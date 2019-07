Hora 25 (05/07/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0866 00:00 la iniciativa busca el encuentro con el número dos de Ciudadanos José Manuel Villegas para que le aclare las palabras que horas antes provocaban que los de Abascal se levantaran de la mesa de negociación en Murcia justo cuando según

Voz 1 00:10 Ellos el acuerdo con los dirigentes regionales de la

Voz 0866 00:13 formación naranja estaba muy cerca de hecho hoy según estas fuentes ya sabía elaborado la portada del documento con los tres logotipos espinosa pregunta Villegas y es verdad que no van a firmar tal y como había declarado IBI llega se reafirma en que no van a firmar nada hay acaba esa primera reunión que hoy Inés Arrimadas no llegaba a confirmar aunque sí admitía que miembros del comité negociador de su partido mantuvieron contactos con dirigentes de Vox antes de la votación pero lo hicieron decía para remarcar que no iban a llegar a acuerdos

Voz 0194 00:43 de veinte de la tarde faltan pocos minutos para que empiece el pleno dice el PP que has ahora a alguien de Vox que no quieren identificar les asegura que se abstendrán Javi según esta versión López miras empezó el pleno pensando que sería presidente

Voz 0900 00:57 eh

Voz 2 00:57 si os acordáis de que resaltaba ayer la

Voz 0900 01:00 sonrisa amplia que venían García De Gea López miras pues esa era la razón fuentes del PP murciano Nos insisten en que en ese momento Teodoro García López miras escucharon acababan de escuchar a través de un teléfono con manos libres los dos juntos y en un despacho a un alto cargo de Vox diciéndoles está bien adelante dicen que les dijo que seguiría la votación por streaming desde Madrid López mira se lo ha contado esta mañana Aimar Bretos

Voz 3 01:24 en el pleno el secretario general de mi partido y yo mismo dimos esa conversación con quién es que no no se lo voy a decir si me lo permite peligre por Educació

Voz 4 01:35 en una conversación privada se compromete con usted

Voz 0900 01:38 es abstenerse

Voz 3 01:39 sí sí sí hablamos que Si bueno sí yo me comprometía con ese programa de gobierno de gofio esas medidas ellos soy se hacen vean como como Ximo

Voz 0900 01:49 aunque el presidente no lo ha dicho fuentes populares señalan a Radio Murcia que el emisor era el propio Santiago Abascal y que hay varios testigos además que lo acreditan sin embargo Vox lo niega su negociador en Murcia dice que Teodoro García lleva un mes engañando les con documentos infumables en Madrid en Murcia en el Pacto de ayuntamientos este estos

Voz 3 02:07 que lleva como un mes intentando aún más ya no con documentos que luego no cumple documento que son infumable el caso es que ayer bueno pues fue otra vez parte de lo mismo

Voz 0900 02:20 la acusación de Gestoso es muy grave dice que el negociador del Partido Popular Teodoro García se inventó literalmente un acuerdo para engañar les

Voz 3 02:28 se inventó que habían llegado a un acuerdo y que lo cual fíjate Abat tablón tipos reconoce que llegan a un acuerdo para estar sentado sea el ayer se dedicó toda la tarde la vuelta cuanto en Madrid la han dicho que la única persona con las que puede negociar es con nosotros que somos lo único interlocutor válido y que además yo estoy aquí designado por la directiva nacional para negociar

Voz 2 02:51 para terminar de complicar la madeja Ángels Sastre la

Voz 0900 02:54 esta Miguel gana oulet de Ciudadanos de Murcia el PP dice que a las siete y media sobre la bocina le pidieron a ceder a un despacho de la Asamblea nos han contado todo tipo de detalles hasta aquí en la acompañó una asesora popular Nos indican que miremos la retransmisión de la tele

Voz 5 03:08 aplica murciana Le vimos salir del despacho tras la

Voz 0900 03:10 comitiva que formaban el presidente Teodoro García aunque eso no quiera decir nada simplemente que iba detrás de ellos andando en ese despacho se informó del asunto y cuando le hemos preguntado a él esta mañana en Hoy por Hoy lo hacía mi compañera Mayka Sánchez ha dicho yo estaba allí

Voz 4 03:25 este es algo Iker no se rompa cinco momentos después Jorge eso existió y ya está

Voz 0194 03:33 el acuerdo estaba cerrada minutos antes de que comenzara la investidura

Voz 0900 03:39 yo estaba presente en resumen entraron C's y PP al plenario con esa sonrisa pensando que tenían acuerdo Ibooks sabiendo que sus diputados iban a votar

Voz 0194 03:48 en contra y al final la hora en la que se votó fueron las ocho de la tarde bueno ya a esa hora ha contado hoy Vox Santiago Abascal estaba reunido aquí en Madrid con Pablo Casado carrera el PP no lo ha desmentido

Voz 0866 04:02 no no lo ha desmentido guardan silencio y remiten a las palabras ayer de su secretario general Teodoro García Egea tras la investidura fallida esas en las que como recordábamos decía tener un acuerdo que se habría incumplido y esa es la versión esta versión es la que desmiente el relato que hacen fuentes de Vox porque como decíais Santiago Pablo Casado pasan las horas previas a la investidura juntos en Madrid aunque no da detalles del lugar estando en esta reunión los populares trasladan al presidente de Vox una oferta en el último momento para que sus diputados faciliten la investidura Abascal según este relato traslada el ofrecimiento a su comité ejecutivo en el que por cierto no está iban Espinosa pero este órgano lo rechaza al no contar con el compromiso de ciudadanos dicen un compromiso por cierto que según estas fuentes Vox hubiera permitido que no fuera firmado pero si de alguna manera a público en todo caso aseguran no hubo acuerdo con el PP tampoco falta de comunicación con sus diputados como deslizaba Ana algunos dirigentes populares dicen eh ya que en el emisor

Voz 0900 05:04 Luz se encontraba como lo hace una de las Persson

Voz 0866 05:07 más de la máxima confianza de Abascal el vicesecretario de Presidencia Enrique Cabanas

Voz 0194 05:12 y con este clima Javier Ruiz y que no de mucha confianza mucha confianza no es posible un acuerdo en Murcia

Voz 0900 05:20 el PP dice que si Ciudadanos dice que seguirá negociando con el PP de momento les cierra la puerta al PSOE hoy ha pedido y mañana lo dirá en su Comité Regional que quiere hablar que quiere intentarlo también el Partido Socialista Vox mientras tanto insiste en que se sienten engañados pero también de halal Puerta abierta lo que pasa es que la puerta es la misma sentarse a negociar mesa tripartita firma por escrito que acredite que entrarán en el Gobierno Icon algunos asuntos como ese tema de la deportación de inmigrantes o la derogación de la ley en el eje TBI que bueno parecen difíciles de asumir por parte de Ciudadanos por cierto hoy ha habido un gesto importante años el presidente de la Asamblea que ya sabes es de Ciudadanos Alberto Lillo había anunciado antes de la sesión de investidura fallida algo bastante sorprendente anunció que iba a haber una nueva ronda de contactos y que sería a partir del próximo quince de julio es decir la semana que viene no la siguiente hoy ha comunicado sin embargo que deja sin fecha esa ronda que había marcado el objetivo dice es dar tiempo a los partidos para lograr una investidura válida Nos dicen de distintas fuentes políticas de todos los partidos en la Asamblea que lo que está ocurriendo es que el PP está presionando para que esta misma semana vuelva a haber una nueva ronda de contactos está buscando tiempo alguien o simplemente están intentando hacer

Voz 1170 06:33 Gerrard no sabemos veremos si les seguir ver

Voz 0194 06:36 hemos ido contaremos exacto Javier Herrera Javier gracias a los dos hasta agotar hasta luego muy buenas noches decía antes Yago de Vega quién teníamos comprar palomitas para el culebrón Griezmann pero para el culebrón Murcia yo no sé si palomitas ganchillo todos un poco de todo no

Voz 5 06:52 la verdad es que ya con esto de la reunión de casado y Abascal me estaba imaginando que pactaran entre ellos doce pidieran a ciudadanos que estuviese buenos días claro de la cosa está empezando a ser verdaderamente alambicada vamos a ver yo creo que a mi juicio hay una mala noticia y es que la Región de Murcia sigue en manos de Vox y que después de esto Vox subirá su envite es decir ves están manteniendo muy firmes y por lo tanto

Voz 1170 07:16 ah y parece que sí va a haber ese pacto a tres será

Voz 5 07:22 consta de que Vox introduzca muchas de sus prerrogativas BOC es un partido

Voz 2 07:28 decía en las claves no se lo escuché ayer no Universidad verano al cielo cerró

Voz 5 07:32 goles la nueva por las nuevos partir derechas políticos son partidos de nicho es decir van a cazar esos lugares vacíos que han dejado otros partidos esos nichos de audiencias y votos más que ser partidos y lógico solamente por excelencia no de tal manera que lo que está haciendo ahora boxes intentar captar eso que Ciudadanos parece estar dejando abandonada no estén tanto ha olido sangre ahí está entiendo yo creo que esa ciudadanos Emilio

Voz 0554 07:59 que el problema que hay en la negociación entre los posibles acuerdos entre el Partido Popular Ciudadanos y Vox está en que Ciudadanos quiere lo potros de Vox porque lo necesita pero no quiere contaminarse no quiere llegar a ningún acuerdo es es muy difícil claro eso es pretender la cuadratura del círculo eso en derecho si los contratos de adhesión yo aquí tiene usted esto si te quieres está de acuerdo sino no siempre que el problema de vos el problema de Ciudadanos y el Partido Popular en consecuencia es que si no se cuenta con los votos de Ciudadanos de Vox es imposible que haya un gobierno integrado por por por los tres partidos de la derecha o por lo menos por dos de ellos no y además se niegan a algo tan evidente aquí como es el hecho de que si un partido Porta sus votos sin los cuales no pueden tener mayoría pues reclame una parcela de poder claro pues pues querer una parte de de León y la otra no pues tiene una contraerán unas contradicciones tremendas y eso es lo que hace no que vayamos a necesitar Pacino sino que vayamos a necesitar las reservas que tiene un camello cuando

Voz 6 09:08 vamos a ver eh

Voz 1170 09:11 Ciudadanos es una cosa absolutamente extraña esta gestión que está haciendo de las de las selecciones de lo que las cosas más extrañas que yo he visto en mi vida no sé yo creo que el los cuatro millones doscientos mil votantes que que tiene yo creo que tenemos a cuatro millones doscientos mil personas completamente y extasiada se en la nada difícil pero que ha que votado yo y qué están haciendo con mi voto porque no tengo ni la más remota idea

Voz 6 09:38 a a qué juega claro

Voz 1170 09:41 tengo una campaña electoral diciendo que ellos sólo van a votar con el PP evidentemente cuando se presenta Bossi voz era más que previsible que va a tener una presencia la llave en muchos ayuntamientos cuando tú dices que vas a pactar con el PP es lo que estás diciendo es que te tute crímenes al bloque de las hechas eso se dijo en campaña electoral no es decir después claro esta cosa de quiero que me botes pero que has quinto mes las pues es una cosa realmente extraña pero por otra parte está esta cosa estrambótica que es vox estos híper ventilados de la extrema derecha que creían que iban que por fin iba a poner hay lo que hay que poner encima de la mesa y que Amir ya no me van a crear y que yo soy el más el fuerte del mundo pues se ha demostrado que Murcia tienen cuatro concejales diputados que son imprescindibles para conformar mayorías pero son cuatro se pero pero si esos cuatro no sale pero pero son tú no sale Ibooks debería aprender una cosa es que esa esa política de de de todo o nada lo que les va a llevar a la desaparición ya les ha llevado una crisis interna que está claramente larvada entre por una parte el liderazgo cada vez más cuestionado de Abascal esa nueva pareja de moda que parece que se ha hecho con las riendas de The Box yo creo que

Voz 5 11:02 pero bueno el fin absoluto eso es lo que es lo que está por ver obviamente no podemos adivinar el futuro y no lo sabemos pero que que perjudica más a Vox este envite este llegar hasta el final Sting que no les coman importando significarse como como un agente político activo independiente o servir sencillamente de muleta quedar ninguneado como como basado en Madrid estas lo complejo lo que perjudicaría al box sería

Voz 0554 11:27 que por su su falta de colaboración votar en contra o no abstenerse hubiera un gobierno de izquierdas en aquellos lugares donde no

Voz 1170 11:37 pues sí el el riesgo sería equivocado una tormenta pero lo

Voz 0554 11:43 es decir que porque Vox no de su apoyo a una coalición de los tres partidos en los términos que sea el votante no detalle la consecuencia sea que la izquierda tenga el poder en ese ayuntamiento o en esa comunidad autónoma eso sería demoledor electoralmente tiene todas las

Voz 5 12:00 lo que perjudicaría BOC sería que Ciudadanos apoyas el partido más votado en este caso al PSOE en la región de Murcia o que lo hiciera en la Comunidad de Madrid eso eso eso es lo que haríamos uso beneficiados beneficiaría al ahí

Voz 0194 12:10 absolutamente me queda una última cosa de los tribunales pero que en realidad tiene repercusión política importante sobre todo para los partidos que piden que se aplique el ciento cincuenta y cinco en Catalunya de manera indefinida como el Partido Popular Ciudadanos por ejemplo bueno pues dice el Constitucional que no puede ser así falló hace unos días a favor de la manera en la que el Gobierno Rajoy aplicó es artículo en Cataluña pero conocemos los detalles y el tribunal que es el que interpreta la Constitución avisa de que se tiene que aplicar de manera excepcional Hinault de forma ilimitada es decir a partir de ahora cuando escuchemos a los líderes del Partido Popular o de ciudadanos exigir la aplicación indefinida del ciento cincuenta y cinco hay que recordarles que el constitucional dice que esto no es posible y el Tribunal Supremo ha publicado hoy la sentencia de la manada Alberto Pozas buenas noches

Voz 0554 12:53 hola años más noche desplegamos en su día que implicaba aumenta

Voz 0194 12:55 las penas de los condenados lo que hoy conocemos son las razones así como el tribunal establece que el silencio de la víctima no es su consentimiento es decir

Voz 0554 13:03 sólo el sí el Tribunal Supremo ha dejado varios recados en esta sentencia para los casos de violaciones en grupo están por llegar a los tribunales el silencio de una mujer no es una invitación a mantener relaciones sexuales en este caso de la manada dice la magistrada Susana Polo que el silencio de la víctima sólo se puede interpretar pues como una negativa por tanto queda desterrada la posibilidad de que todo fuera con sentido ellos de hecho según la sentencia buscaron esa situación para anular dicen su voluntad buscaron el portal no dijeron para que aprovecharon también que estaba sola si quería o no quería era algo que no entraba en su ecuación hay una frase Angels en esta sentencia que es especialmente gráfica en ese portal lo que hubo fue sometimiento no con sentimiento

Voz 0194 13:43 el Supremo Pozas hace varias correcciones y además severas no a los jueces que llevaron el caso hasta ahora empezando por los que sólo vieron abuso no vieron agresión

Voz 0554 13:50 las ciento treinta y tres páginas recogen una reprimenda contundente a los jueces tanto de la audiencia como del Tribunal Superior de Justicia de Navarra el Supremo entiende que han pasado por alto detalles aspectos muy importantes para sentenciar el caso por ejemplo que la víctima había bebido y que por tanto era más vulnerable y también que en los vídeos se ve cómo está acorralada es la palabra que utilizan esto era relevante dice la sentencia para hablar de violación sino de abusos y los tribunales navarros pasaron por encima dejando estos aspectos fuera del relato de hechos probados de forma inexplicable dice el Supremo hacen una segunda corrección que puede marcar el camino al resto de casos de los que hablábamos creen que cada miembro de la manada tendría que haber sido condenado esto lo hablábamos en este programa

Voz 0194 14:28 al tendría que haber sido condenado por cinco

Voz 0554 14:30 delitos de agresión sexual es decir por el que comete de forma directa y como coautor de las violaciones que cometen el resto de acusados

Voz 0194 14:37 María buenas noches buenas noches

Voz 0554 14:39 había juristas hoy que decían que esta sentencia refuerza

Voz 0194 14:42 la la necesidad de cambiar la ley esos también lo que lo que te ha dicho el Gobierno que es lo

Voz 0554 14:46 que se cambiará o lo que pretenden cambiar bueno en realidad el Supremo se ha adelantado al Gobierno ha ido por delante porque en su sentencia y en sus argumentos está la reforma que tiene justicia prácticamente hecha el alto Tribunal deja claro citando incluso el convenio de Estambul que es la referencia europea contra la violencia machista que el consentimiento en un acto sexual tiene que ser expreso de lo contrario será un delito la ministra de grado esta tarde se leyó la sentencia después habló para la SER

Voz 7 15:15 estas sentencias bueno en la medida en que refiere que ese consentimiento no puede entenderse dado por un sometimiento porque las circunstancias que llevaron a la víctima a someterse lo que hacen es excluir precisamente ese consentimiento

Voz 0554 15:30 la sentencia habla de violación y la reforma del Gobierno recupera la violación como un delito autónomo Icon un artículo propio como estaban el Código Penal de mil novecientos setenta y tres había desaparecido en mil novecientos noventa y cinco como una polémica modificación realizada por el Gobierno de Felipe González que ha generado como vemos mucha confusión Illa banalización de un delito tan grave se van a suprimir recordamos los abusos todo será agresión sexual o violación en el caso de que haya penetración la vicepresidenta Calvo también en declaraciones a la SER

Voz 0376 16:01 camina en la misma dirección de la reforma puesta en marcha por el Gobierno y que la medida de lo posible seguiremos manteniendo y ampliando en el futuro porque con ellos reforzamos la seguridad y la libertad sexual de las mujeres

Voz 0554 16:16 y hay otra cuestión importante en el actual Código Penal para que haya violación se tiene que demostrar que la víctima sufrió violencia o intimidación pues ven con la reforma la violencia y la intimidación pasarán a ser agravantes todas las juristas consultadas subrayan la importancia de la formación de los jueces en perspectiva de género como ha quedado patente en esta sala del Supremo en la sentencia cuyo ponente es la magistrada Susan Apolo de todas maneras antes de que sea cualquier cambio

Voz 0194 16:43 en la ley si es que se hace esta sentencia Pozas ya clara cómo tiene que entenderse la ley no no es verdad con nuestro Código Penal en la mano que lo que sucede en Pamplona fuera un episodio de abusos

Voz 0554 16:53 el Supremo que cita decenas de sentencias suyas propias del Tribunal Constitucional incluso lo citaba Mariola el convenio de Estambul para dejar claro que la violación no termina con el uso de la violencia que uso de intimidación ambiental como en este caso o directa también por ejemplo a través de una amenaza verbal también nos permite hablar de agresión sexual y que en este caso se puede hablar incluso de intimidación si tenemos en cuenta que eran cinco hombres adultos rodeando a una joven en un espacio mínimo una situación que lo ha dicho desde el principio la llevó al bloqueo total llaman abuso sexual a lo que pasó dentro de ese portal Ángels dicen los jueces pueden puede suponer forzar el derecho a exigir resistencias heroicas dicen a las víctimas de ataques sexuales estado echando un ojo a la a la hemeroteca este concepto de la resistencia heroica de que una mujer tenga que resistirse para que quede demostrado que ha sido violado que ha sido agredida sexualmente salvo que desapareció desapareció de nuestro ordenamiento jurídico en octubre de mil novecientos ochenta y siete aún a día de hoy el Tribunal Supremo tiene que seguir recordando que esto no se le puede exigir ni mucho menos a una mujer que está sufriendo un ataque sexual

Voz 0194 17:52 Pozas Mariola muchas gracias hasta luego hasta el nuevo una sentencia que estuvo en su momento envuelta de mucha polémica con la rectificación del Supremo y con los detalles de la sentencia muy muy importantes para para sentencia si para decisiones futuras Manolo Martín directora de hoy Badajoz muy buenas noches

Voz 8 18:10 hola buenas noches Ángels continúa el periódico mañana

Voz 9 18:14 bueno pues nosotros le damos de titular principal dedicamos al un tema que en Extremadura es recurrente que son las obras de la

Voz 8 18:22 pues vamos a ver que acaba de llegar

Voz 9 18:24 entonces vez damos una buena noticia no que se estropee ni nada

Voz 8 18:30 creo que eso es lo habitual

Voz 9 18:33 esto es lo habitual sino que ha de ir va a invertir un treinta por ciento más de dinero en el último tramo el que afecta a Navalmoral porque para hacer unos se pasos elevados y pasos subterráneos porque aquí pasa por medio y que es un grave problema que incluso ha dado lugar a accidentes mortales que es un pequeño empujen frito más para nuestro para nuestro AVE en uno de los puntos más complicados no de foto principal llevamos una foto muy muy hermosa de niños de Chernóbil que han venido de pasar las vacaciones en medidas para mí es de acogida estas niños que teóricamente ver siguen pues siguen viniendo a estos niños creíamos ellas siguen viniendo para tener unas vacaciones un entorno mucho más bonito es mucho más sano que el que ellos han han tenido llevamos también una información sobre el sueldo nuestros alcaldes recién elegidos

Voz 0194 19:24 lo han subido tan sólo han subido

Voz 9 19:27 Seat tu vida algunos pero no tenemos grandes sueldos de estar entre tres mil quinientos y cuatro mil los de las grandes ciudades de paso importante no ávidos sueldos disparatados

Voz 0194 19:40 ahora no lo digo porque como en algunas otras zonas y que no se hemos visto cómo ha sido a coger la vara de alcalde subirse el sueldo por eso te lo ocultaba

Voz 9 19:47 los visto personajes El día llevamos a la primera mujer al frente del CNI

Voz 8 19:53 pues muestra quedó donde es

Voz 9 19:57 no no lo sé pero no pensaba

Voz 8 20:00 pensaba que era extremeñas no no pensaba que era extremistas parece

Voz 9 20:05 no es llamativo un organismo como este tenga una mujer por primera vez en su historia son muchísimas

Voz 8 20:14 gracias a vosotros hasta luego

Voz 0194 20:16 las apuestas del periódico de de hoy Badajoz para para mañana nos queda el cuaderno de Frances que lo otro

Voz 1 20:22 la eh Brian Pérez hola qué tal frase a petición de la fiscalía que ha pedido al juez del caso Villarejo libertad bajo fianza de trescientos mil euros para el ex jefe de seguridad del BBVA excomisario Julio Corrochano en la pieza que investiga el espionaje que la entidad encargó supuestamente a Villarejo ahora la Audiencia Nacional debe decidir sobre esta petición frases también de las ONGs de infancia que alertan del aumento de la criminalización a los niños que llevan solos a España piden un plan de acción de todas las administraciones

Voz 10 20:53 la verdad es que estamos muy preocupados porque estamos viendo cómo está creciendo la estigmatización entorno acto llamados Mena si terminan siendo trata como una amenaza hay un problema de orden público por eso no resulta urgente recuerda que ante todo son ni que la mayoría son muy vulnerable que la inmensa mayoría ha cometido nunca delito actual lo contrario llegan con muchas ganas de encontrar la manera salir adelante y que además tiene los mismos derechos Sara

Voz 1 21:20 Collantes que es experta de migraciones de Unicef España y recuerda también que estos menores extranjeros son niños por encima de cualquier política migratoria fresas también del presidente de los Estados Unidos Donald Trump

Voz 2 21:32 en enero

Voz 1 21:37 pero del cuatro de julio de la pasada madrugada agradeció a las tropas que tomaron los aeropuertos en manos británicas en mil setecientos setenta y cinco cuando los hermanos Wright realizaron su primer vuelo en mil novecientos tres el primer aeródromo data de mil novecientos porque tras las críticas hoy

Voz 11 21:55 tras asegurar es decir trampa claro

Voz 1 21:58 dado que el resbalón históricos se debe a que la mi a mitad de frase el teleprompter sea apagó se fue ha dicho también que no es una buena sensación cuando estás delante de millones de personas en televisión y frases de evacuación concretamente a dieciséis mil quinientos ciudadanos y el personal del Banco Central Europeo que el próximo domingo tendrán que ser desalojados por una bomba de la Segunda Guerra Mundial de quinientos kilos descubierto en Frankfurt durante una excavación bueno ya a las puertas del fin de semana Angels una dedicatoria para los que nos están escuchando salvo en el coche los que están de vacaciones va a punto de empezar las también algo por aquí hay alguno por ahí que está ya está usando

Voz 12 22:37 pena de novedades Carme vamos bien

Voz 0194 22:58 el miembro del equipo de será de vacaciones Palomo que no se Brian como haremos el programa la semana que viene con muchas ganas con todo con todos nuestros fuera tope a tope venga Ramoneda

Voz 13 23:08 el dietario

Voz 1150 23:11 Antonio Garmendia el locuaz presidente la patronal hurga indecisión de eso

Voz 0194 23:16 en motivado por los últimos encuestas

Voz 1150 23:18 esta la hipótesis unas nuevas elecciones igual mejor esperar a noviembre y tener un país más tranquilo el rencor que genera Podemos en algunos sectores es infantil y más cuando está en sus horas más bajas descorazonador es que Pedro Sánchez se siente interpelado por este recelo y busque retorcida soluciones para que no se vea contaminado por Iglesias y compañía la política tiene argumentos que la razón no entiende Sánchez sigue viviendo a la derecha que le echa una mano en la investidura para no estar condicionado por la ascensión dos independentistas con lo cual es imperativo aclarar que nos está diciendo que la ascensión de la derecha sería gratis y la de los independentistas no o que está dispuesto a pagar a la derecha pero no a los independentistas sea cual sea la solución tenemos derecho a saber cuál es el precio decía el sociólogo Stefan la escénica en El País el sistema te fuerza a hacer daño a otros aunque no quieras cada sistema tiene sus modalidades de legitimación de la atrocidad en nuestro pasado se hacía en nombre de Dios en otros lugares ha hecho nombre la revolución universal la diferencia con nuestro sistema actual es que el daño al otros ilegítima en función de la cuenta de resultados todos hemos oído decir alguna vez que la prueba de iniciación de un aspirante ejecutivo es pidiera un trabajador tiene premio nunca es tarde si la dichas buenas Matteo Renzi la promesa fallida la socialdemocracia italiana toma la palabra ante el caso de los inmigrantes

Voz 0900 24:37 los rescatados por el barco alemán si Watch

Voz 1150 24:39 en una carta al diario La Repubblica reconoce que nos hemos equivocado al considerar una amenaza a la democracia algunas decenas de barcos en un país de sesenta y un millones de habitantes esperemos que esta reflexión llegue a muchos colegas suyos el Gobierno español sin ir más lejos que han asumido a críticamente la cultura de rechazo a los inmigrantes impuesta por la fronda populista sería una señal de que algo se mueve en la socialdemocracia europea

Voz 0194 25:10 sí pero ahora allí por esta semana lo dejamos aquí Emilio Contreras Gonzalo Velasco Juan Carlos Jiménez buenas noches buen fin de semana buena semana hasta la semana que viene de un fin de semana vendrá luego O'Brien hasta el lunes hasta aquí como un clavo todos a partir de las ocho les esperamos pidiendo sí

