Hora 25 (09/07/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 podrán discrepar en los detalles en los ofrecimientos concretos en las peticiones concretas pero la gran conclusión están los dos de acuerdo la reunión de esta mañana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sido un fracaso el líder de Podemos ni siquiera ha comparecido ante la prensa sólo unas declaraciones a mata caballo para decir que Pedro Sánchez acabará rectificando por parte del PSOE Adriana Lastra evidenciando el desacuerdo se pues de momento no hay apoyo de Podemos a la investidura de Sánchez parece difícil entendimiento sino se fían el uno del otro Pedro Sánchez se niega a la entrada de Iglesias en el Gobierno porque no se fía de sus reacciones ante temas como Cataluña es es insiste en pedir sillones en la mesa del Consejo de Ministros porque no se fía de que Sánchez cumpla con un programa de izquierdas y así estamos más de tres meses después de las elecciones sin que sepamos de qué políticas hablan sus reuniones Si es que hablan porque sólo sabemos la propuesta que hizo el PSOE Podemos le parece un corta y pega de su programa electoral se autodenominan socios preferentes pero cada uno busca la rendición del otro gobierno en solitario uno gobierno de coalición otro iban pasando los días que nos acercan a una nueva convocatoria electoral

Voz 0194 01:28 enseguida vamos con todo lo que ha dado de sí la política en este martes que ha sido mucho pero antes nos vamos a ir a Barcelona Monica Peinado buenas noches

Voz 0194 01:38 te iba a Puigcerdà sin heridos parece pero con un rescate complicado

Voz 1600 01:42 sí ha sido poco después de las nueve de esta noche un tren de cercanías que iba en dirección a Puigcerdà ha descarrilado entre Planoles y La Molina en el Pirineo de Girona en el tren iban según Renfe XXXV viajeros ninguno ha sufrido lesiones pero el descarrilamiento se ha producido en el interior de un túnel y por eso Renfe ha solicitado ayuda a Protección Civil para poder evacuar a los pasajeros la idea es trasladar los en tren hasta la estación de toses Ike continúen desde allí el viaje en autobús técnicos de Adif y de Renfe se están desplazando también hasta el lugar de este descarrilamiento para analizar lo que ha ocurrido ver cómo se puede solucionar

Voz 0194 02:19 pues estaremos pendientes de ser alguna novedad gracias Mónica buenas noches hasta luego descarrilamiento de un tren de cercanías en Planoles dirección Puigcerdà treinta y cinco personas a bordo pero sin que haya que lamentar ningún herido entre ellos vamos ya con lo político porque si siguen a este ritmo la próxima vez que se vean sea para oficializar será para oficializar el divorcio porque cada vez que se encuentran Pedro Sánchez Iglesias bueno pues parecen más alejados y más les vienen los recuerdos de aquel dos mil quince que todo fracasó ellos gestaron una desconfianza que pareció reparada es verdad con la moción de censura pero que de alguna u otra forma aparece

Voz 1071 02:52 ha sido de nuevo esta tarde recordamos algunas frases

Voz 0194 02:56 de aquel dos mil quince que todo el mundo repetía

Voz 1071 02:59 entenderán alguien se entenderá a última hora cómo va a ser que se repitan elecciones y sin embargo aquello sucedió se repitieron las elecciones no significa que vaya a ocurrir de nuevo ahora quién sabe sólo significa que lo que entonces parecía inimaginable ahora ya sabemos que es una opción que se dio la última vez que

Voz 0194 03:16 a votar de momento las posiciones están como decimos cada vez más alejadas entre los que se llamaron socios prioritarios que son el PSOE y Unidos Podemos vivir a la política de hoy sonaba muy parecida a aquellos meses de dos mil quince lastra Adriana Lastra hoy sobre Pablo Iglesias

Voz 5 03:30 entendemos que que ante pone los nombres para formar un gobierno que lo que es que lo que son los contenidos

Voz 1071 03:39 antepone los nombres las hoy la número dos de Pedro Sánchez el número dos de Sánchez hace cuatro años era César Luena que decía

Voz 6 03:46 eh no nos quedó mucho Rogers y lo que quiere Podemos es más campaña electoral

Voz 1071 03:51 sí yo Pablo Iglesias esta mañana

Voz 7 03:54 su planteamiento de ayer de que el Gobierno tiene que ser del Partido Socialista solamente de partido único que creo que ver una elección contraria a lo que ha votado la ciudadanía y creo que si no es más temprano será más tarde rectificará

Voz 1071 04:08 más tarde rectificará Pablo Iglesias hace cuatro años

Voz 8 04:11 pues espero que rectifiquen yo creo que Ciudadanos ya ha revelado

Voz 1 04:15 claro que como lo que es así andamos

Voz 0194 04:18 cuatro años después como si no hubiera pasado el tiempo Inma Carretero buenas noches qué tal buenas noches Nieves Goicoechea buenas noches es haber hola buenas noches buena ola si le hemos dedicado la cara B a las nueve no nos podemos mover de ahí que es de las versiones porque en las reuniones a puerta cerrada nos tenemos que quedar con lo que cuenta cada uno lo que cuenta el PSOE Inma es que Iglesias le ha pedido ser vice presidente del Gobierno

Voz 0806 04:42 eso aseguran fuentes de La Moncloa del PSOE le hemos preguntado en rueda de prensa a Adriana Lastra y ella ni ha confirmado ni desmentido entenderán que

Voz 5 04:52 que yo no desvele las conversaciones del presidente del Gobierno y de Pablo Iglesias te aseguro que para este partido sería una auténtica logran sentarse mañana mismo hablar de los problemas que interesan a los españoles y que esperan que solución hemos entre ambas fuerzas políticas ese es el ánimo

Voz 0806 05:08 en su estrategia de atornillados al máximo a Podemos fuentes socialistas se han encargado esta tarde de subrayar que Iglesias

Voz 1971 05:15 vuelve a las andadas de la vicepresidencia

Voz 0806 05:17 qué fue lo que exigió en dos mil dieciséis cuando fuimos a elecciones repetidas con el consiguiente coste en las urnas para podemos irnos cuentan esto después de que Adriana Lastra ya

Voz 0194 05:26 ha reprochado hoy muy duramente a Iglesias

Voz 0806 05:29 que insinuara ayer que Sánchez le había ofrecido dos ministerios en una reunión anterior Lastra ha dicho que

Voz 9 05:35 ha estado callada estos días por responsables

Voz 0806 05:37 edad en pro del acuerdo pero hoy no se ha callado

Voz 5 05:40 pero hay límites que como ustedes comprenderán no puedo permitir sido interlocutor se dedica a descalificar a lo mejor es que no tiene tanto ánimo de pacto

Voz 0806 05:53 ese aval hasta que se pusiera en boca del presidente propuestas que no ha hecho pero sobretodo eh criticaba podemos por no abrirse a una negociación programática exigiendo que se hable de nombres

Voz 0194 06:04 Nieves podemos niega esta versión oída la suya propia

Voz 1468 06:07 sí desde que hemos contado la noticia Inma a las cuatro de la tarde se han tomado mucho interés en desmentir la rápidamente los medios recibimos estos días como dice Iman cruce de versiones internas entre ambos partidos en su particular batalla por ganar el relato ante nosotros y también ante la opinión pública Podemos se mantiene firme en que vamos a una primera investidura inútil fallida ahora en julio y que con el paso de las semanas y antes de que expire el plazo para convocar elecciones hablamos del veintitrés de septiembre por la noche habrá otra investidura Pedro Sánchez cederá antes

Voz 1971 06:38 yo creo que más tarde o más temprano

Voz 7 06:40 no comenzaremos al Partido Socialista de que se mueva de que tienen que ser flexibles nosotros no hemos parado utilizar nuestra posición y esperamos que el Partido Socialista se mueva

Voz 1468 06:51 la versión que ellos dan Angers de la reunión de hoy es que Pedro Sánchez les ha amenazado con convocar elecciones en noviembre si no sale investido este mes de julio les molesta que el PSOE actúe como si tuviera mayoría absoluta Illes parece poco serio que Pedro Sánchez se presentó el veintitrés de julio en el Congreso sin ningún apoyo político sólo uno más el del Partido Regionalista de Cantabria

Voz 0194 07:12 así las cosas Inma que escenarios vamos o qué es lo que contempla el Gobierno porque ya dijeron y ahora parece que repiten que todo se tiene que resolver en julio dentro de dos semanas es verdad que como Adriana Lastra compareció dos veces por la tarde tenía otro tono digamos que un tono más conciliador

Voz 1971 07:27 si es que la rueda de prensa de la mañana de Adriana

Voz 0806 07:29 extra fue una catarata de reproches de duros reproches recordando las razones por las que no se fían de Iglesias en el tema de Cataluña hablando de deslealtades de falsedades en definitiva una ruptura decía alguien por aquí en el Congreso esta tarde que lastra no había dejado enteran y una pieza de la vajilla en las palabras de la portavoz del PSOE conducían inevitablemente

Voz 9 07:49 sí elecciones esto es lo que dijo en un momento de la rueda

Voz 0806 07:51 de prensa que el señor Pablo Iglesias

Voz 5 07:53 decir hablar de nombres que de políticas va a cambiar eso del mes de julio al del mes de septiembre al mes de septiembre yo creo que no por lo tanto como decía en este caso la ministra Montero yo ratifico no hay segundas oportunidades

Voz 0806 08:10 su pronóstico apuntaba claramente al diez de noviembre responsabilizando de ello a Podemos se preguntaba lastra que si por segunda vez Iglesias va a soportar la carga de impedir un gobierno de izquierdas e ir a elecciones por la tarde el tono como decías ha sido más

Voz 0194 08:26 moderado aunque la situación es la misma no

Voz 0806 08:28 dicen que no ha habido contacto después de la reunión que no hay otras reuniones previstas pero que Podemos tiene que mover ficha las fuentes del PSOE con las que hablamos ven bastante improbable que esto ocurra en el PSOE empiezan a asumir que en julio la investidura va a ser fallida aunque en los próximos días van a elevar la presión al máximo subrayar que en septiembre va a ser imposible lo que no sea posible

Voz 0194 08:51 en julio Nieves en Podemos contemplan más reuniones

Voz 1468 08:54 pues es posible en lo que es imposible para Pedro Sánchez en septiembre e Podemos no tiene prisa ahora Iglesias ha dicho recientemente que el reloj se pone en marcha para Pedro Sánchez no para él porque quién tiene más que perder según Pablo Iglesias es Sánchez porque puede estar ahora a un paso de la presidencia del Gobierno ahora en septiembre si hay investidura segunda indagar nada garantiza que en otras elecciones necesite de nuevo a Podemos aunque sea más debilitado que no tenga mayoría absoluta o mayoría amplia Iglesias tiene además el apoyo de las bases en todo lo que está haciendo nadie está cuestionando Angels en estos días no hay ninguna crítica y luego se preguntan en el partido morado es porque debe rendirse ahora Pablo Iglesias si tiene en que ceder ellos lo pueden hacer en septiembre en esa segunda investidura con una oferta en nombres para el Gobierno de Sánchez que tenga difícil rechazar ya veríamos cuáles son los perfiles pero podría ser difícil rechazar a los ejemplo de López de Uralde por ejemplo aunque no deslizar en nombre concreto no dejan de resaltar tampoco que una investidura fallida desgasta a quien se presenta es decir a Pedro Sánchez no a Pablo Iglesias que quizá en septiembre Sánchez tenga que tratar con ellos y hacer un trato peor que ahora

Voz 0194 09:58 debe más gracias a las dos vale gracias mañana otro capítulo porque por la tarde el candidato a la investidura se ha entrevistado con Pablo Casado Adrián Prado buenas noches

Voz 1071 10:06 qué tal buenas noches Ángels hay voces en el PSOE que piden a P

Voz 0194 10:09 de que se abstenga para evitar que Sánchez gobierne apoyado en los independentistas para evitar la repetición electoral pero no ha sido contando que casado no contempla esa opción y así se lo ha repetido hoy otra vez a Pedro Sanz

Voz 0019 10:20 sí sí eso es esta tarde la trasladado al presidente en funciones el mismo argumento que en las tres reuniones anteriores

Voz 1 10:26 el Partido Popular tiene una función

Voz 1046 10:28 eso es una función de llegar a la oposición hiciera alternativa por tanto no nos podemos abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez ni la de ahora en la segunda votación ni si decidiera presentarse a otra algo que yo desconozco si tiene en mente

Voz 0019 10:41 no seria responsable hacerlo dice casado pero tampoco coherente

Voz 1046 10:45 Nos parece muy lógico que un partido que pide que su adversario natural e histórico se abstenga al mismo tiempo este tejiendo cordones sanitarios esté pactando con aquellos que nosotros pensamos que son tremendamente nocivos para nuestro sistema institucional como son los independentistas aparte

Voz 0019 11:03 Tir de ahí la postura del PP insiste no es incompatible contratar de dar estabilidad a la legislatura por eso líder el PP vuelve a tender la mano a Sánchez para alcanzar pactos de Estado habla en concreto de once con una especial atención a la política territorial inconcreto Navarra casado le pido un esfuerzo Sánchez para que allí en la Comunidad foral el PSOE no gobierne con Bildu aunque fuentes popular récord reconocen que no tiene muchas esperanzas en que el presidente en funciones cambie de opinión esas fuentes también

Voz 1468 11:28 insisten en que una repetición electoral sería mala para él

Voz 0019 11:31 para los populares creen que el nivel de hartazgo de los ciudadanos es ya muy grande no entenderían que los obligar a pasar de nuevo por las urnas en un espacio de tiempo tan corto de ahí que casado recupere su propuesta de reforma electoral sin modificar la Constitución para evitar bloqueos como el que estamos viviendo ahora Ángels Agesa

Voz 0194 11:47 Bering hasta mañana ya que ya dijo que no

Voz 1071 11:49 la reunión con Pedro Sánchez y así lo ha hecho en efecto salve Rivera entre los argumentos que él ha citado el acuerdo en Navarra que le parece una infamia

Voz 10 11:56 hemos visto la peor escena la escena de la infamia la escena la vergüenza que es la escena de Navarra lo de Navarra es a mi juicio una humillación al constitucionalismo ya los votantes constitucionalistas en Navarra

Voz 0194 12:09 bueno pues hablo tertulia primera parada para el análisis con esto que tenemos sobre la mesa yo si os digo la verdad ya no sé qué decir porque pensar que estamos abocados a unas nuevas elecciones me parece trágico Victoria

Voz 1971 12:23 además hay una cosa que yo creo que es que es muy importante y es que esto no no es postureo o sea en serio va en serio el PSOE iba

Voz 0194 12:33 en serio podemos ir las diferencias

Voz 1971 12:35 con tan irreconciliables que es prácticamente imposible que antes de de julio de la en virtud de la impostura el día veintidós que bueno ya la la alternativa de que hubo una negociación como querer Podemos en la que van a estar en mejores circunstancias en septiembre yo estoy convencida de que Sánchez no va a dar esa oportunidad vamos a ver Sánchez no pueden incorporar ministros de Podemos si os fijáis en el en la propuesta programática que hicieron ayer que es la que hoy supuestamente llevaban a esa reunión de tres horas que uno se pregunta inocentemente de que habrán hablado tres horas para no llegar a ningún acuerdo esa propuesta programática era mucho más un brindis a ciudadanos que a Podemos si rebaja todas todas las las el tono de izquierdas que le exigía podemos entonces debe la Pedro Sánchez una cosa es que diga no quiero ministros de Podemos de otra cosa es que la propuesta programática que haya que haga no sean no esté ni siquiera a la altura de una cosa que pudiera aceptar Podemos por otro lado pues a Pablo Iglesias necesita estar en el Gobierno si quiere sobrevivir dentro de su formación por lo tanto

Voz 1 13:51 no no es no hay punto de encuentro

Voz 1971 13:54 dentro es imposible hilos dos Banes

Voz 0194 13:57 de Guardans

Voz 1403 14:00 con un gobierno con ministros de Podemos es perfectamente posible gobierno con Pablo Iglesias no es posible y eso es una de las primeras cosas que habría que aclarar y que los que tengan oportunidad de estar en ruedas de prensa que aclaren porque estoy en versiones demasiado contradictorios no hace ninguna falta que publicó en Irene Montero sí sí sí también es el hecho pues si también también novato los nombres pero vamos todos todo lo que quiero te Partido Independientes entre lo que no puede estar es Pablo Iglesias porque eso sí genera una una bicefalia insoportable cualquier otra fórmula incluidas sacado tú mencionas es posible si se pacta por escrito si se fija la escritas insiste deja claro la autoridad del presidente de lo convencen Italia el presidente del Consejo de Ministros no que es lo que eso sea presidente del Gobierno que permite que quién no respete el pacto pues puede cesaron ministro aunque sea por supuesto ministro de Podemos si sus hace bien yo no veo por qué no puede haber gobierno de coalición ahora sí era condición que no lo tengo claro insisto eh es que tiene que estar Pablo Iglesias como tal y además de vicepresidente pues efectivamente eso no y antes elecciones sin duda

Voz 9 15:09 primero de todas maneras yo me pregunto qué pensamos que es un gobierno de coalición pues un gobierno de coalición es un Ejecutivo donde están representados ambos partidos la lógica es la lógica con un solo presidente pero no lógica la lógica es que el líder del partido que apoyase gobierno de coalición también esté yo yo vamos no estamos hablando de la cultura de la coalición de que en este país no casa practicado nunca lo hemos tenido en el Gobierno de la Nación pero luego decimos no

Voz 11 15:36 este es la realidad de los gobiernos de coalición de eso que tú dices no es lo normal en usted eso

Voz 9 15:41 usted pero su partido si a mi me parece lo bueno el señor el señor Sánchez firmó un gobierno de coalición con Rivera en el que iba a ser vicepresidente del Gobierno tenemos un antecedente reciente que finalmente no se material no no no se materializó evidentemente pero firmaron un acuerdo

Voz 11 15:58 hablaba de Europa cayó

Voz 9 16:01 entiendo que que la petición de Podemos de Pablo Iglesias tiene de todo el sentido de luego ponemos se pueden establecer las reglas del juego de esa de esa coalición se puede establecer en qué estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo en que podemos votar en contra como hizo recientemente Merkel en la elección de los candidatos lo reclame vamos a todos los sabe todo eso los de verdad tú te imaginas de verdad

Voz 1403 16:23 Iglesias obedeciendo de los ante porque es tan sencilla esa palabra eh que también la podría utilizar en alguno de estas sesiones

Voz 9 16:29 es pues para ver si quieres si quieres

Voz 1403 16:32 no quiere de pues si quiere su apoyo

Voz 9 16:34 yo tendrás tendrás que tienen que darle

Voz 11 16:37 pero lo sabe

Voz 9 16:40 que si quiere su apoyo no quiero tus votos pero a ti no te quiero es que es el líder de ese partido te guste o no te guste entonces yo creo que lo que sí puedes hacer es establecer la la hija las termina terminan la crisis con del funcionamiento de en este tema votaremos en contra vamos a ver señor Iglesias ha dicho una de las cosas que dejó en su artículo de La Vanguardia es que dejaba toda la parte de la política territorial en manos del señor Pedro Sánchez es que él es consciente de las grandes diferencias en algunos temas entramos partidos comprometido por escrito vamos lo escribió en el que bueno ese sería un tema en el que dejaría toda libertad a Pedro Sánchez

Voz 0194 17:19 una cosa es ser líder de un partido

Voz 1403 17:21 cosas un gobierno y esa esa ese error ahí está Radio

Voz 11 17:25 a una buena parte de lo que está pasando cuando se forme existe forma formas

Voz 1403 17:28 lección habrá partidos que serán que tendrán sus ruedas de prensa en la sede los partidos podemos ser un partido y el PSOE es un partido y un solo gobierno con un solo presidente Icon una sola línea política y por tanto de su exige que todos los que estén en ese gobierno que además Abraham habrán jurado recordarlo todos es el secreto de la deliberación del Consejo de Ministros que incluye que no pueden ir a la sede de su partido a contarlo porque el secreto que ese jura de la deliberación del Consejo de Ministros incluye que no lo puedes contar en tu ejecutiva no cometer perjurio puede ser creció eh eso exige un gobierno unitario llene ese gobierno es imposible que esté la cabeza de Podemos no es verdad que eso sea esencial promoverá la coalición porque la práctica política europea está consolidada Mishima en la que tú puedes tener cae el partido designa a quién aporta al pero en tema eso

Voz 9 18:19 perdona a un gobierno de coalición basado en la desconfianza total y absoluta hacia el otro es que no te lo tienes que plantar es decir si tú no te fijas del líder de un partido no te planteas ni siquiera en un gobierno de coalición con él

Voz 1971 18:30 pues por eso por eso no

Voz 11 18:33 ahí es ahí pero no es una ley de él el voto no no no no no

Voz 1971 18:40 invirtió no es que lo has dicho clarisimamente sí que no te fijas de de es el líder en concreto entonces ese es el problema

Voz 11 18:49 no sí

Voz 1971 18:51 Iglesias entonces es decir tú dices bueno tú primero le das la oportunidad en el Gobierno no una vez que las metió en el Gobierno el escándalo mayúsculo es que Pablo Iglesias en una rueda de prensa diciendo que no está de acuerdo con esto y con esto con esto que no son los temas de política exterior o de Cataluña que es lo que aceptó por escrito resulta que que deje al presidente

Voz 11 19:15 ha podido porque si no lo puedes ella pero hemos llegado

Voz 9 19:19 en punto y lo decía años cuando hablaba de la rendición entonces aquí sólo hay una fórmula posible rindiéndose uno es de cierto establece una relación con otra formación política bien sea un gobierno de coalición besson bien sea un pacto parlamentario ha dicho un pacto parlamentario institucional ya que no recuerdo pero entonces sobre la base de que ser rinda de que la derrota es decir esto es como si

Voz 11 19:41 matrimonio especie de relaciones sobre la base si la menospreciando llegaron en el que uno

Voz 9 19:49 los dos se tiene que rendir para que pueda hacerlo

Voz 11 19:52 no se llama ceder eso

Voz 9 19:54 sí eso es que han llegado a un punto los dos máximos de cien no me muevo de aquí no me muevo de aquí en que esas población sólo será posible sobre la base de que uno de los dos creo yo

Voz 1971 20:04 no fue plantear que yo quiero estar en el Gobierno y un cómodo

Voz 9 20:07 de Pedro Sánchez decir quejar

Voz 1403 20:09 más haber nadie podemos algo que no yo acepto los dos errores cosa yo creo que se equivoca para P podemos pidiendo que su responsable es su líder este de vicepresidente de ministro dentro del Consejo porque sólo distorsiona todo pero creo también en claro que Pedro Sánchez tendría que deja la puerta abierta no solamente pendientes remotos sino que alguien de Podemos designado por Podemos pero sometido a las órdenes del presidente del Gobierno

Voz 0194 20:33 pero tú has dado la clave yo creo que es que yo creo que Pablo Iglesias quiere ser él el que entre en el Gobierno es decir esto de alguna manera lo con lo contamina todo se puede buscar una fórmula como tú decías que hay en otros países europeos donde no es el líder del partido con el que te coaligo es que entre en el Gobierno pero es que yo creo que Pablo Iglesias sólo contempla la su su propia entrada en el Gobierno la forma

Voz 11 20:59 eso es un problema eso Salvini con otra ideología pero eso Salvini eso sabemos

Voz 1 21:05 carding pues hacemos una pausa este es el día de la investidura P2 pues tenemos el lío de Madrid tenemos unos cuantos míos hoy veinticinco

Voz 28 26:31 Ángels Barceló y en la tertulia Cristina de la Hoz

Voz 0194 26:34 a Victoria Lafora Ignasi Guardans y la foto de la mañana estaba en el Congreso con esa reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la foto de la tarde estaba en la Asamblea de Madrid ha sido Ciudadanos ha sido Ignacio Aguado quien le ha dado la Vox lo que dijo que nunca le daría la verdad es que lo dijeron bastantes veces

Voz 29 26:55 por ejemplo

Voz 1071 26:56 José Manuel Villegas día veintiocho de mayo

Voz 1089 26:58 sin a un momento llegamos algún acuerdo pues como pasa en Andalucía con el con el Partido Popular voz tendrá que decidir si apoya ese acuerdo o no apoya ese ese acuerdo pero no tenemos previsto

Voz 30 27:11 eh abril de acuerdo

Voz 1 27:13 los o negociaciones once acciones en este caso con día tres

Voz 1071 27:18 de mayo por cierto

Voz 1 27:20 el mal para España pues está muy alejado de las propuestas que pueda tener un partido cómodo y por lo tanto nosotros pues no vamos a negociar un acuerdo de gobierno no vamos a negociar un acuerdo de gobierno con vos día tres de junio

Voz 1089 27:34 pero no haber negociaciones con Podemos no haber negociaciones de de de gobiernos tripartitos con con Bossi tampoco con nacionalista

Voz 1071 27:44 si llegas después de la primera Reunión de Murcia aquel mismo día fue decía el una explicación no

Voz 10 27:49 nada de negociación la reunión para explica ahora Vox el acuerdo de gobierno que tenemos firmado entre Ciudadanos y el Partido Popular en Murcia

Voz 1071 28:00 claro es verdad que aquella frase que un poco tapada por esta otra de Girauta que es siempre más gráfico del mismo día

Voz 4 28:07 en este momento la reunión posará para tomarse un café porque lea mis labios Ciudadanos no negocia acuerdos programáticos con voz

Voz 1071 28:15 lea mis labios decía Girauta cinco horas de café Rivera hoy mismo explicando aquella reunión de Murcia con Vox la semana pasada

Voz 10 28:23 estuvimos cinco horas reunidos con Vox que Murcia cinco horas reunidos para explicarle cada una de las medidas del acuerdo

Voz 1 28:31 cinco horas reunidos bueno pues a pesar de todo esto que acaban de escuchar ciudadanos Le ha vuelto a dar a Bosch lo que quería una foto y una negociación

Voz 31 28:39 si lo que quieren las una monasterio es una foto que no se preocupe que tendrá la foto sentado conciudadanos y entiendo que con el Partido Popular para explicarles ese acuerdo de gobierno que firmamos

Voz 1071 28:51 hay una foto y una reunión breve pero reunión al cabo ahí estaban los tres Yuso Aguado

Voz 0194 28:57 el monasterio aunque han acabado sin acuerdo Carolina Gomez buenas noches qué tal buenas noches Ángels Vox n la foto pero Ayuso y Aguado se quedan sin gobierno al menos de momento si mañana habrá un pleno de investidura en Madrid pero será un pleno sin candidato Aguado no ha conseguido convencer a Rocío Monasterio de que apoyo in extremis ese acuerdo que había cerrado con el Partido Popular para formar un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid

Voz 0771 29:21 que no he sido capaz de convocar de convencer en este caso a la señora monasterio de que no bloquear a la investidura de la señor Ayuso y que lamentablemente bueno si nada lo remedia en los próximos días es muy probable que vayamos a segundas elecciones en el mes de septiembre

Voz 0194 29:38 en la reunión ha durado poco más de media hora ni siquiera han puesto sobre la mesa los documentos pero la líder de Vox ha salido satisfechas veía contenta porque por fin Ignacio Aguado se ha sentado con ellos Rocío Monasterio ya tiene la foto

Voz 1971 29:50 yo soy optimista y aquí hay

Voz 32 29:52 mes de julio largo agosto de hasta el diez de septiembre y desde luego por nuestra parte no quedará en esfuerzo y en tiempo para reunir a las veces que hagan falta nosotros siempre estamos encantados cuando nos llama siempre acudimos siempre escuchábamos y siempre somos flexibles y siempre estamos contentos cuando damos pequeños pasos como los de hoy

Voz 0194 30:12 Isabel Diaz Ayuso no ha querido comparecer tras ese encuentro en su entorno aseguran que es positivo que se hayan sentado los tres será algo que la candidata popular venía reclamando desde hace mes y medio en dos descaro el mañana va a haber pleno pero servirá básicamente o únicamente para dejar pasar el tiempo para que avance el reloj si el pleno de investidura está convocada a mediodía un pleno desierto y sin candidato algo inédito habrá un turno de intervención de diez minutos para cada grupo parlamentario después la Asamblea constatará que no hay consenso para investir un candidato y quedará activado el reloj que empezar a descontar días y minutos para una repetición electoral los partidos tienen desde mañana dos meses por delante para negociar hasta el próximo diez de septiembre que es la fecha límite hasta entonces pueden intentar cuentas investiduras quieran porque el reglamento no impone límites para esto bueno y luego está la figura de Isabel Diaz Ayuso que ha decidido por resumirlo mucho que sino sale su investidura al menos ella la quiere imaginar se reúne con el Gobierno en funciones dice que va a tomar decisiones sin que nadie la haya investido Fuentes del PP madrileño confirmaban a la Ser que esta mañana día eso se había reunido con el Gobierno en funciones de la Comunidad de Madrid para decirles que a partir de ahora ella va a actuar como presidenta de hecho no de derecho ante el bloqueo que se avecina en Madrid y que el Gobierno en funciones tomará medidas anunciadas en el programa electoral del Partido Popular este gesto podríamos interpretarlo como una forma de presionar a Bosnia ciudadanos Ayuso en calidad de mediadora entre las derechas y a la vez presidenta en funciones a pesar de que ya hay una persona que ocupa ese puesto que es Pedro Rollán

Voz 1468 31:44 perdona pero expresó su escapa la risa muchas gracias

Voz 1971 31:47 sí

Voz 0194 31:48 hasta luego veremos cómo va ese pleno mañana de manera de como ven Rivera no quiere verse con Abascal pero ha mandado a sus dirigentes territoriales a que si se sienten negocien y hablen Combo esta misma tarde el ocho Aguado Madrid mañana pues se va a repetir la foto de Murcia aquella negociación que Ciudadanos y que dijo que era sólo un café bueno ya veremos ese repite porque la verdad es que Vox a esta hora no confirma que sí

Voz 1071 32:07 vayan a presentar mañana al encuentro en la rueda de prensa de esta mañana a Alves Rivera pues le han caído varias preguntas

Voz 0194 32:13 las sobre por qué manda a otros de su partido

Voz 1071 32:17 con Vox pero él huye de esa misma

Voz 0194 32:19 fotografía gracias señor Rivera

Voz 33 32:22 ayer Yves Arrimadas eh no terminaba por aclararse usted está dispuesto o no a reunirse con Santiago Abascal eh finalmente usted rechazó acudir a esa convocatoria yo quería saber por qué

Voz 10 32:33 vamos a sentarnos si quieren a volver a explicarles de Murcia o la Comunidad de Madrid donde está los comités negociadores trabajando de una manera dura seria rigurosa

Voz 34 32:42 insistiendo en la pregunta de la compañera del yo quería preguntarle después de la reunión de hoy de Pablo Casado Santiago Abascal en la que ha estado más de hora y media porque usted rechaza reunirse con él

Voz 10 32:53 acabo de decir que estuvimos cinco horas reunidos con Vox Murcia cinco horas reunidos para explicarle cada una de las medidas del acuerdo si están dispuestos a rectificar asumir que el bloqueo no es la solución otras cinco horas le dedicaremos pero en reuniones de trabajo con los comités negociadores con los documentos de trabajo claro que sí nos volveremos a sentar en Murcia Madrid si quieren que les vamos a explicar esto pero de como ustedes saben yo he estado en estas negociaciones ni forma parte esos acuerdos además han hecho a nivel regional

Voz 0194 33:22 a nivel regional es lo que dice Rivera que son esos acuerdos quién se ha visto con Abascal es como ahora le preguntaban a Rivera el propio Pablo Casado recordarás que dijo el líder de Vox que estaría en su despacho esperando desde las ocho mañana bueno aquello de La España que madruga pues sólo hay un líder político que sepamos que haya llamado a esa puerta quizá hay más

Voz 1071 33:39 no lo sabemos pero de momento que se sepa sólo uno que ha dicho Bono

Voz 0194 33:42 días aquí estoy yo que es Pablo Casar Javier Carrera buenas noches qué tal buenas noches no podrá quejarse Abascal del trato de Casado es verdad que todos los encuentros son muy discretos pero ya se vieron el día del debate de investidura de Murcia hice han vuelto a ver

Voz 0866 33:54 otra vez sí aunque él de esta mañana ha acabado siendo casi un secreto a voces que sin embargo ninguno de los dos partidos ha querido confirmar hasta que ha terminado el encuentro cumplía su promesa Abascal es de presentaba a primera hora en el Congreso esperando esa reunión a tres pero a sabiendas de que Rivera no se presentaría a eso de las diez de la mañana casi de la carrera el líder de Vox venía a confirmar que la cita se celebrará celebraría al menos con el líder del PP reprochando de paso al presidente de Ciudadanos su negativa a asistir

Voz 1025 34:24 será a lo largo del día de hoy no quiero adelantar más cosas en nuestro ánimo está desbloquear la situación que es precisamente lo que otros no quieren porque no quieren reunirse pero por nosotros no va a quedar no estamos poniendo líneas rojas y lo que estamos pidiendo cosa razonable

Voz 0866 34:38 eran las únicas valoraciones del líder de Vox llegaban antes de la reunión después apenas un escueto mensaje señalando que siguen avanzando en las negociaciones si hablaba Pablo Casado ya por la tarde en la rueda de prensa posterior a su encuentro con Sánchez se mostraba el líder popular encantado decía de haber estado esta mañana con Abascal para hablar de cómo desbloquear las investiduras y agradecido decía también por la oferta de colaboración de Vox iré Ciudadanos no vamos a criticar las exigencias que tengan entre ellos decía tratando de limar asperezas mientras se mostraba optimista con la posibilidad de que la semana que viene lleguen a buen puerto las negociaciones regionales iniciadas hoy que el presidente del PP vincula a su encuentro con Abascal

Voz 1046 35:15 las reuniones de esta tarde mañana probablemente algo que tengan que ver con la reunión de ser mi sensación esta mañana es que eh bueno pues que se va a empezar a trabajar hoy para que la semana que viene pueda desbloquearse las dos investiduras tanto de Madrid

Voz 0866 35:29 como en palabras de casado eso sí antes de conocer el fracaso de la reunión a tres en Madrid fuentes de la dirección del PP señalan que en lo que va a exigir Vox a ciudadanos es algún gesto público más taquígrafos dicen y menos despachos

Voz 0194 35:41 días Javier gracias hasta mañana que destina a Madrid ya con el lo más surrealista que mañana hay un pleno de investidura sin nadie a quién investir es decir eso deben pasará a los anales de la historia ahí esa fotografía que desde Ciudadanos se ha negado constantemente no hay negociación no hay fotografía hoy sí hemos visto porque es verdad que en Murcia no vimos la fotografía de esas cinco horas pero hoy sí hemos visto esa fotografía compartiendo mesa Aguado Diaz Ayuso y Monasterio

Voz 9 36:10 cabe señalar que hoy ha sido un gran día para la clase política de este país es decir de Sidonie

Voz 0194 36:15 mira que la radio la ironía no se pilla que sol

Voz 9 36:19 la sabe manejar bien Miguel Ángel Aguilar

Voz 0194 36:21 pero las y tampoco han dado una una una muestra

Voz 9 36:24 todos de flexibilidad de capacidad de consenso de acuerdo de pensar los ciudadanos de no frivolizar con una repetición electoral que siendo un mecanismo perfectamente legal supondría creo que que una estafa a unos ciudadanos que acaban de votar acaban de decidir un Parlamento Sepes hablaba de lo bueno que es la fragmentación en el sentido de que bueno está todo el mundo más representado el bipartidismo malo malo era muy malo era terrible ya hemos demostrado pues bueno pues oye que las cosas se sientan acuerdan se toman en serio todo iraquí tenemos un Gobierno nación gobierno en Murcia un gobierno en Madrid de que las elecciones las planteamos no porque oye es llevar a los ciudadanos de nuevo a una consulta que además no necesariamente tiene que clarificar la situación además como todos sabemos unas elecciones y yo sé que la democracia cuesta de enero yo esté dispuesta a pagarla unas elecciones sale muy baratas osea que que tiene que ver que oye pues es votamos de nuevo ha salido llevo todo el día con el tema de los pactos estado metida en el Congreso oye salido un poquito perjudica nada como se puede salir un poquito toca la lo siento y me parece me parece todo un un auténtico desastre lo que ha pasado hemos tenido momentos porque el día de Murcia fue todo con mucho más tremendo que lo de hoy pero yo creo que que ha sido otra oportunidad perdida de una clase política que habla con una enorme frivolidad de llevar a los españoles de nuevo las elecciones en elecciones generales en elecciones autonómicas en Madrid en Murcia señores tomen sexto en serio la foto que no se va a producir ha producido Aguado ya se reunió con Rocío Monasterio pero no hubo foto a mí lo que más me ha resultado más curioso es que hoy en la rueda de prensa de de Albert Rivera hablaba pero asistimos unidos cinco horas yo pensaba pero no me han dicho los propios dirigentes de tu partido o para tomar un café

Voz 0194 38:13 escuchábamos antes del ataque lo había eh no para hablar

Voz 9 38:16 no no no recuerdes esa reunión simplemente fue un café largo me parece todo un despropósito y no sé cómo se puede desbloquear es verdad que el PP dicen que sí que a lo mejor hay pleno ya convocado

Voz 0194 38:29 pues para para Murcia creo que a mediados de mes

Voz 9 38:32 pleno de investidura de están convencidos de que se que se podrá llegar a un acuerdo en Madrid vuelve a lo mismo a lo mejor se pueda acabar llegando a un acuerdo en Madrid pero sobre la sensación de la rendición de la derrota es necesario tensar tanto la cuerda por parte de todos para alcanzar finalmente se alcanza un acuerdo es necesario llegar a ese límite es esa una estrategia de negociación inteligente

Voz 0194 38:55 jugar verdad

Voz 1403 38:57 bueno yo como no he estado todo el día en los pasillos del Congreso lo que podría comenzar primero es el buen papel que está jugando la prensa política en este país en este momento no importantísimo papel que está jugando porque efectivamente cada de ETA de cuenta a cada pregunta bien hecha cuenta yo creo que aquí está viendo un una mejora se puede leer como una crítica hacia el pasado también vale no pero vamos al con la medalla a la a la botella medio llena que es que efectivamente pues son preguntas como eso como poner en evidencia al mes Rivera diciendo oiga pero usted usted no se engañe más no o esto mismo decir esta esta esta doblez entre decir que es un café cuando conviene incluso de cinco horas cuando conviene el mismo hecho versiones que decías por tanto creo que es que es una primera parte que eficiente la lo que sus responsables políticos están haciendo un papel patético pero la la prensa política tiene una enorme los los medios en general que están en primera fila Tea enorme responsabilidad para desmontar el relato

Voz 0194 39:58 queremos dejarlos en evidencia

Voz 1403 40:00 sí usa para hacer agujeros a ese relato que no pueda porque como todos está jugando en una estrategia que consiste en llegar lo menos tocado posible a esas elecciones que eso ocurra o no ocurra depende de cómo se les permita eh que que que no se les ponga una alfombra roja que permita llegar a unas posibles elecciones en Madrid o en o en el conjunto del Estado pues basadas pasadas mentiras un rato a partir de ahí que con las situaciones son distintas en en el Parlamento y en Madrid lo de Madrid tiene una serie de elementos kafkiano nos está comentando lo suficiente la irresponsabilidad del presidente de la Asamblea y que yo creo que no hay pondría pondría más foco del que hay creo que tienen la enorme responsabilidad en esta situación el presidente de la Asamblea que entre otras cosas tendría que atreverse a poner a quién tiene más diputados sus así ahora

Voz 0194 40:50 dime tiene más votos asegurados es Ángel Gabi

Voz 1403 40:53 claro y tiene que permitir que se presente y a lo mejor alguno de Ciudadanos ha cambiado de bando os abstiene pues que a hacer pero claro esa es su primera obligación por tanto ahí creo que hay algo que roza la inconstitucionalidad y la vi la violación del Estatuto de la Comunidad

Voz 0194 41:07 Victoria

Voz 1971 41:08 a ver yo pienso que a lo mejor sí que se llegue a un acuerdo

Voz 1 41:12 Madrid

Voz 1971 41:13 pero pasará por el hecho de que el señor Rivera trague porque claro han llegado tan lejos en en su pulso para o en el baile de disfraces de me reúno pero no me reúno café pero horchata etcétera etcétera que ha ha colmado la paciencia de Vox en estos momentos Vox ya no quiere la foto de Aguado con estos después de que ayer Diaz Ayuso ya Aguado cierran un pacto de gobierno se reparten alegremente las consejerías seis para ti seis para ti entonces con ese papelito de todos los cargos repartidos y pretenden llevarse la Vox para qué me firme exacto entonces el el nivel de exigencia ha subido un peldaño y en este momento Abascal lo que exige es una foto los tres Rivera casado y Abascal yo estoy convencida que mientras no pasen por esa foto que devuelva la sensación de dignidad a Podemos cara a sus votantes perdona Bosch claras sus votantes aquí no va a haber ninguna posibilidad porque es tal la irritación que incluso en estos momentos Vox está planteando está proponiendo públicamente el que haya un gobierno sólo del PP con el apoyo de Vox con el apoyo de Ciudadanos por lo tanto Vox ya no quiere entrar en los gobiernos pero desde luego ni un ninguneo más entonces Aguado llega tarde

Voz 0194 42:40 es una cosa que ante la propuesta de Vox de decir que sea un gobierno monocolor del Partido Popular ha visto que perdía la vicepresidenta

Voz 1971 42:47 a dar hoy entonces claro a ver y luego otra cosa si habéis escuchado yo por lo menos me me ha quedado la percepción de que las declaraciones de buenas tedio diciendo que estaban encantadas con lo que había pasado hoy y que por descontado que les gustaba este avance llegar a acuerdos y que así así tenían que ir vamos a mí me ha parecido que era irónico pero irónicos poco vamos juntos yo creo que esto aunque Rivera querido llevarlo de alejarlo siempre en negociaciones territoriales de de va a tener que pringar se porque si no aquí no hay cierre empezaba con su uso de verdad

Voz 0194 43:27 bueno es que a eso es parecida empezaban con el surrealismo de un debate de investidura sin nadie a quién investir diez Ayuso que ha decidido que mientras no se haya investida porque ya da por hecho que va a ser ella va ir a hablar con el Gobierno en funciones para ejercer de presidente

Voz 1 43:44 con los ministros que se nombraron ayer entre ciudadanos y ella con el Gobierno funcionales

Voz 9 43:50 sí es porque hay presidenta de la Comunidad en funciones

Voz 1971 43:54 a quién ella le va a dar órdenes es

Voz 9 43:56 pues vamos a ver sabemos que lo que que que que que los gobiernos en funciones entre otras cosas tienen muy limitada su capacidad de decisión más que la administración de los asuntos cotidianos por eso necesitamos que haya gobiernos bueno yo supongo que es un gesto de cara a la galería porque efectivamente no tiene primero no no tiene la legitimidad

Voz 0806 44:15 ha de dirigir de momento de de de la el Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 9 44:20 pero es que el propio Gobierno funciones tiene no no puede hacer grandes cosas hasta que no haya Gobierno

Voz 1971 44:25 pero Cristina opciones una cosa simbólica para otra

Voz 1071 44:28 de momento no tiene funciones no la foto ya en su tuit Isabel sí dentro de la mesa como si fuera presidente allí el presidente el pobre hombre pues está en una exquisita orillado ya esperaba bordados Jobs ella ha presidido sí pero

Voz 1971 44:41 mirar una cosa de verdad estamos aquí muy preocupados con que al final mañana no va a haber investidura porque no la va a haber que haya otra nuevo repetición y demás para llevar a la señora Diaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid es que a lo mejor hay que plantearse que por salud pública mental de los madrileños de verdad más vale que se repitan las selecciones hablabas hablabas

Voz 0194 45:01 tú antes de de Kafka decías que era kafkiano lo de Ayuso Guardans kafkiano es no

Voz 1403 45:07 sí sí sí humano forma parte de toda una enorme confusión de nuevo gobiernos y partidos la debilidad que hay en este momento el Gobierno en funciones en Madrid a la irresponsabilidad entendida como como a responsabilidad usar falta de asumir cada uno el papel que tiene no yo hablo de Madrid y creo que eso esa solución que no sé si tú lo has comentado lobbies comenta un alguno de los diez últimos que comentaba Eduardo Madina no que planteaban el país de de replicar el modelo de Euskadi donde efectivamente pasado a la segunda vuelta pues el que tiene más gana eso que a nivel de té el Congreso de los Diputados exige reforma constitucional en Madrid no en Madrid no exige ninguna reforma constitucional exige que incluso el propio reglamento de la Cámara o al menos el Estatuto numerosa bien pero seguro que no la Constitución yo creo que eso habría que ponerlo al menos ya en todas las comunidades autónomas y sería un buen propósito para esta legislatura osa que explicó para que no recuerde que es que en la primera vuelta pues mayoría absoluta y en la segunda el más votado Se acabó ya eso hace imposible que haya pactos a la contra

Voz 1971 46:10 claro que no tienen

Voz 1403 46:12 la alternativa posible y que lo que hacen es bloquear y eso es lo que funcionan en Euskadi que tiene gobiernos en coalición parlamentaria desde hace años y una estabilidad espectacular