha publicado los sueldos de sus principales presentadores tres de sus presentadoras están entre los doce mejor pagadas entre los doce mejor pagadas osea que hay entre esas doce primeras plazas nueve hombres y sólo tres mujeres que además ocupan las posiciones ocho nueve y diez el que más cobra es el exfutbolista Lineker que sellaban sueldo anual bruto de uno

Voz 1 23:10 lo coma nueve millones de casi nada vamos con Ramoneda que cobra un poco menos

Voz 3 23:19 ya hay fecha

Voz 7 23:19 ya para la investidura veintidós de julio manos a la obra no hay margen para alargar la partida la ciudadanía no lo merece que ya se ha pronunciado a los dirigentes políticos corresponde aplicarlos

Voz 1 23:29 sus estados acepta

Voz 7 23:31 de amenazar con repetir elecciones por puro interés del convocante osea que mayoría de gobierno ya lo que equivale a decir acuerdo entre Pedro Sánchez y quiénes están dispuestos a pactar con la derecha dicho clara y repetidamente que no a quién siquiera engañar insistiendo en lo que ni PP ni ciudadanos quieren la mayoría está en el otro lado la izquierda las lecciones lo dejaron claro INI los reparos de ciertos poderes fácticos con Podemos y la desconfianza que genera Pablo Iglesias del PSOE Mir proceso catalán pueden ser excusas para que el presidente mantenga la ambigüedad como pose Sánchez teme que la sentencia del Supremo le pide gobernando con Podemos la derecha clamando por la derrota del independentismo y sin embargo es su responsabilidad sea cual sea el veredicto encarrilar el conflicto por la vía política que es parte del encargo que el vino de las urnas peligro viendo en televisión el asalto al Parlamento de Hong Kong me venían las imágenes de hace treinta años en la plaza de Tiananmen me temo que el poder sino no va a dejar pasar esta afrenta por mucho que el país haya cambiado desde entonces lo escandaloso argumento que sea utilizado para justificar la represión del ochenta y nueve puede servir para ahora cortar la primera revuelta para que no se produzca una propagación encadena Xi Jinping es un genuino representante de esta mentalidad dudo que haga excepciones por muy especial que sea el estatuto de Hong Kong el Constitucional valida la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco impulsada por el Gobierno de Rajoy pero deja claro que es algo absolutamente excepcional y temporal con lo que decae la demagógica actitud de Pablo Casado Albert Rivera reclamando continuamente su aplicación es de sentido común las medidas excepcionales son para la circunstancias muy excepcionales no para la gestión del día a día hagan política señores

Voz 8 25:16 y terminamos aquí Milagros Pérez Oliva Berna González Harbour Victoria Lafora buenas noches y buena semana Sastre que nos ha tocado dicen que llueve en Madrid está lloviendo parada a correr correr para casa feliz

