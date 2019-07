Hora 25 (05/07/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:18 viernes cinco de julio verano mucho calor en Madrid la fiesta del Orgullo que mantener mañana su plato fuerte en plena efervescencia y esta tarde un juez ha paralizado la moratoria por la que dejaban de ponerse multas en Madrid central una medida adoptada por el alcalde del Partido Popular y que había convertido de nuevo el centro de Madrid en una ratonera lo primero que vamos a hacer es bajar a la Gran Vía este viernes con tanto movimiento para ver cómo está el tráfico como están las cosas y quién está en Gran Vía en lugar de estar sentado en este estudio

Voz 4 00:46 José Luis Sastre buenas noches tal buenas noches

Voz 0194 00:48 cómo está la calle pues está para no volver a subir

Voz 4 00:52 pues tienes que volver a subir y a lo siento ya lo tenía pero es en este momento por una explosión de colores en las aceras si te parece mira podemos distinguir dos partes la calzada y las aceras vamos a empezar por la calzada por el tráfico si hubiera aquí alguien de la DGT diría aquello de nivel amarillo tráfico lento comparar las intermitente paciencia sobre todo en el sentido hacia la Puerta de Alcalá porque efectivamente se avanza muy poquito a poco he de decirles también que son ustedes si iban en el coche nuestra única esperanza porque la gente que va paseando por la calle pues van pocos escuchando sinceramente a esta hora alguna habrá pero van pocos espero

Voz 0194 01:24 no llevan el pinganillo pinganillo aquí

Voz 4 01:27 bueno hay mucho pinganillo hilos que lleva el pinganillo no responden mucho al perfil del oyente de programa informativo porque también van moviendo el cuerpo así que van escuchando otro así que a los de los coches Nos dirigimos que son ahora ya digo nuestra esperanza mucha paciencia sobre todo para cruzar este tramo central de Madrid Ésta es la arteria que cruza la capital de España en Isi que hay que decir que aquí se ve mucho más tráfico del que hay habitualmente del que había ese tiempo en que nos acostumbramos a los vecinos de Madrid a que estuviera en marcha Mahrez central estas por tanto la fotografía de la calzada que envía ahora mismo esta imagen de mucho coche retenciones en la Gran Vía luego está lo de las aceras y con esto acabo estas puestas cerrando las tiendas así que muchas parejas muchos grupos que van con bolsas mucha bandera también arcoiris una explosión de vida urbana debida cosmopolita que es lo que estamos viendo en este momento pues tuve para arriba segura

Voz 0194 02:24 Segura segurísimo venga aquí de espero fotografía de ahora mismo en la Gran Vía de Madrid se preguntarán porque hemos querido bajar a la Gran Vía porque Madrid central esa moratoria sobre las multas de Madrid central bueno pues hay un juez que ha dicho que hay que volver a poner multas ya que no había un plan alternativo sobre la mesa y que eso de no poner multas hasta septiembre bosque no que tenía que ser a partir de esta tarde enseguida vamos con las detalles de esta decisión judicial Ángels Barceló se sientan hoy en la mesa de análisis en la tertulia de Hora Veinticinco Emilio Contreras muy buenas noches hola buenas noches han ido metro sí pero da fe que también hay muchísima gente por la calle muchísima gente Juan Carlos Jiménez buenas noches Noches también despegue que hay muchísima gente por la calle John increíble Gonzalo Velasco tú también porque has llegado asfixiado buenas

Voz 5 03:12 tengo todavía este recuperando el resuelto ya

Voz 0194 03:15 acaba sufriendo Gonzalo porque pensaba que no llegaba tiempo bueno para ser el primer viernes de julio la verdad es que la tarde no ha dejado varias novedades y empezamos como decíamos antes por Madrid que regresa a Madrid central el Ayuntamiento de la capital había decidido una moratoria las multas fue una decisión ideológica aunque había versiones contrarias entre los socios el PP decía una cosa ciudadanos decía otra el caso es que no se ponían multas y esa fue la primera decisión simbólica de una ejecutivo municipal de un gobierno municipal en este caso formado por PP por ciudadanos y con el apoyo con los votos de Vox hasta que un juez de Madrid ha decidido paralizar esa moratoria Alfonso Ojea hola de nuevo

Voz 0089 03:51 qué tal muy buenas noches Alfonso vamos es

Voz 0194 03:53 el Ícaro por partes y empezamos por los argumentos que da el juez

Voz 0089 03:57 bueno el magistrado titular del Juzgado número veinticuatro de lo contencioso administrativo de Madrid aplican medidas cautelarísimas lo que supone directamente la paralización inmediata de la moratoria la justicia adopta esta decisión al comprobar como decían los recurrentes que no existe plan alternativo a Madrid central no hay estructura legal para cambiar ese sí sistema de regulación del tráfico en el centro de la ciudad se deja en el aire lo que ya existe y ese lugar lo ocupa la nada claro la polución sigue subiendo como demuestran las mediciones oficiales los óxidos de nitrógeno incrementan su presencia eso significa problemas de salud para la ciudadanía y por tanto se suspende esa moratoria no existe en las filas del bloque de derechas que gobierna la capital un plan distinto Adrian Fernández es portavoz de Greenpeace España

Voz 1190 04:45 el aislamiento no nos aconseja no ha conseguido transmitir que plantean hacer central dicen que habrá cambios dicen que en octubre luego Borja Carabante dijo que no haber multas no saben qué van a hacer el juez ante esta decisión de de incertidumbre determina que no es posible una moratoria cuando ayuntamiento no tiene un plan encima de la mesa

Voz 0089 05:04 el Ayuntamiento lo que sí tiene legalmente son tres días Angels para presentar alegaciones pero su moratoria está suspendida desde esta misma tarde

Voz 0194 05:12 el auge hará que pasa porque las multas deberían aplicarse desde ya como tú decías la moratoria está suspendida desde esta misma tarde el Ayuntamiento reconoce que aunque vaya a recurrir claro no le va a quedar otra que sancionar

Voz 0089 05:23 en efecto en realidad esas denuncias deben ser impuestas desde ya desde esta misma tarde porque todo regresa a la situación anterior concretamente al a situación que hemos vivido los madrileños hasta el pasado treinta de junio último día de aplicación de Madrid central pasado

Voz 2 05:38 en unos días hasta que eso sea realidad sin duda

Voz 0089 05:40 una van a pasar por qué bueno porque hay una dinámica una inercia en la Administración como en todas eso tarda pero el Ayuntamiento no tiene otra tiene que aplicar Madrid centrar o crear un programa idéntico parecido en todo caso Paco Segura de Ecologistas en Acción que es otra de las entidades que ha recurrido ofrece un plan al alcalde José Luis Martínez Almeida

Voz 6 06:02 Nuestra propuesta principales que como mínimo hay que mantener Madrid central como estaba y mejorarlo todo lo que se pueda y ampliarlo a otros distritos porque es una medida tremendamente positiva nos tememos que con un ayuntamiento que niega la evidencia que niega que Madrid central haya bajado la contaminación y que niega que haya reducido los atascos pues eso uno mimbres muy complicados para construir nada positivo

Voz 0089 06:27 en clave política de ese bloque que gobierna la Comunidad está decisión qué duda cabe perjudica a los populares pero perjudica directamente a Bosch que ha sido la formación más combativa en este asunto como dice su número dos Rocío Monasterio ellos trabajan siempre para la España que madruga pues bien en las madrugadas capitalinas en las madrugadas de Madrid va a volver Madrid central el Ayuntamiento como decíamos antes Ángels tiene tres días para presentar sus alegaciones

Voz 7 06:52 Alfonso muchísimas gracias a vosotros hasta luego de citaba ahora Alfonso Bosch

Voz 0194 06:56 yo recuerdo que la misma noche de las elecciones después del resultado electoral en las municipales de Madrid Ortega dijo mañana mismo vamos a revertir Madrid central lo que se hizo fue esa moratoria no se ponían multas que de alguna manera era lo mismo que no existiera Madrid central y fue la primera decisión del gobierno de derechas del Partido Popular de ciudadanos con el apoyo The Box una medida que no se sustentaba en nada simplemente en el hecho de revertir Emilio algo que había puesto en marcha el equipo de gobierno anterior

Voz 0554 07:28 sí hombre yo yo yo querría haber para dar una opinión la la decisión del juez una suspensión cautelar en un tribunal contencioso administrativo supone la constatación de que si no se toma una decisión que paralice lo que se está haciendo se podría producir un daño irreversible bueno pues habrá que ver es cuáles son las motivaciones del debatió sobre este asunto siempre he dicho que en fin yo no sé de todo yo no soy un experto en movilidad humana hay mucho

Voz 1991 07:56 en la Urbana nieve en medio ambiente

Voz 0554 07:59 de la Gran Vía está mucho mejor que estaba antes eso sí es evidente el resto de lo de los asuntos no los conozco bien pero la gran día me reparen

Voz 0194 08:07 los datos de contaminación no los dados por el Ayuntamiento pero los datos de contaminación que habían dado ecologistas gente que se dedica a medir también decían certificaban que había bajado el nivel de contra

Voz 0554 08:15 seguro que ahora hay menos tráfico eso tiene toda la lógica a mí me recuerda ahora la Gran Vía me recuerda street style acalla el centro de Londres que a mí tanto me gustan con lo cual pues doctores tiene la Iglesia mucho más el temas de urbanismo y contaminación siento defraudar pero yo de esto no sé mucho

Voz 0194 08:34 pero en el caso hay una vertiente política sobre yo creo que sobre la que sí se puede todo

Voz 5 08:38 claro yo creo que la vertiente política interesantes que después de hacerse la foto quitando unas macetas y pisando las flores y hay que gobernar

Voz 0194 08:46 a entrar en coche hay que hacer alguna cosa exacto

Voz 5 08:48 otro que no lo haya visto de la que Galileo de Madrid que el el alcalde y la alcaldesa se hacían fotos y selfies mientras quitaban Flores para que es aparcaron los coches no bueno es una broma no estamos hablando de Madrid central pero pero realmente es eso va anuncia una medida de una gestión que está en curso una política que se ha iniciado en la que toda he estado trabajando y no puedes hacer que desaparezca de un plumazo sólo porque esa foto premie a tus electores cumpla unas expectativas que ha generado de algún modo comparemos lo con cualquier otra medida no imaginémonos que cree este construyendo una carretera y para ello es una obra en otra ese paralice ya no se puede conducir por ninguna de las dos de algún modo hay que establecer un plan un mecanismo compensatorio no entonces me parece que lo que castiga ya veremos qué hacen con Madrid central pero lo que castiga lo primero

Voz 0554 09:39 es una entrada en el estilo

Voz 5 09:41 es de algún modo como un elefante en una cacharrería solamente para seguir haciendo una demagogia que además viene confirmada por las cifras porque estamos conociendo por distintos medios de comunicación yo también pocos esto pero que claro cuando Martínez Almeida dice que no que ha subido la contaminación lo hace comparándolo con los mes de dos mil dieciocho en lo que llovió que no sé si eso acordar es en Madrid llovió sin sin para no ir por lo tanto son comparaciones fachas además no da el índice tóxicos sobre los que está diciendo que se subió ese bajo la contaminación en fin con más manipulaciones de datos por lo tanto generando en ese clima afectivo contra Madrid central pero no corroborando lo con datos y con informes

Voz 0194 10:18 ha hecho clave que además lo apunta el juez en el en el auto es decir bueno ustedes quieren poner una moratoria las multas pero presenten una alternativa es decir algo hay que hacer con la contaminación ambiental porque además es una demanda que llega desde Europa y Madrid se convertía en la primera capital la primera gran ciudad que revertir a una medida que iba a luchar contra la contaminación sino un plan alternativo

Voz 5 10:39 vamos a ver yo en esto

Voz 1170 10:43 una pequeña dificultad porque o no nos creemos las cifras uno las creemos no lo sé yo no no tengo mucho muchos datos pero el Ayuntamiento hizo públicas hace tres cinco días no unas cifras haría de antes de ayer o hace dos o tres días no lo recuerdo pero de las veinticuatro estaciones de medición diecinueve habían subido la contaminación en cinco habían habían bajado sino además una de las que más habían subido un diecisiete por ciento sino recuerdo mal era la de plaza de España esos son las cifras que que que ponía el Ayuntamiento yo no lo sé si son ciertas o no son ciertas no no tengo ni idea igual que no sé si son ciertas las cifras quedaba en la anterior corporación municipal cuando decía que sí que habían bajado de una forma muy considerable la los índices de contaminación El problema es que si ya no nos creemos las cifras y cuando vemos las cifras tenemos la duda de que nos están engañando nos están engañando la verdad es que la confianza en los representantes políticos empieza a decaer luego hay otra cosa yo creo que si el Ayuntamiento que ha ganado las elecciones ha podido formar gobierno decide suprimir los Madriles central es tan legítimo como cuando era anterior Ayuntamiento decidió ponerlo en marcha ahora bien lo que tú no puedes hacer una cosa muy rara que es Tejares no es decir que no vas a multar no eso no puede ser

Voz 0194 12:03 yo no creo que tenga la misma legitimidad porque uno nuestra medida es una es una medida para luchar contra la contaminación ambiental que causa muertes y la otra es revertir lo precisamente se yo no creo que tengan la misma

Voz 1170 12:14 sí hay el el el programa del del Partido Popular era muy claro no vamos a seguir como el de Vox era aniquilar Madrid central es duda no será como siempre una cosa intermedia que nadie sabía lo que era pero en todo caso sí que era era más favorable a revertir Madrid Madrid central que ha que a permanecer madurez entre ha ganado las elecciones por lo tanto tiene plena legitimidad para llevar a cabo las medidas que considere oportunas y si incumple las normativas europeas ya vendrá intentarán las las sanciones oportunas lo que quiero decir es que lo que tú no puedes hacer es si está un un una norma municipal en marcha lo que no puedes hacer es quitarle los efectos que derivan de esa o lo dejas o lo quitas pero no puedes dejarlo ir una moratoria multas porque eso es hacerte trampas en el solitario eso es una un elemento que no no no no se sostiene

Voz 0554 13:07 yo como continuación es lo que acaba de decir el Juan Carlos a mí como ciudadano me me produce tranquilidad y que al final existe la garantía de la ley del juez eso es fundamental siempre no sólo cuando las decisiones de los jueces y la Illa y lo que te ha escrito la leyes beneficie ni sirve vida sí esté de acuerdo con Meridiano también cuando no estoy de acuerdo con ella porque eso es la garantía de que estamos viviendo en lo que a mucha gente se le llena la boca cuando le convence que le conviene que es el Estado de derecho y lo rechaza o de legitima a los tribunales cuando no le claro yo no acepto siempre y esto hay que aceptó

Voz 5 13:39 estoy de acuerdo con Emilio es una de las tranquilidad la otra tranquilidad seguramente seamos digamos nosotros los que tenemos que dar la criticando las cifras cuando son manipulaciones porque esto es como cuando en esos célebres en telediarios durante la época del Gobierno el PP no se colocaban los ejes de esas las coordenadas pues es un poco igual no se no se dicen es siquiera que toxinas están hablando de Ecologistas en Acción hoy ha publicado un dato según el cual las cifras de Almeida contaban tanto los meses en los que habían sancionado como en los que no se habían sanción sí seis las solamente los meses en los que sí se sancionó son los datos más bajos de de nitrógeno de dicho de carbono en la atmósfera de toda la historia Madrid entonces sí funcionó y los datos que está ofreciendo el alcalde son datos falseados y por lo tanto es realmente ilegítimo que lo esté haciendo así portando tenemos que también darle la tranquilidad a la ciudadanía de que esto que está pasando estaba siendo beneficioso para ellos es una información válida para que generen un juicio político

Voz 1170 14:39 pero estaba estaba siendo tan beneficioso para ellos que votaron a otras alternativas político

Voz 5 14:44 sí porque tenían las ideas contrarias bueno pero tenemos que darle información para que precisamente sin la motivación por la que lo han hecho es porque esto no estaba funcionando que estaba generando porque claro siguen dando argumentos en contra ya una vez han han llegado a la institución siguen creando

Voz 7 15:00 una noticia que no es real llámale

Voz 5 15:02 esta falsa como sea sobre eso que están intentando derogar por lo tanto es necesario defender en la medida de lo posible una cierta

Voz 0194 15:09 tras dos semanas de Jane y lo hacía ayer que hablábamos precisamente de contaminación déjame que también ponga el acento en aquellos ciudadanos que en cuanto dijeron que no se iba a montar cogieron el coche y se pusieron a circular por Madrid central hay la conciencia también ciudadana tiene ahí un puntito de amor de importancia en una cosa una cosa como ésta es que hay es interesado

Voz 5 15:27 de algún modo como los cambios hay que esperar a que se cambie la conciencia o la ley ayuda que se vaya cambiando

Voz 0194 15:33 no es evidente que si mirar al tabaco claro Xavi mira el tabaco yo creo que es otro yo creo que es otro ejemplo pero es verdad que se dejó de poner las multas y la gente cogió el coche y empezó como locos por Madrid central sino no se explicarían los atascos que se han provocado estos días antes de

Voz 5 15:48 político en lo judicial que hoy hay mucho vamos a intentar explicar

Voz 0194 15:50 bien por qué nos bajará a la luz o parece que no

Voz 1071 15:53 Jara a la luz y el gas Sastre estos aquí sentado es subido yo baja pero hubo yo decidió Europa que el mercado de la luz no lo iban a regular los gobiernos sino que lo iban a hacer los

Voz 7 16:02 el mismos independientes en España ese papel le corresponde al ver a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y lo que dice se tiene que aplicar que es lo que ha dicho por tanto pues que hay que bajar el coste de ambos servicios Rafa Bernardo buenas noches esas ochos

Voz 0194 16:14 pero la cantidad de cuánto podría ser esta rebaja

Voz 1762 16:17 pues sí todo acabará siendo finalmente como dicen las circulares aprobadas hoy por la CNMC que son proyectos e entran ahora en consulta pública pues el ahorro podría ser según los expertos de un uno por ciento más o menos el año que viene en la factura de la luz que sería de un dos por ciento a partir de dos mil veintiuno de hasta un diez por ciento en la factura del gas eso sí a partir de dos mil

Voz 0194 16:36 de uno vamos a a las razones porque la primera vez exámenes que es el regulador el que toma la decisión se decide por esta reducción

Voz 1762 16:42 sí a la CNMV le parecía que el sistema empleado hasta ahora para fijar la retribución a las compañías por el transporte distribución de electricidad y gas es decir mantenimiento e inversión y uso de las redes era demasiado generoso no reflejaba bien las condiciones de los mercados financieros y por ello los druida por otro mecanismo que además de ser similar al de los países de nuestro entorno dice el regulador que es más estable y también más predecible y con ese sistema la retribución por transporte y distribución de electricidad dice la MCA de rebajarse un siete y un ocho con dos por ciento respectivamente un diecisiete coma ocho y un veintiuno coma ocho por ciento en el caso del gas estos son mil millones al año menos para las eléctricas quinientos millones al año menos para las gasistas unas y otras

Voz 7 17:21 han tenido mal día embolsa ya han hecho público su malestar mediante comunicados por qué es la Comisión quién quién hace esto y no el Gobierno bueno pues for orden de Europa

Voz 1762 17:29 no que que disponían sus directivas que en estos mercados tan estratégicos y tan delicados comenta que la regulación la hagan pues entes independientes en condiciones en las que no hay competencias que no sea el poder político al que el que regule no que puede tener tentaciones electorales is por eso que a partir de este año es la CNMV a la que se ocupa de estas cosas

Voz 0194 17:47 gracias gracias Jorge Morales ex director de próxima energía muy buenas noches

Voz 8 17:51 buenas noches para que todos lo entendí

Voz 0194 17:54 hemos esto que estaba explicando Rafa esto quiere decir que vamos a notar una rebaja en el recibo de la luz

Voz 8 18:00 decir que previsiblemente lo vamos a notar ahora previsiblemente no y en condiciones normales lo notaremos seguro cien por cien a partir de enero del año que viene siempre pero no no estaríamos auguró además una baja muy importante es una rebaja no es de cerca del dos por cierto el recibo de la luz y de cerca del diez por ciento en el recibo del si no no es cualquier cosa ahora problema que tenemos es que en ambos sistemas tanto eléctrico como el y una deuda acumulada el llamado déficit de tarifa es decir durante unos cuantos años resulta que los gobiernos se han comprometido sistemáticamente a pagar a las empresas eléctricas más dinero del que pagamos nosotros otra de nuestras facturas con lo cual faltaba dinero el caso del sector eléctrico llegó a acumularse más de treinta mil millones de euros ahora estamos en dieciocho mil entonces qué ocurre para que haya una segunda decisión que todavía no conocemos que es que una vez que se aprueben estas circulares el Gobierno tiene que tomar la decisión de Si eh digamos el el lo que hace es disminuir la recaudación es decir bajar las facturas nuestras facturas de gas o bien destinar ese ese exceso sobre retribución que tendríamos a esa ese mayor ingreso vendíamos dado que ahora pagaríamos menos las eléctricas para reducir anticipadamente la deuda que tenemos con el sistema vale esto es una decisión que ya digo todavía dará que hablar porque seguramente habrá que tocar la ley eh osea que Nos será solamente del Gobierno al Parlamento que tendrá que tomar una decisión antes de enero del próximo año

Voz 0194 19:28 el Parlamento tendrá que tomar la decisión y entiendo que las eléctricas mientras tanto se moverán

Voz 8 19:33 bueno sí para ver lo que pasa es que aquí tienen poca capacidad movimiento la verdad o sea aquí lo que hay que reconocer es un trabajo muy elaborado las la circular que se han publicado hoy no no son algo que haya hecho la la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en los últimos seis meses desde que serle otorgaron estas competencias no hay que recordar los oyentes deben saberlo eh que la Comisión viene sugiriendo al gobierno desde hace años desde hace más de cinco años los esta metodología para cambiar el sistema lo que ocurre es que efectivamente comiera explicado Rafa lo hasta ahora hasta enero de este año el la Comisión actuado comodoro consultivo simplemente sugería al Gobierno lo que debía hacer

Voz 7 20:10 la corona y el Gobierno no hacía nada

Voz 8 20:13 el Gobierno entonces bueno novia que efectivamente el Gobierno no es que nacieran hace otras cosas pero pero no había o no aprobó dado utilizar este sistema no que habrá que ocurre ahora que la Comisión ya tiene mando en plaza y que ahora es la que decide dice pues yo ahora digo lo que vengo recomendando sea lo que ha sido es coherente con sus propuestas de los últimos cinco años por eso a mí me sorprende sobremanera la reacción en Bolsa sobretodo la reacción en Bolsa las empresas gasistas eh porque porque es que esto lo sabíamos todos los que estamos en esto es decir es que llevan año tras año diciendo es que el sistema más mire va básicamente han el el el cambio es muy fácil de entender hasta ahora aunque nos parezca una barbaridad la retribución de las actividades reguladas subrayó reguladas porque no son todas las actividades el sector de gas hay algunas actividades donde no hay competencia como es este caso que estamos hablando son de las redes e estaría absurdos tuviera competencia en redes porque senos llegarían las ciudades de cables entonces sólo hay un cable eh y lo que ocurre es que ese señor que tiene el cable está obligado a poner a disposición de terceros para que pueda haber competencia al sector no ven pues esas actividades que son de las que estamos hablando vale son las que se fijan la rentabilidad de esas de esas actividades se fija en el Boletín Oficial del Estado valen bien pues hasta ahora en la ley ya te digo que nos va a parecer conveniente pero era así básicamente sí estaba levantando el dedo gordo es decir no había una metodología objetiva de cómo se calculaba eso pareció que el Gobierno decía bueno pues el bono del Estado más trescientos puntos básicos la está

Voz 7 21:42 es aplicaba pongamos

Voz 8 21:45 el siete por ciento ahora que ha venido hacerlas el MC pues lo que hacen restó reguladores europeos que no mire aquí hay una o metodología objetiva es decir esto nos a trescientos punto básico porque yo lo diga la ley sino que se calcula realmente cuál es a medida de sector cuánto está la deuda porque ha bajado tanto esto respecto del año pasado muy sencillo porque en la última vez que se calcula esto que fue no el año pasado una hace seis años en la famosa prima eres con España estaba disparada por tanto el bono a diez años que es una una de las de las dos de la referencia más importantes para esto está mucho más caro que ahora al bajar las referencias lo que pasa es que ahora con una metodología objetiva pues automáticamente sale que las ópticas tienen que tener menos rentabilidad

Voz 0194 22:26 esto es lo que está pasando

Voz 8 22:27 lo que está bastante bien armado jurídicamente y las éticas tienen poca capacidad de defensa jurídica porque al final lo que está diciendo es oiga mire aquí hay una metodología objetiva donde yo usted le atribuyo en función de unos valores estándar del mercado no en función de lo que diga una ley

Voz 0194 22:42 si no te retires todavía Jorge porque hay otra novedad que tiene que ver con la Comisión del Mercado de la Competencia que he tenido y trabajos Rafa que te había despedido pero me quedaba una cosa preguntarte es que exige a los bancos a la constructora ACS ya Enagás que devuelvan los trescientos sesenta y ocho millones que percibieron el almacén de gas Castor que acabó en fiasco como todo el mundo real

Voz 1762 23:00 para ese lo recordaréis que cuando aquel proyecto de almacenamiento subterráneo de gas se paralizó tras registrarse aquellos temblores de tierra verdad en las zonas cercanas se activó una cláusula de aquel contrato que había firmado a que obligaba a indemnizar a las compañías participantes con mil trescientos millones y el sistema de puso hecha para pagarlos pues pasada por cargar los a la factura del gas de los consumidores luego cuando el Tribunal Constitucional anuló esa cláusula del contrato pues abre las puertas a esta decisión que toma la CNMC que es la de reclamar no decidir que las compañías que cobraron tienen que Dario ver ese dinero de la indemnización ya habían sumado trescientos sesenta y ocho millones ahora los que lo han percibido Bankia Santander Caixabank ACS Enagás pues pues bueno ha dado orden la CNMC de que se empiece el procedimiento para reclamar la devolución veremos en qué en qué fórmula no sea arbitra para que se devuelve

Voz 0194 23:49 espera que le pregunto han Jorge Jorge esto puede acabar repercutiendo en el recibo

Voz 8 23:53 claro exactamente igual que la anterior en principio vamos a ver ya además lo que pasa que al final se va acabando lo del juego del déficit eh fíjate que te he dicho antes que a Bélgica básicamente dos opciones o repercuta en el recibo o va destinado a pagar el déficit no pie

Voz 7 24:05 se en la factura del gas ronda los no

Voz 8 24:08 el millones más de por tanto si destinamos estos trescientos setenta ya le quitamos una parte muy importante de hasta el cuarenta por ciento el déficit vale con lo cual lo otro de lo que estábamos lo que hemos hablado antes es decir del cambios tribu Thibault inmediatamente afectaría la factura de gas e insisto que la afectación en la factura del gas es muy superior a la de la factura de la luz en términos porcentuales ya que sí claro esto es es una cuestión muy importante porque fíjate lo que es de lo que se habla ahora ya no se habla que llevamos un año y medio sin pagar esto estaba suspendido el pago de ese de ese fiasco del del almacén hasta ahora lo que se habla es que tienen que devolver lo que cobraron durante un montón de años los bancos no

Voz 7 24:43 por tanto bueno pues claro que ese dinero líquido

Voz 8 24:46 digamos que entrará al sistema gasista y que se puede destinar perfectamente también a bajar la factura de gas esto es muy importante año también por una razón fíjate que lo que oye a su a ha puesto en en en información pública hacen CNMC se aplicaría desde el uno de enero daño que viene en el sector eléctrico desde el uno de enero de dos mil veintiuno en el sector del gas Walesa todavía faltaría un año más para su aplicación sin embargo lo del gasto se va aplicar de forma inmediata con lo cual podría bajar tanto la factura del gas como la factura de la luz desde el uno de enero del año que viene no habría que esperar al uno de enero dos mil veintiuno aplicar las rebajas no

Voz 7 25:20 bueno a ver a ver si pasa eso Jorge muchísimas gracias hasta luego Rafa gracias gracias

Voz 0194 25:26 de decías tú antes Emilio que lo de contaminación entendía ciudad recibo de la luz entiendo más más bien más bien menos que de contaminación tertulianos dice mira mira que te digo pero en cualquier caso las espigas es verdad que Jorge Morales el entiende perfectamente y parece que sí que esta vez es una buena noticia me ha gustado lo de la metodología objetivas verdad dice antes era el pulgar para arriba óseos así desmarcan en esto yo les digo Kate iba para adelante pero luego luego

Voz 9 25:48 bueno sorprenderemos cuando las empresas

Voz 0554 25:51 la fábrica que funcionan con energía eléctrica se quejan de las tarifas altas y hay algunas empresas extranjeras piden que se van porque los precios de la energía hacen que sus productos sean más caros y menos competitivos pues habrá que preguntarse porqué nuestra energía es más cara que la de otro sitio porque de otro país porque no olvidemos la

Voz 7 26:11 Sergio son la nuclear

Voz 0554 26:13 explica la española es fundamentalmente hidráulica porque si se se nutre de los pantanos por lo tanto no tenemos una fuente de energía muy caras no Juan Carlos

Voz 1170 26:22 llevamos como cincuenta cien años con esto de la de el recibo de la luz y de gas ir totalmente incomprensible notarse le ha metido me impuestos por un sitio gravámenes para pagar no sé que era una cosa completamente imposible el problema es que ose objetiva y a mi me parece que esto va en ese camino creo que va camino está muy bien o tenemos unos costes de producción extraordinariamente el problema antes uno de los problemas

Voz 5 26:48 la cosa que tenemos que concluir excepto cuando se hablaba de de los beneficios injustificados que tienen las eléctricas por el mal diseño el recibo de la luz pues esta urbana una de las partidas a las que saludó de modo que se demuestra que en buena medida tenían parte de razón no es muy difícil de entender yo tampoco lo entiendo bien igual que antes citaba a Ecologistas en Acción pasará citó al Observatorio Crítico energía que publica mucha información y explicaciones sobres pero bueno parece que la red de suministro y transporte energías como en la red viaria de algún modo del mismo también las vías de transporte distribución estará a cargo de empresas privatizadas con monopolio que pagan peajes es como las carreteras no lo que pasa es que el precio de los peajes digamos por por decirlo y reducción de explicación mucho no pues digamos a ese decía a mano Zara no dice pues siete tu beneficio después X pero ahora se va a decir bueno a ver el coste que tienes de mantenimiento estrés el que necesitas para renovar para innovar es dos y luego lo que te tienes que llevar es uno bueno pues entonces en vez de siete pues

Voz 0194 27:48 a esto le toca de manera que esto

Voz 5 27:50 lo que quiere decir que ese objetivo y que por lo tanto el beneficio de las eléctricas no repercute en nuestro bolsillo de una manera injustificada

Voz 10 28:00 hola qué tal está muy preocupada miren hacia no está siendo como esperaba Aíto como cómodas

Voz 9 28:06 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 2 28:09 tú Terenci también conocer estos no parar

Voz 11 28:13 deberíais probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 12 28:19 ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta bien al ser publicidad punto es lo que pasó

Voz 13 28:39 que nuestros asesores hacen los seguros más sencillos el Corte Inglés seguro seguro segurísimo

Voz 14 28:52 a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora Veinticinco punto es

Voz 1 29:02 hay algunas que dice que por semana protegería del cáncer de próstata y a mí me parece una Gemma

Voz 7 29:09 me cuentes mentiras tenemos que tener sexo

Voz 15 29:11 la semana para que repercuta en nuestra salud lo bueno de este programa es que con datos en la mano hablamos de salud sexual Contigo Dentro la Cadena Ser punto com para cuando mejor te venga

Voz 12 29:25 Contigo Dentro

Voz 2 29:28 en la Cadena Ser

Voz 16 29:31 muy bien muy bien

Voz 12 29:34 viernes a las tres y media de la mañana una hora menos en Canarias resumirlo es como una comedia pero grabado más cutre comedia perpetua con Antonio Castelo yo estoy en contra el linchamiento síguenos

Voz 16 29:47 también en nuestra aplicación móvil y Cadena Ser punto com comedia perpetuar en las calles contra los cómicos Nasser

Voz 17 29:58 el creer en un archivo no siempre es sinónimo de no

Voz 5 30:01 ha sido mi de papeles viejos tampoco

Voz 2 30:03 significa dentro espacio oscuro y polvoriento entre tiempos a través de la fonética de la SER proponemos un viaje al pasado con un aire fresco música para todos los gustos un puñado de buenas canciones para poner ritmo a entre tiempos con historia sabemos que es muy distintos por lo que leemos en los documentos y por supuesto competiciones de los oyentes con selección con pondremos nuestra Ateca en la madrugada del domingo el lunes a partir de las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempo con Ana Martínez Concejo Cadena SER

Voz 16 30:44 con las

Voz 2 30:48 más lo que pase desayuno queréis veces

Voz 7 30:59 hay cosas que sólo haces el fin de semana y domingos de ocho a doce de la mañana a vivir Javier del Pino

Voz 21 31:13 buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido setenta y ocho mil treinta y uno cincuenta y ocho este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto Es mañana tienes una nueva oportunidad con el suelo brazo del fin de semana buenas noches cuerda con los sorteos de la ONCE

Voz 22 31:49 la Cadena SER cinco días y el país presentan los ritos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover aforo completo

Voz 23 32:11 me PRI

Voz 19 32:13 has been

Voz 2 32:16 ah ya están aquí

Voz 24 32:18 bajas de El Corte Ingles con una selección de bañadores de mujer por sólo quince euros hasta el treinta y uno de agosto de arriba el verano bajo los precios en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 18 32:29 la cafeína ser breve Intifada

Voz 3 32:37 Ángels Barceló la tertulia Emilio Contreras

Voz 0194 32:39 las Gonzalo Velasco y Juan Carlos Jiménez vamos con la crónica política que esta noche empezamos en Navarra Javier Lorente buenas noches

Voz 1170 32:46 qué tal bueno ayer hasta casi hasta ahora nos contó

Voz 0194 32:48 Abbas que estaba casi a punto el acuerdo entre el Partido Socialista Geroa Bai Podemos Izquierda Unida y esta noche nos cuentas que la cosa ya está hecha

Voz 0831 32:56 sí quedaban unos flecos para esta mañana pero la llegada cosas más tarde de comenzar la reunión juntas por cierto de María Chivite Josu de barcos ha sido la señal definitiva de que había fumata blanca setenta y siete páginas de un programa que recoge medidas como la extensión del programa de coeducación escolar ni a la red concertada hasta ahora sólo es obligatorio en la pública una apuesta por las transferencias pendientes sobre todo la del control del tráfico para la Policía Foral también compromiso con la ley del euskera la de mil novecientos ochenta y seis y su división en tres zonas o el compromiso con los símbolos propios de Navarra es decir

Voz 1170 33:28 la bandera de Navarra queda por tanto fuera

Voz 0831 33:31 el debate sobre la ikurriña queda por ver también la composición de ese gobierno quedará para después de San Fermines que arranca mañana el PSN aspira a repetir la fórmula que usó precisamente Uxue Barkos de una presidenta que lleve el peso político y un gobierno de cargos de perfil más técnico sin embargo hay apostaba por entrar en el Ejecutivo con carteras como tal barcos eso sí se descarta como miembro de ese Ejecutivo y se quedará previsiblemente como portavoz en el paro

Voz 0194 33:58 la hija Javier para que sea investida María Chivite también lo recordamos ayer se necesita la abstención de Bildu los socialistas dicen que ellos no han negociado con nada con Bildu no

Voz 0831 34:07 lo dicen los socialistas y lo dice también la propia Euskalherria Bildu que hoy en una críptica nota ha recordado que el acuerdo de Chivite tiene veintitrés votos y la mayoría absoluta son veintiséis escaños aseguran que no es tiempo de exclusiones los abertzales pero los socialistas dicen que no es van a llamar Isère remiten al programa que han publicado las webs de los cuatro partidos esta tarde añade Chivite

Voz 1170 34:28 que lo que está haciendo es todo con

Voz 0831 34:31 conocimiento en Ferraz agrega la entrevista

Voz 25 34:33 de ayer del presidente del Gobierno creo que fue clara no se no incide

Voz 26 34:36 cosas donde ya no hay nada que que rasca quiere decir de hecho hoy estaba hablando con la vicepresidenta del Gobierno que sabe qué es lo que estamos haciendo en lo que bueno pues no hay

Voz 19 34:48 ningún problema en cuanto al acordar el programa de gobierno ningún problema

Voz 26 34:52 que que no estire hemos las cosas que quiero decir que todos los posicionamientos yo creo que García Page también ha hecho otro otra declaración pública ya está Partido Socialista saben qué es lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo

Voz 0831 35:06 de hecho en la constitución de los ayuntamientos los socialistas se votaron a sí mismos y eso llevó a que Euskal Herria Bildu perdiera alcaldías significativas como es el caso de la de Pamplona la capital después de cuatro años con una caldereta

Voz 0554 35:17 vale gracias Javier

Voz 1170 35:18 buenas noches Navarra

Voz 27 35:21 le para su Gobierno con plena autonomía como corresponde a una comunidad autónoma dentro de la legislación vigente ir dentro de la Constitución el Partido Socialista Navarro no ha negociado en absoluto con los independentistas para nada

Voz 7 35:39 pues esto ha dicho desde la mesa del Consejo de Ministros Isabel Cela C's en cambio cree que este acuerdo es una infamia

Voz 28 35:46 como ya dijimos como ya adelantamos el franquismo siempre que puede pacta con los nacionalistas ni con los populistas y lo estamos viendo en Navarra está siendo muy doloroso para todos los constitucionalistas de Navarra a todos los constitucionalistas de este país ve como Sánchez está negociando con los amigos de Batasuna con los nacionalistas populistas en Navarra dejar Navarra en manos de los nacionalistas es una auténtica infamia eso es lo que está haciendo Sánchez

Voz 0194 36:15 en Navarra se han puesto de acuerdo el PSOE y Unidas Podemos otra cosa es que se entiendan para la investidura de Pedro Sanz

Voz 1071 36:21 ofreció Iglesias a Sánchez que llevara a la investidura un gobierno de coalición él Iglesias se lo replantearía esa opción fracasaba en el Congreso contestó Sánchez anoche que está dispuesto a escuchar nombres que proponga podemos nombres de personas independientes

Voz 29 36:35 eso en Unidas Podemos somos todos y todas independientes del Ibex treinta y cinco independientes de los poderosos precisamente por eso creemos que nuestra participación en un gobierno es importante y por eso queremos negociar un gobierno de forma integral con el Partido Socialista

Voz 1071 36:52 pues esta es la respuesta de la portavoz de Podemos Irene Montero

Voz 29 36:55 que el Partido Socialista quiera proponer personas independientes nosotros no vamos a poner ningún veto a las personas que proponga el Partido Socialista para ocuparse de los objetivos de gobierno que acordemos igual que asumimos que el partido socialista no va a poder ningún veto a ninguna de las personas e independientes de los poderosos e independientes del Ibex treinta y cinco

Voz 1071 37:13 la Montero en el Congreso de los Diputados al tiempo que en el Palacio de la Moncloa hablaba Cela quién decide el Gobierno ni a ella su presidente

Voz 27 37:21 él será el que tenga que determinar la composición de su Gobierno corresponderá a la otra parte saber si la puede recorrer no pero es el presidente quien va a configurar su Gobierno en términos de confianza con todos y con cada uno

Voz 30 37:38 los miembros de su Vadim es el alcalde el que quiere que los vecinos que Irak

Voz 1071 37:43 bueno de momento las cosas siguen como estaban a pocos días de que Sánchez Iglesias se citen en el Congreso las conversaciones tendrán

Voz 27 37:50 serán largas llevarán su ritmo la conversión

Voz 24 37:53 es la de tener que la tienda que tener quien tiene la facultad que

Voz 27 37:58 el presidente de gobierno Pablo Iglesias y ellos serán los que tengan que determinar cuáles son sus aproximaciones sus estrategias para poder llegar a acuerdos ellos seleccionarán identificarán los términos sobre los cuales han de trabajar

Voz 1071 38:14 bueno sobre la repetición la posibilidad de la repetición de las elecciones pues vamos a subrayar estas declaraciones que ha hecho el primer secretario de los socialistas catalanes Miquel Iceta que no ve nada clara esa opción hicieron la vista mano Patricio es trágica dice conducir Ciutadans como a a los volver a votar verso las les mejor me parecía espantoso cree que agilice una ul dice que no cree que pueda ser una opción racional para un dirigente político declara

Voz 0194 38:50 tiene relacionadas todas con la investidura desde el principio de las negociaciones Juan Carlos mirábamos a Navarra porque decíamos que lo que pasaran Navarra tenía peso en algunos votos que podían ayudar a Pedro Sánchez a convertirse en presidente del Gobierno dependiendo de lo que pasaba había ahí los votos de Navarra suman dependiendo los del Partido Nacionalista Vasco despejados una de las incógnitas de la ecuación es que va a gobernar al Partido Socialista que va a gobernar mariachi

Voz 1170 39:12 no sólo eso sino que yo creo que decanta ya definitivamente la opción de Pedro Sánchez de que la la apuesta por la y y para que no le voten vamos para que se abstengan ciudadanos si el Partido Popular evidentemente quedo yo creo que queda completamente descartada eso es la consecuencia básica de la decisión de hacerse con el Gobierno de de Navarra luego la investidura yo ya no sé lo que puede pasar porque hemos repetido tantas veces que esto de las repetir elecciones es una cosa ilógica o que Ike habría que aprobar los acuerdos si al final se repetido las selecciones que ya no me atrevo a decir cómo están las tal mi mi mi mi pero es una pura presunción es que al final es Pedro Sánchez conseguirá llegar a un acuerdo con Unidas Podemos pero sí que la tonto política que en la que estamos inmersos desde hace unos cuantos semanas se sigue imponiendo me parece que volveremos a volveremos elecciones

Voz 0194 40:10 no Gonzalo

Voz 5 40:11 bueno en el cerco de la infamia desde Ciudadanos se se estrecha tanto que se va a quedar Inés Arrimadas dentro Iyad todo lo demás va a ser absolutamente infame no claro sí es infame bueno pues no estar de acuerdo con ciertas tesis cierta a modo de ver la política o de entender el país del nacionalismo pero yo no diría que el nacionalismos infame es más diría que es una parte bastante constitutiva de este país de tal manera que decir que quiero a es infame significa un poco en realidad decir que no te gusta nada tu país porque en este país y nacionalismos ir Jaydy en la medida de lo posible

Voz 0194 40:51 sido popular ha pactado muchas veces con ellos y además

Voz 5 40:54 bueno ya es que esto claro no hace falta ni decirlo pero ya en la cosa en sí de algún modo porque la alternativa parece que bueno que es es mejor estar con voz es mejor perpetuar al Partido Popular en regiones en las que se confunde con la institución y la institución se confunde con su propia corrupción es mejor perpetuar les ha de algún modo pues generar pactos con el nacionalismo porque parece que es el demonio no entonces de algún modo a no hay que comprar este falso esta falso argumento yo creo que es importante ya hay una diferencia clara entre esto veremos qué hace EH Bildu ahora firmar un pacto en el que figuran los logos de los tres partidos y aceptar tesis intolerables del partido de algún modo extremista en este caso no hay tal sí es de EH Bildu en este de pacto no hay que es lo intolerable en este caso de EH Bildu pues seguramente su política sugestión de la memoria del terrorismo bueno nada de esto va a cambiar en cambio cuando PP y Ciudadanos pactan con Vox se incluyen dentro de su programa de gobierno las tesis intolerables de Vox no entonces hay que establecer bien la diferencia no son casos paralelos

Voz 1170 41:55 no indudablemente no comparar de Bildu con cualquier otro partido legal que está de España pero ilegítimo absolutamente me parece

Voz 0194 42:05 sí pero no hay pero pero pero el partido socialista no ha pactado con EH Bildu no este es un poco el mantra que en el que insiste ciudadanos claro se H H Bildu no ha pactado con el Partido Social

Voz 1170 42:15 pero solo puede constituir gobiernos con la abstención de HBO va ir y esto conlleva

Voz 0194 42:19 pacto no igual que mucho Arús

Voz 1170 42:22 gobiernos constituidos ciudadanos si el Partido Popular que no conlleva el apoyo que tiene que conllevar el apoyo de Bush pero no necesariamente el pacto

Voz 5 42:30 bueno parece que lo que que el creer todo voces está forzando está bien me admira mosca de Andalucía está incluyendo la inclusión de sus medidas

Voz 1170 42:39 en cuanto no lo hace se queda sin gobierno

Voz 0194 42:41 has después iremos a Murcia pero ayer ciudadanos estaba sentado en la misma mesa de negociación junto con Vox

Voz 1170 42:48 aunque lo negara fue exacto pero sí que es una

Voz 0554 42:51 ingenuidad creer que cuando alguien da su apoyo a un gobierno con su voto con su extensión lo hace gracia et amore

Voz 5 42:58 ni vos los da Neville da no

Voz 0554 43:00 es engañemos lo que hay que ver con detalle es que es lo que han pactado en Navarra y qué es lo que va a motivar que Bildu con su abstención facilite y posibilite que haya un gobierno presidido por el Partido Socialista después de eso tendremos una opinión eso por lo que se refiere a a a Navarra en general por los regalos sobre los supuestos regalos de apoyo electoral de los partidos nadie regala nada con el voto favorable con la actuación siempre hay algo a cambio después en en en lo que se refiere a la a la investidura el presidente del Gobierno en funciones hoy no fijamos exclusivamente en la posición de Podemos en lo que va a hacer Podemos como si pudiera Podemos tuviera la llave para darle la mayoría alpina entre ven no la tiene sin ellos no puede tenerla pero no se habla de los demás todo ser todos se fijan e insisten en que es lo que se está pactando con Podemos y acuerdos pueden llegar bueno

Voz 5 43:55 con el PNV que ya parece Claris

Voz 0554 43:57 lo que elevadas apoyo que se ha pactado porque el PNV lógicamente está en su derecho no va a regalar sus votos lo mismo ocurre con compromiso y con el PRC décadas pero claro es que a pesar de todo eso faltan tres votos para la mayoría absoluta o falta entre Porto en la segunda votación para que el presidente pueda serlo ya no en funciones sino definitivamente esos tres votos tienen que salir necesariamente del separatismo catalán o vasco como nadie regala nada a cambio de nada de de algo pues entonces estamos en nuestro derecho a pensar que si no se preocupan de Hinault se hable en absoluto de porqué se da por supuesto que Esquerra Se va a tener estamos en nuestro derecho pensar que es que ha habido una negociación o un acuerdo subterráneo con Esquerra que se da la casi certeza de que se van a hacer porque parece ser que el hueso de Taba en este momento para establecer un gobierno es Podemos Hinault no necesariamente yo solamente indicio en Cataluña en estos días que ha habido pactos electorales para poner en marcha los ayuntamientos el Partido Socialista ha votado conjuntamente con Esquerra Republicana de Catalunya en XXXIV

Voz 1170 45:04 el después

Voz 0554 45:05 hoy ha pactado con Cataluña para para la Diputación el señor Clos que es un dirigente importante del partido socialista que fue alcalde una persona gravísima hoy ha sido fichado por el Gobierno de Torra estoy en mi legítimo derecho a intuir que algo

Voz 7 45:22 algo se ha movido de bajo la mesa yo yo estoy de acuerdo en que la sospecha es necesaria porque

Voz 5 45:28 la antesala de la crítica además en pero

Voz 7 45:30 pero no por sistema sino que en este caso concreto de algún modo