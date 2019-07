Hora 25 (03/07/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0867 00:00 es no es precisamente un escenario que deseen los jeltzales pues David muchísimas gracias la noticia que podemos confirmar hasta ahora fuentes del PNV confirman que retomado contactos con el Gobierno de cara a la investidura de Pedro Sánchez David gracias buenas noches bueno nosotros hasta luego y luego están las relaciones entre los partidos en el otro flanco del tablero entre PP y Ciudadanos

Voz 1 00:19 sí Vox votó ayer en contra de la investidura de López miras el candidato del PP en Murcia mañana se vuelve a votar veremos si la extrema derecha se abstiene uno con la abstención ya habría suficiente en Madrid entretanto la cosa sigue encallada el clima se enrarece mensajes de Javier Maroto abogó en declaraciones a Radio Nacional

Voz 0893 00:36 el reconsidera lo que está haciendo en Murcia que es votar con Podemos y con el PSOE para evitar que el PP gobierne o eh dos tendrá los días contados

Voz 1 00:45 los días contados el siguiente mensaje también de Maroto era una pregunta

Voz 0893 00:49 a mí me gusta ya que dijesen exactamente qué les pasa con los gays que les pasa exactamente porque eso de cambiar la ley LGTB en primer lugar nosotros hemos dicho ampliamente que el Partido Popular y el resto de partidos democráticos en nuestro país como en el conjunto de Europa hemos hecho un debate largo que más Josep

Voz 1 01:08 Esquerra que reales pueden trasladar en las mismas mesas de no hace falta que lo hagan a través de la radio me hable el micrófono a Cristina Ana qué va a decir que yo si quieres mesas de negociación claro claro que sangra preguntas

Voz 0867 01:19 se lo puedes preguntar directamente

Voz 1 01:21 no tienen demostración pero tiene documentos que comparte el mismo logotipo los tres pero en fin el secretario de Organización de Ciudadanos es Fran Hervías aquejado en Twitter de la Alianza que el observa entre PSOE Podemos y Vox para paralizarlo

Voz 0867 01:34 instituciones de manera que la cuenta oficial de Vox

Voz 1 01:37 le ha respondido con este tuit el colmo de la jeta todo esto estos textual dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios de la merle el culo a Macron

Voz 0867 01:47 dormita sentaros en una mesa llegar a acuerdos como

Voz 1 01:50 gente normal sino pactado con el PSOE que es lo que queréis Esther al nivel hay más ciudadanos ha contestado a este tuit a través de Twitter decía esto el tuit de ciudadanos que nivel Maribel luego ha rectificado rectificado a su manera con este otro tuit dice no es fácil aguantar callados el desprecio de ciudadanos a nuestros votantes y las mentiras a los suyos nuestro comunicó manager de verano aunque tenga razón debe Vigil

Voz 0867 02:16 por el lenguaje no Escenario donde se demuestran con más nitidez además de Murcia en Madrid Javier Casal buenas noches buenas noches a la palabra que mejor define lo que hay es parálisis parálisis y no sé si nervios no en vista de de qué pasa tiempo y que no hay avances nervioso imprudencia no nerviosos porque los días pasaban prudencia porque nadie quiere pinchar en plena carrera no esta tarde en La Ventana de Madrid hemos entrevistado el portavoz adjunto del PP en la Asamblea que que es Alfonso Serrano yp para no pisar ninguna manguera ni siquiera se ha desmarcado de sus insultos de Vox a su socio preferente ha culpado a los community de los partidos de estas cosas curiosas curiosas coincidencias no Ciudadanos y Partido Popular creen todavía que hay margen para el acuerdo estos son Ignacio Aguado el portavoz de Ciudadanos Serrano esta tarde en antena de la SER

Voz 2 03:01 yo creo que estamos muy cerca de alcanzar un principio de acuerdo que espero que se anuncien en los próximos días si todo va bien

Voz 0867 03:07 viendo como van avanzando las negociaciones converso

Voz 3 03:09 tienes que me lo y justifica afirma lo que lo que vaya justificación para poder llegar a un acuerdo

Voz 0867 03:15 si hay acuerdo y Ciudadanos acepta firmar con Vox que está por ver el pleno sin candidato del próximo miércoles podría modificarse y contar con Ayuso como candidata ese es el objetivo del Partido Popular y ese es el reto ahora mismo movimiento que explicaría además que ayer el presidente de la Asamblea no propusiera Gabilondo como candidato hay salida este laberinto Madrid bueno sí Ayuso eh podría ser candidata el día diez Easy fracasa podría intentarlo en una segunda votación y salir investido por mayoría simple si todo esto no funciona si Ayuso no sale Nos iríamos a una segunda vuelta en un plazo máximo de dos meses previsiblemente ya en septiembre aunque ciudadanos tampoco es partidario de estirar demasiado este chicle porque la crisis interna puede ir a más Illes puede complicar las cosas con estos plazos lo que desde luego parece haberse apagado definitivamente es la mínima esperanza que le quedaba la izquierda de Ángel Gabilondo los socialistas se plantean incluso emprenderá acciones legales contra el presidente de la Asamblea de Madrid por no proponer inicialmente a ningún candidato tampoco a Gabilondo la lista más

Voz 0738 04:12 Javier gracias buenas noches

Voz 0867 04:14 luego hasta cuándo Cristina que es que va a aguantar Vox este pulso ciudadanos este pulso que mantienen

Voz 0436 04:20 pues yo no descartaría que la cosa pudiera alargarse durante el verano sinceramente no descarto después además del del episodio poco edificante que hemos vivido hoy entre

Voz 0867 04:32 el intercambio de intercambio de tuits entre boxes

Voz 0436 04:34 la danos que dice luego estos señores son los que se tienen que poner de acuerdo que no parezca o sea ciudadanos cree que no parezca que se ponen de acuerdo yo no no no me parece que sí casi un un milagro que el PP consiga conciliar a los dos al menos de momento teniendo en cuenta que puedes ir a una investidura fallida que lo tiene superior de dos meses para volverlo a intentar y que hayamos vivido esa experiencia que en España yo no descartaría que la

Voz 0867 05:00 os es alargará más Joe en el FON

Voz 0436 05:03 estaría encantada que ya tuviéramos Gobierno de la nación en el mes de julio y que tuviéramos gobiernos ya todos municipales en este mes también para para que el país dejará de estar en funciones para que ya nos pudiéramos ir a la a las de vacaciones con unas instituciones a pleno rendimiento no porque esta situación a larga pero yo me temo que sí que se que se pueda alargar sobre todo después de lo que ha pasado esta tarde que queda era un nivel ínfimo de debate político oí yo Fenômeno lo menos es pedir un poco de de seriedad

Voz 0867 05:31 el colmo de la jeta dile a la cojo una de sinvergüenza de tu jefe por Albert Rivera que se deje de cordones sanitarios Miguel Ángel

Voz 4 05:37 el ejemplar si yo creo que para la ciudadanía Nos están marcando siempre un camino no entonces bueno yo vuelvo a mi propuesta los que no han sido capaces de ponerse de acuerdo queden descartados para volver a presentarse no sé cómo se puede en fin propugnar eso de manera eficaz pero estoy seguro que luego cuando no vayamos en coche juntos

Voz 0867 06:02 bueno pues me ya me llamáis primero decir porque claro no es quién habría que

Voz 5 06:06 en la Constitución

Voz 0867 06:09 insisto en que esto fuera posible qué garantía hay de que quién les sucediera fuera capaz de llegar a dar

Voz 0436 06:15 maneras si os dais cuenta incluso el CIS pregunta sobre esos está abriendo el debate de que tenemos un sistema que permite el bloqueo institucional que a lo mejor habría que buscar un modelo como el del Parlamento vasco que no se puede votar en contra el presidente o como los ayuntamientos que si no hay un acuerdo mayoritario en contra pues gobierna el el más el más votado ya están intentando Ábalos y el propio Tezanos en el CIS abrir ese debate

Voz 5 06:42 si no él o el sistema electoral llevas mayoritario de doble vuelta que también digamos que es una manera si eso bueno es lo que se sabe tocar hacia lo que es lo que utilizaba Fukuyama para describir el sistema americano sobre todo en época de Obama de cómo se utilizaba el Congreso más queda para impedir que la que el presidente pudiera actuar no se no se trataba de de ayudar a la gobernabilidad de impedir la yo creo que ahora que España se ha convertido bueno en muchos otros países también con esto el fraccionamiento de los demás partidos en Beto gracias no esa se trata de impedir que otro puede hacer aquello para lo que realmente por lo que realmente está no pero hay un hay algo que en lo que es lo que el Gobierno tiene que pensar creo yo no que entonces estamos comentando fuera de micrófono y es que el Gobierno yo creo que está trasladando lo que fue activamente patológico que fue su acceso al Gobierno a través de una moción de censura está tardando esa dinámica a este nuevo momento que ya no es semi patológico es decir él yo creo que pretende gobernar no porque misma manera gobernó antes es decir que él contó con una investidura que consistió fundamentalmente en echar del presidente del Gobierno pero ahora claro ahora no tiene esa investidura pero para no para tener para poder hacer lo que venía haciendo antes que es lo que quiere seguir haciendo necesita moverse necesita hacer otra cosa sea ya no les basta con el hecho de de ser el presidente del Gobierno en funciones yo creo que esta este cambio de digamos cambio de modelo es el que creo tuvieran interiorizar

Voz 4 08:14 pero no Fernando pero claro tú fíjate Ponce también en los zapatos de nuestro presidente Pedro Sánchez as gobernado con ochenta y cuatro diputados ahora tienes cuántos ciento veintidós ciento cree la Marías

Voz 0867 08:30 la obra regalada ya ya ya ya te digo ochenta y cuatro hecho lo que he ido contenta tres hice después de ochenta y cuatro está hoy en Osaka no sé si de Osaka o Osaka

Voz 4 08:43 no estoy seguro esta esta con lo del G20 bueno

Voz 0867 08:48 hemos sido a Bruselas llevo nombrado hoy hemos nombrado hay oiga que estaba sentado ahí con Macron y con el otro estaba yo sabía lo de la Unión Europea de España pero sí pero es que pesadumbre ahora volver a España tiene que pasar por lo último a lo del estrecho de Ormuz tras la última porque sobre

Voz 1 09:10 de sus estridentes declaraciones han vuelto a ser noticia estas que hizo su número dos Ortega Smith

Voz 6 09:17 el heredero el progreso el inicio de la democracia el enigma de la familia el el nivel de la vida en el legal vino sellado al vacío y la misa

Voz 1 09:27 bueno una plataforma contra la islamofobia lo denunció y la Fiscalía ha archivado la denuncia que había presentado este colectivo el asunto no es sólo eso el asunto está en que para argumentar esta decisión el fiscal contaba esta tarde Miguel Ángel Campos no sea agarra el actual Código Penal sino que ha ido a su versión anterior una versión que ahora

Voz 5 09:43 mismo no

Voz 0867 09:44 amigo venga y lo último los líderes europeos acordaron ayer el reparto de los puestos de poder en las instituciones pero faltaba uno ese puesto lo tenía que escoger

Voz 1 09:52 Europarlamento porque estamos hablando de su presidente

Voz 0867 09:54 cogido el socialdemócrata italiano David Solís político

Voz 1 09:57 ahora

Voz 0867 09:58 aunque los noventa fue presentador del telediario de la RAI

Voz 2 10:02 Burselino otro año

Voz 7 10:04 no noventa y dos a sol y contando en el Tele Giornale de las

Voz 1 10:08 ahí el asesinato de los jueces antimafia

Voz 7 10:10 al con el Borsellino bueno pues ahora soleil

Voz 0867 10:13 la Pastor buenas noches hola mi buenos noche Él será quien presida la vida parlamentaria europea su elección no ha salido a la primera porque de alguna manera tenían que manifestar los socialistas europeos su descontento porque en el reparto se han quedado fuera de la presidencia de la Comisión Europea que es al final lo

Voz 0738 10:27 quería que querían ese cargo y sobre todo que no se permitiera evitarlo a los gobiernos radicales de derecha contra los que su candidato abrió expediente por vulneración de leyes fundamentales pero para no romper con Polonia y Hungría Timerman no será presidente aunque no guste a los socialistas tendrán que contentarse con dos años y medio de Presidencia en el Parlamento se a que una parte importante de este grupo europeo no quiere saber nada del acuerdo protesta que ha obligado a desembarcar con urgencia en Estrasburgo a la nueva candidata Lehmann en la escuchamos

Voz 2 11:01 a él le

Voz 0738 11:04 la Valdez Lejeune prometiendo que escuchará a todos que será si la dejan un puente entre el acumulativo en el Consejo y el Europarlamento al que define como el centro de la democracia europea mucha coba tras reunirse con los grupos políticos en Estrasburgo antes de desplazarse mañana hasta Bruselas donde la espera Juncker sabéis que Úrsula necesita trescientos setenta y seis votos a su favor es la mitad exactamente de todos los escaños que los resultados de hoy no garantizan su aprobación aunque por poco lo que puede hacer necesario la ayuda de grupos de la derecha radical europea si los socialistas siguen sin resolver la pelea

Voz 0867 11:42 eh gris y al hilo de de ese reparto de los puestos hoy habéis podido reconstruir en Bruselas como fueron las peores horas de la negociación a esas horas que se alargaron tanto tanto tanto el nombre de Josep Borrell apareció

Voz 0738 11:52 a última hora si la confirmación para el cargo llegó tarde porque España trabajaban Oosthuizen con opciones diversas por lo que la propuesta de nombrar a Borrell como Alto Representante fue prácticamente la última que sin cerró en la misa inicialmente el habían planteado también como una opción a Hubert abierta para un comisario eslovaco que es también socialista proveer equilibrio geográfico pero pero no quiero así porque España no quiso es evidente y porque además el resto de gobiernos comprendió que sería difícil explicarlo ya que hay tres gobiernos del PP que ayudar una Hungría ya Polonia a conseguirlo Art al comisario europeo gracias Beslan buenas hasta luego

Voz 1 12:33 solamente Borrell esta mañana con Aimar aquí en Hoy por hoy no quería hablar mucho de su próximo papel como alto representante de la diplomacia europea si adelantada una cosa por ejemplo los inconvenientes que él ve en que cada decisión que toma la Unión Europea pues tenga que ser por la unanimidad de

Voz 4 12:46 todos porque eso es todos son trastornos

Voz 1030 12:49 Tina de circo y por unanimidad con veinte países y es muy difícil clara he visto algo de mi experiencia en Europa y muy en particular este año en el Consejo de Asuntos Exteriores es muy difícil sería bueno que aceptásemos decidir por mayorías califica calificadas propone

Voz 1 13:08 bueno bien bien no parece que haya asentado su nombramiento al Gobierno catalán a juzgar por las palabras de su portavoz brecha bueno

Voz 8 13:14 nos sorprende porque el ministro Borrell pese son ministro que se ha caracterizado pues por encender fuegos para allí casi donde pasa no por generar conflictos diplomáticos y en este sentido pues eh bueno veremos si este nuevo cargo Le sigue con con esta manera hacer o cambia su su actitud

Voz 5 13:38 pero

Voz 4 13:39 llamaros pirómano a Borrell por esta señora que que en fin parece que arroga la condición de bombero parece que que no está muy equilibrado

Voz 0867 13:52 déjame que os pregunte ya que está en uso de la palabra ya sé que te habrá gustado al nombramiento de de Borrell pero cómo se ha gestionado como acabaron los nombramientos que conocimos ayer en Europa que te parecen vuelo

Voz 4 14:04 pues que ha sido capaces de ponerse de acuerdo eso lo que me parece que debe ser bastante mal en teoría sobre el papel más difícil de lo que debería resultar aquí sea y si me preguntas cuál era mi cómo se llama Dream Team pues yo hubiera puesto de presidente de la Comisión a ti bands porque me parece un tipo absolutamente que lo tiene todo demostrado en fin yo me acuerdo cuando vino aquí yo lo invité a la Fundación Carlos de Amberes estuvo estuvo más astral bueno me parece tipo ahora esta señora a que por fin han ido a dar pues ya no se habrá que buscar alguna virtud tendrá Anglada Jaime asombrado claros treinta y ocho años tuviera siete hijos y que y que eso no la haya Imperio y luego otra cosa a ver si esto no resuelve es Ángels porque esta señora como parece que es lo que sucede en Alemania y en Francia hay en Estados Unidos es nacida Gertrudis no sé cuántos y debe Bellaterra resulta que utiliza el

Voz 0867 15:18 el rubro del marido eso no te lo puedo orgulloso eso no suscitó ninguna protesta dentro de todo lo no pudo resolver América no

Voz 5 15:28 una se lo cambian yo yo estoy muy

Voz 0867 15:31 muy muy disgustado con lo que pasaba en Europa es sincero

Voz 5 15:33 me ha porque la operación Timerman sea frustrado por los países Davis sagrado más Italia que lo han invitado prácticamente con lo cual eso es eso es muy fuerte y luego también porque el resultado es el de siempre Francia Alemania es decir verde sale fuera pero está la la idea en este luego está la eh claro Macron ha empezaba a tragar desde el momento en que había conseguido ponerla en lo que es realmente más apetecible eh que es el que controla el euro ha conseguido colocar una francesa entonces que pueda ver qué quieres Ángela y entonces Uncle ha dicho pues mira yo me me ministra que hasta entonces pues bueno yo no puedo votar a votar porque mi coalición me lo impide pero

Voz 4 16:21 vamos a negociar a su favor entonces pero

Voz 0867 16:25 les convenía no convenía o mejor un francés que un ademán cuando no nos

Voz 5 16:31 claro eso sí pero bueno pero pensábamos que ya vamos a ver que con la historia de Els Pets en candidata tipazo que había creado ya una pauta según la cual pues el presidente de la Comisión hola presidente sería alguien que ha sido elegida

Voz 0867 16:46 has sido notado votado te para

Voz 5 16:49 el Parlamento Europeo etc bueno pues ese modelo ha levantado tranquilamente es decir el Consejo acaba diciendo todo como siempre es decir quienes confiábamos en que el Parlamento tuvieran protagonismo pues pues no lo no lo tiene bueno pues eso que Iker que Europa era algo más que Francia Alemany siguen siendo ahí los tienen

Voz 0436 17:07 a Pedro Sánchez intentó que Europa parte en lugar del eje franco alemán fuera el eje franco español no ha conseguido la propia portavoz de los socialistas españoles Iratxe García ha dicho que el resultado ha sido decepcionante es cierto que que se han aferrado a lo de Borrell parece que tiene su trascendencia que es importante más y además que Borrell porque por lo que había sido una hay una responsabilidad cabida a la baja pero yo estoy convencido de que Borrell le dará prestigio

Voz 0867 17:35 es indudable gota ponderado mucha también el pesetas

Voz 0436 17:38 el Gobierno la presencia de dos mujeres pero caro ha olvidado que son dos

Voz 0867 17:41 mujeres conservadoras saludamos a otra mujer a María Ferrer directora el Diario de Mallorca muy bueno

Voz 9 17:45 noches buena relación que lleva Adriano de Mallorca en la portada

Voz 0817 17:49 pues mira mañana destacamos en portada que acecha de hoy los dos magistrados que han estado tirando la corrupción del empresario la Nacho Bartolomé cursar que están de baja laboral han presentado una baja médica la noticia la damos hoy porque el segundo los magistrados ha registrado precisamente su baja su petición de dejar su trabajo hoy recordamos que este es un caso de investigación de un empresario al que se le imputan delitos pues desde el tráfico de drogas extorsiona

Voz 9 18:24 de Villoro interior amarilla que pasa que pasa que pasa con el caso ahora

Voz 0817 18:28 pues ahí está el problema porque en Baleares en Palma mejor dicho Ayoze jueces de instrucción y ya algunos de ellos han dicho o han comunicado de manera el principio informal que en caso de que les tocara el asunto constan diez vendrían porque de una u otra manera o no tenga o consideran que no pueden llevar el asunto porque tienen algún tipo de implicación hayan con alguno de los imputados bien con los jueces

Voz 0738 18:56 lo que han pedido la baja o qué tan

Voz 0817 18:58 recordamos han sido apartados de la investigación Éste es el asunto del que parte la retirada de los móviles aún

Voz 9 19:05 sí sí sí sí sí sí complejo

Voz 0817 19:09 bueno yo creo que es importante destacar que el caso madre la investigación origen al empresario pues ahora mismo está absolutamente paralizado

Voz 9 19:18 y algún otro titular titular porque

Voz 0817 19:22 damos también la información de ese vídeo que ha hecho público hoy el jugador ébano Tesco mallorquín Álex Abrines jugador internacional que juega en la NBA que había estado desaparecido estos últimos meses no se sabía porque yo ya hecho público convivió en el que explica que ha sufrido una serie de problemas este ecológicos que le han obligado a pedir ayuda que bueno tengan poco a a estas personas cada vez parece que tienen ese halo de

Voz 9 19:52 si si bien pues con un poquito más humana y nos ayudan a ver pues habléis servirá somos María Ferrer muchísimas gracias

Voz 0867 20:06 es que lleva en portada el diario de Mallorca para mañana que al cuaderno de frases

Voz 1 20:09 Facebook Whatsapp Instagram Messenger han sufrido hoy caídas y problemas en el servicio en varias partes del mundo problemas al intentar subir imágenes o vídeos ha sido en las cuestiones más comentadas esta tarde después durante todo el día estamos contando que más de cuarenta personas han muerto después del bombardeo la pasada madrugada a un centro de detención de inmigrantes en Trípoli en Libia y además ciento treinta personas heridas la mayoría de las víctimas estaban encerradas en las instalaciones Pablo Barrachina es portavoz de ACNUR

Voz 10 20:36 personas que llevan mucho tiempo

Voz 0817 20:39 con los bares que

Voz 10 20:41 niños con condiciones de higiene

Voz 1 20:44 en las heridas ha denunciado que Libia no es territorio aseguró y pide el cierre este tipo de centros recordemos que alivia es donde no quería devolver a los inmigrantes que rescató en el mar el Sea Watch que luego tuvo este incidente con Salvini ocho billones de conductores españoles conducen sin ver con nitidez según un informe de la Fundación Española para la Seguridad Vial cuando se produce un deslumbramiento casi la mitad tarda tardamos más de veinte segundos en recuperar la visión del todo Luis Montoro catedrático de Seguridad Vial haya

Voz 1855 21:12 por si malamente ocho millones de conductores españoles que tienen problemas de visión esto es muy grave porque pueden sufrir un accidente o pueden hacerlo sufrir a los demás porque en el tráfico hay una característica que nos debería hacer reflexionar nuestro riesgo sólo imponemos a los demás conductores cuando conducen

Voz 1 21:31 pues es una frase rotunda este cuaderno el volcán el Stromboli en la pequeña isla italiana de llenó extra que ha entrado hoy en erupción una violenta erupción al verlo en la lejanía ya asustarse un grupo de turistas se ha tirado al mar y otro a otro grupo ha huido de la isla de hecho han muerto un excursionista

Voz 8 21:50 una serie de Llorente bus

Voz 1 21:53 en la de los informativos la escena nos ha remitido los ha recordado a la película que tenía que el nombre Stromboli que algunos en la mesa recuerdan otros no la películas del cincuenta no todo el mundo estaba bebido en aquella época de Rossellini con Ingrid Bergman Bergman si aquellas frases

Voz 11 22:11 ahora entiendo porque necesitaba es que te enviasen los documentos satisface Verdellada decírselo a nadie más en la mesa sabía nos pondremos bueno sabían de la existencia de ese polca

Voz 2 22:24 en la primera película en algo de la película

Voz 1 22:29 llevamos a irnos con frases y compases de Rosalía que publicado Irons nuevas canciones una en castellano y otra en catalán esta se llama millonaria

Voz 12 22:37 esos planos culpa y una obra así como arma marroquí Money la mirada adiós

Voz 1 22:52 es que Ramoneda Baena

Voz 2 22:54 eh pues lo baila pero me toca el dietario venga Ramoneda

Voz 13 23:07 el dietario

Voz 2 23:12 otra decepción europea

Voz 14 23:14 los resultados electorales parecían abrir una oportunidad de cambio después de un primer tanteo esperanzador en tierras orientales Alemania y Francia ante la presión de los sectores más reaccionarios han frenado el paso adelante que podía haber representado el holandés Timerman se hice han repartido el poder nombrando a personas con garantía de obediencia debida eternas la producción de las élites europeas al servicio de los estados que son los que mandan por mucho que elijamos un Parlamento con sufragio universal no hay un demos europeo sobre el que radique la legitimidad de las instituciones Europa empieza y termina en sus estados la estrategia del PP es volver a ser la casa de todas las derechas como fue con Aznar ciudadanos robar al PP en la hegemonía en una derecha dividida dos ilusiones hoy alejadas de la realidad que garantizan la pelea entre socios casado quiere comerse ciudadanos Rivera ganar la partida al PP una pugna para una legislatura en la que PP y PSOE tienen un interés común recuperar el bipartidismo para ello Sánchez casado deben aprovechar el tiempo que viene para achicar el espacio de sus aliados de modo que la política española vuelva a ser cosa de dos a PP y PSOE les cuesta habituarse al porque el partidismo y sus servidumbres nostalgia de un pasado en que lo controlaban todo Caroline Raquel la capitán del barco de la ONG sí a Watch ha conseguido abrir brecha en las instituciones italianas de mayo ha desafiado a su socio de gobierno Salvini invitando a la Cámara de Diputados la justicia italiana ha dejado en libertad a la capitana provocando los propios Salvini hice ha sabido que la Guardia Costera de los Carabinieri ha colaborado con Open Arms en algunos rescates por si fuera poco desde París la portavoz de la Presidencia de la República SIVE de allí ha puesto Salvini en su sitio Italia no es un país indigno pero el comportamiento de suministrar el interior es inaceptable miserias de una Europa en que los gobiernos criminalizan la asistencia a personas en situación límite

Voz 15 25:10 que todo determinamos aquí Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín Cristina de la Hoz buenas noches y buena

