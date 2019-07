Hora 25 (03/07/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

en la Cadena SER Hora veinticinco La encuesta del CIS de hoy

Voz 0194 00:20 que luego hablaremos en su parte más política con la intención de voto y los que suben y los que bajan refleja otras cuestiones que nos permiten hacernos una idea de cuáles son las preocupaciones de los españoles y la vivienda es una de ellas casi cuatro de cada diez españoles cree que hay que poner límite al precio del alquiler en otros países estos precios empiezan a regularse Francia es la última haberlo hecho antes lo hizo Berlín pero aquí seguimos metidos en esta especie de burbuja del alquiler que permite cobrar sin límite dice además el Gobierno que es que no se puede hacer lo mismo que en Berlín por ejemplo bueno metidos en la parálisis política en la que estamos en el bloqueo permanente y los vetos cruzados la vida sigue su cauce y la vida se llama también dificultades para pagar una vivienda para solucionar esos problemas hacen falta políticas y las políticas

Voz 1071 01:03 las hace un Gobierno las tramita un congreso

Voz 0194 01:06 que que si alguien se pregunta para qué necesita un Gobierno más pronto que tarde la respuesta es fácil para solucionar los problemas de la gente pero en lugar de esta prioridad a los líderes políticos y los partidos tienen otras en las antípodas en las antípodas de las preocupaciones de los mortales el cruce de tuits de hoy entre Vox y Ciudadanos el partido de ultraderecha llamado Albert Rivera acojonado y sinvergüenza luego han dicho que había sido culpa del y manager del verano desde el partido naranja que están algunos gobiernos autonómicos y municipales gracias a Vox han contestó

Voz 4 01:35 con un vídeo de Locomía como ven todo de mucho nivel Ángels Barceló

siguen en la tertulia de hora25 Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín Cristina de la Hoz

Voz 0194 01:46 sentado en este estudio Rafa Bernardo buenas noches buenas noches vamos a empezar contigo este tramo del programa para que nos cuentes esa sentencia del Tribunal Constitucional que hemos conocido esta tarde que de alguna manera revolucionar la manera de calcular las pensiones al menos para aquellas personas que trabajan a tiempo parcial las personas que trabajan menos de media jornada la mayoría de estas personas son mujeres tienen que contar esas horas como si fueran días enteros trabajando para calcular su pensión porque según el tribunal basta bastante cargas ya que el empleo y el salario que cobran que es muy poco por tanto sea equivalente al de unas poquitas

Voz 1762 02:20 tras el lo que dice el Tribunal Constitucional lo su razonamiento para cambiar el sistema es que los trabajadores a tiempo parcial ya cobran menos pensión que los de jornada completa porque trabajan menos horas por tanto ganan menos y por tanto cotizan menos Isasi la sale una prestación más baja y por tanto si se les añade como hacía el sistema hasta ahora otra penalización más reducir sus días cotizados aplicando les un coeficiente que sólo se aplica a ellos que les hace tener menos tiempo cotizado caen los trabajadores equivalentes a tiempo completo pues ya entramos en el terreno de la discriminación es discriminación no sólo de tipos de jornada parcial contra contra jornada completa sino también de género porque como indicadas la mayor parte de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres por eso el tribunal se decide a eliminar ese coeficiente algo que ya venía de alguna forma

Voz 0194 03:03 y era anticipado por las

Voz 1762 03:05 herencia del pasado mayo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que que instaba a un tribunal en concreto en España hacer eso es lo que pasa es que esta medida que se toma ahora es para los nuevos pensionistas para las personas que entran ahora en el

Voz 0194 03:17 quién no tiene efecto retroactivo o no por el principio

Voz 1762 03:19 la jurídica digamos que todas las situaciones administrativas ya establecidas todas las sentencias de la cosa juzgada no todas las sentencias anteriores en este sentido esta situación permanecen como están es para los nuevos trabajadores que entren ahora en la jubilación a los que les se les aplicará este nuevo

Voz 0194 03:35 es decir es unos trabajadores que trabajen sólo unas horas pueden cotizar como el día entero trabajado eso es es que a efectos de pensión cobrarán como si hubieran cotizado el día entero trabajó hasta ahora ya se hacía así más o menos hasta los quince primeros años la cuestión es que de ahí hacia adelante

Voz 1762 03:48 en ese calculada el tiempo de trabajo digamos las horas que tú trabajas les aplicaba un coeficiente del uno y medio por ciento y eso te hacía normalmente quedar por debajo de la cotiza un trabajador a tiempo completo hombre y ya cotizadas menos ya vas a tener menos pensión si se te aplica encima menos años cotizados pues es una doble

Voz 0194 04:04 no se puede saber este cambio cuánta gente afecta sí sabemos y lo decías tuve que la mayoría de las personas serán mujeres no sabe exactamente a cuentas puede afectar está la Seguridad Social

Voz 1762 04:14 el en ello a la que aunque ya se veía venir este este cambio pues pues no tenía digamos el cálculo del todo hecho Nos dicen que mañana tienen una reunión para terminar de de ver cuál es el colectivo completo pero sí podemos decir que los potenciales afectados tienen el perfil de personas con más de quince años cotizados que hayan trabajado mucho tiempo a tiempo parcial con un sesenta y seis por ciento de la jornada completa o menos y que su sueldo no sea a la vez tan bajo como para quedar digamos incluido en una pensión mínima buena en la que le igualan los complementos a mínimos que dentro de ese de esa perímetro se movería en los los afectados pues por ejemplo Nos dicen el perfil coincide con el personal de limpieza de unas cuantas horas o empleados de fincas que también pues pueden trabajar durante mucho tiempo unas pocas horas

Voz 0194 05:01 sean los que sean es una buena noticia para ellos desde luego son buenas noches buena muy buena noticia gracias Rafa hasta luego siguiendo con la parte social de la actualidad que trae varias cosas este miércoles

Voz 1071 05:10 pues porque hoy ha salido el CIS

Voz 0194 05:12 con muchos datos políticos sobre lo que prefieren los españoles como hablaremos de ello pero centrémonos en el capítulo de la vivienda hace unas semanas hablado

Voz 1071 05:20 pues precisamente el problema de la vivienda en España aquí en Hora Veinticinco pedimos a los oyentes que nos contaran sus dificultades seguro que todos estos casos les pueden resultar familiares

Voz 5 05:30 muy bueno Vitoria una pequeña capital precios de setecientos ochocientos novecientos euros por eh pisos que

Voz 2 05:41 lógicamente no valen buenas noches desde Barcelona iraquí los precios desorbitados completamente el Ayuntamiento tendría que fomentar acuerdos entre inquilinos y propietarios de manera que hubiera precios razonables no la barbaridad que ahora hay que al AVE fueran responsables los inquilinos también de de conservar el piso y de ir de efectuar los pagos el último piso que aquí alquiler

Voz 1762 06:11 me pidieron no mina contrato

Voz 2 06:13 yo indefinido eh

Voz 0194 06:16 el aval de mis padres de Sastre hola de nuevo hola de nuevo Barcelona El CIS suele preguntar en sus barómetros por otras cuestiones que no tienen que ver con la

Voz 1071 06:24 sí sí a veces pues entre los más recientes preguntaba por la privacidad por el uso de redes sociales y hoy tocaba preguntar por la vivienda que es precisamente uno de los principales problemas encuesta tras encuesta para la ciudadanía destaca de este sondeo de este barómetro que hay casi unanimidad entre los encuestados en que hace falta que alguien la administración vaya haga algo Javier Ruiz buenas noches

Voz 0194 06:45 qué tal muy buenas noches ancho vamos primero con los datos porque los españoles más allá de su ideología están de acuerdo mayoritariamente en regular el mercado de la vivienda y el alquiler en controlar sus precios y hay un tercio incluso que apuesta por las expropiaciones

Voz 6 06:58 es el dato es apabullante en un país en el que no nos ponemos de acuerdo en absolutamente nada el noventa coma dos por ciento de los españoles están de acuerdo en que el derecho a la vivienda debe implicar acciones políticas del Gobierno cuáles pues la verdad es que el abanico es amplio pero los porcentajes de apoyo también son considerables limitar el precio de los alquileres es apoyado casi por cada uno de cada dos españoles el cuarenta y uno coma ocho por ciento apoya limitar el precio del alquiler expropiar suelo si es necesario socialización lo Jaume el CIS treinta y uno coma cuatro por ciento Dicho esto la principal medida que los españoles apoyan es la otra pata la cree crear un parque de vivienda social un parque de vivienda público y esto suma porcentajes muy muy considerables porque insisto esto son los apoyos a las políticas las percepciones son también compartidas estas alquiler caro muy caro le pregunta el CIS a los españoles la mitad de los españoles le dicen que está caro o carísimo caros o muy caros están ajustados en su zona uno de cada

Voz 0390 08:11 cuatro uno de cada cinco españoles dice

Voz 0194 08:13 tan ajustados un veintitrés coma nueve por ciento son baratos y aquí es donde está la sorpresa hay un cinco por ciento de españoles que me zonas son baratos así que cinco por ciento para a ver a ver dónde viven vamos a hacer un ejercicio Javier vamos a comparar lo que piden los ciudadanos estos datos que estabas esto estabas desgranando ahora con la realidad con la que nos encontramos porque es cada vez más difícil comprar o alquilar una casa por mucho que prometan los políticos

Voz 6 08:38 cada vez más frecuente tener Desahucios de alquiler

Voz 7 08:42 cuerdo que el último dato de desahucios

Voz 6 08:44 Miller dos de cada tres desahucios eran ya por alquiler que llevábamos siete años consecutivos en los que los desahucios aumentan en eso en el alquiler porque pues porque los datos de vivienda de alquiler de subida de precios son realmente muy muy calientes dos de idealista te recuerdo aquella que nos dijo el Gobierno de no haremos un índice de vivían todavía lo estamos esperando así que sustituto datos de idealista buenos datos de idealista dicen el año pasado el alquiler sólo sólo subió un nueve coma tres por ciento sólo porque el año anterior había subido un dieciocho coma cuatro por ciento porque en los últimos cuatro años el alquiler ha subido un treinta por ciento yp porque el sitios como Palma o Málaga subidas de más del cuarenta Valencia Castellón más del XXXVIII Madrid Barcelona más del treinta y cinco por ciento Si tú comparas cuánto está subiendo la alquiler treintas cuarenta por ciento con cómo está subiendo la nómina Boon uno coma siete en los últimos cuatro años esto es lo que tenemos cada día es más difícil Noya comprar sino incluso alquilar

Voz 0194 10:00 es el resultado cada día hay más desahucios

Voz 6 10:02 especialmente en el mercado de la pues mira

Voz 1071 10:05 en concreto de hoy mismo de esto que está ahora

Voz 0194 10:07 qué viendo Javier en una ciudad vaya en un área metropolitana que es la de Barcelona este particular contraste calculan que el precio de la vivienda se encarece el doble que los ingresos que tienen las familias Banega peinado buenas noches hola buenas noches el dato éste que decía Sastre sale del Observatorio Metropolitano de la Vivienda

Voz 1600 10:25 sí de un informe que pone de manifiesto la gran distancia que hay entre la evolución de los ingresos de las familias y el aumento del precio de los pisos que se ha producido desde el año dos mil en Cataluña la renta familiar disponible ha crecido un treinta y ocho por ciento en este periodo el precio del alquiler ha subido un noventa y dos por ciento mucho más doble la distancia entre los ingresos y el precio de la vivienda todavía es mayor si lo que miramos es cuánto cuesta comprar un piso otro ejemplo que recoge este informe y que ayuda un poco a dimensionar la gravedad del problema es que por ejemplo en un hogar que ingrese dos mil ciento cincuenta euros al mes tendrán que destinar más del cuarenta por ciento de este dinero a pagar el alquiler en el área metropolitana de Barcelona de hecho sólo podrán alquilar en cinco de los treinta y tres municipios ningún distrito de la capital la presidenta de este Observatorio Metropolitano de la Vivienda Carme Trilla reclaman más ayudas públicas al alquiler y cree que la limitación de los precios no los va a bajar

Voz 8 11:26 se le haya más ayudas para el alquiler la regulación lo que haría si se hace bien es que los incrementos futuros

Voz 0194 11:33 pues en menores pero yo en la ley de regulación

Voz 8 11:36 el alquiler no veo que bajen esto más que una ley deberían ser programas públicos de concertación

Voz 0194 11:42 a cada caso

Voz 1600 11:47 los precios continúan subiendo aunque a un ritmo menor Carme Trilla cree que estamos a punto de tocar techo básicamente porque los ciudadanos no pueden pagar lo que se les pide la mayoría de ciudadanos buscan pisos que cuesten menos de mil euros y sólo el treinta y dos por ciento de las viviendas están por debajo de ese precio

Voz 0194 12:03 gracias Mónica buenas noches

Voz 1071 12:10 casos concretos hace unos días explicamos la situación en Berlín que congelará los alquileres durante cinco años ahí ha sido determinante la presión que han hecho los ciudadanos solos Berlín

Voz 0194 12:18 París Carmen Vela buenas noches hola muy buenas la capital francesa también regula desde esta semana precisamente los precios de los alquileres

Voz 0390 12:26 sí desde el uno de julio las arrendatarios de viviendas en París no pueden exigir que en los nuevos contratos en un precio de alquiler superior al veinte por ciento el nivel de referencia este precio está expresado en metros cuadrados tiene en cuenta cuatro criterios el barrio la fecha de construcción la talla de el piso estamos hablando el Ayuntamiento ha dividido la ciudad en ochenta barrios agrupados en catorce sectores este mecanismo que contestan ya a los propietarios no hace bajar los precios reconoce y Prozac que es el adjunto a la alcaldía de la capital pero frena los abusos según el el Ayuntamiento de París estima que entre el dos mil quince y el dos mil diecisiete cuando ya se aplicó este mecanismo que fue interrumpido por decisión de los tribunales los precios se mantuvieron casi estables mientras que en dos mil ocho hubo un alza del tres por ciento más del setenta por ciento los

Voz 0194 13:16 franceses aprueba esta medida según

Voz 0390 13:19 sondeo que acaba de hacer el Instituto Ifo casi treinta aglomeraciones con más de cincuenta mil habitantes del Hexágono podrán introducir este dispositivo previsto en la Ley de novio

Voz 1071 13:28 en el mismo caso ha dado en Nueva York Marta del Vado buenas noches

Voz 0390 13:31 hola buenas noches y como lo regulan pues en este caso el estado de Nueva York ha aprobado un paquete de medidas que tiene como objetivo limitar los precios de los alquileres para garantizar viviendas asequibles en todo el Estado esta es una lucha que llevan años teniendo en Nueva York y en general en las grandes ciudades se pero por centrarnos en Nueva York que es la segunda ciudad más cara de Estados Unidos después de San Francisco el nuevo paquete de medidas contempla que los caseros no van a poder subir la renta cada vez que se mude un nuevo inquilino hasta ahora la práctica habitual era subir un veinte por ciento el alquiler cada vez que había un cambio de arrendatario sea impuesto un mes de fianza como como máximos ahora podía ser a discreción del propietario se limita el incremento de la renta en caso de renovaciones hasta ahora los alquileres podían subir hasta un seis por ciento al año si el dueño hacía alguna

Voz 6 14:20 hora directa o indirecta es decir tanto

Voz 0390 14:23 si te ponen una caldera nueva como si pinta las paredes del edificio se cambia la barandilla de la escalera en la playa suba se los sube entonces ahora por no van a poder de subirlo más de un dos por ciento y con esta nueva ley va a ser más complicado también echar al inquilino de la vivienda cada vez que el casero quiera porque hasta ahora también aplicaban una cláusula que llaman uso por propietario ahora para activar esta Cau esta cláusula si el propietario demuestra que va a usar esta casa como vivienda principal entonces va a poder echar al inquilino pero hasta ahora lo utilizaban como una práctica recurrente

Voz 0194 14:56 por echando que usted a los tres vamos a poner algún caso concreto por ejemplo cómo saldría un alquiler ahora mismo en París Carmen

Voz 0390 15:02 en bueno pues setenta y cinco metros cuadrados en el distrito catorce que no es el más elegante pero tampoco el más pobres siempre dentro de la circunvalación se puede encontrar por un precio de veinticuatro coma cincuenta euros metro cuadrado es decir mil ochocientos treinta y siete cincuenta más o menos es de fuera de cargas de ahí se puede te pueden poner incluso doscientos euros al mes más no según la agencia si el precio del metro cuadrado es de treinta y dos euros de media en una banda que va desde veintiocho treinta y siete no es muy fácil en todo caso encontrar pisos pequeños por lo tanto yo he mirado por ejemplo se por setecientos cincuenta euros que es la mitad del salario mínimo pues sólo encontrado apartamentos de una habitación de un máximo de treinta metros cuadrados en los mejores barrios no los precios han subido el veinte coma cinco por ciento en los últimos cinco años el cincuenta y cuatro con seis en diez años una barbaridad

Voz 0194 16:06 en Nueva York Marta sale más caro

Voz 0390 16:08 mal setecientos dólares por aquí no te alquila una habitación vamos en Nueva York de media el alquiler de una casa en Manhattan de una habitación de a cuarenta cincuenta metros cuadrados cuesta unos dos mil ochocientos dólares una de dos habitaciones por menos de tres mil trescientos no no la encuentras yo de decir que aquí en Washington no nos quedamos atrás de hecho esta es la ciudad donde más se ha incrementado los precios de los alquileres en el último año un diez coma cuatro por ciento al que un apartamento de una habitación te cuesta dos mil trescientos dólares uno de dos a partir de tres mil

Voz 0194 16:45 Javier vamos a hacer el ejercicio en España donde está la cosa peor miro esto vació

Voz 10 16:49 lo mientras contaban a Marta y Carmen sillas

Voz 6 16:53 es una búsqueda en idealista ahora mismo idealista la propiedad más barata que hay en Madrid Centro quinientos euros dieciocho metros cuadrados eso sí

Voz 0194 17:03 dieciocho metros cuadrados hay que traer de canto

Voz 6 17:06 a dieciocho metros cuadrados quinientos euros Ésta es la más barata que hay ahora mismo a alquilar en la ciudad de los precios aquí bueno pues esto es como el fútbol aquí es una liga de tres Madrid tres cuatro Baleares y Euskadi pero vamos d3 fundamentalmente Madrid Madrid son quince coma uno metros perdón euros el metro cuadrado lo que pasa es que eso es la comunidad autónoma la media en Madrid en mil ochocientos sesenta y ocho euros por alquiler Cataluña catorce coma seis el metro cuadrado pero pero eso es la autonomía Galera la en Barcelona la media es mil novecientos euros mensuales decía que esto es de dos de tres la tercera San Sebastián mil trescientos noventa y cinco euros de media el alquiler Éstos son los precios insisto en un estándar normal si quieres entrar de lado y quítate la chaqueta para poder pasar Geri vientos exigía Schäuble dieciocho metros

Voz 0194 18:02 cuadrados entiendo que debe caber en la cocina y el cuarto de baño porque eso no es que no cabe ni mes de pie en la ducha lo te quiero enseñar las fotos Ángels porque no me jodas voy a matar por Ouattara porque hoy no está muy fino Wang Carmen Marta gracias hasta luego pero una cosa más ahora que hemos visto las regulaciones en otras partes del mundo puede hacer España por ejemplo como ha hecho Berlín

Voz 10 18:24 esa es la gran en fin coartada

Voz 6 18:28 la lo ustedes excusa del Gobierno y es aquí no se puede hacer lo que se ha hecho en Berlín cierto aquí no se puede hacer lo que se ha hecho en Berlín hoy porque Merlín lleva muchos años haciendo lo que lleva haciendo como lo lleva haciendo Viena como lo llevan haciendo otros países de latitudes algo más al norte todas ellas tienen un segundo elemento que falta en España es un enorme parque de vivienda social y eso es lo que tira los precios hacia abajo yo recuerdo que habíamos comentado en Viena sólo el siete coma cuatro por ciento del stock de viviendas es de libre mercado todo lo demás el noventa y tres por ciento es de vivienda social en Berlín la tasa de vivienda social es absolutamente brutal en España la viviendas sociales por ciento Ésta es una de las demandas de los ciudadanos

Voz 0194 19:14 a la preguntas que les hacían que les hacían precisamente en la encuesta en la encuesta del CIS reíamos con lo de eso de entrar de decanto en un en un piso en un es que no no se puede llamar ni piso un apartamento en un cubículo de de de dieciocho metros cuadrados es el anuncio vale menos mal que no lo llama Love si eso ya sería como para recochineo pero al margen de de esta broma Cristina es un auténtico drama es decir la parte del salario que tienen que dedicar los ciudadanos a pagar el alquiler del piso y cómo han subido los pisos treinta por ciento en los últimos cuatro años en comparación con lo que han subido los salarios eso es asumible

Voz 0436 19:50 yo creo que esto habría que hacer un plan global y que incluya efectivamente el lanzar un un enorme parque de vivienda de alquiler social se prometió el tema

Voz 0194 20:00 es la Tura Carmena cuatro mil viviendas

Voz 0436 20:02 qué les social de las que apenas se hicieron sesenta

Voz 0194 20:05 cinco sesenta y siete viviendas se ya extras

Voz 0436 20:07 datos ofrecidos por el PSOE osea que no son nada sospechosos de que de que de que era la la la alcaldesa a la que apoyaban es muy buena medida explica también por qué Carmena sacó excelente

Voz 2 20:19 soltados en Madrid central en el centro de Madrid

Voz 0436 20:21 pero no es en muchos barrios de muy humildes porque sentían que que no había solucionado el tema de los de los desahucios que la mayoría de socios hipotecario son de segunda vivienda

Voz 11 20:34 el hecho Carmena todo del revés una vivienda

Voz 0436 20:38 no han ido a Botelho

Voz 12 20:41 no pero espera de Caldera que termine luego

Voz 0436 20:44 si tú crees que Carmen y Ana Botella lo mismo estupendo dejaba entonces yo creo que se tiene que ir a a una a una a una visión muy global no sólo como es la la la la parte digamos juez legal entorno al alquiler de la vivienda con los grandes tenedores de vivienda yo creo que bueno que habría que establecer una serie de controles con el con el que alquila su vivienda con el particular alquilar la vivienda en este país es un ejercicio de riesgo alquilar la vivienda en este país si no te pagan puedes pasarte uno dos años hasta conseguir desalojar al inquilino alquilar la vivienda supone también que te puedan de esto

Voz 0194 21:23 la vivienda sin conseguir nada a cambio

Voz 0436 21:26 yo no sé cómo funciona en Berlín no sé cómo funcionará o no sé cuál será los resultados yo me temo que aquí puede provocar este tipo de medidas que se sus traiga al a la oferta de alquiler el propio Mario particular no el gran tenedor pero es el portuario particular que diga buenos encima de correr muchos riesgos voy a tener que limitar el precio de mi de mi vivienda a lo mejor no me compensa alquilar o hay una parte también importante o que una parte de esa alquiler se paguen negro

Voz 0194 21:51 pero Javier hablábamos del parque de viviendas sociales en en Viena y en Berlín por ejemplo no pero escuchando a Carmen Carmen Vela cuando decía bueno hay unos hay una tabla por decirlo de alguna manera tantos metros cuadrados en tal zona con estos años de antigüedad de la vivienda esto tiene un tope que esto porque esto no se puede hacer así aquí

Voz 6 22:10 pues teóricamente teóricamente porque ni siquiera hay un índice en el que medirlo el Gobierno prometió que iba a establecer un índice para medir el alquiler los datos a los que yo me refería Idealista Fotocasa son datos privados pero existe un dato que mida el precio del alquiler el INE no lo hace el Gobierno dijo que lo haría

Voz 0194 22:32 a largo plazo desde luego está cumpliendo la promesa electoral a largo plazo esto probables

Voz 6 22:37 gente llegue en noviembre así que en este momento no se puede hacer para empezar porque no hay métricas y eso demuestra la voluntad política que hay y luego además porque te falta lo que yo te decía segunda palanca la de la viviendas la cebolla de voy a comparar los datos de lo que te decía de España en España tenemos un uno coma uno por ciento de vivienda social en Reino Unido donde está bastante del regulada la vivienda el parque de viviendas sociales del dieciocho por ciento en Austria es del veintitrés en Holanda es del XXXII

Voz 0194 23:07 estos son los datos Ésta es la distancia sideral

Voz 6 23:09 por eso no se puede hacer recordar además quiere cuando

Voz 0194 23:12 la negociación por los presupuestos que luego acabó como acabó el ocaso entre PSOE y Unidas Podemos la discrepancia entre lo estaba precisamente en eso en Si se regulaba o no el precio de las

Voz 7 23:20 bien yo creo que estamos dejando fuera un tema muy importante de del caso español que es la propia de Sociología de la vivienda es decir en España hay una tradición de

Voz 11 23:31 comprar el piso

Voz 7 23:34 muy por encima porque otro país europeo es decir el el la gente que que ha resuelto

Voz 6 23:41 no

Voz 7 23:42 la vivienda a través del alquiler yo creo que son minoritaria a lo largo de las últimas décadas es decir la estrategia era creación de cooperativas con ayuda pública a través de los diferentes ministerios en el caso de en el caso de que de funcionarios las casas paramilitares etc siempre ha habido es esa visión de que la casa es algo que compra España es de los países europeos está entre los tres países donde hay un mayor porcentaje de personas que son propietarios de su propia vivienda desde luego son pisos muy modestos etcétera y claro es pero España no ha tenido nunca un Gobierno social democrático como por ejemplo Viena que habéis hablado Nauzet Austria qué ha sido de los más potentes no declara vivienda social era algo absolutamente imprescindible no pero Alemania Austria en general Centro Europa la costumbre es justo la contraria de la española esa no nadie compraba su vivienda sino que alquilaban es decir esa la practica entonces claro nosotros estamos pasando porque a la gente anda poco puede comprar de un modelo de vivienda de vivienda comprada o modelo de vivienda de alquiler justo en el momento en el que se está produciendo pues el por bien vi este es decir a estas formación esa estarán tecnológicas el turismo etcétera que está alterando completamente el mercado y ahí tenemos hay que tenemos el problema

Voz 0194 25:02 esto de la compra y alquiler precisamente es uno de los argumentos que ha dado Tezanos que hasta hora catorce para valorar la encuesta del CIS la parte política también queremos después pero Marcos también le preguntaba precisamente por esto instar a la respuesta

Voz 13 25:13 que es relevante en esta esta encuesta Esteban es que más del ochenta por ciento de los españoles desea tener vivienda propia es decir que la que tenemos ha dicho muchas veces tenemos una cultura de de querer tener muchísima gente entiende que si no tiene una vivienda propia cuanto se jubile pues no pueden pagar un alquiler no va a poder vivir con lo cual revela también actividades de los ciudadanos en este momento más de Seat

Voz 14 25:40 Miguel Ángel yo creo que la clave sino te vivienda propia tienes el estigma de que estás que ha vivido alquiler eso

Voz 11 25:50 eso es un tema cultural va el tema velocidad es una cultura que estableció el franquismo y entonces se decía la definición de lo español aparte de no bajito con bigote no y siempre cabreado porque no sigue es decir el ciudadano que muere como propietario de un piso o habiendo empezado o pagar las letras entonces eso es así pero lo que es decir si puedo

Voz 0194 26:16 ahora sí me repele discrepa brevemente que en un minuto y medio me tengo que ir a publicidad

Voz 11 26:21 sencillamente que es verdad que Carmena ha sido un desastre también lo de la vivienda pero ya Anita Botella Botella que la vivía

Voz 0436 26:29 pero la echamos la culpa Ana Botella de canalla vivienda gracias

Voz 12 26:33 yo soy de haber vendido ya ni de haber vendido vienen a social a los fondos ahí sí que lo podemos reforzar además

Voz 0436 26:41 queremos podemos esperar podemos quedarnos en el año dos mil quince y decir que bueno que que que que Ana Botella

Voz 0194 26:46 sí soy vivienda social y ya está

Voz 11 26:48 Javier vivienda social que había esa es mi pregunta porque viviendas el porqué de la vendió Javi

Voz 6 26:55 el breve yo te te te despido menos de minuto y medio creo que ningún gobierno se está tomando en serio esto quiero recordarles lo que hizo el Gobierno del Partido Popular en aquel momento Montoro con el Plan de Vivienda dota de dos mil trescientos millones pero sólo gasta ochocientos ochenta y ocho les sobran mil cuatrocientos cuarenta y tres millones de dos mil trece a dos mil dieciséis cuál es el plan de dos mil dieciocho dos mil veintiuno o qué casualidad mil cuatrocientos

Voz 0194 27:18 veintitrés millones los que les sobraba donde el primer plan

Voz 6 27:20 el segundo Plan hasta dos mil veintiuno esto es lo que hay no hay un en fin una voluntad política

Voz 0194 27:27 además de todas las demás cuestiones que estéis comentando que también son ciertas de todo esto no es un problema ciudadano también es un problema político de todas formas con lo de la cultura de la compra y el alquiler a los precios que están los alquileres a lo mejor te sale más barato sale más barato de tal como están Cobos urge al alquiler Javier muchísimas gracias cuidados un abrazo venga hasta mañana

Voz 0194 33:07 es Pini Cristina de la Hoz hemos abordado una parte del CIS la más social pero nos queda la parte más política la encuesta se hizo entre el uno y el once de julio junio en junio Sunny judío

Voz 1071 33:19 la antes entonces de la crisis de ciudadanos con Manuel Valle con Toni Roldán hice el sondeo

Voz 2 33:25 PSOE se dispara crece tres

Voz 1071 33:27 puntos rozaría el cuarenta por ciento son diez puntos más de lo que sacó en las últimas generales el resto queda muy por debajo siempre según este barómetro así ciudadanos que sería el segundo queda por delante del PP tiene el quince por ciento de los votos sube dos puntos el PP es verdad pero no llega por tanto superar a Ciudadanos el partido el casado tendría el trece por ciento cae dos puntos Unidas Podemos se queda en el X Box practicamente repite el dato de la última esta vez no había cocinar los datos exponen tal cual las respuestas de los ciudadanos decía Tezanos en Hora catorce que se hubiera puesto cocina tampoco hubiera cambiado mucho la cosa

Voz 13 34:03 no si nosotros hiciéramos una no le gustaba que tenemos una proyección de datos posibilidades pues probablemente el soy tendría algunos llegaría escritor ciento estarían cerca probablemente ir TP el que tiene un voto oculto probablemente tendría más votos eso es cierto pero no hay proyección

Voz 1071 34:21 sobre la valoración de los líderes Pedro Sánchez sigue en cabeza casi el cuarenta por ciento de los encuestados asegura que le preferiría como presidente del Gobierno mucha distancia queda Albert Rivera que sería la segunda opción con el doce con seis por ciento

Voz 0194 34:33 de valoración pues todos suspenden Sánchez

Voz 1071 34:35 con cuatro con ocho de lo que destaca es como crece

Voz 0194 34:38 la idea de que los partidos son un problema

Voz 1071 34:40 la preocupación por la política aumenta de manera importante el treinta y dos por ciento de los encuestados la mencionó como uno de los tres principales problemas que tiene este país uno de los tres primeros son cuatro puntos más que hace un mes y es el máximo histórico desde el año ochenta y cinco en las valor

Voz 0194 34:54 acciones de la encuesta tampoco es que haya habido grandes novedades

Voz 1071 34:57 no está la desconfianza previsible por otra parte ciudadanos se del PP esto son Melissa Rodríguez de Ciudadanos Guillermo Mariscal del Partido Popular

Voz 31 35:04 está bien que que el señor cesan no siga siga siendo su su cocina pero no podemos darle credibilidad nosotros como digo vamos a seguir trabajando para ser la alternativa porque incluso la encuestas del señor Sánchez no saben ya como alternativa

Voz 1071 35:17 creo que es la cocina que está a gusto

Voz 32 35:20 señor Sánchez está a gusto porque refleja lo que realmente quiere el presidente del Gobierno que no es otra cosa que la convocatoria a elecciones

Voz 1071 35:27 pues a eso es a lo que sea agarra Unidas Podemos Rafa Mayoral no vaya a ser que Sánchez se confíe convoque en base a esto las elecciones

Voz 33 35:35 lo que sería muy peligrosas que crear esas encuestas y piensa que eso puede ser una buena motivación para ir a elecciones yo creo que en estos momentos lo importante es empezar a dar respuesta a los problemas que tiene el país no es

Voz 3 35:48 con los resultados de la encuesta de Stefano

Voz 0194 35:50 Emma Carretero buenas noches qué tal buenas noches llamativa esta afirmación de Mayoral que la hace justo el día en el que Pablo Iglesias le ha dicho a Pedro Sánchez lo ha dicho a través de un artículo en La Vanguardia que se presente a la investidura con un gobierno de coalición con ellos que si eso no funciona el cambiará de estrategia lo que pasa es que en el PSOE no lo ven no lo veinte

Voz 0806 36:10 de hecho creen que es puro tacticismo hay fuentes de la cúpula del Gobierno que nos llegan a decir

Voz 0194 36:14 sé que Pablo Iglesias Se está tomando esto como

Voz 0806 36:17 juego que está primando los intereses de partido dudan de su compromiso de formar gobierno en julio que es lo que traslada el líder de Podemos en su tribuna en La Vanguardia Iglesias informó a Sánchez de que iba a publicar este artículo así lo aseguran en Podemos pero como decimos los socialistas no ven que sea un cambio de posición que desbloquee la situación porque sigue poniendo como condición sine qua non un gobierno de coalición así que la vicepresidenta Carmen Calvo invitada esta mañana a Pablo Iglesias a negociar sobre políticas sobre programas

Voz 34 36:47 cura de que no es un reto cualquier asunto relativo a poder tener gobierno en el mes de julio y cuanto antes mejor no pasa por por táctica pasa por la sinceridad por la seriedad de anteponer objetivos políticos leyes decisiones transformaciones que España necesita antes que otro tipo de estrategias

Voz 0806 37:11 eso es lo que decía Calvo a primera hora de la mañana eso de llevar al Congreso el gobierno de coalición y probar si hay votos suficientes que es lo que propone Pablo Iglesias no le parece al PSOE un argumento definitivo porque realmente cuando ellos defienden que la presencia de ministros morados provocaría el rechazo de otros grupos no se refieren tanto a la investidura como a la gobernabilidad

Voz 0194 37:31 ya durante la legislatura no quiere el PSOE

Voz 0806 37:34 a quedarse atrapado en una única ecuación que les haga depender para todo en la legislatura de Podemos sobretodo de los independentistas y creen que eso es lo que pasaría con los morados en el Consejo de Ministros porque por ejemplo se olvidaría de sacar adelante algunas propuestas con Ciudadanos así que hoy seguimos hablando de bloqueo la semana que viene se reúnen de nuevo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el PSOE quieren confiar en que a partir de ahí de ahí se abra una etapa nueva que permita tener gobierno en julio que es lo que siguen diciendo que quieren conseguir

Voz 0194 38:04 gracias Inma

Voz 1071 38:06 gracias sobre las negociaciones con Podemos pues este recuerdo que evoca ahora el boca ahora a García Page que gobernó con este partido en Castilla La Mancha

Voz 3 38:15 qué hace cuatro años toda la negociación que tuvimos con Podemos será que si los coches tonterías sinceramente que a la postre han visto que no tienen valor para la democracia

Voz 4 38:27 que al contrario que hay que permitir a los diputados y diputadas que trabajen en condiciones y con dignidad

Voz 0194 38:32 tontas dice pajas ahora ahora iremos con con la negociación con con con Podemos entre PSOE Podemos y esa oferta que hace hoy vía La Vanguardia y el líder de Podemos pero antes siempre empiezo por ti cuando cuando valoramos el CIS a que te huele es decir

Voz 7 38:49 Fernando hombre no lo sé la verdad es que todas estas encuestas que son tan cercanas al la encuesta real que son las elecciones sobre todo ahí lo que chirría quien bueno aparte del el cuarenta por ciento no para el piso evidentemente es mucho más yo creo que es mucho es el el que ciudadana sigue por delante del Partido Popular bueno seguía ya en el anterior hace un mes cuando pues al mes anterior dos meses antes cosa que antes había al diez Costa que aunque ha desmentido la encuesta real claro claro entonces pero bueno pues es una es una encuesta que está hecha a partir de una muestra especifica y es lo que da la muestra no es bueno

Voz 0194 39:28 lo miró con detalle y por lo visto el recurso voto ese tipo de cosas de dos somos una cocina cocina no

Voz 7 39:35 claro pero luego lo interesante es ver en qué difiere de las otras encuestas que se han hecho no hay lo que yo creo que si hay algo que me parece que es están marcando bastante y es que el PSOE está viendo beneficiado por esta situación no podemos como Vox lo van a tener muy difícil salvo en la del CIS ciudadanos lo ser muy difícil el CIS quizá no no no recogido la disputa Serna en esa aquí hubo voy esos previo a la dimisión de Rato es igual pues de la siguiente ya lo recoge no pero me parece que el el el dato más sorprendente es lo que seguramente que Ciudadanos por encima del Partido Popular y bueno

Voz 0194 40:18 por ciento es para el Partido Socialista doblemente Miguel Ángel qué te parece esta encuesta de Tezanos

Voz 11 40:23 pues yo me lo tomaría relativamente en serio porque hay que ver cómo Tezanos todos al cristal de Tezanos como reflejó bastante lo que pasó con la selección se aproxima bastante esa sí tenía cocina bueno lo digo siempre que fue la la previa a las elecciones fue la que hizo no diría financieramente contestaba no ya ojo con de danos no empecemos a decir que no se que luego a lo mejor luego a lo mejor no está desviando ojo con Tezanos

Voz 0194 40:50 Cristina mil cosas viendo de los porcentajes

Voz 0436 40:53 yo lo comparo tanto con el anterior CIS como con las elecciones que hemos

Voz 0194 40:56 el banco esta real sentido

Voz 0436 40:59 el veintiocho de abril hace dos días como quien dice aunque parece que ya es muy antiguo y que seguimos igual en un poquito en pantanos sin gobierno el peso en funciones pero claro habla yo sí que es verdad que todos los sondeos dan un crecimiento

Voz 0194 41:12 todo el PSOE

Voz 0436 41:14 también muchos de ellos apunta la cierta recuperación del Partido Popular entre otras cosas por la caída de Vox entonces dices en este sondeo el PP cae tres puntos con respecto a las últimas generales y Vox cinco pero ese porcentaje de voto no va nadie porque si bien ciudadanos es el segundo partido

Voz 11 41:31 pero baja pero prácticamente sin

Voz 0436 41:33 tiene iguala el resultado que sacó con las generales es decir no gana ese mantiene se mantiene igual practicamente igual que que su resultado del veintiocho de abril

Voz 7 41:42 el Bloque Izquierda sube en esta encuesta Porcel

Voz 0436 41:44 Stage de voto evidentemente no va ir al

Voz 0194 41:48 entonces pues a los once puntos que gana el PSOE pero pero sube el Bloque de Izquierda gracias a quién es fundamentalmente entre bloques no hay

Voz 0436 41:57 hemos tampoco pierde tanto como para jugaron

Voz 0194 42:01 la del PSOE entonces

Voz 0436 42:02 más que más más que ver los datos individualmente en ese en esta política de bloques la que estamos hablando ahora no entiendo muy bien cómo cómo funciona la dinámica interna de dónde saca esos once puntos más el PSOE y qué pasa con los ocho puntos que pierde el bloque de centro derecha y luego bueno pues no tiene cocina allí pues lo que si consigue evidentemente Tezanos

Voz 0194 42:23 todo el titular pero yo estoy convencida de que no

Voz 0436 42:25 sé si será con este sondeo pero sí será con más sondeos que posiblemente decida finalmente Sánchez si no prospera la investidura de julio pues a lo mejor en función de eso decide si la elección elecciones su volverá a intentar otra investidura

Voz 0194 42:37 luego hay otro elemento y ahora haré contigo con esto de del del intento de Pedro Sánchez otro elemento que es el tema imagínate que se vuelvan a convocar elecciones claro yo creo que la la posible abstención modificaría mucho cualquier encuesta previa no

Voz 7 42:49 completamente no sé a lo mejor me estoy arriesgando

Voz 0194 42:52 decir que habría mucha gente que no iría votar pero yo creo que hay un cierto cansa

Voz 7 42:55 completamente desde desde hoy sí pero una vez que entramos en dinámica de elecciones eso sobrevive hay que tener en cuenta que la derecha puede pensar que su oportunidad no entonces hay una si en España hay una permanente movilización del votante de derechas y eso llama E indudablemente las encuestas darían cuenta de eso de la posible victoria de un bloque de derechas entonces si se adquiere deberíamos señalizada pues que es un poco lo que pasó en Andalucía que claro el el traspasar digamos lo que ocurrió en Andalucía al resto del Estado fue la gran equivocación yo creo de los partidos de derecha porque claro la izquierda ahí esta redes movilizada porque en el fondo primero las encuestas no daban que no pudiera gobernar y luego pues bueno es que

Voz 11 43:36 soy un régimen no entonces pues

Voz 7 43:38 bueno pues tampoco por no votar una vez al Partido Socialista pues tampoco pasa nada no pero claro cuando ya te das cuenta de que Vox entra en el Parlamento andaluz de que Andalucía que era él digamos el lugar donde digamos donde siempre ganaba la izquierda de repente deja de ganar pues es lo que hace es movilizar a la izquierda del resto del Estado

Voz 0194 43:59 la participación en dos mil dieciséis bajó tres puntos que tampoco parece mucho respecto a las elecciones de dos mil quirófano hubo repetición de elecciones bajó tres más

Voz 7 44:07 es que ahora ya no hay nada que mostrar es que claro

Voz 0194 44:10 ahora no estamos hablando simula si es que no estamos hablando unas segundas elecciones demostrando unas quintas elecciones por ejemplo y luego decías tú bueno con estos datos sobre la mesa puede tener tentación Pedro Sánchez de decir voy a elecciones porque esto me está saliendo imagínate un cuarenta por ciento le dice a intención de voto ahí está la negociación con con Podemos está la negociación con Pablo Iglesias esta propuesta que hace Pablo Iglesias venga nos presentamos en coalición esta primera investidura si esto fracasa que es evidente que fracasará porque ya más de un partido ha dicho con Podemos no queremos saber nada

Voz 0436 44:42 lo tengo yo tan gran clase no no no no el PNV ya además lo admitido incluso en público pero me consta que en privado que ellos no tienen ningún problema con que el Podemos esté en el Gobierno no tiene ningún problema Compromís no tiene ningún problema el diputado de Cantabria no tendría posiblemente tendría menos problemas ERC Bilbo

Voz 0194 45:03 que para abstenerse sea que no no

Voz 0436 45:06 yo creo que la investidura podría salir la propuesta

Voz 0194 45:08 qué le hace lo probamos y sino muy claro italiana

Voz 0436 45:11 mejor es que pensarán en el PSOE pero si sale Moncloa si finalmente sale y tenemos que estar gobernando con caro hará matizaba el metían un matiz que es no tanto la investidura como la gobernabilidad posterior porque evidentemente si es un gobierno con Podemos ya te puedes olvidar intentar una geometría variable conciudadanos son cualquier otra formación pero yo creo que la investidura podría salir es decir que

Voz 0194 45:33 sí que al final te das cuenta sobre todo

Voz 0436 45:36 por último posicionamiento de REC bueno o justificar salvo el voto a un gobierno de progreso con PSOE Podemos yo creo que para su su clientela les resultaría más fácil explica entre parece la habrá

Voz 0194 45:47 hasta que le hace hoy Pablo Iglesias

Voz 11 45:50 bueno me parece que no va a ser aceptada de ninguna de las maneras porque ese día la renuncia de Pedro Sánchez hacer presidente del Gobierno es decir tener al lado iba a decir la mosca cojonera eh que te va a impugnar todo lo que dices es tener al lado a alguien que no se va a sentir nombrado Portillo ni destituirlo deportivo sino nombrado por la fuerza de la Puerta de Alcalá destituido cuando los los círculos sol Vistalegre oso abuela diga lo contrario eso es sencillamente Halle es el presidente del Gobierno además el presidente el candidato no se presenta con una coalición el candidato se presenta con un programa que es eso nos presentamos en coalición eso no existe

Voz 0194 46:39 la historia a menos que

Voz 11 46:42 que eso sea el programa mi programa que voy a mano con este pero fin una vez que sea o lo que es el presidente del Gobierno aunque hayas llegado con franquista sino con su abuela pero ha sido ha sido tu presidente ya has hecho el Gobierno como te ha parecido una vez que sea aprobado ese veneno no se quede otra cosa no se quiere compartir esa cúspide con nadie de ninguna de las maneras osea que por ahí

Voz 7 47:12 no hay camino hombre no sé yo creo que el Gobierno sí podría hacer un poco lo que hicieron los daneses no sé es danesa es que es difícil hacer un programa de gobierno sumarnos por tanto a la votación de investidura en cierto modo lo que significa es la mejor

Voz 0194 47:31 toros desde dentro del Gobierno no necesariamente