Hora 25 (03/07/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:19 porque las ciudades son clave en la Transición ecológica a esta pregunta intentado responder un estudio de la Fundación Alternativas de cuyos detalles nos vamos a ocupar a esta hora el informe propone entre otras cosas limitar el acceso de los coches al centro de las grandes ciudades fomentar el transporte público o racionalizar el transporte de mercancías con vehículos blindados esta noche hablamos de la contaminación del ruido de los problemas de salud que provocan que son muchos pero antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches noches empezamos con las últimas imágenes que nos llegan desde Italia después de que el volcán Stromboli haya entrado en erupción y se haya informado de un excursionista fallecido la guardia costera está evacuando a quién desea abandonar la isla ubicada al norte de Sicilia la Román Joan Solés que novedades hay hasta ahora buenas noches

Voz 0946 01:03 buenas noches Angels es la mayor cadena de explosiones de Stromboli jamás registrado desde que el Instituto Italiano de Vulcanología controla su actividad practicamente siempre en erupción la explosión del Stromboli esta tarde ha sorprendido a centenares de turistas en el acceso por montaña conocido como Nostra lugar en el que ha fallecido un visitante y otros tres han resultado con quemaduras pero se desconoce todavía la situación por vía marítima muy popular por el espectáculo de la la del Stromboli que desciende al mar algunas embarcaciones a varias millas náuticas de distancia han comunicado que recibían una lluvia de ceniza volcánica que les obligaba a huir y por ello no podían acudir en auxilio de quienes se hallaban cerca de la vertiente oeste de la isla en la que aparecieron dos ríos de lava en la vertiente occidental que concentra los núcleos habitados los vecinos ha movilizado para extinguir los incendios que ha provocado el volcán

Voz 0194 01:57 a partir de las diez actualiza haremos esta información les contaremos los datos del CIS de hoy que incluyen un capítulo sobre la vivienda y los detalles de la decisión del Constitucional anulando la norma por la que se calculaba la pensión a los trabajadores a tiempo parcial porque considera el tribunal discrimina a la mujer y además no es igualitaria y metro Camiel hombre acusado de la violación de una menor en Girona la noche de San Juan había salido de prisión en dos mil quince con un alto Viesgo de reincida así han reconocido a nuestros compañeros de ser Cataluña fuentes del Departamento de Justicia de la Generalitat la chica tenía trece años por estos hechos el hombre ingresó de nuevo en la cárcel hace unos días información de Paula Villar el hombre salió de prisión en dos mil quince tras

Voz 0194 03:15 la fiscalía denuncia a la juez que actualmente instruye el caso de los ERE anuncia ante el Poder Judicial por desatender sus funciones y por retrasos injustificados Radio Sevilla Mercedes Díaz buenas noches

Voz 1541 03:25 buenas noches la Fiscalía Anticorrupción denuncia la jueza María Núñez porque piensa que tiene desatendidas y retrasadas de manera injustificada las macro causas que abrió la jueza Mercedes Alaya yeso puede constituir según los fiscales una falta grave o muy grave Se trata de los procedimientos de las diferentes ayudas del caso de los ERE o de la macro causa de los avales archivada hace un mes sin practicar han advertido los fiscales diligencias ordenadas por la Audiencia de Sevilla Anticorrupción entiende que Núñez perjudica la administración de justicia porque está resultando imposible esclarecer los hechos y buscar a los responsables de los supuestos delitos

Rusia desvela los nombres de los militares fallecidos en el incendio de un submarino militares de alta graduación condecorados por sus méritos y capacidades en varias ocasiones que habían participado muchas veces en complicadas misiones submarinas de investigación del Ártico El ministro de Defensa ruso había desvelado previamente que parte de la tripulación pudo salvarse aunque no especificó el número de supervivientes del accidente

Voz 0194 04:23 mapa ni yo voy a activar el GPS me voy a la mesa de producción manga

Voz 4 04:27 es para ya que nos queda la noticia Iberia Nacho

Voz 0194 04:29 Salomón buenas noches buenas noches iba a viajar

Voz 1693 05:39 buenas noches que ibas a querer que utilicen

Voz 9 05:42 serán que el principio de esta conversación

Voz 1693 05:44 podría mambo

Voz 11 06:00 Viernes a la uno y me hacía una hora menos en Canarias con Mara Torres en la SER

Voz 12 06:07 fieles reconciliarse con el uno escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 13 06:18 ya que crea una empresa me entra una empresa que Duque que

Voz 3 06:21 este año unos valores que respete el medio ambiente pienso

Voz 12 06:23 y luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 16 06:44 hora25

Voz 10 06:51 te gusta tomarte es la filosofía un programa con rigor integristas retos matemáticos sueco

Voz 17 06:59 el sueco se llama Tomi viene conmigo

Voz 3 07:02 hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido cadenas

Voz 19 07:23 buenos días Carlos buenos días

Voz 2 07:25 los Ana

Voz 20 07:30 son las cinco menos veinte de la que el Joaquín

Voz 16 07:36 me ha llamado gordas

Voz 2 07:40 sí de buenas a primeras buenos días la nada algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 1804 07:58 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias lápidas moderna como no son los tocones David

Voz 4 08:05 Broncano ahora estabamos a esta gente aquí

Voz 21 08:17 tú eres el golpe del perfume se puede evitar este bulo que ha regresado

Voz 22 08:22 aunque la policía te cuenta cómo hacerlo en nuestra sección de tendencias seleccionamos para ti lo más virando toma

Voz 23 08:28 rol de la SER tuyo lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 11 09:09 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 1463 09:49 para luchar contra los efectos de la contaminación

Voz 0194 09:52 algo que cuesta vidas humanas in muchas y que no debería tratarse como arma política escuchen lo que decía el actual alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida cuando Madrid central funcionaba responsabilizaba a la medida tomada por el Ayuntamiento de Carmena de provocar atascos

Voz 25 10:18 los taxis está bajando de los taxis estamos en Puente en pleno día laborable éxito el Madrid central la mejora del tráfico la mejora de las botas si esto es imposible

Voz 4 10:29 en Hoy no es puente aunque ya no hay colegios ya hay gente de vacaciones y atasco en el centro de Madrid este mediodía sin multas en Madrid central era monumental pero más allá

Voz 0194 10:40 incomodidad de los atascos los realmente preocupantes son los efectos de la contaminación en nuestra salud la capital de España puede convertirse en la primera gran capital que revierte una medida para luchar contra el aire contaminado pero claro ahí está Martínez Almeida para decir que sin Madrid central la calidad del aire mejora es una prioridad total y absoluta

Voz 26 10:58 sea al aire para el nuevo Gobierno les puedo decir que he mantenido esta mañana una conversación con la ministra de transición ecológica donde le he dicho nuevamente el compromiso total y absoluto con la calidad de la en la lucha contra la contaminación en la ciudad de Madrid donde le demostrado o le mostrado cuáles son las principales acciones que va a seguir este equipo de gobierno y que son otra Por otra parte aquellas que tenemos en el acuerdo programático con Ciudadanos para mejorar el principal problema que tenemos en estos momentos que afecta a los malagueños que es la contaminación

Voz 0194 11:29 pues hoy el Ayuntamiento de Madrid hecho públicos unos gráficos con datos que aseguran que la contaminación ha mejorado Javier Gregori buenas noches hola buenas noches qué dicen esos datos y que dicen los expertos sobre esos datos

Voz 0882 11:40 mira en el Ayuntamiento dice que la contaminación ha aumentado desde la puesta en marcha de Madrid central hace ocho meses en diecinueve de las veinticuatro estaciones de medición de la red de la ciudad sin embargo la ONG Ecologistas en Acción ha asegurado que desde abril a junio es decir cuando entraron en vigor las multas de Madrid central sean registrados los niveles más bajos de dióxido Denia estrógeno desde que comenzaron a funcionar las mediciones en Madrid hace nueve años los mismos datos Se basa en las mismas estaciones y es que el Ministerio de transición ecológica también confirma esta reducción de contaminación en Madrid además la ONG Ecologistas en Acción destaca también que este año los niveles de NO2 fueron inferiores a los del año pasado en quince de las veinticuatro estaciones de la red lo que falta aquí su organismo independiente porque no está claro que utilizando lo vimos dato las estaciones en unos aumente

Voz 0194 12:30 a unos les salga unos datos y a otros otros hoy también vamos a pedir su colaboración la colaboración de los oyentes no sólo de Madrid de cualquier sitio que opinen sobre la contaminación y las medidas que piensen que habría que adoptarse para conseguir bajar sus niveles en la mesa de producción esta Ester Bazán Madrid centrales una muestra sí pero pedimos a los oyentes que nos cuenten lo que ocurre en su ciudad a qué tipo de contaminación están expuestos en su día a día se iban a trabajar en transporte público si perciben muchos Ruiz

Voz 27 12:55 pero cuando se dan un paseo van a hacer la compra notas de voz

Voz 0194 12:59 de Hora Veinticinco seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres que Nos Dickens por ejemplo si han decidido cambiar sus hábitos en los últimos meses os ese inquietan cuando escuchan informes con datos tan preocupantes como los de este estudio de la Fundación Alternativas seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres al vamos a los datos del estudio antes presentó a los tertulianos de esta noche en Hora Veinticinco Miguel Ángel Aguilar buenas noches

Voz 4 13:22 has encontrado atasco para venir a venir al punto de que he tenido que Fernando Vallespín buenas noches qué tal buenos coches han ido bien has

Voz 0194 13:33 Cristina de la Hoz sean mantuvieran andando muchas

Voz 4 13:35 es un tumulto de gente también atasco P hacia las copias

Voz 0194 13:40 a la contaminación del aire está provocando ya un grave problema de salud pública y el último informe que denuncia esta situación ha sido presentado hoy en Madrid por la Fundación Alternativas el informe se titula porque las ciudades son clave en la Transición ecológica y en él una decena de expertos analiza por ejemplo los diferentes tipos de contaminación que están aumentando la tasa de mortalidad en las grandes ciudades de nuestro país Gregory los datos son cada vez más preocupantes

Voz 0882 14:05 sí es la contaminación atmosférica provoca cada año en España como mínimo la muerte de diez mil personas y además un gasto sanitario en Europa de uno coma dos billones con b los billones de euros en total la mortalidad provocada por la contaminación atmosférica en España y esto lo va a entender todo el mundo es ya ocho veces superior a las víctimas mortales por accidentes de tráfico según advierte del nuevo informe sobre sostenibilidad en España que ha difundido hoy la fundación Alternativas en el que ha participado por ejemplo Cristina Linares que es investigadora del Instituto de Salud Carlos III de Madrid que no se explica cuáles son los efectos nocivos de la contaminación del aire

Voz 28 14:43 a corto plazo a un plazo otros tipos de cáncer de mama también podrán los digestivos cada vez serán acumulan más evidencias científicas

Voz 0882 15:00 Astre enfermedades más evidencias científicas además otro dato que también daba Julio Díaz ambos investigadores del Instituto de Salud Carlos III de Madrid Se recuerda que la contaminación del aire causa cada año también casi medio millón de muertes en niños menores de cinco años en todo el mundo según el último informe de la Organización Mundial de la sí

Voz 0194 15:18 además este informe advierte de que ante la falta de medidas eficaces para reducir el acceso de los coches a las grandes ciudades como Madrid o Barcelona el número de muertes por contaminación atmosférica va a seguir aumentando todavía más en países como nuestro como en España

Voz 0882 15:31 así es proyecciones regionales de informes científicos indican un aumento de hasta el catorce por ciento en la mortalidad relacionada con el ozono uno de los contaminantes ozono troposférico del dos mil veintiuno al dos mil cincuenta en varios países europeos entre ellos Bélgica Francia Portugal y también España Angels en Europa el noventa por ciento los ciudadanos están expuestos ahora a niveles de contaminación del aire por encima de los límites recomendables que fija la Homs y esto se traduce según la Agencia Europea de Medio Ambiente en medio millón de muertes anuales

Voz 0194 16:04 mi este informe de la Fundación Alternativas también alerta sobre otra fuente de contaminación a la que se presta muy poca atención pero que es muy importante que son los altos niveles de ruido

Voz 0882 16:13 si España es el país más ruidoso del mundo después de Japón estas la factura al menos cien millones de personas en la Unión Europea están afectadas por este ruido hice han perdido en Europa un millón y medio de años de vida saludable en concreto este informe señala que en los países del oeste de Europa entre los que está España se han perdido sesenta mil años de vida por enfermedad isquémica del corazón cuarenta y cinco mil por problemas cognitivos en niños y novecientos mil por trastornos del sueño ejemplo en la ciudad de Madrid por ser positivos Angels se podría evitar la muerte cada año de trescientas personas mayores de sesenta y cinco años Si simplemente se redujeran los niveles de ruido diario medio de Fedele

Voz 0194 16:54 es impresionante esa cifra los trece expertos que han elaborado Gregory este nuevo informe sobre el estado del medio ambiente en España también aportan soluciones una de las soluciones es ampliar Madrid central si como hecho Londres como hecho los

Voz 0882 17:05 geles como está haciendo Milán en este sentido este informe recomienda que para reducir los niveles de contaminación medidas como Madrid central no deben de ser recortada sino consolidadas y ampliadas para que resulten cada vez más efectivas este informe ha sido presentado por la ministra en funciones de transición ecológica Teresa Ribera yo le preguntaba precisamente como parar este elevado índice de mortalidad hielo ni ella me recordaba una ley la de cambio climático que por cierto el Gobierno ni siquiera lleva a aprobar el consejo

Voz 29 17:31 feministas la propuesta del Gobierno será hacer obligatorio que los municipios de más de cincuenta mil habitantes incluyan zonas cero emisiones en sus centros para garantizar una mejora de la calidad del aire habilitar a las islas que son particularmente vulnerables desde el punto de vista ambiental para tomar medidas parecidas

Voz 23 17:49 esta es la ley que también el prohibida la venta de coches debiese Liga su una ley que de momento están en el cajón

Voz 0882 17:54 on ahí está para en los Xabi graves

Voz 30 17:56 investigador del CSIC muy buenas noches os sabe querer

Voz 0194 18:00 a grandes expertos mundiales en contaminación atmosférica trabaja en IDAE ha el Instituto de Diagnóstico Ambiental el informe que estamos hablando Xavi que ha hecho público la fundación Alternativas Se titula porque las ciudades son clave en la Transición ecológica qué papel tienen que jugar las ciudades

Voz 31 18:18 bueno su papel principal porque hay un movimiento desde los años treinta a a despoblada a las zonas rurales Si ya en movimiento de la población hacia las ciudades Si en estos momentos alrededor del sesenta por ciento de la población vive en ciudades ahí hemos de significado e hay zonas como por ejemplo Chamberí o como el el Eixample de Barcelona que tenemos XXXIII mil habitantes por kilómetro cuadrado a la Florida en Hospitalet setenta y cinco mil habitantes por kilómetro cuadrado El Cairo tiene dieciséis mil habitantes porque metro cuadrado entonces el programa no solamente es de que nosotros emitimos más contaminantes por siglo Danu sino que además nos concentramos mucho en las ciudades

Voz 0194 19:12 la única manera de entender la importancia de reducir los niveles de contaminación es ponerle datos de mortalidad porque yo el dato que ha dado Javier Gregory de que mueren más por contaminación que por accidentes de tráfico me parece definitivo

Voz 31 19:28 son el problema está en que se está politizando demasiado este asunto esto no se trata de un tema de si uno es ecologista o no es ecologista es un tema de salud pública igual como no había gente que se oponía a llevar el cinturón de seguridad o o al fumar en lugares públicos y ahora nos parece una obviedad tan grande que nadie fuma en un espacio público o nadie entra en un coche imponer un cinturón pues yo creo que dentro de unos años venimos que el coche en las ciudades ha provocado un impacto equivalente aunque el tabaco a nivel mundial

Voz 0194 20:08 de todas formas ahora te preguntaré por la retirada de de Madrid central por la reversión pero déjame que te pregunte también por la concienciación de los ciudadanos porque es verdad que se han dejado de poner multas en Madrid central pero ciudadano es libre de circular o no circular por ahí ir empíricamente y lo puedo decir porque lo he vivido el ciudadano vuelve a circular por ahí

Voz 31 20:25 bueno es que el problema es en pensar que que los políticos son diferentes a nosotros no los políticos en mi opinión sólo una representación una estadística de nosotros hicimos ellos actúen en función de lo que les pedimos en los países escandinavos el tema ambientado no está ecologista dado es decir no son ecologistas los que defienden medioambiente sino que están es una característica intrínseca de la sociedad es ellos lo tienen asumido y entonces es normal el tener que tomar medidas para mejorar la calidad de vida en una ciudad y nosotros pues tenemos otras prioridades Si es así esos la diferencia cultural porque en los escandinavos no solamente tienen una mejor regalé una mejor calidad del aire sino que tiene una mejor educación probablemente una mejor sanidad Ivi y más cultura y eso hace que además tengan mejor calidad del aire en la paridad de género

Voz 0194 21:32 unos ejemplares

Voz 31 21:33 eso sí por tanto estas características el medio ambiente en la equiparación el balance entre géneros en la educación todo esto es el resultado de una sociedad culta y nosotros pues estamos entre medio de Estambul ideas tocó

Voz 23 21:53 hoy ha habido un poco guerra de cifras porque desde que

Voz 0194 21:56 ya se han dejado de poner multas en Madrid central los datos que dan los ecologistas con las mismas estaciones de medición eh dice que se ha disparado otra vez los índices de contaminación en cambio el Ayuntamiento daba unos datos que decían exactamente lo contrario sin ir al detalle del dato es evidente que una medida como Madrid central es ayuda definitivamente de una manera muy importante a reducir los índices de contaminación

Voz 31 22:21 evidentemente que sí nosotros hay doscientas ochenta ciudades en Europa que tienen estas en una medida que va a venir las cincuenta y siete ciudades principales de Alemania pusieron Madrid central obligatorio el uno de enero del dos mil diez La entonces no puede ser que todo mundo está equivocado menos nosotros

Voz 30 22:44 es decir hace nueve años ya que funciona Madrid central en algunas ciudades europeas

Voz 31 22:49 de siete ciudades alemanas

Voz 30 22:51 es alemanas Kroll muchísimas gracias como siempre

Voz 31 22:55 gracias a vosotros por tratado el tema

Voz 0194 22:57 luego buenas noches yo le preguntaba Bécquer quédate porque los datos por si alguno de los tertulianos tiene dudas yo creo Fernando que los datos son determinantes es decir hay una guerra política con el tema de de Madrid central toca Madrid podría tocar en cualquier otra ciudad toca Madrid porque ha habido un cambio de gobierno quieren revertir podemos convertirnos en la primera capital que revierte una medida de lucha contra la contaminación está puede ser Madrid pero claro es que al lado están los datos de las muertes muere más gente por contaminación que por accidentes de tráfico

Voz 21 23:29 bueno yo lo que creo es que el digamos la oposición a Madrid centrarán no es una oposición a una medida ecológica es decir la la ecología no es ni de izquierdas ni de derechas no antes no ha dicho se tiene sino que bueno la ecología tiene que ver con cuestiones con que que afectan directamente a la supervivencia

Voz 0194 23:47 no de de nuestra

Voz 21 23:49 Cie porque además cada día las noticias son más alarmantes no yo creo que es simplemente es un problema de liberalismo político que es mucho más grave es decir detrás hay una auténtica banalidad lo que se trata es de revertir una decisión de un ayuntamiento de Izquierda por muy simplemente por que es del Ayuntamiento la izquierda y la derecha entonces por tanto tiene que revertir

Voz 0194 24:10 sin sin ponderar

Voz 21 24:12 bueno la razonabilidad o no de ese tipo de decisiones no entonces yo creo que ahí hay un elemento que es muy típico de nuestra política y que tiene mucho que ver con eso de decir bueno pues si Carmena ha decidido esto nosotros

Voz 0194 24:26 contrario lo contrario cuando realmente

Voz 21 24:28 yo creo que lo que de lo que se trata es de hacer una reflexión una reflexión mucho más profunda e incluso yo que yo que nuevo el nuevo Gobierno del Ayuntamiento lo que haría es ampliar lo que es Madrid central tomarme lo mucho más en serio luego hay un tema aquí del que de que quizá no habéis hablado demasiado pero que me parece que es tremendo que esto del ruido lo del ruido para algunas personas en algunos barrios es verdaderamente es una auténtica tortura eso en España no tiene la más el más mínimo impacto no sea yo las cuestiones ecológicas en España lo he dicho antes que tienen poco impacto pero pero particular todo lo que tiene que ver con el ruido lo damos por supuesto que yo

Voz 0194 25:11 porque al margen de la guerra política Cristina la concienciación también de cada uno de nosotros es decir estamos viendo por ejemplo el ejemplo de Madrid central yo le decía esta mañana yo he circulado con un coche eléctrico por Madrid central era imposible circular imposibles pero claro es la decisión de cada uno que decir hoy no ponen la multa elaboraba

Voz 0436 25:28 de hecho de todas maneras la cara envía ya estaba atascada ya trabaja en la zona Gran Vía hasta hace bien poco hay estando Madrid central en un tramo de Santo Domingo a calle Alcalá en autobús que yo no entro en coche en el centro de Madrid desde hace muchos años eran veinte minutos en un trayecto de kilómetro y medio

Voz 1693 25:44 os que además al al al

Voz 0436 25:46 el ampliar las aceras ya tenía un problema añadido incluso funcionando Madrid estatal tenían problema añadido de tráfico la paradoja es que esa revertido en Madrid central técnicamente ESSA revertido todo porque no se podía hacer una distinción entre las zonas que ya existían en las que no se podía entrar con coche particular que son de la administración de Gallardón

Voz 0194 26:07 del Partido Popular el barrio de las Letras

Voz 0436 26:09 de cortes de Lavapiés es decir Madrid ya tenía zonas de exclusión da al tráfico privado porque bueno es la tendencia en todas las grandes ciudades del mundo restringir el tráfico privado pero yo tengo una duda que aprovechando que está Gregory aquí sala planteo porque estaba hablando es sí seguro que estábamos hablando de la mortalidad sala de cáncer de mama pulmón de problemas cognitivos a los niños aunque eso es lo más por el tema del ruido cómo se establece la relación directa entre un fallecimiento y la causa que es la contaminación es decir alguien que muere de cáncer de pulmón que a lo mejor no fumando su vida como se establece que ha muerto por contaminación por comparación con el medio rural evaluando los barrios más contaminantes es a cómo se hace

Voz 4 26:49 relación relacionando esos datos

Voz 0882 26:52 cruzar los datos de picos de contaminación en Madrid con ingresos hospitalarios muertes esos días entonces ahí se consiguen estos datos que los ha hecho

Voz 4 27:00 por qué se ingresos más exitosos de gente que tiene problemas

Voz 0882 27:04 lo de contaminación que pueda ver esta misma semana cuántos ingresos hospitalarios hay más cuentas Montes hay más verter qué tipo de enfermedades es lo mismo que las olas de calor las olas de calor y que abriéramos

Voz 4 27:18 en un proceso canceroso es un proceso de mucho tiempo no es más complicado se deriven dos días

Voz 0882 27:24 está demostrado por ejemplo la Organización Mundial de la Salud ha declarado la contaminación del aire como cancerígeno está declarado ante la exposición a la contaminación del aire es volver y además al comparativo con zonas

Voz 4 27:38 no sé no tenía la duda de cómo es esto

Voz 0882 27:41 con nosotros no entramos en detalles pero estaba completamente superado son estudios con validados a nivel internacional

Voz 4 27:47 sí son datos de la OMS osea que no sea una acción son datos de de organizaciones internacionales

Voz 0882 27:53 demostrada es tan simple como como cruzar como cruzar datos no Miguel Ángel

Voz 21 27:59 doctor vamos a yo iría un poco en la línea de lo que avanzaba Fernando Vallespín cuál es Alinha en la obsesión por no puede hacer algo no por tener un programa no por proponer nada sino por deshacer lo que ha hecho la anterior Mata es reducir a cero de borrar la huella de la alcaldesa anterior Prado donde va eso es decir esa es una medida completamente irracional que yo

Voz 0194 28:26 aunque eso perjudique a la salud de los madrileños aquí lo

Voz 21 28:28 cortante no es la salud de los procesos que deseen se desencadenan por contaminación ni la no solamente hay que borrar la huella de la de Ayuntamiento anterior es un disparate escuchábamos a al alcalde subido a una moto en la Calle Mayor no se comprueba una vez más Ángels que todo lo que ayudan a las selecciones al día siguiente es un inconveniente este señor no no habrá repetido cuantas veces sea es que eso de la moto es es es una cosa Can Tiana es elevar a Norman Universal lo que a me pasa yo como voy en la moto y diez minutos entonces este asunto es absolutamente inaceptable hombre no le parece a usted que haya hay un pequeño salto que que no autoriza la lógica aristotélica casas y aceptable

Voz 0194 29:25 con un Gobierno con otro porque yo hoy me atascado en la Calle Mayor con el cambio de Gobierno es decir es inaceptable atasco en la Calle Mayor con un Gobierno con otro icono del Gobierno a mí en cualquier caso insisto a mí me sigue preocupando mucho y además me ha gustado la respuesta que que me ha dado Chávez cuando le pregunta por la concienciación de los ciudadanos dices que no somos tan diferentes a los políticos

Voz 4 29:43 es decir claro porque claro pero reconoce que no

Voz 0194 29:46 porque no nos hombre llamando a Almeida no me parezco

Voz 4 29:48 eso Martínez Almeida no me parezco mucho pero que en cualquier

Voz 0194 29:51 caso el ciudadano tiene que decidir y elegir si utiliza el coche para ir al centro como ahora ponían multas pues no lo hacía porque claro les imputaban pero como ya no hay multas la contaminación da igual lo importante es que no te pongan la multa oyentes Esther aunque tenemos problema hoy con el Guancha no nosotros no del mundo entero lema pero vamos a aprovechar eso para recordar que no fue

Voz 27 30:12 no porque yo lo he contado en un boleto y me lo ha tenido que recordarán un oyente que no iba a lo audiovisual ni para descargar audios ni fotos ni vídeos pero bueno dos ideas que nos han mandado dos oyentes que nos han escrito uno decía que le preocupaban

Voz 0194 30:26 mucho que tengamos que solucionarlo todo a golpe de multa y otro no recordaba efectivamente el uso político que se hace con este tema de la contaminación de la circulación o del ruido que también molesta y mucho gracias Esther hasta luego Gregory hasta mañana

Voz 4 30:41 hasta la próxima esto está próximo es noticia también espero que sean noticias buenas buenas noches Angels vamos con la cara B de hoy cuando es la última vez que has mirado

Voz 3 31:13 papa

Voz 4 31:15 pues bueno a lo mejor el GPS

Voz 3 31:19 mira mira GPS más mapa de papel mapa de papel sin embargo el GPS tienes el mapa de va a mí si ni siquiera lo miras te habla si te habla con lo cual muchas el GPS que es el global posicionen System sistema de posicionamiento global sistema de navegación basado en satélites que sin Cullen en los mapas luchamos constantemente habrá mucho más de lo que estábamos digno que los mapas de papel pero bueno el GPS el mapa del tiempo los mapas de carreteras los políticos son todos representaciones gráficas de algún concepto que sirven para simplificar ahora que salimos de vacaciones por ejemplo raro es el día que no miramos a su marca

Voz 0194 31:59 las en la cara B si hoy hablamos de mapas me voy a quedar

Voz 3 32:02 yo con la etimología de dos palabras Napa viene del latín mapa con dos pes que es pañuelo toalla mantel luego servilleta eran los trozos de tela sobre los que luego se dibujaban las lindes de los terrenos y nos interesa también otra palabra que es cartografía que es el arte de trazar los mapas viene también del latín carta sería papel hojas de papiro preparada para escribir en ella y la otra parte del griego grafía escritura y hoy la definición de nuestro concepto de la la cara la va a dar Jonathan Gómez Cantero es geógrafo y además es el hombre del tiempo de Castilla La Mancha Televisión

Voz 32 32:34 Mar pues la representación cartográfica de algo que algún normalmente todos los llevamos a algo concreto de la superficie terrestre podemos tener un mapa topográfico un mapa de carreteras un mapa de vegetación pero oye mapas tenemos de muchos tipos incluso un mapa las arterias del cuerpo podemos tener un mapa eléctrico o podemos tener un mapa de el sistema de calefacción de un coche mata es cualquier sistemas de representación que las soy papel para quién no simplifique de más que asusta algo que nos interesa

Voz 3 33:04 preguntado también a Jonathan por los mapas que más usamos

Voz 32 33:07 de los de carreteras que no lleven bien sitio otra esos son los mapas que todos usamos de forma más común y especialmente en los últimos años con el nacimiento de los GPS continuamente estamos metidos en un mapa para que nos diga cómo llegar a la calle X o cómo llegará el punto is Castilla-La Mancha media utilizamos los mapas del tiempo que por un lado tenemos el aviso Grass que no reflejada presión del aire por otro lado tenemos los mapas de símbolos donde podemos el sol las nubes son las tormentas ya tenía uno de lo que vaya a hacer

Voz 3 33:34 atentos ahora que viene lo bueno lo que nos cuenta no hay mapas reales todos los mapas mienten

Voz 32 33:40 pero el mazo más real que podemos tener es el que tenga a escala uno uno es decir un centímetro del territorio un está en el mapa lo único que ocurre que para tener un mapa como ese necesitaríamos que tuviera el tamaño de la Tierra no tenemos ningún mapa que no diga la verdad porque sabemos que la forma de nuestro planeta es redonda pero ligeramente achatada es una forma un tanto especial y ocurre que nosotros cuando tenemos un mapa al nuevo equipo estamos sobre una superficie plana bien pueden ser un folio con una pantalla de ordenador intentes es muy difícil configurar todas estas formas tenemos distintos sistemas que nos puede ejemplificar cómo es la Bola del Mundo llevada a una superficie plana pero siempre podemos decir que tras tocamos las dimensiones reales de los países especialmente los que están cerca de los polos Urbas labia no tiene el tamaño que todos estamos acostumbrados soberanos mapa es mucho más grande qué ocurre con esto porque verdaderamente siempre transformamos la realidad y de hecho hay quien dice que los cartógrafos son los más mentirosos en la historia del planeta porque siempre han modificado el tamaño de los países

Voz 4 34:54 interesantísimo interesante setenta vayan a no me estoy imaginando claro un tamaño uno uno pues eso es imposible eso es imposible es real imaginárselo no claro

Voz 3 35:04 bueno este tema mapas de Vetusta Morla da nombre también a uno de sus discos más famosos restos mapas mentirosos de los que estamos hablando vamos a escuchar una conversación también muy interesante de la serie El ala oeste de la Casa Blanca están hablando de un cartógrafos real un cartógrafos flamenco que se llama Mercat que en el siglo XVI es quién trazó sobre un mapamundi las líneas que ayudaban a los navegantes a encontrar más fácilmente sus rutas

Voz 33 35:29 el mapa Granda zonas de los pueblos para crear líneas rectas de orientación no dirección geográfica

Voz 23 35:34 así es más fácil cruzar los mares pero sí

Voz 33 35:38 distorsiona el tamaño real de países y continentes estaba diciendo que está desde luego Milagros ahora África si ambas masas de tierra parecen del mismo tamaño si se sorprenderá si les digo que ya África es en realidad catorce veces más grande

Voz 3 35:59 en Europa está dibujada mucho más grande que Sudamérica cuando con veinte millones de hablando en esa conversación librando de los dos tamaños y que sepáis que el mapamundi que es que usamos nosotros ahora es éste el que hizo vale escucha una cosita más

Voz 33 36:16 en nuestra sociedad igualados el tamaño con la importancia y con el poder al no estar esos países bien representados están infravalorados al exagerar la civilización occidental a asignar de la parte superior del mapa al Hemisferio Norte y al inferior al hemisferio sur la gente tiende a considerar al de arriba superior al otro

Voz 23 36:36 en el Hemisferio Norte es siempre irá arriba o abajo de poder porque dice pero es que sí

Voz 3 36:50 pues abajo arriba por ejemplo muchos australianos lo que tienen en sus casas es mapamundi en el que Australia está arriba en el medio que es una cosa que nosotros no concebimos no lo cuentes

Voz 1463 36:59 vivimos es así bueno para los que estén interesados

Voz 3 37:02 en este tema que es apasionante hay además una página web que se llama The Truth seis o es el verdadero tamaño de es un mapa en el que tú puedes elegir el país que quieras coges España o el que quieres lo vas moviendo por el mundo y entonces ves cuál es el tamaño real respecto al resto

Voz 16 37:19 no siempre pueden

Voz 3 37:28 sí

Voz 16 37:31 esta de acuarela del cantautor

Voz 3 37:33 el brasileño Toquinho seguridad social al igual recordáis la versión que le hizo de este tema pero bueno niño es el original la canta en castellano es preciosa es la acuarela que pintan los mapas del cielo Carlos buenas noches

Voz 4 37:45 es hora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid les tengo que decir que ha sido ya que nos ha propuesto hoy el concepto de la cara B y la pregunta que hace una filósofa hablando de un mapa perdona bueno yo no sé lo que hace el resto de filósofos pero os voy a contar

Voz 1693 37:59 qué hago yo lo que vamos a hacer es dislocado cómo utilizamos un objeto que es conciso es digamos un mapa algo cotidiano y es muy interesante porque lo que hacemos es salirnos del mapa darnos cuenta que como interpretamos el mundo como como interactuando con los demás tiene también que ver con cómo nos posiciona en mapas mapas se dice de muchas maneras mapa tiene que ver como decíamos al pues no con esa representación por una representación que es también una composición y esto es importante calcula representación tiene que ver con esa representación esquemática no que se tejió pero cuando hace su mapa también pones las cosas en su supuesto lugar hablábamos del lugar de Australia hablamos del lugar ya que queremos poner diferentes países hablamos de lugareños que nos ponemos nosotros norte

Voz 21 38:46 sur

Voz 1693 38:47 Pere hecha Izquierda así un mapa es muy importante porque si de repente lo separamos eso contexto habitual lo que lo que lo que podemos lo que donde podemos percibir es cuál es el sustento ideológico como nos entendemos con respecto a ese mapa

Voz 0194 39:02 pero necesitamos un mapa para para estar centrados es decir uno para saber dónde está en sentido figurado y en sentido real no necesitamos un mapa necesitamos un orden necesita

Voz 1693 39:12 a su mapa necesitamos un orden pero tenemos que ser conscientes de que el mapa está hecho por alguien tiene ese hacer por alguien nos ponen en una posición y es verdad que los mapas nos orientan son importantísimos para llegar al destino pero cuando ponemos la voz del GPS gire a la derecha ya sucediendo que no estamos viendo otras alternativas distintas porque qué pasa si yo no quiero seguir el camino que no está en el mapa acaso si no están el mapa como puedo tener un conocimiento de que ese mapa existe así que qué pasa si de repente vuelco toda mi confianza en un mapa sin ser consciente de que ese mapa me está oh Dios mío me está de Soria cantando con respecto al lugar que ocupo en el espacio tiene en la sociedad

Voz 0194 40:01 esta sería la parte que nos lía el mapa Nos Lía pero hay alguna parte del mapa que necesitamos

Voz 1693 40:08 he forzosamente visitamos un necesitamos el mapa estamos para saber dónde estamos para saber dónde situarnos en el espacio pero también si te escuchamos conscientes de esa construcción artificial del mapa de que el mapa no es real Nos permite algo mucho más importante y también muy necesario nos permite situarnos en nuestro contexto así que vamos bien un mapa no analizamos bien vemos el lugar el que se en el que se haya construido por ejemplo no es lo mismo el mapa que construye que configura el primer filósofo al máximo Sandro de mil Eto'o es filósofo es el que hace un mapa que que el pues el que hace Ptolomeo bueno pues lo que hacen es lo que hace lo que hace todo lo que hace al máximo Sandro o lo que vemos con los mapas es que precisamente se me el que está que precisamente el el mapa tiene que ver con cómo cómo cómo concebimos al mundo pero también con cuáles son las estrategias de poder por los cuales el mundo es como es lo vemos cómo lo vemos

Voz 0194 41:06 es el mapa es una reflejo de nuestra comprensión actual del mundo que dicen nuestros mapas

Voz 1693 41:10 nosotros pues no dicen nada bueno no dice nada bueno porque es verdad hace cuánto que no desplegamos un mapa en papel normalmente abrimos una aplicación móvil puede decir que cada vez que hay hemos una aplicación del móvil alguien gana dinero más alguien lleno dinero pero alguien gana dinero y lo que abrimos hacen entonces es una representación una composición en la que aquello que no está representado en el mapa no existe y esto es tremendamente interesante porque cuando abrimos esta aplicación móvil de repente aparecen por ejemplo bares de carretera para irnos a la playa pero estos bares de meterá pagos a la playa lo que me están diciendo es que Llanos hoy una viajera soy una consumidora así que el propio mapa actual primero implica que de repente tenga una pérdida de confianza con respecto a pues criterios el espacio necesito una máquina que me diga en segundo lugar lo que está diciendo es la el la inmediatez lo que quiero saber cómo se va a este punto ya el más rápido no el más bonito tú no puedes poner GPS por el camino hemos Bonig claro no es lo inmediato después talante está diciendo que te están diciendo marcando los límites los los caminos que puedes cuál por los que puedes circular después trata defiende que es lo que puedes comprar porque eres un consumidor ya hizo de repente te encuentras con el último factor no que es que eres carne de algoritmo qué significa esto que si yo he buscado habitualmente que restaurantes japoneses cada vez gira tenga un una circulación de por la carretera me aparecerán anuncios del japonés voy a perder la oportunidad de probar por ejemplo la comida etíope porque eso nunca me va aparecer en el mapa

Voz 0194 42:46 claro voy a dejar de usar el GPS porque si eso pasaba vosotros pero sí es verdad que desde la irrupción del GPS en nuestras vidas tú antes cuando ibas con un mapa de papel

Voz 21 42:54 sí

Voz 0194 42:54 sabías más que sabías por dónde ibas no era el GPS como ni siquiera miras el mapa porque escucha una voz que te habla ni siquiera sabes lo que hay alrededor de Ci

Voz 21 43:05 sí pero hay hay una cosa que he dicho a Ana que creo que tenemos que pensar la no que es eso con como es filósofa pues pues hablar en términos poco filosóficos no eso de de de la mirada ya codificada no están en cierto modo siempre existe un orden que es el que condicionan la forma en la que vemos las claros claro por tanto a partir del cual nos orientamos no claro el el por ejemplo el eje izquierda derecha es un mapa en mapa mental con el que nosotros analizamos la política no tenemos pues está sin darnos cuenta vamos creando mapas que sirve para simplificar la realidad y que por tanto a partir de ahí nos orientan pero otras muchas alternativas a partir de las cuales podremos orientamos

Voz 0194 43:44 que era la que la cuestión es que siempre entendí entendemos que el mapa es algo

Voz 1693 43:47 exterior a nosotros pero hay mapas que son interiores tiene que ver con lo que los psicólogos llaman esa programación negro lingüística tú con el pensamiento lo que hace es concebir una forma de poder en la cual ves unas cosas Hinault otras por ejemplo me voy a poner un poco parece que algo de tema pero no no salgo tanto el mapa tiene que ver con aquello que veo con aquello que no veo por ejemplo si yo veo aún nombre pegando a una mujer no carezco del concepto claro violencia machista mapa entonces hizo que estos violencia familiar lo que estoy diciendo es que no ve hoy teorema estructural de la importancia de esos mapas mentales y esos mapas también es

Voz 0194 44:25 nunca hubiera pensado que un mapa unos llevaría a hablar de todo esto Miguel

Voz 21 44:27 ah yo he trabajado mucho sí

Voz 0194 44:31 están los mapas uso

Voz 21 44:33 mucho unos paredes desde mi caso es mí también me gusta mucho la Asociación de Periodistas Europeos algunos de gran tamaño lo sea adquirido la mayoría en la National Geographic Society hay organicé una exposición maravillosa la la cartografía de mercado ha hablado en la Fundación Carlos de Amberes lamento que se han agotado los catálogos la

Voz 0194 44:58 ya uno Cristina y te gustan los manguitos muchísimas yo también tengo mapas en casa si me apasiona

Voz 0436 45:03 verdad que yo les veo en el GPS pero no pongo la voz

Voz 0194 45:06 la cita memoria hizo el recorrido eso está bien pero si te lo aprendes

Voz 34 45:13 no

Voz 3 45:21 es el mapa de carreteras de Pedro Guerra la verdad es que sí escuchas la canción entera parece un paisano como que te encuentras cuando vas en coche y cuando íbamos sin GPS cuando preguntaba bando preguntábamos

Voz 2 45:33 es él Pedro Guerra que nos llevan

Voz 3 45:40 estos son Manon Five sus mapas dice la canción que presupuestos de amor estoy siguiendo el mapa que me lleva a ti dibujamos un mapa a un lugar mejor pero en ese camino me caí nunca traemos teatro pero es verdad dice la pena destacar el cartógrafos

Voz 23 45:55 cómo estás estás bien estudien no sabía qué hacer ahora es

Voz 3 46:01 te dirigida por Juan Mayorga con Blanca Portillo y José Luis García Pérez es una obra con saltos espacio temporales que va desplegando como los mapas diferentes temas a medida que va avanzando la obra el lugar más solitario del mapa no se habla o el Stuttgart en esta canción hemos hablado de ese sentido poético de los mapas

Voz 0194 46:27 dices que se encuentra en muchas canciones no sí porque al ser

Voz 3 46:29 la representación de la realidad pero al no ser reales pues dan mucho juego no vamos a ver unos cuantos ejemplos primero los que dicen que el propio amor es su carretera no los que no necesitan un GPS para llegar hasta ella es French Montana ven como símbolo de lo establecido de lo escrito de los recto aquí digo girls nos invita a salirnos de ese mapa establecido bueno más el mapa del corazón pero no el de así ventrículo sino la ruta para llegar al corazón son Mecano en dos mil cinco de Colina encara Line el mapa de la seguridad di lo que quieras salta el camino que en el mapa como está bien escrito ellos no te van a creer nunca como te quiero yo

Voz 35 47:24 nadie aquí

Voz 36 47:29 vamos con las películas seguro que te acuerdas de mapa que sí estuvimos aquí sí sin Elías León Siminiani

Voz 3 47:35 no lo estrenó buenísimas el director de Apuntes para una película de atracos pero en este caso es un viaje a la India que realmente es un viaje interior del propio director núm viaje por el mapa

Voz 37 47:43 de sus sentimientos sabes esa sensación cuando éstos sin trabajo sin pareja

Voz 0194 47:49 estoy pensando que los mejores mapas son los que guardan un tesoro

Voz 1693 47:52 pero no que eso no se va a la literatura

Voz 3 47:54 por por ejemplo de la novela de Stevenson La isla del tesoro

Voz 4 47:57 que se adapta también para el cine en muchas ocasiones pero nos hemos quedado con la primera con la de mil novecientos treinta y cuatro

Voz 3 48:06 el pirata que antes de morir le dan juvenil un mapa con la posición exacta del tesoro del capitán Flint quien es también buscan un tesoro gracias a su mapa inspirados en los piratas son los chicos de los Gunners de Spielberg Historia de Spielberg pero realmente dirige la dirigió Richard Donner luego vamos a ir con un mapa que incluía un libro al menos en la edición que yo tenía no sé si os acordáis del mapa de la Tierra Media del Señor de los Anillos cuántas horas te podías que ahora y mirándolo

Voz 37 48:36 todo comenzó con la forja de los grandes anillos

Voz 3 48:40 el señor de los anillos de Tolkien una trilogía llevada al cine que la dirigió o Peter Jackson antes de irnos vamos a escuchar una canción que se serían todos los del equipo bueno a te lo preguntan sus habían todos los del equipo menos yo soy el mapa de Dora la exploradora

Voz 36 48:56 asignatura sabías tú quieres más volví yo cómo me la voy a saber yo es que de niños muy pequeños Rato tampoco se sabe tan claros y por la parte más joven del equipo Darío vamos y la siguiente cuatro veintiséis con que cerramos la cara de haber pues que nos pasa cuando no tenemos mapa no sabemos dónde y que nos quedamos sin rumbo no

Voz 3 49:19 si te pierdes te Siria rumbo este es el colombiano

Voz 2 49:24 no vale

Voz 4 49:27 para mí ahora hasta la semana que viene semana hasta mañana

Voz 2 49:31 que yo aquello que yo con otro mundo

