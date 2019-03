Hora 25 (05/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1551 00:00 claro pues te haces un poco cuando la información del Trauma bajado yo creo que sí que

Voz 0194 00:05 ya pero no es lo mismo ser ministro que ser diputado

Voz 1551 00:07 es que no se puede ser un paso para seguir siendo

Voz 0194 00:10 ya pero eso eso

Voz 1551 00:12 me gusta mucho lo que ha dicho porque caro aquí se están produciendo ya es que si sino sino vale diputado que era fuera claro en eso poníamos no porque vamos a ver cuántos ministros actuales son diputados no es decir que era el presidente lo bueno si López logró ser pactamos viviendo en una provisionalidad no pero para ser ministro no hay que ser diputada no sabemos Miguel Ángel entonces en la engañifa es ya que es usted ministro pues preste se encabezar una lista y que recibe esa oferta puede llegar a pensar esto quiere decir que continúo ministro necesaria pero pero yo creo que eso ahí donde es ahí donde está lo digo que la verdad está de una manera eh bueno pero quiero decirte lo que pasa es es una manera de utilizar a la gente gasta contigo que al fin y al cabo la este asunto de ser ministro tiene todavía cierto glamour ah y tal pues entonces lo pongo en una en una provincia por la que haya pasado alguna vez aunque haya sido de refilón

Voz 0194 01:12 bueno Pedro Duque tiene casa en Avui sábado la famosa casa que teóricamente pago esa sociedad instrumental hace lo tuyo

Voz 1551 01:19 a mi me parece que ahí hay un cálculo que algunos de estos que han aceptado ir en la lista no se da cuenta que el hecho de que les pongan en una lista no quiere decir nada sobre su posible prime

Voz 0194 01:31 ya no es garantía de nada de nada no tú no sabes si han firmado un pacto o alguna cosa

Voz 1071 01:36 pues no y luego cada uno tiene que ser consciente de su tirón recuerdo aquí que Nadia Calviño la cuando estuvo con Pepa hace unos días en el Hoy por hoy dijo que ella misma reconocía que tenía que ver dónde podía ser más útil al presidente del Gobierno como diciendo pues hombre quita me gusta más o creo que soy más útil siendo ministra que no como reclamo porque al final las listas son eso es la papeleta que la gente pone en la en la horno no

Voz 1971 01:58 pero tú estás haciendo una lectura super bondadosa absoluta

Voz 1 02:00 degenerados y más láser más que claro está claro que

Voz 1971 02:06 me voy a hacer más pedestre habernos parece que me de Calviño tiene la carrera asegurada de ir en ninguna lista electoral era Pedro Duque también va a volver al espacio no no les pasa no

Voz 0194 02:16 a pesar bajando a la empresa privada es decía ya no no creo que tenga problema Pedro Duque para ser tasa que sí que hay gente que ha pasado toda la vida en la política que sí lo tiene pero no es el caso de De Pedro Duque por ejemplo era vamos a ver y además te digo yo ganando mucho más dinero pero sí

Voz 1971 02:35 a resultas que la el paso por el Gobierno te ha resultado realmente traumático ibas en una lista electoral poseerá que no tienes tantas capacidad de reinserción me vais a perdonar dijo

Voz 0194 02:45 como de las nueve hablando de los pasos

Voz 0554 02:48 no aparte de que la ministra de Economía pues es una va profesional con muchísimo prestigio no es una señora que han sacado de ahí se esté o no de acuerdo con la ideología el Partido Socialista pero yo cierzo que era la responsable del control presupuestario de la Unión Europea que no es ninguna broma es decir todos los presupuestos de todos los países que integran la Unión que los Veintisiete veintiocho pasaban por su despacho es decir no es una señora que pasaba por ahí y por lo tanto su vida profesional en España o en la Unión Europea está asegurada sea ministra no sea diputada o no lo sea

Voz 1551 03:20 mi teoría es al mismo tiempo te diré que por ejemplo ir de número dos por Madrid que la posición que la vicepresidenta tampoco le garantiza que llegado el caso pudiera conducir porque mantas cuánta gente lo de número dos para que luego sean olvidadas Pizarro hacemos la lista era el número de partido y en otro por Aznar fue cuando del tema

Voz 1971 03:43 bueno pues clientes Robles fue de número dos con el grafito pero sí sí fue de fue de número dos exacto

Voz 0194 03:50 ocho M la mujer la campaña electoral victorias que dices no vamos a hablar de eso

Voz 1971 03:54 no es que de verdad es absolutamente asombroso el feminismo este sobrevenido que les ha llegado a los partidos políticos incluso al Partido Popular la osea están haciendo hasta es lo que salen muy caras conocidas de mujeres lo que nosotros siempre hemos apoyado a la a las mujeres se olvidan que su dirigente hace unas semanas hablando del tema del aborto dijo que las mujeres deberíamos saber qué es lo que llevamos dentro que es como decir estás o que no abortar

Voz 0194 04:20 para que hubiera más cotizantes Nicole para pagar la extra

Voz 1971 04:22 exacto exacto entonces es un un dislate de tal calibre que yo en fin tengo la esperanza de que las mujeres el a el Cornellá estén cada uno sentado en su escaño reclamen la puesta en práctica de todas estas promesas que están haciendo ahora hay que no se queden en papel mojado porque de la manifestación del ocho de marzo del año pasado aquí de todo lo que pareció que con movía tanto a la clase política esa especie de de en fin de de participación masiva de las mujeres pues se ha quedado en agua de borrajas porque recuerda conviene recordar otra vez que el de real decreto sobre la pata el aumento de la permiso atenderá los hombres está ahora mismo en entredicho que se lo puede cargar la Diputación permanente imaginaros el tiempo que ha pasado por lo tanto de verdad o sea las mujeres no nos defiendan sino que se respeten nuestros derechos

Voz 0194 05:15 de todas formas admite de afectado ahora también el síndrome del estudio de hoy de ser más porque también me parece muy benévola cuando hablas del feminismo sobrevenido bueno mal entendido porque yo cuando escucho Rivera hablando del enfrentamiento entre hombres y mujeres no sé exactamente

Voz 1971 05:28 de que estaba habla bueno no pero peor que eso peor que eso es el feminismo liberal que consiste en legalizar la prostitución Il los vientres de alquiler es decir nos concede a las mujeres el derecho a vender nuestro cuerpo y a vender nuestro útero yeso es feminismo venga por favor es una tomadura de pelo es un insulto a la inteligencia no sigo con que no sé si los señores quieren añadir alguna cosa

Voz 1551 05:53 no no yo pero me parece que todo hay dilación es bienvenida no

Voz 1971 05:59 no yo cómo voy a estar en el silencio y yo estoy de acuerdo con claro todo acuerdo de del principio de de que hace cuarenta años a la mujer se le concedió el derecho a mandar en su dinero y que no necesitará la firma de su marido para venir una cuenta sacar dinero del banco que eso era así entonces que se suprimió hasta ahora estoy de acuerdo en todo aquello que suponga que los hombres y las mujeres sean iguales no solamente en ley sino en la realidad social del país nada más y nada menos

Voz 0194 06:24 le recomiendo Victoria el jueves a partir de las nueve de la noche va a haber un debate aquí en Hora Veinticinco entre representantes sino reventa cualquiera va a estar Carmen Calvo bastaría Irene Montero bastardos los Montserrat bastar Inés Arrimadas subastarán representante de Vox para hablar

Voz 1971 06:37 precisamente de de las mujeres y de del feminismo es decir que te lo recomiendo guardarla a Tears

Voz 0194 06:44 los a todos los oyentes nos vamos a ir a al exterior que nos quedan un par de cosas por contar en la crónica internacional empezamos en Estados Unidos los de moco estas intensifican su presión contra Donald Trump por su supuesta obstrucción a la justicia o por la construcción del muro con México corresponsal Marta del Vado buenas hola buenas noches en ese episodio en la construcción del muro para la que llegó a declarar el estado de emergencia nacional los demócratas van a contar incluso con el voto de algún senador republicano

Voz 1510 07:11 si la votación en el Senado serán los próximos días todavía no han fijado fecha pero al menos cuatro senadores republicanos ya han confirmado que van a apoyar la resolución de los demócratas para anular la emergencia nacional

Voz 1 07:21 sí es duro Whoopi no

Voz 1510 07:25 esto como reconocía el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell significa que el Senado también va a aprobar esa resolución será la primera vez que las dos cámaras anulen una emergencia nacional declarada por el presidente los republicanos que la critican creen que Trump está vulnerando la separación de poderes ya que la asignación del presupuesto federal tiene que ser aprobada por el Congreso aún así esta batalla Ángels va para largo Donald Trump ya ha dicho que va a vetar esa resolución será su primer veto que ejerza durante durante su mandato y al final el desvío de fondos federales para construir el muro pues va a ser un asunto que se termine resolviendo en los tribunales lo que pasa es que este tema es haciendo ya mucho daño al Partido Republicano viven evidenciando su división en un momento cada vez más delicado para el presidente que está acorralado por esas investigaciones parlamentarias que los demócratas están impulsando en los últimos días que se suman a la del fiscal especial Mueller que está a punto de presentar sus conclusiones ya las de los fiscales federales no

Voz 1971 08:20 Mallorca ya al margen de la batalla política que se den Walsh

Voz 0194 08:22 Don siguen llegando noticias sobre el terreno no en la frontera de situaciones realmente dramáticas

Voz 1510 08:27 además en un momento récord de llegadas de familias migrantes más de setenta y seis mil familias han cruzado sin papeles en el último mes es la cifra más alta de los últimos doce años las muy las muertes de dos niños centroamericanos en diciembre mientras estaban en un centro de detención que se suman a otras seis muertes de adultos durante el año pasado en estos centros nada más salir de ella los evidencian también que el sistema de atención a las familias migrantes está absolutamente colapsado en muchos casos la única atención médica que tienen es en los albergues con médicos voluntarios que les atienden después de haber pasado varios días detenidos en unas condiciones tremendas que agravan todavía más el estado de salud en el que llegan ya esto hay que sumar la persecución contra quienes ayudan a los indocumentados en las últimas horas un juez de Arizona condenado a cuatro voluntarias de la organización No más muertes a quince meses de libertad condicional por dejar agua y comida enlatada en el desierto los fiscales las acusan de promover la migración ilegal por ayudar de esta manera a quienes se juegan la vida pasando por esto

Voz 1971 09:25 ruta para llegar aquí a Estados Unidos gracias Marta

Voz 0194 09:29 hasta mañana no se ibas a decir algo de Trump Ángel no

Voz 1551 09:32 lo de Trump que yo creo que se está poniendo la cosa se está poniendo cuesta arriba hay que ya haya republicanos que empiecen a cuestionar era el después de la declaración del Michael con este después de este el líder del Congreso me parece que ha sido demócrata que les que le ha hecho esa especie de requisitoria en fin es mi quiere decir que se está poniendo cuesta arriba pues que yo creo que me segundo mandato no hay nada que cuidado que cuando estás maquinarias cuando ya van tomando cierta velocidad yo no descartaría que éste acabe con un impeachment Mike

Voz 0194 10:11 que no acabará al primer bando sí sí sí pensé

Voz 3 10:14 es posible posible porque

Voz 0554 10:17 suministro excusas es muy difícil hacer una previsión pero no hay que descartar que la máquina judicial en este caso instalada en el en el Parlamento americano en el Congreso y el Senado pues si hubiera pruebas que tuvieron FIA ciencia fueran contundente pudiera poner en marcha un proceso para juzgar al presidente y condenarlo es lo que es el el impeachment nosotros no hay eso podría tener consecuencias demoledoras para él y hacer lo que lo que le ocurrió por provocar lo que le ocurre a Nixon que ante de que ese impeachment llegar financia que una sentencia

Voz 1971 10:52 pues dimitió hoy detrás muy de dimitir es bueno pero es que si te condena no fue exactamente eso sí que condena Victoria número Nixon menús el anexo no porque este es un poco menor pero eso dice dice contundencia de una falta de sí

Voz 0554 11:07 cúpulas para la política no fruto del impulso como este que es un sueño sino meditaba dejar una cosa Xingjian implacable

Voz 1971 11:16 pues yo tengo pocas esperanzas que por mucho que estén poner cuesta arriba y tenemos una cierta tendencia a confundir los deseos con la realidad e ir

Voz 0194 11:27 pero eso cuando el decía que te preguntaba papel estaba muy arriba

Voz 1971 11:30 fue la llegada a la presidencia de Estados Unidos ni que fuera aguantar al tiempo que está aguantando cuando se supo que además todo el tema de la la la la complicidad con con la Rusia de Putin en en meterse en la campaña demócrata en la filtración de los correos de Hillary Clinton y aquí no ha pasado absolutamente nada o sea que pesar de las filtraciones políticas las cosas son los hechos probatorios es dice una cosa es la política otra cosa es el derecho yo no conozco cuya función es rápida en Estados Unidos es la justicia si eso tiene que a ver datos objetivos contundente y quiero suponer porque la democracia americana no es corrupta no nos engañemos que si no han avanzado más por ahí porque no son datos contundente que a nosotros nos parece insuficiente porque se ha cargado al ministro de Justicia el fiscal general del Estado al fiscal del Supremo

Voz 1551 12:19 al del FBI pero sí

Voz 1 12:21 no no no no

Voz 1971 12:24 el Congreso y no al ser la declaración de

Voz 0194 12:27 quién fue su abogado el otro día fue bastante bastante de demoledora del exterior todavía en Venezuela Juan Guardo que ha anunciado hoy nuevas medidas de presión contra el Gobierno de Nicolás

Voz 1071 12:37 saben que ayer puede entrar en Caracas después de una gira por varios países de Latinoamérica los últimos diez días fue directo del aeropuerto a una multitudinaria protesta de la oposición en las calles de la capital venezolana el anuncio de hoy es este un paro en la Administración

Voz 4 12:50 juntar escalonado en Administración pública en la construcción de capacidades teme que no es un día otro sabemos que van a empezar las amenazas sabes lo que va a empezar la persecución

Voz 1715 13:05 Pedro ya hay respuesta de Maduro si de momento el combate la batalla entre Guarido inmaduro modelo seguir en las calles Maduro ha convocado una gran quiere que sea una gran movilización anti-imperialista para el sábado para el día nueve para el nueve de marzo e ir en un acto de homenaje a Hugo Chávez ha enviado este mensaje a lo que él dice que es una minoría la minoría que representa Baidoa que se ha ido a la que llama a derrotar en estos términos

Voz 5 13:32 crecido a minoría local lanzó amargura luego a derrotar a la seguridad sólo ta por Chaves lo haremos por la vía de de la familia baremo por Venezuela lo haremos

Voz 6 13:47 sigue la presión Miguel Ángel de sobre Maduro era él no era

Voz 0194 13:51 bueno creo que era él porque como no lo he visto en la imagen pero no es fácil pero en cualquier caso sigue la presión sobre el maduro pero voy se ha ido ha vuelto no ha pasado nada y el combate como decía Pedro de momento se libran las calles a ver quién consigue reunir mayor muy mayor número de manifestantes

Voz 1551 14:06 bueno yo lo primero que haría si fuera agua debido era sumarme a la concentraciones anti imperialista de decir que un algo que también claro estamos contra el imperialismo lo que queremos es como es sí que el país esté bloqueado es decir que hay que romper habría que romper un poco el esquema este ser un poquito más y más imaginativos no

Voz 1971 14:32 mayor prueba de debilidad y Ángela

Voz 3 14:35 el ida de Maduro

Voz 1971 14:37 el acuerdo no lo metió en falso porque eso era impensable hace dos tres y que ha entrado por el aeropuerto

Voz 1 14:44 salió de salió Sabino Padilla hurtadillas

Voz 0194 14:47 a este escoltado ayudado por algunos

Voz 1971 14:50 militares y amigos pero ha vuelto a agravar el control de pasaportes sin duda de lado con toda la aldea es iba iba a lo cual

Voz 1551 15:02 es realmente un signo de debilidad etcétera no luego se dijo hace unos días que

Voz 7 15:08 iba a manipular más o menos al Tribunal Supremo para que diera una orden o de instar a la detención de ha ido pero tal cosa no

Voz 0194 15:18 signo de debilidad también decía que se estaba complicando a Trump casi también te diría de fines

Voz 1971 15:23 de debilidad inmaduro cada que de momento ahí está y sobre todo porque la estrategia de Maduro pasa en este momento por volver a que aquí no pasa nada y por eso no le ha detenido de volver a la tranquilidad y que esto se aburran en la calle a la estrategia pasa porque la oposición se burra todas las vías cabezazo claro cansar los cansar los lo portal determinan la estrategia de Aído pasa por mantener la tensión en la calle mantener iniciativas como ésta ahora de los paros en la administración dado que la otra que tuvo esa repercusión internacional de la ayuda internacional no salió bien porque cruzaron los camiones pero claro mantener la tensión en la calle de forma permanente cuesta eh y eso es lo que esperan maduro que pase que es que al final se le vaya lo más difícil mantener el funcionamiento del estado venezolano y su régimen teniendo todas las cuentas bloqueadas tienes todas las cuenta bloqueada el el el dinero del petróleo en Venezuela que se ingresa en ese no vuelve ya a Venezuela y habrá un momento en que no lleva la cuenta Moscú claro sí sí pero el dinero tiene el dinero tiene que volver a Venezuela ellos tienen que pagar en Venezuela la sede social ya no está en Lisboa está en Moscú pero el dinero tiene que venir a Venezuela para que venga Venezuela tiene que el banco americano de Amsterdam Nueva York Londres París Hamburgo Ciudad del Cabo donde sea Singapur S está bloqueado porque lo americano no tienen bloqueado

Voz 0194 16:50 voy a saludar a Pablo Serrano director del diario de muy de Ávila muy buenas noches están duran muchos años abordamos a las nueve de la noche la cuestión de la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila hemos hablado incluso con ella seguir llevando vosotros también en portada

Voz 8 17:05 sí obviamente escuchar también tuvo una entrevista con con Pilar Baeza bueno pues que la verdad que ha sido un día pues mucha actividad política de tintes preelectoral la jornada de hoy en la provincia de Ávila y no se ha llevado a la primera página de todos los medios nacionales no por un lado con la rueda de prensa de de Podemos respaldando esta candidata después de que la noticia sobre su antepasado penal haya corrido como la pólvora este fin de semana es bueno por otro lado también hemos tenido el mitin de Pedro Sánchez en el Palacio de Congresos

Voz 0194 17:32 cierto cierto es decir que hay ahí está Ávila ya alguna noticia local interesante en la portada

Voz 8 17:39 bueno así y nosotros también pues lógicamente siempre apostamos por lo propio bueno tenemos apuesta aportamos sería también el nombre de la persona que va a ser la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Izquierda Unida en que la Policía de Ávila que es Laura García también pues era abordamos un tema de que un aceite que se produce en Ávila pues afronta el reto del mercado un aceite de la provincia de que habla son la bueno provincia con mucha riqueza en el sector agroalimentario bueno pues también vamos a tocar el tema del aceite íbamos a estar en el en el mercado compitiendo con con quién toca por delante

Voz 0194 18:14 bueno Pablo Serrano y te lo Diario de Ávila muchísimas gracias muchas gracias hasta luego muy buenas noches vamos con el cuaderno de Fran

Voz 1071 18:21 es es ya sabemos lo que pedirle a Sara que nos traiga de Ávila porque nace y tras de aceite bueno frases médica si para empezar el Instituto de Investigación del sida Hirsi Caixa de Barcelona ha coordinado un estudio que ha logrado el segundo caso en el mundo de una persona portadora del VIH que después de someterse a un trasplante de células madre le lleva dieciocho meses en remisión del virus A pesar de que no haya tomado tratamiento antirretroviral el único caso era hasta ahora el de un paciente en Berlín Javier Martínez picado es investigador de este instituto Catral

Voz 1 18:51 no queremos hablar todavía de que es un segundo caso de curación del paciente que respetamos pero sabemos que los casos previos como indicado Salgado todos los pacientes donde se ha interrumpido terapia antirretroviral el virus ha reaparecido antes de la año en este caso estamos ya en dieciocho meses lo cual digamos que nos invita al optimismo de alguna manera

Voz 1071 19:14 previstas porque hay que llegar esos dos años pero de momento van por buen camino las cosas medio millar de empleos pueden verse afectados en España por el cese de la producción del avión A trescientos ochenta de Airbus serían entre cuatrocientos y quinientos empleos según ha dicho la compañía de un total de tres mil tres mil quinientos en toda Europa el pacto previsto será aún mayor en Alemania y en Francia también en el Reino Unido Age León secretario regional de Comisiones Obreras industrial

Voz 9 19:37 yo estuve presencié hace unos días una asamblea con la gente y lógicamente pues tienen inquietudes tienen inquietudes de lo que puede suponer donde tenemos que tener en cuenta que la fábrica recurre la principal como en el resto de empresas que estamos hablando de Ars Nova ICSA de Händel y muchas empresas que puede estar también la gente tiene esa ingente alumbre

Voz 1071 19:59 la incertidumbre calles ahora mismo la plantilla no el presidente francés Emmanuel Macron ha respondido a la carta que le enviaron los alumnos de cinco años de un colegio de Galapagar en Madrid que escribieron a varios mandatarios del mundo para pedirles que hagan lo que esté en su mano en contra de la degradación del medio ambiente

Voz 10 20:14 me piden más visitantes de su país que más Urra

Voz 1071 20:20 hay más grandes a contestado creo les ha contestado por carta que está en ello y en cuanto han sabido de la noticia en La Moncloa han llamado al colegio esta misma mañana para decirles que Pedro Sánchez también responde entre de que les bailes varón de esta Lescott estarás aunque no lo escrito

Voz 0194 20:34 a ver si también la verdad es que sí

Voz 1071 20:36 es más rápido Macron eso es frase si malos presagios de la Comisión Europea el comisario de Presupuestos avenido hoy a Madrid ha avisado de que los buenos tiempos económicos pues pueden esfumarse sin que nos demos apenas cuenta estaba en Madrid ha dicho que los mejores años ha quedado atrás el estancamiento o la recesión ha dicho Günther Oettinger no estará muy lejos este año o el que

Voz 11 20:57 Jawad Havel estoy ir

Voz 1071 21:00 esas son algunas de las frases en alemán el extremo Edwin que esta mañana en un desayuno precisamente con la ministra de Economía frases de una investigación del canal Al Jazeera según el cual el cuerpo ya desmembrado del periodista saudí Yamal casó Guy fue quemado en un horno que el cónsul árabe en Estambul mandó construir en su propia casa lo habrían quemado siempre según Al Yazira el mismo día en que lo mataron descuartizado en en la embajada el canal qatarí tiene imágenes del horno dan Dori estilo indio capaz de soportar temperaturas de mil grados vecinos del cónsul sostienen que el mismo día de la desaparición de ir esto es textual hubo una barbacoa en el jardín

Voz 6 21:44 las y el más lo que quería Príncipe sigue por ahí quiere codeándose con todos los altos mandatarios

Voz 1071 21:52 efectiva pues esta es la información que hoy daba al canal Al Jazeera frases y conclusiones de un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya según el cual sólo uno de cada cinco españoles cree que su puesto de trabajo nuestro puesto de trabajo va a ser eliminado por la progresiva robotizado del empleo cuanto mejor puesto y mayor nivel de estudios menos se teme a perder el puesto de trabajo y los que más lo temen son por este orden los Administrativos Oficiales operarios trabajadores de servicios siempre que vamos por ser más buscamos una manera de cerrar que sea distinta hoy hubiera cumplido años Lucio Battisti cantautor italiano que entre otras obras de Geo este maravilloso el mio canto líbero murió en el año noventa

Voz 1551 22:35 no

Voz 12 22:38 no

Voz 1 22:44 Sastre que habrá hecho en Madrid pues tú sabes que tengo la curiosidad encerrados no sabe no sabemos qué pasa fuera

Voz 12 22:53 sí a entorno no hoy al dilatado el límite del yo no me

Voz 1 23:09 pues parece que han perdido porque una de las frases podría ser la Dani Carvajal que dice llevamos una temporada de mierda la verdad que hay muchas maneras de decirlo pero esta es muy grave en todo caso este acompañamiento musical sirve de refugio para todos aquellos que busquen de la música en la radio las nostalgias de lo que no ha podido será el el que pudo ser enough

Voz 12 23:34 a un mondo cómo estás queda Ramona

Voz 14 23:53 el dietario

Voz 15 23:58 dice Pedro Sánchez la igualdad de género es una lucha capitán del siglo XXI escribe el dirigente de Ciudadanos Toni Roldán enclave economicista el feminismo liberal no tiene otro objetivo que el de derribar con políticas públicas efectivas las barreras que todavía existen no la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra sociedad todo esto está muy bien pero si realmente se quiere avanzar en el proceso de civilización Se requiere bastante más una su inversión de las estructuras patriarcales del poder basadas en la fuerza que dé paso a una cultura de la confianza en la atención y con ella al pleno reconocimiento a los ciudadanos la trampa del Fairey detergente en las escaleras para provocar la caída de los policías Ésta ha sido la aportación al juicio del proceso catalán de este peculiar personaje para todo servicio que se Enric Millo el Zaidi como las armas estratégicas que confirman la violencia del uno de octubre si todas las pruebas tienen que ser de esta entidad que la acusación de rebelión de caiga pronto y Busquet por otra vía sino quieren acabar el ridículo el presidente Marchena se ha hartado de repetir que quería hechos no interpretaciones las interpretaciones abundan porque los hechos escasean la inquietud crecen podemos cada día que pasa es más evidente que se está quedando al margen de la confrontación sobre la que se edificarán las elecciones generales en el escenario de la disputa entre el PSOE y el tridente es la derecha Podemos ha quedado desplazado a la zona de sombra lejos de la dinámica del voto útil que hoy pasa por entero por los socialistas y Ciudadanos con Albert Rivera con un pie en las páginas de la prensa rosa da la impresión de haber perdido el rumbo en política siempre es peligroso hacer lo que te pide el cuerpo y entre el pánico generado por el ruido de Vox el resentimiento contra el independentismo y el mal rollo con Pedro Sánchez que le ha acotado al territorio Rivera se pasó de frenada al jurar fidelidad al tridente de la derecha Sánchez ha quedado como la única receta contra Vox con lo cual ciudadanos queda condenado a los restos del reparto del voto conservador a derecha e izquierda unos y otros están ensanchando el camino del presidente

Voz 1 26:09 y terminamos aquí Miguel Ángel Aguilar Emilio Contreras Victoria Lafora buenas motos buena semana Sastre mañana volvemos todos los días todos los dispositivos y en el estudio grande hasta mañana feliz noche

Voz 16 26:41 el obrero

Voz 1 26:47 yo

