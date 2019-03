Hora 25 (13/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:19 nuevo revés para Theresa May el Parlamento británico ha decidido por la mínima descartar un Brexit sin acuerdo Londres Begoña Arce cuéntanos

Voz 0273 00:27 ha habido en total tres votaciones por una diferencia de cuatro puntos los diputados han respaldado una enmienda que descarta permanentemente el que el Reino Unido pueda salir de la Unión Europea sin acuerdo el resultado ha sido trescientos doce votos a favor frente a trescientos ocho en contra recordemos que no es un resultado vinculante legalmente pero abre la puerta a la votación de mañana para una posible ampliación del artículo cincuenta una segunda enmienda que pretendía que el Reino Unido se marcha sin acuerdo pero que él la salida se retrasara hasta el veintidós de mayo ha sido rechazada ampliamente finalmente se ha votado la moción oficial la de Theresa May que descarta dejar la Unión Europea sin acuerdo ya ha sido aprobada por trescientos veintiuno votos frente a doscientos setenta y ocho en contra una mayoría de cuarenta y tres votos Theresa May ha sufrido una nueva derrota a manos del Parlamento pero tras las votaciones ha vuelto a insistir se aferra a que la única salida es su acuerdo o el que no haya Aqua

gracias Begoña las diez volveremos a Londres y estaremos

Voz 0194 01:26 bien en Bruselas para conocer la reacción en la capital comunitaria ayer a estas horas ya les adelantábamos una parte de lo que incluía el sumario del caso erial que salpica Eduardo Zaplana y cuyo secreto se levantó ayer hay tantas cosas que hemos pedido Miguel Ángel Campos ya nuestro compañero de Radio Valencia Julián Jiménez que se sienten esta noche con nosotros y nos cuenten pero antes vamos a repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches

Voz 1454 01:48 noches Donald Trump ha ordenado esta noche suspender inmediatamente los vuelos Boeing siete tres siete Max después del accidente de Etiopía en el que murieron ciento cincuenta y siete personas el pasado fin de semana previamente a media tarde lo había hecho Canada la Junta

Voz 0194 01:59 Electoral Central recibe al escrito de Torras sobre los lazos a mal

Voz 1454 02:02 escrito en el que alega la dificultad de cumplir con la orden de este organismo de retirarlos de los edificios públicos la Junta Electoral no tiene previsto reunirse hasta el lunes mientras PP y Ciudadanos anuncian recurso ante la Fiscalía a partir de las diez en la crónica desastre nos ocuparemos este tema les contaremos que Vox rechaza la petición del PP de que no se presente en las circunscripciones pequeñas para no dividir el voto y también hablaremos de estas declaraciones de una diputada de Vox en Andalucía sobre los inmigrantes

Voz 0542 02:27 esquema de los inmigrante y donde a ellos van a recoger el inmigrantes no es un rescate osea para mi punto de vista es lo que hacen es un servicio de autobús ahí una llamada previa donde avisan que hay unos inmigrantes sí que es cierto que bueno que no siempre es satisfactorio recogida recogida que mueren

Voz 1454 02:46 hablaba de los inmigrantes y del trabajo de rescate de Salvamento Marítimo El presidente del Gobierno por cierto se acaba de pronunciar esta noche de nuevo sobre el trabajo del Gobierno y la polémica sobre los decretos ley uno de ellos el de la ampliación del permiso de paternidad está pendiente de informe técnico de los letrados del Congreso Pedro Sánchez en Gijón ha pedido a PP y Ciudadanos

Voz 4 03:03 pero que lógicamente con esta derecha no es posible entenderse porque es una Alex una derecha que se ha radicalizado quizás extremado una derecha que que ha reducido la política como he dicho antes a la crispación el insulto y también entre el electorado de derechas tendrá que dar una lección a sus propios líderes a sus propios dirigentes para decirles por ahí no es una política con sentido de Estado con generosidad pensando y anteponiendo los intereses de los españoles y no los intereses de su propio partido

Voz 1454 03:29 robado de una iglesia italiana un cuadro del pintor Brueghel el Joven se trata del cuadro de la crucifixión que estaba en la iglesia de Santa María Magdalena la obra se encontraba en una de las capillas laterales del templo y los ladrones rompieron la mampara de protección del cristal para después escapar a bordo de un coche la pintura está valorada en unos tres millones de euros según los medios locales

Voz 0194 03:47 sí una propuesta más para esta hora la cara B de hábitos

Voz 1454 03:49 es una palabra que no sé si es virtud no Sara nos habla hoy de la prudencia veremos

Voz 0194 04:04 nueve y cuatro minutos de la noche ocho y cuatro en Canarias hoy entendemos mucho mejor porque la jueza del caso erial se empeñó en mantener a Eduardo Zaplana en prisión pese a su enfermedad en las presiones que recibió por parte de algunos dirigentes del Partido Popular que defendían con ahínco la libertad del ex ministro apelando incluso a la humana irá de la magistrada el levantamiento del secreto de sumario del caso esta semana destapado el entramado al que ha venido recurriendo Zaplana y su familia para ocultar en el extranjero su enorme fortuna de origen presuntamente ilícito es el primer asunto de la noche que traemos a la tertulia de este miércoles en la que hoy están Cristina de la Hoz la qué tal buenas noches María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches y Carlos Cué buenas noches hola buenas noches y Pedro Blanco pendiente también de la última hora de la información y sus mensajes de voz ya saben al teléfono

Voz 0194 04:51 hace poco menos de un mes que Eduardo Zaplana decía esto al salir de prisión después de nueve meses entre rejas

Voz 6 04:57 jamás jamás participé en una adjudicación ilegal más fácil en un acto contrario a la legalidad en el tiempo que fui que fue presión puedo ratificar hasta la saciedad que no tengo ninguna cuenta un diente París es imposible y lo reitero lo reitero además después de haber leído el levantamiento parcial

Voz 7 05:26 no en secreto de sumario bueno pues una vez más Zaplana mentía Pablo Morán buenas noches buenas noches Angels

Voz 8 05:49 la pequeña y la gran corrupción Peque distinguir lo grave de lo anecdótico no se no puede ser lo mismo el el juicio a un político

Voz 9 06:00 eh que haya kilo en coche

Voz 1667 06:03 que el juicio a un político que tenga una cuenta en Suiza tenga una cuenta en Suiza decía Zaplana para entonces el mismo ya era administrador en la sombra de un entramado encargado de gestionar en el extranjero las supuestas comisiones ilegales de las empresas beneficiadas por las licencias de las ITV y parques eólicos cuando Zaplana era presidente de la Generalitat valenciana así lo acredita la Guardia Civil en los informes aportados en el caso harían

Voz 0194 06:27 Miguel Ángel Campos buenas noches usted de cuánto dinero estamos hablando cuánto dinero le han encontrado a Zaplana en el extranjero ese dinero que él dice que no tiene

Voz 1552 06:35 bueno pues en concreto ha sido algo más de once millones de euros la mayor parte en metálico pero también en propiedades una un solar en Villajoyosa por el que valorado en cerca de cuatro millones de euros que esperaba del que esperaba sacar cerca de ocho y unas tierras en la costa pacífica de Panamá que no han sabido todavía habrá que tasar las porque no sabemos cuánto vale

Voz 0194 06:55 así consta en el sumario del caso que investiga Zaplana por beneficiarse de comisiones ilegales cuando era presidente de la Generalitat valenciana como decía Pablo para saberlo ha sido clave la confesión de uno de sus testaferros de origen uruguayo que explicado cómo se movía se dinero Fernando Washington

Voz 1552 07:09 Bell Hot llamaba testaferro tienen un nombre es tremendo hay Fernando Washington Bell hot es un bueno pues un profesional de la constitución de empresas instrumentales a una persona a la que acude Zaplana con sus testaferros en el año dos mil nueve para intentar ocultar Suu su fortuna llevarse sus empresas que estaban constituidas en Luxemburgo a Uruguay

Voz 10 07:31 sí

Voz 1552 07:32 porque allí la fiscalidad es más laxa no se considera delito la evasión fiscal Il el secreto bancario es mucho más fuerte lo manifiesta el propio Fernando Washington Bell Hot al fiscal Anticorrupción Pablo Ponce porqué declara porque se ve acorralado por la Justicia ese da cuenta de que le van a cazar también de que va a acabar en la prisión yo declaró yo canto este pasado mes de enero mi libro de toda esta situación detalla absolutamente todo el todo el entramado toda la operativa de blanqueo y ocultación de bienes de Zaplana de sus dos testaferros durante todos estos años cuenta cómo se constituyeron las sociedades como las trasladaron a Uruguay cómo se movía el dinero como a partir de dos mil trece ese dinero esos en ese momento cerca de ocho millones de euros que había en Suiza en Luxemburgo cómo se trasladan a través de la ingeniería que el construye en Uruguay se trasladan finalmente hasta hasta Suiza en fin que es muy prolijo en detalles incluso llega a contar a cuánto ascendía sus emolumentos el cero setenta y cinco por ciento del monto total de la inversión anual

Voz 0194 08:37 de todas formas Zaplana tomaba precauciones no quería que quedara constancia escrita de esos movimientos de dinero

Voz 1552 08:44 jamás hubo un papel de por medio en nueve años lo cuenta en su declaración en nueve años de relación nunca hubo un Whatsapp

Voz 0194 08:54 nada por escrito un correo electrónico ni

Voz 1552 08:56 hay ningún papel ningún documento que relaciona a Eduardo Zaplana con las empresas o con las cuentas en el extranjero nunca hubo nada de esto era tal la bueno pues la la el el intento de ocultar la la titularidad que cuando había cualquier tipo de de conversación al respecto se hacía siempre a través de la Secretaria de Zaplana y sueco que también está imputada aun así Bell Hof cuenta que de tres a cuatro veces al año informaba puntualmente del estado de las inversiones a Eduardo Zaplana siempre comunicaciones verbales hayan

Voz 1667 09:30 de peso dentro del partido popular muy conocido que también ha jugado un papel importantísimo en este entramado es el ex director de la Policía hay ex presidente de las Cortes valencianas Juan Cotino

Voz 11 09:41 yo nunca en ninguna gestión de Mi vida puedo haber metido la mano

Voz 1880 09:44 me he dicho mil veces pero nunca la pata

Voz 11 09:47 eh perdón lo he dicho al revés

Voz 1667 09:51 quizás no era un clic cada en el caso haría Le acusa de montar las sociedades pantalla que utilizó Zaplana en el exterior para ocultar su dinero

Voz 0194 09:59 esa implicada Campos es ni más ni menos que la sobrina del espía Francisco Paesa que ha contado exactamente esta mujer ante el juez

Voz 1552 10:05 bueno Beatriz García Paesa es la otra pieza clave el otro testimonio clave de la investigación también ha mostrado su disposición a colaborar tiene otro asunto abierto en la Audiencia Nacional por el caso de hechos muy similares por construir ingenierías opacas en el extranjero para poder ocultar bienes a corruptos Ivo en esta en esta ocasión también ha decidido hablar con la justicia y lo que ha es que efectivamente que en el año dos mil uno bueno pues se empiezan a crear esas sociedades instrumentales en en Luxemburgo que ya fue quién les puso nombre y que fue Juan Cotino Juan Gabriel Cotino entonces director general de la Policía Nacional quién acudió ayer verla en Luxemburgo con seiscientos cuarenta mil y pico euros dice ella en mano yen metálicos de los entregó para constituir esas sociedades que nunca preguntó por el origen del dinero porque entendía en Luxemburgo se entiende que si ha traspasado el dinero la frontera es que

Voz 0194 11:02 bueno pues que lo está traspasando el jefe de la has visto

Voz 1552 11:05 claro esto es lo que nos dicen lo que dicen los investigadores a la Cadena Ser que Juan Cotino se aprovechó de su cargo como director general de la Policía para mover fuertes sumas de dinero en el extranjero también dentro de España cruzar la frontera porque quién va a parar que policía va para no

Voz 0194 11:21 que fije fecha para el jefe ir a este sentido

Voz 1552 11:24 lo recordamos ya no era director de la Policía pero sí delegado del Gobierno de Aznar en la Comunidad Valenciana en el año dos mil uno en en el año dos mil cuatro perdón el 11M de dos mil cuatro Juan Cotino según los papeles de Bárcenas se trasladó a la sede de Génova trece entregó doscientos mil euros en metálico a la contabilidad B del El día de los atentados el mismo día de los atentados Cotino ante el juez Ruz reconoció que efectivamente ese día estuvo Génova trece pero negó por supuesto que hubiera parado los morritos

Voz 0194 11:54 todo esto que estamos contando Campos ha generado una fortuna a Zaplana de la que se han beneficiado toda la familia y especialmente las hijas

Voz 1552 12:03 si las hijas que para los investigadores son también meros testaferros de su padre Zaplana lo que nos está diciendo la investigación y lo que apunta el sumario que refrenda esas sospechas de los investigadores es que ha actuado como una especie de capo que utilizó a su antigua amante a sus hijos sus amigos más directos para ocultar su fortuna que utilizaba todo tipo de precauciones que jamás hablaba de Guy de dinero por teléfono no había documento alguno y que por eso ha estado tantos años

Voz 0194 12:32 a uno claro al costado tantos años cazar

Voz 1552 12:35 en el caso de sus hijas María Rosa María Zaplana en las dos bueno una de ellas declara unos ingresos Hacienda de sólo quince mil euros y ambas reciben donación donaciones por más de un millón de euros ambas reciben dos viviendas en el barrio de Salamanca un ahí en la calle Alberto Alcocer y otra en la calle Príncipe de Vergara que no son pisitos de sesenta mil euros y ambas tienen coches de gama top un Land Rover impone Cayenne todo esto con las declaraciones con unos ingresos casi un euro más de quince mil euros declara una

Voz 1667 13:09 conviene destacar que todo esto lo sabemos gracias al trabajo de la jueza del caso erial que se resistió a dejar en libertad a Zaplana hasta localizar su fortuna la fortuna del ex ministro y lo hizo además en medio de fuertes presiones como la del ex presidente Aznar

Voz 1091 13:23 con independencia de los decisiones judiciales que se respetan con independencia de los hechos que tienen que ser juzgados que se juzgarán si alguna vez el secreto de sumario dado después de tantos meses de prisión preventiva yo creo que el Estado de y la justicia no es incompatible ni con la compasión ni es incompatible con cierto sentido humanitario y de lo manido a mí me parece en esa situación es una situación que tenía que resolverse debía resolver de una manera fácil humanitaria y compasiva

Voz 1667 13:52 incluso Ximo Puig el actual presidente de la Generalitat Valenciana o Pablo Iglesias han llegado a sentir compasión por Zaplana en la cárcel el líder de Podemos llegó a escribir en las redes sociales que cualquier preso merece que se le trate con dignidad

Voz 0194 14:05 claro escuchando todo esto campos ahora tiene más sentido la decisión de de la de la magistrada de mantener a Zaplana en prisión durante esos nueve meses hasta hace nada hasta primeros

Voz 1552 14:14 hasta que han podido asegurar el efectos del delito si es que en generalmente en la justicia española en nadie está en prisión preventiva Si Si no es necesario no es un enfermo de cáncer por supuesto como es el caso de Zaplana y aquí que es lo que ha sucedido perdón que había que que asegurar es que había que asegurar las pruebas y había que asegurar el testimonio de Fernando Washington Bell Hawk que la clave Akira uruguaya a a coger de testimonio y eso ocurrió estepas salvo mes de enero ya había a García Paesa Beatriz García Paesa construye todo el relato de las empresas entre dos mil uno dos mil nueve desde que empiezan hasta dos mil nueve y Fernando Washington Bell Hope entre dos mil nueve la actualidad narrando incluso como Fernando Washington Bernhard como le daba a Zaplana por el sistema de compensación el dinero que él tenía en Suiza porque no podía ir a Suiza sacarlo entonces lo que hacía Franco Washington ver es que el envía un agente de cambio que en España en mano y en metálico le daba a la secretaría Zaplana hasta hasta dos coma tres millones de euros llegó a darle en efectivo y luego Zaplana se lo descontaba en en Suiza a las cuentas de las personas que que que habían hecho operaciones pero bueno que esas declaraciones había que había que hacerla sería mantener en prisión a estas otras personas porque se corría el riesgo de que si estaban en libertad pudieron influir en esos testigos e impidieron que los testimonios fueran así claro

Voz 0194 15:33 que contaran todo lo que ha encontrado ahora sí

Voz 1552 15:36 la memoria es muy corta pero una campaña brutal en muchos medios de comunicación pidiendo la libertad de Eduardo Zaplana Hydro de varios políticos de de bueno pues de bastante peso en este país algunos de ellos los acabamos de escuchar había más razones para que se mantuvieran en prisión estamos hablando sólo del caso erial pero hay otros sumarios en los que aparece el nombre del ex ministro si aparece en el caso Lezo y sobretodo la púnica aparece en el en el caso Púnica muy relacionado aparece en numerosas ocasiones hablando con el conseguidor de la Púnica haciendo de intermediario para facilitar bueno pues en contratos de la pum al conseguidor de la Púnica distintos municipios y con distintos dirigentes políticos y bueno el juez Eloy Velasco en su día no quiso ni citarle a declarar como testigos

Voz 1667 16:22 a Zaplana siempre le ha perseguido una frase llegué a la política para forrar mes siempre SL atribuido a él y él siempre ha negado haberla pronunciado a pesar de que la lista de casos que les salpican no sólo se limita a la erial

Voz 12 16:34 Pepa Andrés vale

Voz 1667 16:38 otro de los escándalos tiene salpicó de lleno fue la investigación por los pagos de seis millones de euros que recibió el cantante Julio Iglesias para promocionar la Comunidad Valenciana en el exterior

Voz 0194 16:49 ya hay más Julián Jiménez es el director de contenidos de Radio Valencia Julian muy buenas noches qué tal buenas noches la misma llegada de Zaplana a la política fue polémica a través de una moción de censura en Benidorm con un tránsfuga incluida

Voz 1248 17:00 Zaplana entró en política muy joven primero en la UCD y después en Alianza Popular en mil novecientos noventa y uno se hizo con la alcaldía de Benidorm tras planteara una moción de censura con el apoyo como dices de una concejala tránsfuga en mil novecientos noventa y cinco ganaba las elecciones autonómicas y se convertía en presidente gracias al llamado pacto

Voz 1667 17:19 el Pollo firmado con Unión Valenciana

Voz 1248 17:21 una formación regionalista a cuyos dirigentes Zaplana supo seducir incorporando los poco a poco al Partido Popular hasta el punto que hizo desaparecer ese partido de obediencia valencianista en mil novecientos noventa y nueve conseguía Zaplana la mayoría absoluta y renovaba como presidente sus gobiernos Angels

Voz 0194 17:38 han estado marcados por muchas polémicas

Voz 1248 17:41 perdáis la del cantante Julio Iglesias pero escaza plana sale atribuye por ejemplo la politización de las cajas de ahorro valencianas con la entrada de personas que acabaron llevándola a la ruina y algunos de esos personas algunas de esas personas están siendo juzgadas ahora mismo Zaplana también es el principal impulsor del parque temático Terra Mítica un parque bajo sospecha por el cobro de comisiones que por cierto nunca llegaron a salpicar a Zaplana es que el ex presidente de la Generalitat en treinta años de vida pública habría conseguido evitar la justicia va a estar recordar cómo se libró del primer escándalo que el de salpicó el llamado caso Naseiro que destapó la financiación irregular del Partido Popular y el enriquecimiento de algunos de sus dirigentes fue en el año mil novecientos noventa Zaplana fue grabado en una comprometedora conversación telefónica aunque la defensa logró la nulidad de esa escucha Zaplana finalmente

Voz 0194 18:29 el libro A pesar de ello a Zaplana a pesar de los orígenes de todos estos casos que estamos repasando el que tú nos ayuda a ser repasar el consiguió escalar puestos en el Partido Popular hasta convertirse en ministro de Aznar

Voz 1248 18:41 sin la ambición política de Zaplana como sabéis no ha tenido límites todos les reconocen una gran habilidad para las relaciones públicas conocidas son sus amistades con todo tipo de personas influyentes fuesen o no del Partido Popular el veinticuatro de julio de dos mil dos como decías fue llamado por José María Aznar dejó de presidir el Gobierno valenciano para desempeña ahora el cargo de ministro después fue portavoz del Gobierno de España tras las elecciones de marzo de dos mil cuatro cuando el PP pasó a la oposición Zaplana se convirtió en el portavoz del PP en el Congreso tras las elecciones de marzo del dos mil ocho anunció que dejaba su cargo para fomentar según dijo entonces la renovación pero sin abandonar su escaño al poco dejaría ese escaño para trabajar como delegado para Europa de Telefónica de entonces son estas de

Voz 0524 19:25 no hay nadie en la vida que puedo asegurar con rotundidad que va a pasar dentro de cuatro años pero ni usted ni yo desgraciadamente eh ojalá tuviéramos una bola de cristal no para para para poder adivinar el futuro yo he oye presentado voy a presentar la renuncia al acta con todas sus consecuencias abre una nueva etapa en en Mi vida bueno pues la intentar recorrer con el mismo éxito que me ha acompañado mi vida política

Voz 1248 19:54 dicen las esa bola de cristal Ángels Zaplana novio venir lo que después la bien

Voz 0194 19:58 lo muchísimas gracias hasta luego quiero saludar a José Camarasa diputado socialista en Les Corts entre mil novecientos noventa y nueve y dos mil nueve muy buenas noches

Voz 13 20:08 muy buenas noches denunció Poole

Voz 0194 20:10 lamente algunos de los casos que salpican a Zaplana que hará estábamos recordando con ayuda de los compañeros les sorprendía que que que que no creyera que costara tanto es decir que iba cayendo todo el mundo y él permanecía allí

Voz 13 20:23 la verdad que sí pero no solamente me sorprendí a mí yo creo que sorprendía a muchísimas de las personas que tenían un seguimiento al cercano del día a día de la que corría con la política del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y más concretamente del que era su presidente y en aquel momento poder omnímodo en en toda la Comunidad

Voz 0194 20:47 que que suponía señalarle de decía usted denunciaba denunciaba algunos de los casos que suponía entonces con ese poder que tenía Zaplana que suponía señalarle

Voz 13 20:57 bueno pues este yo le voy a poner un ejemplo de lo que suponía enfrentarse como usted bien dice pero hay muchas más aparte de ser señalado prácticamente por muchísimas personas de lo de lo que era la sociedad civil y en muchas de varios en medios de comunicación que le hacía la ola ellos sabrán por qué suponía enfrentarse como tuve que enfrentarme yo a decisiones del presidente de las Cortes también del Partido Popular el señor Julio de España que intentó expulsar me de las Cortes pidiendo para ello dos informes primero a los letrados de las Cortes ir después a un bufete externo e entre otras cosas porque había calentado previamente el ambiente después de conocer la denuncia que yo hice ante la Fiscalía diciendo que las grabaciones que veían que había hecho el diputado Camarasa eran equivalentes a grabaciones entre traficantes de drogas e trató por todos los medios de que me expulsarla de la Cámara por haber utilizado las dependencias parlamentarias en mi función como diputado y controlador de la acción de gobierno de lo que habían dicho me habían comunicado estos señores que se repartían el dinero con el señor Conesa que a su vez según decían estos empresarios se repartía el dinero con el señor Zaplana

Voz 0194 22:21 y estos días señor Camarasa estos días que estamos conociendo y campos unos lo estaba contando ahora los detalles del sumario del caso erial los millones de los que estamos hablando no sólo para él sino para para su familia la manera que tenía de actuar los testaferros como movía el dinero qué sensación tiene usted

Voz 13 22:39 bueno la sensación y un poco de de de que en aquel momento cumplir lo que con lo que yo consideraba que era mi deber eh pero que a pesar de todos los señalamientos las incomprensiones las descalificaciones algunas de las cuales recuerdo tengo bien presente de todavía directores de medios de comunicación de esta comunidad que tachaban de impresentables de venganza envidiosos les digo después de esa insatisfacción de aquellos momentos en estos concretamente pues tengo la satisfacción de haber recorrido un camino que todavía no ha llegado al final pero que gracias a las informaciones que vamos viendo que responden a investigaciones de la Guardia Civil parece que se van acercando a su fin van a poner coto a un poder omnímodo como decía al principio el Partido Popular que había convertido la Comunidad Valenciana en su cortijo particular y había sembrado con toda su acción política

Voz 0194 23:42 José Camarasa muchísimas gracias por habernos atendido

Voz 13 23:46 gracias a ustedes gracias y muy buenas noches

Voz 0194 23:48 venga hablo tertulia os pregunto a mi Carlos de las cosas que más me sorprende al margen de todos los datos que Campos no sabe que sigue aquí para intervenir cuando quiera y de todos los detalles de cómo movía el dinero de las cantidades de dinero a mí cuando pasen estas pues me sigue sorprendiendo el cuajo de las declaraciones de alguien que estaba cometiendo estos delitos por qué que habla de de la corrupción como que si no fuera con él

Voz 1552 24:14 eso en público si si no os podéis imaginar cómo eran privado quiero decir como os podéis imaginar yo como Cristina seguramente he tenido muchísima relación pero muchas mucha quiero decir a una de las personas más importantes del país

Voz 10 24:26 P y además una persona

Voz 0194 24:27 accesible siempre con la prensa en sí es una encantadora Hay

Voz 10 24:31 como de muy buen trato que siempre más le ha gustado la prensa la buscado oí en fin hemos tenido pero montones de comidas de en fin de de de muchas veces salía este tipo de cuestiones porque Zaplana siempre arrastró la sospecha de

Voz 0194 24:47 detrás de él podía haber corrupción

Voz 10 24:49 Emma que cualquier periodista con un mínimo de en fin

Voz 1552 24:52 de de gusto por el oficio la acababa preguntando

Voz 10 24:54 todo acaba saliendo en la conversación y todas las sospechas que había y el recorrido y él siempre insistía en público lo habéis escuchado pero en privado también siempre insistía he sido la persona más investigada este país a mí me han mirado por arriba por abajo el texto lo habrás escuchado igual que yo Cristina me ha mirado por arriba y por abajo desde que entre en política ya desde el Ayuntamiento de Benidorm todo el mundo me ha mirado por arriba y por abajo yo no tengo nada que ocultar llevan años investigando mejor jamás encontrará que estar tan seguros que quiero decir es decir que estas son conversaciones que todos evidentemente todos hemos tenido como todos digo los que hemos tenido trato al que hemos seguido al PP o lo que hemos seguido la política española hemos tenido este tipo de conversaciones entonces realmente ya no es sólo el cuajo en público sino insisto las además es una persona híper conocida del mundo el poder tiene amigos en todos los sectores izquierda derecha empresariado es una de las personas no

Voz 1552 25:47 Erika verdad cada médico no ir en España es uno de los

Voz 10 25:50 a las personas de las del en el mundo de Madrid que es un mundo relativamente pequeño de la gente que realmente manda en Madrid Zaplana estaban todas las salsas absolutamente no hablo de la derecha sino que también ha invitado a todos los lugar

Voz 14 26:03 desde además tenían siempre se ha caracterizado por tener muy buena relación con gente que no porque además el de su partido lo defendía que la política tiene que hacerse así con acercamiento a todo el mundo Zaplana nunca fue un tipo sectario de Juan Zaplana privados completamente diferente al durísimo de de oposición dura pero quiero decir que es muy llamativo la la naturalidad con la que él amaba este tema porque este era el gran tema de Zaplana todo el mundo tenía

Voz 10 26:33 esa sospecha encima de la mesa la él lo decía una firmeza absoluta que me miren lo que quieran ya llevan veinte años mirándome jamás

Voz 0194 26:40 no es que esté seguro que no te van a pillar es que tenía razón ha mirado mirado darse debajo

Voz 15 26:46 por cuestiones ya también siendo alcalde siendo presidente es decir esto no viene ya sólo de su etapa las sombras de duda sobre su gestión no viene sólo de la etapa en que fue

Voz 1880 26:56 este de la Comunidad Valenciana sino del Alhambra de de la alcaldía de Benidorm

Voz 15 27:00 cosa que que arrastraba y es cierto que que al final la conclusión que sacabas es que no debe tener nada porque la han mirado la oposición los tribunales del derecho y del revés Osaka en el fondo el basada esa seguridad en el convencimiento supongo de que era imposible desentrañar ese entramado que nos has contado Campos

Voz 0194 27:20 como como decía ambos se cuidaba mucho de no es el problema de la narración casi hecho Sky una testifical muy clara

Voz 15 27:28 hombre sigue el rastro del dinero porque a que ha habido yo creo que también pesó cuán Mario Conde la segunda detención fue porque repatrió parte de los fondos y entonces pillado que todavía tenía dinero fuera no

Voz 1552 27:40 a finales y por eso en dos mil quince la enferma él necesita liquidez porque él quiere también a la clínica Andersen en Nueva York a tratarse del tratamiento es muy claro el cuesta un millón de dólares él no tiene ese dinero en efectivo aquí y es cuando empieza a moverse es es el más más fuertes de las que movía hasta ese momento a partir de dos mil quince dos mil dieciséis diecisiete hacia

Voz 15 28:01 con ella he visto boya eso porque claro Si no hay documentación no hay lo que tenemos es una testifical con unos testigos que se supone muy sólidos pero la parcela documental no existe hombre se sigue el rastro del dinero se sigue como pudieron dar a las hijas un dinero de origen desconocido que no han sabido justificar el origen de ese dinero bien pero pero aún así fíjate aun así con estas declaraciones pienso que lo mejor luego a la hora de de probar realmente

Voz 10 28:25 todo esto está vamos a

Voz 16 28:28 tres consultadas dice Cristina que está con que está eso es que estas es esta esta ya sabemos que no enjuicia la testifical como lo estamos viendo en el proceso es lo de menos es bastante de las de las pruebas testificales se han sido contrastadas con la trazabilidad el dinero fue todo el rastro del dinero cuando la repatriado efectivamente así puede servir de todas maneras

Voz 15 28:53 yo me sume a ese llamamiento de un hombre enfermo de cáncer que sabíamos enfrente es verdad que cuando un juez mantiene alguien en prisión provisional eso porque se puede escapar o porque puede seguir delinquiendo o porque puede destruir pruebas pero yo la verdad es que me parece una situación gravísima sus problemas de salud evidente que los tenía que eran públicos y notorios y que tiene su esposa tan bien que siguiera en prisión preventiva a mí me parecía una medida demasiado dura

Voz 1552 29:20 os voy a contar una cuota para que veáis cómo era Zaplana de o como como evitaba dejar pruebas en cualquier lado hablo en tercera persona periodista que quiere saber del caso Gürtel contacta con un conocido político el Partido Socialista este este este este político le dice ven a mi casa te voy a presentar una persona que te va a hablar basa a su casa estas esperan una sala por otra puerta entra Eduardo Eduardo Zaplana no pronuncia una palabra en ningún momento de la hora y media que duró aquel encuentro a las preguntas de periodista luego Zaplana algo que hacía era sacar un post de su chaqueta escribir la respuesta volver a guardarse el positivo con esas precauciones verdad explico también ha sido todo si luego se destruye auto de ese no

Voz 17 30:16 el ante Lokomotiv seguro pues en ellas se observa destruyó cuando María Esperanza

Voz 10 30:23 será un verdaderamente es muy asombroso el el perfil que ha quedado de hecho el personaje es verdaderamente yo yo diría incluso atractivo o no un caradura seguramente más seductor que otra cosa que utilizaba todas esas Artest para envolver a la gente de tal manera que no acabara nunca de llegar quién quién sospechara a lo que él estaba haciendo no a mí verdaderamente me parece que lo primero de todo me me me horroriza pensar

Voz 1552 30:54 sí

Voz 10 30:55 que hemos vivido en la política española en fin rompiendo el tiempo de de la fe de la esperanza de la calle de la ilusión rompiéndole absolutamente con bueno esos casos de corrupción que que bueno que demuestran que ha habido un momento en la política española que han sido verdaderamente terrible no pero yo sobre todo y aparte de lo que digo que creo que en fin que sus dotes de seductor daban para engañar de caradura para mentir lo que me ha sorprendido y lo que me ha emocionado realmente de lo que hemos oído es la esta declaración que ha hecho José Camarasa de que bueno por fin en este momento el ve que él tenía razón y la gente que seguramente no creía en él cuando denunciaba pues en fin está está con él no

Voz 0194 31:48 me parece que dicho Camarasa el papel que algunos medios jugaron también también en esto porque sigue los medios hacen bien su trabajo a lo mejor hubiera pasado otra

Voz 1552 31:58 perdona siglo y la justicia el el el auto del caso Naseiro es significó validarla corrupción este país muchos sintieron impunidad ir pensaron que podían hacer lo que quisiera

Voz 0194 32:11 sí esto ha colado va a colar exacto

Voz 1552 32:14 a partir de ahí vino la gran corrupción de la política en España

Voz 1667 32:17 déjame un apunte antes de terminar esta crónica de tribunales otra novedad importante el Constitucional ha decidido no amparar a Iñaki Urdangarin el ex duque de Palma decidió presentar un recurso ante este tribunal contra su condena por el caso Noos entendía él que se había vulnerado varios de sus derechos fundamentales como la presunción de inocencia por ejemplo pero la Sección Primera del Constitucional ha decidido rechazar ese recurso por unanimidad entienden que carece de trascendencia ese recurso de la trascendencia necesaria para que el tribunal admita el recurso presentado por Iñaki Urdangarin

Voz 0194 32:51 cuando queríamos hoy poner en orden todo lo que ha ido dejando el sumario que Campos nos va contando entre boletines informativos y programas yo y hemos dicho hoy es el día de sentarnos ponerlo todo en orden campos muchísimas gracias siempre hasta mañana pasado mañana

Voz 18 33:38 qué tal

Voz 1880 33:45 ahora vítores buenas noches vamos con la cara B y mira escucha lo que decías tú misma ayer hace algo más de veinticuatro horas

Voz 1880 34:40 prudencia claro Rajoy sería más prudente Sara es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y además adecuar o modificar la conducta para no recibir producir perjuicios innecesarios mal en la RAE como se define la prudencia como templanza cautela o moderación la segunda acepción es sensatez buen juicio y la tercera ya es referida a la religión dice que en el cristianismo es una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno de lo malo para seguirlo o para huir de ello vamos a hacer lo que hacemos cada día que es

Voz 0194 35:16 la etimología de la palabra si pues en esto

Voz 1880 35:18 son además vamos tanto al latín como al Griego Si vamos al las sin prudencia viene de prudencia y está de pro videncia pro de hacia adelante videncia de Vidreres de ver sería ver hacia adelante Ichi Nos vamos al Griego la prudencia viene de y que era la virtud del pensamiento moral una especie de sabiduría práctica que se contrapone a la

Voz 0194 35:42 sí Bris o desmesura la prudencia entiendo que se contrapone a la imprudencia

Voz 1880 35:47 pues desde el punto de vista legal de las imprudencias hablamos muy a menudo en este sentido hoy para irnos metiendo en materia de la prudencia vamos a empezar por el antónimos le he preguntado al penalista Marc Molins que es la figura de la imprudencia

Voz 20 36:01 la imprudencia para nosotros para los técnicos para dos juristas exige tres elementos en primer lugar tiene que haber una infracción de la norma objetiva de cuidado es decir nosotros consideramos que todas las disciplinas tienen una norma objetiva que impone cuidado un celo por tanto el primer parámetro es que haya una infracción de esa norma hay un estándar de diligencia que se tiene que infringir el segundo requisito para poder hablar de imprudencia es que esa infracción genere un riesgo y en tercer lugar y fundamental fundamental es infracción de la norma objetiva de cuidado que genera un riesgo tiene que provocar un resultado

Voz 1880 36:43 vale pues si todo esto es una imprudencia que sería look

Voz 0194 36:46 prudente respecto a los vuelos voy

Voz 1880 36:49 Marne ha dicho esto nos tenemos que preguntar si

Voz 20 36:51 ya no hay una infracción de esta norma objetiva de cuidado y eso viene asociado a la peligrosidad inherente a estos aviones en este momento porque si esa infracción generase Riesgo IS riesgo provoca su resultado su lamentable siniestro del tercer avión de esta serie eso podría luego reprocharse a título y prudencia yo creo que la postura conservadora la posición más vive gente y más cuidadosa con el bien jurídico protegido que la vida de terceros y los daños que se pueda provocar como consecuencia del accidente imponen una suspensión hasta que quede claro cuál es el de la dolencia que acuciados sabíamos

Voz 1880 37:32 bueno pues ya sabemos que es la imprudencia desde el punto de vista pena le y ahora vamos a acercarnos al significado de la prudencia desde la filosofía ya te avanzó años que tiene que ver con la templanza con controlar las emociones o mantener la calma con este equipo Cal

Voz 21 37:49 todo iba espía

Voz 0194 38:02 la Carrasco es profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid nos acompaña una noche más muy buenas noches buena para la filosofía quién es el Pruden

Voz 22 38:10 de desde luego en este momento no soy yo porque vengo con frenesí y completamente frenética tanto es así que tengo como los frentes fuera de sí quiera los frentes que son en el pensamiento griego los trenes Ése es la mente la gente que tiene que ver además con algo que está Gregor lo piensan con la cabeza piensan con las vísceras así que cuando digo que estoy frenética quiere decir que esté movida por las pulsiones por las pasiones por por lo bonito que es hablar de filosofía Hinault entonces no soy Pruna

Voz 0194 38:39 estos poco pero eso es poco prudente tampoco

Voz 22 38:41 sois prudentes vosotras que me invitéis combinar eso con desmesura no entre descaro la filosofía va a entender que precisamente es prudente aquel que tiene las frentes no fuera de sí sino las trenes en su sitio el prudente es aquel que está en sí que es consciente de uno mismo que es consciente de lo que no lo vea que sopesa que se atempera que valora entonces en ese sentido el el prudente es una virtud es una virtud es la es la más

Voz 0194 39:12 votante del tú más importante de todas las virtudes

Voz 22 39:15 pero es una virtud que como ha dicho al principio es una virtud que se que se circunscribe al ámbito práctico es decir frente al Sophos el sabio que está en un ámbito más de más de conocimiento teórico lo que hace él prudentes saber actuar mide las circunstancias y a partir de ahí va sopesando va va tomando una actitud para saber qué es lo mejor para la Comunidad y así puede que decía decía este esta este esta intervención acerca de la prudencia el allí la imprudencia no el prudentes aquel que que es capaz de seguir la norma una norma que tiene que ver con el buen funcionamiento de la polis

Voz 0194 39:51 lo prudente es el previsor por lo que tu dices es el que va adelantando escenarios posibles no debería ser así

Voz 22 39:59 no no porque vamos a quitar el pre mil Camí con la prudencia no me gusta poner el había de previsor o la idea de que que es precavido nada no tiene nada que ver ni siquiera es el que prevé que el que prevén las cosas algo así no el prudente no es nadie que vea el futuro no es nadie que pueda haber qué es lo que va a pasar lamentablemente tampoco sé prudente no es el que especula no como hablábamos en otros en estos momentos el prudente no es el que ver más allá el prudente que sopesa el aquí y el ahora en función de las circunstancias y experiencias que ya tiene toma una decisión a no quiere decir que proyecta

Voz 0194 40:34 no se Adela no se adelanta lo que hace es

Voz 22 40:37 exactamente qué es lo que puede hacer en función de una experiencia porque es importantísimo la prudencia decía Sara es un es una sabiduría práctica la prudencia digo yo desde la filosofía tiene que ver con una actitud con una capacidad con una validez conculca una habilidad pero esa habilidad es precisamente la de poder tomar en consideración todos los medios que están a tu alcance y a partir de ahí tomar una decisión

Voz 0194 41:00 la prudencia se educa porque tú tú decías antes tengo un frenesí claro tienes que ponerte en modo prudente la prudencia Senna

Voz 22 41:09 en la prudencia se educa lo que pasa es que toma que domar Un una una falta de templanza

Voz 0194 41:15 esa es la manera eres un Carla prudencia prudencia implicados

Voz 22 41:17 cosas uno que tienes que ser tiene que ser templado por qué porque tienes que tienes que saber tener los jóvenes en tu sitio como decía al principio calmar tus impulsos calmar tu miedo por ejemplo pero también ser un poco indiferente a la presión externa porque cuando tú tienes una persona externa te precipita precipitan claro precipitar que

Voz 0194 41:36 es precipitar escoger la cabeza

Voz 22 41:39 tiene también prohibido occipital de la palabra capaz no te precipita si te tiras de cabeza algo peor pero no el prudente lo que haces con tranquilidad dice bueno tomo esta decisión me templo veo que este resultado me sirve entonces lo que hago es actuar con el hábito con el hábito cuando voy teniendo cada vez más actitudes prudentes soy voy diciendo a cada vez más prudente es el caso que yo no tengo

Voz 0194 42:02 con lo de las presiones externas ayer precisamente decía Juan Carlos Jiménez el tertuliano decía no me gustaría estar en la piel de quién ha tomado la decisión de prudencia dejar los aviones en el suelo por la repercusión económica que esté tiene por la propia presión de la compañía es decir que estaba estaba un poco en eso

Voz 23 42:19 yo estoy en la carretera quedan detrás ya está en el aire

Voz 0194 43:05 ahora por los aviones pero en Esperanza tú eres prudente no me imaginaba esta respuesta o te conozco ya que debe ser un poco más prudente si verdad simples pero bueno tampoco demasiado no sé si la prudencia es incompatible afinación a lo mejor no hay que mezclar las cosas no tendría no tendría por qué puedes tener imaginación pero saber que es una es una fantasía tuya hay que por tanto tienes que sosegar y calmar ese tiempo de elementos ya cuele conozco menos con lo cual pero diría que no es entendámonos poco tranquilo puede ser pero las yo creo que no es una próximas generales toma una procesión de todas maneras es decir aunque tire piedras contra su propio tejado que la vida no hay que ser prudente hay que dar de vez en cuando margen al riesgo ya dejar de que ahí estaba María Esperanza Aguirre María Esperanza no es prudente porque al riesgo todos estos días veinte veces claro ante lo que te va a ser eso que yo no sé

Voz 1880 44:08 este es el día pude de los Beatles es una canción del sesenta y nueve esta tarde recomendaba Marcos nuestro técnico y más que la prudencia como virtud Lennon le está cantando aquí esta canción a Pruden que es la hermana de Mia Farrow Pruden Sparrow que hay que recordar que Pruden eso sea prudencia tensiones nombre de mujer a lo mejor hay alguna Nos está escuchando alguna prudencia que está escuchando la radio hora25 la grave Pruden es no se está muy bien la versión de este tema de lo deban seis es del ochenta y tres

Voz 24 44:45 vamos con las recomendaciones tiene

Voz 0194 44:48 no

Voz 1880 44:48 digas venga así en muchos casos son películas que tienen que ver con juicios con decisiones no concretó su decisión dependa a otro y ahí mil pero no sé yo creo que esta es la mejor Doce hombres sin piedad en mil novecientos cincuenta y siete es si Neila sólo de que tenemos que hablar Pablo Ignacio tiene bueno pues se juega un presunto un presunto asesino sólo uno de los miembros del jurado se mantiene se mantiene fiel a su idea no le importa que el resto del jurado diga que sí que es culpable dice incluso él que no nos podemos precipitar que no tenemos que ir para allá ahí vamos con una segunda sugerencia cinematográfica estés de Ana una película de Roman Polanski del año ochenta y ocho con Harrison Ford como protagonista

Voz 5 45:35 pasa está muy callada que ello estado esta mañana que penal

Voz 0194 45:42 bueno no por qué me árticos justamente lo contrario a todas empezamos a entrar si personalmente porque las Islas y las y la prudencia tiene que ver cómo saber práctico que tiempo

Voz 1365 45:52 era la desmesura en la Bris lo frenético expresamente esa falta de una salida de si por cierto había viene de ahí viene esquizofrénico freno para ático por qué porque me el pensamiento griego la mente como decía antes estaban las vísperas no estaba en la cabeza

Voz 25 46:11 por qué cree que ponen en duda su estado mental

Voz 0194 46:14 por qué no me estoy vegetal

Voz 1880 46:17 eso es que nos viene fenomenal pues a favor pero bueno pues este es Alguien voló sobre el nido de el Cuco es días Jack Nicholson que que lo recurriría en en un hospital psiquiátrico y la verdad es que no sabes muy bien durante toda la peli quién es el más sensato en el más cuerdo

Voz 0194 46:33 hay una obra de teatro que se titula La prudencia en la mujer

Voz 26 46:36 si estas de Tirso de Molina un drama histórico sobre conoces

Voz 17 46:40 sí sí no no era de su tiempo

Voz 0194 46:45 es un un drama histórico no

Voz 1880 46:47 sobre Fernán Fernando IV el emplazado en la reina María de Molina que se enfrenta los nobles lo que hace es salvar finalmente en la corona de su hijo gracias al

Voz 26 46:56 la prudencia lo hay un libro de Baltasar Gracián seguimos todavía hay en el siglo XVII

Voz 1880 47:01 se llama Oráculo manual y arte de prudencia lo que incluye este libro son trescientos aforismos trescientas frases sobre sabiduría práctica quedó solo con dos uno de ellos es nunca apresurarse ni apasionada se sea uno primero señor de sí lo será después de los otros y una segunda las cosas no pasan por lo que son sino por lo que parecen Valeri saberlo mostrar es valer dos veces lo que no se ve es como si no fuese

Voz 27 47:28 Baltasar canciones maravilloso también me recuerda al oráculo de Delfos de las cien de los ciento cuarenta y siete preceptos precisamente porque abiertos más importante casi la mitad de ellos van dirigidos precisamente en esa en esa misma dirección respeta T

Voz 0194 47:39 nada como ganar nada con desmesura pero yo sí da pasiones Antoni Moha prudencia yo prefiero apasionada hay que ser prudentes pero que claras

Voz 28 47:48 esa no tenemos ninguna duda hay para tener un poco de las dos cosas

Voz 0194 47:53 un par de canciones más para acabar así

Voz 1454 47:55 tienes que representar la finalidad de la anciana uno es prudente e por algo no la razón mayor podía ser igual por por estar vivito y coleando bueno pues aquí está el Alive and kicking que es más o menos la traducción de esta expresión tan bonita que lo llevaron a una canción

Voz 1880 48:14 casi lo mismo sería el si fan Shawn no de Capital Cities de dos mil trece es el estar sano y salvo acabamos la cara B pues un poco lo que tú has dicho más o menos iba con la pasión porque dejamos a un lado la prudencia le vamos a hacer caso

Voz 22 49:51 muchos años después frente al pelotón de fusilamiento