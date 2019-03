Hora 25 (12/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:17 hoy se ha vuelto a votar en el Parlamento británico ya hemos perdido la cuenta de las votaciones intentando que la salida del Reino Unido de Europa sea lo menos traumática posible para unos y para otros Theresa May parece haberse acostumbrado a los reveses parlamentarios y como intente tieso vuelve a ponerse en pie tras la derrota veremos hasta cuándo pero esta vez ya le queda poco margen el Parlamento sigue sin validar su acuerdo con la Unión Europea a pesar del último esfuerzo de ayer entre May Juncker y ahora las siguientes opciones la prórroga de la fecha de salida el famoso artículo cincuenta te echas salida marcada en principio para el veintinueve de marzo que dentro de nada pero claro que hace pensar que más tiempo signifique acuerdo los actores hasta hoy parece que van a ser los mismos los límites del acuerdo están fijados de hecho no se ha movido ni una coma del documento original sino un compromiso de verdad entre los partidos británicos o la celebración de un segundo referéndum sólo se consigue aplazar el Brexit duro unos meses más con esta prorroga estamos pues ante unas horas y esta vez parece que sí decisivas para el Reino Unido para Europa y las opciones se agota Ángels Barceló

Voz 3 01:23 venga vamos porque lo más inmediato nos lleva esta noche de nuevo al Reino Unido Furyk Chen

Voz 4 01:37 es una

Voz 5 01:38 lo suyo en Chihuahua las cientos cuarenta y dos a favor del acuerdo trescientos noventa y uno

Voz 1071 01:43 en contra ciento cuarenta y nueve votos

Voz 0194 01:46 serían Theresa May ha vuelto a perder el Parlamento le ha tumbado de nuevo su acuerdo para salir de la Unión Europea de una manera acordada a pesar de sus esfuerzos de última hora a pesar de su pacto de anoche sobre el reloj sobre la campana que la llevó a verse con Juncker en Estrasburgo

Voz 1071 02:01 desde que ha llegado a este nuevo momento clave con un desgaste político evidente político y personal diríamos sin voz en el mismo momento en que se ha conocido el resultado la derrota la primera ministra pedía la palabra

Voz 6 02:12 hay profanos entonces seis quince de SAS está hay que hay que enseña mucho pero hizo esta

Voz 1071 02:19 era profundamente decepcionada defendía una salida ordenada de la Unión anunciaba las votaciones que desde mañana mismo afrontará de nuevo a la Cámara británica era el Reino Unido real

Voz 0194 02:27 es al clima en el que está desde que se aprobó el Brexit que es la incertidumbre nadie sabe exactamente cómo se va a resolver este lío

Voz 1071 02:34 en ese mismo Parlamento con la derrota todavía reciente Corbijn ha pedido a que convoque elecciones

Voz 0194 02:39 sí estamos otra vez el Brexit mantiene a Europa en el laberinto

Voz 1071 02:41 sin mapa que diga cómo se sale sin mapa que diga siquiera en qué punto exacto estamos Sastre buenas noches en Arabia salud buenas noches Barceló

Voz 7 02:49 no

Voz 6 02:52 escasa Cheers Andrés

Voz 0194 02:57 lo intentaba esta tarde cuando aún le quedaba un hilo de voz pero ha sido definitivo que incluso el fiscal que también intervenía en Westminster se pronunciara en contra del acuerdo al que llegó medianoche con Juncker para tener garantías de que el Reino Unido saldría de la Unión Aduanera con toda Europa

Voz 1071 03:13 la última vez que el acuerdo era el quince de enero mella perdió por doscientos treinta votos hoy la diferencia ha sido de ciento treinta Londres Begoña Arce buenas noches buenas noches

Voz 0194 03:23 demos por lo último por lo que acaba de pasar Theresa May ha vuelto a ser derrotada y ahora todo queda en manos del Parlamento que tiene que votar mañana si quiere una salida sin acuerdo si no quiere esa salida abrupta el jueves va a votar si piden una prórroga Bruselas para que el Brexit no sea el veintinueve de este mes sino que sea un poco más

Voz 8 03:40 adelante

Voz 0273 03:41 eso es en principio el plan pero hay varias cuestiones en el aire la Unión Europea debe autorizar como sabéis la ampliación en la Cámara de los Comunes hay opiniones muy diversas sobre la amplitud del periodo de esa prórroga Theresa May tras sufrir esa contundente derrota esta noche ha advertido que los problemas que los problemas fundamentales siguen ahí

Voz 6 04:02 sí

Voz 0273 04:04 Contador me contaron salir sin acuerdo o con una extensión no resuelve el problema al que se enfrenta el Gobierno la Unión Europea querrán saber si el Reino Unido quiere revocar el artículo cincuenta insistieron referéndum hay decisiones que tomar a las que la Cámara debe hacer frente ahora el líder del partido laborista Jeremy Corbijn ha pedido acciones lo lleva haciendo hace mucho tiempo y también ha pedido a los diputados que se unan en torno a una propuesta conjunta para negociar la diré laborista apoya un Brexit suave bien tiene partidarios entre los conservadores pero esta noche además por Johnson afirma por su lado que la salida sin acuerdo es ahora la única opción y que el plan de May ha llegado a su punto final

Voz 0194 04:46 ella se llegar aquí Begoña han vuelto a ser horas de mucha agitación pero parece que ha resultado definitiva la intervención del fiscal en el mismo parlamento en contra de ese acuerdo de última hora que llegó anoche me con Juncker

Voz 0273 04:57 punta vio puntualizando realmente ese acuerdo porque Jeffrey How de hecho lo que ha hecho ha hundido con sus conclusiones las esperanzas de sacar adelante el pacto made trató de presentar esas garantías anoche como un triunfo que el Reino Unido podía legalmente abandonar el mecanismo de la frontera irlandesa que la obligaba a estar en la Unión Aduanera

Voz 9 05:18 sí eso lo desmintió en mayo

Voz 0273 05:24 el riesgo legal como GM carta del trece de noviembre no ha cambiado ahora vistas las mejoras la Cámara debe desde el punto de vista político decidir si vota estos acuerdos lo que estaba diciendo es que jurídicamente el acuerdo quedaba como estaba pero políticamente había que calibrar ventajas y desventajas en apoyar o rechazar el acuerdo inmediatamente los conservadores pro Brexit los unionistas norirlandeses anunciaron que votarían en contra

Voz 0194 05:52 Begoña como quédame porque ella parece que aguanta resiste una embestida tras otra libertad de voto a su partido pero Corbijn le exige convoque elecciones

Voz 0273 06:01 la comparecencia de hoy de May ha sido muy reveladora ha sido el fin de casi tres años de lucha por un acuerdo

Voz 0194 06:08 definitivamente repudiado May estaba

Voz 0273 06:11 físicamente agotada con la voz como hemos escuchado Rota llegó a la Cámara de los Comunes abrir un debate trascendental para el futuro del Reino Unido ya apenas había una veintena de diputados conservadores en sus escaños daba la impresión de que no servía para gran cosa lo que decía todo el mundo está ya pensando en los siguientes pasos a dar los comentaristas políticos hablaban de ambiente de morgue de tanatorio que había en la Cámara de los Comunes hoy un antiguo asesor de la primera ministra Joe Jones lamentaba la imagen tan dañina que el Reino Unido estaba dando a la Unión Europea de y al resto del mundo pero May como dices mañana volverá a presidir el siguiente debate hay opciones de un segundo referéndum pues las mismas au quizás menos de momento que unas elecciones anticipadas no hay mayoría para esa segunda consulta el hartazgo con el Brexit de la sociedad de los políticos es de todos gigantesco y este es un Gobierno que está acabado un Parlamento que está paralizado y no sería descartable unas elecciones anticipadas en un plazo no muy largo

Voz 0194 07:15 una de las cosas que ha hecho es que si piden una prórroga Bruselas para aplazar el Brexit el famoso artículo cincuenta tendrán que explicar para qué quieren utilizar ese tiempo para preparar una salida sin acuerdo o para volver a votar como hablábamos ahora con Begoña en Bruselas Griselda Pastor buenas noches es bueno muy buenas porque Juncker hizo ayer su último un último esfuerzo hay opciones de que Europa acepte la prorroga Si es que al final la

Voz 0738 07:37 bueno la Unión se prepara para estudiarla si esta prórroga pero lo que no está garantizado es que la pueda dar no lo cierto es que hay cumbre de jefes de Gobierno la semana que viene y que ese es el escenario para poder saber qué es lo que pasa aunque todo depende claro de lo que digan los británicos

Voz 1186 07:53 así no sé yo creo que es una pregunta importante la que tenemos que hacernos es para que para que les damos una prórroga porque si realmente no han sido capaces en cuatro meses de encontrar un acuerdo interno

Voz 0194 08:06 para aceptar

Voz 1186 08:08 la la la la forma ordenada de retirar de la Unión Europea pienso que es muy difícil que lo puedan lograr si no se altera sustancialmente el contenido de la negociación

Voz 0738 08:20 bueno es Ramón Jáuregui del grupo socialista es miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Europarlamento y expone aquí lo que está siendo ya el debate esta noche no es un debate nuevo como sabe llevamos muchos días dándole vueltas a esto pero es evidente que la derrota de Teresa Melli esta segunda derrota Grade porque desde aquí estaban muy pendientes del resultado y francamente creo que no esperaban que la diferencia hubiera sido tan grandes

Voz 0194 08:47 ha dejado claro yo Griselda es que han hecho ya todo lo que estaba en su mano no que no habrá más cesiones

Voz 0738 08:52 bueno este es el discurso es el discurso oficial sabes que tampoco es la primera vez que se dice que no se va a dar nada y aunque el contenido no ha cambiado ayer encontraron esa esa pequeña trampa para que aunque fuera a través de una declaración unilateral eso pudiera tener valor jurídico y legal no algo que no estaba hace tan sólo unas semanas y todo era sólo una declaración política no no esa me muy bien aquí el discurso es que no va a cambiar nada y lo que está parece muy muy claro es que es practicamente imposible modificar el tema de la frontera con Irlanda porque Irlanda es el país que se queda en la Unión y evidentemente Irlanda no quiere que se toque ese tema pero en la práctica la Unión tampoco le interesa una salida caótica una salida sin acuerdo es francamente una derrota para para un modelo el de la Unión Europea cuya abandera pasa por él diálogo y la posibilidad de negociar acuerdos un Begoña

Voz 0194 09:51 estado de cosas es imposible no presidir cómo va a acabar esto

Voz 0273 09:54 la situación es completamente impredecible es una situación sin precedentes en la historia de este país no va a ser fácil salir del pozo en el que está al Parlamento el Gobierno el Brexit y la política británica no olvidemos que hay fuerzas que están empujando también nación Brexit sin acuerdo una derecha radical poderosa que ha venido buscando eso desde el principio

Voz 0194 10:16 Begoña Griselda gracias a las dos buenas buenas noches seguiremos hablando saludamos a Paul Morillas que es director decido Paul muy buenas noches

Voz 10 10:23 hola buenas noches iban acabando las opciones

Voz 0194 10:26 no

Voz 10 10:28 sí era la única que parece que es la que tiene una mayoría que es el que se votará mañana es decir a la rechazar el acuerdo sin salida es la única que precisamente no es factible porque usted puede votar bañada y probablemente el resultado será positivo en este sentido ha que que que haya una salida ordenada pero lo ordenada que está encima de la si no se quiere es visto hemos visto todo

Voz 0194 10:55 vale

Voz 10 10:55 y tampoco la alternativa que es precisamente continuar en la en la Unión tampoco se hay una mayoría para ello el celo va corriendo es decir el veintinueve de marzo que está fijado por el Parlamento mismo recordemos pues May quién quién quién propuso esa esa fecha en el reloj se va esta marcha por lo tanto se acerca a la fecha osea la única mayoría que hay es es una mayoría inútil en estos sitios

Voz 0194 11:20 y luego está el tema de de la prorroga Theresa May lo decía en su intervención posterior a la votación cuando yo vaya a Europa a pedir la prórroga me van a preguntar para que escuchábamos antes a Ramón Jáuregui que hablaba con Griselda Pastor que hacía la misma pregunta no bueno esa prórroga para que que que puede pasar en ese tiempo de prórroga porque el acuerdo parece inamovible

Voz 10 11:38 claro lo más interesante es ver lo que ha dicho hoy el primer ministro Rutte de los Países Bajos que es el aliado digamos más fuerte que tiene que tiene mella en el en el en el resto de los veintisiete estados miembros o el país que de los temas expuestos está al Brexit la dicho precisamente que a made debería dejar las cosas muy claras porque sino no tienen ningún sentido la empezar a prorrogar sin sin sin un sino un plan alternativo y esa cuestión es la que básicamente si lo dice router lo dicen todos los de los Estados miembros no tiene sentido alargar el periodo negociador si hasta ahora no se han puesto de acuerdo yo precisamente para postergar una decir es que la acabará siendo más o menos la misma la única opción es postergar realmente la fecha pero mucho más allá de los unos tres meses dos meses da igual técnicos porque eso sería lo único que permitir permitiría tener un plan alternativo se a otra mayoría en el Parlamento británico que ayer al Gobierno

Voz 0194 12:35 claro tendría que haber una vez en metro en medio por tendría que haber elecciones es si los actores son los mismos

Voz 10 12:42 efectivamente y eso es una elecciones a día de hoy tampoco resuelven gran cosa porque el partido contra laborista también está bastante a un partido en el en en esa en esa época pero en cualquier caso lo que sí permite por ejemplo es que el mandato negociador que se daría en un Brexit con unas elecciones de por medio fuera más favorable por ejemplo quedarse en la Unión Aduanera en el mercado único entonces aquí estaríamos hablando de otro tipo de Brexit ya estaríamos hablando de un mandato negociador mucho más fácil que es encontrar una posición entre la Unión Europea y el Reino Unido y por lo tanto ese escenario no se puede dar en tres meses Zenet se tiene que dar en un año se tiene que dar una prorroga mucho más está mucho más amplia y aquí está el problema por supuesto de las elecciones al Parlamento Europeo

Voz 0194 13:26 claro es que iba a decir que iba a decir también esto que en medio habría esas elecciones al Parlamento Europeo a las que concurría el Reino Unido

Voz 10 13:33 efectivamente y eso es el motivo por el cual la prorroga amplia en el Reino Unido es anatema porque precisamente sería a desobedecer totalmente el mandato del pueblo británico en ese referéndum en el que se quería salir de las instituciones que contrasentido sería estar votando para unas elecciones da una institución a la que no quieres pertenecer

Voz 0194 13:51 por Morillas seguiremos hablando más pronto que tarde ya verás vale

Voz 10 13:55 he tienen muchas gracias hasta luego buena

Voz 0194 13:57 es noches ahora ahora entramos en la tertulia sobre el tema del Brexit pero me tengo que ir a Venezuela porque hay alguien que está escuchando al teléfono está pendiente nosotros al teléfono y tiene que coger un avión pero antes de la novedad que hay sobre la paz

Voz 1071 14:10 bueno de momento se va alargando ya no es sólo eléctrico hay verdaderos problemas para conseguir agua el Gobierno de Maduro ha detenido a un periodista hispano venezolano acusa de instigar de alguna manera este supuesto sabotaje y esta tarde el fiscal general abierto lo comentaba antes cursará una investigación contra el propio Guaidó por su presunta responsabilidad en la Asamblea Nacional aseguraba Guaidó en las últimas horas que Maduro pretende una persecución judicial

Voz 9 14:32 la corrupción la impericia del Sistema Eléctrico Nacional que ha desvelado el plan del régimen con esta acusación trataron de confundir a la opinión pública tratan de dividir a nuestra ciudad pero se mantiene unida sólida fuerte la alternativa tratan entonces nuevamente de judicializar

Voz 0194 14:56 quién está a punto de coger un avión es nuestro compañero Javier Lafuente corresponsal de El País en mes que constan Caracas Javier muy buenas noches

Voz 11 15:04 buenas tardes botaratas

Voz 0194 15:06 estás en el aeropuerto para regresar a México que has visto o te voy a preguntar cómo dejas Venezuela el Gobierno ha dicho esta tarde que el servicio de luz está restituido casi por completo qué percepción tienes tú

Voz 11 15:18 no yo no creo vamos yo les puedo decir que son no no es así es decir hasta restituye la luz llanamente para hacer una viga según lo normal pero no se podría decir que pesaba vuelto a la normalidad ahí en una ciudad que que vamos llevan mucho tiempo ya aparentando una normalidad que que no es tal la mayor sensación con la que me quedó desde Caracas

Voz 0194 15:49 cuáles están siendo los efectos de este apagón sobre la la la población efectos prácticos

Voz 11 15:55 pues todavía hay comunidades hay sectores hay barrios que que siguen sin tener los los primeros días sobre todo eso afectados pues imagínate a las conexiones ha habido imposibilidad conectarse entre nosotros mismos con con mucha entre y no te digo ya en zonas populares porque aunque es marcaban nosotros tenemos acceso mucha gente pues ellas son las autopistas donde había algo de señal de telefonía cobertura que podría ser el tema de los populares que llevaba cuatro días sin poder sin poder hablar con nadie y eso en Caracas la gracias tanto cuando saber lo que está ocurriendo en los Estados en Maracaibo en la segunda ciudad súper calurosa como cuenta a todos los medios unos cinco grados donde empezaban a verse imágenes de saqueos de de desesperación en una idílica agravado al principio en los hospitales

Voz 10 16:59 yo ahora el gran problema es que eso estaba bien no

Voz 11 17:02 en el agua por qué va a tardar yo creo que el principal reto ha recuperada la recompra al suministro de agua que eso está afectando a los fondos podría agravar aún más la crisis

Voz 0194 17:18 de la situación política Javier porque la fiscalía ya investiga a Guaidó hay un periodista detenido la sensación allí es que puede empeorar todavía más el clima político

Voz 11 17:27 pues son algunos lo enseñado Venezuela en estos años es que creo que tiene un poder anterior considera que es la verdad que la situación en Picos centro pensamos que va a llegar un pico en el que va a pasar algo que yo siento que es un es famoso ninguna porque aún no va a ser el desenlace no te sabría decir a lo hace ya que inicie enlace vas es dos meses soporte pero yo siento las filiaciones es insostenible el chavismo uno duro no está aplicando poco la lógica política suya que siempre ha explicado que es desmontar los uno la cuestión en este caso de remontar la intervención desde parques donde Project es una intervención extranjera ir resistir los estudios o por la parte de la oposición de Guaidó pues tenemos ahí un punto en el que yo creo que la estrategia las expectativas para ellos otra Mullan altas pero llevamos dos inmersas también en que nos está metiendo todo en el embudo que quién lo está sufriendo por son los fans

Voz 0194 18:43 a estás en el aeropuerto a punto de coger ese avión entiendo que hay también se notan los efectos de la pago aunque debe ser cualquier operación en gestión debe ser mucho más complicada

Voz 11 18:52 bueno puntos para que te hagas somera muy poquitos vuelos las compañías apoyan empatado a facturar algunos mal el dato algunos compañeros estaban una persona ayer sólo son permitía que bueno la necesidad del control de inmigración esa mano y ahora mí Ximo para bueno dos me antes de hablar con contigo no saben en qué han cambiado que como no funciona nada postales dan todo a gritos aquí también con fuerza pero al menos nosotros somos unos privilegiados que podemos

Voz 0194 19:28 ah exacto

Voz 11 19:31 hay muchísima gente muchos de personas que no tienen hasta estas

Voz 0194 19:36 los Javier muchísimas gracias sí buen viaje

Voz 11 19:40 un abrazo hasta luego después retomaremos

Voz 0194 19:42 el tema de Venezuela porque también hay novedades en EEUU con la salida de todo el personal diplomático pero era importante hacer esta esta conexión con nuestro compañero del país porque tenía que coger el avión era quién mejor nos podía relatar cómo cómo dejaba la situación en ese país en Venezuela un poco y me voy al si Juan Carlos otra votación perdida por Theresa May mañana se vota el Brexit duro duro también sabe que no van a pedir esa prórroga y la pregunta es esa para qué sirve una prorroga yo creo que antes

Voz 1170 20:12 de contestar ha preguntado intentar con este contestar yo creo que tenemos que hacer especial hincapié en la bajísima capacidad la bajísima demostración dada por los parlamentarios británicos nunca una clase política yo creo británica ha estado en este nivel de estulticia absoluta no saben lo que quieren es decir parecen niños pequeños esto no puede ser es si son parlamentarios representan al pueblo se les puede exigir y puede haber diferir sí espero que no sepan lo que quiere quieren pero no lo quieren no quieren irse pero quieren irse quieren la unión aduanera pero los los lunes miércoles y viernes los jueves ya están haciendo una demostración de niños mimados verdaderamente sorprendente yo creo que en el resto de Europa tenemos que tomar cuenta de esto porque siempre hemos tenido ese mito de la política británica como la mano de la política pragmática la política que siempre llega resultados satisfactorios moderados para todas las partes pues vemos que no es así no luego que va a ser pues yo ya sinceramente creo que no lo saben ni ellos yo mi apuesta y creo que vamos yo yo lo digo como parte interesada a mí si un país decide salirse de la Unión Europea oiga usted a apechugar con las consecuencias Cameron cometió el error podemos decir que que error más someter a referéndum pero una vez sometido tú tienes que hacer caso a lo que ha dicho el pueblo engañado no engañado bien todo eso me parece muy bien pero la decisión básica es Nos vamos de la Unión Europea en todos sus el ámbitos no nos vamos de El ámbito institucional y nos quedamos no la la la la la la pregunta de del del del del Brexit la contestación del pueblo mayoritaria del pueblo británico fue nos vamos de este marco de integración por tanto el Gobierno y los parlamentarios están obligados a hacer efectivo ese mandato popular

Voz 0378 22:05 y es verdad que el Brexit es Brexit pero sí solamente fuera para Reino Unido pero hay otra parte que también recibe que es Europa que también va a salir perjudicada de de esta salida de estas salidas sin acuerdo porque aquí no estamos

Voz 12 22:24 eh

Voz 0378 22:27 viendo o no están decidiendo si hay Brexit sino hay Brexit sino como es el Brexit si va a haber un periodo transitorio para que todos podamos adaptarnos y sobre todo no haya consecuencias graves para los ciudadanos y para la para las empresas si se va a hacer a las bravas esos lo que es esta defiende y por eso yo no entiendo para qué quiere más tiempo porque el acuerdo va a ser imposible ya ya sea negociado

Voz 0194 22:58 durante mucho tiempo no se ha movido ni una coma

Voz 8 23:00 bueno no después se ha buscado

Voz 0194 23:03 esta fórmula a la que han llegado esta noche

Voz 0378 23:06 poco de Fórmula trampa no al estilo de de lo que se hizo con Gibraltar claro a pie de página en una nota a pie de página que podía valer si había voluntad decía Juan Carlos pero es que no saben lo que quieren yo yo sí creo que saben lo que quieren y el problema es que también en el Reino Unido la política mira mucho por desgastar y hacer el mal al contrario y no por por el beneficio el beneficio para el propio Estado entonces bien es verdad que yo sinceramente después de los dos revolcones que ha tenido si no dimite convocó a unas elecciones yo no sé qué tiene que pasar para que convoque unas elecciones por mucho menos por ver mucho menos en cualquier parlamento de de Europa no me voy a ir más más ya se entiende que no tiene la confianza presentan una una una selección es para que los los ciudadanos decida Berna

Voz 8 24:08 os retirarse y dejar que otros forme gobierno que esa es una opción igual más probable que vendamos lo tienen bueno o no pero yo yo estoy contigo oí distinto de Juan Carlos yo sí creo que saben lo que quieren en el sentido de que se acerca el veintinueve de marzo cada vez estamos más cerca obviamente se van colocando más vías tanto para romper sin acuerdo como para romper con acuerdo es decir cada día surgen más mociones más votaciones más disidencias para acabar siempre en el mismo lugar que es romper sin acuerdo hoy por hoy es decir oyera con acuerdo con este acuerdo o sin él

Voz 0194 24:48 sin él mañana es con acuerdo sin acuerdo

Voz 8 24:51 pues posiblemente sea con otro acuerdo al día sí

Voz 5 24:54 de compró ropa os os pero con el acuerdo pero yo no sé yo estoy esa Derbi

Voz 8 24:59 de que al final hay tantos caminos para romper del acuerdo como para romper sin acuerdo uno tras otra vez van hacia la ruptura sin acuerdo es decir

Voz 1170 25:09 lo que yo planteo es Price otra vez perdone la termina

Voz 8 25:13 es el bebe se va por el desagüe el bebe por el desagüe ahí intentos tímidos de agarrar lo pero no hay liderazgo para agarrarle Sheva y todos lo vamos a ver irse por el desagüe ellos lo ven irse por el desagüe surgen algunos intentos tímidos pero no no hay liderazgo ni entre los tories duros mientras los tories blandos ni entre los laboristas Europa mira como sólo puede mirar creo que no puede hacer otra cosa que mirar y ser exigente y dura porque tampoco les podemos conceder cosas cuando los que nos están plantando son ellos entonces bueno que me

Voz 13 25:48 esta fórmula la voz de que me era una metáfora de la situación del país totalmente yo creo que es como la de él

Voz 8 25:55 la de este speaker no sé qué

Voz 13 25:57 a su cargo es el de orden no sé si puesto sí

Voz 8 26:00 speaker es una gran metáfora yo creo que es metáfora de que estamos en un punto de inflexión ya lo hemos traspasado no el punto de no retorno ya está tras pasar ahora vemos cómo se hace Si con el agua caliente el agua fría pero el bebé se va por el desagüe y vamos al desastre

Voz 1170 26:18 bueno es que eso es lo que planteaba el pueblo británicos float plantó el pueblo británico otra cosa sería pero es que la propia Theresa May en las dos últimos días ha dicho ya insinuado varias veces que podría no haber Brexit

Voz 0194 26:31 esto no tiene nada salida es oiga

Voz 1170 26:34 yo convoque elecciones yo me voy ignoraba BRB Brexit porque puede llegar otro gobierno qué tal bien entonces ya sería el colmo pero es que llega Jeremy Corbijn esa supuesta esperanza de no sé que tampoco qué es lo que propone bien que el liderazgo no tiene sentido en el Partido Laborista es que vamos a ver esto no pasaba político serio es que Jeremy Coromines Jeremy Theresa May pues es algo pero por lo menos ahí teniendo en cuenta Theresa May por lo menos puede presentar un acuerdo bueno malo regular pero ella ha cumplido en algunos casos lo que no ha cumplido es la parte absolutamente enloquecida del Partido Conservador y el Partido Laborista que está igual de roto que el partido conservador pues la mitad de los laboristas lo que querrían es que olvidemos los no ha pasado nada volvamos otra vez a un diálogo que nos lleve a retomarla

Voz 0378 27:30 el contrato bueno vamos a ver a los es que Corbijn no quieres éramos es Corbijn quiere el Brexit claro pero es que aunque la mayoría elecciones para ganar se encontró

Voz 13 27:41 bueno eso Strauss tanto digo ya ya resolver claro iba a decir elecciones para ganar pero no una victoria que garantice que se resuelve el Brexit no sea simplemente gana por llegar al

Voz 0194 27:53 poder subiera un liderazgo de verdad

Voz 0378 27:56 en en cualquiera de los dos partidos un liderazgo fuerte que planteara la permanencia del Brexit el huy perdón europeos Armenia del Reino Unido en la Unión Europea efectivamente

Voz 12 28:13 y ese presente

Voz 0378 28:15 tras las elecciones con esa idea yo creo que tendría posibilidades de ganar lo que pasa es que no hay nadie que se atreva

Voz 0194 28:22 ese ese día pasando por un segundo referéndum pues si eso puede digo cómo se puede no se puede

Voz 0378 28:28 interpretar como un referéndum las selecciones

Voz 1170 28:30 yo ya no parece que sea tan claro una una mayoría social claramente en contra del Brexit no los es decir

Voz 0194 28:37 ahora está claro es que vuelve a cómo vuelves a convocar un referéndum vuelve a ganar el Brexit

Voz 1170 28:43 no es improbable

Voz 0194 28:45 el otro día en una de las últimas conexiones que hicimos con Begoña no recuerdo el porcentaje pero ganaba la permanencia pero cuarenta cuarenta y pico cuarenta y pico no recuerdo no recuerdo exactamente esta vez

Voz 8 28:55 se movilizarán los jóvenes Se calcula que entonces se quedaron en casa decidirían por ellos no pero hay algo muy interesantes que hoy en cuántos se conoció la la interpretación que hizo el ministro

Voz 0378 29:08 a Justicia el fiscal que que

Voz 8 29:11 se puso a las claras que esto no era un cambio jurídicamente vinculante no al igual que como ha recordado Carmel de Gibraltar inmediatamente el dub que es el Partido Unionista de Irlanda del Norte que facilita la mayoría absoluta dijo que no los tories contrarios es muy interesante que la prop los propios humanistas de Irlanda del Norte son los que están diciendo que no esto no va a cambiar nada con ningún acuerdo porque no quieren recuperar esa esa frontera y quieren mantener el control de de todo y de la el panorama yo creo que sólo tiene una salida es que ganen los del Brexit duro que ganen en para formar un

Voz 0194 29:54 vosotros vamos si si esa lo que vamos yo

Voz 8 29:57 que es la única salida que se va viendo de todas estas opciones que van metiendo ahí como quesitos de un de un mismo

Voz 0194 30:03 eso que no crece encima

Voz 13 30:05 este año se va haciendo más pequeño más pequeño madrileño pero termino del debate no

Voz 0194 30:10 a veces no sale del queso digamos perdona está a tan poco ella todo esto con la fecha del veintinueve de marzo de momento que eso que quedan diecisiete diecisiete días me parece ser que no queda no queda prácticamente nada sobre el Brexit unas cuantas cosas en la mesa de producción Pedro Blanco porque

Voz 1715 30:26 el primero era un tuit de Pedro Sánchez pero luego

Voz 0194 30:28 no es un artículo ya colgado en el país

Voz 1715 30:31 se están acumulando las reflexiones sobre el proxy que abundan en el en prácticamente todos los medios europeos artículo de Pedro Sánchez el presidente en el diario El País es un al ciclo largo un poco prolijo en fin desde que triunfó el sí en el referéndum recuerda la campaña de mentir mira así de falsedades sobre la que se construyó el sí al Brexit a los diferentes acuerdos que se han ido adoptando para garantizar una salida más o menos ordenada dice el presidente del Gobierno que lamenta profundamente lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento británico porque supone prolongar el contexto de incertidumbre a poco más de dos semanas de la fecha en la que teóricamente debería producirse al Brexit después aporta unas serie de informaciones para eh bueno intentar tranquilizar a los españoles de hecho es lo que dice él quisiera transmitir un mensaje de tranquilidad porque el Gobierno de España ha aprobado un real decreto con medidas de contingencia que cubre todos los aspectos relacionados con la retirada que protege los derechos de los ciudadanos británicos residentes en España y que el Gobierno británico recuerda ha dicho que ahora lo propio con los reírse con los residentes españoles asegura que las relaciones bilaterales con el Reino Unido ganase ayer son y seguirán siendo excelentes que de cara a una relación futura desea mantener la mayor movilidad para los españoles la mayor conectividad entre los dos países Iker la Unión Europea debe continuar con el proceso de integración y en ese sentido termina su artículo recordando o pidiendo a los votantes pensando en las elecciones europeas que piensen bien qué proyectos políticos quieren elegir si aquellos que apuestan por seguir ahondando en Europa o aquellos que quieren erosionar

Voz 0194 32:10 ahora te pregunto por las reacciones en otros medios pero lo que dice ese mensaje de tranquilidad que quiere mandar pero es la importancia de los planes de contingencia que hayan preparado cada uno de los países porque decía antes Carmen bueno ellos salen perdiendo con un duro pero el resto de Europa también es decir hay intereses cruzados y sobre todo económicos que que muchas empresas y hay mucha gente muchos españoles viviendo ahí que que están sufriendo a estas horas es decir sí

Voz 1170 32:34 sí es que en realidad yo creo que cuando se votaron que el Brexit después se dieron cuenta de la profunda interdependencia que existe

Voz 1071 32:41 ya ya que no era tan fácil nos vamos y normal es que sí

Voz 1170 32:44 Inter ligado tanto ya no sólo en el ámbito económico empresarial las propias universidades es decir el el grado de Inter le de interrelación es tan profundo que esos extraordinariamente difícil de romper y los gobiernos tienen que poner en marcha unos unos planes tal pero yo insisto es esto en una una un marco de relaciones bilaterales pero el el elemento central que es la pertenencia al al Illa apuesta por no participar en el proceso de integración europea me parece que es la demostración que hizo el pueblo británico que portón tú tiene que ser respetada

Voz 0378 33:19 el Gobierno lleva tiempo ya ya desde la época de Mariano Rajoy preparando la posibilidad de de ese Brexit sin acuerdo existen planes de contingencia lo sabemos en profundidad hay una página web echan en la misma página web de La Moncloa en la que se habla de soy se supone que las empresas y el Gobierno saben qué tienen que hacer al día siguiente el treinta de marzo porque hablaba SES Se han hecho pensando siempre en esa fecha bueno ya sabemos porque que muchas veces una cosa es la teoría yo otros

Voz 0194 33:59 no tiene claro si yo conozco mucha gente que esto va a afectar a muchas personas concretas que muchas profesiones

Voz 0378 34:06 concretas no en el otro día por ejemplo

Voz 8 34:10 los datos del de Erasmus escenas Muse el año que viene ya no está garantizado para los veranos los estudiantes españoles y europeos muchas universidades están llegando a convenios concretos paralelos entre esos universidades pero eso ya no es Erasmus es un convenio para mantener una beca entre ciertos estudiantes estuve por casualidad aún una amiga que trabaja con tulipanes en Holanda y que venden

Voz 0194 34:37 todos los tulipanes a Inglaterra por ejemplo

Voz 8 34:40 no es raro no sabemos a quién vamos a vender los tulipanes al día siguiente de del veintinueve de marzo no es decir hay montones de de empresas de de servicios médicos universitarios afectados que realmente de momento no les estamos mirando con detalle porque parecen escondido

Voz 0194 34:59 pero serán los números serán los primeros en sufrir las consecuencias Pedro que hace decías que estaba solo creando en otros medios sí

Voz 1715 35:06 de paso somero por las principales cabeceras europeas hay dos asuntos que unen hoy la información en este continente uno ya hemos hablado del a las nueve de la noche la retirada de los Boeing siete tres siete está presente en todas las portadas y otro por supuesto el Brexit me fijo primero en Italia con el Corriere della Sera abre con la Juventus Atlético de Madrid está pendiente el fútbol pero el segundo asunto sí que es el Brexit destaca que ha vuelto a rechazar el Parlamento británico la propuesta de Made in reduce el Corriere a dos soluciones posibles o no hay acuerdo Isère rompe por las bravas o un aplazamiento titula el veintinueve de marzo se acerca como la gran amenaza N Le Fígaro diré ante este periódico habla de una nueva humillación para Theresa May da una cifra un billón de euros que ya ha salido capital del Reino Unido hacia otros países de la Unión Europea en empresas que están preparándose para un Brexit duro en el diario Público de Portugal apertura también con el Brexit de Parlamento cierra de nuevo la puerta el acuerdo de Made in la obliga o la lleva a pedir el aplazamiento del Brexit en el Süddeutsche Zeitung en Alemania titulares muy gráfico todo es posible ahora dejo para el final dos diarios del Reino Unido el Gardian el Independent no tanto por sus cinturones de apertura como por los editoriales que ya han Pool caso en el The Gardian la tesis que sostiene es que hay que posponer cualquier decisión que ha llegado el momento de que primero el Parlamento británico rechace en la votación que va a tener lugar a partir de mañana el Brexit duro en segundo lugar que pida una ampliación del artículo cincuenta pero lo que dice el Gardien es que esa ampliación debe ir más allá de las elecciones europeas porque hay quién está planteando que esa nueva prórroga llegue hasta el ven Penti algo de mayo antes de las elecciones europeas el Gardian dice no hay que pedir más tiempo tiempo suficiente pensando además en que el proceso que se abre en Europa constitución de la nueva Comisión nos puede llevar estas

Voz 0194 37:06 no lo decía por Morita antes cuando hablábamos con él

Voz 1715 37:09 el Independent el Independent va más allá e ir dice que lo que hay que hacer es volver a votar en referéndum este periódico asegura el Parlamento ha dado buena muestra de que está bloqueado no hay una solución parlamentaria cuando a este país el les dijo que iba a haber una gestión parlamentaria del Brexit Parlamento dice no sirve unas segundas elecciones no servirían dice The Independent porque la correlación de fuerzas sería parecida un cambio de primer ministro dice tampoco serviría porque el Partido Conservador están a la gresca por lo tanto según este periódico la una la única opción es que se vuelva a convocar un referendo

Voz 0194 37:43 lo que pasa es que los británicos ya han votado ya decidieron luego ha sido la incapacidad de la política de de llevar a buen término con lo que es lo que los británicos votaron y si el Parlamento británico no sirve y es lo que ha dado no sea que además hablábamos antes cuando lo decía Carmen el el riesgo de que si eso lo desvió el vuelve a saber lo mismo podemos estar votando hasta hasta el día el Juicio Final

Voz 0378 38:06 pero que también se han repetido las elecciones a veces no me digas ya

Voz 0194 38:10 pero tampoco ha habido pero tampoco ha habido mucho cambio en los resultados no pero luego se volvió a votar en referéndum y estima que no descarta es que tengamos que hacerlo en calla calla no es bueno vamos a a Venezuela que antes ya que conectamos con nuestro compañero del país que ese avión para que nos dieran poco Lance hicieron poco la fotografía a esta hora de la situación en Venezuela después del apagón pero hay más noticias relacionadas con esto

Voz 1071 38:35 por qué ha dicho en Hoy por hoy el ministro de Exteriores que España estudiará qué puede aportar para mejorar la situación de los venezolanos por ese apagón que descartado que sea un momento para que Estados Unidos plantee es es que lo plantea un desde luego no la descarta una intervención militar en ese país lo que ha contado Josep Borrell es que Washington que Mike Pompeo vaya ha tanteado a nuestro país para saber de su disposición ante la posibilidad de acoger a líderes del chavismo que quisieran abandonar Venezuela aunque sin poner nombres

Voz 14 39:03 es cierto que has estado seguidos en concreto sin el Pompeo secretario de Estado a la preocupación de sabe que el caso de que algunas personas no sito nombre y alguno de sus familiares si en Venezuela si pudieran ser acogidos en algunos países vernos tan reconocido presidente uruguayo

Voz 15 39:25 cuál fue en cualquier caso la respuesta el Gobierno de España

Voz 1510 39:28 petición si así genérica

Voz 1071 39:30 estoy haría que la estudiaríamos esta pasada madrugada Estados Unidos anunciado de manera un tanto enigmática que retirará a todo su personal diplomático de Venezuela porque su presencia allí era una restricción para desplegar la política que tiene pensada para ese país pues vamos a

Voz 0194 39:46 volver a conectar con Washington para ver en qué ha concretado la Casa Blanca sus planes con Venezuela si es que lo ha hecho corresponsal Marta del Vado hola de nuevo vuela buenas noches que dicen en Washington de la situación en Venezuela Marta

Voz 1510 39:58 el Departamento de Estado asegura que este último movimiento de retirar a todo el personal de la embajada no implica un cambio en la estrategia de Estados Unidos en Venezuela

Voz 16 40:05 en esos

Voz 1510 40:10 el enviado especial para esta crisis Elliot seis Brahms enmarca esta decisión en garantizar la seguridad de los diplomáticos estadounidenses ante el deterioro de la situación del país esto no significa que vayan a empezar una ofensiva militar aunque repiten que todo está sobre la mesa estará una de las dudas que dejó el comunicado que publicó a medianoche departamento de Estado en el que aseguraba que la presencia del personal de la embajada es una restricción para la estrategia estadounidense el canciller venezolano asegurado hoy que han sido ellos quienes han dado a la Casa Blanca setenta y dos horas para que retiren a todo su personal Brahms dice que Estados Unidos no reconoce la legitimidad del Gobierno de Maduro así que no siguen sus órdenes insiste en que es una decisión basada en las condiciones de seguridad ha sido un anuncio raro enigmático decía Sastre porque horas antes Mike Pompeo convocó a los medios para hablar sobre Venezuela no dijo absolutamente nada de esto de la embajada y luego a medianoche sacó este comunicado no pero bueno iban a lo ha explicado así ha confirmado además lo que ha contado hoy Borrell que han tenido conversaciones con España y con algún otro país que no ha querido mencionar sobre los dirigentes chavistas sobre la posibilidad de acoger los en nuestro país dice que no ha sido una propuesta concreta simplemente que están tanteando los aliados para cuando se presente la situación

Voz 16 41:27 hace unos reinos de autobús

Voz 1510 41:31 aunque dice que desafortunadamente ningún alto cargo del Gobierno de Maduro del régimen como comodín él ha aceptado desertar y refugiarse en otro país que es otra de las cosas que Estados Unidos está intentando además de las sanciones para aislar para presionar a Maduro y forzarle a que deje el poder gracias Marta buenas noches hasta luego a la vuelta analizamos la situación en Venezuela

Voz 3 44:05 Keynes SER Hora veinticinco Ángels Barceló en la tertulia Carmen

Voz 0194 44:18 Don Juan Carlos Jiménez y Berna González Harbour Nos explicaba a nuestro compañero El País Javier Lafuente cuál era la situación en Venezuela preguntaba dicen que hoy ha vuelto la luz muchos sectores de Caracas de la ciudad del país y decía no es esto lo que yo he visto unos relataba una situación ya suficientemente grave habitualmente para ciudadanos de Venezuela grabada muchísimo por todas las consecuencias que tiene un apagón de de estas de estas características y además en medio de todo ello verla como que el clima político pero pregunta a peor es decía claro merced a todo susceptible de ir a peor porque también parece que esté como como estancado no pero yo creo que esa es la única

Voz 8 44:58 la señal positiva de de que algo está pasando en lo ha dicho también la fuente está en fase de desenlace puede durar dos meses tres meses cuatro meses yo creo que en esa inacción entre comillas de Maduro esa débil respuesta frente al reto de que representa Guaidó es muestra de debilidad es decir en otros momentos e incluso hace meses desde luego las cargas mataban a decenas de personas cada día o cada dos extraer ideas detenían a los opositores a todos han pasado por la cárcel con torturas y con graves situaciones también para sus familias estén Pass es un síntoma de debilidad sin ninguna duda cuánto durará es decir hay un presento no tengo datos pero puedo deducir se puede deducir que esa falta de esa inactividad responde a que no se les está ordenando al ejército a hacer todas esas cosas porque tal vez se teme que realmente en un momento dado el ejército no quiera intervenir más de lo que está haciendo no entonces bueno está claro hay una debilidad de Ci en alguna medida de Maduro que eso son signos de de bueno lo que estaba llamando Javier Lafuente fase de desenlace no

Voz 0378 46:19 el problema es yo que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo Berna el problema es que alargando se tanto en el tiempo una solución final al final quien sufre son unos alargar la agonía de los venezolanos del pueblo venezolano que además creyó que había llegado el momento y que iba a ser rápido cuando a Guaidó Se se proclamó presidente interino de la República sin embargo ve que no que no era tan fácil es verdad que y demuestra todo una debilidad de Maduro pero también es verdad que ha tenido una oportunidad por ejemplo el Ejército unos mandos de de dar señales de que esa debilidad se estaba produciendo como fue cuando la la el intento de entrar con ayuda humanitaria no se pudo entrar nada de ayuda humanitaria

Voz 12 47:20 bien es verdad que yo creo que que

Voz 0378 47:23 no digo no sé si Guaidó Estados Unidos yo creo que no hizo bien lo de la ayuda humanitaria porque si en vez de empeñarse hacerlo de esa forma no hubiera dejado todo en manos de la ONU

Voz 0194 47:36 por pero había buena parte también de propaganda bueno eso por sólo de oro sí sí sí

Voz 0378 47:41 digo tampoco es esto

Voz 0194 47:44 todo blanco en el otro lado

Voz 0378 47:46 a eso me refería yo lo concedo mucha muchísimo

Voz 1170 47:48 anciano que ha dicho Borrell hoy me parece que es una un elemento especialmente importante lo que te indica que el el impacto empieza a tener una cierta explicación y es que esa salida que es está intentando negociar que los líderes chavistas se desperdicia en el mundo que consigan un así lo más o menos dorado esos está ya encima de la mesa yo creo que antes no estaba claramente encima de la mesa se creía que iba a ser una salida mucho más abrupta ahora yo creo que el ese está trabajar

Voz 0194 48:17 bueno eso es lo que les está haciendo seguramente a lo mejor

Voz 1170 48:20 eres un poco indiscreto haberlo planteado

Voz 0194 48:23 seguramente yo creo saber lo dicho pronto pero esto no

Voz 1170 48:26 perdón

Voz 0194 48:27 es igual resulta que es lo ha dicho porque se le ha preguntado si no bueno y a lo mejor es porque estabas a lo mejor Barça

Voz 1170 48:34 Hay Borrell cree que ese es el momento de poner Roy de diciéndolo animar a lo mejor otros países algo más reticentes a aceptar algo pero yo creo que la solución seguramente vendrá por ahí no olvidemos en Madrid ya hay muchos familias de líderes chavistas no es mucho dinero muchísimo de enero llegan a a los que tienen pisos en el barrio de Salamanca

Voz 13 48:55 no no no yo creo que puede ser también mucha retórica quiero decir que Estados Unidos

Voz 8 49:02 está empleando la retórica en en al coquetear con la intervención militar desde luego con la ayuda estoy muy de acuerdo con con que fue un uso muy político no hay yo así lo dije en su momento pero también el deslizar esto de de preparar ayuda son también

Voz 13 49:17 es Serra de propaganda cree que puede anda para ir minando y que ellos probable pero suene que sepan que se pueden sí

Voz 1170 49:26 se opone a lo esto lo pones en la otra lanza de porque el el régimen no está teniendo una eso qué podríamos esperar que es una respuesta muchísimo más dura en términos represivos seguramente algo así yo yo yo creo que algo así hay hay bastantes países que están dispuestos a que esa es una de las salidas más aceptables para todas

Voz 0378 49:51 no da la sensación de que esto ya lo hemos vivido pero con Veselin Lasarte por ejemplo sí

Voz 0194 49:57 pero cuando se estaba buscando una salida

Voz 1170 50:00 Cobo posibilidad real yo creo que aquí sí que posibilidad real es decir porque una cosa es maduro que seguramente es el estandarte más complejo pero los ministros y mucho de los altos cargos es probable que beban en Madrid nadie sepa ni siquiera que no son es decir yo creo que es más fácil encontrar una salida es algo para Maduro

Voz 0194 50:18 qué es lo que era en el

Voz 1170 50:21 eso de de Siria que era mucho más complejo vamos a dejar