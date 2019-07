Hora 25 (08/07/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1515 00:18 del vuelco electoral en Grecia nos vamos a ocupar a partir de esta ahora en un lunes en el que aquí las declaraciones políticas ocupan la portada de este informativo por un lado las condiciones de Vox para apoyar a la candidata del PP en la Asamblea de Madrid por otro el punto de partida del Partido Socialista para las negociaciones con Unidas Podemos Esther Bazán buenas noches buenas noches la presidenta del PSOE reiteraba este punto de partida después de la reunión de la ejecutiva del partido mientras el líder de Unidas Podemos decía que ellos no han parado de ceder argumentos de Cristina Narbona y Pablo Iglesias

Voz 4 00:48 un gobierno monocolor no un gobierno de coalición un gobierno de cooperación con participación de personas propuestas por poder

Voz 1663 00:58 vamos con mano tendida vamos a seguir planteando pues nuestra flexibilidad hemos sido flexibles con respecto al programa flexibles con respecto a la cuestión catalana flexibles en cuanto a la fórmula lo que pasa es que tengo la sensación de que el Partido Socialista lo que pone íntimamente son excusas

Voz 1515 01:15 mañana a las doce se ven en el Congreso Pablo Iglesias y Pedro Sánchez por la tarde la cita es con Pablo Casado todo pensando en la investidura respecto a la situación en Madrid y en Murcia con el no inicial de Vox Abascal plantea una reunión con PP y Ciudadanos hoy por cierto ha estado en Murcia el PP dice que han demostrado desde el principio un talante negociador no tienen problema en sentarse con nadie mientras en ciudadanos dicen que sólo se verán a nivel regional para que Vox rectifique pero la portavoz del partido de ultraderecha en la Asamblea de Madrid deja clara cuál es la única fórmula en Madrid

Voz 5 01:45 pero te tiene que pasar es que el señor Rivera se siente con el señor Casado que creo sino entendido mal que ya ha aceptado la propuesta el señor Abascal se sí

Voz 1880 01:54 entre los tres y desbloqueen esta situación mil

Voz 1515 01:57 desde personas se concentran en apoyo a la víctima de la conocida como manada de Manresa

Voz 1515 02:08 por el movimiento feminista para apoyar a la chica menor cuando ocurrieron los hechos y que hoy ha declarado en el juicio una de las psicólogas que la ha atendido ha contado en la SER el calvario que supone un proceso así

Voz 6 02:18 con el miedo a encontrarse con nadie en este caso concreto morir con el malestar de energía de teniendo que explicar cosas dolorosas se sin saber si creen sino realmente procesos penales Oosthuizen

Voz 1515 02:35 clave de la longevidad la clave está en la rapidez con la que se destruyen los telómeros que protegen nuestra estructura genética según este equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas lo vamos a ampliar y sobre todo lo vamos a explicar con Javier Gregori

Voz 0882 02:47 esta investigación realizada por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas se ha realizado con cabras delfines gaviotas renos buitres flamencos elefantes ratones y humanos ir revela que las especies cuyos teloneros se acortan más rápido viven menos tiempo y los telómeros son las estructuras que protegen los genes en los cromosomas por ejemplo de nuestras células María Blasco directora del CNIO es una de las autoras principales de esta investigación nos explica su aplicación práctica permitirá curar enfermedades provocadas ahora por el envejece

Voz 7 03:19 cimiento intentar frenar la progresión durante los que me va a ver lo que nos puede ganar

Voz 0882 03:26 curar enfermedades es la prioridad pero esta investigación también abre la puerta para que los seres humanos podamos vivir

Voz 1515 03:33 muchos más activados los avisos por lluvias y tormentas en el norte y el este peninsular de color naranja que advierten del riesgo importante de tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en Ourense las dos Castillas Aragón Euskadi Navarra en Pamplona la fuerte y persistente lluvia ha obligado a suspender el cuarto festejo taurino de San Fermín algo que no ocurría desde hace veinte años menos que una propuesta más para hasta ahora la cara al hábito en el tiempo de enviar a para ir con copia serán los habla esta noche de cartas inspirada por las de Felipe González con otros mandatarios mientras fue presidente y que se van a hacer públicas en los próximos

Voz 12 05:37 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Beiro y pierna arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 13 05:51 tu te gusta tu martes la

Voz 7 05:53 da con filosofía buscas un programa con humor entrevistas retos matemáticos sueco

Voz 14 06:00 el sueco se llama Tomi viene conmigo

Voz 7 06:03 hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 1880 06:07 cadenas sí

Voz 7 07:47 el Premio Ondas es una escalera que sube más allá de cualquier un puente que te hace cruzar hacia el reconocimiento

Voz 24 08:45 Carlyle Hora veinticinco

Voz 0194 08:59 todos miramos a Grecia políticas de austeridad de Bruselas estaban asfixiando los países más afectados por la crisis especialmente en el sur de Europa recortes y más recortes y rescates bajo unas condiciones draconianas precios que dicha y su líder Alexis Tsipras representaba un modo distinto de luchar contra la crisis que en Grecia estaba destrozando el país esto decía por ejemplo en enero de dos mil quince tras depositar su voto

Voz 1775 09:24 no Sweet People el mensaje fuerte que manda al pueblo griego es que apoya la democracia iba recuperar la cohesión social y la dignidad al común en Europa no es el futuro de la austeridad es el futuro de la democracia la solidaridad y la cooperación

Voz 0194 09:44 ilusión a los griegos y a la izquierda internacional en España el entonces incipiente movimiento de podemos ser mano inmediatamente con ellos en los mítines de hablaba español en los de Podemos se hablaba de Grecia hasta Pablo Iglesias se atrevió el inglés

Voz 0684 09:57 esa ya han hemos democrática seis cine Brown y al allí es helada o no más Sete Syriza Hispania o no más Sete Podemos

Voz 25 10:20 Jerte

Voz 0684 10:22 hasta la victoria cirios a modelos

Voz 0194 10:26 el líder de Syriza incluso se atrevió a convocar un referéndum y preguntar a los griegos si querían un nuevo rescate te ganó el no pero poco a poco Tsipras fue cediendo y el tercer rescate se hizo efectivo a los griegos han vuelto a donde estaban han vuelto a confiar en la derecha la misma que por cierto maquilló los números que enviaba a Bruselas pero para cuando las instituciones europeas descubrieron el pastel ya era demasiado tarde Grecia necesitaba ayuda pues esa derecha vuelve a gobernar Icon mayoría absoluta el experimento si dicha ha dado paso al Gobierno de sacos Minnesota aquí es un político tradicional cuyo padre fue también primer ministro Syriza fue una excepcionalidad los griegos vuelven a confiar en los de siempre enseguida nos vamos Atenas antes les presento los analistas de los tertulianos de esta noche Berna González Harbour buenas noches la buenas noches José Luis Ayllón buenas noches

Voz 26 11:12 buenas noches y damos la bienvenida a la tertulia de hora25

Voz 0194 11:14 Ana Carmona catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Annan muy buenas noches buenas noches bienvenida cómo eres tú la única que estas fuera los codos eh CC que en España en estos días nos llama poderosamente la atención es que las elecciones en Grecia se celebraron ayer y hoy ya hay gobierno desde Atenas informa para la SER Janis mantas Janis muy buenas hola buenas noches antes de nada es habitual esta rapidez en formar gobierno

Voz 27 11:42 sí sí es habitual no es nada extraño además se algo que sí que podríamos llamarlo un poco más fe raro es que ataques la ha dicho hoy que el Parlamento va a estar abierto durante todo lo que queda del verano que habitualmente hay un día acciones habitualmente en agosto unos pocos días pero ayer dijo que no que se va a quedar abiertos durante todo en agosto porque no hay nada no hay ningún momento para perder

Voz 0194 12:09 cómo es este Gobierno que que análisis puede hacer puedes hacer de los nombres que han aparecido

Voz 27 12:14 pues se tiene algo de todo no tiene algo de te lo del pasado por ejemplo el nuevo primer ministro de Finanzas escrito está y curas aquí en Le conocemos como como le conocíamos como secretaria de Estado anterior Antonis Samaras mantuvo su cargo durante tres años tres años menos pico es un personaje muy muy conocido economista y académico es muy conocido en los círculos económicos en Grecia también por ejemplo es esperábamos zona al vicepresidente de partido de democracia abolir yates para detener un Ministerio de los dedos importantes entre comillas que todos son importantes claro al final es el Ministerio de Desarrollo que también es algo que que tiene su peso pero por otro lado hay unas excepciones por ejemplo que también hay que modelo como el Ministerio de Turismo que todos esperábamos que lo iba tener y que también había sido ministra de Turismo y al final rechazó la oferta de

Voz 0194 13:24 no lo que lo que no hay es paridad no en este Gobierno perdón que no hay paridad digo hay pocas mujeres en este Gobierno

Voz 27 13:31 hay poquísimas mujeres tanto en el Gobierno en del gabinete como en el Parlamento de las cincuenta hay unas personas del del Gabinete entre ministros vice ministros secretarios de Estado y tal sólo cinco son mujeres hay en él el total de lado del uso del Parlamento de los diputados de los trescientos diputados solamente hay cincuenta y ocho que es algo que bueno no es tan favorable digamos

Voz 0194 13:57 ya después de tres rescates la economía ha sido evidentemente uno de los factores de más peso en estas elecciones cuál es ahora mismo la situación a grandes rasgos se después de todos estos años de rescate de rescates tres datos económicos para que podamos hacer una radiografía del país

Voz 27 14:13 pues algo muy importante serían en primer lugar el paro el paro general digamos es un dieciocho coma uno por ciento no se en España pero supongo que supera muy de verdad

Voz 0194 14:26 va a ser un poco superior

Voz 27 14:28 había había alcanzado el veintiocho por ciento hace hace unos años ha bajado significativamente pero también es que dice que siendo muy alto el paro juvenil por ejemplo que personas de menos de veinticinco años sigue siendo al cuarenta por ciento y a pesar de eso también hay mucho trabajo entre comillas negro en el sector por ejemplo de de hostelería hay contratos de de unos pocos días hay convenios que no se respetan hay salarios muy bajos el Salario Mínimo ahora es de seiscientos cincuenta euros la generación que decíamos hace unos años de setecientos euros de mileuristas es un sueño ahora tenemos de los últimos años seguí seguirá siendo por lo que parece

Voz 0194 15:12 más allá del resultado de las reacciones políticas Janis en la calle cómo se ha vivido este proceso electoral se nota esperanza Minnesota aquí Suay ya mucho cansancio

Voz 27 15:22 bueno yo creo que casi para todos era evidente que Nueva Democracia iba a ganar esas elecciones generales de modo que que el cambio parecía como digamos inevitable descontento descontando que hay vida tuvo que que expresar en su momento una una ira contra los memorándum control austeridad tuvo que proponer una alternativa a un sistema político social económico que estaba entonces en en declive durante los primeros los primeros meses de sus la primera legislatura podemos decir que cumplió en parte con su palabra pero a partir ya de la del año dos mil dieciséis después de la segunda vez que ganó las elecciones iba poco a poco perdiendo ese esa ventaja que

Voz 0194 16:12 gran aquí lo llamamos así esa ventaja moral

Voz 27 16:14 que tenía frente a los gobiernos de los años anteriores no ha tenido la suerte de de ganar las elecciones ahora como ningún gobierno de los de los partidos ningún gobierno que los que tuvieron que que firma orando no hubo un gobierno aquí que firmó rescate que ganó las elecciones siguientes Ny Samaras muy los nadie nadie ni nadie tiples tampoco ha conseguido hacerlo

Voz 0194 16:46 tampoco ha podido Janis mantas muchísimas gracias gracias a vosotros hasta luego también en Atenas está Irene Martín es profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid especialista en Grecia Irene muy buenas noches

Voz 28 16:58 hola buenas noches Irene casi retomando

Voz 0194 17:01 hasta que le hacía Janis gana Nueva Democracia o pierde

Voz 28 17:06 bueno yo creo que claramente ganador democracia ha tenido una victoria arrasadora también es evidente que pierde pero pierde por mucho menos de lo que se esperaba saquen en ese sentido veintidós una derrota dulce

Voz 0194 17:22 al vida estima que que

Voz 28 17:24 domina aquí no esto esto es algo que no sé si están transmitiendo muy bien muchos de los titulares que inciden más no en la parte de la derrota que en la parte dulce desde la derrota

Voz 0194 17:34 la parte dulce donde la encontramos

Voz 28 17:38 aparte dulces encuentra en si comparamos el porcentaje que obtuvo en en dos mil quince

Voz 0194 17:45 sí

Voz 28 17:46 el porcentaje que ha obtenido ahora in dos mil quince ganaron con un treinta y cinco coma cinco por ciento de los votos y ahora mi mismo han perdido con un treinta y uno coma cinco es decir hay una diferencia de cuatro puntos que no es tan grande si comparamos por ejemplo con Mi con España no dos mil once el PSOE perdió quince puntos con respecto a las elecciones anteriores o si comparamos con el porcentaje de votos con el que han gobernado los partidos más votados en España últimamente no el PP obtuvo un treinta y tres por ciento de los votos un poquito más de lo que ha tenido si dicen estas elecciones el PSOE ahora tiene un un veintiocho un poco más de un veintiocho por ciento menos de lo que ha obtenido auxilio en ese sentido es una derrota dulce no ha perdido tanto ya hay gobiernos en otros países con mucho menor apoyo

Voz 29 18:44 de dónde de dónde sale este aumento de donde salen los

Voz 0194 18:50 votos para que Nueva Democracia pueda gobernar casi olvidando lo que había hecho la derecha en ese país ese maquillaje de los números porque ha vuelto la gente a la política tradicional

Voz 28 19:00 sí esto es la pregunta del millón de alguna forma no porque parece que con tanta desafección política era difícil que Nueva Democracia recuperara este apoyo no y en parte es bueno pues la esperanza de que algún partido realmente consiga volver a la situación previa a la crisis que su vida no lo ha conseguido ha conseguido unos resultados económico dos bueno pues más o menos los que endereza un poco la situación pero que desde luego no han revertido los efectos de la crisis y también se deben a que hay un clima muy anti sirias desde hace unos años que ha permitido que Nueva Democracia atraiga a los votos de de muchos partidos pequeños no he hecho por eso se han quedado fuera del Parlamento al un par como Aurora Dorada por ejemplo

Voz 0194 19:53 ya hay hartazgo en los griegos lo digo porque además la participación ha sido baja

Voz 28 19:59 si la participación ha sido muy baja hay mucho hartazgo hay para mí personalmente es una de las consecuencias más preocupantes de las crisis independientemente de los resultados electorales que dan ganador uno hoy perdedor a otro en la la gente está muy harta también pasa un poco a lo que pasa en España no que recientemente hemos no les tan respetado los políticos aquí también se ve en las encuestas como ha ido aumentando la desconfianza hacia los políticos y en el se ve muy claramente la abstención aunque también hay que tener en cuenta que hace mucho calor en inglés ya que la gente se juega la playa bien

Voz 0194 20:43 la gente prefería irse a la playa en lugar de de votar y vende muchísimas gracias

Voz 28 20:48 nada a vosotros hasta luego

Voz 29 20:51 la tertulia después iremos a Bruselas porque hay reunión del Eurogrupo y ahí supongo que habrán reaccionado a la victoria de Nueva Democracia la victoria de la derecha

Voz 0194 20:58 en estas elecciones José Luis se acaba la era Tsipras si hubo un momento en que todos miramos a a Grecia yo recuerdo estar siguiendo aquí votaciones por la noche seguimos el referéndum ir de alguna manera Tsipras se convirtió bueno en esa esperanza contra las políticas de austeridad de Bruselas finalmente tuvo que ceder la factura la pagado perdiendo estas elecciones

Voz 26 21:20 sí yo creo que en política al final el el nivel de decepción depende un poco del nivel de de expectativa es decir yo creo que que la la la oferta electoral que se planteo en el momento de selecciones de quince pues fue fue muy en el sentido de que tu decías y no creemos la usabilidad tenemos que hacer políticas expansivas etcétera etcétera pero era un país que estaba había sido rescatado yo me acuerdo el debate aquí en España sobre los rescates al final el rescate es eso no es que no puedes hacer lo que tú quieres hacer sino lo que tienes que hacer porque todo lo mandan otros y eso es un poco el planteamiento que que que ha ocurrido en estas elecciones es verdad también que que el resultado es un treinta y dos por ciento es decir sí es un treinta y dos por ciento son tres puntos hubo cuatro puntos menos que hace cuatro años y además algunas otras circunstancias importantes a efectos de cuál era preguntabas antes cuál es la dulzura de esta derrota pues lo de los pasos los los antiguos miembros del Partido Socialista ni mucho menos han acercado ellos Brufau X que también se presentaba tampoco ha podido ser era la al partido de ha sido y por lo tanto esa es la situación y me permites una cosa sólo porque has dicho antes como es que sean tanta prisa porque el sistema electoral distinto

Voz 29 22:27 si el sistema actoral también da un bonus track que gana las elecciones tiene cincuenta diputados

Voz 0194 22:32 además claro digo porque claro que no es tardes

Voz 26 22:34 es decir si es que los griegos su sistema es mejor que el nuestro no el sistema suyo es distinto y por lo tanto es más fácil llegar a la a esa situación pero por ejemplo con una diferencia de ocho puntos uno tiene ciento cincuenta y ocho días

Voz 29 22:46 claro yo el otro ochenta dice claro es que hoy recuerdo de las últimas elecciones ahí esta especie de bonos he dicho cincuenta si son cincuenta y cinco encuentros ahorrar hasta el cincuenta ó cuarenta diputados el que gana las elecciones exacto tiene esos cincuenta de de regalo con lo cual configurar mayorías

Voz 0194 22:59 es mucho más fácil que no que no aquí

Voz 26 23:02 claro si tú ganas

Voz 0194 23:04 con ese apoyo Ana aquí análisis haces de de este fin de la era Tsipras y esta derecha que yo le preguntaba antes a Janis que no se olvide que fue quién maquilló

Voz 1 23:12 los numeros que cuando luego llegó

Voz 0194 23:15 las encontró dos regalos

Voz 30 23:17 sí yo creo que como ha dicho Irene realmente quién quién tiene que gestionar un rescate de la Unión Europea electoralmente lo paga no oí está claro que que los griegos Le han vuelto una parte significativa del electorado de Syriza eh ha dejado de votar a este partido en cualquier caso teniendo en cuenta la dureza del recorte la situación tan dura por la que ha pasado la sociedad griega el treinta y uno por ciento es un resultado muy muy alentado por no porque si lo comparamos salvando las distancias con el castigo electoral que tuvo el Partido Socialista de la gestión de de Gobierno Zapatero pues

Voz 0738 24:01 verdad es que llama mucho la atención no

Voz 30 24:06 también decía José Luis el tema de de de los sorpasso no creo que tenemos que tener muy presente en el lugar que qué ha quedado el Pasok no el antiguo pasó que ahora es el final con un ocho por ciento de los votos que en la tercera fuerza política no yo recuerdo que cuando podemos llega la política española su aspiración es la paso quizá acción del PSOE no pues miren lo que ha pasado en Grecia no yo creo que así pero la un poco sea peso izado no se puede admitir esta esta esta expresión y luego también que creo que hay que subrayar el hundimiento de Aurora Dorada si eh

Voz 0194 24:45 es un aunque el representación de las de la extrema derecha eh

Voz 30 24:48 me parece solución griega que tiene diez escaños y el tres coma cinco por ciento que va a estar en el Parlamento Europeo en el mismo grupo que Vox pero Aurora Aurora Dorada ni siquiera entra en el Parlamento porque es queda por debajo la barrera electoral de dieciocho diputados pasa a cero e entonces bueno el tema de la proporcionalidad reforzada pues claro claro que son la envidia no

Voz 0159 25:08 del día siguiente a tiene ya tiene ya tienen gobierna no porque tiene un

Voz 0194 25:12 es de cincuenta diputados

Voz 31 25:15 estamos ante el péndulo de la historia no

Voz 0194 25:17 pero que no hay que tener discursos de

Voz 31 25:20 la ambigüedad porque te desastre de sacar consecuencias de Si lo ha hecho bien mal pues sí claro ha incumplido sus promesas de de de acabar con la austeridad no muestra la dificultad de trasladar los sueños a la realidad claro ya lo sabíamos uno puede soñar votaran a quienes sueñan a quienes te hacen soñar castigar a los que nos han llevado hasta aquí pero luego hay que trasladarlo a la realidad y el reloj de Bruselas y los hombres de negro de Bruselas estaban ahí para para para asegurarse de que no se incumpliera los programas de austeridad que exigían que venían incluidos en el rescate ahora habrá otro problema Nueva Democracia que de nueva tiene bastante como ha acordado hizo lo que hizo también esta prometiendo una especie de libertad fiscal una serie de mejoras fiscales para la clase media que sea visto muy muy exigida también por la por la austeridad esta clase media está soñando con que le bajen los impuestos esto es lo que ha prometido Nueva Democracia y los señores de Bruselas aunque sea haya terminado el tercer rescate siguen supervisando técnicamente las cuentas por tanto no se podrá bajar el IVA no se podrá bajar el IRPF no se podrán bajar muchísimas cosas que por el contrario pues lo vemos son son necesarias no entonces bueno paga el el difícil traslado del sueño a la realidad

Voz 0194 26:47 ahora le tocará a Nueva Democracia probar gestiona la realidad claro gestionar la realidad decías Bruselas sigue contando repasando las cuentas de de Grecia yo decía que hay reunión del Eurogrupo Bruselas Griselda Pastor buenas noches también otra X que va a empezar las negociaciones con los acreedores cuanto antes y no sé cómo se ha recibido allí su victoria que se ha dicho

Voz 0738 27:09 bueno oficialmente a quien mantienen las formas no dando a entender que los esfuerzos que están por realizar pues hay que hacerlos pero pero bueno en fin con el regreso del Partido Popular por mayoría absoluta acaba el pulso que contra la gestión europea de esta crisis representó Syriza y lo cierto es que lo importante es justamente lo que no nos han dicho que han evitado de alguna forma marcar con la misma rudeza los límites al Gobierno que entrábamos a escuchar al presidente del Eurogrupo

Voz 26 27:40 Christian

Voz 32 27:41 de avales como hay que hubo elecciones

Voz 0738 27:44 en Grecia nuestra discusión ha sido más bien corta queremos trabajar de forma constructiva con el nuevo Gobierno tenemos el informe de la con esperamos ver ahora sus propuestas Nos ha dicho Centeno evitando cómo estáis escuchando entrar en la polémica aunque son conscientes que en Atenas han anunciado que preparan una bajada de impuestos no mientras eso hay que decirlo Moscovici ha despedido con todos los honores al ministro que en su día sustituyó a Brufau quiso escuchar

Voz 3 28:14 incluso Keith

Voz 0738 28:17 el calor los puso punto final a seis meses de terribles tensiones seis meses que como recordaréis terminaron con Grecia dentro del euro pero sin su flamante ministro de Asuntos Económicos expulsado podríamos afirmar por todos sus colegas que hoy esperan ya al nuevo ministro popular un viejo conocido como ha dicho muy bien Moscú Beachy que Bono es mucho más previsible como tal y que por tanto están todos pendientes de saber por dónde van a ir las discusiones conscientes de que desde que Brufau Kiss y terminó su mandato lo cierto es que con el Gobierno Chipre las relaciones entre las instituciones y el Gobierno de Grecia fueron bastante buenas hay que decirlo

Voz 0194 29:00 gracias Esmeralda buenas noches ronda breve al final se demuestra José Luis que la única receta austeridad

Voz 26 29:07 pues no no es que sea la única receta austeridad el problema es que cuando tú tienes un exceso de déficit público o lo controlas se te va el presupuesto en el pago intereses yo me acuerdo cuando teníamos al Gobierno la partida el primer año si no me equivoco de intereses de la deuda era de treinta y tantos mil millones de euros es decir eso no hay presupuesto

Voz 31 29:25 aguante pero ya no es una cuestión no

Voz 26 29:27 se ha planteado el tema en austeridad como si fuera una cuestión practicamente de de ideológico no es ideológica es que si yo quiero gastarme treinta mil millones en algo lo que primero que tengo que hacer es dejar de gastarlo en algo tan absurdo y tan lanzarlo al sumidero como es pagar treinta mil millones sólo por los interés de lo que debes entonces a partir de ahí es cuando tú puedes hacer otro tipo de políticas yo creo que es un poco lo que pretenderá hacer ahora el Gobierno nuevo en Grecia es decir es una vez que se ha producido el primer ajuste te baja mucho la presión digamos de los intereses sigues estando con controlado por las finanzas siguen estando controladas por el Eurogrupo pero seguramente si tú vas cumpliendo sendas de sendas de cumplimiento del déficit tendrá capacidad para ir tomando decisiones de bajar el gasto a cambio de bajar los impuestos o de hacer un poco una compensación entre ambas cosas para llegar a esa posición es decir hay siempre espacio para hay margen pero cuando ya has pasado la primera parte

Voz 31 30:22 bueno no era la única receta austeridad pero sí era la única impuesta por la Unión Europea y ahí estaban obligados no quiero decir si te están prestando hasta doscientos ochenta mil millones de euros como se les ha prestado pues no tienes más remedio que cumplir las condiciones que te ponen como cuando uno pide un préstamo al banco y las cumbre lo tiene que pagar

Voz 26 30:42 luego se ha demostrado que tanta austeridad así

Voz 31 30:45 es un error pero esto ya ha sido tan

Voz 30 30:50 como decía temer justamente es la receta que que ofrecía la Unión Europea no hay

Voz 0194 30:55 en Alto Campoo era clara en ese punto de vista

Voz 30 30:58 la deuda pública absolutamente desbocada la sostenibilidad financiera del sistema llevaba a recetas de austeridad ciertamente en tal medida y tan extrema pues ha puesto en manifiesto un empobrecimiento brutal de la sociedad griega después de los grandes sacrificios creo que ha llegado el momento de un poco abrir la mano no y recuperar a algo de deporte también de política keynesiana no no nos ideal redistribución no sólo de de recortes no pero sí era la única posible en ese momento porque venía impuesta desde la Unión Europea

Voz 0194 31:57 Sara las buenas noches a la semana el miércoles lo contaremos aquí ese día se va a hacer pública una parte de las cartas que intercambió Felipe González cuando era presidente con otros líderes del ámbito internacional si son cartas de él del ex presidente pero también las de

Voz 1880 32:10 yo de Mitterrand Gorbachov gusta Cher Mandela Arafat Urra una Alfonsín también de treinta ministros españoles que trabajaron con él entre esas misivas hay frases muy interesantes como por ejemplo hemos salido de un sistema pero no hemos llegado al otro le decía Gorbachov en julio del año mil novecientos noventa y uno o el propio González diciéndole describiéndole a Fidel Castro te ruego que me disculpe si vecinas esta carta como personal desprovista de toda connotación de cargos por tanto de relaciones políticas entre Estados es hora en octubre del año noventa o las palabras también en octubre de un año antes del ochenta y nueve de Raúl Alfonsín me ha pesadumbre especialmente el manejo malicioso de la información cuando no de la difamación abierta para desprestigiar a mi Gobierno ya a mis colaboradores más íntimos

Voz 0194 32:58 cartas que dicen mucho de los caracteres de quiénes las escriben

Voz 1880 33:01 el cartas que son las protagonistas de la cara B de hoy si cartas en la Gray hoy antes de ir a al concepto a las definiciones nos vamos a ir directos a la poesía para empezar Miguel Hernández lema Tus cartas son un vino lo recita Paco Valladares

Voz 34 33:16 sus cartas son un vino que mientras Torres son el único alimento para mi corazón desde que estoy ausente no sé si sino soñar igual que el mar tu cuerpo a Marco el mar tus cartas a pacientes metido en un rincón imposible Dillinger bares doy mi corazón aunque bajo la tierra diamante cuerpo esté escribe me Paloma que yo escribirle cuadro de falte sangre de clavar encima de mis huesos que amor cuanto papel

Voz 1880 33:52 estos son Robert Plant Alison Krauss cantando please puede Letter por favor lee la carta ahí están hacia unos va a servir para hablar de la etimología de la palabra vale en inglés carta se dice Letters el ETT R como escuchamos en esta canción viene del latín es lo que llamamos una así negro que ósea esa figura en la que es el todo por la parte de la parte por el todo bueno pues una carta es el conjunto de letras que la forman sea litera él era el plural de de elite era es letra en castellano la cosa es distinta porque la palabra carta viene del latín carta que es papel fiesta del griego Cartes pero es la hoja de papiro preparada para escribir en ella

Voz 0194 34:33 la RAI que dice que es una carta es un papel escrito

Voz 1880 34:35 coordinadamente cerrado que una persona envía a otra para comunicarse con ella otra definición escrito que una persona dirige a otra para darle noticias generalmente se envía por correo encerrado en un sobre

Voz 1515 34:46 las cartas que veremos a partir del miércoles son cartas de contenido

Voz 0194 34:49 político cartas oficiales pero hay de todo sí

Voz 1880 34:52 hay de todo y la inmensa mayoría de las que hay o de las que había porque cada vez es verdad que escribimos menos y ahora lo vamos a ver la inmensa mayoría son de amor como la de la Niña Pastori

Voz 35 35:12 Kiko

Voz 1880 35:14 pero bueno Jersey por contenido tenemos muchos tipos diferentes hay cartas de para agradecer de agradecimiento o de despido o de solicitud o de felicitaciones o de recomendación o de invitación cartas que se encargan de que lleguen a su destinatario los carteros no los man son los pues Man de de Belén

Voz 0194 35:50 Virginia bravos cartera recorre oso ya trabaja distribuyendo las cartas en los buzones del Distrito treinta y cuatro de Madrid Virginia muy buenas noches

Voz 36 35:58 hola buenas noches Virginia cuáles son las cartas que más

Voz 0194 36:00 eh repartes

Voz 36 36:02 pues hombre me animo a sobre todo facturas de bancos de suministros y luego boscosas registrada si Gemma

Voz 0194 36:10 pero cartas cartas que lleven escrita la dirección así a mano de puño y letra cada vez menos

Voz 36 36:17 sí cada vez menos la verdad es que sí sobre todo en Navidad Christmas y luego también en en verano pues todavía escribe postales

Voz 0194 36:25 pero sí

Voz 36 36:28 lo que ha bajado de Internet más fuerzas

Voz 0194 36:31 cuánto cuánto tiempo llevas tú de cartera notado la disminución de las cartas

Voz 36 36:38 sí sí yo tiempo para acá ha notado bastante

Voz 0194 36:40 por porque porque además entiendo que incluso los bancos ahora ya te las mandan por correo electrónico es decir que ni siquiera de papel

Voz 36 36:47 sí pero mandar mucho por Internet pero vamos si todavía sobre todo los bancos mandan también por ahora es papel

Voz 0194 36:55 te quedas sorprendido cuando ves una así de puño y letra decir es una vuelta atrás

Voz 36 37:00 pues sí la verdad y la verdad es que gusta mucho verlos todavía

Voz 0194 37:04 tú escribes cartas

Voz 36 37:07 pues cuando esa salido una vez sí que suelo escribir postales a gente que procuro de vez en cuando hacerlo

Voz 0194 37:14 postales postales reparte el uso ya no tampoco muy poca

Voz 36 37:17 pues en verano sí que se suelen repartir postales y luego curiosamente tengo un vecino que diariamente recibe todos los días que él escribe a gente de países y de incluso de falla de muchos sitios de España pero pero sí que se recibe poco

Voz 0194 37:33 el escriben porque hace una colección no algo así

Voz 36 37:36 pues sí debe ser una persona que no sé por qué pero vamos diariamente son dos tres postales diarias si depende de él de la época del año reside

Voz 0194 37:48 le conoce se le conoce a él

Voz 36 37:51 es sí

Voz 0194 37:54 por cierto qué relación hay entre los vecinos y los carteros porque antes claro cuando uno esperaba una carta estaba muy pendiente de que llegara el cartero pero también es más impersonal no

Voz 36 38:02 si hombre cuando ya llevamos mucho te pones más hizo la verdad que porque es una maravilla pues te conocen todos los vecinos y la verdad que que fenomenal tiro claro dime cuando llamáis vosotros

Voz 0194 38:16 certificado porque eso siempre es una mala noticia verdad

Voz 36 38:19 sí sí sí se les suelen ser malas noticias

Voz 0194 38:23 Virginia Bravo muchísimas gracias

Voz 14 38:26 hasta luego

Voz 37 38:28 eh atributos

Voz 1880 38:43 pues más canciones obra cartas hasta me encanta la letra de tantos Serna que lo que está diciendo es devolver al remitente vale al cartel manda una carta resulta que el cartero vuelve al día siguiente con la carta que la chica a quién él adscrito le está diciendo devuelve al remitente lo vuelven a hacer ahora

Voz 0194 39:04 dime algo no cartas a mano Berna no la verdad es que yo estoy muy feliz de haber encontrado el Whatsapp porque yo era muy muy escritora de cartas de niña y de adolescente primera

Voz 31 39:15 juventud ahora en mi segunda juventud canta recibir si escribir es una suerte os ha yo creo que esa ese mensaje del

Voz 0194 39:23 que la comunicación se mantiene Si

Voz 31 39:26 porque dificulta es para la historiografía para la historia porque no se guardan las cartas osea yo me escribo un montón de escritores con periodistas con amigos guasa a ir solo

Voz 29 39:37 quedar bueno yo no tengo más importancia que el origen de las conversaciones son las cartas precisamente de Felipe González que yo creo que es una mina en cuenta quién dice Felipe González y cualquier otro dirigente no es tu casa estaba ahí en el moviéndose en el poder ese ese material es maravilloso sí pero seguramente

Voz 26 39:54 el estará también en descenso igual que el de los ciudadanos es decir pero entiendo que la época de Felipe González a era una época en la que se escribía permanentemente incluso habrá cartas a mano

Voz 0194 40:05 hasta ahí las han estado que es cancelado el pitos y eso pues poco a poco

Voz 26 40:09 digamos avanzando con otro tipo de comunicaciones correos electrónicos etcétera etcétera que que está cambiando un poco la la comunicación y seguramente cuando vayamos viendo archivos de ex presidentes digamos a partir de Valencia hacia adelante pues claro pues todo habrá cambiado ya dentro de unos años seguramente es que no habrá ni una sola carta ya verdad

Voz 0194 40:28 que el embajador británico es verdad no sólo no lo estoy lo estoy guardarlos a Nati te gusta escribir la verdad es que me gusta mucho escribir pasé unos años de mi vida

Voz 0159 40:45 la universitaria en el extranjero y la Illa llegada al cartero una emocionante la perla trae carta atrae no sé si me gusta me gustaba mucho y yo quiero contar una anécdota admiten tengo una hija dieciséis años que estaba pasando una temporada en Alemania no ha preguntado a su padre a mí que tiene que hacer para mandarle una postal a su no

Voz 0194 41:04 buenos no tienen práctica sabe dónde compra la postal pero

Voz 0159 41:08 ella la dirección y a dónde voy que tengo que hacer no ahí lo tiene usted tiene niña tienes que ir a correo ponerle el sello pedir qué tal entonces claro increíble en unos sabe cómo quiero mandar una posta no Paquito ayuda

Voz 26 41:23 no hay una aplicación en Internet que además creo creo recordar que es de Correos de la compañía estatal Correos que tú escribes en base a una fotografía que has hecho el texto evidentemente no a mano sino en en en

Voz 0194 41:36 llega en forma de postal que llega con un sello

Voz 26 41:39 la puesta el yo eso lo he usado es una forma de no olvidar el sistema de envío o sea perdón de la recepción de la emoción porque la moción del cartero es muy importante la emoción de ver sólo una carta de un banco compañera claro ver una postal pero en cambio el que la envía tiene la suerte de hacerlo a través del sistema no tiene como más fácil y barato

Voz 22 42:01 más creo que el franqueo es sin nevera la verdad de alguna que me han mandado alguna ave yo yo he mandado varias

Voz 0194 42:07 es lo que descubrimos mí las cartas me encantan dio la última vez contigo que vemos al Museo Sorolla yo me compré el libro de las cartas que Sorolla mandó mandaba su mujer porque es que las cartas dicen tanto

Voz 31 42:17 cosas bueno las maravillas no a su amigo Zapater con el que además parece que había unas cartas reflejan también una relación en cierto modo homosexual sí

Voz 0194 42:28 con prácticamente el noventa por ciento

Voz 31 42:31 noventa y ocho por cien de lo que dejó escrito Goya

Voz 0194 42:34 más allá de una lección que eran caras sí

Voz 1880 42:53 esta es la carta de amor de los Beatles escribo esta carta para decirte que te quiero es la lata que es un compuesto del prefijo pos si de la palabra dada aquel de litera literalmente lo que hay después de la data más canciones de correspondencia de cartas he hecho dos bloques porque hay muchas canciones que en si son cartas óseas son cartas musical dos vamos a empezar por esas cartas musicada en español por ejemplo el veinte de abril de los Celtas Cortos un tema del año noventa y uno en el disco Cuéntame un cuento como ejemplo de una buen la carta bien excita bien redactado ETA que empieza con la fecha vamos con el segundo ejemplo es la carta musicada que

Voz 37 43:46 más nada

Voz 1880 44:01 este quería Milagros el último de la fila por si acaso alguien no se ha quedado nunca con la letra es la carta a la novia que se encuentra en el bolsillo de un soldado muerto en la guerra una más carta musicada escrita a quién corresponda

Voz 31 44:19 sí

Voz 19 44:21 los

Voz 1880 44:31 hay una parte previa de esta canción en su encabezamiento también formal con los datos del remitente que es Joan Manuel Serrat claro pero sin destinatario real no el destinatario de este a quién corresponda es la sociedad algo así como una carta de reclamación una más estructurada formal Idi amor la Carta de Juan Luis Guerra

Voz 0684 44:52 la mía era azufre hoy puede decir ya cariño Traviata el querer

Voz 1880 45:04 la literatura grandes obras epistolar es si novelas basadas en carta relaciones epistolar es irreales como nos estaba diciendo Berna sobre todo unos siguen muchísimo no sobre sus autores recomendamos unas cuentas escuchando de Letter la carta de de Boston íbamos a empezar el repaso con una frase Julio Cortázar a Alejandra Pizarro Nick que después de ella intentar suicidarse él escribe una carta vales septiembre de mil novecientos setenta y uno empieza ni querida tu carta de julio me llegan septiembre espero que entre tanto este es ya de regreso en tu casa segunda recomendación el año pasado se publicaron todas las cartas de Kafka en español son setecientos setenta yo ciento de cuarenta y cinco de ellas serán inéditas cartas a sus amores pero también amigos y familia tres títulos más cartas a un joven poeta de Rilke en las que se publicaron además veinte años después de que el hubiera muerto las Cartas persas de Montesquieu que que se dice que es el germen de la novela epistolar una más para acabar la tesis de Nancy de Ramón J Sender una crítica a la España a través de los ojos de una estudiante norteamericana pagar

Voz 0194 46:13 a recomendaciones de películas El cartero y Pablo Neruda no

Voz 1880 46:16 claro

Voz 22 46:20 cartas interés gravosa Cala fenomenal precisamente yo vivo aquí sólo hay un destinatario del correo es para el señor Pablo

Voz 1880 46:32 esta es una película italiana basada en la novela de Antonio Skármeta un hombre muy sencillo que empiece a trabajar de cartero y eso que le lleva a las cartas a Neruda terminan convirtiéndose en muy buenos amigos Nos vamos al pasado mucho más atrás para la segunda película nada menos que a mil novecientos cuarenta es la carta de William Wyler

Voz 9 46:50 pero eso no cambia la gente siempre habíamos sido cuidadosos con las está

Voz 0194 47:04 la protagonista

Voz 1880 47:06 eso hay un asesinato y aparece una carta que trastoca la versión de la supuesta asesina cine negro del del bueno íbamos con un par más

Voz 17 47:16 la primera de con la que vamos ahora más que tener que ver con ninguna carta de ningún cartero es la expresión que explica que siempre hay una segunda oportunidad El cartero siempre llamados bueno

Voz 1880 47:32 esta está basada en una novela de James M S hizo ya una primera versión cinematográfica pero esta que estamos escuchando los mismos la de mil novecientos ochenta y uno con Jack Nicholson y Jessica Lange para acabar más correspondencia la vez Cyrano de Bergerac Cyrano de Bergerac es un poeta francés del siglo XVII al que conocemos más por la ficción realmente que por la realidad no no primero fue una obra de teatro que se llamaba así Cyrano de Bergerac de Monroe Stan y después varias versiones en el cine está que acabamos de escuchar es mil novecientos noventa es la que protagonizó Gérard Depardieu

Voz 0194 48:10 estas son los Rolling Stones

Voz 1880 48:12 cientos ochenta seny tu mi las primeras nos lo que eres

Voz 0194 48:17 en la carta pero luego cuando va cambiando la estrofa me diciendo no enviarme a la chica escuchando canciones que era en sí mismo cartas pero también las hay que hablan de cartas como esta de los Rolling no si común para más que vamos rápidamente a escuchar la primera lo hemos traído

Voz 1880 48:29 tiene Manzanita aunque la originales de Cecilia

Voz 0194 48:32 sí

Voz 25 48:33 no

Voz 1880 48:38 tras que es fuerte esta historia no ellos la que el extraño es el propio marido no que no sólo escribe cartas también manda flores en primavera y el Rami noble última son las que él llegan a Rafael

Voz 25 48:52 no

Voz 1880 48:58 por y con olor a Rafael Ramos la cara pues vamos a cerrar la también por todo lo alto con Nino Bravo sus Cartas amarillas

Voz 19 49:14 no podía falta

Voz 1880 49:16 a la flor está entre las hojas de esas cartas se cuándo estarán las cartas son amarillas por el paso del tiempo eh es un tema de mil novecientos setenta y dos hasta mañana

Voz 38 49:40 eh de veinticinco

