Hora 25 (08/07/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0259 00:00 y del Partido Socialista Obrero Español es intentar crear las condiciones para que haya

Voz 1 00:05 a un acuerdo para la investidura

Voz 2 00:09 dicen que no están pensando en las elecciones pero lo cierto es que hasta ahora Pedro Sánchez se está cuidando mucho de dejarse pelos en la gatera ahí de adoptar posiciones que le alejen de su actual posición de centrales

Voz 3 00:20 Inma Nieves gracias a las dos gracias

Voz 0194 00:22 luego mañana más veíamos antes los choques en la derecha Ana el choque en la izquierda Ministerio Vicepresidencia no cargos en el Consejo de Ministros es la respuesta que le da Pedro Sánchez insistentemente a la insistencia de Pablo Iglesias

Voz 4 00:36 sí la verdad es que Pablo Iglesias ha dicho no hemos parado de ceder yo realmente lo que veo es que no ha parado de reivindicar

Voz 0194 00:45 su entrega su candidatura a ocupar

Voz 4 00:49 el ministerio no yo echo de del Gobierno de cooperación que no de coalición no no termino de no termino de verlo desde la perspectiva de de Podemos no porque lo mismo que decíamos antes que Vox pasaba factura por su apoyo pues podemos está haciendo lo mismo lo que pasa que hay una diferencia sustancial mientras que podemos hacer es determinante para que se pueden formar gobierno en Madrid Murcia no lo es en el caso del Gobierno central no con lo cual estamos otra vez en un escenario en el que el foco se desplaza hacia otra fuerza política que es nuevamente Ciudadanos porque además el tema de del pacto con Podemos es cierto que suma pero no llega la mayoría absoluta y luego le plantea muchos problemas o ciertos problemas a al PSOE desde el punto de vista del Gobierno porque le quita les resta el apoyo de otras fuerzas políticas y luego sobre todo está el tema de Cataluña que Pablo Iglesias dice que se va a comprometer por escrito a renunciar al referéndum si respetar la sentencia ya y del Tribunal Supremo en el caso el próximo mes pero perdona Angels no podemos olvidar la estructura confederal que tiene Podemos y es que Pablo Iglesias podrá responder de su grupo parlamentario pero en pista la organización del partido como va a evitar qué extramuros del Congreso se pueden producir y declaración afirmaciones etcétera luego es una posición muy delicada en la que pone al Gobierno con el tema de Cataluña porque quiero recordar ITER sino que una persona que está en la mesa del Congreso imputados el diputado pisará suelo fue el que dijo precisamente que en España hay presos políticos el que votó en contra de la suspensión de de los presos de Esquerra Junts per Cataluña y por lo tanto quiero decir que es la redención hacia el constitucionalismo de Pablo Iglesias usted a la perfección del PSOE es lógico que la ponga claro

Voz 0194 03:08 controla Pablo Iglesias llega él puede controlar a los suyos vamos a poner entre comillas suyos pero como contra la Pablo Iglesias que desde los comunes por ejemplo que es el caso de sale lo de Jaume Assens que también está en la mesa no salga alguna declaración que le compromete a José

Voz 1193 03:22 pues yo creo que es un compromiso para estar en el Gobierno sea yo lo que creo que pretende decir Pablo Iglesias es no te preocupes Pedro que yo sí estoy en el Gobierno yo dentro del Consejo de Ministros o alguna persona de mi organización no de los comunes sino de podemos podemos no van a ponerte problemas en el tema de Cataluña hombre yo en eso sí que de una pequeña cesión por parte de paneles es decir si hablamos de tampoco creo que haya que exagerar como ha dicho él no he dejado de ceder hombre ese poquito sí que lo ha hecho lo que ocurre es que evidentemente el problema es que ese no es el problema entre el PSOE y Podemos sino que sea un gobierno en el que sólo haya ministros del PSOE o nombrados absoluta y totalmente por por por grandes que yo por otro lado yo lo entiendo a Pedro Sánchez es decir yo entiendo que aunque no tengas mayoría igual que no me parece lo mismo los gobiernos autonómicos al Gobierno de España a mi me parece que no está mal que esté liderado por un presidente de un partido que nombre los ministros que quiera sin que nadie le imponga a los ministros después del Parlamento que siguieron los acuerdos que no tengan que llevar esa es una posición mi Ésa es mi posición muy personal y que creo que no es mala para para estaremos

Voz 0194 04:31 ya hay una clave que es que además es que no suman es bueno Partido Socialista puede sí pero siempre es importante pero es Verdú

Voz 1193 04:36 que si no suman así no suman al menos con poder

Voz 0194 04:39 hemos ya buscar otras salidas pues bueno suman con sí

Voz 3 04:44 ese esquema que dice José Luis es el que el de Portugal está funcionando no es decir un gobierno monocolor y apoyos parlamentarios en un programa que avanza ahí avance y además con éxito no bueno yo creo que sí estamos en tiempo de faroles tiempo de que no hay que hacerles mucho caso de momento tenemos que Iglesias mañana va a donde no sé si es en Moncloa

Voz 0194 05:06 en el Congreso sobre sobre eso

Voz 3 05:08 iban a hablar cosa que por ejemplo Rivera no hace ya hemos comentado aquí más veces lo de que Rivera es el el antisistema a todo el mundo creería que es Pablo Iglesias el antisistema pues no lo he Rivera en el que ni se digna a visitar a a Pedro Sánchez que es el presidente del Gobierno en funciones entonces bueno Pablo Iglesias es verdad yo estoy de acuerdo con José Luis ha publicado el artículos está en la vanguardia después a a ha comentado cómo está dispuesto a a estas renuncias en Cataluña es campo de faroles incluido el de Narbona porque yo creo que eso que ha dicho que no está en en en cartel o no está en en la agenda la idea de de las elecciones hombre pues sí sí lo está porque hoy la ejecutiva del PSOE ha dejado claro que gobierno monocolor sí que bueno ha dejado ver que si no hay más remedio puede haber recordemos

Voz 0194 06:02 las palabras de la propia ministra de haciendo no habrá segunda sí

Voz 3 06:05 en la investidura es decir que no puede hacerlo

Voz 0194 06:07 ese será el calor que dicen que aviva los conflictos pero están todos los socios a la greña tanto en Madrid lo estábamos viendo hasta ahora como en Cataluña en realidad en Cataluña más que a la greña están peor que nunca si hacemos caso a la declaración que ha llegado a hacer el catalán

Voz 3 06:20 la misma hasta meses en cama eh

Voz 1922 06:24 la unidad del independentismo está más lejos que nunca y la constatación de falta de unidad de fragilidad de estrategia unitaria por parte del movimiento independentista entendemos que debe parar hemos tocado fondo en este sentido es un espectáculo muy triste y entendemos que esto hay que pararlo Tura

Voz 0194 06:40 hemos tocado fondo todo esto viene por el acuerdo que contamos el viernes aquí entre Cataluña y el PSC para gobernar la Diputación de Barcelona que tiene un presupuesto de casi mil millones en Esquerra Republicana empezaron a tuitear cosas parecidas a aquellas que tutear aún cuando las ciento cincuenta y cinco monedas de platas de el día en que Puigdemont estuvo a punto de echarse atrás ida hay estas palabras carro escuchábamos para lo que pasa es que episodios como éste ya hemos vivido algunos y los independentistas no rompe no acaban de romper nunca su alianza Barcelona Albert Prat buenas noches buenas noches han de hecho los socios se acusan de hacer propaganda

Voz 5 07:11 sí vamos acumulando crisis entre socios de gobierno ya esta vez en la gota que ha colmado el vaso es el pacto en la Diputación de Barcelona a pesar de que existe un documento firmado entre Cataluña y el PS no está del todo atado los de Puigdemont están dispuestos a romperlo antes del jueves pero a un precio muy elevado prácticamente imposible para Esquerra a cambio deben revertir todos los pactos municipales entre republicanos y socialistas y que dejaron en su día a los ex convergentes a la oposición como por ejemplo en San Cugat o Figueras hoy ha sido un día de ofertas contra ofertas reuniones de urgencia y caras muy serias entre socios los republicanos ni se imaginan lo de dar marcha atrás en los ayuntamientos que lograron hace tres semanas ya han respondido a los de Puigdemont ofreciéndoles hoy la presidencia de la Diputación a pesar de que unos doblan a los otros en representación

Voz 6 08:03 no es una cuestión de Euskadi no es una cuestión de sillas de qué partido independentista se queda con una silla o con otra es una cuestión de estrategia yo creo que es evidente que si intentamos cerrar un pacto ahora es más fácil que querer reventar cincuenta pactos que ha habido

Voz 0259 08:17 sin cuanto que Yahoo

Voz 5 08:19 por Aragonés vicepresidente de la Generalitat y hombre fuerte de Esquerra este mediodía se han visto los dos equipos negociadores con abra con ambas propuestas ningún avance importante nos decían los partidos parecía que al menos había servido esta reunión para calmar un poco los ánimos después de un fin de semana de mil reproches pero Angels no porque Catalunya esta tarde respondía a la oferta de Esquerra según ellos es un brindis al sol propaganda pura decía al puso al ente b3 si no da igual

Voz 7 08:46 si los Comunes no dicen adelante la oferta de hoy es una operación de marketing considerables se han puesto un relato es posible un acuerdo pero yo tengo la obligación de hacer un ejercicio de realismo lo que se ha ofrecido hoy a esta hora no es posible a escucharlo

Voz 5 09:00 en definitiva abierta a una nueva crisis la enésima entre socios en privado algunas fuentes admiten que aumenta la desconfianza pero son conscientes ambos partidos que antes de la sentencia del Supremo no pueden dividirse veremos que dicen mañana

Voz 0259 09:13 a que se verán las caras en la reunión de gobierno gracias Albert a vosotros hasta luego Hora veinticinco

Voz 8 09:22 a ver

Voz 13 10:41 síguenos en Facebook y Súmate a la Comunidad veinticinco

Voz 0137 10:47 unos trescientos veinticinco mil estudiantes cursan sus estudios universitarios de posgrado fuera de sus provincias de origen es decir que un veinticinco por ciento del total de los universitarios opta por pasar sus años de carrera fuera de la vivienda familiar Andalucía la Comunidad de Madrid Cataluña Valencia y Castilla y León Solá regiones que acogen mayor número de estudiantes procedentes de otros rincones del país jóvenes que estos días se debaten entre las distintas opciones para vivir durante sus estudios pisos compartidos colegios mayores y residencias son las opciones más comunes Antonio Pérez de Arenal responsable de las residencias estudiantiles Campus reacciona habla sobre los criterios de elección

Voz 14 11:27 a la hora de escoger los estudiantes y las familias tienen en cuenta criterios económicos y de ubicación pero también cada vez más valoran la posibilidad de vivir en un entorno que ofrezca acceso a las últimas tecnologías de la información que fomente en actividades sociales culturales y que sean sostenibles medioambiental

Voz 0137 11:44 además estos centros acogen a gran parte de los más de noventa y cinco mil estudiantes extranjeros que pasan cada curso por las universidades y centros de estudios superiores de nuestro país convirtiéndose en ejes de integración diversidad cultural

Voz 0194 12:14 declarado en Barcelona la chica que fue violada por la llamada manada de Manresa tenía catorce años cuando ocurrieron los hechos ahora tiene diecisiete y ha contado como fue violada a punto de pistola nuestra compañera María aludido ha hablado con la psicóloga que trata la chica Mariola buenas noches buenas noches Ángels sobre todo lo que te ha contado es el miedo que tienen la víctima que no la crean

Voz 0259 12:33 sí ha hablado con la psicóloga de la Fundación Vicki Bernadette Laura Rodríguez fue una de las terapeutas que compareció la semana pasada en el juicio ella trató a la chica en más de veinte sesiones mejoró mucho pero tuvo que volver al tratamiento psicológico por la recaída que le provocó el juicio de género mucha ansiedad y miedo

Voz 1640 12:52 con el miedo a encontrarse con los agresores con el malestar de leerse teniendo que explicar cosas dolorosas fin saber si se las creen sino realmente el proceso penal es el turismo no solamente hoy que dependía de la declaración es un proceso que generalmente años no uno por una denuncia el proceso puede durar cuatro años por ejemplo durante todo este tiempo la víctima tiene que ir explicando o no a los forenses a la policía juzgado de Instrucción reiterada a mí de lo vivido sentirse cuestionada

Voz 0259 13:29 la psicóloga dice que la muchacha no fábula espera que después de haberla escuchado hoy la Fiscalía eleve la calificación del delito contra los seis acusados a violación y que no mantenga que fueron abusos

Voz 1640 13:41 porque estamos hablando de una desigualdad de una intimidación que también la víctima vive como una violencia ya no la superioridad numérica la diferencia de edad situación de vulnerabilidad yo creo que hay una intimidación clara

Voz 0259 13:56 esta experta Angeles añade que estas víctimas no se recuperan nunca de las secuelas que tienen que aprender a convivir con el sufrimiento que siguen necesitando terapia a lo largo de su vida hay que para ellas es un alivio que se haga justicia claro

Voz 0194 14:10 gracias Mariola hasta lastrado por cierto de que el juez ha abierto juicio oral a los tres jugadores de la Arandina por la presunta violación de una menor y también en Burgos esta tarde los vecinos del municipio de Salas de los Infantes tiene los dos mil habitantes se han concentrado en repulsa contra el último crimen machista un hombre ha matado a su pareja tenía veintiocho años la localidad ha decretado tres días de luto digamos a Estados Unidos con una noticia que ha salido antes en el tramo de las uno cuando hablábamos de de cartas y de los tuits de de Donald Trump corresponsal Marta del Vado buenas

Voz 1510 14:36 hola buenas noches porque tenemos nuevo

Voz 0194 14:38 pensamiento diplomático en la Casa Blanca esta vez con el embajador británico en Estados Unidos escribió en un correo interno que se ha filtrado que Donald Trump era un inepto Hiram claro una

Voz 1510 14:48 se ha quedado callado no sólo no acallado de sino que acaba de decir por Twitter que no va a negociar más con el embajador británico no sabemos si esto se va a quedar en un mero tuit pero en la práctica ya ha tenido la primera consecuencia es que le ha desconvocado para una cena prevista para esta misma noche con el emir de Qatar con el Secretario del Tesoro Ésta ha sido su respuesta la filtración de varios cables diplomáticos en los que el embajador británico en Washington describía la administración estadounidense como disfuncional inepto el ministro de Comercio británicos ha tenido que disculpar hoy en varios medios por esas filtraciones maliciosas ha dicho que pueden dañar la relación los intereses de los dos países Angels

Voz 0194 15:27 luego hay otra duda de la que se está hablando allí en Estados Unidos Marta porque no sabemos si Trump va a invitar finalmente a la selección femenina de fútbol que acaba de ganar el Mundial por cuarta vez recordemos la campaña contra Trump de la capitana del equipo que además pide igualdad salarial entre las mujeres y los hombres futbolistas

Voz 1510 15:42 sí Donald Trump dijo el mes pasado que invitaría a la selección femenina la Casa Blanca pasara lo que pasara en el Mundial bueno ayer lo ganaron Trump dijo esto con el helicóptero de fondo dice que todavía no ha pensado si las va a recibir o no Nancy Pelosi la líder demócrata en la Cámara sin embargo ya las ámbito ha invitado al al Capitolio lo que pasa es que varias jugadoras empezando por la capitana por Megan rap Pino han dicho que no irán a esta Casa Blanca

Voz 0194 16:10 por los comentarios machistas contra los inmigrantes

Voz 1510 16:13 desde el colectivo LGTB del presidente la selección femenina está llegando en estos momentos a Nueva York donde están siendo recibidas como unos auténticas heroínas no sólo para haber ganado el Mundial sino porque se han convertido en ese altavoz de la lucha por la

Voz 0259 16:27 igualdad escucha cómo celebraba

Voz 1510 16:29 el públicos victoria ayer tras ganar el partido gritando Equal Pay igualdad de salarios pies que hace tres meses el equipo denunció a la Federación de Fútbol por discriminación porque han llegado a cobrar hasta el cuarenta por ciento menos que la selección masculina habiendo ganado más partidos cuatro mundiales generado tanto sus ingresos son más que ellos en publicidad de merchandising

Voz 0194 16:55 Marta muchísimas gracias veremos a ver si iban a la Casa Blanca Jara apunta Casablanca como dijo la capitana que no iría como dijo la capital muchísimas gracias Marta hasta luego Berna sobre ese capítulo de el embajador el británico esa filtración el que decía que trae a un inepto la respuesta de Tram yo no sé si se va a pasar

Voz 3 17:15 yo bueno no creo no porque es que lo estamos viendo todo y nunca pasa nada no todo el mundo Nos espantá Amos comprobamos cómo se espantan las personas más sensatas como en esta ocasión el embajador como tantos otros en el propio Washington que se han ido espantando y Ancic

Voz 0259 17:34 o relegados au despedidos au Innova

Voz 3 17:38 nada es decir nuestra capacidad de asombro ya quebrando todos los márgenes posibles hiel sí que está demostrando que otra forma de hacer política es posible que es la forma no políticamente correcta y no sabemos dónde va a parar esto posiblemente a una reelección

Voz 1193 17:55 bueno en este caso el el el el causante el problema no es en este caso sin que sirva de precedente de nuestra sino él él tampoco el embajador porque el hombre pues es que una nota que cree que nunca va a ser vista por nadie es verdad que se ya te das cuenta con que que que las cosas sino quieres que se sepa ya no es que no las escribas desde colas pienses

Voz 0194 18:14 lo que vaya a ser que alguien pueda filtrado del pensamiento

Voz 1193 18:16 algún momento no supongo que no ir a nada más porque habrá pues la disculpa oficial no sé que como mucho no sé yo si seguirá mucho tiempo

Voz 3 18:26 ojo que refleja también el descontrol que hay ahora mismo en el gobierno británico y atribuido incluso el descontrol que para

Voz 4 18:36 sí sí sí estoy de acuerdo con lo que habéis dicho porque tras nunca pasa nada y y yo creo que en embajador pareja va a dejar de serlo ahí simplemente recordar el pensamiento no delinque

Voz 0194 18:51 sí pero no pero sí yo también soy una pero pero digo pero

Voz 1193 18:59 sí pero lo que no puede ser por ahora es filtrar exacto entonces

Voz 16 19:02 bueno pero esto es un típico caso del enterado de todo el mundo está haciendo qué horror que se ha filtrado pero en el fondo fue lo mismo que tiene raza dejando

Voz 0194 19:11 que que vuelva Tafalla con nuestra compañera sería Peral hablábamos con ella hace un rato para ver si podíamos hacer algo de balance de ese aguacero esa riada esa inundación en el que está sumida ahora mismo Tafalla Celia novedades

Voz 1640 19:23 en estos momentos está fallase de aislaban están cortados los accesos norte así como la carretera ciento veintiocho en el punto kilométrico treinta donde Bonn de dos metros dos vehículos están siendo desviados por la autopista la AP quince ya está interrumpido en estos momentos también el tráfico ferroviario continúan esas imágenes de coches arrastrados por el agua bajera y locales inundados que serán generando esa preocupación entre la ciudadanía el río Cidacos nos ha desbordado provocando ese caos en el centro de la ciudad ha desaparecido ese puente del río incluso vecinos subido se veían sobre su vehículo sin saber qué hacer a comerciantes sin poder entrar sus locales para comprobar la gravedad de la situación que de momento cometimos sin lamentar daños personales se habla en estos momentos de una situación histórica Angels

Voz 0194 20:09 pues serían menos veinte

Voz 1640 20:11 tenía cero once metros de altura y a las diez y veinte llegaba ya a los tres setenta y un metros

Voz 0194 20:15 imagínate Celia seguimos muy pendientes a lo largo de la noche cualquier novedad de acuerdo

Voz 1640 20:19 hasta luego lo decía también

Voz 0194 20:22 alcalde a pesar de lo espectacular de las imágenes que estamos viendo ya tanto las redes sociales como en Veinticuatro has de Televisión Española parece ser que no hay que lamentar ninguna víctima decían que estaban activados todos los servicios

Voz 3 20:33 de de protección Luismi Pérez

Voz 0194 20:37 hola de nuevo buenas noches no ya como se mueve esta tormenta

Voz 17 20:41 pues de momento sigue destacando esa zona como máxima precipitación del país entre Navarra y Aragón ahora mismo se encuentra esa precipitación máxima nos comentaba nuestra compañera también desde Tafalla con ese río Cidacos que en el caso de Olite ya ha llegado a los doscientos metros cúbicos por segundo para hacer esa compra a comparativa Zaragoza el Ebro lleva cincuenta metros cúbicos pues bien cuatro veces más lo que lleva el Ebro está llevando ese río Cidacos en esa zona de Navarra atención con las tormentas que caen ahora sobretodo ya en la vertiente aragonesa tormentas que caen con mucha fuerza en zonas de las Cinco Villas de Zaragoza la Jacetania de Huesca cerca de Zaragoza capital y en el oeste de Teruel esas tormentas poco a poco se irán barriendo hacia el este y por tanto la máxima preocupación esta noche se va a dar hola esperamos en la cabecera de los ríos del Pirineo en la zona de Aragón puede haber desbordamiento de ríos porque va a llover mucho en muy poco rato

Voz 0194 21:36 pues estaremos también muy pendientes Luismi muchísimas gracias

Voz 17 21:39 buenas noches hasta luego Sastre nos queda muy poquito

Voz 1071 21:42 pero alguna frase siguen Oscar alguna frases sobre todo alguna incógnita recordarás que la OCU de consumidores usuarios alertó hace un mes de que la protección que figuraba en el envase de algunas cremas solares pues no se correspondía con el factor real de protección bueno el Ministerio lo que hizo fue encargar su propio estudio ya asegura la conclusión del estudio es que todos tenían razón tanto la OCU como los laboratorios de las cremas y porqué pues porque hay dicen diversas maneras de medir las cremas por tanto ocurre como la vida en general así que no hay que rectificar el etiquetado porque no se detectan efectos ni riesgos para la salud frases pues de la OCU de su portavoz

Voz 3 22:15 qué entiende que se genere confusión no puede que

Voz 18 22:19 y también cuando estamos afirmando

Voz 19 22:22 están totalmente contraria creemos que

Voz 1640 22:25 el nuevo modelo adelantó media

Voz 1071 22:27 lo que nos contaba hoy nuestro compañero Javier Gregori un equipo valenciano ha dado un gran paso en la lucha contra el ictus una pulsera costará unos doscientos euros permite prevenirlo la recomiendan en personas mayores de cincuenta y cinco

Voz 3 22:37 años se venderá a finales de año frases de Óscar Lozano que desarrollado este mecanismo que detecta las arritmias

Voz 19 22:44 es una cuchara que que lleva al usuario y que está monitorizado de tipo aclara que cuando detecta casos de la de arritmia la arritmia cardíaca decirte que confía como fibrilación auricular pues avisa al usuario

Voz 1 22:58 Nos queda Ramoneda el dietario provocar

Voz 20 23:05 el enfrentamiento con el enemigo para presentarse como víctima puesto que el enemigo menudo cayó en la provocación la operación da resultado atraviese la red un sector de los medios de comunicación entregado este juego ya y ciudadanos Yves ocupando portadas al tiempo que entraba en una vía de radicalización imparable esto que estaba a la vista de todos ahora sabemos que es una estrategia de comunicación perfectamente estudiada y ordena nada que ha sido ratificada por la dirección del partido a falta de proyecto polarización dicen que así se triunfa en la época de las redes sociales hasta que la gente se cansa hábil truco en los dirigentes pierden autoridad respeto ahora sí entienden mejor las fugas de dirigentes de Ciudadanos la politica democrática es otra cosa y la polarización sistemática la destruye el independentismo mal que bien se mantenía unido mientras vivían la fantasía que el éxito estaba al alcance de la mano cuando chocó contra el muro del Estado en dos mil diecisiete se pusieron inmediatamente manifiesto los límites las posiciones unitarias y sólo la situación de los presos permitía mantener la ficción pero las elecciones municipales han mostrado la crudeza de la lucha por el poder entre vecinos cuarenta alcaldías catalanas han sido fruto de pactos de Cataluña o de Esquerra los socialistas excluyendo a otro partido independentista ha sido cuando la pelea alcanzado la Diputación de Barcelona que ha estallado la bronca el botín era demasiado grande para que el perdedor Esquerra en este caso se cayó

Voz 0194 24:26 para todos ellos

Voz 20 24:29 minuto Attac y recupera el poder en Grecia para derecha Tsipras se plegó a las exigencias de austeridad de Bruselas y esta provocación más los incendios y Macedonia sean llevados y dicha por delante pero cuidado como sin tierras precipitados si a pesar de todos desastre fue une treinta y uno coma cinco por ciento de los votos un porcentaje superior al del PSOE por ejemplo es decir existe y liderará la oposición siendo una época un simple alternancia hay mucha prisa en dar por liquidada cierta izquierda en Europa

Voz 0295 25:06 para hay terminamos aquí Berna González Harbour José

Voz 0194 25:09 Stallone Ana Carmona muchísimas gracias buenas noches y buena semana

Voz 0295 25:12 el buenas noches nosotros volveremos mañana que mañana tú piensas bueno es que hay ya Pascal que dice que desde las ocho está esperando a ver quién quiere pasar tiene que le lleven café si acaso y el desayuno harta mañana feliz noche

