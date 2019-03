Hora 25 (13/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canal

la política actual da situaciones entre surrealistas y estrafalarias lástima que no la poca altura de algunos de las que la ejercen hoy un diputado una diputada de Vox en el Parlamento andaluz ha comparado a Salvamento Marítimo en un servicio de autobuses de las mafias que transportan inmigrantes el presidente de la Junta Juanma Moreno Bonilla que lo es gracias a los votos de Vox le ha afeado las declaraciones defendiendo el trabajo de los que rescatan en el mar lástima que el PP el partido de Moreno Bonilla junto con Ciudadanos y con Vox haya votado a favor de la tramitación de una proposición no de ley que incluye las críticas a Salvamento Marítimo a las que había puesto voz la diputada de la ultraderecha el pacto de Andalucía que hizo presidente al PP y que ahora preocupa al PP que le pide a Vox que no se presente en provincias pequeñas para no dividir el voto de la derecha no vaya a ser que en lugar de sumar resten no puedan reeditar el pacto de la derecha y la ultraderecha también hoy ciudadanos que sigue sin explicar qué pasó con los votos que cayeron del cielo en las primarias de Castilla y León ha explicado por boca de Luis Garicano aquí en La Ser en Hoy por hoy lo de su pacto con UPN en Navarra nada a pesar de las discrepancias sobre el convenio Foral ha dicho Garicano que aparcan las diferencias pero que si se reforma la Constitución ellos van a luchar porque se acaben estos privilegios el PP y Ciudadanos tienen siempre la excusa de la unidad de España para explicar lo que a menudo es inexplicable no hay más argumentos en su precampaña que este la unidad de España no se dan cuenta de que que Conde a la bandera es vox que les está dando colocando mientras avanza al galope esto de avanzar al galope

Voz 0194 02:26 ya dos noticias de dos puntos del mundo que nos han sobrecogido esta tarde que queremos contar Sastre buenas noches Ángels Barceló empezando

Voz 1071 02:33 en un tiroteo en una escuela de Sao Paulo en Brasil hay diez muertos cinco son niños están también entre ellos los dos adolescentes a los que se considera los autores de los disparos se investiga si tenían alguna relación con el centro educativo educativo entraron en el colegio encapuchado

Voz 0315 02:46 a dos dispararon contra los demás y luego se Swiss

Voz 0194 02:48 vida trabajos desesperados en un colegio de Nigeria

Voz 7 02:53 se ha derrumbado un edificio de una escuela en Lagos al suroeste del país los servicios de emergencia hablan de doce muertos niños de Primaria en su mayoría que estaban en qué

Voz 1071 03:02 las en el momento del derrumbe Se trata del cuarto derrumbe de un edificio en ese país en Nigeria con víctimas mortales en menos de un mes

Voz 0194 03:09 contado esto lo más reciente sorprendente nos lleva hoy como ayer al Reino Unido por una nueva votación sobre el Brexit ayer el Parlamento volvió a tumbar el acuerdo de salida que alcanzaron Theresa May Jean Claude Juncker hilo que se votaba esta tarde era si están dispuestos en Gran Bretaña aún Brexit por las bravas pero bueno parece que no lo están pero por solo cuatro votos de diferencia allí esta lo sorprendente Londres Begoña Arce buenas noches

Voz 8 03:32 buenas noches porque en principio esto es lo que se esperaba no

Voz 0194 03:34 es opusieran a una salida abrupta de la Unión Europea eso es lo que se ha votado en tres ocasiones en tres votaciones distintas esta noche te voy a confesar que muy difíciles de explicar una de esas votaciones Begoña el margen ha sido muy muy estrecho

Voz 0273 03:47 difícil de explica ya veréis tres votaciones tres votaciones y momentos caóticos en la Cámara de los Comunes la historia ese está el Gobierno había presentado una moción tras la derrota de ayer es decir obligado para prevenir una salida sin acuerdo el veintinueve de marzo pero en esa moción había una coletilla recordando que no era vinculante legalmente había de dado libertad de voto pero antes de esa moción oficial se ha votado una enmienda que había presentado una diputada conservadora rechazando la posibilidad de una salida sin acuerdo en cualquier circunstancia ya ha salido adelante por una diferencia de cuatro votos sorprendentemente en ese momento el Gobierno ha reaccionado ha ordenado sus diputado dos votar en contra de su propia emoción pero los diputados han hecho lo que les ha parecido mejor la enmienda ha sido aprobada por una mayoría de cuarenta y tres votos reforzando así el mensaje de que la Cámara de los Comunes no quiere de ninguna manera que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo tras la humillación Theresa May agonía agónica e ha recordado que lo aprobado no es vinculante legalmente

Voz 9 04:54 le lo en el Reino Unido la Unión

Voz 10 04:58 europea sigue siendo que el Reino Unido dejará la Unión Europea sin un acuerdo a no ser que la opción sea aprobada la responsabilidad es ahora de la Cámara de dar con esa opción bueno hay ministros que han votado en contra de lo ordenado

Voz 0273 05:15 May y es muy posible que haya dimisiones el como el colmo es que uno de los encargados de imponer la disciplina en la Cámara Maizière ha votado en contra del Gobierno ha habido también una segunda enmienda de los euroescépticos que pretendía que el Reino Unido se marchará sin acuerdo pero que esas salidas se retrasara al veintidós de mayo para organizarse pero ha sido rechazada ampliar

Voz 0194 05:38 Begoña sino quieren el acuerdo ni tampoco salir sin acuerdo la pregunta sería que es lo que quieren no en mí dice que el escenario aboca a una prorroga

Voz 0273 05:46 sí eso practicamente lo cree ahora todo el mundo también lo ha dicho el líder laborista Jeremy Corbijn ha dicho que una prórroga es inevitable la ampliación del artículo cincuenta es lo que se va a votar mañana ya veremos en qué términos veremos también qué enmiendas presenta los diputados pero de momento la impresión es que los partidarios de un Brexit suave están tomando control de la situación el ministro de Finanzas Phillip Hammond esta tarde se ha desmarcado públicamente del acuerdo de May de su jefa ya ha pedido un consenso de los miembros de la Cámara a la búsqueda de un acuerdo que se pueda respaldar colectivamente en eso están es una propuesta de un Brexit suave que puede encontrar el apoyo de los laboristas Begoña

Voz 0194 06:31 cómo consigue sea entender todo lo que pasa

Voz 0436 06:34 lo que yo sé yo sé que lo entiendes porque los

Voz 0194 06:36 más bien te debe costar luego lo explicas bien

Voz 0273 06:38 y de siguiéndolo al minuto el problema de esta del problema de lo que está ocurriendo es que en cada minuto puede ocurrir algo imprevisible y si es necesario ir siguiendo el hilo porque te puede

Voz 0194 06:48 perder muy fácilmente ciertamente no no puedes pestañear Begoñia muchísimas gracias hasta luego ante este goteo de votaciones iraquí

Voz 1510 06:56 los de guión

Voz 0194 06:58 vamos a ver si en Bruselas hay algún movimiento Griselda Pastor cuéntanos buenas noches

Voz 0738 07:01 bueno buenas noches pues aquí podríamos decir que se han quedado mudos no mudo sí pendientes a ver qué pasará mañana y si finalmente el Reino Unido opta por pedir esa prórroga no una prórroga que es complicada pero que es muy difícil que le puedan negar aunque sea muy corta una prórroga no saben para que esa es la pregunta que han dejado abierta esta mañana por ejemplo en el debate del Europarlamento para que para que para que pero desde desde el principio que es difícil decir que no a esa prórroga porque lo que no se quiere es avalar que Brexit compuertas el escenario lo veremos más claro la semana que viene que es cuando llegan los jefes de Gobierno se reúnen con Melli la reunión tenía que haber sido para otro montón de cosas pero será para hablar de ese Brexit y para intentar ver si es posible la prórroga bajo qué condiciones y por cuánto tiempo que hoy la opción que está sobre la mesa es un espacio corto muy corto gracias a la

Voz 0194 07:58 buenas noches y luego bueno yo no sé si preguntarnos hoy esperarnos a las votaciones de mañana acuda o no se es decir que se vayan porque empieza a ser un poco un poco cansino esto ya no es cansino pero también de adictivo

Voz 0315 08:10 pues yo sí sí que latinos lo nosotros sí

Voz 0194 08:13 vamos toda la tarde pegadas al Parlamento acto los sillones

Voz 0315 08:15 Verdes estos del Parlamento ya se han convertido para mí por lo menos me acompañan en todo momento porque realmente es es es fascinante pero fascinante

Voz 1452 08:23 en porque somos periodistas y porque

Voz 0315 08:26 Nos gusta la actualidad pero si lo piensas con un poco de distancia es es están suicidado la clase política británicas está suicidado en directo también en mi no no estamos nosotros para lecciones en la clase política española en fin hemos vivido meses sin gobierno hemos vivido situaciones repetición de elecciones es muy complicada pero estos señores se enfrentan a una situación que se tiene que poder resolver es increíble que unos señores con en fin además no ni siquiera en el Reino Unido por el sistema parlamentario que tiene el sistema electoral que tienen ni siquiera hay veinticinco partidos una fragmentación osea Se está produciendo en la división dentro de los propios partidos que iría dentro del propio Gobierno que son incapaces de ponerse de acuerdo ni siquiera entre los ministros y cada vez que votan es una sorpresa hay un angustia por cuatro votos y además se al final de todo la la lo que es realmente se está discutiendo es es cómo arreglamos un desastre que nosotros mismos hemos provocado que todo el mundo sabe que es un desastre todo el mundo sabe que lo que tienen que hacer no se puede hacer por tanto están casi viendo a ver a quién le toca la aquí quién asume más culpa del deseo

Voz 0194 09:34 entre y ahora ahora Cristina intentando ganar tiempo con la prueba que parece lo más probable que salga mañana la petición de esa prórroga pero claro él es decir la hora Europa ella dice una prorroga para que

Voz 0436 09:44 y además con un escenario muy particular porque tenemos las elecciones europeas que se celebran cada cinco años y tocan el veintiséis de mayo es decir porno son para aquella hasta cuando que se supone que para entonces deberíamos sabes están dentro o están fuera sin saber si

Voz 8 09:59 en en suelo diputado nos toca que nuestro local cinco ya sabía hecho el cálculo del gas estaban cinco eurodiputados más pero entonces Sara por lo que se ve lo que sí está viendo Europas que bueno

Voz 0436 10:09 que que que aunque no haya hombre si para entonces que que no se presenten a las elecciones y que ya se reparten los diputados es decir hacer una especie de de de componenda yo mira cada vez cada día que pasa veo más que es la la la confirmación de dónde lleva al desastre de la demagogia

Voz 1452 10:30 a la mentira

Voz 0436 10:32 de cara al país en un suicidio no sólo la clase política yo creo que era un poco al país son suicidio casi colectivo a una profunda división están derrochando en el Reino Unido esfuerzos en algo que es absurdo en lugar de estar en los temas en los que deben estar los gobiernos deben estar los países y luego por otro lado yo creo que es la demostración por parte de Europa camina sorprendido porque yo pensé que iba a haber más cesiones yo pensé que Europa el final acabaría cediendo de Europa decidido yo creo que esto pueden tomar muy buena nota en muchos sitios

Voz 0194 11:05 esto esto es lo que hay esto es lo que hay señores

Voz 0436 11:08 proyecto de Europa es el proyecto que hay aquí no se pueden hacer tonterías veleidades esto es perfectamente exportable al tema catalán independentista Europa lo que se va a encontrar enfrente suyo

Voz 0194 11:22 muro como se está encontrando el Reino Unido esperanza

Voz 1452 11:25 sí yo creo que es verdaderamente están dando un espectáculo bastante lamentable no Isasi Gran Bretaña está Si pues también podríamos abrir un poco el ángulo y ver que en este momento de verdad en el mundo entero la política es un absoluto desastre todo lo que creíamos que iba a durar ya para siempre porque era bueno está en peligro absolutamente todo porque tampoco hay mucho entusiasmo en la Unión Europea que se demuestre con decisiones de verdad de hacer de una vez por todas una verdadera Europa política en fin

Voz 0194 12:01 es como un todos es como una esperanza la falta de de liderazgo

Voz 1452 12:05 la falta de liderazgo y eso es como como efectivamente como si se hubiera agotado la inteligencia no yo el vine el espectáculo que están están dando es verdaderamente algo lamentable porque a ver yo es que les preguntaría no oiga pero vamos a ver es que ustedes lo quieren todo ustedes quieren irse Iker y quieren que la Unión se ponga con ustedes a negociar cuantas cositas le va a dar cuántas concesiones va a hacer para que no quién gane sea usted pues que me parece indecente realmente parece una cosa absolutamente indecente pero además desde luego el espectáculo es de una debilidad política creo que incluso peligroso

Voz 0194 12:45 vamos con otro asunto que nos afecta a todos que es las últimas noticias sobre el Boeing siete tres siete Mc Sochaux los aviones que muchos países han decidido dejar en tierra han seguido llegando hoy novedades de hecho más países han vetado este tipo de aparatos y entre ellos está en Canadá también Estados Unidos que se ha resistido hasta última hora corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 0436 13:06 qué tal buenas noches Boing hay una empresa muy

Voz 0194 13:09 Dante con muchos intereses en principio la Administración lo contábamos ayer era reacia a este veto pero finalmente lo ha comunicado el propio Trump esta tarde que es lo que ha cambiado de ayer a hoy

Voz 1510 13:20 pues ha cambiado que la Agencia Federal Aérea tienen nuevos datos que ha recabado en el lugar del siniestro relacionados con la configuración de la aeronave justo después del despegue que sumados a otra información obtenida vía satélite sobre la trayectoria del avión indican que hay similitudes entre los accidentes de Etiopía de este fin de semana el de Indonesia del pasado mes de

Voz 1452 13:41 tuve ambos modelos eran Boeing siete

Voz 1510 13:44 tres siete

Voz 11 13:46 ahora Fraguas ley sea real

Voz 1510 13:50 esto ha llevado a que el presidente Donald Trump firmara de urgencia esta tarde la suspensión del vuelo de carácter inmediato de todos los aviones modelo siete tres siete Max ocho y nueve decía Trump que la seguridad de todos los estadounidenses allí obviamente la prioridad el presidente asegura que esta medida se ha tomado con el consenso de las autoridades de aviación con el de las aerolíneas y con el director de Boeing con Dennis muy Lem Berg que ha dicho en un comunicado que apoya esta medida por precaución para traer

Voz 0738 14:19 qué Lizaran los usuarios aunque sigue teniendo plena con

Voz 1510 14:22 Lanza en la seguridad de este modelo la suspensión va a afectar a sesenta y tres aeronaves aquí en Estados Unidos la mayoría de la compañía low cost Southwest Airlines y también de American Airlines a la decisión de Estados Unidos llega después de que Canadá haya tomado la misma no si esta mañana el ministro de Transporte aludía a esa nueva informa son obtenida vía satélite que vincula los dos accidentes el de Etiopía y el de Indonesia el ministro de Transporte anunciaba la suspensión de todos los vuelos de los siete tres siete como medida de precaución

Voz 0194 14:57 temporalmente hasta que se esclarezcan las

Voz 1510 15:00 las causas del siniestro esto ha aumentado mucho la presión aquí en Estados Unidos que se había quedado prácticamente solo en la autorización de vuelos de estos aparatos hasta que finalmente Trump bueno pues ha afirmado esta orden de emergencia prohibiendo los vuelos de todos los siete tres siete

Voz 8 15:15 hasta nueva orden gracias Marta

Voz 1510 15:17 buenas noches

Voz 12 15:22 no

Voz 1071 15:24 cae la compañía en la bolsa sube el número de países que prohíben estos aviones explicaban a ser el ingeniero aeronáutico Antonio Mota que el problema está en la modificación de un Software del avión que los pilotos desconocen no tienen formación suficiente para poderla corregir en vuelo

Voz 13 15:38 la acción de Software no ha sido hacer tiran a compañías aéreas se quedó como digamos dentro de la caja negra del avión por tanto en un momento determinado que esto produce unas reacciones anómalas porque posiblemente no funcione bien no piloto te conocen esta función y por tanto no actúan para compensar las

Voz 1071 15:56 Francisco Cruz del sindicato de pilotos Sepla llamaba en Hora catorce la tranquilidad

Voz 14 15:59 España tranquilo más que nada porque es una utilidad que han certificado ese avión hecho en Federal americana emitió una nota una nota del once de marzo diciendo las mejoras que había hecho idas mejor implantación que tenía previsto intentaré sabían lo que otras autoridades ha sido pues ante la duda pues ha aplicado una máxima ante la duda pues me ha dejado

Voz 1071 16:24 en España hay nueve aparatos de este tipo la mayoría están ahora mismo en Canarias apenas ha habido problemas en los aeropuertos españoles debido a las cancelaciones significativo esto la Oficina Federal alemana que se encarga de investigar el accidente de Adís Abeba el más reciente dijo que ellos no pueden analizar la caja negra que fue recuperada del avión siniestrado es un nuevo tipo de avión ha dicho textualmente Un portavoz un nuevo tipo de hoy con una nueva caja negra Hinault Software así que no podemos hacer eso

Voz 8 16:49 no pueden hacer ellos hablábamos Cristina de prudencia a las a las nueve de la

Voz 0194 16:55 anoche por prudencia ayer dejó todo el mundo los aviones en tierra menos Estados Unidos y hoy le ha venido dramón atraque un ataque de prudencia

Voz 0436 17:02 ha venido un ataque prudencia después de Canadá cada vez son más los países que se han sumado a la prohibición incluso de que sobrevuela su espacio aéreo este tipo de aparatos no estamos hablando de uno de los grandes maestros de la construcción de aeronaves Airbus Higuaín son son las dos grandes la europea y la americana no puede haber también mucho ahí bueno las acciones han hundido puede haber también mucho hay de de guerra comercial pero es verdad que para la compañía americana

Voz 1452 17:30 esto es una estocada

Voz 0436 17:34 Se tiene comprometidos más de medio billón de dólares en aparatos todavía hay y hay quién además le está pidiendo incluso se va a iniciar un proceso de de exigencia de indemnizaciones por muchas compañías aéreas

Voz 1452 17:48 en las compañías españolas son

Voz 0436 17:50 no no no no utilizan mucho esta aparato pero hay quién lo tiene están iniciando procesos además de peticiones millonarias de indemnización osea que este es un tema que todavía tiene un enorme recorrido para Estados Unidos además yo creo que supone un enorme descrédito

Voz 1452 18:05 la esperanza si te parece en fin las pérdidas bueno pueden ser todavía vaya usted a saber cuánto o no pero en este momento parece que ha perdido Boeing trece mil millones de dólares desde el día que se produjo el accidente pero a mí me me ha no se me ha dejado un poco ahí como en un limbo sin entender muy bien esto que han dicho los dos pilotos creo que eran los dos expertos aeronáuticos un genero sí esto sí que se había producido una modificación de un Software que no había sido informada esa modificación que estos datos no sabían cómo me parece una locura no si no sí

Voz 0194 18:47 lo cuentas a los pilotos a quién se lo vas a contar a quien se lo voy a contar

Voz 1452 18:50 claro Cárdenas increíble increíble efectivamente es que suceda esto en un gigante de estoy caliente

Voz 0315 18:56 además en un sector porque hay otros sectores donde en fina puede pueden pasar otras cosas pero hoy hemos visto incluso hasta sectores de la alimentación y demás que los han pasado cosas tremendas este es uno de los sectores precisamente por las dimensiones de la inversión que se hacen cada uno de los modelos esto no es como hacer un modelo de coche que si te equivocas pierdes un montón de dinero pero estos son inversiones multimillonarias que se se mira absolutamente todos

Voz 0194 19:22 no es ahora un experto que hablamos nosotros a las nueve de la noche que los protocolos de seguridad son bestiales

Voz 0315 19:28 pero pero porque evidentemente porque es es el transporte más seguro del mundo esto le cuesta mucho antes

Voz 15 19:32 es la gente que yo estoy Pedro

Voz 0315 19:36 pero no todo lo sea no hay no hay no es discutible todos los datos indican que el seguro el transporte más seguro del mundo es en avión el que menos gente muere en accidentes en avión sin discusión precisamente entre otras cosas porque se mire ese revisa mil veces un modelo como esto es cliente pero va a dar igual es empresa Le va a costar muchísimo

Voz 0436 19:57 costó mucho pero sí sí sí sí es cuando se ponen en jaque lo que es la seguridad aérea es es un concepto básico no para para que para una empresa aeronáutica entonces yo no sé cómo va a salir unos cuantos miles de trabajadores empleará a empleará me imagino que que miles y miles pero esto es un golpe a la economía estadounidense sin ninguna duda

Voz 0194 20:19 me desgracia decías algo no no no que que yo qué sé

Voz 1452 20:21 Clemente es un gigante bueno con una en fin con una solera hay una y un reconocimiento verdaderamente impresionante pero yo insisto en esto que a mí me ha dejado contra la pared no sea que no se le ha dicho a los pilotos cómo funciona el fue el Software después de ese no se esa modificación no bueno pues eso es un error grandísimo no

Voz 5 20:44 por su escudería

Voz 0194 23:27 María Esperanza Sánchez y Carlos Cué entre las propuestas de la campaña electoral y entramos ya en política nacional el PP ha encontrado ya la manera de vincular la inmigración y la crisis demográfica con esta idea plantea que las mujeres inmigrantes en situación irregular no sean expulsadas de España Zidane un hijo en adopción María buenas noches

Voz 1510 23:48 qué tal Ángels buenas noches vamos a ver si nos aclaramos

Voz 0194 23:51 no sé si esto es así como suena porque hemos tenido que pedir al PP que los confirmara exactamente que estas su propuesta no paralizar la expulsión de una mujer inmigrante sólo por un periodo de tiempo que no concretan si dan un hijo en adopción

Voz 1510 24:03 sí tal cual Casado proponen su ley la verdad de apoyo a la maternidad la verdad su versión del cuento de la criada con las mujeres inmigrantes sin papeles fuentes oficiales del PP en Génova nos han confirmado que si entregan al bebé en adopción no serán expulsadas de forma inmediata hablan de un blindaje temporal aunque una vez terminado el proceso de dado sí pueden ser devueltas a sus países pueden ser de portadas como cualquier inmigrante en situación irregular dicen que es una medida para facilitarles que den al hijo en adopción con las mismas garantías que tendría una española o una extranjera regular a la pregunta de qué porque presuponen que una inmigrante sin papeles va a dar a su bebé las mismas fuentes responden que por razones económicas sociales y emocionales y añaden que no lo hacen por temor a ser expulsadas de España a la pregunta de si tienen datos sobre cuántas mujeres inmigrantes están en esta situación las mismas fuentes dicen que no lo saben públicamente Pablo Casado no dijo nada sobre esta propuesta cuando presentó el pasado fin de semana su ley de maternidad una ley con planteamientos antiabortistas con la que pretende combatir el invierno demográfico español expresión que siempre utiliza el líder del PP para hablar de la baja natalidad

Voz 0194 25:16 en nuestro país Mariana no te retires que vamos a intentar aclarar unos cuantos conceptos Si por si quieres intervenido quiero preguntarte alguna cosa porque quiero saludar a Fernández que es abogada experta en trata de seres humanos Pachuca muy buenas noches

Voz 25 25:30 hola buenas noches para que nos quede claro

Voz 0194 25:32 eh ahora mismo cuando una mujer tiene a su hijo en España aunque éste no tengan los papeles a esta mujer se la expulsa

Voz 25 25:41 lo cierto es que no aunque la ley permite efectivamente la expulsión familiar de una madre con sus hijos a de un padre con sus hijos lo cierto es que al mente por razones técnicas y sobre todo por razones de protección del entorno superior de niños niña no se está procediendo a la expulsión de ni de de personas con con hijos menores a cargo por cierto lo lo lo cierto es que ese problema no existe

Voz 0194 26:03 entonces qué cambio legal implica esta medida que pretende el Partido Popular que entiendes tú que que pretende el Partido Popular

Voz 25 26:11 bueno pues yo creo que lo que pretende el Partido Popular no es fomentar la maternidad de las mujeres inmigrantes no sino única y exclusivamente utilizar a los hijos de las mujeres inmigrantes para efectivamente darlos en adopción pero lo cierto es que no ni mejora la maternidad y sobretodo abre un riesgo enorme ya es una un riesgo legal que fomentaría el tráfico de niños yp perjudicaría enormemente la situación de las mujeres es que ya se encuentran en situación de explotación sobre todo explotación sexual ya que podría favorecer se la adopción irregular de sus hijos por lo tanto estamos hablando de una reforma legal que no beneficia nada más que a unas futuras familias adoptantes que no quieran acudir a las adopciones internacionales sino única y exclusivamente a la adopción nacional a que se provee de los niños o de estos hijos de estas personas inmigrantes

Voz 0194 27:06 espérate un momento porque ha hecho público un comunicado por el revuelo que ha montado y la polémica hecho público un comunicado el Partido Popular que dice Pedro

Voz 1715 27:14 el PP ha enviado una aclaración que leo dice lo siguiente es falso que el PP proponga no expulsar a mujeres en situación irregular a cambio de que entreguen en adopción a sus hijos el PP dice estos literalmente una barbaridad añade lo que sí sería una barbaridad es utilizar los datos que hay que facilitar en un proceso de entrega en adopción como excusa para tramitar el expediente de expulsión de esa mujer PP dice que eso es lo que quiere evitar por razones humanitarias por la protección del menor idea la madre y que su propuesta la del PP o eso dicen en esta nota que han enviado es ampliar al ámbito estatal una medida que aseguran ya existe en la Comunidad de Madrid desde hace tiempo

Voz 0194 27:52 a aclarar los Mariola cuando tú has hablado con el Partido Popular esta aclaración no la han hecho

Voz 1510 27:56 claro no no nos nos han dicho que se entregan al bebé en adopción no serán expulsadas de forma inmediata es verdad que nunca no se dijeron a cambio pero nosotros no estamos planteando que la información del PP sea a cambio tú me das el bebé ya cambio no te expulso no siquiera vamos no se explicaban que era para facilitarles la adopción

Voz 0194 28:16 les se les abría la ESA

Voz 1510 28:18 posibilidad la ley de maternidad del Partido Popular pero que en realidad era una propuesta porque estaban convencidos que por razones económicas sociales por una situación de vulnerabilidad pues a lo mejor querían dar ese bebé en adopción y que no lo hacían por miedo a ser expulsadas con lo cual la ley del Partido Popular les habría esa puerta tal cual

Voz 0194 28:40 han dicho por por aclarar más hemos pedido o que alguien del Partido Popular no se explicaran este programa entrevistaremos para podíamos entrevistarle para que explicara de qué iba a esta propuesta nos han dicho literalmente que es que nadie la puede explicar porque es una cosa que sólo tiene la cabeza Pablo Casado que es una idea de Pablo Casado y que sólo lo sabe él solo tienen la cabeza Pablo Casado con lo cual no hemos encontrado a nadie que quiera dar quisiera dar estos detalles que después han dado en en el comunicado todo en este comunicado para tu Ka dice el comunicado lo que sería una barbaridad utilizar los datos que hay que facilitar en un proceso de entrega en adopción como excusa para tramitar el expediente de expulsión de esa mujer cuando una mujer quiere dar su hijo en adopción tienen que comunicar su estado que que que te sugiere esto que dice ahora el comunicado

Voz 25 29:24 es que es falso porque cuando una mujer da su hijo en adopción lógicamente los datos que se tramitan ante el Registro Civil al que no tiene acceso la Policía Nacional en funciones Extrangería todo el proceso miento de adopción se tramita al margen de las autoridades de extranjería por lo tanto una mujer que quiera dar a su hijo en adopción o que quiere a actualmente a su hijo en adopción lo hace esté en situación regular o irregular con absoluta garantía de confidencialidad la adopción es una medida que sólo se puede realizar en Protección del Niño no dio efectivamente de bienes cifras en materia de extranjería cierto es que hoy en día las únicas personas que han propuesto acceder a los datos en materia sanitaria que esos incluiría efectivamente el registro de mujeres que dan a luz ha sido efectivamente los socios de del Partido Popular en Andalucía en concreto Vox que has pedido acceder a los datos de los inmigrantes que acudan a la sanidad pública eso incluiría a las mujeres embarazadas pero lo cierto es que hoy por hoy una mujer que quiere a su hijo nada sí lo puede hacer con plenas garantías y al margen de cualquier procedimiento de extranjería

Voz 0194 30:35 situación en la que esté no

Voz 25 30:38 lo que debía saber casados y es cierto que sólo una medida que están su cabeza es que las mujeres migran para proteger a sus hijos no para darlos en adopción

Voz 1510 30:48 sí claro Ángels si me permites que creo Pachuca que tampoco se les es cómo se expulsa a las mujeres que vienen ya con hijos no sólo las que tengan lo saque

Voz 25 30:59 efectivamente y además ya la ley de Extranjería prevé la posibilidad suspender las expulsiones de las mujeres que están embarazadas por lo tanto es un problema que no existe es un problema que las mujeres en situación regular o irregular no tenemos quiere decir que dar a tu hijo en adopción hoy en día es un proceso duelo pero si Ximo pero seguro a todos los efectos no exige efectivamente estas medidas por lo tanto y menos dentro una ley de fomento de la natalidad yo decir que me parece que no te digo mi satisface las necesidades que pueda tener a España de criterios democráticos hizo demográficos ir desde luego no satisface en absoluto las necesidades de los niños y niñas que nacen

Voz 0194 31:40 el Fondo de Fomento han definitiva también la trata de niños el tráfico de niños

Voz 25 31:44 efectivamente fomentar el tráfico de niños de una manera brutal nos podríamos encontrar con que las mafias obligaran a las madres que están siendo explotadas a entregar a sus hijos en adopción condición efectivamente no ser expulsadas y por lo tanto de poder seguir siendo explotadas por lo tanto esta medida lo único que hace es favorecer la trata de niños para sacar a los hijos de los hogares de personas esto y colocarlos en familias nacionales y favorecer efectivamente a la continua explotación de mujeres vulnerables

Voz 0194 32:16 muchísimas gracias como siempre

Voz 1510 32:17 gracias a vosotros hasta luego Mariola nada más pues espero que haya quedado

Voz 0194 32:22 bueno yo creo yo creo que lo hemos intentado porque ha sido de mucha confusión a lo largo de la tarde con las explicaciones que insistimos te han dado a ti desde el Partido Popular que he tenido que sacar esta nota aclaratoria como si estuviéramos todos mintiendo estábamos informando sobre lo que ellos no sabían informados sobre lo que ellos no habían contado y además insisto es hemos dado la posibilidad de explicarlo bien en este programa no ha respondido esto que es lo único que tiene esta propuesta en la cabeza es Pablo Casado

Voz 0315 32:47 si el PP para reforzar un poco esta tesis

Voz 1071 32:49 vía también una nota en la que suponen ellos en la que se hace un resumen de cuál sería la situación de Madrid en la que dicen que ellos toman ejemplo donde pone estos siempre un documento al PP la entrega del bebé no tiene consecuencias legales de administrativas para la mujer es un proceso de carácter confidencial que evita su conocimiento en el entorno social y laboral de la mujer dado que esos datos están sujetos a reserva ocurre que ahora ha puesto el contexto de que esta es la situación que ella

Voz 0194 33:14 pero es si está en metido él claro si están sometidos a reserva da igual la situación en el que es en la que se encuentra en las madres

Voz 0436 33:22 pero el papel dice que se trata de un proyecto es caro tampoco será el año que es esto todo yo no quiero pionero de la Comunidad de Madrid eso que los datos son absolutamente reservados y que está dirigida a población en riesgo social madre inmigrante imaginación entonces Basinas y Losantos

Voz 0194 33:38 estos son absolutamente reservados como también nos decía

Voz 1510 33:41 son reservado que en toda España ya está entonces bueno pues ya no da para ver diferenciados pues a la acción de la Comunidad de Madrid y el resto de España

Voz 0436 33:50 no lo sé yo lo ignoro eh

Voz 0315 33:52 vamos a ver si empezamos a hacer la política del siglo XXI la política el siglo XXI es señores hemos detectado un problema que afecta a tal cantidad de personas como nosotros nuestro interés Si es verdad la nota a la última nota clamando al PP evidentemente nuestro interés no es el tráfico de de de niños ni muchísimo menos sino en nuestros intereses facilitar que las inmigrantes que quieran dar en adopción lo hagan con total libertad hemos detectado que hay un número según las estadísticas de que en fin de los datos que sean de tantas inmigrantes que querrían dar en adopción y no lo hacen

Voz 8 34:23 no hay número pero eso formarán parte Carlos perdona pero un proyecto global de adopción es decir la ley será una parte en los procesos de adopción ya esa será una parte de la digo cuándo será parte troncal tampoco

Voz 1452 34:38 como por supuesto que no será la parte troncal pero cuando se toma uno

Voz 0315 34:41 son como está por eso están por eso están teniendo que explicarlo y recula dar porque es una medida claramente hecha sobre un problema como explicaba la la experta sobre un problema que no existe o sea no no tenemos ni a estas alturas ya llevamos toda la tarde varios periodistas mirando este asunto a estas alturas no hay nadie que haya constatado que esto sea un problema real porque si fueran problema real ya habrían salido los datos no expertas oenegés gente consultada que diría no no no es que si es un problema real es que hay un montón de inmigrantes que les gustaría dar a luz pero no lo hacen por si son expulsadas pero si es que nadie nadie está planteando que eso sea una realidad

Voz 0194 35:13 Mariola que hoy es decir algo si no que

Voz 1510 35:16 esa esa pregunta la hicimos el gabinete de prensa del Partido Popular cuántas mujeres inmigrantes en situación irregular quieren dar a su hijo en adopción nos dijeron que no lo sabían que lo desconocían y que la propuesta bueno que la ley de maternidad pues estaba haciendo que la propuesta bueno digamos que estaba un poco verde no

Voz 8 35:35 María Esperanza que es algo tampoco verde yo creo que se va pero se a quedar ver

Voz 1452 35:40 si no pues evidentemente demente de que es indignante esta esta propuesta realmente no no hay sea como que una mujer inmigrante que tenga un niño me lo dejé a mi para que yo aumente esa es o para qué Paoli un poco esa falta de niños que tenemos en este país porque finalmente Si sin

Voz 0194 35:58 no podemos ver que recordemos que pasa que Casado decía que no había que abortar y había que tener más hijos

Voz 1452 36:03 que no te hacen falta o efectivamente bueno pues eso en esa va en esa línea va esto en todo caso no sabemos si esto está en fin escrito dicho de alguna manera que que quede constancia de que es una propuesta real parece ser que es algo que se le ha ocurrido al señor Casado que yo creo que cada día demuestra más debilidad se inventa cosas más curiosas más raras o más indignantes como esta que yo no sé si le van a ayudar a no beneficiar en absoluto

Voz 0315 36:30 no digo que efectivamente el tema de la natalidad es uno de los grandes temas de España de Italia Francia y de Europa en el futuro es un es es está es muy interesante está muy bien que todos los partidos se pongan a discutir el tema de la natalidad porque es uno de los grandes temas es por primera vez se está muriendo más gente de la que de la que están haciendo quiero decir que estamos en una situación realmente dramática pero cuando se ponen a hacer propuestas piense en un poquito en en temas de fondo en en temas sobre todo económicos entre más de que el gran problema al que en España no haya natalidad es desde luego que los los salarios la situación precaria de los jóvenes entre otras cosas y esto va contra el discurso de Vox entre otras cosas que hay menos inmigrantes porque España recuperó de alguna manera sus índices de un poco de teniendo siempre bajos pero mejoró un poco sus índices de natalidad en el momento de la explosión de la llegada y la inmigración cuando los años del boom de la construcción había muchísimo trabajo llegaron latinoamericanas de forma masiva que tienen un índice de natalidad más alto hablemos en serio es de las cosas y hablemos

Voz 8 37:33 lo que necesitamos no pero además están

Voz 15 37:35 hasta cinco millones de inmigrantes

Voz 0315 37:41 de joven dispuesta a tener hijos pero lo que no pueden

Voz 8 37:43 sabe español lo sabes tú tenías de cierra pues sí pero lo que no puede ser es que alguien una

Voz 1452 37:49 propuesta de de Dick dedicada a las mujeres bien tres no pero por favor es muy es es muy fuerte esto yo entiendo que el Partido Popular haya querido salir ahí al paso para quitarle hierro a la cosa pero la cosa tiene Hierro

Voz 0194 38:04 tiene mucho tiene mucho y me ha dado el pie con lo de Vox despido Mariola Mariola muchísimas gracias hasta ahora me daba al pie Cué con lo del box porque entre las declaraciones de día destacan las que ha hecho sobre todo con el relacionado con el tema de inmigración la diputada de Vox en Andalucía luz Belinda que ha anunciado una proposición no de ley en el Parlamento autonómico algo para pedir una inmigración legal irregular para defenderla recurría a estos argumentos sobre el trabajo que hace Salvamento Marítimo

Voz 0542 38:31 lo que va de los inmigrantes donde a ellos van a recoger esos inmigrantes no es un rescate para mi punto de vista es lo que hacen es un servicio de autobús hay una llamada previa donde avisan que hay unos inmigrantes sí que faltó que bueno que no siempre satisface tory a esa recogida mueren

Voz 0315 38:49 pues no siempre satisfactorias a recogida

Voz 0194 38:51 en Sevilla Alfredo Guardia buenas noches buenas noches no es que sea una frase en una rueda de prensa está escrita y la debatirá al Parlamento andaluz de hecho es lo que ha levantado la polémica política porque el PP rechaza el texto aunque ha permitido que se tramita en la Cámara

Voz 26 39:07 sí tanto los populares como la formación naranja han votado a favor de que se tramite la iniciativa en el Parlamento una proposición no de ley en la que Vox reclama una inmigración regulada ilegal para esta formación como hemos escuchado Salvamento Marítimo no rescata inmigrantes que se juegan la vida en el mar sino que los recogen como si fuera un autobús afirmación que para el PSOE sobrepasa límites se pregunta qué tiene que pasar para que haya una respuesta de PP y Ciudadanos para el presidente de la Junta las declaraciones de Vox son fruto de un calentón de precampaña que buscan el titular Mario Jiménez PSOE Juan Manuel Moreno presidente del Gobierno andaluz

Voz 0752 39:40 no yo creo que esa declaración es fruto de el calor electoral de la intensidad electorales de la excitación electoral que provoca tener una elegirla una elecciones legislativo en elecciones generales menos de siete semana hay unas elecciones autonómicas y municipales no no parece intolerable que esto ocurra

Voz 1497 39:58 y lo que nos preguntamos es hasta qué nivel de infamia de inhumanidad o de persecución tienen que llegar la ultraderecha en este Parlamento para que haya una reacción democrática de la derecha del Partido Popular ciudadano

Voz 26 40:14 ONGs como pro derechos humanos han pedido Bosso que para los ataques a inmigrantes y a Salvamento Marítimo de cuyo trabajo dice deberían sentirse orgullosos

Voz 0194 40:22 es la primera iniciativa que presenta Vox contra la inmigración

Voz 1452 40:25 no

Voz 26 40:25 sí es la primera iniciativa de este tipo que registra en el Parlamento para su debate en el Pleno precisamente de la semana que viene exhibió sólo se han celebrado dos sesiones en la Cámara andaluza desde la formación del nuevo Gobierno siempre que pueden deslizan mensajes de esta naturaleza no obstante aún se debe tramitar en la mesa anuncios polémicos como el que han lanzado hoy Vox sobre inmigrantes os sobre violencia de género días atrás ya no House han sorpresa aunque se han acentuado en Andalucía cierto tras conseguir representación en el Parlamento

Voz 0315 40:54 gracias Alfredo gracias buenas rachas

Voz 0194 40:56 Nicolas Castellano buenas noches qué tal buenas noches sólo tenemos una manera de combatir este tipo de discursos que se explicar los datos y explicar en concreto cuál es el trabajo de Salvamento Marí

Voz 1510 41:06 timo

Voz 1620 41:07 pues Salvamento Marítimo a es simplemente el cumplimiento de la ley del mar Ángels rescató el año pasado por poner un ejemplo histórico por cierto el año de más rescates en su historia a la práctica totalidad de las cincuenta y siete mil personas que trataran de llegar a España en patera a las costas españolas su labor además de esta recogida como decía como obligatoria para todos los Estados firmantes de esas leyes marítimas para asistir a cualquier embarcación dificultades pues lógicamente ha sido defendida después de estos ataques por las organizaciones que trabajan con los inmigrantes la Comisión Española ayudas refugiado ha estado por ejemplo a Vox ha que si están tan preocupados con supuestas colaboraciones de Salvamento Marítimo con las mafias pues que proponga vía segura de llegada

Voz 0315 41:45 ya si no asistiría las pateras Andalucía

Voz 1620 41:48 por su parte pide la ultraderecha que hable de los problemas reales de los andaluces no confunda con estas declaraciones Estrella Galán secretaria general de CEAR José Miguel Morales de Andalucía

Voz 1510 41:58 si tan preocupados están por el supuesto juego que con estos rescates se hace a las mafias deberían optar por proponer vías legales y seguras porque lo único que si es ilegal es dejarles morir en el mar

Voz 27 42:10 eh que es bajando tramposo utilizar el trabajo dignísimo Salvamento Marítimo para confundir a la población de Andalucía respecto a la llegada de personas migrantes

Voz 1620 42:22 Fuentes de los sindicatos de Salvamento Marítimo los trabajadores están muy molestos y aseguran que están ya muy cansados de que Vox los buses en la contienda política recordemos recordemos aquel el que Salvamento Marítimo tiene prestigio internacional por la eficacia de los rescates y que lleva más de veinticinco años prestando este servicio las costas españolas

Voz 0194 42:41 gracias Nico

Voz 18 42:42 hasta luego

Voz 1071 42:46 escuchamos aquí a Pablo Casado quejarse de que Santiago Abascal apenas aparece en público Abascal no le hace falta porque todo el mundo habla de Vox así que no aparece porque cuando lo hace todo son preguntas tiene que contestar a todas con que lleva a España en el corazón el caso es que el PP admite ya en público que teme por la fragmentación del voto de la derecha tanto que lo dicen abiertamente

Voz 28 43:06 hay en provincias de menos de seis escaños en las que representando casi la tercera parte del Congreso el último escaño de ellas es decir unos veinte escaños bascula entre el Partido Popular o el PSOE o Podemos la reflexión que hay que hacer es si merece la pena que parte de otros partidos nuevos al fragmentar el voto constitucionalista del centro derecha liberal conservador esos escaños engrosan las filas de la izquierda radical en manos de Torra

Voz 8 43:41 estas son las cuentas de Casado que ya parte de la asunción de voto que vaya a ir perfecta que es lo que conocemos

Voz 0194 43:47 el PP y Vox es lo mismo es al que le da un nombre

Voz 18 43:50 así un poco rocambolesco del partido constitucionalista voto liberal conservador centroderecha pero hay un momento

Voz 1071 43:55 en qué Casado llega a pedir a Vox que no se presente en esas de embarcaciones sin citar a nadie aunque se entiende

Voz 28 44:01 exactamente que ojalá otros partidos también hicieran este análisis de responsabilidad es pensar si en aquellas convocatorias electorales en las que no van a tener representación en algunas circunscripciones si merece la pena

Voz 18 44:16 dividir el voto para que algunos escaños pasen a el Partido Socialista Podemos cómo vas a presentarte tú si ya me presenté Vox ha contestado que para unos diésemos la manguera eso dicen Vicens

Voz 1071 44:30 se presentarán o esa intención tiene Vox en todas las circunscripciones de hecho han emitido un comunicado mala tarde de eso de comunicados en el que cuentan que ya Teodoro García Egea se lo propuso en persona entendemos a Ortega Schmitt que le dijo que no responden que por ese mismo argumento pues quizá al PP debería retirar en aquellas provincias en las que ellos Vox está por delante del PP en intención de voto ahora

Voz 0194 44:53 analizamos esta estas propuestas del Partido Popular a Vox también lo que ha pasado en el Parlamento andaluz

