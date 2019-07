Hora 25 (05/07/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

viernes con dos noticias jurídicas de gran trascendencia la primera un juzgado ha paralizado cautelarmente la moratoria de las multas en Madrid central que vuelven a estar en vigor y la segunda los argumentos de Supremo para condenar por violación a la conocida como la manada en una sentencia en la que refuerza la idea expresada en las movilizaciones de que sólo el si es si lo repasamos enseguida después de avanzarles algunos de los contenidos de esta próxima ahora hablaremos con el periodista Mar marginadas de su regreso considerado bastión del Estado Islámico en Siria donde fue secuestrado lo cuentan un documental tenemos gastronomía en Galicia y música de Antonio en para cerrar Esther Bazán buenas noches buenas noches es la justicia considera que si no son sancionados en los coches en Madrid se puede producir una evidente emisión de gases contaminantes no autorizados así que vuelven las multas si no hay plan alternativo no se puede acabar con Madrid central viene a decir el auto el ayuntamiento del PP tiene tres días para presentar alegaciones mientras los colectivos vecinales ecologistas estaban muy satisfechos esta tarde por la decisión

Voz 6 01:16 el Ayuntamiento no no Sacconi no ha conseguido transmitir que plantea hacer comer y central dicen que habrá cambios dicen que en octubre luego Borja Carabante dijo que no va a haber multas no saben qué van a hacer el juez ante esta decisión de de incertidumbre determina que no es posible una moratoria cuando ayuntamiento no tiene un plan encima de la mesa

Voz 0194 01:33 hallado el cuerpo sin vida del montañero vasco desaparecido en el Pirineo francés del pasado sábado y desde entonces no se sabía nada de él sólo encontraron su vehículo en la zona donde tenía previsto iniciar la ruta última hora que ampliamos con Gonzalo Loza

Voz 0760 01:45 el cuerpo sin vida ha sido encontrado por otros montañero sobre las cinco y media de la tarde y presentaba varios traumatismos inmediatamente daban el aviso a la familia ya los servicios de rescate de la localidad francesa de ganar ni mientras se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos el montañero de Santurtzi llevaba desde el pasado domingo desaparecido cuando llegó a la zona de los Pirineos centrales con la intención de realizar una ruta

Voz 0194 02:09 la Unión Europea condena el ataque a un centro de migrantes en Libia ocurrió el martes de madrugada y lo conocimos un día después han muerto cincuenta y tres personas hoy la responsable de la diplomacia europea dice que toda violencia contra los civiles es inaceptable impide la vuelta inmediata la mediación dirigida por Naciones Unidas y comienza una de las antes citas culturales del verá la Semana Negra de Gijón su edición número treinta y dos no lo cuenta Leonardo Ibáñez

Voz 5 02:32 serán diez días de encuentros literarios veladas poéticas como las que dirige Luis García Montero pero también de conciertos mesas redondas firmas de libros en los terrenos de un antiguo astillero donde se repetirá la liturgia del festival multicultural algunos vienen de otros países como el irlandés John Connolly otros son españoles habituales del certamen como Lorenzo Silva Carlos Quílez o Rosa Montero dos aniversarios tendrán capítulo propio los ciento setenta y cinco años de la Guardia Civil con la presentación de la primera novela de la capitana del Instituto Armado María José Garrido y los setenta y cinco de la liberación de París

Voz 18 07:22 era domingo dos de marzo de dos mil ocho

Voz 3 07:24 catorce tenemos una noticia que además es

Voz 19 07:27 es una excelente noticia parece que acaba en deliberar o hace poco han liberado a un compañero periodista que llevaba mucho tiempo secuestrado amar marginadas hablamos con Marta López que es que Feria Internacional de El Periódico Marta cómo estás Ayaan Hirsi contábamos en la Cadena SER la liberación del periodista Mar Marine das el reporte del diario El periodo

Voz 0194 07:45 Koke que estuvo secuestrado durante seis meses por el Estado Islámico en Siria cinco años más tarde ha vuelto al lugar del secuestro vuelto raca volver le dirige el documental Regreso raca sobre la vuelta de Marc al espacio pero también a los sentimientos a las memorias al miedo o alambre de esos días

Voz 0335 08:01 pero que nadie es capaz de entender el hambre hasta que no lo sienten

Voz 20 08:04 verdadero hambre buenas noches para entendernos hablamos de la comida no contábamos fundamentalmente Historia de escenas de comidas que habíamos vivido no

Voz 3 08:14 el hambre no la quiere más seis meses de secuestro junto a muchos otros periodistas en los que la idea de la muerte bueno pues ya estaba aceptada ya había hecho las paces

Voz 21 08:25 eso te pasa

Voz 22 08:27 pues en ningún momento me repentina haber recibido numerosas no sea el precio a pagar por lo Kitchen vivida es que está descartado igual diseños bueno pues

Voz 3 08:41 y seis interminables meses en los que la profesión seguía siendo la motivación más importante para Marc

Voz 22 08:48 es que si esto sigue así lo podrá estancadas que digamos que sin postrado en mucho más potente que en general

Voz 0194 08:59 que ahora mar el mar marginadas más potente el periodista ex corresponsal del periódico en Moscú y al ver suele le ha convencido para que nos cuente qué pasó allí

Voz 3 09:08 Albert muy buenas noches buenas noches al ver porque te interesa

Voz 0194 09:12 porque querías hacer este documental

Voz 21 09:14 bueno parte por lo que cuenta Mary

Voz 23 09:17 es decir que la determinación para para sobrevivir y seguir trabajando en en lo que es su vocación y su pasión me parecía vaya una cosa que

Voz 24 09:29 como siempre cada vez que hago yo un documental lo que estoy haciendo es explorar un poco no quería entender la madera emocional con la cual te enfrentas una experiencia así

Voz 0194 09:38 lo convencerle

Voz 24 09:40 Marc y yo nos conocíamos de los inicios habíamos empezado como jóvenes becarios en el en el periódico en los no habíamos conocido Nos había perdido de vista pero la verdad es que cuando nos volvimos a encontrar pasada la experiencia yo creo que lo que hablamos esto y me dijo si con alguien podía hacer esta historia podía rodar volver al lugar de los hechos es contigo por la la confianza

Voz 20 10:05 la verdad es que para mí regresar allí ahora sería

Voz 3 10:08 es una forma de cerrar buenas noches

Voz 25 10:20 hola muy buenas noches como esta si bien no sé que ahora tienes

Voz 0194 10:22 hoy en Moscú ahora

Voz 25 10:24 tengo una hora más cosas con una horas

Voz 3 10:27 a las diez y diez de la noche ahora mismo

Voz 26 10:30 exacto te escuchaba ahora en este fragmento del documental

Voz 0194 10:32 al has conseguido cerrar el capítulo

Voz 26 10:35 bueno yo no creo que no yo creo que volverá RACC lo que hemos conseguido ha sido un viaje catártico

Voz 3 10:43 ha sido volver

Voz 26 10:45 darme con unos paisajes son los cuales todas socias una determinada situación ir eliminar toda la negatividad que esos pasajes tenía no entonces una de las más me sorprendió fue la diferente percepción que me que tuve al ver el paisaje del río Éufrates que veía cuando estás postrado la que tuvo entonces la que tuve ahora no

Voz 0194 11:07 por qué ahora diferente Marc

Voz 26 11:10 era invierno hacía frío pero yo evidentemente tenía Villa perdió una parte importante mismas muscular y llevaba casi cuatro meses de secuestro y entonces pues ese río parecía totalmente amenazador no ya es más una barrera a la hora de plantearnos una posible evasión una posible fuga cuando yo estuve ahí pues en el mes de mayo hace un calor bastante importante que que teníamos ganas pues es de quitarse la camisa dejarlo cámaras y meternos en el río

Voz 0194 11:43 en cuando Alberte dice te propone el documental pero sobre todo volver al sitio no más allá de esto que me estabas diciendo la descripción pero en tu cabeza el momento de volver a ese lugar que piensas

Voz 26 11:57 bueno y yo pienso que lo primero que pueda pensar es que creo que es una historia que contar creo que es muy importante es un es el secuestro se puede decir más impactante más mediatizado que ha tenido que hemos vivido en tiempos recientes como periodista evidentemente pues forma parte como corista mi deber informar no lo que pasa es que yo siempre he querido huir lo que significa pues pues una historia zonas una lista una historia que pudiera ser que pudiera ser demasiado personal no yo lo que quiero convertirme en el hilo conductor de un suceso que fue muy impactante reflexionar acerca del del del Estado Islámico rendir un homenaje a todos aquellos personas compañeros que murieron que no sobrevivieron uno de ellos es el segunda fue un ejecutado fue uno de mis mejores amigos queremos hablar con los padres con los cuales pues está en contacto estos años tiró también reflexión un poco acerca de los orígenes del del fenómeno de Estado Islámico yo no estoy en Rusia digamos por accidente no está huyendo de Siria bienvenido Rusia también buscando un poco de respuestas no a lo que hemos vivido en Siria hay que volviendo a que olvidar que Rusia es un estrecho aliado del régimen de Bashar el Asad en cada vez tenemos a medida que pasa el tiempo tenemos claro que el régimen de Bashar al Assad y sus aliados no son inocentes en el surgimiento de estadio Slam

Voz 0194 13:31 yo le preguntaba Mark que la sensacional volver en tu caso es la sensación al ir por primera vez tú qué sensación tienes

Voz 24 13:39 bueno la verdad es que yo había estado en bastantes escenarios bélicos y la verdad es que esta machaca disco está machaca el país la sensación de que están las espadas en alto de que la P La Paz es muy precaria eso puede volver bueno según cómo se mueva todo el tablero de ajedrez geopolítico eso puede volver a aliarse eso por un lado y por otro lado ir con Marc pues claro yo estaba constantemente observando porque yo sé que Mark que es un es un periodista muy bregado nombre hombre duro que con con las emociones contenidas pero pero le veía por el rabillo del ojo le estaba observando decía bueno esto está removiendo muchas cosas internas no y esa era era constantemente concentración observación

Voz 0194 14:29 todavía hay sensación de peligro en esa zona Albert sí sí

Voz 24 14:32 completamente completamente no sé cuántos Checkpoint pasaríamos Marc pero hemos decenas y decenas más en según qué zonas te iba cambiando de tenías que estar suerte que llevábamos gente que nos asesoraba pero te iba te tienes que fijar en la en la bandera correspondiente se había fotos e incluso en alguna ciudadano que pasamos fotos de Lassad y entonces como hemos vivido en otros escenarios bélicos la realidad puede cambiar de una calle a la otra

Voz 3 15:01 a ver si perdona dicen que la memoria selectiva y yo no sé si al volver ahí

Voz 0194 15:07 hay cosas que tú habías olvidado recordar o los recuerdas todo perfectamente

Voz 26 15:12 eh que es muy complicado que ya no es son se son fueron seis meses tan intensos que yo creo que no cede no se van olvidar no yo creo que no y de hecho cuando intento rememorar esos días es que está como una película grabados en el cerebro no es algo que no como olvidar una cosa si olvidara en las también incluso el todo lo que fue porque hubo un secuestro y bueno pues secuestro el presupuesto muy muy muy complicado había tanta atención mediática ahí bueno fue difícil de Jesús Aznar también la presión mediática yo nunca hice lo sea yo es muy pocas es aparecida en realidad siempre ha sido vinculado a momentos puntuales que justificado informativamente hablando el primer año el primer año cuando se podíamos hablar escribir por eso sin que nadie a los que habían quedado atrás cuando se identificó que uno de los terroristas que puso bomba la bomba que explotó en el aeropuerto de Bruselas había tenido una relación con él va a incluso relación privilegiada era un el parecía que le cayó muy bien no

Voz 0194 16:23 mostradores

Voz 26 16:24 uno de los secuestrados y había era uno de los que unos guardaba

Voz 3 16:30 entonces

Voz 26 16:30 bueno siempre quería siempre he querido evitar digamos regodean todo ello nunca hubo un momento complicado abrir a veces el ordenador y encontrarte pues ofertas ofertas de dinero importantes para vender la historia a mí unas cosas que más me preocupaba era que el mar secuestrado y se comiera al mar periodista yo para mí es muy importante es lo que me da la vida sí yo yo sin ser periodista yo no existo no me siento entonces pues por eso he intentado explicar mucho todo lo que fuera con secuestro y sólo con una persona como al ver que se que le dará un tratamiento un este entrenamiento y que se que que evitará son los posible sale el posible morbo que pudiera tener la historia que tiene lo que lo que puede pues eso puede ser era algo que me fue sólo él consideraba que podía que podía llevar esta historia con acierto y con profesionalidad

Voz 0194 17:31 el periodista no voy a preguntar por el mar persona porque yo yo te agradezco muchísimo marque como periodista que soy tu actitud en el por secuestro sea yo creo que es muy importante para para la profesión mantener la actitud que tú que tú has mantenido pero el periodista ha cambiado en algo

Voz 26 17:50 no yo ahora sí que soy un poco más más más cauto a la hora de tomar riesgos sobre todo yo siempre antes pensaba que yo podía tenía derecho jugarme la vida porque la viviera mía a raíz del secuestro yo me di cuenta pues que mi hermana icono pues que una serie de mi familia pues a arrastrar va Mis las consecuencias de mis acciones y eso yo no quiero que vuelva a pasar no

Voz 27 18:15 sí ahora no

Voz 26 18:18 lo que no ha cambiado mi determinación yo no quiero yo no quiero trabajar en París no quiero trabajar en Roma en Washington yo elegí venir a Moscú porque por su relación con el conflicto sirio porque además el conflicto sirio no deja de ser más que un un una parte del conflicto mundial que metros entre Occidente de una Rusia que ha resurgido y que se apoya en un momento de extrema derecha en Europa etc entonces para mi era muy importante unir aquí no entonces eso sí que no ha cambiado eso sí que no creo que cambie a Hamás

Voz 0194 18:50 y al ver tú que tú que has aprendido haciendo este documental que te aporta Boateng

Voz 24 18:55 bueno digamos que aún es un proceso abierto haremos rodado esta parte ahora te vamos a ir también a Estados Unidos como decía Marga a ver a las familias algunas de las familias de los que no sobrevivieron de entonces a ver si yo como siempre te digo que cada documental es un libro abierto sobre la vida de alguna forma yo creo que estoy haciendo un poco de trampa porque con la historia de los otros me estoy enriqueciendo yo y en este caso además un periodista un amigo

Voz 0194 19:28 pero será porque lo cuentas Viana Albert Oliver

Voz 24 19:30 será porque claro porque como decía Mark intentamos ser respetuosos intentamos ponernos acuerdo en lo que se puede contar y no se puede contar obviamente en una una experiencia tan como decía Mark con tantas implicaciones además geopolíticas pues hay que ser muy cautos son sumarios los sumarios de las de de los crímenes que se cometieron ese secuestro son sumarios abiertos entonces pues eso básicamente me interesa la la experiencia de Marc me interesa no sólo en experiencia personal sino toda todas las lecciones que él ha sacado yo como buen como buen parásito que soy de historias ajenas pues también es rito

Voz 0194 20:12 en lo personal

Voz 3 20:14 ha sufrido en el lo que habéis rodado ha sufrido tú quieres ir viendo la reacción de Marc es decir no sé si poniendo te en el lugar del o viendo como como el reaccionaba sí

Voz 24 20:27 bueno a ver el viaje ha sido complicadísimo eh ha sido ha sido agotador hemos hecho de miles de kilómetros en coche porque no se podía hacer de ninguna otra manera sólo hay un hotel a Quini en quinientos kilómetros a la redonda con lo cual ya os podéis imaginar las complicaciones logísticas y luego pues obviamente los mecanismos de empatía entonces a Marc regresando a ese a ese a ese lugar tan lleno de de de experiencia traumática pero también como el cuenta no sólo hay Trauma también hay unas lecciones muy vitalista Seymour cabida grandes momentos de solidaridad en ese secuestro y entonces viéndole ahí llegando la casa viendo cómo esta casa tenía ese poder catártico de que habla viendo cómo de pronto se cambiaba la expresión y una frase que la puedo decir que es el momento de llegar a la casa y Marc dice una frase que yo no lo había oído que es hemos sobrevivido es sobrevivido y eso eso se abre junto a la puerta de la casa se abre toda esa ese recuerdo

Voz 0194 21:35 un ha sobrevivido es sobrevivido pero yo te escuchaba ahora en esos pocos fragmentos que hay de del documental que la muerte estaba aceptada como acepta uno la muerte mar

Voz 26 21:45 no a ver cómo saber yo yo estoy muy agradecido a la vida de al hacer lo que hago sea cuánta gente habrá quería hacer lo que yo está el hecho no ha podido no entonces yo pienso que esta que que bueno pues que todo tiene un precio en la vida cubrir guerras cubrir conflictos te te enriquece mucho venir a Rusia atentos que hace mucho que es un país donde la expresión está permanentemente amenazada entonces oye eso tiene un precio en la vida en la vida pues hay que aceptar los precios no evidentemente yo no busco ser secuestrado evidentemente yo no quiero morir yo quiero seguir viviendo una vida que me gustó mucho me gusta mis vacaciones me gusta mucho de hacer Marie mismo vómito

Voz 3 22:29 yo no busco la muerte no

Voz 26 22:31 lo que pasa que sí que creo que para hacerse turismo en el que creo es importantísimo que acepte es que hay una parte que está fuera de tu control yo estoy muy agradecido a mi diario de que me hayan permitido hacer esto porque no siempre encuentras a digamos a medios de comunicación que están dispone expuestos no entonces como yo estoy muy agradecido en el fondo bueno y siempre pensé cuando estaba dentro pues siempre pensé que bueno pues que la vida es lo que hay es lo que es la vida me había dado mucho y entonces pues bueno como me compara con gente que tú consciente que tuvo que huir de España cuando Franco cuando Franco llegó con Cano la gran Billie a House el nombre para con esta gente no

Voz 3 23:22 abierta hay gente oyentes que me están preguntando a través de Twitter cuándo donde se puede ver el documental todavía no pero de qué estamos hablando bueno esto es un proceso largo eh porque estamos estamos construyendo lo

Voz 24 23:36 aún ni siquiera Mozart raro pues el cuántas no sabemos qué cadenas estarán dentro saca un estamos con temas de financiación con lo cual la verdad es que aún habrá que esperar un buen tiempo

Voz 3 23:50 estas cosas siempre son muy largas estas cosas son lentas si son muy lentas aproximadamente porque cuando uno ya ya está ahí

Voz 0084 23:56 sí ya listo desde ahora deberíamos

Voz 3 23:59 sí ya sacarlo no pero pero sí es posible

Voz 27 24:02 para ese vídeo vienen Rusia ese hombre es un momento muy interesante de vivir bien para vivir

Voz 26 24:09 insisto que bueno pues que Rusia es parte forman parte de no dejar el ámbito

Voz 3 24:14 si nosotros

Voz 27 24:17 sí eso es bueno es es muy diferente y la aquí en la primera etapa en los años noventa y ahora pues el país ha cambiado radicalmente

Voz 26 24:29 más sobre todo con cuenten sobre todo yo creo que es una sociedad mucho menos libres de lo que era en los años noventa era quiénes son país algún más rico pero luego es un país de una sociedad mucho menos libre que la la lástima es que bueno pues que yo creo que por ejemplo los rusos muy prorruso Nos han recuperado una serie tics del pasado

Voz 3 24:48 no puedo hablar

Voz 27 24:50 he pero bueno

Voz 26 24:53 yo siempre soy optimista si entonces pues siempre pienso que que al final pues pues a esas situaciones que nosotros sostenibles también yo sí que creo que bueno que lo que el régimen que se ha instalado en Rusia en la la el desprecio que siente pues poco por la vida humana no seremos un poco como la el el desprecio que que cuando Samper haber estado en Siria a su vez soportado en las campañas de los bombardeos aéreos del régimen sirio el aliado de Rusia y luego ir a las ruedas de prensa del Ministerio de Exteriores de Rusia donde me cuentan esas esos bombardeos digo es que no puede es totalmente es como ellos están ellos presentan

Voz 27 25:39 una un digamos uno unas unas aspiraciones

Voz 26 25:44 a los crímenes de guerra como operación humanitaria entonces dice bueno es que no es que esto no

Voz 3 25:51 Márquez se perdona

Voz 26 25:53 no es muy interesante ha podido ver el conflicto desde desde ambos bandos

Voz 0194 25:58 desde los dos lados entiendo perfectamente Mar yo te agradezco muchísimo que que ahí has estado con nosotros en Hora Veinticinco muchísimas gracias con muchas ganas

Voz 3 26:06 de ver el documental de escucharte gracias de verdad

Voz 28 26:11 Albert Vilalta es gracias gracias gracias hasta la próxima como siempre como siempre lo que hace siempre es maravilloso cómo no voy a hablar con el verso le muchísimas gracias gracias

Voz 30 27:03 Angels Barceló

Voz 31 27:09 sin duda Corrientes con chorro ya hasta cuándo Álvarez para nada la ya lunas espera sonrientes con su nueva diamantes valiente

Voz 3 27:30 voy en nuestro tiempo para la gastronomía no a Galicia lo hacemos por partida doble escuchamos esta versión del alegre pescador de de Pedro que mañana estará tocando en el festival Puerta América de música gastronomía en Caldas de Reis y antes nos vamos de fiesta ni más ni menos a comer percebes y Carlos Cano buenas noches Ángels buenas noches caros empezamos por todo lo alto existe la fiesta del percebe éxito

Voz 0335 27:52 existe desde hace muchos años además en enorme en la Costa da Morte en Coruña quizá no es tan conocida como la Fiesta del Pulpo de O Carballiño ejemplo no que ésa siempre hablamos de ella pero ésta también desde interés turístico es tan apetecible como la del pulpo este año la organizara las paradigmas no vivas que el percebes bajo una exquisitez la verdad es que las fiestas en verano en Galicia son siempre muy gastronómicas empanada sardinas vino en está el percebe pues claro el protagonista es este marisco que va a poder disfrutar toda la gente que se acerque para allí y que además bueno sirven poco para divulgar toda la cultura que hay alrededor de la recolección de este producto no tiene su que claro

Voz 3 28:36 en Martín Berasategui buenas noches

Voz 0194 28:39 qué tal si tuviéramos que hacer un ranking de exquisiteces en qué posición tu situarían los percebes yo no sé si al nivel de las trufas del caviar de Las cerezas del jamón

Voz 1520 28:48 médico yo lo tengo muy arriba eh super arriba el percebes son producto extraordinario al nivel de los mejores grandes iconos de nuestra gastronomía consta in por supuesto que al mismo al mismo nivel que uno Santiago niños las virar la mejorarla centro ya las berberechos son las almejas forrajes agrarias gallegas tengo que decirte que hay que estábamos entre gallegos y asturianos y tienen mucha fama los cuales son los asturianos tengo que decir que aquí en San Sebastián en las rocas más sombrías donde rompen las olas de Miguel DO crecen unas piñas de la ampliarlas espectaculares y así es como hemos llamado aquí siempre al percebe toda la vida la terna ternas no

Voz 3 29:28 no sabía yo como los preparas Martín tú

Voz 1520 29:31 pues a mí me encantan cocidos en agua salada a razón de unos Quart de cuarenta y cinco a cincuenta gramos de sal por litro

Voz 5 29:39 no sé si estoy bien

Voz 1520 29:42 con Lula el barco de algún amigo en alta mar tengo que coser los Lago directamente en agua de mar porque quedan de miedo yo tengo que decir que tengo un plato emblemático que es el trofeo de guisantes con percebes jerarquizado que es un plato de mediados de los años noventa que en medio muchísimas alegrías y que combina el dulzón de la huerta con la dignidad del percebe es el plato que mejor define el carácter Guipúzcoa no y es un hijo mío muy muy querido

Voz 0194 30:09 que bueno bueno Nos vamos ya hasta la edición número veintisiete de la Festa do Percebe

Voz 3 30:14 Cristina Souto buenas noches

Voz 32 30:16 hola muy buenas noches buena cara no sé qué es esto esto es una fiesta una exaltación gastronómica de por todo lo alto de uno de los productos locales más queridos y más apreciados de esta zona estamos precisamente al la pudo que es el cabo donde se recogen los mejores percebes de España siendo ha dicho

Voz 3 30:36 tiros pero estás discutiendo con

Voz 32 30:38 el que tiene más estrellas Michelín del mundo mundial es porque estoy a muchos kilos una vale vale venga me siento en poco seguro

Voz 3 30:45 venga

Voz 32 30:47 pues aquí estamos en la lonja donde los treinta percebe Eiros seis de ellos mujeres por cierto de la Agrupación de aquí de la Cofradía de Carme están limpiando preparando y escogiendo los percebes para mañana hay que recordar que la Vega es muy restringida aquí hemos roncando sea abierto el miércoles han tenido estos tres días para recoger percebe Illa cierran hasta la próxima campaña de Navidades de hecho está sin abrirse Navidad calidad precisamente por eso es muy buena tiene unos mil kilos para servir mañana en unas dos mil quinientas raciones que saldrán eso sí a veinte euros la ración Le recuerdo que el percebe recogido es precisamente de excelente calidad

Voz 0194 31:26 qué trabajo también es muy duro para estos percebe Beiro

Voz 32 31:29 por eso este año han elegido como pregonero de las fiestas al equipo del helicóptero de Salvamento Marítimo nos comentaba sí claro es que ellos sobrevolar el helicóptero les da un poco de seguridad de miedo

Voz 3 31:42 no se busca sobre todo

Voz 32 31:43 sí pero también miedo porque mira escucha Roberto Vidal el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores percebe pero también Nos describió un poco la sensación es que tienen cuando pasa el helicóptero no siempre es de alegría

Voz 33 31:55 este año decidimos que traer a Salvamento Marítimo a la tripulación del helicóptero Helimer de de Coruña nada para agradecerle su trabajo sobre el trabajo que realizan rescatando personas del mar como Prince Beiro Si marineros cuando vemos pasar el helicóptero la verdad es que no nos preocupamos pues sería algo algún compañeros eran conocidos

Voz 0194 32:20 claro visto no había pensado yo en eso cuando ven un helicóptero les da seguridad por si les toca a ellos pero también estarán pensando a quién va a rescatar no

Voz 32 32:26 precisamente claro bueno dos mil quinientos raciones Se van a vender dentro de de la carpa de la cofradía pero luego también habrá percebes por todo el pueblo a los restaurantes el Ayuntamiento espera más de cinco mil visitantes por la experiencia de años pasados que decíais es una fiesta de Interés Turístico de Galicia hace ya desde cinco años entonces ahora este año van a pedir ya a intentar optar a fiesta de interés turístico nacional para animaros a que vengáis desde

Voz 5 32:53 ahora España ir

Voz 32 32:55 es todo percebe también hay mucha fiesta para todos los gustos y para todas las edades como explicaba el alcalde Ponteceso Luis García Carballeda

Voz 1025 33:03 digamos que hay dos fiestas hay una fiesta para los amantes de la gastronomía del percebe y después la fiesta juvenil durante más de doce horas las calles abarrotadas de jóvenes que disfrutan de las fiestas en este caso con un punto morado para proteger a las mujeres para prevenir las agresiones bueno quiere

Voz 32 33:21 decir que Aponte es una hora las doce del mediodía para los que estén en rango de llegar en tiempo mañanas hasta córner porque es cuando empiezan a vender los tíquets que se esfuman en seguida luego a partir de la una a comer percebes con Cacabelos Cristina

Voz 3 33:35 muchísimas gracias a disfrutarlo

Voz 32 33:38 yo lo disfrutaré mañana sin duda venga un beso un beso adiós

Voz 0084 33:49 vamos a ir de Galicia con esa tentación de irnos mañana mediodía comer percebes te imaginas

Voz 3 33:54 Jürgen llegamos a tiempo yo creo que si terminamos oralmente

Voz 0084 33:57 cinco esta noche Nos vamos para allá Galicia nuestra ruta continúa

Voz 0194 34:00 Caldas de Reis en el Festival Porta América de música gastronomía esta noche actuarán Carolina durante qué tal se que Carlos la música en la gastronomía

Voz 0335 34:08 se llevan muy bien y mente mejor que nunca la verdad es que más allá del placer que te puede dar cocinar escuchando música de fondo

Voz 35 34:17 cada vez surgen más iniciativas que mezclan estos dos placeres que de alguna manera están condenadas a entenderse hace un par de años estuvimos hablando de de la guía de nuestra compañera Elisa Muñoz si es independientes con restaurantes de toda España recomendados

Voz 0335 34:30 por por grupos de música bueno otra de las que no se de los faros de este binomio Gastro musical es el festival Puerta América que se está celebrando este fin de semana donde esta noche toca Carolina durante que es el grupo que que estamos escuchando pero que además es el único festival que tiene dos carteles uno de música yo otro de cocineros hay más de treinta y además muy buenos con muchas estrellas Michelin muchos soles Repsol y no se por decir de algunos Macarena de Castro José pija que como hoy a Roberto Ruiz Yolanda León de Santi Elías un montón la verdad es que ese una ocasión muy buena para probar muchas tapas muy ricas y muy baratas

Voz 1415 35:12 luego este concierto escuchar música Martín

Voz 0194 35:14 amante animaría a cocinar tapas en un festival de música

Voz 1520 35:18 solamente ni María continuar siendo creo sería capaz hasta de ofrecer un recital de estos de risa hace

Voz 3 35:25 no no no no sé yo si te lo tocando algún instrumento de cantando Martín

Voz 1520 35:29 te voy a decir la verdad desde hace unos meses Mi gran amigo Jaime Anglada regalo en una fiesta de BMW en Mallorca una armónica que deben cuando pues sacó del bolsillo y sólo echarme una muchas risas tocando la cuando estoy un poco pero

Voz 3 35:43 qué

Voz 1520 35:44 es decir que llevo muchísimos años en el oficio cocinado en los lugares más insospechados esas que un festival de musicales un escenario perfecto para liarla parda fogones yo tengo quiero decir que tengo un grandísimo amigo que es Miguel Martínez que es el director del Jazzaldia donostiarra que esa Miret todos los veranos una programación de primer orden en el escenario más

Voz 3 36:09 astronómico del mundo Sebastián

Voz 0194 36:11 Carlos seguro que muchos oyentes lo conocen saben quiénes además hora25 lo hemos tenido en alguna ocasión pero por si hay algún despistado quiénes Pepe Solla

Voz 0335 36:19 bueno pero eso ya es uno de los mejores cocineros de Galicia te diría también que uno de los más queridos porque es un tipo muy inquieto que siempre está haciendo cosas y siempre está liando a sus colegas para hacerlas en grupo hace unos meses en enero le llamamos porque declaró a su restaurante Casa Solla que tiene una estrella Michelin en un espacio libre de violencia de género y él añadió de Vox también eso le costó algunas críticas entre Advisor pero también muchas simpatías y bueno hoy le tenemos algo bastante más inspirador porque él es el coordinador del cartel gastronómico del Puerta América yo creo que esto que ha dicho Martín de que ese anima

Voz 0257 36:53 y puede acabar yo le haría la invitación Pepe muy buenas noches

Voz 36 37:01 hola buenas noches y ya te iba a decir Martín no deben Gaza arriba que el vaya te que con la armónica con la armónica Pepe no no no no no cocinando coordinando pero que aquí se viene a cocinar como cocinero luego Si quieres también tocábamos cantamos asegura me diera porque además es que dijiste no cuando estoy un poco bueno el dicho más vale pues no te preocupes no te preocupes que colonias ya lo tiene lo tiene

Voz 0194 37:31 a Pepe no es muy habitual no un festival de música apueste fuerte por la oferta gastronómica

Voz 36 37:36 no es muy habitual pero bueno Porta América nació hace ocho años y desde hace ocho años la puesta fue muy clara de decir de que vamos a hacer un festival en donde la la gastronomía estuviese presente un montón de cocineros con mucho sobre Repsol y estrellas de estas cosas y tal están aquí a día de hoy el carro lo comentábamos a más de treinta hay treinta y tantos cocineros y treinta y tantas bandas estamos estamos equilibrados exactamente no es muy muy bonito ver lo bien que llegan a convivir sobre todo demostrar que que que se borre el concepto este de alta gastronomía elitista

Voz 3 38:12 a unos pocos para no

Voz 36 38:14 os a al contrario la gastronomía es para el disfrute todo el mundo es el es unas cosas que todo el mundo puede llegar a alcanzar esto tenemos tenemos muy claro y un festival es increíble

Voz 3 38:26 y que se puede encontrar la gente para poner un ejemplo

Voz 0194 38:29 te vas al festival a Puerta América in vale escuchas música pero de comer que puedes encontrar

Voz 36 38:34 que se pueden contra porque de pronto mira en el día de hoy dentro de dentro de diez minutos bueno de un ratito perdón estaban trabajando

Voz 37 38:42 eh pues desde Andoni Luis Aduriz Begoña Rodrigo

Voz 36 38:45 yo Roberto de punto de aquí

Voz 38 38:48 eh Santi Elías que como ya

Voz 3 38:51 no sé que te puedes encontrar oculto

Voz 0335 38:54 no tengo que van a preparar Kiko Moya va a hacer un Pepito ternera trufa de verano Roberto de de Punto MX va a hacer un murete de cochinillo civil gone frijoles refrito

Voz 3 39:03 voy a poner las cosas vamos creo que en la zona de tapas hay un escenario y tú te subes al escenario no con la armónica que eso es lo dejamos para Martín

Voz 36 39:13 no diga eso eso es

Voz 3 39:15 yo toco yo toco la guitarra pero te puedo acoplar perfectamente Martín yo toco la guitarra dime dime sabes que os las orejas armónicas tienen una afirmación concreta buscar cuál es la afinación y hacemos algo Siguero todo caso advierte sobre un grupo de no no yo tengo muchísimos amigos sólo cocineros sino músicos

Voz 36 39:34 amén de ir de vez en cuando pues me dicen oye súbete tocamos ayer estuve tocando con grupos covers y hoy y hoy pues fíjate acaban de liarme hace un ratito para que para que me suba con otro grupo hoy dentro con Rodrigo valiente también dentro ratito pero este no estaba previsto e para decirme mira te vas a subir conmigo a tocar esta

Voz 3 39:55 las para que suba pero tú te has Viar perdona exacto claro

Voz 1415 40:00 la puesta osado

Voz 3 40:02 yo el que le iba todos estos cocineros para que vengan aquí también si luego yo me niego a que Melilla pero vamos Mc quedaría fatal quedaría fatal y tienes alguien del público que nos puede dar la

Voz 0194 40:13 Unión de cómo está yendo el festival

Voz 36 40:16 sí tengo aquí un espontáneo a ver a ver

Voz 3 40:18 pasar el micrófono al espontáneo un chaval Lito que empiezan esto

Voz 0084 40:21 radio

Voz 0257 40:22 hola buenos días Pedro Blanco que estás de vacaciones que del mundo árabe

Voz 3 40:27 mismo

Voz 0257 40:28 estoy encantado de la veda devenido de vacaciones aquí bueno pues me he tenido que hace unos aquí yo tengo una vida oculta una segunda vida periodística que de vez en cuando escribo algunos reportajes gastronómicos en la Guía Repsol bueno la Guía Repsol digamos patrocina la parte culinaria de este festival y ofrecieron venir a verlo me dijeron es espectacular va a saber un ambientazo en la cocina hilo hilo ahí el buen rollo de los cocineros la marcha con la que cocinaban a noche es brutal es brutal Ésa es un sitio que hay que venir y que hay que ver a la gente

Voz 3 41:05 haciendo cola para aprobarlas las tapas conexiones hace buen tiempo hace buen tiempo Pedro hace muy buen tiempo ahora está hoy ha estado un poquito nublado ayer hizo más sol estamos aquí

Voz 0257 41:17 si la vega del río a la orilla del río el escenario es un escenario natural precioso rodeado de monte de árboles de verde

Voz 3 41:27 la verdad es que es una experiencia ya déjalo que nosotros estamos en plena Gran Vía aunque luego lo contaremos con que un juez ha dicho que hay que poner multas a los que pasen por Madrid entra desde que tú te has sido esto esto está cambiando un poquito Pedro esto está esto está igual cuando vuelvas dejándole de haber atascos ahora o lo contaremos a partir de las diez el año pasado en ese festival tocó Boyan cacos Toiba quiénes tiran García pues sí

Voz 0335 41:48 es el el cincuenta por ciento de de esta banda gallega que hace Trapp rural Gibrán no vive de momento solamente de la música sino que trabaja en el sector de la restauración o sea que

Voz 3 41:59 hemos buscado cocina le gusta la música

Voz 0335 42:01 Gibrán es músico pero también cocina bueno hay hay caminos cruzados el año pasado tocó precisamente en el escenario que controla Pepe Solla en octubre van a sacar su primer disco una banda super interesante

Voz 39 42:14 el buen se queden sin Christie's Cougar Santos Thierry Martí adoptadas golden Grace por otro lado acercándose poco le bastó con merme rica pasta

Voz 3 42:45 el Brand muy buenas noches hola buenas te comes todo eso que cantas hombre faltaría más todo lo que digo siempre verdad Sete inspirada en la vida real en tu vida real lo máximo posible sí dime una cosa trabajar en un restaurante en la restauración es inspirador os sólo sirve para pagar facturas

Voz 1415 43:03 y en sirve para pagar facturas luego hay una parte que sí que está muy bien que es el trato con la gente que al final tú te das cuenta de que hay mucha socialización dentro de eso y eso también está bien a mí me gusta mucho el hablar con la gente del conocer personas y tal pero sí que es verdad aquello o lo que

Voz 3 43:23 me gustaría poder hacer con mi vida al cien por cien

Voz 1415 43:26 pues es es ganarte la vida con la música efectivamente eso está complicado de hecho si está está un poquito complicado pero mira ahora con lo que estábamos hablando se me ocurrió pues

Voz 3 43:36 habilidad

Voz 1415 43:37 que quería lanzarles aquí a a Pepe y a Martín que ya que ellos son

Voz 3 43:43 el cocineros que hace música yo soy un músico que a veces cocina

Voz 1415 43:47 pues sí sí vosotros estáis interesados y yo recojo este este cable que lanza estéis así al aire

Voz 3 43:56 podemos montarlos un grupo cuando queráis dicen que dice que cuando yo no imagínate tú cantando Pepe con la guitarra y Martín con la armónica esto no tiene precio yo creo que lo yo creo que lo estamos eh

Voz 0335 44:11 yo me me su modo tocando pandereta Fanta

Voz 1415 44:15 ay ay ay yo estoy viendo un filón eh aquí y luego acabamos hacemos un poquito de comer y a vivir

Voz 3 44:27 hola te crea yo creo por la un poco de todos lo digo eh vamos perfumado ya ni te cuento

Voz 0194 44:34 dábamos de América por lo especial que tiene la importancia que tiene la gastronomía en un festival de música tus tuviste el año pasado como se vive esa mezcla

Voz 1415 44:43 pues ya ve yo la verdad es que nunca habíamos estado en en algo que fuera así tan especial no tan diferente a como es el Port America's realmente no sabíamos muy bien cómo que esperarnos al al llegar allí yo la verdad es que sí que me esperaba lo que hablaba pero un poco al principio algo un poco más

Voz 38 45:02 hay Hayek las pagar bastante por

Voz 1415 45:05 por comer estas cosas pero luego al final sí que te das cuenta que es como que está todo muy muy ensamblado a los los checos se nota que están a tope con eso quejó en plan yo también me lo pasé de puta madre fuera cocinero seguro que me lo pasaría muy bien con haciendo todo esto la experiencia de tocar encima de unos Fagor encima literalmente sino en plan encima ahí detrás de unos fogones y ver como está pasando todo para mi fue algo espectacular comisteis

Voz 0194 45:38 menos con viste bien hombre yo creo que eso

Voz 1415 45:40 la duda la pregunta donde a la pregunta venga en Galicia siempre se come bien en Galí es es verdad eso es muy verdad

Voz 0194 45:48 ante que tú trabajas también

Voz 1415 45:49 el restaurante que yo trabajo como es de comida rápida a veces se día

Voz 3 45:53 y otras veces no se come también

Voz 1415 45:55 juro que en cualquier otro sitio se puede comer mucho mejor a partir de aquí en Galicia tenemos muy buena comida muérete

Voz 3 46:01 gusta cocinar también decías

Voz 1415 46:04 a mí todo lo que sea hacer comer sobre todo si es para comer me lo yo después

Voz 3 46:10 no hay una cosa que me gusta cocinar para compartir Martín se predice que les un transportista de felicidad

Voz 1415 46:18 Martín cuando quieras cocinar para mí

Voz 3 46:20 es que cuando es cocinar mí yo te invito te doy un concierto en tu restaurante tuve cocinas para mí sí es lo que te gusta tío mira mira mal es hacer una cosa no sé si va a cocinar para ti pero tiene una receta Martín hoy de risotto con mejillones San Martín no venga pues al PP no le voy a decir que tomen nota porque hace falta tomar nota vamos con la recesión tú yo estoy apuntando bueno si Pepe que siempre que aprender de ellos de acuerdo yo pongo exacto yo pongo la oreja seguro exacta siempre que aprender venga Martín vamos con la receta

Voz 1520 46:50 vamos a poner en una cazuela a sudar un minuto la pelota picada aplastado los perejil a fuego vivo con los diez gramos de mantequilla y las dos cucharadas óperas de aceite de oliva agregó éramos los mejillones mojamos con los ocho centilitros de vino blanco tapamos y dejamos cocinar medio minuto hasta que sean a los mejillones de seguido escurrimos reservamos el caldo ir retiramos la Concha a la basura y la carne la guardamos viento Rocío Ramos con una cucharada del jugo de cocción veinte gramos de Perejil Picabia reservamos esto en su derecho luego mezclamos un litro de fume con los trescientos gramos de jugo de mejillón y ponemos a hervir y lo que hacemos es coger una cazuela sudar los cuarenta gramos de cebolleta picada con unos diez gramos de mantequilla y una cucharada citó el IVA agregó vamos los ciento ochenta gramos de arroz una pizca de sal en aclaramos durante dos minutos mojamos con el vino con el vino blanco lo reducimos Asseco y cubrimos con el fume hirviendo contamos durante el más o menos dieciocho a veinte minutos dos sin dejar de remover comprobamos la cocción del arroz apartemos de cuando está en su punto apartemos de fuego incorporamos los veinte gramos de mantequilla restantes los treinta gramos de nata montada hizo las nos falta verificar el punto de sal en plantamos el risotto con con los mejillones reservados justo que cojan el calor los mejillones que habíamos reservado teníamos un risotto con mejillones increíble

Voz 3 48:26 ya comernos los lo que nos faltaba has tomado nota Gibrán igual igual lo cuando llegue a casa gran muchísimo

Voz 24 48:36 más gracias por haber estado con nosotros un beso grande muchas

Voz 3 48:39 pese a vosotros a disfrutar del festival

Voz 36 48:42 claro que sí yo y toda la gente que está ahí esperando que es muy gordo es increíble como pues como decía Pedro esto es difícil explicarlos de que vivirlo hay que venir aquí y ver qué es esto entonces vosotros que sois los que tenéis el dominio de la palabra a ver si consiguiese explicarlo yo no puedo venir aquí vivirlo de verdad

Voz 3 49:00 pero quiere hacerlo todo mentalmente para contárnoslo luego vale yo ya te lo cuento en septiembre venga de madrugada exacto tenemos que prepararlo preguntarle a Pepe ya Martín platos de madrugada Carlos quedaban

Voz 0335 49:13 Dimas últimas entradas para el Puerta América o quien sea que si alguien está por allí que pasa

Voz 35 49:17 con la afectar percebe y por la noche un concierto imagínate lo que este fin de semana en Galicia Pepe Martín muchísimas gracias y Pedro también gracias

Voz 3 49:25 feliz tintes hasta luego Carlos hasta la semana no

Voz 45 53:16 lo la