Hora 25 (12/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0225 00:00 criado más ha dicho que es seguramente la respuesta tendrá que pasar por unas alegaciones a las demandas de la Junta Electoral Central unas demandas que tilda de ridículas mientras el plazo de cuarenta y ocho horas dado por la Junta Electoral Central va agotando se hoy las pancartas y los trazos seguían colgados en este impacto

Voz 1 00:16 surgen las polémicas al Sartori

Voz 0225 00:18 eh consellera portavoz que decíamos pero por poco

Voz 2 00:21 campo porque se va de número dos de ellos

Voz 0225 00:23 ahora para Barcelona ha colgado en Twitter también una cita de Ana Frank la cita es la siguiente no se nos permite tener opinión la gente quiere que tengamos la boca cerrada pero eso no te impide la propia opinión todo el mundo debe decir lo que piensas Daddy habría ese tuit con un lazo amarillo y afirmaba que esta es una frase muy adecuada para hoy ya que se cumplen sesenta y nueve años de su muerte de la muerte de Ana Frank en Bergen Belsen por esa comparación la han caído palos de Ciutadans de PSC y PP hay que recordar por otro lado que el precedente más parecido en Cataluña sería la condena a medio año de Di de inhabilitación de la alcaldesa de Bérgamo la porno descolgar una estelada del balcón de su Ayuntamiento en las campañas del dos mil quince

Voz 0194 01:01 gracias hasta luego hasta luego venga por ir por orden con toda la crónica política

Voz 3 01:07 la del día Ciudadanos verlo

Voz 0194 01:09 y con las dos cuestiones ese supuesto pucherazo del que no dan más explicaciones y al no dar más explicaciones hay candidatos que perdieron unas primarias que siembran la sombra de la duda como mínimo quieren saber qué pasó con sus primarias esto evidentemente al partido bien no le hace ideal pues bueno pactando con alguien que defiende el régimen foral cuando ellos siempre han sido contrarios al régimen foral pero claro como el único punto en el programa parece de Ciudadanos es España pues España se hace cualquier cosa claro tenemos un río

Voz 0283 01:41 ha reinventado según una

Voz 4 01:43 la evolución no como si fuera un Pokemon de de perdone

Voz 0283 01:48 de ha reinventado pero es verdad quiero decir el Rivera que conocíamos que era capaz de pactar con el PSOE en Andalucía con el PP en la Comunidad de Madrid de imponer en el buen sentido sus condiciones para pactos de investidura aunque no entraba en los gobiernos ese Passola historia el nuevo Rivera desde luego no va a pactar con el PSOE lo ha dejado muy claro es capaz de pactar con el PP y Vox intenta abrir el partido a fichajes transversales el el primero de estos asuntos el fichaje de de esta Silvia Clemente gracias sí tres hallado con él se ha estrellado absolutamente por el historial de esta mujer por el pucherazo que parece que se ha cometido por la oposición interna que ha encontrado por la bajísima participación en las primarias que es algo que no se cita suficientemente que creo que es muy reseñable en todas estas primarias la participación está siendo bajísima entonces se está estrellando en en este proyecto cuando ni siquiera le ha empezado a rendir frutos que para mí tiene un con un serio riesgo de estrellarse en lo esencial es que el argumento que les sirve para justificar que no pacta con el PSOE y es porque se va a romper España o Paco que hemos constitucionalista no claro no se da cuenta de que no de que no lo está aplicando en sus propiedades argumentaciones es decir pacta con Vox indirectamente y sin que sin que permite volver a empezar esta esta construcción ellos Duran que pactar con Vox no les va a marcar la política y no aceptan que el PSOE que pacta con con con Cataluña o con o con Esquerra para la investidura no aceptan que esto no les marque al PSOE que no cambien su política por ello entonces estaba en una serie de contradicciones sexta estrellando esta semana estamos viendo como se ha estrellado esta cuestión de Navarra implica dejar en en la cuneta uno

Voz 1170 03:53 sus grandes argumentos históricos bueno nueva versión nueva reinvención de Rivera que tendremos que ver después de es Juan Carlos a mi me parece que Ciudadanos que que de de de partido también agradeció el juego no nada por veinticinco cero pero acaba perdiendo veintiséis veinticinco no es una de esas cosas porque en todas direcciones pasa lo mismo es decir entra con una fuerza

Voz 0194 04:16 yo también pienso que las encuestas siempre le han sobrevalorado y además la palabra sobre lo hablado en una encuesta sobre dimensionado posan sobra una semana

Voz 0283 04:24 exacto no me gustaría nada más

Voz 1170 04:26 saber es si esa tendencia como que se sea produce en todo caso yo creo que en estas hay un elemento diferente yo creo que esto lo apuntado Berna esta es la primera vez que el Rivera comete errores absolutamente increíble sea el tú puedes fichar a alguien que sea apartado de la política bien pero fichará a la que era la presidenta del Parlamento

Voz 5 04:53 de de de de de Castilla

Voz 1170 04:56 no para traer tela como de número uno y además de decir que vas a ganar porque sí porque era una además frente a un número uno que era de los mejores parlamentarios que tienes ciudadano los indudablemente es una de esas cosas que verdaderamente si la si lo hace un asesor yo lo despediría pero inmediatamente no entra en cabeza humana yo creo que la estrategia de de de de Ciudadanos no es que sea contradictoria es que no existe de pronto hace un mes parecía que quería ser el el el sustituto del Partido Popular luego ahora quiere se luego que el que era el sustituto del Partido Socialista nadie sabe lo que es el problema de Ciudadanos no es yo no creo que sean solamente discurso por eso esa cosa monotemática en España como es España significar a cualquier cosa no yo creo que es que verdaderamente ahora mismo no tienen espacio político realmente carecen de espacio político

Voz 0378 05:49 pero por una razón sea

Voz 1170 05:52 el hueco que se hizo ciudadanos al Parlament

Voz 0378 05:54 esto hueco importante lo hizo con dos banderas la primera fue la de la regeneración con eso le quitó muchísimos votos al al Partido Popular los fichajes estos que de última hora que ha hecho de gente del PP a la que ha querido poner en en primera fila saltándose esa regeneración que él que el pregonaba que Ciudadanos pregonaba pero además siendo como es también en Cantabria una persona sobre la que hay sospechas sobre algunos contratos que hizo siendo siendo consejera claro

Voz 1170 06:40 de verdad medio hambre que Medio Ambiente Agricultura era buena cultural medio metro seguro para casa lo mismo

Voz 0378 06:49 está acabando con esa bandera que le había dado tantos votos que es la de la regeneración pero es que la segunda bandera con la que le había quitado quizá más votos todavía que con la primera al Partido Popular y el Partido Popular ha perdido muchísimos votos es la bandera de la unidad de España esa bandera se la ha quitado votos entonces al final

Voz 0194 07:12 no se encuentra muy era muy importante porque el único argumento de su discurso y además mito los oyentes que que que sigan sus intervenciones porque son frases calcadas de un día a otro todo va a a la unidad de España pero claro es que quién quién mejor ondea

Voz 0378 07:29 a esa bandera es vox esa bandera se la ha quitado se la ha quitado Vox en estos momentos según dicen todas las las prospecciones sociológicas está quitando más votos a Ciudadanos Partido Popular

Voz 0283 07:47 y luego hay otra cuestión perdona no nos acabas hay otra cuestión es que el error de haber cerrado las puertas de haber veta un acuerdo con el PSOE pero eso no le daría importancia porque bueno

Voz 3 07:59 vale todo se puedes no son vistas vamos

Voz 0283 08:02 esa creerle vamos a hacer que creemos y ha dicho que el PSOE de Pedro Sánchez entonces al de Pedro Sánchez sí entonces sí bueno pero la verdad es que pensar que el PSOE se puede cargar a Pedro Sánchez para que pacte también decía

Voz 3 08:16 bueno no pero esposa sí pues matices todos después

Voz 0283 08:22 seguir el argumento si tú quieres trabajar por la unidad de España puedes trabajar por la unidad de España perfectamente con el PSOE el PSOE es el partido que aprobó el ciento cincuenta y cinco y permitió el ciento cincuenta y cinco pero están en un discurso nefasto de negar la constitucionalidad del PSOE la el ánimo porque tiene una lista de

Voz 3 08:42 eso sí robando en se hace unos

Voz 0283 08:47 flaco favor asimismo yo creo que a España porque sería una alternativa muy interesante al pacto posible de PSOE con los independentistas catalanes un pacto de PSOE conciudadanos sería en cualquier país del mundo sería lógico interesante no cerrarse las puertas a eso trabajar precisamente por la unidad España desde ahí desde una mayoría de centro izquierda centro derecha si quieres pero que cierre el paso a a los independentistas eso no te comprometería nada entonces yo creo que se está equivocando en mucho los partes y esto unido a que al otro que estabas contando del Partido Popular y del discurso este loco de de Casado está claro que ahora PP casado y sus adláteres buscan el voto útil es decir ven que ese ahí se ha desmembrado las tres derechas que hay un riesgo de que de que se pierdan muchos escaños porque en provincias donde hay pocos escaños es muy difícil que cada uno saque la proporcionalidad adecuada por tanto van a apelar al voto útil yo creo que Casado ha a echarle

Voz 0378 09:55 ya a vos como veis bien cuestionario de Las dos izquierdas así ayer útiles

Voz 1170 10:02 tenemos izquierda esta en una declive absoluto y la izquierda asume que tiene que es la es posible que le gané diez puntos y ganar diez puntos llega a aproximar el treinta por ciento es que pueden situar al PSOE en ciento treinta y tantos escaños es decir puede garantizar sin lugar a dudas y con ciento treinta y tantos escaños una mayor eso de poder recuperar

Voz 0194 10:22 dos que se fueron a a Podemos pero puede recuperar votos

Voz 3 10:26 a esta regla imperante fuera de la derecha precisamente

Voz 0378 10:33 para para que no siga Vox cogiendo cogiendo le muchos de los que se fueron del Partido Popular se alimento del Partido Popular y el PSOE del Partido Popular se están yendo a vos para no perder a eso es lo que está haciendo es perderá los de al por el centro

Voz 1170 10:51 es una reacción muy tonta yo quiero uno de aquel entonces articula un discurso que dura dos días para recuperarme

Voz 0194 10:57 claro pero cuando te vas

Voz 3 11:00 Alberto Najar dices pero hombre cuando no tienes

Voz 0378 11:02 proyecto de verdad sino que lo que tienes es acabar con el contrario au sacar más votos que el contrario yo creo que el discurso del voto útil en estos momentos a quién beneficia es al PP porque en las anteriores elecciones se hablaba en su día del sorpasso de ciudadanos sobre sobre el Partido Popular eso ya en ninguna encuesta luego si alguien quiere ayer leía yo un un análisis

Voz 5 11:29 a y de qué

Voz 0378 11:32 seiscientos mil votos de centro derecha que votarían en en esas pequeñas provincias a ciudadanos o a Vox

Voz 0194 11:42 seguiría ni un solo escaño claro mientras que si esos seiscientos mil votos fueran al partido al Partido Popular pues entonces va a haber un corrimiento verdad

Voz 1170 11:53 puede dar la peculiaridad de que el voto de Vox voto popular a Bosch PP Ciudadanos sea mayor que el de pero no pero no podemos ir la mayoría muy aplastante sea de de de personas de la izquierda sí

Voz 0283 12:08 en un apunte sobre

Voz 0194 12:10 a juicio del pluses es que sigue en el Tribunal Supremo

Voz 1071 12:13 nada se ha dedicado hoy a la cartelería ya la publicidad que se encargó para el uno de octubre con la pregunta clave que es quién encargó quién pagó todo esto las acusaciones buscan apuntalar hay el delito de malversación pero otra cosa es por dónde va cada testigo bueno por ejemplo ha dicho la responsable de una empresa de artes gráficas que fue Omnium Cultural la que encargó material pero que no emitió albaranes de entrega ni factura

Voz 6 12:33 hábil en la ficha figuraba como contacto Omnium eh había trabajado anteriormente con usted

Voz 7 12:39 sabes si me es cliente de arte desde hace muchísimos años

Voz 1071 12:45 esto de la mañana de la tarde otro de los encargados de la logística ha declarado que también Omnium encargó cuatrocientos mil dípticos veintiséis mil folletos aunque oyó decir al diseñador que la factura la pagaría la Generalitat

Voz 8 12:57 me comentó que era que era la imagen de las vías se le dijo que tendría el logo de la Generalitat no lo recuerdo le dijo que la factura deberían girar la a la Generalitat se sí a qué departamento no me lo dijo

Voz 1071 13:12 el diseñador ha asegurado que el encargo le llegó por un tal Tony que la fiscalía cree que podría ser antónimos Jones entonces secretario de difusión y Atención Ciudadana del

Voz 0194 13:21 pero bueno vamos detenernos un instante en una información de servicio porque en cuanto acabe el mes de marzo volverá a subirnos la luz el Gobierno ha decidido que no va a alargar la suspensión del impuesto a la generación eléctrica que implantó el Partido Popular ya así prevé recaudar unos mil millones Eladio Meizoso buenas noches hola buenas noches el gobierno dice que si evita la subida de la luz sería electoralismo pero Facua cree que no se ha atrevido con los lobbies eléctricos en medio se prepara otra subida

Voz 1170 13:48 sí porque el uno de abril vencen los seis

Voz 0527 13:51 meses de plazo previstos para esa suspensión del impuesto el siete por ciento sobre lo que se facture por producción eléctrica eso claro va a tener un impacto sobre el recibo final del consumidor nos dice Jorge Morales el experto en energía

Voz 0453 14:05 calculo que el impacto va a ser entorno nueve un euro y medio al mes

Voz 0527 14:09 bueno estamos en meses de bajo consumo que volverá a aumentar este próximo verano sobre todo en julio dice la ministra de transición ecológica Teresa Ribera que si el Gobierno prorrogarse ahora la suspensión del decreto del impuesto eso sería interpretado en clave electoral

Voz 9 14:24 vez que fueran partidarios o no del mantenimiento de ese siete por ciento de los titulares serían el Gobierno electoralista otra vez y ahora se gasta al presupuesto que no tiene

Voz 0527 14:32 sí pero la medida la suspensión de la impuesto era temporal porque el Gobierno tenía previsto en ese plazo a estas alturas presentar una reforma energética en profundidad incluida la del mercado eléctrico mayorista que eso debía contribuir a una baja de estructural del precio de la luz no ha dado tiempo dice la ministra pues Rubén Sánchez de Facua ve otra razón

Voz 0453 14:52 lo cierto es que este Gobierno no ha querido acabar con la alta dosis de especulación que tiene el recibo porque no quiere enfrentarse

Voz 10 14:57 a los señores de las escritas gracias a la radio

Voz 1071 15:00 es un extremo pues a cuenta de la luz el presidente del PP Pablo Casado ha aprovechado para criticar al Gobierno porque mantenga el impuesto que su partido estableció porque el problema

Voz 1 15:09 es que cada vez que el Gobierno socialista habla de economía social sube la luz no es un dicho es que hoy se anunció que la luz sube un cinco por ciento por cierto exactamente un cuatro por ciento e que no es lo que habían dicho las dos grandes empresas generadoras y distribuidoras que ya han avisado hace diez días que va a subir un diez por ciento seguro que acabas viendo diez por ciento

Voz 1071 15:32 de otra frase sobre la situación económica el presidente del PP ha dicho que el mercado de trabajo anticipa no resfriados sí no neumonías en nuestro país son más Casado que

Voz 0194 15:40 cuando el Gobierno por una subida que fue una subida del Partido Popular lo que hizo el Gobierno fue congelarla en dos mil ocho los motivos porque no mantiene la congelación podemos debatir

Voz 0378 15:49 sobre bueno yo que podemos debatirlo pero yo creo que hay dos básicamente uno que no hay presupuestos luego no no

Voz 0194 15:59 eso es lo que ha dicho la ministra no puede haber fiscalidad

Voz 0378 16:02 alternativa no se puede no se puede hacer dos que que no sea abordado porque no ha habido tiempo porque era imposible en la situación política que había una reforma energética de verdad que es que es lo que tiene pendientes España pero yendo a a Pablo Casado es que cuando

Voz 0194 16:23 la campaña se está haciendo una campaña doble

Voz 0378 16:26 no vamos a decirlo así en el que se convierte uno en comentarista de de la actualidad él mismo sin que nadie le pregunte porque estamos viendo que en esta en esta campaña lo que son ruedas de prensa son más bien escasa por no decir ninguna se quejaban antes del cambio de de modelo para presentar el acuerdo de UPN y ciudadanos pero estamos viendo que Pedro Sánchez tampoco lo hacen y como presente gobierno ni como secretario general del Partido Socialista y Pablo Casado hace muchísimo que no lo hace entonces por un lado se convierten en comentarista de de la actualidad que dice cosas como las de como las de hoy por otro lado va presentando su proyecto que al final es el proyecto que tenía Rajoy nada más

Voz 1170 17:19 es rápido no hay presupuesto no se puede hacer la congelación del impuesto tampoco eso puede hay presupuesto para hacer ninguna de los reales decretos que se quieren aprobar y en segundo lugar yo creo que esta precampaña es la precampaña del eslogan más eslogan que yo he visto en años

Voz 0194 17:37 me así es esto es la política de la demagogia de los hechos alternativos mensajes vacíos si alternativos estoy decir que decías esto antes oye he escuchado a Pablo Casado y perdona Albert Rivera perdimos algún fragmento de entrevista Televisión Española diciendo dijo en esa entrevista Televisión Española que en el PSOE tenían prohibido votar en las primarias dijo

Voz 3 18:00 bueno entiendo que no lo tenía claro

Voz 0194 18:02 tenía prohibido votar en las pymes que son los únicos que votaban que ellos les pasaba lo del supuesto pucherazo evidentemente no utilizó esa expresión porque ellos votan en cambio del Partido Socialista tenían prohibidos

Voz 0283 18:12 estar en las primarias así lo dijo

Voz 0194 18:15 mucho se queda sin ningún tipo de problema Ricardo de Querol subdirector del país muy buenas noches

Voz 10 18:20 buenas noches Angels con que va mañana el país que hay muchísima muchísimas cosas

Voz 0453 18:25 conviene hechos si contamos que Europa ha cerrado sus cielos al Boeing siete tres siete que se estrelló por temor a un nuevo accidente han sido más de setecientos mil los pasajeros que han viajado no estoy aparato desde Aeropuertos Españoles además una exclusiva a España identificado vincula con la FIA a dos asaltantes de la embajada norcoreana en Madrid un suceso que ocurrió el pasado veintidós de febrero la imagen del día para el país es son los jóvenes talentos musicales que forman parte de la Joven Orquesta Gustav Mahler cuenta ya con veintiséis españoles esta orquesta que que pretende reunir al mejor talento joven europeo por último incluimos la historia de la colmena que es el arma secreta de mercado

Voz 0283 19:13 así son unos

Voz 0453 19:16 almacenes enormes desde los cuales quiere revolucionar la distribución en el en el tema digital ir un artículo de Pedro Sánchez que dice que estamos preparados para

Voz 10 19:29 la eliminación del Atleti no ha entrado en la portada estarán Laporta la eliminación de la letrada Picardo muchísimas gracias gracias buenas noches

Voz 0453 19:38 esas cosas son las apuestas del país para

Voz 0194 19:41 para mañana con tantísimas cosas como han pasado hoy

Voz 3 19:44 la embajada caminos tiene desde el primer momento

Voz 0194 19:49 a mí me eficaces vinculados con la CIA bueno

Voz 3 19:54 ya a bordo donde vamos a empezar la lectura del país gracias tenían aquí hay que leer el porque eso es lo que queremos saber si nosotros frases Sastre

Voz 1071 20:05 familiares de víctimas del franquismo pudieron acceder en febrero por vez primera la cripta del Valle de los Caídos donde están los restos de sus seres más queridos estamos contando hoy aquí en la Ser pudieron verlos a través de un cristal presas de Mercedes que pudo llegar al lugar donde estaba enterrado su propio padre

Voz 11 20:22 yo pensando si al cabo de ochenta ellos hallados rodillos pasa es clave porque aunque fuese simplemente a sus restos hallar yo en la que se vendería ni cuántos al cabo de tanto tiempo ya con los mayor que son las que por mi padre hijos

Voz 1071 20:48 un prestigioso Instituto Alemán ha publicado hoy un estudio que concluye que la contaminación en el aire provoca ya en el mundo casi nueve millones de muertes al año es decir un millón y medio más que lo que calculó hace tres años la Organización Mundial de la usa un nuevo método para medir las fuentes que ensucian el aire Cristina Linares es del Instituto Carlos III

Voz 12 21:08 si a esto además el le añadimos que el efecto que en las grandes urbes edad de isla de calor durante las épocas de verano pues tenemos una combinación mortal que hará incrementar en forma bastante bueno de hecho ya lo estamos viendo de forma bastante importante tanto la mortalidad como los ingresos por causas circulatorias y respiratorias y desde luego para tenerlo en cuenta

Voz 1071 21:30 Iker crece la diferencia entre lo que cobra un directivo de una empresa del Ibex hizo exempleados los datos que ha publicado el informe de hoy de Comisiones Obreras señalan que los consejeros delegados perciben de media

Voz 0194 21:41 ochenta y siete veces más

Voz 1071 21:43 que el conjunto de los empleados está frase de Carlos Bravo de Comisiones resulta muy gráfica

Voz 13 21:49 la remuneración media del consejo de administración vemos que ha pasado de ser once coma ocho veces el gasto de personal medio a quince coma tres en dos mil diecisiete los consejos de administración se tratan cada vez mejor a sí mismo

Voz 3 22:05 ahora ahora te has puesto tan nervioso que de no me cerrada el micro sablazo antes en la Villa de Vallecas en Madrid han homenajeado

Voz 1071 22:12 hoy a las víctimas de la intoxicación que produjo en el año ochenta y uno el consumo de aceite de colza adulterado la crisis del aceite de corta frases de del hora25 del treinta y uno de marzo del año ochenta y siete cuando se contaba aquí cómo empezaba el juicio

Voz 14 22:26 en la primera sesión del juicio de la colza tuvo tensión en la sala de audiencias en la calle hoy el juicio ha dado un giro sino en su desarrollo si eso ambiente cuál ha sido José Carlos Ortega el rasgo fundamental de la sesión de hoy

Voz 1071 22:39 pues hoy hubo normalidad frases de frases de hoy de Manuela Carmena en ese acto en una tragedia

Voz 8 22:45 que no era de la naturaleza que una tragedia de la avaricia del descontrol

Voz 1071 22:51 yo hoy se cumple nueve años de la muerte del escritor Miguel Delibes que es un apellido francés según empezó a decirle Joaquín Soler Serrano en una de sus conversaciones en el programa A fondo que emitió en el año setenta y seis Televisión Española

Voz 0619 23:04 Delibes un apellido Cervantes es decir que la generación de mi abuelo era ya francesa Mi abuelo Federico Delibes vi no atender el ferrocarril de Reinosa Santander y en un tramo de este ferrocarril donde hay un túnel muy largos que es el Molledo Puerto Lin se conoce que te distrajo demasiado tiempo y allí conocí a mi abuela

Voz 1071 23:29 les dio tiempo todavía para hablar del papel de la literatura

Voz 0619 23:32 pues yo tomadura de liderar la postura por el débil no es que crea que por medio de unas novelas yo puedo mover el mundo pueda siquiera producir una pequeña revolución pero tampoco soy escéptico respecto a la literatura como a otros que tiene

Voz 0194 23:52 lo dice porque Delibes apostaba por él

Voz 3 23:54 Ana serán esas entrevistas de Soler Serrano son a veces hay que devolver volver a verla porque son un oasis efectivamente eso no Ramoneda

Voz 1150 24:08 qué debo actual momento preelectoral las peleas de familia acaparan el protagonismo político provocando una radicalización dos discursos pelear contra los vecinos ideológicos genera una subasta verbal para demostrar quién es el más auténtico de todos es lo que ocurre en la derecha en que la competencia está en quién es más gritos contra el independentismo ir contra Sánchez y ocurre también el independentismo donde nacionalismo conservador y Esquerra Republicana tiene en todos los sentidos puestos en la lucha por la hegemonía en el espacio secesionista en este contexto estas elecciones podrían batir un record de cabezas caídas la salida casi anunciada de Pablo Iglesias Si el tripartito de derechas no suma podría unirse la de Albert Rivera como prenda para un pacto con el PSOE y la de Pablo Casado en el PP son muchos los que están a la espera de un mal resultado que ponga fin al delirio aznarista de su actual líder en esta clave de pelea de socios pero enemigos está la última fantasma de pulmón Si tengo el acta de diputado europeo vuelvo a Cataluña ha dicho un regreso con la pretensión de provocar que el Parlamento catalán elija presidente Un ni puede conseguir el acta que le daría inmunidad sin pasar por Madrid por tanto ser detenido ni puede tener escaño en el Parlamento Europeo y el catalán a la vez es incompatible osea puro ruido con la disputa con Esquerra Republicana en el punto de mira jugar hacer políticas mala fe decía Sartre y más en un momento delicado como la actual Europa sigue siendo víctima de sus déficits estructurales y uno de los más sonados es la incapacidad de imponer ambos estados una cierta armonía fiscal con los dineros en muchos tocados la tasa Google parecía de elemental justicia esa aberrante que empresas multinacionales todo poderosas enriquezcan a mansalva en nuestros países y salgan fiscalmente de rositas ya Lacy seguirá siendo Irlanda Dinamarca Finlandia Suecia han vetado la tasa que tenía que paliar mínimamente esa injusticia y nadie se inmuta redistribución social en Europa sí pero al revés de abajo arriba

Voz 15 26:08 sí sí hoy terminamos aquí Carmen del Riego Juan Carlos Jiménez Berna González Harbour hasta la semana que viene a una entidad buenas noches Sastre nosotros volvemos mañana mañana por ser más fondos los nazis todos los dispositivos con todos pero todos los que todos no todos por los que salimos todos en los que no está el fútbol ahí estamos nosotros hasta mañana

