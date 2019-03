Hora 25 (26/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:17 no nos quita antes tecnológicos están cambiando la forma de relacionarse con sus clientes y su manera de trabajar ellos Adela tan aquello que después se convertirán normalidad hay rutina esta noche queremos conocer en qué mercados piensan estas grandes empresas la televisión la banca los servicios donde está el futuro nuestro futuro antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches noches

Voz 1454 00:40 con las voces y los gestos de la precampaña esta ahora lo último un vídeo del Partido Popular difundido a través de las redes sociales que empieza con el aplauso a Pedro Sánchez después de ganar la moción de censura que dice aquí empezó la ruina el partido de casado hace un llamamiento a los ciudadanos para impedir que siga una idea que comparte Albert Rivera echara Sánchez por eso habla de acabar con una situación de emergencia nacional así

Voz 5 01:03 creo que ha llegado el momento de que Ciudadanos encabece ese gobierno Le pido al Partido Popular que esté a la altura y que si hace falta sumemos para poder enviar a Sánchez de la oposición pero liderar un Gobierno los españoles necesitan certidumbre los españoles tienen que saber que os Sánchez o ciudadanos con el Partido Popular se lo tienen que saber porque con este PSOE de Sánchez no hay nada que hablar por tanto tenemos que liderar un Gobierno lo tenemos que encabezar y eso no lo voy a decidir yo lo van a decidir los españoles votando

Voz 1454 01:30 mientras Pedro Sánchez avisa de que la derecha juega a la abstención y pide a los votantes de su partido que no se confíen con las encuestas y las urnas no están llenas el veintiocho de abril España involución hará ha dicho a partir de las diez en la crónica desastre resumir hemos los actos ahora en marcha hay por ejemplo uno de Pablo Casado nos ocuparemos también de la polémica petición de disculpas el presidente mexicano por la conquista lo hizo en una carta remitida al Rey hoy López Obrador detallaba que su intención es abrir una reflexión sobre lo ocurrido

Voz 6 01:58 con esto se basa de que sucedió hace quinientos años como sucedieron los hechos si hubo agravios o no hubo agresiones si cómo estás planteando es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación

Voz 0194 02:19 de hermandad continúa el nivel de alertados por el incendio

Voz 1454 02:22 lo de Rianxo A Coruña se han quemado ya ochocientas cincuenta hectáreas la Guardia Civil investiga el origen del fuego ese baraja como principal hipótesis un chispazo en una torreta eléctrica el fuente viento del nordeste dificulta las tareas de extinción otra alerta activada esta por el temporal en Ceuta hay aviso naranja para las próximas horas por fuerte temporal de levante la situación no es la cuenta nuestro compañero Miguel Ángel Mendoza

Voz 1558 02:43 en un par de horas el temporal de levante elevará la alerta amarilla por oleaje hasta naranja así estará hasta mañana por la tarde además viento que podría superar los setenta kilómetros por hora Inés estrecho hasta cien la primera medida suspensión del tráfico marítimo con Ceuta no entra ni sale ningún barco para mañana las suspensiones extienden a los colegios a las escuelas infantiles y guarderías decretados los primeros por la Dirección Provincial de Educación la Delegación del Gobierno y los segundos por el Ejecutivo local y al portero de mercancías tanto por el Galdós el que va a pie como por el Tarajal uno en vehículos el puerto además ha determinado que las malas condiciones se extenderán hasta el próximo jueves

Voz 0194 03:17 el Parlamento Europeo pide por segunda vez la dimisión del secretario general de la Comisión Europea en la mano derecha de Juncker y le abrió hace un año una investigación por su de elección presuntamente irregular ahora sí ha confirmado que participó en las reuniones en las que se debatió sobre este tema y redactó algunas de las respuestas a los parlamentarios corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 03:35 trescientos trece votos contra doscientos cuarenta y seis demuestran sí que el Europarlamento considera un insulto que el secretario general de la Comisión ser ría de las leyes que deben guiar la función pública

Voz 7 03:46 reconoce haber participado en dos reuniones para responder el cuestionario del Parlamento Europeo donde se estaba planteando las dudas y los problemas relacionados con su nominación es decir algo que el artículo once bis del Estatuto de la Función Pública europeo prohibe taxativa

Voz 0738 04:06 son declaraciones de la socialista Inés Ayala es ponente en un debate que se ha visto afectado por la trascendencia de un articulo de prensa en el francés Libération vinculando el suicidio de una funcionaria del Servicio Jurídico a las presiones que rodean el

Voz 0194 04:21 así nos queda una propuesta más para hasta ahora la cara B de Sara vítores no deja indiferente a nadie con sus actos y sus declaraciones no Sara sino el personaje de hoy hablamos bien que fuera asesor de Trump estén Banon

Voz 1 04:32 sí

Voz 3 04:35 hora veinticinco

nueve y cuatro minutos de la noche ocho y cuatro en Canarias empezamos ya a las grandes empresas tecnológicas llegaron a nuestras vidas a través de los teléfonos inteligentes y ahora buscan ampliar y diversificar su negocio sin límites clientes no les faltan porque dos tercios de la población mundial ya tienen dicen a diario sus dispositivos móviles una enorme ventaja y un gigantesco nicho de mercado para que esos mismos fabricantes ofrezcan todo tipo de servicios desde puro entretenimiento hasta servicios bancarios desde información aplicaciones para la salud las grandes tecnológicas quieren conquistar nuevos nichos de mercado nosotros vamos a analizarlo con la ayuda de Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches María Elvira Roca buenas noches hola buenas noches Ignasi Guardans buenas noches buenas noches y Pedro Blanco en la mesa de producción pendiente de la última hora de sus mensajes al Whatsapp del programa

Voz 1715 05:31 sobre todo para que nos cuenten qué relación tienen ellos o qué relación quieren tener con estas empresas tecnológicas que empiezan ofrecer ya contenidos nos vamos a arrojar en manos de por ejemplo Apple para consumir entretenimiento utilizar una tarjeta de crédito aportar toda la información seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es nuestro número de Whatsapp que enviar notas de voto repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 05:58 Morán buenas noches Ángels buenas una de las compañías que se propone con más firmeza lo citaba ahora Pedro conquistar nuestros mercados es

Voz 1667 06:05 que realmente tiene una posición envidiable para hacerlo ha vendido más de novecientos millones de iPhone se en todo el mundo ya estamos hablando sólo de los móviles seno del resto de dispositivos que fabrica son millones de usuarios acompañados de la información que generan al utilizar estos dispositivos es decir hablamos de los datos que son el petróleo del siglo XXI además Apple tiene un capital disponible de doscientos diecisiete mil millones de euros es casi el doble del techo de gasto que se marcó España para este año los presupuestos es decir tiene una capacidad financiera superior a la de muchos países

Voz 0194 06:38 en ese poderío la compañía de la manzana organizó ayer uno de sus habituales eventos para presentar sus novedades

Voz 1667 06:45 sorpresa esta vez no estaba en el nuevo móvil de la marca

Voz 1 06:48 Keith a pues ven Heidi hojas Hong bueno durante décadas hemos quedado

Voz 1667 06:53 los dispositivos hemos creado programas informáticos ya ahora Apple también será proveedor mundial de servicios a su director ejecutivo cinco nada más comenzar este evento en la sede de la empresa de California

Voz 0194 07:05 ni cuáles son los nuevos sectores por los que apuesta la marca creada prestigio

Voz 1667 07:08 pues son básicamente tres son la información el entretenimiento y la gran novedad la banca

Voz 1 07:14 siete Apple ha presentado

Voz 1667 07:21 propia tarjeta de crédito que tendrá su versión virtual cómo no en el móvil y su versión física que han conseguido desarrollar en alianza con Mastercard lanzan esta idea pisando fuerte con ofertas para sus clientes

Voz 8 07:36 han si aún le rendirá Sofies Open buen

Voz 1667 07:41 sin comisiones anuales sin internacionales sin ningún tipo de comisión decía la responsable de este proyecto que incluye descuentos por uso a los clientes

Voz 0194 07:51 entraremos al detalle vamos a conocer la opinión de experto dos en cada uno de los sectores donde está asomando la patita pero si quisiera de entrada conocer vuestra opinión la presentación de ayer como decía Pablo sorpresa no era un nuevo dispositivo sino que era la entrada de Apple en el mundo de las finanzas en el mundo del entretenimiento en el mundo de la información Guardans

Voz 9 08:14 bueno sorpresa la parte de la tarjeta de crédito la parte del cine la veníamos los que seguimos estos temas estamos perfectamente preparados para saber que esto era si sólo salta faltaban los detalles vamos del color pero de los sabios en todo caso si es es muy importante que supone efectivamente un paso más en la materialización de estas compañías convertirse en grandes empresas de servicios que controlan toda nuestra vida en sí mismo no es malo pero exige una reflexión muy en serio por parte de los gobiernos Spotify tiene presentada una demanda contra Apple en ante la Comisión Europea que Águeda empieza que acaba de empezar y que tiene todos los puntos de acabar como las demandas que se presentaron a Google no hace mucho frío no hace mucho hace unos cuantos años sigan Cannes ha acabado en sentencias multimillonarios no hace mucho y eso le puede pasar a Apple porque es lo que ocurre sin entrar en detalles que efectivamente toda este este domingo yo de la banca a la el aparato contra el aparato contra los servicios a través de ese aparato pues le coloca una posición dominante en la que puede acabar dejando fuera cualquier competidor y eso es bueno para eso están las derecho de la competencia y eso es lo que hay que vigilar si no es así a mí me el hecho de que haya empresas nuevas que presten servicios nuevos pues eh pero no que sea una empresa tecnológica a la que

Voz 0194 09:24 eh ofrezca la tarjeta bancaria

Voz 9 09:26 sí pero no es la primera IBM claro los que tenemos cierta edad pues no es que me IBM IBM vendía aparatos de aparatos vender servicios no saque efectivamente no es la primera empresa que progresivamente se convierte en en proveedora de servicios que tienen que utilizan un aparato pero que va mucho más allá pronto los fabricantes de coches eran lo mismo los coches son Apple con ruedas son Sonae Paul con ruedas es una evolución que tiene que ver con con la nube con que todo esté de es de es materializado ambas son pues también claro o sea sirve de esos servicios financieros yo sorpresa no tengo lo que sí está por ver es el alcance la velocidad sumó

Voz 0194 10:04 cómo te has detenido tú en el tema de la banca y ahora voy con victoria María Elvira pero dejadme que salude antes para aportar más datos sea José Luis Martínez Campuzano que es portavoz de la patronal AEB Asociación Española de Banca José Luis muy buenas noches hola qué tal buenas noches les inquieta el interés de estos gigantes como Apple por entrar en el negocio bancario

Voz 10 10:22 a los bancos los bancos están acostumbrados a competir no lo en ese sentido que que las competencias significan más eficiencia significa incluso un satélite literal nuevas tecnológicas puede ser un revulsivo para tener un séquito financieros pero es que es verdad que hay que destacar tus temas aquellos que esa competencia tiene que estar ni con la de condiciones esto pasa porque la regulación y supervisión sea exactamente igual en este tipo de compañías tecnológicas y también en segundo lugar que los reguladores las autoridades es de medio y largo plazo valoren los riesgos que supone para la protección del consumidor también obviamente la entrada de estos grandes monopolios lógicos que se beneficien de difícil acceso a los datos evidentemente en Deus lo que demuestra el pasado es que pueden generar situaciones yo iré que riesgo sectores donde

Voz 0194 11:18 habla usted de regulación que condiciones tendrían que cumplir para ofrecer servicios bancarios

Voz 10 11:24 no yo creo que lo lo que es fundamental es que cualquiera que que que que tenga una Piedad de la provisión de servicios financieros es que todos los mínimos requisitos de nación que que tienen en los bancos de los bancos en estos momentos todas las últimos años hablan la regulación en previsión ha sido muy estricta precisamente con un doble objetivo que es proteger al consumidor hay propiciar esa queda que en X Men pueden salimos beneficiados es evidente que que a regulación no no está enfocado merecen enviado siendo no es desenfoque los bancos época las tirar por tanto maquinaría tiene que venir la misma regulación expresión estrechamente con doble objetivo que potenciará consumiros inconveniente propiciar esa estabilidad que yo creo es el objetivo último del que lustroso de

Voz 0194 12:13 me decía me decía usted al principio estamos acostumbrados a competir se ha actualizado a tiempo la banca tradicional para afrontar precisamente esta competencia

Voz 10 12:23 algunas en innecesario blancos como dice que cuando hablamos de tela fina que nosotros vemos ya la a las compañías especializadas en servicios financieros no lo la grandes pero como como colaboradores como como impulsores de la tecnología como las startup que pilotan Costa min beneficiar inveterada son algo positivo el balón franco realmente son enseguida Si lo ha fin yo tradicionales es que hemos en como la típica tecnológica enfocadas al financiero bancos son impulsor de la la en la severidad por tanto naturalmente los bancos evolucionan y siempre que el cliente busco es inicialmente responder a esto cesiones por tanto sí quiso estar esta demanda creciente porque necesito intención viene para quedarse en perfecta de beneficios para para quienes al objetivo de actividad los bancos

Voz 0194 13:19 no le veo pero está levantando la mano e Ignasi Guardans que quiere hacerle una pregunta Ignasi

Voz 9 13:23 sí porque hace un año el gobernador del Banco de Inglaterra dijo una frase que alarmó mucho que es que el sistema bancario europeo estaba esperando su momento Uber y todo el mundo entendió lo que eso significa mano en ese momento ha llegado son ustedes los taxistas ya está Over ahí

Voz 10 13:39 vamos yo cobre la en esos momentos el sector financiero pesetas emoción como la sociedad considerando precisamente lo que ante la la digitalización que en ese mensaje triple estrategia que podemos definir dónde quieren esta los bancos hay algunas evidentemente quisieron productores de Sevilla a distribuidores y porque se dan esas plataformas de todo tipo de servicios no cada banco cada entidad tiene que decantarse tiene que producirse esa es acción de estrategia en unas normas de ordenación expresión que sean homogéneas ingenuamente ha dicho en el pasado ha demostrar esa capacidad de Ganemos certeras

Voz 0194 14:19 dígame una última cosa usted que haría usted confiaría en una tecnológica para gestionar su dinero

Voz 10 14:26 pues es algo que tienen que que esa confianza viene derivada de pude pude muy ellos que la regulación y la supervisión precisamente de garantice el segundo lugar que la experiencia esa posibilidad no intente lugares es importante que in de ser internacional en seguridad es algo de los bancos ha sentado consolidaría M pero que que requieren un orificio que son mejores que lo que primeras aumento pero que son muy positivos entre sencilla de Filipinas

Voz 0194 14:57 es decir que de momento no confiaría

Voz 11 15:00 los jefes depende de cada uno

Voz 10 15:03 por eso tres requisitos importantes hemos tenido en los últimos neogótico año experiencia

Voz 0194 15:08 sí sí

Voz 10 15:11 de los datos pues ha sido Pucela en derecho sólo cubren es que no

Voz 0194 15:14 pues José Luis Martínez Campuzano muchísimas gracias

Voz 10 15:17 a ustedes

Voz 0194 15:20 bueno lo de la banca ataques

Voz 1971 15:22 el secreto me ha dejado pasmada tengo que reconocerlo

Voz 0194 15:26 decía Ignasi que es lo más llamativo si a ver yo

Voz 1971 15:28 pienso que de todas maneras estar este giro en el en el modelo de negocio de Apple está ampliamente justificado por la dificultad de la competencia en la fabricación de terminales de aparatos de ordenadores portátiles y además yo creo que Wade y es una compañía que en este momento el está haciendo un daño inmenso porque bueno por los los terminales de de los iPhone son unos aparatos muy caros en este momento los terminales que se fabrican en en Asia en China y en el sudeste asiático tienen casi la misma calidad y las prestaciones cuestan una tercera parte el precio hay que recordar también que el medio de la batalla de la guerra comercial entre Donald Trump y el Gobierno chino Apple fabrica gran parte de sus componentes en China precisamente los de los Mc hilos de los iPhone entonces yo creo que es es una forma de huir de esta brutal competencial una mano de obra mucho más barata como la que tiene China en la fabricación en producción de de aparatos electrónicos por tanto esto es una a mí me parece un salto adelante muy inteligente por parte de la compañía pero hay otro aspecto también que me preocupa es la de los impuestos que estas grandes compañías el va a ser un sumidas un suministrador de contenidos a partir de ahora los pocos impuestos que pagan en la Unión Europea en el resto

Voz 0907 16:47 monto

Voz 1971 16:47 entonces ya que es todo un salto adelante sigan pagando el nueve coma cinco por ciento frente en la Unión Europea frente al veintitrés que luego aquí en España con las deducciones las empresas se quedan en el doce pero en fin el impuesto de

Voz 1463 17:00 de sociedades el XXIII es decir de alguna manera

Voz 1971 17:03 era Europa tiene que entrar a saco en la regulación de estas multinacionales proveedoras de servicio fabricantes de aparatos electrónicos de contenidos en Internet no puede ser que lo que tú decías de su volumen de negocio no deje luego a las arcas públicas beneficio con todos los ingresos que tiene en países como España sin ir más lejos

Voz 0194 17:27 María Elvira claras voy contigo Guardans María Elvira bueno lo digo

Voz 0265 17:31 el cese vicios bancarios y los controles a que están obligados los bancos han visto me resultó un tanto alarmante la verdad los controles a los bancos ya era un poco laxo si íbamos la crisis pasa la obligó a ampliar los porque está claro que digamos cuando o la economía depende tanto de un sector cualquier pequeño resfriado que ahí se sufra repercute de una manera tan gigantescas las vidas de tanta gente está claro que para eso están los Estados no y este es un monstruo digamos que es más grande que cualquier Estado europeo esto es algo que hay que pararse un poquito a pensarlo porque realmente son planetarios o ultranacionalismo multinacionales ultra nacionales digamos no están sujetos a controles por ningún sitio en realidad en yo particularmente es este tipo de empresa ta absolutamente del etérea tan inconcreta con tantos tentáculos en tantos sitios que si en un momento determinado deciden poner en jaque a un país están en condiciones de poderlo poner a mi esto me resulta tremendamente alarmante Iker sobretodo internacionalmente no hayamos sido capaces de crear digamos unos mecanismos de regulación no

Voz 0194 18:49 Ignasi quería añadir algo sí bueno que estamos

Voz 9 18:52 tiempos aquello en lugar de una una alarma de cómo sin encima una catástrofe de la naturaleza yo creo que con serenidad hay que hay que tomar nota de todo esto y efectivamente pues que el poder político reaccione ahí toda la palabra lo de la fiscalidad por supuesto la fiscalidad es un tema que que hay que tratar pero no a base de protestar una esquina sino que hay que tratarlo avión una propuesta de la Comisión Europea Isern ha cargado Irlanda Luxemburgo Holanda claro no puede España la apoyaba no la puede llamados manos peluquero pero

Voz 1971 19:21 Ignasi pero fíjate de la incompetencia de de los de las autoridades por eso me quejo yo de la falta de de previsión cara a los impuestos este plan estaba pensado para que antes de las lecciones de dos mil diecinueve ya la Unión Europea viene llegan a un acuerdo

Voz 0194 19:35 elecciones son en mayo no no no no

Voz 9 19:38 no no no no no no pero aquí lo que ocurre es que la fiscalidad porque así lo hemos querido todos también España en su momento sólo se puede cambiar por unanimidad ya basta que uno solo claro para que deje de ser elegida tiene que ser los tratados o tiene algo un poco kafkiano que es que todos por unanimidad pueden decidir que deje de actividad pero con esa niña y la consecuencia es que nadie Le Point eso espero en fiscalidad pero en otros temas sigue mi fíjate lo que está pasando con Google lo saque la que de no no no no no haremos la multa que es la de a Google por manipularlos anuncios es espectacular por mucho que sea Google cuando ya te cubren varios miles de millones de euros pues hombre también pica ya Apple si no tiene cuidado he puesto el ejemplo este de Spotify de manipular con su Apple Music lo de Spotify es porque está en el le acusa Spotify de manipular Apple Music que el y el algoritmo no

Voz 0194 20:25 vamos a ver qué tras toda una permiso vamos a entrar en otro de los sectores en los que se mete claro porque además de gestionar nuestras finanzas

Voz 1667 20:32 estos gigantes tecnológicos quieren entretenernos se presenta como productores de contenidos y como plataformas de distribución de hecho la compañía dirigida por cinco acaba de lanzar la suya

Voz 12 20:44 es Chiri

Voz 1667 20:47 plataforma que contará con producciones de Steven Spielberg JJ Abrams con contenido infantil de la marca de Barrio Sésamo o reportajes de la estrella de la televisión norteamericana Oprah Winfrey es la última plataforma de momento que se une a este nuevo modelo de entretenimiento

Voz 0194 21:03 toma cartas estamos algo más acostumbrados ya a la puesta de estas tecnológicas por la producción de contenidos a esos así saludamos en todo caso a Pepa Blanes directora del cine en la SER Pepa buenas noches hola qué tal Ángels buenas noches Pepa no es la primera tecnológica que invierten ese sector ni evidentemente no será la última cómo está el mercado quiénes pelea no van a pelear próximamente por entretenernos

Voz 1463 21:24 bueno pues como decías es que las empresas de telecomunicación y tecnología saben desde hace tiempo que el entretenimiento da dinero marca también ideología no hay más que ver por ejemplo el caso de España no con Telefónica que ha entrado a hacer series en Estados Unidos pues cuna de la concentración empresarial como bien explica Chomsky muchos otros esto es un continuo no por ejemplo el caso más reciente es el de aceite a muy Annecy no lo voy a decir así también empresa de telecomunicaciones que compró Warner después de toda una odisea los tribunales Ayestarán películas pues las de Harry Potter DC Comics los Batman Superman eso bueno esto muestra que la lucha por el contenido online va a ser muy encarnizada de ahora en adelante vamos a ver pues eh fusiones y alianzas por ejemplo la semana pasa hablábamos con Ignasi Guardans también de esto no la alianza entre Disney y Fox que bueno pues anunciada han anunciado ya que sacarán plataforma online en la que estará todo Marvel todo Disney todo Star Wars además de lo que produzca Fox no y y bueno todo parece movimientos para desbancar a Netflix que pues hasta ahora sólo era plataforma de contenido un videoclub Internet con nada menos que ciento treinta y nueve millones de usuarios en todo el mundo pero la verdad es que Netflix ha empezado a producir y bueno pues es evidente que ha canalizado la tensión de una nueva generación más joven por dos motivos por lo barato que es aunque ahora va a subir el precio por la cantidad de series y películas que ha acumulado no ahora pues con estas nuevas plataformas la de Disney la de guardan la de Apple Netflix puede perder mucho catálogo así que habrá que esperar a ver los movimientos de esta compañía hablaba victoria antes de China bueno pues Alibaba que es una empresa

Voz 0194 22:54 comedida electrónico también ha comprado salas de cine

Voz 1463 22:57 produce películas y ojo porque quiere entrar en América tiene muy buena relación con Spielberg que como decía Pablo fichaje de Apple

Voz 0194 23:05 cómo está cambiando la llegada de estos operadores a la industria

Voz 1463 23:08 bueno pues en Hollywood digamos no que hay dos corrientes por un lado pues los que han sido contrarios a estos cambios a estas plataformas digitales como hasta ahora Spielberg que era muy contrario a que el cine no se estrenada en salas y estas cosas no tanto a la plataforma en sí pero bueno Netflix tenía lo de las plataforma lo de no estrenar en salas como como un dogma no

Voz 1880 23:29 por otro lado pues hay actores y directores que han en contra

Voz 1463 23:31 es un hueco también en estas plataformas para hacer un cine de clase media independiente por ejemplo es que está muy a favor hoy estaba en Madrid Kevin Costner defendía Netflix la mayoría de la industria los artistas lo que hacen lo que piden es buscar un término medio no pero bueno en principio Apple va a ser más respetada quizá por los conservadores por las mellor como Spielberg no porque lo que ha hecho de momento es anunciar series no películas con lo cual el debate sobre dónde se cine Iker es el cine pues va a quedar de momento

Voz 1971 24:00 un segundo plano en que todo sea ahora porque hace

Voz 1463 24:02 va a un acuerdo también con una productora independiente saqué iremos viendo a ver qué pasa no es lo que sí que puede haber despidos o cierres de pues divisiones empresariales no por ejemplo en Disney pues justo después de anunciar el acuerdo con Fox se ha cerrado un estudio que tenía Fox para hacer películas medianas no por ejemplo su acordáis de Figuras ocultas que fue que llegó a los Oscar hice han despedido a algunos trabajadores osea que en eso estamos

Voz 0194 24:26 tendremos que ver cómo cómo evoluciona el sector Pepa muchísimas gracias

Voz 1667 24:31 y hablábamos al comienzo de un tercer sector de negocio de los muchos por los que se han interesado estas empresas como es el negocio de la información es el caso que nos ocupa esta noche que este Apple proponen convertir sus dispositivos en algo así como un gran kiosco en el que por nueve euros mensuales se puede acceder al contenido de más de trescientas revistas o a información por ejemplo del Wall Street Journal

Voz 0194 24:54 quiere saludar Ismael Nafría es consultorio autor del libro la reinvención The New York Times en el que explica la transición del papel al digital de este mítico diario Ismael muy buenas noches hola los grandes diarios norteamericanos vemos que se han quedado fuera de momento de este proyecto porque piensas que se quedan fuera

Voz 13 25:12 bueno se han quedado fuera del del proyecto de Apple Music luz no pues porque entienden que que su oferta es su marca podía quedar diluida pues en al estar entre más a trescientas publicaciones la mayoría revistas de momento en de proyecto de gran quiosco digital de aquel no pues podía quedar diluida su marca después porque que son empresas pues como el New York Times sobre el Washington Post entre otros muchos diarios no que no han entrado de momento en en este acuerdo que ya tiene su propia estrategia desde hace años de de suscripción digital y que además les está yendo bien tan niños dance más de tres millones trescientos mil suscriptores por sí solo no entonces no tiene mucho sentido para ellos digamos entrar en un terreno de tendrían que compartir ingresos atención con muchísimos otros sí

Voz 0194 26:08 ponen se puede convertir una plataforma así una tecnológica como a Kirk lo que quiere hacer en una amenaza para estos que ha tienen su sistema de pago establecido funcionando porque claro por muy poco les dan mucho

Voz 13 26:19 bueno pero al final yo creo al final el el usuario decide muchas de estas cosas no diciendo usuario habrá habrá muchos internautas que que querrán una oferta de este tipo y muchos otros no interferirá han comprar o suscribirse sólo aquellos medios que les les parezca más interesantes para para ellos yo creo que hay espacio la diversas fórmulas ya veremos qué tal funciona qué tal funciona esta no de de Apple tiene la la gran ventaja evidentemente de estar de la potencia la marca de estar en en detener no yo no sin y sones de de teléfono donde distribuidos por el mundo no ya muchísimos clientes ya de pago por otros servicios eso es una ventaja evidente pero habrá que ver si luego el el modelo pues ser realmente es insuficiente muchos muchos muchas de las de los medios que han entrado en Athens News plagas lo hacen porque entienden que pueden llegar a un público alta hasta ahora no estaban llegando aunque sean cantidades más pequeñas pues prefieren y prefieren un poquito que nada

Voz 10 27:31 no pero es sana

Voz 13 27:33 no es el caso de de marcas pues tipo las que hemos mencionado Belinda Washington Post

Voz 0194 27:39 he aquí en España en qué punto estamos en cuanto al pago en la prensa

Voz 13 27:45 no el paro en la prensa bueno yo siempre digo que estamos tarde no sabes realmente comparado con prácticamente todo nuestro entorno a ella en muchos otros países europeos en países de América Latina ya por supuesto en Estados Unidos Canadá ya hace años en muchos casos que que los medios tienen su oferta de pago está empezando a ver como algo muy natural yo creo que eso va a ir pasando también aquí este año se supone pues que diversos medios suena a ir lanzando empezando a preparar pues subir su oferta de pago entre otras cosas porque el el sector de los medios necesita diversificar sí o sí más sus ingresos sus vías de ingresos por la por la caída de la publicidad o por la fe alta de posible crecimiento de de la publicidad digital para los medios Illa había más normal y la que se está utilizando en más partes del mundo pues es una de contar con un usuario de esos medios sí que se convierta en suscriptores miembro o socio o como se quiera como se quiera llamar no yo creo que igual que eso ahora nadie no se extremeña no estrenamos ya en absoluto de que se pague por la música nos vamos con toda normalidad o por el cine pues las series pues yo creo que en no mucho hablaremos con bastante normalidad también de que de que se paga por información de calidad a distintos niveles evidentemente con ofertas variadas como pasa con con con las otras plataformas también

Voz 0194 29:17 pues me han en la fría muchísimas gracias

Voz 13 29:20 no gracias a vosotros hasta luego

Voz 0194 29:23 es curioso no vamos tarde en este tema de la prensa de pago aquí

Voz 1971 29:28 sí completamente vamos tarde y además base o sea yo creo que sería la única salvación que tiene el papel para sobrevivir y sobre todo porque es que claro en el momento en que tú ofreces tu periódico íntegro con todos los contenidos de forma gratuita quién va para hacer un kiosco comprar el papel entonces yo creo que vamos tarde vamos demasiado tarde me acuerdo como un intento de los grandes periódicos política un acuerdo que al final se rompió en el último minuto pero estaba ya casi cerrado cuál era la la tasa que iban a cobrar todos ellos y además al unísono

Voz 0194 30:01 por qué es la única forma que crees Ignasi que cuesta tanto en este país

Voz 9 30:06 bueno hay un tema de cultura del no pago está claro pero además porque se han creado hábitos Internet lleva el suficiente tiempo funcionando para que haya hábitos y entre ellos pues la Festa la información disponible todo el día no además actualizando constantemente por tanto que habría que estar con abono porque no se puede estar pagando provocada por cada hora que acceden piensa ahora en el proceso que tanta gente que lo ve cinco veces al día pues nos está pagando por cara de claro esto es decir no es no es fácil yo aplaudo la iniciativa de Apple de intentar presentar un modelo nuevo de de prensa de calidad de pago pero allí así como las otras dos cosas creo que va por el camino en esta

Voz 1 30:44 pues yo no voy a invertir no sé quién es decir

Voz 0265 30:49 bueno lo de salvar la prensa me parece importante sobre todo porque digamos

Voz 0194 30:54 la prensa de calidad exactamente en la prensa de Cali

Voz 0265 30:56 da sea es la calidad de la información que reciben los ciudadanos está cada vez más deteriorada

Voz 14 31:05 todo es un puro cortoplacismo

Voz 0265 31:07 como una escandalera inmediata

Voz 14 31:10 todo es en ebullición

Voz 15 31:12 dime y in por la mañana por la tarde ya no sirve y entonces el las personas que realmente quieren informarse un poco este es el refugio que tienen no sea es es el el único punto de donde reflexión donde hay

Voz 0265 31:26 en un sosiego para poder informar un sosiego para poder reflexionar sobre las cosas que ocurre

Voz 15 31:30 tren in ir el cuidado de la prensa es el cuidado de la salud mental

Voz 0194 31:36 de las diez de la salud democrática al uso hacia ahí demócrata veinte Pablo hasta mañana hasta mañana

Voz 16 31:44 no

Voz 17 31:58 no

Voz 0194 32:01 a Sada Beatles buenas noches en la cara menos gusta descubrir personajes ir un poco más allá de lo que sabemos de los nombres que escuchábamos en los medios

Voz 1880 32:12 queremos analizar la figura de Steve Banon si Banon fue el principal asesor estratégico de Trump en campaña en dos mil diecisiete salió del Gobierno y ahora se dedica a reunirse con partidos de extrema derecha en Europa vamos a escuchar su voz antes de nada esto lo decía en enero

Voz 18 32:28 despegues Swiss ha hecho esto Freire

Voz 1880 32:32 la mayor razón no lo mejor es pensar que los global listas no tienen respuestas a nuestra libertad dejad que os llamen racistas dejad que os llamen xenófobos dejad que os llamen Nati vistas llevarlo con honor dice porque cada día que pasa nosotros somos más fuerte

Voz 0194 32:48 de ellos más del este hombre ya se ha reunido está en contacto con representantes de BOP Si lo va a seguir haciendo

Voz 1880 32:54 sí parece que se reunieron en el verano de dos mil diecisiete en ese momento el seguía siendo asesor de Trump en la Casa Blanca en la idea ahora que está aquí en Europa es volverse a ver con ellos en unas semanas ya ha dicho lo leíamos en una entrevista que dio al diario El País que cree que Vox provocará una onda expansiva en toda Europa

Voz 0194 33:10 con perfil mínimos Sara para para empezar quiénes Astiz

Voz 1880 33:12 bueno bueno pues viene de una familia de demócratas católicos irlandeses de Virginia el pasó ocho años en la Marina hizo cursos de seguridad nacional trabajo también para Goldman Sachs en Nueva York en dos mil doce fundó Breaking News que es un medio ultraconservador de Estados Unidos después como decíamos antes pasa a ser la mano derecha de detrás en la Casa Blanca pero más tarde Trump se enfada con él por unas declaraciones que aparecieron en el famoso libro de Michael Wolf en las que decía que Trump era un traidor bueno Tran dice que el hecho el dice que se fue y antes de presentar a nuestro invitado Ángels quiero que escuche is es un minutito cómo define ven Roach que fue asesor de Obama durante una década Sting vale Roche estuvo en España hace un mes presentando su libro El Mundo tal y como es y aquí en la SER le preguntamos por Banon por su asesoramiento a vos

Voz 1667 34:08 en Sitges Roach feo que eso es

Voz 1880 34:10 lo único que Banon sabe como hacer el asesorar porque cuando llegó a la Casa Blanca no supo qué hacer tenemos una expresión dice en inglés que dice el perro que persigue al coche ir una vez alcanza el coche no sabe qué hacer Manon no pudo construir nada no pudo cumplir nada en el Gobierno pero es muy bueno derribando cosas irrumpe explica además que como gana Banon es dividiendo divide y vencerás Heinze allá donde va tiene la misma estrategia política como dividir a la gente cómo encontrar a quién culpar de los problemas en Estados Unidos eran los inmigrantes en Alemania eran los refugiados sirios N el Brexit fue en la Unión Europea en España podrán ser de nuevo los inmigrantes los separatistas catalanes y creo que la gente tiene que darse cuenta de que no serán la solución a sus problemas que lo único que harán es empeorar esos problemas

Voz 19 35:08 hace mucho tiempo que saca no

Voz 0194 35:35 Martos Regueras investigador de Historia política estadounidense en la Universidad del País Vasco o Marcos muy buenas noches hola muy buenas tardes el primer recuerdo la primera idea que tenemos de de Stipe Banon fue en la Casa Blanca fue el director de la campaña electoral cuál fue su papel contra o cómo se sirvió Trump del destino Banon

Voz 20 35:56 bueno eso papel en en la campaña electoral fue decisiva hay que recordar que él llega en en el último momento de la campaña cuando eh Donald Tsang debe cesar a su anterior jefe de campaña por supuestas conexiones con Jack no Beachy con todo lo que era él el mundo no no y esto hace que Steve Swanson entre como a partir de recogida de Rincón de una recomendación de Robert Mersey es un multimillonario e ir principal es el principal inversor en la en el Super PAC en Maker a Mel que Greta que entonces venía con buena con sus eh

Voz 21 36:42 sus consejos de campañas fueron fundamentales para la elección de porque a dos meses de que fuera en las elecciones de noviembre balón dio un consejo que fue esencial para que Donald

Voz 22 36:55 terminase de de

Voz 21 36:57 alcanzar a Hillary Clinton en ese diez por ciento que en octubre aún de separaba ambos el elemento fundamental que le dijo Banon a Trump fue no intentes conquistar Florida que es donde está Hillary Clinton vea por los Grandes Lagos se ha el cinturón industrial que es un feudo que los demócratas creen que es que tiene asegurados y que sin embargo nuestras predicciones diesen que hay una batalla que está muy muy muy concurridas y eso es lo que hizo va eso lo que hizo Tram Tram en las últimas semanas de campaña hizo una gira por los Grandes Lagos fue precisamente el cambio de unos Estados que realmente habían votado demócratas a republicanos lo que le dio la victoria y por lo tanto yo creo que eso nos da una idea de ese ese ese perfil estratégico de de de lo que puede llegar a hacer

Voz 0194 37:47 porque esa estrategia ese perfil estratégico al servicio de la extrema derecha porque se dedica a asesorar a partidos de extrema derecha

Voz 20 37:56 bueno de alguna manera eh

Voz 21 37:58 yo creo que no se puede entender la figura de Banon sin entender la figura de Robert Emarsa

Voz 23 38:04 es Robert Carsen es un en último

Voz 21 38:07 Leonardo que tiene un conglomerado de empresas tecnológicas a través de Renan Randstad es Technologies en forma parte de de de toda una corte de de multimillonarios que como Donald Trump den que la globalización puede traer un riesgo para su posición de poder dentro del mundo para la posición de poder de estos muy multimillonarios como de los países eh y los estados nación donde habitan no en de alguna manera la globalización a pesar de que les haya podido haber beneficiado está actualmente equiparando otros actores de poder como puede ser por ejemplo China

Voz 0194 38:49 como cada vez más

Voz 21 38:52 esto hace quién no todos los multimillonarios toda la clase dirigente es rica se encuentre como da por la dirección que está ahora mismo en eh llevando la globalización y en este sentido en el agujero estos partidos de extrema derecha la financiación de partidos de extrema derecha por parte de grandes fortunas como puede ser el caso de ser a Donald Trump actores como como astigitano Se se se explican en parte por una lucha que ahora mismo entre élites globales entre gente como George Soros la gente de de Davos que piensan que se debe de continuar con la globalización como la que hemos tenido en los últimos años hay otra otra otra otro grupo de de élite económica que consideran que es necesario hacer un repliegue nacional para intentar volver otra vez a controlar los mandos de la globalización

Voz 1463 39:47 en este contexto

Voz 21 39:50 populistas de extrema derecha con ese mismo discurso Iker en este sentido conectan muy bien el sentimiento de conformidad tiene una parte de la población con la globalización con esta disconformidad de élite eslovaco es que quieren da globalización otro tipo de día

Voz 0194 40:07 hay una una última cosa Marcos qué qué papel puede tener en España

Voz 23 40:11 bueno en España tienen un papel que es complejo porque actualmente su el el el político que ha apadrinado Banon es eh Salvini Salvini tiene por su pasado vamos con el pasado de la Liga tiene muy buena relación con el con con el Katy con el independentismo catalán esto fue lo que le impidió un acercamiento de de Banon ha

Voz 21 40:36 a Vox pero a través de Rafael Bardají

Voz 24 40:39 sí bien por

Voz 21 40:42 por la situación en la cual se encuentra él

Voz 24 40:45 el el el independentistas

Voz 21 40:48 lo que hace que haya reculado en su perspectiva con España y actualmente pues ahí dentro de unos días al año para asesorar pero tiene ciertos problemas en este asesoramiento porque la Unión Europea está dando dándole de cerca y no puede compartir información que tenga que ver con encuestas electorales con sus estudios de TIM que es una de las cuestiones que en las que el más innovado en ese sentido Auxerre sepuede sepuede poco del entre otras cosas porque Banon no tiene puñetero idea de cómo funciona la marquesa funciona la española y la europea muchísimas gracias

Voz 0194 41:30 seguiremos hablando seguiremos hablando esta cuestión porque además si bien en los próximos días aquí a España yo creo ser un momento para para seguir analizando muchísimas gracias

Voz 12 41:38 hasta luego

Voz 0194 41:48 es la que también se sirve en mano en esta estrategia de la mentira de la difusión de datos falsos de las famosas Fainé sí parece que hemos empero

Voz 1880 41:57 hablar de esas faith News hace tres días pero acordadas por ejemplo de este discazo de Manu Chao el clandestino que desde el año noventa y ocho bueno han pasado veintiún años y tenía canciones buenísimas entre ellos está mentir

Voz 12 42:09 no

Voz 25 42:12 no

Voz 0194 42:14 y es que puede tener peso en la política española

Voz 9 42:17 duda sin duda y además creo que es un toque de atención también para despertar no basta con mítines no basta con el cabreo que veremos un buen motor para hacer cosas pero nunca basta para nada no y la extrema derecha no tiene que haber tienen inteligencia allí está teniendo estrategia remesas de despacho hoy ya astucia y eso es lo que yo echo de menos por parte de mucho cabreo

Voz 0194 42:38 teoría

Voz 1971 42:40 pues yo tengo la esperanza de que Marco Rivera tenga razón y señores tímpano no tengo la menor

Voz 0194 42:46 posibilidad de influir en la política española porque ya bastante bastante ajustados a Guecho va

Voz 26 42:51 no tienen y de abrigo española

Voz 0194 42:54 ni puñetera idea de verdad me ha dado la noche

Voz 1971 42:56 sí porque yo espero que no tenga el menor ascendiente

Voz 26 43:00 bueno creo que él está yendo muy bien en Italia con con sal

Voz 0194 43:03 Albini gay han hecho muy buenas migas tenían ideas

Voz 1 43:06 la política estaría no claro el día de la política italiana sí sí bueno pero no somos iguales todos los hombres y las mujeres parecemos María Elvira breve

Voz 0531 43:16 bueno lo de divide et impera es más viejo que el mundo es que aparecer de repente inventando la pólvora lo que sucede es que efectivamente osea Barbosa ha dicho alguna cosa muy importante es que en este momento se está produciendo una lucha entre élites globales con dos proyectos planetarios practicamente dice incompatibles no en la capacidad que se tenga para influir digamos en contextos locales donde los problemas globales adquieren unas dimensiones que son peculiares difícilmente comprensibles para que no es del sitio que practica la política del divide et impera necesita conocer muy bien ese tipo de resortes y entonces ahí es donde yo creo que tiene razón cuando dice que la capacidad para influir de Banon aquí en España es muy limitada bueno efectivamente su conocimiento es muy limitado y veremos a ver qué pasa

Voz 27 44:05 debido mentira mentira nuestro amor expira respira respira respira está fresca

Voz 1880 44:16 todo estos son antílopes un duo de Huelva suelen hacer canciones muy muy políticas canciones protesta este tema mentira es de su tercer disco dos mil quince que se tituló desprendimiento de retina he visto un artículo en el que definían antílopes como los cantautores suicidas del chiripa andaluz púrpura y duras

Voz 0194 44:34 como las de has encontrado en el cine o en la series

Voz 1880 44:36 sí vamos a empezar por la serie Homeland temporada siete Episodio II escucha a la única manera de detener esta violencia contra nosotros esta violencia de mentiras es luchar con un puño cerrado de verdad bueno pues el que habla es Brett O'Keefe el gurú de derechas que manipula que miente realmente es el Banon de la ficción y ahora nos vamos a mover en el tiempo en el espacio España mil novecientos cuarenta y uno raza

Voz 28 45:06 los que sienten en el fondo de su espíritu las semillas super

Voz 20 45:09 de ordenar Naza

Voz 28 45:10 los elegidos para la gran empresa de devolver a España dudes

Voz 1880 45:13 una película de José Luis Sáenz de Heredia el guión está basado en una novela que había escrito Franco es una familia rota por la guerra los buenos son los nacionales y los malos los rojos pero al final hasta el republicano se da cuenta de que también él tiene que devolver a

Voz 29 45:29 España a su destino es la escena que estábamos escuchando ir tercera parada mil novecientos noventa y seis es todo lo contrario los peligros que puede traer la extrema derecha es taxi

Voz 3 45:40 fijo que la Price

Voz 1880 45:44 el director de esta película es Carlos Saura taxi es la historia de un grupo de taxistas ultras que odia a los pobres a los diferentes a los extranjeros y esta canción que escuchamos ahora de Los Gipsy Kings estaba en la banda sonora de taxi Se titula Una

Voz 0194 46:02 ya que estamos en la música hay gustos comunes en las figuras de extrema derecha

Voz 1880 46:05 pues bueno en cada país lo suyo pero si les gusta escuchar aclaró que como a todos lo que refuerza sus ideales aquí en España vamos a hacer una cosa vamos al acto más multitudinario de Vox el que hicieron en Vistalegre en octubre del año pasado estás vamos a escuchar cuatro de las canciones que ambientar en ese acto y ahora pues avanza que la fiesta nacional y ahí tenemos la unidad de España con Manolo Escobar segunda esta también sonó en Vistalegre dicen que como una reminiscencia del Cara al sol brille el sol es si vendiendo la importancia de sumarse a la causa ya no porque si no será tardes lo que dice la Guardia es uno de estos grupos del pop de los años noventa de Granada a la canción Cuando brille el mismo que estas claro

Voz 0194 46:53 tienes escucharán también ahora en sus mítines en cuanto estén

Voz 1880 46:56 campaña supongo que sí pero espera que vamos con dos más la que viene ahora igual ya no va a sonar en de estos nuevos actos porque el autor contó que realmente no era un tema dedicado a España sino a una canción de amor de una pareja sexual así que los de Vox seguramente no la vuelvo a es el no puedo vivir sentí de Coque Malla no puedo ir

Voz 30 47:19 además van a

Voz 12 47:23 no puedo no está

Voz 30 47:27 no la

Voz 1880 47:32 íbamos con una más su autora dice que el principio una escribió como una canción de amor pero después la tocó la cantó en una manifestación antiabortista Ipar ser que los de Vox ahora le incluyen también en sus actos ella es Nena Daconte y la canción

Voz 12 47:47 Tenía tanto que darte

Voz 0194 48:18 y no recomiendas algún libro que hable de Steve Banon

Voz 1880 48:21 los habría que leerse yo creo el de Michael Wolff yo no me lo de Trump Morning parecía que Trump lo había echado de la Casa Blanca esté se titula fuego y furia si lo que interesa es saber que tienen en la cabeza por ejemplo Santiago Abascal él mismo publicó en dos mil quince un libro que es hay un camino a la derecha y una tercera recomendación el año pasado se publicó por primera vez en español el hombre de la dinamita que es de Henning Mankell en sus novelas de Ballan de su preocupación por la extrema derecha esta novela el hombre de la dinamita es una novela sobre la lucha obrera y la división entre pobres y ricos con qué nos vamos pues les vamos a dar la vuelta a la tortilla como hacemos muchas veces para cerrar aunque los más jovencitos que nos están escuchando ahora mismo se crean que esto que vamos a escuchar ahora es una canción hecha para una serie del año pasado para la casa de papel realmente es el himno de los partisanos la canción frente al fascismo así que frente a Banon el Bella Ciao

Voz 27 49:32 hasta mañana Sara hasta mañana ya a partir de París no

Voz 4 50:30 hora veinticinco

