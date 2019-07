Hora 25 (09/07/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 bloqueo en todas partes El desencuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deja al país más cerca de una posible repetición electoral mientras PP Ciudadanos y Vox se acaban de reunir en Madrid pero su reunión a la que Rivera ya no pone pegas también ha acabado en fracaso aula hoy a otro lo intentan pero no les sale son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:24 eh

Voz 4 00:31 en la Cadena SER Hora veinticinco intentas locutor seca descalificar a lo mejor es que no tiene tanto ánimo

Voz 5 00:50 exacto yo creo que The Sun contraria a lo que ha votado la ciudadanía y creo que sino es más temprano será más tarde rectificará

Voz 0194 00:58 hola buenas tardes Sánchez Iglesias han salido de su reunión más alejados aún de cómo entraban el PSOE explica que Iglesias ha llegado a reclamar la vicepresidencia del Gobierno podemos lo niega esta tarde el presidente en funciones se ha reunido en el Congreso con Casado que se abre acuerdos presupuestarios o territoriales con los socialistas pero se niega a abstenerse

Voz 7 01:17 el popular tiene una función es una función de oposiciones era alternativa por tanto no nos podemos abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez ni la ve ahora en la segunda votación ni si decidiera presentarse a otra algo que yo desconozco si tiene menos

Voz 0194 01:30 ni Sánchez Iglesias se mueven todo lo contrario que Ciudadanos José Luis Sastre buenas tardes Ángels buenas tardes no iban a reunirse con Vox tampoco a negociar con ellos pero resulta que ha sido Ignacio Aguado de Ciudadanos el que en vista de que la cosa se bloqueaba ha pedido una foto con la extrema derecha en Madrid la foto que Vox quería que Vox ya tiene una foto y una reunión que acaba de concluir sin acuerdo y que también acerca la posibilidad de una repetición electoral en la Comunidad según acaba de decir el propio Aguado vamos en directo a la Asamblea regional Carolina Gómez

Voz 0806 01:57 ni una hora ha durado la primera Reunión PP Ciudadanos y Vox a instancias de Ignacio Aguado que acaba de comunicar que no han sido capaces de convencer a Rocío Monasterio de que apoye un Gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular así que mañana si nada cambia habrá un pleno de investidura sin candidato en Madrid es una oportunidad perdida ha dicho Ignacio Aguado lo hemos intentado pero es vox no rectifica es muy probable que vayamos a elecciones en septiembre

Voz 0194 02:19 Rivera no se ha sumado la reunión que han tenido esta mañana Abascal y Casado lo que sí ha hecho el presidente de Ciudadanos es anunciar que va a denunciar ante la Fiscalía los incidentes del orgullo el Gobierno le pide que lo

Voz 8 02:29 G ya nos podemos permitir en una sociedad democrática que se siembre el odio queremos volver a las trincheras ideológicas

Voz 6 02:36 cada uno el libro llevar las tensiones y las exageraciones hasta donde quiera cada uno es dueño de lo que quiere hacer en política

Voz 0194 02:45 sólo quince mil personas trabajan cada día en España en la extinción de incendios a pesar de que este país es el tercero en Europa en superficie forestal arbolada dieciocho millones de hectáreas les vamos a adelantar en Hora Veinticinco el informe que describe las desigualdades de medios entre comunidades ir también al Reino Unido por el giro que ha dado Yeremi Corbijn los laboristas apuestan allí por un segundo referéndum sobre el Brexit si se produjera ellos estarán por seguir dentro de la Unión Europea y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:13 más tarde el baloncesto el seleccionador Scariolo ha dado la lista de dieciséis convocados para el Mundial que se juega el próximo mes de septiembre en China lo más interesante las ausencias Ibaka Mirotic Sergio Rodríguez han renunciado a estar con la selección en el Mundial por diversos motivos en fútbol día de presentaciones en el Barça han presentado Aneto en el Valencia a en en el Atlético de Madrid a Renan Lodi el Real Madrid ha emprendido viaje a Canadá para iniciar allí la pretemporada sin Luca Zidane el hijo del entrenador que se va cedido al Racing de Santander para para el año que viene en Segunda división en el Tour de Francia en la etapa de hoy la ganado al esprín el italiano vivían y sigue como líder maillot amarillo el francés Julian a la Philippe

Voz 0194 03:53 lo contamos anoche mientras se producían esas inundaciones en Navarra que han provocado un muerto ya han dejado cuantiosos daños el municipio de Tafalla ha pedido la declaración de zona catastrófica diez el pronóstico que llega la calma Luismi Pérez buenas tardes

Voz 6 04:04 buenas tardes el tiempo se va tranquilizar en casi todo el país tanto esta noche como mañana ya no esperamos lluvias en ninguna comunidad autónoma algunas nubes esta noche un poquito más espesas en el Cantábrico hacia el norte del Pirineo y el norte de Cataluña así como en algunos puntos de Canarias la noche va a ser agradable ofrezca y eso esperando a un miércoles que va a ser más caluroso que hoy ya pasaremos de los treinta y cinco grados de máxima en Extremadura en muchas zonas de Andalucía ID Castilla La Mancha en cualquier caso un calor todavía sofocante no tendremos el mañana con un cielo completamente despejado cuatro nubes en las sierras simplemente para decorar el cine empieza

Voz 0194 04:42 Hora Sastre y antes de empezar esta llamativa sentencia de un tribunal de Estados Unidos prohibe a Donald Trump que bloquee usuarios en Twitter dice que si le molestan las discrepancias va a tener que aguantar las ganas de impedir a la gente que lea lo que escribe el presidente del país en Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 04:58 buenas tardes ningún funcionario público tampoco el presidente podrá bloquear de sus redes sociales a usuarios críticos con ellos porque violaría la Primera Enmienda la que garantiza la libertad de expresión el caso llegó a la justicia en dos mil diecisiete después de que Donald Trump bloqueara en Twitter a siete personas que criticaron su gestión y luego le demandaron por este bloqueo el Departamento de Justicia defendió entonces la capacidad del presidente para decidir con quién conversa redes sociales al entrar dentro de sus derechos asociativos pero un juzgado de Nueva York dijo en primera instancia que bloquear a usuarios en cuentas públicas es inconstitucional porque excluye a los críticos del debate público una decisión que refrenda por unanimidad hoy la Corte de Apelaciones y que afecta al resto de funcionarios de la Administración

con Brian Pérez Hernández en la producción Marcos Granado y Juan Carlos Ingelmo en la técnica

Voz 4 07:40 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 07:49 en tiene que sonar como no va a sonar los porque todo esto lo hemos visto antes ya aquella vez ya saben que acabó como acabó así sonaba la política española

Voz 0356 07:57 la política hace muy poco en dos mil quince

Voz 1 08:00 instó a las fuerzas del cambio a que dejemos atrás los vetos las líneas rojas

Voz 12 08:04 si Pedro Sánchez va a ser presidente del Gobierno yo voy a ser su vicepresidente

Voz 0919 08:08 creo que deberíamos reunirnos con más frecuencia hoy

Voz 1 08:10 el señor Iglesias me ha propuesto una negociación en exclusiva y excluye

Voz 0194 08:15 aquellos sonidos de antes que tan actuales parecen así es como suena hoy mismo la política española

Voz 13 08:20 pero hay límites que como ustedes comprenderán no puedo permitir

Voz 5 08:25 yo creo que ver una decisión contraria a lo que ha votado la ciudadanía unas negociaciones se viene con ánimo de pactar y creo que si no es más temprano será más tarde rectificar cite interlocutor

Voz 13 08:35 se a descalificar a lo mejor es que no tiene tanto ánimo de pactos que Sánchez

Voz 0194 08:42 Iglesias hayan salido sin acuerdo es que van construyendo un clima que realmente hace impensable ese mismo acuerdo de manera que cuanto más se reúnen más alejados parece vamos al Congreso Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 08:52 qué tal buenas tardes dice el PSOE que Iglesias ha pedido a Sánchez

Voz 0194 08:54 la vicepresidencia es algo que podemos Inma niega

Voz 0806 08:58 si el PSOE lleva la presión al límite y fuentes de Ferraz y de la Moncloa aseguran a la Cadena Ser que Iglesias no se ha movido en la reunión de su exigencia que ha sido ocupar una vicepresidencia aunque en Podemos como dices niegan ese extremo le acabamos de preguntar Adriana Lastra en rueda de prensa ya evitado a andar en este tema entenderán que

Voz 13 09:18 que yo no desvele las conversaciones del presidente del Gobierno de Pablo Iglesias te aseguro que para este partido sería una auténtica alegría sentarse mañana mismo a hablar de los problemas que interesan a los españoles y que esperan que solucione hemos entre ambas fuerzas políticas ese es el ánimo

Voz 0806 09:35 no podemos dar por acabada una negociación que no ha comenzado eso acaba de decir Adriana Lastra que esta mañana así que ha hecho muchos reproches a Podemos ha hablado de falta de lealtad y de confianza del lado de los morados acusan al PSOE de querer imponer el Gobierno de un solo partido y de amenazar con elecciones aunque Pablo Iglesias piensa que Sánchez va a terminar cediendo

Voz 5 09:56 su planteamiento de ayer de el Gobierno tiene que ser del Partido Socialista solamente de partido único que creo que ver una dirección contraria a lo que ha votado la ciudadanía y creo que si no es más temprano será más tarde rectificará

Voz 0806 10:10 apunta a septiembre Pablo Iglesias pero fuentes del PSOE aseguran que Sánchez ha dejado muy claro en la reunión que la oportunidad es una que no va a cambiar de posición en septiembre Adriana Lastra ha llegado a decir que no cree que Iglesias tampoco renuncie a los nombres después del verano así que si se cumple su pronóstico conduciría a elecciones repetidas el diez de noviembre

Voz 0194 10:28 bueno pues por tanto el pronóstico en este lado del tablero político da en este momento marca posible bloqueo ya veremos cómo avanzan las cosas ya saben que en unas semanas en una semana y media la investidura en el Congreso donde seguimos Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 10:41 qué tal José Luis buenas tardes porque lo más reciente es esa entrevista

Voz 0194 10:44 esta del candidato a la investidura Sánchez con Casado que ya le ha dicho que no se va a abstener ni ahora ni más adelante

Voz 0019 10:51 sí eso es nada ha cambiado tras cuatro reuniones con Sánchez el líder de PP insiste en que el Partido Popular no va a facilitar su investidura ni siquiera con una abstención técnica dice Casado que no sería responsable porque España se quedaría entonces sin alternativa además no sería coherente teniendo en cuenta los socios que ha elegido Sánchez somos parece lógico

Voz 13 11:09 te que un partido que pide que su adversario natural e histórico se abstenga prácticamente para la investidura al mismo tiempo este tejiendo cordones sanitarios este pactando con aquellos que nosotros no sólo debemos combatir electoralmente sino que pensamos que son tremendamente nocivos para nuestro sistema institucional Coca son los independentistas

Voz 0919 11:31 casado mantiene su mano tendida para la legislatura

Voz 0019 11:34 ya sea estable insiste en posibles acuerdos de Estado por ejemplo en materia presupuestaria si se incluye una bajada de impuestos en política territorial con especial atención a Navarra le pidas Sánchez un esfuerzo para que en la Comunidad foral el PSOE no gobierne con los herederos de Batasuna sobre el bloqueo poselectoral casado dice que deberíamos aprender de Grecia quedó cielos después del recuento ya tenía gobierno e incluso ministerios

Voz 0194 11:54 pues eso implicaría un cambio en la ley gracias Adrian el que no ha ido a esta reunión con Sánchez es salve Rivera que hoy ha anunciado que su partido va a denunciar las agresiones insultos y vejaciones que dice que sufrió el Ciudadanos en el orgullo saben que hay un informe de los policías que intervinieron el sábado precisamente que niegan todas esas agresiones de hecho dicen que los dirigentes de Ciudadanos ignoraron sus instrucciones aún así

Voz 8 12:14 Sánchez quiere sembrar el sectarismo en España nos podemos permitir en una sociedad democrática que se siembre el odio queremos volver a las trincheras ideológicas o a la convivencia yo les digo una cosa voy a trabajar cada día como llevo trabajando hace años con mis compañeros para defender la libertad en cualquier Rivera que no ha querido

Voz 0194 12:31 tarde con Sánchez como decíamos ni tampoco esta mañana con Santiago Abascal al líder de Vox sólo ha ido a verle Pablo Casado que ha estado con él hora y media Rivera huye de esa foto pero es significativo que haya ordenado sus dirigentes territoriales que se sienten con la extrema derecha ya no es un reparo eso volverá a suceder mañana en Murcia ya está sucediendo ha sucedido esta tarde en Madrid hay tienen a Ignacio Aguado que de negarse a negociar con Vox ha sido él el que ha pedido la foto que Bosch quería

Voz 5 12:58 lo que quiero y una monasterio es una foto que no se preocupen que tendrán la foto sentado conciudadanos y entiendo que con el Partido Popular

Voz 0194 13:07 para explicar la verdad es que estas la secuencia Serres eran vox insultó por Twitter a Rivera y al día siguiente ciudadanos se reunió con ellos cinco horas en Murcia ayer monasterio entraron alusiones personales contra Rivera ya esta tarde le han dado esa foto Se diría que Ciudadanos cambia su posición en cuanto ve que la cosa va avanzando hacia el bloqueo vamos de nuevo a la Asamblea Carro en la Gómez hola de nuevo que ETA el Sastre buenas tardes no ha habido

Voz 0806 13:29 de acuerdo Madrid Camina también hace el bloqueo político Ignacio Aguado confirmaba hace unos minutos aquí en la Asamblea de Madrid que no han sido capaces de convencer a Rocío Monasterio de que apoye desde fuera el acuerdo cerrado entre PP y Ciudadanos para un gobierno en coalición

Voz 0771 13:43 que no he sido capaz de convocar o de convencer en este caso a la señora monasterio de que no bloquear a la investidura de la señora Ayuso y que lamentablemente bueno si nada lo remedia en los próximos días es muy probable que vayamos a segundas elecciones en el mes de septiembre

Voz 0806 13:59 a Rocío Monasterio no eran parecido bien las formas en las que se ha cerrado ese acuerdo lo considera un menosprecio al partido y a sus votantes porque les piden los votos y les excluyen a esta hora la líder de Vox explica ante los medios su postura dice que no han entrado en nada hoy que ni siquiera se han sacado los documentos pero celebra en todo caso que Ciudadanos acceda por fin a sentarse con ellos es el comienzo del camino ha dicho hasta septiembre hay tiempo

Voz 0194 14:23 bueno pues esta es una realidad realidad de los hechos de las declaraciones luego está la realidad que se ha construido Diaz Ayuso ha decidido instalarse en un ámbito en el que ya se reúne con el Gobierno de Madrid en funciones como si fuera ya la presidenta dice de hecho Karol que va a gobernar de hecho que no sé cómo se traduce exactamente

Voz 0806 14:42 bueno fuentes del PP madrileño confirman que esta mañana Diaz Ayuso se ha reunido con el Gobierno en funciones de la Comunidad de Madrid para decirles que a partir de ahora ella actuará como presidenta de hecho no de derecho ante el bloqueo que se atisba en Madrid y que el Gobierno en funciones tomará medidas anunciadas en el programa electoral del Partido Popular este gesto podría interpretarse como una forma de presionar a Vox Ia ciudadanos Ayuso en calidad de mediadora de juez de paz entre las derechas en Madrid e incluso de presidenta en funciones a pesar de que ese puesto lo ocupa Pedro Rollán

Voz 0194 15:13 los que hay un presidente oficial y luego está la actitud que en esto está demostrando de momento Diaz Ayuso como indicador a Karol para presionar a sus socios ya veremos en qué queda en Cataluña para completar el panorama político varias novedades el fiscal ha pedido un año y ocho meses de inhabilitación contra el president de la Generalitat quinto por un delito de desobediencia porque quizá lo recuerden no retiró los lazos amarillos del Palau sin tardó muchos pero uniforme el Síndic de Greuges y al final mantuvo ese lazo unas horas tanto en el Palau como en otros edificios públicos y la Junta Electoral le exigió que lo retirará después de esta decisión del fiscal esta era la respuesta a la reacción de la portavoz de la Generalitat

Voz 14 15:49 Nos parece un sin sentido pero uno más

Voz 15 15:52 en todo lo que está pasando pues estos dos soltó

Voz 14 15:55 dos años y que no es más que una muestra de represión

Voz 0194 15:57 lo que decía agudo que después de que los propios independentistas hayan dicho lo dijeron ayer que su relación entre ellos entre Esquerra Jones percata ha tocado fondo hoy ha dicho que la unidad del viernes granítica Ésta es la palabra que utilizada la portavoz granítica y esta mañana la Guardia Civil ha registrado varios departamentos del Gobierno de Cataluña en busca de expedientes sobre el uno de octubre son ahora hay dieciséis

Voz 0882 18:11 así es España es el tercer país de Europa con más superficie forestal arbolada por delante incluso de Francia Alemania o Polonia sin embargo me decías apenas quince mil bomberos forestales trabajan cada día en verano sin contar los relevos en las labores extinción del fuego según advierte este informe realizado por el sindicato Comisiones Obreras y al que ha tenido acceso la Cadena SER pero además el operativo humano es muy desigual también el técnico entre las diferentes comunidades autónomas de hecho varios datos para igual superficie Madrid dispone de ciento ochenta y nueve bomberos forestales pero Extremadura sólo veinticinco en Cataluña son XXVI en Aragón cuarenta y siete en Castilla La Mancha cincuenta la mitad que en Andalucía

Voz 0194 18:49 a las nueve lo habíamos hasta luego han traspasado desde que se conoció el caso de la manada en Pamplona se ha encontrado en España ciento veinticinco violaciones múltiples ciento veinticinco una organización ha ido contando las noticias sobre este tipo de agresiones porque faltan Mariola dolorido datos oficiales

Voz 0259 19:04 es el dato que acaba de actualizar Geo violencia sexual cuya directora Graziella atención alertó esta tarde en La Ventana de que muchos jóvenes ven vídeos porno gang bang en los que varios hombres penetran a la vez a una mujer con fuerza o violencia

Voz 0356 19:17 las violación GANVAM es uno de los grandes Refree

Voz 22 19:19 dentro del porno en los adolescentes qué es lo que replican después en este tipo de agresiones entonces sí creo que hay que incorporar inmediatamente la educación afectivo sexual

Voz 0259 19:30 en todas las etapas les de la educación este año llevamos treinta y cuatro agresiones en manada hoy por cierto el juez ha decretado prisión sin fianza para los tres jóvenes que violaron en grupo a una chica en Cambrils en la noche de San Juan

Voz 0194 19:43 son las ocho y veinte ahora casi un billón de interinos esperan que dentro de unos meses Europa les de la razón y les convierta en fijos llevan años hay algún caso de gente que lleva treinta y cinco años como interina en la sanidad la educación en la justicia hay cinco mil de ellos han presentado una demanda colectiva contra la Administración información de Adela Molina

Voz 0011 20:01 a los interinos de larga duración piden no tener que hacer la oposición convocada para estabilizar el puesto en el que llevan años a veces décadas trabajando ya han recurrido a la justicia europea para que sanciona a las administraciones españolas y las obligue a contratar los como funcionarios María Luisa que lleva veinte años como interina en la Justicia cree que hacerles un examen es un despropósito

Voz 15 20:21 eso es empezar de cero eso es no tener en cuenta todos los derechos que hemos adquirido durante todo este tiempo eh a nadie se le ocurre a ningún trabajador que lleva veinte años trabajando hacerle una prueba para ver si es capaz para realizar un trabajo que lleva realizando a veinte años

Voz 0011 20:37 de Araud el abogado que gestiona una demanda colectiva con casi cinco mil casos asegura que España esté incumpliendo una directiva europea de dos mil uno que impide abusar de la contratación temporal y espera una sentencia favorable a final del verano

Voz 21 20:50 hora veinticinco de una incrementa la remuneración a pagar a sus accionistas en dos mil diecinueve Un siete coma siete por ciento respecto a la del ejercicio anterior abonando cero veinte euros brutos por acción

Voz 23 21:01 además con el sistema de Iberdrola retribución flexible el accionista puede elegir su forma de remuneración recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir efectivo vendiendo sus derechos en el mercado solicitando el dividendo complementario o combinar las diferentes alternativas informa en el novecientos cien cero diecinueve

Voz 4 21:17 en Iberdrola punto com Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 6 21:22 hola soy Ángel yo estoy haciendo el máster de Periodismo

Voz 24 21:25 vais aprende Periodismo haciéndolo ya puede ser

Voz 0194 21:28 dirigirte el escuela punto El País punto com

Voz 24 21:33 oye Lourdes tú tienes

Voz 25 21:34 alarma si la de Securitas Direct y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta de un montón de problemas además que también Nos la pusimos antes de irnos de vacaciones más tranquilo

Voz 18 21:46 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0194 22:01 de la crónica del mundo lo que anticipábamos en la portada al Giro de Jeremy Corbijn cuando el país el Reino Unido tenga nuevo primer ministro Eva pedir un segundo referéndum por el Brexit hiel defenderá la permanencia en la Unión Europea corresponsal Begoña Arce

Voz 0806 22:14 según Jeremy Corbijn cualquier acuerdo de un gobierno conservador sobre el Brexit incluida la posibilidad de una salida sin pacto alguno deberá ser sometida a referéndum en esas circunstancias el Partido Laborista hará campaña en favor de la permanencia como ha explicado su líder

Voz 26 22:29 el People's Choice en ficha a incendios

Voz 0806 22:32 la gente va a poder elegir en el futuro ya sea permanecer en la Unión Europea o aceptar lo que puede ser una salida sin acuerdo muy muy dañina

Voz 6 22:42 mientras una salida con consecuencias en los precio

Voz 0806 22:44 desde la comida el suministro de medicinas y las inversiones industriales es un gran cambio en el Partido Laborista pero no elimina toda la confusión Corbijn no ha aclarado qué pasaría si hay una elección anticipada antes de que el Reino Unido salga de la Unión Europea en los laboristas ganan en esas circunstancias Corbijn podría insistir en presentar su plan para el Brexit defender la salida en un futuro referéndum

Voz 0194 23:09 a las nueve como les decía vamos a hablar de incendios y luego la cara B las versiones versiones contradictorias sobre lo que sucedió en la manifestación del Orgullo con Ciudadanos versiones y conclusiones diferentes que han sacado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias después de su reunión en fin Sara vítores hola

Voz 4 23:23 la Sastre versión que es una palabra que viene del latín versión versiones que es Giro Vuelta traducción el modo en el que cada uno cuenta el mismo suceso inversiones las del cine olas de la música que a veces superan a las originales como esta de Joe Cocker de los Beatles

Voz 27 23:38 guapa

Voz 6 23:46 así que a partir de las nueve y media en la cara B análisis de

Voz 4 23:49 las versiones además desde el punto de vista de la política con Pedro Chacón que es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco tertulia con Cristina de la Hoz Ignasi Guardans Victoria Lafora Éstas son sus planes

Voz 15 24:06 pues las altas temperaturas pueden estar afectando a los dirigentes políticos de este país no hay otra explicación a las inútiles reuniones que celebran unos y otros sin encontrar la llave de la gobernabilidad Sánchez Iglesias han tardado tres horas en constatar que su coalición o como quiera llamarse es inviable por lo que vamos al día veintidós a una investidura fallida

Voz 1971 24:30 y mañana en Madrid el pacto firmado entre Ciudadanos y PP en el que se reparten tan alegremente las consejerías está abocada al fracaso se les olvidó que si los votos de Vox no hay nada que hacer mientras Rivera que no quiere sentarse con nadie guarda silencio ante el informe policial en el que se niegan agresiones físicas a los suyos en la marcha del Orgullo

Voz 28 24:52 cuánta sobreactuación pues así hemos llegado a las ocho y veinticinco de la tarde son las siete y veinticinco en Canarias

Voz 4 25:55 no he sido capaz de convocar convencer en este caso a la señora Monasterio que no bloquear a la investidura de la señora Ayuso y que lamentablemente si nada lo remedia en los próximos días es muy probable que vayamos a Segunda selecciones en el mes de septiembre

Voz 6 26:11 Pero Rocío Monasterio es más optimista habla de una reunión cordial y esa foto como un primer paso para seguir negociando y dice que no tiene prisa

Voz 31 26:19 yo soy optimista y aquí a un mes de julio largo agosto y hasta el diez de septiembre yo espero lo antes posible dejarles a todos ustedes irse de vacaciones a todos los madrileños desde luego por nuestra parte no quedará en esfuerzo y en tiempo para reunirnos las veces que hagan falta nosotros siempre estamos encantados cuando nos llama siempre acudimos siempre escuchábamos y siempre somos flexibles y siempre estamos contentos cuando damos pequeños pasos como los de hoy

Voz 6 26:45 así que mañana habrá un pleno sin candidato el primero de la historia en la Comunidad de Madrid una posibilidad que contempla el nuevo reglamento de la Cámara de momento no hay fecha para nuevas reuniones entre los tres partidos enseguida vamos con otros asuntos de este martes nueve de julio pero vamos antes echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 32 27:04 buenas tardes a esta hora tan sólo encontramos leves complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en El Plantío y salido de la capital dificultades en la A tres en Santa Eugenia en este caso

Voz 1576 27:15 eso por la avería de un vehículo en el resto

Voz 32 27:18 qué carreteras madrileñas afortunadamente se circula con normalidad

Voz 6 28:07 hoy veintiocho más de ciento cincuenta entidades

Voz 1915 28:09 pedido la destitución del director del CIE de Aluche han entregado en el Ministerio del Interior un dossier en el que ha juntan once resoluciones judiciales que acreditan la violación de los derechos humanos de los internos las asociaciones advierten al ministro Marlasca de que si no hace nada estará siendo cómplice de esa vulneración de derechos Margarita Martínez Escamilla es portavoz de las entidades

Voz 35 28:27 teniendo en cuenta la numerosa documentación que aportamos el no cesar inmediatamente al director del CIE de Aluche supondría que el ministro del Interior el señor Grande Marlaska está tolerando y es cómplice de las vulneraciones de derechos que están teniendo lugar en este centro

Voz 1915 28:46 la oposición en la capital advierte del peligro que supone una de las últimas decisiones del alcalde Almeida el nombramiento de Diego Lozano como presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda tal y como les venimos contando al ha nombrado para este puesto al que fuera jefe de gabinete de Ignacio González cuando éste vendió tres viviendas públicas a un fondo buitre la portavoz del PSOE Mercedes González cree que esto muestra que el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos quiere liquidar la empresa municipal

Voz 36 29:07 es un Smith Ignacio González es la persona que estuvo con él ya desde la Administración General del Estado cuando eras el Secretario de Estado de Administraciones Públicas ha sido su jefe de gabinete que Martínez Almeida se atreva a poner de consejero delegado a una persona con este currículum lo único que di que dice deja muy claros lo siguiente

Voz 4 29:25 qué bien a liquidar la Empresa Municipal de la bien

Voz 6 29:27 la llegamos a las ocho y media con veintiséis grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 37 30:01 euros veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus calles

Voz 4 30:09 buenas tardes y hay lista de la selección de baloncesto para él de Diane vale

Voz 0919 30:17 sí admite seleccionaron para la selección mundial de periodistas de radio moralmente Sarrión españolas sección española de radio yo no hubieras tenido un año durísimo oí tuviera que llegar el mes de agosto poniente hacia el programa pues iría So dirías si ahora mismo me seleccionar ahora mismo a día nueve de julio diría yo tampoco yo quería ese pero sí pero el caso es que nos hemos acostumbrado a que en la convocatoria de la selección española de baloncesto para un campeonato del mundo ella jugadores seleccionables que le digan al seleccionador mira prefiero no ir porque he tenido mucho mucho estrés durante la temporada estoy cansado tengo asuntos familiares voy a cambiar de equipo y no sé dónde voy a vivir y en la selección española para el Mundial de China no está ni Mirotic ni Sergio Rodríguez ni IVAC campeón de la NBA con Toronto y no están porque le han dicho a Scariolo que que no pueden estar así que Scariolo ha dado una lista de dieciséis ir estos no están tampoco está Pau Gasol que se está recuperando una lesión en un tobillo y todo el mundo ha entendido más menos esa negativa a la de los otros bueno hasta Scariolo dice que hay que respetar

Voz 1 31:29 tenemos un grupo de jugadores que podían haber entrado que por distintas razones no han podido darles su disponibilidad hasta que ha terminado temporada ambos estaban con con buena disponibilidad con ganas y eso le les ordenó a la hora de manifestar compromiso deseo lo cual ahora de evaluar los pros y los contras ninguno de ellos ha podido confirmar esa energía digamos teórico con una disponibilidad concreta definitiva hay prácticas otro como Pau hubiese matado Foresta lamentablemente ha podido estar por por su lesión

Voz 0919 32:02 mensaje de Scariolo Pau hubiera hecho lo que fuera por estar pero está lesionado Ibaka Mirotic Sergio Rodríguez el Chacho han decidido no estar con las lección lista de dieciséis en cualquier caso llevamos un buen equipo al Mundial en fútbol mucha presentaciones hoy el Atlético ha presentado al lateral brasileño Renan Lodi el Barça ha presentado a civiles en no perdón el Valencia ha Ali a Cibeles en el Barça presentado Aneto en la presentación de neto le han preguntado al presidente Bartomeu por lo que dijo ayer el director deportivo del París Saint Germain Leonardo que abrió por primera vez la puerta a Neymar es posible que si hay una oferta buena Neymar salga del París Saint Germaine habían que preguntárselo a Burton a ver cómo ha sido

Voz 18 32:45 son aclaración porque estuve aquí el pasado viernes y comentó que no había caso Neymar porque el Paris san Germain no vendía sin embargo ayer escuchamos a Leonardo decir que estaban venta simplemente saber si ha cambiado algo la postura del club del viernes ha hoy después de lo que comentó ayer Leonardo gracias

Voz 0802 33:05 bueno y esto enfrentando a nuestro portero Neto pero bueno responderé muy rápidamente lo que dije el pasado viernes no ha cambiado nada por lo tanto todos igual así que todos

Voz 0919 33:15 igual en stand by como lo de Griezmann nadie ha pagado todavía la clausura de los ciento veinte millones sigue siendo jugador del Atlético de Madrid el dice que está de vacaciones íbamos a seguir esperando en el Tour de Francia vivía ni el italiano ha ganado la etapa al sprint sigue como líder Julian a la Filipe el francés y luego estaremos en Wimbledon donde mañana dos españoles jugar en cuartos de final Roberto Bautista que va a jugar ante el argentino pela Rafa Nadal que va a jugar ante el norteamericano Kerry pero como siempre en el inicio del programa como tiene que ser

Voz 4 33:45 vuestros mensajes de Guardo buenos

Voz 1100 33:50 señor Jesús Jorge yo Jordi Antonio Valencia

Voz 0919 33:54 hola de Togo

Voz 1100 33:56 eh como Johnson del deporte femenino ídem los éxitos cosechados en tanto en la selección de fútbol como selección de balón sexto

Voz 0919 34:05 muy bien

Voz 1100 34:07 de secar ni dicho de Griezmann me parece una pataleta del señor otro Miguel Ángel Gil Marín que parece que sean principiante en esto del mundo del fútbol lo vaya de justo o pecador por la vida porque esto lo han hecho lo harán a hacer todos los jugadores y todos los no ir más cuando todos necesitan todos los pues dinero para poder afrontar los fichajes de esta temporada a la señora Schwarzer lo ha gracias por hora25 feliz vacaciones y en la vuelta Nos vemos en Hoy por hoy austera igualmente Nos vemos pronto infelices vacaciones esas todo con la Cadena Ser y Radio oyentes

Voz 0356 34:49 no no pero hoy por hoy no voy a ser yo me quedo aquí en Hora veinticinco

Voz 0919 36:22 bueno Barcelona y Atlético de Madrid unidos por el asunto Griezmann hoy han coincidido presentando nuevo jugadores vamos a ir a Barcelona a preguntar da sentido Valle Si de Griezmann es lo que hemos escuchado llevar todo no ha querido decir absolutamente nada más Sancio buenas tardes

Voz 0356 36:37 qué tal buenas tardes Gallego pues no quería quitarle protagonismo a Nieto no ha querido hablar de Griezmann lo que sabemos es que el Barça está ultimando la financiación para pagar esos ciento veinte millones a tocateja porque fracasaron las negociaciones y que en las próximas cuarenta y ocho horas aproximadamente el Barça espera hacerlo esta semana a finales de semana ofició

Voz 0919 36:59 va a pagar la cláusula de rescisión para comer

Voz 0356 37:01 la Griezmann en nuevo jugador del Barça total que antes de

Voz 0919 37:04 el viernes a pagar los ciento veinte billones y luego ya veremos cuando le presenta que no

Voz 0356 37:09 sí sí sí esa es la intención del Barça tiene que encontrar la financiación buscar líneas de crédito en algún banco para poder afrontar los ciento veinte millones a tocateja con las limitaciones presupuestarias que ponen los los estatutos del club pero la intención es reunir ese dinero antes de que acabe la semana hay poder anunciar oficialmente a Griezmann

Voz 0919 37:29 es todo mucho más fácil ha sido sí la verdad es que sí

Voz 0356 37:31 ha sido una de las presentaciones que han pasado más alto de la historia reciente del Barça es el portero que viene a ser suplente de Marc André Ter Stegen aunque él ha dicho que en su cabeza él es mejor que cualquier otro portero escúchanos

Voz 39 37:46 todos esperamos ser lo mejor en lo que hacemos es yo creo que para mí son el mejor a cada uno que que se lo se lo dirá el contrario puede ser que existe me entiendo yo pienso así soy muy ambicioso

Voz 0919 37:58 vamos a ver cuánto juega allí en el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera pues nada los ciento veinte millones porque no se les va a ocurrir Atlético Madrid ir a denunciar al Barça a la FIFA o a la UEFA que venga con la tela acabó no buenas tardes

Voz 1576 38:09 buenas tardes pero primero tiene que venir con la tele y todo viene por haber sacado la lengua a paseo y haber ido echó Palop

Voz 40 38:14 Bartomeu la otra tarde intentando

Voz 1576 38:18 sacar músculo de lo que estaba haciendo el club lo que hizo fue meter la pata hasta el Cord dejó en cualquier caso el Atlético de Madrid ni un paso atrás si quieren a Griezmann que pague la cláusula de rescisión sin ninguna rebaja aparente porque las negociaciones fracasaron y no fueron en esa reunión sólo con con el dirigente el conjunto azulgrana que destapó a Bartomeu sino que ya habían hablado semanas antes con e incluso de por medio pero el Atlético de Madrid se pasa página se va a seguir el expediente hacia adelante se va a ejecutar la multi la sanción Antoine Griezmann por no haberse presentado el domingo a trabajar con sus compañeros y a partir de entonces que paguen la cláusula y que sea ya pasado el conjunto rojillo

Voz 0919 38:53 en el que ha presentado hoy Enrique Cerezo es el lateral zurdo Lodi

Voz 1576 38:58 no si renal Lodi Un el lateral brasileño veintiún añitos seis temporadas viene del Atlético Paranaense donde había hecho muy buenas temporadas eh y muy buenos partidos en en las competiciones internacionales en Sudamérica y bueno llegaba con con como suelen ser los laterales brasileños muy bien hacia arriba miremos hacia atrás aunque ya ha dejado claro lo que le ha pedido Simeone importancia del argentino en el equipo

Voz 17 39:23 trámites más me ha dicho que tenga paciencia en que necesita mejorar yo soy una atleta que busco el equilibrio tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo que haya y es evidente que a primera tenemos que pensar en eso

Voz 0919 39:38 Daniele les salga bueno a Simeone bueno pues ya sabéis veinticuatro cuarenta y ocho horas el Barça encontrará la financiación y pagará los ciento veinte kilos para llevarse a Griezmann terminará por ahora uno de los culebrones del verano ocho y XXXIX Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos a ver

Voz 0919 41:44 más del mercado que hay mucho movimiento qué pasa con Maxi Gómez que parecía estaba hecho por el Valencia parecía que se iba a ir al apremio por el con el West aparece Carlos Martínez que finalmente puede ir si al equipo de Marcelino buenas tardes buenas tardes Gallego

Voz 1576 42:00 ahora sí que sí salvo que surja algo ahora ya completamente inesperado Se Bach habla acabar el culebrón Maxi Gomez favorablemente para el Valencia esta mañana se ha producido aquí en las oficinas del club una reunión entre el director general Mateo Alemany en los agentes del futbolista is establecido ya el acuerdo entre las partes falta que los agentes se lo trasladen al futbolista que está en Uruguay excede el ok definitivo se mantienen las condiciones que se pactaron la semana pasada con el Penta es decir se marcha al Celta Santi Mina Jorge Saenz set cedido por dos temporadas y el Valencia paga catorce millones y medio de euros pero esto casi lo va a recaudar de la operación Murillo

Voz 0919 42:36 yo que está a punto de marcharse cedido

Voz 1576 42:38 lo con compra obligatoria a la Sampdoria de Génova por una cantidad en torno a los trece millones de euros y además para completar Un día redondo en el Valencia esta mañana presentación del nuevo portero de jazz pero sí les en que ha venido a decir que después de chupar banquillo tres años en el Barça espera ser titular la próxima temporada aquí en el Valencia

Voz 0919 42:55 lo quiere jugar todo y Sevilla reunión de Monchi con Jorge Mendes buscando un refuerzo parece para el equipo de Lopetegui también alguna salida Manuel Aguilar cuentan

Voz 43 43:04 hola qué tal Gallego se esperaba que mucho estuviera en la concentración al presidente Castro pero se ha marchado a Madrid concretamente a Pozuelo de Alarcón para almorzar con Jorge Mendes es representantes de Fernando el jugador del Galatasaray pero evidentemente no sólo ha quedado para eso y se han desatado los rumores hay jugadores a los que no puede llegar Monchi hay otros a los que sí o por lo menos lo podía intentar por ejemplo el jugador del Bayern de Munich Renato Sancho en fin todo son rumores en torno a la Reunión Fernando si está muy cerquita de ser nuevo futbolista al Sevilla

Voz 0919 43:36 otro de los fichajes que sea confirmado en la última hora Xavi Isidro Nos cuenta el fichaje de Alberto Moreno por el Villarreal el chaval recientemente campeón de Europa con el Liverpool de Klopp estaba jugando poco Sevilla Villarreal firma para los próximos cinco años El Real Madrid está viajando ahora hacia Canadá para iniciar allí la pretemporada en ese avión no se ha subido Luca Zidane como contábamos ayer hasta ahora está muy cerquita de marcharse cedido al Racing de Santander así que Luca Zidane hijo de Zidane que iba a ser en teoría segundo tercer portero del equipo se marcha cedido al Racing pero bueno el tema de los porteros en el Madrid seguirá seguirá tendiendo por la no sé qué expectación hay en Montreal en Canadá esperando al Real Madrid Antón Meana buenas tardes

Voz 1414 44:21 qué tal como está Gallego buenas tardes ahora mismo mínima simplemente un seguidor en la puerta esperando a que lleguen los jugadores blancos que no van a aparecer por aquí hasta dentro de tres horas y dos compañeros de la prensa japonesa que están nerviosos porque llega al cubo el japonés que fichó el Madrid este verano que va a hacer la gira con Zidane iba a jugar en el Castilla con Raúl Iker el aliciente exótico de un equipo que está viajando con tres jugadores como bandera Sergio Ramos Eden Hazard Ical es Being mañana miércoles primer entrenamiento aquí en Canadá temperatura agradable y con la sensación de que va a hacer una gira muy movida sobre todo en el tema de salidas

Voz 0919 44:59 lo contaremos día a día gracias Ana en el Alavés también movimiento Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 45:04 era el gallego sea presentado Lucas Pérez Gallego llega para tres temporadas la operación se ha realizado tras el desembolso de dos con tres millones de euros ambicioso no me digas que no suena a Fran Hermida este tío

Voz 17 45:16 el año pasado la nave estuvo a puntito clasificarse para Europa porque no se puede sonar como algo así te lo digo pues muy contento hoy la mi mayor ilusión a nivel deportivo es poderlo hacer muy bien en mi equipo pues podría sección española que sí me gustaría mucho

Voz 0919 45:29 es ambicioso tienen un aire de móvil pues parte fichajes en el Getafe José Antonio Duro en Le Raúl García Carnero el lateral procedente del Girona y el de Jack Harper delantero que llega el Málaga Ana a formar parte de la plantilla el euro jeta ambos son del gusto abordarlas y ambos han recibido muchas llamadas del técnico alicantino últimamente yo siempre mantuve el contra

Voz 44 45:48 todo antes de que estuve en el Alavés en ese años el ascenso hoy dice que llegó el aquí es bueno así una figura importante para al final conseguir que que yo llegar aquí yo desde principio temporada tuve una llamada telefónica con él a fin atempera otra llamada no me suerte hay aquí rica

Voz 0919 46:06 cómo va a ser presentado el próximo jueves vamos también con novedades en el Levante Ximo balonmano cual eso

Voz 0962 46:13 sí es la presentación hoy de Miramón otro de los fichajes herencia recibida que puede decir Manolo Salvador el nuevo director deportivo porque este es de los que hizo ya hace meses aprovechando que quedaba libre contra todo el Huesca Miramón lo hizo título anterior director deportivo pero hoy al lado de Manolo Salvador del nuevo director deportivo presentado este jugador que firma por los dos próximos años que quiere crecer en la banda derecha el Levante o bien de lateral o de extremo derecho que lo primero que se ha encontrado y que le ha gustado es el ambiente familiar del vestuario granota

Voz 45 46:44 bueno son unos ojos lo dicen como si