Hora 25 (02/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0512 00:00 por qué qué pasaría este Ana mejor además en catalán el fiasco pase a funcionar hasta entonces que está los dos sentidos pero es una expresión que se usa más

Voz 1 00:08 entonces yo les que así Pussy Pla no

Voz 0512 00:11 sí procesos escapase osea convierte eso

Voz 1 00:14 yo no tendría quizá penes el se traduciría por implica ate esa es la traducción si realmente no ha sacado de campañas electorales pues seguro que estas cosas se copian no de de cualquier sitio en Estados Unidos el la traducción correcta sería implica ate sea pero que pase es la primera vez que lo vi no sabía que se renueva tienes que pensarlo Ivonne también soy bastante torpe igual eso excusas pero pero realmente tienes que pensarlo mientras que implica T es directo el mensaje me gusta

Voz 0194 00:47 lo que no sé si me gustas cómo lo han resuelto Guardans

Voz 0512 00:50 no a mí me quedo con la primera parte que es la que decías tú osea que efectivamente hay una llamada en segunda persona muy bien esa esa segunda persona del singular de estos estos cosa tuya yo creo que eso es lo que cuenta el resto con chistes insiste y al que efectivamente sí Eldad que pase el solo haz que ocurra Haz que suceda hay pues puede haber discusión la gente va a hablar del lema lo cuernos malo porque eh que hablen de uno aunque hable mal la gente va en cuanto estén las vallas que quiere decir y tal pero en todo caso te interpela importante en ese sentido me parece bien reduciendo mucho el peso que puede un eslogan el cambio de votos aquí estamos hablando

Voz 2 01:25 pues nada pues es total

Voz 0194 01:28 ah vale pues es horroroso y en cualquier caso que no dejen a la ministra portavoz esas explicaciones que las explicaciones en los de los profesionales que han hecho que han hecho el eslogan el resto del partido porque ha sido ella evidentemente la que metió la pata con con el tema de la metáfora del del Titanic de todas formas si da que hablar el lema del Partido Socialista atención Miguel Ángel presta atención porque Vox ha explicado detalles de cómo va a ser su campaña electoral

Voz 1071 01:55 la va a empezar Santiago Abascal en Covadonga

Voz 0194 01:58 allá donde Pelayo derrotó a los musulmán

Voz 1071 02:00 antes en el año setecientos veintidós el origen de la Reconquista hará una ofrenda allí y luego dar un mitin en Oviedo conocemos también lema de campaña tampoco es que hayan buscado factor sorpresa va a ser por España que me dice me ha faltado quizás más por España o una p más es España

Voz 3 02:19 bueno sí claro esto es muy interesante pero el asunto está en que yo creo que Don Pelayo nunca ese grito ni nada parecido pero claro está aún muy

Voz 4 02:29 lejos de tirar nada parecido a España sea es la retro proyección

Voz 3 02:35 no no sea ahora vamos a imprimir en el pasado los asuntos a los que acabamos de llegar como yo en Niza de tres siglos

Voz 0194 02:44 el mensaje de iniciar la campaña en Covadonga que me

Voz 2 02:46 dice luces

Voz 4 02:49 tú crees que alguien sabe

Voz 2 02:55 Miguel Ángel acabas de clavar cuando hay que dar tantas explicaciones fraguado

Voz 4 03:02 se han atrevido coronar una grande y libre no yo estoy seguro que habrán contemplado ya al final de la campaña

Voz 1 03:10 no será el subtítulo del del eslogan será por España una grande en España de Asturias es España y el resto este estado eso claro pues que están jugando con esta idea que es un poco absurdo no dice que desde allí para conquistar

Voz 0194 03:26 día no sé si hay empieza la reconquista Pedro

Voz 5 03:31 Esperanza Aguirre participaba esta tarde noche en un acto estaba leyendo la la crónica del diario El País ha debido ser divertidísimo porque ha dicho que Aguirre ha ido hay para animarlo el acto osea el resto caída de animadora sí bueno una de las cosas que ha propuesto a esto sí que tiene más recorrido político buena ya hecha un análisis ha hecho un análisis de que el Partido Popular ha perdido votantes ha dicho que en la etapa de Rajoy el PP abandonó la ideología se dedicó sólo a gestionar la economía eso hizo que liberales y conservadores una parte de sus votantes abandonaran la base electoral del Partido Popular y liberales camino de Ciudadanos Conservadores camino de Vox lo que le ha recomendado a Pablo Casado es que se dedique montar una nueva casa común de la derecha pero que haya dicho que reúna a Vox y a Ciudadanos incluso ha llegado a sugerirle que lo haga pagando algún precio por ejemplo cambiando de nombre él es decir que Partido Popular dejará de llamarse Partido Popular Ike

Voz 4 04:29 sí esa es una gran idea eh crearan al mismo tiempo las deudas pues quedan ahí las deudas a beneficio de

Voz 2 04:39 es una casa común de la derecha PP Ciudadanos

Voz 5 04:42 evoca Vox también Ibooks también es decir derecha y ultraderecha porque lo que entiende Esperanza Aguirre es que fue el Partido Popular quién expulsó a la base electoral que ahora tienen esos dos partidos y tantos sería tanto como volver a la casa madre que es realmente sobre

Voz 0194 04:57 las cloacas del Estado o que el Gobierno sostiene que están ya limpias ha hablado hoy el que fuera director de la Policía Ignacio Cosidó que ahora se ha caído hasta de las

Voz 1071 05:05 estas del Partido Popular es importante lo que puede decir Cosidó por su cargo aunque la primera vez que le preguntaron por estos asuntos aseguró que él no sabía nada de lo que se hacía con los fondos reservados

Voz 6 05:14 los fondos reservados e los gestionaba el Ministerio del Interior directamente con las unidades operativas de la policía no estaba entre las competencias entre las funciones del director la gestión de esos fondos

Voz 1071 05:27 dos de noviembre por tanto no sabía hoy Cosidó ha seguido un poco una línea parecida porque tampoco le consta

Voz 7 05:33 creo que tenemos una de las policías más limpias del mundo creo que realmente los los niveles de honestidad de profesionalidad que tenemos en la Policía Nacional la Guardia Civil son extraordinarios fenómenos es lo que yo pude comprobar en mi etapa como director no si hay una conducta individual una conducta de alguien que ha hecho algo incorrecto que los ciudadanos tengan la seguridad de que responderán ante la Justicia tendrá que responder de esas esas actuaciones

Voz 1071 06:01 en Televisión Española Pablo Iglesias incidía en alargar al PSOE algunas de las preguntas que le hace al Partido Popular por este asunto fue Iglesias quién aseveró que las cloacas contra de lo que asegura el Gobierno de Sánchez todavía siguen funcionando que el Partido Socialista tiene que resta

Voz 8 06:14 Ander a una pregunta muy clara porque cuando nosotros pedimos en el Congreso de los Diputados no una dos veces la comparecencia del comisario Villarejo en sede parlamentaria el Partido Socialista unió sus votos al Partido Popular y a Ciudadanos para evitar que compareciera muy claro pero ojo yo entiendo que puede haber mucho interés en circunscribir el funcionamiento de las cloacas al Ministerio del Interior la clave es la pata mediática

Voz 1071 06:39 de esta entrevista por ciertos extrae también otra frase que tiene relevancia política esta condición de Iglesias a Pedro Sánchez Juan menos suena algo parecido a eso sin necesitara del apoyo de Podemos para formar gobierno Podemos quiere estar querría estar en ese Ejecutivo

Voz 8 06:53 nosotros vamos a apostar siempre por una fórmula de gobierno de coalición pero no precondición hemos lo que va a votar la gente creo que en este país la gente va a votar de manera muy diversa y que lo lógico va a ser que aparezcan fórmulas de coalición yo sé que muchos van a decir por Dios que no entre los de Unidos Podemos al Gobierno porque eso implicaría cambios necesarios en este país que a nosotros nos van a afectar directivos de grandes empresas nosotros vamos a apostar por una fórmula de coalición y ojo salimos a ganar

Voz 0194 07:21 Miguel Ángel que te llamaba la atención a las palabras de Cosidó con uno de los fondos reservados es que me parece

Voz 3 07:26 sí realmente es inaceptable es decir que el director general de la Policía y me salga con éstas con estas cuestiones

Voz 1551 07:37 antiguas si ha habido algún comportamiento habrá sido individual este había una organización eh que funcionaba como policía patriótica comunidad policía política y eso está ya digamos encauzado clara ídem Mark Gray determinante en los juzgados ni Mi ahí buen mesón no es que haya indicios que es que es hay un Pestana de que eso eso eso era así usted era el director general de la Policía insiste sino se enteraba pues también hay gravísimos es que decir pero es que yo creo que no sólo se enteraba sino que que algo más era el animador era como era como Esperanza Aguirre era era la animador Fernado no pero no de verdad es que ha sido tan tan penoso tan degradante para todos nosotros eso no quita para que como pasa con la Santa Iglesia católica pues bueno sí pero oigame estos esto Fraile GMT mano a los niños que me que me Douste porque eso eso es una organización hizo este asunto que estaba ahí y quizá para citando a la policía sucedía como eso en tiempo de Poncio Pilato sucedía siendo usted director de la Policía no se ha dado ninguna explicación y el señor Jorge Fernández Díaz no ha dado ninguna explicación lo iban a meter en las listas europeas has sacado en el último que lo van a sacar a gorrazos en en el Juzgado número serena de Fernando bueno estoy tan indignado como

Voz 1 09:10 Miguel Ángel lo que pasa es que no lo sé decir también

Voz 1551 09:12 ah sí

Voz 4 09:14 pero realmente comparto absolutamente este tipo de espectáculo acudió con el

Voz 1 09:21 pero quién es este no y además el saber a mí lo que más me ha escandalizado es que que es el tipo de vínculos que se establecieron no sea el el el la esa conexión extraña entre por un lado y un sector de la policía

Voz 1551 09:40 Gobierno partido medios de comunicación o sea que

Voz 1 09:45 la eliminación de esta es así peligrosísima peligrosísima porque realmente al final no sabes quién manda no sabe si quién manda es quien da la orden dentro de ministerios de algún personaje mediático e si manda el partido a mí eso es lo que me parece tremendamente peligroso porque estamos ante ante un tipo de cloaca que es una cloaca del Estado pero en interés de un partido y además sí que es muy importante distinguir porque hay dos tipos de cloacas del Estado las locas estado que responden a eso que se puede llamar la satisfacción de el de el de la razón de Estado acordaros esto que veíamos en la espera de James Bond los agentes cero cero tiene están autorizados para matar no el MI5 y MI6 no tiene que dar cuentas a nadie de lo que hacen pero no digamos que hacer una labor en favor del Reino Unido es decir bueno así aquí hemos sector es decir un partido que está vinculado también con todo un conjunto de intereses etcétera y aquí me parece además que que a mí lo que más me frustra es que yo creo que nunca vamos a llegar saberlo entre otras razones porque está por medio de este personaje nefasto que es el comisario Villarejo Guardans

Voz 0512 10:58 sí bueno yo empezaría el final que efectivamente saberlo todo va a ser complicado porque efectivamente esta esto pero hay otro tipo de cosas que sí pueden afectar a eso que estaba diciendo esa distinción académica pero que comparto de de de información que sí puede afectar sino la seguridad del Estado pues que siga no seas hubo sin estabilidad la segunda más la estabilidad que la seguridad no incluyó a la Corona no me importa decirlo Sami que salgan todos los trapos sucios de la vida matrimonial del Rey pues no me interesa y no creo que aporte nada aunque les dé mucho morbo algunos no lo vivo con todas sus letras y por tanto pues no no no no creo que aporte nada la paz social no y otras cosas que alojó todo en salir y por tanto efectivamente darle darle altavoz a Villarejo para para defender esto pues no no creo que sea bueno ahora la reforma pero las políticas hay que ir a las jurídicas y penales están claras pero las políticas también efectivamente mil papel de Cosidó pues que van mucho todos muy bien y a mí me parecen personajes realmente Funes

Voz 0194 11:59 como decía Miguel Ángel hasta hace cinco minutos estuvo a punto de ir en las listas en las listas europeas

Voz 1071 12:05 te lo último ya no siguen llegando novedades de Cataluña novedades que para empezar son judiciales que tiene que ver con aquel episodio que alargó Quim Torra hace unos días que intentó mantener los lazos amarillos en los edificios oficiales singularmente en el Palau de la Generalitat la Fiscalía se querelló contra presiden entonces por desobediencia si ahora

Voz 0194 12:21 no Superior de Justicia de Cataluña va a investigar a Torra por eso precisamente por desobediencia Aitor Álvarez buenas noches

Voz 1673 12:27 buenas noches qué opciones tiene de prosperar esta invento

Voz 0194 12:29 ligación yen que podría traducirse este proceso contra Torra

Voz 1673 12:33 pues de momento lo que sabemos es que el Tribunal Superior de Justicia asignado como instructor al juez Carlos Ramos Rubio que estaban al tribunal que condenó a Artur Mas a dos años y dos meses de inhabilitación por el mismo delito el de desobediencia en este caso por el nueve N Ramos Rubio se encargará de decidir si llama o no a declarar al president de la Generalitat para dar explicaciones en función de la investigación previa que él mismo pues haga esto implicará la imputación de Torra en el caso de que decida llamarlo a declarar eso sí el Tribunal deja claro que pese admitir a trámite de esta querella no está asumiendo los postulados de la Fiscalía Superior de Cataluña que recordemos que considera que Torra intentó burlar las órdenes de la Junta Electoral Central simulando que las cumplía cuando cambió el lazo amarillo el lo recordáis

Voz 1551 13:18 el blanco con una franja

Voz 1673 13:21 aquella franja roja que tenía en opinión de la Fiscalía eso era desatender igualmente la prohibición decía literalmente de manera encubierta o simbólica a través de carteles imágenes figuras fotografías y simbología en general de la misma naturaleza ideológica partidista que representaba decía únicamente los postulados de una parte de la sociedad de Cataluña ni por eso presentó la querella por desobediencia contra él llega a los tribunales con la asignación de un juez que la invicta la investigará que lo podría decidir imputar Torra no se ha informado por Twitter algo habitual de que ya tiene la notificación de la querella en ese tuit vuelve a calificar a España de Estado autoritario nuevo dice en un una primera persona del plural que no sabemos muy bien a quién quiere englobar lo siguiente hemos decidido vivir sin miedo con la libertad expresión hasta las últimas consecuencias así acaba este tuit de todo

Voz 2 14:15 gracias Aitor gracias

Voz 4 14:17 bueno hasta las últimas consecuencias cuando una consecuencia ninguna a Blair consecuencias mete la cabeza bajo el se se pira así cuidado con Torra que ellos todos ustedes en Barcelona este donde se de

Voz 0512 14:33 ante Irán todos compartían que este hombre como es una nominado pero es el nominado que que es el presidente de una comunidad autónoma habrá que repasar Estatut y ver lo que puede hacer un presidente de la comunidad autónoma como lo que no le importa nada cada vez de menos a la cárcel hicieron un héroe y es lo que busca haber ha estado es efectivamente cuando a dar la campanada final un petardazo que todos nos quedemos con cara de palo

Voz 1071 14:57 hoy además el Constitucional ha comunicado dos sentencias que anulan definitivamente las dos polémicas leyes que aprobó el Parlament en septiembre del año diecisiete aquellos famosos plenos no la ley de transitoriedad Illa del referéndum estaban suspendidas y ahora ya quedan anuladas porque según el tribunal vulneraron los derechos de los demás grupos

Voz 0194 15:14 aquellas leyes de hecho con aquellos días empezaron los días decisivos son los que se están juzgando en el Supremo las sesiones se han reanudado hoy con la declaración del comisario jefe de la Brigada de Información herido por la mañana ha contado que una patrulla encontraron muchas

Voz 1071 15:27 cosas pero por ejemplo que una patrulla de los Mossos localizó un coche que llevaba urnas para el uno de octubre así que pidió refuerzos a la central pero la central de la policía catalana no contexto nunca

Voz 9 15:37 el Jean refuerzos para llevar a cabo la intervención de de de las urnas en no tiene respuesta y media hora más tarde cuando ya eran cien ciento y pico las personas que lo rodean dijo me tengo que ir dejarlos aquí y se marchó no tuvo opción

Voz 1071 15:50 ha dicho Mas ha defendido que no hubo más heridos porque decidieron no cargar y aseguraba que quienes organizaban el referéndum sabían tanto como los Mossos lo que iban a hacer los Mossos

Voz 9 15:59 los organizadores del referéndum tuvieron conocimiento exacto de cuál iba a ser el comportamiento de la actitud los horarios los pormenores de la actividad de Mossos d'Esquadra

Voz 0194 16:09 tiempo habrá para conocer la apuesta del diario de Levante para mañana canto muy buenas noches

Voz 10 16:14 bueno hay daños una vez más en Valencia el periódico con corrupción

Voz 1 16:19 corrupción no parecía que que ya sabía era pasado pero no

Voz 10 16:23 no en Valencia nunca acaba en este caso mañana portada de Levante pone el foco en la detención de José Corbijn un hombre poco conocido para el ciudadano medio pero muy poderoso por ser el cuñado de la que fuera alcaldesa de Valencia al Partido Popular durante veinticuatro años Rita Barberá un hombre que ha quieras conocido de alguna manera por su fama por ser la puerta de entrada al Ayuntamiento de Valencia una fama que casi te diría se ha terminado confirmando hoy cuando hemos sabido que la investigación se centra en el cobro de comisiones a empresas que querían trabajar con el Ayuntamiento o construir en suelo susceptible de ser recalificado entonces bueno pues al margen de los avances y los detalles la investigación más a lo que se puede encontrar en nuestra portada Iron de lo que queremos es poner cara Historia este personaje cuyo nombre el de su hija también investigada en esta causa Rita Corbijn Barberá suena nuevo sonaban ya a estas horas para ir en la lista municipal de Vox en Valencia

Voz 0194 17:21 cierto que en estos momentos

Voz 10 17:23 suponemos que el partido de ultraderecha abra descartado

Voz 0194 17:26 bueno ya ya veremos sigue rescatarlo alguna otra noticia si breve de ámbito local

Voz 10 17:31 bueno por dar el contrapunto llevamos a una pequeña joven llamada Nuria que saltará el próximo pues mira el día pero el día que se enfrenta el Valencia el Levante Femenino

Voz 2 17:43 sí Chopin saltar al campo a hacer el saque dio no

Voz 10 17:45 por después de haber hecho una proclama en defensa de que exista también un álbum de cromos que recoge la Liga Iberdrola Femenía Club La Habana hacer saltar al campo y bueno pues es el contrapunto a una aportadas desgraciadamente manchada otra vez por corrupción

Voz 0194 18:00 había muchísimas gracias gracias a vosotros gracias las apuestas en el diario de Levante para mañana nos queda el cuaderno de frases

Voz 1071 18:06 sí con una noticia por cierto para empezar que nos lleva a la Comunidad Valenciana la Guardia Civil ha tomado hoy declaración en Alicante al hombre acusado de asesinar a su pareja sucedió ayer la mujer tenía treinta y nueve años acababa de llegar desde Hungría en Canarias la policía ha detenido a un hombre como presunto asesino también de su pareja murió en enero en lo que entonces se interpretó como que podría ser un accidente de tráfico en Cataluña ha ingresado en prisión del joven que presenció una violación múltiple a una chica de dieciocho años esto sucedió en Sabadell el juez lo dejó primero en libertad al juez de instrucción pero la Audiencia Provincial de Barcelona ha corregido esta decisión porque considera que este joven que estaba allí ayudó a crear un clima de intimidación ambiental así que la Audiencia ha corregido a la primera edición de Ruiz en fin crónicas noticias que siguen sucediendo en nuestro país leían las frases también datos sobre tecnología

Voz 11 18:59 son profesiones de todo tipo que requieren de una competencia digital pueden ser

Voz 1071 19:04 hoy hemos sabido ingeniero ha contado este experto ahora el presentaremos diez mil puestos de trabajo en el sector digital no se cubren en nuestro país por falta de ingenieros por falta de especialistas en tratamientos de datos aquellos jóvenes ahora viene la selectividad que estén pensando todavía que se pueden dedicar bueno aquí hay uno Oporto

Voz 0194 19:19 sin duda hay que venido de trabajo bien

Voz 1071 19:22 en además de que en tres años la mayoría de los ciudadanos de economías maduras la nuestra lo es o asista catalogada consumirá más información falsa que verdadera Pablo Gonzalo es que en ahora escuchábamos es responsable del informe anual la sociedad digital en España es un informe que ha presentado hoy la Fundación Telefónica sobre esto de las Fein News Éstas son sus frases

Voz 11 19:42 cada vez la información presenta en Internet habrá un volumen mayor de información que es Faith News o qué información digamos no veraz cuál es el problema mira por ponerte un ejemplo por las redes de Telefónica más o menos al cincuenta por ciento del tráfico que circula es humano el otro cincuenta ya son máquinas hablando entre ellas bots de este cincuenta por ciento que son máquinas la mitad son digamos máquinas buenas entre comillas no máquinas que están haciendo procesos legítimos el otro cincuenta por ciento son bots digamos malos o que están intentando generar ZEC News o información

Voz 1071 20:23 errónea no fíjate el dato eh la mitad de lo que circula lo generan seres humanos y la libertad son Robinson robó la mitad de los robots están hechos para

Voz 1551 20:31 no sólo para el resto de las falsas

Voz 1071 20:34 pero esto de las Faye que las mentira nos lleva a una de las frases que más suavizada en las últimas horas es irresistible poner el corte aquí esa reacción del gurú económico de Casado Daniel Lacalle mientras le iban poniendo en la sexta lo que de él decía José Luis Ábalos hiel iba diciendo bueno iba a decir entre dientes pero la verdad que se le escuchó bastante bien en tiros

Voz 12 20:55 ven ven

Voz 13 20:57 ilegal

Voz 14 21:01 lo que no sabía alguien llamara adelante una gran actuación gran momento una grada actuación

Voz 1071 21:08 bueno sobró vídeos que se suben a la red por ejemplo esta confesión de Mercedes García Paine delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga esta acostumbrada a subir directos en los que va contando su día a día en este lo subió hace unos días ella misma aparece pues llorando al borde de de los llantos porque imaginaba que iba a ser difícil pero no tanto encontrar la Junta dice que tiene un bajón del cupón al descubrir lo que se ha encontrado

Voz 1 21:33 con las frases ahora que está en un cargo público

Voz 1071 21:35 yo en política en la verdad que nos lleva a una reflexión más de fondo mira

Voz 15 21:38 porque tiene una de controlar tanto cuidar ahora las cosas que hice me por buscar problemas así una está todo cualquier cosa que diga fue enseguida lo medio muy difícil exprés de la libertad de de poder decir la verdad Fu cuantas cosas no se hoy he prometido no desvelar

Voz 16 22:02 qué difícil es que partido eh

Voz 1071 22:05 tan la Junta en de lo que parece si el ciudadano no se pero me recuerda una frase de Ignatiev que contaban fue de ceniza su historia cómo llegó a la política en Canadá ya hay una frase que dice creo recordar la casa así que dice que lo primero que aprendo cuando llegó políticas que tuvo que ponerse un filtro entre el cerebro porque tenía que medir bien lo que estaba diciendo bueno aunque estamos hablando de momentos virales claro cómo resistir a volver a escuchar este no en un programa de actualidad

Voz 5 22:32 estas frecuencias el sábado por la quedarse sábado por la noche se utiliza todas las pasando a quién quiere atajar a los pactos para que los espectadores comentaran a través de Twitter el contenido del programa el hashtag era

Voz 16 22:44 crisis Pili lleva tiro libre desde

Voz 4 22:50 a ver si podíamos devolver las cajas porque tiene usted un ataque de risa o Jonathan Keller esa nada

Voz 1071 22:58 vamos a acabar con alguna de las canciones que ha propuesto hoy el PSOE antes lo hablábamos en esta campaña del Titanic en su Play List para la campaña Ésta es la que ha escogido Nacho es obsesionada se llama el tema del grupo gallego Novedades pero este quiere decir que hay una también en hay ciento diez canciones han introducido de lo más variado hoy el equipo ha decidido que acabemos con él

Voz 17 23:27 qué es lo que está pasando ya

Voz 14 24:09 mola mucho vamos guerra Moreda

Voz 13 24:13 el dietario tales

Voz 1 24:18 lo bien que sometidos británicos con sobre qué

Voz 1150 24:20 a la mañana siguiente se puede pasar de leer que el modelo noruego es decir la forma más dulce de separación puede ser la solución a que cada vez está más cerca las rupturas sin acuerdo ni tanto ni tampoco sigo pensando que hay demasiados intereses cruzados para que todo acabe mal sólo un final feliz podría salvar la reputación de Gran Bretaña después el espectáculo que está dando si lo consiguen los ingleses seguirán dando de que ellos siempre encuentra la buena salida aunque por caminos que los demás no entienden se acaba mal será el fin del mito de la autoestima británica capaz de mantener durante tres siglos la democracia más singular y eficiente del mundo ese confirmarán los peores presagios sobre la fragilidad de Europa y el destino de la democracia liberal haz que pasen Pedro Sánchez empezaba a capitalizar su imagen de presidente su fuerza estaba precisamente en que había adquirido la autoridad que no tiene ninguno de sus adversarios de pronto algunas eso será ocurrido montarlo en una campaña personalista que son lo banaliza su imagen que se consigue con ello bajarlo al nivel de Pablo Casado alguna razón tienen los que piensan que después de haber capitalizado contemplando sin ruido la imagen labrada en La Moncloa este lanzamiento es el primer error no forzado el PSOE y no sólo por los chistes fáciles que regalan a sus adversarios de una insurrección que vio el teniente coronel Baena al ambiente revolucionario que percibió el comisario Manuel Quintela parece que el juicio contra el proceso catalán ha despertado cierto espíritu creativo en los mandos policiales como si a falta de rebelión cualquier somos loción fuera buena es una manera de abonar el relato de la violencia eludiendo la dificultad deportar pruebas contundentes lo que explica las enormes diferencias de contenido de tono de las declaraciones policiales según responden a los fiscales o a los abogados defensores

