Hora 25 (12/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:18 a esta hora la primera cita están Londres Theresa May ha sufrido una nueva derrota en el Parlamento británico su plan del Brexit la segunda y con este resultado doscientos cuarenta y dos votos a favor trescientos noventa y uno en contra corresponsal Begoña Arce buenas noches

Voz 0273 00:31 buenas noches otra derrota monumental el acuerdo ha sido rechazado por un margen de ciento cuarenta y nueve votos tras conocerse el resultado la primera ministra ha confirmado la agenda prevista una votación mañana sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo si la cámara se opone a esa salida desordenada otra votación el jueves

Voz 0194 00:49 abre la ampliación del artículo cincuenta

Voz 0273 00:51 debe ser aprobada por la Unión Europea pero may ha lanzado una advertencia

Voz 6 00:56 se exige a quienes le invitaban a no

Voz 0273 00:59 votar en contra salir sin acuerdo o por una extensión no resuelve el problema al que se enfrenta el Gobierno la Unión Europea querrán saber si el Reino Unido quiere revocar el artículo cincuenta y si quiere un referéndum hay decisiones que tomar a las que la Cámara debe enfrentarse ahora el líder de la oposición el laborista Jeremy Corbijn ha señalado que la Cámara debe unirse y alcanzar una propuesta común que negociar

Voz 0194 01:21 buscamos reacciones ya en Bruselas hay preocupación después del resultado de la votación Griselda Pastor buenas

Voz 0738 01:26 noches buenas noches exactamente si Bruselas lamenta el resultado cree que ha hecho lo posible por ayudar a Melli espera saber qué piden los británicos ahora porque la prorroga que parecen querer no está garantizada

Voz 7 01:38 cómo se extendieron por toda la Unión Europea Basabe va querer exigir y hace bien saber exactamente para qué sobre qué plan a mí si eso no se produce sensación que vamos a tener que ir a otras opciones no que son unas elecciones generales con la división de Theresa May o quizá que se pueda conformar una mayoría mixtas

Voz 0738 01:59 es el eurodiputado Cornish Urtasun de Iniciativa los versos resumiendo una posición general en el Europarlamento pendiente como el resto de las instituciones europeas del riesgo de China

Voz 0194 02:10 no a partir de las diez volveremos a Bruselas y al Reino Unido obra nos vamos a ocupar de la otra noticia de la tarde la decisión de la Agencia Europea de Seguridad Aérea de prohibir

Voz 0371 02:18 árbol a ver al Boeing siete tres siete match

Voz 0194 02:21 uno de cuyos modelos sufrió el pasado fin de semana un accidente en Etiopía en el que murieron ciento cincuenta y siete personas este organismo dice que es una medida preventiva se adopta para asegurar la seguridad de todos los pasajeros Boeing asegura que sus aparatos son seguros en los próximos minutos vamos a preguntar a los expertos por esta decisión por sus repercusiones pero antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches se ha levantado el secreto del sumario del caso erial que salpica Eduardo Zaplana a esta hora les contamos la declaración clave que permitió localizar y recuperar el dinero que tenía en el extranjero y conocer la estructura societaria oculta esa información de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 02:56 el testaferro uruguayo Fernando Washington Bell Hot vendió a Eduardo Zaplana hay posibilitó toda la operación el sumario revela que acorralado por los investigadores declaró y contó con detalle toda la operativa internacional de ocultación y blanqueo de activos del ex ministro dónde y de qué forma se encontraban los diez millones de euros que tenía a nombre de terceros el texto pero confiesa que empezó a trabajar con Zaplana en dos mil nueve que fue él quién montó su estructura de ocultación en Uruguay y su cuenta en Suiza y que en siete años ha dado a Zaplana en efectivo mediante el sistema de compensación dos millones trescientos mil euros Bélgica Jo también cuenta las precauciones que tomaba Zaplana para comunicarse ya está los honorarios que le pagaba tampoco duda en identificar a dos de sus amigos como testaferros del ex

Voz 0194 03:40 en reconocimiento y reparación para familiares de víctimas del franquismo han entregado esta noche lo ha hecho la ministra de Justicia once declaraciones a familiares de algunos de los enterrados en el Valle de los Caídos en ese acto ha estado Elena Jiménez

Voz 0371 03:52 amarillo con un sello del Ministerio de Justicia en el que se puede

Voz 8 03:56 se había quedado acreditado que un Rafel abril padeció persecución y violencia durante la Guerra Civil por razones políticas e ideológicas que que el Gobierno de España que don Aquilino Baragaño Mon padeció las consecuencias de la guerra

Voz 0371 04:10 esto que iba diciendo el director general para la memoria histórica así hasta once nombres a los que el franquismo fusiló o alistó en el bando sublevado y cuyos cuerpos sin permiso de sus familias fueron llevados al Valle de los Caídos el nieto de dos fusilados por el franquismo se emocionaba al pensar en darle ese papel a su padre ya mayor lo mejor es el mejor regalo que Dalila chavista este hombre que decía que es ebanista y que piensa ya en hacerle un marco a ese papel de recordar

Voz 0194 04:35 a la justicia de Venezuela investiga Guaidó el fiscal general ha anunciado la apertura de una investigación por su presunta responsabilidad e implicación en la crisis eléctrica que vive el país desde el pasado jueves el que se atribuye acciones de grupos contrarios al Gobierno y a Estados Unidos el ministro de Comunicaciones decía a primera hora de la tarde que la situación está normalizada en casi la totalidad del país Nos queda una propuesta más para esta ahora la cara B de Sara Lee hablamos de sabotaje

Carmen del Riego buenas noches muy buenas noches Berna González Harbour buenas noches hola buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches Pedro Blanco que está en la mesa de producción atento a a la información de última hora hay también a sus mensajes de Whatsapp

no hablo Morán buenas noches Ángels buenas noches no estamos hablando de un

Voz 0194 06:08 modelo de avión especialmente antiguo sino más bien lo con

Voz 0371 06:10 claro claro porque no hace ni dos años que el

Voz 1667 06:13 sin siete tres siete Max ocho como el que se estrelló en Etiopía este fin de semana se utiliza con fines comerciales tiene capacidad para doscientos diez pasajeros como máximo y una autonomía algo superior a los seis mil quinientos kilómetros el fabricante lo presenta como uno de sus modelos más eficientes y uno de los más solicitados por las compañías de todo el mundo el pasado año por ejemplo Aeroméxico recibía así a su nuevo Boyle

Voz 11 06:37 cuáles son los beneficios de específico de este avión bueno tiene un asiento que diseñamos exclusivo el Internet que va a tener el avión es de dos megabytes por segundo que es el más rápido de la de la industria también tiene cuarenta por ciento menos de sonido lo cual va brinda una experiencia y un viaje mucho más placentero para nuestros pasajeros las turbinas son son eco friendly y eso también nos va a ayudar a nosotros hacer más eficientes como empresa pero también con el medio ambiente

Voz 1667 07:04 mejor diseño Internet turbinas eco friendly Boeing detalla en su web que actualmente hay registrados algo más de trescientos setenta aviones de este tipo operando para medio centenar de compañías de todo el mundo

Voz 0194 07:15 en muchas de ellas han decidido dejar sus aviones en tierra hasta aclarar lo ocurrido el pasado fin de semana con el vuelo de Verlaine

Voz 1667 07:20 exacto ese vuelo que se estrelló poco después de despegar de la capital etíope provocando ciento cincuenta y siete víctimas mortales incluidos dos pasajeros españoles bufones como informaba este ministro de Transportes etíope se dirigía a Kenia pero el piloto comunicó dificultades en el avión poco después del despegue recibió autorización para regresar al aeropuerto pero se estrelló a medio camino a unos sesenta kilómetros de su punto de partida

Voz 0371 07:46 pero es como apuntábamos antes el segundo aquí

Voz 1667 07:48 dentro de este modelo de Boeing en menos de cinco meses en octubre estrelló otro en Indonesia en circunstancias muy similares sólo estuvo unos minutos en el aire apenas un cuarto de hora se perdió el contacto después de que el piloto solicitará a regresar al aeropuerto aquel accidente de octubre recordamos provocó ciento ochenta y nueve víctimas mortales la investigación se centra en el posible fallo de un sistema del avión que debe evitar la parada repentina del motor del aparato aunque el vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos Carlos San José optaba por la prudencia esta tarde en la venta

Voz 12 08:18 en la mayor parte de los accidentes se concentran precisamente en las fases de despegue y aterrizaje en un ambiente es accidentes no se produce por una causa se producen por una concatenación de causas es la investigación rigurosa la que determinará los detalles de qué factores han influido una causa principal unos los factores que han llevado a que acabe en una tragedia en lugar de otra manera

Voz 0194 08:45 hasta que no se sepa con claridad qué ha pasado en estos accidentes muchos han decidido dejar este modelo de Boeing en tierra Carmen Viñas desde Alemania buenas noches buenas noches empezando Carmen por la Agencia Europea de Seguridad Aérea que prohibe desde esta tarde el vuelo de dos modelos de Boeing

Voz 0391 09:02 pues sí como medida de precaución y para garantizar la seguridad de los pasajeros la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha decidido suspender todos los vuelos del Boeing siete tres siete Max en su espacio aéreo una medida que afecta al modelo siete tres siete ocho Max implicado en el accidente mortal de Etiopía y a su hermano es siete tres siete nueve Max de mayor en G además ha emitido una directiva de seguridad que ha entrado en vigor hace una hora en España en la que incluye la suspensión de todos los vuelos comerciales hacia dentro o fuera de la Unión Europea con estos modelos que sean realizados por operadores de terceros países la AESA con sede en Colonia ofrecido su ayuda en la investigación a las autoridades etíopes a las estadounidenses puesto que colaboran debido a que la aeronave ha sido diseñado y construido en Estados Unidos la investigación del siniestro sigue abierta por lo que la Autoridad Europea de aviación recuerda que aún es pronto para sacar conclusiones sobre su causa

Voz 0194 09:56 al final se ha sumado a una larga lista de compañías que también han preferido cancelar los vuelos de estos aparatos Miguel Crespo buenas noches hola buenas noches de compañías y países en los que opera en estas aerolíneas y que han cerrado su espacio aéreo estos Boeing

Voz 13 10:07 sí la verdad que ha sido un goteo constante tanto de países como de Aerolíneas van ya dieciocho los países que se suman a los veintiocho de la Unión Europea primeros lo hicieron países como Australia China Mongolia y Singapur el primer país de la Unión Europea en cerrar su espacio aéreo a este tipo de aeronaves ha sido el Reino Unido y a partir de ahí lo han hecho ocho países más de la Unión hasta que la EASA la Agencia Europea de Segura la aérea finalmente se ha pronunciado ya la lista se han sumado en las últimas horas países como India o Turquía y el argumento que utilizan las autoridades aéreas para restringir el tráfico de estos Boeing es similar en todos los países se hace como medida de precaución al menos hasta que se aclaren las circunstancias del accidente también más de una treintena de Aerolíneas van a dejar aparcado sus modelos siete tres siete Max ocho y algunas muy importantes y de países que han decidido no tomar ninguna medida al respecto entre ellas por ejemplo Aerolíneas Argentinas Russian Airlines o Air México

Voz 0194 10:54 Miguel Carmen gracias a los dos buenas noches buenas noches Isabel Maestre es directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea muy buenas noches

Voz 14 11:01 buenas noches nos ha sorprendido que la Agencia Española

Voz 0194 11:04 no se haya pronunciado en toda la tarde incluso cuando países como Reino Unido Francia Alemania ya habían cerrado su espacio aéreo que ha pasado

Voz 15 11:12 pues nosotros hemos estado trabajando con la Agencia Europea a lo largo de todo el día y la Agencia Europea nos ha trasladado que iba a sacar una directiva de la que es lo que procede en estos casos se da autoridad que certificó el avión en Europa y entonces hemos se ha decidido que no deberíamos guiar a los operadores y mucho menos a los pasajeros que es lo que teníamos era que esperar a que saliera a la directiva cosa que ha salido por la tarde no hará efectiva de las ocho hora local española

Voz 0194 11:45 con con lo que ha pasado hoy con la reacción de de todos los países de la Agencia Europea Se está reconociendo que que este modelo de Boeing tiene un problema solo precaución

Voz 15 11:56 eso lo precaución estos nosotros hemos estado en contacto como digo no sólo con la Agencia Europea eh colegas los técnicos y de otras autoridades europeas hice torna la medida de forma preventiva de hecho EEUU que es el país fabricante aunque está colaborando con la autoridad se tío P en la investigación no ha tomado ninguna medida ni tampoco compañías aéreas estadounidenses ha empezado

Voz 0194 12:21 sabemos cuántos aparatos como esta hay en España

Voz 15 12:24 en España no hay ninguno en las campañas españolas no hay ninguna aeronave

Voz 0194 12:28 es decir los que aterrizan y salen desde aquí son de compañías extranjeras

Voz 15 12:31 efectivamente son compañías extranjeras

Voz 0194 12:34 cuanto afecta una crisis como ésta en la guerra comercial con con el otro gran fabricante de aviones a nivel mundial

Voz 14 12:41 bueno yo ahí me permitió que no puedo opinar yo soy la directora de organismos eminentemente técnico y bien temas comerciales no no no le puedo decir

Voz 0194 12:51 pero algo afecta no

Voz 14 12:54 bueno he leído en prensa que parece que voy me está bajando bueno son Isabel Maestre muchísimas gracias nada hasta luego buenas noches de momento

Voz 0194 13:05 a dos Unidos Nos lo decía ahora nuestra invitada es uno de los pocos territorios en los que estos modelos de Boeing pueden seguir volando Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 13:12 es noche pueden seguir volando porque la Autoridad de Aviación Estados

Voz 0194 13:15 quién se cree que no hay razones para dejar estos aviones en tierra

Voz 1510 13:18 así es la Agencia Federal de Aviación está investigando en la zona del siniestro que falló en el avión de Cio piano Airlines y asegura que tomarán medidas de inmediato si encuentran algún problema en la seguridad de este modelo siete tres siete Max pero de momento dice que no hay razones para emitir nuevas directrices que limiten sus operaciones Boeing insiste en que estos aviones son seguros ahora está trabajando en introducir unas mejoras que van a dar más control a los pilotos a partir del mes que viene pero aún así y como consecuencia de las prohibiciones del modelo en Europa y en otros países del mundo la compañías está desplomándose en Bolsa va camino de perder treinta mil millones de dólares en apenas dos días y luego esta Donald Trump que lejos de aportar algo con eruptivo en esta crisis de respaldar a la Agencia Federal de Aviación a una agencia de su propia administración bueno pues en vez de esto ha cuestionado en Twitter la seguridad de los aviones y los avances tecnológicos dice que ya no se necesitan pilotos parábolas sino científicos informáticos de la Universidad de Massachusetts dice que a menudo es mejor lo viejo y lo simple que las complejidades innecesarias que crean peligro que él no quiere que Albert Einstein a su piloto sino

Voz 0194 14:22 profesionales aéreos que puedan controlar una

Voz 1510 14:24 en rápidamente que si fuera pero el seguiríamos viajando

Voz 0194 14:27 diligencia no así están las cosas Marga gracias hasta luego sumamos también la opinión experta de Mar Chicharro miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos mar muy buenas noches

Voz 14 14:39 hola buenas si entra dentro de

Voz 0194 14:42 de lo razonable que un mismo modelo de avión se accidente dos veces

Voz 0378 14:46 es en tan poco espacio de tiempo

Voz 16 14:49 bueno es sin duda genera preocupación por la por la haces similitudes que hay entre los acontecimientos pero también es cierto que es muy pronto para tomar digamos a llegar a alguna conclusión sin ni siquiera ni el primer accidente

Voz 17 15:13 he sea digamos

Voz 16 15:15 he llegado digamos al al al estudio no copas un poco pronto para concursar

Voz 0194 15:21 el hecho de que los dos aviones estrellaban pocos minutos después del despegue bueno puede ser una orientación o una pista de algo

Voz 16 15:30 he bueno es un poco pronto

Voz 17 15:34 pero sin duda

Voz 16 15:35 bueno pues yo pues poder poder podría hacer es decir podría ser sin duda a las condiciones meteorológicas al parecer quedándose no ambos yo no me actuaciones sean eran buena el modelo nuevos a todos el modelo Mac por lo que es por lo que para ser la primera estimación que como digo todavía está en curso los primeros datos que que que ha hecho públicos de un Occidente los pilotos racional mejor más similares con lo cual bueno es muy pronto para dejarlo exclusiones pero sí que me que genera dudas no interesadamente bueno por eso está viendo las reacciones que el Plan Nacional de de dejar en tierra pues

Voz 0194 16:16 con este modelo en entiendes esta esta reacción es la es la lógica piensas

Voz 16 16:24 en fin es conocido el dicho no que que va a darle el transporte no seguro

Voz 0194 16:30 se la seguridad

Voz 16 16:32 siempre siempre ha sido lo primero hecho es si vemos el histórico de de de accidentes de todo tipo en el aviación el digámoslo lo rápido y lo los antes tengo amigos que han que han permitido que bolas se haya convertido en el método más seguro son increíbles no entonces me parece razonable puesto que este tipo de de incidentes de accidentes pues son muy mediáticos y entonces cual cualquier tipo de cualquier tipo de reacción

Voz 14 17:04 es una la seguridad presupuestos Un

Voz 16 17:06 positivas no

Voz 0194 17:07 Márquez se juega con esta crisis bueno ya hemos visto cómo de momento caer en la Bolsa económicamente que representa este modelo para la industria aeronáutica global

Voz 16 17:17 bueno a ver el el minuto siete son unos aviones transporte más más antiguos y más seguros de mundo no creo que el primer vuelo de Toché tres siete el del modo más antiguas original desde el año sesenta y siete por ahí eso entonces se han ido haciendo modificaciones que importan sabes algo adaptando a las nuevas tecnologías a este diseño original no se han ido mejorando motores han ido mejorando los la estructura etc etc hasta llegar a este último modelo que es el modelo más que es un modelo muy reciente su modelo de que hace menos de tres cuatro años es una evolución del siete siete siete siete ochocientos novecientos mil novecientos al para largo radio que es un avión que bueno abordando en todo el mundo de forma forma estaba nunca asegura con lo cual en fin en los próximos meses sino sino antes pues veremos si ha sido casualidad au

Voz 14 18:23 a causa tiene una una una

Voz 0194 18:26 claro porque dices que lleva su modelo que tiene que tiene tres años pero hasta estos dos últimos accidentes que son además muy muy seguidos en el tiempo en muy recientes habrán hecho miles de vuelos no

Voz 16 18:37 sí sí por supuesto el bueno creo que actualmente había hay unos trescientos unos trescientos modelos pequeños cincuenta y dos es decir de Max vuelo actualmente con lo cual Si a los para para certificar una alioli para que un avión

Voz 18 18:57 no entendíamos

Voz 16 18:59 yo he pues bueno pues unas campañas de campaña que guardo prueba etc

Voz 0194 19:04 el gasto en los protocolos de seguridad entiendo que deben ser vamos intensísimo

Voz 16 19:09 por supuesto por supuesto puesto Le Pen

Voz 0194 19:12 contaba antes a la directora de la Agencia Estatal de Seguridad en no me quería responder porque me decía que daba una opinión técnica no sé si tú tienes opinión sobre el peso que tiene la guerra comercial con Airbus en este tipo de crisis Airbus Boeing hay que pasar

Voz 16 19:23 Nos mira mira yo yo personalmente he participado en la campaña campañas de ensayos de de este caso el recién cuenta Goode y una de las cosas que aprendí es que me chocó de hecho cuando cuando llegué Airbus es que en materia de seguridad comercial tiene materia de seguridad la información esté comparte hay hay comités en seguridad conjuntos los que participan ambos gigantes del sector con lo cual en esa ese no deben seguridad realmente eso me sorprendió cuando cuando digamos cuando entré en la industria el darme cuenta que que la transparencia es completa y total no con lo cual yo no no entraría no entraría valorar esto como una guerra comercial al contrario

Voz 0194 20:12 María de los pasajeros entiendo que decirles que tranquilos de este modelo de avión y de todos porque te preguntaba por los protocolos de seguridad que se siguen tú decías antes de que un avión en operaciones claro habrá pasado millones de pruebas

Voz 16 20:24 sí sí sí por supuesto yo creo que en la media están torneo Nuestra Señora de vuelo antes de que un avión dependa depende cada modelo evidentemente no pero en este caso concreto él creo que creo que pasa por más que los más de dos mil horas de vuelo más de los miles y miles de vuelo que lleva en operación no es verdad que bueno ha habido determinados países en europea que recientemente creo que mismo han decido poner tierra por precaución

Voz 14 20:50 a cambio Estados Unidos no lo ha hecho por ejemplo

Voz 16 20:54 bueno efectivamente no no no lo han hecho es una decisión de la de la deseada que ésta sea estos el prólogo de de Hazel en Estados Unidos y bueno veremos veremos como en los próximos días no

Voz 14 21:07 Marc muchísimas gracias por habernos atendido

Voz 16 21:10 muchas gracias a vosotros

Voz 1667 21:12 buenos contaba Marta del Vado hace unos minutos esos mensajes de Donald Trump a través de las redes sociales en las que ha venido a alimentar un poco la crisis que ha vivido hoy Boeing pues básicamente dudando sobre la seguridad en los vuelos de de sus aparatos de los aparatos de Boeing bueno pues según informa la agencia Reuters el presidente de Estados Unidos ha tenido que llamar al consejero delegado de Boeing a tenis mil en Bourg suponemos que para tranquilizarle no se conoce todavía el contenido de esa llamada de esa conversación pero sí que se ha producido después de esos mensajes de Donald Trump en los que venía cuestionar la seguridad de los aparatos

Voz 0194 21:47 decía que era mejor viajar en diligencia prácticamente venga hablo la mesa análisis se que no sois ingenieros aeronáuticos evidentemente pero primero la decisión insólita por precaución y además lo decía la directora de la Agencia Estatal de Seguridad no les decía que llevan estos aviones muchas horas de vuelo han pasado por todos los controles de seguridad además los dos aparatos siniestrados Antón Indonesia como en en Etiopía eran aparatos relativamente nuevos es decir que no había no tenían tantas tantas horas de vuelo pero por precaución en Europa se decidido dejar todos los aparatos en tierra eso da tranquilidad al menos a los ciudadanos a los pasajeros

Voz 0378 22:23 claro como tú decías No somos expertos en estos casos siempre me fío de las autoridades se cuando es una autoridad europea que no

Voz 0194 22:31 el primero han reaccionado los países individualmente

Voz 0378 22:34 sí cuando ahí van seis siete peor la Agencia Europea ha decidido ha decidido cancelarlo yo creo que habrán medido todos los pros y todos los contraer de de la prohibición porque ya habían anunciado en que estaba el elaborando un nuevo Software para para que el el fallo este que tienen un sistema automático y si no fuera tal que en el plazo de antes de que llegara abril que estaría que estaría en marcha esto si deciden hacerlo cuando faltan quince días es que me en probabilidades de que es algo más que mala suerte en dos casos con lo que yo creo que qué es lo mejor que se puede hacer pese a que económicamente voy pues lleva dos días cayendo en Bolsa y con unas caídas muy importantes pero hay una seguridad me parece que está por encima de todo Juan Carlos

Voz 1170 23:40 le parece que hay algunas hay algunos cargos que son especialmente complicados eso de ser director general de estas cosas técnicas que tienes que tomar una medida que que por una parte transmite seguridad a los pasajeros

Voz 0194 23:54 que no hubiera entrado tiene un coste económico y a lo mejor transmite inseguridad nunca

Voz 1170 23:58 sabes cómo las crisis alimentarias las crisis sanitarias nunca sabes cómo actuar si se lo prohiben lo que está lanzando aparte de precaución es aquí hay un problema pero si no lo haces te pues arriesgará que efectivamente no entonces yo no querría estar en ese no es el pellejo porque verdaderamente son decisiones complicadas pero yo creo que cuando una autoridad eminentemente técnica la toma el el el marco de seguridad tiene que ser el el único elemento referencial los demás que no ha perdido mucho dinero bueno eso se puede recuperar

Voz 0194 24:35 pero lo que no se puede recuperar es un tercero bueno es un es un buen es un buen mazazo para para un acompañante me voy Emilia es verdad es verdad que decía es verdad que decía Mark en cuestiones de seguridad no hay guerra entre las dos grandes compañías pero Airbus debe estar mirando de reojo

Voz 1170 24:49 sí pero esa es lo que pasa que cuando es pérdida en bolsa verde en bolsas sí que se recupera otra cosa es que se hubiera perdido el dinero de forma tal pero en Bolsa las acciones pueden subir pueden bajar yo creo que es es un es un problema menor a mi me parece que yo no sabría cómo actuar sinceramente pero yo creo en esto me fio absolutamente de las decisiones técnicas

Voz 0194 25:09 antes de ir contigo Bernal como estamos hablando de las pérdidas de la compañía en Bolsa a Pedro buscado el dato podía haber

Voz 1715 25:14 lo peor por lo que dicen los expertos porque en los títulos que se negocian antes de que empiece a operar la bolsa los las acciones caían un doce por ciento su a primera hora de la mañana en Estados Unidos el cierre de Wall Street ha dejado una caída para Boeing del cinco con treinta y tres por ciento son trece mil millones de pérdida en capitalización bursátil de hecho es Delta ha acabado en verde boina ha sido el peor título de todos

Voz 0194 25:41 sí sí yo creo que cuando ocurría

Voz 0283 25:43 yo cuando llegaron las primeras noticias del accidente el domingo el domingo creo bueno todos yo creo que pudimos pensar esta cosa tan tan nefasta pero humana de Etiopía lejos seguro que es una línea aérea que no me no me afectan no yo creo que es un pensamiento humano que seguramente muchos tuvimos

Voz 0194 26:03 dicen que una de las líneas aéreas más seguras de África sí sí

Voz 0283 26:06 sí luego ya fuimos averiguando pero yo de primeras siempre pienso como he vivido en Rusia ese temido unos cuantos sustos siempre pienso un avión ruso o

Voz 0194 26:16 un avión sí sí sí un Tupolev de esto

Voz 0283 26:20 que ya seguían cayendo año tras año cada vez más pero luego es verdad que te empiezas a informar Yves que es un aeropuerto seguro una línea aérea segura Boing que Boeing es un modelo nuevo que además estamos comprando crecientemente aquí en España no tenemos ninguno efectivamente aunque vuelan algunas de las compañías que lo tienen como Air Noruega en la Ilíada marroquí por tanto por ejemplo ahora dábamos tanto en El País de que el año pasado dos mil dieciocho hubo cuatro mil seiscientos vuelos con setecientas mil personas pero eso es sólo un cero coma dos por cien de las personas que han viajado en vuelos en operaciones aéreas el año pasado en España pero en Europa por ejemplo estaba comprando veinte Ryanair estaba comprando esperaba ciento diez pero no habían llegado todavía

Voz 0378 27:08 pedidos es decir que es un es

Voz 0283 27:11 es una compañía importantísima es un modelo que estaba en expansión que iba a llegar a España de la mano de Europa esto sea frenado por supuesto suscribo todo lo dicho sobre la seguridad no puedo sino sorprenderme una vez más por las palabras detrás

Voz 0194 27:28 quién se atreve sean los que estamos aquí

Voz 0283 27:30 incluida la gran experta que has entrevistado que es la jefa de la agencia

Voz 0194 27:35 esta esta es de seguridad seguridad hemos

Voz 0283 27:38 ha sido prudentes incluida ella que es la más

Voz 0194 27:41 me autoridad pero ahí tienes al señor Trump

Voz 0283 27:43 que habla de esto como si estuvieran Navarra de bar cosa que nosotros por supuesto no nos atrevemos a hacer es de verdad

Voz 0194 27:49 la capacidad de Euskadi no sólo no me gustaría ser pasa osea yo prefiero la reacción de Europa que la reacción de EEUU no por supuesto pero ya ya no del presidente sino la decisión que tome Europa que como decía Juan Carlos es una decisión difícil no me gustaría estar en la piel de quien la toma pero quise dejar en tierra

Voz 0371 28:06 estaría pasajero de en están otras en Estados Unidos y creo que

Voz 0283 28:10 ya han encontrado las cajas negras bueno pues que se investigue realmente parece que no es casual esta repetición de de esta modalidad de accidente al menos mientras investiga luego yo qué sé siempre se puede revertir esta decisión pero pero sí es franca teniendo en no me pasa lo Reverte acuérdate no tiene nada

Voz 0378 28:29 que ver con con este caso pero acordaros después de aquel accidente del Concorde

Voz 0194 28:35 que también se decidió

Voz 0378 28:37 paralizar suspender los vuelos jamás volvió a

Voz 0371 28:42 como viene bien es

Voz 0378 28:44 verdad que era muy deficitario porque costaba muchísimo para para las prestaciones quedaba que es verdad que bajaba a la mitad el tiempo de vuelo entre Londres y Nueva York pero pero en Concord no volvió a volar

Voz 14 29:02 después de aquello que te parece un caso de dicho tramo

Voz 1170 29:06 a mí me mola mucho yo creo que los aviones se llevó común volante tres pedales aceleradores la marcha no

Voz 19 29:13 yo creo que se debe creer que una bienes como un coche

Voz 0194 29:18 yo he hecho una diligencia porque me parecía un poco de las películas

Voz 0371 29:21 este que es donde Don Benito representante de los coches

Voz 1170 29:24 es el hombre yo creo que la tecnología introduce un una complejidad máxima a la hora de de pero garantiza incrementar los niveles de seguridad de forma absolutamente brutal oleada no no no consigo entender está en fin es un poco de L

Voz 0194 29:41 bueno sí eso enorme

Voz 0371 29:42 pero no sólo le quita

Voz 0194 29:45 exacto bueno esta es la decisión que ha adoptado hoy Europa y que además no tiene precedentes precaución se dejan de momento en tierra no se levanta no despega ninguno de los aviones Boeing siete tres siete ocho ocho Max está a la espera de lo que digan los resultados de las investigaciones de esos dos accidentes que es cierto que han tenido una secuencia muy similar es decir en muy poco espacio de tiempo y que además los dos accidentes se han producido justo después o minutos después del despegue Pablo mañana más

Voz 1667 30:13 hasta mañana

Voz 0371 30:31 sí entonces buenas noches hoy miramos a de Exteriores en la cara B vamos a mirar a Venezuela ayer discurso de Nicolás Maduro en el palacio de Miraflores perdona que te interrumpa Ángels porque yo creo que

Voz 1880 30:49 ayer discurso de Maduro si la verdad nos daría para

Voz 0371 30:51 hacer es una buena dos millones de eso es verdad

Voz 0194 30:55 es una de las palabras que hay repitió fue sabotaje se viene hablando de posible sabotaje desde el jueves desde que comenzó el apagón eléctrico en todo el

Voz 1880 31:03 es si el Gobierno de Maduro ha dicho desde hace cinco días que ha sido sabotaje por cierto que esta tarde la fiscalía de Venezuela ha anunciado la apertura de una investigación contra Guaidó por esta situación de crisis eléctrica iban el ministro de Comunicaciones venezolano también esta tarde hace unas horas decía que casi la totalidad del territorio ya tiene electricidad pues sabotaje

Voz 0371 31:22 en la cara B eso es si vamos a empezar escuchando

Voz 1880 31:25 a Maduro como decías antes en el discurso de anoche

Voz 1623 31:28 cuando venía darles este mensaje facturamos a dos individuos tratando de sabotear el sistema de comunicaciones de Guayana de Gori para revertir el proceso de recuperación fueron capturados en Francia

Voz 1880 31:49 bueno pues individuos saboteadores que fueron capturados

Voz 0371 31:53 dice madurada Grand de la palabra bueno la cara B

Voz 1623 31:58 pero a madurar

Voz 1880 32:00 a ir más allá no dice que según él también hay claro autores intelectuales del voto

Voz 1623 32:05 yo pido que no solamente a los autores materiales directos de estos sabotajes desesperado sino la justicia venezolana vaya por los autores intelectuales de este daño gigantesco este mal de esta puñalada que le han metido al derecho a la vida la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo

Voz 1880 32:28 vale angels como decíamos antes en un momento ha dicho ya tres sinónimos de sabotaje este daño este mal esta Puñal

Voz 0194 32:35 además creo que no fueron los únicos sinónimos no también

Voz 1880 32:37 o emboscada fascista

Voz 1623 32:40 dura que vamos avanzando en liberar el sistema eléctrico de esta emboscada fascista criminal de este ataque imperialista

Voz 1880 32:50 también ataque imperialista y más

Voz 1623 32:53 llama golpe criminal eléctrico es una grave violación de los derechos humanos de todos los compatriota hay que ver todo lo que ha pasado en necesidad nuestro pueblo en estas horas de estos días que estamos batallando contragolpe eléctrico

Voz 1880 33:08 es no más golpe criminal eléctrico

Voz 0371 33:11 Nos hace Maduro sólo la si bien es cierto mientras tú estabas aquí estaba buscando Carmen en su tableta fila gracia

Voz 6 33:17 sí sí sí sí sí están la RAE válida

Voz 0371 33:20 de flagrante sí sí vale pues cualquier día acordes nosotros este pero ahora vamos ya al al Diccionario a ver qué dice sabotaje dice es el daño a Godín

Voz 1880 33:29 primero que se hace en servicios instalaciones productos o procesos como procedimiento de lucha contra los patronos contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos la segunda acepción del diccionario dice oposición hubo obstrucción disimulada contra proyectos órdenes decisiones o ideas

Voz 0194 33:49 es una palabra francesa no sabotajes si la palabra

Voz 1880 33:51 potaje proviene etimológico mente del francés sabotaje viene de sabor que es un sueco es un zapato de madera IS fuego ese sabor lo usaban en los movimientos anarquistas de finales de siglo XIX y principios del XX para las reivindicaciones laborales y políticas sobre todo las relacionadas con la jornada de trabajo los a Bosch los suecos empleaban para inutilizar las máquinas de las industrias con con esos pocos las obstruyen o daban también golpes a las máquinas pero bueno hay otras teorías sobre el origen del uso de la palabra una más es que los saboteadores verán los campesinos que es que pisotea van con sus zuecos las cosechas irá también su modo de protestar frente a los dueños de las tierras hay una idea más son otros que dicen que como si caminaba tan mal con esos suecos suave inestabilidad es eso hablar de la poca eficiencia de los obreros y escucha lo bien que suenan los sabores de Helene en la voz de Georges Brassens

Voz 21 34:50 esa labor en la

Voz 22 34:52 Cruz le invita en Londres en la AP eh hola amplíe

Voz 0194 35:19 me fascina conocer el origen de las palabras no sabía que sabotaje veleidades sale sabía que esa voz quería decir sueco sea que Pablo Sánchez leones historiador investigador en la Universidad Nova de Lisboa Pablo muy buenas noches

Voz 14 35:31 hola buenas noches Pablo como define es tú el sabotaje

Voz 18 35:35 bueno definirlo algunas definiciones lo siempre lo más difícil históricamente que es una manera de aproximarse a la realidad podemos decir que que en la definición que vienen en diccionarios bastante adecuada un tiempo en el que queramos los trabajadores para protestar contra estaciones de trabajo relacionadas con la innovación tecnológica en pero sobre todo con la apropiación de los medios de propiedad por parte de los patronos solamente poderles ver la fuerza de trabajo una de las prácticas consistía en en sabotear es decir en en la que no funcione la maquinaria productiva

Voz 0194 36:14 es decir aparte aparece

Voz 18 36:17 grandes obviamente aparece Pablo con la industrialización

Voz 14 36:19 eh

Voz 18 36:21 sí en principio sí es un término digamos del movimiento obrero moderno que tiene varias derivaciones quiero decir también sabotajes montan grupos terroristas en Estados Unidos en los años sesenta como los Weather Underground que ponen bombas simbólicas el lugares a los que quieren llamar la atención que tiene una carga simbólica ahí que Dios de alguna forma digamos se oponen drásticamente por ejemplo encontrar multinacionales llegan a atentar contra el Capitolio en Estados Unidos pero siempre que no haya víctimas aquí éramos la diferencia con la lógica que llamó nuestra vista es que nuestro busca ningún derramamiento de sangre pero sí señalar y al mismo tiempo tratar de bloquear el funcionamiento de instituciones privadas por instituciones públicas principalmente privada pero no solamente

Voz 0194 37:02 entonces sabotajes un medio de presión no es nunca el resultado

Voz 18 37:07 sí claro claro con esa se buscan efectos

Voz 0194 37:10 claro si es el camino para conseguirlos

Voz 18 37:13 claro efecto sobre la desestructuración del poder del contrario

Voz 14 37:18 pero claro no es lo mismo que

Voz 18 37:20 sean utilizados digamos por masas de población que tienen que organizarse con las dificultades que se implica de coordinación y de todo que que digamos de alguna forma mucho más coordinadas desde arriba sino que vivimos ya mundos en los que las cosas son arriba bajo tan así no digamos que el el caso venezolano actual que nos ocupa creo pues obviamente está el poder de Maduro pero también hay otros poderes hay otros poderes dentro de Venezuela y también hay poder fuera de Venezuela que no son precisamente la pequeña población en la colección digamos de Virgin que tiene que organizarse para montar sabotajes esos sabotajes están dando con coordinación y de poder con poderes que tienen capacidad efectiva

Voz 0194 37:57 es decir lo que puedan hacer por ejemplo terceros países con Venezuela desde la asfixia económica algunas otras iniciativas para

Voz 21 38:05 intentar derrocar al régimen de Maduro eso tú lo llamaría

Voz 0194 38:07 potaje

Voz 16 38:09 que es un sabotaje claramente desde digamos de de desde hace hecha desde

Voz 18 38:14 agentes componer con mucho poder de hecho pero no dejan de ser sabotajes no es el sabotaje histórico de los obreros que no tenía nada que perder tiene otro muy diferente tenemos además una experiencia en Latinoamérica que es vamos llegamos absolutamente modélica de cómo se puede derrocar a un Gobierno en ese caso o más claramente democrático que él de Maduro eh pero por cuestiones de tipo ideológico que ponen en marcha lógicas contra revolucionaria eso digamos contrarias a al cambio soslaya las reformas que es en el Gobierno de Allende hay un documental que puede ver cualquier ciudadano que es absolutamente magnífico y reconocido mundialmente de Patricio Guzmán la batalla de Chile en el que una parte integral del documental dedica contar cómo funcionan las lógicas de desabastecimiento programado por la porque si hace dice entonces chilena con apoyo externo muy fuerte de la CIA y del Gobierno norteamericano para para boicotear la propia producción es decir los propios empresarios deciden que es rentable en el largo plazo adoptaba una postura muy política producir desde es abastecer para hundir un formato un modelo económico que está en ese momento empezando pues no se marche que camina como dice llegamos la lógica de Allende hacia el socialismo y frente a eso yo que se hace es lo cautos cierres de fábricas boicoteo de distinto tipo y sabotajes también eso ha sucedido está muy bien grabado está reconocido históricamente así se envió al gobierno de Allende más allá de ninguna otra consideración

Voz 0194 39:50 es decir que entonces además que estamos explicando desde que empezó a hablar contigo que tenemos muchas veces la imagen del sabotaje como algo violento o que lleva violencia no tiene por qué

Voz 18 40:02 no no puede estar muy realizado enhorabuena partidas de póquer de señores muy poderosos al terminar había comida que esa es la cuestión también en la España en los setenta y en los cómics por ejemplo que se pueden perder Carlos Jiménez que cuentan cosas parecidas hubo boicots y hubo sabotajes de de la extrema derecha digamos poderosa durante la transición un ejemplo muy interesante también que es lo que es perfectamente un sabotaje político es cuando triunfal popular en el año XXXVI está en las memorias de Arturo Barea

Voz 16 40:32 en esa primavera en muchos cambios

Voz 18 40:35 desde Madrid los propietarios de las tierras deciden no no cosechar para no dar empleados jornaderos matarlos por un lado de no no darle esa el salario y además no cosechar para que no haya producción que la economía se reestructure el sabotaje organizado por poderosos es una forma

Voz 14 40:50 es combatir Jiménez que Fang

Voz 18 40:53 lo reformas radicales no es la primera vez que la Historia no digo que esto sea a favor deben de Venezuela pero está claro que el formato es ese

Voz 0194 41:01 Pablo muchísimas gracias como siempre

Voz 14 41:04 bueno estaba otra hasta luego

Voz 23 41:07 con una app

Voz 24 41:16 Ana

Voz 23 41:28 alta

Voz 1880 41:32 es la letra de esta canción que dice metamos una piedra en el engranaje queda justo lo que significaba el hacer un sabotaje ella es María Lavalle esta español argentina un tema de

Voz 0371 41:42 mil novecientos noventa y cuatro se verán si tenía un concepto tan amplio de sabotaje como que nos contaba el experto como contaba

Voz 0283 41:48 yo incluiría incluso bueno ya os pregunto como expertas en el tema del hackeo del

Voz 0371 41:55 pues también hablaremos hubieran para cantar al al los ataques

Voz 0283 41:59 has informáticos claro claro osara piratas informáticos y gobiernos organizados claro estoy segura de que Rusia ejerce

Voz 0371 42:07 es un tipo de se puede llamar segura me di cosa claro

Voz 0283 42:11 es de hacker de hackeo a compañías los sufrimos todos los sufrimos nuestras compañías grandes empresas lo que me llamó la atención del simplismo con el que habla Maduro es que han sido sometidos a un sabotaje imperialista de tal pero vamos a ver es que toda gran compañía las nuestras lo están y viento toda gran compañía tiene que estar preparada para esos ataques de claro

Voz 0194 42:34 claro luego hablaremos desde el caso concreto de Venezuela porque iremos además allí ahí en directo tenía este concepto amplio de sabotaje tan amplio

Voz 0378 42:42 yo según explicaba el sabotaje y de determinados sectores sociales hacia un Gobierno me recordaban más a la resistencia no que aunque no empleara en concreto prácticas violentas

Voz 1170 43:01 no pero yo no tenía un concepto tan amplio Juan Carlos yo no tengo concepto amplió y que entraría en una controversia con Pablo bastante profunda hay bastante por muchas de las cosas que ha dicho que no no se puede decir sabotaje a lo que es la planificación de golpe de Estado que fue lo que fue en Chile bueno en lo que pasa en Venezuela no tiene que ver con el sabotaje Si tú no tú tú cuidarlos la la la la producción eléctrica desde hace veinte años evidentemente no se produce electricidad no tiene nada que ver con un sabotaje esta cosa de la imperialismo lo y los malos los chicos malos que se reunen tomando café con fumándose un puro y designando el el futuro del mundo me parece que Pablos jovencito ir

Voz 0371 43:49 no no te creas un tiempo no te creas no te creas

Voz 0371 44:10 pensar y mire que vuelve también hablar de los engranajes engranaje cosa está todo el rato una cosa estamos con la máquina Tony Fratto bueno pues son los catalanes de Manel esta canción he traído para aclarar la ortografía de la palabra

Voz 1880 44:25 porque sabotaje en castellano es con J pero la original la franceses con G también es con GM en inglés y también en catalán también es de esa butaca

Voz 0194 44:35 antes muy bien lo está haciendo muy bien coger

Voz 1880 44:38 Julio

Voz 0371 44:44 en la guerra civil aquí en España supongo que también había saboteadores es una figura clave en cual

Voz 1880 44:49 el conflicto mira ahí el mes que viene el día treinta de abril sale a la venta un libro

Voz 0391 44:53 que se titula ajustó saboteadores y guerrilla

Voz 1880 44:55 pero la pesadilla de Franco en la Guerra Civil es de Alfonso López García lo publica cada planeta y analiza las guerrillas del bando republicano cuenta que el propio Largo Caballero

Voz 0194 45:05 la convencido de que gracias a la acción

Voz 1880 45:08 el sabotaje de las guerrillas se podría llegar a dar un vuelco a la guerra que al final pues no pasó sabotaje también otro título de otro libro es el de la última novela de la trilogía Falcó de Arturo Pérez Reverte que salió el mes de octubre del año pasado estés de Alfaguara Iniesta que vamos a escuchar ahora creo que es una de las primeras saboteadores que conocimos los que fuimos niños en los setenta y ochenta aquí es cuando la proclaman presidenta es la bruja avería

Voz 26 45:40 Leoz para torneo foros y filamentos full Callas viene el Parlamento el pueblo emitía un unánime lamento establecerá la democracia

Voz 1623 45:52 todos

Voz 0371 45:54 pero con una gran reboteadora una gran sí

Voz 1880 45:56 caladora adora Lolo Rico además la creadora de La bola de cristal de donde salió esta bruja avería murió el pasado veinte de enero Illa bruja avería llamaba a la guerrilla a la protesta al sabotaje a planteárselo todo porque es que era un programa de televisión en el que se estaba pidiendo

Voz 0371 46:13 los niños que no me lo primero ha saboteado Asimismo el programa antes del cine que nos trae sabotajes

Voz 1880 46:20 no vamos con un clásico con Alfred Hitchcock

Voz 1 46:24 qué les dijo que estaba aquí antes y que nos invitan mozárabe a todo el mundo le gustaría saber es el gran misterio de mirar si uno lo piensa

Voz 1880 46:33 sabotajes una película del año cuarenta y dos es un obrero de una fábrica aeronáutica en Los Ángeles que es acusado de sabotaje de un bombardeo allí mismo la fábrica donde trabaja el para quitarse la culpa empieza una investigación por por todo el país y antes ya nos lo decía Berna yo he llegado también esa conclusión esta tarde no los suave los saboteadores pero los de ahora mirándonos a Siglo XXI yo creo que si bien los hackers no los piratas informáticos esos

Voz 19 46:59 son los que no sabotear no hay con ellos como protagonistas la serie por ejemplo de Mister robot

Voz 27 47:05 es que yo estoy aquí y fuera de hecho imanes Baena

Voz 0371 47:12 vengo

Voz 28 47:14 esta es una serie de hackers que

Voz 1880 47:15 eh que acaba justo este año dos mil diecinueve con su cuarta temporada el protagonista es Elliot al que han llegado a describir como un hacker justiciero psicótico y antisocial el el pronta es Rami Malek que es el protagonista de Bohemia en rapsoda que se acaba de ella

Voz 14 47:30 llevar el Oscar al mejor actor principal

Voz 29 47:41 está pensando a ver cuál cara

Voz 1880 47:43 en de The Queen puedo oponer pues supongo que esto es lo que dicen los saboteadores no no me pares ahora que ya voy para allá

Voz 0371 47:49 estoy en ella estoy en ella

Voz 1880 47:55 y bueno antes de marcharnos quería recomendar una canción más hemos estado hablando de las guerrillas de ponerse en marcha a organizar a la hora de sabotear y me he acordado de Ser brigada que es este tema que escuchamos ahora de León Benavente

Voz 30 48:08 ese hombre pronto de todo hay gente que no acaba no pasó noches ser más Romano fueron buscando el calor

Voz 1880 48:22 no digo que nos vamos SOE bueno pues hoy Angels no vale decir nada de que está cogida por los pelos la canción y nada hemos aprendido lo más importante que sabotear exponer el sabor no poner el fútbol sala máquina para que la máquina deje de funcionar bueno pues qué máquina se resiste a cualquier sabotaje

Voz 29 48:41 James Brown

Voz 6 48:48 sí

Voz 0371 48:49 era imposible

Voz 6 48:52 mañana hasta mañana sin duda

