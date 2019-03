Hora 25 (26/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 a este asunto en México escuece no ir de hecho bueno pues ha terciado Vicente Fox

Voz 2 00:07 qué ha dicho de de López Obrador que que es el hazmerreír de la Nueva España del mundo entero Illán tercia de historiadores como Antonio García de León Ny como Mercedes de la Garza que es también un en fin historiadora socióloga IU Carlos Martínez Asad perdón el sociólogo es Carlos Martínez que ha señalado un hecho evidente no podemos seguir alentando agravios eternamente sino in ya habido quién ha ido más lejos y ha dicho que bueno que los pueblos indígenas lo sigue maltratando en México ahora que por lo tanto convendría mucho irse a los problemas del presente inmediato en vez de tirar quinientos años para todas no esto lo hace orador evidentemente con toda intención Labrador tiene problemas muy serios en México más serios que los va a tener tiene una frontera norte extremadamente problemática hay un muro muy humillante que cuando se termine de construir va a ser un tapón tremendo porque aquella era una vía digamos una espita que se habría ido liberaba grandes problemas que México tiene en su interior no y además esto digamos es una tradición eterna de cierre un cierto tipo de élite criolla que ha sido ha hecho del del de alentar el victimismo de la culpa de los quinientos años pues un modo de vida de auto exculpación de no haber sabido gestionar digamos la política presente llevando a sus países a una situación de bienestar medianamente razonable no entonces esto es forma parte ya digamos de un ritual que está establecido cada cierto tiempo digamos se ponen eh

Voz 1 01:50 posición digamos y hace la pequeña Performance

Voz 2 01:53 y todo esto queda porque evidentemente sea simple si nos ponemos en perdones o no al vecino del norte que les quitó el cincuenta por ciento del territorio empezando por ahí y continuando por ese muro tan desagradable pero me da a mí que López Obrador al norte no mira ni manda cartas va donde sabe que caen blando forma su pequeña tormenta en un vaso de agua in y sobre todo hace daño a México y hace daño a las relaciones del mundo hispano es y esto es lo triste de verdad

Voz 0194 02:28 así

Voz 3 02:29 sí oye leído una cita que hacía de Lluís Foix y de las memorias de Madariaga no en las que Madrid maravillosas Caja Madrid cuenta que se encontraba muchas veces con universitarias lo dice así universitarias que le echaban en cara pues efectivamente la conquista la universitaria es latinoamericanas no que el echara en cara la conquista Ike él respondía siempre lo mismo decía el lugar de increpar a mis antepasados señorita mire usted los suyos eh porque claro efectivamente son son los los los antepasados que están ahí son descendientes de quienes cometieron esas atrocidades no yo creo que bueno es un acto de política de consumo interno de López Obrador lo viste escrito perfectamente Ígor más conocimiento que yo de la vida política mexicana me parece por tanto histriónico salida que diciendo que España está ofendida Nueva España nuestra ofendida Fran Camilo de Albert Rivera digno no estemos todos ofendidos tampoco más que ofendidos pues estos una es

Voz 1971 03:29 estamos ofendidos en el sentido del ridículo convirtiéndolo

Voz 3 03:32 con ese tercer no es eso es eso es no sé me parece me parece ridículo ya pero no todo lo noto ridículo Fender esa porque si él el tono el tono solemne de Albert Rivera con Colsa ofensa me para me pareció fuera de lugar el tono de voz Rey de medio risa me parece el más correcto es decir Teresa de Jesús de tonterías el Reino va a pedir excusas de nada no que luego los historiadores constantemente revisen y revisan la memoria que no glorificar hemos o que cuando glorifica hemos pues con pensemos con otras cosas y que hablemos con enorme dignidad de de de de la realidad indígena

Voz 4 04:05 pero sobre todo innata antes del drive

Voz 3 04:08 los españoles si si me permiten decir algo

Voz 1 04:10 esto forma parte de este complejo euro céntrico que consiste en considerar que todos los indios son él mismo indio es decir por el presidente de México o López Obrador no tiene ningún conocimiento de las distintas comunidades indígenas y de su historia

Voz 2 04:28 los enfrentamientos entre ellos sabido ni absolutamente nada

Voz 1 04:32 entonces a partir de ahí digamos hace como una especie de línea continua en que los indígenas son todos los todos iguales no hay diferencias entre

Voz 3 04:40 ahí bueno eso es lo que yo te iba a decir que efectivamente yo que no soy historiador que siempre me ha interesado leer no hace mucho pues me terminado todo en la historia de la conquista de Perú la tengo muy fresca la de México menos claro ahí la Pizarro habría podido hacer nada sin alianzas entre unos contra otros no protestante en México veloces menos insisto pero supongo que también hubo muchísimas alianzas de otros españoles por tanto no es esa sensación de españoles contra los demás yo que entre historiadores debatan clarifiquen dignifican y eso sí es bueno e dignifican la memoria de todo lo que precedió a la conquista eso por supuesto hay mucho trabajo por hacer porque hay gente todavía muy ignorante de España qué cree que bueno que allí iban todos en taparrabos y que gracias a nosotros o a nuestros antepasados pues aquello cambio eso esos me parece absurdo no pero claro a pedir excusas Vitoria

Voz 1971 05:30 a ver y a Obrador llego a la presidencia de México en gran parte por el apoyo indígena y eso yo creo que pesa mucho en la declaración que ha hecho hoy por otro lado yo no sé María Elvira si realmente el tiene idea de de de las tribus indígenas pero su mujer es una experta indigenista es más creo que es profesora de de esta materia por lo tanto por eso él

Voz 2 05:57 debía saber que en Charo la la mayor parte de los que estaban eran indios

Voz 1971 06:00 claro pues entonces pues te digo que de ahí la escenografía de salir delante de la pirámide con la mujer al lado para hablar precisamente de la afrenta hecha por los conquistadores en la de Hernán Cortés en hace quinientos años o sea que por ahí puede venir un poco la cuestión es verdad como tú dices que todo esto lo que intentar desviar el los pueblos los conflictos internos que tiene México el primero de ellos es sin duda el señor Trump al otro lado del ignominioso muro que está haciendo que todos la emigración de Centroamérica se quede parada en Tijuana en Laredo y en todos estos centros fronterizos donde además tiene problema de mafia de tráfico de drogas idiomas Ése es el verdadero problema que tiene López Obrador en México en este momento pero siempre es muy fácil desviar los problemas internos hacía de la las agresiones internacionales es verdad que López Obrador es un señor que tiene una habilidad de comunicación esto ha sido un punto más y es verdad que en México hay hay una especie de conciencia de que los españoles llegamos allí a pisotear pero a lo mejor conviene recordar que sea Hernán Cortés que llevó menos de cuatrocientos soldados con él cuando inició la conquista de México acabó con un ejército de miles y miles de soldados es porque los aztecas estaban aplastando al las otras etnias y a las otras grupos indígenas para luchar precisamente contra la opresión de los aztecas se unieron a Hernán Cortés a lo mejor todo eso también hay que explicar

Voz 2 07:41 déjame que me quedan pues hay una frase si me permite a el que me gusta mucho de Miguel León Portilla historiador mexicano tiene ya más de noventa años pero vive no es una frase que choca pero hay que echarse a pensar Portilla decía en la conquista lo hicieron los indios y la independencia a los españoles

Voz 5 08:00 dejadme y con tres cositas que me quedan la más cercana que nos ofrece la actualidad

Voz 0194 08:05 es casi parecido una novela de espías aunque no sabríamos decir sí a una buena novela de espías a una novela menos buena Miguel Ángel Campos buenas noches hola muy buenas noches porque es esa famosa Historia de la embajada de Corea del Norte en Madrid que quizá recuerden nuestros oyentes fue asaltada hace unas semanas por un grupo de personas que maniataron agredieron a los empleados bueno pues el juez español que instruye la investigación ha levantado hoy el secreto y así hemos sabido varias cosas por ejemplo que los asaltantes fueron diez personas lideradas por un hombre mexicano que luego informó al FBI

Voz 1552 08:35 sí Adriana home Chang que pasa por ser el líder de este supuesto comando un mexicano afincado en Nueva York que tenía un papel preponderante dentro del grupo una decena de asaltantes que entraron el veintidós de febrero en la embajada de Corea del Norte en Madrid se identificaron como una asociación en favor de los derechos humanos en esa república maniataron y golpearon a sus ocupantes portaban barras de hierro machetes cuchillos de combate sí pistolas simuladas simuladas que parecían reales que compraron ese mismo día en una tienda especializada de Madrid la mayoría de los asaltantes lograron huir en los propios vehículos de la embajada los coches oficiales y se llevaron varios dispositivos informáticos el resto incluido el líder Hong Chang se fue en un Uber el líder Adrian Hon Chang empleo hasta dos identidades falsas y mostró una gran frialdad para engañar a la policía que se personó en la embajada una hora después de que comenzara el asalto alertada por una víctima que había conseguido escapar salió a la puerta Se colocó un pin con la efigie de Kim Jon Un y logró despistar a los agentes permanecieron tres horas más en la embajada torturando a los ocupantes registrando el edificio cinco días después del asalto Adriano contactó con el FBI en Nueva York a quienes descontó los hechos entregó los vídeos grabados

Voz 0194 09:49 los asaltantes campos están identificados pero se les va a detener

Voz 1552 09:52 bueno es lo que intenta el juez ha pedido ya hoy como adelantado a la SER Estados Unidos la extradición de esos dos supuestos líderes del asalto a la embajada se trata del mexicano Adriano Chan que tenía ese papel principal ID el ciudadano estadounidense aunque de origen surcoreano Sang Riu el resto de extradiciones se formularán en las próximas horas el juez les atribuye delitos de allanamiento detención ilegal lesiones y organización criminal

Voz 0194 10:19 pero otros campos gracias

Voz 1552 10:21 buenas noches y os voy a pedir que nadie

Voz 5 10:24 hemos esta cuestión porque sería digno de bonos y sois muy lectores de novelas de espías

Voz 3 10:28 o de novela bueno yo sí me poniendo es si yo yo estuve en la comisión de investigación del Parlamento Europeo que se dedicó a investigar los vuelos de la CIA no y por tanto la operación de la CIA actuando en territorios bombeos incluso en España en aeropuertos españoles bueno es muy difícil que un juez español puede restar alguien de la CIA ser ese sentido ahí por mucho que suene suene opereta también sonaba pero lo que ocurrió en Palma donde agentes de la CIA que se registró en un hotel con nombres de cómo era Mickey Mouse y Peter Pan no eso está ahí y eran agentes de la CIA que sabían registraron el hotel media a la hora del aeropuerto con esos nombres de personajes de Disney es decir que que siempre cuando la CIA actúan determinados sitios pues suena suena a broma pero a la hora de la realidad pues ahí

Voz 4 11:11 ahí están exacto hay ahí están ahí están ahí

Voz 0194 11:14 noticia también en Argelia porque viernes tras bien

Voz 1071 11:16 decenas de miles de argelinos han ido saliendo a las calles para protestar contra la intención de Buteflika de presentarse a un quinto mandato dispuesto estaba él renunció ante las protestas pero pospuso sin fecha las elecciones y esta vez la noticia la de hoy ha salido de su propio gabinete aunque no es necesariamente una buena noticia para el Barça

Voz 0194 11:33 ha sido el jefe del Ejército el viceministro de Defensa al que ha pedido la inhabilitación de Buteflika de ochenta y un años enfermo desde hace cinco años corresponsal Sonia Moreno buenas noches buenas noches Angels Sonny esto supone un punto de inflexión en la situación de Argelia

Voz 2 11:48 sí

Voz 6 11:50 sí lo hizo en un discurso televisado el jefe del Estado Mayor de como solución para contentar a todos políticos y ciudadanos aplicar el artículo ciento dos de la Constitución que contempla la institucional presidente de la República cuando este sufre una enfermedad grave y duradera hice encuentra en qué debilitado para desempeñar sus funciones como es el caso de Buteflika pero no convenció a los argelinos a hablar una tentativa de golpe de estado y los partidos políticos coinciden en su oposición a esta medida porque consideran que responde a las demás no responde a las demandas de los ciudadanos que en estos casi dos meses de manifestaciones han salido en todo el país no sólo a pedir la marcha de Buteflika lo qué es lo que el jefe de Estado Mayor anunciaba hoy sino también una renovación del Gobierno y un cambio de sistema el frente de Forta socialistas de echo en cara al ejército hoy que no haya retirado de la política que una vez más esté interfiriendo en el proceso constitucional que no responda a las demandas de los argelinos que exigen el cambio del sistema dijo y no un cambio en el sistema defiende la elección de una Asamblea Constituyente y la Segunda República una alternativa democrática y social y por lo tanto and los hay dos tendencias por un lado la aplicar el artículo ciento dos y otra que aboga por un periodo de transición fuera de la Constitución incluso esta tarde se confirmó la posibilidad de la vuelta de ser agua para dirigir este periodo de transición que ya presidió Argelia entre mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y ocho algo que enfadar a los ciudadanos porque son las más caras no cuando lo que realmente piden es un cambio

Voz 0194 13:15 las protestas han cesado en las calles

Voz 6 13:19 no que va Angers hoy mismo los estudiantes como cada martes salieron a protestar en Argel en los alrededores de la universidad y aunque estuvieron vigilados por la policía como es habitual los agentes en este caso no les cortaron el acceso como las semanas anteriores un manifestante argelino me recordaba esta tarde que estas soluciones como la de aplicar el artículo ciento dos en capacitar a Guti explica o como comentábamos que se lleva a cabo una transición con los modos políticos que no tienen en cuenta las protestas en la calle porque los ciudadanos sin digna ante esta antigua clase política ya continuar con el régimen quieren realmente una renovación de gobierno un cambio de sistema seguirán convocando manifestaciones porque no aceptarán esta propuesta el jefe del Ejército porque para ellos no cumple las aspiraciones de cambio la construcción de un Estado de derecho y la justicia social

Voz 0194 14:03 Sonia muchísimas gracias

Voz 6 14:06 gracias a ti buenas hablemos cómo evoluciona

Voz 0194 14:09 la situación en Argelia y lo último pero no por ello menos importante porque entre las advertencias más importantes que hemos escuchado en el día de hoy está a la que ha hecho la Agencia Estatal de Meteorología sobre el impacto del cambio climático en España Javier Gregori buenas noches

Voz 0882 14:22 hola buenas noches empezar quizá lo más llamativo

Voz 0194 14:24 pero pero ahí hemos titulado todos eh con lo lo que más notamos el verano dura ahora cinco semanas más que lo que duraba en el año ochenta

Voz 0882 14:33 así es un verano que comienza en mayo o que sea larga en otoño porque como decía según los datos recogidos por los cincuenta y ocho sobra Torres oficiales de Aemet la Agencia Estatal de Meteorología el verano es ya cinco semanas más largo en España que hace sólo cuarenta años Ésta es la advertencia sin duda más dura que realiza este nuevo informe sobre el impacto del cambio climático en España que todavía es preliminar pero que tiene datos como el que acaba de dar también el portavoz de AEMET Rubén del campo

Voz 7 15:02 de manera que podemos afirmar que el verano sea larga unos nueve días por década podemos decir que un verano de esta década verano actual dura prácticamente cinco semanas más que un verano de principios de los ochenta es decir el verano comienza antes

Voz 0882 15:16 según este informe treinta y dos millones de españoles sufren ya las consecuencias del recalentamiento de la tierra y esto afecta también es importante señalarlo porque así lo hace el informe a nuestra salud un dato el número de muertes por olas de calor por golpes de calor se ha multiplicado por cinco en los últimos doce años ha provocado ya la muerte en España de cuatrocientas cuarenta y seis personas

Voz 0194 15:37 Javier otros efectos no como la desertificación

Voz 0882 15:40 pues sí porque este informe también alerta que las zonas semi áridas han aumentado en más de treinta mil kilómetros cuadrados esto es el seis por ciento

Voz 1971 15:48 el territorio nacional desde hace medio

Voz 0882 15:51 siglo y este proceso de desertificación afectado sobre todo a tres regiones Castilla La Mancha el Valle del Ebro y el sureste mientras tanto otros datos al aeropuerto de Barcelona ha registrado los últimos ocho años como los más cálidos pero también ocurre en cinco observatorios como el de Murcia el de Teruel todos los años no han batido también récord de calor Beatriz bellas meteorólogo Gadea Met explica que las olas de calor serán cada vez más largas

Voz 8 16:18 Nos lleva la conclusión importante de que treinta y dos millones de personas ya se han visto afectadas en España por el cambio climático con una acumulación como hemos visto sobretodo de años más cálidos en la última década de las olas de calor lo que podemos decir es que se están agolpan dos están acumulando sobre todo en la última década y quizás el valor más relevante es que cada vez son más largas

Voz 0882 16:40 y para quienes tienen casas en primera línea de costa que sepan también que la temperatura del mar Mediterráneo está subiendo esto provoca unas pero en una expansión termal dice el informe que hace subir también el nivel del mar y esto nos acordaremos cuando vengan los temporales ISE inunda

Voz 0194 16:56 esta Javier muchísimas gracias a vosotros hasta luego trabas hoy en el estudio victoria diciendo que más me preocupa el día de hoy

Voz 1552 17:04 que más me preocupa el día siempre ha dejado pero sobre todo además porque sea este este

Voz 1971 17:10 anuncio de que el cambio climático iba a afectar especialmente al sur del Mediterráneo es decir a Italia y a España se viene diciendo desde hace muchísimos años tantos años que yo recuerdo cuando Mariano Rajoy decía que tenía un cuñado

Voz 0194 17:23 es un primo primo que exactamente

Voz 1971 17:26 yo decía que no existe a cambio climático bueno pues ya entonces se decía que España iba a ser uno de los países de la Unión Europea con un mayor coste económico de salud pública de de desertización sin embargo no se ha hecho absolutamente nada a mis Un tema este que es que me me me me deja escalofriante porque cuál es el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos o sea un país mucho más pobre y bueno la tan mentada Aitán tan vendida calidad de vida de los españoles ya veremos de aquí a

Voz 0194 17:59 cuarenta años en qué queda Ignasi os impresionan los datos

Voz 3 18:02 sí sí sí presiona a poco poco que añadir la verdad María donde de María Elvira

Voz 2 18:08 bueno el el planeta entero está afectado por el cambio es decir el en Islandia por ejemplo que de repente se les han Don fundiendo ni si se les andan descubriendo Montes que nunca estuvieron de ciertos que cada uno tiene los

Voz 0194 18:21 claro pero para para todos aquellos que lo niega no no lo ve no piensan que esto no repercute a mí el dato de que el verano dura cinco semanas más de lo que dudaba hace cuatro días en el año que en el año ochenta me parece un titular como para que la gente se conciencie se conciencie

Voz 1971 18:38 pero yo la de ahora tengamos esto no sabía si si otro dato de ahora mismo de enero aquí ha llovido menos que en un mes de agosto

Voz 0194 18:45 Nava varios Caro director de La Vanguardia muy buenas noches

Voz 9 18:49 muy buenas noches sabríamos la parte política

Voz 0194 18:51 este Hora Veinticinco con esa esa oferta de pacto de Albert Rivera Pablo Casado lo recoge Isasi en La Vanguardia

Voz 9 18:58 sí sí me he casado contaría un gobierno de coalición de Ciudadanos porque trató es de desterrar un posible acuerdo con el PSOE yo creo que no no no toca explicar mucho las noticias que en este caso hay que decir que el tema tiene interés porque lo que parece es que Rivera no la acaban de esa de los números los encuestas intenta poner un muro a las noticias que dicen que después de las elecciones podría acabar pactando con el PSOE como fotografía de portada de una foto me parece impresionante de una foto donde se ve al pederasta confeso de los

Voz 0194 19:38 por eso Sandro no

Voz 9 19:41 con un pasamontañas mientras pide disculpas al padre de una de las víctimas acelerado a la llega a la Audiencia es una foto la verdad impresionante un tema

Voz 0194 19:51 sí verano

Voz 9 19:54 y que lo que lo que viene a significar el principio del proceso que va a ser largo y controvertido también llevamos la portada el hecho de que el Ejército argelino optó por sacrificar a Buteflika estado mayor general habría ir Solà proponen capacitar al presidente yo creo que esta noticia digamos internacional de de primerísima Lidia y luego dos temas catalanes el jefe de investigación y uno de octubre dio una insurrección en Cataluña teniente coronel Baena que ayer declaró ante el tema el Supremo contra el independentismo un tema tema propio interesante que es que el Govern de la Generalitat reclama Sánchez los siete mil millones autonómica los Setenil de Llanes en caso de haberse hubiera aprobado el presupuesto hubieran ido a la que de Qualitat hay anunciado plan de por parte del vicepresidente catalán para hacer frente a gastos sociales emprendidos está reclamando algo que en su día no una aprobada en el Congreso

Voz 0194 20:56 ah es claro al muchísimas gracias Juanjo Éstas son las apuestas de la vanguardia para para las próximas horas vamos con Cuaderno de frases Sastre

Voz 1071 21:05 algunas tenemos si una joven ha denunciado hoy una presunta violación múltiple en Alicante y cuatro jóvenes que han sido puestos ya a disposición de la Fiscalía por su presunta implicación en esta agresión contra una compañera de estudios que también es menor frases del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana se llama Juan Carlos Fulgencio

Voz 10 21:22 en el entorno escolar

Voz 11 21:24 que la Fiscalía adoptó las medidas de precaución son habituales en este caso la agresión

Voz 1071 21:31 torno escolar frases ahora lo comentaba Màrius Carol frases de Francesc Benítez el ex profesor de los Maristas de Sants en Barcelona al que está juzgando por haber abusado de alumnos dentro del tribunal ha admitido que cometió los abusos de dos de los cuatro chicos por los que es juzgado con el argumento de que se sentía amparado por los listas a la salida esa estampa que describe mañana la fotografía de la vanguardia como intentaba acercarse al padre de una víctima que no quería saber nada de Al en nada de él iba cubierto con un pasamontañas y éstas serán sus frases

Voz 12 22:01 lamento muchísimo esas hábito muchísimo esta situación quiero pedir perdón a los compañeros de colegio y a todas las familias y alumnos que han estado en el colegio esas a las que tenía mucho quince conmigo como fusiona intento hacer lo mejor posible pero como personal que he tenido esté bueno pues tenía esta de Villa

Voz 1071 22:20 la declaración fuera del tribunal cubiertos repasamos ahora se llama debilidad exacta la directora del suplemento femenino de L'Osservatore Romano el diario del Vaticano ha dimitido junto a su equipo porque consideran que se está volviendo a la cultura de la mujer obediente dentro de la Iglesia y al control de los hombres la revista había publicado tanto los abusos sexuales a monjas como el maltrato contra los las religiosas relegadas a ser las sirvientas del clero Se ha hablado mucho de eso hoy en el Vaticano como se hablaba también allí mismo en la sede de la iglesia del besamanos de ayer

Voz 13 22:55 como es imagen de cómo el Papa va retirando la

Voz 1071 22:57 mano para que la escena quería decirle lograran mano incluso en algún momento hasta violento verlo no Nile de Sara en el anillo ni tampoco que se arrodilla eran aunque en Italia el sonido que ha regresado hoy a los informativos es el sonido dramático de la semana pasada el Gobierno va a conceder la edad celeridad al joven que al niño que avisó del secuestro del autobús de escolares el conductor quería prenderle fuego al vehículo fue un suceso que conmocionó al país porque podía haber acabado en tragedia bueno el chico que logra avisar que logró escapar con el teléfono tiene trece años y es de origen egipcio Salvini se había opuesto a que se les reconociera la ciudadanía de mayo si quería hoy Salvini ha cambiado la idea cambiado de idea con esta frase es como si fuera mi hijo la frase del primer ministro del vicepresidente y ministro de Interior italiano con lo que acabamos de no de hoy que describe bien la situación que se vive en ese pues venga que nos queda Ramoneda

Voz 14 23:55 el dietario

Voz 15 23:59 no hay solución la psicopatología de las pequeñas diferencias dinamitar a siempre la izquierda parecía que la enfermedad se trasladaba a la derecha que la izquierda no se corrige hoy tenemos otra prueba unos cuantos militantes de Izquierda Unida han rechazado coalición con Podemos en la Comunidad de Madrid de modo que allí las candidaturas de la izquierda serán el soy tres más polémicos más Madrid Madrid en pie es decir en vez de sumar votos se resta para que el recuento electoral se pierden escaños encadena hay muchos votos por debajo del límite de representación puros desencuentros narcisistas peor todavía una enfermiza obsesión ideológica en ponerlo que separa por delante lo que une una desconfianza en alcanzar el poder que parece como si ganar las elecciones no fuera importante digámoslo todo una dificultad para colocar a mucha gente sin los recursos que tiene la derecha y el PSOE todo muy sórdido se les ha ocurrido pensar que si los tres que se sitúan a la izquierda del PSOE se presentarán juntos la izquierda podría ganar las elecciones y que hubo una ciudadanía ilusionada cuando podemos parecía unido y fuerte antes la debacle de Vistalegre parece que no importa que sólo pesa la vanidad y el resentimiento una frase de Stephen Banon en el país resuena en la escena pública la victoria de Vox es que ya ha trasladado su conversación al resto de la derecha Ciudadanos y PP y hablan como ellos hacen subir sus temas hacen suya sus furias en una competición que cada día bate récords en la Olimpiada el disparate el día que Vox anuncia el retorno a la ley de la selva prometiendo una medalla al mérito civil aquí en mate hubiera un delincuente Casado les dice a unos niños que los cazadores sirven para que los animalitos no se pongan enfermos se están alcanzando niveles de degradación inusitado y hay que reaccionar no sea que cuando despertemos ya sea darle un problema español es un problema europeo y el nacional populismo es el virus que amenaza la democracia y buena parte de la derecha ayuda a propagar no

Voz 4 25:57 pero determinamos aquí Victoria Lafora Ignasi Guardans María Elvira Roca buenas noches y buena hasta la semana que viene Sastre Bruselas pero salta un mes para que acabe la campaña electoral porque yo no sé si sobrevivir sí hombre desde luego empezar a otra tiene cosas peores hemos salido bueno venga que mañana ya vamos por todos los dispositivos y todas partes hasta mañana han feliz noche veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 17 27:03 punto tres cómo te sientes cuando tienes que llevar tu coche al taller sería bueno saber que te va a costar repararlo o el tiempo que estará situado en autismo punto com te damos precio cerrado al instante garantizado reserva cita a través de la web en un taller cercano sin sorpresas hay para tu comodidad recogemos tu coche itrio devolvemos cuando esté listo out Ingo punto com tu mecánica

Voz 1203 27:25 lo de confianza alquile su piso con seguridad y garantías renta garantizada la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda llámennos novecientos diez diez noventa y cinco o renta garantizada punto

Voz 18 27:37 pues huye Luisa qué tal el negocio genial pero ahora necesito hacer reformas a fondo te recomiendo la gente de cobre hacen un trabajo muy serio Irán servicio integral el reformas instalaciones para locales oficinas domicilios yo necesito redes electricidad iluminación domótica seguridad vamos necesitas todo pues guía hay cobre luz interesante en treinta y cobre punto com y contacta con ellos

Voz 1203 28:00 tú seguro de hogar te devuelve dinero sino lo usas la póliza me gusta de MMT Seguros sí porque nos gusta ser transparentes para que estés donde más te guste entrar en MMT Seguros punto ESP y decide tú mismo

Voz 19 28:13 ya ha tomado la decisión de vender su piso un chalé Mi nombre es José Coronado en comprar casas llevarán las eso éramos profesionalmente para contenga los mejores resultan llame al noventa y uno cinco cuarenta cero cinco siete tres o entre en al deberán inmobiliaria punto com

Voz 20 28:32 de persona a persona

Voz 21 28:37 entonces que lado poetisa bueno entonces escucha Yuri disfruta ahora de hasta el cincuenta por ciento de descuento en los cristales progresivos de tus gafas nuevas grupo ópticas han Garrido desde mil novecientos cincuenta y nueve treinta centros en Madrid que especialistas en progresivos Barbie loves vendernos informa tensan Gabino punto com

Voz 1203 28:56 sabes cuánto vale tu piso más de lo que piensas seguro en receso valoremos gratis tu casa Illa vendemos al mejor precio contacta con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis genre piso punto es

Voz 22 29:09 en tu próxima visita al País Vasco vive una experiencia única en torno a la sidra vasca en Petri Tegui visitas guiadas cata menuda si debía en Madrid encontrará sidra Petri Tegui en los restaurantes vascos más auténtico es de la ciudad Tegui punto com

Voz 23 29:24 querido oyente la radio es maravillosa verdad es decir maravillosa es decir de todas las emisor están mejore la cadena sin duda verdad

Voz 24 29:34 vemos una diferencia abismal abismal mala mar si alguna cosa que ponerla hubiera cadenaser y luego la segunda mejor y está a años luz

Voz 23 29:45 verdad que sí verdad yo digo la verdad que sí

Voz 25 29:50 eso digo yo creo que hay que creo que necesitamos tanto que parece que estamos inseguros claro