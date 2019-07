Hora 25 (08/07/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez de las nueve en Canarias

Voz 2 00:02 sí

en la Cadena SER Hora veinticinco empezamos la semana de la misma manera

Voz 0194 00:20 que acabamos la anterior en la derecha Vox insiste en que si Ciudadanos quiere sus votos que se siente hoy le pide que la conversación se al máximo nivel Santiago Abascal quiere sentarse con Pablo Casado que ya ha dicho que si Icon Albert Rivera que sigue disimulando ya no le parece mal que su partido se siente convocó pero personalmente él no quiere contaminarse en la izquierda el PSOE insiste en el gobierno en solitario y Podemos en entrar en él aunque Pablo Iglesias añade que está dispuesto a poner por escrito que no discrepar de Pedro Sánchez en cuestiones como el tema de Cataluña o en política exterior la derecha tiene que ponerse de acuerdo para desbloquear los gobiernos de Murcia hay de Madrid la izquierda tiene que ponerse de acuerdo para desbloquear la investidura la derecha se pondrá de acuerdo porque la alternativa son dos gobiernos de izquierda Izquierda entendemos que se pondrá de acuerdo porque la alternativa son nuevas elecciones mientras tanto siguen la técnica del desgaste al desgaste entre ellos y el desgaste de los ciudadanos que Llanos sopa portan un cruce de declaraciones más sienten que se pongan de acuerdo tienen la obligación de hacerlo especialmente Albert Rivera que no quiere Foto Nikon Vox ni con Pedro Sánchez que quiere entonces el líder de Ciudadanos marcar el ritmo de la política de este país sin remangarse cualquier negociación tiene consecuencias deben asumirlas en su trabajo también está explicar a sus electores por qué hacen lo que hacen seguro que lo entienden porque lo que no se entiende es la parálisis a la que los cuatro principales líderes políticos tienen sometido a este país Ángels Barceló siguen la tertulia hora25 de este lunes Berna González Harbour José Luis Ayllón Ayón Illana Carmona pero antes de ir con el desarrollo informativo del día quiero empezar con el tiempo porque hay varias provincias en alerta por fuertes tormentas Luismi Pérez buenas noches buenas noches hayas Luismi donde estará lo peor esta noche

Voz 5 02:03 pues de hecho se está concentrando en la zona de la cabecera del Ebro en la margen izquierda del Ebro sobre todo es donde más lluvias está registrando tenemos informaciones ya de última hora de registros de lluvia muy destacables que están provocando mucho daño en Navarra sobretodo en el curso del río Cidacos tenemos constancia que la ciudad de Tafalla ahora mismo hay un caos Ruth debido a esa precipitación por ejemplo el río Cidacos esta mañana bajaba casi sin agua ahora lleva ciento veintiun mil metros cúbicos por segundo casi el triple de lo que lleva el Ebro en Zaragoza se han recogido más de ciento treinta litros por metro cuadrado en esa zona en Olite por ejemplo noventa y seis en Soria sesenta y ocho por tanto muy pendientes de los destrozos que está provocando el agua en Navarra y también en el oeste de Aragón las próximas horas esas tormentas más fuertes esta noche de hecho se van a concentrar en Aragón y el interior de Cataluña donde van a provocar a buen seguro problemas después de las granizadas pedrisco que también hemos tenido no

Voz 0194 03:00 las zonas del país como en Zamora y Salamanca en

Voz 5 03:03 Teruel en Valencia o en María de Huerva en pueblo de Zaragoza donde esta tarde han caído granizo piedras de más de seis centímetros de diámetro

Voz 0194 03:12 cuánto va a durar este episodio Luismi

Voz 5 03:14 mañana por la tarde todo esto será historia aunque todavía va a quedar el coletazo esta noche y mañana temprano en estas zonas ya decimos de Aragón Navarra y Cataluña poco a poco mañana por la tarde esas precipitaciones irán a menos ir además hay que destacar que bajará las temperaturas pero a mediados de semana hacía el jueves volverán a subir de qué manera

Voz 6 03:32 sí

Voz 0194 03:32 pues estaremos muy pendientes sobre todo de la noche de hoy de las consecuencias de estos aguaceros que tú no estabas contando cualquier novedad Luismi también os pide paso oí hablamos contigo de nuevo de acuerdo perfecto venga pues hasta ahora ha cuidado toda aquella gente que esté en esas zonas que nos decía Luismi muy afectadas por esos aguaceros aquellos que estén en el coche que tengan que circular muchísima muchísima precaución

Voz 1071 03:53 estamos viendo imágenes son en efecto a través de las redes sociales impactantes en Tafalla la torre entera hay cortes de carretera atascos y esa imagen de ríos no sé si llega a ser que es que se ha desbordado el río porque en efecto la sí

Voz 0194 04:05 es complicada en Navarra y en concreto en la

Voz 1071 04:07 zona de Tafalla y los municipios circundantes así que en efecto mucha precaución iremos intentando a la verdad

Voz 0194 04:13 vamos a estar muy pendientes al rueda de la noche de la situación en estas zonas donde ha caído donde están cayendo estos fuertes aguaceros vamos mientras tanto con el relato político porque quizás sea la señal de que en todo este tiempo no han hecho demasiado pero el caso es que ahora que están por llegar las vacaciones muchos incluso ya hacerse deben haber ido se han llenado de compromisos las agendas de los políticos hará queda mucho porque además les aprieta

Voz 1071 04:34 reloj mañana mismo por ejemplo mañana han quedado en verse Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por la mañana por la tarde se verán Sánchez y casado Rivera ya saben que no quiere ir en la Asamblea de Madrid nueva ronda de contactos Javier si el presidente de la Asamblea designe esta vez si algún candidato

Voz 0194 04:47 quién quiere agenda también es Santiago Abascal y de hecho

Voz 1071 04:50 sin agenda anticipa que no va a haber votos o a haber casado y Rivera su despacho del Congreso o no tendrán los votos que necesitan porque la realidad es que los necesitan para gobernar en Madrid Murcia El Abascal estará allí en la oficina desde las ocho la España que madrugar

Voz 6 05:04 personalmente tenemos el deber de reunirnos los tres cuanto antes donde ellos quieran y cuando ellos quieran yo despejado mi agenda de mañana a partir de las ocho de la mañana estaré en el Congreso de los Diputados esperando cuando cualquiera de ellos Si son los dos mucho mejor se digne en a tener una reunión con nosotros y abordar la gravedad

Voz 0194 05:26 de la situación bueno esta es la estrategia de Abascal encarecer sus votos y condicionar en lo que pueda la estrategia en las políticas de sus socios Adrián Prado buenas noches

Voz 1071 05:36 qué tal Ángels buenas noches ha ido Abascal a Murcia decir que

Voz 0194 05:38 sin fotos nada

Voz 1071 05:40 si el líder de Vox ha querido dar apoyo a los cuatro diputados de la formación que la semana pasada con su voto en contra impidieron la investidura del popular López miras lo ha hecho acompañado de la plana mayor del partido además de pedir esa reunión a tres con casado y Rivera Abascal ha dejado hoy varios mensajes primero su partido renuncia a formar parte del Gobierno de Murcia sólo pido un acuerdo de investidura con PP y Ciudadanos ellos dices irían a la oposición segundo si Rivera mantiene su negativa a negociar con Vox pero al mismo tiempo le sigue exigiendo esos votos esto es lo que plantea Abascal

Voz 6 06:11 propondremos al Partido Popular un gobierno en solitario y en ese caso plantearemos que sea ciudadanos que es quien impide el diálogo y el acuerdo quién se tenga que abstener

Voz 5 06:23 sí tercero la dosis habitual de victimismo acusa

Voz 1071 06:26 el PP de equidistancia ante el chantaje de ciudadanos dice que los populares con su actitud están permitiendo que se perpetúa en el tiempo ir responsabilizó a los naranjas de someter a Vox lo dice textual aún auténtico Apartheid eso sí Abascal advierte

Voz 6 06:39 se nos está acabando la generosidad misiones está acabando la paciencia igual que a muchísimos españoles que asisten atónitos a la incapacidad de alcanzar un acuerdo por la voluntad de algunos de someter a Vox aún Apartheid

Voz 1071 06:56 y mensaje por cierto Ángels también para el secretario general del PP A Teodoro García Gea les dice Abascal que ya no es un interlocutor válido

Voz 0194 07:03 a la pregunta está Adrian si casado y Rivera van a ir a la cita no el lider del bebé ya se vio en secreto la semana pasada con Abascal para intentar que Vox votar a favor del candidato de su candidato en Murcia pero esta vez el partido de extrema derecha quiere una especie de cumbre entre los tres y que además sea pública

Voz 1071 07:19 pues lo tiene complicado Abascal la verdad porque uno de los implicados Albert Rivera ya ha dicho que no dice el líder de Ciudadanos que para hablar de los gobiernos de Madrid y Murcia pues ya están los equipos autonómicos una negativa que ya avanzaba esta mañana en rueda de prensa la portavoz de la ejecutiva de Ciudadanos Inés Arrimadas

Voz 1880 07:33 si esta reunión es para queman a

Voz 0793 07:35 diputados de Murcia de la Comunidad de Madrid pues nosotros creemos que lo mejor es que el Comité de Negociación de acuerdos de gobierno se en con los señores de ocho con quién sea no pero negociar gobiernos que ya están cerrados y que son únicamente del PP y de Ciudadanos sino para que dejen de bloquear los gobiernos

Voz 1071 07:54 delega por tanto Rivera la respuesta de Ciudadanos es muy distinta a la quedado el PP fuentes populares señalan que el partido siempre ha demostrado un talante dialogante con todas las formaciones políticas y que no tienen ningún inconveniente en sentarse con nadie de todos modos Angers desde el entorno de Casado dicen que no les consta que mañana se vaya a producir una reunión con Abascal bueno veremos a ver qué pasa mañana quién lo contaremos a Madrid de acuerdo hasta luego a los demás se visualiza la tensión o la dramatización entre los socios de la derecha es en Madrid donde PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo que aboga aparecido vergonzoso decían a primera hora de la mañana eso a pesar de los esfuerzos que ha hecho el PP para que la extrema derecha pueda asumir este acuerdo por lo que pone e incluso por las cosas que no pone en ese papel por ejemplo en ese papel no pone nada de cambiar la ley LGTB de la Comunidad de Madrid pero Isabel Diaz Ayuso se abre incluso a modificarla durante esta legislatura

Voz 7 08:44 se trata de trasladar una leían Parlamento y volver a abrirla en el Parlamento no será ni del PP

Voz 2 08:51 es la voluntad

Voz 7 08:53 el Parlamento el que decida si revisamos la ley aquí y qué aspectos se cambian

Voz 0194 08:58 Carolina Gómez buenas noches qué tal buenas noches Angels le dice el acuerdo exactamente porque hablan incluso de las convicciones morales

Voz 2 09:05 bueno si hay guiños a Vox camuflados en ese documento de PP y de Ciudadanos Rocío Monasterio cree que los colegios de Madrid sea doctrina a los niños sobre ideología de género e identidad de género el acuerdo PP y Ciudadanos habla

Voz 8 09:17 de garantizar la libertad de los padres

Voz 2 09:19 a educar a sus hijos en función de sus convicciones morales Vox pedía que en los hospitales de Madrid identificar a los inmigrantes irregulares que acuden a la sanidad pública y que se expulse a los menores extranjeros no acompañados a los Minas el documento incluye medidas para evitar el turismo sanitario dicen el control de la inmigración irregular permitiendo por ejemplo que las fuerzas de seguridad accedan a toda la información de la Administración regional en relación a los inmigrantes en situación irregular otra de las concesiones o de las concesiones a medias es la relativa la allí

Voz 8 09:51 ayuda a la cooperación a la ayuda exterior al desarrollo

Voz 2 09:54 yo Vox pedía eliminarla y el acuerdo dice que se procederá a una evaluación Éstas son Ángels algunas de las muchísimas exigencias de Vox que según la propia Diaz Ayuso se han recogido en ese acuerdo de gobierno de coalición de Partido Popular y ciudadano

Voz 0194 10:10 sí parece que va a firmar el pacto sólo si Rivera y casados hacen la foto que pide Abascal

Voz 2 10:15 sí monasterio lo ha dejado hoy muy claro la situación en Madrid no se va a desbloquear hasta que Rivera no acceda a sentarse con Santiago Abascal

Voz 9 10:22 bueno lo que tiene que pasar es que el señor Rivera se siente con el señor Casado que creo sino entendido mal que ya ha aceptado la propuesta el señor Abascal se sienten los tres y desbloqueen esta situación eso es lo que tiene que pasar porque nosotros seguimos con la mano tendida nosotros seguimos dispuestos a trabajar hasta el infinito seguimos con la misma voluntad de sacar esto adelante que es de lo que se trata

Voz 2 10:44 box no quiere estar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 8 10:47 no apoyará un gobierno en coalición

Voz 2 10:49 PP Ciudadanos aunque no descarta apoyar un gobierno monocolor del Partido Popular ante los remilgos que tiene ciudadanos decía Monasterio para sentarse con ellos a todos

Voz 0194 10:58 eso como decíamos mañana quizá el presidente de la Asamblea designa a un candidato para la investidura claro lo que pasa es que si Vox se mantiene como hoy es decir si no cambia nada en las próximas horas el aspirante que tendría más votos asegurados sería Ángel Gabilondo no así que a ver cómo lo hace

Voz 2 11:14 si el candidato con más apoyos en este momento sigue siendo Ángel Gabilondo tiene sesenta y cuatro diputados que están dispuestos a votar que sí a su investidura Diaz Ayuso de momento sólo tiene cincuenta y seis los del Partido Popular y los de Ciudadanos por eso Ny Rocío

Voz 8 11:27 monasterio entiende que el presidente de la Asamblea Juan

Voz 2 11:30 que le vaya a proponer mañana como candidata a la investidura

Voz 10 11:33 lo que no se entendería es que mañana lo hiciera cuando está en la misma situación que es la primera rompa porque la primera ronda yo dije que no mañana unos diez voy a decir que no con lo cual eh objetivamente no hay ninguna razón para presentar en el piso

Voz 8 11:48 el pleno de investidura está convocado

Voz 2 11:50 el miércoles a las doce del mediodía fuentes parlamentarias aseguran ahora que el reglamento permite modificar ese pleno en la misma sesión el mismo miércoles Juan Trinidad presidente de la Asamblea diputado de Ciudadanos podría convertir ese pleno desierto y sin candidato en un pleno con candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid

Voz 0194 12:07 pues también mañana veremos qué pasa Ícaro el muchísimas gracias hasta luego Ana pone precio ya Vox a sus votos es decir hasta ahora no se habían habían apoyado el Gobierno en Andalucía al Ayuntamiento de Madrid pero esta vez dice o hay cumbre o hay fotografía entre los tres líderes entre Albert Rivera entre Santiago Abascal entre Pablo Casado o no hay votos

Voz 8 12:31 realmente Vox está empezando efectivamente a pasar la factura porque lo que no se puede pretender ni en política ni en ningún ámbito de la vida es es recibir bueno en ninguno digamos que cuando hay esta situación es un apoyo a cambio a cambio de nada también es cierto

Voz 11 12:50 la actitud de de Albert Rivera es ciertamente

Voz 8 12:54 incomprensible porque Rivera no se reúne con nadie no habla con Sánchez no habla con Abascal no se quiere hacer fotos bueno se hizo la de Colón pero parece que no quiere volver a hacerse fotos y la verdad es que este juego del ratón y el gato es un poco ridículo a mí me parece ridículo cuando eh sería muchísimo más inteligente por parte de de ciudadanos tomar el mando de la de la negociación y marcar unas líneas rojas ir determinar cuál es el perímetro de la negociación porque esto no me me siento con el PP pero no me siento con Vox pero necesito su fotos la verdad es que es un bucle del que hay que salir porque porque me llevara nos la en la parálisis institucional en Murcia también en Madrid no esto

Voz 0194 13:42 cesante José Luis lo que ves Rivera no se reúne ni con unos ni con otros es decir con Vox no quiere la fotografía no quiere contaminarse pero tampoco quiere saber nada de Pedro Sánchez

Voz 1329 13:53 es curiosa actitud de de Albert Rivera es decir es curiosa mira yo cuando estaba en activo en política una de las preguntas que más me molestaba en campaña electoral era con quién pactarán ustedes después de las elecciones porque a mí siempre me ha parecido que era un poco una falta de respeto a los ciudadanos que aún no habían votado ya estábamos vendiendo su voto alegremente pero ahora como Jean ciudadano que no estará activo en la política una de las cosas que más me molesta es ver cómo cómo se retrasa lo inevitable es decir todos sabemos lo que va a pasar al final elecciones nuevas volveremos a una situación parecida a la que tenemos ahora o habrá los gobiernos que todos sabemos que va a ver no va a haber otros gobiernos no hay no parece que pueda haber alternativas a eso entonces a mí esa esa situación es la que me parece que es preocupante porque fíjate que en todas las crónica que acabamos de escuchar prácticamente no se ha hablado ni una sola vez de cuestiones ideológicas de cuestiones de planteamiento de inversiones en infraestructuras de cómo voy a afrontar el próximo Hospital que se sea de hacer en la Comunidad de Madrid o la región de Murcia o qué cosas tenemos que hacer el Gobierno de la nación si hay un acuerdo un gobierno el próximo día veintitrés es todo gestos en cierta manera hemos pasado de las cartas de Felipe González al Twitter hace cinco Baños ya oral Instagram esa es la evolución lógica de la política que en todo caso es una evolución bastante ilógica yo creo que lo que hay que hacer es de verdad ya hemos votado hemos ido a las urnas hemos depositado nuestros papeletas hemos elegido representantes recuerdo aquí dijimos representantes esos representantes con las mayorías que hay tienen que hacer lo que tienen que hacer que es formar gobiernos

Voz 12 15:24 bueno yo sí creo que hemos pasado a cuestiones ideológicas eh quiero decir me refiero a hablar de la libertad de los padres de educar conforme a sus valores

Voz 0194 15:32 todos los acuerdos de Madrid exacto como si no

Voz 12 15:35 no fuera posible ahora mismo es algo muy ideológico hablar del turismo sanitario del control de la inmigración irregular es algo muy ideológico es crear una Consejería

Voz 11 15:46 mire si la familia novia

Voz 13 15:48 mi hijo solo muy recta a miedo no están plato eso sí poquitos la crónica de la quiero de lo que es la crónica luminosa

Voz 12 15:58 crear hospitales de infraestructuras de todo eso que hay que hablar pero es tan ideológico aquello que está introduciendo Vox que da muchísimo miedo no pero bueno por responder a la pregunta de de Ángels yo creo que Vox tiene razón sea vox hace bien y ahora me explico al reclamar su foto

Voz 14 16:16 porque es es como como en un colegio river

Voz 12 16:21 ya se está comportando se junta con el gamberro para hacer gamberradas pero luego a la salida al patio a la salida del colegio que están los padres esperando se separa del gamberro no el gamberros Vox el que con el que están haciendo veneno puro ideológico desde mi punto de vista es convoque pero luego no se atreven a reconocerlo no en fin las las Vox tiene razón David indicarlo creo ciudadanos es el que está equivocándose cometiendo yo creo una falta política inmoral e importantísima al pactar de estrangis una cosa a Hinault no querer reconocerlo en pie

Voz 0194 17:00 a lo inevitable lo decía José Luis no lo va a mantener hasta el final y Acosta es que a lo mejor el Gobierno de Murcia al Gobierno de Madrid sean del esquí

Voz 12 17:10 pues no lo saben ni ellos no porque van camino de opinión cada cinco minutos en la ejecutiva de Ciudadanos pactaron que no iban a negociar con con Vox esa era su línea roja ese título es el que quisieron al día siguiente en todas las portadas enseguida vimos como ya se organizaba algún encuentro en un hotel sino recuerdo mal aquí en Madrid y en Murcia negociado

Voz 0194 17:31 el propio Wales ofrecía hoy asentarse

Voz 12 17:33 es agallas nadie osa quiero decir que la negociación del PP

Voz 14 17:36 que con con Vox forma parte del paquete de negociación del PP con

Voz 12 17:42 conciudadanos yo antes hacía en las claves lo de los conjuntos y su conjuntos no sea ahora mismo el conjunto PP si se quiere unir al conjunto Ciudadanos C's debe saber que incluyo en su conjunto que ofrece el paquete entero Grace no quiero decir no hay os ha esto es matar

Voz 13 18:00 apura el conjunto trae en su conjunto

Voz 12 18:02 todo dentro hasta Ana tú crees

Voz 0194 18:05 se podrá podrá resistir a Ciudadanos

Voz 8 18:07 no hará como que se resiste de lo que está haciendo en Andalucía no pero pero en realidad hay gobierno porque tienen el apoyo de Pods quiero decir que Andalucía perdona

Voz 12 18:19 dieron esa foto y ahora

Voz 8 18:21 pero claro porque fue la primera vez no pero es que voy como tú bien decías claro dice oye es que si tú me necesitas yo quiero figurar porque es que eso es lógico no tu ni siquiera sí

Voz 12 18:32 me gustan como apestados pero claro no

Voz 13 18:34 hay foto Ana pero en Andalucía hay documento con los tres logos para para poder sacar adelante los presupuestos es decir yo entiendo que es un documento que sale después de una negociación perdóname si te dejo el propio documento que

Voz 12 18:50 filtró Vox secreto entre PP Vox mencionaba a ciudadanos es decir ahí ciudadanos subconjunto del conjunto Pepe no perdona

Voz 8 19:00 Ana paralelismo es que lo de ciudadanos es que realmente es es muy extraño no porque yo no me siento contigo no me siento contigo pero vas a acabar en brazos independentista y no supo el azerí It is como una contradicción continua no que que lleva a un a un laberinto en el que no en el que no hay salida no Vox ciudadanos tienen la llave para formar gobiernos en el en el nivel central en comunidades autónomas in in no se decide dar ese paso porque está en una suerte de de de de de lo que hacia hacia la derecha pero también hacia la izquierda no con lo cual de ser un actor que había venido a la política española la y con una vocación de de de bisagra o de abrir nuevos espacios si fijáis es un elemento de bloqueo continuo porque se niega brisa la derecha o la izquierda pero cotizando tu pregunta Ángels al final Vox tender perdón al final ciudadanos de una forma u otra

Voz 11 20:01 tendrá que elegir

Voz 15 20:04 riesgo si no no entrara en el Gobierno de Madrid en el Gobierno

Voz 11 20:08 Murcia sí sí sí esta tarde aquí en La Ser en La Ventana de Madrid Rocío Monasterio y le preguntaban por lo que iba a hacer Albert Rivera que ha dejado esta frase para la historia

Voz 10 20:16 bueno Rivera tiene que decidir dónde quiere estar en esto yo creo que lleva yo creo que lo quieren saber todos los españoles no los españoles no saben dónde está Rivera eh lo que quiere no lo saben y Malú

Voz 11 20:29 bueno ésa ha dejado esta frase dejado esa frase para para el recuerdo

Voz 0194 20:34 por cierto que esto de no ser ratificado hoy en pedir la dimisión del ministro Marlaska después de los incidentes del orgullo en Madrid del sábado pasado

Voz 1071 20:40 había veinte agentes de la Brigada de Información protegiendo la carroza de ciudadanos pero no es por el despliegue policial sino por estas declaraciones que hizo el ministro de Interior en funciones por lo que en ciudadanos critican a Marlaska

Voz 4 20:50 a pactar con quién de una forma descarada yo voy a decir incluso obscena trata de limitar derechos humanos derechos LGTB ahí si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro yo creo que podría calificarla simplemente de responsable

Voz 1071 21:08 sí digamos en el origen de la polémica según Arrimadas a la que por cierto preguntaban esta mañana en su comparecencia en la sede del partido si entiende que haya ciudadanos que protesten porque en su partido se están apoyando en Vox

Voz 0793 21:21 alguien dice soy justifica esto el orgullo no sé si alguien estará diciendo al Partido Socialista que no puede ir a ningún acto de víctimas del terrorismo porque está pactando con en Navarra ustedes han escuchado de ciudadanos decir eso

Voz 1071 21:34 dentro del partido socialista Cristina Narbona criticaba en Ferraz las críticas de Ciudadanos

Voz 0443 21:39 eso luto justificada la reacción que ha tenido la líder de Ciudadanos

Voz 12 21:44 no creemos que se pueda decir ni mucho

Voz 0443 21:47 a menos que el ministro haya alentado actitudes de odio hacia nadie

Voz 1071 21:52 por cierto un senador de ciudadanos tuiteó ayer que la mayoría de los jerarcas nazis eran gays hoy otro senador de ese mismo partido Carlos Pérez ha escrito esto en la red social en mil novecientos cincuenta y cinco Rosa Parks se negó a cederle su asiento a un blanco en dos mil diecinueve ciudadanos nos negamos a cederle el orgullo a los totalitarios dejando

Voz 0194 22:11 claro que todo el mundo es libre de ir a las manifestaciones que quiera que nadie tiene derecho a agredir a nadie por su ideología ni nada parecido José Luis hay algo de sobreactuación no en la asistencia a la manifestación sino en las peticiones de dimisión del ministro Marlasca por parte de ciudadanos

Voz 1329 22:28 bueno hay algo hay hay algo de sobreactuación con o no haya sobre actuación en cualquier cosa de la política española en los últimos tiempos la respuesta es no sé sobre actúa absolutamente todo sí que es verdad que que Marlaska yo creo que estuvo desafortunado de verdad creo que yo no sé si está si es para dimitir aquello que decíamos hace unos años de aquí en España no dimite nadie no ningún político dimite nunca a lo mejor con que saliera decir oye quizá no debí decir eso de esa manera en aquel momento o no lo estaba diciendo como ministro o claro algo así yo creo que a mí las plagas de Marlaska no me no me tranquilizaron de verdad después evidentemente bueno insisto en lo que tú has dicho es decir no puede ser que alguien vayan a una manifestación sobre todo en la que se lo que se reclama es que haya una igualdad parte todos los españoles en la defensa de de un colectivo que ha estado durante muchos años pues que no podía hacer ese tipo de actuaciones que ahora salgan unas personas agredidas de esa manifestación Marlaska no estuvo bien

Voz 12 23:20 Berna yo creo que es una sobreactuación absoluta ciudadanos osea la estrategia de Ciudadanos estamos viendo cuáles

Voz 14 23:28 primero pactar con el el el que quiere min

Voz 12 23:31 por los derechos de los de los gays hiló a quieren minar abiertamente en cada uno de los acuerdos cuando Vox está pidiendo la lista de de miembros del colectivo LGTB y que pueden estar dando cursos en los colegios no lo está haciendo para hacer política lo está haciendo para intimidar porque sabe que no se alaba nada lo hace para intimidar es decir es un partido que quiere intimidar a los gays y estamos viendo numerosas nuevas Ciudadanos está pactando indirectamente como es está actuando aquí de represor de los derechos de los homosexuales y luego quiere ir a una manifestación donde aparezca como progresista entonces está en tal contradicción que obviamente condenó ya lo he dicho en las claves si no podemos nadie nadie puede imaginar que no condenó hemos o condenar ello la la cualquiera agresividad o agresión contra contra ciudadanos pero quiero decir tienes que decidir dónde estás tienes ciudadanos tiene que decidir dónde está está con unos represores de los gays o está con los progresista las que defienden los derechos de de de los gays y para colmo le culpa al Gobierno de las agresiones que ha sufrido en fin yo creo que es que esto es excesivo hasta para hermanas

Voz 8 24:47 yo creo que tenemos que distinguir dos planos por un lado coincide con José Luis que Marlaska ha estado desafortunado porque como ministros

Voz 11 24:56 cedería deberes teñido de hacer esas esas declaraciones

Voz 8 25:00 luego por otro lado un segundo un segundo plano de de Ciudadanos y su ambigüedad constante no lo cual pues si unimos los dos elementos por un lado Marlaska esta declaraciones Isi y ciudadanos jugando a este juego de la ambigüedad pues digamos que el resultado ha sido pues un una una actuación que no que desde luego agredir a alguien por una por ir a una manifestación no me parece completamente fuera de lugar pero también hay que ponerlo en el contexto de la sobreactuación constante por parte de a parte de de de Vox el silencio de ciudadanos luego a esta forma de comportarse no me parece que sea de un país y democráticamente maduro en donde se está poniendo sobre la mesa os están cuestionando a avances de ciertos colectivos que durante mucho tiempo han echado en la invisibilidad ahí en la en la represión yo creo que en este sentido hay que ser extraordinariamente cautos insensibles no alentar este tipo este tipo de conductas porque estamos entrando en una dinámica de de de de regresión y de involución muy peligrosa dicho lo cual desde luego me parece que equiparar las las desafortunadas declaraciones de Marlaska con el discurso del odio está completamente fuera de lugar no yo creo que Quique recupera un poco la cordura

Voz 17 26:30 eh eh eh encauzar

Voz 8 26:33 no

Voz 11 26:35 los mensajes que se lanzan a la sociedad ahora ahora te de la palabra José Luis

Voz 0194 26:38 me voy a publicidad y a la vuelta porque decías que no con la cabeza cuando destacaba Berna las contradicciones que tiene Ciudadanos con quién pactar lo que dice y lo que hace después a la vuelta de publicidad

Voz 0194 31:53 José Luis Ayllón y Ana Carmona a las diez contábamos el aguacero que había caído en algunas zonas de Navarra nos contaba Sastre como ya en las redes sociales había imágenes donde se ven las riadas bajando arrastrando coches vamos a la con nuestra compañera de Radio Tafalla Celia Peral muy buenas noches

Voz 10 32:10 buenas relaciones Ángels pescados en las últimas horas en Tafalla donde desde media tarde cuando ha comenzado las fuertes lluvias ha generado muchísima preocupación entre la ciudadanía lo más grave las fuertes lluvias que provocaban las cortar la carretera Nacional ciento veintiuno de entrada a la ciudad provocando un socavón de unos dos metros de profundidad en los bomberos y Policía Foral se acercaban hasta la zona para atender el tráfico ve la entrada al norte de la ciudad también preocupación en lo que es en la entrada sur de la ciudad

Voz 27 32:44 porque también había zonas anegadas sobre todo

Voz 10 32:47 tanda de entradas de la ciudad donde la circulación era prácticamente imposible en estos momentos también muchísima preocupación porque continúa lloviendo de manera frecuente también desde media tarde cuando iniciaba esta tormenta

Voz 35 33:02 está casa pillado imprevisto también haga al Ayuntamiento de Tafalla hablamos con el alcalde como Jesús Arrieta de ha exhibido que nos comentaba que no contaban con estas predicciones por lo que estaban bastante preocupados también en el consistorio tafalleras de momento con bastante precaución muchísimos coches que se arrastraban porque la crecida del río Cidacos desbordado en pleno centro de Tafalla provoca

Voz 10 33:27 daba la negación ciento de varios locales también de Ci

Voz 35 33:32 Nos no preocupado subidos encima de los coches incluso algunas coches con las luces encendidas que preocupan también el pánico entre la ciudadanía porque no habían sería gente sin en el interior de estos vehículos Muti de las imágenes como decía sandías en las últimas horas que han circulado por las redes sociales que también aumentaba esa preocupación entre la ciudadanía que quería también no salía a la calle para ver lo que estaba sucediendo en primera persona pero también hacia un poquito imposible como hicimos el río Cidacos la desbordado en el centro de la ciudad provocando también que muchísimos locales se viesen inundados preocupación precisamente también entre los comercios esta fallece en estos momentos que no podían tampoco entrar al interior de esos comercios para ver cómo estaba el estado de de sus negocios no murió en julio hemos que antes

Voz 0194 34:15 fíjate un momentito no es porque no se está escuchando el alcalde Jesús estuvieron muy buenas noches

Voz 36 34:20 buenas noches no estaba contando nuestra compañera

Voz 0194 34:23 no se había producido el caos decía Tafalla era un caos cuál es la situación ahora

Voz 36 34:28 bueno pues sigue siendo un caos estamos aislados es desde la carretera general en la parte norte está cortada y en la parte sur también asaltado del río también está cortada allí la parte centro que es donde estoy ahora pues casi el agua llega o a al centro de la ciudad ha llegado hasta la zona que nosotros llamamos de la Farola que es algo que los viejos del lugar algunos han podido ver una crecida sí pero que el noventa y nueve por ciento de las personas de Tafalla no habíamos visto nunca una crecida de estas y yo por ejemplo tengo sesenta años osea que en sesenta años no había una crecida del río de esta magnitud

Voz 0194 35:06 alcalde hemos visto imágenes de coches arrastrados por la riada arrastrados por el agua algunos con las luces encendidas lo que nos hace pensar que había o o si no han podido salir gente dentro de estos vehículos tienen noticia de rescates

Voz 36 35:20 si esa esa ha sido nuestra preocupación cuando hemos visto bajar coches por el cauce del río con luces encendidas que pueden sabe hispano la alarma de el miedo no de que pudiese haber personas dentro pero he hablado con tanto con Policía Municipal como Policía Foral y me dicen que no tienen constancia afortunadamente esperemos que no pase nadie en el interior de un coche muchos sólo hayan sido daños materiales

Voz 0194 35:43 ah y también en redes sociales se habla de gente atrapada en un supermercado Mercadona me parece gente subida su vida no puedo confirmar esto

Voz 36 35:54 yo no puedo confirmar pero sí que me ha llegado la información es la zona norte entonces hay un supermercado Mercadona

Voz 0194 36:01 sí que Blanco

Voz 36 36:03 que viene de del Monte sí que había un corte de carretera es muy posible que se hayan quedado allí hasta que no baje perdón no nada grave en ese sentido está controlado o tanto municipal Corradi Guardia Civil

Voz 0194 36:18 esta están todos están todos están todos los servicios de Protección activados sentido no

Voz 36 36:22 sí sí sí sí sí sí tanto ellos como los bomberos osea que no en ese sentido no

Voz 0194 36:28 pues alcalde yo yo lo agradezco mucho que no haya atendido cualquier novedad tenemos las líneas abiertas y también si les podemos servir para alguna cosa aquí estamos que para eso sirve la radio muchísimas gracias alcalde

Voz 36 36:39 vale muchas gracias nunca he

Voz 0194 36:41 situación en Tafalla complicada lo decía ahora mismo aislados veíamos las imágenes de momento no hay constancia no lo confirmaba al alcalde de que haya que lamentar ningún daño personal pero es cierto decía él la máxima preocupación era de esos vehículos que hemos visto arrastrados por las rías las con las luces encendidas es decir que no eran vehículos aparcados sino que eran vehículos que que estaban circulando vamos a seguir muy de cerca Celia si te parece seguimos muy de cerca lo que está pasando allí antes de terminar el programa volveríamos a conectar contigo para ver si podemos hacer un balance un balance más claro de acuerdo

Voz 35 37:13 seguiremos pendientes Angers venga pues luego vuelvo contigo

Voz 0194 37:16 antes de determinar el programa muy pendientes de la situación ha llovido mucho en Navarra pero especialmente en esta localidad en Tafalla tanto nuestra compañera como el alcalde calificaban la situación de caos y el alcalde hablaba de aislamiento ahora mismo de la ciudad de Tafalla premio vino vuelvo a lo que pasó pero el sábado en la manifestación la del orgullo con la presencia de ciudadanos hoy pedía Ciudadanos la dimisión de Marlaska decía Inés Arrimadas que sus palabras fueron las que provocaron que fueran agredida la representación de ciudadanos que fue la manifestación decía Berna hombre lo que le pasa ciudadanos es que pacta unas cosas con un partido que quiere terminar con los derechos LGT LGTB luego va la manifestación ya hablaba de la coherencia o de la contradicción en ciudadanos y tú José Luis querías decir algo

Voz 1329 38:01 yo lo que quería decir es que para evitar que

Voz 12 38:04 a esto de los bloques políticos todo eso

Voz 1329 38:06 para el bipartidismo que que ya bloques hace que se tenga que pactar antes decíamos es lo inevitable que acuerdos porque si no no habrá gobiernos y entonces tendremos cólera elecciones yo creo que habría que valorará cada uno por lo que hace es decir a Vox habrá que pagarle por lo que dice Vox ciudadanos pues lo que dice Ciudadanos yo creo que no han pactado nada concretamente sobre él con la cuestión del colectivo LGTB por lo tanto me parece que decir que Ciudadanos es prácticamente Vox no es justo de la misma manera que no es justo decir que podemos es exactamente lo que es el Partido Socialista es llegar a un acuerdo yo me refería eso a a que sí hemos querido hemos querido porque además es que era una reclamación prácticamente social abandonar el bipartidismo y que haya muchas fuerzas políticas hay matices aunque pueda haber acuerdos en algunas cuestiones y por lo tanto me parece que a cada uno lo suyo pues únicamente una matización más tú decías antes quieren pasar progresistas ir a esa manifestación no todo el mundo que estaba en esa manifestación son de ideologías barra partidos progresistas yo yo no soy progresista yo soy una persona que consiguió liberales militar y milito en el Partido Popular y en cambio no tengo ninguna duda que hay que preservar vigilar y ayudar al colectivo LGTB ir a que todas sus reclamaciones pues puedan salir adelante es decir que no confundamos tampoco una cosa con la otra porque al final si queremos una sociedad matices una sociedad en la que existan diferentes opciones políticas lo que no podemos hacer es trazar líneas todo el rato en el suelo insinuó estas el milagro de la línea no me vales para nada Ibiza versa yo creo que es bueno pues era una sociedad plural después oiga que a cada uno se le valore por las cosas que ha hecho pues las cosas que realmente cómo ha gobernado las cuevas las afirmaciones que ha hecho públicamente etcétera etcétera creo que eso será mucho más correcto y creo que sea una sociedad mucho más madura desde el punto de vista democrático

Voz 12 39:51 sí sí no no yo no puedo no puedo estar más de acuerdo con la línea que establece es algo que yo establezco digamos escucharte y que para mí es básica que es la que separa los valores y las libertades y derechos de lo de más de todos lo demás Tour Tour lo has dicho sea no eres progresista pero estás en la defensa de los derechos de LGTB y no

Voz 13 40:14 en los derechos de las personas hablando del orgullo gay por supuesto

Voz 12 40:20 los de GT Bay igual la palabra progresista no es acertada la que elegido pero precisamente es en la defensa de sus derechos donde para mí hay una línea infracción de esos derechos de todos los derechos me explico vale danos no es vox no he dicho que lo sea pero ciudadanos está pactando con el PP que está pactando lo que decíamos

Voz 13 40:43 en su conjunto el PP tampoco sí pero está pactando con Vox y hoy mismo lo ha dicho Diaz Ayuso la merma de esas consideraciones fíjate que está dispuesta a que se ponga

Voz 1329 40:58 a que se lleve esa norma para que se pueda valorar el

Voz 13 41:01 no no no no no pero no es lo mismo hablando de

Voz 27 41:04 de de Madrid

Voz 12 41:06 sí dice no yo no voy igual que una el eje TBI es el Parlamento el que lo hacer claro pero sí señora Diaz Ayuso como nos topamos el dedo la mayoría que van a formar es PP y ciudadanos para eliminar algunos de los artículos y no ha dicho si esto ha afirmado eso no pero escucha hoy ha dicho Diaz Ayuso clara asume eso tenéis el corte que ella asume la defensa de ese compromiso alcanzado con vos esté o no en el papel ella en la defensa para llevar el espíritu de lo que lo ha dicho en un tuit igual no es un corte igual lo he leído en un tuit que ella asume el discurso de Vox para desarrollarlo en el Parlamento lo ha dicho pero lo están haciendo pero

Voz 1329 41:53 pero pero vuelvo a decir no ha dicho ni en esos ciento cincuenta y cinco puntos no dicen vamos sacar

Voz 12 41:59 pero lo promete que en el espíritu de la legislatura va estar eso porque ese es el envenenamiento que está trayendo Vox a la política a el diferente

Voz 1071 42:08 Luis en el acuerdo entre PP y Ciudadanos las propuestas que Vox traslado a los medios me he comprometido a cumplirlas y haré mía su defensa con los votantes y dirigentes de Vox éxito siempre respetuosa seria y leal y estoy aquí para seguir negociando hay que añadirá esto que lo que ha dicho sobre el eje del que el verbo utilizado es abrir abrir

Voz 15 42:25 de nada pero no es lo mismo habría

Voz 1329 42:29 que decir que vas a cambiar una ley igual que no es lo mismo pedir los datos que han pedido será

Voz 13 42:35 y que después no se irán a que están repletos los contras Ana para centrarlo más todavía pensamos escuchamos a día yo soy voy contigo

Voz 7 42:46 se trata de trasladar una leían Parlamento y volver a abrirla en el Parlamento no será la junta ni del PP ni debo

Voz 2 42:52 se ni del PSOE ni de Podemos ni de Ciudadanos es la

Voz 7 42:54 al Parlamento el que decida si revisamos la ley aquí y qué aspectos se cambian

Voz 0194 43:00 llevar la ley al Parlamento abrirla revisar qué qué qué conceptos de la ley se cambian Ana

Voz 8 43:05 Mirla para mejorar no claro efectivamente iba a decir eso vamos a volver a abrir la ley para que para mejorarla porque yo creo que la sensación general es precisamente la contraria no que estamos en una en un momento de recorte de derechos de este colectivo entonces seamos conscientes de que eso está en el aire y esto decir que no la va aprobando el PP ni el PSOE ni sino el Parlamento por favor en fin creo que los ciudadanos no merecemos que nosotros como mayores de edad no porque que quién va a cambiar la ley entonces

Voz 1329 43:44 no en lo que yo he pretendido es decir es que hay una pequeña diferencia entre él decir voy a cambiar una ley

Voz 13 43:50 para que era llevas al Parlamento famosos bailar no es que el Gobierno de José Luis

Voz 1329 43:57 pues porque a ver yo que he sido secretario de Relaciones con las Cortes no es lo mismo decirle al resto de grupos políticos vamos a abrir un debate sobre un texto legal en este caso de cualquier otro tipo o decir que el Gobierno va a llevar un proyecto de ley con tales artículos en el que cambia tales cosas después te tienes que buscar la vida para conseguir la mayoría eso sí porque una cosa es contó pero en este caso lo que yo creo que es decir es es asumir un compromiso de abrir una reflexión lo cual no quiere decir que PP ciudadanos tengan las mismas consideraciones sobre esta cuestión que Bob Dylan

Voz 8 44:31 Ana Ana bueno yo creo sinceramente José Luis

Voz 11 44:35 que la señora Diaz Ayuso está haciéndole una

Voz 8 44:39 la propuesta clarísima a Vox no creo que esa propuesta de abrir la ley sea una propuesta en sentido genérico de vamos a ver cómo podemos mejorar la situación del colectivo sino que me parece que es una apuesta táctica para atraer la voluntad de Vox sinceramente me impresión y creo que sí Nos empeñamos plantearlo

Voz 37 45:04 como algo es neutro

Voz 8 45:07 estamos haciendo un flaco favor a Ciudadanía

Voz 0194 45:10 es que no hay neutro no no no

Voz 1329 45:12 que no es neutro pero no prejuzgar porque vamos a ver en los debates parlamentarios insisto se pueden producir yo yo he visto abrir leyes en el Parlamento sencillamente no haber un acuerdo sobre cómo se termina ahí como se consolida el texto final se han quedado como estaban

Voz 12 45:29 quedamos como estábamos después de un debate así o que hay una intimidación soterrada soterrada y abierta contra el colectivos de que esos no sabes quién José Luis es que estamos hablando de derechos y libertades adquiridos en los que somos ejemplares que están sufriendo una acometida brutal por parte de el bolso negro el este de Europa es decir esto no no no se lo inventaba el señor Abascal ni su caballo pero si yo vengo mentado tras ya seguido Bull son Haro están siguiendo los regímenes del este de Davis sagrado

Voz 13 46:03 pero sobre la mesa tras un retroceso en los derechos y sana

Voz 1329 46:09 verdad yo lo que trato de decir es que lo que no va a lo que no no iremos bien digamos no iremos bien incluso informativamente hablando es si metemos a los hemos construido dos bloques políticos y no igual hemos a la gente los bloques políticos porque es que la legislatura no acaba el ya que constituye un Gobierno vamos a ver matices

Voz 0194 46:27 todos y cada uno Anastasia gana y cerramos el asunto

Voz 1329 46:31 yo creo que

Voz 8 46:32 que me voy a reiterar lo que he dicho cuando se hace esta propuesta de vamos a llevar al Parlamento la apertura de la ley y la idea subyacente es vamos a iniciar un proceso en el D en el que de alguna manera se incorpore las reivindicaciones de Vox que no son en un sentido de profundizar en la equiparación del colectivo en cuestión sino muy al contrario de en cierta forma de ponerlo en la diana hacia yo creo que eso está en el aire y es así

Voz 12 47:04 mira los nazis hacían listas de homosexuales de gitanos de judíos el PP y Ciudadanos creo que están perdiendo la oportunidad histórica de de de separarse y abrir una línea frente aquellos que están queriendo hacer listas de gays noten

Voz 0443 47:19 hombre no hay palabras mayores eh