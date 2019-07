Hora 25 (09/07/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 Oaks en la manifestación del Orgullo Gay creo que debería ser hasta bien recibido porque porque lo que se tiene que intentar es es traer a la gente a tu terreno y convencerla yo no sé ya no entro en la versión de Ciudadanos ni en la de la policía sino lo que vi que que me parece tremendo caro dice la policía que no atendieron a las instrucciones que les demos las instrucciones que era que se fueran de la manifestación que no pudieran participar en el acto de Bami vamos a luego esas apreciaciones de la acción mediática y publicitaria me parece que no forma parte de las apreciaciones que tienen que hacer un cuerpo de seguridad del Estado sobre lo que pretende un un partido político pero sí las instrucciones era que se fueran no las instrucciones en todo caso tienen toda la legitimidad para estar allí y lo que tenía que hacer la policía era garantizar entre otras cosas en general que no hubiera conflictos ni problemas en en en este acto en este acto que yo creo que al revés tiene que hacer una una un una oferta de apertura ahí de integración y apuesta por la diversidad de incluir también hacia danos ciudadanos allí y para reivindicar esa apuesta por la diversión estaba pregunto de porque dices a lo que a lo que vimos estaba para unirse a la reivindicación de la diversidad o estaba allí para demostrar que estaban allí yo creo que sí Ángels cómo han ido todos los años que ha habido en Marcha del Orgullo es que no era la primera vez porque si de repente aparecen por generación espontánea de repente dices es que acaban de pactar con Vox derogar las leyes de de de de TPI de de de de Andalucía de Madrid decidió ir a Murcia no es cierto puedes decir bueno luego por la puerta de atrás pero no es cierto pero no es que han ido todos los años

Voz 2 01:44 escanear bandera de siguen no son nuevos en esto yo creo que es que al final esto

Voz 1 01:51 bueno es que fueron a provocar no sé a los que les insultaron fueron los otros porque si no les hacen caso ya al fin y al revés les acogen bien pues no tenemos esta escena Ignasi

Voz 0512 02:00 yo creo que hay un error muy grave que es confundir la violencia que hay que erradicarla hay que criticar la hay que condenar las sin excepciones de lo que es gritos en la calle los gritos en la calle son un derecho constitucional constitucional y por tanto esta gente que se proponerse se propone no se proclaman los constitucionalistas lo primero que tendría que hacer es reconocer el derecho a ser insultados porque si tú tienes un cargo público salen a la calle

Voz 1971 02:28 que te insulten es un derecho constitucional

Voz 0512 02:30 yo me manifestara pocas veces pero algunas con enorme entusiasmo con el chapapote con la guerra de Irak por ejemplo aparte de contraen etcétera no pero esas dos eran especialmente combativas si en las manifestaciones contra la guerra de Irak o contra el tema del chapapote Nunca Máis llega a parecer un tipo del PP por ahí yo le grito yo no sé si la insultó pero te aseguro que le grito y me parece muy bien que se les hubiera gritado es decir es un derecho constitucional y esa sensación de que todo el mundo tiene que hacer es ponerse en plan zen ante un líder político del que no comparte si además de Pérez un hipócrita y te parece que está pactando con quién no debe Iker no dice que no practicas abstendrá incoherente no creo esos pueda exigir eso significa apoyar la violencia no no todos manifestaciones contra Trump no legitiman pegarle un tiro a Trump pero por supuesto ha habido gente millones de personas que han salido a la calle para decir basta Tram ladrón tras mentiroso otra eso es un derecho y en España también lo tiene y lo tiene el colectivo LGTB ahí tiene todo el derecho a decir hipócrita a ciudadanos ir decírselo no es animar a que leche en orina ni animara que golpean pero están en su derecho que hay que proteger y eso es lo que tiene que entender en Las Arrimadas que no tiene ningún derecho a pedir la dimisión de un ministro porque un ministro con la crítica política a lo que es una incoherencia política grave por parte de ciudadanos

Voz 1971 03:54 yo creo todas maneras espera quédate hacen de Victoria la delicadeza a ver Cristina yo lo que pienso es una cosa vamos a ver de verdad crees que este país las declaraciones de Marlaska tienen tal trascender ya que todos los que estaban en la marcha la marca Ossa evitaron nombre no no no nos vale pero pero Arrimadas y que le sí que les señaló como el causante si se les sigue el velo causante de lo que había pasado vamos a ver quiere la querella es por eso claro claro entonces vamos a ver en este país lamentablemente las las declaraciones políticas no tienen la trascendencia que los políticos se creen que tiene su punto número uno es verdad que no existe el derecho de admisión es absolutamente verdad pero vamos a ver si tú me es apoyar en una manifestación puede él quien quiera pero vamos a ver claro

Voz 0512 04:48 también claro claro pero con la misma

Voz 1971 04:50 legitimidad que yo critiqué que el día la manifestación de las mujeres aparecieron los partidos detrás de una pancarta con sus siglas tuvo esa allí porque quieres apoyar al movimiento a las mujeres pero baja igual no vas a lucir como partido no vas a apuntarse el tanto no vas a buscar votos en los que están allí si piensan que tú vas en esa en esa línea tienen todo el derecho del mundo a abuchear todo el derecho del mundo mientras que si vas a título individual no te pueden decir nada tú eres un ciudadano que vas allí como cualquier otro pero es que Ciudadanos fue a esta manifestación para intentar demostrar que pese al pacto con Vox ella son muy respetuosos con el movimiento y la gente lamentablemente no les creyó y luego Cristina es verdad que las fuerzas y seguridad seguridad estado están para proteger la manifestación pero no para proteger a los partidos políticos que bueno de la manifestación de a todos los que van a todos

Voz 1 05:45 para protegerse supone

Voz 1971 05:47 es que se manifiestan al día está verá entre ellos el consejero estuvo con ellos claro vamos a lo que al final yo creo sí rampa protegerán ciudadanos bueno

Voz 1 05:56 pero vamos a ver es que yo creo que te va en el sueldo si eres político que te insulten cargo que te vales claro pero es que no estamos hablando sólo de que se les insultara sino que llega un momento en que no podían ni avanzar porque estaban rodeados para mí para mí eso es una situación de violencia a lo mejor es que su muy delicada pero para mí eso es una situación de violencia

Voz 0512 06:14 la orquesta más además ITER menos termino medio

Voz 1 06:17 termino porque estamos además en una en una en una manifestación que se supone que tiene un fuerte componente reivindicativo pero también que es una fiesta que es una manifestación que lo que quiere reivindicar el I igualdad y la diversidad integración creo que lo que se hizo fue justo lo contrario yo no vinculo lo de Marlaska digo que sí me sorprendió porque Marlaska me parece un hombre moderado de atemperado que hubiera esperado bienvenido todo aquel que quiera participar de esta fiesta de esta reivindicación creo que le hubiera pegado mucho más ese ese ese mensaje no lo vinculo no creo que fuera Marlasca el que el que motivará esto pero yo creo que que las escenas fueron impropias de una manifestación que persigue justamente lo contrario

Voz 0512 06:58 no yo no apoyó las escenas osea yo dejo claro que Vicente veinte no puedo apoyarme las escenas de acoso ni de nivel golpear ni de bloquear no ahora quién parece que bueno que ha ido ahí

Voz 1971 07:11 para para para hacer un gesto político que es absurdo entender recordábamos ahora

Voz 0194 07:16 Astre que la pancarta que llevaba ciudadanos era una pancarta que decía al orgullo vamos que es el eslogan de Ciudadanos es decir no dio una reivindicación por la diversidad sino una reivindicación del del partido hay un vídeo de hay un vídeo de

Voz 0512 07:30 Inés Arrimadas y ciudadano hacia la chirigota Los manifestantes os animo a buscarlo porque la radio Nos lo puedo enseñar lo habrá

Voz 0194 07:37 visto lo habrán visto la mayoría de los oyentes

Voz 0512 07:39 animo a mirarlo porque efectivamente si tú te están pitando pues no digo que te pues te te pliegan así que yo estoy con ustedes sita en lugar de estar en un tono de venga venga qué decir no no no es el tono de orgullo ni de ni de reivindicación es otra cosa y eso insisto no justifica el parece mentira que tengamos que estar diciendo porque en Twitter a mí me han sacudido como si me había pasado a los que defienden la violencia no no defensiva violencia sí defiendo el derecho a que te silban y te piten y lo que sea así

Voz 1971 08:08 ayer recordábamos que Diaz Ayuso para

Voz 0194 08:11 placer a Vox en los acuerdos en Madrid estaba dispuesta a llevar la ley el eje TBI a abrir decía él ella utilizaba este verbo a abrir la ley en la Asamblea de Madrid hizo no no protestó no dijo absolutamente nada es decir que bueno aún en la política Sastre un par de apuntes de cata lo primero el fiscal ha pedido un año y ocho meses de inhabilitación contra el president quien Torra por un delito de desobediencia porque no retiro los lazos amarillos del Palau y de otros edificios de la Generalitat como pidió la Junta Electoral centró

Voz 1971 08:40 lo que ha dicho esto no la Generalitat pues esto nos parece un sin sentido pero uno más bien todo lo que está pasando pues estos dos últimos años y que no es más que una muestra de represión como se viene viendo el segundo apunte esta misma mañana

Voz 0194 08:54 Ana la Guardia Civil ha registrado varios departamentos de la Generalitat en busca de expedientes sobre el pasado uno de octubre de la crónica internacional vamos al Reino Unido Begoña Arce buenas noches buenas noches porque si la política española da giros no está nada mal la política británica con el Brexit del protagonista hoy es Jeremy Corbijn que anunciado es verdad que esto podía esperarse que pedirá un segundo referéndum Iker Begoña por la permanencia

Voz 0273 09:19 es un giro un paso importante aunque no despeja por completo la ambigüedad del Partido Laborista con respecto al Brexit lo que Corbijn impide ahora es que cualquier acuerdo que se adopte sobre el Brexit el próximo primer ministro conservador deberá ser sometido a la consulta de los ciudadanos y del Partido Laborista y que el Partido Laborista hará campaña por la permanencia pero Corbijn que tiene recordemos su propio plan para la salida de la Unión Europea que es un Brexit suave no quiere pronunciarse sobre la postura que adoptará el partido si hay unas elecciones generales anticipadas antes de que el Reino Unido haya salido de la Unión Europea

Voz 1971 09:57 England

Voz 0273 09:58 entre podrá elegir en el futuro si permanece en la Unión Europea pues si acepta lo que sería una salida sin acuerdo muy muy dañina estado consultando con todas las partes del movimiento y del Partido Laborista ya hemos llegado a esta posición tenemos un proceso democrático vamos a decidir la posición en las elecciones cuando estas lleguen así que no toda la ambigüedad queda despejada pero es muy difícil ver como Corbijn en unas elecciones generales puede defender el Brexit porque si lo hace simplemente no va a ganar las elecciones

Voz 0194 10:27 eso se lo pedirá Corbijn al nuevo primer ministro lo de un segundo referéndum aquí en suceda Theresa May esa persona será o Boris Johnson no Jeremy Hunt los dos candidatos conservadores que precisamente han debatido esta noche en televisión de hecho creo Begoña que era el único debate cómo ha ido

Voz 0273 10:42 han sido cincuenta minutos de debate contestando las preguntas de la audiencia también de la periodista que dirigía la cadena Haití la primera media hora estado como por completo dedicada al Brexit los dos candidatos Johnson Hunt han prometido que el treinta y uno de octubre el Reino Unido va a dejar la Unión Europea Ham dice que tiene más posibilidades de hacerlo con un acuerdo Johnson le ha acusado de querer aplazar de nuevo el Brexit son dos personalidades muy diferentes Johnson tratando de irradiar energía optimismo pero por supuesto sin argumentos de peso esquivando las preguntas comprometidas indirectas de de su contrincante Janto mucho más serio mucho más conciso pero sin el carisma de Johnson Éste es un momento de la discusión entre ambos

Voz 3 11:21 al salir a have muy feliz Versailles Feli no ir

Voz 0273 11:35 preguntado a Johnson si presentaría la renuncia como primer ministro de no conseguir sacar el Reino Unido el treinta y uno de octubre Johnson ha respondido que hacer esa promesa sería darle un incentivo a la Unión Europea para retrasar el Brexit también ha empleado argumento sin ninguna base como ya hizo en la campaña del referéndum por ejemplo ha dicho que una salida sin acuerdo no tendría prácticamente coste económico en el Reino Unido si éste está preparado en fin es inevitable que Johnson se convierta en el próximo primer ministro esta ha sido su defensa para ser elegido

Voz 3 12:07 Sykes Picot

Voz 0273 12:12 creo que tengo lo que hace falta para ser primer ministro unir el país acabar con el Brexit ganar a Corbijn esto es lo que ha dicho Khan

Voz 4 12:18 está hecha a de

Voz 0273 12:22 duro negociador voy a sacar adelante el Brexit y mucho más seré el primer primer ministro que haya sido un empresario y usar esa experiencia para impulsar nuestra economía el resultado dentro de dos

Voz 0194 12:33 la última cosa Doña que es un tanto exótica eh porque tiene que ver con Donald Trump y la última polémica diplomática con el Reino Unido el embajador británico llamó inyecta a la administración americana y hoy Trump ha respondido con tuits muy suyo sino si el embajador Darro comandó en el dos mil diez

Voz 0273 12:50 siete unas notas confidenciales encuestadas por el Canal más seguro señalando eso que la administración a Inés tan impredecible deficiente el diplomático afirmaba también que para comunicarse con el presidente había que presentarle los argumentos de una manera muy simple muy directa porque sino no lo entendía estas notas aparecieron publicadas el pasado domingo en el Mail on Sunday un periódico de aquí Tram comenzó diciendo el lunes que el embajador no servía bien a su país y que no volvería a tratar con él hoy se ha despachado en Twitter ahondando en la crisis con una sarta de insultos contra el diplomático y también contra Theresa May ha dicho el embajador chiflado que el Reino Unido le impuesto a Estados Unidos un tipo muy estúpido no es alguien con el que estemos entusiasmados debería hablar con su país y con la primera ministra May sobre su fracaso en las negociaciones del Brexit en lugar de estar molestado por mis críticas por lo mal que se que se gestionó el Le dije a May cómo debía negociar pero optó por su estúpida vía no pudo lograrlo un desastre y concluye no conozco al embajador pero me han contado que es un imbécil pomposo y en lo conoce luego Hand como ministro de Asuntos Exteriores ha criticado duramente hoy este tema salieron el debate ha dicho que esos comentarios una falta de respeto unos insultos para la primera ministra para el país Johnson en cambio se ha negado a criticar a Donald Trump

Voz 0194 14:09 Begoña muchísimas gracias buenas noches hasta luego aunque imagínate cuando sea esa cumbre Si es que Johnson llega a ser primer ministro primer ministro Boris Johnson con Donald Trump la primera visita don

Voz 1 14:20 dirigente internacional a Donald Trump fue Boris yo sí

Voz 0194 14:22 es verdad es cierto buenos sobre tram por cierto hemos contado esta tarde la sentencia de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que avisa al presidente de que como es el presidente pues no puede dedicarse a ir bloqueando los seguidores que no le gusten en su cuenta de Twitter la Corte entiende que es una violación de la Primera Enmienda porque si bloquea a gente les está excluyendo del debate público de que vaya con el con el Brexit de Ignasi maniobra de de Jeremy Corbijn esa posibilidad de un segundo referéndum que siempre ha estado ahí sobre la mesa

Voz 0512 14:52 sí pero todavía no no aclara lo suficiente pero en todo caso hay un tema que es que el reloj reconoce para llamar tonto y es muy escéptico está bien es un es un avance es a La Crónica que acabamos escucha desprendida oí queda un poco más claro lo que ha dicho y lo podía haber dicho hace meses si hubieran sido las cosas mucho más hubieran ido muchas cosas mucho mejor en el debate británico pero en todo caso el reloj está haciendo tic tac hasta el treinta y uno de octubre no hay demasiado tiempo para tenerlas Johnson para que son son vaya a Bruselas para que se dé cuenta de su fracaso para que entonces Dimitar la mitad de los tories para que elecciones todo eso no cabe yo veo muy difícil una prórroga qué nos puede tras contaminar profundamente a la Unión Europea que ya está a punto de entrar en crisis institucional también

Voz 1 15:36 sin mira hablamos de nuestra clase política pero en otro sitio no sobra gritos tampoco

Voz 0194 15:41 podían hacer una cumbre entre todos sí sí sí

Voz 1 15:44 lo de Corbijn arrastró los pies en el primer Brexit es verdad que el laborismo allí eso papel claramente cuestionable y ahora se dan cuenta por puro tacticismo ya estrategia como lo hacen todos ya Érase dan cuenta del enorme error histórico de de un referéndum que convocó un tipo tan tan voló como como Cameron yo llevo defendiendo que la única salida es un segundo referéndum es decir una vez que el Parlamento británico es incapaz de sacar un acuerdo al respecto y que ha votado ya cuenta votar ya no sé cuántas veces ha habido votaciones en el Parlamento británico pues la lógica sería que no que que en lugar de votar los señores parlamentarios votará de nuevo el el el pueblo británico todo es susceptible de empeorar Theresa May era de lo más potable que había en aquel momento por eso resistió tanto la situación en los conservadores pues es es susceptible de de eso de tener al frente un sujeto como Boris Johnson lo que no me hace ser nada optimista pero no veo más salida con otro referéndum

Voz 1971 16:44 a mi me parece que Bores Corbijn ha estado con la ambigüedad que le ha caracterizado en todo su trayectoria con respecto al Brexit tampoco ha aclarado si en caso de que hubiera unas elecciones ganara él entonces convocaría un referéndum eso ya no lo creo dejado tampoco lo ha dejado claro por lo tanto sigue jugando a lo mismo y luego yo quiero llevar esto muy rápidamente a la política nacional osea nos acercamos al treinta de octubre y este país puede estar sin gobierno You este país nuestro nuestro nuestro nuestro un Brexit duro el treinta de octubre con un Boris Johnson al frente del Gobierno en este país va a crear muchos problemas económicos muchísimos todo esto

Voz 0512 17:23 Columbia o no en el nuestro no bueno bueno bueno bueno pero un decreto nada menos que dejarles dentro menos que dejarles dentro en este momento en este momento tiene el Reino Unido tonteando dentro con el Brexit el Partido Brexit Party controlando teniendo enorme fuerza en la derecha el Parlamento europeo con una Comisión Europea débil porque va a arrancar débil según como en los votos gran Julio con esa institución escogidos ponerlos y con etcétera etcétera etcétera no necesitamos más osea se van se van punto es el Ignasi por las bravas por las bravas yo no yo no deseo que honor porque por las

Voz 1971 18:01 daba así que va a haber un coste para este país

Voz 0512 18:03 es raro que va a haber un coste paró pero muchísimo mayor para ellos no Bryce puesto pero estamos preparados mira estos un huracán que viene tenemos todas las maderas para los cristales entonces nadie desea que llegue el huracán pero las maderas para proteger los cristales están en España en el conjunto de Europa habrá efectivamente inundaciones coches destrozados varios cristales rotos pero ya no nos va a pillar desprevenidos huracán ha sido un año recordó

Voz 2 18:26 Cristina que sabía lo ahí en esa batería de que permanente si cada día prisa

Voz 1971 18:34 hay porque es que claro porque estuve a punto de tener un Brexit duro pero vale con ese decreto bueno ya veremos

Voz 0194 18:41 Segarra director del diario vasco muy buenas noches

Voz 5 18:44 buenas noches Angels con que iba a diario vasco en las próximas horas

Voz 6 18:48 con varias cosas tres más destacadas una de ellas en relación al

Voz 1971 18:54 inhabilitados los conciliar

Voz 6 18:56 la finura resaltando que la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hoy ha fracasado oí crece en consecuencia la opción de un adelanto electoral también otra noticia destacada es la presentación que se ha producido hoy de Xavier Alonso como nuevo entrenador del equipo filial de la Real Sociedad debuta como técnico después de una larga

Voz 5 19:18 yo exitosa carrera como futbolista es el retorno es al retorno a casa no

Voz 1971 19:23 así lo ha dicho él

Voz 6 19:24 más afirmando que es la real en este momento es el mejor sitio donde donde podía estar una tercera cuestión también destacada y es que la ciudad de San Sebastián desde mañana va a ser un plató de cine durante las próximas semanas ya que el director cineasta norteamericano Woody Allen va a estar rodando su nueva película sobre la cual todavía no decidido el título Basta rodando durante las tres próximas semanas principalmente en San Sebastián también un par de de población si hay allí en pasajes hoy ha presentado ese rodaje en la presentación afirmó que su intención con esta película es mostrar al mundo su visión de San Sebastián como un paraíso tal como en su momento lo hizo con con Nueva York así que la expectativa para San Sebastián para el cine de momento parque que es buena

Voz 0194 20:19 pues no están mal tanto lo de Xabi Alonso como lo de Woody Allen para desintoxicarse de tanta política está bien podría eso la portada del periódico

Voz 1971 20:27 efectivamente yo estoy convencido de que los lectores

Voz 5 20:30 lo grave tanto que lo agradecen mucho Gabriel Múgica muchísimas gracias del editor del diario As

Voz 0194 20:37 a lo que se van a encontrar mañana los lectores mucha política pero insisto que además estamos casi a mitad de julio ya apetece escuchar otras historias que no tengan que ver con estas negociaciones porque una sensación que nos iremos de vacaciones y volveremos

Voz 1971 20:52 quieres decir que venga vamos con el cuaderno de frases Sastre

Voz 1071 20:57 pues mira te voy a meter a un ex político ven las primeras frases van a ser de Francisco

Voz 0512 21:01 Camps después de que la Audiencia de Valencia haya archivado la causa

Voz 1071 21:03 la Fórmula uno que investigaba al ex presidente de la Generalitat Valenciana entiende este tribunal que ha prescrito el posible delito de prevaricación y no puede constatar un perjuicio económico directo para la administración de los valencianos vamos pues con las frases de Camps de esta misma tarde dice que como él ninguno

Voz 0656 21:21 creo que con el paso del tiempo se va demostrando no sólo esta cuestión en concreto sino lo que está siendo la gestión política de Partido Socialista de Compromís Podemos Se demuestra que el nivel político ha bajado hasta niveles incomprensibles Ike desde que dejé de la presencia de ETA ya no ha vuelto a tenerla

Voz 7 21:40 hombre valenciana un Gobierno como Dios manda un gobierno al servicio de los valencianos un gobierno que sepa hasta la altura de la Comunidad Valenciana

Voz 1971 21:48 por qué lo digo en mi madre diría lo tiene abuela no

Voz 1071 21:52 ases de Nadia Calviño ministra de Economía en funciones se ha reunido el Ecofin los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro le preguntaban por la futura dirección del fondo del Fondo Monetario Internacional ya saben que la intención que tienen los europeos pues mantener ese puesto a un candidato europeo ante la salida de Christine Lagarde lo demás los nombres como el suyo el de Nadia Calviño son especulaciones decía ella

Voz 8 22:13 es un tema en el que es prematuro especular hoy simplemente en esta reunión lo que se ha comentado es la necesidad de que sea un candidato europeo para que se mantenga esa esa plaza en definitiva que el director gerente del Fondo Monetario Internacional siga siendo un europeo

Voz 1071 22:30 frases de despedida la Argentina Se ha muerto el ex presidente Fernando de la Rúa el dirigente que protagonizó la peor crisis política económica y social que se recuerda en El País que organizó el corralito y que tuvo que salir aquella imagen que recordábamos que salir en helicóptero de la Casa Rosada en el año dos mil uno la sede de la Presidencia de la República Argentina la crisis acabó con treinta y ocho muertos por las protestas que se produjeron se sucedieron hasta cinco presidentes en dos semanas

Voz 9 22:55 el Gobierno que viene tomarán medidas seguramente pero que tenga el máximo consenso para llevarlas adelante Biden Mirabal

Voz 1971 23:04 encarnando De la Rúa nos de Ramoneda

Voz 10 23:08 el dietario

Voz 11 23:12 el encuentro de hoy entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sólo ha servido para que el PSOE despliegue sus argumentos para hacer responsable Unidas Podemos de una potencial repetición de elecciones Pedro Pedro Sánchez no debe ignorar quién quién tiene más poder tienen más responsabilidad si la investidura fracasa el primer responsable el presidente que ha querido jugar tantas cartas Suárez que uno ya no sabe si quiere situarse a la izquierda a la derecha en ninguna parte y hasta el día D hoy todos le han dicho no lo que no libera Unidas Podemos de su cuota de responsabilidad para decirlo con palabras Santiago Alba Rico a bicis parece formar parte de cierta izquierda que considera que la mejor dirección es la derrota así ocurrió por ejemplo en Madrid donde Pablo Iglesias al retirar el apoyo a Carmena contribuyó eficazmente al fracaso de la izquierda como ciudadanía botas responsabilidad los electos dar curso su mandato es decir formar gobierno partido resultados convocar nuevas elecciones para que los ciudadanos resuelvan las combinaciones que ellos no han sabido construir es más que una irresponsabilidad es una frivolidad que debilita iban a las instituciones democráticas al otro lado en la Comunidad de Madrid la derecha sigue con el patético espectáculo D'Rivera delegase reconocer lo evidente que socio de Vox si realmente quisiera demostrar su independencia la extrema derecha lo tendría muy fácil dando el voto de ciudadanos a Gabilondo que llegó primero Vox sabe que no lo hará y que acabará entrando en el redil tripartito y así disfruta mareando le ya caerá o hito en Barcelona hay algún político con autoridad en el independentismo capaz de explicar a los suyos que los reyes son los papás y que no hay vía unilateral posible el que se atreva se encontrará como los padres con los niños que la inmensa mayoría ya lo sabían

Voz 1071 25:00 terminamos aquí Cristina de la Hoz

Voz 7 25:02 hola buenas noches buena semana Sastre dices que el bloqueo pasa no que lo arreglan esto tú crees decir mañana hay algún error mío alguna que otra ya Abascal desde las ocho su despacho a ver si llegar hasta mañana feliz noche

Voz 12 25:37 el crudo

Voz 4 25:43 veinticinco Ángels Barceló se servicios informativos

Voz 13 25:56 sí era el héroe y las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook El Larguero Larguero

Voz 14 26:09 la Cadena SER presentan

Voz 4 26:11 el placer de escuchar la Julieta vino expresamente a la pastelería para decirme que antes de rifar el Rif harían Cafeteros que ya las había visto precioso

Voz 15 26:26 blancas con una naranja pintada cortada por la mitad enseñándolos bajos

Voz 16 26:31 yo no tenía ganas de ir a bailar ni tenía ganas de salir porque me había pasado el día despachando dulces y las puntas de los dedos me dolían de tanto apretar cordiales dorados de tanto hacer nudos y la porque conocía la Julieta que no tenía miedo a trasnochar y que igual le daba dormir que no

Voz 17 26:47 a dormir pero maíz acompañarla

Voz 18 26:50 quieras que no porque yo era así que sufría Si alguien me pedía algo y tenía que decirle que no iba de blanco de pies a cabeza el vestido de las enaguas al mi donadas los zapatos como un sorbo de leche

Voz 17 27:04 las arrancadas de pasta blanca tres pulseras de Haro que hacían juego con las aparcadas y un bolso blanco que la Julieta me dijo que era de uno con el cierre en forma de concha de

Voz 1971 27:15 la Plaza del Diamante

Voz 19 27:18 en mil novecientos sesenta y dos

Voz 4 27:21 cadena SER el placer de escuchar

Voz 20 27:27 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la moderna como no son los organizadores tocones tapiz

Voz 1971 27:34 Broncano estamos aquí

Voz 20 27:38 sí que los también en Cadena Ser punto com Nuestra el susto no Radio Bilbao Cadena SER

Voz 4 27:44 este verano musical más su más litros más viajes entonces Elvis con

Voz 22 28:01 empezar despacio luego bailaron más deprisa daban vueltas ellos y toda vueltas a su alrededor las lámparas los muebles el artesonado y el suelo común discos obeso eje al pasar cerca de las puertas los bajos del vestido de Emma se pegaban el pantalón las piernas de unos introducían en las de lo otro el bajaba sus miradas hacia ella ella levantaba las suyas hacia él una especia de esto

Voz 4 28:27 por la nominada un libro un ahora Antonio Martínez Asensio programa disponible en nuestra aplicación y en Cadena Ser punto com

Voz 23 28:36 el estilo indirecto libre fue la gran aportación de Flo Veja la literatura consiste en una forma de narración en la cual el narrador está tan cerca del personaje que el lector tiene la impresión de que quién está hablando es el propio personal

Voz 4 28:50 así es la programación de verano de la Cadena SER esta siglos en redes con ingesta

Voz 24 29:00 k de nada eh aquí le gusta entre TNT email gusta eh

Voz 25 29:07 por Marte instancia en acompañar si tú me pides algo al momento te lo doy escucha hoy por hoy la arriba no es buena

Voz 4 29:18 la intención

Voz 7 29:23 radio elefante yo presidente USA habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 26 29:30 tras eso hago escolares se puede hacer carrera en la boca

Voz 7 29:34 o eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joder bueno lo que no puedo hablar soy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 4 29:45 nosotros somos la veinte

Voz 7 29:47 Ana

Voz 4 29:47 con Carles Francino Cadena SER