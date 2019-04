Hora 25 (02/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 la informativa de Carrusel deportivo que además del choque de el Barcelona que comienza a partir de las ocho y media tiene otro partido en juego es en el estadio Metropolitano dos

Voz 2 00:16 ojo que viene el español cuidado con los para muda

Voz 1 00:20 yo tuve el costado díscolo para este papel que fue cambiado a dar Se va a perder a ver si nos dejan hacer la ronda lo dicho tenemos un partido juego metropolitanos sesenta choque Atlético cero Girona CEU otro más que cumple la media hora en el estadio de Cornellà El Prat Paco

Voz 3 00:37 estamos en el minuto XXXI de partido se acaba

Voz 4 00:40 salvar el Getafe nueve goles en el estadio del Español Español cero

Voz 5 00:44 en este martes desde las ocho y media lo dicho conmigo

Voz 6 00:46 en la cerámica el partido el líder Villarreal Fútbol Club Barcelona El miércoles tiene a las siete y media Athletic Levante a las ocho y media Éibar Rayo Huesca Celta y a las ocho y media Valencia Real Madrid en Mestalla cerramos jornal jueves

Voz 5 00:56 con el Sevilla Alavés el Leganés vaya a las ocho y media

Voz 6 00:59 el Betis y el viernes que no hay fútbol

Voz 7 01:01 es una división porque tenemos un día descansito ahí desde las

Voz 1704 01:04 porque además a esta hora comienza adelantado por la Final Four de la Champions de fútbol sala el último digamos derbi o digamos gran partido clásico entre el Inter Movistar y El Barcelona Lassa de momento con resulta extra cero en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz hasta aquí la ronda hasta aquí la ronda en el minuto treinta y uno de partido en Cornellà la va a jugar el Real Club Deportivo Español contábamos ahora cuidado que cae Gorka Iglesias al suelo nada hizo de Burgos Bengoetxea que naranjas de la China aunque yo me he temido lo peor

Voz 3 01:38 ni tampoco lo prestan muchos españoles se levanta se queda mirando al árbitro pero el juego continúa el aparatito

Voz 1 01:44 ojo que viene

Voz 1704 01:48 el jugador del Getafe tendido en el terreno cubra el Reale el mejor del Real Club Deportivo Español llevaba encima han tenido hasta quebrarse

Voz 5 02:54 aquí está el vendidos del Getafe con pierna diestra mira al área

Voz 1704 02:57 uno dos tres cuatro cinco de Getafe la pone mordida el balón

Voz 1 02:59 Ángela pegas que el Diego López que atrapa en dos tiempos es esférico en el XXXIII de partido que bueno que

Voz 1704 03:07 en este partido que llego una buena ocasión para el conjunto de José Bordalás pegó Ángel Rodríguez dentro del área

Voz 3 03:12 se lamenta el delantero del Getafe porque sabía que ese balón era muy bueno hace un gesto de desesperación porque tenía la oportunidad hoy de rematar bien esa pelota para encontrar portería Noone complicó demasiado la vida a Diego López el portero del Espanyol

Voz 1704 03:23 mira lo que ahora viene la respuesta del conjunto perico el costado zurdo llega Suárez saque de banda a pesar de que el uruguayo secretas está calentando poco a poco el vestidor de Getafe

Voz 3 03:32 sí protesta mucho de Damián suele pero que ande con calma porque tiene tarjeta amarilla no hay que despistarse porque estamos todavía con más de medio partido el actual

Voz 1704 03:42 ha ido para el Getafe buscando posiciones ofensivas llegaba por el Ángel Rodríguez la tocona Lola ellos en ventaja el balón para Dídac Vilà tocando para Sergi Darder ganó el lateral izquierdo del Imperio español Bill hola de nuevo buscan considera que es un poco más ofensivas la tomar Roca buscando arriba nada es muy precipitada quizá la función de ataque de este Real Club Deportivo Español que no puede repercutir en Liga ofensiva ojo que ahora es el Getafe quién intenta con la presión hacerse de nuevo con ese esférico saca sin problemas el Real Club Deportivo Espanyol Rober que lo dicho no puede con la zaga del Getafe

Voz 10 04:13 no porque porque está bien plantado el Zeta está presionando viene no no está cómodo el español no es capaz de de sacar el balón limpiamente le cuesta mucho encontrar a Darder encontrará a Melendi Sumarroca que son los jugadores con más con más talento

Voz 9 04:28 muy poquito del Espanyol eh yo creo que el

Voz 8 04:31 el Geta hasta bien plantado creo que la sensación es que está mejor y está más cómodo en el en el terreno de juego no con muchas ocasiones tampoco pero pero sí que lo veo más como yo es que ve muy cómodo a este

Voz 1704 04:42 la fe que al final es lo que digamos

Voz 8 04:45 que me motiva mi seguramente motiva a toda la afición del Getafe que en este tipo de partidos hoy es un partido clave para Getafe después de caer el otro día ante el Leganés en el derbi eh pues los entre ellos el bastante cómodo como el día del Betis por ejemplo como liado

Voz 3 04:58 a Paco ya que visitó el Villamanín para donde van a uno doce gran partido sobre todo una gran primera parte que hoy estamos viendo una de las son buena el Getafe no

Voz 1704 05:08 ojo que viene que Iglesias de nuevo apareció por allí también Suárez Illana del entrenador Iglesias desde fuera del área nada al balón muy mordido decía ser

Voz 3 05:15 decía que la mejora te el del Getafe sobre todo por la prisión no por la facilidad para ir arriba quitarle la pelota español aunque bueno es verdad que marcadores cero cero pero hay que ser optimista porque en esta liga el Getafe todavía no ha perdido dos partidos seguidos no lo hace desde el año pasado así que viene de una derrota el Getafe ante Lehmann es esperemos que no se rompa esa racha de de nombre dos tacos

Voz 8 05:36 qué le pasaría Robert el otro día al Getafe

Voz 3 05:39 en

Voz 10 05:44 Barcelona el equipo sí es raro raro porque

Voz 9 05:48 más allá de que para mí fue el peor partido de la temporada el Getafe para abordar hace ya además seguramente día malo lo tiene lo tiene cualquiera también hay que darle mérito al equipo Leganés y creo que el les jugó como suele jugar el Getafe le dio el balón al Getafe el balón compitió mejor e hizo más faltas con al final pronto

Voz 1704 06:08 muy poquitos ojo que viene Mello la poner Lampérez el balón que sale por la Aline

Voz 9 06:16 año la va a sacar desde allí aparecerán Amper

Voz 8 06:20 pues bueno aunque va para ya lo he dicho treinta

Voz 1704 06:23 seis de junio y lo que estamos comentando muchas hechuras de buen juego y contundencia por parte este Getafe Club de Fútbol que de momento en esta jornada treinta de liga entre semana hay que les contamos en Carrusel Deportivo de Radio Madrid va a disponer el español de un córner desde el costado diestro uno dos tres cuatro cinco seis jugadores del conjunto catalán

Voz 5 06:42 han buscando el remate nosotros no defendemos

Voz 1704 06:45 exactamente todos exceptuando que está arriba lo va a poner coto el costado diestro muy rasa ala sacó full quién iba a ser ahora saque de banda cierto murmullo incluso en la grada de este estadio Cornellá El Prat la puedan ellos somos muy arriba full quiere evidentemente dio el francés

Voz 1 07:00 es que muy bueno bajo con aquel Papa feliz y ojo que el español que nunca área encuadró la pone intentó lanzar cuidado la segunda lo hizo valer el balón en la frontal va a costado diestro hay que tranquilizarse porque hemos hecho mal cuidado que la ponemos arriba el despiste de la zaga al española buenas agredidos de cabeza y ahora con todo el Getafe intentando hacerse con eso esférico como gato panza arriba el conjunto perico ha rebatido bereber estamos ahora

Voz 2 07:27 dos

Voz 1 07:29 bueno todo días es Pedro Iglesias las pero la tocó levemente lo justo para Sacresa abril español ahora ha costado zurdo que bien Jaime Matas hace que el esférico era hubo duro que retrasa atrapada Miguel Suárez Suárez hacia su propia portería para que la toque con pierna diestra ahora

Voz 8 07:49 David Soria bueno Payá contra pero eso sí Trashorras digamos que una mejor definición hubiera sido lo suyo

Voz 10 07:57 sí mal hecha mira que que salió con gente podía podía hacer daño porque bueno salía con

Voz 9 08:05 el peligro y que sobre todo con bastante ventaja pero pero no no no lo hicieron viendo decidieron bien y al final posee todas aventaja

Voz 8 08:11 no se perdieron la va a jugar veremos quién en el XXX

Voz 5 08:15 pero el Getafe Club de

Voz 8 08:18 el gol es saque de sacar David Soria

Voz 1704 08:22 bueno pues esta volviendo al Getafe un poquito mejor en esto

Voz 8 08:24 primero siete minutos de en estos últimos siete minutos de la prima

Voz 1704 08:28 aparte sí que es verdad

Voz 8 08:29 qué Dimitris full se hinchó de balón

Voz 11 08:32 E incluso algún aficionado al Getafe puede que esté reclamando penalti en fin hay sonido de gol porque hay gol en el estadio Metropolitano ha tenido que intervenir el bar ha marcado el Atlético de Madrid Diego Godín

Voz 1704 08:46 echo de cabeza no sé qué ha pasado exactamente lo estoy bien aquí en un monitor y el Atlético de Madrid que a falta de trece para llegar al noventa se adelanta ante el Girona

Voz 1 08:55 la jornada treinta de la Liga Santander Atlético de Madrid Girona cero Se adelanta el Atlético de Madrid lo hace Diego Godín y ojo que viene en Cornellà El Prat el español el costado diestro aparece por allí Hernán Pérez y pitaron la falta no sé si a Rosales no sale

Voz 3 09:12 sobre hubo duro falte que quiere el conjunto del español que ahora protestara hacia Rosales pero sufría la falta hubo duro es en esa disputa junto a la banda iba a sacar el Getafe muy cerquita del banquillo español cuando estamos en el cuarenta protestaba Ruby se Guerra de de la acción pero el balón para Getafe

Voz 1704 09:30 va a jugar la el conjunto getafense desde el costado zurdo hasta allí va a ir el portero del Getafe vestido completamente de verde hoy ahí está David Soria con pierna diestra va a poner el balón arriba en largo buscando Ángel Rodríguez que va a intentar bajar el balón nada impreciso se le marchó saque de banda hemos visto una repetición aquí en el monitor

Voz 8 09:49 en ese el lanzamiento de Dimitris quién en el que evidentemente se ha equivocado

Voz 5 09:52 sí puede que haya tocado el balón en la mano del central de

Voz 8 09:55 el RACC lo propio español Rubén sí bueno al final desarrollo estado poco belga dicha

Voz 10 10:01 la protesta tampoco al final esas decisiones es difícil que entre que entre el bar porque uno tiene que ser una noción muy clara

Voz 1704 10:09 en la bajo el español bueno en Getafe pero no van a sacarla a falta caía Hernán Pereza el suelo y nada Paco bueno Sagreño si Juan

Voz 3 10:19 pero en la Juan tiros en la pitaban a favor del Getafe en la disputa también como sale pero ahora ha sido la pelota favorable al conjunto catalán que ya mueve el balón indefensos

Voz 1704 10:27 en la zaga para Naldo abre el costado diestro para Rosales aparece por este costado me lindo Melendi atrás de nuevo para que el jugador brasileño en la cena de este Real Club Deportivo Español con pierna diestra abre ha costado diestro

Voz 8 10:40 gracias por allí Rosales Rosales que busca

Voz 1704 10:43 arriba Hernán Pérez recuperar el Getafe que bien el su cuarto que ahora nada no dice nada de Burgos Bengoetxea el bueno en arriba el intento largo por parte de el Getafe del español perdón Borja Iglesias a salvar ese balón que eso iba a salir por la línea de funk este Getafe Robert este español perdón que no tiene la verdad muchas ideas viva no la verdad es que no sí que no sean sí que un pelotazo a Borja Iglesias así porque no porque no está cómodo también

Voz 9 11:09 ando muy bien la línea del medio de del Geta y al final pues no está encontrando Melendro está encontrando más Roca que son la gente con más Comas

Voz 10 11:18 talento que tiene que tienen medios Sergi Darder han perecido muy poquito Moulay APA penas en por lo menos lo hemos nombrado todos al final intenta buscar un poquito más largo con Borja Iglesias pero es difícil es difícil con dos centrales tan tan fuertemente experimentados

Voz 8 11:32 como Cabrer ella también te digo huele y ojo cuando apareces porque es eléctrico como decíamos al principio es quien lleva el peso en banda izquierda de las operaciones

Voz 1704 11:41 ataque de este Real Club Deportivo Español el Getafe en el costado diestro aparece

Voz 5 11:44 me llame Suárez tiene metros por delante también a Dimitri

Voz 1704 11:47 quiere el balón para el veintidós del Getafe clama tocar atrás de nuevo línea efectiva cuando el conjunto azulón vestido de rojo el balón para Lele Cabrera abriera el costado zurdo izquierda Vitorino Antunes el portugués aquí está el portugués el número tres del Getafe tiene por delante a hubo duros a la vuelta la Antunes va a llegar de nuevo la defensa y el Getafe ahora en el minuto cuarenta y dos de partido

Voz 8 12:08 pues agotando minutos agotando segundos no sé cómo le va a sentar el descanso a unos y a otros alguno lo haga

Voz 10 12:15 eso menos Rubén bueno yo creo que al final estamos como en Getafe ahora pues bueno son minutos difíciles para los dos muy importantes ninguno quiere irse al descanso perdiendo y y bueno al final puso de situaciones que uno intenta intenta no perder sobretodo el el el equilibrio la compostura en estos últimos minutos cero cero ellos porque estamos como nosotros

Voz 3 12:39 y ahora Jaime Mata que

Voz 8 12:41 se lamentaba con rabia sí

Voz 3 12:43 la pelota quisieran en el control si llega a tener más acierto podía haber controlado la pelota y haber conseguido una opción de ataque del Getafe aunque algo lejos de la portería eso sí pero no acertó Jaime Matas recuperó la pelota español cuando se perdía por la banda aunque ahora volvemos de robar

Voz 8 12:58 Bordalás y Rui más tranquilos que otra cosa no

Voz 3 13:00 sí hemos visto arruinarse en alguna imagen de desesperado no te español sobre todo la tensiones arbitrales pero tranquilidad por parte de José Bordalás en el banquillo el otro día el test del derbi cuando hay falta a favor de la borda más no la protesta falta clara le dice al equipo que estemos atentos

Voz 8 13:19 se quejaba la grada de Cornellá El Prat la falta de Vitorino Antunes y el español que va a retrasar el saque de la falta que a veces

Voz 10 13:28 buenas caras no la verdad es que fue un poquito más más atrás

Voz 8 13:32 el nuevo le decía estamos ya a qué hago para agotar este minuto y me di de gran descanso muy aclarar las ideas yo creo que los dos que ya

Voz 9 13:45 los poderes que hemos comentado antes está buscando demasiado balón a Borja demasiado balón arriba el Getafe así se encuentra más cómodo y bueno Z cero cero tampoco eran las llaves ha tenido alguna para ponerse por delante y el Geta sabe jugar con marcadores no cero pues esperar de una oportunidad ponerse cero uno y que el partido sea mucho más complicado

Voz 5 14:09 eh recuperó Cristóforo que la sube en línea de zagueros intento de balón largo muy arriba para buscar a Dimitri full Kiefer justo en la otra banda la va a tocar por parte del Getafe también Suárez devuelve para full quiere ritmo cansino ahora por parte del Getafe Club de Fútbol buscamos el minuto cuarenta y cinco de

Voz 1704 14:28 esta primera parte de este Español cero Getafe cero

Voz 3 14:32 estaba ahí máximo y peleándose en la banda el balón favorece al Getafe que ya la ponen como Damián Suárez otra vez desde la derecha muy participativo hoy en la tele

Voz 1704 14:41 el uruguayo ritmo cansino trató por parte de unos y otros es así en la manija para el Getafe la tocan Lele el Elia abriendo al costado zurdo para Vitorino

Voz 5 14:49 Antunes aún jugador del Real Club Deportivo Español

Voz 1704 14:51 se lleva el pelotazo Panda a favor del Getafe Club de Fútbol

Voz 3 14:55 Hernán Pérez el que tapaba esa pelota de nuevo el saque otra vez desde el lateral en este caso para Vitorino Antunes el que va a poner la pelota

Voz 1704 15:02 la va a sacar el Getafe Club de Fútbol aquí está el tres del conjunto de José Bordalás buscan una Cristóforo Cristóforo que se intentaba darle

Voz 1 15:09 vuelta a Paco no van añadirá absolutamente nada llegamos al descanso de este Español cero Getafe cero

Voz 3 15:14 dice Burgos Deco hecha que con este minuto cuarenta y cinco sin nada que añadir se acaba la primera parte en el estadio del español sin goles en esta primera parte el Getafe tuvo quizá las ocasiones o al menos las llegadas más claras no hay goles el Getafe buscará en la segunda mitad los tres puntos en este estadio de Cornellà

Voz 1704 15:32 marchan los jugadores del Getafe también el Real Club Deportivo Español la verdad que

Voz 8 15:35 que la entrada a quién de Cornellà El Prat bastante floja la gente ahora que se marcha por los vomitorios para el refresco y en definitiva hemos llegado al descanso Romer un análisis así muy básico en este partido que la verdad no tenemos una historia no

Voz 10 15:51 por muy poquitas ocasiones la sensación es que el Getafe se encontró más cómodo hay te ha intentado apretar bien ha hecho que el español pues buscara demasiado balón largo iban en líneas generales partido muy igualado con muy poquitas

Voz 7 16:05 sí bueno he habido cambios en este Getafe Club de Fútbol en el once inicial ha partido Vitorino Antunes que es el titular que otro día no jugó el hubo duro Cristóforo en el centro del campo una al final digamos que

Voz 10 16:17 no se notaba demasiado no las ausencias o las novedades en el conjunto de José abordará no porque la la idea sigue siendo la misma yo creo que Bordalás no lo tiene muy claro sabe que que su equipo parte de de ser un bloque sólido da igual los nombres da igual que fue Jorge Molina o meta Angelo Cometa otro tipo de de gente pero al fin

Voz 12 16:36 tal la idea global es la de ser un equipo sólido la defender bien la de intentar robar apretar bien y salida a la contra que el marcador no se le vaya

Voz 10 16:47 los marcadores así ajustados son mucho más beneficiosos para para Getafe porque sabe jugar este tipo de partidos veremos a ver si en la segunda parte es capaz de meter algunas que tenga tiene en el banquillo José Bordalás ahora para esta segunda parte

Voz 7 16:59 que seguramente aguanta un poquito el técnico alicantino del Getafe en el banquillo a Portillo que novedad en la convocatoria tiene Matías Olivera tiene

Voz 10 17:08 Jorge Molina son los genes importantes en ataque para digamos dar un poco de refrescos los que están sin duda yo creo que que centrarán entran a Portillo seguramente entrarán a Molina veremos a Saiz y bueno tiene tiene gente para para poder hacer daño quizás un poquito porque el partido al final lo tiene controlado pero pero si ve que la cosa así así no se ponen por delante tiene gente en el banquillo que puede puede cambiar el sino del partido

Voz 1 19:59 dice es el estadio Cornellá El Prat de Barcelona con este

Voz 5 20:15 el Real Club Deportivo Español cero Getafe cero

Voz 1 20:18 está terminando el partido el Bueno m tres

Voz 1704 20:20 el Atlético uno Girona cero con

Voz 7 20:22 la intervención por cierto del bar en ese gol que Khan

Voz 5 20:25 estábamos anteriormente de Diego Godín y mañana

Voz 7 20:28 tenemos fútbol evidentemente también de equipos de Madrid juega el Real Madrid un partido en Mestalla que suele ser siempre bastante interesante y bastante caliente para las aficiones de uno y otro equipo vivimos en la previa Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal

Voz 5 20:44 muy buenas novedades del Real Madrid yo lo que te quiero preguntar Javi lo primero si va a jugar Luca Zidane

Voz 21 20:50 no no no mañana no está previsto cada ciudadano aunque yo creo que vamos partido mal en el Bernabéu falta venida Atlético de Bilbao falta el Villarreal y el Betis si yo era compartido más le va a dar a Luca Zidane hoy ha dicho el tema de los porteros que el próximo año no va a haber debates osea que eso va a dejar claro desde el minuto uno en función de lo que es

Voz 22 21:09 en en el en la plantilla del Real Madrid claro si uno de ellos se quiere marchar pues no es lo mismo que se quedan todos los tres si se queda Courtois pues tendría por ejemplo la Liga si se queda Keylor tendría por ejemplo la Champion Nos queda Luca que se va a quedar Luca Zidane sería el partido de la Copa eso sí si uno de los dos Courtois o Keylor Se marcha pues evidentemente cambiará el panorama ahí la decisión de Zidane sería otra pero por Zidane que se queden todos que esa es la idea que tienen

Voz 21 21:33 sí sí Madrid mañana Valentino

Voz 22 21:36 bueno pues están lesionados Courtois Carvajal Di Vinicius también tocado con una sobrecarga Llorente sancionado Nacho deja fuera de la convocatoria Brahim que fue el mejor ante el Huesca junto con Benzema y también a Valverde el paquete Valverde el uruguayo así que en principio Keylor Navas en portería Odriozola Varane Ramos Marcelo en defensa Casemiro Modric Kroos centro del campo y arriba Benzema Asensio que falta uno Bay hoy es con lo que decida Zidane que ha hablado de todo de los porteros de qué le parece mal que sale de limpia respeta esta plantilla me parece bien son grandes jugadores candado al Madrid cuatro Champions en cinco años es un equipo de leyenda y hablado de Raphael Varane que está coqueteando con otros clubes yo creo sinceramente que es un tema económico porque llegó con eso siendo un niño dieciocho años además

Voz 23 22:19 lo bueno pues lo trajo el propio Zidane no estar preocupado el técnico francés aunque me consta que Varane se lo piensa de verdad si seguir o no en el Real Madrid

Voz 1994 22:30 yo creo que es es un jugador todavía que es joven son ocho años que está aquí lo está haciendo bien no creo yo creo que lo que lo que me estás tú diciendo es bueno muchas cosas que sale hacia fuera para decir que está molesto pero estos son cosas de la vida de jugadores pero yo lo veo lo vio bien a mí no me dijo no me dijo nada luego si tú sabes algo yo que te voy a decir yo por jugador lo que me dice a mí está en el mejor club del mundo el lo sabe ha ganado muchísimos muchísima cosas que yo lo veo nuevo

Voz 23 23:08 pues eso es Zidane duro no me gusta escucharlo o te tapas menos de saldrá mejor o peor la cosa pero es un hombre que todo lo relativo bastante con esa sonrisa esa forma de de transmitir las cosas a todo el mundo eh porque eran entonces los jugadores iba a ser claro ya a la prensa pero la prensa no al público en general que va al fútbol al Bernabéu todo bueno pues se ha presentado el nuevo Bernabéu maravilloso bueno pues sabe lo que tiene esa no hay más a este es Zidane te gusten o no para duros tenía mano blanda para mí creo que es muy ecuánime y este tipo de técnico en su día Vicente del Bosque Ancelotti y Zidane han dado con la tecla hayan sacado lo mejor del vestuario sin el manejó siempre estuvo dos años y medio consiguió tres Champions que tiene trabajo por delante tiene que bueno evidentemente eliminar jugadores y tiene que conseguir fichajes que no es fácil ni una cosa

Voz 7 23:56 Javi se me hace mucha bola digamos estar a uno de abril dos de abril que hoy hablando de fichajes para arriba para abajo

Voz 23 24:04 sí no pero vamos esto no va parar no va a parar porque hombre hay algunas que están ya más buenas la mucha Calero que caso de dejarse vencer a pesar de que no pueda fichar el Chelsea pero quiere venir y bueno era el que más le gustaba en su día Zidane Pogba que decir de popa le encantan popa pero bueno tiene contrato con el Manchester fácil pero quiere venir a Marie algo muy importante ahora mismo porque si el jugador tiene ganar mucho más que es imposible que que a quince millones de euros ahora sí es lo mismo un poquito menos a lo mejor sí que puede venir a equipo blanco y el caso de otro futbolista hombre a mí hay una cosa que que no me cuadra del todo

Voz 11 24:41 gol marca el segundo Atlético de Madrid y además marca Antoine Griezmann en el minuto Novoteles ha partido el Atlético Nacional metropolitano que marca el segundo

Voz 7 24:49 la dicho Griezmann por encima del portero del Girona dos a cero va a ganar el Atlético en el bueno metropolitana el Girona en esta jornada treinta Javi decía perdona

Voz 23 24:57 termino también lo rápidamente que bueno que Benzema me bueno merece jugar eso es evidente pero a mi me gusta Benzema con un kilo nada y eso nos vamos a ver porque la otra etapa jugar Benzema o juega Morata no jugaba es casi nunca en alguna ocasión pero casi nunca si viene un killer es para jugar quién digo famoso no killer digamos galáctico tuvieron como Djokovic pues a lo mejor se acopla ser suplente de Benzema de vez en cuando no lo sé fácil no es a mí la cuestión que más me resulta complicada el resto lo veo fácil porque además gran jugador que se quiera marchar eso es siempre pasa así que habrá un jugador grande que a lo mejor se quiere marchar el pasado año fue Modric quién sabe a lo mejor ojalá no porque hay me encanta Madrid pero quizá quiera irse y a lo mejor ahí facilita la llegada de otro futbolista veremos lo que decide finalmente falta mucho como tú decías estamos a dos de abril y fíjate hasta el treinta y uno de agosto todo puede pasar

Voz 24 25:44 falta mucho mañana nueve y media Mestalla ese Valencia Real Madrid gracias Javi ahí está la previa del partido del conjunto de Zinedine Zidane tenemos previa también por parte del Rayo Vallecano

Voz 7 25:57 el Rayo Vallecano que visita Ipurua Eibar después de

Voz 24 26:01 ocho jornadas consecutivas sin conseguir la derrota después de siete partidos perdidos el Rayo que o reacciona ya o que no reaccione y eso que acaba de llegar Paco Jémez que esta mañana decía lo siguiente en sala de prensa

Voz 25 26:12 que mi partido no me han sobrado veintisiete veintiocho que ver parte Arratibel parte debates cualquiera puede pensar que no podemos salvar ahora que no va a ser fácil joder jodido muy de mi pueblo judío de cojones

Voz 7 26:25 al ocho y media es ese partido en Ipurua que pita Undiano Mallenco que dirige desde el VOR desde

Voz 5 26:33 Marc el extremeño Gil Marta

Voz 7 26:35 sano la jornada que acaba de dejar

Voz 24 26:38 es ya un asunto definitivo narramos ese gol de Griezmann para el Atlético dos Girona cero El Espanyol Getafe que lo tenemos cero cero y que estamos contando y a partir de media en apenas tres minutos comienza en la cerámica el Villarreal Fútbol Club Barcelona para mañana siete y media el Athletic Levante a las ocho y media este partido del que hablábamos el Eibar Rayo Vallecano y el Huesca Celta B ha partido el Huesca Celta Valencia Real Madrid desde las nueve y media de la noche de mañana miércoles y el jueves tendremos el Sevilla Alavés a las siete y medio el Leganés Valladolid a partir de las ocho y media que vamos a contar por supuesto también aquí en Carrusel Deportivo Madrid además de ese Eibar Rayo Vallecano de mañana y el jueves a partir de las ocho y media tenemos Real Sociedad Real Betis el viernes y descansamos que esto es raro en la Liga Santander y a partir del sábado tenemos ya la jornada treinta y uno de Liga en Primera División que lo dicha acaba de cerrarse con un resulta definitivo es el Atlético de Madrid dos con acero escuchamos a un protagonista en la tele con Inma Rodríguez por parte del Girona al

Voz 5 27:37 hala comprendimos más

Voz 2 27:43 hoy ha jugado Bernardo la pone tienen ahí no la metemos goles el dos cero uno hay que estar orgulloso porque

Voz 1490 27:54 el Atlético de Madrid Girona eh West han entregado

Voz 2 27:59 quiso partido bonito de nuevo son muy disputados lo bueno es que no ha podido ser muy nada ahora

Voz 1490 28:07 así lo sabe porque tenemos entonces tú y Centre Gorka ahí tú pues de esos acordes al final no pudo ser con ese segundo tanto de Antoine Griezmann Si bueno

Voz 0503 28:18 es al menos dos arriba ha dejado dos contrabando complicado defender eso

Voz 26 28:23 no bueno se estaba yo voy ganando los partidos que ha

Voz 7 28:27 hay mañana a partir de las nueve y media de

Voz 24 28:31 la noche perdón ocho y media que lo tengo por aquí se está jugando une os ese está jugando no se va a jugar un Sociedad Deportiva Huesca Celta de Vigo que es un partido digamos clave por evitar el descenso vaya partido madre

Voz 27 28:42 sí sí partido fundamental para los dos el Huesca para no de decir ya casi adiós a la permanencia el Celta pues para para tener más esperanza parte viene de de una remontada épica contra el contra el Villarreal con Yago Aspas otra vez ganar en Huesca significaría

Voz 24 29:03 dar un pasito muy importante hacia el objetivo veremos qué pasa en ese partido escuchamos a Diego el autor de uno de los goles de él

Voz 26 29:09 el primero del Atlético de Madrid en el día de hoy dos cero ante el Girona

Voz 0503 29:12 para ganar a un rival difícil sabíamos que iba a ser así para ver he concibe otra Vitoria ahí bueno obviamente que que sabíamos que iba a ser un partido complicado y al final lo trabajamos así lo ganamos que era lo que quería

Voz 1490 29:26 no hay un héroe en el Atlético de Madrid eres tú Diego como te gusta anotar en eso minutos para ayudar al equipo que haría el Atleti escindió Godín bueno

Voz 0503 29:35 dentro siempre de poder actual equipo para eso estamos para para intentar ayudar entonces me tocó con un gol para abrir el marcador que está complicado oí bueno contentísimo al te digo lleva los tres puntos porque era un partido difícil como otra gente después de varias semanas si queríamos darle esa victoria también

Voz 1490 29:54 de cómo se vive eso que suspense yo lo dividido ahí en ese banquillo Cobo seguirá

Voz 0503 29:59 espero porque no podemos dejarlo no entonces que quedarte quieto pero pero bueno por suerte está el bar para hacer justicia no es definitiva a veces obviamente sabemos que se pueden equivocar pero nosotros nos tocó el prelado ellos a favor el golpes válido

Voz 1490 30:15 la última ya por última visita sacando partido crucial hay credibilidad en el Atlético de Madrid para presentar batalla por la primera plaza

Voz 0503 30:24 nosotros lo tengo bien claro que en esta recta final de campeonato pensamos en cada partido como una final no puedo pensar en otra cosa depende de ganar otro partido porque nosotros no ganamos otro partido es muy difícil que que se va a hacer o no pasa por lo

Voz 5 30:38 ahí están las palabras de el ex zaguero del Athletic

Voz 28 30:41 en Madrid uno de los protagonistas no sólo el partido sino también de la temporada Sony

Voz 5 30:44 media va a comenzar el partido la segunda parte de él

Voz 8 30:47 de Español cero Getafe cero vamos a hacer una y media

Voz 5 32:02 la va a jugar por parte de él

Voz 1704 32:04 Getafe Club de Fútbol en el costado zurdo ahí va hubo duro el primer ataque en este primer minuto de juego de la segunda parte por parte del Getafe esperemos traer suerte para el conjunto azulón para defender ese cuarto puesto en la tabla cuidado de Valverde hubo duro en el sur

Voz 1855 32:19 para el remate el intento de Jaime del área pequeña no llegó a contactar el delantero del Getafe delante de Diego López el balón que se perdió por la línea de fondo

Voz 5 32:29 en el minuto y veinte segundos de la segunda

Voz 1855 32:31 por pedido a Paco la primera del partido para el Getafe

Voz 3 32:34 pena ese buen centro al segundo palo para Jaime que estuvo a punto de conectar la pelota con la cabeza fue la primera ocasión ha sido la primera para el Getafe el centro de Ángel Gil intento de remate de Mata que ha acariciado la pero con la cabeza pero no llega a contratar para sacar un buen remate a portería mide uno ochenta y cinco Rober mata pero

Voz 5 32:51 la falta un centímetro más sí

Voz 9 32:55 eh que tiene que hacer el el Geta no de llegar llegar bien

Voz 10 32:59 a intentar crear más ocasiones quizás que la primera parte cabido muy muy poquitas veremos a ver si sale con con más intención de de ir a portería contraria

Voz 8 33:09 estamos aquí en la cabina Trashorras Paco Hernández José Antonio Duro servidor en el césped los mismos

Voz 3 33:16 si no hay cambios en este segundo tiempo han salido tanto Rove como el acto los mismos once protagonistas equipo

Voz 1704 33:23 la va a jugar en Getafe en el costado diestro aquí está full pegándose con todo el mundo intentando hacerse con ese mal

Voz 5 33:28 no llegó el lateral izquierdo del Real Club Deportivo Español era Dida que el balón que rebotó precisamente en cualquier balón a la altura del banquillo de rugby para el Real Club Deportivo Español la va a sacar el conjunto catalán el conjunto periquito hombre al suelo

Voz 3 33:44 sí hay falta sobre un jugador del español que es Borja Iglesias en el centro del campo justo en la línea que divide los dos de pelota para El español otro que tal baila

Voz 8 33:55 Robert lo de Gené es que va con todo mira sido quiere estar

Voz 10 33:57 accesos sí pero bueno me lo estaba cerca llena

Voz 3 34:00 encima dentro de además es que suena para para

Voz 10 34:02 equipos más más grandes con todo el respeto al

Voz 8 34:05 data del quiera si aparte es un jugador física mal

Voz 10 34:07 de fuerte va bien el juego aéreo el sabe sacar el balón también bueno me parece un jugador tremendamente complete y clave en este esquema de verdad

Voz 3 34:17 mide la confianza del entrenador José Bordalás que ya le tuvo en el Alcorcón Ike no dudó un segundo entrarle para su Getafe que a día de hoy está ahí peleando por esas posiciones europeas va

Voz 5 34:27 a lo largo ahora qué es lo que está llevando a cabo durante todo el barrio el Real Club Deportivo Espanyol se perdió iba a sacar desde su propia portería David Soria pierna adiestra completamente de verde medias calzón también camiseta el balón arriba buscando banda zurda por parte del Getafe recuerda el Espanyol mirado que salen ellos enchufados

Voz 1704 34:44 Colón que se pierde Paco si no me equivoco pues la línea lateral sí

Voz 3 34:47 ya ha perdido por el ese carril derecho del ataque del español va a sacar el Getafe desde la parte izquierda ahí está Vitorino Antunes para poner Brown jugó desde la banda

Voz 8 34:56 lo comentábamos Robert que tenemos en el banquillo Portillo tenemos en el banquillo Samu tenemos en el banquillo a Molina Olivera por ejemplo

Voz 10 35:02 sí yo creo que es posible que que Kagan cambio non no creo que tarde sobretodo me da la sensación de que Portillo puede puede entrar sobre todo por por duro o bueno o quizás a Jorge Molina pero pero tiene gente tiene frente al Getafe para para poder hacer daño

Voz 1704 35:18 la va a jugar precisamente conjunta zulo el costado zurdo ojo que viene Vitorino Antunes la pone revotar español y haber ese balón por donde sale va a ser finalmente por línea de fondo me parece que es Paco

Voz 5 35:29 el Getafe si es el primero en esa segunda parte

Voz 3 35:31 el tercero en el partido para el conjunto de José Bordalás y hablabais de los cambios un hombre que sale aquí evidentemente que puede ser protagonista es Jorge Molina que hasta ahora

Voz 2 35:40 sí

Voz 3 35:40 ha jugado los veintinueve partidos de esta Liga vendió los derechos de titular hoy podría jugar su octavo partido saliendo desde el banquillo y completar treinta de treinta en lo que va de Liga

Voz 5 35:48 va sacaré el Getafe ese córner desde el costado zurdo ahora ya parece los al número tres Vitorino Antunes ahí está con pierna zurda a balón arriba al primer palo el intento de remate por parte de Ángel pide mano y ojo que continúa la jugada amor del conjunto madrileño a sacar el RAC Lobos digo español pegadito en la esquina del área presión al Geta hijo que vienen ellos llegó desde atrás que bien ahí está Mata llega también habrá un jugador del Espanyol nada la jugada embarullada que acaba

Voz 3 36:11 Puerta saque de acuerdo para español protesta Ángel S Marc que se perdió por la línea de fondo también protestaba ante ese el Getafe la posible mano me da la sensación que el árbitro ha dicho que no hay nada en la segunda mano

Voz 1704 36:25 ya que protestas en Getafe dentro del área lo intentaba ahora Ángel

Voz 3 36:27 me parece que el balón le va la cabeza estamos bien aquí en la televisión de la cabina que el balón le pega en la cabeza al jugador del Español así que claro ese balón que declinó al Getafe pero que finalmente se quemen

Voz 8 36:38 Barrera al rematar de espuela Ángel Rodríguez ese balón claro los a donde ha ido

Voz 10 36:43 no saben adónde ha ido Robert hace difícil detener el remate al final el elimine muy bajo muy atrás seguramente prolongarla pero pero era muy difícil rematar

Voz 5 36:54 la va a jugar en Getafe Club de Fútbol han arriba llega por allí da Vila el balón que va a salir a la línea de fondo la línea lateral perdón iba a seguir atacando el Getafe Club de Fútbol en el costado diestro a la altura del banquillo el rugby un poquito por delante hasta allí se acerca el uruguayo Damián Suárez que está cuajando un partido notable tampoco es un sobresaliente pero está mal aquí está el español intentando sacar ese balón serias para melenudo Melendi sube con más roca conectan ellos ojo que viene va a intentar superar la línea del centro del campo el Real Club Deportivo Espanyol lo intenta Rosales al balón muy arriba les sale Soria ojo a punto de tocar el portero del Getafe el balón con la mano fuera del área estamos en el minuto siete de partido en Cornellà El Prat de momento resultado gafas el marcador no se mueve en este Espanyol cero Getafe cero

Voz 1704 38:00 continuamos con el partido de la jornada ojo el intento el Geta

Voz 1855 38:03 ahora lo intentaba matar dentro del área cayó al suelo estaba

Voz 1704 38:07 siempre por un jugador del Real Club Deportivo Español Mata que se hizo con ese balón nada iba a seguir ahora el conjunto perico intentando buscar posiciones ofensivas por parte del conjunto perico viene Melendi o cuidado chaval Calabria el costado zurdo solamente para centros perseguido por varios el Getafe la pone costado diestro aparece por allí Rosales ya jugador del Getafe que al suelo y es Paco

Voz 3 38:32 será que destinará perdió ante una con el cual ahora del español en esa banda izquierda donde defendía el Getafe Bien Antunes ahora solucionando los problemas aunque quince viendo un córner para el español que es el segundo en el partido el primero para el español en esta segunda mitad la basa K

Voz 1704 38:50 en el conjunto de Rubi desde el costado diestro uno dos tres cuatro cinco seis jugadores del español al el remate dos más en la frontal del área cuidado el balón arriba muy pasado al segundo palo el intento de remate de los tomado por su compañero va a llegar el Lele Cabrera cumplir nadie extraña intentan sacar ese esférico que va a pelear el dorsal número cinco el español que no lo cuidado que la pone la va a sacar de nuevo también Suárez enorme el balón muy arriba muy arriba tan arriba que va a llegar a los dominios

Voz 5 39:14 digo López no había ningún jugador ahí el Getafe para hombres

Voz 3 39:16 no estaban todos defendiendo controló con comodidad Diego López y vuelvan hiciera el ataque español

Voz 5 39:22 hace en el centro digamos más Roca abriendo el costado zurdo Nadal a recuperar el Getafe de Le Cabrera que sale intenta abrir la va a tocar Cristóforo en el centro del campo tiene a su derecha máximo Buch continúa el uruguayo está Cristóforo que sea la vuelta agarrado y es

Voz 3 39:35 esta falta clara falta sobre centrocampista del Getafe que las reclamaba el árbitro que le saca la tarjeta amarilla a Melendro es la tercera el el partido ya segunda para el español una amarilla comprometida para el centrocampista para el canterano del conjunto catalán

Voz 8 39:48 la tercera el partido Rober veo el once el español Didac Vila Oscar Melendro más Roca miró al banquillo cuado Lluís mármol mero López Javi López da gusto ver a este español plagado de cantera

Voz 2 40:03 sí es un equipo tú lo has dicho bien que está hecho pues bueno pues con gente

Voz 10 40:10 la casa con gente de la cantera y eso tiene tiene mucho valor tiene mucho mérito sí que es verdad que también tiene algún otro fichaje de de fuera pero la gran mayoría o una gran mayoría de la plantilla es gente de casa y eso tiene mucho

Voz 5 40:25 ahora comentamos una cosita de este asunto de los canteranos pero la opción es importante para el Getafe desde el costado diestro sube absolutamente todo el mundo el balón al área falta que también Suárez precisamente desde el carril derecho aparece por allí también el XXII que la pone cuidado lo bueno el remate fuera

Voz 1855 40:43 el remate dentro del área pequeña por parte de Jaime Mata que se perdió a la derecha de la portería de Diego López la ocasión el siete que ha sido bastante buena el centro templa vítores

Voz 5 40:53 buenísimo Paco la cocinera en ese segundo

Voz 3 40:56 a lo Jaime Mata prácticamente solo aunque le estorbar en un par de jugadores del español pero el remate era clarísimo SIP perdió junto al palo derecho de Diego López que la vio claramente salir ahora Portillo en el banquillo que a la manos a la cabeza la tuvo el Getafe en el diez de esta segunda mitad ha sido buena

Voz 5 41:12 la Robert tenemos buenos lanzadores ojo que vienen ahora ellos el balón dentro del área cuidado

Voz 1855 41:16 el PP sale Soria cuidado gol

Voz 1 41:21 vivo sola más de Borja Iglesias jugaba desafortunada para poner nombre y por detrás el español que marcan el cincuenta y cinco de partido el servicio desde el costado nadie se hizo con eso balón para defenderlo de los centrales que no se entendieron Diego Borja Iglesias en área pequeña hizo día que cuando se quiso dar cuenta tenía el balón dentro de su propia portería marca al español La mala noticia es de Cornellà El Prat y eso que el Getafe estaba siendo mejores se adelante al español marca porque Iglesias la mala noticia español uno Getafe cero

Voz 3 41:58 son doce goles para aborda Iglesias ha tenido mala suerte el Getafe definirnos a jugada el balón de Borja Iglesias que termina dentro de la portería no pudo defender con acierto el Getafe esa jugada habrá que remar aunque también habrá que ver si revisa la jugada en el barco

Voz 5 42:14 la verdad es que la jugada es extrañísimo es un servicio desde el costado diestro el remate de Hernán Pérez pasa por delante los jugadores del Getafe que no tiran yo creo a despejar ese balón iba Jorge Iglesias nada en franquicia a centímetros marca el primero del español

Voz 3 42:29 cero no sé si es un error claro

Voz 10 42:32 generales una jugada que tampoco tienen tanto peligro ganar Lampérez pero puede despejar el tiene que no que no alcanza a darle y luego creo que Soriano esta no está el todo fino entonces bueno un error puntual porque creo que el partido lo tenía controlado el Getafe había tenido una ocasión clarísima minutos antes se le pone cuesta arriba veremos la la reacción del Getafe veremos que ahora tiene que ser mucho más valiente mucho más ofensivo y veremos si es capaz de dar la vuelta al partido Paco silbaba Cornellà El Prat

Voz 3 43:02 sí porque la jugada es esta repasando la gente se impacienta porque el árbitro no termina de certificar el gol para el español hay pitos veremos qué pasa porque hay que está pendiente de cómo todo luego lesión revisan la jugada así un poco extraña en directo Nos aparecido que podría haber algún tipo de de posición antirreglamentaria del delantero del Espanyol que remataba la pelota y habrá que estar pendiente del árbitro porque sigue revisando el la jugada en el bar hay seres espera arruine el gran tranquilidad sí sí porque bueno tú raro todavía no esperar tener que esperar esto segundo para confirmar que que ha sido

Voz 8 43:37 están revisando yo creo Robert un posible fuera de juego Hernán Pérez no tiene no tiene

Voz 10 43:43 no tiene ningún tipo de de de posibilidad de que el gol se anule vemos juego para mí ninguna

Voz 3 43:51 de la sanción si no había fuera de juego borceguíes es es que conversa con con Jaime Mata les pica un poco la situación le les dice Iglesias que yo no estoy en fuera de juego unas y me sorprende que tarde tanto mimos vayamos un par de minutos para revisar la jugada y finalmente el árbitro que confirma nos hace volver la cuchara corría celebraré tanto el español que se adelanten el partido a pesar de que sea revisado la finalmente el gol tal y como nos pareció en directo vale y el tanto de Borja Iglesias sube al marcador

Voz 1704 44:23 ha cambiado mucho el fútbol y ha cambiado el resultado porque el Getafe ahora está perdiendo yo ahora mismo está sumando su tercer partido consecutivo sin conseguir la victoria además sin marcar ni un solo gol bueno en fin a ver cómo reacciona y cómo se toma el gol este que te afecta básicamente intenta ahora Dimitris quiere desde fuera la pegó máximo Beach pero Recio Portillo español y además Paco si no me equivoco el tendido en el terreno de futuro