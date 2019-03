Hora 25 (13/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 esta tramitación con el plazo máximo del veintiuno de mayo en el que se constituyen las nuevas Cortes y no diera tiempo pues de caerían como el resto iniciativas que ha pasado en la anterior legislatura doce que es en la que estamos de esta manera en el seno de la Diputación permanente podrían debatirse las modificaciones durante la campaña electoral con lo que ello supone ya os podéis suponer todos expresó la presidenta Pastor tiene como fecha límite para convocar la primera Diputación permanente hasta el cinco de abril pero no parece que vaya a apurar tanto va a hablar ha dicho con el Gobierno para fijar ese calendario prevemos de varias diputaciones permanente

Voz 0194 00:37 gracias Patiño hasta luego por completarla

Voz 0055 00:39 información de los recursos en los decretos el PP ha anunciado que llevará al Constitucional los decretos que apruebe el Gobierno en eso que ha llamado los viernes sociales y otra cosa el Gobierno recurrirá también al TC la comisión que creo al Parlament de Cataluña para investigar a la monarquía

Voz 0194 00:53 hay que tener mucho en esta cuestión porque nos tenemos que ir a a Cataluña y a la sesión de hoy del juicio y además porque es un debate muy muy técnico que sólo los que estáis todo el día en el Congreso de los Diputados acabáis entendiendo los decretos leyes y esa te quería ni eso pero en cualquier caso lo que está claro es la utilización electoral de unos ideó otros también

Voz 0436 01:13 sí hombre era me mira a alguien dicho el PSOE está haciendo campaña de una forma descarada lo sabemos todos los ciudadanos las palabras son de Irene Montero es decir estamos ante una situación de cierta excepcionalidad porque es verdad que ha pasado algo que no pasaba antes nadie discutía que se pudieran llevar decretos leyes si discutíamos que sí podrían tramitar como proyecto de ley finalmente parece que sí es posible cosa que hemos descubierto ahora pero bueno es que es que esta situación no se había dado porque aquí hay un plan orquestado cerrado para convertirse además los letrados han dicho que adelante hasta la Constitución hasta el veintiuno de mayo que se constituya en las nuevas las nuevas Cortes que adelante que el Gobierno puede seguir gobernando como si no hubiese disuelto Cámara así como si hubiese convocado elecciones

Voz 2 01:54 sí la verdad es que la oposición ha tenido en la capacidad de que se hable más de la formula claro

Voz 0194 01:59 que del contenido de su contenido bastante relevante porque

Voz 2 02:02 pero luego el permiso de paternidad hay otras cosas pero no nos olvidemos Si el Gobierno hay que verlo pero dicen que lo tienen si el Gobierno tiene mayoría para aprobar estos decretos debería tener mayoría para impedir que estos decretos se tramiten como como proyecto de ley con lo cual el problema se acabaría a la misma primera votación decía pasa

Voz 0436 02:21 verso para nada el Gobierno debería ponerse nervioso es verdad

Voz 2 02:23 que lo números del Gobierno son muy estrechos igual con que falle uno solo y más ahora son pertinentes

Voz 0436 02:28 por eso convocaron elecciones porque sí porque sabía que

Voz 2 02:31 número porque va a ser un problemón y con los independentistas en la posición en la que están que hay acabamos de ver que se ha hecho con el control absolutamente no es fácil pero sí tiene la si tiene los números para sacar adelante el decreto debería tenerlos para impedir que se apruebe una esperanza brevemente pues realmente es verdad que

Voz 0055 02:46 ambos están juzgando las dos partes están jugando

Voz 1452 02:49 ver a quién quién derrota a quién no que

Voz 0194 02:52 Partido Popular está muy enfadado y yo creo que tiene todo

Voz 1452 02:55 en fin que es que tiene todo el derecho a la razón incluso no en el sentido de que tiene razón de quejarse no pero claro porque se quejan porque es bueno el contenido de esos de esos decretos porque es buena la idea porque los aprovecha o no las aproveche que las aprovecha naturalmente y las tiene programas el Gobierno para eso en este momento en electoral pero si son buenas porque no les parecen bien no están ustedes muy enfadados precisamente porque son buenas y a los ciudadanos le parece un buenas en fin un lunes más

Voz 0194 03:27 vamos a Silva vamos a Cataluña esta noche acababa el plazo que le dio la junta electoral a la Generalitat para que retirase de la fachada de sus edificios las esteladas y los lazos amarillos ha escrito Quim Torra la Junta Electoral para que se lo replantee y mientras lo hace no piensa retirar los símbolos Barcelona El Prat buenas noches

Voz 0815 03:45 buenas noches así que los lazos y las estelar

Voz 0194 03:47 siguen a esta hora en el mismo sitio donde estaban

Voz 0815 03:51 exacto y sin ir más lejos del balcón de la Generalitat sigue colgada una pancarta en la que hay un lazo amarillo y el mensaje Libertad presos políticos y exiliados Quim Torra ignora así las órdenes de la Junta Electoral al menos por ahora hasta que no tenga dice una nueva respuesta el presidente de la Generalitat Le pide a este organismo que reconsidere si tiene que prohibir los lazos amarillos las esteladas y las pancartas a favor de los presos

Voz 0436 04:16 en periodo electoral en esta carta Torra alega

Voz 0815 04:19 que no puede ordenar que se retiren estos símbolos porque dice esto vulneraría el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores públicos que en su día los colgaron también argumenta que con esta orden la Junta Electoral no respeta la neutralidad política sino que da la razón a aquellos partidos que están en contra de los lazos en cualquier caso Ángels Quim Torra toma esta decisión a pesar de las consecuencias a las que se expone a partir de ahora agotado ya este plazo de las cuarenta y ocho horas al margen de la respuesta que ha pedido el presidente fuentes de la Junta Electoral explican a la SER que ellos en ningún caso

Voz 0194 04:53 van a vigilar edificio por edificio

Voz 0815 04:56 pueden actuar de oficio pero lo que lo más probable es que vayan recibiendo en los próximos días quejas de las partes entre enteras salas de los partidos y es aquí donde Torra se expone a dos posibles consecuencias por parte del órgano electoral en caso de que siga sin acatar por un lado puede ser sancionado con una multa de entre trescientos y tres mil euros o por otra la propia Junta Electoral puede enviar el caso a la Fiscalía para que ponga en marcha la vía penal estas fuentes no se aventuran a decir cuál de estas dos hipótesis es más probable porque hasta el lunes no no se van a reunir

Voz 0194 05:31 ahí entramos ahora en una especie de espiral no porque a esta respuesta de Torra Le seguirá mañana mismo a la respuesta de la oposición

Voz 0815 05:37 exacto porque al margen de de una posible sanción por parte de la Junta Electoral PP y Ciudadanos han dicho que van a tomar medidas ya porque el plazo de los dos días ha terminado Pablo Casado del Partido Popular decía esto es tamaño

Voz 1732 05:49 si no cumple señor Torra lo que él exige la Junta Central Electoral nosotros iremos a la Fiscalía a exigir que se retiren los lazos amarillos de todas las calles y plazas de Cataluña respetaran neutralidad

Voz 0815 06:05 el y el partido de Albert Rivera recordemos quién fue el primero en llevar los lazos ante la Junta Electoral con confirmado a la SER justo después de conocer el texto de Quim Torra que van a hacer lo mismo ganada trasladar el caso a la Fiscalía veremos si mañana activan la maquinaria al margen de lo que diga la Junta Electoral después de reuniones el lunes

Voz 0194 06:24 pues veremos qué pasa mañana a ver gracias

Voz 0815 06:27 a vosotros y mientras tanto en el juicio

Voz 0194 06:29 en Bruselas hoy hemos escuchado algo que no habíamos escuchado hasta ahora

Voz 0055 06:32 habíamos oído algo parecido es verdad alguna aproximación el día por ejemplo en que uno de los abogados de los procesados le dijo a Soraya Sáenz de Santamaría que si se escapaba tanto de las preguntas podía acabar teniendo consecuencias

Voz 3 06:44 hay una que un artículo en el Código Penal cuyo número no recuerdo que ese reto

Voz 4 06:48 era el testigo renuente ante las preguntas que se Lefort

Voz 3 06:50 mula

Voz 1071 06:51 que yo me dice David esto ocurrirá febrero hoy es verdad a ocurrir

Voz 0055 06:55 qué otra cosa porque hoy Alberto Pozas buenas noches qué tal años buenas noches hoy sí que la Fiscalía ha pedido denuncia

Voz 0194 07:00 dar por falso testimonio al responsable de difusión institucional de la Generalitat

Voz 0055 07:06 cierto que algunos testigos habían estado jugando con fuego en los últimos días con algunas imprecisiones y algunas lagunas que según la Fiscalía pues hallaban en este falso testimonio pero ha sido hoy ha sido con Jaume Mestre con el entonces responsable de difusión institucional de la Generalitat cuando la Fiscalía ha llegado al límite de lo que puede aguantar en este juicio lo estaban preguntando por campaña las campañas de difusión del referéndum de las votaciones que se habían encargado a diferentes empresas y en particular preguntada por por una campaña encargada a la Corporación de Medios catalanes a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ICAA es Jaume Mestre no paraba de decir pues que no se acordaba que no lo sabía o anegar incluso en algunos puntos su participación en todo este aspecto entonces el ha sido cuando el fiscal del caso se ha acordado de esta declaración en el despacho del juez arena en junio de dos mil dieciocho

Voz 5 07:53 qué persona les envió esa campaña el señor meses el servicio técnico de la Generalitat la envió a los técnicos de la corporación

Voz 0933 08:02 Mestres sabe usted que responden es Nuria presidenta de la Corona

Voz 0055 08:07 paseo decía entonces claramente que su contacto en la Generalitat para llevar este Temara Jauma Mestre la Fiscalía por tanto ha dicho al final del interrogatorio que no tenía más preguntas y que lo que sí que pedía al tribunal era que dedujo testimonio contra él por delito de falso testimonio lo decía el fiscal Jaime Moreno

Voz 4 08:23 con la venia señoría no voy a formular más preguntas pero antes de terminar el interrogatorio interesó que las ahora deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio al Juzgado de Guardia

Voz 0055 08:34 lo cierto es que en los últimos ya sabemos visto algunos testigos quedan desmentidos inmediatamente por otros son o matizadas de una forma bastante grave por tanto parecía cuestión de tiempo que pasará esto

Voz 0194 08:43 ah pero dónde está el límite Pozas hasta qué punto el testigo puede decir que no lo sabe o no se acuerda un poco loco

Voz 0055 08:49 bueno pues en este juicio el el límite lo

Voz 0933 08:51 marcado muy claro y el presidente del tribunal

Voz 0055 08:55 porque ha aprovechado para explicar al testigo lo que estaba sucediendo esto lo que le ha explicado Manuel Marchena

Voz 4 09:00 pero acuérdese que el falso testimonio uno solo lo comete quién no dice la verdad sino quién se altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas de acuerdo de acuerdo

Voz 0055 09:11 es decir un testigo puede no acordarse de las cosas porque es verdad que no te acuerdas antes de las cosas puedes no saber las porque te preguntan por cosas que no sabes pero entiende el tribunal que cuándo intentas trampear una respuesta puedes estar ocultando información importante para la causa en cualquier caso ha dicho también Manuel Marchena que ellos no van a tomar esa decisión

Voz 2 09:28 ahora porque tienen que examinar todas las pruebas a menos las que

Voz 0055 09:31 rodean a estos contratos a estas campañas publicitarias para ver si realmente ha mentido o ha ocultado información y eso no lo veremos hasta la sentencia alterar la verdad o evasivas como se Marchena percibe del Congreso

Voz 6 09:45 cómo vamos a salir ha quedado en un hasta luego hasta luego

Voz 0194 09:49 bueno esto sí que has ido al que le hoy al menos esa ha sido la novedad después de muchos días que parecía que no pasaba nada hoy ha habido esta esta dejadme que dedique los últimos minutos porque además me gustaría conocer una una historia que hoy nos ha llamado la atención hablábamos antes de la ultraderecha de una de las incógnitas para selecciones europeas del mes de mayo será precisamente esa qué representación van a obtener en las urnas los partidos

Voz 2 10:13 otras a quién mejor le van los sondeos

Voz 0194 10:15 es al vicepresidente italiano y líder de la Liga Matteo Salvini que no necesita hacer nada para tener los sondeos a favor sin hacer nada y cuando digo nada me refiero literalmente a esto a no hacer nada Roma Joan Solés buenas noches

Voz 0946 10:28 buenas noches Angels que nos advertía nos llamaba la te

Voz 0194 10:31 en un artículo que publica el Corriere della Sera sobre lo que hace Salvini en su día a día que podría resumirse en hacer campaña electoral de forma permanente luego ir al fútbol irá a las motos ir a los salones náuticos a festivales de cine esto es lo que hace

Voz 0946 10:46 de todos era conocido en Italia que el vicepresidente y ministro del interior Matteo Salvini pasaba más horas de un lugar a otro que en su despacho o que en el Parlamento en los últimos nueve meses ha ido apareciendo hundida en un mitin de su partido al siguiente en otro otro día en Moscú con Vladimir Putin otro en el Festival de Venecia otro en la feria la de armas de Qatar ametralladora en mano otra en la final ecuestre de Venecia otro mitin en el sur otro en el norte al final a la final de la Copa de fútbol en el Gran Premio de Monza así casi todos los días incluidos muchos festivos finalmente el diario Corriere della Sera de Milán ha presentado un informe estadístico desde su toma de posesión en junio pasado ha ido a su despacho sólo quince días de las tres mil doscientas votaciones en el Parlamento en estos últimos nueve meses estuvo presente en cincuenta y tres estuvo ausente en el noventa y siete en noventa y siete de cada cien debates en la Cámara alegando comisión de servicios ha participado en dos comisiones parlamentarias ya firmado sólo dos decretos la polémica normativa de seguridad que prohibe la llegada de inmigrantes la de defensa personal que despenaliza el uso de armas contra intrusos en fin hoy Salvini ha leído el informe del Corriere ya ha salido de su casa refunfuñando así

Voz 7 12:08 ahora todo el ministerio

Voz 8 12:12 dos visiones consejo hoy al Ministerio

Voz 0946 12:14 estaré en la silla doce horas consecutivas

Voz 8 12:17 las sin moverme y luego mandó un mensaje al Corriere

Voz 0946 12:27 su modernidad lo ficha no me puedo mover de la oficina ha lamentado con sorna en realidad el ministro y vicepresidente ha sido la estrella en unos ciento cincuenta mítines como líder de la derechista Liga en los últimos nueve meses

Voz 0194 12:40 de todas formas Joan a pesar de todo lo que me acabas de contar que publica hoy el Corriere los sondeos no dejan de hablar del crecimiento de la Liga incluso a costa de sus socios de cinco estrellas

Voz 0946 12:50 sí claro aparece todos los días en televisión en un mitin en una final en un debate un día vistiendo cazador de la policía otro de la Protección Civil otro de la Guardia de Finanzas porque dedica además varias horas cada día las redes sociales en definitiva el impacto de Salvini es tal que su partido la Liga que no había superado el siete por ciento de los votos hasta hace un año hoy las encuestas le otorgan entre el treinta y cuatro y el treinta y seis por ciento de intención de voto en las europeas pasa a ser el primer partido de Italia superando los cinco estrellas que llevan perdiendo casi un punto cada mes superando que ya es decir a su socio Silvio Berlusconi en sus mejores momentos el informe del Corriere revela que Salvini ha destinado su salario de ministro y vicepresidente a la campaña electoral de su partido y que además para ello ha utilizado medios transporte del Gobierno a Italia

Voz 0055 13:41 no Juan muchísimas gracias a vosotros buenas noches nos reímos

Voz 2 13:45 que produce hilaridad pero este río

Voz 0194 13:48 eh bueno entremedias tenían la aliado con las vacunas de los sí sí sí ha tenido tiempo AENA en algún mitin es lo que tiene también antes hablábamos de Pablo Casado y todo lo que tiene también comparecería parecer tantas

Voz 0436 13:59 no es un provocador profesional y entonces de qué se habla que me opongo hoy en una normativa en Italia que es el que tenía que empezar a cumplir ahora sobre que no se pueden estar escolarizados niños sin vacunas la que bueno que que esto es una tontería es verdad que es muy hombre es es muy fuerte de repente empezar a sacar niños de las escuelas pero Pero Italia yo creo que además decidió un una una vía bastante sensata no para el tema de las vacunas pues nada lo lo más triste de esto es la conclusión final que sigue creciendo que que era el primer Parker estos nuevos liderazgos populistas profundamente peligrosos en los que es que que se basa non se basa en ideas ni en proyectos ni en programas que es lo que funciona y yo lo que me temo es que es un modelo que se está extendiendo por Europa íbamos a tener un Parlamento Europeo el que salga de las elecciones que creo que se celebran entre el veintitrés y el veintiséis de mayo bastante preocupante

Voz 2 14:56 si el artículo es maravilloso además empieza con una cita de Michel la prensa italiana es estupenda hay que leerlo pero además de eso es que es Italia el país donde se inventó este modelo con Berlusconi que es Tram Tram llegó más tarde Berlusconi que es el el modelo que los opositores a Berlusconi se les esperaban es el modelo de la ocupación total del espacio mediático sólo se habla de Salvi o a favor o en contra haga lo que haga Salvini ocupa todos los días porque además viven una campaña electoral permanente por eso por eso se burla diciendo ahora me voy doce horas al al después

Voz 0194 15:31 estaré hoy estaré doce horas en lógico está en el despacho está

Voz 2 15:34 permanentemente con una visión además de con las redes sociales con en fin asesores que que entienden esta política moderna de ocupar todos los espacios obviamente gobernar no se ocupa de las cosas que se ocupa además son desastrosas la gestión en Italia es desastrosa la gestión económicas horrible la y los datos los datos son muy muy inquietantes pero lo cierto es que él consigue en un mundo populista que Italia es como la quintaesencia de eso porque es el populismo empezó con Berlusconi ahora ya ha arrasado directamente el consigue ocupar todo el espacio con lo cual los políticos sobre todo

Voz 1452 16:07 la izquierda italiana que os como muy tradicional muy en fin la la izquierda de toda la vida

Voz 2 16:13 se encuentra con unos problemas dramáticos para responder ante un populista que insisto ocupa todos los espacios pero sobre todo como también hacia Berlusconi esto esto no está lo ha inventado Salvini pero lo si quieres lo ha perfeccionado porque Berlusconi también tenía un equipo de fútbol aparecía todo el tiempo en el fútbol todo el tiempo en sus mansiones todo el tiempo ocupando su vida privada ocupaba los telediarios y los programas de los programas de cotilleo sea o peluca ocupaba las veinticuatro horas del día

Voz 1452 16:38 el día televisivo y esto es lo que está consiguiendo muchas cosas la las vamos dando todos yo creo sinceramente que en fin estos señores se aprovechan este tipo de políticos se aprovechan de la falta de fortaleza de los de los políticos de toda la vida de los partidos potentes cortes que han perdido absolutamente el rumbo no saben por dónde van iban un poco a la zaga de todos estos estos personajes que aparecen y bueno la gente yo creo que la desesperación absoluta de no tener un ideal al que acudir a alguien que lo represente bueno venga pues este que por lo menos nos hace reír yo creo que es un drama grande que esto se extiende por Europa de de una manera de en fin más matizada o uno o menos matizada en todas partes pero de esto ahí detrás de la puerta en todos los países bueno creo que vamos a un a un fracaso bastante importante no

Voz 0933 17:33 otro italiano y que ha dejado unas declaraciones para por lo menos interesantes llevemos sí más o menos controvertidas el presidente del Europarlamento Antonio Tajani aquí en en una entrevista en una radio italiana le han preguntado por Mussolini es decir bueno hasta que este señor declaró la guerra al mundo entero siguiendo a Hitler o hasta que declaró las leyes raciales hasta que cometió sus errores hizo cosas buenas

Voz 9 18:01 es positivo en infraestructuras nostros

Voz 0933 18:06 el padre buenas ha hecho infraestructura

Voz 10 18:08 las en nuestro país decía Francis eso

Voz 0933 18:11 eso no se puede decir que no hizo nada toda Antitrata Pedro

Voz 9 18:13 los tres uno cuando bien

Voz 0933 18:17 cuando uno hace mutis histórico sobre Mussolini dice tiene que ser objetivo hizo cosas reconstruyó Italia otra cosa es ha vuelto añadí son las leyes raciales o la declaración de guerra claro para añadir yo no soy un fascista

Voz 0194 18:31 quiere dejar claro un par de veces menos aquello que yo soy énfasis pero pero siempre hay o porque yo conozco

Voz 0933 18:37 este es un poco la posición de Alfonso Guerra que dijo hace unos días que hay dictadura que son eficaces y otras con el su compra de Maduro

Voz 0194 18:44 exacto es un poco es un poco la misma línea pero en cualquier caso Cristina esta Gianni presidente al Parlamento europeo lo que dicen los sondeos no puede quedar un Parlamento Europeo nos pueden matar el Parlamento nota

Voz 0436 18:55 el ocupante porque estamos hablando eso bipartidismo también del Parlamento Europeo que al fin y al cabo los parlamentos nacionales no han más que el reflejo de ese Parlamento europeo del grupo popular europeo del grupo socialista muy potentes luego Liberales Verdes algunos ultras pero una cosa pero pero ahora la fuerza de del grupo popular de de la ultra de la ultraderecha de los euroescépticos puede ser de las más importantes de de las que sean obtenida hasta ahora y es verdad que hay mucha preocupación en en Bruselas con este tema de cuál va a ser la fuerza real que va a tener la ultraderecha y el populismo a que la va a tener que la va a tener

Voz 2 19:34 por primera vez todo parece indicar que no van a tener el PP y el PSOE vamos lo que son parte de una este europeos

Voz 0436 19:40 la mayoría no van a tener el cincuenta por ciento

Voz 2 19:42 no olvidemos Tajani es un hombre Berlusconi también un periodista de confianza de Berlusconi llegó allí lo pasa luego ha tenido mucha carrera política después de aquello pero bien en el mundo de Berlusconi entre sí sí

Voz 0194 19:53 sí siempre todos los tanto Bono no se va a ver todo a Cavaco nadie va a Berlusconi Ignacio Escolar de del diario punto es muy buenas noches buenas noches llenas encontramos a El Diario

Voz 11 20:03 pues mira más a mañana además del tema del Brexit estamos con una entrevista con Manuela Carmena donde habla de de las próximas elecciones y también con una exclusiva que es titular pagos en B contratos temporales durante una década las irregularidades destapadas por el juez en la UGT gallega y alguna cosa más si tenemos también que el PSOE en el Congreso a más de la mitad de los actuales

Voz 0946 20:27 cada Franc Bonet para poner a otras

Voz 6 20:30 a la ponencia

Voz 11 20:31 este algunas relevantes incluso si estamos intentando cerrar los nombres pero evidentemente la el cambio en las listas del PSOE va a ser de los más notables el socialismo

Voz 0194 20:40 gracias hasta luego es es es interesante son ocupa cuando defiendo como se sitúan y quiénes se sitúa en las listas

Voz 2 20:48 no desde luego desde luego no podrá decir en la próxima legislatura Pedro Sánchez tenga un grupo parlamentario que no controlo

Voz 12 20:54 bueno eso no lo va a poner a casi ninguno ninguno efectivamente porque es que a los nuevos los eh liderar los nuevos liderazgos una de las cosas que tienen es que quieren controlar hasta el último

Voz 0194 21:06 bueno luego te pasan cosas como en Castilla y León y ciudadanos y ya no puedes contar de sus Grace si luego te has grandes pero exacto si tienes idea y no puedes

Voz 0436 21:14 hace logró pues muy bisoño porque luego hay que sentarse que negociar hay que pactar hay que sacar adelante proposiciones

Voz 0194 21:20 la ley ojo no pueden sobre todo puedes todas becario en este momento nadie sabe si va a ir al Gobierno

Voz 2 21:26 la oposición

Voz 0194 21:28 adaptarlas dos eventualidades con esto los fichajes no

Voz 0055 21:31 por controlar otros grupos parlamentarios más que el tuyo

Voz 0194 21:33 pero eso también es posible Cuaderno de frases Sastre

Voz 1071 21:36 les estamos contando hoy en la Ser nuestra está contando desde primera hora Ana Terradillos que ya el Gobierno del PP recibió la propuesta de acoger a mandatarios del régimen chavista eso que Borrell Borrell contó en Hoy por hoy que también estaba proponiendo en estos días a este Ejecutivo al de Pedro Sánchez la Casa Blanca habló con el propio Mike Pompeo además hemos hablado aquí con Luis Díaz es el padre del periodista hispano venezolano que ha sido liberado finalmente durante la pasada madrugada

Voz 13 22:02 tan alguien a quien culpar de sus males un error el día en fácil conmigo que les muy incómodas periodista de investigación pero va a que periodista algo se y hay que silenciarlos

Voz 1071 22:13 el extraño el extrañísimo caso del municipio de Villarramiel provincia de Palencia los vecinos están recibiendo sobres dentro de los sobres dinero dinero de verdad hasta setenta euros dice los quitan los mucho menos de otros te abres el buzón y te encuentras unos setenta euros frases de la alcaldesa de Villarramiel que no sabe de dónde viene la cosa

Voz 14 22:36 con de es la perplejidad porque en forzar además son zonas muy dispares del municipio queremos decir que alguien haya pasado por la calle les ha dejado el diez casas sino que hay zonas distintas del pueblo dando incluso algún guardia la Guardia Civil porque no se ven en estos tiempos pues nunca se sabe lo que sí es falsos famosos

Voz 1071 22:57 creo que lo cogería si pero mirando a ver que no me mierda nadie de caso esté tenemos que

Voz 0194 23:00 según este tema el de la embajada de Corea este tema ahora mismo son prioridad

Voz 1071 23:04 que no llamen a la Guardia Civil porque de hecho hay que hacer un barrio sabes que pescan con un bufón cerca en el programa el cine las serán entrevistado Antonio Banderas que está de promoción con la peli de Almodóvar dolor y Gloria Pepa Blanes y José Manuel Romero le han preguntado al actor por la crispación política es un envenenamiento y una into sí

Voz 15 23:23 acción me diga extraordinario yo voy a cumplir con mi deber es decir los votaré en las unas nuevamente mi opción y lo haré pero no es esa depende con quién que están tratando de vendernos los políticos de la felicidad nuestra depende de ellos continuamente buscando el voto olvidarse que son ciudadanos

Voz 1071 23:44 lo lavanderas yo creo que ya hemos descubierto que nuestra felicidad no depende la falta de abrir son muy cansinos Juan Ramoneda

Voz 4 23:54 el dietario

Voz 1150 23:58 la agencia asumir el Brexit no tiene sentido si los británicos no quieren enmendarse porque seguir alargando el proceso que baje el telón y quizás la práctica cotidiana las relaciones entre un país europeo que se va y los países que se quedan en cuentes las vías de entendimiento de las que ha fracasado la politica de qué sirve alargar la agonía el referéndum está de actualidad las peripecias del Brexit las pinturas del conflicto catalán y el gran debate nacional francés que Macron podría cerrar con una consulta popular hacen que vuelva el debate de sus pros y contras Valery Giscard D'Estaing decía que los referéndum sólo son aconsejables y sabes que saldrán sí es decir lo que el convocante busca Pedro Sánchez en el país descalifica a los referéndums como soluciones simples para cuestiones complejas pero sí creemos que en democracia la ciudadanía tiene la última palabra cuando la política no es capaz de reconducir un problema tiene su sentido que decidan los lectores sin duda lo referéndums no son soluciones milagrosas ni garantizan un buen fin como demuestra el Brexit pero los dirigentes políticos deberían entender que los referéndum son de actualidad es porque nuestras

Voz 0194 25:00 a unas formas corporativas

Voz 1150 25:02 que las alejan peligrosamente los ciudadanos que se sienten ignorados despreciados y raramente escuchados en la era digital no tiene sentido negar a los ciudadanos el reconocimiento de la palabra si el referéndum no sirve hay que ir vigorizar los canales de representación el maleficio de los tránsfugas cuando un partido siente sus contornos amenazados tiene a menudo la tentación de fichar en el campo de la adversario como forma de mostrar a la vez la polivalencia propia en la fragilidad del vecino casi siempre sale mal porque hay algo de inevitablemente turbio en estas operaciones de infidelidades estimulada que las contaminan en tiempos de zozobra ciudadanos opta por este recurso y sus dirigentes han metido en un lío el partido que se presentaba como ejemplar entre las dos viejas formaciones sistémicas se ha encontrado con un bola o peor especies un pucherazo en unas primarias en Castilla y León que venían marcadas por una candidata de la dirección susceptible de sospecha ganaron las bases que denunciaron el atropello pero las dudas se propaga por la organización y a la dirección se hayan han subido los colores que tendrá la forma partido que envejece tan rápidamente

Voz 16 26:12 te damos Cristina de la Hoz María Esperanza Sánchez Carlos pues buenas noches y buena semana

Voz 4 26:20 mañana hay así ya está en el microondas en todo el vamos a ver qué ha hecho el Barça no puedes escuchar ahora Larguero Tchité como prescribían hasta mañana feliz noche Hora veinticinco

Voz 16 26:50 suelo

Voz 4 26:54 servicios informativos

Voz 17 27:03 Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco Facebook hora25

Voz 18 27:13 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia era José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 19 27:28 el mundo no se explica solo

Voz 18 27:30 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo con

Voz 20 27:37 cadena SER saber ser cercanos en la conversación

Voz 21 27:41 son terminar con Elvira Lindo pero empezar con Pipi Calzaslargas eso tiene conexión segura pero yo no

Voz 22 27:46 lo hago por resaltar una peculiaridad yo era así insufrible siendo así

Voz 20 27:51 pero de los que se aleja

Voz 21 27:53 no os hablaré desde lugares recónditos exóticos celebro que estés en Madrid la semana pasada

Voz 23 28:00 te deprime y Valiente ya te a la que viene me voy para la Patagonia Cabo de Hornos Chile y por La ventana

Voz 20 28:07 séptima temporada con Carles Francino

Voz 4 28:21 cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco

Voz 24 28:27 queremos que las vidas y el sexo sea mucho más tranquilos

Voz 4 28:31 con entra en Cadena Ser punto com por nuestra carga Tel Cadena SER

Voz 25 28:40 hola qué tal yo me llamo María Luisa no se llama El nos encanta no sin canto a la Cadena Ser gusta muchísimo la Cadena Ser el Carrusel deportivo si escuchamos todos los días todo lo deportivo presenta aparte el arte reparto muy bien ritmo de toma pan Tomás Luis cerrada que hablando que además mamá hay una pasados

Voz 4 29:18 Carrusel Deportivo un equipo compenetrado y me bese cuando escucha usted la Cadena SER

Voz 19 29:27 Gabilondo era pequeñito era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo ya digo de hecho añicos no no había hecho una comunión Gabilondo ya ya ya decía que yo les hable añadió

Voz 24 29:43 muy buenas series que empieza hoy por hoy soy Iñaki

Voz 19 29:47 me acuerdo como si fuera

Voz 4 29:52 gracias por escucharnos