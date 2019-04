Hora 25 (02/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 para al lado de Getafe cuando cuando el partido estaba controlado por ellos más Masó menos y aparte porque saben que que bueno cree que necesitan seguir ganando partidos al final tiene entre T cuatro puntos y cómo cómo nos hablaba antes como el Celta sea capaz de ganar al Villarreal sea capaz de sacar un buen resultado el contra el Barça es el equipo de complicar las cosas

bueno pues Borg gol el Getafe uno a uno quedan todavía dice dieciséis de juego un cambio en español Paco sí

se ha retirado Hernán Pérez estaba jugando en la posición de extremo derecho ya entrado Sergio García Segundo cambio en el conjunto de Rubén

ahí está gota o al menos los cambio Ruby en definitiva las diez ronda

jornada treinta Inter semanal Primera División tenemos Paco resulta

tío el Atlético de Madrid no hacer eso es que además cuéntame también lo que está pasando en Cornellà porque acaba empatado

estamos aquí te minutos para llegará al noventa en el estrella del español la acabo de empatar el Getafe con un golazo de Ángel Rodríguez español uno Getafe uno

media hora de juego también en la cerámica de momento en paz no está ganando

basa uno a dos en la cerámica al Villarreal que acaba de marcar para mañana partidos Athletic Levante a las siete y media a las ocho y media dos Eibar Rayo Vallecano Carrusel Madrid Huesca Celta ya a las dos y media el Valencia Real Madrid el jueves Sevilla las siete y media alegan en Valladolid ocho y media irreal Real Sociedad Betis nueve y media para cerrar esta jornada Inter semanal además en la segunda parte en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz pierde Inter de Madrid de clásico en fútbol sala cero uno ante el Fútbol Club Barcelona son las diez de la noche momento empata el Getafe en Carrusel Deportivo Madina Ramos porque mire que Molina caracoles dentro del área pero del español el balón arriba sale Diego López son las diez de la noche uno a uno Espanyol uno Getafe uno quedan quince para el final se lo contamos en así se lo contamos en la SER a falta de catorce para llegar al minuto noventa y con este gol que tiene que hacer reaccionar al relacionar al conjunto de José Bordalás que lo dicho

si los y ahora tiene que demostrar si que así como hizo lo hablamos antes ante el Huesca como hizo en Valencia como hizo ante el Betis en el Benito Villamarín que el Getafe ha venido aquí para quedarse en la cuarta posición robe si la ambición

al final es fundamental que cuando empata un partido y sobre todo para para luchar por una cosa tan tan importante como como Copa necesitas ganar estos partidos ahora es dónde se tiene que ver la ambición de Getafe sin volverse loco lógicamente pero pero ahí se tiene que ver en qué que da un paso adelante y que es capaz de ganar hoy en Cornellà que para mí Si gana hoy Cornellà tiene muchas muchas opciones de tirarlo

de momento hemos visto es ambición en los cambios que con el partido cuesta arriba ha sacado dos hombres ofensivos ha metido Ángela Molina ha metido a Portillo hoy ha puesto tres hombres arriba para buscar el empate

también hay que defender un poquito Robert sí cuidado

sobre todo con las pérdidas que acabamos de ver ahora cuidado porque el español también tendrá su de la las opciones de de querer ganar el partido entonces sabiendo que bueno que tienes que tener esa ambición y esas ganas de de de ganar el partido pero no no volviéndose loco ni ni ni yéndose de Mas arriba para para cometer algún fallo como el que puso el gol coste perdió cuidado

ahora que vienen ellos en el costado diestro además ha visto un jugador del Getafe la amarilla Paco

visto foro la segunda para el Getafe ante la veo Damian Sorel han visto Didac Vila y Óscar Moreno que ya está en el banquillo por parte del español

bueno pues vamos a por ello Laser

sosteniendo a los equipos de Madrid costado diestro Real Club Deportivo Español atacando cuidado que vienen la pone a sacar Vitorino Antunes con la cabeza al menos intentó era máximo Beach aquí ven el español abriendo al costado zurdo llegado por aquí Sergio García el balón que se pierde la pista de Corretja al Getafe

ahí está el Getafe lo va a poner desde la banda va a ser Damian Suárez el hombre que saque de lateral a las células llegue el aplaude a sus compañeros anima a sus compañeros del español Burque pelota perdida era muy clara cuando se produce en el último que cambio en el Espanyol ha entrado cuado se ha retirado más Roca agota los cambios

en cambio ofensivo otro más en el Espanyol que aunque sí que es verdad no ha demostrado en estos setenta y ocho minutos demasiados argumentos para estar acreedor de los tres puntos chicas verdad que ha estado gran parte de partido por delante sí

para mí no ha estado cómodo de ninguna manera gol totalmente así un error de del del portero de los defensas del Getafe ir para que el partido lo tenía contra el Getafe sí que es verdad que a raíz del gol bueno parecía que estaba el como el español con los cambios que ha hecho Bordalás Se ha cambiado el partido y ahora veremos quién de los dos tienen más ambición para para ir

eh vamos a por ello que quedan once lo intenta el español ahora en el costado diestro Sergio García que pierde el balón agota cambios también Paco Bordalás

si se va a retirar un hombre que acaba de ver la tarjeta amarilla como es Cristóforo y ahora Bordalás que hacía un cambio de hombre pronombre porque alguien entrase el uruguayo Mauro Arambarri último cambio de José Bordalás

hecho los cambios Rover el once que me sale del Getafe es Soria Suárez llene Cabrera Antunes Portillo Arambarri máximo visto Molina Ángel Mata estos un once titular recobre azulón el titularísimo Mc que titular encima porque antes no suele abren

exactamente sobre todo un once muy ofensivo vemos que que están jugando los tres de arriba más Portillo gente que tiene muchísimo talento de las más talentosos que tiene la plantilla del Getafe muy bueno eso quiere decir que Getafe va a tener sus opciones tiene que tener cuidado atrás seguir defendiendo bien seguir teniendo el balón como lo venía teniendo no echarse demasiado atrás ir a ver si puede cazar alguna ahí y puede ganar el partido

dado que vienen ellos el intento arriba nada en fuera de juego el panda Borja Iglesias el autor del gol del Real Club Deportivo Espanyol en fuera de juego no se lo perdona la asistente de Burgos Paco Etxea

bastante claro el pueblo otra vez atenta zaga de el Getafe para adelantar la línea dejaran en posición ilegal al hombre más peligroso les español

vamos vamos vamos que está mejor el Getafe cuidado Portillo entre el área intentaba dejar ese esférico Solidario el ocho del Getafe a Molina su derecha también apareció por allí Ángel Rodríguez el canario pero ese balón impreciso que llegó finalmente a las manos de digo

López bueno no está mal del todo el Getafe sí que es verdad que es una jugada aislada pero al final es lo que viene haciendo el equipo después de los K

veo si aparte la gran diferencia es cuando entraba Portillo juego es el jugador con más talento del del Getafe cuando se asocia con Molina cuando esa sociedad mata con Ángel pasa algo entonces es lo que tiene que hacer el Getafe buscara Portillo buscará a Molina que las deje que las deje de cara y haber sido una de esas tiene la suerte

mira una balón para Molina Molina que la buena arriba para mata

van a pitar falta dicen muy Bengoetxea que Paco Forjas vasijas y Fasana pensado eh

el afrontar era era que esperado la indicación el asistente de la banda para señalar esa falta ahí muy cerquita de la afrontar prácticamente un par de metros casi sobre la línea poco escorada a la derecha sushi

la falta bastante buenas acerca por allí ha cogido mal

con Suárez también va por supuesto Vitorino Antunes para un zurdo Ernesto una cosa Robert de chufla

sí pero yo creo que todo todo lo español yo creo con hasta o cómodo ninguna

era si algo sabes exactamente en ningún momento del partidos ha visto cómodo al español y mira que ha puesto por delante una buena total

deslave y eso le podía dar confianza le podía dar sensación de que bueno de que podían ganar el partido pero en ningún momento la defensa hasta cómoda el mediocampo apenas ha aparecido yo creo que para mí estaba eh más cómodo Getafe estaba siendo mejor en Getafe bueno veremos a los nueve minutos que cualquiera lo que dicho

antes lleva además la tarjeta amarilla a quinto del partido la tercera para el español veremos si le condicional centrales del conjunto catalán quiso molestando

se cumple el ochenta y dos de partido Damián Suárez pierna diestra Vittorio pierda zurda aquí estás en la toca el balón para Vitorino a Riba fuera la tocó del XXII la pegó el dorsal número tres la idea no era mala pero el balón pero en su regazo eh que se marchó muy por encima de la portería de Diego López

la pegó con fuerza Antunes y si disparo de zurda de empeine exterior el balón cogió potencia pero demasiada altura se perdió por encima de la portería

deje firma al empatar español Roberto

bueno yo creo que en principio no no tendría que firmarlo pero tal y como ha ido el partido debería firmarlo porque bueno estamos viendo las estadísticas creo que ha tirado de hace doce veces a puerta por cuatro del del español en todas las sensaciones que el partido el Getafe el Espanyol nunca lo ha tenido bajo su mando ni di controlado entonces bueno se ve en el minuto ochenta y tres como opciones de de deseo seguir el poder que poder ganar pero pero no no no

descartaría que vamos vamos vamos el balón ahora arriba cae al suelo del Deportivo Español se llevó golpe y en principio falta para lo que tras

si Sergio García celebrado un golpe de tiene que ve la tarjeta amarilla así que se vuelven Iguarán los números en tarjetas tercera para el conjunto de José Bordalás tienen ese salto ya dado un golpe en la cabeza parece bastante clara la tarjeta porque le da con el brazo arriba IS amarilla para ayer tres para cada equipo y la falta de la bien anteriormente

Cristóforo Suárez Paco apercibidos en el Getafe me parece únicamente esa máximo y si bueno pero

está lesionado no puede jugar

es muy es pues

tengo percibido que podría ser baja de cara

al partido del domingo ante el Athletic de Bilbao veremos si ve el serbio la tarjeta amarilla lo intentaba ahora el español Nadal va a jugar el Getafe que se defiende bien en posiciones defensivas ahora buscamos atacarle el para Portillo en el costado zurdo las retrasa Molina y el Getafe que va a jugar en el centro del campo abre el jugador del Getafe Arambarri para Damián Suárez que va a ceder atrás podría vaya bronca Paco de Aranbarri quién tiene ante sí ahí tenía por delante creo que

máximo ya Portillo nota de las indicaciones ayer el mediocentro uruguayo no que

Voz 1704 10:04 caracter han tenido que poner las cosas claras se ha tenido que ceder atrás también a su portero el lateral derecho

Voz 1269 10:11 el uruguayo de este Getafe Club de Fútbol ha jugado el español al costado zurdo arriba intentaba tocar la voz

Voz 1704 10:17 Iglesias híper carril zurdo águila llega tiene que con bastante ventaja prácticamente en la esquina el córner del ataque Izquierdo del Recre deportivo español arriba los jugadores del Getafe al suelo y al final de Burgos Bengoetxea que está muy tarjeta pero en esta recta final de partido de ida

Voz 3 10:35 en la Tarjeta amarilla para Mario Hermoso otra vez que como la acción anterior por un salto con el brazo por delante ha golpeado a Ángel en la espalda la tarjeta amarilla para el español que ya ha visto cuatro es la séptima de partido tres vio el Getafe

Voz 1704 10:50 sacar David Soria desde su propio área con pierna diestra aquí está el portero los número trece del Getafe que está cuajando una gran campaña la va a tocar Vitorino Antunes están cansados de tanto unos como otros a ver si esos refrescos del Getafe arriba son capaces de desequilibrar el partido Leite tarjeta Félix costado diestro y precisamente en eso se queda en intento porque intentaba Ángel Rodríguez baja el esférico se le marchó muy pasado iba a sacar el español a la altura del banquillo de rugby aquí viene día la la va a poner arriba buscando a su compañero Hernán Pérez la Harel español en el centro del campo la toca Darder dar del que abra el costado diestro aparece por allí Rosales llena Vitorino Antunes para cortar ese esférico de nuevo para dar que falla tras llega Jorge Molina aquí está el diecinueve en el costado zurdo ojo que avanza sin poner también a qué tal ataque Ángel Rodríguez evidentemente también se me mata la juega el Getafe contemporizar pero aquí están el costado zurdo será a la vuelta al balón para Vitorino Antunes va a poner cumplir adiestra ojo dentro del área Ana no queremos meter Robert de nuevo hasta la portería con el los me da la sensación

Voz 1 11:54 las al final lo que hay que intentar es acabar la sobretodo porque ahora estamos viendo la contra el cuidado

Voz 1269 11:59 ojo ojo que vienen ellos han costado diestro va con el Espanyol cuidado que nadie intenta hacerse con el y como madre mía me ha recordado a la jugada en el gol del español nadie era capaz de Sacresa Perico y ahora la contra la reacción Pedro el Getafe bueno para Portillo abriendo costado diestro Jorge Molina que ese va a dar la vuelta perseguido por día Vila

Voz 1704 12:17 nueve contemporizar no juega con máximo Beach será de máximo es que abre el costado zurdo pero ya parece Vitorino Antunes abre el centrocampista portugués la va intentar poner hay que bien la sacó ahora Naldo pero la posesión que va a ser de nuevo para el Getafe Club de Fútbol Le Cabrera abre para Vitorino Antunes de nuevo tiene jugadores por delante y balón que los sortea pero ha sido Paco falta a favor del conjunto azulón

Voz 3 12:41 si la falta es sobre Jaime Mata que esa quedó tirado en el terreno de juego es buena es buena opción ya abandonen spray para sacar la está un poco alejado pero la puede colgar el Getafe veremos otra vez la oportunidad a balón parado si el conjunto azulón consigue sacar petróleo de esta falta ya adelantarse en el marcador

Voz 1704 12:58 Lele Cabrera también yenes incorporan al ataque en el conjunto de José Bordalás estamos en el ochenta y siete de partido ya pendientes del Alargue

Voz 4 13:07 sí Jaime Mata que todavía le pide explicación

Voz 3 13:10 el al árbitro de partidas sí estaba por ahí el delantero del Getafe ahora jugando en la banda izquierda pidiendo reclamando que le habían hecho una falta quizá la tarjeta amarilla lleva la falta

Voz 1704 13:20 a poner de Getafe lo hacen corto el balón para Portillo retrasa la Vitorino Antunes llevar la vuelta el jugador portugués tiene su derecha a llene aquí está el goles en los álbumes del Getafe la va a poner arriba o al menos lo va a intentar Valle Arnaldo intenta despejar de cabeza ala va a seguir cuerno Getafe Hebrón para Arambarri abre el costado diestro para otro uruguayo su compatriota también Suárez ojo lo quiten también Suárez ahí el balón que finalmente se perdió la línea de fondo llegó Dídac Vilà con bastante sacar de puerta Diego López para el español intentar

Voz 3 13:53 la línea de fondo por que viene la pelota el en defensa del español el balón se perdió por la línea de fondo y es saque de puerta quedan dos para llevar al noventa

Voz 1704 14:01 en algún momento he dicho yo durante la retransmisión pero queremos meter en la portería con el balón pero claro es que en el gol que Ángel prácticamente otra portería

Voz 5 14:09 sí ha estado muy bien esos balones entre líneas

Voz 3 14:12 el manido Ángel Rodríguez para quedarse solo delante de la portería y hacer el momentáneo uno uno de este marcador un buen gol de Ángel que ha servido para matar el partido

Voz 1704 14:22 bueno pues quedan uno minuto cuarenta segundos la juegan ellos el balón para Sergi Darder Darder que entrega para Didac Dida de nuevo para Darder Darden que la juega ahora en el centro el campo el balón para el español que intentar cambiar de ojo te vienen el balón arriba puesto cuidado el intento de remate Nadal deja pasar Damián Suárez Illana bajar ellos la toca vida incorporada posiciones ofensivas la intentaba centrar con pierna derecha iba Ángela conseguir ese esférico el balón para Arambarri Arambarri para Ángela y Ángel cayó al suelo impreciso le

Voz 1269 14:53 esto hace un momento

Voz 5 14:54 se le ve un poco cansado al tinerfeño Che llega también una carga de NO2 el otro día también jugó en el leve normal

Voz 1704 15:05 buscaba ahora jugado encarar a Damián Suárez todo el mundo ha pensado que iba a pitar falta al final es a favor del Getafe Club de Fútbol a la altura del banquillo de José Bordalás intenta Portillo subir ese balón Molina de tacón la pierde iba a ser el español ahora quién sea el acreedor de ese balón en el costado zurdo quedan cuarenta segundos para llegar al minuto noventa de partido uno a uno Español Getafe sólo cuenta en Carrusel deportivo Radio Madrid Cadena SER Suárez que retrasa para el pelotazo buscará ofensivas aparece por allí Jorge Molina ojo que suenan bien en Getafe el balón para machismo Beats Máximo Buch que cruza la Liga que sobramos dos terrenos de juego abre el costado zurdo para Molina Molina

Voz 1269 15:43 la Pedro Molina arriba fuera la pego Mata que Molina el balón que se fue por encima de la portería de Diego López apareció el dorsal número siete en Getafe en el costado zurdo con pierna diestra el envío el balón por encima de la portería de Diego López

Voz 3 15:59 buena conducción ahora de Máximo en el centro del campo no les salió ninguna hombre al paso llegó prácticamente la frontal del área se presentó muy cerca del área español abrió para Jaime Mata que usted ese remate a puerta pero por encima del larguero vino

Voz 1704 16:11 esto noventa partido tenemos ha añadido no vamos

Voz 3 16:14 hasta el noventa y cuatro le quedan cuatro el Getafe para aguantar ese empate y buscar que no unos tres puntos que serían vitales para seguir en la cuarta plaza la vamos

Voz 1704 16:22 el noventa y cuatro Robert habido bar hasta en dos ocasiones en los dos goles habido quizás voz de seis cambios

Voz 1 16:30 sobre todo si bueno parece parece vamos

Voz 1704 16:33 vídeos sobre todo si queremos que gane el Getafe no

Voz 1 16:36 pero pero sí que es verdad que ahora llegan minutos complicados minuto difíciles has podido ganar en el noventa ó noventa y dos minutos no no lo no pierdas en estos dos que ganó al final es un punto y lógicamente no le sirve de mucho quizás a ninguno pero pero quizás mejor un poco más al Getafe bueno que sigue sigue sumando sigue estando ahí sigue estando

Voz 1269 16:59 Lea por lo menos no

Voz 1704 17:00 perder tres bueno el español cuidado eh cuidado van arriba que aquí huevos ya cualquier cosa intentar va a ser Portillo siempre intenta tocar el Getafe la pierde el balón para Mario Hermoso Mario Hermoso que la pone arriba cuidado que es buena cuida

Voz 1269 17:12 el acuerdo española bien de todo el Defensor del Getafe para enviar a córner leí que se hacía tuviese balón dentro del área el pelotazo por no decir otra cosa del fuerte el Getafe de Mario Hermoso que encontró Moulay dentro el área ir Vitorino Antunes finalmente Paco que salvo los Getafe

Voz 3 17:32 providenciales Le es acción defensiva de Antunes para evitar el gol a mandó la pelota al saque de esquina que llevo Juárez

Voz 1269 17:39 carril diestro aquí me repita adiestra con el Gordo español cuidado al punto de penalti con arriba el remate cuidado del español José da la vuelta a la ley el balón a lo grande la Renzi saque de esquina que bueno

Voz 6 17:52 pero con diferencia no estos minutos

Voz 1 17:55 práctica que nos podíamos ganar durante todo el partido sobre todo los últimos quince minutos bueno por lo menos no no lo pierdas hay que defender bien

Voz 1269 18:02 pues jugador asiático la en corto el Repe ocurrió apoyo cuidado Juan despisté el político rebote arriba remate por parte de lo que se perdió arriba muy pegadito a la escuadra izquierda de la portería de Suria madre mía este saque de esquina ha estado a punto de Getafe venirse de vacío de Barcelona madre mía vaya remate de heraldos se perdió arriba a la izquierda B el hábito de Davis y cuidó que continuo el español arriba el lanzamiento muy lejano Leite en Lele Cabrera vio la segunda intento mucha porque ingleses un balón dentro del área la va a sacar el Getafe quedó minuto y medio para llegar al noventa y cuatro ante el Getafe el balón para Portillo Portillo que se va a dar la vuelta no pita nada de Burgos Bengoetxea ante la presión del Real Club Deportivo Español la intenta su dueño Antunes en el carril zurdo

Voz 1704 18:50 el balón para el hit Arambarri Arambarri para a Matas

Voz 1269 18:52 Mata para Vitorino Antunes aquí está nuevo Portillo Portillo para Mata fue preciso ese pase y es el español que recuperarse Federico el balón arriba estamos al pelotazo eh estamos al pelotazo llega Lele Cabrera molesta por allí un jugador del Espanyol cuidado es Sergio García a ver si se va a hacer con el esférico dice Paco el asistente que

Voz 3 19:12 que el balón se perdió por el lateral por la banda aquí que le queda la pelota al set hace menos de un minuto para llegar al noventa y cuatro va a tener el Getafe la última pero va a tener iniciar la jugada

Voz 1704 19:24 pues con miras lo vamos a basar en estos últimos minutos tuvo que cerramos aquí ponemos el sello al punto sí lo tenemos hecho porque no llevaba muy bien el balón para el español Naldo arriba sorteando la que ingleses intenta bajarla con todo Gené defendió el balón para Darder Darder en la frontal cuidado que vienen prácticamente en la esquina del área abre ha costado diestro el balón para Rosal en la pone en servicio al centro servicio

Voz 5 19:51 sí

Voz 3 19:53 nadie la grada del estadio aprieta porque sabe que su equipo va tener la última oportunidad es el torneo que acabó bueno pues en la última eh

Voz 1704 20:02 cinco con Emmanuel cuatro tres segundos para llegar al final lava por el español

Voz 1269 20:07 es el costado diestro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho Juárez de España rematar ojos Ballmer arriba al punto de penalti salta alguno el remate por parte del español fuera el remate por parte del español fuera cumplimos el noventa y cuatro de partido y el asunto que se va a acabar con uno uno veremos si saca desde su propia portería el Getafe Club de Fútbol Paco yo creo que dice de Burgos Bengoetxea que hasta aquí hemos llegado y que esto se va a acabar

Voz 3 20:30 sí tiene pinta de que el árbitro pitara el final ahí se termina el partido en el estadio del español la última jugada de ataque para el conjunto local que no pudo conectar bien ese remató de cabeza un punto que Le Marais el Getafe para mantener en la cuarta posición pase lo que pase en esta jornada ahora mismo Lesaka a tres Hale el Alavés que es el Team todo le tiene ganado el conjunto vasco sigue el Getafe iba a terminar la jornada pase lo que pase como cuarto clasificado el español por su parte que con el XXXV punto se queda en la décimo tercera posición no es mal punto para el Getafe

Voz 1704 21:04 música aquí en el estadio de el español eh bueno una uno ha sido un partido en el pasado cualquier cosa sí que es verdad que al final Ángel Rodríguez entre Angelina Jorge Molina que ha vuelto a ser clave han salvado un puntito para este Getafe Club de Fútbol que como decía Paco con cuarenta y siete puntos se queda cuarto viene pues detrás el Alavés cuarenta y cuatro vienen por detrás tanto el Valencia como el Sevilla ambos con cuarenta y tres es saludan los jugadores del Getafe y del Real Club Deportivo Español se acabó la jornada treinta Rover un análisis así muy rápido del partido yo creo que al final

Voz 1 21:36 de unos y otros que firmó las tablas si yo creo que en líneas generales para mi ha sido mejor el Geta porque ha tenido controlado todo todo el partido pero o quizás en los últimos minutos el español ha ido Un poquito a Rivas ha encontrado el gol que que le ha hecho daño al Getafe el Getafe con los cambios ha reaccionado ha empatado bueno quizás en líneas generales el resultado

Voz 1704 21:58 bueno pues resultado justo y yo creo que es agridulce quizá para el Getafe porque evidentemente después de estar perdiendo uno a cero que el equipo prácticamente no reaccionaba bueno pues el punto digamos se puede no pero claro de aquella manía

Voz 3 22:11 de ayer son ya Paco tres partidos consecutivos sin conocer la victoria Geta dos en valer es decir nada tampoco dos empates y una derrota vamos a escuchar si quieres hay chicos Iglesias con los compañeros

Voz 1293 22:22 de Movistar Plus partido sin una pena porque contra este equipo es difícil ponerse por delante lo hemos tenidos en no salir de casa pues del gol de Ángel le habéis sufrido y al final habéis tenido la de Blade también la de Nando para sumar los tres puntos sufrir es verdad que ellos sacan muchos centros y la sensación de agobio pero tampoco creo que el equipo haya sufrido demasiado en lo que es cierto que ese pequeños ajustes así un gol pero no creo que hayamos Supremo mucho tampoco muy hoy fácil rodar en el que empujar sí hoy me ha tocado empujarla bueno no hay que hay que estar ahí hay que empujarla tenerla

Voz 7 23:00 yo confiaba la última este punto sirve Borja para mirar hacia arriba o para mirar de reojo a bajo obviamente queríamos tres

Voz 1293 23:07 para intentar alejarnos de de de lo de abajo y mirar hacia arriba pero es cierto que cuando no puedes ganar y más contra un equipo que que pocos equipos te ganan

Voz 7 23:16 creo que es importante pues goleador gracias

Voz 2 23:19 ahora las palabras de Borja Iglesias con los compañeros de Reina Sport el protagonista del Getafe Club

Voz 1645 23:25 el fútbol que evidentemente es el goleador el canal

Voz 2 23:27 yo Ángeles Rodríguez que ha marcado el tanto de este Getafe para conjunto de José Bordalás

Voz 7 23:33 a las cosas durante el partido pues teníamos que sumar sea como sea hay la verdad es que aquí es muy difícil que tienen tenemos a grandísimos jugador delante y la verdad es que que es un punto positivo para nosotros de la de la derrota la el pasado fin de semana punto que además permite mantener pase lo que pase esta jornada poder mantener esa cuarta plaza de Champions si la idea es ir sumando ya sabemos que que estamos en una una posición privilegiada pero no lo obsesionada final quedan muchos partidos por delante contra estamos luchando por meternos arriba con con grandes rivales con grandes equipo con presupuestos más que nosotros como Sevilla Valencia Betis etcétera Hay necesitamos ir sumando poco a poco se encontraba la voluntad puesto Jorge sí a baja nada en juego con

Voz 8 24:18 a una de las grandes delantero de la Liga al a mi lado

Voz 7 24:21 tengo también a a Jaime tengo también Portillo y al final pues bueno tengo que aprovecharme pues de esta situación es cuando cuando que tengo a a la obra me jugador veintinueve goles de los treinta y siete que lleváis en Liga entre los tres de arriba no está nada mal son números brutales sí sí sabemos que somos conscientes de que de que estamos llevando un poco la la parte ofensiva del equipo pero el trabajo defensivo que tenemos detrás de todo lo todos los compañeros para nosotros es más importante algo que mantener la portería a cero

Voz 1 24:46 muchísima partido y al final el

Voz 7 24:49 colectivos de quizá consiguiendo grandes resultados gracias venga gracias

Voz 2 24:52 ahí están las palabras del delantero del Getafe Club de Fútbol lo decía Rober Ángel Rodríguez a quien la entrevista con los compañeros es que acabado Getafe con Geli con Jorge Molina muy mal satélites

Voz 9 25:02 si hubiéramos tirado de los pelos al final Bono también ha reaccionado Bordalás no con el con el uno cero que se había encontrado al español pues bueno ha metido a Jorge Molina ha metido a Portillo creo que el Getafe ha mejorado muchísimo ha tenido opciones de de empatar lo ha conseguido ha dado la sensación de que bueno pues podía remontar el partido sí que es verdad que en los últimos minutos el español apretaba hoy también ha tenido las suyas

Voz 2 25:29 cuarenta y siete segundos para el Getafe juega el domingo contra el Athletic de Bilbao Paco que le viene al Getafe a partir de ahora

Voz 10 25:35 bueno pues son las últimas ocho jornadas hayamos así que queda en ocho el Atlético decía va a ser la primera cita este domingo a partir de las tres de la tarde en el Coliseo Alfonso Pérez luego Valladolid fuera del Arsenal complicado será la juega en Valladolid que está peleando por la permanencia después el Sevilla a un rival directo en casa va a encadenar al Getafe dos partidos consecutivos en casa porque la siguiente cita es el Real Madrid también en el Coliseum Alfonso Pérez después se la Real Sociedad el Girona en casa el Barcelona en la penúltima jornada fuera en el Camp Nou veremos si tiene suerte el Getafe de encontrarse aún Barcelona con el título ya decidido la última jornada ante un equipo que se está jugando la vida como es el Villarreal esta jornada también miramos estamos pendientes de los rivales directos evidentemente el Getafe por esa pelea europea el Valencia como decíamos antes a jugar contra el Real Madrid hizo eso va a ser el miércoles y ojo al jueves porque hay partido duelo directo entre Sevilla y Alavés tiene que aprovechar el Getafe que evidentemente alguno de los doce va a dejar punto para hacer bueno este punto precisamente que ha conseguido el Getafe hoy ante el Español y al nuevo estadio de Cornellà

Voz 2 26:35 los intereses de el Getafe teléfonos le ponemos un empate Rover a ese Sevilla Alavés

Voz 11 26:40 sí hombre es cuanto menos puntuó en los

Voz 9 26:42 de que están ahí con él mejor

Voz 2 26:45 pero yo creo que el Geta tiene que

Voz 9 26:47 recuperar un poquito lo que venía haciendo hasta ahora es normal que hayan traído una pequeña entre comillas de racha negativa donde le está costando más también es lógico al final es que lleva una racha tremenda y aparte una temporada son increíble entonces ahora

Voz 2 27:04 es cuando se decide las cosas entonces bueno

Voz 9 27:07 tiene que olvidar un poquito loca pasado oí iban a empezar a ganar empezar a volver a hacer las cosas bien y tirar para

Voz 2 27:13 pero bueno lo que se ha jugado ya definitivo en esta jornada treinta Inter semanal es el Atlético de Girona cero y el Espanyol uno Getafe uno está en juego al descanso el Villarreal uno Barça dos para mañana a las siete y media Athletic Levante con Carrusel Madrid el Eibar Rayo Vallecano a partir de las ocho y media y el Huesca Celta y además Valencia Real Madrid a partir de las nueve y media de la noche como decíamos en Mestalla y el jueves siete y media Sevilla Alavés que vamos a estar muy atentos en Leganés Valladolid también en Carrusel Madrid a las ocho y media en Butarque y a partir de las nueve y media el Real Sociedad Real Betis dejamos también en juego perdiendo al Inter Movistar cero a dos ante el Fútbol Club Barcelona en el clásico de la jornada treinta de la Liga Nacional de Fútbol Sala Paco Hernández muchas gracias

Voz 3 27:52 advierte sonó al un abrazo hasta la próxima todo

Voz 2 27:55 Nos fantástico Roberto Trashorras en el género para nosotros es un honor que estás comentando un futbolista hasta la temporada pasó

Voz 1704 28:02 la futbolista por dicho con aquí

Voz 2 28:05 pero no el placer es mío

Voz 11 28:07 ir a trabajar con gente como vosotros

Voz 2 28:10 uno de Toledo y otro de Badajoz y otro de Lugo exactamente eso

Voz 1704 28:13 y otro más de Toledo que es el ingeniero día Marjaliza hasta aquí llega el Madrid volvemos mañana el Ipurua con el Geta con el Rayo Éibar Palacio

Voz 1645 29:58 proyecto en bloque de Ciudadanos pues ella ha venido a decir que no que en realidad sólo está de acuerdo con el modelo de país eso es fundamental es el primer elemento

Voz 21 30:06 Lima de diferencias políticas en distintas cosas creo que los que tenemos el mismo concepto de nación

Voz 1645 30:15 debemos trabajar juntos Rivera le ha dado la bienvenida Soraya Rodríguez a ciudadanos de la que ha dicho que es una buena gestora preparada con valores porque Rivera dice que su proyecto une

Voz 0040 30:26 yo estoy muy nervioso de encabezar un proyecto que une que une a la gente que le tiende la mano que no le pide pedigrí y le pide explicaciones por nada sino que lo hizo muy bien estamos de acuerdo en esto defendemos la libertad defendemos la igualdad defendemos la solidaridad queremos un proyecto de de una España unida y libre el libres e iguales defendemos a Europa pues entonces estas tu casa así que Soraya como lo dije a Luis en su día esta también es tu casa la casa común del constitucionalismo en el siglo XXI

Voz 1645 30:54 así que Soraya Rodríguez se suma a la lista de fichajes de Rivera a un lado y a otro a izquierda y a derecha otros ex del PSOE también salen en esta foto naranja como Joan Mesquida ex director general de la Policía y la Guardia Civil en tiempos de Zapatero o como Celestino Corbacho exministro de Trabajo también con Zapatero pero como decimos también Rivera ha pescado en ex del Partido Popular como José Ramón Bauzá ex presidente de Baleares aún sin confirmar por cierto si también irá o no en la lista europea o Silvia Clemente lo decíais antes que ha sido sin duda el gran fiasco para ciudadanos en este mercado político de la primavera electoral

Voz 0194 31:27 al final Oscar como ha sido el acto de la tarde

Voz 1645 31:30 hay que decir que ha comenzado con cuarenta y cinco minutos de retraso cuarenta y cinco en un unidos cuarenta y cinco minutos entre los periodistas ya comentamos que el día que un acto político empiece puntual va a ser la portada en todos los mesías pero bueno bromas aparte el lo decíamos antes y ha sido un acto de puesta de largo de Soraya Rodríguez por desde su incorporación a a ciudadanos de esa incorporación se venía especulando hizo lo sabéis muy bien prácticamente desde el momento en el que se conoció su carta de renuncia al PSOE pero ha sido una está de largo sobria tarima con moqueta naranja sillas blancas fondo negro no ha sido ni mucho menos un acto multitudinario decenas de personas podemos decir había un logo de ciudadanos pero como muy separado del centro un centro donde estaba arriba era a su derecha Luis Garicano ya a la izquierda Soraya Rodríguez no hemos visto a ningún alto cargo de Ciudadanos ha habido muy pocos ataques a Sánchez y al PSOE nos ha llamado mucho la atención hice ha hablado mucho pero mucho de Europa era un coloquio sobre la Unión Europea y de hecho no ha sido hasta bien entrado el acto cuando Garicano que no Rivera ha sido el que ha dicho al que acoge

Voz 0194 32:31 firmado que Soraya Rodríguez se incorporaba

Voz 1645 32:34 a la lista de Ciudadanos

Voz 0194 32:40 digamos antes de que se trata de alguien que tuvo una importante responsabilidad en el PSOE

Voz 1071 32:44 portavoz parlamentaria en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba quién se enfrentaba a Sáenz de Santamaría era Soraya Rodríguez como portavoz no aquellos duelos como llevamos los periodistas parlamentarios entre Soraya señora vicepresidenta

Voz 21 32:57 no busque vías intermedias Nole que

Voz 13 33:00 la otra salida pero vayamos a la pregunta usted me preguntaba

Voz 1071 33:04 a quien en conversación constante con Rubalcaba llevaba la vida parlamentaria de su grupo quién hablaba con los periodistas en los corrillos del Congreso y nos contaba por dónde irían las iniciativas más estratégicas de su partido hubo una tarde la verdad es que aquello duró sólo una tarde quizá os acordáis en que ella se dejó querer y hasta la metieron en las quinielas de la carrera de las primarias ella misma compareció ante los medios los convocó para descartarse era época de las convulsiones el inicio de la época de las convulsiones en la que ella se fue posicionando primero con Eduardo Madina murieron más convulsiones y se mantuvo contra Pedro Sánchez fue sonado de hecho cuando se marchó de una asamblea con militantes de esto no hace mucho en Valladolid mientras pedía a sus compañeros de partido respeto

Voz 23 33:57 gracias

Voz 1071 34:01 es compañero iba diciendo se fue agravando la distancia en fin con la dirección federal de Ferraz ella que fue secretaria de Estado de Cooperación en los gobiernos de Zapatero ella que fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista acabó por dejar de aplaudir a su secretario general y luego presidente lo veíamos en la tribuna del Congreso pasó exponer sus críticas en las reuniones del partido quise acabó Merchant

Voz 0194 34:23 con todo esto Óscar Qué reacciones han llegado desde el PSOE

Voz 1645 34:26 pues no te puedes imaginar que que ninguna buena el fichaje ha causado congoja en el Partido Socialista según fuentes del partido que nos muestran su profundo malestar porque dicen que que alguien que lleva tantos años en el partido socialista que ha sido tanto entre otras cosas secretaria de Estado de Cooperación pues Se cambie todo por por un puesto en una lista para estas fuentes esto es textual el socialismo también está en el ADN Angela

Voz 0194 34:52 gracias Óscar buenas noches hasta luego buenos pregunto Miguel Ángel tú encuentras normal este salto es verdad que uno puede cambiar de partido cuando quiera irse a otro partido que cada uno es libre hace lo que quiere pero claro la persona tan vinculada al Partido Socialista con cargos de responsabilidad en el partido socialista que ahora se entiende con la actual dirección del Partido Socialista y que la actual dirección el Partido Socialista evidentemente no contaba con ella para la siguiente legislatura

Voz 1551 35:17 bueno quizá las las coordenadas del problema está muy bien definidas lo que acabas de decir Ángels entonces que ha digamos que alternativas que quedaban a esta señora cuya preparación profesional lo dedicación a la política no sé cuál era pues era funcionaría porque era creo que esto

Voz 0194 35:40 la reincorporado a su puesto de funcionaria

Voz 1551 35:43 pues siento regresaba de ese puesto el habrán reservado porque cuando se está en política en posiciones como la que ha tenido Se tiene excedencia derecho a una excedencia indiscutida o otear el horizonte colocarse en otro lado una me parece que por lo que yo la he visto en fin en en el Congreso de los Diputados

Voz 24 36:11 pues que es una persona bastante solvente

Voz 1551 36:14 que como portavoz del Gobierno si portavoz parlamentaria nicho de en la época de gobierno socialista en época pero nosotros en esta época de enero no se entienden de Rubalcaba como líder de la oposición yo creo que lo hizo bien yo tengo esa tengo ese recuerdo lo mejor la memoria me traiciona entonces me parece que es una persona solvente equilibrada ignoro por qué razón ha incurrido en la en o ha generado ese desafecto hacia ella por parte del Partido Socialista ahora digamos bajo la égida de Sánchez no se acaba

Voz 0194 37:00 yo creo que ha sido mutuo no

Voz 1551 37:02 pues sí claro que siga moto pero fíjate que hay una cosa ahí que me me llama la atención que no es sólo el caso de de Sánchez porque también lo estoy viendo en otros reproducido en otros líderes no es eso que traicionan aquello que decía en en su resumen en su moraleja y en nuestro Churchill no las memorias de guerra en la guerra crecía resolución en la victoria en la derrota altivez en la victoria magnanimidad

Voz 25 37:43 ganan sino absolutamente mi hermana Nancy magnanimidad es decir victoria magnanimidad ya he ganado

Voz 1551 37:51 todo pues bueno son ya Venice y vamos todos con flores

Voz 0194 37:55 pero ahora me ahora

Voz 1009 37:58 el voy a pasar a cuchillo es decir una cosa

Voz 26 38:00 poco no se Ignasi también la conocías de tu tapan el Congreso Soraya no conocía de los respeto mucho con nuestra opinión que

Voz 18 38:09 sí coincide con la mayoría no me unos cursos de de politólogo que ya me desmontar a Fernando

Voz 27 38:16 no no no no siempre tiene razón del Montecelo

Voz 18 38:22 hay puede haber dos modelos de partido pero los dos no pueden coexistir osara tú puedes tener un partido en el que uno está ahí por adhesión al lider entonces lo que piense las ideologías

Voz 27 38:33 oye pero déjame que te diga ahora duda no sólo uno estoy pobladas un líder sino que uno progresa si es capaz de generar el cariño de líder el razonamiento dejarlo tan razonable

Voz 18 38:44 o sea que efectivamente estás ahí por adhesión al lider y porque el líder te acogido con su beneplácito te ha cogido con su afecto y a partir de ahí progresa en función de lo próximo que estés al calor que el líder te da entonces en un esquema así lo de menos es tus ideas políticas dentro de un margen muy amplio pero les ah pues realmente lo de menos es lo que te ha agotado lo que defiende es lo que tú pienses qué tipo de socialdemocracia defienda Si eres como los como Beno amo que dejó el socialismo por ejemplo el satírico francés como Hollande como Corbijn como como los socialistas alemanes a que que eres no es igual lo importante es que estés pegado líder y luego está el otro tipo de modelo de partido socialista que en España nunca funcionó alto muy bien pero que existe en teoría por lo menos en el que hay una serie de fuerzas montón tiempo existió que se discuten que debaten que tienen distintas tendencias de lo que no digo que quepan todos hay líneas rojas e hay fronteras por la hoy por otro pero dentro de esa enorme plaza pues hay unas cuantas voces y al final efectivamente un líder las votaciones y unos acatan unos garabatos pierde pero eso permite coexistir Pedro Sánchez ha impuesto el primero y está en su derecho eh porque de España es lo que se estila hoy a lo mejor lo que los votantes quieren pero si Pedro Sánchez en puesto ese modelo no puede exigir que los que no están acogidos por su afecto y su amor no se vayan a seguir haciendo política en otro sitio yo me no no no

Voz 0194 40:11 incluso perdona Guardans incluso si vas a un sitio lo ha comentado Oscar cuando nos ha hecho la crónica en el que sólo coincides

Voz 18 40:19 es que es una es verdad Church perdóname que dejan a que ella lo Hadid ella lo ha dicho lo ha dicho no la echa ya lo ha dicho en el acto pero yo te voy a contar lo voy a contradecir y le voy a consolar a ella a mí me gustaría mirar el ideas muy fácil es un ejercicio periodístico al que animo a cualquier de al que tenía ganas de dedicarle un tiempo miras la lista de votaciones del grupo al que será incorporar Soraya que su grupo al de la lista de votaciones de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo comparar las durante cinco años yo te puedo asegurar que se parecen a un setenta por ciento sí pero esto en Europa nos esto en Europa Guardans pero espero en español pero pero es España yendo

Voz 1009 40:54 Europa ya no bueno pero pero por un partido que también votan España entre otras cosas notó en contra de la

Voz 18 41:00 pero en una contra Rajoy en política eso no va sí perdóname Soraya es está apuntando a las listas europeas citó Luis Garicano le dices sí comparte a al PP Luis Garicano el cabeza de lista dile a ver si comparte lo que hace Ciudadanos en Sevilla tres el partido mañana Luis Garicano aguanta porque él está en política europea y Emmanuel Baixa aguanta porque tiene que hablar de Barcelona y del tranvía de la Diagonal como Le tampoco es discutirán Manuel White sobre la gestación subrogada o sobre lo que se hace en Madrid que en política tú asumes la responsabilidad que toca Nati y lo mismo a Duque y lo mismo algunos probablemente que están cerca de Pedro Sanz pero que hay que ver si tres no tienen lo entiendo buena

Voz 0194 41:34 dance que asume la responsabilidad pero tú estás bajo el paraguas de un partido no no no yo no sé cómo lo americano nunca la política y yo no voy a discutir arte lo es

Voz 18 41:43 pero tengo era dejar mi propia experiencia personal que es lo que alguno me echa en cara perdona que por una vez hable Dnipro preferencia personal a mi a veces ahora es que tú hiciste yo digo yo defiendo siempre lo que yo voté el Congreso los diputados en el Parlamento europeo que es donde tiene algo que decir lo que hacía lo cual con selle aunque llevan la misma marca que yo me no me llevaba al punto de dimitir pero no es cosa mía eh

Voz 24 42:06 Fernando Fernando hombre yo sé yo el filme tenerla la posición más moderada no en en en todo esto

Voz 27 42:13 no no no

Voz 28 42:17 me me sorprende no pues no me sorprende porque siempre tengo la posición más moderado a veces me enfado si no vamos a ver primero me parece que es una decisión personal suya y que por tanto como tal hay que respetarla segundo punto yo creo que saca muy bien a la luz algo de lo que nos hemos olvidado no es que el Partido Socialista tiene todavía dentro un problema eh y que por tanto esta es una fuga pero dependiendo un poco de lo que ocurra pueden ocurrir otra serie de de fuga es que yo creo que no estás que la herida no no nos ha cerrado lo hemos visto también un poco en la al a la hora de conformarse las las listas evidentemente Hinault el punto y aquí estoy más con con Ángels a mí lo que me extraña no es que se mete en una lista en Europa de un grupo como ciudadanos sino que Ciudadanos y su líder el que la metido ha afirmado que su partido eh es un partido que no participa del consenso constitucional es decir lo ha colocado ex Portas de la Constitución esto es lo grave es decir que el de reabrir bienvenida a casa común del Constitución

Voz 18 43:29 esa es la otra

Voz 29 43:30 Tomás es lo peor de todo yo estoy en el constructor

Voz 28 43:33 del siglo XXI que es lo acabamos de escuchar no mire usted es que no eco este turismo el siglo XXI en el siglo XX la Constitución española no expulsa a nadie es decir tú puedes tú puedes ser independentista eh eh Isère aceptado por la Constitución otra cosa es que no tenga esa mayoría como para poder próximo para poder digamos reivindicar aquello a lo que aspira es la Constitución es integradora e no es excluyente y entonces claro Si tú expulsadas al PSOE de la Constitución te encuentras en una situación en la cual solo son digamos está en en en en a favor de la Constitución menos del cuarenta por sí

Voz 29 44:11 viento del Espanyol medida es aquel que dispara como no lo no

Voz 0194 44:17 hombre yo creo que es un concepto de nación en el que ella cree que

Voz 28 44:19 el de la Constitución el siglo XXI lo he dicho literalmente por lo que yo he oído pero aunque pero aunque no lo diga

Voz 0194 44:25 Ferran sí que va con unas siglas que lo hice

Voz 28 44:28 yo tampoco creo que que a mí eso me parece que es su salto en el banquillo hay que que eso es lo que a mí me sorprende porque es un poco contradictorio digamos con tu propia identidad política creo yo

Voz 18 44:38 el problema es que el tema de las ideas políticas por eso te digo que esto es un debate apasionante que bueno que hoy me toca de cerca en el sentido de que es algo que me preocupa que yo soy muy crítico importante los que somos políticos están mucho más cómodos porque no formamos parte de ninguna de las distintas iglesias de las distintas confesiones cae en este momento en España pues pues

Voz 1009 44:56 no no no no forzarlo no nos acoge ninguna tanto es así de una pregunta

Voz 27 45:02 teniendo una vocación política pregunta pregunta yo Fernando pregunta

Voz 0194 45:09 le vamos a ver

Voz 28 45:11 ah y Soraya accedió a determinados cargos porque tenía una determinada en relación con el liderazgo político entonces del Partido Socialista no pero hizo una política bueno sí pero tiene una determinada relación que el Partido Socialista vale

Voz 18 45:24 sí sí de acuerdo deja de tener esa misma

Voz 28 45:27 acción con el nuevo liderazgo el Partido Socialista que obviamente no puede aspirar esos cargos no entonces

Voz 18 45:33 bueno digamos que servía de esos cargos de puedes a seguir siendo diputada porque sale hecha porque ya no tiene