Hora 25 (05/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:17 muy cansino cansino y peligroso la mentira instalada en el discurso político pronunciaba con la rotundidad de una afirmación innegable son varios los líderes políticos que utilizan la técnica de decir verdades a medias argumentos que cuando se les pide concreción no tienen respuesta o directamente mentiras y entre todos el maestro Pablo Casado es el líder del primer partido en España ya convertido la mentira en la herramienta principal de sus discursos la mentira y el uso de palabras que suenan a insulto y que demuestran su desconocimiento entiendo que voluntario de su verdadero significado estos días ha estado calificando de prácticas mafiosas y de guerra sucia la estrategia del Gobierno de utilizar decreto los para sacar adelante algunas leyes una vez disueltas cámaras será feo será éticamente discutible será recurrible todo lo que se quiera pero ni es un comportamiento mafioso es guerra sucia pero no se ha quedado aquí ha dicho que el PSOE es el único partido que tiene una condena en firme por corrupción y esto es absolutamente falso y además es imposible cuando se juzgó el caso Filesa al que hacía referencia casado Un partido político no podía ser condenado porque no estaba tipificado en el Código Penal el que está condenado es el PP por haberse lucrado de la Gürtel es el PP el condenado y el que ha ido dopado algunas selecciones como han dicho los jueces a la mentira sólo se la puede ganar debatiendo la ya sé que resulta agotador pero hay que hacerlo porque sino los ciudadanos pueden sufrir una distorsión de la realidad esta distorsión es la que va a guiar al final sus decisiones y sus votos la gente saca conclusiones a partir de los hechos que escucha ilegal y si estos hechos son falsos sus conclusiones serán errores Pablo Casado de algunos de sus discípulos como la candidata del PP a la Comunidad de Madrid son un peligro para la democracia porque se salta todas las reglas el debate y la confrontación de opiniones son enriquecedores la mentira es inadmisible

mesa de análisis para la tertulia Miguel Ángel Aguilar Emilio Contreras Victoria Lafora

Voz 0194 02:12 producción Pedro Blanco pendientes de cualquier última hora también de todos ustedes vamos ya con todo lo que ha dado de sí la actualidad de este martes la semana pasada fue la semana de los testigos más conocidos en el juicio al cruces se generó una gran expectación escribieron muchas crónicas por los testimonios por ejemplo de Rajoy o de Soraya Sáenz de Santamaría esta semana los testimonios eran menos conocidos pero para el interés de los fiscales o de la defensa seguramente resultan más relevantes hoy declaraba

Voz 1071 02:39 es un político el ex delegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo

Voz 0194 02:42 hay un técnico el coronel que coordinó la Guardia Civil

Voz 1071 02:45 dile a la policía durante el uno de octubre ha habido

Voz 0194 02:47 incidencia en su relato que han descrito un clima

Voz 1071 02:50 de violencia han acusado a los Mossos d'Esquadra en haber permitido del referéndum ya han defendido la actuación policial de aquel día así Millo

Voz 1150 02:57 en géneros empieza a generar en Cataluña un clima

Voz 6 02:59 eh de conflictividad y que fue aumentando progresivamente y que dio lugar a de episodios realmente de fin de de de de de acoso de hostigamiento de violencia

Voz 1071 03:11 casi Millo como Pérez de los Cobos que defiende la intervención policial defiende de esta manera la intervención policial del uno de octubre

Voz 0614 03:18 eh estas unidades precisamente por por ese uso exquisito que hicieron de la proporcionalidad evitaron en todo momento e llegará desalojar los locales aunque como le digo el auto les facultaba para él

Voz 0194 03:33 Sastre buenas noches Noches Barceló

Voz 7 03:36 son dos cuántos de esos centros

Voz 8 03:41 ciento trece esos que estaban abiertos se produjeron enfrentamientos entre los ciudadanos y la entre los civiles y las fuerzas de seguridad

Voz 0614 03:49 enfrentamientos con con con Ciudadanos no hubo ningún gasto sea lo que hubo no conciudadanos lo que hubo fue uno grupos organizados que en la puerta de los colegios e trataban de impedir la actuación policial Il lo que hubo fue que es lo que vencer esa resistencia activa de grupos para cumplir con el mandato judicial pues llegaron a a agredir a agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado lo que provocó en alguna ocasión que si tuviera enfrente

Voz 8 04:22 ante el conocimiento de que todos los sujetos que tuvieron enfrentamientos con los cuerpos de seguridad pertenecen a grupos organizados lo tiene usted no yo yo yo no he dicho que todos los que no no

Voz 0614 04:35 todos no lo que allí había grupos organizados con reparto de roles y con jerarquías y algunos que manaba eso sí

Voz 1071 04:41 varias horas ha estado Pérez de los Cobos declarando y buena parte de ese interrogatorio ha sido este intercambio cara escuchaban entre el abogado Melero que defiende el exconseller de Quim Forn el coronel de la Guardia Civil que ha descrito como fue perdiendo la confianza en Trapero y en los Mossos porque se produjeron las cargas en las rechazado llamarlas así del uno de octubre

Voz 0194 04:59 Alberto Pozas buenas noches buenas noches Pérez de los Cobos ha descrito un escenario en el que encajaría el delito de rebelión que pide la fiscalía habla de reacciones violentas de encapuchados incluso habla del uso de niños y la oposición de grupos organizados que querían impedir la intervención policial

Voz 0055 05:14 Hidalgo ha coincidido la declaración de Diego Pérez de los Cobos con la de varios acusados porque él como todos los mandos policiales que han pasado seguramente pasarán por este juicio ha dicho que no se lo esperaba cuando los policías de la Guardia Civil llegaron a la mayoría de los colegios electorales de toda Cataluña se encontraron con lo que acabamos de escuchar dice se encontraron con grupos perfectamente organizados antes organizados están sobre todo prevenidos porque asegura que los Mossos d'Esquadra pasaron información se dedicaban a vigilar a las patrullas de Guardia Civil las patrullas de Policía Nacional para que cuando llegasen lo que ellos denominan murallas humanas y que pudimos ver perfectamente por las imágenes de televisión ya estuviesen completamente montados esto así definía Diego Pérez de los Cobos lo que es encontraron en los colegios electorales

Voz 4 05:53 la UE detectaron personas encapuchadas

Voz 0614 05:57 sí como le decía lo que nos encontramos

Voz 9 05:59 situación de una gravedad bastante mayor de la que inicial

Voz 0614 06:02 ante preveíamos porque dentro de de esos esas murallas humanas pues había grupos perfectamente organizados

Voz 0055 06:13 Versión quedaba Pérez de las cosas no sé con padecía en nada con la que llevan intentando promover las defensas durante los últimos meses ha hablado sobre todo pues por ejemplo de patadas en la cabeza a los agentes que ha hablado de eso que comentabas de como que esto lo han dicho más eh testigo sobre todos los de carácter técnico y policial como los manifestantes se escudaron de alguna manera dicen ellos en pues por ejemplo en la presencia de menores de edad también en la presencia de personas mayores según explican los testigos policiales siempre en la primera fila de esas líneas de resistencia activa o pasiva según a quién le preguntes en los colegios electorales

Voz 0194 06:45 claro que el día ha tenido un protagonista en el juicio y eso que no estaba en la sala es el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero

Voz 0055 06:50 está siendo el gran protagonista sin duda de las acusaciones por rebelión no está ni siquiera imputado en esta causa el está imputada en la Audiencia Nacional y allí eso sí la Fiscalía pide once años de cárcel para el Diego Pérez de los Cobos ha relatado cómo se fue reuniendo a lo largo de los últimos días antes del referéndum con la Junta de coordinación bajo el mando del Fiscal Superior de Cataluña también en la Junta de Seguridad tres días antes del referéndum ilegal siempre ha puesto a Josep Lluís Trapero al al mayor de los Mossos d'Esquadra como ese principal contrapunto primero porque no aceptó en ningún momento esta tutela oeste hasta coordinación por parte de la Guardia Civil y lo que se consiguió dice en un momento dado es que la Junta de Seguridad convocada por Carles Puigdemont fuese una cosa kafkiana

Voz 0194 07:28 bueno sí sí pero

Voz 0614 07:31 la Junta de Seguridad fue una cosa la situación kafkiana kafkiana porque dice

Voz 0055 07:37 al otro lado de la mesa estaban personas que al mismo tiempo eran organizadores personas quédame decidían cómo iban a paralizar que dice que no querían hacerlo el referéndum el referéndum ilegal el resultado de todo esto según Diego Pérez de los Cobos ha repetido una frase que ya dijo hace un año ante el juez Llarena ha dicho que el dispositivo de los Mossos d'Esquadra fue una estafa una estafa porque por un lado asegura que no hicieron nada por impedir el referéndum y por otro lado porque los números de efectividad que siempre es esgrimen por las defensas se dice que los Mossos cerraron sin incidentes muchos más colegios que la policía la Guardia Civil yo dice que claro que en primer lugar Se dejaba botar Se dejaba incluso llevárselas papeletas utilizadas después ya se cogían las urnas cogía las papeletas no utilizadas y con eso ya se hacía una estadística que está a su totalmente Trump EADA esto es lo que opina Diego Pérez de los Cobos del dispositivo de los Mossos d'Esquadra por parte de la

Voz 0614 08:22 saturado Mossos d'Esquadra Se activó un sistema de actuación policial más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal e impedir su cumplimiento

Voz 0055 08:35 la jefatura de los Mossos que según ha dicho del esos Josep Lluís Trapero

Voz 0194 08:38 ahora también Trapero ha dedicado buena parte de su intervención el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo Trapero que no estaba en la sala pero protagonista como decíamos sin entrar en las concreciones sobre el dispositivo en las que luego sí ha entrado Pérez de los Cobos Pozas el sentido de la intervención de Millo ha sido el mismo míos ha quedado

Voz 0055 08:54 tampoco en el antes del del referéndum ha descrito como hablaba con Carles Puigdemont como hablaba también con Oriol Junqueras en la parte previa al referéndum como les pidió que lo dos convocase Iker no le hicieron caso en en ningún momento ya ha venido también estuvo en las reuniones de la calma en la mayoría de las que hablaba Diego Pérez de los Cobos sobretodo en la del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete ya ha llegado a la misma conclusión que los Mossos d'Esquadra lo que terminó imperando fue

Voz 0554 09:19 el criterio político no el criterio policial

Voz 1150 09:21 lo que sucede es que para nosotros eso para mí personalmente era muy difícil de entender esa posición no lo que yo creo que pasó al final es que se impuso la línea política por encima del criterio profesional porque en los Mossos d'Esquadra hay grandes profesionales

Voz 0055 09:36 en cuanto al uno de octubre Millo también ha descrito situaciones que ha calificado claramente de violencia y ha dejado pues sin duda un sonido que que que va a quedarse para la posteridad sobre lo que pasó el uno de octubre después de todas las imágenes que vimos pues dicen de muchos me mes hoy la trampa de fair

Voz 1150 09:50 gente ve explicó que le había caído en la trampa del Fairey yo pregunté qué es esto no es pueblo posee en verter detergente la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran patinar al caer al suelo y luego les patearon en la cabeza porque esto es lo que me explicaban me explicaban ellos no

Voz 0055 10:06 pero sobretodo mío se ha centrado en el antes del referéndum en el ambiente que según también la Fiscalía hay muy en línea con la acusación había en Cataluña a nivel general y esto es lo que lo que decía había un ambiente de hostilidad avión ambiente en general de violencia en esta comunidad autónoma

Voz 1551 10:20 es decir había grupos que se manifestó

Voz 1150 10:22 estaban pacíficamente y otros grupos que actuaban con una clara con clara violencia porque arrojar objetos incendiarios eso no es pacífico esos violento no

Voz 0055 10:34 todos le han preguntado qué de dónde sacaba esta información informes policiales información a través de terceros por un momento dado ha dicho que hay una que sí que lo sabe directamente porque una no las pintadas amenazantes estaban en Girona estaban cerca de su casa y las limpio su propia hija

Voz 1150 10:46 a quién la hizo la pintada bueno el lado la autoría de esa pintada yo no conozco lo que sí que es es quién fue a limpiar la que fue mi hija

Voz 0055 10:54 el interrogatorio de millo por tanto ha provocado también un poco en el sentido de esa acusación de rebelión que está formulando la fiscal

Voz 0554 11:00 también ha declarado hoy la exconsejera Neus Munté

Voz 1071 11:02 que dimitió en dos mil diecisiete ha explicado que después de recibir varias advertencias del Constitucional pensaba que el Govern acabaría optando por desobedecer

Voz 10 11:10 no no no es que recuerdo incluso más dije yo había recibido cinco cinco pertenencias del Tribunal Constitucional y el único escenario el único escenario que yo podía intuir en ese momento en que estábamos trabajando insisto por un diálogo y un acuerdo con el Gobierno del Estado el único escenario que yo podía intuir era una desobediencia

Voz 0194 11:31 el juicio sigue mañana Pozas y lo hace

Voz 0055 11:33 otra vez con Pérez de los Cobos que no ha terminado y sino nos cambian otra vez

Voz 0194 11:36 el horario que parece que no seguirá Pérez de los Cobos todavía lo tiene que

Voz 0055 11:38 preguntar algunas defensas la de Junqueras la Romeva y sobre todo la Jordi Sanchez que es el principal uno de los principales después de Joaquim Forn es uno de los principales interesados en esta declaración hemos estado mirando un poquito el calendario porque lo han cambiado bastante para que no se acumulen hasta veinte testigos son lo que queda de semana in dentro de un par de días el día siete podremos escuchar también por la otra parte a dos exaltos mandos de los Mossos d'Esquadra que también intervinieron este dispositivo que aunque por lo que sabemos por lo que han declarado instrucción sí que van a reconocer que los políticos catalanes les dejaron mensajes preocupantes si tenían no que obedecer para negar que recibiesen ningún tipo de orden en ese sentido iban a defender el de operativo de los Mossos d'Esquadra el uno dos

Voz 0194 12:15 pero no sé si les va a ser difícil cumplir el calendario previsto en cuantos en cuanto duración del juicio lo digo porque hay hay testigos que están están durando las declaraciones muchísimo

Voz 0055 12:25 sí de todas maneras testigos como como Diego Pérez de los Cobos que ha durado prácticamente más de cuatro horas sí sí

Voz 0194 12:30 yo miro cuatro horas tras cuatro horas tampoco

Voz 0055 12:32 va a ser así todo porque a partir de ahora empiezan a llegar testigos que se les pregunta por cosas muy concretas por hechos muy concretos vamos a tener por ejemplo a los dueños de los hoteles donde se alojaban los policías y los guardias civiles que supuestamente fueron apedreados y os diga los entonces a partir de las empieza ya a a cerrar un poco el la Milla de lo que puedes preguntarle cada testigo pero en cualquier caso son más de quinientos son trece partes y a nosotros nos han dicho los abogados en todo momento que ellos no tienen intención de renuncia

Voz 0194 12:57 ahí va a preguntarte eso se puede renunciar a algunos de los testigos se pueden una vez empezado el juicio se puede renunciar

Voz 0055 13:02 no se puede ir por ejemplo creo que es una un alto cargo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en Irak como ella está imputada en otra causa ha anunciado ya que ya se venía se iba a ceñir a su derecho a no declarar pues aunque sea testigo pero en otra acaso está imputada por ejemplo ya se ha renunciado a testificar la sigue pero no creo yo que adelgace muchísimo la lista

Voz 1071 13:20 pero los en casos como por ejemplo de Xavier Domènech

Voz 0055 13:23 que vino a Madrid dijo que él

Voz 11 13:25 el día que puso el tuit que estaban Madrid Isasa acabó

Voz 0194 13:28 sí fue fue muy breve la declaración me gran

Voz 1551 13:30 líquenes preguntar al vídeo preguntarte una cuestión técnica los testigos no pueden acudir a la vista del juicio hasta que no se les llama a los testigos

Voz 0055 13:43 el mismo día en que en que declaran este es un juicio públicos está siguiendo atrás de página

Voz 12 13:46 bueno pues eso es lo que te quería decir

Voz 1551 13:49 en un en un proceso habitual en los testigos no pueden entrar en la sala hasta que no les llaman para su prueba testifical mientras tanto el sea el día uno o el día veintidós cuando lo llaman este es el momento no pueden entrar pero estos testigos todos están ya contaminados porque lo están viendo por la televisión

Voz 0194 14:09 el caso que Mariano Rajoy dijo como ha declarado esta mañana que hubo la pregunta de si lo que está claro es que es bastante complicado

Voz 0055 14:17 sí sobre todo es que los testigos no hablen entre ellos esto llevaba un juicio Un poco más normal bueno digo armarnos normales pero llevado llevado a un juicio un poco menos aparatoso ese pues es para que no se saben entre ellos los testigos o para que un acusado en lo puede decir antes te oye tú di esto que a mí me viene mucho mejor porque mira lo que ha dicho el otro en este caso es un juicio es un macrojuicio Suecia mastodóntico hay quinientos testigos con lo cual es completamente inevitable el tribunal lo he dicho muchas veces también Manuel Marchena ha dicho que ellos de todas maneras cal y verán como hacen todos los juicios la credibilidad de si por ejemplo entienden que Mariano Rajoy a repetir como un loro lo que dijo Soraya Sáenz Santamaría veinticinco minutos antes después de que él muy hábilmente haya reconocido que lo leyó en un periódico digital pues probablemente les resten algo de credibilidad al testimonio de Mariano Rajoy que por otra parte pues tampoco está en la lista en fin en en en su idea inicial de testigos tampoco le dan una gran importancia pero bueno eso se mira por el Tribunal pero sí es verdad que en un contexto ideal no es que anule por completo las testificales pero se procura que no tengan contacto sobre todo entre ellos que no lo están teniendo que no sepa uno lo que dice el no

Voz 0194 15:17 claro pero esto en este caso si hay que elegir entre la publicidad espera que está ahí Javier Álvarez buenas noches qué tal buenas noches que no sé si quería añadir algo a esta pregunta técnica que formulaban que muy bien respuesta a propósito de libro

Voz 0689 15:28 está por añadir e incluso el presidente del tribunal cuando hay receso si el testigo no han terminado le advierte oiga le vamos a dejar a usted iba quince minutitos de receso no le vamos a dejar a usted aislado por favor no puede comunicar con nadie en eso

Voz 0194 15:43 no están esta noche esta noche Pérez de los Cobos teóricamente tiene que haberse recluido en algún sitio

Voz 0689 15:47 la mente y no ve ningún telediario ni ni en fin etc etcétera pero la publicidad y el principio transparente de este juicio es lo que beneficia por un lado y perjudica proto como señalaba Alberto

Voz 0194 15:58 pozas a dormir que mañana empieza a las nueve bueno empiezan antes pero el juicio a ser retoma las nueve y media lo bueno y media pues venga hasta mañana hasta luego algunas de las cosas que se han escuchado en esta jornada del juicio contrastan con esta otra noticia porque

Voz 1071 16:13 hoy la Audiencia de Barcelona ha confirmado en un auto que la policía actuó con violencia desmedida en algunos casos durante el uno de octubre en la escuela está el de Barcelona se refiere donde hubo dieciocho heridos así que ordena que se reabra la investigación por aquella intervención de la policía fue el Ayuntamiento de la capital el que recurrió porque había archivado el caso en una decisión que ahora es corregida con este argumento que existieron mandato judicial para impedir la votación y que la actuación de los antidisturbios suele ser contundentes lo que dice textualmente este auto no podemos otorgar una patente de corso para cualquier acción violenta cuando ésta resulta innecesaria desproporcionada con claro abuso de

Voz 0194 16:49 Álvarez Se conoce hoy esta decisión de la Audiencia de Barcelona justo cuando el juicio hemos escuchado los últimos escuchó a la versión contraria qué importancia tiene este auto y qué incidencia puede tener en el juicio del Supremo

Voz 0689 17:00 pues tiene importancia Ángels porque la Audiencia Provincial de Barcelona por primera vez reconoce que algunas intervenciones ya lo decía José Luis Sastre pueden haber sido desmesuradas y ordena por tanto juzgado número siete investigar a estos agentes porque nadie tiene esa patente de corso parado hacer cualquier acción violenta para las defensas este es un tema que está haciendo central en el juicio del proceso y hay muchas preguntas que se fijan en estas actuaciones policiales preguntas fue una carga desproporcionada con gente indefensa o las gentes defendía la legalidad intentando requisar los agentes perdón defendía la legalidad intentando requisar las unas de las votaciones este dilema que está en la mente del Supremo sin embargo

Voz 1715 17:39 a lo que está investigando si en Barcelona

Voz 0689 17:41 no es el objeto de lo que se enjuicia en el Supremo allí violencia policial aquí violencia civil aunque desde luego más tarde que pronto llegará al alto tribunal en forma de recurso cuando haya sentencia tenemos que imaginarnos Ángels este escenario este contraste si la Audiencia de Barcelona condenase a los agentes protestas aisladas acciones qué pasará cuando el caso llegue a Madrid pasará para entonces ya habrá sentencia del proceso podremos adivinar fácilmente si se mantendrá esa condena o por el contrario no

Voz 0194 18:10 gracias Álvarez buenas noches venga paro aquí para el primer análisis Miguel Ángel que preguntabas tu cuestiones técnicas lo que sí es cierto parece que es que el juicio entrado en una nueva fase vivimos una fase muy política del juicio con la declaración de los de los acusar eso sí después de los primeros testigos pero sobretodo desde ayer desde la intervención del que fue secretario de Estado de de Nieto Joy tanto conmigo como con Pérez de los Cobos el juicio parece haber entrado ya en una parte más más concreta sobre el delito que se está juzgando el más importante que es el de rebelión la violencia

Voz 1551 18:42 que marca la rebelión sí sí así es yo creo que ha pasado ya el momento de la florituras y de las reclamaciones y de enfila el lo que está diciendo no para los que están en la sala sino porque para los en fin los espectadores que Nos estarán viendo y estamos en en un momento mucho más

Voz 0194 19:07 cuando en materia de sus

Voz 1551 19:09 qué es lo que en definitiva tiene que que tiene que esas son las pruebas que realmente va a valorar sea lo que digan de que yo estoy aquí porque estoy como Moisés llegando a la tierra plantea pues eso está muy bien pero fines el Tribunal no lo no lo computa lo que computa son usted estaba viendo aquello hábleme de lo que usted ha visto no hábleme de lo que usted los narraciones estas de los pajaritos cantan muy se levantan yo creo que en ese sentido ha apuntado como tú dices con claridad en otra fase lo importante es que todas las fases del proceso de la vista oral de este juicio pues se está hasta ahora se está llevando con una escrúpulo verdaderamente ejemplar y que estamos viendo eh el Tribunal en su sitio al presidente del tribunal realmente que es para quitarse el sombrero como está haciendo su trabajo de de en fin con que pulcritud con qué exactitud con que economía de de gestos de es decir yendo y acaba ahí poniendo a la gente le da igual de qué color con que la Fito se presente poniendo a todo el mundo exactamente en su sitio que se centren en lo que les preguntan que se atengan a lo que han visto que

Voz 0194 20:40 pero para todos tanto para la Fiscalía como los de la defensa como los mismos testigos todos a todos

Voz 1551 20:46 yo creo que que esta vamos yo pienso en esas ocasiones el que está muy feo decirlo porque uno se siente contento de que haya

Voz 0554 20:55 gente

Voz 1551 20:56 en las instituciones que se crea su papel cumpla con él porque me parece que es una garantía para todos nosotros in me parece que lo están haciendo y lo define

Voz 13 21:12 pues a mí al margen de lo la aportación de los datos que está contando tanto Nieto como como Millo como como Pérez de los Cobos

Voz 1971 21:24 que me parece que sí son importantes para la causa pero que figuraban ya en la instrucción de llavero es decir que que en muchas de las ocasiones de los abogados de la defensa lógicamente intentan ponerles en un aprieto que es cuando intervino el presidente del tribunal porque utiliza la ironía sarcasmo discos pero a mí lo que más interesante me está resultando de esta semana con estos nuevos testigos es la SER usación de que había alguien en este país por lo menos a nivel intermedio a nivel de secretario de Estado a nivel de jefes operativo idiomas que realmente sabían que era lo que estaba pasando en Cataluña porque después de la de la visita de el señor Rajoy de Soraya Sáenz de Santamaría ya no digo de Zoido los españoles han podido quedar con la sensación de que realmente el Gobierno ni estaba ni gobernaba ni sabía lo que ocurría en Cataluña y entonces bueno menos mal que hablaba Miguel Ángel de la el funcionamiento de determinadas instituciones del Estado refiriéndose a la justicia yo aquí me siento bosque llegó

Voz 0194 22:24 por Nieto para explicar es explicar qué pasó

Voz 1971 22:27 es realmente exacto porque la vergonzante intervención del señor Zoido que podía ser ministro de Justicia como podía ser del interior de interior como podía ser telonero como podría ser gusté justicia en lo que fuera porque desgraciadamente sí exacto no se entero de nada entonces bueno pues por lo menos en fin las instituciones del Estado por lo menos insisto a nivel de ex cargos intermedios eso sabía lo que se traían entre manos y al final están relatando en la sala lo que todos vimos las imágenes de televisión porque el hombre lo del enterado que habían tirado Heidi pero es verdad que frente a la repulsa que provocaba la agresión de determinados Cuerpos y Fuerzas del Estado contra ciudadanos es verdad que en muchos colegios habían puesto abuelos niños haciendo un cerco no esto

Voz 0194 23:20 no se habían puesto se habían puesto se habían

Voz 1971 23:23 han puesto pero a ver el hecho de que estuviera

Voz 14 23:25 ya no hay no era que de repente hubiera el rollo

Voz 12 23:28 Antonio es que eso es lo que se dice lo lo lo los mayores primero que yo no sé si se había puesto ellos pero sí sabía pues estoy es decir la señora que aquí de nada oye los niños lo niños al cuarto de jugar aquí no pintan nada es decir eso es lo que no se hizo pero

Voz 1971 23:48 impera porque era una estrategia absolutamente buscada que es lo que vimos y eso es lo que ahorras está contando a la sala de vistas que bueno no deja de ser una tranquilidad que no estábamos todos tontos Emilio

Voz 0554 23:58 sí yo también fue muy primer sorprendido o estaba entre lo primero sorprendido cuando vi o cuando escuché la intervención del ex ministro del Interior me quedé perplejo porque fue una manera de lanzar pelotas fuera y de endosar a subordinado suyo responsabilidades que pueden tener consecuencias serias que me parecía impropio de un responsable del Ministerio del Interior sea lo que digo en segundo lugar yo o lo que ha apreciado de las declaraciones de el de Les exsecretario de Estado sino Nieto que fue una una intervención coherente valiente con cuajo yo ordené yo hice yo tales no no tira la piedra y escondido la mano ha hecho ha hecho frente a sus responsabilidades que cree que están dentro de la ley eso dialogó serán los jueces los que lo determine yo te ha tres cosas de esta declaración no primera había un argumentario de los dirigentes de la Generalitat en el que ponían por delante la defensa de la convivencia sobre la aplicación y el cumplimiento de los mandamientos judiciales eso en primer lugar en segundo lugar dijeron que lo dijo lo ha dicho Pérez de los como que Trapero le informó de que los Mossos no iban a intervenir si había niños se había mayores o colectivos vulnerables qué casualidad que en algunos sitios pues había colectivos que obedecían a ese perfil mosso no le dijeron como ha dicho inmigrados Miguel Ángel a es el tercer lugar lo que hay es unas informaciones bastante detallada de la actitud complaciente de los Mossos de algunos mossos con la celebración del referéndum y por lo tanto con el incumplimiento el mandamiento judicial hay tres o cuatro hechos que yo creo yo quiero recordar de lo que ha dicho y Pérez de los Cobos dijo vimos a los Mossos sujetar las urnas para que votaran la actividad generalizada de los Mossos fue la pasividad la actitud menos en diez o once casos donde intentar obstruir directamente la acción de la policía Humoso que animaron a la gente a tirarse al suelo para resistir a la policía hubo individuos que alertaban de la llegada de la Guardia Civil cuando los identificaba la Policía o la Guardia Civil resultaba que eran los Mossos tengo constancia de vehículos camuflado en acción de vigilancia que detectamos que eran de los Mossos de manera que ahí había presuntamente porque claro están basados solamente la declaraciones de estos testigo había una estrategia para justificar luego o la supuesta violencia de la Guardia Civil de la policía fuerzas que interviene con fuerza siempre los Mossos también no voy a recordar las veces que los Mossos yo me he ido con fuerza hayan caso daño irreparable irreparables en la autonomía en la anatomía de alguna persona no y en tercer lugar la colaboración de los Mossos en en en el incumplimiento del mandamiento judicial esta

Voz 0194 26:51 importante y también por lo que hacía referencia eh

Voz 0554 26:54 bueno que decías de de Marchena que importante que existe

Voz 0194 26:56 siendo no importante ese ejercicio de transparencia que quizo a quiso hacer el Supremo además para bueno para callar a todo aquel aquella corriente el mantra independentista de la justicia que importante no que se puede haber de todo

Voz 1551 27:10 sí y además bueno que lave observador al no haber observadores

Voz 0194 27:15 todos son dos los observadores y está

Voz 1551 27:19 han hecho un ejercicio puramente yo admirable y hay yo creo que han yo quisiera no sé me imagino que recurrirán a Estrasburgo es Viña

Voz 0194 27:30 claro pero primero hay que ver cuál es la verdad

Voz 1551 27:33 pese a todo lo que sea todo lo que no sea la absolución con todos los pronunciamientos favorables será impugnado hasta las últimas consecuencias pero me parece que tal como lo estamos viendo pues hay muy poco margen para que una en recursos de ese tipo tenga el más mínimo viso de prosperar está haciendo de una manera impecable y además no hay tampoco ninguna clase de de inquina no hay no se está haciendo un no es un aviso esta para el ejercicio de la venganza ni para ninguno ni el rencor por eso la ciudad de Madrid está completamente tranquila no esta convulsa no no hay una sabes no hay una historia que que se la calle no está agitada contra estos que quisieron romper España Eric has visto algo de eso se ha habido algo en la plaza de de la Pia de París habrá sido alguna muestra de entusiasmo o de apoyo a los procesados pero por lo demás no lo ha habido absolutamente nada de nada de nada dos dos asuntos

Voz 0194 28:43 más de relacionados con la política catalana antes de de cambiar de asunto una una declaración de esta mañana

Voz 1071 28:48 ha estado en Hoy por hoy Josep Antoni Duran i Lleida

Voz 1971 28:51 qué ha contado que intentó mediar con la colaboración de Mikel

Voz 1071 28:53 Roca uno de los ponentes de la Constitución para que Carles Puigdemont desistiera de lateral pero él mismo ha contado que al final acabaron por dejarlo

Voz 15 29:01 le también por teléfono Miquel Roca porque nosotros no hacemos un documento de este documento que irá dirigido al presidente Puigdemont pues lo participamos para que lo suscriban otras personas del mundo de lo que se llaman sociedad civil de Cataluña finalmente eso no se hizo consideró mejor que intentar a hablar los dos personalmente con Von me dijo que hablara con Artur Mas lo hice y me dijo que daría la gestión después me explicó que no pudo hacerlo no se atrevió a hacer la vista la tensión que había en el entorno de Tutankamón

Voz 0194 29:31 no una mediación que no que no funcionó

Voz 1715 29:33 que la otra novedad tiene relación

Voz 0194 29:36 con las selecciones y la querida

Voz 1715 29:38 cruento que impulsó a Carles Puigdemont para obtener un vehículo político con el que seguir participando en por ejemplo las próximas elecciones generales la querida había consultado a sus bases que hacer si promovían una candidatura de unidad Easy efectivamente se presentaba no bueno han dado esta noche los resultados de la votación han participado once mil ochocientos quince personas a la pregunta de consideras que la caída nacional ha de impulsar una candidatura B unitaria o al máximo de unidad posible ante el veintiocho de abril entre formaciones independentistas soberanistas el noventa y siete por ciento votado que sí a partir de ahí la segunda pregunta si las otras organizaciones políticas soberanistas aceptasen la confluencia electoral verías bien que la querida participara como tal en las elecciones el noventa y uno por ciento diez mil personas han dicho que sí claro aquí la claves sin las otras organizaciones soberanistas deciden sumarse

Voz 0055 30:35 aquí fundamentales que ahora Esquerra una

Voz 1715 30:38 el cimiento bueno pues como estamos

Voz 0194 30:40 el tema electoral porque al final la página política escribe con trozos de listas pactos que se rompen decretos de última hora por ir con los decretos el PSOE

Voz 1071 30:48 acusado Ana Pastor de faltar a su deber de neutralidad porque dijo ayer que los socialistas irán dopados comentamos mucho ayer aquí esta declaración dopados a las elecciones por enviar decretos con nuevas medidas en la víspera de las elecciones la portavoz del PSOE Adriana Lastra portavoz en el Congreso estaba esta mañana en Televisión Española

Voz 16 31:05 a mí me sorprendió ayer la presidenta todavía del Congreso de los diputados que se comporta más como hooligan del PP que como presidenta del Congreso diciendo que el PSOE quiera aprobar reales decretos vado paga las elecciones no dopado en las elecciones fue en este caso fueron estén en este caso las listas del Partido Popular que fueron financiadas con dinero sacado de la corrupción de todo lo que robaron a manos llenas el partido

Voz 1071 31:27 el informe a los letrados del Congreso para que estuviese en los decretos que envíe el Gobierno al Congreso pueden tramitarse como proyectos de ley traducidos si estos decretos en modificarlos los partidos introducir mejoras correcciones enmiendas os sólo pueden votar los a favor o en contra tal como los envía la mezcla bueno Pablo Casado salir esta mañana en defensa de Ana Pastor y ha vuelto a decir que el Gobierno de Sánchez actúa de manera mafiosa y caciquil en realidad ha dicho otras cosas del Partido Socialista

Voz 17 31:52 en cuanto al dopaje sinceramente yo único partido de la Historia de España condenado en firme por financiación irregular que es el Partido Socialista confiesa sinceramente no puede dar ninguna lección que hablen de Valencia actualmente el propio ministro de Fomento la propia presidenta del Partido Socialista eso etapa como ministra de Medio Ambiente participaron supuestamente de una trama de financiación irregular sinceramente creo que ellos mismos que fueron protagonistas de eso

Voz 1071 32:25 en hablar lo has dicho ya la aportada Jayne conviene aclarar las cosas en cuanto a fin las veces que haga falta el PP tiene ya una condena civil por haberse lucrado de la Gürtel y ahora se va a sentar en el banquillo con una acusación penal porra destrucción de los ordenadores de Bárcenas cuando Filesa no se podía condenaron partido por financiación ilegal porque no estaba ni siquiera tipificado como delito es verdad Yeste que lo contamos también si fueron condenados ya lo saben varios dirigentes que controlaba las finanzas del partido socialista bueno en cuanto a los decretos Pedro Sánchez ha dicho esta misma tarde que son PP y Ciudadanos los que no le deja más

Voz 1722 32:57 no es que nosotros no queramos digamos utilizar los trámites ordinarios del Congreso de los Diputados para tramitar muchas de estas conquistas sociales es que el Partido Popular y Ciudadanos durante estos nueve meses a lo único que se han dedicado ha sido a obstaculizar impedir que se tramitarán parlamentariamente estas medidas que tengo dos opciones una no hacer nada todos por real decreto ley aprobar medidas que más allá de las ideologías benefician a la mayoría social de este país

Voz 0194 33:28 casado Valencia donde ha sido hoy día de digestión después del adelanto electoral que hay en confirmo Ximo Puig estaba esta mañana en Hoy por hoy

Voz 1071 33:34 hoy decía comprender el malestar que anoche en hora25 nos reconoció aquí Mònica Oltra con esta decisión

Voz 18 33:40 bueno yo entiendo perfectamente todas las posiciones la respeto y aquí no hay una doctrina única por supuesto cada uno puede expresar su opinión unas elecciones generales valencianas desde luego nos da una visibilidad grande es un punto más en lo que es nuestra adaptación a las autonomías digamos históricas a lo que a lo que representa la plenitud el autogobierno es una fecha apropiada sobretodo para la movilización

Voz 1071 34:06 cuando no están realidad como están todos los demás elaborando listas aunque es verdad que ellos tienen la singularidad de que está en el Gobierno de Pedro Sánchez ha ofrecido a los ministros que quieran pues ir metiendo los en las listas cien puestos claro de Sheila atendidas heridos y ahora tiene que ir negociando con las federaciones que tenían ya sus propios planes Pedro Duque que llegó a decir que era un trauma eso de ser ministro quiere ir así que va a ser cabeza de lista por Alicante Ferraz está encontrando algunas tensiones en algunas provincias y algunos artistas andaluces han criticado que Susana Díaz no deje manos libres dicen ellos a Pedro Sánchez Francisco Toscano es el alcalde de Dos Hermanas

Voz 19 34:42 produce cierta tristeza es que tenga esa miopía de estas intenciones LOC Ali cuando no estábamos jugando con mucho más importante para el bien de toda la ciudadanía de este país

Voz 0194 34:56 Jaime que vuelva a la cuestión de los decretos mire pues las dos patas que tienes la primera por lo que dice Pablo Casado que ya hemos dicho que es

Voz 0554 35:03 y una mentira al margen de los calificativos que que utiliza después bueno

Voz 0194 35:09 lo que está haciendo Pedro Sánchez utilizar los decretos criticado por la oposición y puede hacerlo no puede hacerlo hay debate jurídico y sobre todo debate político

Voz 0554 35:20 claro el Recre el Real Decreto Ley es una fórmula que existen en España desde hace antes incluso de la Constitución en el que se que se justifica que el Gobierno ante una emergencia ante una cuestión que no puede esperar el trámite a lo largo de una proposición de ley que se llevan meses pues apruebe en Consejo de Ministros una disposición legal que luego en un plazo máximo de treinta días tiene que ser ratificada o rechazada por el Parlament esto quién aprecia la urgencia la necesidad es una cosa muy elástica pero yo creo que el fondo de la cuestión está sencillamente en que el presidente del Gobierno y su Gobierno tienen que recurrir al Real Decreto Ley porque como no tienen mayoría es más le faltan noventa diputados para tener la mayoría absoluta velada de un diputado tienen que recurrir al procedimiento el Real Decreto ley incluso ya en el momento que están disuelta la Corte para tratar de hacer algunas reformas legales que a ellos les parece muy urgente bien de verdad es urgente han tenido para hacerlas no pero la clave de la de la historia está en eso este usted que ha querido gobernar cuando no tenía mayoría parlamentaria para hacerlo entonces la excusa del Real Decreto Ley no en otra cosa que tratar de En

Voz 0194 36:33 máscara se prolonga miento innecesario

Voz 0554 36:35 es lo que es que no tiene ningún resultado final de una legislatura que no tenía recorrido porque usted carecía de la mayoría absoluta necesaria para para hacerlo ahora sí necesita una tramitación como proyecto de ley o no pues eso ya corresponde a sea corresponde a los a los servicios jurídicos de lo detrás de la corte que saben más derecho que yo pero el fondo político de la cuestión está que el Gobierno no ha tenido ni de lejos mayoría absoluta para aprobar leyes por la tramitación normal que se produce un régimen Parlamente según otro haya tenido que recurrir a este Suter Hood subterfugio lo digo sin ningún afán de insultar a nadie que revela su incapacidad de gobernar con proyectos de ley con la normalidad parlamentaria a la que hemos estado acostumbrado durante los cuarenta años de estabilidad en la que un partido tenía mayoría absoluta

Voz 1971 37:25 pues yo creo que de los tres metros le últimos en el Consejo de Ministros el alquiler es el de el permiso de paternidad y el de la los ciudadanos británicos en España por el tema del Brexit el único que realmente tienes a urgencias y el Brexit es evidente porque además lo que está buscando la reciprocidad con los españoles que viven en el Reino Unido osea que éste sí que estaría justificado pero tantas alharacas que tantas en fin epítetos que está poniendo la la oposición a esta forma de de llegar al Congreso que no deja de ser electoralista evidentemente que es electoralista pero es que en campaña electoral hacen cosas que muchas veces ya nos hemos olvidado o no nos acordamos pero es lo que se hace lo que se hizo por ejemplo por parte del PP engañar a los españoles con el peor atentado de la historia de este país un saque imaginaros lasaña gasas que se han hecho aquí por lo tanto que se utilicen los reales decretos pues no es que yo llevo muchos años haciendo

Voz 14 38:26 pasión política pero no no no me llama escándalo

Voz 1971 38:30 sin embargo sí que hay una cosa que que me llama la atención el hecho de que la presidenta del Congreso ya ha pedido hoy un informe de los letrados de si estos reales decretos se pueden tramitar como proyecto de ley es no deja de ser una estrategia también electoral porque si las Cortes están disueltas no se puedan tramitar como proyecto de ley lo que sí se va a hacer es que en la en la Diputación Permanente estos decretos ley se procederá a su votación como resulta que el argumento que harán contra el PP es que esto no tiene legalidad legislativa porque no pueden participar el resto de los grupos

Voz 14 39:09 esa es la excusa que el resto al diputado igualmente todo grupo que grupo la piedra Miguel Ángel digo en aportar en aportar enmiendas

Voz 1971 39:21 bueno como eso no permite lo que es una tramitación parlamentaria entonces van a estar legitimados para decir que no a los alquileres ya la y al permiso de paternidad ir para tumbar por lo tanto aquí paz y después gloria lo malo es lo señores que a partir de esta semana firma en el contrato y que se van a quedar en un limbo jurídico como la Diputación permanente se cargue

Voz 14 39:46 el decreto de la la nueva ley Ángel

Voz 1971 39:51 me has entendido Miguel Ángel Benito individuo

Voz 1551 39:53 es que me he quedado preocupado en el primer momento porque le lo que literalmente habías dicho daba la impresión de que es que no no lo que no pueden es poner en miedo

Voz 14 40:04 en Das claro qué es lo que es lo que quería saber la vi la presidenta al Congreso

Voz 1551 40:08 entonces este este asunto de los decretos leyes Si además que tiene en razón de urgencia eso Luca di fin lo que ha insistido a Emilio que tiene que ver con con la con la dificultad extrema que supone gobernar con un número de diputados pues escaso pero en para salir de eso es para lo que tenemos Ediciones Generales vamos a ver si es elecciones generales consiguen sacarnos de ahí o digamos multiplican la fragmentación de las opciones políticas de los españoles pero en definitiva a mi me parece que el señor Sánchez está intentando hasta eso de de eso de gobernar hasta el último día de sacarle hasta el último viaje el último Falcon el último no sí que ha dicho que era un un gobierno de las primeras veces me parece que ha dicho en todo hace unos días yo creo que está haciendo ahora de las últimas veces en el último decreto ley el último no sé que el en la última propinan un bar yo creo que vamos a asistir a una campaña muy a cara de perro yo creo que estos amigos del PP que tanto queremos y creemos y yo siempre tanta debilidad y un poco equivocados yo creo que están viviendo una pequeña burbuja crece

Voz 20 41:39 sí jalean entre ellos

Voz 1551 41:41 el público no está para extremismos hay hay Blum ávido muchas veces que han querido sintonizar con el público extremando sea ahora extremando se se están separan

Voz 0554 41:55 todo el público el que el público no quiere Lavrov

Voz 1551 41:58 yo no te pasa Ángels que a veces vas por la calle o que hay decía más caña más caña hay que dar más cara

Voz 12 42:05 sabía quién había quedado había que dar más caña ahora

Voz 1551 42:10 estos últimos meses la gente no pide más caña

Voz 0194 42:13 que la gente se cansa el griterío del ruido ya pidió

Voz 1551 42:15 yendo más explicaciones más razonamiento y eso esta gente Pablo Casado y compañía no se está dando cuenta de que están distanciándose de de ese de ese sentimiento que yo creo que empieza a hacer predominantes

Voz 0554 42:31 yo brevemente como continuación hacer de lo que he dicho de de la incapacidad que el Gobierno ha tenido para gobernar con normalidad en estos nueve meses como consecuencia de su debilidad parlamentaria quiero dar un dato que tengo aquí en nueve meses el Gobierno de Sánchez consiguió la convalidación de treinta el Real Decreto Ley y la aprobación de una sola ley de iniciativa propia nada aquí lo dejamos Patti

Voz 0194 42:54 ya estás ahí

Voz 1108 42:56 sí estamos por aquí y por teléfono

Voz 0194 42:58 pues pues sigue ahí momento que en dos minutos vuelvo contigo venga

Voz 1 43:02 hora veinticinco

Voz 21 43:06 sí sí

Voz 22 43:13 sí

Voz 5 45:24 Ángels Barceló ya la tertulia Miguel

Voz 0194 45:27 el Aguilar Emilio Contreras y Victoria Lafora seguimos hablando de esta campaña porque lo cierto ahí está Patiño al teléfono también seguimos hablando esta campaña porque es cierto que esta no va a ser una campaña igual a las demás porque tendremos unas elecciones y al mes siguiente tendremos otras selecciones y eso va a hacer que el calendario se solapen y ocurran hechos que puedan resultar muy significativos para los votantes por ejemplo el Congreso Se va a tener que constituir la semana antes de que se voten las elecciones europeas y las municipales y algunas autonómicas de manera que si los grandes partidos tienen que llegar a un acuerdo será en las vísperas Patiño es de que vuelvan a verse las urnas

Voz 1108 46:03 sí bueno esa negociación va a estar condicionada como podéis suponer por la claridad o no del resultado de esas elecciones generales ya que si hubiéramos por ejemplo una mayoría de PSOE y Podemos una mayoría de PP Ciudadanos y Vox bueno pues arrojaría una mesa en la que se impondrían esas mayor días con más o menos contorsiones eso sí como hemos visto por ejemplo en Andalucía hay otra posibilidad otro escenario que Ciudadanos sume mayoría tanto con PSOE como Peggy Vox en ese caso a Albert Rivera Si decir romper su veto a pactar con Sánchez tendría en su mano el órgano de dirección del congreso que hemos visto como decías tú que es muy importante

Voz 1071 46:38 de mayorías más ajustada tampoco

Voz 1108 46:40 el porque los grupos más votados quieren tener siempre representación en la mesa y tejen alianzas por su cuenta a cada uno por su lado quería decir no hay una negociación global por ejemplo la legislatura que se cierra Patxi López no repitió como presidente del Congreso porque el PSOE se negó a cerrar un acuerdo con los independentistas de Esquerra y PDK y anular así el acuerdo que habían alcanzado PP y Ciudadanos para controlar la mesa para tener la mayoría de la mesa que de hecho han tenido hasta antes de ayer esta negativa se podría repetir y de hecho fuentes socialistas apuntan el temor de algunos barones a que ese pacto otra vez con los nacionalistas con los independentistas les perjudicara por supuesto y aquí está una de las claves que mencionabas a cuatro días de esa nueva cita electoral en este caso de las autonómicas y municipales

Voz 0194 47:26 hay otro efecto Patiño de poner las elecciones unas detrás de otras lo van a notar los alcaldes no se les ha acabado las fotos de las inauguraciones