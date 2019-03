Hora 25 (26/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:17 Izquierda Unida ha escrito hoy el último capítulo de la fragmentación de la izquierda los Keaton Madrid epicentro del seísmo que empezó con la salida de Íñigo Errejón de Podemos para presentarse a las elecciones autonómicas bajo las siglas de más Madrid las mismas de Manuela Carmena que culmina hoy bueno de momento con la aprobación en referéndum la Izquierda Unida de no ir a las autonómicas con Podemos y hacerlo bajo el paraguas de Madrid en pie que acoge también a los anticapitalistas un lío de nombres de siglas de partidos de líderes que al margen de la confusión genera muchas dudas de que sea eficaz para hacer frente a la derecha Izquierda Unida en Madrid rompe los lazos con Podemos y supone un serio revés para el líder de la formación Alberto Garzón que en las elecciones generales sigue de la mano de Pablo Iglesias pero la federación de Madrid es una de las más complejas y más críticas con la Alianza se suma así también Madrid a otros territorios que se han ido distanciando de Podemos una marca a la que se unieron cuando sumaba idea que ahora se distancian cuando parece que resta pero el camino que emprendió Garzón con el famoso pacto de los botellines tiene difícil vuelta atrás el partido ha ido perdiendo identidad Icon ella fuerza electoral el cinco por ciento necesario para poder tener representación en la Asamblea de Madrid parece más una utopía que una realidad que la izquierda tan atomizada pueda sumar

Voz 0194 01:38 teoría Lafora Ignasi Guardans de manera hubiera Roca Pedro Blanco pendientes de todos ustedes y de cualquier última hora que se produzca desde ahora hasta el final del programa y lo primero que vamos a hacer antes de nada hasta ahora es acercarnos a Galicia que ha luchado hoy contra varios incendios en diferentes puntos de la comunica de la comunidad Ricardo Rodríguez

Voz 8 01:55 las noches buenas noches Ángels cuál es ahora mismo la situación

Voz 1817 01:58 sí que la lucha contra las llamas en Riancho es el epicentro de esta ola de incendios allí el fuego ha arrasado ya ochocientas cincuenta hectáreas comenzó este lunes pero el viento del nordeste que hoy sopla con fuerza en Galicia ha dificultado muchísimo en las tareas de extinción ya ha provocado que el fuego se propagarse con gran virulencia hasta Riancho se han desplazado efectivos de la UME la unidad Militar de Emergencias que colaboran con los medios aéreos y terrestres que durante toda la jornada se han concentrado en esa zona la Xunta mantiene activado el nivel dos de alerta por precaución las llamas se han acercado con peligro a las casas y alojado incluso dos colegios por la intensidad del humo la situación está ahora más controlada el fuego está perimetral tras horas de mucha tensión así lo han vivido los vecinos

Voz 9 02:41 como él fue con este tiempo no hay nada que hacer la noche pues auspiciado sin dormir por la mañana los levantado aún más extendidos es lo que vemos desde aquí es el humo que está llegando las casas se todo eso es así

Voz 1817 02:55 lo que hay el de Rianxo es el fuego más voraz pero a esta hora hay otros dos incendios en Hoy ahí en lo Usama y que han calcinado otras ochenta hectáreas en total desde este lunes se han registrado en Galicia más de veinte incendios

Voz 0194 03:07 qué se sabe del origen del origen de estos fuegos

Voz 1817 03:09 pues en el caso de Rianxo que es el incendio más preocupante el que afecta a una mayor superficie la principal hipótesis que manejan los investigadores es que se ha originado por los chispazos en una torreta eléctrica pero el de Riancho es la excepción según la Xunta que asegura que de los veinte incendios que se han registrado en las últimas horas la mayoría han sido intencionados parte de ellos han comenzado de noche y en zonas donde soplaba con fuerza el viento José González es el conselleiro de Medio Rural

Voz 10 03:36 Eu Quero también trasladar que entre once de Ozzy hubo eh alrededor de incendios en toda Galicia mayoría del les intencionados sabemos lo porque había varios focos de porque de Maiso quisieron en momentos unos que no podían actuar los medios aéreos

Voz 1817 03:50 esto dice la Xunta angels y mientras los agentes forestales a través de Comisiones obreras aseguran que esta ola de incendios se debe a la improvisación con la que trabaja la Xunta en materia de Prevención Extinción de Incendios

Voz 0194 04:01 es quedamos pendientes de cualquier novedad sobre la evolución de estos fuegos Richi muchas gracias de acuerdo buenas noches hayas la importante esta última hora sobre la situación de los fuegos en Galicia pero vamos ya con la crónica política que esta tarde nos ha dejado novedades

Voz 1071 04:14 la verdad es que cuando llegue la campaña apenas vamos a notar la diferencia

Voz 0194 04:17 otras que no porque ya hay mítines cada tarde declaraciones constante

Voz 1071 04:21 tras están los candidatos ahora que han cerrado las listas de ruta Rivera estaba en Galicia ya sido allí donde esta misma tarde le ha propuesto a Casado eso de gobernar juntos

Voz 0194 04:30 de qué van a escuchar es el anuncio que va a marcar las próximas horas de la política en nuestro país

Voz 11 04:48 yo hoy quiero pedirle aquí

Voz 0040 04:51 en Galicia desde Ciudadanos al Partido Popular y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España

Voz 1071 05:02 Sastre buenas noches buenas noches Barceló verdad la semana empezó en domingo cuando el de Español publicó una entrevista a José Luis Ábalos en la que decía que por preferir él preferiría recibir en una investidura los votos de ciudadanos antes que los votos de los partidos independentistas había que atender a esa declaración porque un secretario de organización más que hacer declaraciones va trazando coordenadas

Voz 12 05:25 nosotros no les ponemos ninguna condición a Ciudadanos pero Ciudadanos no es la puesta a nosotros

Voz 1390 05:30 todo su apoyo es preferible siempre que alguien

Voz 12 05:32 que no cuestiona

Voz 1071 05:35 Ciudadanos ya había dejado dicho que no quiere saber nada de Pedro Sánchez ni del PSOE que ellos sólo pactarán con los constitucionalistas etiqueta por tanto de la que excluyen al PSOE en el PP no les creyeron Asseco Ignacio González salió a decir que no sería sólo Rivera que también él mantendría un cordón sanitario en torno a Ángel Gabilondo

Voz 0650 05:53 al final el PSOE Gabilondo es el mismo que el PSOE de Sánchez el relato las tesis de Sánchez son las mismas que la del señor Gabilondo hipotecas Jürgen sin embargo a pesar de su último esfuerzo sin querer a ciudadanos no solo

Voz 1071 06:05 ayer mientras compartía mitin Susana Díaz a decir a Pedro Sánchez que estuviera tranquilo porque ella sabe por experiencia que luego le dan los apoyos quizá haya sido para combatir ese descrédito general o para intentar marcar la agenda o para que las cartas queden por fin encima de la mesa

Voz 0194 06:19 pero el caso es que Rivera dado el segundo pasó primero fue ese cordón sanitario esta vez habla abiertamente de una coalición para gobernar junto al Partido Popular Oscar García buenas noches buenas noches Angels para que se debe el anuncio

Voz 1645 06:33 bueno hay varios factores que parece que han empujado a Rivera hacer algo que nunca había hecho y es decir tan pronto sus preferencias poselectorales sus preferencias de pactos el primero es que en ciudad

Voz 1971 06:42 Nos las cuentas para ganarnos salen en el partido dan por

Voz 1645 06:45 de hecho que habrá que pactar sí o sí y casi casi por descarte lo único que queda es el Partido Popular ya que han dicho que no pactarán con el PSOE pero tampoco

Voz 1971 06:53 Podemos Nickon Vox ni con los nacional

Voz 1645 06:55 listas el segundo factor ha sido la necesidad de aglutinar el voto de la derecha según nos comentan algunos dirigentes de decir también las cosas claramente a los españoles antes de que vayan a votar precisamente esta es una idea que también ha subrayado el propio Rivera en el acto de esta tarde en A Coruña

Voz 0040 07:11 los españoles necesitan certidumbre los españoles tienen que saber que Sánchez o ciudadanos con el Partido Popular sólo tienen que saber porque con este PSOE de Sánchez no hay nada que hablar

Voz 1645 07:21 a partir de aquí la propuesta de Rivera es formar ese gobierno de coalición con el Partido Popular encabezado por él esa es su aspiración digamos

Voz 1971 07:29 sin embargo en esta oferta Rivera también

Voz 1645 07:31 le brinda a Casado la posibilidad de ser él el presidente del Gobierno quién lo decidirá las urnas

Voz 0040 07:37 ahí los españoles en las urnas decidirán si ese gobierno lo encabeza Ciudadanos el Partido Popular y es legítimo que lo decida a los españoles en las urnas votando

Voz 1645 07:45 hay también mucho temor en Ciudadanos a la abstención Nos dicen que este va a ser también un leit motiv constante en la campaña llamar a la participación pero en todo caso esta es la foto a día de hoy a esta hora Rivera ha cerrado definitivamente la puerta al PSOE la abierto

Voz 1071 08:01 deparen para Pablo Casado en su ya antes del anuncio con el que llenar los titulares Rivera le van persiguiendo otro tipo de cuestiones que no son precisamente las alianzas le insistía en esta mañana por ejemplo con los más de cien mil militantes de Ciudadanos que están dispuestos incluso a llegar a la justicia si ciudadanos no aclara las irregularidades que denunció en varias de sus primarias ya cuya investigación la dirección ha decidido dar ya el carpetazo

Voz 0040 08:25 no tengo nada que decir de ese asunto todos los militantes Un partido tienen derecho a recurrir internamente en su partido de todos los españoles tienen derecho a tomar decisiones y quiero ir a un tribunal de hecho ya sucedió en otras ocasiones en otros partidos de Ciudadanos y por tanto no tengo nada más que decir respeto absoluto a cualquier militante que quiera ejercer sus derechos

Voz 1071 08:43 la verdad es que los militantes críticos mantienen esa disposición de acudir a la Justicia Monica valía hebreas la abogada que le representa ya estaba esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy

Voz 13 08:51 no sabemos si lo pondremos en manos de la Audiencia Nacional o bien de la jurisdicción ordinaria se solventó en una comunidad en casi he León regrese ahí ha ido viendo que que otras comunidades a pasar lo mismo sabido un recuento mejor de votos que se haya podido conculcar los derechos de esta gente y que no corresponda L P detrás de con el voto que realmente debería decir

Voz 0194 09:16 y con la oferta de de pacto al Partido Popular Oscar logra o intenta que se cambia de tema

Voz 1645 09:21 sí es es un volantazo más que llamativo en una semana que sólo tiene dos días pero que es él estaba otra cantando a la dirección de Ciudadanos demasiado hoy todo después del anuncio que adelantábamos aquí en la SER de la querella que prepara en estos cien militantes por las presuntas irregularidades en las en las primarias hoy lo hemos escuchado Rivera ha hablado de este asunto echando balones eh fuera con su cara de no me gusta esa pregunta pero de todas formas le guste o no le guste el presidente de Ciudadanos haga los anuncios que haga estos cien militantes están dispuestos a seguir dando la batalla esta misma tarde un grupo de ellos se ha reunido una reunión que ha terminado hace unos minutos Angels y según ha sabido esta redacción mañana mismo van a entregar la dirección del partido un informe jurídico con el que dicen que demuestran los delitos que se han podido cometer en las primarias tras lo cual esperan recibir las explicaciones reclamadas antes de presentar la querella anunciada

Voz 8 10:14 pues gracias Oscar gracias buenas noches Adrián Prado buenas noches

Voz 0194 10:18 qué tal Ángels buenas noches hay reacción del aludido de Pablo Casado a la oferta que le lanzaba que les lanzaba Albert Rivera dice que la idea les suena bien pero que bueno que llega un poco tarde

Voz 1645 10:29 sí Casado no pone trabas a la propuesta de Rivera deja claro eso sí que habrá que esperar a los resultados del veintiocho de abril pero sí lanza varios reproches al líder de Ciudadanos que me pare

Voz 14 10:38 hace muy buena idea cuando las urnas contemos cuántos escaños sacamos el bloque que no queremos seguir viendo un Gobierno con socialistas comunistas e independentistas pero que hasta entonces pues es una pena que durante un mes se haya rechazado la propuesta del Partido Popular

Voz 1645 10:58 casado se refiere a la alianza que ofrecía Ciudadanos para el Senado tenía incluso nombre Alianza de senadores por España y la Constitución el objetivo pues será ese sumar más escaños en la Cámara Alta una propuesta que los de Rivera rechazaron hasta en dos ocasiones este es el primer reproche Éste el segundo

Voz 14 11:14 hoy que se publican las listas electorales en el BOE y que ya no se puede hacer nada para cualquier estrategia conjunta pues ya tengamos que pasarnos este otro mes que queda de campaña pensando en estas operaciones al voto útil

Voz 1645 11:29 esa estrategia de la que habla Casado pasa por favorecer que el día de las elecciones todos los votos de aquellos que quieren una alternativa al Gobierno de Sánchez pues vayan a parar al PP que se presenta asimismo como la única fuerza capaz de liderar esa alternativa hoy por cierto el líder BP ha vuelto a recordar lo ha hecho esta noche en Ceuta que ya pactado con Ciudadanos en cinco comunidades autónomas Murcia Castilla y León La Rioja y Madrid la pasada legislatura y ahora en Andalucía esta mañana en una entrevista con niños en Telecinco le preguntaban a elegiría para formar un equipo de fútbol sea Rivera o Abascal después aclara no lo dudaba la respuesta era Rivera así que la disparó la predisposición es clara pues ahora sólo falta ver qué pasará tras las elecciones Angels

Voz 0194 12:07 lo que pasa es que no tiene la alineación completa de ahora

Voz 1071 12:10 mentira ahora iremos esa entrevista de momento porque ha habido otras perlas de momento quedémonos con otra la que hacía Josep Cuní esta mañana en aquí Kooning ser Catalunya a Cayetana Álvarez de Toledo porque la que será cabeza de lista del PP en la circunscripción de Barcelona incidía en esta alianza entre PP y Ciudadanos pero es que incluso le ponía un plazo dice que si no es ahora será dentro de

Voz 0194 12:32 si tuviera que hacer un pronóstico

Voz 9 12:34 bueno le digo a dos años pero además a mí me gustaría que la reagrupación se produjera ahora he sido partidario una reagrupación con conciudadanos clarísima al Senado incluso parir antes

Voz 0194 12:45 es partidaria de reagrupación de un espacio

Voz 9 12:47 de la razón

Voz 1971 12:48 Adrián gracias a vosotros hasta mañana

Voz 0194 12:51 venga abro la tertulia y el análisis nos queda todavía más de política pero sobre la mesa esa oferta Victoria ya sin sin pudor sin careta de de Albert Rivera a Pablo Casado para pactar una coalición después de conocer los resultados de las elecciones de de de abrir un detalle

Voz 8 13:12 no nombra Vox claro los votos de porque van a ser importantes

Voz 1971 13:15 no van a ser imprescindibles porque según las encuestas no suman los dos ya veremos si suman los tres pero vamos los dos solos no suman ni en broma de todas maneras sea Albert Rivera acordaros que hizo también unas declaraciones muy muy parecidas muy parecidas que operan yo no las tengamos cuando decía que que no apoyaría jamás a Mariano Rajoy y al la corrupción del PP y al final acabó gobernando con Mariano Rajoy

Voz 0194 13:42 acabó apoyando hasta la moción de censura exacto

Voz 1971 13:44 por lo tanto yo a mí todas estas proclamas preelectorales me suenan ya a a viejo cuento ya conocido yo creo que en que la la la incertidumbre que vamos a vivir después de las lecciones que nos puede llevar incluso a una repetición electoral en el mes de septiembre ojo si no consigue ponerse de acuerdo va a ser un momento realmente pues yo creo que muy candente de la política española porque los partidos políticos pero ni siquiera los nuevos los que venían para cambiar el panorama son capaces de interpretar la voluntad ciudadana que hace que el Parlamento sea cada vez más una cámara con una enorme fragmentación y que necesita del pacto político dos todos quieren llegar al al Congreso no parece algo creo sino para ser el salto para llegar directamente a La Moncloa entoces mientras las encuestas mandando que el que el ciudadanos de Rivera va perdiendo fuelle el piensa todavía en qué va a llegar a gobernar por lo tanto au los las

Voz 15 14:50 la tele los estudios demográficos

Voz 1971 14:52 están totalmente equivocados o aquí hay una especie de de pérdida de papeles yo creo que en estos son declaraciones públicas luego éstas

Voz 1071 15:00 ellos

Voz 1971 15:01 y muestran en privado mucho más la preocupación que realmente tienen que es curiosa en el PSOE la preocupaciones porque las encuestas dejen a los militantes de su casa como pasó en Andalucía y en el PP y Ciudadanos por en el caso de El PP por quedarse por debajo de los cien escaños que están pre ocupa diésemos en el caso de Ciudadanos por ser incluso sobrepasados por Vox María Elvira

Voz 9 15:30 no no parece que ha sido una declaración de las más dirigentes que haya podido hacer Albert Rivera porque realmente bueno pues para votarle al PP le votos al PP

Voz 16 15:39 ah entonces

Voz 9 15:42 sabe donde ayer pudo sé cuál es el alcance de botas

Voz 0194 15:46 qué productos está buscando con nosotros no está buscando poner

Voz 9 15:48 esto no yo no lo encuentro ningún sentido pero bueno Ciudadanos está llevando una campaña bastante errática como no cojan el rumbo en un par de semanas y la cosa eh bastante confusa y si realmente era un una fragmentación de tal envergadura que fuese necesario repetir las elecciones habría que plantearse muy seriamente el construir un sistema con segunda vuelta porque lo que no podemos es estar haciendo esto de repetir elecciones cada x Se es esto es agotador es decir eh Irán es genera una enorme inestabilidad y luego un hastío gigantesco no es curioso también esto el otro día Susana Díaz en Sevilla en la presentación del libro de de Alfonso Guerra decía con mucha gracia es curioso esto qué qué está pasando últimamente que la gente no va a las elecciones INI se plantea

Voz 1917 16:37 ganar va a las elecciones a pactar

Voz 17 16:39 no a ganar este especie digamos

Voz 1917 16:43 de pactismo previo himen todos se vuelven componenda Si iba a ser una nostalgia una nostálgica pero yo echo de menos aquel tiempo en que las gente los partidos iban a las elecciones a ganarlas apostaban desde el principio a ganar esas elecciones

Voz 9 16:59 Hinault y en estas y esa especie de él

Voz 1917 17:03 no pues vamos pactar con pero previamente osea Jada usted perdido esto

Voz 0194 17:08 a mí me parece importante eso que decías no en el caso de Alves Rivera que hoy ya dice con tanta contundencia que quiere pactar con el Partido Popular veremos luego quién es el presidente del Gobierno ignorando a Vox insisto eh porque no cita ni él ni Pablo Casado han citado a Vox en el suceso la oferta y el otro en la red puesta pero sí me parece importante a que el lector va dedicado este mensaje es decir que que piensa obtener con este mensaje Guardans

Voz 18 17:34 yo no no sé quién asesora estratégicamente Albert Rivera porque no no no perdió la oportunidad de equivocarse no te lleva varias y lo digo bueno como alguien que en su momento pues creyó que que lo que aportaba Ciudadanos el interesante no por lo menos interesante porque marcaba un espacio entre una derecha arcaica y el PSOE había de un espacio en medio que podía acoger pues casi lo mejor de cada familia yeso yo creo que todavía hay gente de Ciudadanos algunas personas que que todavía creía no creen que eso puede ser así pero a Rivera cambió de de de de plan y decidió que lo que quería era el líder de la derecha superar a al Partido Popular en votos y en escaños de convertirse lidera derecha es verdad romper puentes con el PSOE con lo cual ningún partido de centro puede romper con tu lado porque pura geometría pues entonces yo te colocas en frontera con la extrema derecha no iba a partir de ahí claro eso que ha dicho pues ya acaba de rematar esos allá votara ciudadano esos votar una coalición con el Partido Popular bueno pues esta está bien

Voz 19 18:38 en favor para para mucha gente porque aclara el panorama

Voz 18 18:41 pero desde el punto de vista electoral es de un absurdo monumental y no digo que tienen no tiene pies ni cabeza

Voz 0194 18:47 es dices una cosa Ignasi dices cambió de plan cuando decidió que quería ser el líder de de la echa pero claro es que hace esta oferta en el momento en que al que las encuestas que son lo que son que son encuesta se pero hacer esta oferta en el momento en que las encuestas le muestran más debilitado es decir si quieres pactar con el Partido Popular ahora mismo sobre el papel lo más probable es que el presidente del Gobierno se ha casado

Voz 18 19:08 si no es así que el voto útil que todo el discurso del voto útil que Pablo Casado va a tener toda la razón en hacer y decir si usted quiere de derechas por votar Partido Popular porque es verdad que en las utilizaba a veces la la la metáfora de la sábana rock estiras por un lado lo pierdes por el otro

Voz 19 19:25 en las circunscripciones de menos de seis diputados es así la derecha una sábana de la cama cubierta por una por otro por tanto efectivamente quién vote a uno le está quitando el voto al otro en Madrid en Barcelona o en Sevilla no es así pero en en Burgos y en Toledo y en Palencia si es así E3 efectivamente si encima todavía no puedes arrastrar el voto de quién diga no yo voto Ciudadanos para que después el PSOE pues no esté con Podemos está en manos y eso te lo cargas el voto de Ciudadanos es directamente un voto para para hacer presidente Pablo Casado pues claro es un voto tirado sino no del PP

Voz 1971 20:01 en cualquier caso y otra hay otro tema que me llama la atención Si esta esta declaración tan contundente que ha hecho y se tiene razón Pablo Casado se contradice absolutamente con su negativa a ir juntos al Senado cuando que en él Senado en el Senado tienen un gravísimo Opel un gravísimo problema los los la derecha es que si quieren aplicar otra vez el ciento cincuenta y cinco cuál es parece su obsesión es su objetivo en Cataluña es que no van a tener mayoría suficiente entonces por qué no han unido sus fuerzas que ahí tendría alguna explicación que es en fin su su rechazo visceral e impedir al independentismo catalán para sumar los votos en el Senado pero que diga que que el que va a hacer un gobierno de coalición en el Congreso se acaba de sumar las fuerzas en el Congreso es que de verdad no tiene que es el cabeza yo de verdad lo que creo es que este hombre habla por hablar Ignasi

Voz 19 20:55 hay algo que me preocupa mucho más usada esta parte estrategia yo ya lo he dicho pero algo me preocupa mucho más de fondo de esta salida

Voz 18 21:00 en el no

Voz 19 21:01 que es que que es lo que he dicho que al fin y al cabo todo lo que es votar a ciudadanos es para impedir que Pedro Sánchez gobierne es decir tenemos un un planteamiento electoral en el que se está llamando al voto sólo para impedir que llegue otro yeso votar a la Cámara votará contra todo todo es votar a la contra no habla a impedir que la extrema derecha pueda hacerse con el poder no debe con propuesta hay más propuestas más constructivas pero al PSOE pero hay un elemento ahí claro de frenar al al

Voz 18 21:27 al monstruo no ir al lado de de Ciudadanos

Voz 19 21:30 el Partido Popular pues efectivamente lo único discurso es que no puedan gobernar es de una tristeza de de una pobreza política funesta usted no tiene nada que vender no tiene ilusionante bagdadí que pueda votar a Ciudadanos porque cree que usted va a aportar algo positivo o realmente que votarle Auster sólo para impedir que esta gente que va a destruir España Sawers

Voz 18 21:49 poder

Voz 19 21:49 me parece dramático no para este país

Voz 0194 21:52 decíamos que en cuanto conociéramos las listas lo cerraran las listas los partidos políticos empezaríamos a conocer los programas electorales cierran las listas ahora empezamos a hablar de pactos árabe ver en qué momento bueno mañana conoceremos seguramente el del Partido Socialista que hay presentación y entiendo que poco a poco ya dejarán de hablar de listas de pactos y se dedicarán a explicarle a los electores exactamente qué es lo que van a votar si les votan a cada uno de ellos una pausa breve ya la vuelta seguimos con la política

Voz 0194 24:44 la fora Ignasi Guardans María Elvira Roca la jornada política de este martes ha servido de resaca después de que los partidos se les acabara el plazo como decíamos antes para presentar las listas

Voz 1071 24:55 entre los dirigentes que llevan toda la vida en el PP que no son pocos algunos expresan inquietud por los fichajes de Casado la expresan de momento en privado y luego según sede en las elecciones ya veremos es el momento en que la dirección defienda la incorporación de por ejemplo Suárez Illana de dos toreros

Voz 1390 25:10 que toma la alternativa en la política para defendernos

Voz 33 25:13 bueno si no hay campo el entorno rural

Voz 1390 25:15 hálito a la economía asociada a todo lo rockers una cultura tradición pero también valor añadido y creación de empleo

Voz 1071 25:24 casado estaba esta mañana en Jerez antes lo contaba Adrián había estado en el plató de Ana Rosa Quintana con niños que le hacían preguntas aunque ha habido un momento en que ha sido Casado el que preguntaba una pregunta que dice mucho no pregunta para los chicos

Voz 1390 25:39 yo conducir los chicos os gustan los coches vuestra ya me compraba todas las semanas mi padre una revista de coches

Voz 1071 25:50 se ve que no conduce bueno en cuanto a las preguntas de los niños

Voz 6 25:57 ya sobre Manolo

Voz 3 25:59 qué le gusta la política pues mira aquí Dario te lo voy a decir muy claramente Maduro es muy malo

Voz 1071 26:07 sobran la caza y la reflexión sobre así lo ha dicho en los animalitos

Voz 1390 26:12 quien quiera cazas o que quiere a los toros o que quiera pescar que lo haga pero siempre siempre que como tú bien dices pues los animalitos por ejemplo pues tengan que eh ser regulados por qué porque hay veces que como tú has dicho Si no hay ningún otro animal que los caza cuando no es posible que haya depredadores como tú dices Diego lo dices muy bien es verdad que tiene que haber cazadores para que esos animalitos no se pongan enfermos el truco a

Voz 1071 26:43 el alcalde que no piense en la tabla

Voz 27 26:46 tengo que dejarlo aquí estoy por despedir el programa después de escuchar esto pero bueno en fin

Voz 0194 26:52 a pocas semanas para las generales de abril y para las europeas autonómicas y municipales de mayo el mapa electoral se va aclarando

Voz 1071 26:59 bueno se va aclarando en algunos sitios porque en otros la verdad hay que decir que sí

Voz 0194 27:03 complica se complica especialmente en uno en Madrid

Voz 1071 27:06 tanto hablar de la fragmentación de la derecha contra la que lucha el mismo José María Aznar puede ser una broma al lado de la fragmenta

Voz 0194 27:12 entre además del PSOE está Podemos más Madrid Izquierda Unida ha decidido hoy contra el criterio de su dirección que se va a presentar a las autonómicas con los anticapitalistas de Podemos pero no con Podemos Carolina Gómez buenas noches qué tal buenas noches vamos primero con el hecho que se ha producido hoy que es la votación de los militantes de Izquierda Unida que no quieren ir con Podemos prefieren en cambio concurrir con los anticapitalistas

Voz 0393 27:34 sí el sesenta por ciento de la militancia apuesta por seguir un proceso de confluencia al margen de Podemos que ofrecía un tercio de los recursos económicos de grupo parlamentario varios puestos de salida en las listas una oferta insuficiente para Izquierda Unida en Madrid que reclama unas primarias proporcionales con el resto de movimientos políticos a la izquierda un trato de igual a igual Alvaro Aguilera ex secretario general de

Voz 0194 27:55 Partido Comunista autoritarismo

Voz 34 27:57 posición no deben caber en la en la política y por eso estamos trabajando en este espacio por eso nosotros tendemos la mano y creemos yazidí creemos que el resto de organizaciones políticas y especialmente Podemos tiene que trabajar con responsabilidad la responsabilidad incorporarse a un proceso amplio

Voz 0393 28:14 Aguilera pedía a Podemos que recapacite y que se sume a ese proceso de confluencia que están haciendo porque oficialmente hasta el doce abril no termina el plazo para presentar candidaturas en Madrid la dirección federal del partido no comparte esa decisión aunque la asume Alberto Garzón decía esta tarde que el apostaba por otra opción pero que se debe a sus bases que éstas han tomado una opción

Voz 0194 28:36 critica ahora lo complicado caro el mapa para los votantes de Madrid para el votante madrileño que tiene tenemos un jaleo en la comunidad pero también el Ayuntamiento creo que vamos a tener que ir a votar con una

Voz 1917 28:46 yo no sé si va a ser complicado en la comunidad

Voz 0393 28:48 a ver si lo explicamos en la Comunidad habrá tres listas distintas a la izquierda del PSOE el más Madrid de Iñigo Errejón Podemos con Isabel Serra la confluencia de Izquierda Unida y anticapitalistas que se va a llamar Madrid en pie

Voz 0194 29:01 que no tienen candidato todavía todavía no tiene candidato

Voz 0393 29:04 hacer un proceso de primarias a este que pedían que se sumará podemos también de manera unas primarias proporcionales donde todos compitan da igual no tienen candidato Madrid en pie muy similar a más Madrid también en el Ayuntamiento también a la izquierda del PSOE habrá como poco dos listas el más Madrid Manuela Carmena la plataforma que salga de la negociación que están llevando a cabo Izquierda Unida en el Ayuntamiento anticapitalistas iban cada municipalista Podemos en principio

Voz 0194 29:27 como no habido acuerdo en la Comunidad tampoco

Voz 0393 29:30 en el apoyo a esta Plataforma de Izquierdas ni a ellos ni a Manuela Carmena el último ejemplo de las consecuencias de esa fragmentación es bien reciente en dos mil quince recordamos que Luis García Montero se presentó como candidato de Izquierda Unida al margen de Podemos no obtuvo representación ciento treinta mil votos se perdieron Cifuentes fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid por un solo voto gracias al apoyo de ciudad

Voz 0194 29:53 si hay una cosa que que tú decías que me llama la atención es decir en las primarias de Madrid en pie se puede presentar podemos a pesar de que ellos no quieren ir con Podemos sí podrían podrían

Voz 0393 30:03 podrían hacerlo si en el Ayuntamiento y también en la Comunidad que ocurre que Podemos no quiere confluir en un en un proceso de primarias de igual a igual con Izquierda Unida ellos han hecho una oferta concreta que es os damos el pues todos el puesto cuatros puestos seis y el puesto doce de la lista y además el treinta por ciento de los recursos económicos pero no quieren enfrentarse a un proceso abierto y democrático como dicen ellos de igual a igual con Izquierda Unida con bancada hay con otros movimientos políticos varios que hay a la izquierda y que

Voz 1071 30:30 nos perdemos entonces una candidatura del sector anticapitalista Izquierda Unida con un candidato de Podemos presente

Voz 0194 30:37 el cotizarse es que podría darse ahora mismo vale

Voz 1071 30:39 era que la candidata de Podemos en la comunidad

Voz 0194 30:42 decía el sector anticapitalista efectivamente guerra que festival del humor Carolina muchísimas carreteras guardans festival del uno del humor pero ese cinco por ciento que te garantiza la representación exponía antes el ejemplo Carolina de lo que pasó con Luis García Montero que iba con Izquierda Unida que no lo consigo que llegó al cuatro setenta y cuatro ochenta claro con esta fragmentación eso es imposible

Voz 18 31:04 sí yo yo no he podido evitar dejar de poner en Twitter yo he visto que alguien que respeto mucho Enric Juliana de alguno más ha ido todos tenemos la misma imagen que es esa escena de Monty Python nota en la que la que se pelea el Ejército de Liberación de Judea pues el ejercicio de Judea pues la liberación por el Frente Popular de Judea y los de Judea libres no todo son distintas distintos segmentos que sabe dirigían dais de nadie les recomiendo buscarla buscarlas YouTube cuerpo busquen en Youtube frente del skate esto desatando qué está pasando en Madrid entonces bueno pues es es una es una sin sentido es un sin sentido de efectivamente sin ahorrar lo que te he dicho la ley de la gravedad y en y en política la ley degradarse llámale electoral ese llama el umbral de acceso su de la gravedad os a decir lo que quieras que si no superan ese límite pues te quedas fuera

Voz 19 31:55 bueno y esta gente está jugando con fuego

Voz 18 31:59 yo no sé si quiero que ninguno de ellos lo alguno de ellos no no yo no comparto la ideología de varios de ellos pero pero me parece un absurdo y que pensar que tienen más que tiene que no tienen los fines

Voz 19 32:09 de común como para poder hacer una propuesta que luego pues se repartan canteras experta en asuntos me parece

Voz 0194 32:16 yo tengo la sensación María Elvira que más que una un debate o una un desacuerdo desacuerdo por las ideas las propuestas que son cuestiones de ligera

Voz 1917 32:28 es una cuestión de egos claúsula absolutamente osea de incapacidad para ponerse de acuerdo sobre asuntos concretos y aparcar los intereses particulares individuales todo el mundo quiere mandar osea todo el mundo quiere ser cabeza de ratón en nadie quiere ser cola de león y a partir de ese momento pues lo que está sucediendo en Madrid que ella mismo efectivamente necesitaremos un mapa yo estaba que haciendo de unas ideas me lo ido apunta cuando no imposible está el más Madrid que suena peligrosamente como Mas Madera no sé si han pensado en esto Podemos Izquierda Unida que ahora se va a llamar de otra manera en en fin por favor encima de que no cambien de nombre porque la gente que participamos en esta cosa de la radio no nos da tiempo a hacernos con los nombres nuevos encima no ha esto es una cosa bastante penosa it ofrece además es un espectáculo poco edificante en cuanto a que en fin unos realmente tenga convicciones y esté dispuesto a estar al servicio de esas convicciones au que las convicciones están al servicio tuyo Iggy en fin en yo no creo que vayan es pedir absolutamente vamos no van a salir no sólo nos no reforzado sino que van a salir claramente perjudicados con esta actitud no a Marte del espectáculo en sí sí sí

Voz 1971 33:43 a ver yo creo que detrás de toda esta sopa de siglas aparte de una batalla de egos hay también una una trasfondo todavía peor que es una batalla de odiosas Racer nos es decir la la ruptura de de Podemos ha sido una explosión sin controlar en la que cada uno ha salido por un lado y donde bueno pues no hay más que ver las declaraciones que hacen unos contra otros es decir los rencores han ido acumulando lo largo de estos años de de llegar al al al la Asamblea de Madrid de llegar el Congreso de los Diputados entonces ya no se trata sólo de yo quiero ser el cabeza de lista porque quiero en caso de ganar mandar que es lo que está pasando los partidos nacionales porque aquí no tienen la menor posibilidad es que yo no soporto Isabel Serra yo no soporto Íñigo Errejón yo con Íñigo Errejón no voy ni a la esquina todo esto esta especie de odios al menos es lo que está haciendo mucho más sangrante esta fragmentación

Voz 18 34:40 a el antes tiene tiene que ver también

Voz 0194 34:43 para ver si tiene que ver también con las

Voz 1971 34:45 expectativas electorales es decir toda la la desconfianza esta especie de exigencia tardía por parte de Izquierda Unida Podemos de que participe en unas primarias igual condiciones todos los grupos políticos repetir Podemos Izquierda Unida el anticapitalistas tiene mucho que ver con las bajas expectativas electorales de Podemos en Madrid y entonces yo creo que Izquierda Unida ha visto aquí que bueno más vale que intentemos superar ese cinco por ciento nosotros solos que no unir los a estos que es que ni con ellos vamos a conseguir superar el cinco por ciento que detrás de esta maniobra hay insisto rencillas y rencores por otro lado malas expectativas electorales tanto Izquierda Unida como de Podemos

Voz 0194 35:30 así estoy absolutamente de acuerdo porque eso

Voz 19 35:32 hallar lo poco que dice en términos humanos de quiénes están actuando así porque es muy importante que he dicho es es algo personal pero negativo

Voz 0194 35:42 sí sí sabemos que cada uno tenga una corte que

Voz 18 35:44 de gente que que la ley que les siga hay que estar

Voz 19 35:47 dispuesto a luchar Fauré que entonces yo sigo a este no no no no es unos de audio

Voz 0194 35:51 decíamos que una nota juntos yo no puedo

Voz 19 35:53 está en el mismo coche que este señor yo no puedo estar en la misma en la misma habitación que esta persona no Ícaro ese tipo de rencilla hay de odio claro cómo te presentas tú a la ciudadanía a presentar algo que tiene que ser por definición constructivo positivo que que tiene que ser de servicio porque todavía algunos creemos que la política servicio

Voz 0194 36:13 si eres capaz de hacer más integrador porque al final situó aspira a gobernar que es a lo que aspira a todo el mundo que se presenta la Lasarte donde además exacto para integrar a los que te votan ya los que no te votan tu Gobierno es para todos no es política hecha con las

Voz 1917 36:27 lo que es el problema que ahora mismo a mí me parece más grave la política española y no sólo la pérdida española es decir la política que tiene que ser o que hay que intentar que sea a como dé lugar el terreno de la racionalidad de la eficacia se ha transformado en uno estar perpetuamente cultivando es el hígado

Voz 19 36:45 pero es lento yo yo creo que tiene razón pero que son dos cosas distintas es verdad que la política cada vez menos racional y es más de pasiones pero en algunos casos de pasiones en positivo

Voz 0194 36:56 porque ser mala claro fíjate con el independentismo

Voz 19 36:58 te voy a decir una cosa miraba y puede a lo mejor es sorprender yo no soy sospechoso es el independentismo pero en el caso de bendijo está ocurriendo rescate exactamente al revés gente que Segovia porque tiene un ideal común siguen juntos porque creen tienen un sueño iluminaba o patético Z discutir eh y me parece que no pero está uniendo esa sensación de bueno tenemos que ir a que juntos porque esa meta

Voz 18 37:20 a Itaca canosa espera no y entonces aceptan

Voz 19 37:24 gente que cuando en privado de aseguro que se odian a muerte no pero bueno saben que tiene un proyecto común y cuyo la izquierda entendería que hubiera eso tendría bastante más sentido

Voz 1971 37:34 Ignasi yo creo que también en esto del pluses hay otra lectura también y es la única alternativa a mantener prietas las filas es no demostrar ninguna enfrentamiento ni ningún encono entre los componentes es decir

Voz 0194 37:47 pero la más reciente Osaka que ocurriendo ahora más que una generosidad mantener Urosa hay que pedalear el uno pueda leamos lo que estaba los cae gordo no no quiero

Voz 19 38:02 en ideal de eso pero sí en el Pro en el proceso de entendidos de que empezó ha aglutinado a gente que no se soporta que Seo de ese desprecia con un ideal de una especie de paraíso que iban conseguir entre todos

Voz 1971 38:14 y luego hay otras cosas que también llama mucho la atención y es el regreso de de Pablo Iglesias en en aquel mitin en la en el en el Museo Reina Sofía en el que lo empezó reconociendo que habían sido habían avergonzado a sus seguidores la batalla interna por las peleas internas que oportunidad de oro para corroborar esa frase tan contundente que se quedó marcado como el lema de su de su regreso a la política con haber hecho una lista conjunta en Madrid ya que daba vergüenza sus peleas pero se queda todo se queda en en en gestos declarativos subir en moto dieron tractor

Voz 0194 38:53 luego luego depende de una cosa que también se estudiará en algún momento el desastre de Izquierda Unida donde ha quedado Izquierda Unida para que ha quedado Izquierda Unida absolutamente diluido absolutamente desaparecida del mapa del mapa político hablando estaba pues es ahora vamos con el juicio pero si os quería preguntar Ignasi además tú que has estado en listas electorales hace falta que haya toreros en las listas electorales son importantes los toreros en el Congreso

Voz 18 39:20 lo sabes todo lo que aporta comentó

Voz 35 39:22 sabemos que aporta un congreso pero que AFIS

Voz 0194 39:25 por favor por tener un torero en la lista bueno bueno que si famoso un tertuliano

Voz 18 39:32 sí bueno claro lo que aporta son tertulias pero más que tertulias de televisión detectores de radio porque aquí no sabes esto era un en televisión sí que efectivamente previsiones pues quizá te aporta eso no

Voz 35 39:43 pero porque van a ir vestidos con el traje de luces constantemente ibas a decir Ignasi

Voz 18 39:49 no no que efectivamente es un es un show de cara a la galería olvidan al día siguiente de las elecciones

Voz 8 39:56 también pero se quedan en el escaño se ganan eh

Voz 18 39:58 sí pero no es nuevo también fichó un día a un presidente de una caja muy importante de trató exactamente cuál con toreros lo que e hice Le paseó por España como aquí tenemos un presidente un banco y al día siguiente de las elecciones de Pizarro vamos porcino pronto sus nombres y al día siguiente lo pusieron hay unas quiera diciendo tú cállate que aquí no pintan nada aclara el hombre duró unos es es no es que no es la primera vez que se pasea alguien Marcos de Quito debería medidas esa elección no es algo

Voz 1917 40:27 yo creo que estamos en una fase en la que por cinco minutos de atención mediática si cualquier cosa sea sin más criterio simplemente cinco minutos

Voz 18 40:38 estar en un equipo nos está haciendo equipo de futuros está haciendo foto para las elecciones

Voz 0194 40:43 no poner a otros y luego ya esa daría para otro debate no tenemos iban pero yo pienso que si Ignasi tú te has dedicado a eso yo creo que la política es una profesión es decir hay que hay que estar preparado para la política bueno eso es un debate más pues yo sí creo que creo que hay gente eso no quiere decir no no hay tardías tienen trabajo a dónde acudir luego eh sí sí y que además no tienen por qué dedicarse a la política sólo los que llevan en la política desde que eran niños no no quiero decir eso pero sí entiendo que tiene que haber una cierta preparación o una cierta incluso te diría vocación yo no sé qué vocación política vocación que bueno

Voz 18 41:20 no te lo que te digo es que la preparación la aprendes y te la tomas en serio pero es un espíritu de servicios unas ganas de hacer cosas que van ustedes

Voz 0194 41:25 aunque hay vocaciones sobrevenidas de esa esa es la la sensación pero bueno ya veremos de todos ellos cuáles son los que se sientan en los escaños porque entre los generales de bosque si iban con el uniforme y los toreros que ir en traje de luces eso eso va a ser decía esta mañana yo creo que sí digo aquí en una falta alguien vez de Lagartera exacto yo trajes fenómenos yo creo que han sido aquí en la tertulia que ha dicho lo decía amén de que lo del niño de descansa va a quedar en una en una anécdota se va a quedar en nada con com parado con lo que nos espera en la próxima lejía estatura como vosotros habéis sacado la cuestión del es cuando hablábamos ahora de de Izquierda Unida hoy ha declarado en el Supremo el teniente coronel que estuvo al frente de la investigación de lo que ocurrió en el octubre catalán

Voz 1071 42:08 Daniel Baena sí ha sido quizá el testigo que ha ido más allá en su calificación de los sí de nuestro planeta

Voz 29 42:16 Nos unos planos con nos poníamos en un clima que podríamos calificar con los objetivos un clima que podemos Qualifica por el número de acciones un clima que podríamos calificar por la extensión donde se producía claramente insurrección las

Voz 1071 42:30 acción que ha marcado de alguna manera la sesión clima insurrección al y otras comparaciones para definir el clima que percibió en Cataluña Quart Que pequeño podía deriva

Voz 23 42:41 en una escalada incontrolable

Voz 29 42:44 afortunadamente no fue así pero que no fuera así no quiere decir que la circunstancia de aquel periodo y la sensación que teníamos yo creo que los tres cuerpos policiales que aquello era un polvorín eso es incuestionable

Voz 1071 42:55 en varias veces el presidente de la Sala Marchena ha tenido que pedir mesura tanto a las defensas como posible testigo una de las abogadas le ha preguntado que si el clima era ese el polvorín la insurrección porque no hubo detenciones en aquella época

Voz 29 43:09 en al que aquello un polvorín y cualquier actuación podía provocar un mal mayor a que se pretende evitar

Voz 25 43:16 eso es suceso ocasione no se producen detenciones que en un contexto ordinarios y se hubiera producido no no será en Gerona no se produjeron por eso

Voz 1071 43:24 ha tenido varios encontronazos con las defensas y ha negado que fuera como se le acusó el responsable de una cuenta anónima en Twitter que criticaba a los independentistas

Voz 29 43:32 ha sido desmentido a prensa ha sido desmentido en el Congreso ha sido desmentido en el Senado Pío IX no soy propietario de esa cuenta hoy además el tribunal

Voz 1071 43:39 el Supremo ha rechazado la petición que hizo Quim Torra para que se suspendiera el acuerdo de la Junta Electoral que le obligó a retirar los lazos amarillos aunque el dice que lo hizo porque lo comunicó al Síndic de Greuges todavía sobre Cataluña por cierto el Constitucional ha suspendido la comisión del Parlament de Cataluña cuyo objeto según lo que se aprobó era investigar las actividades irregulares So delictivas de personas vinculadas a la familia real española

Voz 0194 44:03 me gustan las revelaciones que la SER les ofrece hoy sobre

Voz 1071 44:06 ayer los cuanto Mariela Rubio la conversación en la que el entonces presidente y el secretario general del partido en León ya no son ni lo uno ni el otro celebraban que Jaime Alonso que es como se llama al número tres de la Fundación Francisco Franco anunciara que iba a aportar dinero a Vox ir por lo que luego cuando uno de ellos serían más de cincuenta mil euros Mariela Rubio

Voz 0194 44:25 las noches qué tal buenas noches se aprecian esas conversaciones como Jaime Alonso miembro de la Fundación Francisco Franco recurrió al empresario José Luis Ulibarri a los oyentes les sonará vinculado al PP e imputado por presuntos delitos relacionados con la corrupción para que blanquear a la imagen del partido de Abascal

Voz 1450 44:42 la conversación que vamos a escuchar tuvo lugar el pasado mes de octubre se habla del portavoz de la Fundación Francisco Franco Jaime Alonso de cómo va a utilizar su amistad con el empresario de la Gürtel José Luis Ulibarri para que Vox reciba un trato amable en los medios de este empresario así lo asegura el que fuera presidente de Vox en León hasta el pasado sábado Carlos Porto Melle en esta conversación con quién era su numerados

Voz 36 45:02 hombre hoy nos ha publicado si Lula hiciera esa lo que no la discusión el periódico no mira el fenómeno dos empuja a la formación en León con nuevos afiliados joder qué diferencia de los falsificados ultra uno trozos

Voz 1450 45:14 pero no era el sonido que queríamos escuchar ese sonido posterior porque antes de esta conversación que tiene lugar ya en el mes de enero en octubre hablaban así

Voz 37 45:24 todo se acercaba voz qué tal darle dejó un amor hay algunos algo

Voz 1450 45:29 pues hemos tenido suerte tampoco con el sonido vamos a ver si lo intentamos de nuevo

Voz 0194 45:33 es que no sabemos exactamente lo que que lo que queremos lo que quieres escuchar Mariela