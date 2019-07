Hora 25 (05/07/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1071 00:00 han pasado muchas cosas hoy pero hay una entre ellas que conviene que sepa todo el mundo el Tribunal Supremo ha aclarado que el silencio de una mujer nunca puede interpretarse como una invitación a tener relaciones osea que sólo si es si son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:41 hola buenas tardes Madrid central ha vuelto un juez ha admitido a trámite la demanda de los ecologistas contra el Ayuntamiento de la capital porque había dado una moratoria a las multas el juez no entra en el fondo del asunto pero sólo el hecho de que acepte esa demanda devuelve el centro de Madrid a la situación anterior Alfonso Ojea

Voz 0089 00:58 así es Madrid central vuelve a estar activo la justicia paralizado la moratoria de este área urbana de prioridad residencial al aplicar medidas cautelarísimas sobre la decisión del Ayuntamiento de Madrid sin no hay plan alternativo a Madrid central dice el Juzgado de lo Contencioso número veinticuatro de la capital no se puede suspender esa estructura administrativa el juez hace suyas las consideraciones de Greenpeace de Ecologistas en Acción también de la Plataforma Ciudadana por Madrid central

Voz 0194 01:25 de manera que las multas deberían aplicarse y el Ayuntamiento acaba de decir que acatará la decisión Carolina Gómez

Voz 0393 01:30 si el Ayuntamiento de Madrid acaba de emitir un comunicado tras dos horas de silencio acatan la decisión judicial dicen como no podría ser de otra manera aunque recurrirán el auto porque consideran que la moratoria se ajusta a derecho en cuanto a cuándo se empieza a multar bueno pues se tiene que empezar a multar desde ya según las fuentes jurídicas consultadas por la SER la moratoria queda suspendida desde que se hace público ese auto que es firme y contra el que no cabe recurso así que

Voz 0194 01:52 desde esta tarde los coches que acceden a Madrid central

Voz 0393 01:55 sin estar autorizados serán sancionados la otra no

Voz 1071 01:57 la de la tarde tiene que ver con el recibo de la luz José Luis Sastre buenas tardes Ángels buenas tardes la Comisión de la Competencia plantea esos planteamientos son vinculantes que Nos baje la tarifa de la luz y del gas los expertos estiman que cuando se aplique esa propuesta el recibo de la luz puede bajarnos de media un dos por ciento el del gas un diez como decíamos el Supremo ha publicado el contenido de la sentencia de la manada que establece que el silencio no implica consentir una relación y concluye que en una violación en grupo cada culpable debe afrontar su condena Illa de los cómplice considera al Gobierno que el Supremo avala refuerza el proyecto para reformar el Código Penal y que se pueda recuperar así el delito de violación Dolores Delgado es la ministra de Justicia en funciones

Voz 0194 02:51 la socialista María Chivite presidirá Navarra después del acuerdo que han llegado el PSN Geroa Bai Podemos Izquierda Unida los socialistas niegan negociaciones con Bildu cuya abstención necesitan para la investidura

Voz 1071 03:01 luego está el lío de Murcia cuenta Bosch que ayer mientras su partido estaba tumbando la investidura del candidato del PP Santiago Abascal estaba reunido en Madrid con Pablo Casado de hecho lo vieron juntos el PP no lo ha negado

Voz 0194 03:14 en cuanto a la investidura de Pedro Sánchez podemos responde al ofrecimiento del PSOE para que proponga independientes para un Gobierno que pendientes dice Montero Irene Montero soneto

Voz 1071 03:22 los los del partido respondía la portavoces

Voz 0814 03:24 sólo en Unidas Podemos somos todos y todas independientes del Ibex treinta y cinco independientes de los poderosos

Voz 0194 03:30 pero es el presidente que va a confiar

Voz 7 03:33 a su Gobierno en términos

Voz 0194 03:35 confianza y a las ocho y media de deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:39 buenas tardes enfrentamiento entre el Barça y el Atlético de Madrid por Griezmann el presidente azulgrana Bartomeu ha anunciado esta tarde en rueda de prensa que ayer mantuvieron una reunión con Miguel Ángel Gil para negociar el fichaje del jugador el Atlético acaba de contestar en un comunicado en el que dice que el Barça pidió ayer pagar la cláusula de ciento veinte millones a plazos cuando al Atlético le consta que desde marzo hay un acuerdo entre Griezmann y los azulgrana cuando el precio del jugador era de doscientos millones el club colchonero lo considera una falta de respeto del jugador ir el Barça comunica Griezmann que el domingo tiene que incorporarse a los entrenamientos a las órdenes del sólo me

Voz 0194 04:16 ni el tiempo que trae calor en el Mediterráneo temperaturas más suaves en el resto Luismi Pérez buenas tardes buenas tardes el fin de semana va a ser como una moneda va a tener dos caras la del oeste peninsular y Canarias con temperaturas bastante soportables y en cambio Baleares y la fachada oriental peninsular donde va a hacer mucho calor de hecho mañana más que hoy en el Ebro en el interior de la Comunidad Valenciana de Cataluña hay de Murcia del XXXVIII A42 grados mañana ya decimos que en el oeste peninsular yen Canarias poco más de veinticinco o a lo sumo treinta grados y atención con las tormentas mañana en la Comunidad Valenciana en Murcia sobretodo mañana por la tarde traerán rachas de viento destacables el domingo las tormentas se prodigaron más por el este peninsular sobre todo por la tarde cerca del Mediterráneo en general un cielo enmarañado con algunas gotas de barro el domingo con mucho calor todavía en el este del país pero un poquito menos que el se empieza hora25

Voz 1071 05:08 Sastre Nacho Palomo y Darío Hernández en la producción Marcos Granado y Pablo González en la técnica

Voz 1071 06:13 pues vamos con las novedades de la tarde la primera es verdad que afecta a Madrid ciudad pero no estamos hablando sólo de Madrid ciudad sino de algo simbólico en fin en el fondo de ideología diríamos la primera medida que tomó el Gobierno municipal de PP iré ciudadanos Alfonso Ojea qué tal Alfonso buenas tardes buenas tardes Un juzgado revive podríamos decirlo así al menos de momento Madrid central recordemos que el Ayuntamiento había dado una moratoria esas multas y el juez ha decidido paralizarlo aunque no entra Alfonso en el fondo de la cuestión

Voz 0089 06:41 así es el recurso de los ecologistas y también de varias asociaciones vecinales asume que la moratoria sobre tal no tenía un plan alternativo para evitar la mala calidad del aire en la ciudad por tanto si no hay plan alternativo es evidente que es la porquería sigue flotando sobre el cielo de esta ciudad iba a continuar creciendo esa porquería iba a continuar afectando de forma grave a la salud la vida pública de ahí que es impongan medidas que te larguísimas y que por lo tanto regresamos a la situación del treinta de junio e incluso antes fuentes judiciales consultadas por la SER han señalado que la entrada en vigor de esta suspensión es inmediata pero hay que tener en cuenta eso sí José Luis la inercia de la maquinaria administrativa municipal en todo caso al tratarse

Voz 0194 07:23 de medidas cautelarísimas se suspende

Voz 0089 07:26 ya y el ayuntamiento tiene tres días para presentar alegaciones Paco Segura de Ecologistas en Acción manifestaba así su satisfacción por esta decisión judíos

Voz 11 07:37 pensamos que algo importante realmente importante que es la salud de la frente frente al bueno al supuesto derecha hubiera en coche por donde cada cualquiera yo creo que bueno pues es una fantástica noticia para para los pulmones de todas las personas que que respiramos en Madrid

Voz 0089 07:55 el próximo martes de hecho los ecologistas y también estas asociaciones vecinales se van a reunir con el Defensor del Pueblo gracias

Voz 1071 08:02 censo pensemos en ese conductor que ha entrado en el área central de Madrid pues a las tres de la tarde pensando que no le iban a multar y que ahora ha vuelto a subirse al coche que nos está escuchando y que no sabe exactamente qué es lo que va a pasar con con él por este trayecto que reina Gómez buenas tardes

Voz 0194 08:16 qué tal buenas tardes el Ayuntamiento de Madrid a ver lo que ha dicho

Voz 1071 08:18 de momento es que acata la sentencia tampoco se esperaba la respuesta distinta pero a partir de ahora que es lo que va a pasar que sabemos que va a pasar

Voz 0393 08:26 bueno el equipo de Almeida ha emitido un comunicado dos horas después de que conociéramos esa decisión aseguran que acatan la decía

Voz 1071 08:31 al como no podría ser de otra manera dicen

Voz 0393 08:33 aunque van a presentar un recurso entendemos que quieren decir que van a presentar alegaciones tienen tres días para hacerlo porque contra la decisión del juez lo dice el auto claramente no cabe recurso el equipo de Almeida considera que la moratoria se ajusta a derecho porque se hizo a través de un artículo de la propia ordenanza de Madrid central volviendo al periodo de avisos no aclara como dices el Ayuntamiento cuando va a empezar a multar ni cómo lo va a hacer ni qué tienen que hacer los conductores a partir de ahora aunque fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER lo comentaba también antes Alfonso aseguran que la moratoria queda suspendida desde ya el auto es firme no cabe recurso así que desde esta tarde quienes accedan a Madrid central sin permiso sin estar autorizados en teoría deberían ser sancionado

Voz 1071 09:13 esto es lo que dice la teoría así que ya veremos lo que va aclarando el Ayuntamiento gracias Carol ya lo saben por si acaso están circulando en Madrid siguiente novedad de la tarde que nos va a bajar el recibo de la luz el gas es la primera vez que el mercado lo regula la Comisión del Mercado la competencia que dice que vamos a notar una rebaja del dos por ciento lo han interpretado los expertos dos por ciento en el recibo de la luz y el del gas hasta un diez por cierto Rafa Bernardo buenas tardes buenas tardes

Voz 1762 09:37 pues sí la CNMC es estrena en sus competencias en materia de actividades reguladas en luz y gas planteando un recorte en la retribución de las actividades de distribución y transporte de electricidad del siete del ocho coma dos por ciento respectivamente en el caso del gas del diecisiete coma ocho del veintiuno coma ocho por ciento si la propuesta sale adelante tal cual está ahora son proyectos de circular es esto supondrá unos mil millones al año menos para las eléctricas quinientos millones al año menos para las gasistas las empresas y patronales del sector ya han empezado a reaccionar con comunicados en contra de unas circulares que según la CNMC utilizan una metodología de cálculo homologable con la de los países vecinos además de más estable y predecible que las del anterior sistema para los ciudadanos las consecuencias serán positivas si entrasen en vigor tal cual están supondría según los expertos

Voz 12 10:23 o rostro un uno por ciento en la factura de la luz el año que viene el dos a partir sigue

Voz 1762 10:27 ante para el gas un ahorro del diez por cien

Voz 12 10:30 a partir de dos mil veintiuno

Voz 1071 10:34 la política estamos a dieciocho días para que se vote la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso y aquí en principio no se mueve nada Sánchez propuso anoche a Podemos que sugiriera nombres de personas independientes según recordaba esta mañana la portavoz Isabel Cela

Voz 7 10:47 el relaciona a la entrada de dependientes de la que habló ayer el propio presidente en un medio de comunicación llevas Podemos tiene personas

Voz 13 10:57 eh que sean dependía

Voz 14 10:59 antes de reconocido prestigio que pueden aportar a la gobernabilidad de España yo desde luego no rechazará esas sugerencias

Voz 0194 11:06 sino que será el que tenga que determinar la con

Voz 7 11:09 posición de su Gobierno corresponderá a la otra parte saber si la puedes recorrerla no pero es el presidente quién va a configurar su Gobierno en términos de confianza con todos y con cada uno

Voz 1071 11:24 los miembros de su gabinete responde Podemos que los independientes son ellos los que están en su partido

Voz 0814 11:29 que el Partido Socialista quiera proponer personas independientes nosotros no vamos a poner ningún veto a las personas que proponga el Partido Socialista para ocuparse de los objetivos de gobierno que acordemos igual que asumimos que el partido socialista no va a poder ningún veto a ninguna de las personas e independientes de los poderosos e independientes del Ibex treinta y cinco que Unidas Podemos pudiera proponer en esa negociación de gobierno de coalición y progresista

Voz 1071 11:52 el martes por la mañana se reunirán Sánchez Iglesias momento sus partidos sólo se han puesto de acuerdo en estos últimos días en Navarra junto a otros es verdad de hecho el acuerdos entre el PSN Geroa Bai Unidas Podemos Izquierda Unida la socialista María Chivite va a precisar de la ascensión de Bildu para convertirse en presidenta con quiénes los socialistas con Bildu niegan que haya negociado Javier Lorente Radio Pamplona

Voz 0831 12:14 lo ha repetido durante todo el proceso negociador EH Bildu ni está ni se le espera María Chivite cuenta con los veintitrés votos de su partido Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra serán los abertzales los que tengan que decidir qué hacer su abstención es la que podría hacer presidenta Chivite en una segunda votación al líder socialista navarra insiste en que nada de lo que se ha hecho sea realizado de espaldas al PSOE

Voz 15 12:35 hoy estaba hablando con la vicepresidenta del Gobierno que sabe qué es lo que estamos haciendo en lo que bueno pues no hay ningún problema en cuanto al acordar de programa de gobierno ningún problema

Voz 0831 12:45 el acuerdo ha cerrado el programa con el que irá Chivite a la investidura aunque los partidos se sentarán a mediados de este mes para acordar formato y composición de un gobierno en el que no ha quiere tener asientos en dos mil quince Uxue Barkos se negó a un gobierno de coalición el uso y los partidos se conformaron con designar perfiles técnicos de su confianza como miembros del actual Gobierno en funciones negociación que llegará después del quince de julio porque mañana arrancan los San Fermines y la política también se va de fiesta

Voz 1071 13:10 para eso están las tradiciones para respetarlas y acuerdo pues en Navarra ya estruendo en Murcia porque hay que ir casi como los de Active reconstruyendo entre lo que van diciendo unos y otros sobre lo que pasó pues ayer a esta hora lo contamos en directo les contamos la investidura frustrada del candidato del PP López miras en Murcia dice el PP que Vox se había comprometido con ellos a abstenerse lo que pasa que Vox lo niega Murcia Paqui Pérez

Voz 0673 13:33 el PP y Ciudadanos en la región mantienen que hubo acuerdo con la dirección nacional de Vox para que los cuatro diputados de la formación de Abascal se abstuvieran el candidato popular saliera investido presidente de la Comunidad de Murcia lo ha dicho el propio López miras en Hoy por hoy

Voz 1168 13:47 el que Si bueno si ya me comprometía con ese programa den hubiéramos negocio esas medidas ellos se tendrían

Voz 0673 13:53 duda danos y el PP acusa Anna Bosch de haber boicoteado la investidura de López mira sin embargo Vox niega que

Voz 0393 13:59 existiera ese acuerdo y acusa a la dirección nacional

Voz 0673 14:01 Ciudadanos de haber dinamitado la reunión que los tres partidos mantuvieron ayer por la mañana cuando Girauta Villegas dijeron que se estaban tomando sólo un café los de Abascal se levantaron Luis Gestoso de Vox

Voz 1168 14:13 pero bueno esto no es más que otro de los lío que está montando Teodoro García Egea

Voz 0673 14:18 estos os recuerda que el propio Abascal dejó clara ayer en Twitter que los diputados de Vox en Murcia cumplieron las instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional

Voz 1071 14:26 en estas son las versiones que llegan desde Murcia vamos a seguir con la reconstrucción porque es muy interesante saber qué pasaba en Madrid en los despachos donde nadie les podía haber de Madrid mientras todo eso sucedía en la Asamblea Regional de Cartagena Murcia porque resulta esto lo ha contado vos es la que lo contado Vox y luego el PP no lo ha negado y lo confirma ni tampoco lo desmiente resulta según siempre la versión de Vox que en ese mismo momento de hecho llegaron a ver el pleno juntos estaban reunidos el mismo sitio Santiago Abascal Pablo Casado Javier Carrera el de

Voz 0866 14:57 el señalan fuentes de Vox comenzaba entorno a las cinco de la tarde es entonces cuando iban Spinoza su portavoz parlamentario busca el encuentro con el número dos de Ciudadanos José Manuel Villegas para que le aclare las palabras que horas antes habían llevado a los de Abascal a levantarse de la mesa en Murcia Villegas insiste no firmará nada paralelamente siguen los contactos Pepe Vox hasta el P punto según esta versión de que los presidentes de ambos partidos Pablo Casado y Santiago Abascal pasan juntos las horas previas a la investidura en esa reunión también en Madrid y en el último momento llega la nueva oferta de los populares para que los cuatro diputados de Vox se abstengan Abascal consulta con su Comité Ejecutivo que la rechaza no hubo acuerdo dicen ni falta de comunicación desmiente así Vox la versión de Teodoro García Egea mientras el PP guarda silencio remiten precisamente a esas declaraciones ayer de su secretario general sonora

Voz 1071 15:48 el cuarto lo político se completa con la sentencia cuyo contenido ha publicado hoy el Constitucional sobre el artículo ciento cincuenta y cinco es verdad que no va a remitida al PP Ciudadanos pero sí que la sentencia contiene varios mensajes que seguro que interesaran ambos partidos otra cosa es que quieran leerla saben que estos partidos proponen un ciento cincuenta y cinco indefinido en Cataluña bueno pues dice el tribunal que se ocupa en este país de interpretar la Constitución que ese artículo constitucional tiene que aplicarse con límite temporal y además Pilar Velasco en situaciones excepcionales

Voz 1743 16:17 si el Constitucional exponer estas dos sentencias los motivos por los que avala el ciento cincuenta y cinco y establece sus límites asegura que en Catalunya se aplicó conforme a derecho y en respuesta al propósito último del Govern de quebrar el estado de su unidad al proclamar la república catalana aunque fuera ficticia en derecho eso sí el ciento cincuenta y cinco dicen los jueces es una vía de último recurso que debe aplicarse como un remedio temporal cuando una comunidad autónoma incumpla la Constitución y es precisamente esta excepcionalidad por la que no se puede aplicar de manera ilimitada es el Senado continúan los juguetes quién tiene que aprobar ese límite temporal a partir de la propuesta del Gobierno ya que no cabe dejar en la incertidumbre el cuando de la plena restauración de la autonomía

Voz 1071 16:57 la otra sentencia que hemos conocido hoy es esa que mencionábamos al aportara del Supremo la de la manada donde se explica que la violación fue premeditada la intimidación de los condenados fue suficiente como para bloquear a la víctima considera el tribunal que hubo hasta diez actos de violación en minuto y medio que se pudo grabar que se grabó

Voz 1762 17:13 E insiste en que el silencio de la víctima

Voz 1071 17:16 no es consentimiento Alberto Pozas buenas tardes

Voz 1762 17:18 buenas tardes el Tribunal Supremo dice que está claro que fue una violación porque ellos metieron a la víctima en el portal aprovecharon que estaba sola ejercieron la intimidación suficiente para que ella optase por la sumisión es una violación no un abuso sexual y además con agravantes porque para los magistrados todo fue una clara denigración como mujer diez actos de violación en apenas un minuto y medio de grabación que han lo examinar son algunos de los argumentos para aumentar sus condenas hasta quince años de cárcel por agresión sexual no por abusos en una sentencia en la que el Tribunal Supremo deja varios mensajes primero que las condenas tendrían que haber sido más altas que era una violación en grupo cada agresor paga por su delito y por el de los demás y también que en casos como este el silencio de una mujer no puede interpretarse como una invitación a mantener relaciones sexuales es decir que sólo si sí

Voz 1071 18:01 sí ya hay también Pozas varios correctivos a la sentencia en esta sentencia a los jueces que instruyeron antes el caso jueces que entendieron algunos de ellos que era abuso que no

Voz 1762 18:10 la violación reprimenda también si a los jueces navarros que han llevado el caso porque según el Supremo hay muchos aspectos que se han quedado fuera del relato de hechos probados dicen de manera inexplicable aspectos como que la joven había bebido y era más vulnerable o que estuvo acorralada dentro del portal el Supremo dice que estos detalles contribuían a pensar que está ante una violación no ante un abuso y reprocha a la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que no les diera la importancia que tienen pues esto es lo que dice la gente

Voz 1071 18:34 decía Mariola olvido hola buenas tardes algunos juristas interpretan a partir de aquí que todo esto hace más necesaria aún la reforma del Código Penal que es una inversión que el Gobierno de hecho también comparte si el Gobierno en la sentencia un espaldarazo a su reforma de los delitos sexuales que establecerá que el consentimiento debe ser explícito Iker cooperará la violación con un delito específico la vicepresidenta Gago y la ministra Salgado en declaraciones a la Cadena Ser

Voz 0376 19:00 camina en la misma dirección de la reforma puesta en marcha por el Gobierno y que la medida de lo posible seguiremos manteniendo y ampliando en el futuro porque con ellos reforzamos la seguridad y la libertad sexual de las mujeres

Voz 16 19:13 están aflorando casos de de agresiones

Voz 17 19:16 múltiples cometidas en grupo que además son terribles y que tienen que ser valoradas desde esa perspectiva de género hoy de víctima

Voz 1071 19:23 justicia tiene hecha la reforma del Código Penal que considera una prioridad a las ocho y diecinueve

Voz 0554 19:30 este sábado a las diez de la noche y las nueve en Canarias en pizzas enterradas reconstruye la historia de Leoncio Badía Un joven que en los años más duros de la represión en Valencia en plena posguerra permitió que ese colas entre las rejas del cementerio de Paterna un poco de humanidad en medio de la barbarie

Voz 0125 19:48 y todo esto lo llevaba mi abuelo encima se lo dio el enterrador a mi abuela

Voz 0194 19:54 yo sé que tengo es gracias

Voz 18 19:57 documental sonoro de Conchi Cejudo dirigido y narrado por Javier del Pino vidas enterrar las cadenas

Voz 14 20:07 hola cariño que haces canela ordenada mirándolo de alarma que hay que cerrarlo ya en nada nos vamos de vacaciones pero las va a dar tiempo a instalarla antes de ir no si miras en la web de Securitas Direct lo puedes calcularon le ITEL instala en el mismo día

Voz 9 20:20 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1071 20:39 en caso Villarejo el juez ha decretado libertad bajo fianza para el que fue jefe de seguridad del BBVA saben que se está investigando si ese banco contrató una época interior a Villarejo el excomisario de policía para que es piara miles de llamadas de políticos de Empresarios de periodistas bueno resulta que el jefe de seguridad que se llama Julio Corrochano había sido también comisario de la Policía Judicial va a tener que pagar trescientos mil euros para seguir en la calle Miguel Ángel Campos

Voz 1552 21:05 el también ex comisario general de la Policía Nacional Julio Corrochano tiene quince días para pagar los trescientos mil euros de fianza sino quiere ingresar en prisión el juez le retira además el pasaporte le prohíbe salir de España y tendrá que comparecer ante un juzgado Caramés Corrochano que se han negado a declarar hoy como imputado fue pieza clave según los investigadores en la contratación del ex comisario Villarejo por parte del BBVA para el espionaje y monitorización de miles de teléfonos de políticos empresarios y periodistas con el objetivo de desbaratar el intento de Sacyr por ocupar la cúpula del BBVA cuando Francisco González estaba en la presidencia del Banco

Voz 19 21:44 más asuntos anoche en Barcelona en el más Nou hubo un ataque a un centro de menores tutelados de la Generalitat en realidad tendríamos que decir hubo otro ataque porque vaya a unos cuantos

Voz 20 21:57 nada

Voz 1071 21:59 al menos seis personas heridas la Generalitat que se va a personar en los juzgados lo vinculo incluso al ataque de un grupo organizado de extrema derecha ya digo que esta situación se está reproduciendo en los últimos días en las últimas semanas entre las ONGs preocupa lo que consideran es un aumento del racismo cada vez más palpable también que estos menores puedan ser estigmatizados Nicolás Castellano

Voz 0831 22:20 con ese es rechaza la actriz matización creciente

Voz 1620 22:22 lectivo de niños migrantes que llegan solos a España El ataque racista ha de Cataluña a uno de estos centros donde son tutelados estos menores que llegan sólo están en situación de desamparo es la última muestra dicen de una criminalización creciente de todo este colectivo en declaraciones a la SER Sara Collantes especialista en migraciones de Unicef en España pide a las administraciones un plan de acción para evitar que sigan aumentando los prejuicios

Voz 16 22:45 preocupado porque estamos viendo cómo está creciendo la estigmatización entorno a llamados Mena y terminan siendo tratados como una amenaza hay un problema de orden público por eso no resulta urgente récord cante todo son ni que la mayoría son muy vulnerable que la inmensa mayoría no ha cometido nunca delito que además tiene los mismos derechos

Voz 1620 23:06 la misma línea Sos Racismo y seis the Children rechazan esta aumento de la estigmatización a todo el colectivo de menores e insisten en que ante todo deben ser protegidos por su situación

Voz 1071 23:15 para ya antes del cierre esta historia que nos va a contar ahora Ana Terradillos la Guardia Civil ha detenido en Madrid al mayor estafador cibernético de la Historia de España no de España de la historia de España tiene veintitrés años

Voz 0125 23:27 las largas veintitrés años XXV requisitorias pendientes en vigor ayer para ganar trescientos mil euros en un solo mes con sus estafas la investigación ha determinado además que engañó en tres años a miles de ciudadanos suma Kroos estafas las hacía con páginas web fraudulentas de venta de productos tecnológicos para ello utilizaba páginas web legales conocidas las copiaba hasta luego de estas empresas ya a partir de ahí lo que hacía era la semana hacerlas desaparecer fue arrestado cuando estaba diseñando los últimos preparativos para dar un golpe gordo de un millón de euros durante el próximo Black Friday y obligaba a las víctimas apagar siempre con transferencia bancaria el dinero iba directamente a unas cuentas que no eran suyas eran cuentas utilizadas por mulas personas que a cambios de cien euros ponían su nombre a estas cuentas corrientes

Voz 0194 24:17 y a partir de las nueve quizás recuerden el periodista Mark marginadas estuvo secuestrado en Siria seis meses ahora vamos a conocer sus días allí gracias al documental Regreso a raca Sara vítores hola olas hasta es un documental impresionante lo dirige Albert Solé iremos como Marc vuelve por primera vez después de cinco años al mismo lugar de donde sintió que nunca saldría lluvia chulos esos derechos creo que la conversación de años con los dos a partir de las nueve va a ser interesantísima después hoy es viernes Sastre así que tenemos gastronomía con Martín Berasategui con Carlos Cano nos iremos con ellos a Galicia de fiesta música y percebes

Voz 8 24:54 viernes de julio viernes de playa para aquellos afortunados que puedan

Voz 1071 24:57 de momento son las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:28 buenas tardes cinco días ha tardado Madrid central envolver un juez ha paralizado esta tarde la moratoria de las multas admitiendo a trámite una demanda de Ecologistas en Acción Greenpeace así que desde esta tarde estamos como al principio vuelven las multas para los vehículos más contaminantes que se salten la prohibición de entrar al área restringida hace unos minutos que ha terminado la rueda de prensa que ofreció los demandantes siguiéndola ha estado Alfonso Ojea adelante

Voz 0089 25:50 las medidas cautelarísimas y eso supone la suspensión inmediata del acto administrativo en este caso del decreto de moratoria de Madrid central El alcalde José Luis Martínez Almeida lo sabe muy bien porque es abogado del Estado como sabe que tiene tres días para recurrir y presentar alegaciones en realidad la suspensión inmediata llega porque el paro nació de Cibeles no tiene un plan alternativo a Madrid central Adrián Fernández portavoz de Greenpeace España

Voz 0194 26:15 ya no nos ha con unos acoso

Voz 1071 26:17 quiero transmitir que planta Madrid central dicen que habrá cambios dicen que en octubre luego Borja Carabante dijo que no haber multas no saben qué van a hacer el juez ante esta decisión de de incertidumbre termina que no es posible una moratoria cuando intento no tiene un plan encima de la mesa

Voz 0089 26:33 el próximo martes los ecologistas y también las asociaciones de vecinos se reúnen con el Defensor del Pueblo

Voz 0194 26:39 el Ayuntamiento ha respondido a esa decisión del juez dos horas después de conocerse y aunque dice que acata la sentencia anuncia ya un recurso Carolina Gómez

Voz 0393 26:46 Almeida asegura que va a acatar el auto como no podría ser de otra forma dice aunque lo va a recurrir va a presentar alegaciones tiene tres días para hacerlo el consistorio considera que la moratoria que aprobaron se ajusta a derecho porque se hizo aplicando un artículo que contempla la propia ordenanza de Madrid central volviendo al periodo de avisos la postura del equipo de gobierno sigue siendo la misma añaden estos meses continuarán las reuniones con los afectados para plantear un modelo alternativo más eficaz que me

Voz 0341 27:11 mejore la calidad del aire a la concejala de Ahora Madrid

Voz 0194 27:14 Inés Sabanés que fue una de las promotoras de la medida como delegada de Medio Ambiente atribuye la decisión judicial a la presión social son declaraciones en La Ventana de Madrid

Voz 22 27:22 es una gran no la suspensión de esta moratoria que por otro lado era una medida que fue un fracaso y un auténtico caos ha habido una reacción ciudadana espectacular también europea todo esto ha tenido es impactos pero para mí lo principal el principal mensaje es que es un clan

Voz 0194 27:44 un segundo cuando ha metido otro recurso similar presentado por el PSOE aún así el portavoz de los socialistas Pepu Hernández celebra que se haya paralizado la medida

Voz 22 27:52 yo creo que es noticia para no solamente para Madrid ha entrado sino para absolutamente todo madre

Voz 0194 27:57 en fin el Ayuntamiento tiene ahora tres días para recurrir pero como decimos las multas ya son efectivas vamos en este punto actualizar la situación de las carreteras de la Comunidad DGT Mónica Sainz buenas tardes

Voz 1474 28:08 buenas tardes a esta hora continúan las dificultades en prácticamente todas las salidas de la capital por la A uno en el entorno de circuito del Jarama Yell Bellón a dos en Torrejón A tres en Rivas A42 en Parla y Torrejón de la Calzada a cinco en Navalcarnero ya seis en Las Rozas y Torrelodones también persisten las dificultades en la M50 en Las Rozas sentido a la autovía de La Coruña

Voz 1915 29:05 en de Madrid central no es el único frente abierto por el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos el grupo asfalto sustituirá esta noche con dos en las fiestas de Tetuán después de que ayer el Consistorio suspendiera la actuación de este grupo porque su cantante César Strawberry está condenado por enaltecimiento del terrorismo condenado por el Supremo

Voz 0194 29:20 pendiente de recurso por los mensajes en Twitter el alcalde José Luis Martínez Almeida ha defendido la decisión a pesar de que ni PP ni ciudadanos votaron en contra de esta actuación en la junta de distrito

Voz 1867 29:30 desde con dos actué donde quiera actuar que vaya haberle quién quiere ir a verle por supuesto esto no es una cuestión de libertad expresión esto sencillamente que el Ayuntamiento de Madrid no puede prestar soporte institucional ni tiene lo público para aquellos que hayan sido condenados por este tipo de delitos que son delitos de odio

Voz 0194 29:45 llegamos a las ocho y media con treinta y un grados en el centro

Voz 24 30:02 veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus de ayer

Voz 4 30:10 Gallego buenas tardes qué lío con Griezmann no pensábamos que estaba todo hecho si no que se iba al Barça ansiedad complicado la negocio

Voz 0919 30:17 nación sea complicado el fichaje de Griezmann por el Barça hoy para que os hagáis una idea de cómo ha sido el desarrollo de los acontecimientos Josep Maria Bartomeu el presidente del Barça ha dado una conferencia de prensa a las cinco y media de la tarde para hablar de las dimisiones que ha habido su junta directiva para decir que saben que Neymar quiere salir del París Saint Germain pero que el París Saint Germain no le deja salir con lo cual ha dicho no hay asunto ID pronto ha llegado una pregunta sobre Griezmann le ha preguntado un compañero que si como Griezmann se quiere marchar del Atlético de Madrid el Barça va a entrar a negociar para contratarlo ir sorprendentemente Bartomeu ha contado que ayer hubo una reunión entre un emisario del Barça y Miguel Ángel Gil para negociar por Griezmann lo ha dicho así allí

Voz 25 31:07 ayer tuvimos una reunión nuestro CEO Óscar Grau ayer se reunió con Miguel Ángel Gil se reunieron en Madrid y empezamos a pedir si sería posible que esto se pueda producir ya está no explica nada más ya que la Reuniones confidencial entre clubes pero sí es verdad ayer se produjo esta reunión en Madrid entre estas dos personas

Voz 0919 31:27 bueno pues pasados unos minutos de esa rueda de prensa el Atlético de Madrid ha emitido un comunicado durísimo quizá el más duro desde que yo tengo uso de razón de un club español contra otro el Atlético dice que ayer en esa reunión entre grado y Miguel Ángel Gil el Barça pidió pagar a plazos la cláusula de ciento veinte millones pero el Atlético dice que el Atlético tiene constancia de que en el mes de marzo el Barça ya tenía un acuerdo con Griezmann cuando la cláusula era de doscientos millones de euros y cuando el Atlético de Madrid estaba jugando la Liga el campeonato con el equipo azulgrana y que eso lo considera una falta de respeto del club ID el jugador voy a leer textualmente lo que dice el comunicado en es el siguiente punto como consecuencia de todo ello en el día de hoy el Atlético de Madrid ha recurrido al jugador a su hermana como agente del futbolista ya su abogado que Antoine Griezmann en cumplimiento de sus obligaciones contractuales con nuestro club comparezca el próximo domingo en las instalaciones de la entidad con el fin de empezar la pretemporada con el resto de compañeros es decir Griezmann a entrenar con Simeone continúa el comunicado diciendo el Atlético de Madrid quiere expresar su más enérgica repulsa por el comportamiento de ambos en especial del Fútbol Club Barcelona por haber inducido al jugador a romper su vínculo contractual con el Atlético de Madrid en un momento de la temporada del club estaba jugando no sólo la eliminatoria de Champions ante la Juventus sino el título de Liga contra el propio Fútbol Club Barcelona algo que consideramos vulnera los periodos protegidos de negocio John con jugadores y altera las normas básicas que rigen la integridad de toda competición deportiva además de suponer un enorme perjuicio para nuestro club y sus millones de aficionados guerra total entre el Atlético y el Barça por el asunto Griezmann enseguida estamos en Barcelona porque a Bartomeu Le han ido a preguntar hace un minuto sobre este comunicado del Atlético de Madrid claro Bartomeu ha dicho que ahora solamente habla de Frankie de Young el jugador al que están presentando ahora mismo en el Camp Nou qué debe estar alucinando Frankie de John en su presentación en Barcelona y no se habla de otra cosa que del Atlético de Madrid ID Antoine Griezmann el día tiene otras cosas que quedan por supuesto en un segundo plano aunque son importantes por ejemplo Roberto Bautista y Fernando Verdasco se han clasificado para los octavos de final de Wimbledon Bautista ha eliminado a Caixanova Verdasco a Fabiano es decir dos españoles en octavos de final de Roland Garros y estamos en la previa del comienzo del Tour de Francia y otras muchas cosas más del mercado de fichajes pero es que nos tenemos que ir a Barcelona ahora mismo pero como siempre antes ante lo primero este programa son los oyentes guasa

Voz 26 34:17 qué pasa Gallego buenas tardes hombre Nadal ayer demostró el saber estar en la educación es una persona que que da gusto da gusto verlo nunca le escuchará un una mala palabra eh eso sí que es un crack pero un crash con mayúsculas da gusto verlo da gusto escucharlo una persona pero un diez pero un diez dando ejemplo siempre a los más pequeños y a los mayores porque usted vaya vaya personaje yo no sé cómo la la ATP no no lo expulsado el circuito esquí Kyrgios Kirchner perdona pero es Kiir yo es que yo yo de dicho Giorgio pero bueno no voy a Bolt vaya personal no vaya vaya tela marinera Kyrgios bueno

Voz 27 35:08 la gallego saludos un abrazo dejamos mensajes

Voz 4 35:46 exprésate

Voz 0919 35:49 el venderla pajar fácil vender la plata difícil vender a Griezmann madre mía cómo está el asunto empezamos venga dice el comunicado del Atlético de Madrid contra Griezmann y contra el Barcelona que el Atlético de Madrid tuvo conocimiento de que el Barcelona y el jugador habían alcanzado un acuerdo el pasado mes de marzo en concreto los días posteriores al partido de vuelta de nuestra eliminatoria de Champions contra la Juventus así como que habían estado negociando las condiciones del acuerdo desde mediados de febrero saca toda su artillería dialéctica el Atlético de Madrid porque luego hay que decir que si tú crees que el Barça ha incumplido la normativa FIBA FIFA ya adulterado ir vulnerado en los periodos protegidos de negociación con jugadores lo que tienes que hacer es ir a denunciar a la UEFA o a la FIFA al Fútbol Club Barcelona por lo pronto este durísimo comunicado en el Camp Nou es la noticia el día de la presentación de Frankie de John ahí está Molló es la que buenas tardes hola qué tal muy buenas Si a Bartomeu Se lo he intentado trasladar pero ha dicho que ahora

Voz 1157 37:01 no no sé porqué ha finalizado ya esta rueda de prensa de prestación desde yo estaba Bartumeu entre los que tenían turno de palabra sí que es la a la pregunta qué le parece este comunicado tan duro del Atlético de Madrid Bono ha derivado dice que ya ha hablado anteriormente que cuando vuelva a tener una comparecencia de prensa ya responderá portando evidentemente el Barça momento no da respuesta aunque

Voz 0919 37:20 ante la dureza de las que

Voz 1157 37:22 acusaciones por parte la de Madrid imaginamos que algún tipo de respuesta habrá llama la atención gallego que cuando acaba la reverencia de Bartumeu preguntamos al club y cómo había ido esa reunión para intentar

Voz 0194 37:32 la detalladas y desde el club lo decían que

Voz 1157 37:34 habían percibido cierta intención de negociar paz del Atlético Madrid Si bien es verdad que señalaban que el Atlético la clave la ubicada en su interés ponerlo por Nelson el lateral del Barça Si uno entra elaboración decía el Barça entonces el Atlético no quería negociar pero insisto ahora evidentemente el escenario ha cambiado la dureza del comunicado el Atlético Madrid imagino merecerá respuesta alguna por parte del Barça que evidentemente contaremos en cuando la sepamos en sintonía de la SER

Voz 0919 37:58 sí a todas luces ayer inició una negociación el Atlético dijo que no aplaza el pago de la cláusula pero si entrase miedo que a lo mejor le interesa al Atlético de Madrid ya Simeone pues la cosa puede cambiar pero en cualquier caso el asunto Griezmann va a dar mucho que hablar porque a ver qué hace Griezmann el próximo día incorporándose a los entrenamientos a las órdenes del Cholo Simeone increíble lo que puede cambiar una situación en cualquier caso también ha sido noticia en la rueda de prensa de Valdés de Bartomeu aquí como se ha referido a la posibilidad de que Neymar vuelva al Barcelona

Voz 1157 38:38 sí ha querido cerrar el asunto dice que no hay caso que no hay caso básicamente por una razón dice que el copresidente del Barça Sabri que Neymar quiere salir del París Saint Germain pero que es el Paris Saint Germain el que no quiere que Neymar salga así que dice Bartumeu que no hay caso

Voz 27 38:54 lo para acabar con todo lo que es a los medios sabemos que quiere irse del país los además sabemos cree que el país Germain cree que no hay más se vaya por lo tanto no hay caso lo sé porque lo he leído en la prensa y los es también porque Nasser con que hicimos un montón de comités de UEFA y comités de laica pero pero los seis por por la prensa

Voz 0919 39:15 neymar se quiere ir del París Saint Germaine pero el París Anne Germaine no quiere que Neymar se vaya por ahora porque si el París Saint Germaine cambia de opinión

Voz 0089 39:26 a lo mejor el Barcelona Sique Le abre las puertas a mí

Voz 0919 39:31 y todo esto El día de la presentación de Frankie de John que estaba con su sonrisa de oreja a oreja en medio de este lío

Voz 27 39:37 bueno cómo ha sido Flagey tiene mérito que no haya perdido la sonrisa porque como decías tú deber flipado con todo lo que ha pasado en Barcelona llegó que abarcaba

Voz 1157 39:44 la emitir de Jordi Mestre como directivo eh Pep Segura pendiente de un hilo el director deportivo pero bueno no ha perdido la sonrisa ante casi veinte mil personas que han estado en el camino para dar la bienvenida al centrocampista holandés que recordemos ya fue fichado por el Barça el pasado veintitrés de enero firma por cinco temporadas cuatro

Voz 26 40:00 cientos millones de cláusula de John que seamos

Voz 1157 40:02 tramo feliz porvenir remarca que el viaje Bartumeu para convencerle en su día fue clave para acabar fichando por el Barça sabe que va a tener competencia en el centro del campo le han preguntado por de LIC dice de John que le encantaría que viniera pero que no depende de él llamó de alentada gallego le han preguntado prensa a De Jong que Cruyff debutó en un clásico con la misa del Barça ganando cinco cero si el podía garantizar que haría lo mismo con una sonrisa dicho que lo intentará pero aquí demente no puede asegurarlo pero en como digo veinte mil personas han querido dar la bienvenida hoy a Frankie de John y por cierto Gallego

Voz 1071 40:31 para ampliar más el tema de la relación del Barça

Voz 1157 40:33 con el Atlético de Madrid me comentaras ante Ovalle hablando con el club que lo interpreta como una pataleta del club colchonero para cubrirse ante su afición

Voz 27 40:43 mantiene tiene el Barça que ellos no firmaron en marzo con gritos

Voz 0919 40:47 vamos a ver cómo termina del asunto por lo pronto el Atlético de Madrid dice que el Barça Griezmann han faltado el respeto al Atlético y a todos sus aficionados convoca a Antoine Griezmann en cumplimiento de sus obligaciones contractuales a comparecer el domingo en las instalaciones de la entidad para empezar la pretemporada a las órdenes del Cholo Simeone el culebrón Griezmann no ha terminado Ikeda muchos capítulos vamos a ver dónde juega Griezmann en el año que viene ocho y cuarenta y uno seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 30 41:26 bendito el gato antes de detenerlo cazado

Voz 0919 41:29 atrapado ayer llega al concierto en la parte

Voz 1762 41:31 otra otra así que de eso

Voz 0919 42:21 evidentemente la bomba Griezmann Atlético Barça deja en segundo plano otras muchas operaciones del día por ejemplo presentaciones oficiales la del mexicano Héctor Herrera en el Atlético de Madrid con lo contento que estaba Cerezo presentando a Héctor Herrera claro todavía no había salido lo de Bartomeu y demás Uxue Caballero como ha sido

Voz 1509 42:40 pues ha sido presentado el tu carrera esta tarde en el Wanda Metropolitano el mexicano ya firmado por las próximas tres temporadas ha realizado hoy su primer entrenamiento como colchonero en su presentación ha dicho que está muy feliz por llegar a un club histórico pero que de momento ha hablado poco con

Voz 34 42:53 Simeone la verdad que he tenido poco en contacto con el con el míster han sido charlas muy

Voz 0919 42:59 muy pequeñas pero bueno creo que tendremos

Voz 0089 43:02 sus bastantes días para hablar para para mí

Voz 34 43:05 por qué qué es lo que les gusta o qué es lo que quiere mí estoy con la

Voz 0919 43:10 pum Iliada

Voz 34 43:11 al cien por ciento con toda la actitud para ponerme bajo sus órdenes

Voz 1509 43:16 ya antes como es habitual en las presentaciones ha hablado el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo como decías gallego que se han mostrado muy contento con el nuevo fichaje escucha hoy

Voz 35 43:24 tenemos el honor de presentar dar la bienvenida a nuestro saludo a estos Herrera su incorporación fortalece y aumenta la competitividad interna en una posición en la que contamos con extraordinarios futbolistas esto estamos muy contentos de que tú hoy ya forma parte de la gran familia de recorte de Madrid buen pelotero que ha fichado el Atlético de Madrid como el que ha fichado el Sevilla no es habitual que el Sevilla fiche un jugador del Real Madrid aunque sea

Voz 0919 43:55 en condición de cedido pero Reggie Love la próxima temporada a las órdenes de Lopetegui Florencio

Voz 36 44:01 sí efectivamente llegó esta mañana pasó reconocimiento médico y a las tres y pico de la tarde ya era oficialmente nuevo futbolista del sería cedido sin opción a compra además por parte del sería decir que volverá al Madrid le llamó Lopetegui ha sido artífice principal para que regidor sea futbolista el sería séptimo refuerzo del Sevilla después de que hoy haya sido

Voz 0341 44:19 hayan sido presentado dos más son siete como digo un total no fichaje hoy ha sido presentado el enteros da Burn it de John mañana se irá al equipo halagos para iniciar la primera fase de la pretemporada y también ha sido noticia en Sevilla lo que ha pasado con Pau López el portero del

Voz 0919 44:33 Betis que está a puntito de irse a Italia

Voz 36 44:37 lo que está pasando gallego porque todavía no ha terminado la historia lo más probable casi seguro

Voz 0919 44:42 qué Paulo Pen acabe la Roma por más de

Voz 36 44:44 veinte millones de euros el cincuenta por ciento de los derechos en propiedad del Betis ya al cien por cien por tanto del delantero sana

Voz 0919 44:52 Soria pero como no se llegado al acuerdo

Voz 36 44:54 tal porque el Betis exigía treinta La Roma daba veinte iban a llegar a un término medio más o menos derechos de Sanabria el futbolista se ha desplazado con el equipo a Monte Castillo salieron a las siete de la tarde es decir que están llegando a Monte Castillo ahora puede que esté solo unas horas Pau López que seguirá Roma con casi con total seguridad pero de momento está en la concentración del otro

Voz 0919 45:15 madridista que no va a hacer la pretemporada con el equipo blanco o de dar va a jugar la próxima temporada en la Real Sociedad hay ganas de ver al danés Roberto Ramajo

Voz 1825 45:27 hola qué tal Gallego muy buenas lo primero ganas era que se hiciera ya oficial la operación ha tardado una semana desde que la Real y el Real Madrid tuviese ya un principio de acuerdo para que jugase y el noruego en el conjunto txuri urdin finalmente aunque un poquito tarde pero se hace oficial finalmente cesión por una temporada eso sí ambos clubes ya han llegado a un acuerdo para prorrogar esa cesión por otra temporada de que será presentado en esa macro presentación del próximo domingo a partir de las doce del medio en Anoeta con los cinco fichajes de la Real para la próxima temporada