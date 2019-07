Hora 25 (03/07/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:05 y sí

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:25 hola buenas tardes el Constitucional cambia el método para calcular la pensión de las personas que trabajan a tiempo parcial aunque trabajen pocas horas tendrán que contar las como días enteros para estimar la jubilación que les que el tribunal considera que el sistema actual discrimina a la mujer Rafa Bernardo

Voz 1762 00:40 los trabajadores a tiempo parcial ya cobran menos pensión que los de jornada completa porque trabajan menos horas luego gano menos cotizan menos así que su prestaciones más baja si se añade como hace el sistema actual otra penalización al reducir sus días cotizados como oficiante que sólo se aplica ellos ya es discriminación dice el Constitucional también de género porque la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres el Tribunal decide por ello eliminar ese coeficiente una medida que se aplicará a partir de ahora para los nuevos

Voz 1071 01:05 en esta además hoy hemos conocido el CIS José Luis Sastre buenas tardes Ángels buenas tardes que no sólo lleva al barómetro de cada mes incluye datos sobre vivienda el cuarenta y dos por ciento de los españoles propone limitar los precios del alquiler y un tercio está incluso por la expropiación vamos a explicar en esta Hora veinticinco como a pesar de lo que opinan los ciudadanos de lo que prometen los políticos cada vez cuesta más alquilar even en la parte política del CIS quién sale ganando el PSOE esta encuesta lo dispara hasta casi el cuarenta por ciento de los votos son diez puntos más de lo que obtuvo en las generales a mucha distancia quedarían ciudadanos un quince por ciento aún por encima del PP aunque el PP crece y cae Unidos Podemos con un diez por

Voz 0194 01:42 lo que pide Podemos es que Sánchez no le haga mucho caso a la encuesta piensen repetir las elecciones

Voz 4 01:46 lo que sigue muy peligrosas creadas esas encuestas y piensa que eso puede ser una buena motivación para ir a elecciones yo creo que en estos momentos lo importante es empezar a dar respuesta a los problemas derivados Mayoral

Voz 1071 01:57 Pablo Iglesias ha propuesta Sánchez que se presente a la investidura ofreciendo un gobierno de coalición con ellos con Podemos luego el Congreso lo tumba él dice se replantearía su estrategia el PSOE desconfía de la voluntad y les entre el PP Ciudadanos y Vox tampoco es que haya un clima de mucha confianza no el PP advierte de que si paraliza los pactos de la derecha tendrá los días contados textualmente Vox ya esto también es textual ha llamado Albert Rivera acojonado sinvergüenza a mano pues este es el nivel entre los que en teoría tienen que llegar a acuerdos a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 02:28 las tardes el Atlético de Madrid acaba de hacer oficial la contratación del delantero portugués de diecinueve años Joao Félix el Atlético pagará ciento veintiséis millones de euros a su equipo el Benfica recordó los que esta mañana el Manchester City pagó setenta millones en la Liga de Fútbol Profesional para llevarse al centrocampista Rodrigo Hernández que en los próximos días anunciará su fichaje por el equipo de Guardiola a otros movimientos del día en el mercado el Sevilla ha anunciado la contratación del central francés Jules de ida el extremo argentino Lucas Ocampo en Wimbledon jornada semi buena para los españoles en el día de hoy Roberto Bautista y Fernando Verdasco han pasado a la siguiente ronda han caído eliminados Feliciano López y Marcel Granollers

Voz 1071 03:08 en lo que llevamos de año se ha duplicado el número de incendios y sólo en cinco días han ardido en España once mil hectáreas según los datos que ha publicado esta tarde a la Guardia Civil de momento el pronóstico para las próximas horas con Luismi Pérez buenas tardes

Voz 5 03:18 buenas tardes fuertes tormentas las que han caído esta tarde y todavía caen en algunas zonas del país sobre todo en el Pirineo hasta casi cien litros por metro cuadrado en el extremo norte de la provincia de Barcelona también tormentas con granizo en muchas zonas de Castilla y León del Cantábrico poco a poco esta noche esas precipitaciones irán a menos quedarán algunas nubes en el Cantábrico en el Mediterráneo sobre todo en la zona andaluza y en Canarias donde va a seguir soplando Eliseo la noche más bochornosa que días atrás mañana de hecho suben las temperaturas en gran parte del Cantábrico y el Valle del Ebro en el resto no varían otra vez por la tarde tormentas fuertes en el interior de Galicia muchas zonas del Cantábrico en Castilla y León

Voz 1071 03:57 el resto del país de momento mañana al tiempo aguantará un poco

Voz 5 03:59 Tomás tranquilo y además tenemos un volcán en erupción

Voz 1071 04:02 el Stromboli en la pequeña isla italiana de llenó extra algunos turistas se han llegado a tirar al mar ya está contando ahora mismo la RAI Álvaro Zamarreño que ha muerto una persona

Voz 0116 04:09 sí lo confirma al comandante de los bomberos de Messina Un turista fallecido cuyo cuerpo intentan ahora rescatar y otro herido sin que por el momento hayan dado datos sobre su nacionalidad o edad la serie de violentas explosiones que ha empezado a media tarde en el Stromboli ha provocado que desde el cráter hayan salido disparados rocas así lava los turistas ha salido huyendo y algunos se han lanzado al mar por miedo a la erupción de momento el volcán sigue registrando una intensa actividad que incluye una columna de humo negro desde esta pequeña isla del Tirreno entre Sicilia y la península

Voz 1071 04:35 la única pues así Empezamos Hora Veinticinco Sastre en con Nacho Palomo y Darío Hernández en la producción Marcos Granado y Juan Carlos Ingelmo la técnica está también por aquí Íñigo Sastre olas Sastre

Voz 0032 04:44 hola Sastre parece que juntos hemos provocado un seísmo tanto hablar de terremotos un fuerte movimiento que hace que te replantee es qué hacer con tu seguro de coche es el seísmo de Línea Directa es así un temblor que sólo provoca alegría porque los de Línea Directa lo han vuelto a hacer han querido que es menos por tener el mejor seguro de coche prueba superada por primera vez seis meses gratis en tu seguro disfruta ahí déjate llevar por este maravilloso seísmo ya al nueve cero

Voz 0919 05:08 dos Un dos tres cero uno uno nueve cero dos un dos tres cero uno a uno consulta condiciones en línea directa punto com una compañía a

Voz 6 05:16 hora veinticinco era justo

Voz 8 05:30 todo el mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros veinte euros comprar ya todo con porque el extra de verano

Voz 6 05:42 sí ya

Voz 9 05:47 yo no

Voz 1025 05:49 cuánto te gastas en el mantenimiento de tu coche lo has pensado crees que hay alguna forma de reducir este gasto yo conozco una cien por cien efectiva

Voz 10 05:58 va cuidar el carburante porque no

Voz 1025 06:00 todos los carburantes son iguales tanto para motores modernos como para los que ya tienen ciertos años los carburantes óptima de Cepsa mantiene limpio el interior del motor y alargan su vida útil ahorrando operaciones de mantenimiento además reducen la formación de carboncillo hacia otras impurezas impiden la corrosión de las partes metálicas y ayudan también a evitar obstrucciones en los inyectores quede operaciones de mantenimiento te puedes ahorrar a la elegir bien utiliza sólo carburantes óptima desde un coche en forma con carburantes óptima

Voz 11 06:31 de Cepsa aquí cabe nacer

Voz 1071 06:41 pues empecemos con esa sentencia del Constitucional de esta tarde importantes sobre todo si usted trabaja a tiempo parcial aunque trabaje sólo pocas horas tienen que contar esas horas como si trabajara el día entero para que se calcule su jubilación cree el Tribunal que bastante carga es ya que el empleo sea de pocas horas entiende además que este sistema el de ahora discrimina a las mujeres desea que hay razón también de discriminación de género nos lo cuenta mejor Rafa Bernardo

Voz 1762 07:04 ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dicho en mayo que el sistema

Voz 1071 07:07 era discriminatorio y ahora el Constitucional directa

Voz 1762 07:10 mente lo elimina la regla de cálculo de las pensiones para los trabajadores a tiempo parcial mandaba a calcular los periodos cotizados multiplicando el tiempo trabajado por un coeficiente

Voz 0231 07:19 el resultado era siempre un tiempo trabajado menor

Voz 1762 07:21 que el de un trabajador a tiempo completo el Constitucional dice que esto es penalizar dos veces a los trabajadores a tiempo parcial suspensión ya es más baja porque trabajan menos horas que los empleados a jornada completa con lo que sus sueldos más bajo no está justificado añadirá es un mecanismo que reduce sus días cotizados además la estadística muestra que la mayoría de los contratados a tiempo parcial son mujeres con lo que a la discriminación de jornadas se les suma la de genio

Voz 1071 07:42 con la decisión del Constitucional se aplicará

Voz 1762 07:45 a nuevas jubilaciones que entrena ahora en el sistema no altera las situaciones administrativas ya firmes la Seguridad Social trabaja ya dicen en tener el sistema informático listo cuanto

Voz 1071 07:54 ante nuestro pues por tanto primer asunto las pensiones vamos a seguir por la vivienda ya que estamos en el capítulo de cosas que nos afectan directamente porque el CIS de hoy no sólo ha preguntado por la política también por la vivienda el mismo Tezanos su director lo explicaba este mediodía aquí en La Ser en Hora catorce

Voz 12 08:08 a cosas relevante en esta esta encuesta este es el ochenta por ciento de los españoles pese a tener vivienda propia es decir que la que tenemos he dicho muchas veces que no es una cultura de querer tener una irme porque ya muchísima gente entiende que si no tiene una vivienda propia que cuando se jubile pues no puede pagar un alquiler no va a poder

Voz 1071 08:29 en efecto el ochenta y dos por ciento prefiere tener una venta en propiedad antes que tener la alquilada casi todos los preguntados en esta encuesta quieren que la Administración haga algo para regular los precios y casi la mitad de ellos piensa que se tienen que limitar los precios del alquiler es más hay un tercio que defiende incluso socializar el sólo para que no suban los precios algo así como la expropiación así que nos vamos a preguntar cuál es el estado ahora mismo de la vivienda la realidad en contraste con estos datos Javier Ruiz

Voz 0887 08:56 buenas tardes lo que ha ocurrido es que los precios de la vivienda se han disparado mucho más de lo que han subido las nóminas en concreto la vivienda ha subido un treinta por ciento en seis capitales en Palma han cuarenta y seis por ciento en Málaga un cuarenta y dos en Valencia en Castellón treinta y siete por ciento y en Madrid y en Barcelona casi el treinta y cinco por ciento de subida esos son los datos de idealista en los últimos cuatro años el alquiler treinta por ciento arriba las nóminas las no

Voz 0919 09:21 minas apenas un uno coma siete por ciento

Voz 0887 09:23 las empresas dicen que van a pagar en dos mil veinticinco los mismos sueldos que pagaban en dos mil ocho Esto es lo que ha ocurrido sube mucho la vivienda sube poco la red a treinta

Voz 1071 09:33 cinco por ciento decía ahora Javier en Barcelona a partir de las diez vamos a ampliar cuál es el mapa actual de la vivienda en España del que llegan noticias precisamente de allí de Barcelona en el área metropolitana el precio de la vivienda ha crecido más del doble que los ingresos de las familias Carme Trilla es la presidenta del Observatorio Metropolitano

Voz 0563 09:50 Estados le siguen allá más ayudas para el alquiler la regulación lo que haría si se hace bien es que los incrementos futuros fuesen menores pero yo en la Ley de regulación del alquiler no veo que bajen esto más que una ley deberían ser programas públicos de concertación

Voz 7 10:06 década casi IQS ha sido

Voz 1071 10:11 cada la parte social vayamos a la parte política que también la hay muy jugosa además del FIS si fuera una etapa ciclista esto pues podríamos decir que hay alguien que va muy destacado y luego un pelotón en el que se van disputando la segunda a la tercera y la cuarta plaza claro el segundo el tercero y el cuarto no creen que el primero que es el PSOE vaya tan tan destacado como dice el CIS que Leda casi el cuarenta por ciento pero según el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas si hubiera fina porque ahora no la hay las cosas cambiarían pero no cambiarían demasiado

Voz 12 10:42 no hay ninguna cocina en esta encuesta si nosotros hiciéramos una no le gustaba era tenemos una proyección de datos posibilidades pues probablemente el soy tendría algunos no llegaría secretismo cuarenta por ciento estaría cerca probablemente el PP el que tiene un voto oculto probablemente tendría más votos eso es cierto pero no hay proyección

Voz 1071 11:02 eso es lo que dice Tezanos lo que dice el barómetro es que se dispara al PSOE Ciudadanos sigue por delante del PP aunque suba el PP y que cae Adrián Prado Unidas Podemos

Voz 0887 11:11 el PSOE rozaría el cuarenta por ciento en intención de voto directas son tres puntos más que en el CIS de mayo y diez más si lo comparamos con el resultado que Pedro Sánchez consiguió en las generales de abril además la ventaja sobre ciudadanos que el barómetro vuelve a colocar en segunda posición supera ya los veinte puntos el sorpasso de los de River al PP se mantiene aunque la distancia entre ambos se reduce los populares suben dos puntos hasta el trece coma siete hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó entre el uno y el once de junio Hinault recoge la crisis en Ciudadanos con la ruptura con base en Barcelona y la salida de Toni Roldán en cuanto Unidas Podemos hay un retroceso moderado dos puntos de caída hasta el diez coma dos mientras que Vox repite practicamente el dato de la encuesta anterior sobre los líderes casi el cuarenta por ciento de los encuestados asegura que preferiría que Pedro Sánchez fuese el presidente del Gobierno en estos momentos a mucha distancia de Rivera que sería la segunda opción con el doce coma seis todos los líderes suspenden el mejor valorado es Sánchez con un cuatro coma ocho

Voz 1071 12:06 no encuentro con ocho que no deja de ser un suspenso ahora lo que destaca es cómo crece la idea de que los partidos son para la ciudadanía en general un problema

Voz 0887 12:14 si la preocupación por la política aumenta de manera considerable el treinta y dos por ciento de los encuestados la menciona como uno de los tres principales problemas del país son cuatro puntos más que hace un mes es el máximo histórico desde el año mil novecientos ochenta y cinco

Voz 1071 12:28 bueno pues de entre todas las lecturas políticas de la encuesta vamos a subrayar la de Rafa Mayoral de Unidas Podemos Elvis

Voz 4 12:34 lo he visto por ahí pero lo que no tengo claro son las transferencias de voto Bono que tengo una de cuadrar los números no sé cómo lo habéis visto pero bueno es una encuesta más ahí está eh vamos sirviendo lo que sería muy peligrosos que el Secrero esas encuestas y piensa que eso puede ser una buena motivación para ir a elecciones

Voz 1071 12:49 que hoy el Secretario General de Unidas Podemos Pablo Iglesias había introducido un giro inesperado diríamos planteará a Pedro Sánchez que se someta a la investidura con una propuesta de gobierno de coalición con ellos Easy en esta primera propuesta según los planes de Iglesias el Congreso la Cava tumbando dice el secretario general de Podemos que él se replantea su estrategia ya que es el Gobierno de coalición ocurre que el PSOE Inma Carretero esto ni se lo replantea ni se lo plantea se queda

Voz 0806 13:15 no se lo plantean porque en el PSOE han interpretado este movimiento como puro tacticismo de hecho la vicepresidenta Carmen Calvo ha pedido a Pablo Iglesias que se ponga a negociar sobrepeso

Voz 0738 13:24 éticas cualquier asunto

Voz 13 13:26 relativo a poder tener gobierno en el mes de julio y cuanto antes mejor no pasa por por táctica pasa por la sinceridad porla seriedad de anteponer objetivos políticos leyes decisiones transformaciones que España necesita

Voz 0806 13:43 hay fuentes de la cúpula del Gobierno que aseguran a la Cadena Ser que Iglesias está planteando esto como un juego dudan de su compromiso de formar un gobierno en julio que es lo que traslada el líder de Podemos en su tribuna en La Vanguardia es más esas fuentes opinan que con su exigencia de un gobierno de coalición Iglesias está primando sus asuntos de partido pero en Podemos no tiran la toalla Noelia Vera es la portavoz adjunta los traemos una probó

Voz 14 14:09 está encima de la mesa y a pesar de las reaccione

Voz 1509 14:12 para Piazzolla el Partido Socialista bueno pues a lo mejor no

Voz 1071 14:14 en otra cosa vamos a tirar la semana que viene volverán

Voz 0806 14:17 a reunir Pedro Sánchez y Pablo Iglesias veremos porque aquí

Voz 1071 14:19 buena que viene cualquier cosa es posible todo puede cambiar sobre estas negociaciones hombre llamativas las declaraciones de Emiliano García Page que cuenta todo lo que no contaba cuando necesitaba a Podemos allí eso Comunida para gobernar

Voz 15 14:31 qué hace cuatro años toda la negociación que tuvimos con Podemos será es que si los coches tantas tonterías sinceramente que a la postre han visto que no tienen valor para la democracia

Voz 0919 14:44 que al contrario que hay que permitir a los diputados y diputadas que trabajen

Voz 1071 14:47 en condiciones de dignidad a días pues de que empiece a esa la ronda de consultas así están las cosas en esta parte del tablero vayamos a la otra parte porque no parece que esté mucho mejor después de que Vox bloquearse la investidura del PP Murcia esto fue ayer mañana se vuelve a votar se alarguen los plazos en Madrid el PP está empezando a presionar a su socio de extrema derecha que por otra parte sigue desparramado testosterona por las esquinas hoy ha llamado acojonado a aquel que es Rivera con el que quiere acordarnos lo resume Javier Carrera un espectador

Voz 0866 15:15 no es lo que está dando BOP según el popular Javier Maroto que pasa al ataque asegurando en Radio Nacional que algunos de sus cargos votarían ya al PP vaticinando el fin de la forma

Voz 0893 15:25 son o Vox reconsidera lo que está haciendo en Murcia que es votar con Podemos y con el PSOE para evitar que el PP gobierne o e book tendrá los días contados

Voz 0866 15:34 idea la de los extraños compañeros de viaje a la que se abona también desde Ciudadanos Ignacio Aguado

Voz 15 15:39 porque la pinza PSOE puede suponer un bloqueo del Gobierno en la Comunidad de Madrid e incluso un gobierno de la izquierda o en último termino unas elecciones

Voz 0866 15:48 la respuesta a la formación naranja llegaba a base de insultos desde la cuenta de Vox en Twitter que llama acojonado sin vergüenza a Rivera pidiéndole que deje palabras textuales de la merle el culo a Macron mientras insta en esa misma frase a llegar a acuerdos dicen como gente normal

Voz 1071 16:04 pues nada muy edificante todo este tuit de hoy de Vox esas dulces palabras a ciudadanos engarza en al final con otras declaraciones del partido de extrema derecha en España que es van en la línea de Matteo Salvini recordarán aquellas palabras del número dos de Paul de Vox Ortega

Voz 16 16:20 legítima frente al enemigo común que tiene un nombre muy claro yo dejaré decirlo en toda la intervención nuestro

Voz 15 16:33 la invasión islamista estaba diciendo al final de esta enumeración

Voz 1071 16:38 bueno pues la Fiscalía ha archivado la denuncia que había presentado una plataforma contra la islamofobia el asunto no es solo ese el asunto está en que para argumentar su decisión el fiscal no se agarrado al actual Código penal sino su versión anterior osea a una versión que ahora mismo no está en vigor Miguel Ángel Campos

Voz 1552 16:55 todas las fuentes consultadas por la SER coinciden en que el teniente fiscal del Supremo Luis Navajas ha cometido un error grave al emplear el antiguo artículo quinientos diez punto uno del Código Penal en vez de la actualización de dos mil quince en su argumentario para rechazar la querella contra el secretario general de Vox por un delito de odio el artículo derogado que emplea el fiscal Navajas en su escrito al Supremo sólo persigue a quienes provoquen la discriminación y el odio mientras que el que se encuentra en vigor hoy debió utilizar es mucho más amplio ya que permite actuar contra quienes fomenten promuevan inciten directa o indirectamente la discriminación y el odio la mismas fuentes instan al fiscal navajas a una rectificación otras fuentes del Supremo apuntan a que no harán sangre con el error del fiscal pero recalcan que lo han advertido señalan que el alto tribunal manejará criterios jurídicos actualizados literal en su decisión para actuar o no contra Ortega Smith

Voz 1071 17:49 es suena libio que se acojan a la ley que está ahora mismo en vigor aún sobreviven ha habido otras declaraciones de Javier Maroto sobre este partido no sólo ese aviso que escuchábamos de que pueden desaparecer también se hacía esta pregunta

Voz 0893 18:01 a mí me gusta ya que dijesen exactamente qué les pasa con los gays que les pasa exactamente porque eso de cambiar la ley LGTB en primer lugar las penas

Voz 1071 18:11 semana del Orgullo cuando ciudadanos actualizado su propuesta para regular los vientres de alquiler propone ampliar ampliar la gestación subrogada a la familia hay que se permita a madres hermanas primas o tías de la persona que quiere ser padre o baje son las ocho dieciocho

Voz 17 18:26 eh buscador de la ahorro ahorrarnos esperar un paquete tres meses por no pagar gastos de envío ahorrar es venir a las rebajas de Fun House y tener hasta un cuarenta por ciento de descuento en smartphones como el Samsung Galaxy a setenta por sólo trescientos treinta euros o gratis con contrato sólo del tres al siete de julio buscadores de ahorro venida Fun House consulta condiciones

Voz 1071 18:48 tú tienes alarma que una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activo todas las noches mientras dormimos la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 18 19:02 brotes que tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 6 19:12 cadena SER Hora Veinticinco

Voz 19 19:21 Oli

Voz 0738 19:22 tres Chen tocar ante cinco

Voz 1071 19:24 David y es el nuevo presidente del Parlamento Europeo elegido después de alguna dificultad porque en fin de alguna manera tenía que demostrar el grupo socialista su enfado porque se ha quedado sin presidir la Comisión Europea corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 19:38 el malestar dentro del grupo socialista se ha traducido a Sisi obligando a pasar por una segunda votación a David sea Sully que es de los suyos y común

Voz 0231 19:46 te cuento que se lo prohibía

Voz 0738 19:48 estamos al número de votos que serán necesarios el día dieciséis para la nueva presidenta de la Comisión indica que el aprobado no está garantizado a no ser que el grupo de los conservadores británicos y algunos euroescépticos húngaros polacos unan sus votos a los de socialistas y liberales impopulares lo que podría agravar el problema porque son justamente los euroescépticos de estos países del Este los que vetaron al socialista Timerman por acusarlos de vulnerar los derechos fundamentales aunque por el momento el nuevo presidente del Europarlamento pide unidad alma al ex Filho ya murieron necesitamos ante los retos que nos esperan la fuerza de cambiar nuestra unión ha dicho mientras la candidata a asumir la presidencia de la Comisión está ya trabajando se ha reunido con los grupos políticos mañana viajará hasta Bruselas para hacerlo con Juncker

Voz 1071 20:44 deprisa así estaba esta mañana Josep Borrell con Aimar en Hoy por hoy y la verdad que ha exhibido otro ritmo no quería hablar mucho de su próximo a papel como alto representante de la diplomacia europea pero sí ha adelantado los inconvenientes que ve en que cada decisión que toma la nueva europea pues tenga que ser por la unanimidad de todos porque esos todos son muchos de circo y por unanimidad con veinte y es muy difícil visto mi experiencia en Europa y muy en particular este año en el Consejo de Asuntos Exteriores las reflexiones de Borrell que ya digo ha sido muy cauto antes de anticiparse a lo que se pueden encontrar porque tiene que pasar antes el examen del Parlamento Europeo son las ocho y veintiuno una menos en Canarias ocho millones de conductores españoles conducen sin ver con nitidez según un informe de la Fundación Española para la Seguridad Vial cuando se produce un deslumbramiento además casi casi la mitad tarda tardamos más de veinte segundos en recuperar la visión del todo

Voz 0259 21:37 Mariela logrado esos veinte segundos significan ciento setenta metros conduciendo sin ver nada si vamos a ciento veinte kilómetros por hora si vamos a cincuenta recorremos setenta metros ciegos el catorce por ciento de los conductores no ve con nitidez de día y cuatro de cada diez tiene muchas dificultades en visión cuando circulan de noche Luis Montoro es catedrático de Seguridad Vial

Voz 20 21:58 si malamente ocho millones de conductores españoles que tienen problemas de visión esto es muy grave porque pueden sufrir un accidente o pueden hacerlo a los demás porque en el tráfico hay una característica que nos debería hacer reflexionar nuestro riesgo sólo imponemos a los demás conductores cuando conducen

Voz 1071 22:18 hasta un veinte por ciento de los accidentes de tráfico están

Voz 0259 22:20 la Nacional II con los problemas de la visión bien juzgado

Voz 1071 22:23 de Alzira en Valencia está investigando la aparición de unos huesos creen que son humanos en la finca de hecho se han confirmado que son humanos en la finca en la que aparecieron los cadáveres de las tres niñas de Alcàsser en Valencia Amparo coches se trata de

Voz 0122 22:34 pareja que viven en la comarca de La Safor cuya capital es Soliva y que decidieron hace unos días ida a visitar el paraje de La Romana cerca de la presa de TOWS donde aparecieron los cadáveres de las niñas a raíz del reciente estreno de la serie documental sobre el crimen de Alcàsser supuestamente encontraron los huesos unas falanges en los llevaron a la casa cuartel de Oliva Lago

Voz 0887 22:55 área civil remitió los restos al Instituto Anatómico

Voz 0122 22:57 como forense que determinó que se trata de restos humanos y puso los hechos en conocimiento del juez que ordenó a su vez el traslado de los restos a Madrid para que análisis más exhaustivos puedan determinar si esos huesos son o no de alguna de las tres niñas de Alcàsser también depende del juez que la Guardia Civil pueda realizar una inspección del lugar donde supuestamente se han encontrado esos restos

Voz 1071 23:22 a partir de las nueve la contaminación por qué morimos ya más por lo contaminado que está al aire que por los accidentes de tráfico y luego la cara B será vítores buenas tardes buenas tardes los mapas

Voz 0419 23:31 mapas que miramos más que nunca cuando llega el verano mapas que son la representación que trasladamos al papel para que no simplifique algo que nos interesa mapas escucha bien que nunca nos dicen la verdad

Voz 21 23:41 verdaderamente siempre transformamos la realidad de hecho hay quien dice que los cartógrafos son los

Voz 22 23:47 más mentirosos a la historia del planeta por los más menos

Voz 0419 23:49 airosos a partir de las nueve y media mapas en la cara B

Voz 1071 23:52 luego lo escuchamos ya las diez tertulia con Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín Cristina de la Hoz estas son sus claves hoy

Voz 0436 23:58 el insólito y lamentable espectáculo de insultos y descalificaciones de esta tarde entre Bossi y ciudadanos da una idea del nivel al que está llegando el debate político en nuestro país en pleno proceso de negociación de pactos el fin del bipartidismo que muchos aplaudieron como un elemento regenerador ha demostrado su inutilidad a la hora de generar consensos de espacios de entendimiento al tiempo Pablo Iglesias lanza unos la cosa el chef que choca contra los muros de la Moncloa pero al que no le falta fundamento sabe el líder de Podemos que su presencia en un futuro gobierno de coalición no molesta ni al PNV ni a Compromís ya el diputado cántabro ni tampoco a ERC ni a Bildu es más con los morados en el Gobierno le puede resultar mucho más fácil la Rufián argumentar que ellos no están por el bloqueo mientras tanto el país sigue en funciones ya amenazado de una nueva repetición electoral que desacreditar a una generación política por demostrarse fallida

Voz 1071 24:54 hemos llegado hacia las ocho y veinticinco son las siete y veinticinco en Canarias buenas tardes el PP da por hecho que habrá un acuerdo para una investidura con candidato en la semana que viene el portavoz adjunto de los populares en la Asamblea Alfredo Serrano hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 23 25:18 estamos avanzando que ya textos programáticos cinco lo que supone este posible acuerdo para poder para poder para de los próximos días y confiemos pasivamente porque lo entenderíamos que no podemos capaces nuestros votantes que nos están viendo con expectación tampoco entendería es que lo que podemos al de aquí a la semana que viene tuviera que esperar a fines de julio o septiembre

Voz 1071 25:40 lo da por hecho Alfonso Serrano del PP también

Voz 15 25:43 danos yo creo que estamos muy cerca de alcanzar un principio de acuerdo que espero que se anuncian en los próximos días

Voz 1071 25:49 sí a Ignacio Aguado pero box de momento no se mueve el partido de extrema derecha asegura que no va a regalar los votos a cambio de nada y que no apoyará una presidenta para que gobierna en coalición con un partido que ni siquiera el reconoce como interlocutor los partidos de izquierda acusan al presidente de la Asamblea de arbitrariedad no proponer a Gabilondo que ganó las elecciones y es el que más apoyos tiene en este momento Pablo Perpinyà además Mali preferido estranguladas

Voz 0231 26:12 hasta prácticamente el incumplimiento flagrante en el reglamento eh a permitir pues lo que lo que era lógico no que si un candidato reúne apoyos inmediato tiene voluntad de presentarse a una investidura pues pudiera pudiera hacerlo

Voz 1071 26:27 a lo largo de la tarde los bomberos han conseguido controlar el incendio en el municipio de Nava la fuente la Sierra Norte

Voz 0919 26:32 fuego que ha quemado en torno a treinta hectáreas de monte bajo y matorral

Voz 1071 26:35 cuál ha estado muy cerca del núcleo urbano el alcalde apunta a que ha podido ser provocado vamos ahora a ver cómo está la situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 24 26:47 buenas tardes a esta hora en la red social de la Comunidad no encontramos complicaciones de las principales arterias de entrada y salida ni tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta así que desde la Dirección General de Tráfico tan sólo nos queda insistirle es una vez más sean muy prudentes a

Voz 25 27:10 tiene naturaleza vuelve a ser libre sentiste Vigo vuelve al paraíso ven Asturias Paraíso

Voz 1071 27:18 Toral Lane al Centro Botín en Santander

Voz 25 27:21 es cubre Calder Stories una nueva mirada a la obra de Alexander Calder móviles que desafían la gravedad coreografías para ballet diseños de automóviles noventa trabajos que muestra en la faceta más desconocida de este pilar del arte del siglo XX hasta el tres de noviembre Calder Stories una exposición irrepetible

Voz 26 27:41 mejor parque del mundo presenta el sueño de Toledo dos personajes escenario de cinco hectáreas grandiosos efectos especiales en el espectáculo más grande de España reserva ya entradas en puede fue está ya punto com cuide fue España la historia te está esperando

Voz 1915 27:59 a la contaminación por NO2 cayó a mínimos históricos en Madrid durante el primer semestre del año justo cuando estaba en vigor Madrid central son datos de Ecologistas en Acción que sin embargo el Ayuntamiento niega el gobierno municipal PP Ciudadanos dice que la polución ha aumentado en diecinueve de las veinticuatro estaciones desde la puesta en marcha de la medida la ministra de transición ecológica Teresa Ribera ha reprochado al Consistorio que revierta la medida recuerda la amenaza de sanciones por parte de la Unión Europea Si España no cumple con los límites de contaminación

Voz 1071 28:26 ha salido ha tenido un eco en la prensa internacional Moya

Voz 27 28:29 ante nadie se explica que un primer paso tan tímido como Madrid central haya sido deshecho frente a la tendencia de todas las ciudades de no solamente europeas sino en todas partes del mundo de recupera

Voz 1071 28:40 esos espacios de bajas emisiones So de o de emisión

Voz 27 28:42 cero y evidentemente

Voz 7 28:45 pues la Comisión considera que esto es una provocación más

Voz 1915 28:49 de medio centenar de refugiados ha entregado en la Secretaria de Estado de migraciones un requerimiento para que cese la vulneración de sus derechos fundamentales exigen su dimisión en el programa exigen su admisión en el programa de acogida previsto por ley amenazan con llevar el asunto a los tribunales la abogada de Coordinadora de Barrios Patricia Fernández

Voz 1071 29:06 asegura que la administración está tardando hasta seis meses

Voz 1915 29:08 en dar plazas muchos quedan en situación Muller

Voz 28 29:11 sí estamos detectando es que hay muchas personas que están viviendo en situaciones de chabolismo que están siendo explotados en alojamiento sin idóneos hemos visto personas que es el Estado

Voz 1071 29:20 ha crecido alojamiento solidario

Voz 28 29:23 parte de alguna persona y luego esa persona ha tratado de someterla abusos sexuales hoy inducción a la prostitución

Voz 1071 29:28 el Ayuntamiento de Madrid ha pedido también al Gobierno central que será a cargo de los demandantes de asilo que llegan a Madrid así llegamos a las ocho y media con treinta y tres grados en el centro de Madrid sigue hora25 esta mañana

Voz 29 30:02 veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike Jesús de ayer

Voz 0919 30:09 buenas tardes buenos tarde vamos con un fichaje que me acabas de decir el nombre profesionalidad

Voz 10 30:13 yo Feli eso Jon feliz recuerda lo bien porque tiene diecinueve años y el Atlético de Madrid

Voz 0919 30:18 Zapatero ciento veintiséis millones de euros me voy a quedar antes con los ciento veintiséis millones con el nombres es el cuarto fichaje más caro de la historia del fútbol español Neymar Coutinho embate Joao Félix que repito tiene diecinueve años del Atlético Madrid ha hecho oficial su contratación hace apenas unos minutos con un vídeo donde el chaval aparece visitando el Museo del Prado la pinturas de Goya me parece que son en el Museo del Prado para Ello de del arte que tiene Joffé vaya responsabilidad para el chico llegara al Atlético de Madrid siendo el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid y repito el cuarto de la historia del fútbol español impresionante lo que paga el Atlético de Madrid esperemos que les salga bien cómo es el chaval bueno pues el chavales tímido y el chaval cuando le preguntan hace apenas unos meses en la televisión portuguesa como te de fines cómo te define como futbolista Joao Félix que te están escuchando millones de aficionados atléticos pues así tres cuartas Cobo te gusta tener el contacto con la pelota siempre con la pelota

Voz 30 31:31 pasar de estoy

Voz 0919 31:33 Stone Fried desenfrenada de su propia opción preferida medio ofensivo

Voz 15 31:39 la consigna adoptaban Cocker Preston

Voz 0919 31:43 pero se puede adaptar a jugar extremo derecha de extremo izquierda Yeda fundó en y ahora yo Félix te tendrás que adaptar a lo que te pida el

Voz 1071 31:53 sí

Voz 0919 31:54 el Atlético de Madrid ha hecho oficial este fichaje después de que por la mañana Rodrigo Hernández o mejor dicho los representantes de Rodrigo Hernández acompañados por un representante del desde el City depositarán en la Liga de Fútbol Profesional setenta millones de euros que es lo que paga al equipo de Guardiola por llevarse a este centrocampista de veintitrés años Rodrigo Hernández el Atlético lo compró el año pasado por veinte millones lo vende ahora por setenta el Atlético que también ha hecho oficial por la tarde el fichaje del mexicano Héctor Herrera que viene gratis el futbolista que llega gratis increíble del Oporto movimientos también en el Sevilla por la mañana ha hecho oficial el equipo de Monchi el fichaje de de un defensa central de veinte años por el que va a pagar veinte millones el Sevilla y por la tarde la llegada del extremo argentino Lucas so campos que viene del Olympique de Marsella bueno pues el mercado parece que sea activa a falta de la operación Grid más de la operación Neymar que va a ser lo que reviente definitivamente cerca por lo demás la noticia del día se produjo de madrugada semifinal de la Copa América Brasil dos Argentina cero Messi eliminado de la Copa América por los brasileños los argentinos se quejan de un par de decisiones del árbitro una clarísima un penalti sobre Agüero no señalado en esa misma jugada provocó el segundo gol de Brasil y la sentencia del partido hoy se juega la otra semifinal de la Copa América la disputan a las dos y media de la mañana hora española Perú y Chile yo también tenemos la segunda semifinal del Mundial femenino comienza dentro de veintisiete minutos se enfrentan Holanda y Suecia ayer en la primera semifinal Estados Unidos ganó dos uno a Inglaterra una semifinal de un Mundial femenino que en España vieron más de medio millón de personas por televisión algo histórico pero es que ese partido Estados Unidos Inglaterra del Mundial femenino ayer en Gran Bretaña fue visto por doce millones de espectadores las cifras increíbles para tratarse de fútbol femenino cifras que por supuesto no alegran el espectáculo del fútbol femenino está creciendo de manera imparable en Wimbledon hoy dos españoles se han clasificado para la siguiente ronda Bautista y Fernando Verdasco que ha remontado un partido impresionante perdía dos a cero y en el tercero perdía tres juegos a cero ha remontado hasta ganar en cinco sets por contra Feliciano López y Marcel Granollers han perdido y han caído eliminados mañana jugará Rafa Nadal luego estaremos en Wimbledon para hablar con Miguel Ángel Zubiarrain pero como siempre el inicio del programa pues promesas

Voz 31 34:39 yo quería opinar sobre lo de Messi tiene toda la razón del mundo el muchacho después de una primera fase espectacular bordando el fútbol goleando pasando de sobra clasificado caer en semifinales por un arbitraje malo bastante desagradable pero bueno no pasa nada ya para la siguiente seguro que tienen más suerte venga

Voz 0919 35:03 lo he notado cierta ironía en el mensaje verdad

Voz 32 35:10 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 33 35:26 dejémonos de encaran la derrota de Argentina de Messi enfrenta así en las semifinales de la Copa América eso deja en evidencia a toda esa prensa pelota que le rinde pleitesía a Messi desde España asegurando y afirmando durante trescientos sesenta y cuatro días no que cuando Anese quiere el rival no tiene nada que hacer cuando se vuelven a ponerle negligencia nadie les pregunta a se de esos que Messi porque no quise esta noche no lo yo siempre quiero es que ser periodista que exagera a no perderse no le podemos poner en evidencia

Voz 32 36:05 a qué pasó el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo hachas nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 3 36:13 exprésate

Voz 0919 36:16 me encanta la flotador porque ya habla como anotador habla como periodista e incluso se atreve a interpretar el papel de Leo Messi contestando en una rueda de prensa su ingenioso a a la máxima expresión atención acuerdo de mínimos entre la Federación y la Liga entre Rubiales y Tebas Se ha firmado el convenio esta tarde en el Consejo Superior de Deportes ha llegado la paz y esto merece un capítulo por supuesto de Tebas y Robben

Voz 15 36:56 este marco convierte a Javier Tebas en ministro de cobro es en los últimos meses pero casi no está capacitado para el cargo la tarde

Voz 10 37:08 para el club y la Liga nos atenemos ya novedades Javier Tebas vemos cuidar este Gobierno

Voz 0919 37:24 por cierto que en la reunión definitiva no han estado ninguno de los dos miente Barney Robbie después de diez reuniones llega una paz aunque es una paz de mínimos Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego buenas porque hay que decir a la gente primero lo del partido de los lunes a los tribunales ahí no hay acuerdo

Voz 0231 37:41 según la Liga a los tribunales según la Federación han pactado un calendario de reuniones durante el mes de julio para intentar no llegar a un juzgado ya hay una serie de ofertas sobre la mesa la Liga propone que ningún club de Primera División juegue más de dos partidos en lunes durante la temporada Se habla de pasar de XXXVIII Jornadas compartidos en lunes a sólo veintiún jornadas pero ese tema no sea firmado en el convenio de hecho no se ha firmado ningún convenio simplemente un acuerdo de mínimos que permite que mañana se celebre el calendario con los condicionantes de la Liga y queda en el aire Gallego el famoso partido de los lunes

Voz 10 38:15 se pasó Vidales Javier te hemos te va a cuidar el vano el teatro cine hoy el nombre de la Liga ahí los horarios se los queda la Liga Antón

Voz 0231 38:27 a la Liga porque el convenio que tienen que firmar y que han llegado al acuerdo hace aproximadamente media hora es prácticamente el mismo que el que estaba vigente se renueva para las próximas cinco temas

Voz 0919 38:38 moradas gana la Federación en este sentido

Voz 0231 38:40 que la Liga reconoce que las competencias son de la federación que el balón lo pone la Federación que el nombre de la competición lo por la Federación esas competencias la Federación consiga que la Liga reconozca que sean suyas pero queda firmado cuando se firme que lo va a seguir legislando la Liga así que un triunfo en este caso para Javier C

Voz 10 39:00 fluviales Javier te van estemos Munilla nada pero Rubianes también a la cositas la Copa el nuevo formato y la Supercopa si las aprueban los clubes

Voz 0231 39:10 exacto las aprueban los clubes nos acaban de confirmar que lo que anunciamos hace unas semanas se confirma la Liga ya ha retirado las denuncias de la Supercopa de la Copa no se convierten en teoría en competiciones profesionales y por tanto Rubiales gana la batalla de la Supercopa Final el Ford de la Copa a partido único

Voz 0919 39:28 era una batalla Anton que es la de la Liga Femenina la Liga Iberdrola que estaba hasta ahora el nuevo campeonato que quiere llevar a cabo la Federación de Rubiales esto esto no se va a solucionar tan fácilmente

Voz 0231 39:39 esto no aparece en el convenio porque no estaba estamos a la espera de que nos cuente lo último aquí en el PSD pero teóricamente la Federación ha dejado claro que la Liga no tiene competencias ni en el fútbol femenino ni en la segunda B ni en la tercera con su plataforma Pro Liga así que veremos si de aquí al quince de julio todos los clubes de la Liga Iberdrola como parece se van a inscribir definitivamente en la Liga que propone Luis Rubiales

Voz 0919 40:04 casi casi me da pena de que termine el soul

Voz 34 40:07 por ahora la verdad todo va

Voz 10 40:24 que estemos mundiales te va a apoyar cerrará esta temporada

Voz 0738 40:30 por ahora pero ya

Voz 0919 40:33 hemos

Voz 0887 40:34 sucede el año que viene

Voz 35 40:37 seguimos el único seísmo

Voz 11 40:39 es el seísmo con el que ahora que sí

Voz 36 40:42 dime te supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 11 40:49 consulta condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 22 40:53 plena meció Mark y yo cincuenta con cámara frontal de veinticinco megapixels por dos euros precio metía

Voz 3 41:01 o financiado por catorce euros con noventa y cinco el PSPV cotas siguen tres es sólo hasta el siete de julio

Voz 22 41:08 si disfrutan de todas las ventajas de la club vino cero por ciento financiación de con su Berfast

Voz 37 41:14 Joan he conseguido estabilidad tú has invertido en confianza en ha pregonado intranquilidad

Voz 26 41:21 cuando conviertes el Tesoro público al futuros escriben futuro perfecto informa T el Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 0887 41:33 ayer di al concierto la parte de otra otra así que eso

Voz 38 41:37 tras los carburantes BP Ultimate con tecnología Active

Voz 1071 41:40 esto cincuenta y seis kilómetros más por depósito parques

Voz 38 41:43 solo escuchas otra otra la vida sin interés

Voz 39 41:45 es mejor el beneficio beneficios una obra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en de te lleva más lejos punto com cerca de TIM para llevarte más lejos

Voz 0919 42:00 mercado de fichajes ha empezado la batalla y unas cosas unas piezas de dominó han tirado tras lo último el Atlético de Madrid anuncia con un vídeo de chaval el visitando el Museo del Prado la contratación de yo Félix Marta casado buenas tardes Gallego que también una noticia de última hora es la duración del contrato de chaval portugués

Voz 1509 42:20 sí porque se ha venido hablando en los últimos en las últimas semanas más bien que iba a firmar por cinco temporadas va a firmar por más siete años se va a comprometer Joao Félix se ha comprometido ya que de hecho ya pasada está el reconocimiento médico

Voz 0919 42:31 que tiene cuando termine este contrato con el Atlético Madrid tendrá veintiséis años Easy con diecinueve ha costado ciento veintiséis y le va bien que no costará con veintiséis si a nada que se cumplan un poquito las expectativas que

Voz 1509 42:46 con respecto a Joao Félix es verdad que se habla de que es una apuesta muy arriesgada tiene diecinueve años es practicamente la primera temporada en la que acaba de terminar al máximo nivel ha jugado cuarenta y tres partidos ha marcado veinte goles once asistencias ya ha debutado también con la selección absoluta de Portugal y pese a su juventud

Voz 1071 43:03 había muchísimos grandes de Europa

Voz 1509 43:05 estaban detrás de Joao Félix finalmente ha sido el Atlético de Madrid el que se ha llegado a la joven perla portuguesa ciento veintiséis millones de euros el Benfica aceptado ya esa oferta que le convierte en el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid pero ojo también en el cuarto más caro de la historia del fútbol mundial

Voz 0919 43:20 hace cinco meses algunos de los directores deportivos más importantes de Europa cuando les preguntaban por yo Félix decían a pesar de que Jorge Mendes se ha vuelto loco impide ciento veinte millones nadie los va a pagar han pasado cinco meses y los ha pagado el Atleti

Voz 15 43:38 además

Voz 0919 43:39 el Atlético que tiene dinerito que ha recogido esta mañana contante y sonante de la Klaus

Voz 0887 43:44 hola que paga el City de Rodrigo Hernández

Voz 1509 43:46 setenta millones ha recibido el Atlético de Madrid porque si Rodrigo Hernández ha dejado de ser hoy jugador rojiblanco después de que los representantes del jugador y también del Manchester City hayan abonado esa cláusula de rescisión en la sede de la Liga curiosamente Gallego ha sido el Atlético el que anunciado que Rodrigo se mancha al Manchester City pero todavía no

Voz 0919 44:04 me ha hecho oficial la contratación de no

Voz 1509 44:06 la han hecho oficial es verdad que era un secreto practicamente a voces que se iba a marchar al equipo inglés hace unos días de hecho fue presentado Marcos Llorente con el dorsal número catorce que era el que llevaba Rodrigo y finalmente termina aquí la etapa del medio centro rojiblanco para empezar una nueva a las órdenes de guardar

Voz 0919 44:21 ha llegado también otro de los fichajes del Atlético el mexicano Herrera

Voz 1509 44:24 si Héctor Herrera ha hecho oficial va a firmar para las próximas tres temporadas dentro de un ratito dentro de un par de horas aproximadamente va a aterrizar en el aeropuerto de Barajas se va a unir a otro que ha llegado hoy a Madrid a Felipe Monteiro también va a firmar por tres Portu por tres temporadas el brasileño ambos van a firmar sus contratos mañana is espera que el próximo viernes se pongan ya a las órdenes del Cholo Simeone en una pretemporada que comienza

Voz 0919 44:45 bueno gracias Marta más cosas de fichajes del día presentado Denis Suárez en vivo Paula Montes hola

Voz 22 44:54 todos igual que lujazo la Fakhet seguirán a en digo aunque lo afirmado subcontratas y lo ha hecho de que Suárez por las cuatro próximas temporadas mañana será apostó para irnos sus primeras palabras como céltico ha sido para TV3 donde reconoció que la final en no haber triunfado en el Barça el consejo que apueste por la gente de casa

Voz 0491 45:12 sí es cierto que me queda la espinita clavada no de no poder haber triunfado como yo como yo esperaba allí porque yo creo que que podría haber tenido una carrera larga en Barcelona pero bueno Besora de de pensar en en nuevos retos final el fútbol es para jugar con

Voz 15 45:27 con el balón sea fuerte no no sin no significa que vayan a ser a ser mejor creo que deben apostar por por la gente de casa que entienden el suerte

Voz 0919 45:35 la Very Suárez vamos a Sevilla que Monchi se hizo una foto en Twitter hace una semana con su perra que parecía que él estaba metiendo prisa por los fichajes porque ya sabía que iban a venir todos rapidísimos Manolo Aguilar el último Lucas Ocampo antes Yus cunde madre mía cómo estás

Voz 40 45:52 Sevilla ahora una perrita que tal Gallego le pide que la saque de vez en cuando porque no para Monchi de ir al aeropuerto el sexto ha sido lo Campos el quinto que ha llegado esta tarde con de que ya oficialmente jugador del Sevilla veinte años veinticinco millones de euros el fichaje más caro de la historia del Sevilla firma por cinco temporadas mañana vuelve el Sevilla los entrenamientos caerá alguno más pronto mañana comienzan también las presentaciones

Voz 0919 46:18 vamos a Valencia fichaje en el Levante is las negociaciones por para vender al acto Pedro Morata en el Valencia parece que se han atascado buenas tardes hola Gallego