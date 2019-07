Hora 25 (08/07/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:25 hola buenas tardes bots pide el PP se compromete Vox pide cambios legales y el PPS habría que la Asamblea de Madrid revise la ley LGT Bay Vox pide una reunión con Abascal y casado no descarta presentarse Albert Rivera ha dicho que no piensa ir otra cosa es que ciudadanos que ha pactado con el PP un programa con varios guiños a la extrema derecha vuelva a negociar con Bosch en Murcia o en Madrid Rocío Monasterio avisa sin embargo de que eso ya no les

Voz 4 00:49 vale que si Ciudadanos tiene tantos remilgos si tantos adscritos a reunirse con nosotros pues que exista un gobierno monocolor del Partido Popular y que señor Aguado simplemente apoye desde

Voz 0194 01:01 ahora Abascal asegura que esperarán su despacho del Congreso desde las ocho de la mañana y a ver quién va a pedirle sus votos mañana al presidente de la Asamblea madrileña volverá a hacer una ronda de consultas para decidir si designa como candidata a Isabel Diaz Ayuso a pesar de que en este momento que más apoyos tiene es Ángel David

Voz 1071 01:17 cuando el caso es que el martes vendrá cargado de citas

Voz 0194 01:20 José Luis Sastre buenas tardes Ángels buenas tardes de ninguna podrían

Voz 1071 01:23 separarse ahora que fueran a salir acuerdos verde está la cosa entre el PSOE y Unidas Podemos los socialistas han ofrecido en documento en realidad es un resumen de su programa electoral para visualizar así que ellos quieren hablar de contenidos no de sillones porque sillones a Podemos en el Consejo de Ministros al menos no dan e Iglesias replica que ellos no piensan ceder más

Voz 4 01:40 no estamos poniendo ninguna excusa queremos que sean nuestros socios preferentes

Voz 0443 01:46 el Gobierno progresista o no hemos parado

Voz 5 01:48 lo de flexibilizar posiciones y lo que vamos a plantear al Partido Socialista en la reunión de mañana es que esto no tiene porque serán septiembre

Voz 0194 01:58 el nuevo primer ministro griego el conservador Minnesota Kiss ha tomado ya posesión de su cargo y ha nombrado esta tarde a los ministros que formarán su gabinete con el que el país en vías y a la oposición

Voz 6 02:07 esta mañana ha declarado en Barcelona la chica que fue violada cuando tenía catorce años

Voz 0194 02:11 por seis individuos en Manresa descrito como

Voz 6 02:13 uno de los agresores llegó a apuntar la con una pistola y hemos hablado aquí en la SER con la psicóloga que la atendido

Voz 0283 02:18 estoy se encuentra que normalmente el proceso que no él es muy duro a veces parece que es esté Miquel me la víctima no tiene que esforzarse mucho para ser creíbles

Voz 1071 02:29 la Audiencia de Burgos ha abierto juicio contra los tres ex jugadores de la Arandina investigados por una supuesta violación a una menor de quince años y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 02:39 buenas tardes tenis Wimbledon dos españoles se han metido hoy en cuartos de final Rafa Nadal que ha ganado con facilidad al portugués Paulo Sousa ir Roberto Bautista que ha ganado al francés Benoit en cambio Fernando Verdasco y Carla Suárez han caído eliminados nombres propios del día en el mercado en baloncesto Mirotic presentado oficialmente como jugador del Barça ahí en fútbol Joao Félix que esta mañana ha sido presentado oficialmente como nuevo fichaje del Atlético de Madrid aunque la noticia en fútbol acaba de producirse hace unos minutos el París Saint Germaine anuncia que Neymar no se ha presentado al entrenamiento en el que estaba convocado a pesar de no tener permiso del club y afirma que se va a estudiar la situación y que será sancionado por ello

Voz 0194 03:17 ni en el tiempo atentos a las tormentas en el nordeste del país Luismi Pérez buenas tardes buenas tardes atendieran las tormentas que van a seguir cayendo en muchas zonas del norte del este del país esta próxima noche separa

Voz 7 03:27 cebar en zonas del Ebro el resto de Aragón también gran parte de Cataluña y la Comunidad Valenciana las tormentas del Cantábrico y Castilla y León irán a menos en el resto del país tiempo más tranquilo noche que se presenta de buen dormir el caso de Canarias algunas nubes que irán a más al norte del archipiélago y es que la y se va a reforzar mañana por la mañana tormentas fuertes en gran parte de Cataluña durante la tarde en el Sistema Ibérico Sistema Central y en gran parte del Pirineo bajan un poco las temperaturas y el viento de cierzo se reforzará en el Ebro también cerca de Baleares el viento del noroeste

Voz 1071 04:00 antes de cerrar portada al misterio de las cremas solares denunció la OCU que algunas cremas protegían menos de lo que sus envases prometían los fabricantes lo negaron encargó el Ministerio entonces uniforme y el resultado es que la OCU tiene razón pero los fabricantes también Adela Molina

Voz 0194 04:13 el Ministerio de Sanidad a través de la Agencia Española del Medicamento no ha hecho un estudio propio sino que analizado el de la OCU y el de los fabricantes cuestionados y Nivaria ha concluido que los dos estudios están bien hechos y que si dan resultados dispares es porque hay una gran variabilidad en la metodología que se usa los laboratorios para fijar el factor de protección de las cremas la OCU pide que tome medidas Enrique García portavoz

Voz 8 04:34 una variación de la norma que evite esta variabilidad y que evite la incertidumbre que ahora mismo rodea a todos los productos de factor de protección solar

Voz 0194 04:45 Sanidad cree que no hay que cambiar el etiquetado de las cremas porque no se han recibido quejas ni hay riesgos para las

Marcos Granado Juan Carlos Ingelmo la técnica

Voz 3 06:35 sí cabina SER Hora veinticinco

Voz 12 06:45 lo nuevo nuevo de hoy es el acuerdo al que han llegado en Madrid

Voz 1071 06:48 el PP y Ciudadanos pero lo revelador no es es lo revelador son las intenciones que reconoce Diaz Ayuso por ejemplo tutea va a esta tarde e incluido en el acuerdo a las propuestas que Vox trasladó a los medios me he comprometido a cumplirlas imprimía su defensa eso escribía Ayuso que antes ella misma de voz había abierto la puerta a reformar la ley LGTB

Voz 4 07:08 se trata de trasladar una leían Parlamento volver a abrirla en el Parlamento no será el PP ni de Vox ni del PSOE ni de Podemos ni ciudadanos es la voluntad del Parlamento el que decida si revisamos la ley aquí y qué aspectos se cambian ya si es cómodo

Voz 1071 07:22 pues de proclamar en el orgullo que son partidos que respetan los avances en la igualdad PP y Ciudadanos sean abierto a incorporar o a estudiar vaya propuestas de la extrema derecha vamos en directo a la Asamblea de Madrid Carolina Gómez buenas

Voz 4 07:34 buenas tardes en ese documento hay guiños al

Voz 0393 07:36 la extrema derecha como el control parental en la educación de los hijos el fomento de la Familia y la natalidad o el control de turismo sanitario de la inmigración ilegal también se accede por ejemplo a revisar la ayuda a la cooperación exterior Vox pedía eliminar la ayuda al desarrollo la candidata popular asegura que se han asumido muchísimas exigencias de Vox no entiende Diaz Ayuso porque monasterio habría de rechazar ese acuerdo

Voz 0809 07:58 los hacen falta evidentemente los votos ego se han extraído esas medidas yo creo que lo que deberían hacer y creo que sería muy bueno es que se lo revisaran que dieran todo el programa y que nos digan en qué no puede estar de acuerdo un partido político como este

Voz 0393 08:14 la líder de Vox lo considera una falta de respeto sobre todo esa escenificación y advierte la situación en Madrid no se va a desbloquear hasta que Rivera no acceda a sentarse con Abascal hasta que Rivera no se aclare decía Rocío Monasterio aquí en la SER hace unos minutos

Voz 1071 08:26 sí

Voz 13 08:27 bueno Rivera tiene que decidir

Voz 14 08:29 me quiero estar como yo creo que llega yo creo que lo quieren saber todos los españoles no a los españoles no sabe dónde está Rivera lo que quiere no lo saben y Malú

Voz 0393 08:39 mañana hay convocada una nueva ronda de consultas para designar candidato Ayuso se quiere postular pero ni tiene a los votos de Vox ni los tendrá mañana según ha confirmado monasterio gracias

Voz 1071 08:50 pues ponen Monasterio el nivel en sus declaraciones no lo pone precisamente muy a esa es la situación en fin en Madrid Murcia las cosas están en calladas igual se ha ido allí Santiago Abascal para que no parezca que están reñidas las direcciones de Murcia y la nacional de su partida de su partido y ha sido allí en Murcia donde ha advertido a PP y a Ciudadanos que si quieren los votos que en realidad necesitan saquen los quieren para esas investiduras van a tener que reunirse y fotografiarse juntos

Voz 15 09:14 personalmente tenemos el deber de reunirnos los tres cuanto antes donde ellos quieran y cuando ellos quieran yo despejado mi agenda de mañana a partir de las ocho de la mañana estaré en el Congreso de los Diputados esperando cuando cualquiera de ellos Si son los dos mucho mejor

Voz 1071 09:32 a las ocho de la mañana esperando en el Congreso ya decía Vox en campaña uno de sus eslóganes era la España que madruga presumían bueno de momento la extrema derecha introduce políticas en los programas del PP y de Ciudadanos quiere además como estamos viendo marcar sus agendas de momento respuestas pues Rivera que ha dicho que no va a ir casado no le ha dicho que no Adrián Prado

Voz 0019 09:53 el líder de Ciudadanos la trasladado Abascal vía mensaje lo mismo que esta mañana explicaba Inés Arrimadas en rueda de prensa se volverán a sentar con Vox sí pero a nivel regional es decir con los equipos negociadores en Madrid y Murcia y siempre y cuando esa reunión sea para que rectifiquen

Voz 0793 10:08 si esta reunión es para que van a ser los diputados de Murcia de la Comunidad de Madrid pues nosotros creemos que lo mejor es que el Comité de Negociación de acuerdos de gobierno se salvan con los señores de ocho con quién sea para no pero negociar gobiernos que ya están cerrados y que son únicamente del PP y de Ciudadanos sino para que dejen de bloquear los gobiernos

Voz 0019 10:28 en el PP la disposición es otra fuentes populares insisten en que siempre han demostrado su talante dialogante con todos los partidos implicados en los procesos negociadores aseguran que no tiene ningún problema en sentarse con nadie como ya han hecho durante todos estos meses sin embargo desde el entorno de Casado dicen que no les consta que mañana se vaya a producir una reunión

Voz 1071 10:47 Pascal pues mañana veremos por cierto ahora que escuchábamos Arrimadas hoy insistía la portavoz de Ciudadanos en pedir la dimisión del ministro Grande por los incidentes en el orgullo el pasado fin de semana en Madrid le preguntaban esta mañana si ella entiende que las críticas proceden porque su partido ha pactado o negocia con vos

Voz 10 11:04 si alguien dice ese justifica esto el orgullo

Voz 0793 11:06 alguien estará diciendo al Partido Socialista que no puede ir a ningún acto de víctimas del terrorismo porque está pactando con Navarra ustedes han escuchado de ciudadanos decir eso casa algunos

Voz 1071 11:18 el senador de ciudadanos tuiteó ayer que la mayoría de los jerarcas nazis eran gays y hoy otro senador del mismo partido este se llama Carlos Pérez ha escrito esto en el cincuenta y cinco Rosa Parks se negó a cederle su asiento a un blanco en dos mil diecinueve ciudadanos nos negamos a cederle el orgullo a los totalitarios estas es la respuesta la versión de Ciudadanos el PSOE en cambio defiende al ministro en funciones

Voz 0443 11:40 en absoluto justificada la reacción que ha tenido la líder de Ciudadanos no creemos que se pueda decir ni mucho menos que el ministro haya alentado actitudes de odio hacia nadie

Voz 1071 11:52 todo lo que ha dicho esta mañana la presidenta el PSOE Cristina Narbona que le ha tocado asumir el papel de trasladar la decisión política de la dirección socialista una decisión que han tomado por unanimidad que ha pronunciado por tanto ella en la palabra del día la palabra es monocolor que es como quiere Sánchez que sea el próximo Gobierno

Voz 0443 12:10 un gobierno monocolor no un gobierno de coalición un gobierno de cooperación con participación de personas propuestas por Podemos que eh establecería una comisión de seguimiento su Gobierno por

Voz 1071 12:25 tanto monocolor como si ya supiera lo que iba a decir el PSOE esta mañana Pablo Iglesias había advertido a primera hora de que el su partido en fin Unidas Podemos ya no puede ofrecer nada más

Voz 10 12:36 y que no hemos parado de ceder desde el principio y a partir de ahí esperamos que el Partido Socialista será algo en alguna cosa

Voz 6 12:45 el calentamiento que están haciendo es un planteamiento que se podría entender si tuvieran mayoría absoluta Nieves

Voz 1071 12:50 el buenas tardes buenas tardes vamos agarrarnos a ese verbo que citaba ahora ilesas a ceder para preguntarnos hasta dónde estarían dispuestos pues a eso a ceder los dos líderes que se van a ver mañana Sánchez Iglesias porque eso Nieves nos va a dar pistas sobre lo difícil que parece a esta hora que salga la investidura el próximo veintitrés bueno hay que preguntarse lo que cada partido entiende por ceder el PSOE en dice que ya se ha movido porque

Voz 1468 13:10 abre la puerta del Gobierno a independientes del entorno de Podemos aunque hoy vuelva manejarlo que decías el Gobierno monocolor el gobierno de la confianza de Pedro Sánchez además ha designado hoy a su comisión negociadora con Adriana Lastra y María Jesús Montero Docs es expertas en la negociación presupuestaria parlamentaria con los morados para poner en evidencia quizá que Iglesias sólo aspira a entrar en el Gobierno no lo ve así Pablo Iglesias que se define más generoso que el PSOE porque está dispuesto a firmar por escrito que será leal con la solución política que busque el Gobierno a Cataluña en esa batalla por el relato como diría Iglesias ni él ni la presidenta del PSOE Cristina Narbona quieren pasar por cicatero

Voz 0443 13:47 los no estamos poniendo ninguna excusa queremos que sean nuestros socios preferentes para un gobierno progresista para este país

Voz 6 13:55 hemos sido flexibles con respecto al programa flexibles con respecto a la cuestión catalana flexibles en cuanto a la fórmula lo que pasa es que tengo la sensación de que el Partido Socialista lo que por última mente son excusas

Voz 1071 14:07 Unidas Podemos no ha designado aún a su equipo negociador José Luis pero fuentes de la formación dicen a la que llevan dos meses pidiendo que la negociación empiece en serio mañana por la mañana se ven Iglesias Pedro Sánchez y empieza empezará en serio eso es bueno ya veremos y por la tarde se ve con casado eso pues estaremos contentos atentos gracias buenas tardes son días de tensión entre los que en teoría eran socios ven cómo están PP Ciudadanos y Vox nada contentos como está el clima entre el PSOE y Podemos tampoco y cómo están también entre quienes gobiernan juntos Cataluña que son Junts per Catalunya y Esquerra

Voz 4 14:40 Fons Ana que Chantilly que es un pacta clamó el triste natural

Voz 1071 14:45 la unidad del independentismo ha tocado fondo suele espectáculo muy triste llegada admitir el sarta di todo viene porque su partido el de Puigdemont pactó con el PSC la Diputación de Barcelona allí en Esquerra lo tomaron poco menos que como una traición Albert Prats a pesar de que exista un documento firmado entre Cataluña el PSC el pacto en la Diputación no está del todo atado los de Puigdemont están dispuestos a romperlo pero exigen a Esquerra que ellos rompan primero los más de veinte acuerdos que hicieron con los socialistas para dejarles fuera de ayuntamientos como San Cugat

Voz 16 15:15 en Figueras Esquerra no lo ve yo intentaba seducir a los de Puig Ramón ofreciéndoles la presidencia de lente a pesar de tener la mitad de la representación a ella respondía al dirigente de Edward puso el ente b3 si oscuros no

Voz 17 15:28 si los Comunes no dicen adelante la oferta de hoy es una operación de marketing considerables se han puesto un relato es posible un acuerdo pero yo tengo la obligación de hacer un ejercicio de realismo y lo que se ha ofrecido hoy a esta hora no es posible

Voz 0919 15:39 hoy no es posible

Voz 16 15:41 este mediodía ambos partidos se han reunido de urgencia pero admiten que no ha habido ningún avance importante a todo esto el PSC ha anunciado lo que era un secreto a voces presentará como candidata a la alcaldesa de L'Hospitalet Núria Marín Sony cuarto

Voz 3 17:41 cadena SER Hora veinticinco

Voz 12 17:49 les estamos contando hoy la declaración ante el juez

Voz 1071 17:51 de la víctima de la llamada manada de Manresa una niña de catorce años tiene ahora diecisiete que fue violada a punta de pistola nuestra compañera Mariola Florido o la Mariola buenas tardes buenas tardes ha hablado con la psicóloga que trata la chica y que cuenta el miedo que tiene a la víctima de que no

Voz 0259 18:05 hola crean y ha tenido que volver a la terapia en vísperas del juicio por la ansiedad que le ha provocado tener que contarlo todo otra vez por el miedo Laura Rodríguez es su psicóloga de la Fundación Vicki Berna de encontrarse con

Voz 1640 18:18 a sus asesores con el malestar de leerse eh teniendo que explicar cosas dolorosas Afinsa vérselas creen sino realmente el penales es durísimo

Voz 0259 18:31 esta experta que también ha comparecido en el juicio espera que después de escuchar hoy a la víctima la fiscalía acusa a los implicados de un delito de violación y no de abusos

Voz 1640 18:39 porque estamos hablando de una desigualdad de una intimidación que también como una violencia no la superioridad numérica la diferencia de edad situación de vulnerabilidad yo creo que hay una intimidación clara

Voz 0259 18:54 dice Laura Rodríguez que estas víctimas nunca se recuperan totalmente y que una condena siempre es para ellas

Voz 1071 19:00 y además Mariola esta tarde hemos sabido que el juez abre juicio oral a los tres ex jugadores de la Arandina por la presunta violación de una menor

Voz 0259 19:06 si tras año y medio de investigación ese da por concluido el sumario del caso y la Audiencia Provincial de Burgos cree que hay base suficiente para juzgar a los tres ex futbolistas por un presunto delito de agresión sexual están acusados de violar a la menor de quince años en el piso que compartían la madre de la víctima presentó la denuncia los jugadores fueron detenidos en diciembre de dos mil diecisiete pasaron tres meses en prisión fueron puestos en libertad condicional

Voz 1071 19:30 pues vamos a quedarnos precisamente en Burgos en el municipio concreto de Salas de los Infantes viven unos dos mil habitantes allí hay una concentración a punto de empezar que va a condenar el último crimen machista que se ha producido hoy un hombre que ha matado a su pareja de veintiocho años se han decretado en el municipio tres días de luto y ahí está un compañía

Voz 6 19:46 de ser Burgos Pedro Serrano buenas tardes

Voz 18 19:49 hola buenas tardes en unos minutos comenzará una manifestación ya hay decenas de personas

Voz 21 19:53 dos esperando a ese momento a las puertas prácticamente cinco metros del lugar donde se produjo

Voz 1071 19:58 se innato a primera hora de esta mañana en torno las diez

Voz 21 20:01 en nombre y acuchilló a la mujer y después parece que la pudo tirar por la ventana algo que todavía está investigando la Guardia Civil porque también pudo ser que yo intentar asaltar en un intento desesperado de huir dado que la vivienda se encuentra en un primer piso cerca de la Plaza Mayor de esta localidad junto al Ayuntamiento en este momento el único acusado y me confeso de estos hechos se encuentra de independencia de la Guardia Civil espera de pasar a disposición judicial según nos comentan probablemente lo harán mañana por la mañana a primera hora mientras se siguen investigando varias cuestiones era porque estaban en el lugar de los hechos una vivienda dado que el veintiocho de junio que eso vivienda sufrió un incendio y no estaba habitable por otra parte que ocurrió con aquel incendio que Sevilla dejó investigar pero que ahora se retoma a la espera de saber si pudo haber algo más Si ya hubo un primer intento de homicidio por otra parte saber también qué ocurrió en el año dos mil once cuando la mujer denunció por primera vez un caso de violencia de género dijo que pretendía lesiones después ella misma se retractó retiró la denuncia dijo que se había accidentado

Voz 1071 21:51 a las nueve en el siguiente tramo vamos a ir a Grecia para explicar cómo ese país ha pasado de dar el Gobierno a Syriza entregarlo por mayoría absoluta al Partido Conservador de nuevo de hecho el nuevo primer ministro ha anunciado esta tarde a los miembros de su Gobierno desde Atenas Yannis mantas

Voz 23 22:05 el cambio a nivel gubernamental en Grecia ya está hecho con la ceremoniales Reunión del primer ministro saliente Alexis Tsipras del nuevo presidente de Gobierno quería cosechó taxis que tuvo lugar esta mañana en Atenas hace poco se dio a conocer también la composición del nuevo Gabinete y que en total se compone de diecisiete ministerios cincuenta y uno de personas en total el ministros y secretarios de Estado de las que sólo cinco son mujeres de la nueva síntesis del gabinete se destaca y curas quién es el nuevo ministro de Finanzas un economista y académico de cuarenta y cinco años quién ha sido secretario de finanzas en el anterior Gobierno conservador bajo Antonis Samaras también es notable que el Ministerio de Orden Público de Protección Ciudadana fue otorgado a un político que durante muchos años fue destacado miembro del ministro del socialista Pasok los nuevos ministros asumirá su cargo mañana martes mientras que en la primera reunión del nuevo Gabinete está prevista para el miércoles

Voz 6 22:59 y en la cara B las cartas el miércoles tarea pública parte de la correspondencia que mantuvo Felipe González con otros líderes políticos mientras fue presidente del Gobierno Salitre tres

Voz 4 23:09 hola Sastre tienen una pinta muy interesantes las cartas de Mitterrand de Gorbachov de Bush de Mandela nos han inspirado para hablar de cartas de correspondencia en la que acabe lo haremos con una cartera con Virginia Bravo pero también desde la música entre otras escucharemos este gritan to Sender de Elvis Presley devolver al remitente significa pero habrá también recomendaciones literarias del cine todo eso a partir de las nueve y media más

Voz 24 23:44 a las diez

Voz 6 23:45 tertulia con José Luis Ayllón con Ana Carmona con Berna González Harbour Éstas son para ella las claves del día

Voz 0283 23:51 recuerden la teoría de los conjuntos eso conjuntos imaginemos que Ciudadanos es un conjunto el PP eso pero que éste lleva en su interior un subconjunto que puede ser vox todos sabemos que la suma de los dos incluirá en su conjunto incrustado en el conjunto Pepe es pura lógica matemática hay ustedes lo han entrado ido pero ciudadanos no vemos su estrategia primero ha pactado con el PP que como hemos dicho lleva escondido en su conjunto el pacto con bobos partido que ataca el colectivo Bale en segundo lugar Val desfile del Orgullo gay intentando hacer intersección con el conjunto LGTB que reivindica precisamente

Voz 4 24:28 los derechos que en su conjunto Vox intenta Mina después culpa a un cuarto conjunto el Gobierno

Voz 0283 24:34 PSOE de las agresiones sufridas en el desfile del orgullo gay ninguna agresión es justificable Ikeda condenada pero qué es disfrazarse de progresista mientras ejerce de represor para acabar finalmente enarbolando el victimismo y echando la culpa al Gobierno es un malabarismo demasiado forzado incluso para ciudadanos argumentos para la tertulia a partir de las diez

Voz 1071 24:56 de momento hemos llegado a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:29 PP y Ciudadanos a las peticiones de Vox no consiguen de momento

Voz 4 25:32 atraer a la extrema derecha entre las ciento

Voz 0194 25:35 en cuenta cinco medidas acordadas y presentadas hoy por PP y Ciudadanos se incluyen claros guiños a lo que pide el partido de Abascal por ejemplo el control de la inmigración ilegal Se contempla que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puedan acceder a la información que tenga la administración sobre los inmigrantes ilegales además se habla de acceder a revisar la ayuda a la cooperación que aporta la Comunidad de Madrid eso sobre el papel fuera de ese documento la candidata del PP Isabel Diaz Ayuso abierto incluso la puerta

Voz 4 26:00 la a modificar las leyes LGTB Se trata de trasladar una leían Parlamento volver a abrirla en el Parlamento no será alabó lo el PP ni de Vox ni del PSOE ni de Podemos ni de Ciudadanos es la voluntad del Parlamento el que decida si revisamos la ley aquí y qué aspectos se cambian

Voz 0194 26:16 pero ni por esas eh Vox cambia suposición la candidata Rocío Monasterio hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 13 26:22 llegamos a a los diez de septiembre una investidura diremos unas elecciones sabe lo que va a pasar que una vez más vamos a ser determinan entonces más vale que se den cuenta que en el Partido Popular no ha ganado las elecciones Lasa perdido cuanto antes se den cuenta de todo eso ya antes normalice la situación yo creo que ante estos madrileños van a tener un gobierno que es lo que estamos deseando todos desde luego los de Bob

Voz 0194 26:47 Vox por tanto volverá a decir que no Ayuso mañana en la nueva ronda de consultas del presidente de la Asamblea porque el líder de Ciudadanos Albert Rivera se ha negado a reunirse con el presidente de Vox como le había pedido para negociar enseguida vamos con otros asuntos de este lunes ocho de julio pero vamos antes echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad dgt Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes hasta ahora continuamos pendientes un accidente que se ha producido este mediodía en la provincia de Toledo pero que afecta a la Comunidad madrileña en la A cinco a la altura de Casarrubios del Monte que ha mantenido cortada la vía en sentido Badajoz en el punto kilométrico treinta y ocho por el vuelco de un camión articulado y genera siete kilómetros de retenciones que llegan como les comentaba la Comunidad de Madrid concretamente hasta Navalcarnero en este momento acaban de retirar el camión accidentado

Voz 0919 27:33 ha reabierto al tráfico esta vía

ha reabierto al tráfico esta vía cuál hay retenciones importantes por este motivo les recomendamos desvío alternativo por la A42 para acogerla hace m cuarenta y uno y acceder de nuevo a la autovía de Extremadura intenta en la medida de lo posible evitar circular por esta carretera a no ser que sea estrictamente necesario al margen de este accidente encontramos a un densidad circulatoria de salida de la capital por la A42 en Villaverde Illa cuatro en Getafe y también a la altura de pista

Voz 1071 28:43 ocho y veintiocho Día uno de la vuelta de Madrid central esta noche han vuelto a las multas después de que un juez anulara la suspensión de la medida el Ayuntamiento va a hacer una encuesta para conocer la opinión del proyecto que tienen los madrileños cuatrocientas encuestas mientras baja el tú no no con respecto a su discurso inicial el alcalde Almeida ya no habla de revertir Madrid central ahora la cosa está en buscar una alternativa

Voz 26 29:03 nosotros por tanto en estos tres meses vamos a construir una alternativa que va a luchar contra la contaminación que no va

Voz 18 29:08 adjudicar los comerciantes todo

Voz 26 29:11 no me sentiremos a los madrileños

Voz 1071 29:13 menos de Chueca reclaman al Ayuntamiento de la capital medidas contra el ruido y la suciedad en eventos como el orgullo que ha terminado este fin de semana quejas que se repiten como todos los años y advierten si el gobierno municipal no reacciona van a pedir amparo a la Justicia Esteban Benito ex presidente de la Asociación déficit de vecinos de Chueca

Voz 27 29:29 a lo rompían puesto yo creo que centros culinarios es horrible hasta el punto yo paseando por el barrio tenía que

Voz 13 29:38 el oportuno secundando y tapado que mi cuál me los ojos por la sociedad como que los ojos uno escozor

Voz 0194 29:44 llegamos a las ocho y media con veintiocho grados

Voz 13 29:46 dentro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 10 30:09 llegó buenas tardes Bolaños de hoy protagonista Neymar no se cuello que no sabemos que volver de vacaciones es muy duro muy duro muy duro

Voz 0194 30:19 vemos cuando nos toca en efecto y Neymar tenía que

Voz 0919 30:22 ha vuelto hoy a los entrenamientos con el París Saint Germain Hinault aparecido hoy el París Saint Germaine ha emitido una nota pública diciendo que Neymar se ha ausentado sin permiso Ike van a tomar las medidas oportunas repito Neymar no ha estado en el primer día de trabajo del Paris Saint Germain donde está Neymar que está en Brasil y que hace Neymar bueno pues según su padre Neymar tiene dos compromisos publicitarios dentro de cuatro días ya había avisado al París Saint Germaine que hasta el día catorce o quince no iba a aparecer por París así que así está el asunto el bendiciendo Neymar no ha venido Le vamos a sancionar el padre de Neymar de de Brasil diciendo no mi hijo hasta el día quince ya sabéis que por supuesto Griezmann tampoco está en los entrenamientos del Atlético de Madrid a pesar de que el pasado viernes el Atlético anunció que le convocaban Neymar ha dicho que no que todavía está de vacaciones y estamos todos esperando a ver si el Barcelona esta semana paga la cláusula de rescisión de Neymar esos ciento veinte millones de pavos que parece el Barça ahora mismo no tiene otros jugadores si están trabajando por ejemplo yo Félix la gran estrella del Atlético de Madrid que hoy después de entrenar por la mañana temprano en Los Ángeles de San Rafael se ha venido al Wanda Metropolitano a ser presentado oficialmente con el número siete en la camiseta del Atlético de Madrid le han preguntado yo Félix oye que han costado mucho dinero ciento veintisiete billones eso te dice algo chaval dice que de los números y eso que

Voz 18 31:49 el tema de la cantidad son temas de mercado yo no sé nada eso es simplemente me limito a jugar dice mi trabajo Vengo a todo para el grupo en el que juego como ya he dicho no presto atención al tema de las cantidades simplemente hago mi trabajo lo mejor que puedo para ayudar y estoy aquí para darlo todo por el club

Voz 0919 32:05 el gol de la usura las comisiones y eso eso ya de otro Sela a jugar otro fichaje de campanillas en baloncesto Nicolas Mirotic presentado oficialmente como nuevo jugador del Barça se viene de la NBA encabezar un proyecto ilusionante para llevar al Barça de nuevo a la élite del baloncesto europeo pero claro él fue jugador del Real Madrid en su día el Madrid le permitió su salida favoreció su salida para ir a la NBA y le han preguntado sobre el asunto pero bueno eso es el pasado queda

Voz 29 32:33 esto es mi vida está esa decisión yo sin ninguna duda lo que es lo mejor para mí para mi familia a simplemente diría que yo estoy orgulloso de mi de mi pasado pero muy feliz ilusionada comí comí presente mi futuro aquí en Barcelona

Voz 0919 32:55 pues claro y a otra cosa mariposa otros nombres del día los de los tenistas españoles en Wimbledon Rafa Nadal se ha metido en cuartos de final cuál ha arrasado al portugués Paulo Sousa hay que ver cómo está Rafa otra gran noticia Roberto Bautista se ha metido también en cuartos derrotando al francés Benoit per Carla Suárez y Fernando Verdasco eliminado luego estamos con Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 24 33:15 en en Wimbledon

Voz 0919 33:18 Francia en el Tour tercera etapa ha ganado el francés Giuliana la Philippe que además ya puesto como líder de la carrera y todo esto en un programa que como siempre abrimos en el inicio con vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 19 33:38 que digo yo que si vosotros tiene pruebas de que efectivamente

Voz 30 33:45 a nadie nos llega a un acuerdo en marzo o lo tiene firmado con el Barcelona

Voz 19 33:50 la prueba porque no son las pasa Isabelle Atleti lo digo para que así el Atleti denuncia al paripé mí luego Claude y que aquí pleitesía Barcelona el eh a mí tal pago a plazos pasarle la prueba es que denuncie luego la UEFA los obligará al Barça a pagar ochenta millones más a doscientos la cláusula a ciento veinte porque sí acordó Griezmann con el Barça en marzo la cruz de doscientos no de ciento veinte

Voz 0019 34:19 hay mucho paripé que estos Gerard Piqué quiere denunciar que denuncia que tengo que ver rollo con mis ojitos de mensaje

Voz 31 34:26 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y vinos lo que quieras manda

Voz 10 34:35 a tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 30 34:42 hola Gallego Valente oye cómo queda el pago

Voz 32 34:46 pese que tenía que recibí la Real Sociedad así

Voz 18 34:48 traspasaba

Voz 32 34:50 sí es pago de cláusula ahí no recibe nada

Voz 10 34:53 eso es lo que hay que elegir por eso se pone fuerte venga de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0019 35:11 que no que no sea cláusula osea acuerdo el porcentaje de la Real Sociedad se lo va a llevar igual en eso no hay ninguna duda empezamos

Voz 0919 35:29 y como han demostrado los oyentes en el contestador vamos a empezar con el asunto Griezmann porque si el año pasado la serie la decisión tuvo mucha repercusión al capítulo de este año está superando de largo al del año pasado comunicado del Atleti convocatoria no voy a entrenar el Barça no presenta la cosa bueno vamos a ver cómo está el tema Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal Gallego

Voz 0194 35:50 tarde en el Atlético de Madrid diariamente esperan a Griezmann

Voz 0919 35:53 Ángeles de San Rafael a ver si viene allí con la ropa preparada no sé con qué camiseta porque claro la camiseta número siete ahora la tiene ya Joao Félix no sé qué camisetas iba a poner Griezmann pero bueno el esperan no

Voz 1576 36:03 sí bueno de todas formas hasta el veinte de julio que es el primer partido no hace falta ponerse ninguna con numerosa que se puede poner la de entrenamiento y no pasa nada no nos espera porque saben que no va a ir lo que pasa es que sigue hacia adelante ese expediente que el abrieron el domingo Ike va a acumular días iba a acumular sanción que es lo que tiene claro el club que se a aplicar a rajatabla el régimen interno y se va a tocar el bolsillo el francés porque a nadie se le olvide que al igual que los internacionales se han incorporado Oblak Le Mar yo Félix él no lo ha hecho tenía que que incorporase con el resto de sus compañeros y por lo tanto ha faltado al club que ha de hasta día de hoy gallego de sigue pagando el sueldo que es el Atlético de Madrid a partir de ahí ya saben que bueno que no se va a presentar y que antes o después o bien él o bien el Barça van a pagar la cláusula de rescisión veía al conjunto azulgrana como hemos venido contando en la Cadena SER hace un montón de tiempo porque lo tiene hecho con el Barça para las cinco próximas temporadas

Voz 0919 36:54 es que están esperando a que lleguen los ciento veinte millones que llegarían desde Barcelona Santi Ovalle el Barça tiene fecha para pagar la cláusula va a intentar llegar a un acuerdo con cómo está el asunto no va a intentar llegar a un acuerdo porque el

Voz 33 37:06 esa considera que la negociación ya fracasado no quieren incluirá y ahora el Barça lo que está buscando es una forma de financiar esos ciento veinte millones de euros que tiene que abonar por la cláusula por lo tanto se trabaja con la fecha del día diez de julio de dos días para que Griezmann sea oficialmente jugador del Barça de momento

Voz 0919 37:26 el que ha hablado sobre Griezmann y sobre Neymar es

Voz 33 37:29 Carles Puyol el ex jugador del Barça primero

Voz 34 37:31 tiene que venir bien estoy convencido de que la afición estará con todos los jugadores del Barcelona y a la que marca un gol todo el mundo le va le va a querer pero primero tiene que que estar aquí Ney es un grandísimo jugador que puede marcar marcar diferencias pero yo creo que todavía tiene mucho recorrido Neymar para

Voz 0919 37:54 la quedara fútbol el que está muy contento con la llegada de Griezmann es den velé tanto que hoy ha vuelto a los entrenamientos

Voz 33 38:01 Ciudad deportiva una semana antes de lo que le tocaba

Voz 35 38:04 bueno vamos a ver cuando pone el Barça la pasta y Griezmann es presentado oficialmente como nuevo jugador azulgrana mientras tanto en el Atlético de Madrid lo que han hecho Iván Álvarez es darle la camiseta

Voz 33 38:14 el número siete a su nuevo

Voz 0919 38:16 gran fichaje Joao Félix cuando se Lane entre

Voz 33 38:19 llegado Gallego aparecido por ahí el presidente Enrique Cerezo que se ha acordado de Antoine Griezmann ha dicho que la rojiblanca con el siete es sinónimo de compromisos y que recado del presidente para Antoine Griezmann mucha expectación esta mañana en la presentación de Joe Félix ha sido la una de la tarde en el Auditorio del Wanda Metropolitano estaban los medios de comunicación también llegados desde Portugal no le ha podido ver la gente halló Félix porque ha sido una presentación a puerta cerrada estaba feliz relajado no le preocupa ser el fichaje más caro del Atlético de Madrid y el cuarto en la historia del fútbol ciento veintiséis millones de euros no habla de cifras sólo piensa en jugar ha insistido en que quiere hacer historia en el Atleti y el siete en el que se ha fijado yo Félix es en Cristiano Ronaldo

Voz 18 39:01 todos sabemos que Cristiano Ronaldo es un gran jugador actualmente el mejor jugador del mundo y quizás de siempre en la selección siempre me hablaba bien de Madrid le gusta mucho la ciudad de claro que son buena la comparación espero Cristiano es Cristiano Yo soy Félix yo vengo para ser ella Félix misterio su tercer humanismo

Voz 33 39:19 toda la expectación rodeando yo Félix menos a otro sorprendente fichaje que ha hecho

Voz 0919 39:24 Atlético de Madrid así como por la puerta de atrás

Voz 33 39:27 pues no quiénes iban sapo GIC delantero veintiún años serbio ha jugado el Europeo es campeón sub veinte en el año dos mil quince con Paul Davis de entrenador viene del filial del Benfica ni siquiera jugaba en el primer equipo y esta mañana ha pasado ya el reconocimiento médico con el Athletic

Voz 0919 39:44 habéis enterado sapo Engine le conocía y no a las ocho y treinta y nueve seguimos

Voz 24 41:48 Benzema y el resto de jugadores que veinte

Voz 0919 41:51 eran la amplia plantilla del Real Madrid en estos momentos porque tienen que salir por menos cuatro

Voz 24 41:57 o cinco han

Voz 0919 41:59 ha regresado esta mañana disciplina decidan pasó el reconocimiento médico y mañana emprenderán viaje a Canadá para iniciar la pretemporada Antón Meana buenas tardes

Voz 41 42:09 qué tal buenas tardes pruebas físicas OK en el Real Madrid todos perfectos para viajar mañana a Estados Unidos con el nombre de Gareth Bale como gran novedad muchos le daban por fuera del equipo y ahora es uno de los integrantes de la expedición que mañana va a aterrizar en suelo canadiense pendientes de Pascua que está en Australia con el United el Madrid quiere un gesto mayor de todo va para sentarse con el Manchester a negociar Zidane insiste en que el fichaje debe ser Pogba iba a ser el culebrón en esta gira por Canadá y Estados Unidos por cierto que a ese avión que

Voz 0919 42:40 mañana lleva la plantilla al Real Madrid todavía no es seguro si se va a subir o no Luca Zidane

Voz 24 42:45 el hijo de el entrenador que

Voz 0919 42:48 algunos habían dicho sí va a quedar como segundo portero del equipo va a salir va a ir cedido y ahora tiene muchas papeletas de jugar cedido el año que viene en el Racing de Santander en Segunda División Luca Zidane va a jugar cedido en un equipo de Segunda División no solamente tiene ofertas de el Racing pero parece claro que no va a hacer ni siquiera la pretemporada con el Real Madrid porque Keylor Navas se queda es decir que el año que viene el culebrón Courtois o Taylor Keylor o Courtois parece que lo va hemos a tener otra vez que diversión sobre todo para Zinedine Zidane pasen cosas en el mundo del fútbol realmente increíbles como por ejemplo que el Celta llegue a un acuerdo con el Valencia para el traspaso de Maxi Gómez a cambio de catorce millones de euros el traspaso de Santi Mina del Valencia al Celta y la cesión de un jugador catorce millones y dos jugadores Ike llegue un equipo de la Premier un equipo modesto de la Premier y le diga al Celta no no me lo llevo yo pago

Voz 24 43:48 cincuenta millones de euros

Voz 0919 43:51 de catorce a cincuenta el Celta Game la pasta Paula Montero buenas tardes

Voz 1694 43:56 sin duda va camino de convertirse en el culebrón del verano cuando ya había acuerdo con el Valencia la irrupción del West Ham que parece estar dispuesto a abonar la cláusula del delantero uruguayo de cincuenta millones de euros podría tirar por tierra una operación que había costado mucho tiempo cerrar el Celta no negociará las condiciones exige en todo caso el pago íntegro de los cincuenta millones de euros en la Liga esto no cambia los deseos del Celta de traer a Santi Mina de nuevo a casa y Maxi acaban Inglaterra seguirán negociando con el Valencia a todo esto el día en el que el Celta ha vuelto al trabajo con Denis Suárez Fernández como nuevas caras y con el que nunca falla Iago Aspas que todavía está de vacaciones se ha querido acercar a la ciudad deportiva del Celta para saludar a sus compañeros

Voz 0919 44:37 el Valencia que lo tenía ya en en su mano Ximo balonmano es que ante ofertas como esa ni Mi Peter Lim buenas tardes

Voz 42 44:44 muy buenas tardes no sobretodo convencer al futbolista imponerle más dinero al futbolista el acuerdo estaba cerrado con el Celta de Vigo e incluso Santi Mina la final de la pasada semana ya contaba con que se iba a quedar en Vigo y casi no iba a venir a Valencia a trabajar hoy ha tenido que venir a Paterna hoy ha empezado la pretemporada con el Valencia haciendo las primeras pruebas médicas el Valencia contaba con el ok de Maxi Gómez y sus ganas de jugar la Champions con el Valencia pero claros mucho dinero que le ofrecen el Valencia tiene que subirle la oferta al futbolista también a sus representantes así que ahora mismo esperando ya que deshoja la margarita Maxi comer no es fácil encontrar un delantero el si lo ha encontrado en el

Voz 0919 45:23 el Getafe de buena salud buenas tardes Gallego

Voz 43 45:25 en Río Gallego ficha por el Getafe seis millones de euros para el conjunto azulón firma tres temporadas será presentado el jueves llega tras marcar veinte goles la temporada pasada mañana también