Hora 25 (09/07/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 00:16 hola

Voz 2 00:17 Ángels Barceló muchas

Voz 0194 00:19 las de Reunión y pocos avances en esta jornada de negociación política de diálogo los encuentros de Pedro Sánchez aspirante a la investidura han terminado sin acuerdo mientras en Madrid ciudadanos se asentado con Vox Icon el Partido Popular para intentar desbloquear la situación pero sin éxito es algo de lo más destacado de este martes en el que queremos contarles a partir de ahora los detalles de ese informe realizado por Comisiones Obreras que les hemos adelantado a las ocho sobre el número de efectivos que trabajan cada día en la lucha contra los incendios forestales según los datos de dos mil dieciocho hay grandes diferencias entre unas comunidades y otras antes repasamos otras noticias Ester Bazán buenas noches buenas noches día de intentos y de fracasos no lo han conseguido Podemos y PSOE y así lo han valorado Pablo Iglesias y Adriana Lastra su planteamiento de ayer

Voz 4 01:04 eh el Gobierno tiene que ser del Partido Socialista solamente de partido único creo que va en una dirección contraria a lo que ha votado a la ciudadanía y creo que es más tempranos será más tarde rectificar algo

Voz 5 01:16 entendemos que que antepone los nombres para formar un gobierno que lo que es que lo que son los contenidos que lo que son las políticas de serlo

Voz 0194 01:27 no hubo cambios en la postura del líder del PP que se ha visto con el presidente del Gobierno en funciones esta tarde y que rechaza la abstención tampoco en Madrid donde se han sentado en la misma mesa de P y ciudadanos el había pedido el líder de la formación naranja en Madrid Ignacio

Voz 6 01:40 cuando me he sido capaz de convocar

Voz 7 01:43 el convencer en este caso a la señora monasterio de que no bloquear a la investidura de la señora Ayuso que lamentablemente si nada lo remedia en los próximos días es muy probable que vayamos a segundas elecciones en el mes de este tema

Voz 0194 01:57 a partir de las diez en la crónica desastre entraremos en el detalle con la ayuda de los compañeros de la sección de política del local Francisco Camps satisfecho después del archivo de la causa la Fórmula uno ha decidido esta tarde la Audiencia de Valencia por entender que ha prescrito el presunto delito de prevaricación y al no poder constatar un perjuicio económico directo para la Generalitat en el caso de la malversación

Voz 0122 02:15 información de amparo Cots Francisco Camps asegura que el archivo de la causa demuestra que él solo hizo un buen trabajo como presidente de la Generalitat acusa Ximo Puig de utilizada la Abogacía de la Generalitat para acabar con él como contrincante político no le duelen prendas en asegurar que no ha habido ningún gobierno mejor que él

Voz 8 02:33 el presidía se demuestra que el nivel político ha bajado hasta niveles e incomprensibles y que desde que dejé de la presidencia la Generalitat ya no ha vuelto a tener la Comunidad Valenciana un gobierno eh

Voz 9 02:45 como Dios manda y ha criticado también duramente

Voz 0122 02:47 Tea Ricardo Costa ya Álvaro Pérez el Bigotes llamándoles mentirosos por sus testimonios fue pactar con la Fiscalía Anticorrupción

Voz 0194 02:54 Comisiones Obreras hace balance del acuerdo para el seguimos todo el Empleo y la Negociación Colectiva un acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la patronal y que según Comisiones Obreras viene a demostrar que la subida salarial no perjudica la creación de empleo y contribuye a la buena marcha de la economía nos lo cuenta Carlos Sevilla

Voz 0070 03:10 una subida salarial pactada que alcanzó el dos coma veintiuno por ciento en mayo y que ha llegado a casi el setenta por ciento de los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo los sueldos suben más que los precios así que también se ganen poder adquisitivo uno de cada tres trabajadores ha aumentado su poder de compra al menos un uno por ciento según el sindicato dice su secretario general que se está desmontando la idea de que un aumento de los sueldos iba a perjudicar la recuperación económica

Voz 6 03:33 la subida de los salarios pactados está siendo uno de los factores claves para explicar el mejor comportamiento comparativo de la economía española respecto a un entorno de economías entrase en desaceleración

Voz 0070 03:46 Unai Sordo que también ha criticado las reticencias de los empresarios aplicar los catorce mil euros de salario mínimo por convenio ya avisa si no se aplica exigirán al Gobierno una subida del salario mínimo interprofesional para compensarlo

Voz 0194 03:57 Nos queda una propuesta más para hasta ahora a la cara a veces árabe va de versiones de las reuniones lo que dice a uno lo que hace otro y sobre eso irá a la cara B de Sara de versiones pero antes de todo esto la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 10 04:08 buenas noches Si vas a viajar con Iberia este verano y te gusta leer la prensa a bordo Iberia tela ofrece gratis más de siete mil publicaciones y revistas que podrás descargar en el momento de hacer el check in para disfrutar durante tu vuelo descarga de tu periódico o revista gratis desde la nueva de Iberia

Voz 2 04:29 hora veinticinco

Voz 11 04:31 los temporales no llaman para ver si tienes

Voz 12 04:34 desde provocar desperfectos pero cuando pasen y no lo tienes a que tampoco puede tener llamará nadie evitarlo llamando línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones Línea directa punto com

Voz 13 04:48 sabes dónde montar las mejores barbacoa y aquí una esa ruta en bici es sólo tuya conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acercar a tuya la ciudad con tu sea Tarraco tú Suria hasta siete plazas con tecnología Full el cuadro de Coppi y asistentes a la conducción por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 14 05:08 sí sí

Voz 15 05:11 sí

Voz 16 05:14 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales y ver la Roma Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 17 05:27 en te gusta tomarte la vida con filosofía buscas un programa con humor entrevistas retos matemáticos el sueco

Voz 2 05:37 en sueco se llama Tomi viene conmigo

Voz 18 05:39 en Hoy por hoy de seis a doce

Voz 2 05:42 el veinte con Pepa Bueno y Toni carrito

Voz 17 05:45 cadenas

Voz 20 06:01 buenos días Carlos buenos días

Voz 17 06:03 eso no

Voz 21 06:09 son las cinco menos veinte de Joaquín

Voz 22 06:15 el llamado gorda

Voz 0194 06:18 de buenas a primeras

Voz 17 06:21 esta es la nada

Voz 23 06:23 algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 2 06:37 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias latiguillo moderna como nuestra nuestra visado desde CONI David Broncano

Voz 0194 06:44 ahora estamos aquí

Voz 2 06:47 sí que los también en Cadena Ser punto com nuestra es esto no Radio Cadena SER Hotels el bulto del perfume puede pitar este bulo que ha regresado a Washington la policía te cuenta cómo hacerlo en nuestra sección de tendencias para tomar Ron de la hacer lo que quieras cuando tú quieras descargas de nuestra aplicación

Voz 14 07:14 sí

Voz 2 07:18 en la Cadena Ser cinco días del país pero

Voz 24 07:20 en los ritos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover aforo completo

Voz 3 07:41 hola hola

Voz 22 07:43 no

Voz 25 07:46 muy bien

Voz 17 07:48 la SER Hora veinticinco Ángels Barceló acababa de empezar

Voz 0194 07:58 hoy a tuvimos el primer gran incendio forestal fue en la provincia de Tarragona la ribera de Evra comenzó el veintiséis de junio ya hasta ayer los bomberos no lo dieron por extinguido del todo pero ha habido muchos más eh en Toledo en Madrid en Ceuta sequía prolongada mucho calor bajo me da la combinación perfecta para el fuego que deja tras de sí siempre un reguero de destrucción

Voz 26 08:23 las que mola acto que la nuestra son hacía total pasar todas las razas no nos queda otra pena mucha rabia que preciosas un pulmón da mucha rabia

Voz 17 08:35 la situación Katharine es segundo los pinchos incendio es mental

Voz 27 08:40 el restante pasajeros los que han cuidado este espacio para que algunas semana Serra

Voz 17 08:49 somos una generación que no nos teme Brown Prou abrasada administración solucione y que no

Voz 27 08:58 por favor que haces más medios que vengan a pasarlo

Voz 0194 09:01 y siempre que hablamos de incendios y de trabajos de extinción tenemos que hablar inevitablemente de efectivos y como decía esta mujer de medios vamos

Voz 13 09:09 pues como siempre hasta ahora su colaboración cree que hay eso

Voz 0194 09:11 sientes medios para luchar contra el fuego han vivido de cerca algún incendio forestal han visto trabajar a bomberos y voluntarios

Voz 6 09:18 dos Ester Bazán espera sus notas de voz en la mesa de producción Esther

Voz 1454 09:21 como siempre en el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres que nos cuenten si creen que nos acordamos siempre demasiado tarde si además de la falta de personal nos dedicamos por ejemplo poco a la prevención si somos conscientes de lo que en general el terreno quemado por un incendio si el trabajo que realizan bomberos brigadas forestales está reconocido y bien remunerado ya saben notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres en

Voz 0194 09:46 el análisis en la tertulia de hora25 se sientan hoy Cristina de la Hoz buenas no que las buenas noches Victoria Lafora buenas noches buenas noches Ignasi Guardans buenas noches buenas noches Se da la circunstancia de que España el tercer país de Europa con más superficie forestal arbolada por delante de Francia Alemania Polonia y sin embargo poco más de quince mil personas trabajan diariamente en verano en las labores de extinción de incendios forestales pero hay más más datos para la preocupación es la desigualdad efectivos entre comunidades por ejemplo para una misma superficie de árboles Madrid dispone de ciento ochenta y nueve bomberos forestales Galicia ciento cincuenta pero Extremadura sólo tiene veinticinco y Aragón cuarenta y siete es decir más de tres veces menos Javier Gregory buenas noches hola buenas noches Estos datos se extraen informe elaborado por Comisiones Obreras después de haber recabado datos e información de todos los operativos de extinción que ahora mismo funciona en nuestro país y que mayoritariamente dependen de las CCAA este informe al que ha tenido acceso la SER aporta datos muy interesantes sobre efectivos en temporada alta de riesgo de incendios y cuántos hay en cada comunidad autónoma Gregory te has leído los ciento cincuenta folios del informe ya hay bastantes diferencias entre comunidades

Voz 0882 10:54 pues sí por ejemplo vamos con los datos por cada cien mil hectáreas de superficie arbolada Andalucía dispuso en el dos mil dieciocho de cien bomberos forestales por día excluidos los relevos porque no están disponibles en ese momento Extremadura en el mismo tiempo en en la misma equivalente superficie sólo veinticinco todo esto es tres veces menos el número más bajo de toda España tras Extremadura se sitúa Cataluña con apenas veintiséis trabajadores por cada cien mil hectáreas de superficie arbolada Navarra con XXXVIII Aragón con cuarenta y siete Castilla La Mancha con cincuenta es decir la mitad que Andalucía sólo Galicia con ciento cincuenta bomberos forestales supera la media nacional que está ciento cuarenta y cinco mientras que la mayoría de las comunidades autónomas según los datos como decías recopilados por Comisiones Obreras están un treinta por ciento por debajo de la media como es el caso del País Vasco Asturias Baleares o Castilla León en cambio en el extremo contrario y sorprende se sitúa a Canarias que es la comunidad que cuenta con un mayor número de profesionales para apagar los incendios forestales mil sesenta y cuatro seguida de lejos por Madrid la segunda con ciento ochenta

Voz 0194 12:01 Bin Laden y de los efectos de los efectivos que hay en Extremadura en SER norte de Extremadura hasta José José Luis muy buenas noches buenas noches cuales ahí la situación de estos efectivos que luchan contra los incendios forestales

Voz 28 12:13 pues la situación viene siendo de precariedad en los últimos años desde los bomberos forestales es sigue pidiendo no sólo el aumento del número sino también que sean contratados durante todo el año por ejemplo este año el Info es va a contar con mil dieciséis efectivos entre temporales en principio hasta el treinta y uno de octubre y también el personal de plantilla lo más destacado los sesenta y uno que se han incorporado en el día de ayer peones que de manera urgente ha sacado la Junta de Extremadura a la convocatoria para hacer frente a esta temporada alta de incendio además este año también han aumentado en parte tanto los camiones autobomba como los los helicópteros ir los medios is sobre todo destacar que en muchos casos lo que indican aunque la Junta Extremadura todavía no ha querido pronunciarse sobre este informe aunque hemos tratado de recabar su opinión es que en las zonas forestales se encuentran muy concentradas en diferentes áreas en el norte de Extremadura donde los encontramos también en la sierra montan chef en la zona sur Ike hay grandes espacios de masa forestal de terreno baldío pero que sobre todo tienen pasto matorral bajo donde dicen es más fácil atajar los incendios

Voz 0194 13:23 José Luis descubierto lamentablemente muchos incendios en Extremadura obras visto no en primera persona esa falta de medios

Voz 28 13:29 falta de medios en algunas ocasiones porque surgían nuevos focos desde el año dos mil tres en la comarca de Las Hurdes que también conoces Angels y que porque sea actuaba en una zona surgían nuevos focos con lo cual no daba tiempo a que los efectivos presentes pudieran atender las dos zonas en ese Villuercas en el año dos mil cinco también fue necesaria la activación de diferentes efectivos que vinieron de otras comunidades autónomas y podríamos hacer hacer así una larga lista de incendios forestales una cosa que existe anotado a lo largo del tiempo es de agradecer es la acción de la UME yo recuerdo todavía cuando el Ejército iba a apagar los incendios pero eran soldados de caballería mecanizada con base en voto o de Infantería donde en un incendio forestal todo hay que decirlo hacían su labor pero están un poquito esperada

Voz 0194 14:18 pues José Luis Hernández muchísimas gracias y que tenga es un verano bien tranquilo de acuerdo pero venga AJ luego esto en Extremadura Gregory nos decía además nuestro compañero que todavía no había habido reacción de la Junta a este informe en Catalunya si hay respuesta de la Generalitat

Voz 0882 14:31 Carme así es desde el Ministerio del Interior Nos comunica a nuestros compañeros en Cataluña que efectivamente faltan bomberos como denuncia este informe Deco

Voz 0194 14:39 lesiones obreras hice dicen que el caso

Voz 0882 14:42 Tejero de Interior no se cansa de repetirlo el motivo los años de crisis económica España Nos dicen desde la Generalitat cerró el grifo de las oposiciones y Cataluña no ha podido convocar nuevas plazas de bomberos funcionarios hasta este año que ha podido sacar una nueva promoción pero que no comenzará a trabajar hasta después del verano

Voz 0194 15:00 este despliegue desigual por comunidades no sólo afectan a los efectivos humanos también a los medios materiales por ejemplo al número de aeronaves preparadas para responder inmediatamente a cualquier lugar del monte en cuanto se detecta Linz

Voz 0882 15:10 oye así es en este apartado también destaca Canarias porque vuelve a ser la primera con más helicópteros hasta seis aparatos por cada cien mil hectáreas de superficie arbolada seguida de Madrid con tres helicópteros mientras tanto Valencia baja a dos y Galicia sólo dispone de un helicóptero por cada cien mil hectáreas arboladas según este informe el resto de las comunidades ni siquiera disponen de un helicóptero por cada cien mil hectáreas arboladas

Voz 0194 15:33 luego hay otra cosa no estamos viendo la diferencia entre comunidades en cuanto efectivos humanos y efectivos materiales pero hay más no se paga lo mismo a un bombero que lucha contra el fuego en Andalucía que lo que se paga a un bombero que lucha contra el fuego en Galicia y en ese juegan la vida igual hacen el mismo trabajo el mismo riesgo

Voz 0882 15:50 este informe señala como decías pues esa problema con los diferentes condiciones laborales y salariales las personas que integran los diferentes operativos además a tenor de estos operativos contra los incendios forestales tan dispares este informe por último de Comisiones Obreras también asegura que se trata de una dificultad añadida

Voz 0194 16:09 a la hora de coordinar los nervios de la distintos

Voz 0882 16:12 comunidades cuando en de trabajar conjuntamente

Voz 0194 16:14 en la extinción de un mismo incendio que afecta a varias comunidades con nosotros también aquí en el estudio Mariano Sanz muy buenas noches con las buenas noches buenas antes el secretario de Medio Ambiente de Comisiones Obreras el sindicato que acaba de elaborar este documento a este documentado informe que hace toda una radiografía de un operativo que es esencial para poder por la catástrofe de los incendios forestales que cada año y lo hemos visto la más empezar el verano asola nuestro pan

Voz 29 16:36 sí eran conscientes de la diferencia que hay en cuanto efectivos humanos entre comunidades bueno nosotros cuando empezamos a hacer el informe sospecha

Voz 1991 16:45 llevamos ya que había unas grandes diferencias tanto desde el punto de vista de la preparación de los recursos como sus condiciones de trabajo como su tiempo de trabajo como en la capacidad para dar una respuesta mucho más eficaz y hace en el año dos mil diecisiete ya empezamos a investigar Nos hemos encontrado con una gran cantidad de dificultades para conseguir la información a pesar de aludir a la ley de información y de buen gobierno del año dos mil trece Nos hemos encontrado con algunas comunidades autónomas que tan siquiera nos han contestado hemos tenido que hacer un trabajo de brega de llamadas y de poder entrevistar los con personas claves que se sido

Voz 0194 17:22 comunidades que no les han dado los datos y sencillos como aquí trabajan tantos bomberos forestales tenemos tantos aeronaves tantos camiones

Voz 1991 17:28 Cataluña Cantabria Valencia Baleares en este concreto no los han respondido otra no han respondido a tiempo pero no los han dado los datos que nosotros solicitamos y otras les han dado de manera parcial después hemos tenido que ir comprobando que realmente fuese así porque a nosotros no conocemos ningún documento que de una fotografía donde nos plasme las diferencias tan importantes que hay entre unos

Voz 30 17:54 curativos y otro entre por ejemplo

Voz 1991 17:56 acciones de trabajo que tienen unos y otros tanto desde el punto de vista de la formación desde el punto de vista el tiempo de trabajo hay bomberos forestales porque aunque no estén reconocidos como bomberos forestales las personas que están en primera línea lo son que puede cobrar novecientos euros y otros pues pueden cobrar mil mil ochocientos euros entonces eso es muy importante pero que

Voz 1591 18:17 unos trabajan tres meses otra baja en todo el año

Voz 1991 18:20 unos compatibiliza en unas actividades y otros como lleguen

Voz 0194 18:23 una razón política o económica que explique estas desigualdades bueno yo creo que os

Voz 1991 18:27 cada comunidad autónoma ha tenido sus principios a la hora de desarrollarlo y la verdad es que digamos que tenemos prácticamente tres modelos ideas pues cada uno con unos matices no donde se plantea lo que es la prevención y la extensión desde los servicios forestales donde se plantea la Sting desde los servicios de de bomberos civiles que hay varias comunidades que está entendiendo por ahí ir donde prácticamente está externalizado todo tanto lo que es la prevención como la extinción como es la Comunidad de Madrid entonces eso lo que está conllevado esas diferencias es que no haya una cohesión ya nosotros lo que solicitaría vamos es que si hiciera una evaluación para ver cuáles son los más eficaces tanto el punto de vista de la gestión de los recursos como desde el punto de vista de la eficacia a la hora de pagar incendios Ike ten diéramos a unos servicios mucho más cohesionados

Voz 0194 19:16 no quiero que hubiera un modelo que imitar no

Voz 1991 19:19 efectivamente lo que pasa es que cuando uno profundiza hay empieza a debatir con los responsables de los operativos todos te cuentan que su modelo es el mejor pero es que el hecho de que no nos den la información tiene que ver también por qué ellos está mirando por el espejo retrovisor es decir no sea que vaya a dar información que éste me la pueda acoger

Voz 0194 19:39 cada uno les dice nuestro modelo es el mejor pero elaborando un informe

Voz 29 19:42 si se llega a la conclusión de de qué modelo es el mejor

Voz 1991 19:46 nosotros creemos que el modelo que se tiene que plantear tiene que ser un modelo público y que tiene que agrupar tanto la prevención tanto con la extinción como la rehabilitación de las zonas tratar de profesionalizar cada vez más a estos trabajadores porque hay zonas donde estos trabajadores estos bomberos trabajan sólo Astre eso cuatro meses y lo tienen digamos como una actividad complementaria debiera de tener una actividad permanente

Voz 0194 20:12 y en algunos casos complementarlo

Voz 1991 20:14 las actividades los incendios forestales donde se empieza la prevenirlos es en los meses de invierno con una labor labores silvícolas y que hay una gran cantidad de masa forestal de de biomasa pues muy inflamable muy inestable que favorece que haya la propagación de los sincera

Voz 0194 20:33 y es que más allá de las desigualdades entre comunidades tanto en número de efectivos humanos como materiales salarios información como decía tú acabas y Gregory no es el tercero el cuarto país con la masa el tercero con la masa exacto con la masa boscosa más más grande decía sólo cuando hemos dicho solo sólo que si él es decir que al margen de las desigualdades hay pocos efectivos

Voz 1991 20:56 sí bueno la verdad es que en esos quince mil hay algunos que no están incluidos eh por ejemplo los que son los puestos de mando los escuchas que los de las torretas a los vigilantes que no les hemos incluido porque cuando la información era tan heterogénea que no hemos podido cuestionar yo si me permitís diría que hay una mayor que es el valor no se da el valor al bosque que realmente tiene el bosque para que sea cuidado necesita de una buena planificación y una buena ordenación que facilite una gestión sostenible del Mo de si queremos hacer una transición ecológica del Bosque buena salir muchos productos muchas materias primas que bueno puede sustituir algunas de las que estamos utilizando y no vamos a tener que utilizan pero es que la gran cantidad de biomasa que hay que con la despoblación y España vacía cada vez está inundando más pues es también una fuente de energía que debemos aprovechar

Voz 0194 21:46 una última cuestión y abro abro tertulia un efecto colateral Un problema colateral que de alguna manera sí que ya ha salido no entiendo que también problemas de coordinación cuando hay incendios si tienen que colaborar cuerpos de bomberos de diferentes comunidades autónomas con maneras de trabajar diferente con con preparación diferente de va haber problemas de coordinación a menudo bueno yo

Voz 1991 22:04 es es que creo que bueno la los recursos se piden fundamentalmente al Keith que es el centro de lucha contra los incendios forestales que es del Ministerio y qué es un centro que debería de tener una mayor actividad mayor intensidad solamente se reúnen con las comunidades autónomas dos veces al año antes de la campaña hay después de la campaña después cuando necesitan tienen algún incendio de nivel dos o más graves todavía donde ya resulta que solicitan los incendios pero muchas comunidades aguantan para no solicita ayuda para apagar ellos sus propios incendios por una cuestión de ya que esto yo

Voz 0194 22:40 los recortes han sido letales para este sector

Voz 1991 22:43 los recortes han afectado muchísimo a este sector

Voz 0194 22:46 le preguntaba esto en el otro día escuchaba al director general de Tráfico como ponía no sé si había alguno de los tertulianos de los que estáis aquí como le ponía nombre y números a los recortes por ejemplo en materia de prevención de accidentes no hay decía estamos hablando me invento el número porque no lo recuerdo exactamente de diez mil agentes menos que hacen controles de alcoholemia de tanto dinero menos destinado al arreglar carreteras claro al final guardan los recortes se traducen en este tipo de cosas

Voz 1591 23:13 sí lo lo lo escuché ganó se escucha aquí os cubrir escuchando el programa pero los coches

Voz 0194 23:18 pues yo cuando le pones nombre cuando le pones nombre cuando hablas de eso sólo cuarenta y pico bomberos en Extremadura por ejemplo

Voz 1591 23:25 Carlo lo pasa es que hay yo creo que esa información está muy bien pero claro faltan falta haría dos comentarios uno que habría que cruzar esto contratos más amplios de gasto público de prioridades etcétera prodigaba es evidente que el presupuesto de Extremadura no es el mismo que el presupuesto de Cataluña por tanto es más grave

Voz 1991 23:45 que Cataluña esta segunda

Voz 1591 23:46 la primera que Extremadura este primera en carencias no saca hay un elemento relativo que tiene que ver con la riqueza con el gasto y con las prioridades y con qué otros gastos se han priorizado por delante de estoque que tiene vamos que debería formar parte del análisis y la segunda parte que a mí me parece importantísimo y como como ejemplo de esto no en esa línea dices tú que así se visualiza este informe mete el dedo en la llaga del Estado federal los el Estado autonómico que es un falso Estado federal tiene todos los inconvenientes de la parte federal sin ninguna de sus ventajas porque claro un elemento federal está bien que es que tú atribuye a cada una de las partes del gran territorio que es España pues la capacidad de hacer políticas propias de priorizar es verdad lo mismo en un informe similar se podría hacer con las policías los que las tienen pero hoy con otros cosas no es evidente que eso sea así con la sanidad por supuesto que ya aseada pero claro eso exige transparencia digital se poder comparar exige que los ciudadanos de Cataluña sepan qué o los de Extremadura en esta Andalucía sepan qué se hace con su dinero y cómo se podría hacer mejor y eso lo tiene que hacer Estado central que tiene esa obligación de acumular esta información este informe no tiene que ser de de CCOO tendría que ser del poder entre comillas federal que Le de transparencia que le eh que que informe al conjunto de ese Estado que tenemos pues cómo está funcionando encierra el examen

Voz 0194 25:03 cómo están funcionando el Alfaro las autonomías

Voz 1591 25:05 oye negativos en inglés se llama ves praxis esos apenas gratis

Voz 0436 25:09 las autonomías en general los responsables autonómicos en general tiene la piel muy fina cuando se les pregunta cuando se les cuestiona cuando se puede criticar la política que desarrolla en determinados aspectos yo creo que este ejemplo de la lucha contra el fuego es el ejemplo paradigmático de las distorsiones que crean modelo autonómico sobre todo porque el fuego no entiende de distancias entre autonomías entonces lo mismo el fuego puede saltar de la comunidad de Castilla La Mancha la de Madrid ir allí a la de Castilla León te quiero decir el fuego no sé para preguntarse aquí los equipos de bomberos son extremeños son de Castilla León osos de valenciano esa es la gran cuestión Llor que lecturas saco de de este informe de lo que ha explicado de que posiblemente sería necesario repasar esta competencia ya lo mejor centralizar la lucha contra el fuego yo creo que sí

Voz 1591 25:59 mira Consuelo transparencia mira tú come cambiaría que todo el mundo supiera si está peor aún mejor que las demás pero obviamente los mecanismos de cooperación bien

Voz 0436 26:08 no necesariamente saberlo puede hacer que esa

Voz 1591 26:10 comunidad también way o Jaso y mecanismos de cooperación no favores

Voz 0436 26:14 de la transparencia pero no sé hasta qué se hasta qué punto eso es un elemento movilizador y dinamizador decir esto lo estamos haciendo mal yo creo que determinadas cuestiones que como tienen un alcance que pueda afectar a varios territorios como ha demostrado al tiempo

Voz 1880 26:28 eh posiblemente en este siglo tiene todo amor es simplemente se situarían efectivamente

Voz 0436 26:34 en la lucha contra el fuego

Voz 0194 26:36 debía intervenir si solamente un matiz

Voz 1991 26:39 nosotros hemos intentado investigar en los presupuestos pero investigar los presupuestos va a llevar a otro año y medio para poder diría

Voz 31 26:46 las partidas un club lo estás en capital que tendría que ser tan sobre esos lares orgánica sancionable tendría que serán

Voz 0194 26:54 es como pedir la información hay que te abrirán inmediatamente

Voz 1991 26:57 aquí lo de mi comunidad porque él me lo trabajé esto antes en mi comunidad pero a nivel estatal nada más que hemos empezado a hacer una fotografía hemos da un paso atrás

Voz 1971 27:05 tenía yo quiero salir un poco el tema de la política y volver otra vez al tema medioambiental a mí me ha parecido que es es la la clave lo definitorio lo has marcado tuvo al decir que aquí no se trata de que no echemos las manos la cabeza cuando llega el verano sino de que hagamos la labor de limpieza del Bosque en invierno todas esas patrullas forestales que antes había en todas las comunidades autónomas los ayuntamientos tenían y además con el recorte presupuestario eso es lo primero que desapareció entonces en este momento da pavor irá en invierno Iber unos bosques que están sin podar a lo mejor desde hace treinta años que las ramas de los pinos llegan hasta el suelo y que cualquier chispa que puede afectar a lo mejor de un pedernal porque no hace falta que vaya alguien con una con una colilla

Voz 0194 27:51 entonces tendríamos que mentalizar los que dignos

Voz 1971 27:54 país que va a ser uno de los que más va a sufrir el cambio climático entendido el cambio climático como una sequía pertinaz en el que todos los estudios que han hecho de de vegetación dicen que el desierto va a empezar a subir de sur a norte y que llegará a unos años quienes que La Rioja desaparecerá como capte como denominación de origen porque ya no habrá vino en La Rioja entonces si no ataja Amos esa lucha imparable contra la la dificultad que vamos a tener por la falta de lluvias la escasez de agua no se limpia los bosques en invierno osea lo que puede ser un periodo de cincuenta años lo vamos a hacer en veinte tú tienes toda la razón

Voz 0194 28:39 lo decíamos tú es es es María no lo decíamos

Voz 2 28:42 perdón perdón

Voz 0194 28:46 al principio que además este verano lo hablamos el día yo creo que hicimos un programa dedicado a El día veintisiete lo hemos mirado antes y crear veintisiete justo después de que de que empezara el gran incendio de de la Ribera d'Ebre y era precisamente esto se daba la combinación perfecta esas altas temperaturas esa sequía terrible que estamos viviendo esa baja humedad que da todas las condiciones ideales para que se desaten los incendios forestales sobre ello tienen opinión los oyentes acción urbanística es uno de los aspectos sobre el que nos han llamado también la atención los oyentes también sobre la importancia de la limpieza a del monte sobre la necesidad de un planes tal sobre todo cuando el fuego como decíais salta de una comunidad a otra como el declarado entre Madrid y Toledo a finales del mes de junio

Voz 32 29:28 creo que tenemos grandes profesionales en la lucha contra los incendios forestales probablemente tenemos pocos probablemente el que se considera poco en todos los servicios ecos sistémicos que puede dar para tener una mayor relación con mi poder te mantenerlo y que estos incendios medios o que no se tienen que provocan evidentemente por desidia humana no se produjo

Voz 30 29:54 desde Galicia quiero deciros que es muy importante contar convenios para la prevención de incendios pero es muchísimo más importante contar con medios para la prevención el cuidado de nuestros montes usar limpieza es muy triste ir a dar un paseo por el monte es ir a con tus hijos intentar avanzar por una selva plagada de arbustos de de de leña de combustible para el fuego que cualquier desalmado con una simple cerilla en un día seco de verano puede provocar un incendio hola me llamo Luis He vivido de cerca el incendio de Almorox Cadalso de los Vidrios cientos

Voz 33 30:40 que quiero reflejar es que de aquí en esta zona desde el primer momento se ha estado hablando de una mala coordinación Un fuego que empieza en un pueblo de Toledo limitando con Comunidad de Madrid vi al parecer no mandan los medios adecuados de una zona de otra por ser comunidades autónomas distintas a ver cuándo se hace un plan contra incendios a nivel nacional y se dejan las autonomías de Mango negar las cosas el fuego no entiende de fronteras porque los planes contra incendios son con fronteras

Voz 0194 31:10 Mariano Sanz secretario de Medio Ambiente de Comisiones Obreras muchísimas gracias por este informe muchísimas gracias a las noches Gregory hasta mañana

Voz 6 31:46 editores buenas noches buenas noches

Voz 0194 31:48 totalmente de asunto hoy hemos producido la versión de la Policía Nacional sobre lo que sucedió con Ciudadanos en la manifestación del Orgullo y contradice la versión que ha dado el partido y por eso

Voz 1880 31:58 hoy vamos a hablar de versiones porque además Ángels cada uno tenemos la nuestra la propia cara B por ejemplo también tiene su versión

Voz 0194 32:05 árabe tiene su versión si es este tema que estamos escucho

Voz 1880 32:07 el doctor John en realidad es una de las canciones más conocidas del Carnaval Mardi Gras de Nueva Orleans originalmente la canción se titulaba Yo amo la compuso en mil novecientos cincuenta y tres James su garbo y habla del cruce de dos comparsas allí en el desfile del Carnaval según el autor esos gritos el Aiko Aiko eran el canto que realizaban los indios tras las batallas bueno pues este tema en mil novecientos sesenta y cinco Las chicas de The Dixie Cavs hicieron su versión

Voz 36 32:41 yo lo tengo bien que cobran como anda como vecina

Voz 1880 32:55 pero es que es un tema que también ha versionado de Cindy Lauper Willy de Ville nuestro doctor John pero una de las versiones más conocidas es de mil novecientos ochenta y dos de la banda británica de chicas también de Stars que aparece además en la banda sonora de la película Reitman así que en un periquete hemos visto cómo puede haber un montón de versiones de lo mismo que es lo que parece que les ha pasado a ciudadanos a la policía que vivieron no sé cosas de este tipo

Voz 0194 33:33 distintas porque el informe califica la protección de la Policía Nacional de suficiente y adecuada para garantía

Voz 1880 33:38 por la seguridad de ciudadanos y esta mañana lo contaba a nuestro compañero Ojea

Voz 37 33:42 los agentes solicitaron hasta en dos ocasiones

Voz 0194 33:45 a los políticos naranjas que abandonaran la marcha

Voz 37 33:47 porque el ambiente se estaba poniendo agresivos estaba alcalde

Voz 1880 33:51 pero no creas que esto de las versiones es algo excepcional hoy mismo reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que que ha pasado pues depende de quién lo cuente no vamos a escuchar a Ester Bazán por ejemplo en el boletín informativo de las cinco de la tarde recordamos que esta mañana se han reunido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hace una hora les contábamos que fuentes del PSOE de Moncloa aseguraban que el líder de Podemos había pedido una vicepresidencia algo que ahora desmienten desde la formación morada tensiones diferentes Vogue donde no hay contradicciones en la versión de la palabra versión del diccionario o diferentes versiones pero no no hay no es curioso porque además la primera acepción de versión es traducción y es porque la palabra es un préstamo el latín del siglo XVII que es la versión versiones que significa giro y que se deriva de vertebre que es girar así que siempre es una vuelta una traducción algo parecido pero no lo mismo segunda acepción Dallara Erice modo que tiene cada uno de referir mismo suceso y la tercera que es la que se refiere más al ámbito cultural a las canciones por ejemplo es cada una de las formas que adopta el texto de una obra o la interpretación de un tema muy Ángels hoy antes de nada vamos a escuchar originales y versiones de algunas canciones también remix de películas entonces ya les quiero decir a nuestros tertulianos a Guardian Guardans especial especialmente que no van a estar todas no me regaña Guardans mal porque hay miles vamos con vamos con el primer original

Voz 38 35:18 pues eh

Voz 1880 35:35 manos son los Beatles esta canción la escribió John Lennon y Paul McCartney ICANN tarde bueno esto es en el año mil novecientos sesenta y siete vamos con la primera copia dos años más tarde la versión de Joe Cocker que yo creo que en este caso

Voz 17 35:50 no

Voz 0194 36:01 a todas las versiones también cada uno dices es que ganan sus gustos valerosos los gustos Aitana para hablar de versiones de distintas miradas de varios ángulos hemos llamado a Pedro Chacón es profesor de Historia del Pensamiento Político la Universidad del País Vasco ayúdame nuevo aquí en la cara B Pedro muy buenas noches

Voz 6 36:20 Pedro siempre hay tantas versiones de algo como personas han participado estábamos hablando por ejemplo de la

Voz 0194 36:26 es que ha habido reuniones políticas hay tantas versiones como asistentes a la reunión

Voz 39 36:31 hombre debería habernos no debería haberlas algo que salvo que haya personas que tampoco vamos a descartarlo que que responda a mí me típicamente a la misma versión no lo cual sería bastante sorprendente no pero bueno en realidad a la edad que hemos a nosotros mismos tendríamos que descubrir que cada uno tiene expropia mansión lógicamente no

Voz 0194 36:51 hay tantas versiones como miradas

Voz 39 36:53 eso es miradas incluso de porque creo que de son los hechos no lo lo lo que es lo que tengo que te asalta la mirada no pero claro estoy como somos personas no pues detrás esos hechos hay intenciones no

Voz 1591 37:07 entonces lo miras con una intención

Voz 39 37:09 que actúa también tiene una intención entonces ya el hecho más la intención eso que complica todo mucho más no lo humaniza digamos no

Voz 0194 37:16 pero entonces como nos acercamos a la verdad por ejemplo Reunión Pablo Iglesias Pedro Sánchez me ha pedido la vicepresidencia no he pedido la vicepresidencia como nos acercamos a la verdad

Voz 39 37:27 hombre si si fuéramos si tuviéramos la mentalidad todo el oficio de un juez nos tendríamos que contrastar las dos versiones y hallar una tercera no de mí pero claro de cómo esas ninguno con la gente no vamos por la vida de jueces no lógicamente sería terrible no para eso están los que están un como jueces no muy bien normalmente pues empecé ahí pues lo que hacemos es bueno es nuestra propia interpretación esto no tenemos otra tenemos otra

Voz 0194 37:52 en el caso de Ciudadanos por ejemplo informe policial que cuenta una versión ciudadanos otra claro uno diría hambre cómo va a mentir la policía de entrada parece te parecería más fiable la versión de la policía

Voz 39 38:03 entre fuertemente debería ser más versionada reliquia porque para eso están no pero claro que lo volvimos a ver lo vamos a decirlo claro lo que acabamos de decir no somos jueces no podemos a ir por la vida de jueces entonces claro nos dejamos llevar todo estas pasiones por nuestra intencionalidad por esta interpretación al fin de cuentas no la versión no que que bueno en la versión hacerle cuenta eso irse de un trasunto de lo que hoy llamamos el relato queda como más erudito como más pomposo pero eso mismo

Voz 0194 38:31 la figura del relator también era para unificar las versiones pero no

Voz 40 38:35 vemos todo recordemos lo que pasó con el con el el relator en el tema en el tema del

Voz 0194 38:39 Bruselas Pedro es habitual que en la política se juegue con las versiones contradictorias lo digo porque claro cada uno tiene que dar su relato su versión a los suyos

Voz 39 38:48 yo yo diría que es el meollo de la política no es la política esta las versiones esa versión la que cada partido tiene es que no sería porque sino por otra parte no soy terrible no una sola versión para todo hombre por ejemplo el totalitarismo lo típico lo normal lo suyo es que haya una sola versión eje el que la versión lo tiene claro no

Voz 0194 39:07 claro

Voz 39 39:10 el Govern de la democracia ese que todas las naciones es que es una palabra clave hábita o clavos de

Voz 40 39:17 hoy no nos ha costado mucho Pedro muchísimas gracias por habernos ayudado como siempre

Voz 39 39:22 sí

Voz 2 39:32 nada

Voz 1880 39:40 bueno hemos otra versión es ese el té intentó que escribió el compositor checo y quién es la popularizaron fueron esto Soft Cell en el año mil novecientos ochenta y uno pero escucha la original es de mil novecientos sesenta y cuatro Gloria yo

Voz 6 40:16 en un día de tantas versiones Cristina al final con qué versión te quedas de las cosas

Voz 0436 40:22 sea uno de los dos miente de la versión de esta de la reunión de esta mañana de un grado de otros mienten o me temo que quizá que no mientan de los dos la la imposibilidad es conseguir saber qué es lo que pasó de verdad es decir yo creo que no salgo sujeto interpretación es un elemento tan porque es cierto con la misma conversación tuyo la podemos interpretar de manera diferente en función de nuestros propios intereses pero esto ha pedido a la vicepresidencia no es que es algo muy concreto entonces que que haya a la vez unas versiones diametralmente opuestas me llevan a pensar que una de las dos versiones miente o que a lo mejor lo hace las dos

Voz 0194 40:59 en un juego de versiones Guardans como te cómo te acercas a la realidad a la verdad

Voz 41 41:03 bueno en música siempre la presionan plata Black Tesla que es la que me quedo estoy muy grandes reproducciones de de todo tipo de canciones en una placa

Voz 1591 41:13 en política allí en la vida yo me quedo con una frase de que creo que es el New York Times o The Washington Post uno de los dos que es fax a secret comenzar Free los hechos son sagrados los comentarios son libres y por tanto esa separación entre los hechos y la interpretación que se haga de ellos me parece sagrada por tanto estoy muy esa línea que efectivamente os pidió la vicepresidencia unos bonos bonos impidió uno de los dos miente Victoria

Voz 1991 41:40 yo creo que estamos asistiendo estos días a

Voz 1971 41:42 la mentira colectiva es decir creo que mienten todos pero no solamente mienten en sí pide esto pide el otro

Voz 0194 41:48 no tiene incluso llegan a mentir en sean

Voz 1971 41:50 ha unido no es decir se reúnen y luego uno de ellos yo no me visto el otro hasta que dice pero si estabas con Juan entonces

Voz 1880 41:57 todos así a ver pero por miente

Voz 1971 42:00 lo que resulta que están elaborando el relato cada vez están

Voz 0194 42:04 Macías relatos la versión Nos decía claro claro entonces cuál es el problema el problema es que Pablo

Voz 1971 42:11 seas tiene que salir diciendo que Pedro Sánchez la amenazó con lecciones porque si al final es el responsable será Pedro Sánchez para contrarrestar eso que tiene que hacer Pedro Sánchez decir que es que Pablo Iglesias nada más y nada menos que quería la vicepresidencia luego es una especie de forma de garantizarse un relato cara a lo que los españoles van a llevar muy mal que es

Voz 0194 42:34 la rebaja y luego luego hablaremos de ello que que la crónica política llega cargada de versiones de encuentros de versiones de estos encuentros

Voz 6 42:53 casi examen origina

Voz 1880 42:54 lo copia pues ésta que es la de Eric Clapton es la copia pero realmente es la que la hizo más popular Laurie final es la de Bob Marley que es del año mil novecientos setenta y tres

Voz 2 43:12 vamos a ir con

Voz 1880 43:16 en español Iván Ferreiro no si es el cantante de los piratas que en su primer disco ya en solitario como Iván Ferreiro dijo que iba a incluir una versión de Julio Iglesias y la verdad es que alivió nadie lo entendía no había que esperar a escuchar la canción de todas formas yo no sé tampoco debería opinan opinaron y dar mi versión pero creo que habría que darle el valor que se merece a la original no a Labraza me de Julio Iglesias del año setenta y cinco trozos les tienes claro bueno otro de los temas más versionado medio planeta ha versionado el Aleluya que tiene más de ochenta versiones la original es la de Leonard Cohen año mil novecientos ochenta y cuatro claro no podía traer las ochenta versiones El PS traído una de las que considero que es de las mejores es la de lleva aquí es el año mil novecientos noventa y cuatro

Voz 22 44:55 no

Voz 42 45:00 es ahora

Voz 0194 45:03 iremos con el cine con las versiones y los rímel pero en la literatura que ejemplos nos traes de los diferentes ángulos desde los que

Voz 1880 45:08 mirar el libro que más versiones tiene del mundo es la biblia hay cientos de traducciones en muchos casos plantea problemas serios porque os traigo un ejemplo en el libro de Job sólo una frase con dos traducciones diferentes que es el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad Mali escuchar la segunda su trueno anuncia inminente tormenta y hasta el ganado presagia su llegada sobre versiones muy muy muy parecida tampoco son bueno antes hablábamos de bueno la historia por ejemplo de cómo cada historiador tiene una versión diferente de los hechos también no un relato diferente sobre esto los podíamos quedar por ejemplo con Anatomía de un instante Cercas me gustó tanto pero también fue muy criticada ayer hablábamos por ejemplo de cartas si nos quedamos con Las amistades peligrosas la la novela epistolar vamos podemos ver cómo las realidades de Balmón y las del resto son diferentes versiones también de una misma situación Illa hemos traído más veces aquí esta novela la última de Isaac Rosa feliz final la relación de una pareja contada por los dos ex cada uno con su versión

Voz 20 46:09 vivo

Voz 6 46:13 en el hicieran la versión de este tema

Voz 1880 46:23 este es esos temas en los que la versión no tienen nada nada nada que ver con el original el Wilson My Mind de Elvis el el originales del año setenta y dos perdón pero también lo ha hecho o Julio Iglesias Michael Bubble Andrés Calamaro fiesta a la que estamos escucho cuando la de Pet Shop Boys es del año ochenta y siete pero es que yo creo que uno de Elvis es un caso aparte porque quién más quién menos ha hecho una versión de alguno de sus temas acordados por ejemplo del príncipe gitano

Voz 43 46:49 y China

Voz 2 46:52 the ghetto

Voz 1880 46:54 Móstoles tenéis del cine Lori Meyers saques RIM Mike volver a hacer una de las películas que más más versiones tienes Mujercitas es una novela de Luis a de mil ochocientos sesenta y ocho cuatro niñas no que se convierten en mujeres la primera versión cinematográfica es de mil novecientos treinta y tres la segunda que es la más conocida es la de mil novecientos cuarenta nueve que dirigió Melvin Leroy que es esta tendrán presente lo que les di que serán buenas y cariño sacudió una versión más es de mil novecientos noventa y cuatro que es en la que está Susan Sarandon una Ryder en la banda sonora que escuchamos es esta la de Thomas igual y además aquí en la radio el cuento de Navidad de este año pasado en la SER la adaptación de Mujercitas como radio novela de Mona León y María Dueñas encerrados ahora en el dormitorio revuelto del chico como es el caso de Kim Con original del Año XXXIII versión del año dos mil cinco esta sí es verdad que nos queda es la primera es casi el primer monstruo que vimos en el cine luego tuvo secuelas como el hijo de Kim con Kim con versus Bochi la Kim con que se escapa bueno el de dos mil cinco de Peter Jackson ganó tres Oscar y esta es la banda sonora que estamos escuchando otro monstruo el más pequeñito el de la mosca con ella Nos vamos a quedar con él y Mike de mil novecientos ochenta y seis es la peli de David Cronenberg desde el científico no que sea el mismo como cobaya bueno es la hemos cosa que ya se sabe lo que pasa al final la original del cincuenta y ocho más estremecedora

Voz 0194 48:25 algo más antes de marcharnos pues hay un tema de los chunga

Voz 1880 48:27 dos súper versionado que hemos traído en la cara ven varias versiones él me quedo contigo en Antonio Vega en Rosalía pero hoy lo vamos a escuchar en la voz de Luis Tosar

Voz 6 48:41 no la conocía con que cerramos

Voz 1880 48:45 pues nos vamos a ir bailando se acaba la cara B de hoy pero nosotros no vamos a dejar de bailar la original que ya está ahí el donde de Music de Rihanna pero nos vamos con un que me gusta

Voz 38 49:03 venga

Voz 6 49:08 te podríamos dedicar una hora cada día las versiones musicales

Voz 1880 49:13 anda anda

Voz 44 49:37 eh

Voz 11 49:40 eh

Voz 45 49:41 es decir la noche antes la renta hasta que Vieira y las vacaciones no iba a tenerlo todo planeado y febrero dejar las cosas para el final a veces no tiene porqué salir mal porque ahora puedes llevarte un Seat con un súper descuento entrega inmediata y cinco años de garantía asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano te esperamos en la red de concesionarios

Voz 14 50:01 sí

Voz 16 50:07 sigue a Hora en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Iker arroba Hora Veinticinco quien Facebook Hora

Voz 2 50:19 el fútbol es de los que llenan estadios y de los que aunque

Voz 10 50:24 llena de ganas el fruto

Voz 46 50:26 es de los que se ganan la vida conecta Animation de izquierda

Voz 2 50:31 la venta

Voz 46 50:32 mientras no Cabo y todo el fútbol y así queremos contarlo analizando el fútbol de una manera diferente con el rigor de siempre del programa referente de la noche deportiva

Voz 2 51:11 este verano más hubo más libros más viajes entonces

Voz 47 51:22 Vito

Voz 48 51:28 empezar despacio luego pagaron más deprisa daban vueltas ellos y daba vueltas a su alrededor las lámparas los muebles el artesonado y el suelo con un disco sobre su eje al pasar cerca de las puertas los bajos del vestido de Emma se pegaban el pantalón las piernas de unos introducían en las del otro el bajaba sus miradas hacia ella ella levantaron las suyas hacia él

Voz 6 51:53 después en la nombraba un libro un ahora Antonio Martínez Asensio programa disponible en nuestra aplicación y en Cadena Ser punto com

Voz 49 52:03 el estilo indirecto libre fue la gran aportación de oveja la literatura consiste en una forma de narración en la cual el narrador está tan cerca del personaje que lector tiene la impresión de que quién está hablando es el propio personal